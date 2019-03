Fairfax County

These sales data recorded by the Fairfax County Department of Tax Administration were provided by Black Knight Inc. For information about other residential real estate transactions, visit washingtonpost.com/homesales.

ALEXANDRIA-BELLE VIEW AREA

Belle Haven Rd., 1511-David Longo to Damon Andrew and Caroline Edman Loftus Roberts, $635,000.

Burtonwood Dr., 7307-Michael K. and Siobhan K. Casey to Patrick J. and Kristine B. Kilbride, $915,000.

Marthas Rd., 2104-MRDB Shiver Corp. to Matthew J. and Jessie K. Cornelius, $875,787.

Potomac Ave., 6509, No. A2-Linda A. Berg to Marianne Jones, $195,000.

10th St., 6422-Linda J. White to Nathan Michael Getty and Lindsay Simpson, $627,000.

ALEXANDRIA-FRANCONIA AREA

Ambassador Way, 5903-Everett J. and Lisa G. East to Emily Anne Purdie and James Alexander Godwin, $470,000.

Barbmor Ct., 5719-Matthew Poe to Abizer and Alifiya Tyabji, $879,900.

Birchleigh Cir., 6407-Forrest and Bethany Vanderbilt to David R. and Kathleen E. Ward, $445,000.

Brindle Heath Way, 6877-Brian A. Hibbeln to Jessica Roberts, $314,000.

Chicory Pl., 6064-Nathan David and Christina Maria King to Rina L. Chavez, $435,000.

Curtier Dr., 6012-E-Timothy Michael Bucci and Hiromi Takahashi to Jeffrey Deane Bryan, $313,250.

Dunwich Way, 6600-Naresh and Manisha Shah to Dean N. and Patricia A. Gloy, $640,000.

Forbush Ct., 6613-Socorro Otero Dobson to Juana Rosalva Canipa Vargas, $365,000.

Founders Hill Dr., 5940, No. 103-Andrea Finch Snoddy and Andre Deane Finch to Stephen Gurley, $315,900.

Gildar St., 6471-Laura Ellen Cholak and Aiden Akiva Cizmo to Kiera R. and Eli J.D. Berdinner, $405,000.

Grange Lane, 6523, No. 304-Karen Lane to Tashawnea Y. Hill, $320,000.

Joust Lane, 6055-Maggieink Corp. to Chad E. and Trina Wedekind, $499,900.

Kestner Cir., 6005-Minh V. Ngo and Trang Duyen Thai Nguyen to Scott D. Chaney, $530,000.

Larkspur Dr., 6022-F. Wayne and Virginia C. Taylor to Saba Fassil, $500,000.

Manchester Park Cir., 6102-Robert Schexnayder Jr. and Vielka Garibaldi to Steve M. Nicholas, $609,900.

McLendon Ct., 6157-Eric B. and Monique M. Michel to Nusrat Roohi Husain, $621,900.

Norham Dr., 5970-John R. Marengo to Johnny Wade and Shanna Sokolosky, $500,000.

Old Carriage Dr., 6575-Joseph A. and Racheal F. Dolce to William John Lange Jr., $369,000.

Penwood Dr., 4504-Daniel and Sherry Trask to Michael Robert and Christiana Ann Andrews, $645,000.

Rose Hill Ct., 6278-D-Tatiana P. Fournadjieva and Nikolay K. Bachvarov to Anthony Louis Piro and Ximena Amelia Peralta Rocha, $170,000.

Sage Dr., 6181-Jeffrey M. and Elizabeth E. Palmer Gontarek to Diana L. and Jeffrey I. Nelson, $529,000.

Telegraph Rd., 6024-Modish Future Homes Corp. to Javier Mascorro, $500,000.

Valley View Dr., 5835-Joshua and Rachel Davis to Charles Nicotera and Jenna Anderson, $629,900.

Wendron Way, 6002-Timothy H. and Nicole J. Park to Issam Samih and Erika Lee Rizkallah, $560,000.

Wigmore Lane, 6103-F-Katheryn Dianne Michael to Christopher Mark and Kelly Ann Loss, $305,000.

ANNANDALE AREA

Americana Dr., 4923, No. 106-Infiniti Marketing & Investment Corp. to Brendan Mardonio Vasquez Buruca, $200,000.

Ashley Glen Rd., 7839-Francesco D. and Franco D. Antico to Jerome S. Jones and Heather Carlson, $440,000.

Branch Rd., 8245-Flint R. Criley to Christopher M. and Kristen B. Short, $930,000.

Burbank Rd., 8832-Bradley William Hennings and Margaret Elinor Jacobs to Erik D. Peterson and Jill Renee Holguin Peterson, $585,000.

Cherry Lane, 6900-Paige R. Atkins and Steven M. Isenhour to Caterina A. and Joseph M. Lillis, $905,000.

Degroff Ct., 7136-Jack and Diana Hobaugh to Paul Kevin and Karla Marlena Quintana Brooks, $690,000.

Duncan Dr., 4612-Irene V. Willburn to Lisa W. and Jeffry R. Verne, $685,000.

Knox Rd., 3408-Kittipong Sonpibul to David J. Ford, $590,000.

Lockwood Lane, 3724-Erwin B. and Maria Lourdes T. Mate to Pemba Jigtak and Kalsang Dolma, $531,000.

Murray Lane, 7011-C. Leslie and Stephen M. Dorland to Sherrie D. Kohler, $200,000.

Old Columbia Pike., 4200-Gholamreza Loghavi to Andrew Wing Jones and Sovany Van, $780,000.

Ridgewood Dr., 7814-Ricardo S. and Sonia Elizabeth Ruiz Bolanos to Ricardo Edumberto Giron, $799,000.

Willet Dr., 4903-Eldad Kaufman and Raylene Hesselberg to Scott Broemsen, $605,000.

Yorktown Village Pass., 3723-Samuel Ira Schaen and Marilyn Sue Gaizband to Trevor M. and Zinan Chen Tackett, $470,000.

BAILEYS CROSSROADS AREA

Diehl Ct., 3433-Judy N. Wyne to Vinai Kulnarong, $499,000.

George Mason Dr. S., 3709, No. 710-Nesreen Solaiman to Tsige Alemayehu Abraha and Esmehayal Assefa Beyene, $257,500.

Lakewood Dr., 6382-Dean L. Clouse Jr. to Everth Escobar and Hilda M. Ledezma, $280,000.

Reservoir Heights Ave., 5845-Shawn Alan Piers to Nawaz Ahmad and Purnima Barua, $534,000.

Seminary Rd., 5505, No. 807N-Kakha and Ekaterine Antelava Ingorokva to Charles E. Strothman, $213,000.

Spring Lane, 3334, No. B40-Matthew G. and William A. Rexrode to Kentez D. Montgomery, $175,000.

BURKE AREA

Alison Dr., 10643-George Wood and Chen Hua Wang to Duk S. and Ae Yon Choe, $425,000.

Bestwicke Ct., 6615-Daniel R. and Margarita M. Brunn to Maria Lourdes T. and Erwin B. Mate, $729,000.

Carters Oak Way, 10917-Douglas and Stephanie Thornton to Nicholas D. and Dana E. Ouart, $640,000.

Crownleigh Ct., 5766-Mohammed and Anastasia Jbari to Jason and Kristin Hopkins, $450,000.

Fairleigh Ct., 9421-Felix E. and Lily Suarez to Grace Wang and Zi Jian Lin, $320,000.

Halyard Pl., 6923-Bradley S. and Krystal A. Trager to Christopher G. and Rachel Ann Concepcion, $649,000.

Hillock Ct., 9626-Jelani A. Smith and Deirdre D. Hatcher to Nathan W. and Linda H. Conger, $489,950.

Marshall Pond Rd., 10241-Conrad and Nicole Hall Brown to David Dilly, $650,000.

Nordeen Oak Ct., 5722-Elnita P. and Kimberly Diane Larsen to Leslie Elaine and Jose Orlando Camacho, $322,000.

Passageway Pl., 6703-Nancy R. St. Pierre to Mark Daniel and Jennifer Marie McCarthy, $615,000.

Reeds Landing Cir., 10501-Geoffrey N. and Heike G. Giles to Surendra and Bhawana Gurung, $389,900.

Sheads Ct., 9807-Van Metre Homes at Park Glen Corp. to Mitchell and Samantha Yang, $1.05 million.

Sunset Woods Ct., 6740-Adam Coon and Anastasiya Zakamulina to Robert E. and Dorothy E. Boatwright, $445,000.

Tisbury Dr., 6365-Seth A. and Jacqueline M. Tongbua to Jorge A. Hernandez, $464,900.

Winnepeg Dr., 6124-Scott H. Weinhold to Craig Allen and Kiley Alyssa Christian, $674,900.

CENTREVILLE AREA

Asher Ct., 6106-Mohamed Ali and Maryan Samantar to Mi Sun Son and Euki Seth Kim, $400,000.

Basingstoke Loop, 14722-George E. and Patricia S. Algie to Joseph D. Trivett and Erika M. Parasido, $313,000.

Blueridge View Dr., 15309-Robert T. and Susan A. Leith to Yung B. Kwon and Soon Ok Lee, $470,000.

Brookmoor Lane, 14511-Sathish Durairaj and Praveena Seetharam Shetty to Jose A. Regalado Hernandez and Lidia Rosa Latin, $369,000.

Castle Harbor Way, 5136-Julie Ann Miller to Vijayalakshmi Rudraraju, $314,900.

Climbing Rose Way, 14321, No. 101-Marjorie B. Wright to Ellen M. Augst, $188,000.

Connor Dr., 13386-E-Ki Bum Han and Sun Mi Yu to Sang Hoon Kim and Jisung Ha, $240,000.

Deer Pond Rd., 5805-Leonard L. and Kimberly A. Lawson to Yong T. and Mi J. Choe, $549,999.

Flagler Dr., 5634-Phillip H. and Dan Swenson to Jenna and Matthew Brown, $503,000.

Golden Oak Rd., 14484-Elizabeth Lowrey to Fathi Muhssen, $223,000.

Hunting Path Pl., 14825-Christopher M. and Virginia W. Katz to Aaron J. and Caitlin E. Burns, $622,500.

Locust Branch Ct., 5703-Seok Chan Lee to Domonique M. Kinnard, $554,000.

McCoy Rd., 6477-Shin Cheol Lee to Eun Sook Hong, $330,000.

Red River Dr., 14071-Thuan M. Ly and Thao Yen T. Pham to Xinhuan Hao, $420,000.

Rockton Ct., 6005-Rebecca Lee Arehart to Pen Tung Ma and Shi Ling Chao, $375,000.

Rydell Rd., 14905, No. 102-Kendall W. and Marian M. Morey to Lianyu Ma, $165,000.

Sequoia Farms Dr., 5588-David W. and R. Drew Allison to James M. Thompson Jr. and Dimitra Godevenou, $559,900.

Stone Range Dr., 14610-Lisa Burkett and Deborah Starr to Nguyet Tran, $359,000.

Travis Edward Way, 5117-H-Ji Won Kim to Hui Ok Tuttle, $281,000.

Wakley Ct., 13841-Pamela Ann J. Bodie to Chelsea Day, $390,000.

Willoughby Newton Dr., 5636, No. 18-Jennifer L. Alcantara Sapp to Thomas Ronald Harpold, $253,500.

Woven Willow Lane, 14276B-Hsin Hsing and Minjung Lee to Esther Casey Jung, $386,000.

CHANTILLY AREA

Beech Down Dr., 3829-Pouriya Chenari to Joseph A. Herbert and Shelby M. Christopher, $455,000.

Cub Run Rd., 4359-Steven Royle to Christopher J. and Holly L. Delgrosso, $497,500.

Lakestone Dr., 14594-Van Metre Homes at Westfields Corp. to Walter T. and Sinjung K. Anderson, $626,377.

Lightfoot St., 3820, No. 319-Hyung S. Kim to Jung E. Kim and Chulsoon Choi, $255,000.

Pennsboro Dr., 13512-Christopher Ahn and Mindy Joy Dahl Chai to Xiuyong Gao and Lei Zhang, $450,000.

Sand Rock Ct., 13406-Roslyn L. Barry to Byron Snow and Stephanie Lampron, $625,000.

CLIFTON AREA

Clifton Rd., 5521-Hermiz N. and Mae Y. Yono to Rony Thomas and Blessy Sebastian, $1.12 million.

Fairfax Station Rd., 12326-Jeffrey B. and Karen K. Floyd to Jonathan David and Suzanne Elizabeth Bird, $699,000.

Orchard Hill Ct., 5839-Eric W. Phillips to Tamer J. Saleh and Noorhan Noor Eldeen Moh Ishaq, $280,000.

Rockland Dr., 6635-Richard J. and Lee A. Zenko to Anthony M. and Rebecca Siriwardene, $700,000.

Trey Lane, 13401-Michael and Sheryl L. Bowanko to Michelle Dana Peterson, $695,000.

FAIRFAX CITY AREA

Apple Orchard Ct., 12217-Eric S. and Sarah W. Kim to Dong Soo Hong, $465,000.

Aristotle Dr., 11326, No. 4-404-Matthew V. Chau to Hyung Joo Lee, $257,000.

Ashleigh Ct., 12755-Curtis L. and Heidi C. Kennedy to Scott L. and Kristy M. Stallsmith, $815,000.

Babashaw Ct., 3153-Barry Lyle Haddan to Allison M. Wachter, $470,000.

Bentnail Ct., 4017-Jagitsingh H. and Birinder Kaur Khalsa to Tekola Berhe and Ezabel Negash, $560,000.

Briggs Rd., 4801-Arnaldo Montano to Artem and Maria Alabin, $1.05 million.

Carisbrooke Lane, 4661-Joseph W. Damico to Keyhoon Ko and Sunyoung Kim, $530,100.

Cedar Farm Cir., 9651-Young J. Woo and Yo Ok Kim to Wentago and Xijun Yang, $639,900.

Collis Oak Ct., 3962-John R. Katebini to Andrew and Chana Alder, $450,000.

Commonwealth Blvd., 10314-Andrew H. Schiffner and Rachel L. Vega to Ayad Said, $541,900.

Crouch Dr., 12888-Kevin W. and Kelly H. Baugh to David K. Kyun and Inhee Easter Hyun, $975,000.

Decour Ct., 11807-Robert R. and Shelley A. Jaye to Danielle M. Verderosa, $707,000.

Edenvale Rd., 3305-Caryn B. and Jeffrey P. Forbes to Jason M. and Julie A. Johnston, $825,000.

Fair Briar Lane, 4550-Debra Holcombe and Anne Rhome to Mitra Saify, $263,000.

Fountainside Lane, 4144, No. 203-Ashley S. and Nicholas B. Umstead to Astiaj and Ashkan Afshar, $305,000.

Gainsborough Dr., 5364-Stephen E. and Deborah J. Farmen to Douglas F. and Kastell R. Larson, $580,000.

Glenbrook Rd., 8930-James B. and Deeann J. Jeremiah to Julie C. and Michael T. Gerock, $1.2 million.

Greenway Ct., 12108, No. 236-Cristina Roman to Shamah I. Kamou, Aziz Rehman and Joseph Zakhooly, $250,000.

Helmsford Lane, 4408, No. 103-John V. Baker to Dylan J. Kalhorn, $215,000.

Holly Ave., 4443-Terence James McCormick and Catherine J.F. Mundy to Christopher Mellone and Stephanie Marie Newhall, $420,000.

Kings Crown Ct., 9725, No. 102-Peter V. and Rebekah Hilton to Ezekiel Manwook Han, $260,000.

Latimer Ct., 10017-David K. and Brenda P. Wiggins to Janmesh and Surbhi Tolat, $582,003.

Majestic Lane, 4382-Brian David and Judy Ann Brown to Brian Joseph and Jennifer Marie Hewett Eig, $499,000.

Miranda Ct., 9516-Frederick Mark and Esther Yeung to Rahul and Dakshata Dongre, $462,000.

Moss Ranch Lane, 13121-Isac S. Rachapudi and Anupama Upputuri to Rama S. Lanka, $568,000.

Old Creek Dr., 9531-Mary Leigh Shipman to Yao and April Mae Tseng, $490,000.

Parkside Dr., 11907-Douglas W. and Sandra C. Banks to Navin Kumar and Surabhi Sudha, $775,000.

Paynes Church Dr., 10909-George Moyer and Ruth A. Leonard to Robert E. and Jennifer P. Pitney, $590,000.

Penderview Terr., 12161, No. 927-Michael and Patricia Brensy to Yafite Phillips, $188,000.

Piney Grove Dr., 9019-Andrew W. Sullivan and Lauren H. Menahem to Amer G. and Ambreen Qazi, $435,000.

Point Pleasant Dr., 12845-John P. Callaghan Jr. to Jae Hyo Chang, $525,000.

Prince William Dr., 3312-Frederick B. and Judith C. Smith to William B. Carter and Lai Ling Chu, $896,000.

Prosperity Ave., 2665, No. 252-SBS Siding Co. Inc. to Steven K. Kim, $343,000.

Quail Creek Lane, 13149-Kyle Sang Nam to Ewin Hsu, $405,000.

Ridge Knoll Ct., 3801, No. 203A-Whitney Stafford Lewis to Emma L. Soderstorm and Peter A. Rizzi, $280,000.

Rockaway Lane, 11724-Kimberley Ann Murphy to Thomas and Kelly Kasenetz, $365,000.

Sedgehurst Dr., 4401, No. 204-Maria P. Younger to Naga Deepak Yanduru, $233,751.

Starlit Ponds Dr., 9404-David J. Fisher to Fang Fang and Xuemin Yu, $545,000.

Summer Rain Terr., 13109-Ramazan and Severine F. Basata to Emori Moore, $585,000.

Talon Ct., 5509-Joseph E. and Amy L. Kris to Sangji and Sangburm Lee, $415,000.

Warm Hearth Cir., 4754-Linda Lea Croke Gallagher to Dianne B. Merrell, $461,000.

Willoughby Point Lane, 3604-James M. and Julia J. Farrell to Sriram M. Gandhi and Narmada Chalasani, $625,000.

Woodberry Meadow Dr., 3944-Joseph P. and Linda J. Anello to Gopa Dutta and Yogesh Sitaram Sawant, $1.03 million.

FAIRFAX STATION AREA

Burnt Oak Dr., 9610-Frederic Leroy Tolleson to Jason and Julia Fullerton, $712,000.

Daysailer Dr., 10508-R. Eric and Brigitte P. Davis to Nicholas J. and Laura O. Allhoff, $700,000.

Forest Shadow Way, 9107-Leo J. and Neil J. Reddy to Paul H. and Nadjet Ammam Kob, $800,000.

O’Keefe Knoll Ct., 6605-Robert G. and Ann M. Willi to Richard K. and Samantha Bohn, $930,000.

Willowbrook Rd., 7800-Stephen Michael and Nina Lynn Gates to Ross A. and Amanda Meglathery, $869,900.

FALLS CHURCH AREA

Anchorway Ct., 3151-D-David Moyer Bowen to Lillianne Plaster Whitelock Troeger and Michael Kinney, $290,000.

Dover Lane, 2850, No. 202-Khoa D. Huynh and Chi Nguyen to Andre Onuki Dos Santos and Erica Saito, $240,000.

Great Falls St., 2334-Ann Elizabeth Barkley and estate of Goldie May Ba to Lin Qi and Weiwen Gu, $555,000.

Inversham Dr., 7735, No. 172-Alicia Anne Dacey Kruger to Joo Y. and Joon W. Cho, $335,000.

Lawrence Dr., 2921-Mitchell Gershman to Emily Catherine Kasabian and Brett Anthony Sposa, $749,000.

Monroe St., 2850-Joseph M. and Rachel D. Brand to Mark and Ashley Bacus, $837,500.

Pinewood St., 7302-Maria A. Douglass and Valeri M. Usov to Jordan Allen and Courtney Addison Shontz, $582,000.

Seven Oaks Dr., 6415-Manuel and Purificacion Mota to Erich and Susan Umar, $520,000.

Vagabond Dr., 7026-Richard L. Allen and Margaret C. Esposito to Scott J. and Valerie J. Duggan, $600,000.

FALLS CHURCH-PIMMIT AREA

Burnside Ct., 7532-Judd and Jana Robertson to Umesh Veeraiah and Shailaja Arkacharya, $500,000.

Darrells Grant Pl., 6741-Jean J.K. and Thomas J. Hearty III to Jason and Jessica Dangle, $1.05 million.

Hileman Rd., 1946-Merion Homes Pimmit Corp. to Joshua Wayne and Katherine Elizabeth Araujo, $1.22 million.

Howard Ct., 7416-Minh Pham and Loan T. Nguyen to Kar Ming Calvin Wu and Ying Luo, $580,000.

Lexington Rd., 2432-Annie W. Durbin to Nicole L. Coene and David L. Redding Jr., $855,000.

Metropolitan Pl., 7019-D-John Kiss to Daniel Paz and Jessica Paz Soldan, $480,000.

Pimmit Dr., 2311, No. 214-Rita M. Evon to Hanako H. Thio and Samuel T. Sakul, $249,900.

Rochester St. N., 6467-Neymar R. Ortega to Mark Duane and Jennifer Leigh Rost and Matthew Thomas Burke, $1.7 million.

Stephanie Marie Dr., 2049-Alan McAdams to Kounian Ding and Jing Chen, $1.41 million.

FORT HUNT AREA

Bolling Dr., 7938-Frederick C. and Lora Jessup Mochel to David Michael and Kristina Jo Wilkerson, $466,200.

Cavendish Dr., 2215-Jeffrey D. Landry and Caroline M. Ulsamer to Jeffrey Robert and Suzanne Tenaj Alford, $698,000.

Culpeper Rd., 2620-Susan W. Kramer to Stephen C. Ahern and Heather N. Hanson, $564,900.

Lee Ave., 7809-Grant H. and Amy Schneider to Christine Dibenigno, $1.39 million.

Stirrup Lane, 2602-Deutsche Bank National Trust Co. and GSR Mortgage Loan Trust to Jason T. Quimby and Cheryl L. Becker, $596,400.

GREAT FALLS AREA

Chesapeake Dr., 340-Jane P. Wilkinson to Todd and Kathryn Allen Jeffery, $830,000.

Forest Park Rd., 726-Michael J. and Elizabeth F. Keeler to William and Sandi Boland, $851,000.

Lagovista Ct., 9403-Diana E. Lawrence to Aria J. Silvers and Antoine G. Henry, $1.25 million.

McKean Ct., 10215-Nora K. Ryan to Gregory J. Wooton and Lai Win, $450,000.

Runaway Lane, 10600-George E. and Theresa Melendez to Nicole J. and Timothy Park, $725,000.

Utterback Store Rd., 1023-Saeed Hajimomenian and Mandana Sobhani to Omer M. Wali, $650,000.

Wynkoop Dr., 10714-Thomas G. and Jacqueline N. Roueche to Christopher J. and Jennifer L. Strickland, $905,000.

HERNDON AREA

Alton Sq., 12915, No. 403-Elaine Kallas to C. Jason and Mary Vein, $265,000.

Ashdown Forest Dr., 2958-Joanne S. Bradley to Zahid Mahmood Kiyani and Shazia Zabair, $475,000.

Betsy Lane, 3237-John L. and Linda J. Potts to Kenneth B. and Crista M. Humphreys, $728,000.

Browns Ferry Rd., 12542-Suzanne Jenkins Bates to Gary and Erin Perez, $585,000.

Centre Park Cir., 12913, No. 308-Esther Alicia Gertin Bobbin to Benedict Layug and David Perez Tejada, $207,000.

Coopers Branch Ct., 2435-Matthew T. and Kelly L. Taeschner to Tien Lillian Thuy Nguyen, $363,000.

Dardanelle Ct., 12525-Patrick James and Lauryn Rachelle Blair to Stacey E. Wright, $604,900.

Endeavour Dr., 13740, No. 304-K. Hovnanian at Discovery Square to Smith B. Singireddy and Rajender R. Marpu, $370,000.

Fillmore St., 508-Richard A. and Erin Cestero to Megan Eschman and David Neumaier, $479,000.

Framingham Ct., 12913-Aliona Gorea to Nico Timpani and Chelsea Chu, $504,000.

Grant St., 1316-Mico J. and Denise M. Miller to Maureen E. Hannan, $575,000.

Lady Fairfax Cir., 12801-Rajkunvar Ghuman to Michael Joseph and Maria Luisa Alford, $475,000.

Magna Carta Rd., 12683-William M. and Robyn V. Jacobson to Benjamin W. and Natalia D. Green, $520,000.

Mother Well Ct., 2900-Anna Lynne Hershey to Ping Hu and Weina Chen, $695,000.

Ox Meadow Ct., 3204-Robert D. and Patricia I. Collet to Swapna and Balaji Dev, $1.21 million.

Quincy Adams Dr., 2630-Larry D. and Terry A. Sanders to Eric and Julianne M. Elliot Marton, $625,000.

Rowland Dr., 1229-Ameet Kini to Aaron T. and Tiffiny J. Peterson, $700,000.

Scotsmore Way, 13338-Daniel F. and Karen T. Long to Hideat Tewolde and Tsegazeab Mesfen, $720,000.

Sugarloaf Ct., 2105-John M. and Antares R. Leask to Jennifer Labbe and Margaret O’Hara, $467,000.

Trapper Crest Ct., 1111-David W. and Jo Ann Elam to Judy and Arthur Hsu, $560,000.

HUNTINGTON AREA

Arlington Terr., 2237-Reg Investments Corp. to Heather Scott, $449,900.

Elmwood Towne Way, 3802-Robert M. and Petra McGregor to Lisa Lorraine Palma, $590,000.

Fenwick Dr., 5654-Robert R. and Ella L. Pagnella to Alexander G. Bowen, $335,000.

Hunting Creek Rd., 5803-Nafees A. and Shahnaz N. Takar to Alan Hua Giam, $623,500.

Midtown Ave., 2451, No. 1522-William E. and William P. Rydell to Ruddy J. Gainer, $417,000.

Mount Eagle Dr., 5904, No. 1203-Elizabeth P. Hottell and Kim Von Bergen Golanski to Barbara B. Brennan, $250,000.

Timothy Pl., 5713-Christopher Washack and Gina Gammick to Jacob and Kendra Asher, $740,000.

HYBLA VALLEY AREA

Boswell Ave., 2801-Sergio Rojo to Pauline, Paul Kenneth and Heather Ewing, $964,000.

Convair Dr., 7431-Jerome L. Knittle to Pranab and Supratim Barua, $400,000.

Gum Springs Village Dr., 7819-Muneeb Khan to Diane C. Gillespie, $385,000.

Parsons Ct., 7253-Deanna R. and Joseph M. Flores to Jabdiel Aviles Fuentes, $325,000.

Snowpea Ct., 7510-A-Preston M. Langford to Elmar and Zahra Chakhtakhtinski, $260,000.

Vantage Dr., 7016-Janice L. and Lloyd A. Woolridge to Dennis Alejandro and Grace Barnhart Dulanto, $525,000.

LINCOLNIA AREA

Bloomfield Dr., 5602, No. 203-Luziane Batista Lopez Farias to Tanvir H. Mina, $280,000.

Crestwood Dr., 6208-Danielle Paxton and Timothy J. Dlugasch to Adnan Abdelaziz, $472,225.

Eighth St., 6352-Keith A. Esarey to George G. and Elena V. Gama, $351,500.

Helen Winter Terr., 4696-Chan Yong and Seung O. Sung to Zhihong Xue and Youming Tan, $578,000.

Linmar Ct., 4610-James M. and Susan A. Dailey to Natalie Pinnoi, $470,000.

Redwing Dr., 5102-Jeremy and Kathryn Buckley to Shantel Lee and Halil Durmus, $650,000.

LORTON AREA

Baird Ct., 7707-Matthew and Erika Botts to Jamshid Karyab, $406,000.

Boot Ct., 6848-Ken and Cludia Trimmer to Omar Adam and Monica P. Stoltzfus, $550,000.

Cardinal Forest Lane, 9249, No. 101-Manjula Mehta to Annette L. Lanier and Paul A. Herbert, $253,000.

Cherwek Dr., 9431-Theodore R. Patrick and Mary Y. Reed to Noor Ahmed Ullah, $292,000.

Frosty Ct., 8308-Cartus Financial Corp. to Dayna Spears Cunning, $653,000.

Hamilton Ct., 6944-Jae H. and Sun Young Pok to Zaid and Fayrouz I. Al Qabbani, $330,000.

Igoe St., 9004-John W. and Monique M. Yates to Maureen Etzel, $432,500.

Laurel Crossing Lane, 8197-William Hanna to Ralph J. and Gennifer Ledbetter, $571,000.

Mahoney Dr., 7512-Victoria Marshall to Harjinder and Jagdeep Singh, $260,000.

Paper Birch Dr., 8202-Dharmesh and Shivani Doctor to Robert E. and Teresa S. Smith, $725,000.

Potters Hill Cir., 9669-Steven D. and Jennifer Coxwell to Truong Q. Thai and Chi K. Nguyen, $470,000.

Samuel Wallis St., 8021-John Walter and Jane Morgan Uecke to Mical A. Woldetensae, $526,000.

Thwaite Howe Dr., 8320-Dana R. and Rolanda A. Gordon to Matthew Yun and Nicole Jae Kim, $674,900.

MCLEAN AREA

Birch Rd., 1921-B. Marian Chou and Myles D. Nienstadt to Jon A. and Allison F. Mellis, $990,000.

Cecile St., 1633-Melanie Ann Smith to Dalton P. Fuqua and Erica S. Shein, $750,000.

Chesterfield Ave., 6522-Jim X. Hong and Sheau Chin Woon to Jun Hwa Heong and Tae Young Kim, $825,000.

Dolley Madison Blvd., 837-Jeffrey Ronaldi Sr. and Kevin Terpak to Jerome E. Obry, $1.12 million.

Enterprise Ave., 7114-Veronica M. Young to Karim and Denise Youssef, $860,000.

Fonthill Ct., 1842-Jacob A. Joseph and Marilyn M. Chengot to Samir V. and Keena P. Tarpara, $822,500.

Hampton Hill Cir., 1494-Mary Bentley Huddle to Jinrong Li, $750,000.

International Dr., 1645, No. 105-Avita Jaswal Chang to Aaron and Songhua Zhang, $468,000.

Kirby Rd., 1323-Novella Homes of Virginia Corp. to Charles R. and Cynthia C. Stamp, $2.69 million.

Laburnum St., 1428-Jonathan and Frances C. Hughes to Austin J. Gould and Kathryn C. Dunbar, $1.37 million.

Legere Ct., 7744-Sanaz Limouee to Arash Taavoni, $810,000.

Lincoln Way, 1524, No. 439-Mehul M. Patel to Jessica R. Headington, $239,900.

Long Meadow Rd., 6200-Leslie David Hale to David Charles Steger and Alison Leslie Nemeth, $1 million.

Melrose Dr., 6706-Raymond Louis and Linda Joy Sattler to Evelyn Lana and Helen Kim, $803,000.

Old Dominion Dr., 8752-Mauricio A. and Kathleen C. Vargas to Mi Jee Song and Charlie Edgar Murphy, $1.28 million.

Randwood St., 8308-Gregory S. and Stefanie S. Stayin to Houqi Hong and Jin Fu, $1.58 million.

Stoneham Lane, 6303-James Bret and Maria Ann Michael to Hashim Askar and Huda Al Kanzi, $1.1 million.

Tremayne Pl., 7721, No. 312-Sebastian Vincent and Patricia A. Massimini to Ismale Cardenas Jr., $420,000.

Weller Ave., 8409-Robert Scott Zechman to John W. and Kathryn A. Larmer, $600,000.

Yates Ct., 7304-Travis J. and Anne F. Tidball to Richard W. and Jennifer A. Post, $1.25 million.

MOUNT VERNON AREA

Ashboro Dr., 8015-Robert and Stephanie Tierno to Roxana Y. and Eleisa M. Umanzor Alvarez and Maria C. Alvarez De Rodas, $375,000.

Bianca Pl., 8174-Jason A. and Carly J. Prow to Janos and Nichole M. Varga, $459,000.

Central Park Cir., 7913-Lia Lujan to Josh Bond, $360,000.

Diablo Ct., 8450-Ignacio and Sandra E. Espinoza to Maribel Nartatez Grande, Rafek Antonio Grande Romero and Jessica Ashley Nartatez De la Cruz, $295,000.

Gage Rd., 4414-Ally Marinelli and Alessandra Monteiro to Richard A. and Rita A. Alves Sawtelle, $459,927.

Maybrook Pl., 9300-Ryan Michael and Crystal Tully to Allan R. and Carolyn M. Guyet, $749,000.

Neptune Dr., 4504-Jeffrey Scott Genda to Adam Kyle and Michelle Ann Rosen, $533,000.

Tiburon Pl., 3869-Mohanned Saifuddin and Shajeda Begum to Edwin Alexander Gonzalez Campos, $176,250.

Woodley Dr., 3714-Nora Ellen and Bradley Charles Alger to George Steven and Irina Olegovna Vanni, $480,000.

NORTH SPRINGFIELD AREA

Catlett St., 7006-W. J. Leonard to Carlos O. Jiron and Nelci Hernandez, $468,000.

Eastbourne Dr., 5519-Ronald L. and Wanda S. Martinson to Willus Withrow and Colby Chlebowski, $486,000.

Heming Ave., 5765-John and Katherine H. Westerlund to Wilder Gonzalez, Flor Chacon Quevedo and Hector Ochoa, $524,990.

Pillow Lane, 5311-Edmundo A. Carazo to Willy B. Rocha and Liseth Guzman De Rocha, $425,000.

Victoria Rd., 8645-Jared and Carrie Ranisate to Daniel L. and Samantha W. Bello, $544,900.

OAKTON AREA

Borge St., 3031, No. 211-Linda J. Vitale and Odette B. O’Donnell to Gabriel Adrian Calandra Checco and Maria Laura Moreno, $315,000.

Emerald Rock Dr., 10323-Michael A. and Ami C. Mohr to Edward D. and Maria Madocks, $515,000.

Linda Marie Dr., 2710-Bank of New York Mellon and Structured Asset Mortgage Investments to Adam David and Shawn Rose Madison Krause, $650,000.

Oakton Terrace Rd., 9959-Jennifer C. Pennese Kelly to Jobin Bahmanipour and Mackenzie Payment, $239,000.

Summit Square Dr., 3178, No. 3-A11-Caitlin M. Carlberg and Martin S. Morales to Margaret Michelle Spingler, $223,000.

Valestra Cir., 2717-Jason M. and Susannah L. Chung to Shan M. and Noreen A. Collins, $851,200.

RESTON AREA

Antiqua Ct., 2346-Franklin M. Loria to Israel Chavez Ortiz and Jose De Laluz Chavez Hernandez, $350,000.

Barnstead Dr., 1644-Poonacha and Jamuna Maneyapanda to Eric L. Shang, $417,500.

Black Cap Lane, 2419-Neil R. and Laurie A. Russell to Kyunghee Choi and Mark Jason Sanders, $799,990.

Brown Fox Way, 12343-Temur Khakberdiev and Dilorom Kambarova to Paul C. Hackley and Nadine M. Platak Hackley, $655,000.

Cartwright Pl., 2194-Carlos Ugarte to Joanna Pauline Tayamen, $395,500.

Church Hill Pl., 1504-Miroslav Kolev and Irina Fournadjieva to Colleen Flynn, $320,000.

Dockside Cir., 11310-Stefanie E. and Stephanie E. Streever to Stanley Craig and Cheryl Willis Dezern, $606,600.

Fairway Dr., 11500, No. 306-Timothy and Carolina M. Murphy to Dolores C. Bullock, $465,000.

Fountain Dr., 1830, No. 505-Demetrios and Frederika Giannakopoulos to John Raymond and Diana Marie Sarantakis, $489,900.

Garden Wall Cir., 1302-Gail S. Harman to Larry R. and Ellen H. Demas, $335,050.

Great Owl Cir., 11796-William E. and Cynthia Beck Eggleston to Jacob and Amanda R. Williams, $475,000.

Harvest Green Ct., 1656-Hanna Woldeyesus to Evelyne Lollichon, $377,000.

Hunters Green Ct., 11600-Bruno and Silvio Pappalardo to Samuel P. and Whitney A. Simons, $435,000.

Karbon Hill Ct., 11713, No. 704A-Anne Phuong Anh Do to David Brian, Adele J. and Jesse D. Lynch, $275,000.

Links Dr., 11519-Robert Randall Speer to David Edward and Alissa Mary Paine, $438,000.

Market St., 12000, No. 146-Elnaz Azar to Belinda Tsao, $309,900.

Market St., 12001, No. 450-Jeffrey Mitchell and Melissa Ann Taggart to Louis Charles and Sharon Ruth Yee Finch, $697,500.

Myrtle Lane, 11304-Edwin P. and Elizabeth F. Geiger to Brendan E. and Lauren G. McCaughey, $594,000.

Northgate Sq., 1556, No. 56-Andrew G. Ivovich to Patricia Rollo, $200,000.

Parkcrest Cir., 1670, No. 3B/200-Chay Tidwell to Olge Tiagulska, $245,000.

Purple Sage Ct., 12137-Jared P. and Casey H. Taylor to Nicole Christine and Robert Wilfredo Gutierrez, $362,000.

Round Pebble Lane, 1134-Amir and Melissa Raminpour to Tyler Jacob and Jada Marie Keltz, $895,000.

Sagewood Lane, 1930-Edward J. Earle to Candace Stephenson and John Eley Thompson, $340,000.

Silver Fox Lane, 2421-Robert A. and Colleen Grant to Courtney and Evan Lisull, $614,000.

Stoneview Sq., 11625, No. 77-Christopher Paul Derman to Abdul Ghaffar Hashim and Amina Ghaffar, $185,000.

Summer House Ct., 11441-Shahram Sharaf and Mahdiyeh Mazarei to Dustin Fair, $567,500.

Sunrise Valley Dr., 11770, No. 120-Donna and Edward Covannon to Bruce J. Simonson, $329,000.

Taliesin Pl., 12016, No. 12-Jayne M. Halvorsen to Nancy Elizabeth Brunner, $355,000.

Waterhaven Ct., 11492-Robert B. and Jerilynn B. Hoy to Georgette Katherine Zotter, $715,025.

Wild Hawthorn Way, 1211-Valecia Maria Suser to Katey Khan, $535,000.

SEVEN CORNERS AREA

Brook Dr., 6127-Michael S. and Amy L. Ruff to Deric Shannon and Lisa Chandler Richardson, $679,900.

Nicholson St., 6330-Rita Dunn Ludden to Travis J. and Nora E. Jansen Shank, $625,000.

SPRINGFIELD AREA

Alamo St., 6209-Hung Q. Lai and Phung My Thi Do to San Do Minhand Mai Thi Thanh Le, $431,000.

Athena St., 8055-Thomas Andrew and Nadine M. McMahon to Alexander B. and Ramona C. Mason, $653,000.

Brian Michael Ct., 6883-Christy H. Lee to Kimberly and Raphael Urena, $417,800.

Erving St., 5907-Jheison Yarhui Mariaca to Guido J. Villarroel Romero, $574,000.

Game Lord Dr., 7095-Judith A. Edwards to James and Kimberly Robinson and Philip Strawbridge, $625,000.

Grandview Ct., 8020-Ricardo R. Silveira to Paul A. Ledwith, $335,000.

Jovin Cir., 8350-Clifford C. and Leah O. Salonga to Fnu Ziauddin and Fnu Mehmmoodah, $449,000.

Lauralin Pl., 7604-Christiana Mutombo and Evelyne Aelvoet to Tran Thuy Tran and Cuong Ngoc Pham, $455,000.

Matisse Way, 7733-Audrey Jean Silvia to Aisha Jamilla Johnson, $271,500.

Northumberland Rd., 7995-Roger Foster to Sarah and Matthew Brown, $379,000.

Reservoir Rd., 7222-Onases Isaias Rodriguez to Darwin Banegas Arias, Karen Rodriquez Aguilar and Oscar R. Hernandez, $430,000.

Saint David Ct., 8103-Thomas B. and Tracy B. Vaughn to David Lam, $615,000.

Steeple Chase Ct., 8091-Michael W. Stockhaus to Keny L. Mendez Juarez and Angelica M. Juarez De Mendez, $389,500.

Trailside Dr., 6016-William and Jacqueline M. Gomes to Charles William Thomas, $475,000.

Western Oak Dr., 8605-David L. and Nicole Gavlik Martinez to Neha Jain, $434,000.

VIENNA AREA

Ayr Hill Ave. NE, 230-James J. Black and Nuria Planas Vilanova to Brad M. Freedman and Coke Morgan Stewart, $1.45 million.

Bois Ave., 9205-Michael E. and Alpha Dehner to Katherine Shaffer and Dameon Thorpe, $852,000.

Church St. NE, 371-Douglas S. and Teresa S. Tracy to Jai Chang and Dae J. Kim, $1.35 million.

Cottage St. SW, 1408-Charles J. Elliott II to Pil S. Chung and Regina Choe, $610,000.

Dellwood Dr., 9032-Mary B. Waple to Elisabeth Anne Stephens and Boback Varkiani, $685,000.

Fox Run Ct., 1716-Stephen V. and Kathryn E. O’Brien to Prakash and Vidushi Kumar, $835,000.

Hilltop Rd., 8627-Castor M. and Elena P. Salazar to Marvin Lara Lemus, Maria Oladys Lara, Maria Santos Lara Diaz and Santos Salvador Amaya Bonila, $670,000.

Locust St. SE, 200, No. 103-Jennifer D. Myers and William H. Trout to Paul R. Harris, $285,000.

Mashie Dr. SE, 407-Gus F. Meruvia to Michael Bradley and Julie Allissa Boncarosky Holmes, $1 million.

Mountington Ct., 10305-F. Randal and Ann B. Cate to Scott J. Peterson and Jennifer S. Nisoff, $810,000.

Oak St. SW, 103-Christopher D. and Terri G. Edwards to Mohammad Amir Birjandi and Hanieh Hashemi Olia, $938,000.

Pollard Terr., 1804-Ashwin S. and Anupama A. Bhave to Jonathan Lee and Ji Eun, $810,000.

Rosewood Hill Dr., 1409-Debra Lyn Burns Stoud to Scott and Lauren Forbes, $915,000.

Snughill Ct., 1504-Theodora Neff Metin to Marco A. Merida, $890,000.

Wareham Ct., 9412-Ricardo Antonio Vega Montenegro and Ana Maria Osorio De Vega to Mary Ellen and Adam T. Craddock, $865,000.

VIENNA-DUNN LORING AREA

Oak St., 7910-MRD Properties Corp. to Robert G. and Sherron L. Palmer, $1.64 million.

WEST SPRINGFIELD AREA

Astongale Ct., 8962-Alina Boutah to Chao Huang and Xiaojiao Fan, $405,000.

Brentford Dr., 6414-Jerome J. and Bonnie J. Makowka to Gina and Robert Vandina and Carol C. Pucciarelli, $560,000.

Deborann Ct., 6721-Jennie E. Moss to Elijah Clifford and Jennifer Brenda Ford, $575,000.

Forest Lawn Ct., 9167-Hsin Fu Chen and Chang Ching Sih Chen to Long Quoc and Trang Thi Thuy Tran, $409,900.

Greenview Lane, 6710-Susan Sexton Deike to Sam S. and Michelle V. Kalapala, $530,000.

Jillspring Ct., 7209-William R. and Maggie McVay to Stephanie Isabelle Japec, $252,000.

Lavell Ct., 6213-Martha G. and Steven C. Mackie to Krzysztof and Renata Jedrzejewski, $587,200.

Norview Ct., 6705-Joshua Richard Neate to Lauren M. and Andrew W. Sullivan, $650,000.

Readington Ct., 8017-Joe L. and Miyuki Morgan to Kim Mai Weinberg and Anh Tuan Nguyen, $500,000.

Timber Hollow Lane, 6010-Bruce F. Gilbert to Gissella Gonzalez Munoz and Jeffrey D. Gordon, $372,000.

Westover Ct., 8505-Kevin and Mary Colpitts to Fahrudin and Sandra Prelic Hodzic, $271,500.

Fairfax City

These sales data were recorded by the City of Fairfax Real Estate Assessment Office.

Assembly Dr., 10535-Eric Paul and Kelly Marra Juhl to Johanna Gordon and Richard Dusewicz, $475,000.

Fairfax St., 4117-Stephen C. and Heather R. Boyd to Christina Sylvia, $560,000.

Joyce Dr., 10713-Nathan Dailey and Emme Lynn Morris to Andrew D. Harp, $515,000.

Mason St., 3614-Shelley Ford and Thomas M. Muldoon to Rita S. Muldoon Laccone, $500,000.

Orchard St., 10924-Lee R. Beaman II to Timothy Boerschlein, $406,000.

Sager Ave., 10328, No. 316-John A. Moar Jr. and estate of John A. Moar to Leonid P. Anissimov and Marina S. Kalnitskaya, $535,000.

Silver King Ct., 9430, No. 401-Enclave Development Corp. to Patricia C. Uetz, $530,000.

Taba Cove Ct., 10505-Lamine M. and Karen M. Reese to David T. and Amy A. Davis, $985,000.

Falls Church

Among homes sold in Falls Church.

Gresham Pl., 100-Francis Terry and Nhu De McNamara to Minh Van Ngo and Trang Duyen Nguyen, $905,000.

Kennedy St., 1013-Steven F. Olson and Monica L. Steinolson to Paul Andrew and Melissa Kingley Russell, $800,000.

Riley St., 312-George B. and Arlene B. Simpson to Michael A. and Carrie L. Hertzberg, $705,000.

Washington St. S., 1138, No. T2-Blanca and Angela Siles to Peter K. and Leyla A. Lampkins, $316,800.