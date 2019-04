Fairfax County

These sales data recorded by the Fairfax County Department of Tax Administration were provided by Black Knight Inc. For information about other residential real estate transactions, visit washingtonpost.com/homesales.

ALEXANDRIA-BELLE VIEW AREA

Belle View Blvd., 1107, No. B2-Michael Lenton Williams to Simone M. and Charles Fyodor Davis, $221,900.

Foxcroft Rd., 6210-Wallace L. and Sharon B. Bennett to Michael W. and Jena E. Anschultz, $985,000.

Olmi Landrith Dr., 6413-Alisha R. White to Nicole Bowns and Nayely Bowns Yepez, $529,000.

Potomac Ave., 6613, No. A2-Roland C. and Raven B. Umipeg to Matthews E. Wells, $227,000.

Vernon Terr., 6103-Vernon Terrace Corp. to Frank Fillmann, $1.2 million.

Wakefield Dr. W., 6706, No. B2-Thomas J. and Thomas R. Pettin to Edward R. Ledford, $239,900.

ALEXANDRIA-FRANCONIA AREA

Abbottsbury Row, 6251-Quin D. Dodd to Luis Filipe Gaspar and Siomara R. Loschiavo, $469,500.

Amesbury Ct., 7519-Steven R. and Tracy K. Green to James P. and Kaleigh C. Eagan, $450,000.

Blossom Lane, 6221-Lois A. Corbin to Mauricio Antonio Orellana, $380,000.

Bush Hill Dr., 6015-Herbert L. Tyson III to Cyrus Jefferson and Erika Lawyer, $699,900.

Cobbs Rd., 6166-Serenity3 Corp. to Daniel F. and Kimberly W. Ryan, $1.28 million.

Curtier Dr., 6026-C-Christopher R. Jackson to Zachary N. Samson, $300,000.

Effingham Sq., 7744-Anbasis Corp. to Leikun Berhanu and Meselu Amare, $485,000.

Founders Hill Ct., 5982, No. 201-I. Ping Yang and Derek W. Repp to Matthew William Jesberg, $307,500.

Founders Hill Dr., 5963, No. 102-Jane P. Demme to Heidi A. Marshall, $323,000.

Governors Crest Ct., 3392-James T. and Yumiko Nanjo to Michael Adam and Caroline Heintz Berk, $625,000.

Grange Lane, 6577, No. 403-Sarah Bahrami to Tessa M. Weghorst, $342,000.

Hillview Ave., 6408-Cyrus Jefferson and Erika Lawyer to Brian K. and Destiny D. Richardson, $489,900.

Kelsey Point Cir., 6526-Judy and Arthur Hsu to Rachel Leah Engler, $505,000.

Kings Manor Dr., 7013-Julen M. Williams to Daniel Hyun Kyo and Fotini Vicky Kim, $565,000.

Leeward Lane, 5223-Gwendolyn Rebecca Butler to Kurt S. and Molly Walker, $429,000.

Marilyn Dr., 6116-Carole Ehnes Klug to Kathleen Marie and Karl Leo Beronilla Maturan, $531,000.

Morning Ride Cir., 6774-Norrice and Toya Thompson Tucker to Linda Esah and John A. McMahon III, $615,000.

Oak Hill Pl., 5713-Ernie Kirch to Charles J. Tofel, $455,000.

Overly Dr., 5619-Michael Joseph and Maria Luisa Alford to Kevin Hsiang Cheng and Elaine Wu, $430,000.

Pine Brook Rd., 3805-Robert V. Farabaugh to John S. McAfee and Athena J. Kirkham, $625,000.

Roxann Rd., 7112-John B. and estate of Patrick H. Caulfield to Brian W. Doherty, $610,000.

Seth Hampton Dr., 7810-Grace Keiko Nozaki to Crystal J. Miller and Anthony Lee, $527,500.

Towchester Ct., 7456-Diane L.F. and George Morris Drakeley III to Ahmed Hagos Osman and Fatma N. Nasser, $435,000.

Walter Dr., 6506-Khaled and Fatemah Al Garzae to Ren Yong Cai and Qin Lin, $970,000.

ANNANDALE AREA

Briar Creek Dr., 8213-Vernon D. and Martha Bison to Michael Brian and Andreia Moraes Bradley, $690,000.

Camelot Dr., 3632-Jeffrey C. and Laurena H. Stefanowicz to Matthew Kaim and Rebecca Ratliff, $685,000.

Chivalry Rd., 8302-Theodore M. and Kristen Shatynksi to Matthew and Mary Morrell, $730,000.

Dolce Dr., 7501-AHA United Corp. to Navid Chua, $542,500.

Fern Lane, 6741-Daniel Alejandro and Colette Elise Mendoza to Nindiya Ramchandani, $580,000.

Kalorama Rd., 7705-Katherine Patricia Everton and estate of Bettie Lou Everton to Hoquang Vu and Thong and Thuy Nguyen, $420,000.

Lafayette Forest Dr., 7715, No. 111-Ronald A. Mayer Jr. to Pia R. Landrito, $188,000.

Medford Dr., 4399-James L. Leslie to Richard J. Schule, $490,000.

Newcastle Dr., 7605-Brenda Griffin and estate of Irma Lois Bro to Robert Clinton Shepler, $574,900.

Philip Rd., 5004-Jennifer Shearin and Julie Naff to Matthew O. Neyland, $725,000.

Roslyn Rd., 5001-Willy and Ana Valdivia to William C. Sansevere and Valerie O. Smith, $740,000.

Woodburn Village Dr., 3326, No. 21-Dalia Palchik to Lorinda M. Lamken Finnell and John B. Finnell, $171,000.

BAILEYS CROSSROADS AREA

Ambrose Hills Rd., 3706-Falls Gate Neighborhoods Corp. to James C. and Jaina K. Chen, $680,490.

George Mason Dr. S., 3701, No. 703N-Betty A. Royster to Brandon K. Pickens, $215,000.

George Mason Dr. S., 3713, No. 1016-Marcus H. and Hua Yin Sgro to Francis H. Nguyenduc, $253,000.

Leesburg Pike., 6139, No. 607-Peggy Witcher to Ejaz Majid and Sufia Ahmad, $176,000.

Maplewood Dr., 6440-Michael Colby and Linsey Kokal Wise to Sophia Ahsen Aziz and Andrea Marcel Flores Jr., $527,006.

Rio Dr., 3245, No. 511-Abdul Hamid Samadi to Sharron and Laurence Milask, $155,000.

Seminary Rd., 5565, No. 115-Joseph Andrew and Erika A. Wannemacher to Robert and Anantaya Hughitt, $207,000.

Woodland Cir., 3723-Douglas M. Wrenn and Denise K. Almond to Genevieve and Andrew M. Concannon, $889,000.

BURKE AREA

Burke Rd., 9320-Diane M. Westall and Gale A. Jobson to Shajahan and Salina B. Khan, $500,000.

Cordwood Ct., 9504-Hakan Emre Elci to Mehrdad Adibpour, $625,000.

Doolittle St., 5600-Carl A. and Beverley A. Tull to Judi Constantino, $645,000.

Heathwick Ct., 6032-Jeffrey W. Campbell to Maria Kort, $435,000.

Katelyn Zinn Pl., 9556-The Townes at Burke Lake Crossing Corp. to Richard Gawthrop and Seong Kim, $726,000.

Mainsail Ct., 6600-James R. Phelps and Susan M. Lapp to Jelani Akil Smith and Deirdre Diann Hatcher, $825,000.

Meyers Landing Ct., 6041-Curt J. Cappo to Trevor Wyatt Stewart and Sterling Leann Cupp, $400,000.

Oakenshaw Ct., 10711-Michael C. and Kelli D. Donahue to Paul C. and Anna Lisa Elmedo Nosek, $679,900.

Queens Wood Dr., 5089-John Steele and Liza A. Creamer to Elisabeth Stoddard and Aaron Chow, $675,000.

Roberts Common Lane, 10206-Eric Francis and Kathryn Evelyn Stein to Chad Edward Sullivan and Sary Chun, $425,250.

Southern Cross Lane, 9503-Eural J. and Tammy S. Hinskton to Gari Jo and Francis Pazdzinski, $570,000.

Tibbitt Lane, 5011-Julio Zepeda and Rosa Lidia Flores to Uzma and Farhana Amir, $342,000.

Vandola Ct., 9517-Mack H. Wilder Jr. and Marian Faye Rexrode to Vincent Nguyen and Hanh Ngoc Thi Tu, $569,000.

Woodhenge Ct., 9678-Enayatullah Azizi to Dendev Choijiljav and Mendsaikhan Dagvadorj, $430,000.

CENTREVILLE AREA

Barren Springs Ct., 13652-Dale and Marcia Graddon to Milton Calderon and Rossana Calderon Revollo, $373,000.

Baugher Dr., 14613-Gary T. and Catherine E. Hillyard to Connor J. Kimmel, $446,000.

Brittney Elyse Cir., 5136-B-Sivaramakrishnan Balakrishnan and Priya Padmanabhan to Timothy Xia, $267,000.

Caliper Ct., 5304-David and Colette Grayson to Danny June and Eun Chong, $650,000.

Cider Barrel Cir., 6337-Devin S. and Erica M. Reid to Nicholas Alexander Ferris and Jennifer Suzanne Glinzak, $420,000.

Coleman Ct., 13845-Min Gon Kyung to Son Quach and Hoa Thuy Thi Pham, $405,000.

Cub Run Park Dr., 14913-Donald R. Graling to Trung M. and Ashley G. Tang, $760,000.

Ellicott Ct., 5207-Burke D. and Heather D. Cox to Martin R. and Jena Pfannmuller, $673,000.

Forest Pond Ct., 13644-Jared M. and Kristin A. Hollick to Diane Marie Potter, $309,900.

Grape Holly Grove, 14300, No. 13-Candace V. Bullock to Jennifer Storch, $228,000.

Hartwood Lane, 6714-Joan H. Anderson to James M. and April E. Loizou, $692,500.

Kentwell Cir., 15428-Leon E. and Sue E. Blondin to Sonal and Rajesh V. Nawab, $1.35 million.

Lynhodge Ct., 14806-Henry H. Dunn Jr. to Martha C. Rodriguez and Edwin A. Ascencio Fuentes, $293,000.

Newhall Ct., 5503-Anne M. and Paul A. Dufresne to Peggy S. Day and Katie Leggett Wilkinson, $727,000.

Prairie Willow Way, 5255-Yong O. and Hwa J. Kim to John J. and Melissa J. Lukas, $482,000.

Ridge Water Ct., 6875-Shaun M. Costa and Laura U. Deme to Kevin P. Keaton, $422,000.

Rosalie Ridge Dr., 5212-Hamid and Shala Rahnama to Michel K. and Marilyn W. Stokes, $932,000.

Saint Germain Dr., 14371-Sassan and Priscilla Jahanian to Ariadne Gema Rojas, $216,000.

Stone Crossing Ct., 14606-Benjamin A. and Mikaela J. Moore to Bella Gloria Pesantes Minan, Francisco Javier Zepeda Gonzalez and Michael Andrew Aray Pesantes, $340,000.

Store House Dr., 14485-James W. and Annette S. Canard to Sarah Choi, $659,000.

Veronica Rd., 5123-Thomas E. and Gina M. McHugh to Anurag Dwivedi and Swati Misra, $849,900.

White Post Rd., 6600-Hai N. Huynh to Mark D. Cho, $550,000.

Winterfield Ct., 14738-Gregory K. Perrier and Carol J. Friesen to Kher Khuan Ho and Jee Hee Choi, $430,000.

CHANTILLY AREA

Autumn Glory Way, 4658-Jong Man and Yun Ok Choi to Srikanth and Madhur Yelimati, $1.12 million.

Carmel Terr., 4200-Elizabeth Engmann and John Mensah to Weng Hung Kam, $455,000.

Elk Run Rd., 15236-Kristen M. Wiggins to Sudesh Mutneja, $450,000.

Lees Corner Rd., 4127-David and Kelly Lynn Selecman to Jose F. Martinez, $422,500.

Lightfoot St., 3830, No. 229-Ronglan Shang to John Thomas McVaney, $275,000.

Trail Vista Lane, 4928, No. 15A-Westfields Development Corp. to Nicholas Vilailack and Ching Hon, $737,695.

CLIFTON AREA

Cobble Lane, 13022-Vivek D. Koppikar to Hai Ung Chong and Youngja Park, $499,900.

Harrier Dr., 5716-Nazireen Rasiff and Asha Perra to Tommy Cheung, $350,000.

Lonesome Dove Ct., 5668-Pollie H. Goff to Pyung Han, James Dong Su and Jesse Dong Hwi Jin, $638,500.

Quail Ct., 5530-Thinnakone C. and Farrah D. Phongsavan to Joseph Faltas and Magda Hanna, $440,000.

Sierra Dr., 13544-Patrick J. and Mary E. Mahony to Georgia K. Grensing, $395,000.

FAIRFAX CITY AREA

Aristotle Dr., 11319, No. 3-307-Thomas G. Kovats and Diane E. Schreiber to Mahshar Ghazanfari, $300,000.

Ashton Oaks Dr., 12900-David and Nahid Prakken to Nolan R. and Tracylynn O. Corpuz, $670,000.

Beacon Grove Cir., 4495-A-Christopher H. Edwards to Leah E. Robison, $400,000.

Braeburn Dr., 4218-Shawn B. and Kathleen M. Finnerty to James B. and Susan E. Bongiolatti, $585,000.

Buckhorn Ridge, 4636-Keith A. Thrasher and Shana E. Hallet to Jared M. Hamby, $565,000.

Carterwood Dr., 4735-Murtaza Bahrami and Khaleda Atta to James and Heather Farley, $500,000.

Clares Ct., 3960-Lisa B. Daubenspeck and Jeffrey C. Burrus to Wenxin Liu, $543,000.

Colony Park Dr., 10305-Susan Cross to Valeria W. Yang, $407,000.

Coronado Terr., 9309-Ashby R. and Judith H. Miller to Andrea Arias and Timothy Collins, $775,000.

Cruz Ct., 12784-Christopher at Hampton Springs Corp. to Alexander and Mai Lan Lee, $1.21 million.

Dogberry Lane, 4001-Kishore and Chhaya Shah to Joseph Leo Toth and Mojgan Jenabzadeh, $535,000.

Ellington Ct., 5213-Ryan Edward and Lynne Elizabeth Bregman to Kenneth Lenard and Cherylyn Harley Lebon, $580,000.

Fair Stone Dr., 4401, No. 102-Steven F. Kendall to Joon Woo Park, $210,000.

Gilbertson Rd., 4508-Robert Howard and Kristan J. Cole to Saeed Doust, $705,000.

Goodview Ct., 3525-James G. and Caroline B. Cochran to Deborah Suzanne Perry and Benjamin Francis Fiorello, $800,000.

Hampton Forest Way, 5309-Samuel Delman and Carly Stallard to Muhammad and Sahar A. Riaz, $565,000.

Jennichelle Ct., 4803-Brian M. and Jennifer C. Vladyka to Daniel Alejandro and Colette Elise Mendoza, $670,000.

Kristin Lane, 9248-Geoffrey Alan Suiter and estate of Carol Wood Suiter to John and Denise Hong, $540,000.

Log Ridge Dr., 11439-Paramount Investment Corp. to Hanil Kim, $430,000.

Marymead Dr., 4711-Carol J. and Kendra A. Kielbasa to Chon Yong and Hye Jin Kim, $615,000.

Mohr Oak Ct., 3874-Beth A. Botsis to Eda Erol, $474,500.

Nellie White Lane, 10400-D.W. Davies and estate of Richard Paul Stewart to Christopher R. Shrank and Julianne M. Sherman, $550,000.

Olley Lane, 4614-Gilbert L. and Anna H. Jullien to Anh Nguyen, $915,000.

Pavilion Lane, 13148-Christine Mary Grieco to Sohail A. Syed and Yasmeen Fatima, $515,000.

Pebble Hill Lane, 3125-Jane Rottier Porter to Serkan, Zeynal and Abuzer Gozubuyuk, $435,000.

Persimmon Cir., 3787-Dwight Vu to Fuxin Huang and Man Li, $322,000.

Platte Pl., 9114-Nelson L. and David A. Miller to Curt and Lindsay Cappo, $545,000.

Pommeroy Dr., 5209-William R. and Mary Bray to Robert Allen McKnight Jr. and Leshia M. Lawrence, $615,000.

Prosperity Ave., 2655, No. 104-Jamie H. Bak to Shane Winslow, $298,000.

Prosperity Ave., 2665, No. 433-Suqin Han and Jian Guo Wang to Laura Brissette, $314,000.

Quiet Creek Dr., 4002-Noah Aaron Van Dyke and Kristin Marie Switzer to Hoai An Nguyen, $590,000.

Ridgeton Hill Ct., 5510-Samantha Christine Jordan to Matthew P. and Katie E. Halin, $415,000.

Royal Astor Way, 8929-Trang Thu Pham and Thomas D. Nguyen to Angela Nicole Thornburgh and Ashton Edward Harvey, $630,000.

Shady Ridge Lane, 13217-Calvin Harris and Gray Wells to John D. and Mami T. Tran, $700,000.

Superior Sq., 4622-John J. Burns IV to Nicholas A. and Mozi Nolte, $369,900.

Thompson Farm Ct., 3000-Edward J. and Satomi Naidich to Derek Jason and Yelena Barakh Lingel, $845,000.

Upper Park Dr., 4210-J. Solomita to Taesok Troy Joo, $624,000.

Weatherington Lane, 4415, No. 303-Duncan C. Smith II to Sahar N. Emami, $308,000.

Willow Stream Lane, 13114-Timothy G. and Bettina B. Fields to Ali Hassan Salamah, $470,200.

Wynford Dr., 3118-Lilia G. Banzon to Nicholas R. Setzer and Meem and Rumman Mahmud, $645,000.

FAIRFAX STATION AREA

Chinn House Dr., 11278-Timothy L. and Lynn R. Kinni to Noah A. Van Dyke and Kristin M. Switzer, $900,000.

Fairview Woods Dr., 5803-Grace Krohomer and John E. Holland to John Duase and Nikita Vashia Carter, $795,000.

Lakewood Lane, 11501-Tracy E. Petty to Wolfgram D. Cota, $815,000.

Pohick Station Dr., 6158-Tedla Anbessie and Zebib Aynu to Kalyan Krishna and Sri Lekha Nadella, $765,000.

Silverline Dr., 8228-Eldon L. and Kathleen B. Christesen to Stanford and Michelle Swim, $809,000.

FALLS CHURCH AREA

Annandale Rd., 3284-Aasef Shafik to Siphath and Benton Chrea, $510,000.

Chrisland Cove, 7522-Arlen E. and Leah B. Ricke to Lauren A. Sanfiel and Edward W. Armstrong, $675,000.

Fairmont St., 2936-Stephen M. Weber to Alexander V. Taousakis and Jenna C. Dean, $555,000.

Hartwell Ct., 3407-Nicole Monteforte and Paul Gerard Flinkstron to Esther Miriam Tepper, $705,000.

Holloway Rd., 3132-Michelle and Kyle Pohorely to James R. and Leah Richardson, $450,000.

Kalmia Lee Ct., 2819, No. A-201-Joshua G. and Renata Deye to Anh Ngoc Huynh, $195,000.

Marlo Dr., 6567-Andrew M. and Genevieve L. Concannon to Ian M. Jennings, $642,500.

New Providence Ct., 2858-Richard J. and Ana Ruth Watts to Elena Y. Lopatina, $416,000.

Quaker Ct., 3450-David and Cristina E. Busigo to Christopher Kniseley and Erica Larsen, $585,000.

Skelton Cir., 8167-Corey Hosken to Asegash Tsegaye, $587,500.

Welcome Dr., 2742-Enoch I. and Nadia L.G. Potter to Beth Ann Hain and Raim H. Habil, $630,000.

FALLS CHURCH-PIMMIT AREA

Cartbridge Rd., 2246-Nicholas J. Perry and Katy M. Manuel to Christopher Smoot and Michelle Spencer, $555,000.

Falls Reach Dr., 7000, No. 202-Paul L. and Hillary Bray Cavanagh to Rose Katherine Hendricks and Steven Kennedy Billington Jr., $465,000.

Haycock Rd., 7009-WS 1606 Corp. to Young Jin Woo and Yo Ok Kim, $1.26 million.

Hillside Dr., 2038-Thomas and Kasha Hunt to Cezary Raczko and Jing Cheng, $1.38 million.

Kings Garden Way, 2212-Elizabeth E. McDevitt to Ioannis Spyridopoulos and Valeska Alejandra Araujo, $750,000.

Marthas Lane, 7733-George and Barbara B. Akst to Luciane Juliani, $693,000.

Pimmit Dr., 2311, No. 718-Alaaeldin Abdalla El Nattar to Nichole C. Jukich, $186,500.

Senseney Lane, 2208-Samuel E. and Lynn A. Owen to Dwayne Thomas and Meghan H. Welch, $715,000.

Virginia Ave., 7619-Edwin A. and Laura M. Page to Avram J. and Rita C. Isaacson, $815,000.

FORT HUNT AREA

Cool Spring Dr., 1910-Seung Jae and Young Jae Yim to Eric Lynn Dauer and Diana Downs, $585,000.

Dalebrook Dr., 1062-Anne Elizabeth and Charlotte Capers Bruder to David and Kathleen Morrell, $680,000.

Midwood St., 8320-Matthew T. and Amie Griffin to Jose L. and Chandra Cabrera, $579,900.

Treebrooke Lane, 8220-Kathryn Otis Ducceschi to Matthew W. Ivey and Haley H. Park, $735,000.

GREAT FALLS AREA

Aaron Ct., 804-Michael A. Fragola to Mark and Sophia Lohrum, $870,000.

Inglish Mill Dr., 11251-Charles and Jennifer Dietzel to James O. and Leah C. Knight Samman, $1.06 million.

Seneca Hill Ct., 11562-Kevin J. and Cynthia A. Mitchell to Leonard Cutajar and Laura B. Stencel, $1.35 million.

Walker Lake Dr., 10117-William H. and Barbara M. Evers to Igor Mikolic Torreira and Elizabeth D. Gryczewski, $1.09 million.

HERNDON AREA

Apgar Pl., 13307-Panita Prakobkul to Mahendra Satya Pavani Lakshmi Kanth Cheedella, $311,000.

Ashnut Lane, 13214-Jitin Sahni and Sehgal Sakshi to Athappan Kannan, $490,000.

Bond St., 1212-Richard T. Howe to Ephrem B. Tadesse and Lemlem A. Tesema, $395,000.

Cavendish St., 406-Jeremy D. and Rachel C. Wilkinson to Nicholas Gilbert E. Page, $429,000.

Chase Wellesley Dr., 2579-Michael D. and Katherine M. Caffrey to Xiaozhen Li, $435,000.

Coppermill Dr., 13274-Vinay Gogineni and Uma Pavuluri to Divya R. Garrepalli, $477,500.

Elden St., 930-John S. and Kate O’Connor to John R. Lutostanski, $646,000.

Etruscan Dr., 12623-Frank Andrew Better to Waseem Aslam, $470,000.

Florida Ave., 561, No. 101-Richard E. and Shaundra A. Culatta to Isaac Aboagye, $249,900.

Gingell Pl., 2218-Joanne Louise Henry to Danielle L. Meyer, $239,000.

Heritage Farm Ct., 3005-Susan L. Volansky to Jaswant and Saumya Gill, $803,000.

Ladybank Lane, 13255-Nicholas John and Kendra Sue Lamirata to Tata Rao Naresh Tamerissi and Geethu Kollu, $615,000.

Marstan Moor Lane, 12487-Rodolfo O. and Danielle L. Castropoland to Christopher Doub and Lauren Brown, $550,000.

Mustang Dr., 2820-Kent Spaulding and Joyce Nakamura Barnekov to Balaji Kannan and Sumitra Sampath, $860,000.

Rock Chapel Rd., 1328-Mark A. and Debra C. Fowler to Scott Tyler Jenkins, $544,000.

Running Pump Ct., 13405-Brent S. Claffey and Leigh O. Renfrow to Jack Kenneth and Lindsey Angle Meritt, $597,000.

Spofford Rd., 13388, No. 302-Sreenivas Trichy Venkatraman and Jayalaxmi Iyer to Sri Ravi Kanth and Lakshmi Naga Vineeta Sajjala, $306,500.

Tamani Dr., 709-Mark R. and Karen E. Arnold to Clifford Shawn Stahlman and Johanna D. Meadows, $619,000.

Wrexham Ct., 2724-Robert J. and Pamela S. Henry to Nicholas Michael and Nerene Marie Merlino, $460,000.

HUNTINGTON AREA

Edgehill Ct., 5964-Christopher M. Damich to Matthew A. and Evgenia Tucker, $450,000.

Evergreen Knoll Ct., 5744-Damon C. Blanton to Richard B. Dressner and Susan J. Higginbotham, $430,000.

Huntington Ave., 2059, No. 506-Brian C. Callahan to David O. White, $234,900.

Mount Eagle Dr., 5901, No. 714-Dale A. Bouffiou to Charles E. and Marie Bullock, $528,000.

Norton Rd., 5715-Andrew John and Alexis Irene Moch to Chalice L. and Darwin L. Phillips, $627,000.

Williamsburg Rd., 5945-Mary Alyce Torphy to Daniel P. Tyler, $450,000.

HYBLA VALLEY AREA

Cedar Landing Ct., 8265-Stefanie Judd to Anne Marie Turner, $507,000.

Fordson Rd., 7416-Cherrie L. Daigneault to Rafi Sidhu and Mutaher Chaudhry, $360,000.

Harrison Lane, 6732-Jill M. Horton and estate of Ernest A. Snyder to Tram Kim Le, $327,050.

Lantern Pl., 4507-Angela V. Hausman to Richard Don S. and Kristoffer Louis S. Sayoc, $485,000.

Ransom Pl., 3655-Robert J. Pritchard to Nigel L. Lovell and Gleysi Ortiz De Lovell, $440,000.

Strawn Ct., 7101-Logan and Iryna Griffith to Shawn Daniel McElwain and Elicia Moran, $343,000.

LINCOLNIA AREA

Beauregard St., 5101-David William and Leilani J. Boyle to Nebiyu Haile, $470,000.

Burgundy Leaf Lane, 6337-Jason and Alana Tokayer to Preston Davies V. and Melissa Milchman, $535,000.

Edsall Rd., 6301, No. 104-Blake Carpenter to Heather Dawn Mills, $268,900.

Independence Cir., 5732-Thomas R. Flory to Courtney Green and Scott Allan Knittle, $355,000.

Mayapple Pl., 6325-Peter S. and Phyllis D. Shockley to Mahmoud Esmaeili, $460,000.

Vicki Ct., 4205-William P. Deary to Apoorva D. and Megan P. Shah, $620,000.

LORTON AREA

Blue Rock Lane, 8502-Brenda A. Carr to Keli Harris, $315,000.

Carpenters Hall Dr., 8801-Tara E. and Thomas R. Hauff to Buyankhuu Enkhbayar and Odonchimeg Elbeg, $555,000.

Crossbrook Ct., 8201, No. 101-Nathan G. Baca to Chelsea Nicole Downing, $217,000.

Fascination Ct., 8980, No. 130-Virginia Antis to Yvette Melendez Leach, $243,000.

Hallowing Dr., 5817-Sergio Diaz Briquets to Loretta W. and Vincent M. Prencipe, $682,500.

Harrover Pl., 8984, No. 84A-John R. and Mary E. Mleziva to Laron Anthony Hayes, $290,000.

Kenosha Ct., 8613-Walid Aboulhosn and Loula Ayoub to Jose S. Lagos, $288,000.

Lorraine Carol Way, 9770-Brian S. Paffen to Jessica Sexton, $560,000.

Pohick Rd., 7448-Joseph E. and Mary Ann Rogers to Christopher C. and Tania E. Kluge, $350,000.

Quadrangle St., 9394-Van Metre Homes at Liberty Corp. to Andrew D. Lingg and Julia A. Downs, $885,305.

Singleleaf Cir., 8942-Dyah Goodman to Young T. Tse and Kit C. Leung, $475,000.

Sylvania St., 8819-Quratul Syed and Kabab T. Shah to Hasna Soulhi Ross, $455,000.

White Orchid Pl., 8885-David P. Kapinos to Timothy Allen and Kanlaya Sinthorntham Wray, $595,000.

MCLEAN AREA

Alicent Pl., 7028-Stephanie L. Zimmet to Mayosha H. Mendis and Kenneth T. Day, $644,000.

Churchill Rd., 6901-Barry A. and Catherine A. Tovig to Shawn and Soroor Aram, $1.35 million.

Dahlia Ct., 1532-Brush Arbor Home Construction Corp. to Matthew William and Ashley Lynn Sherwood, $2.39 million.

Duncraig Ct., 6953-Hani and Zeina Tabbara to Gregory L. Roberts and Nicole V. Egge, $900,000.

Evans Mill Rd., 7215-Robert H. and Nancy A. Shipman to Mary Jo Waelchli and Yuan Chih Leu, $945,000.

Georgetown Pike, 6320-Zachary A. and Bronwen A. Kaye to Dennis J. and Bonnie D. Knoedler, $1.82 million.

Heidi Ct., 6609-Julio E. and Martha B. Kipnis to Laura R. Shakarji, $1.27 million.

Kurtz Rd., 1251-Alden Alberto to Scott D. and Susan H. Adams, $2.42 million.

Lincoln Way, 1537, No. 104A-Michelle Anne Clohan to Mark and Melissa Noble, $231,950.

Madison McLean Dr., 6658-Peter Gerard Flanders and Raquel Marie Snyder to Abhinav B. Agrawal and Lydia G. Chiu, $928,000.

Old Meadow Rd., 1808, No. 313-Leila and Shahrzad Ghorashi to Malini Joglekar, $439,900.

Rhode Island Ave., 2012-Jack A. Sava and Lisa M. Kountoupes to Brian Allan and Catherine Miller Bernasek, $1.23 million.

Timberly Lane, 1325-Ismael and Susan M. Cardenas to Fangfei Yan and Xiaowei Wang, $1.15 million.

Tyndale St., 7107-Linda E., Frank L. and Eileen R. Smith to Rebecca Lynn Greenway, $770,000.

Wise St., 6816-Timothy E. and Marlene A. Schreiner to Sarah Marie Wittman and Ignacio Uria Aguirre, $892,000.

MOUNT VERNON AREA

Adrienne Ct., 8802-Karen M. McCrocklin to Ryan Walsh and Ada Oppengem, $514,900.

Bedford Terr., 5378-B-Jae H. Jung to Marques J. Williams, $168,000.

Brockham Dr., 8375-Kachin Devendrakumar Shah to Beatriz Osorio, $325,000.

Chickawane Ct., 9004-Henry B. and Rachel G. Swoope to Brian C. and Sarah C. Benson, $696,000.

El Camino Pl., 3824-Walter Valasquez to Jose G. Zenteno, $215,000.

Miramonte Pl., 3810-A-Moises Lanzas to Carlos Eduardo Melara Mijango, $190,900.

Orange Ct., 8341-John Bradley and Barbara A. Dickerson to Kyle and Rebecca Johnston, $594,900.

Sacramento Dr., 8502-Vicki L. Lilly to Irma S. Hewlett, $305,000.

Sudbury Pl., 8708-Steven Matthew Manzo to Christopher Michael Staley and Ravileen Singh, $566,000.

Village Way, 8606-D-Newton Hau to Ivelisse Colon Rivera and Daniela I. Silver Colon, $155,000.

Wyres St., 4300-Giovanni Castaneda to Jodi P. Hollis, $398,888.

NORTH SPRINGFIELD AREA

Columbia Rd., 5201-Janie B. and Thomas E. Hines to Julio C. Paredes, $418,000.

Gosport Lane, 7916-Thoai Giai Anddu Tran to Cinthya Valdivia and Juan Gabriel Jimenez Nerio, $500,000.

Long Pine Dr., 7450-James S. and Mardrey S. Amery to Francis M. and Gina T. Tempesta, $590,000.

Weymouth Dr., 5406-Donald Edwin and Susan Lorraine McElheny to John Williamson, $435,000.

OAKTON AREA

Hamden Ct., 12017-Allan M. and Carole M. Zendle to Jason James and Amanda L. Yarborough, $965,000.

Miller Rd., 10505-Gina P. Jones to Mary Hollis and Angel F. Valecillos Bohorquez, $985,000.

Oakton Terrace Rd., 10105-Dawn J. Clarke to Johnny Flores and Patricia Enriquez, $315,000.

Sweetwood Lane, 11202-Arthur Jerome and Liane Carlstrom MacDowell to Quanxuan Shuai, $1.1 million.

Waples Mill Rd., 11304-Helen H. Eom to Patrick J. and Maria L. Taylor, $1.09 million.

RESTON AREA

Ascot Way, 1719, No. D-Clinton Eugene Miller Jr. to Rasheeda Keir, $235,000.

Beaver Trail Ct., 11178-David Barkas to Chris Caldwell and Ashley Scott, $236,000.

Brenton Point Dr., 2542-Juan P. Rivera to Daniel Lynn Withers, $648,900.

Cabots Point Lane, 2131-R. Alexander and Jennie Grant to Richard and Lynn Hoffmann, $814,000.

Cedar Cove Ct., 2265-Kathryn M. McMillan to Carlos Durana, $800,000.

Chimney House Rd., 1622-Richard Goodwin to Daniel Eric Oechsner, $340,000.

Clover Hunt Ct., 10995-Michael D. Frawley to Jacobus P. Vrolijk and Susan Cartwright, $935,000.

Dry River Ct., 11736-Peter Isaacs to Phillip Francois Soto Palou, $455,000.

Fieldthorn Ct., 11922-Robert C. Woodis to Nathan Andrews and Holli Gurl, $385,000.

Fox View Way, 12493-Alexander and Julia Girshevitsky to Ravi P. and Neelima Kulkarni, $695,000.

Glencourse Lane, 2169-Zach Seidenberg to Lauren A. and Brian M. Stoll, $439,900.

Gunsmith Sq., 2278-Miranda Kozeli to Sarah Marshall, $410,000.

Hemingway Dr., 11517-Paul E. Utterback to Jennifer Heller and Brandon Sumpter, $701,000.

Jonathan Way, 1793, No. J-Jennifer L. Phillips Fiore to Samuel L. and William D. Hogan, $203,000.

Lake Shore Crest Dr., 1724, No. 12-Daniel Hunt to John C. and Jane E. Guzzardo, $305,000.

Links Dr., 11528-Melinda Warren to Gazal M. Najmi, $525,000.

Market St., 12000, No. 343-Shervin Shakibai to Arnold W. McStravick III, $297,000.

Moorings Dr., 1528, No. 8B-George H. and Catherine R. Thoms to Evangelina Gillespie, $225,000.

Night Star Ct., 1204-Giannina M. and Hector J. Velez Jr. to Grant Hennek and Vanessa D. Lewis, $900,000.

Owls Cove Lane, 2118-Gary L. and Cindy B. Paxton to David L. and George L. Greco, $699,930.

Poplar Grove Dr., 1500-Andrew O. and Melody S. Roberts to Shuchita Sonalika and Nishant Singhal, $451,500.

Ridgehampton Ct., 2488-Mallikarjun Nallamothu and Priyanka Anand to Katherine D. Damon, $360,000.

Royal Fern Ct., 2052, No. 11C-Didier H. and Lydia Vergamini to Benjamin Ryan Coffinberger, $255,000.

Sarazen Pl., 2015-Pamela Gonzalez De Cordova to Beth Ann Rachel Czupil and Benjamin James Eanes, $425,000.

Sunset Hills Rd., 11800, No. 320-Shahrooz Shams to Faezeh Tabibi, $375,000.

Tree Fern Ct., 11803-Anupam Bhatnagar and Nistha Sinha to Christopher B. Fitzgerald, $689,900.

Wainwright Dr., 1642-Nicole and Adam Petersen to Rachel E. and Erik Brandstaedter, $522,500.

Wethersfield Ct., 2023-Thomas Joseph and Lorraine Mary Zaug to Jordan Kidwell, $515,000.

Winged Foot Ct., 2008-Ryan Miles to Christopher D. and Terri F. Edwards, $460,000.

SEVEN CORNERS AREA

Federal Hill Dr., 3023-David H. and Elizabeth M. Wilcox to Michael and Lisa Kadelski, $585,000.

Sleepy Hollow Rd., 3444-Briannis Group Corp. to Mark C. Payung and Heather K. Hogue, $732,000.

SPRINGFIELD AREA

Bent Arrow Ct., 8658-Cem Kahyeri to Samuel N. Kleintop and Seth H. Drum, $360,000.

Brunswick St., 5904-Kenneth S. Kim to Din M. Kazi and Salma Akther, $519,000.

Cervantes Ct., 7610-David J. and Carol H. Lee to Steven E. and Krista K. Faulk, $729,000.

Cottontail Ct., 7021-Morgan and Cathron T. Birge to John Herbert Beattle, $610,000.

Fern Leaf Ct., 8376-Joel C. and Nancy A. Sawyer to Mechelle Ledwith, $386,000.

Giltinan Ct., 9027-Adam Thomas and Katie Lynne Giroux to John H. and Joung L. Smith, $450,000.

Golden Sunset Lane, 9101-Patricia R. O’Connell and Mark R. Peters to Kevin Ngu and Vickie Cheng, $530,000.

Hanover Ave., 6205-Anthony and Jennifer Trivinia to David Gitter and Bo Wang, $399,999.

Kitchener Dr., 8435-Sean Michael and Marlene Kimmel Duchaine to Aaron L. and Deborah L. Calkins, $380,000.

Loretto St., 6013-Susan E. Bunch to Justin William Domes and Christina R. Jamison, $563,000.

Mendota Pl., 7631-Paul and Mechelle Ledwith to Jennifer Irene Brown, $465,000.

Redman St., 8712-Anita M. Coombs to Hakam S. and Kulvinder K. Saund, $350,000.

Ridgeway Dr., 6648-Kenneth C. and Karyn Moreland to Robert Gayle Stayton, $625,000.

Shadowlake Way, 8997-James O. Samman to Romin and Jennifer Dasmalchi, $740,000.

Trips Way, 6372-Jamshed Khan to Naomi Osei, $434,900.

Winding Way Ct., 8097-John S. and Katherine R. Skyles to Jermaine R. Ellington, $524,950.

VIENNA AREA

Cedar Lane, 2504-Robert T. and Toni Hahn Teague to Nicholas H. and Cristiane B. DeSando, $665,000.

Country Club Dr. NE, 912-Shawn M. and Amanda R. Conner to Andrew M. and Cara A. Constantine, $819,000.

Gibson Dr. SW, 508-Raymond E. O’Meara and Kathleen O. Orchard Hays to Vikas Joshi and Meghna Ramesh Mirchandani, $630,000.

Hunting Crest Way, 1679-Gregory T. and Kathleen D. Jaeger to Jayanth R. and Kavita R. Challa, $1.98 million.

McNeil St., 8304-Rudecindo and Terri Lynn Roman to Jian Hsu and Qing Zhang, $678,400.

Old Courthouse Rd. NE, 608-Kul Homes and Investments Corp. to Gang Zi and Ling Ma, $1.26 million.

Quinn Terr., 8124-Arlene Hope Plybon and Wanda Damon to Rebecca A. Clary and Markus M. Roth, $687,000.

Tamarack Dr., 10208-Susan Lynne Buchheit to Stephen V. and Melissa A. DeNitto, $775,000.

Valeview Ct. NW, 313-David C. and Julie Barnes to Robert Christopher and Amy Osso Julius, $1.14 million.

Wolftrap Ct., 2179-Phillip Reed to Seokwoo and Jungyun Lee, $700,000.

VIENNA-DUNN LORING AREA

Journet Dr., 2203-William J. and Lisa R. Glodek to Naxin Xu, $710,000.

Stefan Dr., 2210-Shawn and Jacqueline Marie Tierney to Craig A. and Crystal M. Halbmaier, $805,000.

WEST SPRINGFIELD AREA

Barrington Ct., 8509, No. B-Mahmood Sayed and Maryam Orokzai to Pedro A. Hernandez Alvarado and Blanca L. Lemus De Hernandez, $214,000.

Eastleigh Ct., 6435-William G. and Joan R. Harrison to Amanda Greig, $525,000.

Glen Oaks Ct., 6119-Kathleen G. McDonough to Fernando M. and Rachel Simbana, $599,990.

Haverhill Ct., 6013-Christopher J. Martineau and estate of Paul J. Martineau to Menna Bulcha, Wondwosen Molla and Ashenafi Worku, $495,000.

Kerrydale Dr., 6285-Linda J. Dunne Crider to Khuong Thi and Thiet Trong Nguyen, $444,500.

Maple Tree Lane, 7010-Linda R. Blevins to Matthew D. and Kaiti L. Brideau, $585,000.

Painted Daisy Dr., 7848-Ahlam I. Shalaby to Rodolfo Paredes Aguilar and Xiomara C. Paredes, $475,000.

Ridge Hollow Ct., 8723-Mary H. Knight to Ajay, Kiran and Prateek Kumar, $415,000.

Springfield Village Ct., 7003-Marilyn M. Corsepius to Ozan Yalcindag and Alicia Pinto, $619,100.

Viola St., 8108-Marcos A. and Gustava T. Zimmer to Stacy L. and Sean P. Boland, $610,000.

Wild Rose Ct., 6811-Michael J. and Helen L. McNeill to Zyad Nabbus, $510,000.

Fairfax City

These sales data were recorded by the City of Fairfax Real Estate Assessment Office.

Colony Rd., 3609-Susan and Eva B. Dunham to Michael and Erin O. Frank, $575,000.

Lord Culpeper Lane, 4183-Richard C. and Paula J. Douglas to Jiyoung Hwang, $659,900.

Norton Pl., 3963-Pulte Home Co. Corp. to Edward Kane and Hilary S. Barnes, $810,000.

Ranger Rd., 10104-Jared M. and Kelly A. Beyer to Benjamin Douglas and Katherine Partington, $590,000.

Sager Ave., 10365-Hironao Okahana and Saleha Bholat to Shekhar Harigovind and Sneha Nair, $360,000.

Silver King Ct., 9450, No. 202-Enclave Development Corp. to Bruce I. Waxman and Sarah Jane Elpern, $603,500.

Tusico Pl., 3885-Paul D. Renard and estate of William C. Fuchs to Kevin P. and Kylie M. Starace, $600,000.

Falls Church

Among homes sold in Falls Church.

Broad St. W., 444, No. 324-Dmitry Mikhaylov and Katharina Schivenaes to Pamela R. Oeler, $500,000.

Hillwood Ave., 905-Radford E. and Katherine P. Brogden to Siddharth Ashvin Shah and Nisha Gautam, $1.27 million.

Lincoln Ave., 1203, No. A-Craig E. and Solange Bone to Michael N. and Gillian L. Economou, $1.34 million.

Spring St. S., 401-Jean E. Ritenour to Michael Michener, $535,000.

West St. S., 1411-Tracey Danielle Brinson to Chanda Christina McDaniel and Karl Patrick Gruenewald, $935,000.