ALEXANDRIA-BELLE VIEW AREA

Bluebill Lane, 6501-Alexander and Kelly Vassilros to Patrick Loren and Ann Elliott Gary, $675,000.

Cheshire Lane, 2307-Spencer N. and Lauren B. Lee to Anne W. and Christopher A. Gabriel, $675,000.

Fordham Dr., 2204-Linda L. Byington to Shannon Cherry and Justin Gavri, $795,000.

Marthas Rd., 1939-Patrick Joseph and Christabel L. Methot to Abel J. Nogueira Da Silva Pereira, $715,000.

Skyline Ct., 6626-Weldon J. Campbell Jr. to Charlotte and Richard Keppers, $700,000.

Wakefield Dr. E., 6617, No. B1-Maurice L. and Jennifer A. Dunn to Phuong Truc Vu, $226,000.

ALEXANDRIA-FRANCONIA AREA

Algona Ct., 6115-Gary Paul Straub to Christopher Lee Clark, $342,000.

Birch Branch Terr., 7871-Colin and Jessica Peevy to Sergio Raffaele and Dana C. Restaino, $590,190.

Brookview Dr., 5906-Anh T. Thai and Nga T. Pham to Mohammad S. Islam, M.S. Monalisa and M. Alom, $502,000.

Clapham Rd., 5800-Barbara D. Heffernan to Aaron and Hyosun Schluge, $575,000.

Cross Gate Lane, 7570-Thomas F. Shackelford III to Vicki L. Willmann, $535,000.

Dungeness Lane, 5943-Gerald and Nohad Curren to Jason E. and Vanessa Marie Kooi, $390,000.

Franconia Commons Ct., 6104-Jeanette S. James to Mario N. and Roxana P. Castro, $502,000.

Gildar St., 6530-Selena A. and Joseph Brown to Sean M. and Karen J. Kelly, $456,000.

Haltwhistle Lane, 6638-Walter J. and Nancy H. Sawyer to Stephen J. Hrapsky, $495,000.

Joust Lane, 6044-Jeff A. and Cheryl C. Hamblin to Justin Genoah and Jessica Pointer, $449,950.

Langton Dr., 5868-Matthew T. and Regina G. Conger to Christina Marie Desmond, $457,500.

Locust Leaf Lane, 7810-Audra T. Jolicoeur to Anurupa Lahiri and Angus James Irvine, $525,000.

Mary Beth Way, 7737-Michelle L. Taylor to Robert James and Heidi Dawn Schuster, $515,000.

Morning Glory Rd., 6178-Vincenzo and Aimey Giacinto to Daniel P. Tauch and Lara D. Tito, $437,000.

Old Marsh Lane, 7902-David A. and Rita G. Sirignano to Matthew C. and Judith A. Pascarella, $620,000.

Ordsall St., 6692-Barry A. and Paula M. Craft to Aida Kebere and Lafayette Masteen Greenfield II, $599,999.

Patience Ct., 6416-James Robert and Melissa Meehan to Abdul Haleem, Nassim Mohammad and Abdul Ghafar Samim, $335,000.

Roudsby Lane, 6232-Andrew Ehlers and Xiaojing Chen to Hans J. and Christine W. Williams, $500,000.

Stegen Dr., 6127-Walter R. Koon Jr. and Corinne A. Blank to Michael P. Anthony and Marisa Schmader, $849,995.

Tower Hill Cir., 5695-Kevin A. and Karida J. Palmer to Sarah E. Holl and Michael R. Speed, $799,900.

Wickford Dr., 7303-Robert Alan Sims and Carrie Evavold to Mike T. Monsivaiz and Ashleigh N. Johnson, $475,000.

Woodfield Estates Dr., 5877-Stephen M. and Cheryl A. Colecchi to Matthew Allen Rice, $495,000.

ANNANDALE AREA

Beverly Dr., 3517-Fernando Garcia to Gonzalo J. Adad, $529,000.

Championship Dr., 3993-K. Margaret Le to Mai Anh C.and Que Q. Le, $340,000.

Dassett Ct., 7901, No. 304-Scott I. Kragen to Gisook Seo, $250,000.

Elizabeth Lane, 4156-Donald Smith and Mary E. Francis to Lisa M. Caputo and Benjamin P. Sandvik, $705,000.

Hampton Village Pass., 7880-Brandon and Jennifer Lee to Yan Mei Lin, $497,000.

Kalorama Rd., 7706-Maria Carina Valdez and Luis A. Zambrana Jimenes to Kyong S. Dolle, $480,000.

Little River Tpke., 7439, No. 204-Mohammad S. Rahman to Fakhrul Ahmed, $178,000.

Oak Hill Dr., 3907-Arletta Nicholl to Charles and Nmartha R. Horn, $620,000.

Rosewood St., 6802-Edith Holt and James Edwin Harper to David T. and Asami Walrath, $535,000.

The Midway, 8244-Russell A. Decarlo to Samir M. and Jeanelle G.K. Mehta, $705,888.

Weyburn Dr., 4504-Yamon R. Shrestha and Rubina Prajapati to Jimmy Truong Benalja, $490,000.

BAILEYS CROSSROADS AREA

Ambrose Hills Rd., 3675-Falls Gate Neighborhoods Corp. to Matthew M. and Annmarie C. Sullivan, $669,990.

George Mason Dr. S., 3705, No. 2011S-Timnit Zemui to Nebiyu Fantu Worku, $257,000.

Lakeview Dr., 6227-Glenn L. Archer III and estate of Vera Poe Archer to Nathaniel and Lindsey Ohle, $900,000.

Oakwood Dr., 6458-Matthew Lake and Andrea Nakazawa to Steven R. Hershner, $515,000.

Powell Lane, 3800, No. 1125-Kyle G. and Amy J. Mills to Joseph R. Rose, $260,000.

Seminary Rd., 5505, No. 2101N-Eugene and Josie Walters Tucker to Zerihun Asres, $242,000.

BURKE AREA

Apple Wood Lane, 5821-Allison C. Anolik to Wing and Jayson Padilla, $390,000.

Birch Leaf Ct., 6455, No. 29B-Alina Korotkikh to Kimberly D. and Norman Hairston, $310,000.

Buffie Ct., 6321-Daniel J. and Pamela A. Stevens to Patrick S. and Katherine T. Graham, $413,000.

Calico Pool Lane, 6116-Teresita Diaza to Michael K. Jordan and Timothy Cassell, $330,000.

Cove Landing Rd., 5837, No. 302-Eleazar Zavaleta to Patrick L. Hurley, $290,000.

First Landing Way, 5846, No. 144-Ghuman Properties Corp. to Moises and Rindy Franco, $264,000.

Goshen Lane, 9435-Stephanie Baron to Ibrahim M. Azimi, $365,000.

Jacksons Oak Ct., 5823-James N. and Debra M. Thompson to Thomas Francis Gallagher, $315,000.

Lightship Ct., 7321-James Tucker and Annette Palmer to Christopher R. and Kathryn A. Collins, $660,000.

Marshall Pond Rd., 10138-Christopher J. Giaimo to Michael L. Millspaugh and Victoria M. Roberts, $661,000.

Old Landing Way, 6046, No. 31-Nancy J. Macmillan to Steven R. and Kathryn L. Burnham, $337,500.

Rapid Run Ct., 5631-Christopher and Tristen Katz to Andrew and Michelle Evangelista, $450,000.

Signal Hill Dr., 5247-Dennis and Arlene D. Reyes to Jody L. and Diane Harden, $720,000.

Teakwood Ct., 6310-Christopher and Elizabeth Silliman to Asaad Fahmy and Sherif A. Asaad, $405,000.

Walnut Wood Lane, 5727-John E. Wixted to James Russell Marcoe, $419,988.

Wood Poppy Ct., 5826-Jesse A. Baker to Amber M. Iglesias, $422,000.

CENTREVILLE AREA

Adolphus Dr., 14020-Ja & Fa Properties Corp. to Sheila C. Ovando and Eduardo R. Ovando Baya, $378,000.

Baton Rouge Ct., 13923-Mitesh Amin to May Thant Zin Lwin, $350,000.

Brittney Elyse Cir., 5120-Venkata Suryanarayana Payasam to Jee Yeon Cho, $284,500.

Chasewood Cir., 6841-Jeanette and William J. O’Malley to Trieu T. Tran, $330,000.

Climbing Rose Way, 14309, No. 302-Brenda Campbell to Mia Perry, $180,000.

Connor Dr., 13359-William and Hyunjoo Kim to Lydia S. Pappireddy, Lakshmi Jaya Kandula and Jyothsna Reddy, $273,000.

Eagle Tavern Lane, 15407-Dapeng Wang and Fei Xue to David and Carol Denure, $630,000.

Flagler Dr., 5611-Amy R. Paris to Mekias Mebrahtu Yohannes and Hanna Kiflom, $564,000.

Golden Oak Rd., 14477-Sophann Lybunthin Mao to Soon H. Cho, $210,000.

Greymont Dr., 14943-Donald C. and Katherine A. Raymond to Scott Y. Cho, $515,000.

Jordans Journey Dr., 15302-John J. and Michele E. Penkoske to Lucas J. and Katie Jane Salzman, $647,000.

Leicester Ct., 14831-HAF Real Estate I Corp. to Andrew D. Roeder and Ching M. Leung, $318,000.

Matthews Vista Dr., 13412-Chang Uk Yi to Su Chin Yi, $500,000.

Netherton St., 6050-Fardner Villagomez and Roxana M. Salazar Vera to Kyle Kristoff L. Castro, $280,000.

Paddington Lane, 6333-Elyse Gonyo to Landon Cassell and Marianne Mills, $333,500.

Prince Way, 6224-Mavis M. Powell and Gary St. Aubyn Powell to Michael Thomas and Jinkee Pechardo Fondo, $359,900.

Rocky Way Ct., 6112-Amanda Eberle Boyer to Christopher G. Gutierrez, $294,000.

Saguaro Pl., 14371-Byoung Jun Lim to Kyeong Sun Cho, $219,000.

Sawteeth Way, 13933-Anthony Arful and Crystal Arful Addoh to Huijiann Chen, Yinying Wu, Hui Jian Chen and Yin Ying Wu, $430,000.

Sharpsburg Dr., 6925-Khushal and Sohila G. Ahmadzai to Ashish Laxman and Sharmistha Chowdhury, $535,000.

Snowhill Lane, 15415-Deborah Roberts and Kenneth J. Knight to Sandi Thit Lwin and Kaung San, $689,000.

Stonewater Ct., 14346-Gregory and Shoshana Loerch to Louisa E. McLaughlin, $432,300.

Tanners House Way, 14000-We Won Kim and Eun Ok Chung to Ji Ho Kim, $500,000.

Waterflow Pl., 13907-Abass and Allison M. Fahs to Lin Pu and Bei Wu, $393,400.

Wood Creek Lane, 5742-Winifred L. Holland to Vincent Fath, $420,000.

Woodland Ridge Dr., 14599-Samy A. Musa and Eman A. Elkholy to Joseph S. and Stephanie A. Nolasco, $490,000.

CHANTILLY AREA

Autumn Glory Way, 4872-Westfields Development Corp. to Patrick James Kiley and Sheri Anne Brick, $627,705.

Dawn Valley Ct., 4121, No. 71A-Stephanie C. Alexander to Rebecca Michelle O’Neill, $305,000.

Pleasant Meadow Ct., 4113-James and Kristen Snyder to Christopher Lee Wheat, $230,000.

Trail Vista Lane, 4932-Westfields Development Corp. to Atiya S. Shan and Syed Sohail, $758,574.

CLIFTON AREA

Amkin Dr., 11711-Wayne and Carolyn H. Rash to Ryan A. and Shelby M. Morrison, $847,900.

Orchard Hill Ct., 5858-Dajun Zhang to Kristen N. Downing, $239,000.

Sandstone Ct., 6102-Harvey T. and Donna Landwermeyer to Shannon Elizabeth Chanthaphone, $700,000.

Thomas Ashleigh Lane, 8204-Patricia Weldon to Nathan A. and Shaina L. Goldschlag, $730,000.

FAIRFAX CITY AREA

Abernathy Ct., 5391-US Bank and Bank of America to Sudhir and Subodh Regmi, $744,000.

Alder Woods Ct., 3879-Rodney K. Larsen and Sarah M. Richey to Dmitrii M. and Elena Alergant, $505,000.

Aristotle Dr., 11351, No. 8-402-Robert H. Yi to Rachel Cole and Ariana Panbechi, $257,500.

Babashaw Ct., 3126-Penny C. Welke and estate of Mary Stuart Clapp to Alexandre S. Mann and Jessica L. Pittsman, $399,900.

Beechstone Lane, 4446-Mohammad Nabeel Waseem and Amber Hassan to Alexis and Carmen Laura Reyes, $390,000.

Broadrun Dr., 3718-James S. and Nancy M. Allen to Stephen S. and Anna S. Kelley, $810,000.

Cannon Ridge Ct., 4310, No. 81-Raymond C. Mabrey to Rose Mary Broyles, $385,000.

Casbeer Dr., 12468-Thomas E. Fuqua to Ho Park and Heeyoul Yu, $610,000.

Colchester Rd., 6032-Morris F. Defeo Jr. to Gregory D. and Llana S. Cumey, $1.3 million.

Colton St., 10704-John F. Carroll Jr. to Jason S. and Michelle Atkin, $575,000.

Deer Hollow Way, 2921, No. 214-Avinash Pinto and Marketa Jenesova to Sung Won and Hyun Jin Kim, $375,000.

Ellenwood Dr., 3121-Paul A. and Jessi A. Katz to Xinran Zuo, $431,000.

Fountainside Lane, 4138, No. 302-Fawzia Fanous to Bradley S. Yassine and Patricia M. Sotela, $335,000.

Garden Grove Cir., 12108, No. 303-Julia C. Williams to Daniel Tyree McElrath, $239,900.

Grovewood Way, 10208-Joseph V. Farella to Brian and Erica Daly, $718,404.

Helmsford Lane, 4400, No. 202-Deirdre Boro to Ryan Nicole Ruhstorfer, $275,000.

Jeremy Grove, 4152-Kyoung Hee Kim and Janet Haeshin Lee to Jermaine L. and Tyisha S. Williamson, $500,000.

Laro Ct., 3903-Lawrence M. Leibowitz to Daniel M. Halper and Lauren Tandy Pomerantz, $855,000.

Lenox Dr., 4140-Robert R. and Janet E. Girard to Muniba Hussain and Mark Jayson Flordeliza, $576,000.

Long Boat Ct., 5434-Albert C. and Anglea S. Chong to Michael C. and Ida Cherry Aquino, $440,000.

Matthews Ct., 11912-Baris and Zeynep N. Vural to Grzegorz Olszewski and Katarzyna Domagala, $540,000.

Melvue Ct., 12800-Stephen M. and Andrea L. Owensby to Alyson Aghamehdi and Aaron Schnelzer, $525,000.

Monmouth St., 4493-Irene Umansky to Lu Zhang and Kaiqi Wang, $595,000.

New London Park Dr., 5464-Matthew A. and Mary Claire Kraft to Steven P. and Karla E. Blaine, $409,000.

Paynes Church Dr., 10814-Sol M. and Anna Eugenia Fiser to Matthew C. and Melissa A. M. Horwatt, $610,000.

Persimmon Cir., 3831-Charles A. Kuhn and Doris Abbott to Maria Radford, $285,000.

Pommeroy Dr., 5240-Ernestine M. and Anne M. Metzger to Nicolas R. and Anna E. Wisecarver, $690,500.

Prosperity Ave., 2655, No. 446-SBS Management Service Corp. to Thomas Gabriel Valadez, $315,000.

Quiet Creek Dr., 4014-Gautam and Arti Anand to Nimish Rajpurohit, $560,000.

Royal Doulton Lane, 8836-Ellie H. Min to Azum Zaheer Ali and Sabriya Ansari, $679,900.

Sedgehurst Dr., 4401, No. 203-Naomi R. Rook to Hannah Madeleine Byer Storch, $212,000.

Sleepy Lake Dr., 4257-Robert K. and Jessica R. Cho to William E. and Ki Soon Yoo, $460,000.

Steven Martin Dr., 3017-David L. and Cheryl D. Frazier to Nicolas O. and Lina Maria Pesantes, $610,000.

Summit Dr., 5113-Mark Cohen and estate of Charles T. Christman to Christopher M. Plourde and Arienne Thompson, $699,999.

Tara Dr., 4631-Jeffrey S. and Carnis Harrelson to Levi M. and Courtney J. Drake, $567,000.

Valley Ridge Dr., 3911-Peter Keh Yan Tan to Kewei Hu and Lu Zhang, $522,000.

Waveland St., 12161-Alexander and Vivian Kem to Hyun B. and Sook J. Lee, $520,000.

Wheeled Caisson Sq., 4238-Martha C. Vitola to Nicholas D. Padovani and Christina Fay Briones, $435,000.

Wood Violet Ct., 9259-NVR Inc. to Michelle and John Scott Fowler, $803,510.

Wood Violet Ct., 9265-NVR Inc. to John Hanlin and Rochelle Sambur, $764,820.

FAIRFAX STATION AREA

Burnt Oak Dr., 9597-Timothy T. and Helena K. Charters to Aaron R. and Meredith B. Betz, $650,000.

Havenner Rd., 11641-Leroy and Katherine L. Lundgren to Maurice Kaleek and Michelle Isaac, $777,000.

Meadow Edge Terr., 8629-Daniel J. and Stacie J. Kelley to Michael C. Lehrfeld, $762,500.

Rambling Ridge Dr., 7521-Pedro R. and Rhea A. Villanueva to David Greksouk and Alyssa Ciccone, $785,000.

Stoney Creek Ct., 7703-Susanto Hartanto and Devi A. Sardjito to Andrew and Sara Lyboldt, $898,000.

Yates Ford Rd., 12010-Christopher R. and Anne E. Lograsso to Benjamin and Susan K. Space, $939,000.

FALLS CHURCH AREA

Barrett Rd., 6618-Robert C. Martinage to Matthew Allen and Stephanie Nichols, $724,000.

Carol Lane, 7118-Beach Realty Partnership to Sebastian Antonescu and Mary Overbeck, $599,000.

Chrisland Cv., 7595-Paul A. Cuticchia to Afrin J. Khan and Yuhanna Faruque, $589,900.

Fairmont St., 2913-Elizabeth A. Kephart to Kerry Himes, $441,500.

Great Oak Ct., 2865-Neil James Hines and Vicki Lorraine Johnson to William Caleb and Heidi Weed Baldwin, $320,000.

Kings Chapel Rd., 2912, No. 14-Elio Domestici and Giuseppe Dibenigno to Nadeem Yaqub and Jazeb Nadeem, $205,000.

Lawrence Dr., 3007-Alvin Clarke Leach Jr. to Murtaza Bahrami, $450,000.

Nicosh Cir., 3003, No. 3307-Kirstin Sipes to Michael B. Padgett, $274,900.

Random Rd., 2828-Ahmad and Parvin Ellini to Tam T. and Lan T. Nguyen, $440,000.

Wayne Rd., 3036-Diego E. and Carlos A. Belevan Wong to Anubhav Giri, $485,000.

FALLS CHURCH-PIMMIT AREA

Boxwood Dr., 2209-Dippen K. and Anita Choudhary Zinzuvadia to Wenjia Yang and Jie Li, $867,000.

Hopewood Dr., 1978-Timothy M. Lord and Elizabeth Walsh to Elliot Andrew James Bartis and Jacqueline Marie Mlynarczyk, $714,500.

Lee Landing Dr., 7617-James Merritt and Kristen Pizzoferrato to Katie Lynn Planert, $395,000.

Marshall Heights Ct., 7718-Woo Jae Sung and Jinyoung Lee to Patricia Milagros Ravelo Solano, $605,000.

Pimmit Dr., 2300, No. 513-Ivy Yao Jiang and Amy Li Yale to Kyung J. Park, $205,000.

Shipyard Pl., 6502-Nicholas D. and Carol S. Stone to Lei Hu and Xiying Chang, $800,000.

FORT HUNT AREA

Conover Pl., 8506-Elizabeth M. Meyer and Pablo E. Cure to Erwin J. and Kim Nguyen Wunderlich, $651,000.

Greenway Rd., 1101-David Michael and Kristina Jo Wilkerson to Jeremy Earl and Jasmine Ramirez, $1.1 million.

Neal Dr., 915-Norman L. and Cynthia W. Gindlesperger to Lindsay A. Parish and Anthony Russo, $608,000.

Shenandoah Rd., 2008-Encore Homes Alexandria Corp. to Kshitij and Anupama Devi Grover, $883,000.

GREAT FALLS AREA

Bliss Lane, 224-Young C. Cho and Evelyn Yu to Shannon L. Buffum and Scott D. Tullio, $2.1 million.

Elizabeth St., 10301-Sanjay Grewal to Daniel R. Genovese and Kerstin E. Wheeler, $800,000.

Leigh Mill Rd., 841-Ramin Rak and Golnoosh Ghatri to Douglas J. and Kimberly K.B. White, $1.65 million.

Rich Meadow Dr., 11144-Brian A.C. and Jessica Dawn Steel to Daniel M. Williams and Li Hui Ueng, $1.63 million.

Walker Rd., 414-Robert and Doris Sheldon to Brian A. Cotter and Laura E. Goodness, $1.4 million.

HERNDON AREA

Alan Shepard St., 3107-U.S. Home Corp. to John Benjamin Maitin, $624,990.

Alton Sq., 12919, No. 106-Katrina Jordan to Arumugam K. and Uma B. Pillai, $245,000.

Bankfoot Ct., 13021-Maria F. and Morton F. Roth to Yu Zhou and Hong Jing, $765,000.

Caroline Ct., 13218-Scot E. and Betsy S. Ferris to Krishnan Balasubramanian and Karpagavalli Srinivasan, $640,000.

Clover Field Cir., 2473-Munish and Shivani Mam to Ali Afraz Liaqat and Anum Afzal, $455,000.

Dublin Pl., 1193-Nanda K. Gurung to Khadi and Netra B. Gurung, $275,000.

Florida Ave., 527, No. T-4-Shyam Bommakanti to Surendra Nekkanti, $182,500.

Gilman Lane, 11653-Katrina L. Curran to Kamer and Veysel Kosereisoglu, $615,000.

Grand Hamptons Dr., 1103-Hyong Sok and Eunji Ko to Kathleen Lane and Matthew V. Christian, $1.05 million.

Huston Pl., 2219-Van My Dinh and Ly Quoc Nguyen to Anthony J. Lane and Jacqueline N. Breslin Gatineau, $235,000.

Kingstream Dr., 1407-James Michael Bonner to Morgan W. and Katharyn A. Franklin, $595,000.

Nestlewood Dr., 3200-Phillip A. and Danielle Russell to Steven James and Calisse Crofton Scott, $709,000.

Oak Farms Dr., 12723-Daniel R. and Marianne E. McLaughlin to Mohit and Nitika Kashyap, $1.02 million.

Parkstream Terr., 12206-Fernando and Amarilys Catacora to Weimin Shir, $450,000.

Rock Chapel Rd., 1363-Sally J. Doucette to John Harold and Virginia Bagley McFeely, $525,000.

Schwenger Pl., 13311-Centennial CT Corp. to Tuan V. Tran, $313,000.

Stone Heather Dr., 13210-Timothy Bartholomay to Luke and Jin Stoothoff, $560,000.

Whitewood Lane, 1702-Steven H. and Rhonda A. Savage to Frederick Emil Rose and Janice Nancy Bruford, $534,900.

Woodland Pond Lane, 2386-Anoop V. Kumar and Jyoti Yadav to Salit Verma, $432,000.

HUNTINGTON AREA

Fairhaven Ave., 2828-MZ Group Corp. to Daniel E. and Veronique E. Guillermety, $554,999.

Huntington Ave., 2059, No. 609-Isabel Susana Auge to Michael T. and Maria L. Buchert, $180,000.

Mount Eagle Dr., 5901, No. 215-James H. Mills to Hermes Camelo and Kenneth Petty, $275,000.

Mount Eagle Dr., 5903, No. 1407-Jean Hawes to Mark R. Megaw, $229,900.

Mount Eagle Dr., 5904, No. 908-John H. Nilon and estate of Donald K. Tenney to Thomas W. Harrelson and Mari Cote, $545,000.

HYBLA VALLEY AREA

Beechcraft Dr., 3307-Janardan and Ishwori Adhikari to Carolyn A. Barley, $440,000.

Collard St., 3107-Brian W. and Sarah K. Schilhabel to Kent M. and Hayley K. Harvey, $421,000.

Huntley Meadows Lane, 3716-Robert W. and Evelyn Rogers to Joshua Marc Russell and Mary Theresa Ensch, $485,000.

Memorial St., 2635-Nilda Asterita and Charisma M. Reyes to Olena and Alla Fedorenko, $400,000.

Parsons Ct., 7250-Stephen De Benedictis to Nicole Denise Arseneault, $325,000.

Tis Well Dr., 8207-Edward M. Jhee to Anne Marie Turner, $449,000.

LINCOLNIA AREA

Burgundy Leaf Lane, 6345-Kevin A. and Cynthia M. Brown to Eamon Tiemey, $520,000.

Edsall Rd., 6301, No. 308-Roger H. Hinds to Maryam Ameri, $265,000.

Fairfax Pkwy., 3913-Michael D. Toobin and estate of Arsenio M. Romero to Rosario Romero, $430,000.

Indian Run Pkwy., 6304-Wesam Atallah to Mario Alberto Contreras, $486,000.

Powatan Knoll Ct., 6497-Robert E. and Angela Storms to Aimee Yumee Cho, $488,000.

Shackelford Terr., 6232-Cam Van Ton Nu and Nam K. Van to Joshua Nathan and Laura Lynn Booth, $544,950.

Yellowstone Dr., 6236-Nathan A. and Shahina Goldschlag to Lucas and Christine Howlett, $511,600.

LORTON AREA

Cardinal Forest Lane, 9266, No. 101-Tyerra N. Johnson to Jeffrey Todd Gates, $230,000.

Devries Ct., 8811-Thy Linh Thi Le to Anjna Sharma, $392,000.

Hill Dr. E., 9909-Melissa Nicole Athie to Hideo B. and Maria Aniceta I. Ignacio, $619,900.

Koluder Ct., 8505-Carmen E. Bazalar to Sonya Miller, $300,000.

Monacan Ct., 8604-Mohammad Keshavarz to Alaina Thuy Nguyen, $840,000.

Power House Rd., 9110-Van Metre Homes at Liberty Corp. to Harkawal Singh, $626,790.

Samuel Wallis St., 8097-Diane L. Elmore to Edmund Vergel De Dios, $495,000.

Fourth Pl., 9524-Chong H. Yun to Christopher M. and Katherine P. Davis, $490,000.

MCLEAN AREA

Bellview Rd., 937-Kenneth W. and Alice M. Starr to Joseph A. and Donna J. Miller, $1.75 million.

Chelsea Rd., 6891-Vincent Hsing and Chiou Fen Liou to Tuan Minh and Tuyetsuong Doan Le, $798,000.

Deidre Terr., 6505-James M. and Yuen Yun C. O’Brien to Aydin Mohtashamian and Melissa Dulski, $1.48 million.

Dunterry Pl., 1606-Raymond J. and Rebecca L. Ellis to Roy Qin and Wen Xiao, $650,000.

Fleetwood Rd., 6800, No. 601-Kathlyn C. Burnell to Nancy Spicer Reilly, $440,000.

Greensboro Dr., 8350, No. 214-Barbara J. Billerbeck to Kimball R. and Debra E. Stuhlmuller, $400,000.

Kennedy Dr., 1954, No. 202-Hao Marc Nguyen and Kim Anh to Emily Rose Duesterhaus, $252,000.

Lincoln Way, 1511, No. 301B-Luis R. Dodero and Jacqueline Dodero Stoyle to Zeynep Uzun, $380,000.

Old Gate Ct., 1155-Donald J. and Mary J. Frickel to Lawrence J. and Kara M. Hartnett, $1.3 million.

Sandy Knoll Ct., 6501-SCD Investment Corp. to Martin and Karen Hall, $1.37 million.

Spring Gate Dr., 1581, No. 5112-Shankar N. Somasekhar to Douglas Gordon Zimmer, $397,500.

Swinks Mill Rd., 947-Vincent M. Cannistraro to Kirby H. and Janelle C. Lewis, $1.43 million.

Walden Dr., 1507-David A. Parker Jr. to Michael and Marva Rowan, $899,000.

Woodley Rd., 5910-Jean Charles and Sylvie Jaffray to Jerry B. and Kristen R. Bogacki, $1.05 million.

MOUNT VERNON AREA

Battersea Lane, 3126-Shirley P. Richey to James and Lindsay Nicole Cochran, $554,900.

Braddock Ave., 8708-Edwin G. and Yvonne D. Taylor to Demetrius B. Wren, $495,000.

Cunningham Dr., 3009-Gregory F. and Patricia C. Spencer to Gale E. Kabat, $773,000.

Hammond St., 7947-K2NC Corp. to Kirsten M. and Bradley Sisson, $435,000.

Longworthe Sq., 4413-Paramount Investments Corp. to Betelehem Idriss, $346,000.

Shadwell Ct., 5708, No. 100-Marvin L. Dillingham to Francisco and Adriana Corvalan, $154,999.

Southlawn Ct., 8552-June Ricard to Mikala Mott, $320,000.

NORTH SPRINGFIELD AREA

Inverchapel Rd., 5615-Clark and Craig Funk to Elise K. Beisecker, $564,800.

Leewood Forest Dr., 7074-Laura Hagan Smith and Kathryn A. Patterson to Carlos Enrique and Marie E. Sanchez, $388,000.

OAKTON AREA

Appalachian Cir., 10248, No. 1-E4-Melissa D. Craig to Francis J. Lira, $265,000.

Cranbrook Lane, 11208-James H. and Nancy J. Perkins to Aditya Johri and Nira Desai, $780,000.

Jerman Lane, 3121-Suphachol Suphachalasai and Yi Ru Wang to Casey Ray Hudson, $744,500.

Miller Heights Rd., 3311-John and Kelly Fileppo to Parker Spencer and Alison Devlin Teel, $890,000.

Oakton Terrace Rd., 10168-Lisa A. Shaw and Bannon P. Wysocki to James C. and Jung H. Kang, $335,000.

Vale Rd., 12004-Stephen L. Rouse and Anoma Derouse to Jeffrey M. and Andrea M. Johnson, $675,000.

Waples Mill Rd., 11806-Lawrence C. and Karen L. Miner to Brian Andrew and Allison Hundstad Kirby, $701,000.

RESTON AREA

Bramblebush Ct., 2425-Karen M. and Aaron S. Turner to Jeffrey and Jacinda Huskey, $719,900.

Cabots Point Lane, 2173-Janice Elizabeth Jenkins and Steven Iorio to Adiam Eyassu and Edward Cable, $580,000.

Chesterfield Ct., 11657-Ali Reza Analouei to Meridyth Laurel Cutler, $259,000.

Compass Point Lane, 2263-Robert H. Bell Jr. and estate of Jane Bell to Shubhra Sinha, $889,900.

Fieldthorn Dr., 1637-Kathleen Siobhan Crowe to John Walter Althen and Aline Grace Peterson Althen, $372,000.

Glencourse Lane, 2117-Samantha M. and Brandon L. Good to Sarah E. Baker, $470,000.

Greenwich Point Rd., 11587-Robert C. and Carol Y. Withers to Rosemary Tran Lauer, $848,000.

Headlands Ct., 11328-Valerie Gail Wade to Apul Warner and Christy Nunn, $440,000.

Ivywood Rd., 2412-Scott M. Harley to Tarik and Sabrina Hansen, $550,000.

Middle Creek Lane, 2307-George A. and Cinnamon Reed to Patrick C. Gibbons, $434,900.

North Point Dr., 1501, No. 8-0202-Lisa Reinstein to Angadbir Singh Salaria, $299,900.

Northgate Sq., 1417, No. 17-Paul A. Devamithran to Bussapanee Phongsamai, $215,000.

Park Garden Lane, 1445-Geoffrey and Susan Axton to Nicholas and Julia Dowsett, $620,000.

Roland Clarke Pl., 1983-Reston Valley Corp. to Jon R. Appleman and John P. Sekas Jr., $864,900.

Sagewood Lane, 1937-Caitlin York Gaffney to Thomas Scott and Cassandra Dunn, $375,000.

Springwood Dr., 2212, No. 206-Rebecca G. Martin to Robert Chengyuan Peng, $274,900.

Stratford House Pl., 11776, No. 306-Terrie Vaile Hauck and estate of James M. Hauck to Robert M. and Marion W. Bestani, and Elizabeth E. Bailey, $820,000.

Sunset Hills Rd., 11800, No. 314-Somaia Mohammed A. lluhaida to Amal Lafhal, $500,000.

Turkey Wing Ct., 12266-Mardoqueo N. Arteaga and Rosa E. Maldonado to Edwin Ramos and Maudalena Maldonado Barrios, $141,400.

Washington Plaza, 11400, No. 602-Herman and Augusta G. Amelink to Kerri E. Woodward, $235,000.

Wedge Dr., 11306-John W. and Doris G. Briggs to Frederick F. Simmons, $710,000.

Winterport Cluster, 1925-David W. and Dianne M. Bell to David and Emilie Lenado, $450,000.

SEVEN CORNERS AREA

Crosswoods Cir., 6301-Thomas Braun and Marie Angela Mattson to Reveiz Herault and Monica Alexandra Puentes Parrado, $1.04 million.

Manchester St. S., 3100, No. 541-Mary Margaret McDaniel to Richard and Lindsay Sands, $179,500.

Willow Tree Lane, 3409-Prof 2013 S3 Reo I Corp. to Brent C. and Mari C. Fuller, $729,900.

SPRINGFIELD AREA

Bona Vista Ct., 7212-Sayed Sami and Wahida Hussaini to Mohammed S. Hossain, $413,000.

Cliffview Ave., 8138-Rebecca Ann Farris to Steven E. and Julianna V. Bachmann, $426,725.

Dinwiddie St., 5904-Anne and Mi Youn Kim to Kenneth S. Kim, $375,000.

Edinburgh Dr., 8094-Lucia G. Valverde and Mildred S. Farfan to Michael J. Rogers, $350,000.

Godolphin Dr., 7841-William F. Ocampo and Caroline Y. Pak to Clarence E. and Jean D. Thrasher, $532,450.

Huntsman Blvd., 7815-Nathan L. and Christina M. Hartle to Bradley B. and Erica D. Preston, $750,000.

Lureta Ann Lane, 6412-Derek Marchant and Carolyn King to Ying Yu, Hui Zhen and Chao Qia Chen, $462,000.

Oriole Ave., 7208-Klaus Heerwig to Anthony L. and Kimberly I. Luberto, $584,900.

Scott St., 9029-John A. and Judith A. Knight to Caitlin S. and Timothy Nussbaum, $727,000.

VIENNA AREA

Betterton Ct., 8528-Joseph A. and Stefanie D. Petrucelli to Sarah Khankan and Toufic Kabbani, $735,000.

Cedar Pond Dr., 10229-William R. and Mary V. Chambers to Andrea K. and Michael P. Kowal, $870,000.

Country Club Dr. NE, 914-Edwin A. Richmond Jr. to Michael Patrick and Erin Sexton, $705,000.

Desale St. SW, 1018-BFR Construction Co. to Joseph Hartwich, $1.62 million.

Gallows Tree Ct., 2000-Robert David and Natalya Yurievna Mill to Justin Phillip and Heather May Caudle, $720,100.

Hunter Ct. SW, 810-Roberta M. Habenicht to Sang Hyun and Soohee Shin, $537,000.

Quinn Terr., 8112-Robert C. and Sarah S. Curtin to Michael and Krista Drobac, $710,000.

Silverberry Way, 8159-Abdullah S. Alazzaz to Gihad Antoine and Judith Free Jawhar, $900,000.

Tapawingo Rd. SW, 506-Sarah and Charles W. Frey to Ryan Joel Simpson, $658,000.

Valeview Ct. NW, 307-Kenneth W. and Heather S. Barber to Jeffrey Mitchell and Lisa Orschel, $715,000.

Wolftrap Ct., 2171-Jong Woo Nam and Jae Eun Chung to Anderson Albano and Roxane Modares, $790,000.

WEST SPRINGFIELD AREA

Ainsworth Ave., 8101-Rita Ingrid Gustin to Michael and Larissa Rosenberg, $675,000.

Carrleigh Pkwy., 8238-Karen Woodall and estate of Gloria Crosby Woodall to Omar Abu Jadouo, $306,200.

Dominican Dr., 6102-Stephen Paul and Stephanie E. O’Brian to Michael and Rachel Eggleston, $634,000.

Harwood Pl., 6508-George M. and Judy D. Varga to Thomas W. and Lauren Washburn, $460,000.

Milford Ct., 8536, No. 899-Vincent L. and Heather Telfer to Anthony Nguyen and Ngockhanh Hoang Tran, $270,000.

O’Hara Ct., 6493-Ben and Bonnie Rebecca Schmitt to Sungwoo Shoi and Michelle M. Shin, $390,000.

Reynard Dr., 6634-Erik James and Shelly Joann Patterson to Derek and Jennifer Boughner, $575,000.

Roxbury Ave., 6102-Rafiq and Irena Saljuki to Jason Christopher and Laiza Casas Reidenbach, $649,900.

Shootingstar Dr., 7742-Mark T. Devlin to Sadaqat Jan, $505,000.

Wainfleet Ct., 6428-Michael J. and Julia C. McNamara to Gerard and Valerie Coles, $499,000.

Fairfax City

Allison Cir., 4205-Ronald C. Apostolakis to Santiago O. Gonzalez Mejia, $320,000.

Fairfax Blvd., 9463, No. 302-Margaret E. Adair to Luis Fernando Navarro, $183,000.

Lyndhurst Dr., 3901, No. 103-Jennifer L. Wallace to Abigail Virginia Quinn, $187,000.

Norton Pl., 3985, No. 108-Pulte Home Co. Corp. to Thomas and Lois Shoemaker, $584,692.

Railroad Ct., 10614-Travis and Suzanne Hess to Nathan E. and Tammy R. Pruett, $495,000.

Rock Garden Dr., 11138-Alexis and Carmen Laura Reyes to Jorge A. Serpas Serrano, $238,500.

Silver King Ct., 9450, No. 208-Enclave Development Corp. to Mohamed and Mostafa Elnahal, $301,600.

West Dr., 10725, No. 102-Asad Sheikh and Thuy Lieu Tran to Bernardino Saavedra Robles, $196,000.

Falls Church

Annandale Rd. W., 157-Karen R. Oliver to Sean M. and Emily M. Hennessey, $600,000.

Broad St. W., 513, No. 409-Sharyn W. Stahl to Randal Alvin and Judith Lemke, $889,000.

Maple Ave. N., 200, No. 405-Brenda A. Reichel to Susan Messamore, $250,000.

Spring St. S., 507-Celebrity Homes Corp. to Jordan Christian and Kimberly Cuff Hicks, $558,800.