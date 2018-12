Fairfax County

These sales data recorded by the Fairfax County Department of Tax Administration were provided by Black Knight Inc. For information about other residential real estate transactions, visit www.washingtonpost.com/homesales.

ALEXANDRIA AREA

Colfax Ave., 5918-Bradley and Jamie S. Richards to Gregory Lubic and Rachel A. MacIlhenny, $685,000.

ALEXANDRIA-BELLE VIEW AREA

Belle View Blvd., 1201, No. C2-Thomas M. and Kristine M. Paschalis to Louis O. and Susan L. Meier, $287,500.

Columbia Dr., 6931-Eric S. Phillips to Mark C. Gabriel and Leigh Ann C. Kennedy, $532,500.

Olde Towne Ct., 6340-Charles Stephen Maffey to Mark V. and Heather Ham, $623,600.

Temple Ct., 2432-Angela Faith Castillo McPherson and Alastair D.C. McPherson to Gerald A. and Cindy M. Vasquez, $349,900.

16th St., 6414-James and Linda Sandwick to Bruce P. and Stacy G. Harvie, $655,000.

ALEXANDRIA-FRANCONIA AREA

Ashleigh Manor Ct., 7005-Sylvia T. and Lorenzo Garcia to Katsiaryna Slabko and Ronald I. Villarroel Claros, $521,000.

Birchleigh Way, 6523- Steven C. Dewey to Marc Carrion, $439,000.

Broadmoor St., 5433-Charles Hilarian and Delphine Magdalene Lindemann Senn to William B. and Rebecca E. Henderson, $599,999.

Castleberg Ct., 7321-Jared Douglas and Caitlin L. Sellers to Patrick John Fess and Mackenzie Judith Anne Hunter, $350,000.

Clifton Knoll Ct., 7028-Hans Ruedi and Holly Sue Kaspar to Michael A. and Angela C. Edmondson, $850,000.

Curtier Dr., 6018-C-Christopher G. and Dorothy T. Bryant to Justin T. Mackey, $298,000.

Dijohn Court Dr., 7119-Edward and Kristin E. Encarnacion to Joshua D. and Jennifer D. Siegel, $390,900.

Ellingham Cir., 7034, No. 17-Alberto Jose Marquez Aveledo to Mario Michael and Amanda Nalaelima Palma, $299,900.

Founders Hill Dr., 5924, No. 303-Alan M. Zimmerer to Justin and Trisha Fleshman, $348,000.

Gatton Sq., 7068-Amanda and Peter Caggiano to Karwee Moi and Li Fang, $490,000.

Haynes Point Way, 7704, No. 7-Jason and Daniella Waitschies to Mary Kay O’Brien, $322,000.

James Gunnell Lane, 5617-Soner and Christelle J. Ozbay to Damaris Garcia and Adalberto Correa Negron, $860,000.

Kestner Cir., 6036-James P. and Doreen L. Trammell to Derek S. and Anne Laure Richardson, $473,500.

Knights Ridge Way, 6020-Penelope E. and Timothy Rex Hays to Jane A. and Ricky Young, $463,000.

Madison Hill Ct., 3100-Nancy S. Kline and Daphne S. Sanderson to Melissa L. Fisher and Michael W. Domenico, $610,000.

Mersey Oaks Way, 6001-B-Jason P. Story to Beverly Miller and Lawrence Simms, $232,000.

Nevitt Way, 6510-Arlene J. Connin to Xin Liu, Ying Ying Chen and Bing Jing Jiang, $439,900.

Olivet Ct., 7838-Van Metre Homes at Crest of Alexandria to George M. and Diane L. Drakeley, $762,050.

Patent Parish Lane, 6650-Vicki Y. White to Duane W. and Susan E. Drake, $563,000.

Stegen Dr., 6108-Donald Lewis and Gwendolyn Landgrebe to James D. and Heather Weaver, $620,000.

Victoria Dr., 6908, No. A-Brian K. Christianson to Jeanette A. Reichel, $240,000.

Wigmore Lane, 6101, No. K-Andrea Barkley to Gregory Fontaine, $297,500.

ANNANDALE AREA

Airlie Way, 4546-Samaira Saleem to Xin Nham, $459,900.

Arlen St., 7703-Hoa Minh Ho and Thien Ly to Jennifer Ngoc and Tony Xuyen Ma, $504,900.

Breckenridge Ct., 3339-William B. and Carol J.H. Frost to Hunter M. and Michelle L. Gray, $419,000.

Calvert St., 7301-Steven L. and Marsha L. Meek to Scott D. and Kyong H. Russell, $560,000.

Columbia Pike., 6431-Mary Beatriz Bouchett and estate of Antonio Lucio Canadas to Albert G. and Maria Roselle B. Paraoan, $495,000.

Donnybrook Ct., 7717, No. 104-Joseph and Joanne Aukofer to Roham Alian and Lena Saeedi, $152,000.

Exeter St., 4712-Susan Hahn to Marcelo E. and Paphawarin P. Aviles, $480,000.

Guinea Rd., 4633-Tiffany A. MacIsaac and Kyle E. Bailey to Tai V. and Hung Tu, $550,000.

Holyoke Dr., 6401-Enith Saylor Pazant to Enrique Gabriel Suarez Hinestroza, $450,000.

Karver Lane, 8907-Brian C. and Jessica Eads Bartlett to William L. and Joiaisha Bland, $589,888.

Kingston Dr., 4920-David Kenneth and Stacey Spink to Douglas Orie Creviston and Karen Kimberlee Wong, $632,000.

Mount Airey Lane, 3706-Robert Burt Preston to Kevin E. Downs, $240,000.

Pellinore Pl., 3422-Jill E. Perry to William Gerard and Elaine Annette Casey, $650,000.

Queen Elizabeth Blvd., 8324-William J. and Louise McGowan to Victor and Christina R. Varga, $824,500.

Tabard Pl., 4835-David P. and Susan K. Roden to Mark E. and Courtney M. Fowler, $695,000.

Wakefield Dr., 4402-William J. Sullivan to Suong and Michael Mateos, $680,000.

Woodburn Village Dr., 3306, No. 33-Gerald K. Staudte and Barbara J. Nowak to William A. Espinal Arias and Yessenia Y. Espinal, $215,000.

BAILEYS CROSSROADS AREA

George Mason Dr. S., 3701, No. 1001N-Harvester Investments Corp. to Cavan Scott, $202,000.

George Mason Dr. S., 3709, No. 903-Victoria P. Glick to Lucy Gebre-Egziabher, $265,000.

Lakeside View Dr., 3405-Buddha Homes Corp. to Gregory Denning and Allyson Jones Brimmer, $287,000.

Madison Overlook Ct., 6019-Tammy A. Garcia to Thomas Ferdinand Augsten, $520,000.

Powell Lane, 3800, No. 825-Shahla Makhlouf to Taryl A. McGinnis, $270,000.

Seminary Rd., 5501, No. 2006S-Phonethida T. Sirikoun to Yuan Zhang, $298,000.

Seminary Rd., 5505, No. 2512N-Saad A. Hassanein and Fatma A. Youssef to Richelle Aine A. Torres and Erin Joyce Q. Mendoza, $440,000.

BURKE AREA

Alison Dr., 10629-Phyllis M. James to Naehyun Jin and Aesun Kwon, $425,000.

Bromyard Ct., 5412-William L. Weber to Dang and Nghiem Nguyen, $462,000.

Burr Oak Way, 10738-Dennis J. and Sharon M. Hathaway to Hans and Rachel De, $656,000.

Crownleigh Ct., 5706-Terry G. and Laura C. Price to Neil Eric and Katherine Jean Alberson, $428,000.

Dunleigh Dr., 5224-Michael J. and Angela L. Wolfgang to Jacqueline Dragon Chen and Eugene Jung, $700,000.

Heritage Landing Rd., 10433-Richard W. and Darla Jo Frey to Richard J. and Amy S. Roberts, $699,900.

Ironmaster Dr., 9724-Linda B. Mills to Alija and Amanda E. Basic, $650,000.

Kara Pl., 5920-Paul J. Arundel to Lynn Thimai Nguyen, $350,000.

Mason Bluff Dr., 5744-Rhonda L. Pari and Edgar M. Campos to Kathryn Shane Breffitt, $415,000.

New England Woods Dr., 5926-Donald N. and Jeanne M. Brotman to Daniel Edward and Jenny L. Mouton, $607,000.

Peppercorn Dr., 5541-Tieng Nguyen and Tien Phan to Jorge O. Gutierrez Rocha and Sonia Vargas Munoz, $326,000.

Raftelis Rd., 6502-Matthew W. Hartley and Amy Blankinship to Abdullah and Meredith Dost, $599,000.

Shipwright Dr., 9628-Billy V. and Carrie L. Powers to Thao Phuong Dang, $662,000.

Ticonderoga Ct., 6010-Renee B. Jauregui to Jaymes and Kristen Snyder, $420,000.

Tucker Woods Ct., 9390-Wesley R. and Jessica N. Bryan to Brett and Ashton Friedman, $482,500.

Whitewater Dr., 9901-John C. Mayers to Alejandro and Leslie Pilotti, $403,000.

Windward Dr., 6128-V. David and Patricia P. Cruz to Eric F. and Kathryn E. Stein, $610,000.

Wye Oak Commons Ct., 5843-Rachel A. Petterson to Dal Cameron and Brittany Leigh David, $405,500.

CENTREVILLE AREA

Battery Ridge Lane, 14600-Sigrid Ryberg to Andra and Tyler Messner, $384,000.

Betsy Ross Lane, 14097-P. Clark and Pamela S. Kattenburg to Fernando Arnez and Roxana Burton, $339,900.

Blueridge View Dr., 15316-Paul and Paula Pietroski to Peter and Jennifer Jane Christiansen, $458,000.

Cedarhurst Ct., 15412-Paul Harold and Paula Ferrara Garcia to David Neil Strebler and Virginia Windisch Green, $650,900.

Compton Valley Pl., 6802-Irvin Truong to Sandra E. Alvarado, Linda M. Castillo and Diana E. Castillo Pineda, $375,000.

Devereaux Ct., 4712-Indra Gupta to Sandhya and Srinivas Nallanagula, $890,000.

Faircloth Ct., 5665-Soon Nam Oh to Joseph Lee, $550,000.

Four Chimney Dr., 14529-Kav Real Estate Services Corp. to Ann Hollingsworth, $369,900.

Glen Meadow Rd., 5256-Richard and Ellen V. Dawson to Nicole Morin and Joseph S. O’Neil, $595,000.

Gothwaite Dr., 6152-Andrew Simon and Hyunsil Choi to Gustavo Equez Salvatierra, $315,000.

Gunther Ct., 5921-Mary Hollis to Sarah B. Akers, $374,000.

Iron Stone Ct., 5884-Xinhui Sun and Hongmin Fan to Javier and Jeannet Albarracin, $879,000.

Lavender Mist Lane, 13562-Jennifer Lynn Duncan to Shady Youssef and Haidy Azer, $510,000.

Linden Creek Ct., 5855-Charles A. and Jana L. Williams to Vineet Kumar Purohit and Preeti Samadhiya, $685,000.

Marston Cluster, 6504-Craig and Lisa Janus to Muhammad Aamir Shaikh, $930,000.

Powers Lane, 5650-Arafat Shadid to Ishrat B. and Tariq H. Khan, $600,000.

Rinard Dr., 5904-Young Jin Choi and Jung Yeon Park to Estefania A. Perugachi, $382,000.

Rustling Leaves Lane, 14463-Jonathan Gerard Corrazza to Joseph Barry Graves, $190,000.

Saint Germain Dr., 14237B-Soh Mee and Soh Ra Kim to Steven H. and Rhonda A. Savage, $395,000.

Sherborne Knolls, 5603-Brian D. Forney to Juyoung Park and Young Koo Jun, $410,000.

Smithwood Dr., 14520-Darnell and Christine Garris to Michael Scott and Mary Diaz Piccione, $515,000.

Stillfield Pl., 15137-John William and Lisa Stanley Collins to Richard K. Goodall, $655,000.

Stone Maple Terr., 6798-William C. Frogale to Patrick Jiesoo Jung and Jennifer Hyejin Eun, $353,000.

Turin Lane, 14456-Youjun Choi and Jounghea Her to Sung Joo Oh, $228,000.

Wicker Lane, 6074B-David Song Shiu Ma and Gina Na Young Ma to Mercedes Kirkland Doyle, $380,000.

Winterfield Dr., 14653-Michael B. and Kelly S. Plumb to Eric and Jesci Norrington, $375,000.

Wycombe St., 14734-Debralee Beakes to Robert Donovan and Olivia Freeman, $275,000.

CHANTILLY AREA

Garden View Lane, 4834-Van Metre Homes at Westfields Corp. to Hyeon Mi and Brian Baek, $636,680.

Kincaid Ct., 4203-David W. and Margaret M. Flis to Matthew James and Darcy Lee Knez, $465,000.

Lightfoot St., 3810, No. 108-Tammy L. Crawford to Dan Alex Fontimayor, $224,000.

Summer Hollow Ct., 4003-Michael T. and Liza E. Bautista to Prem P., Laxmi D. and Bidhya D. Shrestha, $285,000.

Trail Vista Lane, 4948, No. 5A-Westfields Development Corp. to Lilian Huang, $683,745.

Walney Park Dr., 13898-Joel and Myra J.D. Souza to Avinash and Gunjan Sharma, $918,000.

CLIFTON AREA

Clifton Rd., 6285-Linda M. Mountel to Hitesh Mohan and Lori Mansell, $810,500.

Deepwood Farm Dr., 6409-Edward J. French and Kari T. Zimmermann to Jae Ho and So Ypun Kim, $840,000.

Springhouse Cir., 6448-Sung Ae Han to Brandon D. and Emily C. Bewley, $674,000.

Stonefield Dr., 13935-Louisa E. and Kevin W. McLaughlin to David R. and Jennifer S. Castilleja, $700,000.

Woodland Run Ct., 6402-Philip Alan and Maureen Meacham Balderston to John Robert P. and Amanda Jeanne Charters, $850,000.

FAIRFAX CITY AREA

Andes Dr., 4500-Eric Tze Man Wong and Chi K. Nguyen to Annemarie and Jason Stewart, $551,000.

Arrowood St., 10516-Jay Udavcak and Anita Amini to Ned Allen and Julia Raquel Krafchick, $658,000.

Autumn Willow Dr., 13067-Carl Coan III to Karisma S. and Shrenuj K. Dave, $723,000.

Barbara Lane, 3205-Douglas J. and Achin Palmeri to Christopher J. and Lana E. Lord, $928,375.

Bessmer Lane, 10206-Anthony W. and Kelly N. Frazier to Matthew A. and Mary Claire Kraft, $563,000.

Braeburn Dr., 4621-Elsie M. Payne to Phillip Huynh and Thuy Le, $565,000.

Bumbry Terr., 4203-Elamin Mohamed Hussein and Ahmad H. Kadah to Hemant Dahal and Srijana Karki, $450,000.

Carisbrooke Lane, 4632-Jerry and Young Ran Kim to George Cernica and Borislava Kostova, $577,000.

Cotton Top Ct., 3404-Jeffrey J. and Eta N. Davis to Mike and Paula Gencarelli, $635,000.

Custom House Ct., 13254-Tracy E. Guerrero and Philomena Mohler to Viviana Gonzalez, $410,000.

Demby Dr., 4603-Joel S. and Barbara A. Wallen to Matthew S. and Sherry Wang White, $679,900.

Feature Oak Way, 4740-Dong Geun Lee and Jin Sook Kwon to Wei Sun, $843,500.

Fort Buffalo Cir., 12210-Robert Charles and Yeonjung Chu Bitting to Arian Abadian, $325,000.

Glenbrook Rd., 3811-Patrick J. and Colleen M. Harnisch to Matthew and Vicky Lisa, $645,000.

Goodwood Dr., 11940-Theresa and Randolph Guertler to Lindsey Anne and Dabney S. Hudson, $670,000.

Hackney Coach Lane, 4337-Kenneth Jordan and Kelli A. Schlitt to Ung Jeong II and Keum Sook Yang, $431,000.

Harbor Town Cir., 12233-Mohammad Kamal and Mussarrat Shaheen Ayub to Kasi R. Srinivasan and Athammai Thiagarajan, $847,500.

Holly Ave., 4402-Monzer M. Tayeb to Joseph and Debra Thibodeau, $400,000.

Inverness Rd., 3775-Teresa E. Butler to Rahul Jain, $539,900.

Jomar Dr., 9607-Joseph A. and Catharyn Tull Liverman to Robert A. and Eva Kwong Welch, $640,500.

Kings Crown Ct., 9703, No. 101-Claire Soowan Choi to Joo Youn Park, $255,500.

Lawn Ct., 4601-Jiandi Zhang and Dan Wang to Michael W. Kulikowsky and Brennea K. Allen, $620,000.

Loch Linden Ct., 9725-Michelle M. Iacoletti to Christopher and Laura Gibson, $660,000.

Market Commons Dr., 4480, No. 311-Richard J. Thomas to Jason J. Kim, $270,000.

Meadow Field Ct., 4125-Hardy A. Calderon to Rafat Abu Khair and Seba Albonay, $475,000.

Millpond Ct., 3716-Clarence and Pamela J. John to Srinivasan Ramamurthy Kalyana and Visalakshi Gangadharan, $710,000.

New London Park Dr., 5417-Josefina C. Torres to Fredy Leonel, Maria Guzman and Jorge L. Vilanova, $400,000.

Olley Lane, 4213-Ok G. and Yun H. Noh to Xuan Thi and Ngoc Ha T. Hoang, $617,000.

Persimmon Cir., 3867-Belqis Omar to Jay Bhatt and Priti Jay Trivedibhatt, $300,000.

Point Hollow Lane, 4141-John Jeffrey Jansen and David G. Bennett to Christopher and Sarah Boretos, $515,000.

Prince William Dr., 3327-Eric S. Ros to Elena Buchanan, $742,000.

Quail Creek Lane, 13127-Casey K. and Zachary M. Costello to Cara M. Toscano and Cody L. Majer, $430,000.

River Forth Dr., 4130-Kwan S. Han to Leon E. and Sue E. Blondin, $530,000.

Selkirk Dr., 4200-Jeanne M. Talbot to Hocine and Nadia Bousdria Chalal, $675,000.

Strawflower St., 4374-NVR Inc. to Azka Sophie and Syed Azam Salahuddin, $1.2 million.

Thornaby Way, 4504-Joseph and Linda Rasamny to John Kim and Seungja Lim, $585,000.

Topsham Sq., 3991-Walter T. Klaus and Clara B. Pattee to Andrew H. Hong and Jeannie A. Kim, $819,000.

Walcott Ave., 5750-Jin H. and Nancy J. Han to Robert S. Hume, $779,000.

Wheatgrain Lane, 3812-Patricia A. Avery to Byoung Uk Choi and Helen S. Chang, $690,000.

Wilson Valley Dr., 4363, No. 303-Michelle Depaz Galuski to Young M. Lee and Michelle M. Kim, $300,000.

Wood Violet Ct., 9269-NVR Inc. to Graham Whitley, $916,985.

FAIRFAX STATION AREA

Armetale Lane, 8277-Michael and Melissa Hjelkrem to Travis and Rebecca Ann Farris, $865,000.

Clara Barton Dr., 11024-Daniel L. and Patricia A. Castoro to Stephen F. and Michelle F. Nemeth, $719,900.

Daingerfield Way, 5736-Deutsche Bank to Nathan G. Alexander, $780,000.

Flora Lee Dr., 11102-Daniel and Barbara Taylor to Joseph and Lindsey Nosari, $801,000.

Lake Mist Way, 8450-Kelli D. Thorpe to Charles and Christine Knofczynski, $700,500.

Preakness Lane, 7818-Richard Robert and Tammy Lee Burtle Neely to Robert P. and Shannon O. Hines, $835,000.

Shady Slope Ct., 9903-George T. and Theresa A. Gitchel to Mark B. Mullins and Daniela T. Booton, $955,000.

Wilderness Way, 7508-Caroline C. Quintarelli to Carlton W. and Catharine L. Hasle, $895,000.

FALLS CHURCH AREA

Annandale Rd., 3304-Bryan Keith Anderson and Patricia Jernigan to Harry E. Shinn, $560,000.

Camp Alger Ave., 7727-Samuel G. and Jessica C. White to Amanda Perez, $435,000.

Darwin Ct., 6731-Elpidio T. and Estela E. Garcia to Abdeljalil Ech Chouay and Maria Del Carmen Hurtado Mejia, $460,000.

Graham Rd., 2862-Michael Pitcher to Keith A. and Michelle L. Detwiler, $660,000.

Holly Hill Dr., 3258-Karen E. Irwin to Adrian Alejandro Vargas, $480,000.

Joan Ct., 3443-Robert J. and Kimberli L. Stewart to Diana G. Johnson and Ian M. Ainslie, $665,000.

Lakeside Village Dr., 7596-Wei Li to Aaron Shepard and Peyton Rothwell Avery, $262,000.

Middleboro Dr., 2849-Hungand Phuong Xuan Phan to Alec Lee, $385,000.

Silver Maple Lane, 7506-Leonard Todd and Audrey Bethards to James Michael and Eileen Robinson Ferrara, $815,000.

Wayne Rd., 3127-Cynthia A. Barbaro and Sherry L. Leitch to Muhammad S. Hossain and Ayesha Siddika, $420,000.

Yarling Ct., 2839-Monica Lynn Herk to Gita Pabla, $349,000.

FALLS CHURCH-PIMMIT AREA

Burfoot St., 2011-George W. Dodge and Jeffrey Tarleton Thomas to Jose Soares, $495,000.

Elmhirst Dr., 6514-MR Project Management Inc. to Richard and Nancy Riess, $1.65 million.

George C Marshall Dr., 2230, No. 1015-Kyoung Hye Oh and Sun Yeol Lee to Gregory W. McDonald, $355,000.

Grayson Pl., 2127-William C. and Lori Nocerino Tanner to Michael Edward James Sexton and Burga Bravo De Rueda, $912,000.

Leeland Dr., 2201-Kyle S. and Valerie R. Largent to Michael C. and Meghan M. Sawyer, $1.51 million.

Orland St., 6609-Marguerite Amy and John E. Gilliland to George, Carol and Eleanor A. Galifianakis and Ivan E. Ramiscal, $1.58 million.

Pimmit Dr., 2311, No. 405-Metropolitan Holdings Corp. to Angeline Gina Chen, $262,500.

Shreve Rd., 7713-Gary E. and Barbara L. Moss to Stephen R. Marsters Jr., $576,900.

FORT HUNT AREA

Bolling Dr., 7930-Emira and Nenad Tadic to Bence Szaloki and Nastaran Zandian, $540,000.

Fleetwood Ct., 8323-Joseph Peter and Linda W. Flynn to Matthew and Amber Thackery, $444,000.

Greylock St., 9033-Stavroula M. Alachnowicz to Kyle P. and Sarah E. Glenn, $772,500.

Porter Lane, 8424-Emily York and Charles Loring Joslin to James K. Delp and Liza M. Johnson, $691,000.

Stirrup Lane, 1804-Shelby A. Mounts to Michael Keith and Amanda Michele Hood, $754,500.

GREAT FALLS AREA

Belgravia Ct., 10913-Gary Philip and Catherine Anne Smith to Eric S. and Simona Wexler, $885,000.

Colvin Meadows Lane, 1226-Karen S. Van Lare to Sheng Yi Liu, Naizhen Sang, Danny Dee Liu and Mimi Yun Liu, $1.26 million.

Kentland Dr., 743-Curtis Stiles and Mary Lewis to Brandon Earl and Michele Hollonbeck, $947,000.

Springvale Rd., 524-B-Michael H. and Robin O. Anderson to Joseph S., Elizabeth H. and Jenifer Yoon, $985,000.

Sugar Meadow Dr., 10702-Shabana Roohi and Mohammad Atif Kayani to Nafi Saafi, $585,000.

Walker Rd., 447-Eric C. and Amy D. Miller to Andrew Moline, $1.55 million.

HERNDON AREA

Alan Shepard St., 3099-US Home Corp. to Patrick Kim Moon and Jae Kyung Kim, $639,007.

Arrowbrook Centre Dr., 13418-Pulte Home Co. Corp. to Henry McArthur and Kathleen Soliman, $610,195.

Branch Dr., 815, No. 305-Patricia S. Aston to Elizabeth Banks Ray, $329,000.

Cassia St., 1315-Adrian and Kathy A. Morgan to Devin and McKell Poulton, $586,070.

Center St., 617, No. 202-Michael and Barbara McConnell to Geoffrey Lyle, $193,000.

Centre Park Cir., 12953, No. 215-DTJ Corp. to Wei Wang and Jiang Hou, $225,000.

Courtney Ct., 12106-Jeffrey D. and Kristin L. Jasmann to Conni Sue Gutierrez and Kevin Patrick Bowling, $765,000.

Exbury St., 12322-Nguyen D. Pham and Christine Tuong Pham to Yasser Sakr and Salma Elmalaki, $517,000.

Glenbrooke Woods Dr., 12510-Gloria Chavez and Gustavo Zamora to Elizabeth Anne Benchimol and Tyler Scott Hartman, $600,000.

Herndon Mill Cir., 148-Reema Bali to Tara M. Woodruff and Daniel Williard Dukes, $541,000.

Laneview Pl., 3292-Calvin and Noriko Pak to Thor T. and Emily W. Texdahl, $710,000.

Lou Alice Way, 13102-Daniel and Sandra L. Ambrose to Gayathri Mandala and Niranjan Annamreddy, $785,000.

Magnolia Lane, 1230-Lauren Emily Martin and Charles Patrick Fellows to Derek Lane Moore, $295,000.

Meeting House Station Sq., 205, No. 401-Reza Haidari to Eric Seaton Bland and Arpie Gert Balian, $265,000.

Mother Well Ct., 2918-John Dale and Eileen M. Butler to Anna and Ryan Brunswick, $690,000.

Nicklaus Ct., 1056-William Baker Carleton to Seble D. Ashebir, $425,000.

Palmer Dr., 759-North Star Properties Corp. to Sadeq and Tanvin Ahmed, $347,900.

Point Rider Lane, 13358-Scott M. Morris to Thomas Perry and Kathleen Ann Lear, $572,000.

Reneau Way, 428-Mohammad N. and Ferdous A. Alam to Xiang Ji and Huifen Wang, $310,000.

Rounding Run Cir., 13141-A-Daniel C. and Kathleen M. Simonds to Ron Callis and Remi Morrill, $699,000.

Shady Mill Lane, 11825-Lewis W. and Jennifer Ann Wharton to Randy L. and Amy A. Shieds, $980,000.

Sugarland Meadow Dr., 401-Jeffrey Durscher to Richard and Erin Cestero, $670,000.

Valley High Rd., 12314-Charles R. Wortman to Michelle Delores Corona and Pat Fred Allen III, $624,900.

Westwood Hills Dr., 12233-Robert D. Weiss and estate of Shirley W. Oliver to Jonathan K. and Rosemary K. Williams, $594,000.

Yeager Dr., 3220-Barbara Alisa Bennett Villa to Naveen Kumar Kapuganti and Archana Thadepalli, $516,000.

HUNTINGTON AREA

Edgehill Dr., 5856-Julie M. Sibbing to Jackson Tavo Hall and Katherine E. Lloyd, $499,900.

Fifer Dr., 5810-Frank and Aime Nuar to Timothy Edward Rogers, $300,000.

Kendall Pl., 3605-Shannon Loy and estate of Donald K. Peck Jr. to Michael B. and Wendy Farris, $499,000.

Mount Eagle Dr., 5902, No. 317-Cheryl S. Jobe to Jessica N. Salas, $228,000.

Mount Eagle Dr., 5904, No. 1210-Dean E. and Brenda G. Dowling to Patrick A. and Merry C. Dawson Bown, $380,000.

HYBLA VALLEY AREA

Brentwood Pl., 2405-Timothy Michael Day and Jay E. Pascoe to James D. Weinstein, $822,500.

Carter Farm Ct., 2724-Paul M. and Tetyana Makunina Diffenbach to Karen R. Haggerty, $495,000.

Colonial Springs Blvd., 7804-Siyuan Li and Congyun Zhai to Michelle Allmond, $380,000.

Elba Rd., 7615-Thomas S. and Lynne K. Martin to Gregory Allen Rhoades and Susan Alyssa Schlom, $705,000.

Huntley Creek Pl., 7133-John Philip Sutherland to James Craig Stephenson, $370,000.

Lamp Post Lane, 6832-Brittany K. and Samuel E. Alvarenga to Brian Murphy and Melissa McGrath Mandato, $552,000.

Midday Lane, 7832-Susan Chomicz Bowman to Patrick Doyle and Anna Davis, $644,900.

Rolling Stone Way, 4340-Michael B. and Nancy I. Moll to Megan and Douglas Kmiotek, $457,000.

Stoneybrooke Lane, 6840-Dawn and Leo Bozell to John Philip and Lily Rebeca Sutherland, $550,000.

Westfield Ct., 7152-Alexia Marquez to Shauna and Ricardo Velez, $380,000.

LINCOLNIA AREA

Chaco Rd., 4006-James Irving and Rebecca A. Knicely to Penelope Mozingo and George Donas, $480,000.

First Statesman Lane, 5583-Ahmed Wifak to Yasmine Nowrouz, $355,900.

Merle Pl., 6317-Matthew B. and Kaitlyn M. Kellogg to Maryland J. Anglo and Jonathan D. Hernandez, $451,000.

Split Creek Lane, 6226-David Tyler and Norma P. Deviese to Douglas R. Cannon and Laura E. Burdick, $655,500.

LORTON AREA

Adams Chase Cir., 9002-Barry A. and Stacy Sklar to Adam and Sally Rocke, $980,000.

Ashmeadow Ct., 9101-Marvin Barnes to Hector J. Bautista Flores and Katherine M. Lopez Quinteros, $442,000.

Cherwek Dr., 9413-HSBC Bank and Fremont Home Loan Trust to Phap Huu Nguyen, $285,491.

Elkhorne Run Ct., 9309-Frank T. Hines to Patricia N. and John J. McClendon, $949,900.

Franklin Woods Pl., 9626-Phyllis C. Daniels to Mickael G. Deredge and Ananya Kassahun, $395,000.

Harrover Pl., 9024-Michael R. Weisenbach to Gary L. Lotridge and Emily A. Michnany, $568,000.

Kenosha Ct., 8625-Yolanda Denise Bailey to Fidelia A. Venegas, $270,000.

Laurel Heights Loop, 8258-Eduardo and Audrey Mae Prestonsoto to Reginald and Sabrina Darden, $446,500.

Millom Ct., 8353-Alyson B. Brannan to Patrick G. Burke, $500,000.

Peace Lily Ct., 8438-Mark J. and Thomas F. Flanagan to Marian A. Fawsett and Kelli D. Thorpe, $589,500.

Rhododendron Cir., 8928-Robert D. and Lucia Buethe to Mahdere Asfaw and Zena Haileyesus, $850,000.

Samuel Wallis St., 8019-Misuk Phillips to Emebet Temesegen Akalu and Tekleselase Endayelallu, $505,000.

MCLEAN AREA

Balls Hill Rd., 1103-Thomas Chang and Hwei-Ching Chang to Nitin Asthana and Bala S. Peri, $770,000.

Bridle Path Lane, 7709-Haresh and Jessica Ailani to Robert Spencer and Katherine Bastin Phillips, $1.03 million.

Churchill Rd., 6732-Tim R. and Wei Wei L. Han to Patrick Weninger and Karen Graham, $1.21 million.

Dixie Pl., 8602-Airleen Corp. to Taryn Travis and Brian R. Dugdale, $1.9 million.

Enola St., 7833, No. 111-Shahram Khorshid to Regina Vargas, $310,000.

Falstaff Rd., 7810-Elizabeth M. and Thomas R. Roesel to Eliza P. Nagle, $1.01 million.

Greensboro Dr., 8340, No. 420-John I. and Gordana Soldo to Dolores Juresic, $359,000.

Greensboro Dr., 8380, No. 514-John and Patricia Convy to Ali Reza Keshmiri, $470,000.

Holly Leaf Dr., 8457-Robert S. and Jennifer L. Gillum to Junsoo Alexander Lee and Tinatin Gotsiridze, $1.31 million.

International Dr., 1645, No. 102-Rental AA Homes Corp. to Scott Johnson, $325,000.

Kennedy Dr., 1946, No. 203-Ravis S. Koka to Nizam and Sevil Atasoy, $238,000.

Lawson Lane, 1334-Fatemeh Yazhary to Neda Jafari, $872,000.

Lincoln Way, 1504, No. 205-Koon Silprasert and Pranoot Tanpaiboon to V. Mark Nishanian, $255,000.

Nelway Dr., 6220-Russell G. Armstrong and Tina R. Clark to Riaz and Nida Zaman, $925,000.

Old Stable Rd., 1219-Bruce D. Metge and Leslie Smith to Prasad and Hillary Lerner Komma, $1.1 million.

Provincial Dr., 7661, No. 211-Ysabel Burns and Charles F.B. McAleer Jr. to Effie Apostolou, $310,000.

Rupert St., 1814-Mary Ann Leiner to Jarold Montano Quispe, $750,000.

Spoleto Lane, 7704-Andrew R. Mac and Olena O. Koltko to R. Kathryn Tam, $800,000.

Spring Gate Dr., 1600, No. 2105-Iurie and Valentina Gutsu to James and Ellen W. Graham, $290,000.

Tremayne Pl., 7720, No. 305-Bethany G. Shechtel to Martha Trigeiro, $345,500.

Wilson Lane, 1906, No. 101-Annette Davies and Jacqueline Veronica Scott Mandeville to Shelley A. Lee Hing, $190,000.

MOUNT VERNON AREA

Birchlake Ct., 4305-Calix Fuentes and estate of Gloria L. Freeman to Cing Neam, $300,000.

Cherrytree Dr., 9011-Thomas Breedlove to Christopher A. Marbaker and Kevin M. Diana, $579,900.

Coral Lane, 9410-Eric and Rhonda Harris Folkstead to Justin Brad Bidwell and Erin Courtney Bliss, $699,500.

Ferry Landing Rd., 4013-Mark A. and Deborah C. Trocchi to E. D. David , $1.18 million.

Heather Glen Dr., 9324-William R. and Jene M. Dellinger to Christopher and Jessica Beatty, $615,000.

Lauriefrost Ct., 4706-Genie M. Boswell to Michael J. Tucker, $420,000.

Mary Evelyn Way, 3730-Joseph Michael Sawyer and Charisse Stover to Jason Priddy, $570,000.

Monte Vista Pl., 3824-Christopher R. Verigan to Liam Coakley, $194,900.

Pantano Pl., 8085-Noel Mauricio Nunez Vasquez to Latisha S. and Eli Hooks Morales, $160,000.

Ramsgate Terr., 3411-Ellen A. Walsh and Richard A. Pimental Sr. to James Deflora, $519,900.

Saint Annes Ct., 8051-Rodah F. Otieno to Imran Khalid and Anila Fardous, $348,000.

Tarpon Lane, 4625-Kathryn Elizabeth Buikema and Nicolas Roueche to Leslie J. Thompson, $642,500.

Village Square Dr., 8602-D-Jan S. Brzosko to Olga Lidia Fuentes, $151,400.

Woodlawn Manor Ct., 5538-Alvaro W. Encinas to Jorge Antonio Ribera, $250,000.

NORTH SPRINGFIELD AREA

Blackford St., 7405-Darko and Jaminka Dombrovski to Charles D. and Claire L. McKenna, $875,000.

Gresham St., 7409-Jose Luis Sierra and Sonia Vazquez to Sysue Mun Lee, $455,000.

Murillo St., 7531-Irma R. and Brian M. Brewster to Erin Hartman and Dionna Jordan, $500,000.

OAKTON AREA

Appalachian Cir., 10300, No. 7-207-Brian and Mary Michael Wachur to Justin J. Han, $270,000.

Miller Rd., 10701-Brian J. and Sheri Dunlop to Phillip S. and Alissa M. Nuttall, $965,000.

Saint Augustine Lane, 3525-U.S. Bank and Wachovia Bank to Junfan Bao and Luming Sun, $1.21 million.

Turnberry Pl., 10166-Whitney and Jeffrey Engstrom to Blake and Stephanie Behnke, $595,000.

RESTON AREA

Ansdel Ct., 2420-Joanna Rosa Hopler to Shane Niles Nelson and Lauren K. Talbot, $395,000.

Barrel Cooper Ct., 11908-Mary E. Proctor to Gabrijela Andric and Akmal Daniyarov, $371,000.

Bromley Village Lane, 11611-Donna Miller Rostant and estate of Timothy A. Cohn to Sarah S. Humphrey, $641,250.

Castle Rock Sq., 2230, No. 12C-Ahmed R. Bizri to Prince Blay, $213,000.

Chapel Cross Way, 11628-James Todd Leto to Stephanie Anne Clark, $690,000.

Coleraine Ct., 12346-Matthew F. and Julie A. Brumley to John and Jennifer Ezell, $540,000.

Dorrance Ct., 12222-Liselotte De Pablo to Mark W. and Jodie Monger Gray, $862,500.

Equestrian Ct., 10907-Linda L. and L. William Varner to Travis Van Sciver, $1 million.

Fountain Dr., 1830, No. 202-Robert H. and Kathryn A. Ledig to Gordon and Ursula Morgan, $709,000.

Freetown Dr., 2419-Elizabeth M. Beach to Collin and Elizabeth Ford, $650,000.

Golden Eagle Dr., 1289-Colin L. O’Brien to Ginacarlo M. Bacigalupo and Mark E. Tokarski, $840,000.

Gunsmith Sq., 2230-Brandon C. and Jodie L. Royan Beltz to Katherine Ann Beckner, $418,000.

Hemingway Dr., 11536-Anatoliy Tishin to Iona Luxmi Segaram, $769,000.

Hunters Green Ct., 11615-Jeremiah and Anne M. Ryan to Anne Marie Stevenson, $538,500.

Ivy Bush Ct., 11501-Lana E. Blakeney to Jimmy Zayas and Odalys Colon, $355,000.

Kinsley Pl., 12090-CRFL IV Corp. to Peter F. and Elizabeth M. Seegers, $895,000.

Lake Shore Crest Dr., 1701, No. 11-James R. and Carole L. Beyer to Donald Bean Jr. and Fionnuala Quinn, $324,900.

Links Ct., 11318-Jason A. Shippee to Kyle Prestel and Erika Tatro, $560,000.

Market St., 11990, No. 901-Tabasum M. and Taseen M. Mir to Mark E. and Sara R. Shoob, $744,000.

Milburn Lane, 2204-Dino J. and Diana M. Rovito to Richard Masci and Tahnee Wang, $665,000.

North Shore Dr., 11773-Paul Stefanye to Calvin Harris and Gary Wells, $520,000.

Northwind Dr., 1112-Warren L. Look to Jason Daniel and Charon E. Whiteman, $790,000.

Poplar Grove Dr., 1524-Nicole Fuselier Beall to Ethen and Catherine Stern, $422,300.

Rolling Green Ct., 11554, No. 15-Ulas C. and Karime Gungor to Shelby Lemmon, $300,000.

Saffold Way, 11060-Eric W. and Catherine M. Hines to Daniel A. Zelman, $450,000.

Sentinel Point Ct., 11932-Scott A. and Kimberly P. Sievers to Philip N. and Jennifer S. Huppe, $470,000.

Sierra Woods Dr., 1615-Joey Kemble to Rachel Lin, $345,000.

Springhouse Pl., 11600-Gregory J. and Kathleen Pursifull to Joseph P. Kelly and Samantha S. Spees, $689,000.

Sunrise Valley Dr., 11770, No. 224-Narasimharao and Usharani Kota to Tejpreet Sangha, $262,500.

Trumbull Way, 12095-Ian H. Robinson to Rachel, Kathy A. and Gerard J. Demuro Jr., $632,000.

Wainwright Dr., 1741-Graham Douglas Farbrother and Heather Denise Robertson to Michael Key and Stephanie Kingsbury, $465,000.

Waterfront Rd., 1451-David and Amy Yang to Kevin Berk, $994,625.

Wethersfield Ct., 2019-Kathleen Jane Roane to Abdelhafid Lazreq, $490,000.

Whisperwood Glen Lane, 2082-Dane Paris to Kyong Suk Lee and Hannah Kim, $379,000.

Windbluff Ct., 11611-Janice Burford to Courtney Scheepers, $325,000.

SEVEN CORNERS AREA

Faragut Ct., 3241-G. Thomas Mehalko and Joan C. Hartke to James and Jamie Rich, $640,000.

Manchester St. S., 3100, No. 231-Noureddine Jamali to Daniel and Delina Tapia Quiroz De Ferrufino, $193,000.

Meeting St., 3023-Bert L. and Mary E. Parish to Samuel Steven Silek II and Michael David Turk, $585,000.

SPRINGFIELD AREA

Atteentee Rd., 5947-Prakash and Vidushi Kumar to George Henley Sweat, $459,888.

Bethelen Woods Lane, 8003-Carolyn E. Johnson to Garbis and Hilmine Gocer, $410,000.

Calico Ct., 7411-Seyed Abolfazl and Susan Vaughan Tadayon to Elba Nunez and Adam D. Brown, $628,000.

Clifforest Dr., 8108-Veronica Rosales and Stephen Beck to Kimberly Marie and Scott David Orr, $450,000.

Cutting Horse Ct., 9205-Mark B. Mullins to Valerie Marie and Robert Mason Cowan, $644,000.

Doncaster Ct., 6201-Cinthia Bauman to Phuong C. Mai and Phuc N. Nguyen, $430,000.

Edinburgh Dr., 8023-Christopher M. and Elizabeth Cannon Shrieves to Zachary A. Crigler, $335,000.

Exmore St., 7414-Lucy V. and Daniel A. Weiss to Denise Yossiana Ruiz and Del Carlos Rey Ruiz, $415,000.

Galla Knoll Cir., 8045-Anthony K. and Joanne Chow to Desiree F. Seaward, $530,000.

Grace St., 7427-Elaine A. Hess to John Kyle Auten and Caitlin Rae Harrison, $475,000.

Hunters Oak Ct., 7361-Richard and Tonia Hunt to Tyta and Gerald Jackson, $872,500.

Lakeland Valley Ct., 9126-Thomas E. and Elizabeth J. Rollo to Matthew A. and Julia A. Eason, $739,900.

Lignum St., 6505-Janny Marie Dean to Robert E. and Vanessa J. Bastain, $592,000.

Michael Robert Dr., 6361-Michael B. and Maja Serkowska Doyle to Praveen Raju, $405,000.

Moline Pl., 8350-Saravanakumar Senthilkumar and Poornima Sekhar to Jung Keun and Chung Hee Son, $373,000.

Odell St., 7821-Kenneth K. and Sook Ja Chung to Joseph E. and Nicole L. Heninger, $580,000.

Red Hill Dr., 7539-Karen B. and Jeffrey R. Powell to Melvin A. Lee and Tracy L. Greiner Lee, $1.01 million.

Ridge Oak Ct., 7426-Scott and Jennifer L. Stancil to Ahmed Mahfouz and Sara Gweily, $480,000.

Southern Oak Dr., 7626-Kuldeep and Mukta Rathi to Gerardo Antonio and Rose Linda Ramirez, $425,000.

Spring Garden Dr., 7097, No. 1-Kyle A. Nicolay to Ann Rege, $177,000.

Sugar Creek Lane, 8454-Cynthia S. Bear to Carolin Reiger and Stephen Mensah, $315,000.

Tyrolean Way, 8588-Michael L. Ramirez and Jeannette I. Recio to Artem and Olga Mkrtchian, $390,000.

Willow Oak Pl., 7216-Ossman R. Cossio and Shirley G. Valencia to Eugene and Linda M. Laroche, $550,000.

Woodview Dr., 8612-Billy Mitchelle and Melissa A. Hames to Winifred M. and Mary W. Torrico Ledesma, $512,500.

VIENNA AREA

Amanda Pl., 8459-Ahmed Omar M. Alsuhaibani to Mohammed Alwash and Zinah Abdulameer, $1.13 million.

Ayr Hill Ave. NE, 348-Van Dixhoorn to William Stecich and Abigail Stubbs Burke, $1.8 .

Carpers Farm Way, 1352-Francesca N.V. and David R. Moran to Michael F. and Candice Wu Murai, $970,000.

Clovermeadow Dr., 1841-Jeffrey L. and Linda B. Grant to John Monroe and Marissa Kiss, $859,000.

Hickory Cir. SW, 123-Peter Robert Lesjak to Khalil N. and Gul R. Gharbieh, $1.12 million.

Jackson Pkwy., 2331-Matthew A. Coury and Carolyn E. Waldrep to Julie Jinwon Park Tsui and Daniel Tsui, $749,900.

Limb Tree Lane, 1957-Geoffrey W. and Amy C. Erwin to Jonathan E. Handel and Tova A. Jacobs, $925,000.

Mcgregor Ct., 2302-Douglas Joseph and Scott Douglas Wieland to Roger Nelson and Shawn Alexander Graham, $543,000.

Park Tower Dr., 2653, No. 5-Jenny and Ying Jiang to Michael Patrone, $542,000.

Shady Dr. SE, 903-John F. and Patricia M. Whelpley to Bradford C. Hopewell and Megan J. Tetrick, $725,000.

Second Ave., 8300-Weiteng Huang and Linh C. Phu to Fay Guo, $787,550.

WEST SPRINGFIELD AREA

Birchtree Ct., 7916-Robert B. and Kristin N. Cowell to Gregory Bruce and Tracy Lynn Stoneberg, $455,000.

Daffodil Ct., 8019-Bryan S. and Jenilee R. Lowe to Robert Christopher and Jacqueline Arabia Smith, $614,900.

Galgate Dr., 7104-Wilmington Trust and ARLP Securitization Trust to Eric Rasmussen, $414,750.

Hillside Rd., 6214-Gloria P. Gordon to Syed Wahaj and Zehra Baig Asad, $370,000.

Jillspring Ct., 7238-Susan Homes Corp. to Eileen A. Lacy, $255,000.

Merryvale Ct., 6002-Michael and Marissa Halligan to Matthew C. Getty and Angela H.B. Getty, $669,999.

Old Scotts Ct., 6420-Eric D. and Karen V. Deloria to Carrie A. Hane, $422,500.

Squirrel Run Rd., 8106-Robert W. Johnson and Eric K. Won to Stacy Bradford and Daniel Huston, $500,000.

Torington Dr., 5825-Shirley G. Shannon to Rebecca L. Briggs, $293,000.

Fairfax City

These sales data were recorded by the City of Fairfax Real Estate Assessment Office.

Armstrong St., 10454-Patricia C. Miller to Roger A. and Michelle Lamora, $491,000.

Cameron Glen Dr., 10708-Adam and Catherine Tuckman to Vincent Caluori and Christine Louise Anderson, $679,500.

Edosomwan Lane, 4302-David and Chikako Harbour to Eun Ju and Euisung Jung, $685,000.

Glendale Way, 4092-Alexander and Mai Lan Aram Lee to David Paul and Jaime Lynn Klamm, $680,000.

Lyndhurst Dr., 3846, No. 103-Rolando Lopez to Paul Kaus, $195,000.

Mosby Woods Dr., 10026, No. 231-David A. and Joby Dupuis to Huan Ninh Duong, $201,000.

Oak Hill Way, 3704-BRT Homes Corp. to Joey Hyun Joon Lee and Jamie Soo Lee, $785,000.

Silver King Ct., 9430, No. 405-Enclave Development Corp. to Harry Melgares, $313,800.

University Dr., 3854-Mary Linda McNeil to Melissa M. and Jeffrey Robert Snook, $450,000.

Falls Church

Among homes sold in Falls Church.

Birch St., 102, No. A-2-Teresa L. Tribble to Janet M. Flynn, $225,500.

Broad St. W., 513, No. 603-Diane Deckert Godding to Kunal Sood, $615,000.

Great Falls St., 535-Arthur Leonard Hawk to Scott and Michelle Deel, $530,000.

Parker St., 1000-Harold E. and Sajeela M. Ramsey to Tracey Lynn Duffey, $885,000.

Virginia Ave. S., 161-Christine A. Kuligowski to Nancy Lee Harris, $419,000.