ALEXANDRIA-BELLE VIEW AREA

Arkendale Rd., 6219-Kristin A. Buczek to Lindsay Michele Callahan and Peter Joseph Downes Jr., $732,000.

Belle View Blvd., 1305, No. A1-NSR Properties Corp. to Robert Lawrence Connolly Jr., $225,000.

Kenyon Dr., 6734-Ryan V. Schear and Ojay S. Miakhil to Bethany E. Ellis, $365,000.

Potomac Ave., 6502, No. B2-Reuben Lee Ginn Sr. to Melissa Rosario and Steven Zweifach, $130,000.

Quander Rd., 6808-Michael David and Katherine Susan Fries to Lisa Ann and Amanda Murphy Reeves, $436,900.

Wakefield Dr., 6621, No. 614-Lody Isaac to Gretchen Siegel Giannelli, $142,000.

Westhampton Dr., 6927-Jose M. and Juanita G. Rodriguez to Stephanie L. and Brent R. Hawkins, $385,000.

ALEXANDRIA-FRANCONIA AREA

Achilles Ct., 7021-Raymond T. and Lori A. Cavanaugh to Derek W. Kushmerek, $421,600.

Ashleigh Manor Ct., 7027-Richard Allan and Sarah C. Babcock to Gerald E. and Barbara L. Elphick, $530,000.

Bernard Ave., 6216-Alvin T. and Bettie L. West to Khawaja Muhammad Azam Butt, $462,000.

Bradmore St., 6001-David L. Greksouk to Gregory Jackson, $535,000.

Captains Cove Ct., 7112-Edward and Norman Luttrell to Esayas N. Gebremichael, $435,000.

Crocus Ct., 6008-Zewdi Y. Solomon and Alexander G. Mesmer to Vipin Thekkekalathil and Angela Thurston, $494,550.

Darleon Pl., 6192-Christopher Yerxa to Teklebirhan D. Ayele, $450,500.

Fieldhurst Ct., 7015-Patrick J. and Cathy S. Lavin to Peter Bastone and Erin Rogers, $535,000.

Founders Hill Dr., 5901, No. 302-Bethany K. Petrofsky to Joseph S. Sanabria, $353,000.

Founders Hill Dr., 5963, No. 104-Randi C. McKenna Rothwell to Demetrius Hartsfield and Sierra Brewer, $313,000.

Governors Pond Cir., 5753-Adriana Ahmad to Jason B. Berg, $595,000.

Harbor Court Dr., 5391-Bertiner V. Howard to Battogtokh Jugdersuren and Itgelmaa Altangerel, $368,000.

Iron Willow Ct., 5817-Allan R. and Carolyn M. Guyet to Norman J. and Stacey Cannon, $515,000.

Kelsey Point Cir., 6558-Abdulhamid Saleh Alsoliman to Martha I. Restrepo, $468,900.

Kingsbury Rd., 7631-Jarod Michael and Bree Ann Ross to Nohelia D. and Andrew R. Lewis, $545,000.

Leewood Dr., 6109-Van P. Brinson III to Sean D. and Jamie C. Graves, $400,000.

Masondale Rd., 6015-Andrew H. and Piper Su to David and Alicia B. Colon, $775,000.

Netties Lane, 6611-G-Beri Massa and Morgan Buck to Regina Smith, $326,000.

Old Brentford Rd., 6996-Evan Pipitone and Rachel Hopkins to Jacob B. Schaffer, $380,000.

Patent Parish Lane, 6635-Eric James Tobin and Gloria Hae Mee Park to Christopher B. and Lauren L. Beavers, $515,000.

Ridge View Dr., 5914-Mark A. and Cheryl A.H. Lueck to Andrew and Sara Devlin, $535,000.

Royal Thomas Way, 6765-Kay R.D. and Jeffrey J. Ryder Jr. to Semeon Dawera, $505,000.

Shirley Hunter Way, 7508-Linda K. Gray to John Andrew M. and Magdalena Minniti, $515,000.

Waterfield Rd., 6455-Monika C. Hill to Richard George Ghazal, $625,000.

Westchester St., 5785-Shereen J. Wootten to Amna N. and Paul R. Werdel, $860,000.

Yadkin Ct., 6574-Deardra S. Campbell Moore to Drew Berry, $340,000.

ANNANDALE AREA

Appleton Ct., 8625-Albert J. and Sandra L. Bertini to Edward J. and Melissa Weinberg, $745,000.

Bogart Ct., 4568-Bickie T. Pham to Willy and Ana Maria Valdivia, $410,000.

Bristow Dr., 4912-Kerry J. Shackleford and Erich P. Junger to David W. and Allison L. Hunt, $435,000.

Capstan Dr., 6720-Carol S. and Gerald P. Holmes to Phoenix Desiree Rodden and Ross Edward Radford, $515,000.

Columbia Pike., 6830-Sheikh M. Kamal and Fahmida Akhter to Khanh T. Hoang and Michael Q. Duong, $615,000.

Lafayette Forest Dr., 7717, No. 23-Donald and Anita Labetti to Sook Kyeong Cho, $270,000.

Monarch Lane, 3399-Robert H. Mason to David C. and Katie J. Leuth, $500,000.

Newcastle Dr., 7704-Bernice Elizabeth Campbell to Phuong Tue Duong, $465,000.

Renwood Lane, 6531-William Heid and Bin Wu to Jeffrey Klick and Amber Nichelle Moore, $575,000.

Trotting Lane, 4717-John Stavropoulos to John and Leslie Peterman, $700,000.

Woodburn Rd., 3372, No. 11-Aaron T. Peterson to Elizabeth A. Garvin, $232,000.

Woodburn Village Dr., 3334, No. 24-Zhen Yang and Hailin Peng to Judy Annette Raboteau, $215,000.

BAILEYS CROSSROADS AREA

Ardley Ct., 3341-Neelanjan Maitra to Stuart B. and Verity Brown, $485,000.

George Mason Dr. S., 3701, No. 706N-Rana Saranjot Singh Sethi to Keith Nelson and Donna D.H. Yoshida, $245,000.

Hallran Rd., 3216-Robert Walter Wingfield and Linda Muller to Ashish M. Patel, $392,500.

Leesburg Pike., 6145, No. 204-Mohammed K. Mahmood to Fouad Makhlouf, $165,000.

Seminary Rd., 5501, No. 1202S-Mulugeta Redda and Hiwot Embaye to Marissa Brienza, $259,900.

Seminary Rd., 5565, No. 303-Nick P. Arvanitis to Brendan Peterson, $214,000.

Sixth St., 5884-Nazir Kamal and Nazneen Haq Ahmad to Abdelmaged El Ashaal and Anwar Hashad, $700,000.

BURKE AREA

Ashbourn Dr., 9534-Hugh R. and Sydney B. Manley to Ava and Brian Epstein, $549,444.

Burnside Landing Dr., 5977-William Henry and Ashley J. Perry to Seth A. and Jacqueline M. Tongbua, $728,000.

Cove Landing Rd., 5813, No. 202-Ann K. Young to Nilda and Enrique Sozzi, $265,000.

Drifter Ct., 7210-Robert J. and Victoria A. Lomanno to Tina Marie and Robert Wilson, $626,000.

Fenestra Ct., 6443-Roger Rushing to Nathan Black, $257,000.

Katelyn Zinn Pl., 9560-The Townes at Burke Lake Crossing Corp. to Touhidur Rahman Satiar and Mehnaz Sinha, $717,000.

Mainsail Dr., 9315-Paul S. Bowley and Belinda J. Ross to Michael J. and Kathleen M. Gossett, $680,000.

Mount Lookout Ct., 5417-Douglas Acoba and Myle Nguyen Chang to Gail Matarlo and Laurie Anne Suson, $725,000.

Packard Way, 9434-Ok Bun You and Youngeun Jeung to Soo Hyun Yoo, $310,000.

Raintree Rd., 9305-Wen Hai Hwang to Julia Packer and Son Huynh, $600,000.

Saddlehorn Ct., 6613-Victor and Patricia A. Tawil to Marc Peter and Kathryn Ann Beckage, $572,000.

Sprucewood Rd., 9210-Matthew and Nicole J. Kim to Hakan Emre Elci, $320,000.

Tibbitt Lane, 5014-Sultan and Nabila Aman to Arun Serraro and Aneela Anwer, $365,000.

Willow Pond Lane, 9319-Joseph and Diane S. Lindquist to John H. and Jackie Li, $565,000.

CENTREVILLE AREA

Affinity Ct., 5308-Richard D. and Martha J. Ullrich to Casey and Zachary Costello, $600,000.

Barren Springs Ct., 13656-Corey Mandel and Anne Marie Spriggs to Ram P. Tiwari and Kala Neupane, $360,000.

Brittney Elyse Cir., 5142-E-Wayne W. and So Yong Kim to Janice B. Jeun, $281,000.

Compton Lane, 6938-Stephen J. and Sara J. Schwartz to Gurdip Singh, $380,000.

Cub Run Park Dr., 14917-Peter Alan and Carrie Kristal Schourek to Eric and Diane Pairel, $1.33 million.

Generals Ct., 6359-John Christopher Reynolds and David Sharp to Panteha Shafazand and Shervin Behnami, $357,500.

Grape Holly Grove, 14305, No. 15-Donald J. and Janice L. Ruehle to Katherine Rowe and Evelyn Hay, $241,000.

Havener House Way, 6012-Suzanne Healy to Candy E. Miller, $263,000.

Lady Madonna Ct., 14928-Carol A. Rowzie and estate of Jerry D. Rowzie Sr. to Melody Sinclair, $348,000.

Manassas Gap Ct., 14424-Robert Wesley Smith to Cody J. Schell and Stephanie Weed, $302,500.

Oak Cluster Dr., 14535-Changhan Roberto and Miyoung Ruth Kim to Kwang Mo Koo and Ju Hee Kwon, $520,000.

Ravenscar Ct., 14511-David E. and Jennifer M. Willard to Emad L. Botros, $335,000.

Ridings Manor Pl., 5825-Sonia M. Kheir to Mark B. and Julie E. Nelson, $975,000.

Rosemallow Cir., 5315-Todd M. and Alejandra V. Hinkie to Man Sik Jeon, $443,750.

Sammie Kay Lane, 5338-Seshu B. Thota to Muralidhara R. and Rajyalaxmi Guggilam, $700,000.

Stone Maple Terr., 6771-Michael Desimone to Jared P. Free, $365,000.

Stratton Major Ct., 15156-Dennis A. and Nancy L. Stuessi to Amy and Seth Hunter, $589,900.

Vinson Pl., 5501-Mark and Aimee Nugent to Richard O. and Christel M. Nugent, $450,000.

William Carr Lane, 14419-Grant and Carole Richards to Simon Jin Kim, $460,000.

Woodgate Manor Pl., 14560-Ali Zaher and Sara Faiq to Pancha Naryan and Ranjana Shrestha Prajapati, $409,000.

CHANTILLY AREA

Autumn Glory Way, 4809-Han Duck Song and Eun Jung Lee to Siva Chidambaram and Swetha Sree Chokkalingam, $917,000.

Clary Sage Dr., 13617-William A. and Mary H. Bailey to Balaji Kandagatla and Sowjanya Pulipati, $665,000.

Ferrara Ct., 13894-David C. and Lissa T. Westerman to Zibin and Jenny Yang, $875,000.

Lees Corner Rd., 4229-Enkhbayar Bataa to Robert and Merri Carnahan, $625,000.

Point Pleasant Dr., 13504-Steven S. and Marsha J. Manley to Elizabeth I. and Matthew H. Diehl, $318,355.

Trail Vista Lane, 4935-Van Metre Homes at Westfields Corp. to Christopher John Franklin, Krishnapriya Jeyakumar and Aurea Castro Franklin, $630,000.

CLIFTON AREA

Compton Heights Ct., 14041-Tony C. and Eileen O. Boone to Fatemeh Masoudi, $625,000.

Henderson Rd., 11636-SunTrust Bank to Adam Sheue and Susanne Leona Perrins, $602,000.

Marblestone Dr., 13943-Mary Jeffers Schmidt McCullough to Victor Javier and Alexandra Valery Colmenares, $719,500.

Quinque Lane, 12216-Rodney Dowdle to Melissa E. and Christopher H. Parker, $715,000.

Springhouse Cir., 6415-Ricky L. and Sharen Dee Sinclair to Joseph Lee and Young Eun Esther Lee, $678,000.

FAIRFAX CITY AREA

Amberleigh Way, 2924-Catherine C. Woodhouse to James J. Rooney, $439,990.

Aristotle Dr., 11320, No. 4-405-Shawn Dai to Eileen H. Phan and Kyle Lee, $341,000.

Aristotle Dr., 11399, No. 11-204-Eunice Y. Russell Ho to Zolbayar Springirth and Khongorzul Khurelbaatar, $215,000.

Autumn Woods Way, 13085, No. 101-John L. Herbert to Jeanna and Jeanyong G. Lee, $265,000.

Beechwood Dr., 8735-Sofiene Cashnowi to Bao V. Nguyen and Thuc Vie M. Nguyen Huynh, $575,000.

Briarwood Pl., 9309-Mark R. and Rebecca J. Canoyer to David R. and Heidi A. Marlowe, $655,000.

Cannon Ridge Ct., 4320-U-Young Sook Hong to Aimen Hussein, $395,000.

Carterwood Dr., 4741-Mark R. and Martha H. Campbell to James P. and Julia J. Reid, $550,000.

Cherry Dr., 8622-Virginia G. Benitez to Jennifer Huong Trinh Tran, $800,000.

Coleridge Dr., 5080-John R. and Joanne V. Ladino to Shoueb and Amber Rifai, $570,000.

Colony Park Dr., 10312-Kai Tong to Jin Wang and Liang Wu, $410,000.

Cruz Ct., 12785-Christopher at Hampton Springs Corp. to Michael Francis and Paula Coffey, $1.23 million.

Doveville Lane, 4054-Mary Elizabeth Bransford to Jacob S. and Petra M. Kruzel, $740,000.

Eskridge Rd., 2989-Theodore Yee and Kaoru Kimura to Shireen A. Bedi and Kanwerjit and Manjula Ahluwalia, $715,000.

Fairbury Lane, 3161-Francis J. and Sharon N. Patry to Paige A. Veoni, $530,000.

Freehill Lane, 3715-James W. Doolin to Bigyan Shrestha, $682,000.

Glen Alden Rd., 11922-Andrea C. Major and Beth A. McDonald to Edwin Nieves Jr. and Zaida Salva, $406,500.

Grays Pointe Rd., 12914, No. A-Noemi Arellano to Tae Kyung Kim, $256,555.

Hampton Forest Way, 5806-Zoe Jaye Heller and Michael Edward Harris to Samer Skooti, $800,000.

High Oak Lane, 4359-Susan L. Charney to Steven J. and Kathryn A. Jacob, $782,000.

John Ayres Dr., 10657-Todd E. and Magada Lee Ungerecht to Hyun Soo and Ellie Cho, $615,000.

Kristina Ct., 5010-Michael D. and Amy G. Schnetzler to Doo Ryun Kim and Grace Suhyon Han, $825,000.

Lindenbrook St., 9653-Douglas M. Phung and Tochau N. Nguyen to Melissa Mary and Gertold Hasanbelliu, $446,000.

Long Boat Ct., 5417-Ashton E. Harvey and Angela N. Thornburgh to Adam Ebert, $425,000.

Monument Ct., 4116-K-Anupam Gupta to Jeong Hee and Jae Won Kim, $316,500.

New London Park Dr., 5428-Babu R. and Bishnu Sharma to Thomas R. Crompton Jr., $394,900.

Ox Rd., 5021-Norlando Mendiola to Mohan P. and Bimala Niraula, $485,000.

Pavilion Lane, 13157-Mark Calvin Bricker to Christopher Morgan Page and Katherine Anna Keyes, $500,000.

Penderview Dr., 3916, No. 408-Maninder Sawhney to Fred Haskell and Carol Ann Naber, $271,500.

Pine Tree Dr., 11647-George and Katie Leggett Wilkinson to Cameron Karl Hanchey, $1.5 million.

Plaza Lane, 4106-Winzson Q. Dang to Sudipta and Mitalee Sharma, $535,000.

Popes Head Rd., 11901-Edward T. and Blanca B. Frantz to Richard F. and Jane Elizabeth Braun, $660,000.

Prosperity Ave., 2665, No. 5-Kyle Patrick Kennedy to Lay Peng Tan, $375,000.

Prosperity Ave., 3520-Peter and Vanessa Massaro to Thomas Andrews and Gloria A. Totten, $879,900.

Quincy Marr Dr., 5408-Brian Martin Kaltenbaugh to Kathleen M. and William Hanczaryk, $629,900.

Rittenhouse Cir., 2995-Xianfeng Xu and Chao He to Andrew Pavlovich Shatokhin, $590,000.

Saintsbury Plaza, 2901, No. 305-Robert L. Fajkowski to Daniel E. and Christine C. Moore, $469,900.

Sleepy Lake Dr., 4235-Farzaneh Malakouti Kimiay to Masoud Ladoni and Parvin Kohzady, $410,000.

Superior Sq., 4632-John E. Dorman and Agnes W. Leung to Akilah T. Mar Moore, $369,900.

Timber Log Way, 4142-Noah and Amanda Toppe to Nicole J. Kim, $455,000.

Valley Ridge Dr., 3966-Susan L. Cleghorn to Himali Belwalker, $537,500.

FAIRFAX STATION AREA

Briarlynn Ct., 11030-Gene and Wendy Mcquown to Robert Thomas and Kristen Lynn Tibbetts, $1.14 million.

Clara Barton Dr., 11207-Gayle S. and Steven Hurwitz to Lynmarie and Kenneth J. Christy, $715,000.

Fairview Woods Dr., 5901-E. James and Anne R. Souvagis to Rohit and Puja Sharma, $1.02 million.

Mountain Valley Rd., 9021-Diane J. and Louis J. Moczar to Christopher L. and Erica B. Wogan, $500,000.

Rambling Ridge Ct., 9711-Michael E. and Alice E. Jones to Lance K. and Karin A. Landrum, $850,000.

Swift Creek Rd., 8911-Lawrence D. Howser to Ronda and Eric Brown, $830,000.

Woodwren Terr., 8605-Paul F. Goree to Gustavo J. Fernandez, $745,000.

FALLS CHURCH AREA

Brook Dr., 2902-Norman W. Reinhart to Alexander Tavares Larraona, $445,501.

Cofer Rd., 3115-Roger and Samantha Dean to Stacy Lynn and Paul Alexander Courty, $560,000.

Gatehouse Rd., 8065-Jeffery J. Hoover to Julie L. and Joshua D. Defrain, $500,000.

Hickory Ct., 3347-Daffan Homes Corp. to Whitney Falen Du Plessis, $650,000.

Holmes Run Dr., 7631-John R. and Janice L. Randell Covert to Jiro and Akiko Ueda, $635,000.

Kenfig Pl., 7022-Henry C. Wallen to Bethzaida Valles, $367,000.

Meadow Lane, 2905-Stephen N. and Kathryn Belcher to Daniel Direnfeld and Lauren Tavar, $635,000.

New Providence Dr., 7752, No. 25-David Lam to Nabil S. Andrawis and Nashwa W. Gabra, $340,000.

Rose Lane, 3329-Ngoc Anh Thi Pho and Phong Hong Le to Stephen M. and Gillian G. Weber, $699,000.

Skelton Cir., 8193-Jeffrey L. Stroud to Elizabeth Han and Linhong Zhang, $595,000.

Weston Rd., 6921-Charles Dwight and Marie W. McDaniel to Bao Tien Dinh, $415,000.

FALLS CHURCH-PIMMIT AREA

Chestnut Hill Ave., 2337-Joshua Michael Luszcz to Stephanie Ryann Stormes and Ryan Crook, $985,000.

Hickory St., 7205-Vinh and David C. Tolentino to Joseph Michael and Rachel Deanne Brand, $1.3 million.

Hilltop Pl., 2146-MR Project Management Inc. to Raad and Kristin Cam Missmar, $1.64 million.

Lee Landing Dr., 7603-Zhihong Xue and Youming Tan to Susan Caswell, $366,900.

Mayfair Mclean Ct., 2033-John and Amy Kresse to Gregory J. Smith, $1.06 million.

Pinecastle Rd., 7318-Mark Evan and Mara Thayer to Jacob Weiland and Phuong Khanh Tran, $742,000.

Shelby Lane, 2613-Elishia L. and Barry M. Krauss to Michael D. and Yvonne Jones, $699,900.

Williamsburg Pond Ct., 6853-Eugene Ortenberg to Qixu Cao and Xiaojia Wu, $749,900.

FORT HUNT AREA

Camden St., 8409-Daniel R. Lusk and Michael B. McCormick to Nicholas Cheek and Nikita Vahabzadeh, $612,000.

Fort Hunt Rd., 7925-Joshua F. and Cortnee N. Lingerfelt to Aisha T. and Dennis K. Brown, $489,000.

Riverside Rd., 8537-David T. and Meredith B. Romley to Stephen M. and Lauri M. Bearce, $1.2 million.

Vernon View Dr., 8807-Placido A. Bonanno to Lariel and Jeannel M. Feliciano, $535,000.

GREAT FALLS AREA

Beach Mill Rd., 10921-Duncan W. and Gerd S. Ritchie to William Jordan Pitt and Sarah Elizabeth Steele, $980,000.

Farm Rd., 11105-Manoj and Archana Agarwala to Sterling and Brooke Neblett, $975,000.

Keithley Dr., 787-Craig R. and Janet L. Gralley to Maurice N. and Claudette Atiyeh, $1.12 million.

Myra Dr., 9405-Jaime and Linda Cabrera to Behdad Baniani and Najafi Borazjani, $875,000.

Springvale Rd., 734-Mark C. and Mary Ellen Hartley to Daniel F. and Jayana C. Garvey, $1.18 million.

White Chimney Lane, 9212-Richard A. Woods to Jeffrey T. Hunter and Erin L. Daniels, $1.58 million.

HERNDON AREA

Alan Shepard St., 3109-US Home Corp. to Jigar Jayesh Shah, $615,000.

Arrowbrook Centre Dr., 13436-Pulte Home Co. Corp. to Chad and Hye Sook Chung Leechor, $723,490.

Bal Harbor Ct., 1520-Beth L. Friedman to Christopher and Tierney Cunningham, $415,000.

Bradley Farm Dr., 13123-Anthony G. and Aida M. Muccio to Mukul Kishore and Neha Saxena, $710,000.

Centre Park Cir., 12900, No. 407-Meredith Lee Runion to Richard F. Sheaffer III, $251,500.

Cherry Branch Lane, 2860-Nicholas and Cheryl A. Romano to Chandrahasa Gadda and Lakshmana Katram, $1.03 million.

Dairy Lou Ct., 13603-Troy N. and Samantha C. Poppe to Yu Yao and Yixin Wang, $573,000.

Elevation Lane, 13409-Keith Porter Amidon and Ye Diana Wang to Jawahar Kandasamy and Ethayakani Jawahar, $355,000.

Exbury St., 12311-Richard W. and Amena G. Aldacushion to Michael Albin and Amanda Jeanne B. Swanson, $535,000.

Fox Hound Ct., 2558-Madan Kumar Uprety to Sanju Adhikari, $785,000.

Glen Taylor Lane, 13373-Susan A. Marlette to Robin and Lilly Nix, $725,000.

Hiddenbrook Dr., 1557-Christopher L. and Alice K. Waagen to Victor Torres Jr. and Karen Rodas, $469,000.

Kinross Cir., 3197-Michael and Cynthia Leddy to Keesung Lee, $569,999.

Locust St., 805-Joy E. Swafford to Robert T. and Yamilet Montas Donahue, $289,000.

Mockernut Ct., 2960-Abdul Hye to Hozaifah Sohail Zafar and Zahra Sohail Khan, $567,000.

Oakshire Ct., 1358-Odette L. Harrison to Ana B. Rodriguez Henriquez and Jose A. Rodriguez, $410,000.

Poener Pl., 13220-Tushar Dayal to Daniel K. Wheeler, $231,000.

Rogers Lane, 2704-Rahim Halici to Krishna Kiran and Srilakshmi Nekkalapudi, $744,000.

Spring St., 626-Sally L. Walkinshaw Riccard to Jeremy Andrew Cross and Nicole Milosh, $507,000.

Weathered Oak Ct., 13111-Farid and Azadeh Bigdeli to Mahil L. Abeywarna and Nisansa Liyanage, $785,000.

Zachary Taylor Cir., 13315-Kevin T. Chafin to Mary E. Grimes and Daniel R. Fuller, $515,000.

HUNTINGTON AREA

Elmwood Dr., 3123-Ralph Dana Simons to Travis William and Marcia Ann Furman, $343,000.

Fairhaven Ave., 2830-Clear Sky Properties Corp. to Sade A. McKenzie, $504,000.

Fort Dr., 2406-Raymond B. and Keith Sperry to Karla Iliana Arias and Stephen Paul Ellington, $475,000.

Huntington Station Ct., 2327-Jeffrey Lynn and Catherine Takacs Witkop to Jae and Chun Hong, $540,000.

Mount Eagle Dr., 5901, No. 1414-Julia K. Boland and Martha N. Long to Scott Jeffrey and Marie Claire Wilson, $551,500.

Riverview Terr., 2411-Andrew and Arnold I. Linhardt to David K. Takahashi and Audrey J. Alessi, $386,500.

Williamsburg Rd., 6014-Sebastian Troeng and Grettel Monge Obando to Jessie M. and Andrew James Navia, $495,000.

HYBLA VALLEY AREA

Chimney Wood Ct., 6360-Donald L. and Theresa M. Washabaugh to James Taube and Emily Peiffer, $382,000.

Franklin St., 2816-John C. Light to Robert D. Mehring and Wenjiao Zhang, $406,950.

Lamp Post Lane, 6827-Shannon M. Calhoun to Jacob Rawlings and Stephanie Hasenei, $539,000.

Midday Lane, 7627-Glen F. and Nancy L. Copeland to Jason Alan and Carly Jennifer Prow, $739,900.

Sherwood Hall Lane, 2115-Diane C. Gillespie to Steven F. Kirchgraber, $596,000.

Strawn Ct., 7107-Andrew R. and Elizabeth N. Caldwell Lange to Noah C. Miller and Sabrina Casas San Juan, $355,000.

LINCOLNIA AREA

Birch Lane, 4912-Debra J. McCreery and Gaylen D. Smoak to Muhammad Muqadas Bashir and Sadaf Chauhan, $515,000.

Cherokee Ave., 4842-Alan E. and Diana D. Taylor to David and Lacy Schill, $808,000.

Edsall Rd., 6301, No. 416-Anita N. Wadhwani to Brian Adam Schlansky, $284,900.

Helen Winter Terr., 4676-Russell and Lisa S. Pan to Lantong Zhai, $595,000.

Jewel St., 4111-Jeffrey L. Usavage and Cindy M. Burney to Katherine Garcia Ortiz, $520,000.

Morin St., 4106-Deborah Ann Hare to Nebiyu Dawit and Kidist Eligo, $410,000.

LORTON AREA

Almeda Ct., 7945-Steven R. and Melissa J. Mincemoyer to George L. and Tanya L. Boone, $640,000.

Blue Rock Lane, 8551-Wendy Ann Fowler to Johnny Orosco Claros and Nidya M. Villarroel Moya, $286,000.

Cardinal Forest Lane, 9217-Ester M. Scott Bailey to Fatmata Turay, $300,000.

Catbird Cir., 8204, No. 201-Mallory and Noel Rascher to Redwan Jemal Dergeba and Neziha Hasen, $233,000.

Crossbrook Ct., 8206-B-Anthony Slotwinski to Rebecca Hernandez, $225,000.

Fascination Ct., 8980, No. 314-Brian J. and Terri Lee Brevig to Sharon Ziesnitz, $438,500.

Hamilton Ct., 6905-Richard A. Sawtelle and Rita A. Aleves Sawtelle to Samuel and Susy Munguia Mikhail, $345,000.

Harrover Pl., 9002-John J. Struck Jr. and Ashlea A. Meyers to David Gill and Kelsey Hill, $520,000.

Kenosha Ct., 8621-Rohullah Hayat to Luis A. Garcia Villarroel and Rosa L. Vallejos Rondal, $286,000.

Lorton Station Blvd., 9020, No. 1-110-Jeffrey D. and Youngnan Pedersen to Matthew and Ratchanee Hilldrup, $322,000.

Masey Mcquire Ct., 9613-Colin G. and R. Alexander Mitchell to Robert A. Silano Jr., $499,000.

Porters Hill Lane, 7731-Thomas M. and Rachel M. George to Mark and Abigail Alleyn, $643,000.

Rhondda Dr., 7419-Vincent E. Falter to Joe and Carolyn A. Townes, $335,000.

Southern Oaks Ct., 8300-Sharon L. O’Brien to Pisanu Patchimanon and Supak Khamnuan, $469,900.

Wild Prairie Rose Way, 8739-Juan Miguel Cayo and Audrey Sandra Marie Stephen Sanchez Concha to Wali and Medhi Habibi, $775,000.

MCLEAN AREA

Baron Rd., 6733-Andrew R. Morton to Jessica L. Clemens and Stephen J. Davis, $765,000.

Burford Dr., 7700-Francis Joseph and Carole Leland O’Toole to Hoa Nguyen, $1.67 million.

Churchill Rd., 7417-Effie Apostolou to Kali Poza and David Blair Hanna, $996,000.

Dead Run Dr., 1111-Pierre B. and Concetta M. Scott to Christos and Lorraine D. Bettios, $830,000.

Earnestine St., 1226-Hamid and Joanne Akhavan to Gregory S. and Stefanie S. Stayin, $2.4 million.

Evermay Dr., 6305-Qureshi Aftab Ahmad and Kosar Aftab to Stephanie L. Zimmet and Kenneth M. Peskin, $1.2 million.

Glenhaven Ct., 7796-Andrew S. and Millicent C. Yim to Stephen and Lindsay Hauss, $3.5 million.

International Dr., 1625, No. 107-Michelle R. Snyder to Anna Novikova, $325,000.

Kellogg Dr., 6217-Aaron and Stephanie Osguthorpe to Matthew Patrick and Hiba Hashmi Mooney, $962,500.

La Salle Ave., 1625-Carol A. Smith to Mingyan Chu and Jing Li, $720,000.

Laurelwood Dr., 1116-Tysons Woodside Corp. to Sandy H. Sohn, $1.1 million.

Lincoln Way, 1504, No. 439-Gregory E. and Sandra Melencio to Kevin Tran, $230,000.

Lincoln Way, 1538, No. 101A-Michelle Kuhn to Brian K. and Barbara E. Deshong, $235,000.

Mclean Ct., 6636-Barbara M. Hamm to Chirag P. and Khyatee C. Shah, $732,500.

Priory Pl., 1000-Charles Edmund Lipsey to Carlos J. and Jill M. Eiras, $1.65 million.

Ridge Dr., 919-Potomac Relocation Services Corp. to Michael L. and Shana S. Glenzer, $1.48 million.

Simmons Dr., 1611-Jiahao Corp. to Gustavo Pimenta and Anna Carolina B. De Vasconcelos, $2.17 million.

Touchstone Terr., 8105-Michael James and Jennifer Mary Lemonds to Evagelia Emily Tavoulareas and Erik John Woodhouse, $1.05 million.

Woodhurst Blvd., 1411-William H. and Jennifer Lindsey to Asma Zakaria and Bulent Yapicilar, $1.73 million.

MOUNT VERNON AREA

Adrienne Dr., 4212-Aaron C. Watson to Steven and Lyndsey Valentine, $485,000.

Beekman Pl., 8627, No. 27A-Mark J. Yarboro to Mamun Ibne Mazid and Khaleda Khatun, $165,000.

Brockham Dr., 8384-D-Jules Ambrose Sr. to Vera Delores Bellfield, $167,500.

Cedar Rd., 5204-Tigabu W. Abera and Emebet Z. Abegaz to Arsim Salihu, $450,000.

Continental Dr., 9134-Barrett Adams and Kathy S. Flake to Patrick James and Marilyn Anne O’Grady, $664,900.

Laramie Pl., 3803, No. 122E-Alex Daniel to Lauren Eide, $189,700.

Mount Vernon Hwy., 8339-Denver Robin Best to Giovanni Castaneda, $500,000.

Orville St., 8211-Cecelia Denise Robbins Reddy to Demetrio and Maria C. Camua, $480,000.

Washington Woods Dr., 3800-Jeffrey H. and Tamara M. Foster to Ronald M. Hudak and Susan L. Hahn, $1.24 million.

NORTH SPRINGFIELD AREA

Avon Ct., 5506-Jonathan and Diane Patton to Gabriel and Laura Schaefer, $560,000.

Cromwell Dr., 8605-Thomas R. and Lynn F. Gearhart to William T. Adkins and Jennifer L. Carlson, $579,000.

Heming Ave., 5414-Thanh T. and Phuong H. Lien to Andrew R. and Thanh Ngan Sowell, $530,000.

Miles Ct., 5525-James Van and Elizabeth Van Scoyoc to Matthew T. McDonald, $412,000.

Tender Ct., 5700-Keith D. and Victoria A. Grabhorn to Andrew David and Stephanie Spaulding, $465,000.

Woodland Dr., 7118-Tracy J. Cormier to David A. Lewis and Terezinha L.S. Renosto, $750,000.

OAKTON AREA

Bushman Dr., 10214, No. 114-Eduard and Melanie Zadrima to Josefina M. Leon De Ruiz and Marco A. Ruiz Valdivieso, $237,000.

Lake Ridge Dr., 10400-Lance P. Kornicker and estate of Louis S. Kornicker to Piyali Das and Kunal Ghosh, $677,500.

Miller Heights Rd., 3021-Shane and Joni Glass to Stephanie Berning and Jonathan Loritz, $805,000.

Oakton Terrace Rd., 10188-Amanda S. Tratar to Linesh P. Shah, $315,000.

Sweetwood Lane, 11213-Carrie T. Morley and Guy C. Thomas Jr. to Sunit J. and Radha Sunit Patel, $885,000.

RESTON AREA

Albot Rd., 2404-Kathy and Michael J. Davis to Hannah E. and Ruben Eagleton, $386,000.

Autumn Ridge Cir., 1504-Brian Richard and Anastasiya Girkhovskaya Farr to Niloufar Khalilian, $421,500.

Bennington Woods Rd., 11680-Robert K. and Jane S. Barnett to Houshang Hadioonzadeh and Mina Jafari, $770,000.

Breton Ct., 11802, No. 12C-Albert A. Arcuni to Ruiqian Zhang, Bo Wu and Lei Zhang, $235,000.

Canter Lane, 12004-Arnold B. and Judith H. Pope to Daniel T. and Carolina F. Young, $560,000.

Chestnut Grove Sq., 11204, No. 305-Christopher W. and Stacey L. Saladyga to Lamont and Melvine Wells, $289,990.

Cocquina Dr., 2270-Cecile H. Vo to Paul Lim and Choan E. Nguonly, $385,000.

Dunlop Ct., 11874-Estate of Alexis June Smith to Ross and Mary Catherine Buhl McAllister, $437,000.

Fieldthorn Dr., 1630-Mohsen F. Sorkhabi to Michael David and Richter Hermann, $365,000.

Freetown Dr., 2453-D&L of Manassas Corp. to Terry and Britt N. Williams, $625,000.

Golf Course Dr., 2169-Amy B. Bornman and Amy H. Dornfield to Dillon and Anna Marie Franks, $435,000.

Heritage Commons Way, 11489-Liza B. Covert to James Hunter and Allison Corser Bower, $462,000.

Karbon Hill Ct., 11709, No. 604A-Loretta M. Gooding to Lenord T. and Nena A. Younadam, $285,000.

Ledura Ct., 11727, No. 201-A.J. and Marcia Hill to Lynda Hulkower, $251,500.

Market St., 11990, No. 812-Michelle Leader to John A. Soldano, $1.25 million.

North Shore Ct., 1813-Manochehr Marandinejad and Zoya Nazar to Robert Mervine III and Lindsey Marburger, $440,000.

Park Garden Lane, 1340-Steven E. Molnar to Amy E. Jacobson, $550,000.

Poplar Grove Dr., 1562-Norma R. Fisher to Jonathan Paul and Rachael Ann Said, $439,000.

Roland Clarke Pl., 1975-Reston Valley Corp. to Kevin and Kelly Baugh, $1.01 million.

Sawbridge Way, 1301-Thomas S. and Gail M. Russell to Christopher Alan and Jennifer E. Greenlee, $1.45 million.

Spanish Moss Ct., 2529-David M. and Gennara S. Moore to Greg D. and Beverly I. Raelson, $779,000.

Stratford House Pl., 11775, No. 402-Robert M. and Marion W. Bestani to Elizabeth E. Bailey, $500,000.

Sunset Hills Rd., 11800, No. 915-Michael A. Cerney to Marshall J. and Jennifer R. Rodgers, $425,000.

Turtle Pond Dr., 2016-Mary K. Friess to Anna and Eric Johnson, $895,000.

Wainwright Dr., 1747-Lynn Crosby to Christopher Kim Leibowitz and Caitlin Erin Buckley, $387,500.

Whisperwood Glen Lane, 2172-Robert W. Ragsdale to John George McCarthy IV, $364,900.

SEVEN CORNERS AREA

Valley Lane, 3137-Steven L. Ovard to Sunish and Julie Abraham, $645,000.

SPRINGFIELD AREA

Asher Andrew Ct., 8115-Wakefield Homes Corp. and Creative Option Corp. to Mohammed and Hala Ibrahim, $881,000.

Bowie Dr., 6528-John Kerch Russo and Susan Elizabeth Russo Kowalski to Moises Franklin Rodiguez, $415,000.

Cimarron St., 6608-Omadath Maharaj to Jeffrey P. Strickland, $390,000.

Edinburgh Dr., 8013-Steven and Elisabeth Gertz to Valerie Carter, $330,000.

Fishermans Lane, 9121-Dawn Pardue Meeker to Ryan R. Rambudhan and Rashmi Balkaran, $670,000.

Giltinan Ct., 9053-Christian Mark and Lisa Norton to Mayurvan Arvindvan and Sonal Mayurvan Gosai, $437,000.

Grace St., 7404-Naiem Sherbiny to Dung Anh Bui, Tam Hong Duong and Cuong A. Bui, $460,000.

Hanover Ave., 6400-Charles I. Kratz III to Davienne N. Monbleau and Michael F. Farley, $406,000.

Kitchener Dr., 8448-Bertha L. and Tonya Lorraine Hicks to Kevin L. and Nora L. Joy, $376,000.

Lureta Ann Lane, 6413-Jason C. Hoggan to Alexander Marshall and Silvana Fontes, $460,500.

New London Dr., 7813-John and Ann Johnson to Phillip T. and Megan D. Korman, $538,500.

Renshaw Ct., 8927-Harry and Melba M. Watkins to Shayla D. and James E. Wells, $680,000.

Rocky Forge Ct., 8308-RC Management Holdings Corp. to Timothy Dominic Dawson, $319,900.

Sontag Way, 7114-Humberto and Irma Rodriguez to Charles Eric and Cindy Poole Jones, $615,000.

Walnut Knoll Dr., 7317-William Allen and Arleen Oliveri Burston to Kevin Richard and Anna Srisaman Dixon, $645,000.

VIENNA AREA

Ashgrove House Lane, 8850, No. 102-Pedro and Stephanie Lemaitre to Richard Anthony and Shereen Alisa Sutherland, $436,000.

Bellforest Ct., 2720, No. 209-John R. Carrothers to Bahram Forouzanfar, Behnaz Raissian and Bita Sadr, $270,000.

Celesta Ct., 1408-Daniele and Elizabeth Bava to Majid Atash Sobh and Roya Sheikhishahrivar, $881,500.

Farmside Pl., 9682-Odile Brock to Fengping Bu and Junhe Feng, $650,000.

Glyndon St. NE, 216-Matthew and Annette Vaughan to Brian and Catherine Frederick, $1.49 million.

Jackson Pkwy., 2415-Richard K. and Marion M. Chew to Tao Jiang and Lifeng Xu, $637,500.

Lord Fairfax Ct., 8306-Ciaran A. and Michael P. Lusick to Yi Zheng and Xingyan Fan, $1.16 million.

Merry Oaks Ct., 8040-Shobha Bora to Ben and Rosalind Fairfax, $621,250.

Northern Neck Dr., 1490-Wilson Haywood Phillips Jr. to Ching Tai Huang and Jen Chi Chang, $739,000.

Palm Springs Dr., 1702-Terry L. and Barbara A. Stahl to Derek Bradbury and Janice Bigelow, $770,000.

Richview Ct., 1413-Robert E. and Rosamond L. Niemeyer to Mary and Matthew Penn, $980,000.

Saint Boniface St., 1814-Scott M. and Kristine K. Carpenter to Gareth T. and Jennifer T. Barendse, $960,000.

Thelma Cir. SW, 605-Emil D. and Diana E. Attanasi to Antonella P. Romano and Ryan F. Kemna, $710,000.

Valley Dr. SE, 500-Evergreene Companies Corp. to Richard A. and Maureen E. Longstaff, $1.45 million.

Wolftrap Run Rd., 1425-Patricia Louise Tixhon to Pallavi Kapnadak and Arun Chainani, $875,000.

VIENNA-DUNN LORING AREA

Journet Dr., 2218-Peggy A. Cox to Pedro and Stephanie Lemaitre, $805,000.

WEST SPRINGFIELD AREA

Asterella Ct., 7761-John I. and Misook Issa to Bary and Tina Flack, $485,000.

Blarney Stone Dr., 9037-Kagnew F. Asfaw to Christine M. and Steven C. Ploschke and Augusta S. Alba, $420,000.

Burlington Pl., 6614-Shawn and Megan Potter to Joni L. Weikel, $369,281.

English Ivy Way, 6369-Jay A. and Ing Ling Rhodes to David C. and Christina B. Haertel, $470,000.

Greeley Blvd., 8406-Shirley A. Freeman Gilliam to Jorie and Duncan Stroup, $508,000.

Hofstra Ct., 6024-Karen F. Todaro to Michael J. and Kristin Daigle, $679,000.

Kingsford Rd., 5900-B-Svetlana Dobritchanin to Barbara J. Perkins, $267,000.

Millwood Ct., 6306-John David and Jillann Varley to Jose Antonio Torres, $510,000.

Phillip Ct., 6391-Pendleton A. Jordan III to Khiem Duy Tong and Linda Nguyen Chau, $660,500.

Rockledge Ct., 7716-Cheryl L. Blake to Mulugeta Beyene, $556,000.

Stream Way, 7381-Wayne A. Gerrish to Gautham Kurup, $419,500.

Fairfax City

Ballynahown Cir., 3991-Carl and Christine Hanfling to Yuri Choi and Kon Kyu Pak, $775,000.

Colony Rd., 9904-Stefan A. Traylor and Katie Colf Kelly to Jason and Carolyn Cornwell, $555,000.

Lyndhurst Dr., 3830, No. 103-Susan Tichy to Ashley and Peter Mosca, $170,000.

Norton Pl., 3985, No. 104-Pulte Home Co. Corp. to Augustus C. Daniel and Natalie C. Ganze, $592,904.

Richardson Pl., 3801-James H. and Susan S. Rodio to Mark Alan and Julia A. Thomas, $467,500.

Sharpes Meadow Lane, 3579-John W. and Margaret M. Vagnetti to Jared M. and Kelly A. Beyer, $935,000.

Springmann Dr., 10624-Danilo F. and Violeta M. Benavides to Antoine R. Bowe and Jennifer Nam Phuong Nguyen, $620,000.

West Dr., 10724, No. 301-Mohammad Aftab Aslam and Asifa Nawaz to Nikita A. Kosyak, $190,000.

Falls Church

Berry St., 800-Jeffery Charles and Elizabeth Duck Hilton to Kenneth Daniel George and Katie Dianne Wiles, $720,000.

Broad St. W., 513, No. 301-Mark Hampton to Sadaf and Shameem Alam, $799,000.

Garden Ct., 205-Peter E. and Lauren Smirniotopoulos to Ellen T. Gee and Giancarlo Castro, $812,000.

Hillwood Ave., 907-Constance Elizabeth Kulik and Harold E. Morgan Jr. to Theodore and Kotomi Sterling, $668,000.

Lincoln Ave., 407B-James and Vanessa Krejci to Arthur and Marjorie Agin, $1.38 million.