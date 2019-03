Fairfax County

These sales data recorded by the Fairfax County Department of Tax Administration were provided by Black Knight Inc. For information about other residential real estate transactions, visit www.washingtonpost.com/homesales.

ALEXANDRIA-BELLE VIEW AREA

Belle Haven Rd., 1737-Kathryn K. Murray and Robert B. Oakeley to Christoper T. Steinhilber and Gabriela Hernandez, $560,000.

Duffield Lane, 1783-Robert C. McNutt to Maria Martinez, $490,000.

Olde Towne Ct., 6338-Pilar G. Saenz to Lacrecia Maddox, $485,000.

Potomac Ave., 6605, No. B1-Leslie Catlin to Michal D. Harmata, $256,000.

Swarthmore Dr., 6721-Laura Duos to Malcolm Jones and Sarah Meskin, $480,000.

Wakefield Dr., 6621, No. 913-Scott A. Browne to Larry A. Golemon, $220,000.

14th St., 6412-Paul M. Zorch and Nicolette M. Kennedy to Janna Covitz and Ryan Brown, $675,000.

ALEXANDRIA-FRANCONIA AREA

Ambler St., 5701-Mekonen A. Frew and Rahel T. Worku to Girmaw Bekele and Tigist Belay, $460,000.

Belleau Woods Lane, 5615-James E. Harden to Maria L. Villa, $485,000.

Bitternut Dr., 6018-Abey Kassa and Aster A. Clem to Habtamu Bekele, $490,000.

Brookland Rd., 5512-Therese A. Dahl to Cierra M. and Michael J. McGowan, $500,000.

Clifton Knoll Ct., 7024-Claire A. Sutton to Joseph L. Donovan Jr., $865,000.

Curtier Dr., 6023-A-Carol Stedman to Alexander N. Grzybowski and Katherine K.D. Adamo, $199,000.

Effingham Sq., 7705-Jesus M. and Norma E. Santiago to Ravi Paul and Savita Kumari Sood, $482,500.

Fort Hill Dr., 3810-Song Cha and Jong Nak Ho to Heather and Scott Michael Litvinoff, $839,500.

Founders Hill Dr., 5940, No. 203-Mary Margaret and Furman R. Morrow to Sylvia Boswell, $315,000.

Glenwood Mews Dr., 5625-Diane R. and John P. Kelty to Wajid Hussain, $465,000.

Grange Lane, 6523, No. 404-Joseph A. Scheibel and Meredith Lindsey Jane Scheibel to Larry K. Banks and Joven Banks, $350,000.

Heatherwood Dr., 6015-Leda A. Brai to Jonathan and Laura Corsini, $420,000.

Joust Lane, 6061-Keith Scott Collins and Catherine Varone Callins to Merid Gebregiorgis, $453,000.

Kimberly Anne Way, 5984-Mark A. Lemke to Maria Elena Gillaiard, $262,525.

Leeward Lane, 5206-Lee C. and Vicki L. Betton to Patrick and Anna McEntee, $449,900.

Marilyn Dr., 5991-Stephen C. Simmons and Elizabeth A. Krousel to Paul D. Miller and Jennilee Robin Browning Miller, $810,000.

Morning Meadow Dr., 6548-Stephen C. and Katherine S. Harmon to Michael J. and Sara L. Viggiano, $487,000.

Norham Dr., 5992-William A. and Elizabeth V. Robinson to Lindsay A. and Amy K. Green, $479,000.

Pieco Ct., 6004-Katherine R. Clark to Karla R. Cox, $460,000.

Roudsby Ct., 7406-Glenn H. and Lisa L. Anderson to Robert Bradford and Victoria Anne Hagel, $539,000.

Saint Genevieve Pl., 5210-Blerta Bajramaj to Mohamed Elsayed Omar Colib and Samira Said Mahmoud L. Ibrahim, $405,000.

Thackwell Way, 6602-L-Brenda S. Barnes to Fatou Ceesay, $310,000.

Victor Gray Ct., 6356-Shaun C. Mcandrew and Christopher E. Bishop to Sarah S. and Myung Hee Lee, $815,000.

Wescott Hills Way, 5852-Andrew Sowell to Robert Clyde and Kimberly Specketer, $390,000.

Wilcox Ct., 6414-Benjamin Michael Fielden to Kristen A. and Craig A. Haislip, $461,100.

ANNANDALE AREA

Americana Dr., 4949, No. 204-Rebecca A. Meyers and Rebecca A. Cooper to Dung Ngoc Huynh and Cuc Thai, $186,000.

Beverly St., 7306-Maxine Rychlik Murray and Terry Rand Rychlik to Gonzalo Luizaga Coca, $625,000.

Breckenridge Ct., 3337-Janina S. and Bradley E. Keelor to Alexander Oishi, $436,000.

Camelot Dr., 3625-Gregory M. and Alyx L. Voytilla to Christine Herrington Sudmalis, $755,000.

Cherry Hill Way, 3906-Richard Anthony and Elaine Mary Helmick to Jonathan and Sophany Setliff, $705,000.

Degroff Ct., 7147-Robert E. Sands and Oanh P. Lam to Young Ju Kim, $580,000.

Exeter St., 4735-Yamile Brito and Brian Benton Nicholson to O. Nell Melendez, $450,000.

Ivymount Ct., 4360, No. 27-Huan Ke Le to Marianne Xuan Thu Nguyen, $145,000.

Lafayette Forest Dr., 7703, No. 45-Diana Hobaugh to Duc Anh Huynh, Thao Thi Tran and Dan Nam Huynh, $275,000.

Maple Pl., 7261-Maple Property Corp. to Maximiliano Chavez, $755,000.

Mynor Dr., 8402-Julia M. and Gregory P. Henry to Eric McGuire and Kristin McGuire, $670,000.

Pacific Lane, 6832-Rita M. and James J. McMullen to Absolon and Thurraya Kent, $700,000.

Roanoke Ave., 7613-Eric W. Gilbertson to Lotfi Zaher and Lalla Hacena Ismaeli, $525,000.

Stone Haven Dr., 5100-Phillip M. Chernitzer and Joanne M. Chernitzer to Salim and Maggie Sawaya, $669,900.

Winona Ct., 7806-Acco Hengst to Fang Wang and Tianyu Zhang, $289,000.

Woodburn Village Dr., 3310, No. 14-George W. Johnson Jr. to Douglas E. and Cheryl Z. Butler, $168,000.

BAILEYS CROSSROADS AREA

Ambrose Hills Rd., 3704-Falls Gate Neighborhoods Corp. to Linda L. Mullenix, $696,015.

Foxwood Nook, 3810-Teresa J. Rosegrant and Natalie S. Waugh to Jayna Leah Shea and Amelia Jane Rosegrant, $550,000.

George Mason Dr. S., 3713, No. 505-Kenneth Labowitz and Patricia Lavere Scharf to Roopangi Kadakia, $310,000.

Leesburg Pike., 6133, No. 509-Peter A. and Darlene A. Batrowny to James Leroy and Valerie N. Dunn, $161,900.

Madison Overlook Ct., 6003-Calisse C. and Steven J. Scott to Siddhartha Pailla and Sarah Elizabeth Bingol, $499,000.

Rio Dr., 3245, No. 202-Amadeo L. Szaszdi to Gianna Dalessandro, $177,170.

Seminary Rd., 5505, No. 808N-Neil Reedy to Nicole Marie and Nicholas Lawton Giancola, $196,000.

Whispering Lane, 3814-Emily R. and Erik J. Olsen to Lina Abrar and Natnael Alemu, $575,000.

BURKE AREA

Andromeda Dr., 9037-Kenneth Wayne Jones and Steven Robert Bowling to Hakan Emre Elci, $402,500.

Broken Oak Pl., 9156-Sarah S. and Robert J. Cox to Netsanet Woldesemait, $255,000.

Cloverdale Ct., 9463-Eileen Longstreet to Scott and Adrienne Cooper, $420,000.

Dalby Lane, 5206-Edward and Nancy Hill to Nathan and Erin J. Ratschan, $569,900.

Fenestra Ct., 6307-Sonia R. Ferrufino Zuniga to Richard Ryan Surles, Kristina Gail Hutcherson and Anthony Grado Hutcherson, $319,900.

Hatches Ct., 6157-Jane G. Rosenthal to Anthony Dewayne and Alison Trinidad Adams, $700,000.

Jerell Ct., 5306-Thomas E. and Louise F. Wood to Richard Inyong Paek, $725,000.

Liberty Bell Ct., 6031-Christine A. Shaulis and Christine E. Nichols to Gaston Linares and Sandra Maria Amurrio, $390,000.

Meyers Landing Ct., 6030-Bret F. Williams to Michael Evan Vanderloo and Kayla Huang Elias, $453,000.

Oak Ladder Ct., 5815-Richard M. and Emily E. Ranch to Erin Hische, $397,500.

Poindexter Ct., 9675-Ankhchimeg Byambasuren to Tsolmongerel Batbayar and Batsuen Batochir, $440,000.

Roberts Common Ct., 5907-Monte Carlo Financial Corp. to Osama K. Hamad and Alyaa Adnan Al Asadi, $458,000.

Silchester Ct., 9144-Lynda M. Robinson to Vy Thi Hoai Nguyen, $452,000.

Teakwood Ct., 6300-Jane Mikolajewski and E. Jane Dripps to Ramez S. and Amy K. Youssef, $439,000.

Turnbuckle Dr., 9761-Curtis D. Kline to Arash Hematti and Holly Nicole Phillips, $473,000.

Wood Flower Ct., 5860-Indranil Banerjee and Trina Chatter Jee to Kyle and Dunia Pasternak, $375,000.

CENTREVILLE AREA

Ashington Ct., 13818-David J. Cavanaugh and Kristy L. Griffith Cavanaugh to Lauren and William Mashinski, $400,000.

Braddock Ridge Dr., 5456-Shahnaz Namiranian and Ehsan G. Foroudi to Hedayat Madari and Mina Kohan, $451,000.

Caliper Ct., 5300-Edward W. Keefe to Kimberly L. and Robert J. Kehoe, $635,000.

Chapel Run Ct., 5670-John C. Mayers to Derek and Corinne Knight, $340,000.

Coachway Dr., 14413-Samuel C. and Jennifer Scharr Oakley to Satpal Singh, $515,000.

Cool Fountain Lane, 5035-Lihong Wang to Bach Tuyet Cong Huyen, $462,500.

Eddy Ct., 14536-Roberto and Tatiana V. Silvera to Penelope and Brendon Richards, $415,000.

Forest Pond Ct., 13633-Jane A. Barfield to Jordan Daniel Rose, $309,997.

Golden Oak Rd., 14532-Rochelle L. Simenauer to Mariano Edgardo Diaz, $218,500.

Gunners Pl., 13991-Stephen Edmund Courtemanch to Raymond A. Clatterbuck, $345,000.

Jarnigan St., 14718-Lucas and Molly Balsley to Cassandra K. Manos, $520,000.

Ludington Pl., 13904-Michael J. Terhar to Raymond Kangmin Lee, $374,900.

Newhall Ct., 5502-Gene A. and Mary E. Perry to Byung Nam Lee and Ye Won Choi, $645,000.

Picket Oaks Rd., 14513-Patrick D. and Lisa K. McCarthy to Joseph L. and Barbara E. Bastidas, $684,585.

Ridge Haven Ct., 6100-Joseph M. and Caroline E. Pagano to Sinan Yasar and Filiz Vural, $640,000.

Rocky Run Dr., 5630-John J. Kinzer to Jae Ok Lee, $506,000.

Stargazer Terr., 13543-Johnny W. and Chong O. Underwood to Christopher Ki and Mihwa Kim, $350,000.

Stoney Branch Ct., 5230-Justin David and Karen N. Wolf to Jiwon and Alvin Suewon Kim, $422,300.

Wetherburn Ct., 15360-Ritchie B. and Ann Coryell to Thuan M. Ly and Thao Yen Thi Pham, $615,000.

Winding Ridge Lane, 13934-Yuklin C. Sy to Gyanendra Shahi and Anjali Singh, $279,000.

Yellow Poplar Dr., 13601-An Ming and Li Ping Hwang to Chandana Mahadevaswamy and Mohanraj Muthan, $754,000.

CHANTILLY AREA

Brookfield Dr., 13429-Leslie J. Freeman to Thomas Byrne, $372,000.

Cub Run Rd., 4505-Marion G. Stevens to Matthew S. and Leslie M. Gates, $406,000.

Lees Corner Rd., 4119-Kyle L. Albert to Blanca E. Rivera, $415,000.

Lightfoot St., 3830, No. 137-Yunhyeock Hwang to Armando Herencia, $239,000.

Pleasant Meadow Ct., 4136-Bunnarith and Kairina Marin Bao to Man Dae Han, $298,000.

Smallwood Ct., 13604-Quyen Hua and Ni Nguyen to Sung K. Lee and Heecho Kim, $720,000.

CLIFTON AREA

Clifton Hunt Lane, 12603-Michael D. and Cynthia E. Perlberg to Joshua A. and Zorica H. Dirsmith, $1.07 million.

Foggy Hills Way, 6413-Stephen G. and Roberta J. Smith to Phillip H. and Elizabeth M. Taub, $760,000.

Little Brook Ct., 6013-Makarios Henry to Vinh Mao and Nga T. Le, $399,000.

Orchard Hill Ct., 5846-Heather Michelee Maslonek and Heather M. Stegmaier to Tane Kaw and Mercy A. Eshun, $244,900.

Sandstone Way, 6214-Brian M. and Laura Javonillo to Jason H. and Allison G. Covey, $629,500.

Willow Edge Ct., 13117-Patricia A. and Mary C. Bennett to Gwyn Janine Cavallo and Timothy Dean Barraclough Jr., $765,000.

FAIRFAX CITY AREA

Apple Orchard Ct., 12218-Drazen and Jessica Elise Hadzialic to Laurie R. Eccleston, $468,000.

Aristotle Dr., 11345, No. 6-210-Wellington A. and Sonalee Gooch to Georgina A. O’Shea, $308,000.

Ashleigh Rd., 5434-Diane L. Schweizer to Keith and Sarah Young, $850,000.

Barn Swallow Ct., 10607-Mohammed S. Alimi and Ana C. Chavez Antelo to Khanjan Vijay Shah and Pooja Bimalkant Dwivedi, $620,000.

Bentonbrook Dr., 4804-Robert A. and Dianna C. Hayman to Timothy J. and Tanzi Z. Strafford, $725,000.

Buckeye Ct., 3625-Daniel S. Danko to Prakash and Pushpa P. Mirchandani, $429,000.

Carisbrooke Lane, 4668-Seyar S. Saadulla to Jihad M. Al Hussein, $593,000.

Cedar Grove Dr., 3139-Christina M. Abbott to Hung M. Hoang, $350,000.

Clanbrook Ct., 9305-Eric Marton and Julianne M. Elliott Marton to Brandon Michael Welsh, $510,000.

Colony Park Dr., 10257-Jerald L. Phifer to Karina Vanessa Bustillo, $415,000.

Commonwealth Blvd., 10325-William K. and Cynthia H. Journey to Johanna and Matthew McCray, $635,000.

Crupper Pl., 6022-John J. and Roberta L. Carey to Ethan Kennedy, $701,000.

Delfield Lane, 8808-Geary L. and Carrie E. Marks to Brendan and Sally Miller, $648,000.

Eggleston Terr., 4667-William H. and Eleanor B. Mchenry to Mohamed A. Aboubaker, $419,000.

Fair Briar Lane, 12878-Samantha L. Walker to Annie K. Golden and Adam J. Rogers, $234,900.

Foxfield Lane, 3719-Donna L. Jones to Noh D. Adera and Havana T. Moges, $430,000.

Garden Grove Cir., 12148, No. 401-Michael L. and Lani F. Longarzo to David S. Horton, $315,000.

Glenbrook Rd., 9106-Douglas M. Neiss to Sara and Anne Harrington, $600,000.

Groves Lane, 4713-CVM Custom Homes Corp. to Zhi Yamg Xue and Shanshan Cui, $1.14 million.

Helmsford Lane, 4408, No. 201-Anne C. Cook to Erfan Jamaleddin and Sima Mahboubi, $275,000.

Holly Grove Ct., 12803-Bernard and Ruth Chau to Sreedhar and Latha Vandavasi, $1.26 million.

Kingsbridge Dr., 9706, No. 202-Rehemujiang Rehemudoula to Wumiti Aierken and Nabil Benghannou, $165,000.

Latney Rd., 10348-Donna K. and Carol A. Christianson to Kevin Michael Schaefer and Maybelle De La Rosa, $395,000.

Log Ridge Dr., 11423-Marcus Po Yuan Chou and Candace Mei Yook Chou to Manju Paudel, $510,000.

Market Commons Dr., 4480, No. 506-Eric Suk Yi to Margaret Kim and Tana Sarntinoranont, $295,000.

Misty Creek Lane, 12620-Hae in and Jeanie Han Lee to Xiaoran Zhang and Dongmei Wu, $925,000.

Nancyann Way, 11304-Matthew H. and Elizabeth I. Diehl to Babur Kohy, $570,000.

Old Sawmill Rd., 5921-Jae Soon Lee to Richard and Susan C. Jones, $685,000.

Patriot Park Ct., 4357-James Nellis and Gary D. Adams to Shangze Li, $657,000.

Peach Leaf Pl., 13123-Afsar Malekashtar and Kamyar Jalali to Jin Soo Park and Joomi Kim, $808,000.

Penderview Terr., 12163, No. 1004-Juan M. Gonzales to Gary S. Smith and Christine A. Rufener, $213,500.

Piney Grove Dr., 9033-Robert E. Street and Patricia A. Stevens to Gregory Peter Jaffry and Diana Michelle Bailey, $453,000.

Point Pleasant Dr., 13113-Robert S. and Anna K. Nuzum to Mukesh and Kumari M. Karna, $485,500.

Prince William Dr., 3329-William J. and Dorothy M. Brandel to Edward Adrian and Nancy Aymar, $717,000.

Prosperity Ave., 2665, No. 343-Karla R. Cox to Jane K., Robert S. and Jane C. Kilgore, $320,500.

Quail Creek Lane, 13157-Wilson Crespo to Daega Fatah and Elias Abdi, $445,000.

Sedgehurst Dr., 4405, No. 301-Sharon Mara Leon to Benjamin Michael Belo, $277,000.

Stevens Battle Lane, 4309-Dacheng Zhang and E. Lin to Kristy and Kristy Lajaunna Brown, $475,000.

Superior Sq., 4501-Mary Tam to Megan Bonard, $218,000.

Tenbury Terr., 12204-Carlota T. and Wilfrido J. Buhain to Bann Al Shammaa, $550,000.

Twinbrook Rd., 4812-L&C Lapetina Realty Corp. to Jason and Kelly Roulaine Bowers, $584,000.

Water Elm Lane, 12239-Heather A. Brown to Jujhar Gahley and Simerjeet Mudahar, $600,000.

Willow Stream Lane, 13108-Katherine Pauline Averill to Endalkachew S. Geletu and Tarikwa T. Feseha, $445,100.

FAIRFAX STATION AREA

Canterberry Rd., 10591-Mandana and Hamid Sharolli to Chinh K. and Dung D. Nguyen, $985,000.

Encampment Ct., 5704-David J. and Julie A. Wolf to Jason W. and Courtney B. Trollinger, $818,000.

Karmich Ct., 10407-Diane E. Scarr to Ok H. and Gary G. Peruzzi, $715,000.

Run Oaks Dr. S., 9697-Barbara A. Giery and Eileen M. Meade to Colin G. Mitchell and Nicole R. Alexander Mitchell, $707,000.

Willowbrook Rd., 7857-Paul Mark and Virgene Valerie Gurman to Eric P. and Kelly M. Juhl, $899,000.

FALLS CHURCH AREA

Annandale Rd., 3111-Somboon and Vilai Dittaboot to Quynh Nguyen, Vilayvone Temsupasiri and Alexander Ma, $420,912.

Charing Cross Rd., 2909, No. 8-13-Katheryn L. Anderson to Andrew S. and Sukyang Johnson, $135,000.

Hartwell Ct., 3405-Stephen D. and Mary L. Robinson to Charney Cale and Phung Vong, $662,000.

Jackson Ave., 6805-Harold B. Burke to Jeremy C. and Nina Stalla, $555,000.

Lee Oaks Pl., 2814, No. 202-Lea A. Rosenberger to Samantha Greenwald and William Syd Uditsky, $340,000.

New Providence Ct., 2852-Raim H. Habil and Beth Hain to Alp Tolga Tosun, $385,000.

Poplar Tree Lane, 7706-Leslie A. Spalding and Sally A. Harvey to Mark Schroeder and Eva Wiese, $650,000.

Shady Lane, 6439-Frank Y. and Wen T. Song to Andrey Domansky, $605,000.

FALLS CHURCH-PIMMIT AREA

Burnside Ct., 7607-Joseph Michael and Catherine D. Cantu to Shilpee and Amit Arora, $765,000.

Darrells Grant Pl., 6751-Thomas and Michelle Rhee to Brent and Min Park, $1.07 million.

Greenwich St., 2120-Bearing Point Homes Corp. to Conor Kain, Hannah Kaufman and Conor Michael Kain, $1.33 million.

Hillside Dr., 2008-Tyson and Sarah Elizabeth Bareis to Cory J. and Huong Isabella, $950,000.

Idylwood Rd., 7073-7073 Idylwood RD Corp. to Robert B. and Jordan L. Argento, $645,000.

Marshall Heights Ct., 7735-Fang Ting Chen to Ulvi Ismayil and Naila Aghabayli, $539,000.

Nigh Rd., 7421-Deepak C. Upadhyay to Rui Zhang, $578,000.

Pimmit Dr., 2311, No. 715-Ming Hsyeh Chih and Tanya Siew Loh to Yuliyan K. Kiryakov, $245,000.

Rosecroft Pl., 6612-Gregory L. Berry and Nouha Homad Sultan to Quanxing Tao and Bo Yu, $699,000.

Toronto St., 2210-Elia Femia to Samantha A. and Martin A. Jameson, $1.35 million.

FORT HUNT AREA

Bunker Hill Rd., 1314-Alabama Ave Corp. to Theodore C. and Kristen R. Fyock, $1.03 million.

Collingwood Rd., 1011-Orva Lewis and William Jude Schultis to Lundi M. and Christopher R. Shafiei, $620,000.

Cyrus Pl., 8616-William S. and Kristen C. Laragy to Lucas T. and Katharine M. Agnini, $679,000.

Londonderry Rd., 2212-Cormac and Jennifer O’Connor to Rachel Nadeau and Joshua Mark Miller, $725,000.

Treebrooke Lane, 8201-Barbara M. Dall and Ronald A. Dall to Robert E. Dvorak, $750,000.

Winthrop Dr., 8703-3705 CHC Corp. to Daniel J. and Allison W. Pugh, $1.25 million.

GREAT FALLS AREA

Constellation Dr., 905-Mario J. and Samantha R. Levine to John Wade Bell IV, $650,000.

Harriman St., 1042-Dennis W. Groseclose to Andrew W. and Carolyn M. Rhodes, $1.04 million.

Maria Ave., 9117-Michael E. and Janine M. Donlon to Jason M. Bowers, $1.24 million.

Monticello Dr., 10827-Tanveer Wahid to Hironao Okahana and Saleha Bholat, $535,500.

Seneca Rd., 935-Charles N. and Londa L. Arndt to Manisha Reddy and Anand Mohan, $1.04 million.

Walker Rd., 421-William Parkyn Home Jeffcock and Yasuko Jeffcock to Xinyue Li, $1.52 million.

HERNDON AREA

Air And Space Museum Pkwy., 13632-U.S. Home Corp. to Rene and Tiffany Ramirez, $720,185.

Alton Sq., 12919, No. 410-Meredith Magwire Hovan and Michael Magwire to Davis Jin and Wai Man Li, $235,000.

Ashnut Lane, 13140-Anandhi Ganesan to Premjith Sivaprasad and Anupama Dharmarajan, $485,000.

Birch Cove Rd., 2446-Kathleen B. Alexander and Kent N. Musgrave to Jon Christopher and Emily E. Williamson, $805,000.

Cabin Creek Rd., 13038-Samanta B. and Sravan B. Thapa to Mayur Solanki, $310,000.

Copper Cove Way, 13239-Mark A. and Julee T. Hamel to Lakshmi Kommineni, $490,000.

Elden St., 803-Elden Street Corp. to Ronald R. and Laura A. Cummings, $465,000.

Enright Pl., 2125-Sixta S. Oliveras and Sophia V. Diaz Briski to David Lin, $248,000.

Florida Ave., 529, No. 201-Hope Williams to Julie M. Thompson Gomez and Eric J. Gomez, $219,000.

Franklin Oaks Dr., 2957-Jerry F. Skene to Huilan Li, $835,000.

Grant St., 1351-Eun Chik and Yang Hee Lee to Frederick Joseph and Jessica Elaine McElman, $740,000.

Kidwell Field Rd., 13122-Prasad Alapati and Santi Yarlagadda to Vasudevan Ananthakrishnan and Renganayaki Karunakaram, $405,000.

Lady Fairfax Cir., 12802-Christopher S. Smith and Jill D. Eskin Smith to Justin T. Ervin and Meaghan Courtney Busch, $499,900.

Maple Sugar Lane, 13717-William Weiss to Venkata S. Pendala and Jyothirmayi Thanneeru, $385,000.

Mountain Mill Pl., 2450-Fang Liu and Jia Wang to Gopala K. and Radha Bobba, $465,000.

Park Crescent Cir., 13067-Balaji Sampath and Sripradha Chakravarthy to Joaquin Marcos Mosquera Rodriguez and Meron Belachew, $455,000.

Ramesses Ct., 3169-Andrew P. and Nancy Lynn Sullivan to Hang Pan and Jiaqi Huang, $635,000.

Rudds Store Pl., 1537-Martin Humbertson and Suzanne Huffman to Phillip A. and Claire J. Odell, $438,000.

Seaman Ct., 2156-Yirong Cheng and Ping Du to Himal Bikram and Sirjana Singh KC, $460,000.

Taji Ct., 1161-Chester C. and Christina Mia Kim to George William Shuey IV and Katherine Lorraine Hart, $860,000.

Valley High Rd., 12312-Larry N. and Alice K. Hoffman to Humayun and Ayesha Javeed, $570,000.

Wrenn House Lane, 13211-Dennis O. Torbett to Jeremy Ian and Jennifer Sontag, $750,000.

HUNTINGTON AREA

Blunt Lane, 2055-Karen K. Caruso and Karen K. Lewis to Alexandra K. Menzies and Jackson Nichols, $605,000.

Elmwood Towne Way, 3812-James L. Van Roekel and Jean M. Van Roekel to Andre E. Guthrie, $595,500.

Foley St., 5812-Timothy L. Mahew to Varun Piplani and Keri Lynn Apostle, $590,000.

Huntington Ave., 2059, No. 407-Mary Knapp and Mary Margaret Hoffman to Stephen A. Slater, $178,500.

Monticello Rd., 5860-Brian P. and Amanda Mitchell to Edward Cheong Fook Lau, $435,000.

HYBLA VALLEY AREA

Calderon Ct., 7502-G-Andre B. and Pamela Hampton Webb to Fuad Mehraliyev, $260,000.

Courtland Rd., 1630-Phyllis B. Azama to Corey and Kristina Bishop, $739,000.

Hampton Ct., 3710-Jean J. and Anne C. Steichen to Kai and Ratchanobon Iemsawat, $385,000.

Lamp Post Lane, 6905-Michel Owen and Dianne S. McCune to Michelle R. Snyder and James Keith Dunbar, $580,000.

Phillips Dr., 2417-Michael T. and Janelle M. Gray to Jeffrey E. Taweel and Layla Emdadi, $475,500.

Snowpea Ct., 7525, No. 90-Donna M. Jacob to Bizenawit Gebreselassie, $260,000.

Vantage Dr., 7018-Susan E. McCallan and Mary Catherine Lawson to Kara Lawson Barling, $200,000.

LINCOLNIA AREA

Bloomfield Dr., 5616, No. 3-Chak Hyon Chong to Tanver Hossain Mina, $267,000.

Eagle Ridge Lane, 6321, No. 27-Curtis E. Velasquez to Joshua D. Anderson, $405,000.

Glenview Ct., 6212-Nathan and Elizabeth Brennan to Gwendolyn Ursa Marie Hopkins, $679,500.

Major Ct., 4700-John W. and Margaret E. Howland to Christina H. Tellez, $549,897.

Shoal Creek Ct., 4516-William L. and Dianne B. Johnson to Adora P. Aldana and Matthew T. Shortway, $445,000.

LORTON AREA

Bertsky Lane, 8535-Andrey and Natalia Kanaev to Sohyung Cho McDaniel, $470,000.

Buckland Pl., 7630-Jarvis and Carolyn D. Murray to Sybil Y. and Marcus L. Jones, $580,000.

Cardinal Woods Ct., 6747-Cathy V. Nunley to Armaye Ejigu and Tehitena Abate, $410,000.

Corder Lane, 6833-Peter M. and Nga L. Paluzsay to Dale Anthony Gordon and Laura Coates, $750,000.

Fallswood Way, 7620-Herbert Leon and Michele M. Fowler to Neil P. and Sabrina Christy, $459,000.

Halley Ct., 8165, No. 301-Arshad Masroor and Rizwan M. Hassan to Javier Y. Sanchez and Jaqueline D. Meneses, $265,000.

Hanson Lane, 6705-Joseph J. and Suzanne C. Trainor to Abed Hmaid and Yusra Mahmood, $765,000.

Kanawha Ct., 8779-Jeffrey R. and Jennifer L. Willard to George Zaki and Reham Gouda, $310,000.

Laurel Ridge Crossing Rd., 9265-Brian J. and Stephanie Edwards Bloom to Shirley M. Ochoa Dobies and Michael A. Dobies, $515,000.

Marie Ct., 9038-Insook and Byung Chun Shin to Brennan Lewis Fischer, $400,000.

Peace Lily Ct., 8425, No. 214-Sheila D. and Steven L. Holt to Susan H. Crane, $425,000.

Potters Hill Cir., 9688-Leanne Langley Heaton and Kristin Zagar to Susan L. Bailar, $485,000.

Seafarer Way, 7866-Richard William and Nancy Fisher Matton to Beverles L. Jenkins, $338,000.

Susquehanna St., 8749-Brag Inc. to Lee B. England, $271,000.

Tiddle Way, 6848-Scott T. and Sherry A. Moore to Brian and Jennifer Stackpole, $657,000.

Wounded Knee Rd., 7462-Abdul Wakil and Nadia Essar to Ronal I. and Rosa M. Vaquero, $299,000.

MCLEAN AREA

Cedar Ave., 1425-Buchan Price Corp. to Andrew S. and Millicent C. Yim, $1.86 million.

Chowning Pl., 6346-John and Sunyoung Noh to Alfred A. and Lindsay A. Clarke, $985,000.

Crestwood Heights Dr., 8220, No. 719-William R. and Knowles Harper to Jeffrey C. Fischel, $570,000.

Dryden Dr., 6457-Yiling Li and Min Niu to Nagamani Chikkannagari and Nagarjuna Gavvalapalli, $898,000.

Evans Mill Rd., 7201-Brett E. and Allison M. Meringoff to Rosemary Yan Lai Ma, $939,900.

Forest Lane, 1613-Wallace A. and Maureen O. Christensen to Veronia J. Scalzo and Hauns G. Charters, $1.31 million.

Hane St., 1565-Walnut Creek Homes Corp. to Annah Mi Jung Cha Kim, $1.69 million.

International Dr., 1645, No. 414-Mansour M. Alfadi to Jila Ahmadi and Sara Ghods, $460,000.

Kirby Rd., 1960-Lakhmir S. and Satviner K. Chawla to Weiping Yang and Jinghui Guo, $1.3 million.

Lady Bird Dr., 1426-Dale Davis and Kimberly Ann Thanjan to Andres R. Mendez and Isabelle C. Guichard, $1.27 million.

Lincoln Way, 1504, No. 217-John J. Miranda and Robbin A. Wood to Srivalli Surabhi, $243,000.

Lincoln Way, 1536, No. 301B-James R. and Barbara A. McGunn to Nicolas Fiorini and Tatiana Kiseleva Brittingham, $256,000.

Macarthur Dr., 1921-Omar and Katherine M. Abib to Matthew D. Shank , $2.48 million.

Melrose Dr., 6804-Steven M. Siegelaub to Suzanne Bottoms and David Chapin, $785,000.

Old Meadow Rd., 1800, No. 206-Sandra Anderson Torres to Kevin Stupay , $595,000.

Poplar Pl., 1536-Clifford S. and Terri A. Gibbons to Thomas Francis Urban II and Natalia E. Tabatchnaina Tamirisa, $1.36 million.

Rhode Island Ave., 1877-Jon A. and Allison Mellis to Geoffrey and Jessica Kahn, $1.24 million.

Saint Albans Rd., 6886-John H. and Shanon L. Munn to Suzan and Keith B. Bickel, $1.82 million.

Tennyson Dr., 6658-John P. and Kausar Tabassum McGroarty to Alexei Sankovski and Natalia Golovko, $1.6 million.

Tucker Ave., 6507-Alexandra D. Lizarraga to Hua Du and Rong Hu, $765,000.

Wilson Lane, 1935, No. 302-Jingrong Zhou and Tun Yung Liu to William Martin and Alcy Ruth Frelick, $250,000.

Eighth Pl., 1616-Joseph K. Henley to Darlene A. and Jacob E. Barton, $715,000.

MOUNT VERNON AREA

Ashton St., 7819-Zakir Hossain to Edgar A. Recinos Chavez, Yaneth E. Landaverde De Recinos and Jaime V. Guardado, $396,500.

Boothe St., 9343-Pat M. and Isabel Stevens to Gregory James, Vera Johanna, Greg, Gregory J. and Vera Broecker, $670,000.

Caledonia St., 7917-Bonnie M. Gaskill and Richard D. Gaskill to Supara Chananan, $447,000.

Cherry Valley Lane, 8414-Catherine L. and Peter Parker to Kevin Jorge and Gloria Vargas De Vaughan, $569,500.

Drews Ct., 3553-Lexicon Government Services Corp. to Christel V. Compton, $685,000.

Gibbs St., 4008-Stephen E. Ligday to Perry Allen and Molly Leigh Ply, $535,000.

Mcnair Dr., 8886-Howard John and Debbie McCain Wesley to Sammie and Erin Burkes, $700,000.

Oaklake Ct., 8101-Warren Wesley to Raquel A. Joyner and Norman M. Reynolds Jr., $365,000.

Southlawn Ct., 8573-Robert Michael Wynn to Omar Koshan and Khaleda Aiuoby, $303,000.

Venoy Ct., 8646-Federal Home Loan Mortgage Corp. to Lakesha Gray, $285,000.

Wyngate Manor Ct., 8585-Kon Kyu Pak and Yuri Choi to Ali Fulladi and Kathleen M. Walsh, $450,000.

NORTH SPRINGFIELD AREA

Catlett St., 7114-Duc Xuan and Hoa T. Nguyen to Truc Lan Nguyen and Truc Lan Xuan Nguyen, $498,000.

Foxe Pl., 7310-Phonh H. Tran and Jeslyn A. Nguyen to Rak Young and Chae Nam Chung, $535,000.

Kings Park Dr., 5528-Bridgette M. and Alan Simpson to Anrew Philip and Katherine Ouderkirk Winters, $576,000.

Queensberry Ave., 5614-Christine L. Conklin to Joseph Raymond Denti, $540,000.

Victoria Rd., 8911-Thanhvy B. Nguyen to Jayalakshmi Kannan, $505,000.

OAKTON AREA

Bushman Dr., 10202, No. 211-Matthew C. Summers to Matthew Adams, $265,000.

Fox Den Lane, 3101-Kevin M. Slattery to Kristen and Evan Reese, $720,000.

Marbury Rd., 10400-James Robert and Cindy Nagle to Michael Liu and Lauren Matthews, $975,000.

Oakton Terrace Rd., 10087-Carol A. Kallio to Virginia A. Conway, $310,000.

Summit Square Dr., 3178, No. 3-B11-Yerbolat A. Rakhmetov to Debra B. Shifrin, $229,000.

Virginia Oaks Dr., 3455-US Bank National Association to Dave Sharma, $1.37 million.

RESTON AREA

Ascot Way, 1702-D-Ryan Schwartzberg to Nariman Tehrani, $270,000.

Bay Lane S., 2136-Nadine Appleton Vanorsdel to Samuel A. Sblendorio and Nicole Laput, $1.1 million.

Brenton Point Dr., 2538-Anthony E. Dipaola to Morley Gordon and Nadia Jawhary, $590,000.

Brown Fox Way, 12382-Rolanna L. Bell to Simon Munigeti and Chaitanya Pinnaboyana, $688,000.

Cedar Cove Ct., 2217-Michael A. and Joann Carlysle to Gary N. Walker, $569,900.

Chestnut Grove Sq., 11228, No. 229-Michael O. Kane to Jayanthi Balasubramanian, $207,000.

Citation Ct., 2344-John and Alexander Rosner to Yasin Wade, $659,000.

Dosinia Ct., 2280-Robert Keith and Merri Teresa Carnahan to Adil and Manal Ibrahim, $549,900.

Fairway Dr., 11500, No. 501-Anne Kimbrough Aaron and Jennifer Coe Aaron Price to Larry and Deirdre Snowhite, $575,000.

Fountain Dr., 1830, No. 1305-Rita Bolle to Philip H. and Lynn L. Lilienthal, $1.55 million.

Gatesmeadow Way, 1311-Zubair A. and Zohray M. Talib to Matthew and Catherine Ruedy, $875,000.

Gunsmith Sq., 2236-Patricia R. Pinales and Cheryl Hall Shefton to Miguel Pinales, Shani Aisha Morse, Migueal Angel Pinales Jr., Miguel A. Pinales Jr. and Miguel Angel Pinales, $312,000.

Heathcote Ct., 11953-Russell J. Roberts and Stephanie M. Reynolds to Allison Chittenden and Jose Alejandro Cardenas, $440,000.

Jonathan Way, 1783, No. H-Tu A. Honguyen to John Arthur and Robert J. Saunders, $279,000.

Kinsley Pl., 12083-CRFL V. Corp. to Bruce and Janet Oliver, $850,000.

Links Dr., 11526-Adam L. Salassi to Gloria Kwan, $531,000.

Market St., 12000, No. 166-Theodore Marshall to Kimberly Gibbs, $305,000.

Moorings Dr., 1522, No. 8D-Christopher Strock and Ruth Scott to Janice P. Moya, $245,000.

New Dominion Pkwy., 12025, No. G117-James P. and Deborah T. Brehony to Denise Anne Kellogg and Eric Sol Baker, $735,000.

Olde English Dr., 11704, No. 11704D-Ashley Frazier Allman and Ashley Erin Frazier to Aruna Giri and Anand Dandegaonkar, $228,300.

Parkcrest Cir., 1675, No. 4E/400-Sarah Elizabeth Graham to Alexandra D. Clarke, $245,000.

Quail Ridge Ct., 11630-Paul M. and Ann McGuinness to Brenton V. and Rachel H. King, $695,000.

Royal Fern Ct., 2045, No. 41-Michelle Williams Daczkowski to Julia Lauren Nichols, $225,000.

Sagewood Lane, 1951, No. 521-Steven A. Broekaert to Scott A. and Teresa C. Broadbent, $127,000.

Stoneview Sq., 11647, No. 88-Avelardo Ramirez to Farhad Bahrami, $189,000.

Summerchase Cir., 11721-E-Caprice Ann Curry and Caprice A. Bongianino to Max L. Cavicchia, $255,000.

Sunset Hills Rd., 11800, No. 317-Edward Jamieson to Christopher and Stacey Saladyga, $417,500.

Timberhead Ct., 11149-Everett S. Johnson III to Maira Khan Khwaja, $569,000.

Villaridge Ct., 11029-B-Michelle R. Bond to Sammie L. Bush III, $295,000.

Wedgewood Manor Way, 1320-Henry Lowington Blakely to Lauren E. Vives and Aleix Vives Masdeu, $559,000.

Windleaf Dr., 1307, No. 131-Jon and Colleen Mosley to Robert Galovic, $294,000.

SEVEN CORNERS AREA

Cheryl Dr., 6229-Dana L. and Marilyn B. Austin to Tam N. and Nguyen N. Eatley, $585,000.

Potterton Dr., 3304-Robert C. Shepler to Everett Grant and Ann German, $735,000.

SPRINGFIELD AREA

Arley Dr., 9011-Unhui Ko and Bong Ke Kim to Bryan D. and April O’Donnell, $532,000.

Bark Tree Ct., 8291-Vickie W. Cheng to Freddy B. Amaya and Diana Y. Perdomo De Amaya, $335,000.

Briarcliff Dr., 7220-Aaron Hoskins to Emma J. and Scott A. Daubert, $525,000.

Carmela Cir., 8443-Adam Gregory Clonick and Caitlin A. Miller to Abraham and Aperna M. Borum, $475,000.

Evanston Rd., 7213-Maureen E. Gibson and to Kirt and Yvonne Wlaschin, $320,000.

Getty Ct., 8260-Yosief M. Woldu and Jodit H. Beyene to Suzanne Healy, $365,000.

Golden Aspen Ct., 8405-Philipp Michael and Mia Frankel to Jonathan E. and Antonia L. Gonzalez, $615,000.

Groveland Heights Ct., 7704-Robert L. Hurt and Rita J. Salley to Nathan D. and Cristina M. King, $505,000.

June St., 7505-Jorge A. Christie and Raul Fernando Arandia Torrico to Victor L. Davis and Lisa Lynette Beyeler, $730,000.

Lois Dr., 6814-Sandra A. Lobo to Wilder and Jhesenia Cali, $430,000.

Mendota Pl., 7605-Krzysztof and Renata J. Jedrzejewski to William Walter and Juliana Smith, $531,000.

Raindrop Way, 8273-Tyler and Danielle Terrel to Chad R. Handley, $519,000.

Richfield Rd., 7819-John E. and Debra A. Cave to Marc E. Calixte, $505,000.

Scott St., 8718-Michael A. and Janet L. Golla to Arthus S. and Mercedes E. Ong, $785,000.

Treasure Tree Ct., 8002-Kimberly B. and Floyd J. Newton to Immanuel and Malvia Myles, $610,000.

Willowdale Ct., 8125-Immanuel and Malvia Myles to Carson E. and Zoraida Reed, $361,500.

VIENNA AREA

Battery Park St., 1828-Surendra L. Sethi to Moonja C. and Chan J. Park, $1.12 million.

Carnegie Hall Ct., 8183, No. 408-Khoa Nam Duc Duong and Linh N. Duong to Christopher Lindsey and Diane Lenore Sterritt, $475,000.

Church St. NW, 100, No. A-104-Elizabeth Anne Koziy to Francis J. Lyons, $240,000.

Council Ct. NE, 500-Janice Lee Bresch and Janice Bresch Mahrer to Soojung B. Kim, $820,000.

Druid Hill Rd. NE, 450-Shawn M. and Marishane Stahl to Joseph and Wendy Rosner, $2.07 million.

Galloway Dr., 1707-John E. and Robin A. Ergener to Brandon Lawton Tucker and Mary Catherine Blount Tucker, $805,000.

Hunt Valley Dr., 8450-Kenneth M. Wanless and Louisa A. Visconti to Brian Thomas Kalb and Michelle Hannah Aksman, $865,000.

Locust St. SE, 200, No. 403-Nasser Ovissi to Denna Shahryary, $297,500.

Maymont Dr., 9642-Albert T. and Angela L. Seecharan to Jin Song, $1.73 million.

Murray Lane NE, 401-Gregory John and Phuong Pham Smith to Trisa A. and Jeffrey R. Giuliani, $1.77 million.

Proffit Rd., 1770-Ziberty Inc. to Gregory M. Pomeroy and Leslie Norman, $1.79 million.

Stonewall Dr., 8400-Jennifer A. Deines and Wilsaan M. Joiner to Stuart and Debra Borris, $675,000.

Tyson Oaks Cir., 7975-Wang Cai and Liang Liang to Ingy F. Ali and Ahmed M. Hussien, $525,000.

Windover Ave. NW, 566-Linda J. Wallen to Laura Ann and Eric Paul Satrum, $545,000.

VIENNA-DUNN LORING AREA

Coal Train Dr., 2370-Yong T. and Mi J. Choe to Ashish Gour and Pooja Jape, $985,000.

Promontory Ct., 7872-Mark E. Bailey to Telita Crosland and David L. Paulsen, $1 million.

WEST SPRINGFIELD AREA

Briarcliff Dr., 7196-James Austin and Marilyn June Clark to Bereket Amdemichael and Milen Woldu, $721,500.

Dunham Ct., 8355-Kolin J. and Patricia A. Galiano to Nan E. Lopata, $270,750.

Forrester Blvd., 8422-Robbie L. Mosley to Medea Umetalieva, $258,000.

Harwood Pl., 7800-Phyllis Kerr and Ann E. Moore to Damien Anthony Brown, $455,000.

Jillspring Ct., 7235-James A. and Rebecca J. Bythewood to Jacqueline Carvajal Ramirez, $308,000.

Lexton Pl., 7700-A-Amy L. and Kevin E. Beck to Becky L. Powers, $265,000.

Olde Lantern Way, 7281-Bernard Knox to Ibrahim Sharif, $470,000.

Reynard Dr., 6709-Robert J. Peleghardt to Brandon and Nadia Hirst, $569,000.

Tory Rd., 8208-Jarid Feiertag to Michael and Diana Wood, $315,000.

Wickham Rd., 8339-Denise A. Atkins to William D. and Jani F. Lincoln, $474,888.

Fairfax City

These sales data were recorded by the City of Fairfax Real Estate Assessment Office.

Assembly Dr., 10577-Patrick Gerald Taillon and Michelle Lynn Abel Taillon to Hyung Sun Lee Son and Jae Song Lee, $485,000.

Byrd Dr., 10929-Jeanne Mae Bennett Bailey and Jane Elizabeth Bennett Bailey to Daniel and Alezandra Enriquez, $530,000.

Farrcroft Dr., 3849-Ronald Leavers and Jeritta A. Parnell to Thomas E. and Christine Reinert, $943,700.

Lexington Ct., 4105, No. 101-Intak Lee to Sophia Katina and Constantine Andreatos, $300,000.

Mosby Woods Dr., 10138-Douglas Edward Powell to David D. and Linda A. Smith, $250,000.

Oxford Lane, 4102-Eric and Ashley Timmel to Amy and Michael Noonberg, $359,900.

Sager Ave., 10363-Joy Fraser to Erika Deanne Algeo and Casssaundra Pham, $359,000.

Silver King Ct., 9450, No. 102-Enclave Development Corp. to Chain K. and Chia Yung Liu, $595,000.

Tedrich Blvd., 3806-Christopher and Rachel Thomas to Sarah K. and Erik Bohn, $660,000.

Falls Church

Among homes sold in Falls Church.

Bishops Ct., 310-Amrk Corp. to Eric Coleman Sinclair and Megan Elizabeth Mitchell, $790,000.

Forest Dr., 222-Lyle D. and Robin B. Jepson to Brett Miller and Laura Chessman, $1.36 million.

Gundry Dr., 357-Dwandalyn R. Reece to John T. and Oydin B. McKane, $615,000.

Liberty Ave., 304-Dana Bednarsky and William Lindsay to Mukti Lindsey, $190,000.

Spring St. S., 145-Cynthia Saylor and Watson P. Morgan Jr. to Hans H. and Lisa M. Miller, $775,000.

West St. S., 301-Elizabeth Altman Bush to Paul Kavitz and Eliso Skhulukhia, $1.07 million.