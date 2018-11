Fairfax County

ALEXANDRIA AREA

Colfax Ave., 5709-John Nolan Jennison and estate of Julie Kiley to Jacobs Sones and Margaret Smith, $500,000.

ALEXANDRIA-BELLE VIEW AREA

Boulevard Vw., 6610, No. A1-Monika Ruppert and Juan Martin Forero to Monica Marie Vago, $207,000.

Cornell Dr., 6623-Michael C. and Ann C. Porter to Dillon H. Lee, $38,000.

Mason Hill Dr., 2012-Judy Diana Lively and estate of Mary Ellen Li to Evan B. and Natalie R. Williams, $695,000.

Smithway Dr., 6801-Meteor Investment Inc. to Danielle K. and Glenn M. Mash, $575,000.

Wakefield Dr. E., 6622, No. A2-Nancy Jean Beauchamp to Michael Scott and Shannon Lee Vineyard, $238,000.

ALEXANDRIA-FRANCONIA AREA

Applemint Lane, 6734-Fairfax County Redevelopment and Housing Authority to Kasahum Muluneh and Selmawit B. Mekuria, $169,820.

Birchleigh Way, 6511-Luis D. and Sacha D. Zamora to Wade Phillip and Emily McComas, $429,000.

Bush Hill Dr., 5901-Julio A. and Johana A. Hernandez to Matthew J. Bechak and Joyce K. Arregui, $557,500.

Climbhill Rd., 6219-Patrick C. and Danielle E. Rumsey to Jacob A. McGinty, $460,000.

Curtier Dr., 6013, No. E-Thomas S. Stewart to Kevin D. Williams, $316,000.

Franconia Forest Lane, 6017-Vanessa M. and Erick L. Saks to Michael Berra and Taryn Friend, $525,000.

Governors Pond Cir., 5590-George A. and Cynthia L. Schulz to Jose Luis Ortiz and Tayra Hernandez, $610,000.

Haltwhistle Lane, 6643-Brittany Raymond to Adam Nakata, $480,000.

Joust Lane, 6151-William R. and Beth A. Mack to Christopher T. and Haley C. McConnell, $450,000.

Larochelle Ct., 5326-Brenda E. Eichel to Demenicos John Eaton and Alyssa Delores Yeager, $415,000.

Locust Leaf Lane, 7843-Lawrence H. and Linda Guenther to Nicholas R. and Stephanie Forlenza, $584,000.

Mary Caroline Cir., 6917, No. J-Todor Arsovski to Mara Dorsey and Mimi Gulelat, $303,000.

Netties Lane, 6612, No. 26E-Lee Anna Tucker to Marianne Vannatta, $325,000.

Oldham Way, 7510-Todd Lawrence Payne to Michael James Gocke, $560,000.

Otley Dr., 5906-Francis T. and Elisa S. Bradford to Alexander A. Bowe and Jennifer E. Morrow, $510,000.

Piney Woods Ct., 6079-Bradford C. and Amytis G. Ramos to Thomas W. and Kathrina L. Chapman, $710,000.

Rundale Ct., 6569-Christopher M. and Stephanie A. Randolph to Joseph and Natalie Lane, $415,000.

Still Spring Pl., 6333-Patrick Weninger and Karen Graham to Julio A. Carmona and Anca R. Butcaru, $794,900.

Waterfield Rd., 6450-John S. and Susan S. Carpenter to Brian A. Barnwell, $602,500.

Wild Valley Ct., 6199-Steven and Stacey M. Trifu to Ali Yebbal, $352,500.

ANNANDALE AREA

Althea Dr., 5106-Jeffrey F. and Julie E. Dixon to Justin and Kelly Peters, $625,000.

Arlen St., 7720-Gavin Stephen Page to Matthew C. and Caroline S. Cowan, $465,500.

Beverly St., 7204-Vicki and Tammy McClanahan to Ngoc Kim T. Le, $475,000.

Charleson St., 3413-Lisa A. Branum to Brian D. Rice and Meghan L. Murphy, $640,000.

Donnybrook Ct., 7746, No. 105-Elizabeth D. Hernandez to Kin Sau Yim, $137,000.

English Dr., 4901-Laurence S. Budd and estate of Jocelyn Wilkins Wilks to Matthew and Mandy Novarr, $669,900.

Highcliffe Ct., 8313-Louis Pak to Kelly S. Kang, $450,000.

Kandel Ct., 4734-Xiou Wang to Jose O. Pena and Rosa Morales Lopez, $399,000.

Lafayette Forest Dr., 7718, No. 173-Chau T. Nguyen to Franklin Wingate, $256,000.

Little River Tpke., 7451, No. 203-Rita and Michel Kazarian to Man H. Kim, $195,000.

Sprucedale Dr., 3618-Theresa D. Tanner to David and Jennifer Coyne, $520,000.

Wheatwheel Lane, 3417-Jennifer Staskin Sacks to James Bryant, $415,000.

BAILEYS CROSSROADS AREA

Ambrose Hills Rd., 3700-Falls Gate Neighborhoods Corp. to Christopher M. Wilson and Silvia Granados, $710,374.

Birchwood Rd., 3820-Francisco J. Cortes and Daniel R. Cappello to Cynthia Golos, $800,000.

George Mason Dr. S., 3705, No. 411S-Yousif Barzani to Seyed Mahmood Bahraini and Khin Thet Maw, $258,000.

Leesburg Pike., 6135, No. 201-Claudio Espinoza Bravo to Rehnah B. Khan, $162,000.

Oakwood Dr., 6522-Brian M. and Carmen T. Carper to Andrew R. and Elizabeth A. Oestreich, $519,500.

Seminary Rd., 5501, No. 1905S-Jonathan Elkin Harmon and estate of Ruth M. Elkin to Craig J. Barnes and Camila Bravo Diaz, $338,500.

Seminary Rd., 5563, No. 214-John M.B. Vitaliz to Brittany Otis, $218,000.

Sixth St., 5929-Isha R. and Andrew M. Youhas to Alice E. Newhall and Brian M. Ahearn, $792,000.

BURKE AREA

Arrit Ct., 5143-Junmin Shi to Myra and Jeremy Blake, $315,000.

Bradfield Dr., 5208-Bryan M. Vaughan and Roberta Y. Macarevey to Steven Grant, $650,000.

Carrindale Ct., 6003-Gary W. Eichhorst to Christopher Robin and Teresa Weaver Verigan, $569,900.

Cove Landing Rd., 5920, No. 303B-Margaret L. Moore to Jason Scott and Mara F. Ashby, $262,000.

First Landing Way, 5967, No. 80-Mitchell and Alexandria Morey to Timothy Joseph and Mia Danielle O’Connell, $333,200.

Hemlock Woods Lane, 9905-Carleton R. Meyers to Dwight Hamilton and Shirley Zebovitz, $326,000.

Kara Pl., 5892-Michael and Cynthia Sorenson to Adrian Delgado and Chantel Grzelak, $382,000.

Lincolnwood Ct., 6014-Robert W. Garrett III and Teresa E. Cooper to Ibrahim Elabyad and Mai Shahin, $689,000.

Martins Landing Ct., 6111-Arthur E. Menna to John H. and Elizabeth Jediny, $385,000.

Poburn Landing Ct., 6132-Kwolong Wang and Ching Jung Lee to C. Christine and Robert E. Frisbee, $640,000.

Sailcloth Pl., 9502-Lynn S. Van Horn and estate of Margarita F. Suarez to Barry Lee and Fatina Williams, $648,000.

Tibbitt Lane, 5024-Thomas L. and Jeewan Hong to John M. Jennison, $380,000.

Waters Edge Landing Ct., 5707-Steven M. and Linda L. Grupenhagen to Benjamin M. Zheng and Yu Xiu Wang, $505,000.

Wood Sorrels Ct., 5908-Portia Brandebury Altimus to Jonathan and Clara Satria, $491,000.

CENTREVILLE AREA

Betsy Ross Ct., 6308-Arjun M. Mehta to Brittany Marteney and Amel Massa, $315,000.

Bull Run Post Office Rd., 6800-NVR Inc. to Pola J. and William Benjamin Jones, $1.13 million.

Chasewood Cir., 6899-Adam Neckar to Charles A. Beaulieu III, $345,000.

Clubside Lane, 5417-Ryan and Shelby Morrison to Muna Castleton, $547,100.

Cool Oak Lane, 14498-Eric Sokolowski to Harinder S., Nirmaljit K., Gurinder S. and Navjot K. Dhillon, $220,000.

Eagle Tavern Lane, 15567-Allan S. Bozorth to Jarrod and Rebecca Souza, $595,000.

Flower Hill Ct., 14606-Douglas C. and Susan H. Thorson to Michelle Vu and Thao Nguyen, $366,000.

Gothic Dr., 13912-Jeong Nam Choi to Soo in Lee, $415,000.

Gun Mount Ct., 6336-William Benton and Mallory McClary Cave to Ramesh and Pusphpalatha Casuba, $392,000.

Havener House Way, 5953-Ryan L. Wapke to Hannah Park, $245,500.

Kamputa Dr., 14924-Richard and Diane Clinton to Natalie D. Mitchell, $487,100.

Lilva Dr., 14615-Joyce E. Giecek and Tracy G. Stickley to Rosemarie R. Moynihan and Sheila Ann McMullan, $460,000.

Meeting Camp Rd., 14603-William G. and Kye Presley Dowd to Gurpreet Singh and Rumeet Kaur Dutta, $584,900.

Netherton St., 6094-Mark Anthony and Amanda James to Nadeem and Saba Ahmed, Mohammed Farooq Qureshi and Parveen Farooq, $279,900.

Paddington Lane, 6337-Patricia M. Campbell to Lakiesha D. Jarrett, $310,000.

Prince Way, 6331-Elizabeth Lewis to Elena Badan and Dmitri Tcacenco, $275,000.

Rosy Lane, 14300, No. 23-Kelly Kyong Me So to Alysha S. Becker, $229,000.

Saguaro Pl., 14374-Norman A. Hewitt to Byoung Jun Lim, $165,000.

Sawteeth Way, 13942-David M. Kelley to Otgonbaatar Badan and Oyunjargal Oyun Erdene, $440,000.

Shirey Lane, 6331-AV Capital Corp. to Soon Im and Julia Biyul Kim, $397,000.

Stillfield Pl., 15075-Leslie K. Fitzgerald to Steven C. and Colleen A. Carter, $624,900.

Stonewater Ct., 14380-Marta S. Haney to Sky Chongkeun Kim, $440,000.

Thera Way, 14602-Muktesh G. and Reena M. Gupta to Ashley Nicole Reese and Michael Adam Hyle, $340,000.

Westwater Ct., 5865-Shahin M. Ansari to Christopher Jiun Kim and Su Young Rim, $355,000.

Woodfield Dr., 5116-Sharon Williams Van Rooij to Christian and Lindsay Capo, $440,000.

CHANTILLY AREA

Autumn Glory Way, 4693-Alexander R. and Carol M. Greczner to Kyu and Jin Soo Huh, $989,900.

Beaujolais Ct., 13822-Minh Phuc Do to N. Albert Pomer and Catherine Forrester Pomer, $275,000.

Dawn Valley Ct., 4168, No. 82B-Lilian Zhao to Michael Mayobre, $295,000.

Henry Pond Ct., 13772-Van Metre Homes at Westfields Corp. to Rachel Y. and Ah Shu Berry, $623,602.

Poplar Branch Dr., 4314-Lilla Wolfman to Alexander and Vivian Wayne Kem, $550,000.

Trail Vista Lane, 4941-Van Metre Homes at Westfields Corp. to Chong Andrea and Chong Hye Yang, $626,976.

CLIFTON AREA

Chapel Rd., 12231-Diana L. Weiss to Robert W. and Teresa G. Jackson, $1.35 million.

Quartz Lane, 13034-Kelly Renee Vitrikas-Burns to Daniel Rodriguez and Alexandra Aragon, $497,500.

Springhouse Cir., 6402-James I. and Anne S. Cho to Malgorzata A. and Walter J. Darnell, $627,500.

FAIRFAX CITY AREA

Abington Ct., 9748-Richard W. and Carol J. Morasch to Jackelyn D. Vander Veer, $648,000.

Amber Hills Ct., 11389-Bruce W. and Jane L. Thompson to Jaideep Singh and Afrika Bell Kathuria, $1.43 million.

Aristotle Dr., 11352, No. 7-302-Seong J. and Kyoung S. Kim to Ellen Bang, $245,000.

Barbara Lane, 3221-Cameron B. and Frances P. Nerdahl to Philip C. Lee and Karen C. Tang, $694,999.

Bessmer Lane, 10161-Stephen L. and Adriane M. Ackley to William and Jacqueline McManemin, $605,000.

Buccaneer Ct., 3101, No. 1-Steven Brent Murphy to Joseph T. and Frances D. Montgomery, $180,000.

Cardoness Lane, 11501, No. 401-Derril B. and Constance A. Jordan to Carlos Alfredo Belevan Wong and Rafaela De Freitas, $362,500.

Cavalier Landing Ct., 11542-Mir Farooq and Faiza Mazhar to Ryan Michael and Kathryn Elizabeth Ferry, $507,000.

Concordia St., 5205-Star Wise Properties Corp. to Cara A. and Derick J. Snow, $650,000.

Deer Hollow Way, 2921, No. 314-Justin Stearns and Michael Beck to Josephine G. Li, $365,000.

Ellington Ct., 5208-Marc C. and Elizabeth H. Geddes to Dea A. Merchant, $650,000.

Farm House Lane, 4342-Sun & Sun Corp. to Hector F. and Anireves Falcao Torres, $620,000.

Fox Hunter Pl., 12205-Matthew James and Denise Acri Groppe to Ashley and Jeffrey Marion, $688,000.

Gramlee Cir., 4607-James C. and Barbara A. Hill to Patrick D. and Irene J. Kim, $633,000.

Hamlet Hill Ct., 5502-Cuong Huy and Jennifer Abigail Feranil to John A. and Amy G. Suppes, $875,000.

Heron Ridge Dr., 12685-Jong P. and Samantha K. Han to Raissa P. and Eric Mabaya, $559,000.

Jersey Dr., 9012-Justin C. Wolfe and Rachel M. Lentz to Karim Ayoub, $439,850.

Latney Rd., 10341-Rahul and Arvinder Johri to Melon G. Semma and Betelhem G. Gebremedhin, $420,000.

Lido Pl., 3603-Paul E. and Susan B. Van Hemel to Brian L. Gunn, $837,500.

Mainstone Dr., 2928-Daniel K. and Brittany B. Beaman to Jin Seong Nam and Hae Soo Chang, $653,000.

Maury Rd., 9729-Min Kang to Laura Charlotte and Steven James Perrotta, $724,900.

Middle Ridge Dr., 4209-Eileen P. Jennings to Ann D. Bigger and Herbert L. Moldenhauer III, $487,524.

Mozart Brigade Lane, 4200, No. O-Christophe M. Harrison to Salwa S. El Sarraf and Mirette N. Tawfik, $329,000.

Noyes Ct., 5212-Nathaniel R. and Stephanie Seckinger to Edward Borris, $635,000.

Penderview Dr., 3912, No. 536-Andrew Howard Kim to Kateryna Harding, $239,000.

Popes Head Rd., 11613-Shawn Martin and Anne Williamson to Rodney H. Rothwell Jr. and Rhonda A. Wood, $1.15 million.

Prosperity Ave., 2665, No. 342-Grace H.S. Shin to Carmen Delia Romero, $314,900.

Ridge Knoll Ct., 3801, No. 212A-Michelle F. Eabon to Joseph Caruth Jr. and Rosario Carith, $359,000.

Robin Ridge Ct., 3014-Kenneth C. and Linda G. Martucci to Vinh Van Nguyen and Kim Loan Thi Dong, $588,100.

Safe Harbor Ct., 5442-Ahmed F. Amin to Mohammed H. Abuarooub, $410,000.

Sideburn Rd., 5120-Guy D. and Laurel C. McCracken to Kevin and Laura Mayer, $574,900.

Southport Lane, 5424-Anthony J. and Margaret K. Winkler to Andrea S. McGowan, $685,000.

Stonington Dr., 5307-Mathew Gilbert to David W. and Morgan T. Holden, $682,000.

Swanee Lane, 2911-Joyce R. Parker to Sunsook Lee, $559,000.

Thomas Brigade Lane, 4378-Justin D. and Laura M. Jakucyk to Duc Nguyen and Man Yee Khan, $485,000.

Valley Ridge Dr., 3914-Stephen and Anna Shubina Kelley to Xudong Cai and Mei Shao, $530,000.

Weatherington Lane, 4401, No. 401-Jeffrey D. Myers to Guy L. and Alice B. Copeland, $272,500.

White Birch Ct., 3063-Praveen M. and Chetna Dixit to Brian Byoung Ham and Bokhee Joe, $420,000.

Wood Violet Ct., 9261-NVR Inc. to Luis and Banghwa Casado, $800,680.

Wood Violet Ct., 9265-NVR Inc. to John Hanlin and Rochelle Sambur, $764,820.

FAIRFAX STATION AREA

Cardinal Rose Ct., 8400-Colin J. and Victoria K. Smith to Robert I. Bonar and Viet Dinh Do, $1.14 million.

Devereux Manor Lane, 11209-Joseph W. and Collen M. Kuhn to David Alex and Stacy Bieler, $975,000.

Highridge St., 11018-Brian G. and Christine R. Schires to William Ky and Jennifer Lynn Uptmor, $720,000.

Oak Hollow Lane, 8036-B. Executive Realty Corp. to Sean and Patricia Lawrence, $635,000.

Robert Carter Rd., 11124-Henry Pineda and Neelam Noorani to Matthew R. and Cecilia V. Doan, $775,000.

Thomlar Dr., 11230-Linda S. Turner to David J. and Shaunda N. Trimner, $800,000.

FALLS CHURCH AREA

Abbott Lane, 609-Thomas F. and Roberta L. Bayer to Brian and Amanda Corey, $600,000.

Barrett Rd., 6734-Jeffrey Conrad Burger to Liesl Ann Wiederkehr, $501,300.

Cedar Hill Rd., 3005-Shevin B. Kuperman and Karen E. Riser to Christine Linh Minh Pham and Elizabeth Marie Baker, $675,000.

Cleave Dr., 2908-Sara Elizabeth White to Allen R. and Aileen A. Davis, $715,000.

Fairwood Lane, 7420-Mark J. and Linda Olson to Jorge A. and Muna A. Schefer, $685,000.

Holmes Run Dr., 7712-Marc and Kelly S. Campen to Georgina P. Welch, $635,000.

Kings Chapel Rd., 2914, No. 2-7-Rachida Hasnaoui to Rail R. Mukhutdinov, $168,000.

Lee Hwy., 7344, No. 44-Ryan S. and Margaret Holland to Tatyana Lebedeva, $147,000.

Nicosh Cir., 3021, No. 1101-Holly Nigh and Holly Presley to Oliver Lee, $304,999.

Westcott St., 3001-Fred R. and Eulogia Torrez to Giancarla K. Rojas Mendoza, $435,000.

Woodlawn Ave., 2905-Alex M. and Kathleen Mary Venker to Suzanne Staiger, $591,000.

FALLS CHURCH-PIMMIT AREA

Claremont Dr., 2411-Potomac Relocation Services Corp. to Erick W. and Kathryn M. Dame, $935,000.

Hurst St., 2400-Evergreene Companies Corp. to Victor B. Tran and Mimi H. Phan, $1.25 million.

Leonard Rd., 1917-Zivan T. Hertzog and Jennie M. Martin to Hernan and Maria Perla Vargas, $590,000.

Metropolitan Pl., 7019-C-Jodi Lyons to Da Wei Huang and Alice Hsieh Chen, $473,000.

Pimmit Dr., 2311, No. 311-Vassilis and Evangelia Ioannou to Caitlin Nicole Booe, $185,000.

Van Tuyl Pl., 2050-Erika R. Joyce to Michael J. and Jamie F. Lacorte, $745,000.

FORT HUNT AREA

Camden St., 8404-Gregory K. and Stefani V. Watterson to Peter Kent Mitchell and Megan Grace Gottermoeller, $749,000.

Crossley Pl., 8410-Margaret K. Clark to Christopher T. Kiernan, $540,000.

Kilt Ct., 2200-Jeffrey S. and Jacquelyn S. Paullin to Adam and Deborah Scheidler, $565,000.

Parry Lane, 8702-Benjamin Rhodes Huddle to Ryan M. and Kerry E. Dempsey, $660,000.

Stirrup Lane, 2500-Howard L. and Sandra R. Deiderich to Cherryl Boyette Sullivan, $615,500.

GREAT FALLS AREA

Forest Lake Dr., 10205-David H. and Bonnie L. Wilson to Andrew K. and Ahsley K. Goodwin, $930,000.

Leigh Mill Rd., 980-Patrick Poisson to Harold Francis Donahue, $1 million.

Rich Meadow Dr., 11148-Phillip Lee and Nancy Holland Porte to Michael Alex Skvortsov and Anna Melnikova Skvortsova, $1.32 million.

Sugar Meadow Ct., 10737-Amir S. and Shaheen Sehbai to Kamalika Sandell, $545,000.

Walker Mill Rd., 1060-Robert B. and Jennifer D. Duncan to Brian Patrick Higgins and Joan Morgan Spring Higgins, $1.08 million.

HERNDON AREA

Alan Shepard St., 3108-U.S. Home Corp. to Christopher and Jelissa Orcinolo, $695,000.

Barbaralynn Pl., 755-Beach Carpentry and Construction Corp. to Steve and Nicole Alonzo, $475,000.

Cellar Creek Way, 1448-John William Snow to William Andrew and Natalie Ann Glaser, $495,000.

Colewood St., 12445-Charles F. and Anna M. Murphy to Soon Ho Park and Young Sun Lee, $455,000.

Early Fall Ct., 505-Mark Edward Ammons and Tracy Lynne Evans to Alvarenga Rivera and Douglas Santos, $290,000.

Fox Mill Rd., 2820-Susan F. Rayyan and estate of Hazel C. Foster to Luke and Tamar Hartman, $595,000.

Gilman Lane, 11663-Builders Group Corp. to Riaan and Samantha A. van Greuning, $810,000.

Grant St., 822-Christopher Robert and Charlene Ann Prost to Michael D. Bauer, $430,000.

Jeff Ryan Dr., 1053-Arthur H. and Cheryl P. Yavelberg to Ann M. Mumley, $575,000.

Kyler Lane, 12212-Douglas W. and Brenda M. Hyde to Osman and Hina Ullah, $1.07 million.

Maleady Dr., 2110-Cirk L. and Pamela T. Dorland to Seongwon Ahn and Joon Jung, $455,000.

Merlins Lane, 535-Steven Sayer to Jeffrey Earl and Olesya Nikolaevna Warner, $385,000.

New Banner Lane, 2610-Barry Eugene and Carol S. Bazemore to Israt Ara and James P. O’Donnell III, $492,000.

Oakhampton Pl., 2545-Celso and Maria C. Puente to William R. and Celine M. Huscher, $555,000.

Point Rider Lane, 13363-Sunil and Chetna Taori to Josiah P. and Jacquin Pierce Allen, $552,000.

Rock Chapel Rd., 1376-Geoffrey Phillip Rosekelly and Jenchira Erin Vogel to Timothy J. and Erin C. McNevin, $525,000.

Scotsmore Way, 13370-James E. and Mary Ann Ceh to Katherine Korth and Brian Peter Reilly, $690,000.

Stone Heather Dr., 13254-Gregory F. and Julie L. Roberts to Fiona and Zachary McGonigal, $599,900.

Willow Falls Dr., 12420-Howard L. and Monica G. Gappa to Ganesh Seshan and Amina Husain, $679,000.

Worchester St., 511-Gilbert D. and Barbara A. Giles to Robert L. Freeman, $480,500.

HUNTINGTON AREA

Blaine Dr., 5881-William Russell Barr and Kelsey Michelle Pitzer to Jenny Guarino, $337,900.

Hunting Creek Lane, 5803-Nafees A. and Shahnaz N. Taker to Alan Hua Gian, $623,500.

Lakota Rd., 3606-Donald J. Bierschmach and Margaret L. Cohen to Muzey Meressa and Selamawit Chekol Abreha, $569,000.

Mount Eagle Dr., 5901, No. 303-Thomas E. Luster to Susan M. Letendre, $219,000.

Mount Eagle Dr., 5904, No. 311-John E. and Sharon B. Hodges to Brett R. Beedles, $245,000.

HYBLA VALLEY AREA

Brick Hearth Ct., 6466-Joshua and Kristen Silberberg to Matthew Borzoo, $375,000.

Deer Run Dr., 6906-Alyssa Peck to Shane and Vanessa Gabriela Schonhoff, $555,200.

Lamp Post Lane, 6910-Andrea Rae Bethea to David Mark Dalke and Teresa E. Maliszeweski, $568,900.

Ransom Pl., 3640-Dennis Toskin to Basil J. Catanzaro, $476,000.

LINCOLNIA AREA

Autumn Cove Ct., 4705-Noela and Malki Goldberg to Justin Velez Hagan and Laura Berrocal, $700,000.

Cheyenne Knoll Pl., 5413-Jonathan Krasnov and Daniel Geary to Choong K. and Joo M. Lee, $490,000.

Edsall Rd., 6301, No. 405-Jessica M. Hathaway to Shama Refai, $263,000.

Hazeltine Ct., 4505-Hye Jun to William Bennett III, $335,000.

Jupiter Hills Cir., 6605-C-Theresa Hemmick Olivera to Gayle R. Morelan, $240,000.

Rynex Dr., 4517-Ralph D. and Betty L. Ware to Amar Islam, $580,000.

Split Creek Lane, 6243-Sarah Doelp and Robert Quinn to Roger and Jade Tran, $675,000.

LORTON AREA

Albert Lane, 8540-Stacey Burba to Leslie C. Petersen, $432,000.

Catbird Cir., 8242, No. 302-Trenita Yates to Stephanie L. Johnson, $260,000.

Fallswood Way, 7621-Madhumita N. Jalakam to John Washington and Heidi L. Lopez Washington, $405,000.

Horseshoe Cottage Cir., 8110-James and Tammy S. Ortega to Veola Edge, $476,000.

Marie Ct., 9086-Sun Min and Kyung Sook Kim to Stanley J. Lee, $410,000.

Old Colchester Rd., 10647-R.D. Wilcox to Juan Gooch and Sarah Amspaugh, $460,000.

Purple Lilac Cir., 8926-Daniel K. and Hi Yeon Lee to Sarah Cuartero and Andres Santos, $526,000.

Sheffield Hunt Ct., 9189-Jason M. and Vanessa H. Himsey to Nelson A. Guevara, $355,000.

Susquehanna St., 8741-Anthony S. and Kendra M. Pomilla to Jeffrey Wayne Altman, $280,000.

MCLEAN AREA

Aerie Lane, 1600-Rebecca Feir Wellde and estate of Mary Deane Feir to Kristen and Joseph Eddy, $1.08 million.

Belton Ct., 7200-Kathryn W. and James M. Hardey to Thomas Thomou and Eleni Kanasi, $865,000.

Chesterfield Ave., 6503-Mogao Investment Corp. to Arun and Srishti Poudel, $1.53 million.

Cola Dr., 1403-Raymond H. Ellis to Lisa Konglin Leong, $1 million.

Dillon Ave., 6816-Xiaowu Lu to Yaxue Zeng and Rui Peng, $825,000.

Enola St., 7857, No. 105-Kevin D. and Andrea K. Dugan to Zakir Aliev, $162,602.

Fleetwood Rd., 6800, No. 613-Warren L. and G. Barbara Lewis to Thomas M. and Sonia R. Pavlekovsky, $200,000.

Greensboro Dr., 8350, No. 308-Carlton L. Mills and Pamela C. Mortimer to Babak Golshani and Maryam Shisheboran, $320,000.

Ivy Hill Dr., 6603-Focal Point Homes Corp. to George E. Lvnskey III and Bethany A. Karwoski, $1.67 million.

Lady Bird Dr., 1429-Keith and Sarah Louise Grocock to Nitin and Harpreet Suri, $1.35 million.

Lincoln Way, 1524, No. 423-Valerie Manuelle Casey to Yirong Li, $249,900.

Macbeth St., 1310-Som and Arezoo Saadat to in Pyo Lee and Hyejin Jo, $940,000.

Meyer Ct., 1240-Gray D. and Caroline M. Rosse to Kiarash Saba and Bahareh Soroori Rad, $1.33 million.

Old Maple Sq., 7430-Jung Joon Park and Joo Hyun Kwon to Jack L. and Yvonne M. Johnson, $1.46 million.

Sea Cliff Rd., 7013-Richard O. and Carolyn D. Keelor to Jeffrey P. Duresky and Jaya J. Ramani Duresky, $848,000.

Spring Gate Dr., 1591, No. 3111-Edward H. and Anne Lynne Waugh to Loren Lulushi, $274,900.

Tremayne Pl., 7621, No. 212-Alexander G. Romero to Can and Pinar Lale, $182,500.

Wemberly Way, 6715-William H. and Maura White Callaway to Andrew G.I. and Julia A. Kilberg, $2.4 million.

MOUNT VERNON AREA

Battersea Lane, 3204-Edith D. Bartlett to Crystal and Jacob Sutton, $546,600.

Brockham Dr., 8385, No.J-Futuri Real Estate Inc. to Kadri Eren, $171,900.

Cherrytree Dr., 9011-Thomas Breedlove to Christopher A. Marbaker and Kevin M. Diana, $579,900.

El Camino Pl., 3801-Carlos A. Gonzalez to Dinora D. Menjivar Lopez, $159,000.

Heather Glen Dr., 9308-Joel Jamieson and Susan G. Nichols to Kristin Anne Culp and Mark Lee Moore, $620,000.

Martha Washington St., 7830-James Stewart and Rachel Mathieu to Michael Short, $379,900.

Nomini Lane, 9012-Isaac D. and Kathryn Smith to Michael G. and Tiffany D. Pond, $659,000.

Pembrook Village Dr., 4361, No. 43-Denita W. Neal to Sepideh and Daniel Roger McQuay, $206,000.

Shadwell Dr., 8600, No. 6-Mirsad Alic to Martin and Llaria Shoffner, $208,000.

Squiredale Sq., 4514-Andrew and Megan Eslinger to David Wesley and Kathryn Louise Blum, $357,000.

Village Green Dr., 5804, No. 3-Eric C. Woodring to Benjamin A. Peralta Corona and Huong Nguyen, $155,000.

NORTH SPRINGFIELD AREA

Ellet Rd., 8108-Eric C. and Patricia A. Cooper to Digna Xiomara Machuca and Kenneth James McNulty, $585,000.

Inzer St., 7321-Jewell Currie Hudson to Michael Christopher Buckley and Melanie Brandenburg, $450,000.

New Hope Dr., 6720-Eric C. Huang to Michael Anthony Viazanko, $450,000.

OAKTON AREA

Appalachian Cir., 10300, No. 7-210-Nicholas J. Luppino Jr. to Dung T. Tran, $207,000.

Kilkeel Ct., 11002-Robert M. and Reene M. Davidovits to Daniel Patrick and Maelia Quinn O’Brien, $865,000.

Northview Trail, 11548-Winchester Homes Inc. to Michael D. and Monica S. Tencate, $1.62 million.

Oakton Terrace Rd., 10175-Robert D. Sibert to Wei Wang, $255,000.

Valentino Dr., 10131-Christopher H. Coyer and Ann Dicamillo Harris to Nathaniel P. and Katherine M. Leach, $575,000.

Willow Green Ct., 3505-Yinghai Li and Juan Huang to Natalia A. Danilova and Vadim V. Kozintsev, $739,000.

RESTON AREA

Bayfield Ct., 11789-Herman G. Diebler to Sampath V. and Gouri Charya, $372,500.

Brass Lantern Ct., 11552-A. Mark Christopher and estate of Patrick K. McKernan to Darren M. and Deborah A. Moore, $540,000.

Captiva Ct., 12146-Kenneth A. and Smriti Van Scoy to Alexey and Sergey Kornilov, $321,000.

Chestnut Grove Sq., 11260, No. 239-Timothy W. Rinaman to Rajan S. and Umang K. Goraya, $205,000.

Drop Forge Lane, 11505-Kyle W. Duncan Jr. to Johnna Harrison and Scott Smith, $615,000.

Garden Wall Cir., 1377, No. 607-Felicia Joy Duffy to Alexandrea Prillwitz, $343,000.

Glencourse Lane, 2154-Lawrence Brenton Kelly to Monica Mireya Jeada and Austin Quinton Hollar, $435,000.

Grey Birch Pl., 11809-Cheryl A. Troy Naugle and Scott Naugle to Craig A. and Suzanne Bruens, $775,000.

Hemingway Dr., 11513-Margarita Trainor to Brian M. and Mary Beth Dwyer, $725,000.

Kinsley Pl., 12118-Cynthia L. Tran to Sara E. Meinders, $715,000.

Longwood Grove Dr., 11195-Thomas and Susanna Schwab to Lisa and Fred Simpson, $885,000.

Millennium Lane, 2357-Monica A. Bookout to Victor Duong, $430,000.

North Shore Dr., 11793-Syl W. Turicchi to Pieter Gerard and Margaret Kathryn Van Wassenaer, $525,000.

Northgate Sq., 1523, No. 23-Shabbir and Fatema Bhinderwala to Juste Zidelyte and Ricardo Teves, $180,000.

Park Glen Ct., 1504-Nicola E. and Lothian E. Hamilton to David H. Stanfield, $465,000.

Rolling Green Ct., 11556, No. 15-John T. Nixon to Ryan Christopher Cole, $249,000.

Saint Bedes Ct., 2318-Mark F. Burns to Robert Barry Hall, $599,500.

Stoneview Sq., 11602, No. 62-Margaret Ann and Joseph W. Gattuso to Edgar I. Del Cid, $216,000.

Summerchase Cir., 11719-Milad Bahamin and Eleni Nikoloi to Trevor J. and Margaux H. Crittendon, $252,500.

Sunset Hills Rd., 11800, No. 803-Nicholas Jacklin to Janet K. Roy, $297,500.

Vantage Hill Rd., 11627, No. 1A-Nicholas Francois to Richard Griffiths, $167,000.

Washington Plaza W., 11443-John H. and Victoria P. Andrews to Paul W. Foster III, $685,000.

Wedgewood Manor Way, 1296-Donald James Fitzpatrick to Methinee Chaijan and Gabe Singer, $650,000.

White Cornus Lane, 2244-Floyd J. and Deborah F. Sperger to Lena Saeedi, $295,000.

Winterport Cluster, 1970-Gregory M. and Christine A. Ryan to Kristine M. Chadwick, $465,000.

SEVEN CORNERS AREA

Manchester St. S., 3100, No. 632-Katarine Skoda to Ekatarina A. Pesterkahina, $165,900.

SPRINGFIELD AREA

Bonniemill Lane, 7302-Herbert W. and Patricia A. Zeiler to Nicholas A. Markowski and Blerta Bajramaj, $615,000.

Constantine Ave., 7112-Terri Flowers and James Richard Bull to Lucio and Maria Apodaca, $470,000.

Dinwiddie St., 5915-Patrick Edumund and Jordan Parke Campbell to Susanna L. Holsopple, $500,000.

Erska Woods Ct., 7415-Stephanie A. Franklin and David W. Smith to Samantha M. Davenport, $373,450.

Golden Horseshoe Ct., 7315-Jacob R. Gray to Hrvoje and Jill Budimir, $408,000.

Hanover Ave., 6111-Jackson J. Schreiber to Joseph Scott Newman, $420,000.

Kalmia St., 6505-Patricia A. Hyland to Evy L. Estrada, Guillermo Estrada Ribero and Aida Urquiza De Mendez, $540,000.

Marconi Ct., 7836-Loc Rua and Katie P. Nguyen to Richard and Christina Meyers, $384,990.

Rocky Forge Ct., 8332-Gregory S. and Alexandria C. Channon to Thomas and Anna Kim, $296,000.

Simmer Cir., 6345-Nancy Oi Ping Wong and Jimmy Fung Shing Wong to Jingyan Wang, $486,000.

Tangier Dr., 7799-Mary A. Whitley to Shabar Mohajer Iravani and Kelley A. Keating, $520,000.

VIENNA AREA

Beulah Rd., 1855-Old Chatwood Corp. to Soyong R. and Chong H. Shin, $549,000.

Center St. N., 315-Lesley Y. Shaw to Alex Michael and Alaina Marie Kupperman, $570,000.

Creek Crossing Rd., 1741-Hoang Nguyen to Hoang Cao and Thuan D. Dang, $1.6 million.

Faust Dr., 9822-David and Nancy Cintorino to Jonathan Banks and Anna Maryams, $915,000.

Jerry Lane NW, 605-Kenneth W. and Patricia T. Goben to Thomas Augustine Neal II, Patricia Rooks Neal, Rachael C. Neal and Richard A. Maguire, $645,000.

Lupine Den Ct., 1600-Douglas R. and Sherry K. Charles to Robert York, $1.15 million.

Park Terrace Ct., 202, No. 20-Jue Wang to Hristiyana Ralinova, $230,000.

Raleigh Hill Rd., 1713-Roger D. Beatty to Sriram and Leena K. Sridhar, $1 million.

Snughill Ct., 1501-Dianna F. and Mark A. Vaughan to Jordan T. and Nicole Y. Yee, $894,000.

Telfer Ct., 9312-Eugene and Kathryn J. McGuire to Juan Pablo Kassar and Elizabeth Pearson Albertine, $816,000.

Wareham Ct., 9418-Luther C. and Kathleen A. McGinty to Daniel W. and Ximena L. McCaskey, $1.17 million.

VIENNA-DUNN LORING AREA

Journet Dr., 2233-Kathleen Ann O’Neill to Mohammad Banihani and Hafiza N. Arikat, $725,000.

WEST SPRINGFIELD AREA

Barrington Ct., 8500-Rose L. Fang to Carla Gschwind, $165,000.

Carrleigh Pkwy., 8308-Jeffrey M. and Yelena S. Jackson to Danielle and Charles P. Sharifi, $550,000.

English Ivy Ct., 6481-Douglas C. Lee and Amanda Reeder to Brendan Alexander and Katie Lauren Rhoad, $522,000.

Huntsman Blvd., 6621-Michael and Angela Linker to Kieran and Deirdre O’Donoghue, $535,000.

Millwood Dr., 8360-Dana Richard and Claudia Hamblin Katnik to Tishy and Minakshi Singh, $530,000.

Olde Lantern Way, 7258-Julie A. Burgess and Tracy K. Deloatche to Hillary Margaret Grobe and James Mitaritonna, $460,000.

Reynard Dr., 6806-Jerry Paul and Leslie Dawn Reedy to Austin Matthew and Eleanor Suzanne Diamond Jones, $580,000.

Seabright Rd., 5932-Baj Properties Corp. to Mekonnen Tadesse Akloge, $450,000.

Springfield Village Dr., 8134-Julio Ernesto Davalos and Carla Lara to Emmanuel Bennett and Sarah E. Stevenson, $480,000.

Fairfax City

Jean St., 3512-Michelle T. Cox to Froilan B. Garcia, $426,000.

Main St., 9732-Andrea R. Cohen and David Albersheim to Tomislav Juan and Andrea F. Drpic Stambuk, $450,000.

Norton Pl., 3985, No. 407-Pulte Home Co. Corp. to Paul Ownby, $602,732.

Randolph St., 3704-Brent A. Wegner and estate of Allen D. Wegner to Mark Anthony E. and Carol Elaine Poblete, $549,000.

Rust Hill Pl., 3909-Kevin P. and Kylie M. Starace to Steve Yup Rhieu and Ha Na Kim, $839,900.

Silver King Ct., 9450, No. 9474-Enclave Development Corp. to Daniel L. and Elise H. Fort, $534,900.

Falls Church

Broad St. W., 513, No. 612-Jace Clare and Jeremy Brian Lundstrom to Janine R. Woldt, $455,000.

Gresham Pl., 120-Richard Joseph and Mary Jean Griffin to Bikramaditya and Swathi Ghosh, $950,000.

Virginia Ave. S., 124-Bella Vista Properties Inc. to Anne C. Sellon, $439,000.