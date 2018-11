Fairfax County

These sales data recorded by the Fairfax County Department of Tax Administration were provided by Black Knight Inc. For information about other residential real estate transactions, visit www.washingtonpost.com/homesales.

ALEXANDRIA AREA

Bouffant Blvd., 5535-Tien Duy Nguyen and Thu Huong Thi Vu to Namat Abdulkadir Said and Abdulkadir Ahmed Mohammed, $525,000.

ALEXANDRIA-BELLE VIEW AREA

Belle View Blvd., 1402, No. C2-Robert C. and Norma J. Kenney to Elisa Moreno, $233,800.

Marthas Rd., 1948-Northern Virginia Investments Corp. to Grant Lanson and Cynthia Ann McMurran, $810,000.

Wakefield Dr., 6641, No. 913-Robert C. Fisher and Marilyn A. Wanner to Reubin L. Ginn, $207,500.

ALEXANDRIA-FRANCONIA AREA

Achilles Ct., 7020-Todd H. Geraci to Kyle W. Sullivan and Hillary L. Bennett, $431,000.

Ashfield Rd., 5502-John Powell and Chelsea Cie Royall to Doreen and James Trammell, $533,000.

Bristol Way, 6109-Stephanie M. and James L. Moore to Jeffery Taneo Dunaway, $355,000.

Buxton Ct., 5336-Tamara Vitagliano Shubin to Ann Maria Lopez and Israel Reyes, $526,500.

Clifton Knoll Ct., 6994-James Geib and Candra Symonds to Scott Woodford, Antonia Naglieri Woodford and Jack A. Naglieri, $839,000.

Duddington Dr., 7453-Raymond O. Beiber to Justin and Felicia Katzovitz, $429,900.

Essex House Sq., 6101-Dawn Candice Adams to Kyle Krzeski, $293,000.

Founders Hill Dr., 5958, No. 202-Jeffrey Paul Wanner II to Megan Bachman, $315,000.

Gentle Lane, 6268-Joseph and Pia Bojanowski to Kevin M. and Angela B. Newsom, $645,000.

Governors Pond Cir., 5625-Raymond and Maribeth Lafave to Christina Atchley and Adam Lotspike, $650,000.

Kestner Cir., 6013-Willard Scott Risher to Nathan Kwiatek, $542,500.

Mary Caroline Cir., 6914, No. G-Shannon Kennedy to Fuad Mehraliyev, $170,000.

Olivet Ct., 7843-Piney Run Elm Investments Corp. to Duncan D. and Aileen L.Z. Templeton, $734,410.

Redins Dr., 6206-Sarah E. Harrop to John McKenna, $300,000.

Royal Crest Lane, 6206-Xiao C. Wright to Mehdi Ghounim, $625,000.

Tipton Lane, 4702-Athanasios and Mary Susan Theodoropoulos to Camille L. and Mark R. Herrera, $485,000.

Wexford Pl., 7500-Jacqueline M. Willan to Loay and Maiada Abdulrahman, $480,000.

Wrenleigh Row, 6121-Aaron Robert Betz to Courtney and Ashley Kelly, $485,000.

ANNANDALE AREA

Beverly Dr., 3438-Jeffrey M. and Lisa M. Plummer to Bradley E. and Janina S. Keelor, $705,000.

Briar Creek Dr., 8141-Smith Family Construction Corp. to Christopher P. and Pamela Henry, $710,000.

Championship Dr., 3987-Jodi Cowley Mahdavi to Anna Lee and Lawrence Kim, $456,000.

Cockney Ct., 5017-John B. and Belinda A. Buescher to Adam P. and Mary M. Lee, $695,000.

Dora Ct., 8604-Michael J. Birkland and Diane M. Schiesl to Nguyen Pham and Baotoan Nguyen to, $565,000.

Jayhawk St., 7437-Roy A. and Gail I. Fewell to Anil Seth, $414,900.

Linette Lane, 5100-Sean R. and Jennifer R. Lansing to Daniel P. and Jamie M. Dziuba, $616,000.

Monarch Lane, 3409-Melvin R. and Carol A. Reichling to Ali H. Al Barazanchi, $672,500.

Pence Ct., 3479-Ricardo Rafael Calcano to Huong Tra H. Nguyen, $620,000.

Randolph Dr., 4821-Peter G. Kaufmann to Kevin Tyler Perlow, $610,000.

Rust Rd., 3708-James G. Melton and Patricia R. Nauecho Melton to Daniel A. and Sarika Anderson, $944,000.

Tempest Pl., 4505-Alexander F. and Molly M. Zemek to Stephen Maloney and Sara Gallivan, $820,000.

Woodburn Village Dr., 3316, No. T3-Yoon Jin Choi and Bang Ja Lee to Jayson Nacar, Gigi Espinas and Leticia Espinas, $249,000.

BAILEYS CROSSROADS AREA

Arnet St., 5830-Diamond Care Club Corp. to Juan and EddyRocha Moya, $574,900.

George Mason Dr. S., 3705, No. 411S-Yousif Barzani to Seyed Mahmood Bahraini and Khin Thet Maw, $258,000.

George Mason Dr. S., 3713, No. 415-Todd Schlitz to Kelvin K. Lee, $215,000.

Leesburg Pike., 6147, No. 410-David Roger Hobbs to Michael Stanton, $120,000.

Munson Pl., 6020-Jane P. Richards and Ernest S. Acquisto to J. and Celena D. Zegada Frias, $430,000.

Seminary Rd., 5501, No. 1213S-Abdallah and Julia Bouhabib to Azeb Desta, $205,000.

Seminary Rd., 5565, No. 416-Ashlee M. Hesbrook to Kenneth Chrzanowski and Siu Ma, $304,000.

Tennis Ct., 3752-Elmer R. and Cheryl M. Stone to Rudolph and Yolanda Valentine, $1.25 million.

BURKE AREA

Burke Manor Ct., 5837-Maria S. Latorre to Thi Xoan and Quang Thinh Nguyen, $320,000.

Cherry Oak Ct., 9548-Janice L. Weiser to Keith and Rachel Crage, $410,000.

Duxford Pl., 5405-Janet E. Silvers and Teri A. Tebelman to Charles and Rachel Weir, $575,000.

Harvester Ct., 6003-Thai Dinh Hoang and Tan Nguyen to Doan Q. Bui and Sharon M. Royales, $624,900.

Kirkfield Rd., 9526-Truealty Corp. to Robert Herman and Jessica L. Mayle, $595,000.

Oakland Park Dr., 5961-Suzanne Matason to Jeffrey and Sandra Canfield, $610,000.

Stanchion Lane, 7117-Laura S. Knight to Spencer T. and Annie Laurie Timmons, $670,000.

Tibbitt Lane, 4901-Nicholas Lee Peyton to Quang D. Dao and Souda Vilaythong, $347,000.

CENTREVILLE AREA

Antonia Ford Ct., 13976-Casey Mark and Jessica Ann Succolosky to Matthew S. and Cassandra F. Cumpian, $395,000.

Battery Ridge Lane, 14517-Murtaza Bahrami to James Forbes and Alexandra Levine, $384,900.

Black Horse Ct., 14487-Ebony C. Hampton to Janise T. Nguyen, $284,000.

Cabells Mill Dr., 13762-John Anderson to Ronald J. and Shannon M. Jenkins, $630,000.

Connor Dr., 13363-Maria Canete and Miguel Pilar to Jeoung Seon and Jin Yeun Kim, $272,000.

Eagle Tavern Lane, 15416-Gary A. and Laura R. Bentzen to Paul J. Bongartz, Luis H. and Maria Elizabeth Larrazabal, $665,000.

Greymont Dr., 15029-Gianluca and Valentina Chegai to Adolfo Javier Gonzalez, $539,900.

Havener House Way, 5953-Ryan L. Waple to Hannah Park, $245,500.

Hovingham Ct., 6915-Ruth E. Render to Grover D. Romay Cordero and Ginette A. Trujillo De Romay, $333,000.

Jenny Leigh Ct., 6778-Paramount Investments Corp. to Bahadur Singh and Paramjit Saini, $349,900.

Linden Creek Ct., 5875-Jorge L. and Vicky Soto to Joseph George and Christine Tawfik Azmy, $630,000.

Pale Moon Way, 5089-James Hoon and Hyeja Yi to Sei H. and Hyun K. Kim, $569,000.

Rampant Lion Ct., 13838-James E. and Kelly L. Henry to Sung Hoon and Dae Sook Kim, $405,000.

Saguaro Pl., 14380-Christopher J. Broe to Adrienne Rivers, $228,000.

Stillfield Pl., 15113-Joseph J. and Mary Ann Bartoletta to Xinhe and Yiwei Zhang, $599,000.

Tack House Trail, 6647-K. Hovnanian at Hunters Pond Corp. to Sanjar Mirza Hakimi, $1.5 million.

Ulderic Dr., 15003-Kevin S. and Katelyn A. Foglio to V. Joseph and Margaret Broadwater, $430,000.

Willoughby Newton Dr., 5601, No. 26-Kyle H. McKay Peterson to Judith C. Kelly, $220,000.

CHANTILLY AREA

Deerwatch Dr., 4677-Marion L. and Rachael Rouse to Jeffrey and Ruth Lee, $382,500.

Leeton Cir., 13915-Thomas A. and Louise Manok to Christopher J. and Gina M. Weatherup, $660,000.

Meadowland Ct., 4203-Joan E. Tahami to Manoj Aryal and Subhadra Satyal, $230,000.

Springhaven Dr., 13614-Brad and Heather D. Giaccio to Bingheng Wang and Zhenning Hua, $515,000.

Trail Vista Lane, 4937-Van Metre Homes at Westfields to Gina H. and Jordan B. Bate, $613,000.

CLIFTON AREA

Compton Heights Cir., 6808-Duncan D. and Aileen Lin Zhang Templeton to Amy Seung Hee Park, $690,000.

Laurel Rock Ct., 13803-Ralph E. Ruth III to Marc and Kelly S. Campen, $685,000.

Rockland Dr., 6615-Mark W. and Linda K. Fitzpatrick to Evan J. and Alexis N. Del Duke, $689,000.

FAIRFAX CITY AREA

Aristotle Dr., 11345, No. 6-413-Abdul R. Khan to Lauren C. Sullivan, $313,990.

Bridgend Run, 12169-Kyung Soo Lee to Amir Hossein Jafari, $602,000.

Cannon Ridge Ct., 4310, No. 82-Andrea E. Plowright to Benazer Ayoubi, $305,000.

Cavalier Landing Ct., 11584, No. 804A-Zachary and Amanda Hendrix to Nicholas Ferri, $333,000.

Deer Hollow Way, 2911, No. 223-Mark Bell to Ryan T. Vanlandingham, $438,000.

Dungannon Rd., 5183-Winfred and Jan A. Taylor to Timothy S. and Risa Carpenter, $660,000.

Espana Ct., 2944-Pearl C. Erber to John M. Boyle, $523,500.

Farm House Lane, 4371-Donald Phillip and Kendra Marie Seymour to Matthew and Christine Bauer Hallingan, $610,000.

Garden Ridge Lane, 12120, No. 302-Michelel Labarbera and Michelle Struzik to Elisabeth Marie Ponsart, $240,000.

Greenway Ct., 12105, No. 192-Young Yi to Sherry A. Frauhammer, $245,000.

Hecate Ct., 5563-Yun Chen to Wathana Ky and Deolinda E. Goncalves Ky, $338,000.

Inverness Rd., 3855-Daizy Matharoo to Elizabeth Hopta and Brett James Burnette, $541,000.

Kingsbridge Dr., 9712, No. 103-Marsha F. Horley to Erdmuthe E. Riehmer, $190,000.

Lemon Mint Ct., 9331-NVR Inc. to Athena Elizabeth Zavolas, $789,454.

Lemon Mint Ct., 9337-NVR Inc. to Xiaoli Hu and Peng Cheng, $814,110.

Long Boat Ct., 5415-Karla Kathrina and Albert Jimenez to Marie T. Hays, $427,000.

McFarland Dr., 4994-Reg Investments Corp. to Katie Brinn, $430,000.

Mohr Oak Ct., 3891-Marilyn J. Broz to Monica Steffy, $432,000.

Ox Hill Rd., 12202-Tenzin Dolkar and Tashi Rabden Sharngoe to Anthony B. Tran and Tuanh Ngo, $510,000.

Penderview Terr., 12163, No. 1002-Jessica M. Gillcrist to Rebecca J. Ririe, $178,000.

Prosperity Ave., 2665, No. 414-Evelyn H. Nguyen and Jean P. Guill to Meaghan Pedati, $460,800.

Prosperity Ave., 3727-Mary B.M. Grove to Carlos M. Rojas Paz, $560,000.

Royal Lytham Dr., 3977-Hea S. Paik to Arlyne D. Foy, $610,000.

Southwick St., 9120-Deborah R. Moeller and estate of Joan N. Sanders to Nigel T. and Virginia Brockton, $749,000.

Tribune St., 12133-Donald E. Keener and Gertrude Gosse to Tenzin and Tashi Rabden Sharngoe, $645,000.

Wheeled Caisson Sq., 4228-Cathy Tran and Vinhi Thi Le to Tai Ho and Minae Shin, $435,000.

Wood Violet Ct., 9241-NVR Inc. to Eric J. and Corinna M. Murdock, $913,965.

FAIRFAX STATION AREA

Birch Cliff Dr., 8725-Michael L. and Elizabeth R. Mears to Huong Tra Tara Pham, Phan Hong Giang and Dieu Nhu Susan Phan, $785,000.

Old Stone Fence Rd., 6501-Charles Edward and Carol M. McBride to Anh and Gerald Zirnstein, $867,000.

South Valley Dr., 7706-Kara M. Smith to Bradley D. and Wanda P. Arnold, $905,000.

FALLS CHURCH AREA

Anna Ct., 8116, No. 16-Alexander Karim and Hala Y. Soufi to Roger J. McClure, $427,500.

Carol Lane, 7125-Alan A. Mercado and John D. Crouch to Ron Hagag and Michael Rokah, $595,000.

Covewood Ct., 3150-Bonnie D. Alessandro to Sepehr Shariat Mohseni and Shahrzad Ghabaean, $270,000.

Lee Hwy., 7372, No. 72-Deepak Sharma to James and Kaitlin Flaherty, $245,000.

Marshall St., 2853-Joshua and Ashley Littrell Wood to Mark Stephen Riffee and Betty Tiantian Luo, $611,000.

New Providence Dr., 7754, No. 23-Tyler T. Tuggle to Robert and Sarah Schneider, $344,000.

Rosemary Lane, 2904-Kevin J. and Kimberly C. Puzder to Douglas Suliga and Erika Blinstrub, $649,900.

FALLS CHURCH-PIMMIT AREA

Anderson Rd., 1819-Pro Builders Services Group Corp. to Hari Balakrishna Kurup and Ganga Balakrishnan, $817,000.

Gerard Ct., 6445-Steven K. and Marilyn L. Pifer to Bledar and Belita Manka, $969,000.

Magarity Rd., 7719-Ali Ghaffarkhan to Syed Abid Hussain, $640,000.

Pimmit Dr., 2311, No. 403-Aaron Daniel Wright to Nicholas Bolton, $207,000.

Savannah St., 7526, No. T3-John Hart Cable to Lourdes N. Leon and Cynthia I. Alarcon, $192,500.

FORT BELVOIR AREA

Prices Cove Lane, 9162-Michael P. and Margaret McShane McGeever to Roland Kearney Jr., $635,000.

FORT HUNT AREA

Cool Spring Dr., 2004-Michelle D. De Napoli to Jason T. Kramer, $550,000.

Fort Hunt Rd., 7821-Maureen E. Verbeek and estate of Peter John Dunn to Lien Nguyen, $399,900.

Riverton Lane, 8302-John F. and Christina M. Steele to Shelby A. and Mary L. Mounts, $902,600.

GREAT FALLS AREA

Farmingdale Ct., 9394-Abul and Suraiya Hashem to Haihong Shen, $1.36 million.

Morison Lane, 9309-Raymond S. and Cora B. Wiltshire to Paul B. and Connie G. Murray, $1.81 million.

Weant Dr., 9127-Robert E. and Cindi L. Unger to Alexis Jacqueline and Keith William Brennan, $749,900.

HERNDON AREA

Alan Shepard St., 3116-US Home Corp. to Shuang Wu, $687,400.

Alton Sq., 12919, No. 105-Timothy P. and Kathleen A. Travers to Shahrokh A.H. Ghaffouri and Nasrin Shahrad, $228,000.

Bayshire Lane, 1321-Anthony E. Wilkins to Jean Francois Nadon, $416,000.

Christy Pl., 2225-Francis I. Altamirano and Jennifer L. Brooks to Roshan Kaini and Shraddha W. Laudari Kaini, $335,000.

Flying Squirrel Dr., 13587-Lisa Ann Brenner to Ajit Rajappan and Deepa P. Mony, $462,000.

Gilman Ct., 1235-David A. and Paula L. Norley to Ronnie Joe and Michelle Lee Lawson, $793,000.

John Glenn St., 3160, No. 201-K. Hovnanian Residences at Discovery Sq. to Michael and Panpet Foskey, $410,000.

Kirkwell Pl., 3165-George A. and Janine H. Stewart to Benjamin R. and Sarah M. Ware, $580,000.

Madison Forest Dr., 427-Mahmoud Kamoun and Endon Tahir to Maria C. and Josh N. Wadlington, $675,000.

Mason Mill Ct., 1319-Michael J. and Maria M. Asbill to Mark and Beth Laforme, $550,000.

Monterey Estates Dr., 13039-Michael W. and Lyndsey A. Benney to Thomas M. and Kathryn E. Class, $569,500.

Pelmira Ridge Ct., 13123-Virginia and Milton B. Keeter to Kevin A. and Jessica L. Lane, $675,000.

Preuit Pl., 13337-Elizabeth A. Whyte and Marianne Odhner to Jorge Martinez Contreras, $212,500.

Sally Ride Way, 13741-US Home Corp. to Shuang Wu, $687,400.

Stone Fence Lane, 2386-Dharmendra and Ranjana Bhansali to Khurrum H. and Iram K. Khan, $705,000.

Topsfield Ct., 13214-Jennifer D. Hurst and Chong Sun Doherty to Daohong and Jie Zhong Liu, $690,000.

Venturi Lane, 13611, No. 153-Janiesha Sellers to Gopal V. and Lakshmi S. Rajanala, $365,000.

Wheat Meadow Cir., 2445-Angel R. Martinez to Charu R. and Rajdeep Agrawal, $410,000.

HUNTINGTON AREA

Elmwood Dr., 3203-David M. and Rebecca A. Rust to Natasha Weyant and Jesse Smith, $382,500.

Flaxton Pl., 5811-Ronald K. and Magdalena A. Kreigh to Stuart G. Haight and Elizabeth K. Davis, $510,000.

James Dr., 2822-Riverbrook Corp. to Megan Koets and Eric Hochman, $645,000.

Midtown Ave., 2451, No. 1025-Brett Bikowski to Eric R. Retzloff, $285,000.

Sunburst Ct., 4109-Michael T. and Susan A. Simmons to Gerald F. and Esther Wozniak, $485,000.

HYBLA VALLEY AREA

Convair Dr., 7411-Reg Investments Corp. to Shamsul M. and Kamrun K. Haque, $515,000.

Flintstone Rd., 4440-Kurt and Kathleen Sacks to Adam and Kelly Voci, $520,000.

Huntley Manor Lane, 3547-James E. and Marie A. Greening to Jon I. and Ericka M. Hutchinson, $379,000.

Phillips Dr., 2501-Benjamin C. and Melissa L. Moss to Anna Sheard Thieret, $450,000.

LINCOLNIA AREA

Applegarth Ct., 6322-William C. and Leslie Lynch to Michael F. Burbidge, $693,000.

Cheyenne Dr., 6476, No. 303-Thomas M. and Laura Howe Gamble to Kenneth and Estrella Dittmar, $329,000.

Helen Winter Terr., 4698-Kyong H. Propst to Brian Markulin and Enkhjargal Samii-Yumchin, $600,000.

Patuxent Knoll Pl., 5452-Joseph L. Knott to Gregoria Elaine and Miguel Angel Ventura, $499,000.

LORTON AREA

Acheson Ct., 9085-Emarosa J. Kabigting to Aleksandra Dakic, $420,000.

Capron Ct., 7702-Scott MacDonald to Shafiq M. and Zakia Ziaie, $391,000.

Deer Xing., 9226, No. 37-Nancy L. Bilko to Julio Cesar Compos Valez and Luis Enrique Pantigoso, $300,000.

Fitt Ct., 8306-George E. Morris and Susan L. Lovell to Todd Joseph and Christine Espiritu Washam, and Alvin and Daisy Espiritu, $500,000.

Lone Star Rd., 7497-Lya and Matthew Hunter Whitmon to Shehani Goonewardena, $303,000.

Periwinkle Blue Ct., 8930-Joseph Hyde to Richard W. and Kathleen J. Bell, $625,000.

Power House Rd., 9112-Van Metre Homes at Liberty Corp. to Matthew and Ann Matis, $644,990.

Saunas Ct., 9115-James J. Douglas to Amit Dhanda, $350,000.

Stonegarden Dr., 9160-Robert W. and Teresa G. Jackson to Darrell J. Coleman, $620,000.

MCLEAN AREA

Aynsley Lane, 7224-Michael W. and Yeelong Balladon to John Gaines, $882,500.

Churchill Rd., 7009-Magdi M. and Malahat Baig Amin to Stefano G. Serafini, $963,000.

Dean Dr., 6822-John G. Jackson and estate of Hazel L. Shell to Jigish and Hetal Patel, $750,000.

Eldorado St., 7416-James P. and Kadri Sanchez to Anne R. Sippel and Karim N. Hedaya, $677,000.

Falstaff Rd., 8020-John Paul and Haydee Q. James to John Chang and Kristine Lowe, $998,888.

Greensboro Dr., 8370, No. 724-Noel M. Hiotis to Martha Mims, $410,000.

Hitt Ave., 6441-Jon D. and Libat M. Hoffmann to Todd and Margaret Wormington, $975,000.

Jill Ct., 6603-Paul Nestor and Azucena Rodriguez Carlin to Jonathan F. Deright and Jaimie L. Shapiro, $1.2 million.

Laburnum St., 1449-Douglas M. and Deborah K. Andre to John McIntyre and Helen Walker Tolar, $1.31 million.

Macbeth St., 1320-Macbeth Properties Corp. to Stephen Andrew and Kathleen Fitzgerald Kidera, $1.04 million.

Melrose Dr., 6726-Stephen Lee and Maureen M. Coogan to Ricardo Portilla and Michelle Lee, $775,000.

Old Meadow Rd., 1808, No. 911-Yow Lian Tay and Xiaoying Yu to Arlette Johnson, $210,000.

Portia Pl., 1329-Barbara Jean and Stephen Paul Rodgers to Daniel M. and Catherine Mary Hathway, $907,500.

Spring Gate Dr., 1571, No. 6315-Alex Tzefan Cheng to Chiao Yung Allen Sher, $261,500.

Sunny Hill Ct., 6505-W. Steven and Holly Standefer to Syed Ramez Oamer and Mehrine Shaikh, $1.14 million.

Wemberly Way, 6813-Artisan Builders III Corp. to Monson and Hong T. Hayes, $1.3 million.

MOUNT VERNON AREA

Ayers Dr., 3204-Northern Virginia Investments Corp. to Girard Ford and Sarah Prahl, $435,000.

Del Norte Ct., 8417, No. 94-Denise M. and David Solomon to Baljit Singh, $120,000.

Gateshead Rd., 8639-Katherine Jane Shanebrook to Marcel Lorincz, $565,000.

Kidd St., 7951-Kat Realty Corp. to Terrence E. Comella, $370,000.

Mcnair Dr., 9010-Dennis and Eliana Carrasquillo Compton to Jennifer and Francis Altamirano, $564,900.

Patton Blvd., 9128-Robert P. and Jane B. Strzalka to Charles T. and Samantha Scher Bittner, $531,000.

Robertson Blvd., 4315-John L. Costello Jr. to Richard C. and Hilary Javier, $550,000.

Venoy Ct., 8600-Victoria M. and Alberto Vivas to Natalia Melko, $285,000.

NORTH SPRINGFIELD AREA

Axton St., 7514-David Christian and David Lee Gillum to Hongthuy Dang and Thach Nguyen, $515,000.

Easton Dr., 5416-Dorothy T. Mchone to Ever Ortiz Nunez, $430,000.

Queensberry Ave., 5313-Marlik Corp. to Han Ngoc Nguyen, Tuan Luu Anh Tran and Ngoc Lan Thi Le, $890,000.

OAKTON AREA

Appalachian Cir., 10302, No. 8-102-Carla P. Reategui Caballero to Brian Dykeman, $219,000.

Capperton Dr., 9969-Mario A. Estrada to Keming Chen and Xiali Zheng, $380,000.

Jermantown Rd., 2817, No. 610-Everett E. Bierman to Cory L. and Barbara A. Thomas, $320,000.

Oakton Terrace Rd., 10151-Tessa A. Woollatt to Ahmad S. Hotaki and Lauren D. Tesh, $329,900.

Pommel Ct., 3202-George H. and Donna J. Atkinson to Christian T. and Diana W. Hambrecht, $943,500.

Tradewind Dr., 10820-Willow Creek Estates Corp. to Chunte Wu and Shin Yi Lee, $2 million.

RESTON AREA

Abington Hall Pl., 12180, No. 304-Sanjiv K. Narang to Emily Anne Hillenbrand and Gregory J. Nickdow, $445,000.

Bachan Ct., 1663-Gregory and Kathryn Kahn to Kelly M. Casazza and Kaitlin A. Hallahan, $478,000.

Branleigh Park Ct., 2348-Alison S. Rowe and Graham Read to Jennifer Chen, $310,000.

Burywood Lane, 11025-Gary J. Robinson to Gerald and Ivana Wildner, $790,000.

Church Hill Pl., 1440-Martin Guaglione to Myles J. Schneider, $310,500.

Covent Gardens Ct., 2270-Joshua R. and Megan E. Portzeba to Stephanie Nhu Ha Le, $369,900.

Fawn Ridge Lane, 11875-Ann C.M. and Ronald F. Smith to Matthew R. Coleman, $811,500.

Garden Wall Cir., 1324, No. 311-Michael D. Whalen to Mia Spain, $365,000.

Greenbriar Ct., 1628-Robin Higgins Morris to Daniel Rogers and Jennifer Fang, $624,999.

Harpers Square Ct., 10965-Michael S. and Jacqueline L. McMahon to Kendra K. and Robert E. Ricks, $462,500.

Kings Lake Dr., 12403-Julie K. and Page J. Konnor to Sean Degoey and Lauren McGillcuddy, $566,000.

Lamplighter Way, 1281-John T. and Barbara Toivonen to Mohammed K. Benhayoun and Halat Laabid, $735,000.

Market St., 11990, No. 713-Soonsung and Bong Hong to Janice B. Gardner, $780,000.

Market St., 12001, No. 210-Randy W. and Paula Clark to Ronald Rosas and Sohela Haghdan, $650,000.

Park Glen Ct., 1535-Andrew W. Majcher and Laura F. Minnichelli to Jason F. and Lindsey Askew, $495,000.

Poplar Grove Dr., 1628-Heather Griffin to Matthew R. Keyser, $375,000.

Redtree Way, 11928-Stephen Marshall Levin to Grace Langebeck Guerrero, $345,000.

Sagewood Lane, 1951, No. 223-Richard W. and Anita B. Hartley to Kathryn Pugh, $130,000.

Sunder Ct., 11520-Larry M. Mixson to Paul W. Foster III, $520,000.

Sunset Hills Rd., 11800, No. 1013-Varinder M. and Suman Abrol to Eliot L. Long and Nichole R. Kerber, $407,000.

Upper Lake Dr., 1919-Robert Ackerman and Carol Harris Marshall to Gerard F. and Jill Ainslee Rogers, $825,000.

Vintage Pl., 1276-Elizabeth C. Arbogast and Walter L. Hill to Kyle Randall Knipper and Jenna Lynn Shelton, $460,000.

Whisperwood Glen Lane, 2078-Yekaterina I. Lachinova to Mayra C. Lizarazu, $350,000.

SEVEN CORNERS AREA

Manchester St. S., 3100, No. 404-Sheldon P. and Wauleah A. Ellison to Phuong Huynh, $118,000.

Shadeland Dr., 3059-Eric M. and Jean Miserendino Stith to Yuan Zhai and Cuiying Zhang, $665,000.

SPRINGFIELD AREA

Andrew Matthew Terr., 6416-Chakila D. Tillie to Adaora Ifebigh and Matthew Bouch, $400,000.

Brian Michael Ct., 6856-Stephen T. and Kristina P. Mchale to Wei Yang and Qiong Liu, $418,800.

Carbondale Way, 8027-Coleen R. Amstrein to Thomas and Jessica Perkowitz, $415,000.

Debra Lu Way, 6669-Nathan and Kylee R. Bailey to Edwin C. and Mary E. Callahan, $504,900.

Frontier Dr., 6107-Eran Morcos and Souad M. Farag to Maria S. Latorre, $410,000.

Kentland St., 6207-Raymond P. and Karen L. Kouguell to Adela Hunter, $430,000.

Revenna Lane, 7953-Robert Dean and Windy R. Queen to David Jack and Kristin Pradko, $415,000.

Sabina Ct., 7982-Nia Builders Inc. to Adnan and Irfan Hussain, $750,000.

Stagecoach St., 6605-Julio L. and Brenda J. Vasquez to Shamshad Hassanzai, $462,500.

Villa Del Rey Ct., 6944-Najet and Kerim Bensalem to Asif Ali and Yasmin Sarwar, $371,000.

VIENNA AREA

Abbey Oak Dr., 1816-Michael B. and Catherine M. Bryan to John A. and Heather O’Shaughnessy, $865,000.

Beulah Rd., 1755-Michael Kostrov and Mahvesh Qureshi to Shahine Baghai and Kianoosh Tahbaz Salehi, $1.3 million.

Delano Dr. SE, 606-Bridget M. Somerville to Martin and Victoria Schubert, $700,000.

Electric Ave., 8315-Kathy J. Dowd to Rick Kitchrayotin, $515,000.

Gallows Tree Ct., 2050-Yong Ok Pratte to Myong Hoon and Young Sook Pak, $713,000.

Hunt Valley Dr., 8417-Richard W. and Elvira Kautz to Natalie E. Gryphon and Benjamin P. Cook, $735,000.

Kingsley Rd. SW, 607-William H. Skipper Jr. to Peter W. and Amanda Beylo, $1.45 million.

Lauren Lane SE, 905-Mursch & Rico Corp. to Margaret A. and Christopher E. Gloria, $720,000.

Manhattan Pl., 2665, No. 2-Show Chin and Edward B. McDonough to Daniela Dipierro and Fabio Cattarinich, $535,000.

Park St. SE, 925-Carol M. Miller to Stanley A. Mocarski, $300,000.

Raleigh Hill Rd., 1707-Peter G. and Angela S. Jensen to Andrew and Claire Clemants, $1.01 million.

Silentree Dr., 2139-Mary Catherine Pascoe to Jeffrey F. and Kara I. Kramer, $788,000.

Trap Rd., 1658-Evergreene Companies Corp. to Anand H. and Pallavi J. Heda, $1.47 million.

Windy Knoll Lane, 10109-Joseph Andrew and Betty Ann Usera to Sung Pyo Hong, $1.24 million.

WEST SPRINGFIELD AREA

Blarney Stone Ct., 6415-Mohammad D. Nouristani to Berhan Kifetew Teferi, $350,000.

Forest Creek Lane, 6159-Patrick I. Kairouz to Sehen L., Garachew L. and Meron L. Herpo, $450,000.

Grey Fox Dr., 6609-Holly B. Howell to Timothy Thomas and Jennifer Benson Garretson, $624,900.

Ohara Ct., 6452-Richard L. Sussman and estate of Joel E. Bell to Mulugeta Yohanes and Timnit Behre Kifle, $370,000.

Rolling Woods Ct., 7871, No. 1201-Richard J. Grivas and Maria Elsa Alcala Grivas to Linda B.R. Mills, $446,000.

Surrey Hill Pl., 5900, No. 695-Kimberly Archer to Sara A. Mazzei, $170,000.

Fairfax City

These sales data were recorded by the City of Fairfax Real Estate Assessment Office.

Chain Bridge Rd., 3899-Huy Nguyen and Amanda Orlina to Pierre Phan and Jing Xu, $535,000.

Milburn St., 10905-Helen J. Sanders to Kevin Faust and Kimberly McLeod, $464,900.

Oxford Lane, 4115, No. 301-Sharon N. Robertson to William E. and Milagros C. Lahue, $327,000.

Shiloh St., 10210-Richard Mark and Lisa I. Steward to Shawn M. Howard, $574,000.

Wood Rd., 10306-Michael T. and Maile M. Bradfield to Erick Reyes Villa, $605,000.

Falls Church

Among homes sold in Falls Church.

Broad St. W., 444, No. 431-Toni A. McGill to Samuel S. and Younghee C. Kim, $525,000.

Lounsbury Pl., 108-Walter C. and Hildy J. Zampella to Eric Richard and Meaghan Elizabeth Sega, $829,900.

Virginia Ave. S., 118-Anne L. Mercer to Peter Noonam, $160,000.