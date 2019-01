Fairfax County

ALEXANDRIA AREA

Magnolia Lane, 5510-Alexander H. and Rose M. Balian to Shahin Yavari, $449,000.

ALEXANDRIA-BELLE VIEW AREA

Belle View Blvd., 1301, No. A2-Michael D. Decker and Aubrey J. Backus to Dale Smith Oldham, $223,000.

Boulevard View, 6624, No. A1-Patrick J. and Margot L. Lynn to Charles J. and Lana M. Africano, $260,000.

Fort Hunt Rd., 7113-Diana Aids and William Hammond Craun to Caroline Solazzo, $540,000.

Kenyon Dr., 6830-John Cory and Quinta Johnson to Jennifer Lynn Wintle and Linden M. and Mary E. Nelson, $342,000.

Park Terrace Dr., 7402-Potomac Relocation Services Corp. to Harold S. Dunbrack, $940,000.

Potomac Ave., 6605, No. B2-Elizabeth A. Kemp to Ana Mejia and Michael Calderone, $239,000.

Wakefield Dr., 6641, No. 509-Susanne B. Spencer to Stephen King Hunt, $230,000.

ALEXANDRIA-FRANCONIA AREA

Alforth Ave., 6277-Carlos Iglesias and Miranda Telollari Vega to Jonathan Tallis and Aysa Normaeva, $615,000.

Brindle Heath Way, 6834, No. 237-William M. Sport to Taylor Young and Caitlyn May, $315,000.

Carriage Dr., 6424-Stephen A. and June M. Lefler to Lizzette M. Gonzalez and Cristian O. Garcia, $470,000.

Clara Edward Terr., 6223-Howard J. and Karen J. Newman to Alyman Elfaith Yousif, $520,000.

Dorset Dr., 6515-Gerald E. and Barbara L. Elphick to Yasin Mohamed Ismail and Anitha Manickam Marie Angela, $371,000.

Eaton Pl., 4511-Brain C. and Catherine M. Baney to James and Laura Amos, $525,000.

Eyler Dr., 5521-Nadia Aman to Joanne C. and Aaron R. Young, $589,000.

Founders Hill Dr., 5947, No. 303-Angelia D. Farnell to Preaw J. Vichailakana, $348,000.

Gentle Lane, 6252-Carla A. and Francis J. Hopke to Brett Kenneth and Carolyn Ruth Merker, $665,000.

Haltwhistle Lane, 6642-Matthew A. and Julia Eason to Semiha A. Mohammed, $545,000.

High Meadow Rd., 5913-Jarryd and Leslie S. Ritter to James David and Molly Elizabeth Bergren, $482,000.

Indian Trail Ct., 6605-Kelli A. Burr to Taskin Meher Monjur and William Frank Cali, $374,950.

Jowett Ct., 5578-Mary Ellen Brennan to Dale E. Allmendinger, $523,500.

Lake Cove Dr., 7140-Brian M. and Brooke K. George to Alyce Grillet, $489,000.

Lillian Dr., 4710-Ashok N. and Ali Bhattacharya to Megan C. Casey and Paul A. Mastriano, $455,000.

Mary Caroline Cir., 6931-E-Fay Young to Mark Alan Liller, $173,100.

Memorial St., 3521-Patrick J. Maestri to William V. and Margaret Ayrea, $510,000.

Parenham Way, 5890-Marijana and Glen S. Barr to Joseph D. and Tsisana Kasny, $455,000.

Scottswood St., 6655-Michael Cygan to Marco and Kimberly Cooper, $605,000.

Sutcliffe Dr., 6464-Ralph A. Paradiso and Margaret A. Curry to Jack B. and Angela D. Walker, $615,000.

Thetford Pl., 5419-Emily Susan Carton to Eric Ronald and Julie Michelle Gaulin, $649,900.

Trask Terr., 6554-Jonathan B. and Ashley F. Baize to John Robert and Lauren Zalaskus Smith, $595,000.

Willowood Lane, 6405-Billy James Gainer to Leonardo G. Matluk, $385,000.

ANNANDALE AREA

Americana Dr., 4957-I-Phuong B. Duong to Chong Yon Debrauske, $182,500.

Banff St., 4525-Kimberly Pugh and Dale Johnson to Sisouphanh Thepmontry and Heather Hogan, $665,000.

Brunswick Forest Pass., 7912-Michael W. and Deborah M. Masters to Hayley Disney, $435,000.

Claytonia Lane, 9206-John A. Elliott to J. Michael Guiffre III, $649,900.

Ector Ct., 8202-Hugo and Jennie M. Werneck to Ramata Niang, $712,500.

Exeter St., 4729-Dana G. Caines to Kevin Francis Platko and Hannah R. Aboulhosn, $450,000.

Jayhawk St., 7110-Eduardo Renato Garcia Galvez to Armando Carrasco and Daysi Antonieta Inarra Vargas, $465,000.

King Richard Dr., 4814-Valerie Nicole Smith Peck to Kevin M. Sabo, $386,666.

Lavaine Ct., 3900-John L. Brack and Jennifer R. Dart to Brian Batsel, $683,500.

Masonville Dr., 7404-Minh Huu and Thoa Kim Bui to Leopoldo N. Bilbao, Zoila R. Febres and Yubissan A. Bilbao Febres, $510,000.

Moss Dr., 3707-Margaret F. Bowen to James K. Stepka, $500,000.

Rapidan Pl., 5051-Kevin F. and Leslie L. O’Brien to Rohit Jindal and Neha Goel, $860,000.

Red Fox Dr., 4920-Jenny and Bart Yates to Kevin S. and Katherine W. Sullivan, $675,000.

Stark Pl., 4441-Ann Barr Gavin and Mary Gavin Smith to John Rocha Belmonte, $550,000.

Weyburn Dr., 4518-Maximilano Chavez to Lynn Do, $470,000.

Woodburn Rd., 3378, No. 24-David A. Graham to Rahamim Arash and Mati Arash Even, $170,000.

Woodlark Dr., 4119-Potomac Relocation Services Corp. to Annie Trucanh Do and Linhdai L. Truong, $1.5 million.

BAILEYS CROSSROADS AREA

George Mason Dr. S., 3701, No. 1607N-Kenneth Labowitz and Anne Heisman to Fatemeh Felfelian, $227,000.

George Mason Dr. S., 3709, No. 1616-Diane H. Colud and Eugene A. Graham to Mohammad Lutfur Rahman and Fahema Akter, $220,000.

Lake St., 3519-Hernando and Maria E. Quintero to Jessica Nicole and Gary Carden McLin, $915,000.

Powell Lane, 3800, No. 608-John Perry Knapp to Terri Lynn Roman, $280,000.

Recreation Lane, 6426-David Saunders Tarbell to April Dawn Skou and Raul Arceo Banuelos, $1 million.

Seminary Rd., 5501, No. 2401S-Christopher B. and Richard B. Collins to Martin A. Dominguez, $202,000.

Seminary Rd., 5505, No. 814N-Mary E. Pitts to Nabil Shalban, $203,000.

Steppes Ct., 3895-B-Paul H. Yi to Andrea Julian Del Canto Morrison, $350,000.

BURKE AREA

Basket Oak Ct., 10723-Nancy L. Ryan to Rodrigo E. and Elizabeth C. Huerta, $649,300.

Britford Dr., 9669-Joseph C. and Donnie D. Koen to Min Kee Hong and Hyun Joo Sung, $510,000.

Calico Pool Lane, 6118-Randy R. and Deanna M. Hamm to Aaron L. and Christina M. Montgomery, $435,000.

Chestnut Wood Lane, 10095-Barry N. and Ellen E. Haack to Mila B. and Neil R. Chu, $429,000.

Coopers Landing Ct., 5959-Bradley N. and Lisa R. Johns to Jessica G. and Ronaldo Martinez, $620,000.

Doolittle St., 5614-Michael J. and Graceanne M. McDowell to Charles Carroll McCoart, $610,000.

Garretson St., 6247-Thomas P. and Daniel Philip Gregorio to Ingrid Brigitta and Thomas Joseph Mulkerrin, $600,000.

Ironmaster Dr., 9709-Keith V. and Jessica Nuzzelillo Moran to Eliza Ledwell and Daniel Horner, $583,100.

Lakepointe Dr., 9820-Timothy Conrad Zenobia to Jessica Woodruff and Robert E. Klein, $450,000.

Mersea Ct., 5420-Mary Allen McGill Jones Sawtelle and Jeffrey Stewart Sawtelle to Hye Seung and Tae Sun Kim, $450,000.

Oakland Park Dr., 5827-Renso and Joanne C. Gasparotto to Bradley and Nancy Zimmerman, $649,000.

Old Burke Lake Rd., 9322-Matthew J. and Jennifer C. Blake to John Wells and Shelia Denine Giles, $835,300.

Quiet Pond Terr., 10202-Benjamin and Margaret Mayo to Hung Vu and Thuong Than, $399,000.

Roberts Common Lane, 10228-Nathan and Amy Kerr to Trong and Lindsey Le, $431,000.

Sassafras Woods Ct., 10144-James and Nora Murtha to Kyle Matthew and Marisa Joy Smith, $416,000.

Spanker Dr., 6925-Jonathan Richard and Natalia Clabault to David Newsom and Andrea Chuahy, $717,000.

Sutherland Ct., 5639-Jason A. and Rona A. Jobe to Tamer S. Gebre and Kassahun D. Milki, $450,000.

Turnbuckle Dr., 9713-Justin R. and Tina R. Kandle to Olufunmike and Alyssa Defrin Adeyemi, $655,000.

Whidbey Lane, 10010-John G. Cutrone to Rey and Karlyn Catabay, $600,000.

Wooden Spoke Rd., 6712-George R. and Jennifer K. Martin to Shawn A. and Elizabeth M. Schierbeek, $675,950.

CENTREVILLE AREA

Antonia Ford Ct., 13981-Jennifer Vargas Painter to Daniel R. Diana, $380,000.

Baugher Dr., 14624-Christopher D. and Jessica M. Raines to Danielle and Johnathon Bunch, $455,000.

Black Horse Ct., 14474-Giedrius Cekanskis to Susan E. Ewin, $323,000.

Castleford Ct., 14536-Neel H. Martin to Alberto Franco Mancillas, $339,900.

Climbing Rose Way, 14317, No. 205-Susan Schaeffer to Brenda Butler, $220,000.

Cottingham Lane, 6817-Gladys M. and Guillermo Barrera to Azat, Suraie and Azatbek Shaidullaev, $330,000.

Early Autumn Dr., 6100-SE Sung Oh and Hye Sil Oh Lee to Maximilian Steven Brown, $429,000.

Forest Pond Ct., 13630-Lisa Zelenka to Angel and Albana R. Collaku, $294,500.

Grape Holly Grove, 14301, No. 33-Joseph P. Kelly to Cristaly Aguilar, $224,900.

Gunners Pl., 13916-Protiva Property Management Corp. to Naid R. Oporto Terceros and Mauricio V. Salazar Barbery, $360,000.

Heritage Crossing Lane, 14260-Paul B. and Jessica V. Fauteux to Michael R. and Annamarie Brown, $352,500.

Hovingham Ct., 6909-Deborah J. Choe to Zachary Lewis Kipling Canady, $318,500.

Jenlar Dr., 6105-Sunny Jung and Grace Thapa to Woo Sung Chang, $315,000.

Lavender Mist Lane, 13567-Anand and Supriya Anand Indoori to Kim Beom Park, $470,000.

Lynhodge Ct., 14855-Tamara Bibby to Christopher Yoo, $310,000.

Meherrin Dr., 15465-Michael R. Vassallo to David Minionis and Joy Lynn Siple, $630,000.

Paddington Lane, 6286-Tracy L. Groff to Jean C. Tchounga and Saida Samir, $333,000.

Powder Flask Ct., 6307-Dukyoung and Tae Sik Yun to Minwook Song and Yu Jin Choi, $405,000.

Saguaro Pl., 14374-Byoung Jun Lim to Ximena D. Cheatham, $245,000.

Skylemar Trail, 6613-Edward J. Little to Won Chul Lee, $355,000.

Stonepath Cir., 6131-Jose E. Meza and Ana Cecilia Seminario to Steven Ong and Katie Kwong, $367,000.

Tulip Leaf Ct., 5202-Steven H. and Susan L. Noah Forsberg to Jennifer and Gary Duncan, $810,000.

Village Center Dr., 5560-Carmen and Darwing Paz to Son H. Dao and Phuoc Le, $538,000.

Westbourne Pl., 6032-Daniel C. Read to Minh Duc Gia Pham, $335,000.

Willoughby Newton Dr., 5616, No. 23-Ajay Upadhyaya to John D. Rodenburg, $255,000.

Woodford Dr., 5100-Michael R. Foster to Michael Patrick Lambert III, $465,000.

CHANTILLY AREA

Currey Lane, 13541-David J. Wise to Gregory Shaffer and Melissa Mihelish, $550,000.

Garden View Lane, 4824-Van Metre Homes at Westfields Corp. to Hai D. Nguyen and Nga H. Hgo, $661,430.

General Kearny Ct., 4303-Charlene Lansberry to James Portch and Rabia Parvez Bhatti, $483,000.

Lewis Woods Ct., 4707-Jun Ho Lee and Peter Y. Kim to Hong Sok and Christine Hyunsook Lee, $799,900.

Novar Dr., 4157-Diego A. Gadea Sologuren to Fei Gao, $357,000.

Poplar Branch Dr., 4317-Aaron J. and Leah B. Kelly to Zichrini Elisha and Howard Feil, $715,000.

Summer Hollow Ct., 4010-Jennifer L. Shepherd to Punam Malik, $271,900.

CLIFTON AREA

Clifton Point Dr., 12246-Clifton Point Corp. to Amanjot and Davinder Kaur and Bikramjit and Sarabjit Singh, $1.16 million.

Marblestone Dr., 13921-Moral Chang Corp. to Mohammed Abdul Rauf and Ericka Raue, $570,000.

Rockland Dr., 6531-Robert J. and Donna M. McDowell to Vuong Van Nguyen and Ngoc Linh Thi Vo, $684,900.

Union Village Cir., 13660-Greg R. and Ann C. Clare to Kyle R. and Erica F. McDowell, $700,000.

FAIRFAX CITY AREA

Abner Ave., 11438-Edward Ward to Weijon Din and Yue Meng, $471,500.

Ann Peake Dr., 5556-Arturo and Michelle B. Herrera to Stephen V. and Heather V. Williams, $610,000.

Ashleigh Rd., 5503-Paul J. Carey to Ivan Mark and Kimberly Popyk Gatewood, $790,000.

Beechstone Lane, 4429-A-Harish Kumar Bhupathiraju and Kavya Sagi to Zhanneta N. Lopez, $385,000.

Birch Pond Lane, 4308-David E. Skrzecz to Julian Tanushi and Zana Blaku, $645,000.

Braxton Wood Ct., 3051-Gerald Jay and Sharon Lee English to Joseph Myongsoo Park and Sun Joo Kim, $435,000.

Calie Ct., 12008-Robert J. and Maria S. McEnroe to Gurdial Saini and Dipti Gupta, $775,000.

Catterick Ct., 4786-Timothy J. and Sandra K. Beatty to Gregory A. and Jessica M. Callaghan, $612,000.

Colesbury Pl., 8958-Elliott and Susan Bloxom to Harris and Jessica L. Frommer, $975,000.

Cotton Farm Rd., 10021-Jorge Calixtro to Kevin and Gina Han, $558,000.

Crouch Dr., 12880-Christopher at Hampton Springs Corp. to Sanjay and Anita Shah, $1.1 million.

Dungannon Rd., 5179-Carl C. and Christopher A. Kaczmarek to Stuart M. and Dana H. Day, $716,000.

El James Dr., 9241-Amanda Thurston to Francis Kenney Jr., $460,000.

Fair Valley Dr., 4619-Hyunkweon and Sara Jiyun Ryu to Aierken Miladili and Nadiya Nijiati, $585,000.

Falmead Rd., 5544-Gabriel A. Borges to Ryan A. Lockard and Ciera N. Walters, $442,000.

Gagne Dr., 12900-Aboulfazl Bayatafshar and estate of Jafar Bayatafshar to Suong L. Diep, $785,000.

Gilbertson Rd., 4514-Robert P. and Ann E. O’Donnell to John Matthew Hartman and Laura Elizabeth Creighton, $675,000.

Golf Ridge Ct., 12008, No. 202-O. Andrew Helal to Lijun Niu, $257,000.

Great Laurel Lane, 3617-Mariela Melero to Drazen and Jessica E. Hadzialic, $662,900.

Hazelwood Ct., 4101-Rejesh Verma to Yulia Egorov, $545,100.

Jasper Ct., 13348-John F. and Nancy E. Morris to Justin G. and Allison Cartmill, $495,000.

Kristin Lane, 9116-Stephen and Julia R. Donley to Christopher Long Phan and Hang Ngoc Nguyen, $635,000.

Lake Ct. N., 12539-Michael R. Roblyer and Joyce A. Granum to James Walker, $412,000.

Long Boat Ct., 5418-Nell Dieterle to Jonathan and Julia Jin, $435,000.

Luxberry Dr., 4674-Wenying Liu to Fred Lee and Daehee Huh, $548,000.

Market Commons Dr., 4480, No. 406-Amanda Sara Stern to Oh Doh Park, $300,000.

Matthews Ct., 11906-Bradley and Nancy Zimmerman to Zinhang Sui, $551,000.

Mozart Brigade Lane, 4200-G-Yong D. and Hyung Sohn to Jinseong Hong, $290,000.

Ofaly Rd., 5262-Michele D. Allen to James Scruggs and Candace Litchford, $710,000.

Peach Leaf Pl., 13122-John A. and Tiffany J. Ayers to Bang N. Nguyen and My Dung T. Vo, $745,000.

Pinefield Ct., 4203-McTigue Construction and Holdings Corp. to William C. Larson, $599,900.

Point Pleasant Dr., 12835-Michael and Adelaida Mau to Omar B. Ayoubi and Dulce M. Ayoubi Acosta, $570,000.

Princess Anne Ct., 4927-Charles Hung Tu Lin and Wen Ling Hsieh to Katherine and Oliver Box, $685,000.

Quincy Marr Dr., 5403-Florence I. Currie to Jered L. and Melanie R. Stokes, $600,000.

Ridge Knoll Ct., 3804, No. 311A-Janet J. Bruins and Jo Ling J. Chang to Brennan M. Rader, $359,000.

Rittenhouse Cir., 3059-James J. and Ashley G. Quinn to Vivian J. Idiaquez Kafati, $561,000.

Rocky Meadow Ct., 3600-Lee W. and Julie A. Viar to Ashish G. Katyarmal and Namita A. Pingle, $965,000.

Shady Ridge Lane, 13226-Tony and Yvonne Fitz to Tuan N. Tu and Hong T. Le, $674,900.

Southwick St., 8902-Michael T. and Julie C. Gerock to Adam and Catherine Tuckman, $795,000.

Stevebrook Rd., 9515-Sara Surrells to Melissa A. and William A. Barrack, $600,000.

Superior Sq., 4500-Stephen M. Ponce to Christian Douglas Davis, $229,000.

Tartan View Dr., 9374-Murray E. and Martha L. Horton to George E. and Kathleen R. Gurrola, $640,000.

Trumbo Ct., 4233-Young C. and Jennifer J. Yoo to Duk Hyung Kim and Young Sim Mun, $606,000.

Vosger Ct., 9101-Julio Cesar Lima to Juan Chen and Baoyu Zhuang, $465,000.

Wheatstone Dr., 4905-Martha H. Kong to Matthew Evan and Ramesh Taji Cohen, $625,000.

Whitefield St., 10021-Peter C. Linn and Susan E. Osborn to Staci R. and Gregory J. Lygon, $580,000.

Wycliff Lane, 4906-Troy M. and Sara N. McCormick to Kelly L. Murphy, $600,000.

FAIRFAX STATION AREA

Chippenham Ct., 8010-Charles A. and Cornelia B. Jessup to Michael and Kristen Griggs, $740,000.

Devereux Station Lane, 11117-Huy T. Phan to Thomas and Vineetha Philip, $1.04 million.

Highridge St., 11006-Charles H. and Carolyn A. Leedecker to James D. and Wendy A. Lingar, $735,000.

Makely Dr., 6039-William and Katheryn Hesse to Justin G. and Jacqueline F. Wood, $770,000.

Rambling Ridge Dr., 7521-Pedro R. and Rhea A. Villanueva to David Greksouk and Alyssa Ciccone, $785,000.

Swift Creek Rd., 9017-Jim and James Faruki to William White, $823,000.

Wilderness Way, 7519-Maxwell D. and Charemon E. Marker to Sally Phelan and Michael John DelVecchio, $845,000.

FALLS CHURCH AREA

Annandale Rd., 2846, No. 322-Ana C. Tolentino to Dung Phan, $165,000.

Cedar Lane, 6521-Gertrude E. Graves to Felix Rojas, $425,000.

Ellen Ave., 7000-Christopher T. Goodman to Deepak Srinivasan and Erica Dejoannis, $611,250.

Gouthier Rd., 6723-Geoffrey S. Eddy and Stephanie J. Ansell to Victoria Catherine and Joseph Daniel Stelfox, $500,000.

Holmes Run Dr., 7808-Peter Karacki to Luis R. Dodero and Christy McDaniel, $600,000.

Jackson Ave., 6802-Christopher M. and Ariel C. Bradford to Kayla Elizabeth See and Madison Elliott Combs, $648,750.

Lester Lee Ct., 2863-Violeta C. Jarin Salang to Tika Prasad Acharya and Saphala Adhikari, $360,000.

New Providence Dr., 7750, No. 34-Ella Lea Corp. to Dale Gemignani, $286,885.

Silver Maple Pl., 3424-John W. Doyle to Joon Pyo and Jung Pyo Hong, $725,000.

Summerfield Rd., 2919-David Kalinowski and Jennifer Goetz to Stacey L. and Andrew G. Duff, $665,000.

Westmoreland St., 2302-Mercedes L. Vargas Arias to Unai Ortega Exposito and Maria Del Pilar Orozco Vallejo, $1.25 million.

Yarling Ct., 2854-Wilfredis Galvez Orellana to Mark R. Johnson, $320,000.

FALLS CHURCH-PIMMIT AREA

Fisher Dr., 7518-Earl Allyn Kessler III and Michelle D.R. Kessler to Flink Edgar Maco, $565,000.

Herrell Ct., 2533-Alisa Vogt to Scott Maran, $473,700.

Lisle Ave., 7405-Burton L. Garlock and estate of Elsie W. Garlo to Jorge Ramos and Allan Garlock, $512,000.

McLean Province Cir., 6807-Julia A. Rony to David A. and Sherry E. Heinitz, $737,000.

Norsham Lane, 7702-Yang Yu to Robert T. and Michiko A. Tanaka, $520,000.

Pioneer Lane, 2712-Henry William and Judeth Anne Kaylor to Robert Andres and Mary Laughlin Newcomb, $998,000.

FORT BELVOIR AREA

Inlet Cove Dr., 6902-Rachel Piola and Steven T. Wolgemuth to Stephen M. and Colette M. Junod, $619,500.

FORT HUNT AREA

Camden St., 8418-Sergio A. Rivera and Grace M. Robiou to Melissa Lindsey Macomber Estill, $699,000.

Charles Augustine Dr., 9000-Richard S. and Deborah Hanes Morris to Prakash Doddabendigere and Sapna Yavagal, $1.07 million.

Darton Dr., 906-Donald F. and Natasha N. Clark to Jason T. Quimby and Cheryl L. Becker, $610,000.

Hoover Lane, 2006-Damian and Patricia Milla King to Jennifer Reutershan and Robert Enfield, $624,900.

New Market Rd., 8015-Charles W. Campbell and Stephanie A. Giorlando to Jose Sotelo and Ahmanda Christine Diaz, $502,000.

Shenandoah Rd., 1803-Lockport Properties Corp. to Javan and Katherine Okello, $449,000.

Waynewood Blvd., 1120-Stephan E. Chertoff to Frank A. and Erin M. DeGeorge, $660,000.

GREAT FALLS AREA

Arnon Chapel Rd., 9416-Andres R. Mendez and Isabelle C. Guichard to Chris Van Metre and Ann M. Carroll, $880,000.

Evonshire Lane, 1008-Gerard and Yannina Caliguire to Pamela Jane and Gordon D. Boozer, $1.16 million.

Lake Windermere Ct., 805-Kathleen Marie Cauble Matalone to Patrick C. and Sarah V. Arnold, $1.04 million.

Secretariat Ct., 1135-Phyllis M. Ready to Rachid Benjelloun and Hind Bouallali, $939,000.

Utterback Store Rd., 1052-Sung Hyon and Mi Chung Ko to Thomas F. and Rebecca Nye, $560,000.

HERNDON AREA

Alabama Dr., 504-Julia L. Davis to Robert Wendell and Catherine D. McCollum, $439,000.

Angeline Dr., 2495, No. 104-Monica Vohra Shah to Hariharan Ramalingam and Priya Raman, $302,000.

Artic Quill Rd., 1100-Leigh G. and Corinna L. Nowak to Richard and Kristi Maddox Nojaim, $440,000.

Autumn Crest Dr., 12722-Jeffrey G. and Donna J. Grossman to Derek K. Fugh and Lillie Wang, $1.1 million.

Barker Hill Rd., 917-David M. and Deborah L. Heming to Margaret E. Skaar, $525,000.

Centre Park Cir., 12937, No. 204-Ishwari and Sanjay Baral to Matthew M. and Vickie Y. Kim, $299,000.

Copper Brook Way, 13130-Lucile D. Adams to Lisa Nam, $495,000.

Cypress Tree Pl., 1123-Colin Hughes to Princess, Michael Paul Damien and Michael Jackson, $395,000.

Dranesville Rd., 715-Daniel W. and Sara Osier Murphy to Adam Stewart and Lori Rebecca Unger, $500,000.

Floris St., 13503-Venkatesh Krishnamoorthy and Kavitha Venkatesh to Ashenafi A. Haile, $555,000.

Greg Roy Lane, 13061-Alan Robert and Anastasia V. Helton to Kamalakrishnan Srinivasan and Seethalakshmi Natarajan, $740,000.

Hiddenbrook Dr., 1512-Simple2sell Corp. to Adam and Chase Stewart, $450,000.

Iron Forge Rd., 2638-Ali Reza Filipour and Donna L. Kline to Subbareddy Pulakandam and Sudharani Maramreddy, $770,000.

Kingstream Cir., 1499-Daryle D. and Katherine S. Cardone to Gerard J. and Ella T. Connolly, $645,500.

Locksley Ct., 12901-Christopher N. and Sheryl M. Cartee to Eri P. and Stephanie L. Swanson, $799,000.

Malvern Hill Pl., 1540-Jennifer W. and Mitchell L. Waters to Deborah A. Chase, $455,000.

Millwood Pond Dr., 1156-Lisa A. Robenseifner and Larry W. Albert to Jordan and Robin Peterson, $1.06 million.

Oak Lawn Pl., 12904-Theresa A. Bottomly to Christopher R. and Amanda S. Devery, $873,000.

Park Crescent Cir., 13095-Lanlan Li to Balaji Musuwathi Sathyamoorthy, $432,000.

Pinecrest Rd., 12810-Rafael Alfredo Martinez to Peter Gregory King, $451,500.

Point Rider Lane, 13367-Marcia K. Szott and Marcia K. Kourey to Stephen C. and Rachel A. Weatherly, $700,000.

Puritan Ct., 2608-Stanley B. and Carol A. Rediger to Christopher V. and Rachel L. Covalucci, $650,000.

Rolling Plains Ct., 13230-Rida A. Zeidan to Grace V. Dasi and Moses J. Nukapeyyi, $459,000.

Schwenger Pl., 13320-Laxmi and Raju Regmi to Yanyan Ni, $312,000.

Stuart Pointe Lane, 1723-Nancy J. Gillis to Wu Chen, $525,000.

Turberville Lane, 12772-Todd and Adrienne Laborwit to David Christian Kahn and Christina Kyriakou, $650,000.

Westwood Hills Dr., 12122-Steven M. and Amy E. Miska to Robert Sterbutzel and Shelly Buzzerd, $660,000.

Winter Oaks Way, 2801-Toll XV Partnership to Michael and Kathleen L. McRoberts, $480,628.

HUNTINGTON AREA

Burgundy Rd., 3108-Colin A. and Catherine V. Welch to Jennifer Rojsuontikul and Brian Benjamin Ganjei, $435,000.

Edgehill Dr., 5868-Nicholas E. Orrison and Sarah K. Langan to Sean Charles and Mary Ellen Doherty, $445,000.

Hatcher St., 3220-Charles H. and Dori A. Hash to Mathieu and Lindsay B. Roskovensky, $929,000.

Midtown Ave., 2451, No. 722-Stephen P. and Susan R. Ward to Kathryn E. Frese, $335,000.

Monticello Rd., 5845-Darius and Valerie Dixon to David S. Tise, $410,000.

Mount Eagle Dr., 5901, No. 1110-Cynthia R. Baggett to James Marlin Wilson, $399,900.

Mount Vernon Dr., 5845-Zachary Costello and Paul Hunter to Colleen R. Funkhouser and Hubert Hyunoo Park, $455,000.

HYBLA VALLEY AREA

Audubon Ave., 7971, No. 3-A2-Michael A. Taylor to Gregory F. Green, $116,160.

Dawn Dr., 2701-Semai Property Corp. to Pedro R. Rivera and Astrid A. Perez, $664,000.

Flintstone Rd., 4509-Carl A. Merz and estate of Albert Henry Merz Jr. to Leigh C. and Stephanie R. Kennedy, $536,000.

Hampton Ct., 3724-Richard W. Keppers to Taylor Mark Osborne, $341,750.

Mason Hill Dr., 2113-Matthew Bruce McCaffree and Lilia Anya Gerberg to Gisela Maria Sobral Pineheiro Tavora Rua and Brooke L. Williams, $840,000.

Rollingbrooke Ct., 4400-Laura A. and David E. Cochran to Matthew Evans and Katherine Aversano, $540,000.

Wilkinson Pl., 2109-Joseph J. and Gail Marie Bovy to Colin D. and Wendy Smith, $675,000.

LINCOLNIA AREA

Bismach Dr., 5616, No. 204-Jason and Jessica L. Li to Phillip G. Roeder, $230,000.

Chieftain Cir., 5419-Julia Liapidova to Daurio B. and Mirela Passaia, $462,000.

Edsall Ridge Pl., 5414-Adam Eyuel Aberra to Roberto A. and Elizabeth A. Guerra, $685,000.

Hawk View Lane, 6387-Edward and Nancy Aymar to Yahya Aman Cheema and Rabia Bhalli, $558,000.

Levtov Landing., 6393-Karen R. Trimbach to Shelley Peart, $550,000.

Sawgrass Ct., 4549-Robert I. and Alita G. Thomas to Juan Sarabia Garcia and Laura Franco Velasco, $500,000.

Summer Leaf Lane, 5454-Travis N. and Stefani Reinold to Golbarg Yazdani, $536,000.

LORTON AREA

Ardglass Dr., 7328-Jordan R. and Amanda C. Moellendick to Keila Ortiz, $395,000.

Blue Bird Woods Ct., 8511-Lorrie Quinn Williams to Eric Bolinder and Elisa Cooper, $423,000.

Cardinal Woods Ct., 6755-Raoul Anthony Moran and Jennifer Ann Urevich to Kristofer D. and Deborah C. Miller, $436,000.

Central Green St., 9199-Van Metre Homes at Liberty Corp. to David A. and Stephanie M. Schleyer, $693,613.

Cockburn Ct., 8178-Lori L. Douglas to Manisha Jariwala and Kalpeshkumar Rana, $230,000.

Green Heron Way, 8301-William A. and Meesook L. Rigby to Wioleta Frackiewicz, $300,000.

Hooes Rd., 8901-Laurance A. and Katherine M. Weeks to Clara Portillo, $405,000.

Lagrange St., 8701-Joseph Ralph and Paul Louis Diaz to Jose Martin Castillo and Lilian Ampara Lemus, $439,900.

Middle Ruddings Dr., 8357-Eddie L. and Bernice W. Gregory to Christopher A. Buchanan and Shirley Woolsey, $600,000.

Osprey Ridge Lane, 9101-Ross Wilfred Panneton Jr. to Shawn G. Stanley and Natasha S. Jones, $905,000.

Potters Hill Cir., 9657-Christopher C. and Megan E. Getter to Mustafa Waffi, $492,000.

Seafarer Way, 7839-Julia A. Downs to Yoseph H. Abraham and Hiwot M. Tabor, $420,000.

Stargazer Lily Ct., 8410-James D. and Teresa A. Johnson to Melanie Harwood, $595,000.

Thomas Nevitt St., 7984-Michael Y. and Rosa Y. Choe to Henok Gebrekidan, $492,000.

Wrights Hollow Lane, 9234-Timothy J. and Karen M. Sielski to Eric and Kayla Yellman, $790,000.

MCLEAN AREA

Beaver Lane, 1931-BRH01 Corp. to Aaron B. and Victoria B. Poe, $1.61 million.

Candlewick Ct., 1539-Billie R. Foltz to Janet C. Lee and Jinho Suh, $655,750.

Courser Ct., 1833-Rongwen Wu and Huilian Ji to Sean Thomas Martin, $854,000.

Dominion Crest Lane, 1803-Thomas A. Becher to Kianosh and Janice M. Sadeghian, $1.45 million.

Enterprise Ave., 7106-Cypress Home Development Corp. to Hardik and Michelle Chaudhari, $1.99 million.

Falstaff Rd., 7817-Torek R. and Soraya Farhadi to Stephanie Love, $884,000.

Foxhound Ct., 1177-Frank T. Shaver to Charles J. Caridi, $970,000.

Great Falls St., 1802-Thomas M.B. and Kien Khuc Tran to Tarek Mogharbel and Mira Majzoub, $700,000.

Greensboro Dr., 8370, No. 520-Marie Khoury to Klarika Ellsworth, $349,900.

Ingleside Ave., 1101-Kevin J. and Nancy F. Fay to Kevin P. and J.C. Tighe, $2.5 million.

Kimberwicke Rd., 1008-Khanh Quoc and Van Quynh Nguyen to Mark T. and Kimberly S. Muller, $1.2 million.

Lincoln Way, 1504, No. 118-Gloria Kinney Yang to Darke K. Zeheng, $374,000.

Macon St., 1619-Erik and Ashley E. Cecere to Kazi Sameer Huque and Fariya Faina Zahed, $925,000.

McNeer St., 1567-Dolores D. Padgett to Pradeep Balebail and Greeshma Achar, $775,000.

Old Chesterbrook Rd., 6401-Charles J. Crotty to Kavitha Ethirajulu, $893,000.

Old Falls Rd., 7913-Scott E. and Kristin N. Bone to Zhongpei Mao and Chenxu Xu, $1.21 million.

Provincial Dr., 7640, No. 209-Charles C. Walton IV to Kelsey Lambert, $280,000.

Spring Gate Dr., 1571, No. 6110-Chien Min Lee and Katy Hui Ying Chen to Sun H. and Juhn Ahn, $289,900.

Towne Lane Ct., 6726-Luisa Fernanda Charry Velasquez to Thomas and Tine Kristensen, $775,000.

Tucker Ave., 6513-Elizabeth Davenport and Timothy Robert Hughes to Brian and Jamie Callery, $1.53 million.

Wasp Lane, 1501-Richard C. and Eileen M. Nelson to Hamilton P. Hines, $951,000.

MOUNT VERNON AREA

Battersea Lane, 3110-Timothy and Amalia Capati Bozoki to Marcus A. and Mariah J. Perez, $610,000.

Braddock Ave., 8720-Stephanie and James Vaughn to Garrett M. and Amanda L. Lee, $553,000.

Colonial Ave., 4017-Calvin S. and Tiffany A. Brown to Richard R. Haske II and Karolina Rachel Walkin, $509,000.

Fairglen Dr., 4205-Raymond and Viridiana Magee to Laura Shaleni Kovach, $360,000.

Gila Ct., 8501-Compass Management Corp. to Rosita Elvira Lucas Paniagua, $145,000.

Jepson Pl., 8232-Norvis and Carolyn Johnson to Megan Torres, $440,000.

Lawrence St., 4204-Henry and Renee Claros to Pablo Gonzales, $378,500.

Mount Zephyr Dr., 8600-Peter H. Kuch and Inara Z. Kuck to Nicholas and Michelle J. Bloom, $515,000.

Pembrook Village Dr., 4413-Diana M. Boyd to Racquel Auguste, $205,000.

San Leandro Pl., 3943-Brandon Matthew and Britten A.E. Rollo to Jay Amine Hajjar, $175,000.

Sudbury Pl., 8708-Steven Matthew Manzo to Christopher Michael Staley and Ravileen Singh, $566,000.

NORTH SPRINGFIELD AREA

Callander Dr., 5533-Beatriz Maria and Mercedes Franchi to John Charles and Chiung Ying Dohn, $569,900.

Eastbourne Dr., 5525-Vernon Ray and Mary Jo Frederick to Jillian S. and Joshua H. Davidson, $549,000.

Hogarth St., 7611-Glen R. Allgaier and estate of Janine G. Campbell to Steven G. Sawhill, $519,000.

Thames St., 8508-Michael P. Sexton to Christine Thao Huy, Thien Fuong and Ann Truong Tran, $495,000.

OAKTON AREA

Appalachian Cir., 10300, No. 7-303-Sasha Hewlett to Chi Wang, $231,000.

Cyrandall Dr., 9968-Douglas W. Huber to Ramarao Prahaladi and Shruthi Berikai, $675,000.

Jermantown Rd., 2817, No. 408-Margaret M. and Robert P. Delaney to Sumil and Nirja Desai, $300,000.

Miller Rd., 10902-Jayson E. and Kelly L. Koback to Kyle and Rebekah Petronella, $850,000.

Oakton Terrace Rd., 10147-Ryan G. and Andrea P. Clark to Amanda L. Pugsley and Juan Pablo Claros, $330,000.

Red Granite Terr., 10438-Arash D. Zarei and Heliya Aslanimehr to Donald E. Fahnline and Rama Sundramurthy, $565,000.

Summit Square Dr., 3179, No. 2-B6-Kristin A. Lundholm to Timothy J. Kim, $225,000.

Valewood Dr., 3421-Lorraine Fischer and Marc Kremer to Kimberli L. and Robert J. Stewart, $805,000.

RESTON AREA

Autumn Ridge Cir., 1558-Ingrid H. and Kevin W. Flint to John E. and Megan M. Czerwinski, $420,000.

Black Fir Ct., 2627-Barbara Ledane Hickman to Aparna Nagarajan, $710,000.

Bright Pond Lane, 11225-Shirl L. Sellers to Natalia Sedova, $443,750.

Church Hill Pl., 1448-Theresa Marie Perry and Richard Louis Conaway to Kelly Kapalka, $310,000.

Coppersmith Sq., 2217-James S. and Ophelia W. Burton to Matthew R. Williams and Reilly C. Dunn, $340,000.

Dasher Lane, 1316-Carol Jones Applegate to Roderick Mark and Maria Elizabeth Anderson, $930,000.

Elk Point Dr., 1506-Thomas A. and Jane O. Lenox to Matthew Joseph and Mona Shah Davis, $750,000.

Fox Trot Terr., 2485-Nancye Eileen McKay Lawson to Christopher Rumper and Elyse M. Striker, $315,000.

Green Watch Way, 2118, No. 10-Andrew Truesdell to Laura L. and Robert C. Laedtke, $295,000.

Headlands Cir., 2026-Carbin M. Wahl to Moon Y. and Sugin Song, $450,000.

Heritage Commons Way, 11459-Maria S. Rojas Nabors to Elizabeth H. Henry, $469,000.

Hunters Run Dr., 2205-Susan Isabella Molholm to Bernard Martin Urbany, $227,000.

Karbon Hill Ct., 11709, No. 602A-Jane L. and Kelly P. Derrick to Daniel Thomas Liberto, $260,000.

Lamplighter Way, 1270-Mark R. and Monica L. Sullenberger to Gary S. and Maria B. Glatter, $735,000.

Market St., 11990, No. 606-Bita Samir Corp. to Melissa Elefante and Jody Buck Dumond, $435,000.

Market St., 11990, No. 2101-Fred Goeringer and Dalita Harmon to Gregory S. and Deborah A. George, $1.6 million.

Nordic Fox Way, 2450-Anthony and Gabriella Gallo to Jing Tao, $695,000.

Owls Cove Lane, 2107-Drew D. and Suzanne C. Gaibler to Laura Hutchinson Lonergan, $785,000.

Parkcrest Cir., 1660, No. 2B/201-Russell E. Ruiz to Jaime Cuaycong and Nenita Malayas, $220,000.

Ramstead Lane, 1906-David and Millie Motta Nassau to Brandon C. and Jodie Lynne Royan Beltz, $710,000.

Sarazen Pl., 2001-Houzz Buyer Corp. to Susanna M. Cunningham and Scott R. Davis, $500,000.

Stockbridge Lane, 11697-Jeremy A. and Leah A. Heise to Jacob Wesley and Kristin Suzanne Crisp, $620,000.

Stoneview Sq., 11656, No. 96-Amanda Jeanne Maier to Nasser Ovissi, $212,000.

Summerchase Cir., 11731-C-Nicholas Warmbrunn to Thomas Richardson, $234,900.

Swaps Ct., 2352-William M. and Elizabeth M. Smith to Fritz and Alexandra Schirmers, $739,000.

Villaridge Dr., 1903-B-Mark J. Fiekers to Sharon Clarke, $305,000.

Washington Plaza W., 11422-Luisa C. Vargas Lugo to Eva Haley and Marc Wayne Everett, $325,000.

Windleaf Ct., 11406-J-G. Wayne and Maya K. Chenault to Donna Hobbs, $400,000.

SEVEN CORNERS AREA

Ravenwood Dr., 3151-Wesley and Zeina Leong to David P. and Lori Senft, $640,000.

SPRINGFIELD AREA

Attleboro Dr., 7825-James R. and Margaret Dominy to Chase and Libby Briggs, $570,000.

Bent Arrow Ct., 8655-Sarah E. Dial Konya to Gharam Kalifa, $381,000.

Colorado Springs Dr., 8005-Douglas and Kyla Kay to Daniel A. and Lucy V. Weiss, $610,000.

Deer Ridge Trail, 6067-Milton F. Turner to Margaret Dang and Poranat M. Jiumdumneankij, $710,000.

Godolphin Dr., 7838-Brian and Stephanie Bauer to Mark A. and Tiffany R. Porter, $560,000.

Green Garland Dr., 7675-Eduardo and Cristina Cruz Visaya to Yonis B. Geberemariam, $615,000.

Harness Horse Ct., 9307-Rebecca Ann Alexander Herron to Marek Piotr Dwulit, $610,000.

Hickory Glen Way, 7729-Lionel O. and Linda V. Smith to Gregory Neal Carver, $446,000.

Jerome St., 6810-Nabil N. and Mona J. Haddad to Joanne R. Norvell, $479,000.

Larrick Ct., 7910-Jilla Amir and Mohsen Namvar to Mohammad Mehdi Ilchi, $550,000.

Log Cabin Ct., 8008-Daniel J. Dell’Orto to Miguel A. and Jennifer W. Campos, $564,000.

Nancemond St., 7427-Christopher H. and Melissa E. Parker to Tu Le, $435,000.

Nottoway Pl., 7503-Philip E. Hill to Julio A. Ruiz Montes and Ibonne A. Villarroel, $465,000.

Pin Oak Dr., 8631-Penelope Sadler Ziepolt to Donald P. and Chae S. Hiatt, $410,000.

Reservation Dr., 7209-Lisa A. and Barry D. Callahan to Stephanie Ku, $645,888.

Sampal Pl., 7209-Bruce and Wendy B. Loughmiller to Michael Allan and Darlene Chan, $581,000.

Spring Garden Dr., 7092, No. 102-Hung T. Vu and Thuong Than to Jose A. Salazar Solorzano and Marisol S. Blanco Saavedra, $185,000.

Spur Rd., 6918-Stephen K. Reade to I. Ping Yang and Derek W. Repp, $580,000.

Sugar Creek Lane, 8455-Chaz Brahm and Charles B. Barber to Richard and Laura A. Barton, $310,000.

Wadebrook Terr., 8714-Erol J. Kanli and Laurie Sampson to Zoya Tanweer Butt, $429,900.

Wind Fall Rd., 8325-Jeffrey and Kristin Buchanan to John Christopher Collazo, $320,000.

VIENNA AREA

Addison St., 2335-Salvator A. and Joanne M. Glorioso to Anu and Manish Saraf, $835,000.

Blair Rd. NW, 414-Robert E. and Nancy S. Brown to Steven Wayne and Mary Louise Nicklas, $700,000.

Cedar Lane, 2325-Abdullah Ahmed Abdulkareem to Demek and Kim Adams, $650,000.

Cinnamon Creek Dr., 9701-J. Clifton and Sandra W. Perrin to Gregory Forsberg and Monica Lins Struba, $730,000.

Cornflower Ct., 10502-Jai Chang and Dae J. Kim to David and Phetdavanh Lewton, $799,000.

Deercrest Meadow Pl., 10240-Daniel B. and Claire R. Hassett to Richard and Maritere E. Crum, $1.18 million.

Fairway Dr. NE, 906-William P. Ceconi and Katharine M. Reiter to Fereshteh Yousefzadeh, $855,000.

Gallows Rd., 2726, No. 617-Tanya Hoang to Shitij and Pallav Mutreja, $315,000.

Hill Top Rd. NE, 202-Evg SSB Ventures Corp. to Manpreet S., Preeti Batra, Gurdeep S. and Manmohan Dhanjal, $1.46 million.

Jade Ct. NW, 307-Mingying Wang and Yi Ding to Manpreet Multani and Sukhvinder Singh, $713,000.

Laura Gae Cir., 2826-Robert A. and Mary L. Newcomb to Chen Shin and Shin Hui Sha, $740,000.

Locust St. SE, 216, No. 136-Dereck C. and Jacqueline W. Whittenburg to Duvuru Rajanikanth and Vishnumala Rangarajalu, $245,000.

Maple Ave. E., 1108-Celia R. Blalock to Mark J. Lawter and Nicole Pugar, $814,800.

Millwood Ct. SW, 416-Laura Elizabeth Gordon to Daniel and Sheila McLean, $752,000.

Palm Springs Dr., 1597-Juan R. Cardenas to Biren and Kavitha Jaspal, $1.3 million.

Pepperdine Dr., 8610-Arash and Erica Ghaffari to Karl Edward and Stacy Rebecca Kruse, $910,000.

Reflection Lane, 8429-Jose and Faezeh Tabibi to Frank Sien Chen and Ngoc Hoa Thi Tran, $784,900.

Shady Dr. SE, 854-Robert A. and Linda K. Hafootyan to Paul D. Abbott and Colby Bruno, $1.29 million.

Tamarack Dr., 10102-Mohammed Aamer and Maha Fatima to Yaniv and Carolyn M. Ziv, $818,000.

Wolftrap Run Rd., 1421-Brian and Catherine Swift Frederick to John Matthew and Christie Schumacher Taylor, $900,000.

WEST SPRINGFIELD AREA

Birchtree Ct., 7932-Owen L. and Jessica Amanda Igo to Marjorie and Jonathan McDonald, $455,000.

Cambridge Dr., 5811-D-Martha A. Boone to Olivia Sevilla Andrada, $239,900.

Charnwood St., 6415-Dinh and Linh Huynh to Sage and Hailey E. Shabazz, $621,000.

Edmonton Ct., 8141-John G. and Kimberly L. Buck to Ann M. and James A. Womack, $571,000.

Forrester Blvd., 8507-Helen M. Alex to Nan E. Lopata, $420,000.

Harwood Pl., 6700-Chester Dale Olson to Matthew R. and Ellen C. Summey, $545,000.

Jewelweed Ct., 7753-Liz Marie Baez and Ramon Luis Olivera Ortiz to Linda Lilibeth Mejia and Ismael Algarin Diaz, $480,000.

Lavant Dr., 6905-David and Maryann Perkel to Gary A. and Lisa Miller, $611,500.

Nassau Dr., 6007-Colleen L. Jackson to William Benton and Mallory McClary Cave, $610,000.

Prince George Dr., 5921-Karen Lazar Meyer to Joshua M. Woody, $285,000.

Royal Ridge Dr., 5811, No. S-Marie T. Starr to Farhat Seraj, $219,500.

Whitlers Creek Dr., 7245-Christopher Jay Weiland to Christopher T. and Samantha Kay McNabb, $485,000.

Fairfax City

Adams Ct., 3218-Marcus A. Vidales to Jeffrey M. Balisle, $405,000.

Farr Oak Cir., 3831-Robert P. and Mariene C. Thacker to Debra L. and David H. Fogg, $882,500.

Lewiston Pl., 3869-Mark A. and Candace J. Avon to Jorge Luis and Silvia B. Campana, $915,000.

Oak Hill Way, 3714-Helga K. Powdrell to Alline Velluttini and Matthew Samuel Jackson, $650,000.

Silver King Ct., 9450, No. 109-Enclave Development Corp. to Margit Anneli and Douglas Edward Sexton, $609,800.

Trowbridge St., 4219-Bo K. Kim to Pe Liu, $739,000.

Falls Church

Birch St., 130, No. A-2-Gonzalez Lopez to Tyler Wayne Weepie, $217,000.

Forest Dr., 207-Andrew G. and Anna T. Oosterbaan to Christopher W. and Anna Pintauro, $1.34 million.

Hampton Ct., 423-Paul Thomas Gross III and Anna Eun Lee to Debbie Tehming Liang and Gregory John Anderson, $390,000.

Lounsbury Pl., 109-Todd A. Schotanus to Benjamin Snell Callanen and Mariana Aljure, $864,000.

Rees Pl., 164-Randal A. and Judith S. Lemke to Gwendolyn C. and Jeffrey D. Bellin, $920,000.

West St. S., 205-Dale Melvin Walton to Matthew Damon and Amy Bryant, $747,000.