Fairfax County

These sales data recorded by the Fairfax County Department of Tax Administration were provided by Black Knight Inc. For information about other residential real estate transactions, visit washingtonpost.com/homesales.

ALEXANDRIA-BELLE VIEW AREA

Beechwood Rd., 7218-Dan S. and Carrie L. Friedman to Louis Schaefer and Stephanie Beauvais Dennig, $978,000.

Belle View Blvd., 1517, No. B2-Kathleen K. Rutledge to Andrew G. and Patricia J. Patton, $252,000.

Columbia Dr., 6903-Charles Carroll McCoart to Ryan W. McCuskey, $505,000.

Grove Dr., 6008-David Jay and Erica Lynn Zong Evenson to Richard J. Ward III and Carolyn G. Coda, $1.14 million.

Potomac Ave., 6505, No. B1-Mortgage Equity Conversion Asset Trust to Kevin M. and Sandra L.O’Reilly, $200,000.

Swan Terr., 2007-Maria S. Rynn to Herman Gerald and Maria C. Bird Stubbe, $690,000.

Wakefield Dr. W., 6719, No. B1-Brian W. and Suzanne B. Forsgren to Katherine Bailey, $265,000.

10th St., 6530-Kristen Knox to Nancy R. Morrissey, $345,000.

ALEXANDRIA-FRANCONIA AREA

Braeleigh Lane, 6156-Eric M. and Julie G. Hutchins to Stepan and Yuliya Stasyuk Rebmann, $526,000.

Broadmoor St., 5511-Robert B. Farley to Andy Nguyen, $431,000.

Charlton Ct., 5804-Stepehn and Barbara A. Tumbarello to Mary and Phillip Caldwell, $550,000.

Crocus Ct., 6023-Michael R. and Aileen C. Abragan to Stephanie M. McDermott, $462,000.

Dunwich Way, 6635-Claude V. and Somsri Christianson to Benjamin and Sharon Nicholson, $655,000.

Essex House Sq., 6056-A-Nathan Montgomery to Patricia McNamara, $291,000.

Fort Ellsworth Ct., 5108-Randy S. and Denise M. Hendrix to Thomas Kavansa and Sheila Jefferson, $857,000.

Franconia Station Ct., 6252-Peter A. and Randa Tabri to Mia Lasat, $575,000.

Gingham Ct., 4333-Jeffrey Lee and Kimberley Dawn Vorberger to David J. Roach and Rachael Nuzzo, $492,500.

Greenleigh Lane, 6633-Deepak and Lorraine L. Madala to Nicholas Scott Mote, $437,000.

Heatherfield Lane, 7404-Drysdale H. Hernandez and Kim G. Robinson to John R. and Jacquiline O. Koyama, $559,000.

Hillview Ave., 6304-Roland N. Miraco Jr. to Christopher Pisano and Kayla Shae Robinson, $475,000.

Javins Dr., 4008-Steven L. Jones to Michael Paul and Karla Vannessa Contreras Buquet, $463,000.

Kingsbury Rd., 7631-Jarod Michael and Bree Ann Ross to Nohelia D. and Andrew R. Lewis, $545,000.

Larochelle Dr., 5314-Ki W. and Jung S. Park to Mame Johnson, $380,000.

Mary Caroline Cir., 6918, No. I-Lisa M. Hoar to Sunnye Durham, $284,900.

Mary Caroline Cir., 6945, No. J-Katsiaryna Bowling to Carlos A. and Lilly M. Guerra, $272,500.

Old Brentford Ct., 6183-Trevor Patrick and Patricia Nicole Wylie to Michael H. Tesfaye, $459,950.

Piney Run Dr., 6068-Julius J. and Sherry A. Schwarcz to Maria Yevgenyevna Omelicheva and Angel Miguel Espinal, $494,000.

Rye Ct., 6404-Jeffrey R. and Anne M. Govert to Vinicius and Evelyn Gambeta, $455,000.

Sky Blue Dr., 8012-Zachary W. and Abigail L. Bulliner to McKinnie Harmon, $465,000.

Thackwell Way, 6600-A-Sandra E. Luff to Daniel R. and Kara S. Elliott, $300,000.

Topper Ct., 8058-Samuel B. and Betty B.A. Wightman to Zubedah and Jesse Matthias Robinson, $360,000.

Upland Dr., 4702-Daniel E. and Carole E. Alexander to Kevin W. Corbin and Jennifer J. Glenn, $675,000.

William Edgar Dr., 6204-David A. Glass and Rebecca Parr to Talima Khana Karamt, $532,500.

ANNANDALE AREA

Adams Park Ct., 7480-Mark H. Clark and David B. Fishman to Bethany Clifton, $445,000.

Americana Dr., 4937, No. 102-Hee Kyung Hong to Pura Cabruja Torrez, $205,000.

Aston St., 3433-Paul C. and Pamela W. Miller to Nina Melissa and Mark Lewis Lachin, $745,000.

Briar Creek Dr., 8326-Julie G. Phillips Shilling to Oliver Raymond L. and Stephanie C. Boinet, $630,000.

Chippendale Ct., 8707-Jeffery E. and Julie D. Chism to Erica Michelle and Joseph Michael Krepp, $805,455.

Donnybrook Ct., 7758, No. 103-Kao Nai Saetern and Tam Van Quach to Chi My Hong, $200,000.

Excalibur Ct., 8201-Peggy Hall Donnelly to Marc E. and Cara C. Pelini, $635,000.

Forest Grove Dr., 3903-Lynne M. Schneider to Mark J. Duffy and Monica R. Suber, $574,900.

Killebrew Dr., 5013-William A. and Patricia A. Brewer to Cinthia Ann Bauman, $497,000.

Maple Pl., 7261-Maple Properties Corp. to Maximiliano Chavez, $775,000.

Pappas Way, 8709-Stephen D. and Erin L. Apollo to Richard I. and Akiyo N. Dunetz, $666,250.

Red Fox Dr., 4706-Prashant R. and Elena S. Patel to Howard V. Sloan, $687,000.

Terrell St., 4952-Tony Gilbert and Margaret Anne Pinkard Gilbert to Alan R. and Fahmo A. Medrano, $609,000.

Vellex Lane, 7236-Edwin M. Gomez Ouiroz and Claros Andrade to Blanca D. Becerra, $580,000.

Whitman Rd., 3834-Mark R. and Charyl B. Hansen to Stephen Michael and Stephanie Pascale Mounts, $745,000.

Woodburn Village Dr., 3326, No. 13-Nina Melissa Lachin Dry to Alexander J. and Evelyn C. Molina, $220,000.

BAILEYS CROSSROADS AREA

Blair Rd., 3524-Paula R. Trumbo to Nicholas E. and Sarah L. Orrison, $719,000.

Glenmore Dr., 3334-Anthony Mark Kapp and estate of Virginia C. Kapp to Mohammad Shoaib Ali, $475,000.

Powell Lane, 3800, No. 918-Karen Maria Dennison to Rachel Martin, $231,000.

Rio Dr., 3245, No. 1011-Richard N. Harvell to Ejaz Majid, $145,000.

Signal Knob Ct., 3747-Falls Gate Neighborhoods Corp. to Khafilat F. Adewole, $718,365.

BURKE AREA

Aplomado Dr., 5907-Evan F. Schlacter to Shkelzen and Ester Shehaj, $444,000.

Birch Leaf Ct., 6451-Yaseen Noorzai to Francis M. Allman and Aziza Nazir, $312,000.

Burr Oak Way, 10819-David G. and Brooke E. Carpenter to Alexander R. and Jessica E. Marsaw, $612,000.

Carthage Lane, 5302-Bruce and Stacey Jan to Tuyen Kim Vo, $485,000.

Cloverdale Ct., 9454-Joseph H. Grable Sr. to Omer Amin and Yvonne Claire A. Umayam, $424,000.

Dahlgreen Pl., 5128-Thomas and Loura Workman to Phung Lam and Sang Ly, $365,850.

First Landing Way, 5937-Martha M. Hixenbaugh to Vida E. Byas, $227,000.

High Bluff Ct., 5821-Dana E. and Yaron Walfish to Elizabeth Ellen Reamy, $439,900.

Lake Braddock Dr., 9002-Alicia S. Porter to Leighton W. Priestley and Eboni Aarons, $650,000.

Marshall Pond Rd., 10105-Dana J. Basile and Geoffrey Demitz to Roy and Tiffany Fatur, $680,650.

Natick Rd., 9860-Kenneth R. and Lois J. Bingham to Roderick L. and Nichola Bennett, $625,000.

Oakland Park Dr., 5956-Daniel J. and Tara L. Keelean to Stephen Lamar White and Carole Miller Hirsch, $585,000.

Passageway Pl., 6716-Sibylle and Anthony Stroup to Lyra Wiggs and Ariel R. Luna, $682,000.

Retriever Rd., 9504-Mark G. and Geraldine B. Harper to Julie A. Worthington and Lorne K. Johnson, $646,700.

Sailcloth Pl., 9507-Stephen P. and Donna A. Randolph to Paul Mannion and Lindsay Kramer Estabrooks, $710,000.

Shiplett Blvd., 6151-Steven M. and Deanna M. Cox to Michael B. and Serkowska Doyle, $545,000.

Stanchion Lane, 7102-Dean A. and M. Denise Southee to Daniel and Alisha Faye Hutson, $660,000.

Tisbury Dr., 6365-Seth A. and Jacqueline M. Tongbua to Jorge A. Hernandez, $464,900.

Walthorne Ct., 9713-Michael Joseph and Mary Beth Stahl Smith to Kathleen and Benjamin Bridon, $654,000.

CENTREVILLE AREA

Barren Springs Ct., 13673-Phillip A. and Mary M. Blevins to Jerrod Schultz, $387,500.

Betsy Ross Lane, 14115-Milad S. Milad and Theresa S. Guirgis to Brittany N. Havenner and Lee Ashnool Khan, $372,500.

Cabells Mill Dr., 13809-Joseph Brannock to Robin C. and Kristen M. Carnow, $493,000.

Clarendon Springs Pl., 5863-Anne Butz to Thao Phuong Huynh and Ai Dinh Nguyen, $300,000.

Connor Dr., 13331-E-Wilmington Trust National Association and Citibank to Mancy Sanghavi, $220,500.

Darkwood Cir., 14122-Kevin and Debra Waugh to Geraldine M. Grant, $425,000.

Fiery Dawn Dr., 13452-Michael A. Chinn to John Songho Pyo and Eun Joo Bae, $455,000.

Golden Oak Rd., 14528-William J. Lee to Fathi A. Muhssen, $205,000.

Greenhouse Terr., 5018-Saji Eapen to Lawrence J. Park and Jessica Choi, $474,900.

Haymarket Lane, 14812-Clinton and Chimere Mitchell to Tracy Trang La, $305,000.

Honnicut Dr., 6017-Brian J. and Jennifer Frangipane to Ahmed and Amna Suhail, $513,000.

Jacob Lane, 14353-Craig G. and Betty Fleming to Thao Hong Nguyen and Alex Truong, $595,000.

Jillians Forest Way, 15620-Daniel E. and Valerie T. Lewis to David J. and Cheryl A. Mahoney, $1.23 million.

Martins Hundred Dr., 15417-Patricia A. Kirschner to Duane R. and Carolyn B. Ellis, $640,000.

Nanticoke Ct., 5201-Houshang and Mina Jafari Hadioonzadeh to James W. and Loretta A. Sikra, $675,000.

Pickwick Rd., 5603-Linda Eagan to David Nashaat Naam, $605,000.

Rosalie Ridge Dr., 5203-Theodore P. and Jill M. Diacoumis to Jason L. and Rebecca J. Dickey, $1.02 million.

Sequoia Farms Dr., 5426-Michael and Rosemarie Allocco to Matthew and Melissa Padula, $520,000.

Stone Maple Terr., 6727-Jitti Pongsaensook to Minxing and Xianquin Zhu, $375,000.

Thorndyke Ct., 5662-Patricia E. Brown and Stephen C. Beuttel to Cynthia A. Fisher, $347,000.

Uniform Dr., 14388-Megan and Matthew Dross to Samuel Kim and Helena H. Hahm, $430,500.

Waterdale Ct., 5815-Carolyn B. Ellis to Michael S. Axler and Susan E. Hardman, $405,196.

Whitechapel Ct., 15405-Sanjay K. and Niketa Ganju to Michael D. and Courtney Elion, $685,000.

Winding Woods Ct., 14317-Eric Alvarado and Meredith Davis to Uzair Saeed, $428,000.

CHANTILLY AREA

Autumn Glory Way, 4685-Thomas E. Kerwin to Manjusha Gorantla, $1.16 million.

Crystal Rock Ct., 13405-Richard M. and Donna L. Bordwell to John Thomas and Erin Tina Muro, $725,000.

Dawn Valley Ct., 4190-Michael H. and Anita Venskus Adkinson to Brian Jeffrey Dressler and Jayne Marie Fitzpatrick, $200,000.

Garden View Lane, 4830-Van Metre Homes at Westfields Corp. to Quyen Nguyen, $681,525.

Lowry Dr., 13825-Joseph C. Kelly III to Michael and Judith Porter, $578,000.

Pleasant Meadow Ct., 4146-Patrick J. Kennedy to Robyn K. McColligan, $225,000.

Roger Mack Ct., 13605-Sonal and Rajesh V. Nawab to Muhammed M. Rahman, $690,000.

Waverly Crossing Lane, 4500-Peggy L. Curtis and Carol A. Fisher to Jay A. and Kimberly Ann Ferland, $587,900.

CLIFTON AREA

Chestnut St., 12717-Geoffrey A. and Merle S. Engel to Jeremy and Dawn Gray, $659,999.

Foggy Hills Way, 6407-Tara Cronin and Matthew Dee Piazza to Shellie M. Coury, $675,000.

Rock Crystal Dr., 6607-Kendal E. and Frances M. Carson to Patrick J. and Shelly C. Morgan, $849,900.

Ruddy Duck Rd., 13559-Robin Noll Hindman to Hooman Mirzaei, Mahshid Beitollahisefidi and Navid Salehvaziri, $364,500.

Woodland Run Ct., 6400-Anthony L. and Sarah C. Soriano to Alex K. and Diana K. Kim, $820,000.

FAIRFAX CITY AREA

Albion Ct., 3404-Chad and June Norberg to Amanda Leigh Ann and Douglas Norman Ralph Jr., $685,000.

Aristotle Dr., 11353, No. 8-409-David Bernard Street and Gabriel Cristian Camarena to Huaming Liu, $343,000.

Bastille St., 9521, No. 207-Nidhi Singla to Anand Atul Vora and Pritika Chandiramani, $555,000.

Billingham St., 4513-Xiandong Meng and Li Wang to Bon Rae Han, Hye Jong Lee and Seo Yeong Han, $580,000.

Blue Barn Way, 3123-James S. and Sarah J. Choi to Dong Wook Kim, $619,900.

Bridgend Run, 12178-Kasey Kyunghan Lee to Volha Kazlova and Marco Sernesi, $580,000.

Carriagepark Ct., 10435-Erik J. and Lindsey Wright to Craig R. Plunkett and Dennis Patrick Murray, $485,000.

Center Way, 3734-Leopoldo and Beatriz G. Alonso to Woong Mo Yang and Woomi Joung, $810,000.

Colony Park Dr., 10247-Ryan Mahony to Gherghis Ghebremeskel, $410,100.

Decatur Ct., 4303-Jerald K. Hoover to Nils and Aubrey Finke Jonsson, $505,000.

Edenvale Rd., 3305-Caryn B. and Jeffrey P. Forbes to Jason M. and Julie A. Johnston, $825,000.

Fair Briar Lane, 12850-Jeremy Farber to Jason Ruehle, $300,000.

Fairfield House Dr., 12225, No. 108C-Erick and Alexander Badillo to Patrick Hastings, $305,000.

Forest Hill Ct., 11609-Choungja Park to Wayne Wen Jie Chen and Victoria Zhao, $875,000.

Garden Gate Dr., 8934-William M. and Lisa M. Ellis to Mark Royster and Qian Liu Brook, $833,000.

Grays Pointe Rd., 12931, No. A-Steven W. Jolly to Dale Amelia George, $247,500.

Hampshire Green Ave., 10300-Naresh and Bhavika Patel to Sandro Esteves Teixeira, $470,000.

Hunter Rd., 2847-Lauren M. and Robert E.L. Counts Jr. to Scott W. and Mary Constance Downing, $510,000.

Kingsbridge Dr., 9802, No. 201-Hwang J. and Haeng B. Kim to Hyun Jung Kim, $240,000.

Ladues End Ct., 5789-Deutsche Bank National Trust Co. and Harborview Mortgage Loan Trust to Mohammad Alkarmi and Kamaljeet Singh, $756,000.

Luxberry Dr., 4621-Shaheen Sariri to Rachel and Fadia Feghali, $525,000.

Marcum Ct., 12667-John T. and Erin T. Muro to Sixiang Deng, $496,500.

Market Commons Dr., 4490, No. PH2-Michael E. and Laura B. Pierce to George W. and Victory M. Hodges, $629,900.

Melville Lane, 13143-Thomas A. and Mary L. Witecki to Stamatina McGrath, $367,000.

Nuttall Rd., 4402-Deborah J. and Hasan Dogrul to Bin Zhang and Xizhen Dou, $950,000.

Park Green Ct., 4292-Carolyn D. Bullock to Salah Meemar, $557,990.

Pressmont Lane, 13218-Thomas H. and Nancy S. Hinrichsen to Jaime Garza, $570,000.

Quail Creek Lane, 13149-Kyle Sang Nam to Edwin Hsu, $405,000.

Richardson Dr., 5209-Evelyn Ortiz and Nelson E. Gonzalez to Eric Stewart and Lynn Smith, $563,000.

Ridgemist Lane, 12932-Rahim Halici to Yakup and Sabiha Yardimci, $383,000.

Rockaway Lane, 11716-Constantinos G. Mavromatakis to Steven J. Tardiff and Taraneh N. Ghavam, $415,000.

Sedgehurst Dr., 4401, No. 306-Jen Marie Jensen to Patrick Brousseau, $265,000.

Sleepy Lake Dr., 4219-Jaime Garza to Ashley Nichole Rose, $460,000.

Starters Lane, 12929-Gary Czapla and Suzanne L. MacInnis to Tetsu and Akiyo Yoshida, $615,000.

Stonington Dr., 5209-Robert A. McKnight and Leshia M. Lawrence to Ryan A. Lester and Virginia C. Selz, $550,000.

Talking Rock Dr., 3017-Kelly L. and Jason A. Gould to Vivien Hastings, $443,000.

Valley Ridge Dr., 3944-Bonnie Singh and Amit Jain to Joanna Borowska and Arne Thelmo, $479,900.

White Birch Ct., 3039-Joha A. and Andrew M. Wilson to Lee A. Tucker, $498,000.

Wood Wren Ct., 9946-Patrick R. and Jennifer A. Stone to Abbas Ali Ahmad, $405,000.

FAIRFAX STATION AREA

Barsky Ct., 6323-Rebecca E. and Robert H. Burnard to Nathaniel Ryan and Stephanie Lee Seckinger, $830,000.

Captain Rhett Lane, 11676-Vincent and Ileana Ippolito to Stephen and Janna Nemeth, $715,000.

Crosspointe Dr., 9407-Rudolph E. and Lynette M. Shields to Melissa Daisy and David T. Mihocko, $869,900.

Haddington Ct., 8126-Liaquat and Nazia N. Ali to Christopher S. and Soo J. Choe, $835,000.

Karmich St., 6322-Jeffrey E. and Mary E. Keltie Arwood to Kathleen M. and Shawn B. Finnerty, $789,900.

Old Ox Rd., 7614-Jorge A. and Olimpia T. Amaya to Vanessa E. Garcilazo and Wendy L. Ventura Espinozo, $480,000.

Shady Cove Dr., 9913-Peter T. and Elizabeth R. Pesenti to Patrizia Dienhart and Michael A. Stabile, $845,000.

Wayfarer Dr., 7404-Sandra B. Witterborn Cunningham to Sean M. and Valerie L. Mahoney, $715,000.

FALLS CHURCH AREA

Brad St., 7421-John Matthew Taylor to Haley Deavel and John Gregory, $620,000.

Chrisland Cove, 7525-Constance M. Strayer to Nicole Bevan, $450,000.

Farragut Ave., 6803-Joshua I. Cohen to Chris and Caroline Sauer, $721,000.

Hallwood Ave., 6704-Vincent J. and Madeline F. McCarron to Cheryl Topping, $665,000.

Kings Chapel Rd., 2908, No. 3-10-Sean I. and Barbara J. Forbes to Jian Lun Xu and Ren Yu, $205,000.

Masonville Dr., 7504-Christopher J. DeChaine to Andrew W. and Elizabeth A. Jenkins, $550,000.

Nicosh Cir., 3015, No. 2402-Fook Jiun Heng and Seiw Mei Yong to Hani K. Alam and Cheng Sun, $400,000.

South St., 6436-Theresa H. Hoang to Lan Q. Nguyen and Ashraful A. Khan, $848,000.

Woodley Lane, 7029-Raymond C. Saunders Jr. to David Frisch, $300,000.

FALLS CHURCH-PIMMIT AREA

Center St., 2427-Edward T. and Meredith Corzine Wills to Minna F. Moezie, $749,000.

Gerard Ct., 6449-Jennifer Yang to Jin Fye and May Leong, $880,000.

Nordlie Pl., 2002-Abigail Elizabeth Foerster and Lacy Thomas Lusk Jr. to Brian Thomas Chen, $574,000.

Trevino Lane, 7761-Jacob S. and Petra M. Kruzel to Louis and Emily M. Gardner, $494,123.

FORT HUNT AREA

Accotink Pl., 7813-Katherine and Richard McClelland to Vikram Tahir and Julie Christin Gupta, $599,000.

Blakiston Lane, 8411-Michael R. and Tracy L. Vitali to John A. and Elizabeth L. Bachmore, $700,000.

Cedardale Dr., 8315-Kathleen Fenton to Eric and Tracey Vasques, $648,930.

Croton Dr., 1019-Sally A. and Carl W. Letsen to Chad and Sara M. Pecknold, $560,000.

Priscilla Lane, 1118-Tony L. and Judith B. Albano to Christopher and Leigh Pond, $837,093.

Turbridge Lane, 2509-Jason Quimby and Cheryl Becker to David Mark and Amy Kathleen O’Dea, $619,900.

Wittington Blvd., 2408-Cartus Financial Corp. to Jenny and Timothy J. Curry, $750,000.

GREAT FALLS AREA

Brian Jac Lane, 9428-Ted D. and Linda A. Friehling to Isaac H. and Jillian M. Wisniewski, $945,000.

Fawn Dr., 10823-David B. Tuttle to Benjamin and Elizabeth Yavari, $658,000.

Locust Hill Dr., 9546-Lynne Fellman and to Michael James and Kimberly Anne Kelly, $861,000.

Nalls Farm Way, 662-Thierry Delvaux and Andrea Delvaux Toth to James Kinsel and Rebecca Bricken Segal, $1.38 million.

HERNDON AREA

Air And Space Museum Pkwy., 13642-US Home Corp. to Di Wang and Weilin Xue, $675,000.

Alton Sq., 12913, No. 112-Lisa R. Thomas to Sathu J. Ram Ravi and Rajani Matta, $197,500.

Arrowbrook Centre Dr., 13414-Pulte Home Co. Corp. to Bo Wei Zhu and Honglan Chen, $614,238.

Bandy Run Rd., 1174-Kenneth W. Gibson to David M. Lickwar and Richard A. Brown, $742,000.

Berger Pl., 2105-Ana Berta Rodriguez to Nabin Ghale and Tosita Gurung, $299,900.

Carlsbad Ct., 12720-Frank Chinsu and Jenny Lee Hong to Kenneth R. and Michelle H. Mussen, $441,000.

Coates Lane, 13507-Tun Z. Min to Haifang Wen, $385,000.

Curie Ct., 2410-Basim M. Hawa to Donald Edward Mayer, $399,000.

Flagship Ave., 12808-Patricia Paratore to Brad E. and Susan E. Jennings, $453,000.

Fortnightly Blvd., 111-Colette L. Wilson to Patrick Woolfolk Kfuri, $548,000.

Grace St., 761-Allison Elise Emmons and Laura Emmons Rogers to James M. Dodson and Martha Helene Stapleton, $420,000.

Herndon Woods Ct., 515-Salman M. and Alia Sajid to Katherine J. Krisko, $403,000.

Iron Forge Rd., 2485-Alexander and Jennifer Pytlarz to Nicholas and Katie Spano, $775,000.

Kings Ct., 1009-Christopher and Bridget Struble to Mahammad and Aisha Saeed, $300,000.

Ladybank Lane, 13142-Jay R. Barboza and Sandra L. Sherman Barboza to Xijue Tan, $643,500.

Magna Carta Rd., 12640-John W. and Laura J. Breeden to Woo Seong and Soon Ja Kim, $550,000.

McGrane Ct., 3094-Gabriel and Irina Velicu to Elizabeth Schweigert, $315,000.

Mountain Mill Pl., 2432-Giri Venkat and Sunita Nanduru to Suresh Babu Tummalapalli, $460,000.

Paddock Gate Ct., 2614-Leonard R. Crutcher and Diane C. Gallagher to Brian and Jennifer Chou Silverio, $745,500.

Pearl St., 132-Cheryl Dawn Garrison to Christopher J. Murray, $785,000.

Poener Pl., 13268-Thaddeus J. Kish to Yasin Aden and Sulekha I. Hassan, $235,000.

Powells Tavern Pl., 1543-Martha and Gregory W. Boughton to Raj K., Sanjay and Prem Thapa, $479,000.

Reneau Way, 417-Marilyn R. and Ted T. Leung to Gorakh B., Lila D. and Himal Chand, $310,000.

Safa St., 1093-Camran Tabrizi and Vahideh Tajallaie to San and Afia Haque, $935,000.

Spring Knoll Dr., 848-U.S. Bank National Association and the Lehman XS Trust to Ashraf Choudhury, $544,500.

Tallyrand Ct., 2507-Venkatesh Subramaniam and Latha Venkatesh to Anubhav Das and Garima Lall, $738,000.

Westcourt Lane, 2204, No. 122-Barbara Rosand Moro to Kevin Bennecoff, $190,000.

Willow Glen Ct., 12807-Richard S. and Michele F. Daum to Troy and Samantha Poppe, $836,000.

Youngs Point Pl., 1536-Terrie Louise Callahan to Thomas and Kelly Delpino, $507,500.

HUNTINGTON AREA

Cannon Lane, 5810-Orkendell and Sheila Lee Ford to Anne and Jeffrey Robert Govert, $680,000.

Farrington Ave., 2305, No. 102-Andrew G. and Patricia J. Patton to Nicholas Tessier Cote, $206,999.

Huntington Station Ct., 2368-Damon C. and Patricia K. Penn to Muhammad Ahmad Rashid, $542,500.

Midtown Ave., 2451, No. 1312-Joseph A. Fletcher to Carmen Jane Quesenberry, $310,000.

Monticello Rd., 6005-Alabama Ave Corp. to Brian S. and Allison B. Ziegler, $550,000.

Mount Eagle Dr., 5904, No. 416-Bonnie Jo and Latasha M. Smith to Elizabeth Anne Brand, $309,000.

HYBLA VALLEY AREA

Clifton Farm Ct., 8214-Second Story Corp. to Owen and Jamie O’Hara, $458,000.

Evening Lane, 7811-Lee and Cynthia S. Harrington to Ronald K. and Carmen F. Frantz, $645,000.

Groveton St., 2903-Mark J. and Margaret L. Kehl to Lydia and Kawn Beyoud, $391,000.

Huntley Run Pl., 7027-Amanpreet Kaur Gohal to James D. Rose, $397,000.

Midday Lane, 7854-Laurie E. Evans and Thomas M. Egly to Deane Edward and Melissa Dawn Thomey, $747,000.

Snowpea Ct., 7520-D-Carl G. Ray to Janice A. Papadam, $255,000.

LINCOLNIA AREA

Beauregard St., 5127-Jee Hye Kim to Patrick Cullom, $450,000.

Callcott Way, 5705, No. B-Victor A. Martinez and Lucia Fuentes to Joshua Wesley Harvey Sr., $439,000.

Eagle Ridge Lane, 6341-Raymond E. Meadows to Jared Kenneth Hutter, $405,000.

Harrington Falls Lane, 5609, No. B-Nam T. and Ana L. Huynh to Su Bok Jeong and Won Huh, $420,000.

Indian Run Pkwy., 6316-Loretta W. Burnett to Franclin Armando Argueta and Esther M. Reyes, $415,000.

Minor Cir., 4706-Christopher G. and Page K. Ratier to Mai Huong Thi Huynh, $550,000.

Sheldon Dr., 5605-Kenneth Labowitz and Anne Heisman to Pepe Calustro Villaroel and Esperanza Gladys Ferrufino Calustro, $377,000.

LORTON AREA

Almeda Ct., 7963-Sean S. Chung and Young Kang to Jason and Alison Diebler, $639,990.

Benham St., 8902-Judy Joiner to Qiu Xian Liu, $415,000.

Bluebonnet Dr., 8136-George T. and Chong H. Lockwood to Nga Luong and Peter Michael Paluzsay, $885,000.

Central Green St., 9193-Van Metre Homes at Liberty Corp. to Jeremiah B. and Requina T. Luttrell, $730,147.

Cherwek Dr., 9403-Gee Jea Kim to Bethlehem A. Kifle and Yonas Kassa, $387,000.

Furey Rd., 9097-Joan T. Westlein and David Basinger to Karin L. and Rufus D. Watson, $674,900.

Grandwind Dr., 7798-Victor M. Ott to Karrice Henderson, $600,000.

Haines Dr., 9205-Ryan Joseph Adler to Monica Clayton, $695,000.

Hill Dr. E., 9885-Anthony J. and Jenny S. Hill to Oluwaseyi O. and Carolina Falaiye, $610,000.

Koluder Ct., 8512-Lammag Corp. to Adam S. Hoffmann and Christine E. Hoffman, $330,000.

Mahoney Dr., 7501-Jonathan G. Perez to Kylee A. Mathieu, $442,000.

Newington Rd., 6801-Richard L. and Donna L. Riney to Jason J. and Nicole A. Czarnik, $762,500.

Park Rd., 10800-Suellen S. and David Williams to Joannis and Yvonne Roussakies, $635,000.

Sallyport St., 8363-Van Metre Homes at Liberty Corp. to Armatha Edwards, $627,100.

Stonegarden Dr., 9181-Gregory V. and Catherine J. Hand to Arlene J. Connin, $550,000.

White Orchid Pl., 8869-Jung Wie Kang to Young Kang and Sean S. Chung, $530,000.

MCLEAN AREA

Baldwin Dr., 1800-Charles E. Schauss to Caitlin Maureen Covington and Philip Gregory Young, $800,000.

Byrnes Dr., 6510-James Mark and Mary Ellen Barnes to Bo Yue and Kefei Li, $1.59 million.

Chesterbrook Vale Ct., 1722-William A. and Amie L. Frisbie to Richard and Jennifer Shin, $1.24 million.

Crimson Ct., 6031-U. S. Bank National Association and Bank of American Funding Corp. to James and Tracy Miller, $1.34 million.

Enola St., 7821, No. 206-Robert C. Finnigan to Emily Yimao Wu, $206,000.

Evers Dr., 1641-Gary S. Blazek to Mahn Jin Han and Mee Jeong Kwon, $850,000.

Fonthill Ct., 1834-Thomas P. and Melissa Ann Mann to Jessica L. Rihani, $847,000.

Georgetown Pike., 7903-Ali R. Dilmaghani and Parisa Dashti to Nariman Modanlou and Vanessa Lim, $1.93 million.

Holyrood Dr., 7010-Robert A. and Patricia Stewart Silverman to Milton Taylor and Ann Harris Kettler, $1.75 million.

Lady Bird Dr., 1415-Edward E. and Brooke F. Rowe to Keith D. and Sara B. Wheeler, $1.48 million.

Longfellow St., 1521-Thomas J. and Margaret G. Berray to John E. and Teresa R. Hunter, $1.51 million.

McLean Ct., 6603-Deborah B. Smith to Hiwot Bekele and Senait Tekle, $720,000.

Old Chesterbrook Rd., 6825-Property Two Corp. Jr. to Melika D. Carroll, $1.08 million.

Old Meadow Rd., 1808, No. 1215-Lindsay Dillon and Lindsay N. Ledezma to Brenda Y. Jurado Rivera and Karina Jurado, $277,000.

Rosemont Dr., 6813-John Edward and Ethel C. Hansan to Rajendra V. and Shilpa R. Shah, $825,000.

Sorrel St., 6828-Michael Kim and Roy Manuel to Dawn M. and Adam J. Harrison, $2.34 million.

Sunny Hill Ct., 6515-John K. and Karen A. Martins to Robert Miles and Josephine Ann Spiller, $1.35 million.

Tremayne Pl., 7621, No. 101-Amodyn Leasing Corp. to Kiara Mariah Bent, $298,000.

Van Ness Ct., 7204-Build CLA Corp. to Nicolas Raghib Moreno and Luisa Fernanda Charry Velasquez, $1.15 million.

MOUNT VERNON AREA

Adrienne Dr., 4218-Michael and Laurie Daniel to Kory Joseph and Amanda Vance, $570,000.

Bound Brook Lane, 8523-Ryan A. and Heather M. Land to James Davis and Allyson Kidd, $559,000.

Cherrytree Dr., 9130-Teresa C. Sherman to Robert Oscar and Mamie Jackson Williams, $560,000.

Donelson St., 7913-Dennis A. and Grace B. Dulanto to Fidel A. Trejo Alvarenga and Josafina Sanchez De Trejo, $400,000.

Gateshead Rd., 8634-C. Clair Wylie to David J. and Bethany Kamppila, $699,000.

Glyn St., 8209-Myong Ae Yi Roh to Mohammad Abaseen, $335,000.

Jackson Pl., 4213-Larry A. Arthur and estate of Lewis A. Arthur to Nora M. Rowny and Kendre E. Lloyd, $459,000.

Laramie Pl., 3809, No. 125G-Nelvin Bobadilla to Willie L. Hubbart Jr., $175,000.

Miramonte Pl., 3816-William Hernandez and Deysi Majano Porttillo to Gustavo A. Landaverde, $165,000.

Old Mansion Rd., 9323-Neal J. Reynolds and Cara C. Bachenheimer to Brian and Aimee E. Berger, $1.85 million.

Renault Pl., 4010-Elizabeth K. Currier to Gregory T. and Christine K. Haugan, $531,900.

Sonora Pl., 3923-James M. Reid to Arnulfo and Christina Benitez, $155,000.

Union Farm Rd., 8913-Danielle N. Dickinson and Aaron M. McNeill to Christopher Mark and Mary Susserman, $571,500.

NORTH SPRINGFIELD AREA

Columbia Rd., 5203-Debra J. McCreery and Gaylen D. Smoak to Sohail Hassan and Nahees Sohail Malik, $415,000.

Gosport Lane, 7902-Glenn R. and Marjorie K. Spalding to Lucia Fuentes Bermudez and Victor Alberto Martinez Trinidad, $624,225.

Viceroy St., 7718-Candace A. Ifabiyi to Christopher and Angel I. Hunt, $498,000.

OAKTON AREA

Bushman Dr., 10210, No. 311-Shadi F. Mokarem to Cindy Pham and Hung M. Nguyen, $270,000.

Cranbrook Ct., 3316-Hugh L. and Mary Ann Shoemaker to Eric B. and Kristin L. Palmer, $780,000.

Fox Den Lane, 3019-John Scarcella to James A. and Natalia V. Roberts, $1.38 million.

Marshall Lake Dr., 2785-Lijun Niu to Tayson and Junga Haw, $1.34 million.

Oakton Terrace Rd., 9939-Joel A. Hendelman to William H. and Judith L. Jones, $310,000.

Stuart Mill Ct., 11100-Joshua and Kaila Barker to Christopher J. and Anneke H. Niemira, $1.18 million.

Valentino Dr., 10221, No. 7422-MTGLQ Investors to Charles J. Mimikos, $209,900.

RESTON AREA

Ambleside Ct., 10909-Jean Fay Wagoner to Palma J. Berardi and Yohan Yazdi, $493,500.

Beacon Pl., 2046-Charles C. Crafton and Amy L. Baylor to Barbara G. and David A. Ehst, $882,800.

Breton Ct., 11820, No. 21-D-Samuel P. Simons to Maria Dubograeva, $245,000.

Chestnut Grove Sq., 11200, No. 102-Jian Yu and Qing Gong to Milagritos Motta Nassau, $265,000.

Cobblestone Lane, 2074-Abraham Franz and Nicole M. Brunner to Dustin A. and Amy C. Gress, $580,000.

Crosswind Ct., 11914-Justin Coulter to Stephanie Eryn Gordon and Michael Anton Becker, $359,000.

Dressage Dr., 1726-Nancy M. and J. Sam McCullough to Grant and Brittany Kidwell, $970,000.

Fieldthorn Ct., 11908-Darren M. and Deborah A. Moore to Brendan M. Ogden and Ashley Tingler, $364,900.

Golf Course Dr., 2084-Thor T. and Emily W. Texdahl to Huadong Xia, $458,000.

Grey Birch Pl., 11798-Thomas B. and Deborah J. Howard to William S. and Christina Carroll, $772,000.

Hemingway Dr., 11501-Michael T. and Ewa G. Marziano to Henry L. and Clarice L. Goldstein, $812,500.

Hickory Cluster, 11512-Toni K. Della Ratta to Darja and Markus Holmberg, $461,000.

Indian Ridge Rd., 11702-Tyler A. Willis to Mark W. Hopkins Jr., $507,000.

Lake Shore Crest Dr., 1712, No. 22-Michael Mateo and Lisa C. Davies to Robert J. San Martin and Elizabeth A. Ellis, $310,000.

Market St., 11990, No. 1802-Joseph M. and Karen L. Potenza to Mordechai I. Pinkasovic and Sheree Debra Levitsky, $1.33 million.

Market St., 12001, No. 104-Richard Simon Kessler to Christina R. Stortz, $358,000.

Newbridge Ct., 11708-Jennifer R. Meinel to Christine Buckner Charlip, $542,000.

Orchard Lane, 11426-Jeffrey L. and Elizabeth I. Denton to David A. and May Y. Levy, $565,000.

Park Garden Lane, 1437-Thomas D. Stamulis to Michael Vikhman, $585,000.

Quail Ridge Dr., 1322-Stephen E. Grill to Eric R. and Kate A. Leeds Brody, $696,000.

Saffold Way, 11022-Gloria J. Sussman to Jesenia Lorena Lucero and Jesus Montes Yepez, $435,000.

Soft Wind Ct., 2364-Douglas S. and Rebecca J. Sprei to Steven Jeffrey and Lara Idsinga Ingeman, $430,000.

Stoneview Sq., 11613, No. 71-Aaron R. and Melissa E. Mitchell to Brittany and Ryan Pratt, $210,000.

Stratford Park Pl., 1855, No. 115-Sami S. Mina to Allan W. and Joanne M. Smeaton, $320,000.

Sunset Hills Rd., 11800, No. 715-Carmencita Soledad Cruz to Davis T. Wilkinson, $425,000.

Wakerobin Lane, 2203-Lorin S. and Stephanie A. Randall to Jarod and Bonifacia Martin, $675,000.

Whisperwood Glen Lane, 2198-Diane L. Hughart to Dana Schaefer, $405,000.

SEVEN CORNERS AREA

Grass Hill Terr., 3403-Snow Goose Homes Corp. to Lynn Whitman and Nicole D. Winters Brown, $800,000.

Patrick Henry Dr., 3033, No. 1-Federal National Mortgage Association to Itati Hernandez, $185,000.

SPRINGFIELD AREA

Andrew Matthew Terr., 6378-James Hernan and Heidi Vivian Cipollone Herrera to Kevin Joseph Matthew, $410,000.

Beachway Lane, 9118-Chun J. An to Tony and Susy An Wu, $600,000.

Bubbling Brook Cir., 7919-Aaron Avery to Than Vinh Nguyen and Quynh Mai Thi Pham, $415,000.

Cuttermill Pl., 8816-Michael P. and Chuyon Y. Ferns to Brandon M. and Bethany Colas, $610,000.

Gambrill Ct., 7913-Donna C. McMurry to Eduardo Narvaez Boersner and Noelia Maria Bravo Mejia, $459,000.

Grandstaff Ct., 8900-Ian Kiddler and Christine Stark to Eric R. Hoskote, $472,000.

Hackberry St., 6724-Jean P. Nelson to William Coggin, $490,250.

Innisfree Dr., 8520-Richard W. and Tonya D. Branson to Sundar and Prasansha Thapa, $612,000.

Kerr Dr., 7108-Lynn A. Engelman to Dai Q. Tran and Diem T. Nguyen, $439,900.

Lazy Creek Ct., 8431-Birgit Elizabeth Tack to Huyen Minh Phan and Cam Hang T. Phan, $276,000.

Maritime Ct., 9008-Kenneth S. and Jennie E. Dowd to Daniel and Caitlin Naske, $650,000.

Northern Oaks Ct., 7652-Sterling L. and Rachael Whitehead to Roberto M. Hernandez and Guadualupe Rodriguez, $368,000.

Park Hunt Ct., 9441-Joseph and Lindsey Nosari to Florence Mwela, $475,000.

Red Horse Tavern Lane, 7135-Michelle L. and Nicholas A. Oja to Robert Peter and Judith Hany Federigan, $610,000.

Rocky Forge Ct., 8353-Koritzia Quinones to Hann Langstein, $317,000.

Skyron Pl., 8809-John L. Thayer to Mary Ellen McBridge, $526,000.

Southwater Ct., 8205-Jeremy and Stephanie Cassano to Stephen and Kristin Millican, $470,000.

Springfield Oaks Dr., 8448-Cynthia Y. and Michael J. Cassic to Steven Dewey and Minh Tam Thi Vuong, $386,000.

Stone Hill Pl., 8700-Steven C. Harms to Wayne T. Stansbury, $474,000.

Westmore Dr., 7328-Mary Beth Lepore to Christian O. Melgar and Emily C. Segal, $455,000.

VIENNA AREA

Adahi Rd. SE, 300-Larry E. and Bethany Robinson to Omar J. and Maggie B. Samaha, $749,000.

Brookside Lane, 1712-Sonabank to Victor and Suzanne Albisu, $1.85 million.

Center St. S., 151-Cadence On Center Corp. to Michael and Deborah Farmer, $1.11 million.

Crowell Rd., 1436-Burtis E. Heacock and Theresa R. Ostrowski to Arash Ghaffari, $1.15 million.

Grovemore Lane, 2786-Marion T. Graviss to Jeb McRary and Damaris Gotay, $499,500.

Kingsley Rd. SW, 128-Polly A. and John Timothy Singer to Stephen W. Boggs and Crista G. Puckett, $1.23 million.

Madrillon Estates Dr., 8210-Irene N. Richwine to Abdullah E. Alsalman, $1.04 million.

Manhattan Pl., 2718-Matthew N. and Amanda R. Kiely to Buyansanaa Skarzynski, $660,000.

Narragansett Pl., 9524-George A. DePaoli to Christina and Matthew David Aizcorbe, $890,989.

Patrick St. SW, 106-Rosa C. Vasquez to Shayan Samii and Marjan Morravej, $617,000.

Redwood Dr. SE, 1106-Gerald P. and Diane M. Lahaie to Michael Andrew and Melissa Claire Foynes, $1.39 million.

Saint Bernard Dr. NE, 101-Marjorie W. Paddock Riordan to Bernard Chok Leong Tan and Adeline Sukmadewi, $765,000.

Squaw Valley Dr., 9806-John W. Varca and Andrew Sha to Venessa E. Schrader, $770,000.

Wedderburn Station Dr., 8519-Gregory and Heather Lambrinides to Kristian Motz and Jodie Johnson, $1.5 million.

WEST SPRINGFIELD AREA

Ashbury Dr., 7006-John T. and Kathleen E. Staples to John and Jaime Saunders, $525,000.

Carnation Ct., 7114-Wayne A. and Tara A. Green to Eric C. and Kara L. Hui, $620,000.

Dryburgh Ct., 7127-Eric S. and Joann T. Seiling to Candace L. Hunstiger, $545,000.

Forrest Hollow Lane, 6018-Osmin O. Cruz to Yanize A. Justiniano Anez, $395,000.

Grenoble Ct., 8430-Granville Dale and Holly Diane Miller to David Jonathan Curtis and Sarah Neill Smith, $456,000.

Huntsman Blvd., 6734-Halstead and Tracy L. Meadows to Kaleb Wesley and Kate Johnson, $616,000.

Lamont Ct., 6017-Chad A. and Sarah J. Backes to Alfonso John and Stephen R. Procopio and Ali E. Wunder, $685,000.

Lovejoy Ct., 5909-Tina Theresa Leal and John V. Fontejon to Melaku Teshome and Hirut Gorems, $575,000.

Fairfax City

These sales data were recorded by the City of Fairfax Real Estate Assessment Office.

Bolton Village Ct., 9823-Lynn Oller Smith to Derek J. Heinbach and Alyssa M. Evers, $685,000.

Daniels Run Way, 10105-Arun and Brenda O. Raj to Wael A. and Ligia Qahoush, $830,000.

Glendale Way, 4056-Susie Lee and Nicholas Adam Dossie to Anne DeLeage, $649,900.

Madison Mews., 3909-Melissa Karen Batchelor and Charles Murphy to David A. and Kari L. Oblon, $780,000.

Norton Pl., 3985, No. 408-Pulte Home Co. Corp. to Peter B. and Judith B. Davis, $669,402.

Providence Way, 10514-John B. and Zoe B. Morgan to Richard Donald and Anne Marie Worthington, $605,000.

Falls Church

Among homes sold in Falls Church.

Columbia St. E., 600-Melissa Rogers and Stanley G. Fendley to Jason C. and Alison M. Miller, $960,000.

Gresham Pl., 103-Susan Myers to Kathleen Thu and Matthew Paddock, $960,000.

Kennedy St., 1005-Christopher William and Anna D. Pintauro to Timothy J. and Julie Marie Stufft, $1.08 million.

Rees Pl., 107-Joseph Boski and Nahoko Yaguchi to Sarita Gopal, $672,500.

Virginia Ave. S., 204-Beatrice V. Polak to David Zook, $407,204.