Fairfax County

These sales data recorded by the Fairfax County Department of Tax Administration were provided by Black Knight Inc. For information about other residential real estate transactions, visit washingtonpost.com/homesales.

ALEXANDRIA-BELLE VIEW AREA

Belfield Rd., 2001-Christopher Kniseley to Clifford and Brittany Pederson, $510,000.

Fort Hunt Rd., 6030-Carolyn G. Coda and Richard J. Ward III to Forrest Talma and Julie Herward McConnell, $832,000.

Grove Dr., 6034-HSBC Bank USA and Ellington Loan Acquisition Trust to James T. and Karen K. Caruso, $825,000.

Olmi Landrith Dr., 6426-Eric Dauer and Diana A. Downs to Michael Joseph and Megan McCrum Gerardi, $503,500.

Potomac Ave., 6511, No. B2-Donna L. Kris to Augusto M. Recabo, $235,000.

Temple Ct., 2435-Drew C. Walker to Christopher Ruble and Rose Bottle, $359,000.

Westgrove Blvd., 1300-Jeanne Marie and Timothy B. Dill to Sharon Worthington, $730,000.

ALEXANDRIA-FRANCONIA AREA

Alderman Dr., 6329-Bhaumeek P. and Gunjan A. Harmani to Jared Wallas and Kristyn M. King, $685,000.

Brindle Heath Way, 6805, No. 277-Scott Porter to Zhoobin Vahdatshoar, $315,000.

Cadbury Row, 7509-Patrick Ian Rea and estate of Clayton D. Roth Jr. to Diane Sautman Nozik, $400,000.

Chicory Pl., 6027-Jared J. Degnan to Christina A. and James A. Keenan, $438,000.

Donival Sq., 6125-Linda M. Korkolis to Dario A. and Andrea M. Pagano Reyes, $520,000.

Earlston Dr., 6987-Carl Simpson to Martha Negash, $465,000.

Essex House Sq., 6142-B-Brian E. Hellman and Geneva L. Kubal to Joseph W. and Patricia R. Culbreth, $260,000.

Founders Hill Dr., 5908, No. 202-Vanja Tosic and Milena Racic to Ryan K. Cole, $318,000.

Gentle Lane, 6206-William M. and Deborah G. Mendez to Nara H. and Ronald D. Lee, $654,900.

Governors Crest Ct., 3391-Randy J. and Latonya D. Shed to John M. Sevier and Rose McKinney, $645,000.

Greyledge Ct., 6515-Mirela A. Ionita to Huong Thu Nghiem and Chi Thi Linh Trieu, $440,000.

Hiddenite Ct., 6623-Lindsey A. Valentine to Genevieve F. and Gidget Fields, $435,000.

Hunter Creek Lane, 6626-Martin B. and Judith R. Jarvis to Christopher L. and Georgina L. Boyce, $560,000.

Joust Lane, 6124-William D. Waddell and Yolanda Yen Nguyen to Duane W. and Susan E. Drake, $440,000.

Kingsbury Rd., 7639-Andrew and Elizabeth Christine Dunlevy to Brett Eanes and Megan Foxall, $616,000.

Lensfield Ct., 7206-David J. Shearer and Joseph F. Heath to Todd and Viviana Arbin, $469,000.

McKenna Way, 6557-Ruben S. Rodriguez and Christina Prewitt to Kevin M. Hannon, $615,000.

Ordsall St., 6706-Jarma Jeaneen McLean and estate of Joseph Francis McLean to Jason S. Cheng and Yang Liu, $540,000.

Sandyford St., 5280-Lee Lepkowski and Jeanette Masters to Ravi M. Desai and Shivani N. Patel, $599,000.

Susan Barkley Ct., 6509-Mark W. and Elizabeth M. Seetin to Kevin Anthony and Karida Jernel Palmer, $801,000.

Thackwell Way, 6600-B-Ismael Alfarin Diaz to Arminn Leopold, $320,000.

Towchester Ct., 7477-Jura Zickafoose to Cleon A. Smith, $379,000.

Waldo Dr., 5319-Jeffrey L. and Theresa Fraser to Alain and Karen Poisson, $601,000.

Willowood Lane, 6402-Bounthene and Hanna Xayasith to Gregory K., Norman K. and Catherine K. Bradford, $450,000.

ANNANDALE AREA

Americana Dr., 4937, No. 202-Kate E. Borey to Margaret Mary Scholzen, $209,900.

Auburn St., 7301-Amy M. Whetzel and Dawn Lowndes to Mai Mohamed M. Baioumi, $675,000.

Chivalry Rd., 8215-Gerard F. and Sandra G. Johnson to Nancy Joyner, $664,000.

Donnybrook Ct., 7764, No. 107-Peter and Linda M. Skoro to Gi Byung Kim, $153,000.

Exeter St., 4450-Gharam A. Kalifa to Mark J. and Kristen M. Brackins, $555,000.

Ivymount Ct., 4355, No. 45-Garry Larry Mendoza and estate of Armando Artur to Uyen Quach and Hue Bich Thi Tran, $187,000.

King Carter Ct., 4711-Edward and Melissa Weinberg to Walter B. Aughenbaugh, $740,000.

Launcelot Way, 3449-Ross J. Loomis to Linh Mong Huyen Dao, Nam D. Nguyen and Kim Ngan Cao, $649,900.

Martin Taylor Ct., 4103-Miguel Ocasio and Carmen Colon to Brian Jarrod Taylor and Maureen Christie McLaughlin, $765,000.

Montgomery St., 5013-Abode Development Co. Corp. to Mark J. Woods and Nalini K. Rao, $895,000.

Randolph Dr., 4805-Craig Robert Coleman and Erica Danielle Ritchie Quinlan to Christine C. and Andrew C. Durham, $611,000.

Red Fox Dr., 4904-Charles J. and Brenda A. Hebner to Holly B. Hippert, $631,320.

Rust Rd., 3716-Z. Scott Birdwell and Christine M. Svevar to Mark Williams and Kazuki Ko, $979,000.

Walton Lane, 7515-Eleanor M. and Andrew H. Yost to Muhammad Jahangir, $1.12 million.

Woodburn Rd., 3364, No. T2-Dawn Rodriguez to Chuong B. Nguyen, $192,000.

Woodchuck Ct., 4416-Margaret B. and Lawrence J. Dominguez to Patricia Walters and Christopher Michael and Patricia W. Godby, $723,000.

BAILEYS CROSSROADS AREA

Foxwood Nook, 3813-Anne E. Desmond to Robert Bruce and Cecelia E. Mallett, $475,000.

George Mason Dr. S., 3709, No. 1307-Malachi B. and Tanya A. Jones to Joel and Nancy Sawyer, $245,000.

Greentree Dr., 3409-Eghbal and Felicia Saffarinia to George E. and Jennifer Michelle Nimmer, $845,000.

Nevius St., 3409-Ebrahim Esfahani and Hourieh Ghasripour to Iftikhar Khan, $650,000.

Powell Lane, 3800, No. 1122-Matthew D. and Diana Levy to Paula J. Franzini, $370,000.

Seminary Rd., 5501, No. 1315S-Abdallah and Julia Bouhabib to Vishal P. Pandya and Bhagyashree V. Kulkarni, $202,300.

Seminary Rd., 5505, No. 708N-Ghassan and Auria Eugenia Agular Makki to Miguel A. Soriano, $196,000.

Steppes Ct., 3716-Brian and Trista Caldwell to Linda Huynh, $341,000.

BURKE AREA

Barnstable Ct., 9520-Mark S. and Patricia Ellen Nieswiadomy to Jeffrey Blake and Rebecca Christine Ward, $580,000.

Bridgetown Pl., 10364-Young K. and Anna M. Moon to Joseph Antonucci, $348,600.

Burr Oak Way, 10847-Dawn E. Laduke and Thomas W. Brown to Michael W. and Kelly L. Madison, $665,100.

Cherry Oak Ct., 9551-Priscilla J. Vance to Rick Warren and Kayoko Kinjo Larrabee, $440,000.

Coffer Woods Rd., 9913-Mary K. and Joseph R. Price to Danielle M. and Matthew R. Atwell, $633,000.

Dalby Lane, 5206-Edward and Nancy Hill to Nathan and Erin Ratschan, $569,900.

Fitzhugh St., 5824-John Paul and Anne O. Lonam to Daniel Anthony Baglivio and Vanessa Meredith York, $507,000.

Holly Prospect Ct., 9516-David and Laura Ann Baranek to Abu and Fatema Hasan, $800,000.

Lake Braddock Dr., 9235-Richard and Diane M. Wright to Quentin A. and Emily C. Bearse, $595,000.

Mersea Ct., 5402-Gary and Kyechong Fitts to Wei and Qin Lin, $455,000.

Oakshore Ct., 5703-Roberto F. Perez and Tayra A. Rodriguez Perez to Hedayat Ullah, $365,000.

Pierrpont St., 9611-Judith Paras Kaul to Bhishma R. and Parbati Sitaula Aryal, $421,000.

Rilian Ct., 5427-Douglas M. and Amanda M. Thumm to Stephanie V. and Nathan J. Bankson, $669,000.

Sassafras Woods Ct., 10121-Andrew and Christine Walter to James Soo Lee and Minju Kim, $410,000.

Shipwright Dr., 9618-Peter A. Lesnik to Jacob A. and Randina S. Foret, $651,000.

Steamboat Landing Lane, 10342-Justin K. and Heidi W. Collins to S. Nathan and Quiana Puwalowski, $625,000.

Tucker Woods Ct., 9366-Kelly M. Loyer and Michael W. Madison to David S. and Hannah E. Yu, $470,000.

Wooded Glen Ave., 9417-Linda D. Hamm to Matthew J. and Erin M. Percy, $760,000.

CENTREVILLE AREA

Affinity Ct., 5303-William David and Charlotte Ann Snead to Patrick William and Rebecca Lynne Deegan, $575,000.

Basingstoke Loop, 14719-Adam Christopher McCune to Joshua A. and Shannon E. Burke, $310,000.

Black Horse Ct., 14423-Dennis J. Treyes and William S. Miller to Jessica L. Timberlake, $293,000.

Caliper Ct., 5306-Mark B. and Julie E. Nelson to Brad and Jennifer Baker, $650,000.

Climbing Rose Way, 14305, No. 102-Amanda Brown to Karen Elaine Horn, $194,000.

Connor Dr., 13359-F-Trinh Ly to Doil Hwang, $190,000.

Flomation Ct., 14301-Stan G. Barry to Jin Young Colby, $435,000.

Grumble Jones Ct., 14000-C-Jasmine H. Park to Meghan I. Gotkin, $339,900.

Haymarket Lane, 14833-Ken C. and Debra M. Yarcho to Kaitlin Marie Hurley and Craig Nolan Hendry, $335,000.

Honsena Dr., 15109-Michael M. and Sadie Jeanette Schutte to Christopher S. and Andrea Coulter, $565,000.

Jaslow St., 14939-Alfred M. and Briana L. Dintino to Paul B. and Jessica V. Fauteux, $510,000.

Jule Star Dr., 5204-Sung Joon and Do Hyun Park to Kyung H. Pak, $560,000.

Little Rocky Mountain Ct., 14320-Lisette Providencia Morales De Paz to Mohamed A. Gatus and Manal Mansur, $300,000.

Massaponax Pl., 6800-Alexander Serge and Tatiana A. Bayden to Roy D. Leon Delgado, $627,000.

Ordway Rd., 7100-James Lindsey to Hameed and Mohammad Mohammadi, $625,000.

Point Ct., 6223-David J. Rennyson to Godson Vinod Kumar Abraham Raj, Debby Arul Mohan, Arul Mohan Dhas and Rubavathy Mohan, $649,950.

Rosy Lane, 14304, No. 13-Mary L. Sandholm and Jaye M. Lahlou to Sunny Crosby, $225,000.

Skylemar Trail, 6594-Dokyun Kim and Jeong Youn An to Blair Watson Shields and Lillian D. Dillon, $330,000.

Stone Maple Terr., 6823-Ho Song and Kay Lee to Greg B. Sobsey and Caitlin Acosta, $390,000.

Trillium House Lane, 6506-Michael A. and Elizabeth Mason Wayne to Mark W. and Erin L. Lininger, $610,000.

Veronica Rd., 5121-Mark A. and Dianne B. Merrell to Gopal Mandava and Vidyullatha Challa, $864,900.

Waterdale Ct., 5830-Douglas P. and Laura D. Fischer to Selina H.L. Park, $368,000.

Woodfield Dr., 5132-Daniel S. and Anastasia F. Kieffer to Donald A. and Julia K. Washington, $450,000.

CHANTILLY AREA

Autumn Glory Way, 4863-Anastasia Jones to Kevin G. and Regan L. Sherfey, $975,000.

Flowing Brook Ct., 13763-Fatma Lale Yurukoglu to Jung Chul Lee and Seojin Ahn, $225,000.

Garden View Lane, 4832-Van Metre Homes at Westfields Corp. to Sung Rye Lee, $697,325.

Kincaid Ct., 4200-Maria Ibelize Saavedra to Matthew Stoner and Neelam Yadav, $519,000.

Morningdale Dr., 4554-Fadil Abdelfatah and Hibat Allah E. Abdelkarim to George Alex Mokaya, $745,000.

Southernwood Ct., 13709-Tenzin Gyaltsen Khedrup to Jeffrey D. Dershewitz, $535,000.

Winter Harbor Ct., 4124-Justin J. Culbertson to Bryce and Carla Yuska, $230,000.

CLIFTON AREA

Clifton Point Dr., 12243-Clifton Point Corp. to Mark W. and Sara M. Davis, $1.38 million.

Henderson Rd., 12213-Roy Wayburn and Carol Ann Mace to Sharon Jung Park, $655,000.

Rock Hollow Lane, 6451-Richard W. and Tammy M. Triplett to Heather Frazier, $810,000.

Springdale Estates Rd., 13101-William C. and Brett L. Moore to Jason Ruppert, $869,900.

FAIRFAX CITY AREA

Abernathy Ct., 5386-Sumira Singh Osterman to Nart Yousef Ali Bouran, $830,000.

Alta Vista Ct., 10923-Karen and Kenneth J. Badger to Paulman and Grace Kwong, $510,000.

Artery Dr., 11932-Steven E. and Lindsay S. Boughton to Murat Ersoy, $414,000.

Beacon Grove Cir., 4452B-Mun Su and Sung Joo Park to Carlos B. Carmona, $446,000.

Birch Bark Ct., 13400-Gary B. and Sheila M. Spitzel to Bo Liu and Mei Han, $664,800.

Blue Barn Way, 3132-David and Deborah Lingwood to Shreedhar Kandel, $645,000.

Carterwood Dr., 4717-James W. and Anne B. Reynolds to Elliott T. and Jennifer Lou Hardaway, $600,000.

Ceralene Dr., 9811-Erin C. Duarte and Patricia A. Hare to Sidi Mohammed Benhabib and Sara Bouarroudj, $660,000.

Copeland Pond Ct., 8759-Segyl Shin and April Eun Lee to Thuy Dung Nguyen and Niem Tran Tang, $920,000.

Crouch Dr., 12879-Christopher at Hampton Springs Corp. to David J. and Kathy L. Bishop, $1.09 million.

Fair Valley Dr., 4572-Cheryl E. Meltz and Marc H. Kroopnick to Harry and Anita H. Panwala, $580,500.

Fairfield House Dr., 12253, No. 410C-Christy A. Bidstrup to Michael J. Zamberlan and Sara L. Woods, $365,000.

Fox Lake Dr., 4265-Daniel P. O’Brien to Babak Mansouri and Mehrnoosh Siahi, $480,000.

Garden Ridge Lane, 12128, No. 302-Henry Valvert to Viktoriya Maslova, $305,000.

Great Laurel Lane, 3605-Teresa Marlese O’Brien to Nathan F. and Kate M. Wilke, $651,000.

Hampton Forest Way, 5319-John Adam and Amy G. Suppes to Matthew R. Mazarowski and Gretchen M. Thompson, $614,900.

Indigo Lane, 10510-Jamie L. and Gregory P. Wood to Mark A. Koval, $630,000.

Kingsbridge Dr., 9906-Gayle A. Robson to Yue Dong, $456,000.

Lady Somerset Lane, 12701-Michael S. and Jean C. Smith to Kayla K. and Brandon Edward Berry, $700,000.

Log Ridge Dr., 11446-Adam and Barbora Simkova Bowser to Kuntay and Hilal Ay Celik, $685,000.

Luxberry Dr., 4670-Carl Burrus to Yan Xie and Heyi Fang Fang, $530,000.

Mariner Lane, 4322-Leslie P. Fridley to Kye Han Lee, $540,000.

Marvell Lane, 5201-Betty Chaffee to John A. Gould, $521,052.

Metcalf Cir., 12102-Robert and Elaine R. Ehrlich to Chris N. Mangal and Mohammad Sidky, $630,000.

Oakcrest Dr., 4920-Craig and Tanya M. Salewski to Dale Johnson and Kimberly Pugh, $899,000.

Parkside Dr., 11924-Yong S. and Dong Yul Chi to Yu Shi and Jun Zhou, $687,500.

Pine Park Ct., 12223-SJJ Corp. to Benjamin Bartunek and Caitlin Finch, $625,000.

Point Pleasant Dr., 12803-Michael C. and Deborah M. Page to Jack Dinh Nguyen and Ha Thi Kim Le, $530,000.

Prince William Dr., 3824-Whitney A. Reitz to Josephine A. Pillis, $925,000.

Quiet Brook Rd., 5813-John C. and Rebecca B. Salt to Stephanie L. Wright, $815,000.

Richardson Dr., 5212-Tina M. Morris to Darren Deroos and Miranda Deroos Louden, $715,000.

Rittenhouse Cir., 3040-Mariarosaria and Giovanni Sciannameo to Alicia Jones, $600,000.

Rockaway Lane, 11734-Harold Hendrick to Abigail Butts, $375,000.

Shady Ridge Lane, 13225-Suman and Asha Vardan to Meher Kishore and Kanthi Priya Vemula, $680,000.

Southport Lane, 5413-Jeffrey I. Leaf and Teri Lynn Ostroviak to Michelle and Sean T. Meadows, $645,000.

Stella Blue Lane, 2951-Robert and Mary Becker to Lance A. Lasner, $900,000.

Sudley Ford Ct., 3760-Anice L. Ogden to Satchanawit Phongkriangkrai, $300,000.

Talking Rock Dr., 3021-Samuel and Carolyn Belk to Kapil Simkhada, Saraswati Neupane Simkhada and Ujwal Kanta Ray, $435,000.

Tortoise Pl., 13028-Kwang Taik and Jung Hee Choi to Susan Gohn and Sook Ja Park, $715,000.

Varny Pl., 12616-Billie R. and Angela M. Brewer to Kristin N. and Young S. Kim, $450,000.

Werthers Ct., 4037-Terry J. and Steven A. Lussos to Donna Audritsh, $550,000.

White Rose Lane, 9031-Alexander R. and Lauren M. Liggitt to Ryan Hersh and Brittany Whitt, $440,000.

FAIRFAX STATION AREA

Brimstone Lane, 6822-Thomas J. and Mary J. Hanlon to Patrick D. and Kristen Chowning Martin, $825,000.

Chase Glen Cir., 8621-John F. and Ann M. Van Steenburgh to Steven C. and Martha G. Mackie, $799,950.

Deuaughn Ct., 11152-Lexicon Government Services Corp. to Douglas R. and Jennifer L. Medd, $680,000.

Haddington Ct., 8131-Loraine Blackwood and James H. Dargue to John A. and Yen H. Tigani, $840,000.

Magnolia Ridge Rd., 8900-Brent A. and Lara C. Brinson to George T. and Amber N. Rouson, $699,500.

Oxcrest Dr., 9887-Araz and Lealav Akrawi to Mirza Mohammed Ali Baig, $1.13 million.

Shady Slope Ct., 9903-George T. and Theresa A. Gitchel to Mark B. Mullins and Daniela T. Booton, $955,000.

Westpointe Dr., 8408-Stephen P. and Chris A. Mattingly to Norman I. Siberon and Francoise L. Casablanca, $685,000.

Yates Ford Rd., 11510-Kristjan and Urve Esna to Leslie Alan Robert Niblock and Patti Ann Smith, $850,000.

FALLS CHURCH AREA

Camp Alger Ave., 7607-Maria G. Matus to David Loewy, $576,000.

Darwin Ct., 6733-Adam McKinney and Dorothy S. McLeod to Masum Miah, $466,000.

Genea Way, 8047-Eb Investments Corp. to John J. Herwing and Rachel A. Peterson, $440,000.

Hickory Hill Rd., 6909-Charles and Monalisa Johnson to Joseph K. and Amy J. Haywood, $690,000.

Irvington Rd., 2916-Mark C. Young and Rachel Fisk Levin to Kevin T. Gluba and Katriona Buhler, $487,500.

Moly Dr., 6820-Zhijun and Jiaqi Liu to Felipe and Carolina Millon, $1.1 million.

Raymond Ct., 2810-Stephen M. and Jacqueline M. Kobily to Nataleeja and Daniel Bucci, $471,000.

Strathmeade St., 3019-Sarah Julia Meltzer to Viveca Margareta Stahl Kazarian, $545,000.

West St., 2641-Ronald and Sheila M. De Lugo to Chase and Anneke Brown, $650,000.

Yarling Ct., 2819-Marcus and Lavonne Barnett to Hristo Enev, $353,000.

FALLS CHURCH-PIMMIT AREA

Falls Reach Dr., 7078, No. 303-Hee Won Bong and Ji Hoon Yang to Chen Zhang and Shimeng Liu, $458,500.

Haycock Rd., 7023, No. 706-Aaron Ross Schwid and Youngkey Chung to Noemi Garcia Montes and Rafael Matas Trillo, $645,000.

Leonard Rd., 2003-Sunshine Homes Corp. to Huy Tran and Jessica Dalrymple, $1.3 million.

McLean Park Rd., 2216-Beverly B. Swain to Elizabeth Whitney Bryant, $585,000.

Nordlie Pl., 2004-Carla Rosado to Nithin and Preeti Chopra, $531,000.

Shreve Rd., 7719-Leslie A. Hilbert to Julie M. Sibbing and Maria Lewis Brinza, $594,500.

Ware Rd., 1905-Michael Seemann to Joseph and Marla Annette Brown Hussa, $456,000.

FORT HUNT AREA

Admiral Dr., 7607-Evergreen Companies Corp. to J. David and Kristen Morrissy, $1.5 million.

Brewster Dr., 8412-Jeffrey T. Helvey to Robert and Amy Goodreau, $749,900.

Chancery Ct., 8163-John A. and Elizabeth L. Bachmore to Richard and Shereen Ali, $610,000.

Harbor Terr., 2215-Albert W. and Cindy R. Hinton to William J. Jones Jr., $765,000.

Londonderry Rd., 2507-Erik Swanson and Hasna Makry to Amy and Brandon Tilman, $614,900.

Priscilla Lane, 1124-Mauricio R. Hernandez and Sally Sternal to Daniel J. and Allison W. Pugh, $740,000.

Waterford Rd., 8709-Joseph Charles and Lisa Vierse May to Brendan S.G. Kelly, $701,000.

GREAT FALLS AREA

Allenwood Lane, 10602-Daniel L. Willison to Robert J. and Sarah J. Donovan, $1.25 million.

Deerfield Pond Dr., 9904-Alan J. and Aliah F. Warmund to Kimberley Haver, $1.39 million.

Harriman St., 1015-Mohamad Rostom Haidar and Wadia Marouf to Ehab A. Hassan and Hana Mohammed, $812,000.

Monticello Ct., 10862-Frank S. and Laurie A. Pincoski to Mohamad Abbas and Nada S. Alshimmari, $550,000.

Rolling Holly Dr., 908-Diane T. Hoyer to Shane Aaron Young and Danielle Rivard Fishman, $800,000.

Springvale Ct., 10605-Michael E. and Tina W. Meegan to Justin H. Wasfy and Monica C. Huftalen, $907,000.

HERNDON AREA

Air And Space Museum Pkwy., 13644-US Home Corp. to Mohan Yang, $634,000.

Alton Sq., 12913, No. 304-Charlee A. Dimmock and Sarah D. Makin to Danuta T., Boguslaw C. and Aleksandra M. Konefal, $202,000.

Ashnut Lane, 13147-Roger Tomasek and Deborah Ann Ellefson to Khalid Abudiab, $469,500.

Bankfoot Ct., 13015-John M. and Patricia C. Sharockman to Aihua Guo and Haiying Li, $820,000.

Bicksler Dr., 1106-Jose I. and Maria E. Somoza to Grant and Michelle Clough, $410,000.

Centre Park Cir., 12925, No. 205-Daniel Phillips to Sai P. Sunkara, $290,000.

Congreve Ct., 2508-Bank of New York Mellon and Bank of New York to Stuart A. and Paula L. Rainer, $455,600.

Cuttermill Ct., 1419-Joseph L. Brown to Fritz and Jenna Lynn Tanis, $495,500.

DaVinci Lane, 13519-Alireza and Nahid Mahmoudzadeh to Sri and Kavitha Srikumar, $392,900.

Fox Mill Rd., 2630-Jose and Paola Flores Thomas to Panayiota Chrisodoulou, $800,000.

Grant St., 721-David Su to Jinghai Zhang, $584,000.

Herndon Woods Ct., 733-Andrew Jacob Moore to Andrew Farkas, $372,500.

Iron Forge Rd., 2618-John H. and Kathleen A. Gold to Vishnu V.R., Anjani D. and Venkata D.K. Amirneni, $745,000.

Kings Valley Ct., 1504-Robert E. and Lori J. Gerlaugh to Charlie and Loredan A. Hung, $629,600.

Landerset Dr., 1111-Gillbert Pazos to Emran Mohammed and Seeman Ahmad Hussain, $680,000.

Maleady Dr., 2141-Gregory S. and Gloria J. Boland to Michael T. Stewart and Rhonda L. Garner, $479,000.

Merlins Lane, 503-Nichole Flavia Lopes to Carlos E. Acosta Aguilar and Nathalie Acosta, $411,280.

Muirkirk Lane, 13452-Michael J. and Tiffini J. Janowich to Venkata S. Kalidindi and Nitya S. Gottumukkala, $585,000.

Paddock Gate Ct., 2619-Jeffrey and Amy Henley to Law and Meenai Rajbanshi, $760,000.

Pelmira Ridge Ct., 13110-John R. and Lisa W. Hamilton to David W. Jessop and Rena M. Kalter, $685,000.

Point Rider Lane, 13361-Joseph Francis and Kathleen Smith McGinness to Bassem Beaini and Ramona Ramadan, $680,000.

Preuit Pl., 13337-Contreras Martinez to Tikumporn Gunpanich and Parunyou and Parichat Koolphanich, $265,000.

Rock Ridge Rd., 12576-Michael M. and Deborah L. Wei to Jeremiah James and Catherine Turner McDaniel, $565,000.

Stone Mountain Ct., 2606-Daniel and Diana Curtiss Sreebny to Da Minh Tong Tran and Mai Tong, $550,000.

Terrymill Dr., 12629-Jack M. and Vicki M. Hupp to Matthew P. and Kelly G. Anderson, $580,000.

Westcourt Lane, 2204, No. 207-Mchale and Mchale Corp. to Monroe A. and Anita Gill Anderson, $199,000.

Windcroft Glen Ct., 1004-Arevalo to Luis D. Altamirano Mercado, Maria D. Mendoza Aguirre and Florentina Herrera, $440,000.

HUNTINGTON AREA

Burgundy Pl., 5536-Donna J. Lewis to Fravia Vanessa Marquez De Fernandez, $387,000.

Edgehill Dr., 5822-Daniel W. Green and Robert S. Kinnish to Noah Porter and Jessica Torres, $400,000.

Halwis St., 5536-Jason Warsewich to Minh N. Vu, $382,000.

Lofthill Ct., 5732-Sharyn C. Wilson to Louise Kay Whitt, $335,000.

Midtown Ave., 2451, No. 1604-Benjamin C. Hightower to Matthew J. Bell, $390,000.

Monticello Rd., 6018-Barbara Frances Gibson to Harold R. Denton, $380,000.

Mount Eagle Dr., 5904, No. 809-Janine O. Provenzano to Marina Kotzavekiaris, $224,900.

HYBLA VALLEY AREA

Clifton Farm Ct., 8228-Richard M. Charlton to Katherine Sigety and Bryan Redding, $427,999.

Coxton Ct., 7530, No. 120-Esteban and Nina Rostro to Thomas L. and Hilma O. Moon, $249,000.

Fleming St., 2703-Kara Lisa Burge and Fred Winton Smith Jr. to Matthew Hawkins, $559,000.

Groveton St., 3408-Lelia Schalow Ingle to Mircea Augustin Munteanu, $365,100.

Kings Village Rd., 3004-Michael J. Corcoran to Jeffrey Cobb, $367,500.

Westfield Ct., 7148-Taylor A. and Nicole K. Banks to Francisco Evelio Leon Canas, $319,000.

LINCOLNIA AREA

Bismach Dr., 5606, No. 204-Wilfredo Padilla Melendez to Jose Luis Prado, $230,000.

Cheyenne Dr., 6480, No. 303-Gillian M. McNally to Vasco F. Fernandes, $307,000.

Edsall Rd., 6301, No. 602-Elisabeth A. Jones to Farnaz Yazhari, $415,000.

Harrington Falls Lane, 5613, No. 5613B-Matthew E. and Kristen L. Dalton to Michael Luc and Vananh Nguyen, $440,000.

Irvin Sq., 4757-Peter Alan Stephan and Susan June Fearnow to Hong Qiang and Jing Ning, $481,000.

Shetland Green Rd., 4578-Jimmy L. Swart and Mary Agnes Byers to Tiffany D., Kevin D., Ben and Queenie D. Luu, $698,000.

LORTON AREA

Bitterroot Ct., 8742-Jayant B. and Mrudula J. Shah to Mohammed Iqbal and Naheed Nasrin, $850,000.

Central Green St., 9195-Van Metre Homes at Liberty Corp. to Derek R. and Juanita R. Johnson, $661,715.

Cockburn Ct., 8162-Theresa A. Obando to Camille Annette Kenner, $254,999.

Furey Rd., 9172-Anthony J. and Ila L. Convertine to Mouatassim Merzao, $530,000.

Graysons Mill Lane, 7651-Ryan L. Yarczower to Eric D. Trias, $599,999.

Hamilton Ct., 6912-Amy T. Sajda to Jesus Benjamin Correa and Ana Carolina Osuna De Correa, $375,000.

Hill Dr. E., 9914-Herbert and Jin Hee Koenigsbauer to Nighat Iqbal, $590,000.

Koluder Ct., 8515-Kenneth and Claudia Leon Miller to Richard R. Janampa Quispe, $288,000.

Newington Commons Rd., 8757-Thomas R. and Susan W. Weber to Mojtaba Amin, $338,900.

Potters Hill Cir., 9617-Norman I. Siberon and Francoise L. Casablanca to Thomas M. and Denise Bearden, $490,000.

Saluda Ct., 9505-Rafael Majano and Mabel M. Salmeron to Iqubal Hassan, $340,000.

Sotheby Way, 7110-Carlos F. Gavilanes and Lyne I. Seguin to Lillian D. Dillon, $570,000.

Swans Creek Way, 9036-Craig and Janette Peterson to Brigid Rose Ferraro, $960,000.

Wild Prairie Rose Way, 8702-Andrew J. and Lisa M. Ide to Michael J. and Cynthia Y. Cassic, $610,000.

MCLEAN AREA

Balsam Dr., 6008-Carlos Roig Franzia and Meghvi M. Roig to Ross and Alyssa Hartman, $1.01 million.

Byrnes Dr., 6614-Givago Growth Corp. to Batul Razvi, $1.67 million.

Colonial Rd., 1243-Edward G. and Karey M. Yeats to Nadezhda Nikolaeva and Matthew David Dettman, $975,000.

Dempsey St., 1622-Patrick Birchall to Partha Pratim and Sanjukta Mitra Som, $975,000.

Enola St., 7833, No. 211-Michael F. Rettinger to Syed Ali Murtuza Quadri, $255,000.

Forest Lane, 1532-Robert B. and William Scott Schmidt to Edward Grubb and Kathleen Delaski, $1.29 million.

Greensboro Dr., 8360, No. 1008-Jackie and Odile Pujol to Yanchun Liu and Chenxue Wang, $390,000.

Ingeborg Ct., 1400-Nova Holdings Corp. to Amol Arun Dani, $1.5 million.

Kennedy Dr., 1954, No. 104-Tri Hien Nguyen to Nghia V. Bang, $235,000.

Lewinsville Rd., 8019-Kenneth T.K. Sun to Susan M. Cardenas, $785,000.

McLean Mews Ct., 1421-Joel M. and Beth A. Robinson to Armando Enrique Heilbron Ortiz and Mercedes Quiros Llobet, $869,000.

Northwyck Ct., 1353-Chong Ok and Pamela Yim to Yang and Chunhua Yang, $1.33 million.

Old Dominion Dr., 8029-Barbara J. Burka to Kevin L. and Hillary C. Shipp, $1.12 million.

Providence Terr., 1238-Antonio C. and Nancy V. Ledesma to Thirupathi Reddy Pochampally and Radhika Kotangoor, $1.21 million.

Rosemont Dr., 6827-Kathy D. Carpenter to Sukhminder K. and Haar Sandhu, $750,000.

Southridge Dr., 6917-Michael A. and Dane R. Maestri to Dun Li and Yang Lu, $1.07 million.

Swinks Mill Rd., 827-Mike and Malek D. Nikzad to Shaun W. and Rodica Donaldson, $1.5 million.

Touchstone Terr., 8111-John L. and Judith Louise Clark to Sarfraz A. Durrani and Gihane Askar, $875,000.

Tremayne Pl., 7621, No. 307-Stephanie L. Zimmett to Philippe Mauger, $269,000.

Vinita Lane, 1211-Robert J. and Jennifer D. Kennedy to Song Shi and Ping Zhu, $1.25 million.

Wrightson Dr., 1629-Daniel E. and Christine C. Moore to Robert and Leslie Bradenham, $890,000.

MOUNT VERNON AREA

Aspen Dr., 4212-James M. Moore to Allen and Kiyo Larson, $479,000.

Braddock Ave., 8716-Danielle M. Lopez to Glenndon E. Page Jr. and Ger Kenny Yang, $540,000.

Colonial Ave., 3905-Frank J. and Kuntheary Y. West to Jon and Patricia A. Lammers, $860,000.

El Camino Pl., 3805-Olga Lima Velasquez to Maricel Z. and Efren N. Abcede, $142,000.

Gibbs St., 4007-Anne W. and Christopher A. Gabriel to David A. and Belinda Taylor, $520,000.

Jake Pl., 8286-Herberth Fuentes and Jesus Pisfil to Samantha Colgan and Marc Praxedes Etchepare, $400,000.

Mount Vernon Cir., 9437-William L. and Myra Gravois Pitts to Joshua Crews and Kristen Marie Twyman, $989,000.

Orange Ct., 8323-Alexander M. and Lorene A. Wright to Lucas Brian and Christina Waite, $585,000.

Russell Rd., 7926-Adolfo L. and Piedad S.L. Troitino to Vladimir O. Moruno Cruz and Alba Yamale, $380,000.

Southwood Dr., 4313-Chang Yeon Joo to William J. and Heather A. Parker, $659,900.

Venoy Ct., 8678-Tammy Kaye Rosario to Xiya Li, $315,000.

Washington Ave., 8525-Janice S. Jacobs to Michael Louis Ramirez and Jeannette Recio, $515,450.

NORTH SPRINGFIELD AREA

Danville St., 5403-David Alan and Michelle Lynn Chacon to Geoffrey D. Koslow, Ellen Koslow and William A. Williams, $459,900.

Lonsdale Dr., 5218-Hema D. Dalal and Monali Dalal Malaveetil to Michael Stewart, $405,000.

Weymouth Dr., 5307-Doris S. Thomas to Christina M. Darter Henry, $519,000.

OAKTON AREA

Bushman Dr., 10222, No. 8101-Leslie B. Lord to Eduard and Melanie Zadrima, $180,000.

Cyrandall Dr., 9957-Lange Johnson and Elizabeth Burk to Mukta H. Joglekar and Kaustubh U. Soman, $690,000.

Foxvale Dr., 3212-Neil and Charene Potts to Sunil and Neeta Sehgal, $800,000.

Mereworth Ct., 3106-Brent Andrew and May Couron Smith to Joseph Kerry Wilkerson and Danielle Elise Talamantes, $700,000.

Oakton Terrace Rd., 9987-Diana and Wahid Baqaie to Monica C. Wilson, $299,900.

Summit Square Dr., 3175, No. 5-A12-Justin T. Guffain to Christian Alonzo Eusebio, $224,100.

Valentino Dr., 10225, No. 7213-Eric Jay Rossum to Christopher Nhan Luu, $275,000.

RESTON AREA

Approach Lane, 2013-Donald Tetteyfio and Elizabeth K. Hammond to Douglas Balko, $487,500.

Beacon Heights Dr., 2026-Peter L. and Leah B. Coughlin to Ajit S. Dutta and Bonnie L. Galat, $885,000.

Breton Ct., 11824-Joseph Luigi Fatigati to Ba Van Phan, $355,000.

Chestnut Grove Sq., 11232, No. 334-Richard J. and Rebecca Scott to William Borrelli, $229,900.

Colts Neck Rd., 2000, No. 1-Michael A. Venuti to Jennifer Buelin, $265,000.

Crows Nest Lane, 2274-Christopher M. and Irmgard R. Koehncke to Donald C. Hunt and Isabelle C.D. Achille, $699,900.

Dry River Ct., 11727-Meghan E. Roman to Mary Barthelson, $465,000.

Forest Edge Dr., 11110-Albert V. and Maria E. Calupitan to Nicholas and Brandi Fawn Bertoni, $463,000.

Golf View Ct., 1804-Jose M. and Alexandra F. Kassar to Nicole A. Kearney and Michael David Cooper, $490,000.

Grovehampton Ct., 10852-Yu Bin Bi and Qian Fang Chen to Esmeralda De Jesus M. Marques Da Costa Mangueira, $750,000.

Hemingway Dr., 11506-Russell Bodoff to Christy Dow Hoke, $995,000.

Hunters Green Ct., 11613-Kamran Nikkhah to James Hottle, $530,000.

Jonathan Way, 1783, No. B-Phillip C. and Allison M. Ayoub Egge to Julio A. Fochi, $205,000.

Lake Shore Crest Dr., 1720, No. 36-Anantha N. and Suparna A. to Sambhav P. Srirama, $330,000.

Lovedale Lane, 2225, No. 306A-Kathleen Strother to Guru Sarma, $254,000.

Market St., 11990, No. 2005-Peter S. Leyton to Simone and Leon Nathan, $1.1 million.

Market St., 12001, No. 358-Bimla Paul to Stephen D. Chenard, $360,000.

Newbridge Ct., 11718-Robert B. and Ashli J. Douglas to Huy Nguyen and Jiayan Cai, $572,000.

Orchard Lane, 11464-Jasser Thiara to Michael Schaefer and Senzel Ayubi, $720,000.

Park Glen Ct., 1500-Evan Roberts and Christine Rummel Price to Clayton and Marguerite Lee, $501,000.

Quietree Dr., 1704-Cheryl D. Arceneaux and Cheryl D. Phillips to Erica Lauren and Karim Panah, $345,000.

Saffold Way, 11104-John C. and Deena F. Duncan to Fritz David Diefenderfer and Megan Elizabeth Kervin, $405,000.

Spyglass Cove Lane, 11299-Michael D. and Nicole A. Zalles to Justin Thomas and Julie Namlinh McHale, $889,000.

Stoneview Sq., 11615, No. 72-Marc D. Brannock to Yasser F. Ansari, $172,500.

Stuart Rd., 1521-Charles W. and Linda M. Roden to David N. and Mihaela Tipler, $835,000.

Vantage Hill Rd., 11625, No. C-Gretchen Hamm to Jacob Vann Strickland, $250,000.

Walnut Branch Rd., 12126-Phong H. Nguyen and Mai P. Bui to Puja Dixit, $888,000.

Wild Hawthorn Ct., 11523-Patrick W. Wright and Carol L. Drayton to Francis M. Canavan and Patricia E. Bork, $590,000.

SEVEN CORNERS AREA

Hazelton St., 3067-Kevin Alexander Oakley to Julia Liapidova and John Trevor Jones, $625,000.

Patrick Henry Dr., 3123, No. 336-Scott Allen Hutchison and Caroline Patricia Danforth to Maria Araviakis, $207,700.

SPRINGFIELD AREA

Applecross Lane, 8914-Matthew and Yang Jacobsen to Robert John and Ashley Dixon Varga, $610,000.

Beech Hollow Lane, 8607-Salma Sabagh and Abdeladim Radouani to Younes Benzahra, $442,000.

Chars Landing Ct., 8109-Gregory Edward and Lynnette M. Lowrimore to Brian and Kim Maurer, $939,000.

Colorado Springs Dr., 7902-Shane A. and Laura S. Pacheco to Bahadur Ali and Liaquat Ali Chaudhari, $530,000.

Dana Ave., 6102-Purna P. and Gayatri Basnet to Binh V. Nguyen, Mai Phuong Duong and Truong Duc Duong Nguyen, $490,000.

Edinburgh Dr., 7904-Aster Demissie to Shurmella A. Condell Aslan, $437,000.

Fishermans Lane, 9103-Victor H. and Laura M. Dudko to Timothy M. and Elizabeth L. Mahoney, $679,900.

Gambrill Ct., 7918-Kevin and Jessica Weaver to Valeria L. and Calin M. Foarce, $460,000.

Grandview Ct., 8010-George Williams to Darren H. Cheung, $333,000.

Hanover Ave., 5908-John C. and Rosamond H. Stadick to Paul E. and Allison Watson, $439,900.

Jenna Rd., 7403-Paul S. and Pauline M. Wilson to Jason William and Amanda Adams, $610,000.

Kitchener Dr., 8477-Kevin and Shantell Benore to Jose E. Oyarce Guevara, $410,000.

Lindside Way, 8294-Craig A. and Tracie J. Rankin to Justin Patrick Hurt, $580,000.

Modisto Lane, 7705-James R. and Cynthia J. Bachinsky to Jason Michael and Elizabeth Kiser Hayes, $628,150.

Northern Oaks Ct., 7668-Jennifer L. Campos Watson to Ethel D. Powell Ackon, $369,900.

Parkdale Ct., 8133-Dennis J. Hlinka to Geraldine P. and Kevin J. Leano, $325,000.

Redman St., 8725-Jack Zhang and Annie Ma to Veasna Ky and Solida Prak, $865,000.

Rolling Oak Lane, 7325-Katherine E. and Tuyet Thi Langley to Camille Lakhani, $416,500.

Sleepy Brook Ct., 7907-Bruce T. and Joyce F. Desautels to Adam M. and Allison J. Hill, $824,900.

Spaniel Rd., 7016-George W. and Linda G. Christopher to Eric J. and Alexandrea M. Acocella, $619,900.

Sprouse Ct., 6909-Nabila Ebrahim to Karen E. and Quinn P. McAllister, $540,000.

Sugar Creek Lane, 8445-FLB1 Corp. to Steven Mark Kellet Jr., $320,000.

Virginia Dr., 7801-Nia Builders Inc. to Amra Suhail, Aaqib Choudhry and Haris Shakeel, $820,000.

Willow Oak Pl., 7215-Ahmad Al and Nagia K. Kurabi to Terrence Sommers, $524,900.

VIENNA AREA

Adams Hill Rd., 2036-Barlett D. and Jennifer C. Cleland to Davin Ian and Kelly Michelle Schneider, $1.07 million.

Carnegie Dr., 8329-Robert J. and Judith I. Federico to Jeffrey J. and Mary D. Dixon, $603,000.

Church St. NE, 349-Alan C. and Diane Z. Chase to Russell F. and Anna Benson, $1.53 million.

Coral Gables Lane, 8595-Ronald S. and Melissa D. Hauptman to Shawn and Amanda Conner, $925,000.

Cymbal Dr., 9704-Peng and Jennifer Hsieh Yang to Cheng Yang and Shichun Xin, $950,000.

East St. NE, 310-Andrew J. and Gloria Maria Chmiel to Andrew and Melody Roberts, $1 million.

Gallows Rd., 2726, No. 609-Kyu L. Lim to Mlyard and Rafif Alzayat, $335,000.

Jackson Pkwy., 2422-Bernard G. Farrell III to Sorareth Nuon and Noelia Hinojosa, $640,000.

Laura Gae Cir., 2807-Brian B. and Jennifer Park to Leeanne Tran Andhoang, $749,900.

Lockerbie Lane, 1749-Alberto L. Perez Pietri to Peter Ho and Sui Ngan Zu Yeung, $901,045.

Madrillon Springs Ct., 2038-John E. Dorman and Agnes W. Leung to Trevor and Lara Meyers, $720,000.

Manhattan Pl., 2772-Yoon Y. Choo to Jeffrey Shirck and Sarah Kathryn Park, $655,000.

Melody Lane SW, 116-BH Custom 116 Melody Corp. to Nikhil Pant and Shareen Jolly, $1.3 million.

Northern Neck Dr., 1473-John J. and Susan M. Fratamico to Muhammad A. Malik and Khadija El Kamsaqui, $735,000.

Pepperdine Dr., 8602-M & K Design and Construction Corp. to Mitchell A. and Ashley E. Bashur, $918,000.

Reflection Lane, 8405-Reginald and Cynthia Sanders to Alejandro Zapata and Cindy G. Olivarez, $871,111.

Scarab St., 9502-Charles L. and Nicole E. Gilman to Philip S. and Mary S. Copeland, $815,000.

Stone Hollow Dr., 2760-Termsakdi Varnasup to Walid Hamoud Ali Al Najar, $530,000.

Wolftrap Oaks Ct., 2009-Christopher J. and Leslie N. Wood to Paul William and Kelly Phillips, $870,000.

WEST SPRINGFIELD AREA

Astongale Ct., 8966-Sanford Lee and Sharon Zarkin to Nicholas J. and Anna H. Colaric, $410,000.

Burling Wood Dr., 8619-Christopher P. Mazur to Kyle and Kelly Roskam, $455,000.

Carrleigh Pkwy., 8300-Julie A. Meier to Benjamin and Kimberly Hammond, $519,000.

Duck Ct., 7205-James M. and Sally E. Coyne to Brett and Meghan Groves, $660,000.

Forrester Blvd., 8409-Thomas M. Dill and Barbara E. Kauffman to Brian D. and Anne D. Gant, $300,000.

Harland Dr., 8314-Stephen Leonard and Martha P. Harris to Arthur J. and Natasha G. Robbins, $520,000.

Jansen Dr., 7927-Robert Fred and Becky Holloway Mortlock to David C. Salmon and Stephanie N. Parker, $555,000.

Nanlee Dr., 8623-Christina Lynn Pattavina to Rinaldo Nicholas and Majlinda Olivieri, $625,000.

Prince George Dr., 5901-G-Gabriel T. Gawen to Jack M. and Margaret M. Rembisz, $220,000.

Rolling Forest Ave., 7107-Barbara H. Leadbetter to Christopher S. and Sage Vasquez, $690,000.

Shooting Star Dr., 7725-Daniel and Lisa Barrios Altman to Caroline Graves, $511,000.

Westover Ct., 8504-Lisa A. Zumstein to Ramiz and Diane Tafilaj, $237,000.

Fairfax City

These sales data were recorded by the City of Fairfax Real Estate Assessment Office.

Chancery Park Dr., 4310-Joseph F. and Amy J. Paratore to John J. Scarcella, $940,000.

Fairchester Dr., 10849-Edy Wilner Castellon Claure to Mustapha Amlai, $511,000.

James Wren Way, 10539-William D. and Diane D. Voit to Antonio C. and Nancy V. Ledesma, $654,900.

McLean Ave., 3715-Michael Francis Trentacoste to David Patrick and Jennifer Lynn Meredith, $710,000.

Oak St., 3957-Pulte Home Co. Corp. to Harry Jacob Parrish III and Karolyn Irene Hilaski, $778,000.

Schuerman House Dr., 3528-Marcellus C. and Ashley A. Tennyson to Madison H.and Andrea K. Cherepy, $1.24 million.

Tecumseh Lane, 10307-Jack H. and Geraldine H. Maskell to Kristoffer R. and Alisha A. Jackson, $632,000.

Falls Church

Among homes sold in Falls Church.

Ellison St., 1304-Michael Patrick Leahy to Andrew Ehrlich, $1.32 million.

Gundry Dr., 355-Sandra Lee Orr to George L. Topic Jr., $605,000.

Kennedy St., 1007-Andrew Ehrlich to Brian H. and Erin P. Crum, $775,000.

Virginia Ave. S., 223-Neal M. Callander and Janet A. Droge to Cynthia M. Bartley and Phyllis A. Mulbaruger, $607,500.