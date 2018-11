Fairfax County

These sales data recorded by the Fairfax County Department of Tax Administration were provided by Black Knight Inc. For information about other residential real estate transactions, visit www.washingtonpost.com/homesales.

ALEXANDRIA-BELLE VIEW AREA

Boulevard View, 6624, No. A2-Klaus F. Heimburg and estate of Ruth M. Heimburg to Sarah Rodriguez, $248,000.

Duffield Lane, 1906-Roberta J. Reiman to Richard and Tonia Hunt, $585,000.

Gatewood Ct., 7407-Donna J. Barnsley and Lynn B. Quaib to Peter A. and Bonnie E. Rogers, $786,000.

Princeton Dr., 6505-Barry K. and Barbara H. Sullivan to Wade and Valerie Vander Molen, $861,000.

Wakefield Dr., 6621, No. 504-Lester R. Weisbeck to Azam A. Ebrahemia, $120,300.

Westhampton Dr., 6912-Carolyn A. Barley to Amanda Vrtis, $370,000.

ALEXANDRIA-FRANCONIA AREA

Ballycastle Cir., 5145-Jo Ann Mitchell to Scott Edward and Emily A. Wohlford, $580,000.

Birchleigh Way, 6535-Joshua S. Einhorn and Ashley N. Rulffes to Thomas and Jessica Perkowitz, $444,500.

Care Dr., 4708-Rebecca Anne Knox to Timothy King, $480,000.

Cross Gate Lane, 7463-Thomas Frank Gallagher to Dennis K. Barnett, $575,000.

Dorothy Giles Ct., 6707-Stephanie A. Strohbeck to Jeffrey Robert Zielonka and Karen Tinklepaugh, $495,000.

Gatton Sq., 7006-Cuong N. Pham and Hanh T. Bui to Montrell and Grace Ann A. Lotson, $450,000.

Grange Lane, 6521, No. 203-Ursula E. Uszynski to Clifton N. and Connie L. Morris, $325,000.

Harbor Court Dr., 5225-Meghan B. Phillips and Nolan Mullins to Darrell S. and Miriam Donna Peterson, $430,000.

Keble Dr., 6003-Vera Ann Hanchin to Kyle M. and Katelyn J. Glines, $480,000.

Lebanon Rd., 5832-Wilson O. and Aldanidia D. Zavala to Jiwen Chen and Ji Yun Back, $500,000.

Oakwood Lane, 3602-Eduardo Lopez to Alexander McDonald Dyer, $440,000.

Olivet Ct., 7835-Piney Run Elm Investments Corp. to Carla A. and Francis J. Hopke, $741,815.

Parenham Way, 5894-Gerald E. and Ashley S. Murphy to Heather A. Hemphill and Tyler G. Smith, $482,000.

Pleasure Cove Ct., 5211-Adam W. and Heather L. Weidner to Adam Holliday and Margaret Rood, $434,300.

Rundale Ct., 6575-Lisa M. Butman to Helen Haileselassie, $419,900.

Tammy Dr., 6058-Clifford Cuthbert and Lindsay Adele Northon to Matthew Christopher and Beatrice P. Frey, $620,000.

Waterfield Rd., 6465-Meng Ye and Jessica Yi Gu to Samuel H. and Jessica J. Yun, $579,950.

Willowood Lane, 6403-Che Bong Cho and Mi Sook Kim to Zaheer Ahmad, $428,500.

ANNANDALE AREA

Americana Dr., 4235, No. J-Brian A. Gander to Yun R. Chung, $155,000.

Auburn St., 7223-Larry and Nanese A. Loza to James M. and Susan A. Dailey, $750,000.

Briar Creek Dr., 8432-Amanda Leigh and Megan Leigh Blanchard to Sharon M. and James D. Marroouin, $763,000.

Cliffhaven Dr., 5105-MRDB Shiver Corp. to Hai H. Nguyen, $449,955.

Duncan Dr., 4120-Laren D. and Rachel Joy Tarbet to Christine L. and Brian Potocki, $676,000.

Fern Lane, 6916-Minh Trung and Nu Ngoc Nham to Brasil J. Perez Sanchez, Viviana C. Mercado De Perez and Viviana Sandoval, $465,000.

Hirst Dr., 4021-David H. and Yoko Bier to Susan Elizabeth Bier, $505,000.

King Richard Dr., 4803-Philip S. Ferris to James A. and Julia G. Worth, $730,000.

Lanier St., 7102-Nevine Younes to Thanh Bui, Bich Van Bui and Thanh Huu Bui, $533,000.

Murray Lane, 6800-Ronald E. Harrigal and Rebecca L. Caldwell Harrigal to David Bradley and Christine B. Fase, $665,000.

Pine Dr., 7313-Christopher and Lisa Kiefer to Mark A. and Barbara A. Bertolini, $679,500.

Stark Pl., 4440-Jenelle B. Roberts and Cathleen C. Wiblemo to Kevin James and Elisabeth Nelson Ridderhoff, $623,776.

Van Masdag Ct., 4902-Alexander and Michaela Barta to Urmila Dahl and Uddhav P. Ghimire, $399,900.

Whipple Ct., 3382-Kristin S. Schrimper to Biyun Chen and Weiming Huang, $410,000.

BAILEYS CROSSROADS AREA

Ambrose Hills Rd., 3708-Falls Gate Neighborhoods Corp. to Thuy Thi Thu Vo and Danh Thanh Tran, $719,755.

Ellery Cir., 3519-Brent M. and Erica C. Maloney to Wahldullah and Fawzia Ahmadzai, $495,000.

George Mason Dr. S., 3713, No. 1613-Gusbey Silva to Hassina Kazem, $269,900.

Leesburg Pike., 6137, No. 303-Wayne R. Wenzel to Edwin G. Marquez and Cecilia Chavez, $173,000.

S George Mason Dr., 3709, No. 1301-Paulette and Dickran Lehimdjian to Steven Lynn Morgan, $230,000.

Seminary Rd., 5501, No. 2004S-Geralyn M. Trujillo to Lawrence J. Van Horn, $355,000.

Seminary Rd., 5573, No. 201-Denise Marie Poulin to Jeffrey Parra Apel and Laura Rose Maurice, $291,000.

BURKE AREA

Advantage Ct., 9008-William A. and Sondra S. Knowlton to Richard and Mary Jean Griffin, $830,000.

Bald Hill Pl., 8933-Kathleen E. Cooke to Cynthia and Michael Sorenson, $575,000.

Bridgetown Ct., 5946, No. 106-William and Rebecca L. Mountain to Michael Anderson Blackwell, $350,350.

Burke Pond Lane, 9810-Christina Kim to Douglas E. and Jennifer L. Russell, $500,000.

Cherry Oak Ct., 9553-Sergio and Elizabeth Vigano to Moukdavanh Thamvongsa, $410,000.

Covered Bridge Rd., 6135-Kristen Robert and Ruth Francis Iverson to Timothy J. and Christina M. Eagle, $570,000.

Fushsimi Ct., 6211-Jeremy H. and Irene E. Tattum to Ian S.H. and Kelly Ward, $625,000.

Hemlock Woods Lane, 9973-Deborah G. Irby to Orlando E. Fuentes, $425,000.

Lake Meadow Dr., 6469-Arthur J. and Nancy L. Ohanian to Jae Won and Eun Kyung Lee, $1.05 million.

Lundy Pl., 6118-Naomi and Juan Ortega to Jacqueline M. Willan, $541,000.

Mersea Ct., 5484-David and Kelley A. Choi to Jason Fries, $475,000.

Poplar Spring Ct., 9309-Ruta M. Penkiunas to Jatinder Singh Arora and Gurmeet Singh, $670,000.

Sassafras Woods Ct., 10112-Darren and Stella Davina Butler to Hopi W. Moodie, $379,900.

Sprucewood Rd., 9275-Paul H. Rauch to Bo Moon Woo and Jung Shin Kim, $382,000.

Tucker Woods Ct., 9392-Lynn M. Keleher to Ross and Deborah Deblois, $450,000.

Waters Edge Landing Lane, 5931-Patrick M. Kern to Boung Jun Han and Hyun Jin Baek, $535,000.

Wood Sorrels Lane, 10052-Young Ja and Soo Kyung Cho to Harold Jinho and Jessica Song Yoo, $425,000.

CENTREVILLE AREA

Antonia Ford Ct., 13976-Casey Mark and Jessica Ann Succolosky to Matthew S. and Cassandra F. Cumpian, $395,000.

Betsy Ross Lane, 14007-Mark Cousins to Bassam Zahed and Bassima El Masri, $432,000.

Bull Run Post Office Rd., 6804-NVR Inc. to Dae Seek and Sung Ae Han, $1.05 million.

Cider Barrel Cir., 6325-David Ray Castilleja to Philip Kada and Katherine Wood, $422,000.

Compton Lane, 6923-Bakhtiar and Suzan Rashid to Braulio Romero and Stephanie Rene MacFarlane, $409,900.

Creek Branch Ct., 14537-Carl P. and Karen Cecil to Juan Carlos and Hilary Sutton Lagares, $444,900.

Farm Pond Ct., 14616-Edward J. and Lorraine B. Sheehan to Dewitt Talmadge and Jennifer R. Latimer, $540,000.

Forest Pond Ct., 13635-Erwin B. Machate to Ildar Nurislamov and Oxana Tariova, $315,000.

Franklin Fox Dr., 14001-David C. Elmore Jr. to John Palmer, $218,000.

Grape Holly Grove, 14303, No. 33-Jon Morales to William Tirado and Manda Krimmer, $219,900.

Gunther Ct., 5920-Christopher Planes to Kyra and Todd Owens, $359,900.

Haymarket Lane, 14831-Amid Global Corp. to Roy Charles Bradley III, $323,000.

Kendra Way, 6125-Britney Ambers to Michael D. and Charlotte M. Quigley, $355,000.

Middlebourne Lane, 5496-Kolleen M. Martin to Sung Ho Kim, $407,000.

Northbourne Dr., 13718-Andy Nguyen and Nur International Inc. to Hyoung Suk Jeon and You Jin Kim, $490,000.

Palmerston Sq., 14804-Charissa G. Harper to Xinyu Wang, $323,900.

Regents Park Rd., 6020-Oscar E. Reyes to Huynhnhu T. Nguyen, $246,500.

Rydell Rd., 14802, No. 202-David and Jean E. Pope to Teresa Lee Kim, $218,000.

Saguaro Pl., 14453-Marjaneh Emami Sadeghi to Kang Hao Chen and Sheue Yun Su, $235,000.

Scott Terr., 6710-Galen T. Tang and Quyen N. Nguyen to Marco A. Lafuente Aranibar and Alejandra M. Fernandez Cardenas, $370,000.

Skylemar Trail, 6526-Bryon Maruca to Katherine Jo Matkov and Ryan Paul Westhafer, $337,000.

Stillfield Pl., 15161-Dixon Kendall and Tracy Lynn Hicks to Albert and Ying L. Villaflor, $728,000.

Stream Pond Dr., 14603-Elizabeth Banks Ray to Thomas J. Pecka, $350,000.

Tre Towers Ct., 5210-Victor N. Balancia to Mandeep and Patricia Sabharwal, $1.27 million.

Woodfield Dr., 5126-Ayman N.A. Soliman and Mona Y.M. Moussa to Jin Wook Kim, $440,000.

CHANTILLY AREA

Autumn Glory Way, 4866-Westfields Development Corp. to Richelle Nold, $595,170.

Beaujolais Ct., 13842-Kathryn A. Duffy to Rachel Lin, $284,500.

Ellendale Dr., 13517-Daniel and Kathryn Von Schuch to Jerome Lard and Catherine M. Justice Lard, $516,000.

Leeton Cir., 13933-Robert A. Taylor Jr. and Mary A. King Taylor to Marion L. and Rachael R. Rouse, $660,000.

Royal Red Terr., 13759-Robert F. and Bethany D. Halpin to Rajesh V. Narayanan Namboodiri and Sreevidya Achuthan Namboothiri, $950,000.

Valley Country Dr., 13951-Philip Charles and Patricia E. Meyer to Gavin S. and Andrea D. Page, $662,500.

CLIFTON AREA

Darter Ct., 13552-Joseph M. Baron to Ezequiel Berrios, Stephanie Alexandra Chusing, Eduardo A. Chusing and Eduardo A. Chusing Sr., $415,000.

Quartz Lane, 13038-Daniel Rodriguez and Alexandria Aragon to Jason A. and Rachael C. Buckingham, $455,000.

Springs Dr. S., 13812-Adalberto Correa Negron and Damaris Garcia to Warren and Melissa Riner, $625,000.

Wildflower Lane, 13615-Stephen K. and Melinda R. Cook to Jeremy S. Gibson, $191,000.

FAIRFAX CITY AREA

Acosta Rd., 3721-David A. and Sue P. Winfield to Eric and Jennifer M. Ros, $928,000.

Andrews Chapel Ct., 5505-Craig N. and Karen L. McMeekin to Nathan B. Begley and Debra A. Filteau Begley, $640,000.

Aristotle Dr., 11371, No. 9-413-Daniel Lee and Alice Duncan Ignaszewski to Alan Bartlett Rizek, $318,000.

Barkley Gate Lane, 3005-Soo Ho and Soo Jin Chae to Tejas M. Patel and Hetal K. Tank, $770,000.

Bowler Dr., 9107-Christopher W. and Shannon Hembree to Robert Lee Matkin and Isabella Yi, $460,000.

Buckleys Gate Dr., 12621-Parvaneh Khojin Hamid to Emily and John Cho, $790,000.

Carisbrooke Lane, 4612-Ahmad and Parvin Ellini to Mi Sun and Su Hee Kim, $595,000.

Cavalier Landing Ct., 11635, No. 403-Moo Hwan and Sun Joo Ko to Kathy Joan Dowd, $410,000.

Collingham Dr., 10447-Martin D. and Sabrina L. Lovett to Warren Hinton and Sally Townsend Poarch, $606,100.

Country Ridge Lane, 12309-Donald Bean Jr. and Fionnuala Quinn to Baris and Zeynep N. Vural, $980,000.

Dusty Wheel Lane, 12635-Brenton E. and Sarah Ray Bunn to Allen C. and Didem A. Collinsworth, $773,900.

Fair Briar Lane, 12828-Timothy L. and Yong S. Kruger to Joseph Kearny, $244,000.

Fox Lake Dr., 4222-Shaw K. and Lily L. Zee to Indah Setiowati and Paulus Budi Darmawan, $448,500.

Green Look Ct., 3924-Bruce Bailey to Parnell L. Long, $499,900.

Harbor Town Cir., 12214-Ye Wang and Jie Liu to Jyun Horng and Yanqiu Fu, $882,200.

Indigo Lane, 10514-Steven Wagoner to Kevin Pohanka and Amanda Van Sickel, $630,000.

Kings Crown Ct., 9735, No. 201-Josiah P. Allen and Jacquin Marie Elizabeth Pierce Allen to Yan Ding, $257,000.

Leghorn Pl., 9134-David W. and Bernardita Y. Carter to Nicole Mott and Samuel Burnim, $776,000.

Lieutenant Nichols Rd., 12534-Jaideep S. and Afrika N. Kathuria to Rajesh Ramachandra Singh and Anupama Edward Gururaj, $690,000.

Maylock Lane, 4204-Robert Patrick and Jessica M. McCann to Victor Ramos, Carmen Rosas and Victoria M. Ramos Cura, $479,900.

Mozart Brigade Lane, 4225, No. 77-Esther Kim Om to Hysen Mehmetaj, $226,000.

Octagon Ct., 11414-Hunt H. and Susan K. Waddell to Jonathan H. and Manuela Marini Kim, $740,000.

Penderview Dr., 3921, No. 1805-Seija T. Parker to Lesley Catherine Roesch, $195,000.

Piney Grove Ct., 2905-Robert and Robin Weller to Christopher Burk Gilliland and Kristin Anne White, $439,000.

Prince William Dr., 3700-Daniel L. and Elise Fort to Steven L. and Jennifer M. Cooper, $710,000.

Prosperity Ave., 3501-Nancy H. Kim to Yu Zhang, $840,000.

Ridge View Dr. W., 5505-Michael F. and Paula Coffey to Alan and Becky A. Schrews, $887,000.

Rose Path Cir., 12473-George A. Coupe Jr. to Frederick Thomas and Carolyn Jane Jones, $589,000.

Saintsbury Plaza, 2903, No. 402-Jewell J. Boiles to Roberta Gail Neal, $480,000.

Sideburn Rd., 5324-Justin A. Chiarodo to Lane A. and Jennifer M. Desimone, $648,000.

Spode Ct., 9509-Jerome D. and Ruth I. Piccioni to William R. and Sandra B. Wiygul, $540,000.

Strawflower St., 4371-NVR Inc. to Taeksoo Lee and Jin Hee Lee Kim, $1.19 million.

Sweet Leaf Terr., 12486-Kelly J. Murray to James Andrew and Megan Carrier, $477,000.

Tovito Dr., 9332-William G. and Jeannine B. Davies to David H. and Andrea R. Albersheim, $850,000.

Village Dr., 4726-Paul Roberts and Julie Del Favero to Kevin J. Morgan and Jill E. Albright, $640,000.

Weirich Ct., 4004-John C. Cardillo to Stephany Eunyoung Song, $475,000.

Whittemore Pl., 4517, No. 1631-Frances Elizabeth Melton to Nizar Alsalih, $382,000.

Wood Violet Ct., 9261-NVR Inc. to Luis and Banghwa Casado, $800,680.

FAIRFAX STATION AREA

Armetale Lane, 8324-Gordon R. and Martha H. Taft to Sean T. and Kathryn Brady, $680,000.

Chestnut Ridge Rd., 9032-James J. and Young Grzella to Eric W. Dugger and Sarah B. Nelson, $758,550.

Emmett Guards Ct., 6114-Charles D. and Terese A. Cooley to Darren D. and Cynthia Chen Lynn, $779,900.

Lake Crest Terr., 8413-John R. and Lynne S. Steer to Beth C. and Paul C. Tyszka, $825,000.

Oak Pointe Way, 8525-H. Jason Gold and estate of Lisa Clark Bureau to Hernan De Los Reyes, $725,000.

Robert Carter Rd., 11318-Steven Nesmith to Robert Pasto, $675,000.

Wild Acre Way, 11518-Fay Servicing Corp. to Nicholas J. and Lisa Marie Arico, $700,000.

FALLS CHURCH AREA

Annandale Rd., 2856, No. 106-Mackley G. Lucas Jr. to Karina R. Mejia, $179,000.

Beechwood Lane, 3108-Mary O. Kibler and estate of Austin W. Kibler to David J. and Karen S. Agate, $789,000.

Cedarwood Lane, 3064-Michael M. Churchill to Patrick S. and Deborah K. Eberle, $855,000.

Gaddy Ct., 3434-Julia F. Munson to Candace J. Choromokos and Samuel J. Reyes, $674,000.

Hughes Ct., 7300-Roger L. Home and Kim St. Aubin to Dave Amarnath and Ann Fussell Divecha, $680,000.

Knoll Dr., 3029-Kent and Michael Finnerty to Bradley E. and Sarah D. Hagestad, $847,000.

Lester Lee Ct., 2826-Alejandro and Erica Foti Perez to Anh Tran and Anthony Nguyen, $367,500.

Pimmit Dr., 2300, No. 1213-Christopher M. Warin to Mahvash Tabandeh and Seyed Mohsen Rouholamin, $207,000.

Rosemary Lane, 2859-Waterloo Investments Corp. to Kathryn Brooke Allan and Nathan Konrad Mueller, $640,000.

Westcott St., 3009-Bosch Homes Corp. to Naomi Nelson Wolak, $610,000.

Woodlawn Ave., 3020-Benjamin M. Wengerd and Antonia E. Miller to Brandon M. Payne and Josefine B. Jones, $589,000.

FALLS CHURCH-PIMMIT AREA

George C Marshall Dr., 2230, No. 1100-Semim Corp. to Maree Mundelius Hawkins and Jared L. Hawkins, $251,000.

Hutchison St., 6800-Donna D. and Monique Shoulders to Jeeh Kim, $630,000.

Lions Gate Ct., 7751-NVP Inc. to Dinesh and Anjna Melwani, $1.44 million.

Paxton Rd., 7413-Maria Cristina A. Sison and Arturo F. Salonga to Arash Heidarian and Shooka Sharafi, $1.25 million.

Pimmit Dr., 2311, No. 1013-Yoshiko Yoshimura to Ferial Faramarzi and Morteza Baniahmad, $205,000.

Van Tuyl Pl., 2055-Chad S. and Allison L. Polich to Ryan B. Schreiber, Erika M. Schreiber and Mark S. Massey, $775,000.

FORT HUNT AREA

Cameron Rd., 1135-Kevin Sean and Jennie Lane to Mark G. and Hazel J. Cooney, $724,000.

Cyrus Pl., 8615-Brian Thomas and Cheryl Rimoczy Hope to Sherrie L. Broderick, $575,000.

Kings Arm Dr., 8231-Nixon A. and Mary D. Pendergrass to Terence P. and Emily A. Burlij, $595,500.

Potomac Lane, 1011-Terrie L. McConnell to Paul M. and Sara B. Dunstan, $805,000.

Wingfield Pl., 8110-Christopher J. and Heather Faber to John Douglas Fife, $453,300.

GREAT FALLS AREA

Brennanhill Ct., 10211-Adam and Jamie Preski to Martin Rudolph and Petra Stolfa, $1.05 million.

Haven Lane, 516-John A. and Kimberly M. Karanik to Douglas E. and Trudy E. Fleit, $1.22 million.

Mill Field Ct., 1088-Gary P. and Alicia M. Giangrande to Arif and Gulzar Rajan, $1.68 million.

Riva Ridge Dr., 1008-Walter G. and Paula L. Talarek to Anthony D. and Daniela D. Angio, $925,000.

Yorktown Ct., 10323-William H. and Andrea Bendorf Ashton to Charles R. and Keri M. Harrison, $579,000.

HERNDON AREA

Arrowbrook Centre Dr., 13422-Pulte Home Corp. to Stephan Alexander and Monika K. Paul, $628,873.

Bicksler Dr., 1113-Yi Sui to Brian and Kelley Maxwell, $435,000.

Centre Park Cir., 12937, No. 304-Seon W. Lee to Gang Song and Chunmei Shi, $295,000.

Commodore Ct., 3511-David A. and Alison C. Kreager to Marco J. Fattorini and Marissa P. McGee, $970,000.

Endeavour Dr., 13740-K. Hovnanian at Residence at Discovery Square to Lavan Kumar Gujjula, $370,000.

Franklin Corner Lane, 3014-Lawrence J. and Molly A. Marino to Jeremy and Jia Brown, $810,000.

Gilman Lane, 11697-Martin Loketek and Karin Meixner to David Lochner and Ericka Schmitt, $796,500.

Harrington Ct., 12907-Patrick and Gail A. O’Neil to Ashish and Mansi Soni, $1 million.

Hollingsworth Terr., 504-Jennifer M. Spears and Tamara L. Goldsmith to Mary Elizabeth and William Leroy Zirk, $615,000.

Mansway Dr., 2771-Larry R. Zipprich to Brian J. Barrett and Jillian M. Leo, $689,900.

Mosby Hollow Dr., 807-Kathryn A. and Morgan W. Franklin to Kevin J. Hansen and Aurora J. Asuncion, $460,000.

New Parkland Dr., 13137-Venkatesh Chari Desikan to Steven D. Newcomb and Justine L. Cherochak, $566,900.

Old Farmhouse Ct., 2433-Anthony S. and Soon Y. Ko to Patrick J. Ryan II, $400,000.

Quietwalk Lane, 136-Mark A. and Kristina R. Fletcher to Paul Stefanye, $630,000.

Rounding Run Cir., 13155-James A. and Donna Lee Powers to Maria A. Lopez Carbo and Alfredo M. Torrez, $670,000.

Spring St., 633-Donald O. Graul Jr. and Priscilla L. Chism to Mark D. and Sarah M. Carter, $530,000.

Tayloe Ct., 3234-George and Gillian Zeile to Chao Lin, $385,000.

Windsor Hall Way, 12152-Alexander D. and Lana Stoyen to Jeffrey G. and Melissa M. Cross, $1 million.

Zosimo Pl., 2210-Kat Realty Corp. to Cristobal Henriquez Requeno, $248,000.

HUNTINGTON AREA

Byrd Lane, 2421-Jason Williams to Marc and Carolyn L. Lofgren, $483,000.

Huntington Ave., 2059, No. 111-Pacific Union Financial Corp. to Irina Kline, $140,600.

Laura Mews Pl., 2089-Aaron S. Ronehart and Yi Ching Tsai to Matthew and Teddy D. Jefferson, $570,000.

Mount Eagle Dr., 5901, No. 1002-David J. Evenson to Peggy J. Pence, $249,900.

Mount Eagle Dr., 5904, No. 403-Natasha A. Greene to Mary Partridge and Matthew Spetalnick, $240,000.

HYBLA VALLEY AREA

Brick Hearth Ct., 6506-Dustin and Shannon V.H. Parry to Elizabeth Anne Williams and Mosadek Hobrara, $380,000.

Doctor Craik Ct., 8257-Ann Lyons to Rachel and Thomas James Heier, $480,000.

Lichen Ct., 6903-Albert and Barbara W. Moy to Brian C. and Kristen Mae Collinson, $495,000.

Midday Lane, 7856-David Flemming Barbour and Nancy Barbour to Shawn David and Christine Richard, $620,000.

Richmond Hwy., 6433, No. 103-Suntrust Bank to Scott Morell, $149,900.

LINCOLNIA AREA

Barnum Lane, 4713-Anthony S. and Margaret Ward Bieda to Daniel Edward Quaresma and Jessica Patricia Powers, $795,000.

Chieftain Cir., 5418-Wayne R. Iskra to Jory B. and Heather Sentell Rubenstein, $577,500.

Edsall Rd., 6301, No. 624-H. Robert Saldivar to Randy Keefe, $315,000.

Hazeltine Ct., 4505-Robert H. Gentry to Rory P. Flynn, $294,000.

Medinah Lane, 6622-Nancy Harty to Giovanna Q. Wine, $425,999.

Rynex Dr., 4519-James M. Smith and Carolyn S. Cudjoe to Bret H. and Gracia M. Mitchell, $520,000.

Spring Valley Dr., 6632-Gail S. Kolos and Lynn A. Piercey Buono to Ala Awadallah, $315,000.

LORTON AREA

Catbird Cir., 8248, No. 302-John W. and Somjit D. Robinson to Taylor A. Woller, $250,000.

Fascination Ct., 8970, No. 316-Roman D. and Anna Mac to Miguel A. and Lydia E. Rodriguez, $425,000.

Kanawha Ct., 8778-Shaun J. and Wendy L. Ryan to Tung Thanh Tran, $310,000.

Middle Ruddings Dr., 8314-Kaye A. Wallace to Robert John Leese and Melissa Ann Ledesma Leese, $650,000.

Ox Rd., 9410-Christopher M. and Katherine P. Davis to Masood Jaghori and Shewa Alimi, $375,000.

Rhododendron Cir., 8920-Dinesh N. and Anjna Melwani to Dharmesh and Shivani Doctor, $950,000.

Shirley Woods Ct., 8507-Angel Pastrana Jr. to Jason Fred and Jaclyn Wells, $416,000.

Treasure Oak Ct., 9202-Herbert and Tara Moore to David G. and Inson Y. Williams, $775,000.

MCLEAN AREA

Beverly Ave., 6610-Patricia and Stephen Robert Jones to Jessica L. Ellsworth and Adam R. Bamberger, $820,000.

Craig Lane, 1624-J. David and Eleandor P. Clem to David M. and Kristel Bennett, $830,000.

Divine St., 6527-Linda J. and Roger J. Landsman to Dimitrios Drakopoulos, $890,000.

Fleetwood Rd., 6800, No. 901-Lisa A. Miller and Mary Alice Miller Baylor to Thomas E. O’Shaughnessy Jr. and Li Hua Yu O’Shaughnessy, $435,000.

Greensboro Dr., 8350, No. 322-Jane Friehling Toll to Soraya Hadi, $300,000.

Ivy Hill Dr., 6605-Robert Newgen and Uyen T. Pham to Prasenjit and Rita Adak, $830,000.

Lincoln Way, 1503, No. 204B-Won Kyu Lee to Melaku E. Menkir and Abera G. Gebretekle, $380,000.

Lincoln Way, 1530, No. 103A-Sunita P. Jain to Irina Zbuzhinskaya, $250,000.

Malta Lane, 6622-Michael and Diana Lach to Christopher S. Sargent and Irene Perrone Pritchard, $6.6 million.

Noble Dr., 6418-Alfonso I. and Alba M. Vergara to Wesley and Zeina Leong, $989,000.

Old Meadow Rd., 1800, No. 704-Regina McCormack and Margarete Walker to Alfonso I. and Alba M. Vergara, $430,000.

Spring Gate Dr., 1521, No. 10203-M2C2 Properties Corp. and Terry Gummerson Swartz to Pablo Andres Guzman Abastoflor and Mariela Cessil Paredes Alanes, $367,000.

Spring Gate Dr., 1601, No. 1406-Bong Ho and Chae Hui Park to James and Ellen W. Graham, $300,000.

Tremayne Pl., 7621, No. 302-Julie L. Lund to Bruce H. and Rita Trefz Allan, $310,000.

Wrightson Dr., 1633-Lodewyk J.F. and Diane Erasmus to Babar Sattar and Kahlid Akhtar, $890,000.

MOUNT VERNON AREA

Bedford Terr., 5375, No. 75D-Dustin M. and Claudia R. Stamper to Wilbert William Gross and Denise Petway, $167,000.

Byers Dr., 8409-Genie M. Boswell to Ricardo Rodriguez, $405,000.

Claremont Woods Dr., 8313-Tyler and Averi Gleason to Katherine Anne Heller and Julian Vincent Albert, $298,800.

Forest Haven Dr., 9216-Helmand Investment Corp. to Richard P. Thorne and Paulette M. Aye, $535,000.

Laramie Pl., 3801, No. 121G-Miroslav D. Kolev to Reyberto Penaloza, $157,000.

Mcgeorge Terr., 3121-Brett O. Mackellar to Patricia Weldon, $532,900.

Oaklake Ct., 8117-Charles C. Cobb to Rogor M. and Debbie L. Light, $306,000.

Silverada Pl., 7956, No. 128-B-Sequoyah Corp. to Diana M. Trail, $215,000.

Steadman St., 8125-Diana Middleton to Kristine and Jeff Siembieda, $363,000.

NORTH SPRINGFIELD AREA

Adair Lane, 8111-John Watson Smith and estate of Bessie Rose Watson Smith to Benjamin Henry and Barbara Maria Doggett, $535,000.

Cromwell Dr., 8715-Iurie and Valentina Gutu to Justin M. Tackett and Christy M. Schrum, $485,000.

Glenallen St., 5515-Denise Ann and Richard T. Howe to Christopher James and Rheanna Christine Bernard, $416,500.

Leesville Blvd., 7029-Robert W. and Lauren R. Thomas to Eddy F. Moya, $465,000.

Penley Pl., 7818-Diana and Peter J. Welsh to Kylee G. Augustino and Steven M. Ferrara, $560,000.

OAKTON AREA

Bushman Dr., 10204, No. 321-Francis B. Driscoll and Maria Eugenia Sirgo to Sindy Lazo, $267,000.

Emerald Rock Dr., 10337-Edward B. Jones to Kevin L. and Naphawan O’Shea, $475,000.

Latigo Lane, 11911-John A. and Carol E. Kimener to Philip and Annmarie K. McCormick, $800,000.

Oakton Meadows Ct., 3017-Jill Mathis and Danesh Hussain to Gyami and Sudhir Raj Shrestha, $615,000.

Valentino Dr., 10221, No. 7404-Emil D. and Diana E. Attanasi to Serena Chan and Abraham Roy McAllister, $216,500.

RESTON AREA

Abercorn Ct., 11865-Geoffrey Montague Doody and Meghan McGowan Dwyer Doody to Alexander N. Morgan, $425,000.

Beaver Trail Ct., 11230, No. 4-Sandra B. Levin to David Gallo, $322,000.

Breton Ct., 11806, No. 32C-Ingrid Minnemeyer to Stephen Williams and Tina Louise Hopkins, $239,900.

Castle Rock Sq., 2235, No. 1B-Behrooz Alemi and Afra Alamir to Boris Danev and Juliana Leal, $184,000.

Cloudcroft Sq., 2410-Indumeet K. Bali and Amarjit Cheema to Boris Habimana, Holly Lauren Habimana and Wayne S. Ziskal, $369,000.

Deer Point Way, 1528-Curtis Flynt Rudolph Jr. to Katherine B. Satterfield, $595,000.

Edgemere Cir., 12007-Brian J. and Jennifer W. Stull to Jodi Marie Chesko, $605,000.

Generation Dr., 2380-Paul Fisher and Marguerite V. Bradley to Jonathan and Michelle M. Kim, $441,000.

Golf Course Sq., 11609-Sharon Ralston and Lisa Ducibella to Anthony B. and Moya M. Rolle, $453,000.

Harbor Ct., 11130, No. 1130-Kimberly Anne King to David Leo and Corinne Lynn Fox, $535,000.

Hunt Club Rd., 10801-Mark A. Henning to Roger A. and Debra G. Clark, $386,000.

Lake Chapel Lane, 11161-Thomas A. and Elizabeth H. McCluskey to Jay Matthew Blanco, $795,000.

Northgate Sq., 1329-Marie Mosenthal to Ana Marlene Tule Olivares, $333,500.

Old Trail Dr., 2330-Hernani A. and M. Isabel V. Codera to Matthew Wayne and Ashley Weavil, $441,000.

Park Overlook Dr., 1614-Margaret K. Mestraud to Zachary T. and Morgan T. Berry, $455,000.

Round Pebble Lane, 1130-Charles Collins and Andrea Katherine Sullivan to Robert E. and Alison L. Gemmill, $1.05 million.

Scandia Cir., 1537-Janis D. Mastran to Erin Ann O’Neill, $460,000.

Stoneview Sq., 11607, No. 67-SS Luna Corp. to Nestor David Salazar Guzman, $205,000.

Sunset Hills Rd., 11800, No. 915-Michael A. Cerney to Marshall J. and Jennifer R. Rodgers, $425,000.

Villaridge Ct., 11019-Matthew J. Miller to Cheryl C. Jurado, $250,000.

Waterhaven Ct., 11522-Mary Ann Davis to Richard A. Loy and Kimberly S. Willison, $624,000.

Wedgewood Manor Way, 1322-Samantha Wuff and Riaan Vab Greuning to John W. and Doris Gilmore Briggs, $590,000.

Wild Cherry Pl., 2644-Howard H. and Sandra E. Jones to James and Katherine Bourassa, $800,000.

Wood Fern Ct., 2502-Shahbaz Custom Home Builders Inc. to Michael L. and Kelsey J. Myers, $650,000.

SEVEN CORNERS AREA

Faber Dr., 3113-Gregory W. and Deborah Jo Guise to Heather M. Bridge and Oralia H. Alger, $650,000.

Manchester St. S., 3101, No. 207-Samira Honarmand to Steven Philip Beiles, $128,500.

SPRINGFIELD AREA

Abilene St., 6208-Kevin Tran to Trung Ta, $410,000.

Brandeis Way, 7741-Albert T. and Michelle C. Roy to Benjamin J. and Jenna C. Kuna, $400,000.

Crestmont Cir., 8285-Beth B. and Sergio C. Osteguin to Vanessa Portillo, $302,000.

Dorothy Lane, 9221-John A. Pasour and Deborah B. Harrill to Ahmed Nadeem and Tuqa S. Nusairat, $710,000.

Falmouth St., 7409-Kenneth Clyde Elkin and estate of Cynthia M. Elkin to Manshik and Teresa S. Kim, $455,000.

Golden Sunset Lane, 9001-Lesia Z. Diduch to James Kihyun and Tina Y. Kwon, $520,000.

Hibbling Ave., 6310-Quang K. Duong and Hong Ngoc T. Tran to Lien K. Bach, $440,000.

Lauren Dr., 8628-in Ae Kim to Timothy F. and Emma J. Siclari, $564,000.

Running Creek Ct., 8218-Mary E. Roko to Daniel Edmond and Courtney Williams Stevens, $635,000.

Terra Grande Ave., 8225-Ijaz Rasul to Shahid M. and Bilal Ahmad Shaikh, $525,000.

VIENNA AREA

Center St. N., 427-Stephen R. and Emily E. Terrell to Adam and Stephanie Yang, $811,000.

Criaza Branch Ct., 8076-Michael P. Wright to Majid John Nazari and Shane Pardis, $810,000.

Electric Ave., 8160-Farida B. Khan to Worth S. Anderson, $540,000.

Forest Maple Rd., 10316-Mark Christian Stafford and Sophia Yvonne Hunt to Todd and Melanie Condron, $1.2 million.

Patty Lane, 2101-Oscar G. and Marianne S. De Soto to Manuel F. Ojeda and Irena Gherasimovich, $684,000.

Richelieu Dr., 2248-George and Megan Todd to Ankit and Priyanka Agarwal, $805,000.

Squaw Valley Dr., 9809-David M. Thomasson to Sandra L. and Billy W. Tibbs, $770,000.

Towlston Rd., 1431-Sulton S. and Lily C. Su to Danielle Nicole and Oliver Moore Thomas, $800,000.

Westchester Dr., 8208-William W. and Jill E. Bainbridge to Mohammed R. and Hasina Karim, $840,000.

VIENNA-DUNN LORING AREA

Park St. N., 8042-Marie T. Giroux and Peter A. Super to Quoc Tran, Christina Martinez and Tuyet Nga Nguyen, $1.16 million.

WEST SPRINGFIELD AREA

Bluecurl Cir., 6819-Roberta E. Schafer to Adam S. and Alexandra S. Palmer, $630,000.

Colony Point Rd., 8110, No. B-Amid Global Corp. to Marcelo and Sophia Mollo Donolo, $165,000.

Mineola Ct., 6007-Michael K. and Yvonne S. Croft to Giles C. and Sara A. Hjort Tyson, $626,900.

Park Forest Dr., 8927-Robert L. and Sheran L. Callahan to Jean Pierre and Brenda Mazon Njock, $505,000.

Reynard Dr., 6824-Brian M. and Jennifer V. Formagus to Christopher James and Lauren Rae York, $559,000.

Selwood Pl., 6017-Benjamin C. and Ashley D. Whitefoot to Viviana Salcedo, $373,000.

Sydenstricker Rd., 6937-Phuong Trang K. Nguyen to Khanh Phuong Lam and Tsegereda E. Adafre, $600,000.

Fairfax City

These sales data were recorded by the City of Fairfax Real Estate Assessment Office.

Cavalry Dr., 10107-William John Anton to Susan A. Kahn, $195,000.

Joyce Dr., 10720-Danny A. Castillo and Orlando Ramos to Francisco Cabrera Castillo, Benedicto Cabrera Castillo and Blanca D. Lopez, $400,000.

Main St., 10083-Darrin Slaten to Dandan Lu, $800,000.

Oak Pl., 10718-Sharon S.H. Sealock and Alice Henry to Andrew Kim, $420,000.

Randolph St., 3718-Helaine S. Weissman to Sean R. and Kathryn E. Arumae, $535,000.

Sager Ave., 10328, No. 416-Michael Alexander Jaramillo to Andrea Josepovits and Gary Irwin Birnbaum, $527,500.

Snughaven Lane, 11136-Jai Hoon and Yehekoh Vicki Jung to Cynthia A. Bennett, $250,000.

Falls Church

Among homes sold in Falls Church.

Brice St., 299-Alexander Kryzhev and Olga Kryzheva to Peter Charles Turner, $425,000.

Broadmont Terr., 1004-Focal Point Homes Corp. to David L. and Jennifer A. Beck, $1.48 million.

Grove Ave., 313-Robert Steven York to Thi K. Nguyen Southern and Earl Richard Southern J., $1.05 million.

Rosemary Lane W., 401-Patricia John and Mona Michelle Young to Justin Hugh and Lindsey Atkinson Covey, $740,000.

Welcome Dr., 2705-John J. and Penney L. Hokaj to Bret E. and Nisha A. Shoup, $874,000.