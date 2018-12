Fairfax County

These sales data recorded by the Fairfax County Department of Tax Administration were provided by Black Knight Inc. For information about other residential real estate transactions, visit www.washingtonpost.com/homesales.

ALEXANDRIA-BELLE VIEW AREA

Barrister Pl., 6315-Edward E. and Carla M. Rothgery to Karen A. Goraleski, $624,000.

Burtonwood Ct., 1211-John Michael and Madeline Boyd Ferrara to Howard Scott and Lydia Garlikov Lutt, $900,000.

Duffield Lane, 1913-Yusario Tambunan and Thao Thompson to Joseph Michael Wallace and Carolyn Clarkin, $620,000.

Marine Dr., 7117-Franconia Real Estate Services Inc. to Tyler and Tiffany Marcotte, $829,000.

Quander Rd., 7002-Nancy L. Smith to Donna Burns Kamm, $380,000.

Wakefield Dr., 6621, No. 803-William T. and Susan Neely Warren to John R. and Leah McDuffie, $247,000.

10th St., 6524-Kristopher Ross Ensley to Braxton and Brooke Apperson, $360,000.

ALEXANDRIA-FRANCONIA AREA

Berkshire Dr., 6508-Jeffrey and Ashley Marion to Samuel Austin Blair and Danielle Marie Wilt, $460,000.

Broadmoor St., 5603-Kathy D. Donahoe and Cheryl Deister to Orly and Johanna Verdesoto, $559,900.

Castletown Way, 6129-Jasper and Natasha Ofosu to Alejandra Salazar Salame, $465,000.

Cross Gate Lane, 7518-Igor and Motrya Mac to Said Adel Elkhodary and Violette Youssef Khawand, $569,950.

Dorothy Giles Ct., 6716-Abdelkader and Hnia Amal to Cindy Marie Garza, $479,500.

Ellingham Cir., 6994, No. 55-Carrie A. Composto to Long Thanh Nguyen, $280,000.

Gentele Ct., 6405-Francisco J. and Katie A. Cruz to Maria Regina Riegger, $450,000.

Grange Lane, 6579, No. 304-Mary Hannah Martz to Shalonda A. Scott, $312,000.

Helmsdale Lane, 5807-Thomas J. and Alice W. O’Connor to Morris Eugene Flater III, $540,000.

Knights Ridge Way, 6008-Madhusudan Nori and Suneetha Kadiyala to Robert M. Yokoi and Rebecca A. Lowe, $449,900.

Lebanon Rd., 5834-Duane Arnold Dreer and estate of Dale L. Dreer to Derek M. and Erin S. Simons, $323,000.

Martin Allen Ct., 7714-Kenneth A. and Phuong T. Littlefield to Matthew and Susan A. Kornbluth, $558,000.

Maryview St., 6329-Nicholas Stanfa to Khandoker Shahed and Naveena Persaud Kader, $543,000.

Old Carriage Dr., 6513-Richard E. Langley to Eduardo Espichan and Brenda L. Robertson, $290,500.

Olivet Ct., 7837-Piney Run Elm Investments Corp. to Marilyn Naccarato and Robert Norman Scharpf, $710,575.

Patent Parish Lane, 6600-Mycal and Maxine Rolland to Reshma Zakir and Zakir Hussain, $498,000.

Rachael Whitney Lane, 7721-Mike B. and Jennifer L. Dolan to Cassie A. and Kevin G. Kitchen, $589,900.

Shaffer Dr., 6051-Chandra L. and Wojciech Zbigniew Kornacki to Eileen R. Leidich, $730,000.

Thackwell Way, 6609, No. 2314-Lasteven White to Monica Padron, $305,000.

Wescott Hills Way, 5930-Adam W. and Mary Emily Young to Gregory W. Bearce and Lindsey J. Gill, $510,000.

Wilton Crest Ct., 3361-Richard John Isaak to Mark G. and Kathryn J. Stockfish, $625,000.

ANNANDALE AREA

Americana Dr., 4309, No. 201-Jose H. and Maria A. Olivares to Jonathan Seymour Paul and Virginia Masoller, $165,000.

Backlick Rd., 4900-Remberto and Luis A. Ulloa Ribera to Luis Ferdando Pacheco, $660,000.

Briarwood Ct., 4410, No. 47-Jason H. Yim to Esther K. and Philip S. Kwon, $175,000.

Cliffhaven Dr., 5124-Van P. and Julia P. Troung to Jason Christopher Billingsley, $420,000.

Elan Pl., 4440-Lotus Homes Corp. to Shareah Bethea, $424,000.

Fern Pl., 6912-Neal J. Henderson and Erica J. Mansen to Adam Green and Alejandra M. Borda, $470,000.

Ivymount Ct., 4345, No. 36-Zermina Alizai and Akhtar M. Yusufi to Euy Sup and Aukhyon Lee, $210,000.

King Richard Dr., 4823-Albert John and Gay L. Evans to Colin A. and Catherine V. Welch, $635,000.

Linette Lane, 5014-Liam A. and Quyen Truong Royce to Timothy and Julia Anne Balunis, $624,900.

Murray Lane, 6824-David B. and Christine B. Fase to Jessica Chopko Sawyer, $590,000.

Pomponio Pl., 4756-Temple Hills Corp. to Inayatullah Abdulhaq, $415,000.

Tarheel Way, 4921-Eydie C. Quisumbing to Yue Dou and Xiaotian Lu, $730,000.

Village Dr., 7109-Judith C. Lowstuter to Thu Anh T. Nguyen, $400,000.

Willet Dr., 4616-E. Joan Nash to Diana H. and Kent H. Do, $510,000.

BAILEYS CROSSROADS AREA

Barcroft Mews Ct., 3932-Samantha C. Dugan to Bolormaa Jugdersuren, $620,000.

George Mason Dr. S., 3701, No. 1709N-Gring Kareem Marif to Wassie Mulugeta, $270,000.

Hardwick Pl., 6060-Flora R. Cuentas to Anjon Roy and Judith Welling, $574,000.

Leesburg Pike., 6147, No. 506-Divino R. Calica to Syed Mahmood Ahmad, $145,000.

Powell Lane, 3800, No. 416-Joseph Scott Newman to Kathryn M. Transue, $231,000.

S George Mason Dr., 3713, No. 311-Said A. and Nureya I. Sirag to Faridun N. Nazarov, $316,500.

Seminary Rd., 5501, No. 2409S-Robert A. Haddix to Jennifer Jaye Steen, $309,000.

Seminary Rd., 5575, No. 204-Christopher J. and G. Diane Cikanovich to Rhona Stewart Jones, $315,000.

BURKE AREA

Andromeda Dr., 9053-Thomas W. Lawrence to Erin F. Turnmeyer, $425,000.

Birch Leaf Ct., 6415, No. 35B-Ann M. Mumley to Apolonio Galen A. Belen and Nancy Alvaran Belen, $315,000.

Bridgetown Ct., 5976, No. 110-Carolyn Weger to Philip J. and Nicole E. Ashton, $350,000.

Burke Towne Ct., 5717-Adam B. Jastrzebski and Brittany J. Valint to Frank Garfield Davis Jr., $402,000.

Clerkenwell Ct., 6072-Michael B. and Mary Jane Patterson to Sean D. and Lisa R. Steffensen, $434,000.

Doolittle St., 5603-Independence Realty Corp. to Neil P. and Kristen D. Saltman, $665,000.

Glenway Ct., 9702-Peggy J. Pence to Gregory G. Hall and Justyna K. Rutkowska, $559,000.

High Water Ct., 9850-Nancy M. and Lee H. Baker to Ronald E. and Sarah L. Craft, $433,620.

Lakepointe Dr., 9818-Aneliese Hernandez to David and Lisa M. Garcia, $412,500.

Natick Rd., 9801-David J. and Nancy R. Cosco to Gary E. and Rachel A. Labelle, $675,000.

Prince Caspian Ct., 8922-Michael P. Macisso and Lynnda E. Tibbetts Macisso to Stephen Andrew Kirtz and Juliana Roth Wind Kirtz, $736,000.

Sassafras Woods Ct., 10234-Beulah L. and Shena Nero Wadsworth to Doug and Portia Brandebury Altimus, $310,000.

Stavendish St., 5486-Dung T. Tran to Omar Pinon, $399,900.

Velilla Rd., 9710-Edward S. Charlesworth to Christopher J. and Emily A. Adams, $578,900.

Wye Oak Commons Ct., 5850, No. 25-John E. and Lynda E. Walters to Ananya Yilma and Yanit Belachew, $417,000.

CENTREVILLE AREA

Asher Vw., 14119-Karly Tomlin to Tuan Anh and Huong Thi Nguyen, $330,000.

Betsy Ross Lane, 14036-Joseph S. Nolasco and Stephanie A. Berne to Raul A. Robles Linares and Addie I. Toledo Chanduvi, $374,550.

Clarendon Springs Pl., 5864-Stephen B. Kirsch to Michael Hoang, Rosie H. Laughlin and Yen H. Truong, $305,000.

Compton Rd., 14320-Christopher R. and Jessica K. Wallace to Barrett A. and Danielle C. Airaghi, $565,000.

Creek Branch Ct., 14544-Kerry R. and Stephanie A. McCarthy to Madhav and Ajita Krishna, $416,100.

Farrahs Cavalry Rd., 6809-Dale A. and Anna Gilmore Hall to Neha Taneja, $580,000.

Forest Pond Ct., 13640-Nasra P. Malik to Danny and Judy H. Kim, $310,000.

Hartwood Ct., 14217-Benjamin T. and Mary Jay D. Ong to John Rez Jimenez Diaz, Eileen Cueva Diaz, Eliza Diaz and James Erik Donovan Averion, $587,000.

Jarski Ct., 15001-Todd P. and Annett L. Macler to Joshua A. Lewis, $465,000.

Kendra Way, 6145-Surender and Madhu Mahajan to Joon Jae Chang and Helen Bark, $388,000.

Maple Mountain Dr., 13224-Eugene Y. and Mi K. Kim to Anuradha Biswas and Puneet Jagdish Bhatia, $780,000.

Millicent Ct., 14838-Srinivasa Rao and Nagasivani Movva to Luu Thi Le, $303,000.

Oak Cluster Dr., 14526-Michael D. and Courtney R. Elion to Christopher M. Augustyniak and Elizabeth G. Mooberry Roberts, $530,000.

Picket Oaks Rd., 14502-Paramount Investments Corp. to Yonas and Ashley Ogbaselassie, $625,000.

Rockton Ct., 6051-John A. Paez and Anglea A. Morales to Maureen Navish, $387,000.

Rydell Rd., 14901, No. 202-Yungsok and Jongok Joo to Mary Susan Beyreuther, $201,000.

Saint Germain Dr., 14233B-Stephen Butka to Lauren Renee and Young Ung Kim, $385,000.

Scott Terr., 6720-Jacqueline S. Toy to Marie Vitta Louis, $355,000.

Smethwick Pl., 14827-David P. and Philadelphia R. Kirby to Nader Ghannam and Faviola Buchon, $328,000.

Stone Range Dr., 14615-Rattan Homes Corp. to Joon Hyung Won and Ju Young Lee, $395,000.

Sunset Ridge Ct., 6007-Dexter Joseph Mason to April J. Brittain, $272,000.

Water Springs Ct., 13680-Steven S. and Kelsey V. Flutsch to Hyong Jin and Jieun Lee, $400,000.

Winding Ridge Lane, 14083-Michelle Lee and Steven John Adamchak to Aj Rajesh Parikh and Viraj Parth Bhatt, $423,000.

Woodfield Dr., 5129-Sky Chunghan Kim and Jung A. Lee to Joseph A. and Catherine Tawfik, $445,000.

CHANTILLY AREA

Autumn Glory Way, 4868-Westfields Development Corp. to Young Im Cho, $605,035.

Beech Down Dr., 3808-Wayne N. and Chong I. Childress to Prajjwol Upadhayaya and Isha Khatri, $542,000.

Fillingame Dr., 4620-Victor and Maria Kaybulkin to Venketesh Subramony and Raji Venketesh, $585,000.

Pennsboro Dr., 13513-Alfian Budihardjo to Anne Schmidt, Joseph Schmidt and Suyen Bui, $423,500.

Stone Pine Ct., 4501-Ronald Howard and Mary Louise Rothman to Emily and Jae Miner, $625,000.

Weeping Willow Ct., 4099-Ruth E. Simmons to Ferkat Jawdat, $234,800.

CLIFTON AREA

Detwiller Dr., 7505-Nandini and Seshadri S. Krishna to Robert B. and Dawn E. Clawes, $980,000.

Regal Crest Dr., 13312-James and Karen K. Chang to Sunik Joshua and Julianne Erica Chang, $715,000.

Springs Dr. S., 13907-Andrew M. and Paris A. Marotta to Javier Portella and Amy T. Nguyen Portella, $695,000.

Willow Valley Rd., 5602-Patrick J. and Christina Finan to Sonia and Vladimir Mabout, $782,500.

FAIRFAX CITY AREA

Alba Pl., 3407-Monika L. Rice Brenner to Oliver Calvin and Abby Elyse Moore, $766,000.

Aspen Hollow Way, 9717-Rory T. and Lisa F. Froehlich to Dong Hee Lee and Suk Ja Lee Ju, $540,000.

Battenburg Lane, 4648, No. 542-Yana Hudson to Ledrew W. Hudson, $450,000.

Bowler Dr., 9117-Xin Wang to Penny G. Nicholakos, $469,000.

Burnetta Dr., 9304-Robert L. and Robin Breen Johnson to Colby A. and Nancy E. Moss, $610,000.

Carriagepark Rd., 4811-Lynne Scott and Suzanne Scott Constantine to Thomas Seifert, $510,000.

Center Way, 3771-Andrew J. and Pora Hesse to Kyusung Robert Hong and Li Zhang, $735,000.

Collis Oak Ct., 3905-Michael and Kelsey Myers to Chao Qu and Wenbin Li, $470,000.

Country Squire Lane, 4277-Roger A. Wolfe to Albert C. and Angela S. Chong, $580,000.

Earps Corner Pl., 5414-Anthony J. Raymond to Alexis Enjung and Hannah Jiyoung Kim, $630,000.

Fair Briar Lane, 12862-Hargobind Khalsa to Michael Terence Prime, $310,000.

Forest Mist Lane, 13122-Sun K. and Kyeong H. Kim to Michael S. and Bomi C. Baik, $564,900.

Fox Lake Pl., 12322-Eric E. Olson to Young Eun NA, $403,000.

Gregg Ct., 4012-Monica G. Markus to Uzma and Travis Auth, $490,000.

Hayes Ct., 12491, No. 404-Kobra Azmi to Julio C. and Sonia M. Aragon, $317,000.

James Young Way, 5578-K. Hovnanian Homes at Burke Junction Corp. to David Edwin Hunger and Kimberly Vendryes, $1.13 million.

Lakewhite Ct., 5522-Tongquan Wu and Suhong Yan to Jonathan and Johana Lopez, $410,000.

Lemon Mint Ct., 9339-NVR Inc. to Ali Ufuk and Gonca Cardak Demirci, $875,639.

Lindenbrook St., 9632-Andrew and Jessie Thomas Blate to Roy J. Gattuso II and Jenna M. Engelmann Gattuso, $478,000.

Majestic Lane, 4349-Mary Olson to Karen A. Toohey and Douglas A. Jones, $555,000.

Mcfarland Dr., 5019-David T. Reddick to Xiangsheng Li and Keyu Huang, $392,000.

Midstone Lane, 4407-Julius Scott Littner to Tiffany J. and Thomas J. Tellez, $480,000.

Nancy Dr., 11728-Ann L. Sensabaugh and estate of Mary Jane Lambert to Luke A. and Amy Van Buskirk, $636,250.

Parson Lane, 13106-Pedro and Kirsten Encarnacion to Joshua Ivan and Kelly Lawyer Cabana, $430,272.

Penderview Dr., 3922, No. 327-Gary R. Stofko to Omead Freshtvadi and Behdad Jahangiri, $184,900.

Piney Grove Dr., 9027-David A. Canada to Stefan F. Haus, $432,000.

Prosperity Ave., 2655, No. 109-Derek and Anna Moeller to Robert E. and Sheila A. Shaffer, $447,000.

Pullman Pl., 9644-Suneel H. and Kelley L. Grover to Jingshong Xie, $705,000.

Rippon Lodge Dr., 10718-Donald L. and Frances A. Allen to Brian R. and Samantha S. Fredieu, $630,000.

Rothbury Sq., 11505-Byeong Yong Choi and Jee Suk Oh to Min K. Jang, $510,000.

Saintsbury Plaza, 2905, No. 316-Marianne O’Brien to Joyce R. Parker, $480,000.

Slatestone Ct., 4855-Alberto Morantes and Clara Maria Saa to Kevin P. and Kylie M. Starace, $710,000.

Stallion Chase Ct., 6001-John A. and Margaret E. Koback to Megan C. Phillips and William A. Raetz, $625,000.

Sweet Leaf Terr., 12520-Margaret S. Coll to Karen A. and Graham Charles Pruitt, $486,000.

Trumbo Ct., 4228-Andrew Scott Kelley to Joseph M. Piantedosi, $572,500.

Washington Brice Rd., 12405-Arthur Leroy and Pei Pei Matheny to Jung Woo and Eunice Yookyung Kim, $655,000.

Werthers Ct., 4035-John and Gloria Sim to Leon E. and Sue E. Blondin, $550,000.

Whittemore Pl., 4549, No. 1431-Jorge Washington Ramirez to Leah Mary Zimmerman, $368,000.

Wood Violet Ct., 9263-NVR Inc. to Hyungate Lee and Yura Kang, $773,490.

FAIRFAX STATION AREA

Braymore Cir., 9307-Scott Allen and Michele Lynne Hoffman to Clifford Mark and Kimberly M. Wilborn, $828,000.

Freds Oak Rd., 6191-Deutsche Bank and Wamu Mortgage to Mohammed I. Alam and Aisha Farheen, $888,786.

Lake Mist Way, 8452-Andrew M. and Bonnie R. Sakallaris to Alan and Jessica E. Van Looveren, $715,000.

Ox Rd., 5599-Mcshay at Ox Road Estates Corp. to Sol M. and Anna E. Fiser, $897,349.

Rocky Ravine Dr., 7408-David Z. and Rita A. Bodenheimer to Kirstin and Michael Hawthorne, $945,000.

Willfield Ct., 7910-Scott E. Rubel to Thuyet Huu Nguyen and Cam Thanh Thi Le, $756,000.

FALLS CHURCH AREA

Brook Dr., 2826-Alfred M. and Carol A. Beck to Matthew C. and Sarah Bland, $655,000.

Chanute Pl., 8001, No. 16-Linda Zhiying to Ana Cecilia Ramirez Vasquez, $171,000.

Custis Pkwy., 6809-Anthony M. and Kelly Sweitzer to Jace Clare and Jeremy B. Lundstrom, $710,000.

Gallows Rd., 3403-Janpaul and Gabriela Guzman to Roxanne Dove, $562,000.

Kalmia Lee Ct., 2833, No. 101-Byron Villanueva and Sandra Azucena Rosil Vasouez to Hakam Khan, $215,000.

Lakeside Village Dr., 7592-Susan Elaine Myers to Steven Greer Campbell, $338,000.

Lester Lee Ct., 2838-HSBC Bank and Luminent Mortgage Trust to Imran and Farhat Shaikh, $301,000.

Pine Spring Rd., 3000-Tracy L. Orrison and Mark Riley to Sanjeev Thapa, $551,000.

Stuart Dr., 2905-Real Estate Investment Firm Corp. to Richard Guy Fields and Heidi Nava Calderon, $495,000.

Westlawn Dr., 6910-Thanh Tringuyen to Darren A. Sanchez Deloria and Lindsay G. Fryer, $775,000.

Woodley Pl., 7323-Piper A. Dankworth to Richard and Latonya Stewart, $638,000.

FALLS CHURCH-PIMMIT AREA

Haycock Rd., 2127-Matthew R. Rzepkowski and MR Project Management Inc. to Aaron David Withrow and Kristie Rachel Khaw Withrow, $1.65 million.

Hyson Lane, 2772-Thomas J. Jeffries Jr. to Scott S. Huber, $477,000.

Lions Gate Ct., 7751-NVP Inc. to Dinesh and Anjna Melwani, $1.44 million.

Pimmit Dr., 1808-Deutsche Bank and Bcap Trust Corp. to Ali Zandi, $567,000.

Rosecroft Pl., 6605-Carl E. and Kathy S. Burleson to Katherine K. Martin, $732,000.

Ware Rd., 1907-Richard Shaeer and Ivy Crystal Cox to Redmond L. Manierre and Petia Popova, $569,500.

FORT HUNT AREA

Dalebrook Dr., 908-Sandra K. Reed Bryant to Brian and Cheryl Hope, $805,000.

Linton Lane, 9005-Richard S. Wade and Mary Jean Baker to Richard and Carol Jones, $490,000.

GREAT FALLS AREA

Holly Spring Dr., 11910-Darryl and Dara Insley to Jin Hoon Lee and Jimin Kim, $835,000.

Mill Field Ct., 1096-Jeffrey D. and Bina B. Clark to Rumana and Tareq Abedin, $1.6 million.

River Bend Rd., 401-Jeffrey and Melissa Cross to Jeffrey L. and Susan R. Bentley, $1.55 million.

HERNDON AREA

Air And Space Museum Pkwy., 13660-U.S. Home Corp. to Prabhukiran Srinatha Vempati and Lakshmi Rohini Valli Chebolu, $652,990.

Allness Lane, 3212-Brian and Sabrina Magrell to Steven A. and Jennifer Clay, $589,900.

Ashdown Forest Dr., 2902-Kelly Myrtle Graves and Jennifer Diane Rosenfeld to Jamshed Tauqir Ghazi and Sammar Zahra Butt, $455,000.

Brook Mill Ct., 2953-Mark W. and Jennifer M. Kirchmeyer to Richard O. and Judith Bjornaas, $980,000.

Clarke St., 1105-Derek and Lindsey Cardaci to Adam T. Bell, $440,000.

Copper Ridge Dr., 13609-Edward J. and Carla D. Kelly to Narendra Kumae and Sangeetha Varanasi Sharma, $731,000.

Equus Ct., 2799-Daniel Whitney and Jill Elaine Farrell to Fatima Akhtar, $700,000.

Frog Hollow Ct., 13126-Manny Fu and Jain Wu to Yekaterina I. Lachinova, $661,500.

Glen Taylor Lane, 13388-Frank E. and June L. Wirsch to Armstrong Raleigh and Nicole Marshall, $715,400.

Hiddenbrook Dr., 1546-Noha F. Saab to Ryan C. McNamara, $415,000.

Huntington Dr., 2567-Robert A. Estep to Kathryn E. Whitescarver, $535,000.

John Glenn St., 3160, No. 202-K. Hovnanian at Residence at Discovery Square to Varun Tomar and Neha Goel, $432,500.

Lyme Bay Dr., 12923-Joseph E. and Theresa A. Clark to Bo and Nancy J. Kim, $619,000.

Marcey Creek Rd., 13174-Aaron Aggerwal and Punett Verman to Bharat Ramireddy and Teiveni Kambham, $359,990.

Neil Armstrong Ave., 13722, No. 304-K. Hovnanian Residence at Discovery Square to Vijayanagapadma Priya Paparaju and Venkata Rama Bharath Ganugapati, $350,000.

Newnan Ridge Ct., 2803-Michael R. and Cheryl K. Johnson to Jason D. Savage and Jennifer Flores, $540,000.

Ox Meadow Dr., 12736-David J. and Gail A. Bohan to Phillip and Daniellle Russell, $1.25 million.

Redwood Ct., 1253-Dimitar Serafimov Dimkov and Dimitrov S. Dimkar to Saeed Haghighatpour, $440,000.

Rowland Dr., 1210-Kayan Corp. to Niema A. Touhidi, $739,900.

Stanton Park Ct., 1009-Agim Fetahaj and Lindita Imami to Ravuth Ung and Chan Phuong, $605,000.

Venturi Lane, 13709, No. 252-Narendra K. and Sangeetha Sharma to Andrew Mark Robinson Ciupek and Sarah Margaret Ciupek, $404,000.

Wintrol Ct., 1104-Kasthurirangan Chellappa and Anuradha Kasthurirangan to Mohammad and Rozeena Iqbal, $438,000.

HUNTINGTON AREA

Berkshire Ct., 5919-James Alexandre Wilson to Charles T. and Elizabeth B. Stafford, $495,000.

Edgehill Ct., 5968-Jameela Ali Nalukandy to Timothy M. and Anna L. Fink, $462,500.

Huntington Ave., 2059, No. 405-Jarvis L. Rodgers to Mathew and Jennifer Butt, $178,000.

Midtown Ave., 2451, No. 606-Laura A. Angiolillo to Craig D. Kussmaul, $350,000.

Mount Eagle Dr., 5901, No. 1118-Joseph Michael Pate and Bradley Allan Moore to Mark D. Sheets, $545,000.

Mount Eagle Dr., 5904, No. 406-Stephen L. and Nilva J. Tull to Kelly Thompson and Phoebe Ann Myhill, $281,000.

HYBLA VALLEY AREA

Audubon Meadow Way, 7678-Lanzhu Li to Tawfiqul M. Islam, $462,500.

Candlewood Dr., 7823-Patricia Yvette Block and estate of Donald H. St. Laurent to Jeremias Blanco Molina, $480,000.

Grey Goose Way, 7543-Brian D. and Aimee E. Berger to Nancy Williams, $492,500.

Lookout Ct., 7709-Adam and Kathleen M. Kurjanowicz to Shannon E. and Glen T. Helberg, $930,000.

Oak Dr., 6607-N&S Del Cid Investments Corp. to Diana R. Middleton, $478,750.

LINCOLNIA AREA

Bismach Dr., 5614, No. T3-Stephanie Alexander to Jose C. and Hilda I. Dominguez, $228,000.

Conrad Rd., 4127-Laron L. Jensen and Alice K. Simmons to Patrick Laszlo Carlson and Bradley Alan Jrueger, $450,000.

Edsall Ridge Pl., 5448-Gregory G. and Leigh Anne Stump to Timothy L. and Sally E. Pendegrass, $650,000.

Helen Winter Terr., 4678-Shirley Thompson to Nijal Patel and Kaumil Shah, $625,000.

Montrose St., 6355-Jennifer Hargrove Johnson to Hans P. Crist and Micaela N. Mendoza, $490,000.

Saucon Valley Ct., 4525-Matthew D. and Elizabeth Z. Owens to Mirtha C. Vitola, $397,610.

Third St., 6424-Spectrum Builders Group Corp. to Minh Tam Nguyen and Nicholas Stephanadis, $660,000.

LORTON AREA

Aventon Ct., 9126-Gurpreet Singh to Carter L. and Hannah E.B. Alleman, $434,900.

Cockburn Ct., 8187-Hamed and Ghezal N. Heider to Ashley M. Horne and Aida Orozco, $260,000.

Furey Rd., 9183-Gerald Wayne and Anh Ngoc Zirnstein to Amir Alobaidi and Zainab Almaliky, $540,000.

Kenosha Ct., 8613-Bhat Properties Corp. to Walid Aboulhosn and Loula Ayoub, $225,000.

Milford Haven Dr., 7747, No. 47D-Jeffrey E. and Jacqueline B. Roskos to Blair M. and Rachel L. Kopfstein, $312,000.

Power House Rd., 9107-Van Metre Homes at Liberty Corp. to Motrya A. and Igor H. Mac, $970,115.

River Dr., 6100-Robert L. and Gudrun D. Deberadinis to William J. and Rebecca A. Coffin, $725,000.

Silvershadow Ct., 9147-Liesel A. Golden to Trinh T. Nguyen, $442,000.

Unity Lane, 9505-Lorene S. and Ralph E. Stone to Nicholas J. and Heather J. Olinger, $378,000.

MCLEAN AREA

Artnauman Ct., 1207-Mark S. and John Albert Dreux to Sreenivasulu R. Peddireddy and Silpa Mittapalli, $1.48 million.

Broyhill St., 6810-Marion E. Golonka to Christopher Cutler, Phaedra Culter and Pamela Kohlhaus, $750,000.

Dominion Hill Ct., 1559-Ahmet Halac to Fuad Kamel Hamed Malkawi and Manal Zahed Yousef Al Hajji, $1.32 million.

Evers Dr., 1561-Matthew R. and Scarlett D. Grose to Robert S. and Christine Koyanagi, $925,000.

Hampton Hill Cir., 1504-Selma S. Han to Michael W. Gaunder and Zarry Flora Suissa, $955,000.

Julia Ave., 1403-Raf Green Luxury Home Builders Inc. to John J. and Barbara S. Young, $2.7 million.

Lincoln Way, 1504, No. 304-Evelina Draper Robles to Yin J. Li and Hongying J. Wang, $225,000.

Lincoln Way, 1540, No. 104B-Deirdre T. Vo to Matthew Paulino, $231,000.

Malta Lane, 6622-Michael and Diana Lach to Christopher S. Sargent and Irene Perrone Pritchard, $6.6 million.

Oakview Dr., 1442-Harvey M. and Susan S. Sachs to Najmul and Aleya Karim, $1 million.

Old Meadow Rd., 1808, No. 408-Henry and Susan Anmahian to Lisa A. Warden and Peter Farcas, $465,000.

Strata St., 6911-6911 Strata Corp. to Eric A. and Renuka Darolia Adelizzi, $1.73 million.

Tremayne Pl., 7680, No. 309-Rosemary and Richard A. Hinkle to Sarah E. Dooley, $299,002.

Wilson Lane, 1906, No. 202-Kelly Kidwell to Michael and Mary Dvorak, $248,500.

First Pl., 1639-Kristina Y. Han to Kanako and Nobuyasu Sugimoto, $807,500.

MOUNT VERNON AREA

Beekman Pl., 8637-Antelmo De Leon to Jessica C. Myers, $132,000.

Capistrano Pl., 8003, No. 12B-Kory Winn to Teodoro Francisco Roque, $212,000.

Frye Rd., 8235-Kevin Diana to Armindo A. Iraheta Ortiz and Maria Roxana Rodriguez Laines, $387,000.

Laurel Rd., 4013-Kerry J. and Angela S. McConnon to Jeffrey S. and Shelly L. Lauer, $900,000.

Miramonte Pl., 3813, No. 109D-Linda M. Hurt to Andrea Nicole Mullins, $174,000.

Old Mill Rd., 4914-Denis P. Sirieys to Jody Lynn Taylor, $380,000.

Richmond Ave., 8525-Calm Management Corp. to Lamarris R. and Arin I. Bonner, $575,000.

Sonia Ct., 4233-Joseph F. Heath to Said Assadullah, Soufia Said, Malika Mumtaz Said and Said Assadullah Said, $552,500.

Sudbury Pl., 8705-Benjamin F. Robinson to Gabriel Rosenberg and Kimberly Chan, $427,000.

NORTH SPRINGFIELD AREA

Bellington Ave., 5615-Kelley and Andrea Nellius to Luke Garrett and Heather Elliott, $535,000.

Dunston St., 7601-John Paul and Claire Hurley Everett to Andrew Michael and Dayana Elvira Hudson, $535,000.

Leesville Blvd., 7325-Avamere BSD1 Corp. to Ha V. Tran and Lan T. Thao, $670,000.

Ravenel Lane, 5641-William A. and Kathleen L. Bagot to Paul L. and Jade A. Winfree, $655,000.

OAKTON AREA

Bushman Dr., 10214, No. 114-William E. Gardner to Eduard and Melanie Zadrima, $180,000.

Geneva Hill Ct., 2606-John A. and Corinne M. Jorgenson to Mary A. and Mark J. Biear, $1.43 million.

Mill Cross Ct., 3301-Karl Ward Bitz and Kristin Marie Labeau to Jeremy Waters and Michelle Elizabeth Cline, $900,000.

Oakton Terrace Rd., 10124-Leslie Anne Shimer to Joseph A. Van Scoy and Sonia N. Harmon, $332,500.

Summit Square Dr., 3179, No. 2-D6-Jorge E. and Sara M. Ramirez to Mandy Li, $260,000.

RESTON AREA

Abington Hall Pl., 12161, No. 203-Tony Kim to Robert and Laura L. Doyle, $450,000.

Birdfoot Ct., 11005-Jacqueline Garland to James E. and Iris O. Tulio, $825,000.

Breton Ct., 11827, No. 11B-Charles James and Patricia D. Jurgonis to Justin and Priscilla Thai, $230,000.

Castle Rock Sq., 2249, No. 2B-Federal National Mortgage Association to David Wolter, $157,000.

Colts Neck Ct., 2143-Mary Ann Wates and Julia B. Mathews to William and Kathleen Allen, $475,000.

Double Eagle Ct., 2229-Rian L. Jaskowiak and Elizabeth Miles to Marcus and Morganne Owens, $428,500.

Fawn Ridge Lane, 11898-John H. and Mary R. Conaway to Ray M. and Karen S. Ceralde, $785,000.

Golf View Ct., 1830-John H. Holter Jr. and estate of Kathleen May Holter Smith to Matthew R. and Sheila F. Murray, $567,000.

Harborside Cluster, 11300-Debra Marie Campbell to Maurice Rand and Elfi Fliess, $755,000.

Hunters Run Dr., 2224-Doreina J. Ramos to Dave W., Dianne M., Megan and Tyler Bell, $291,300.

Lake Shore Crest Dr., 1701, No. 34-Jonathan E. Tivel to Joseph Gerard Mortati, $336,000.

Market St., 12000, No. 476-Market Street Corp. and RJ Coleman Jr. to Won Mee, Hyun and Wonil Jang, $470,000.

Newport Spring Ct., 1415-Nancy and Jeanne Marie Broyhill to Felix Van Der Vaart and Laureen Saar, $480,000.

Northgate Sq., 1412, No. 12/22B-John Dahlman to John Kwesi and Anna Maria Mills, $204,000.

Poplar Grove Dr., 1594-Long Doan to David Alexander Eaddy and Marie Claire Ouellette, $338,000.

Royal Fern Ct., 2047, No. 42-Won Mee Jang to Jason Andrew Lefevere, $225,000.

Southgate Sq., 2221-Nationstar Mortgage Corp. to Yunchang Lee, $270,375.

Stoneview Sq., 11621, No. 75-Natalie L. and Douglas A. Ryan to Peter Ginzburg, $208,603.

Sundial Dr., 1360-Daniel T. Meier to Jeffrey J. and Janet J. Bruins, $640,000.

Taliesin Pl., 12020, No. 14-Bryan J. Bodner to Mayur M. Bhot, $280,000.

Villaridge Dr., 1904-Collen Gieseking and Moya Toohey Vaughan to Brandon Cooper, $218,000.

Weatherstone Ct., 1202-Fred and Lisa Simpson to Scott D. and Katie A. Strednak Singer, $540,000.

Whisperwood Glen Lane, 2058-Kirk A. Sumner to Chelsea C. Dempsey, $307,500.

Wild Hawthorn Way, 1230-Yang Mee M. Moon to Renata S. and Brandon Murphy, $525,000.

Woodbrook Ct., 1202-Janice Bradley Gardner to Judith M. Strother, $645,000.

SEVEN CORNERS AREA

Greenwood Dr., 6170, No. 1-Jose L. Penaranda to Linh My Do and Tuyen Tong Huynh, $180,000.

SPRINGFIELD AREA

Amherst Ave., 5908-Mber Berkshire Corp. to Vickie Garner, $500,000.

Calamo St., 7106-Faheem Pasha Syed to Nebiyou Haile, $480,000.

Crestmont Cir., 8297-Andy Nguyen to Sesin S. Negassi and Helen Gebresellasse, $305,000.

Durer Ct., 7715-Christine Claiborne Howard to Fnu Imran, $365,000.

Flanders St., 5807-Mary A. Siwik to Hui L. Pham and My Thi Tra Le, $376,000.

Golden Sunset Lane, 9015-Justin A. and Melinda S. Beyer to Jacqueline Wilks, $515,000.

Hidden Bridge Dr., 7955-Heber Charles Willis III and estate of Charles Andrew Frey to Tibor Ross, $386,000.

Luce Ct., 8376-Jesse Booker to Shelly K. Reed, $305,000.

Middlewood Pl., 8000-Robert C. Raiford to Gary D. and Kyechong Fitts, $860,000.

Ruxton Dr., 7599-Eric B. and Kayla Yellman to Katherine M. and Gilbert Thompson, $495,650.

Spring Garden Dr., 7095, No. 102-Fidel Elhassan to Ghulam Rubani, $190,000.

Woodview Dr., 8620-Christopher J. and Natalie L. Franke to Jeffrey and Megan Wilson, $535,000.

VIENNA AREA

Burlwood Ct., 1707-Ralph E. and Carol M. Wade to Lamont Dupont Copeland III, $1 million.

Commons Dr. NW, 246-Brian S. and Allison C. Blackman to Neil Rajendra Patil, $565,000.

Cy Ct., 1720-Isaiah Gauthier King and M. Gauthier Mutombo to Daniel and Nena Whitfield, $635,000.

Gallows Rd., 2035-Basir Yousefi and Mahnaz Sultani to Onar A. Yousefi, $500,000.

Hunt Country Lane, 10203-Paul J. Coleman and Kathleen A. Graham to Fabricio Xavier and Melanie Anne Nunez, $824,000.

Mashie Dr. SE, 303-Stephen S. and Priscilla H. Skjei to Timothy P. and Rachel G. George, $850,000.

Percussion Way, 9620-Wei Cai and Yanbei Zhao to Robert J. and Lauren Y. Choi, $800,000.

Ridge Rd. SW, 405-Alan C. and Virginia A. Rush to David J., Kathleen B. and John P. Egan, $790,000.

Stanbridge Pl., 1406-Sheng Yi Liu and Nai Zhen Sang to Ridhika Laiker Nayar, $1.35 million.

Westown Way, 8503-Toni L. Hiley to Sumeet and Sonaal Luthra, $825,000.

VIENNA-DUNN LORING AREA

Shawn Ct., 2294-Chang Kap and Eun Im Cho to John Krauth and Christine Burton Brown, $865,000.

WEST SPRINGFIELD AREA

Bridge Creek Ct., 6402-Rand H. and Amy Goodman to Yuwen Pan and Huan Chen, $869,000.

Darlington St., 8318, No. 461-Charles Edward Presley and Nannie Mag Presley Mitchem to Tanbir Haider, $296,501.

Flax St., 7028-Robert D. and Margaret G. Snyder to Joseph and Rachel Sanford Nemeth, $677,000.

Langport Dr., 8610-Said and Wendy L. Farhi to Adil Benyoussef and Tina L. Utt, $370,000.

Mineola Ct., 6008-Martha L. Whitehead to Kenneth W. and Marina T. Huggins, $660,000.

Rathlin Dr., 6261-Nicholas David and Melissa Elizabeth Helentjaris to James M. Munyi and Sophia Wanjiku Ndungu, $436,000.

Ridge Hollow Ct., 8742-Zheng Li to Joanna Grace Jauchen, $399,000.

Sherborn Lane, 6109-Robert B. and Rebecca L. Carneal to Joseph and Amanda Herrera, $667,000.

Tiffany Park Ct., 9118-Ashwani Kumar and Sushma Kapur to Trenton Donald and Janelle Crowell, $430,000.

Fairfax City

These sales data were recorded by the City of Fairfax Real Estate Assessment Office.

Chain Bridge Rd., 3893-David M. and Jihye Jeannie Rubando to Kristina A. De Jong, $535,000.

Linden St., 4200-Matthew and Petra Desalvo to Dariush Jamasb and Yalda S. Sangani, $470,000.

Maple St., 4104-U.S. Bank to John Tran and Lien Nguyen, $375,000.

Ranger Rd., 10021-David J. and Shaunda N. Trimner to Jacob J. and Caitlin Em Drumheller, $499,900.

Schuerman House Dr., 3520-Jennifer and Tuan Nguyen to Henry Pham, $400,000.

Trowbridge St., 4117-Jonathan Keith and Christopher Lloyd to Paul N. Burke, $640,000.

Falls Church

Among homes sold in Falls Church.

Broad St. E., 401-Ralph W. Goetz Jr. and Mary E. McCormac to Michael Stuart and Lesley Miriam Cannady, $1.03 million.

Falls Ave., 120-Fairway Bay Corp. to Alexander A. Kryazhev and Olga A. Kryazheva, $1.15 million.

Jefferson St. E., 404-Michael E. and Kathleen A. Glover to Raymond C. Woodring and Anupama Sawkar, $1.5 million.