Fairfax County

These sales data recorded by the Fairfax County Department of Tax Administration in August 2018 were provided by Black Knight Inc. For information about other residential real estate transactions, visit washingtonpost.com/homesales.

ALEXANDRIA-BELLE VIEW AREA

Bedford Lane, 2003-Bosch Homes Corp. to Rebeccah A. McCarthy, $940,000.

Gatewood Dr., 1302-Donna B. Kamm to William H. and Dana M. Alderson, $1.23 million.

Wakefield Dr. E., 6624, No. A2-Department of Veterans Affairs to Joan Marie Moran, $214,900.

ALEXANDRIA-FRANCONIA AREA

Ashby Lane, 7508, No. G-Sarha E. Speight to Brenton Howard and Courtney Marie Hammond, $299,900.

Azalea Cove Terr., 7888-David and Gladys T. Knights to Elias Teka Aberha and Melham Kumlachew Gelaya, $554,000.

Bricker Lane, 6139-Nancy Sutton Shepherd to Kristen M. Sanchez, $579,900.

Carriage Dr., 6506-Vanessa Riojas to Jennifer Mikyung Lee and Scott Shatrowsky, $437,525.

Devereux Ct., 7230-Stephen T. and Anne Marie Moore to Gordon Wayne Dodson and Amanda Kay Hauge, $750,000.

Edgemont Dr., 5530-Ruth R. Harte to Craig Machemer, $485,000.

Essex House Sq., 6076-B-Monica Torrelio Pacheco to Samantha Lackney, $289,000.

Grange Lane, 6581, No. 401-Kimberly Settle to Melody J. Monroe, $343,900.

Jowett Ct., 5502-Brian T. and Maria B. Barrett to Mekdes Demissie, $520,000.

Leeward Lane, 5230-Jan H. Chang to Tigist Digafe Muleta, Berke Degafe and Berhane Haile Berhe, $455,000.

Olivet Ct., 7842-Homes at Crest of Alexandria Corp. to Douglas S. and Diana F. Dykstra, $705,740.

Rockshire St., 6461-Gerald W. and Susanne Blackburn to Joshua J. and Jessica L. Mason, $345,000.

Sky Blue Dr., 8052-Tugba and Jason Bast to Julie Anne Comes, $469,900.

Tammy Dr., 6107-Patricia Karlsson and Kevin Backe to Jeffrey Scott and Elizabeth Schrad, $628,000.

Upland Dr., 4819-Blair C. and Aja Washington to Alex J. and Alison R. Moore, $450,000.

Wessex Lane, 5811-Wayne R. and Stephanie S. Boyles to Christopher William Tremi and Jennifer Ann Stevenson, $627,000.

ANNANDALE AREA

Bradley Cir., 7047-Delfido Chavarria and Marina Aguirre to Vu Hoang Anh Nguyen, Nhi Pham Tuand Trampham, $650,000.

Camelot Dr., 3719-David W. and Abigail Nawrocki to Michael D. Klein, $685,000.

Conwell Dr., 4548-Temple Hills Corp. to Tammy Vu, $262,000.

Donnybrook Ct., 7753, No. 103-Hilda Canjura to Yeonnam and Jaiwan Cho, $153,000.

King Edward Ct., 4521-Toby J. Urbach to Jessica Hanh Nguyen and Henry That Ton, $452,500.

Little River Tpk., 7423, No. 104-Marcel S. and Jeannie Jreige Semaan to Jean M. Dowden, $155,000.

Marguerite Ct., 7007-Muhammad A. Aslam and Faiza Shahzadi to Max A. Alexander, $635,000.

Newport Glen Pass., 7858-David J. and Elaine E. Abraham to Christopher Thomas Goodman, $465,000.

Stark Rd., 8804-Angelos D. and Elizabeth D. Keromytis to Andy and Nicole Meruvia, $850,000.

Tobin Rd., 8302, No. 14-Aman Jamil to Madesh M. Waiba and Sushma Sintan, $227,500.

Wakefield Chapel Rd., 4000-Glen A. Birdsall to Qui Ngoc Lam, $715,000.

Windflower Lane, 9105-Howard J. and Marilyn B. Silver to James Patrick and Amanda Finnegan, $618,750.

Yorktown Village Pass., 3686-Linda Rains Boone to Sabina M. and Philip Vuong, $510,000.

BAILEYS CROSSROADS AREA

Barcroft Mews Dr., 6311-Karen L. Anderson to Alotta Taylor, $649,000.

George Mason Dr. S., 3701, No. 314N-Noemi Maron Baldwin to Denise M. Hassanein, $305,000.

George Mason Dr. S., 3709, No. 1206E-Melissa Kay and Lester Rutherford to Alvin H. and Anna Tong, $330,000.

Marshall Dr., 6132-Jennifer M. Mangum to Aasef Shafik, $500,000.

Powell Lane, 3800, No. 925-Linda Miller to Charles Theodore Parks, $285,000.

Seminary Rd., 5505, No. 1517N-Adam D. and Lauren M. Noakes to David Leung, $199,500.

Seminary Rd., 5575, No. 207-Suzonne M. Woytovech to Abinaya Manivannan, $215,000.

BURKE AREA

Birch Leaf Ct., 6441-Jennifer Grove Palmer to Huong and Quoi Quoc Tram, $265,000.

Capella Ave., 6211-Keith Dixon and Silvia Jeanette Hanigan to Susana E. Lee, $667,900.

Cove Landing Rd., 5804, No. 303-Cynthia A. Bird Shrout to Shonda I. Kiser, $284,000.

Downeys Wood Ct., 10001-Andrew S. and Paige E. Fremder to Kyle M. and Emily Seraphin, $452,000.

Fort Corloran Dr., 5628-Ann E. Money to Mario O. Jimenez, Armida Bonilla Blanco and Rafael Y. Cazzol Sandoval, $490,000.

Jacksons Oak Ct., 5823-Thomas Francis Gallagher to Michael Kincaid and Scott M. Sundt, $424,000.

Lighthouse Lane, 5466-Concepcion D. Ruiz to Sihyeon Shelley Yu and Sunggug Hong, $375,000.

Meyers Landing Ct., 6033-David M. and Wendy Spencer to Carl J. Biggs and Kim Ngan Dinh, $405,000.

Oakenshaw Ct., 10704-James J. Schaeffer to Mark L. and Deepika B. Pralat, $640,000.

Sassafras Woods Ct., 10212-Raphael and Corey E. Esparza to Wendy Arnaudo, $387,500.

Strattondale Ct., 9008-James F. and Lynn A. Klingmeyer to Matthew A. and Amy Shaltry Wells, $600,000.

Walnut Wood Lane, 5719-Yu Chen to Saad Ahmed and Arshia Zahid Malik, $437,500.

Wood Flower Ct., 5850-Robert and Kusuma Zaremba to Jennifer Allen, $419,900.

CENTREVILLE AREA

Autumn Pond Trail, 6559-K. Hovnanian at Hunters Pond Corp. to Danni Hu Atienza and Yuhning L. Hu, $1.36 million.

Baton Rouge Ct., 13968-Warsan Guled to Sang S. Moon, $345,000.

Big Yankee Lane, 13967-Jason Sebranek to Jaswant Singh and Pritpal Kaur Dhillon, $351,500.

Braywood Dr., 5229-Alan Ott and Hye Chin Chong to Rien Beal, $557,500.

Clay Spur Ct., 6070-David C. Kinney to Bal B. Tamang, $380,000.

Croatan Ct., 5701-Michael S. and Mary B. Fisher Copsey to Sushil Kumar and Harjeet Kaur, $375,000.

Eagle Tavern Lane, 15540-Richard W. and Patricia A. Hartman to Wahida R. Chowdhury, $670,000.

Generals Ct., 6359-John Christopher Reynolds and David Sharp to Panteha Shafazand and Shervin Behnami, $357,500.

Gothwaite Dr., 6154-Christopher A. Ulrich to Romal Hussaini and Afifa Haba, $332,900.

Hatfield Sq., 14827-Hong Do and Thu Tu to Wagdy Elisha and Neveen Kedis, $340,000.

Kamputa Dr., 14907-Kathleen Ann Vandenheuvel to Kelly L. and David R. Selecman, $525,000.

Lilva Dr., 14611-Robert J. and Kimberly L. Kehoe to Kristina Marie Knopfel and John Caridad, $473,000.

McCoy Rd., 6427-Shamim and Iffat Mahmud Iabal to Tesfaselassie and Araya Kassaye, Birtukan Tadesse and Amsal Brhanu, $380,000.

Palisades Dr., 6549-Ahkyeong and Cheolhwan Kim to Anup Adhikari and Pawana Dulal, $420,000.

Rampant Lion Ct., 13820-Megan Guzi to Samuel Curtis and Charissa M. Friske, $403,000.

Rockledge Pl., 6743-Daniel H. and Barbara C. Taylor to Rodrick A. Long, $350,000.

Sammie Kay Lane, 5341-Balaji Venkatesan and Kavitha Ethirajulu to Lawrence K. Tu and Nayoon Choi, $700,000.

Skylemar Trail, 6548-Loan T. Nguyen and Tung T. Vo to Joshua and Eunhee Park, $322,000.

Stroud Ct., 5511-Wei Zhong to Seung Ja Park, $399,000.

Wicker Lane, 6077B-Nabil F. and Lillian T. Malati to Amber N. Askew, $382,000.

Willoughby Newton Dr., 5636, No. 35-Robert Douglas Forster to Ho Yin Ma, $251,000.

CHANTILLY AREA

Black Spruce Way, 13717-Gary F. and Lisa C. Ellenbogen to Wilhelmus Johannes Alexander and Vildane Emin Engelen, $965,000.

Jennell Ct., 13683-NVP Inc. to Rohit Tuteja and Deepti Chhiber, $1.26 million.

Lightfoot St., 3850, No. 253-Kevin Moon and Yeon Woo Kim to Alexander J. Tsuchida, $227,000.

Old Chatwood Pl., 13622-John G. and Christine M. Dunne to Ide Roth and Savetey Sean, $670,000.

Springhaven Dr., 13601-Keyurkumar Rajendrabhai Vyas and Vacha Yogeshbhai Dave to Lakshmi Gopalakrishna, $515,000.

Trail Vista Lane, 4922-Westfields Development Corp. to George R. Wilkinson, $751,290.

CLIFTON AREA

Balmoral Forest Rd., 7047-Brandon and Lisa Massie to James S. and Tricia M. Poythress, $870,000.

Kilby Landing Ct., 13214-Mehmet Munir Akay to James C. and Madison Y. Kim, $765,000.

Old Yates Ford Rd., 12403-John S. and Cathleen D. Luce to Derek and Renee M. McMahan, $575,000.

Sandstone Ct., 6115-Patrick M. and Mary A. Dunlap to John Yun and Gloria Sim, $625,000.

FAIRFAX CITY AREA

Altura Ct., 4427-Simone C. Miller to Eugene Fisher, $370,000.

Arlington Blvd., 8728-Stuart J. and Kristin I. Reid Pham to Faheem Noor Ali and Aliya Ladha, $620,000.

Beechstone Lane, 4428-A-John Garland to Charles Vu Quoc Khoa Nguyen, $390,000.

Blue Barn Way, 3135-Shawn K. Wing and Dip J. Gada to Patrick I. Tappia and David Reuel Coad, $639,500.

Brookgreen Dr., 4116-Ryan Michael Fay to Daniel and Chloe Yi, $618,500.

Cannon Ridge Ct., 4310-S-Samuel T. and Sally Roudebush to Kong S. and Cho Cha Kim, $320,000.

Chantal Lane, 3800-Rahmatullah and Nassren Hotaki to Assaf M. Pinchas and Tara A. Joyce, $677,000.

Collingham Dr., 10320-Edward H. You to Andy Kai Lau and Lizhen Su, $570,000.

Dorforth Dr., 12409-Gary A. Koehmstedt to Adam M. and Mina So, $575,000.

Ellenwood Dr., 2912-Ying H. and Shuying Shih to Ryan and Ashley Thompson, $435,000.

Fair Crest Ct., 12769-James Clayton Bayne to Julie Deisher, $323,000.

Fairfax Center Creek Dr., 4120-Hyun Jung Kang and Kang Ill Seo to Morris Cramer and Anna Schwiebert, $505,000.

Forestdale Dr., 4679-Michelle Polchow to Charlie and Dong Moon Hwang, $477,000.

Garden Ridge Lane, 12124, No. 403-Camilo and Maria C. Cardona to Michael James Frederick, $198,000.

Green Ledge Ct., 12109, No. 202-Tung Thanh Nguyen and Nga Hoang to Rajendra Prasad, Sudha and Pranavi Pendurthi, $285,000.

Guinea Rd., 4504-Kyoung Ah Lee to Hao That Ton and Do Nhu Nguyen, $670,000.

Helm Ct., 5406-Victor Mier to Danitza M. Rodriguez and Juan C. Flores, $375,000.

James Young Way, 5577-K. Hovnanian Homes at Burke Junction Corp. to Monica and Aravind Mothalampet, $1.1 million.

Ladues End Ct., 5793-Richard D. and Sharon M. Whitehurst to Frederick Bradford and Judith Cauley Smith, $1.18 million.

Liberty Bridge Rd., 12460-B-John Y. Kim to Zeina Zeitouni, $439,900.

Meadow Field Ct., 4139-Bank of New York Mellon Trust and Chaseflex Trust to J. Michael and Stephanie F. Petty, $462,825.

Midland Rd., 3318-Joe Neal Hudgins to Cheryl F. Bright, $730,000.

Mozart Brigade Lane, 4210-U-Edward Wesley Greenway to Angela Tuo, $325,000.

Parson Lane, 13124-Arasu Ravindran and Elil Shunmugavel Arasu to Andrea Chau La, $550,000.

Penderview Lane, 12151, No. 2006-Alice J. Wild to Kelly E. Lissefeld, $201,000.

Pixie Ct., 9101-Orhan and E. Izel Baykal to Jianying Chen and Huan Hu, $560,000.

Prosperity Ave., 2665, No. 316-Yanila Lazarte and Claudio Cortez to Maryam Houshangnejad, $305,000.

Rittenhouse Cir., 3014-Andrew M. Moyer and Iris M. Yu to Anton D. Orr, $565,000.

Saddle Horse Pl., 6003-Betty Jean Hall to Valentina Emguschowa, $635,000.

Santa Clara Dr., 11003-Kenneth A. and Awilda C. Dehart to John P. Laforte, $510,000.

Sassafras Ct., 3097-NVR Inc. to Alexandra Biga and Don Emmanuel Lunaria, $819,507.

Sudley Ford Ct., 3754-Quinn E. Moody to Steven G. Fernando, $347,900.

Tapestry Dr., 4612-Stephen D. Mull and Cheryl M. Stephan to Ersilia L. Passaro, $707,000.

Trapp Rd., 4016-John R. Ditieri to Leanne and David Goldstein, $700,000.

Walnut Cove Cir., 4086-Russell Pike to Mohammad F. Habibi and Holleh Kheradmand, $605,000.

FAIRFAX STATION AREA

Cross Oaks Lane, 8627-Darrel S. and Louise De Haven to Gary Wayne and Maria Eugenia Barber, $716,000.

Laketree Ct., 7101-Richard D. and Deborah H. Downie to Scott Matthew and Alison Sherman, $886,025.

Spanish Oak Ct., 9704-Donald C. and Vanessa A. Seifert to Wade and Pritha Workman, $735,000.

FALLS CHURCH AREA

Annandale Rd., 2846, No. 119-Nancy M. Foster to Ngan Thi Kim Nguyen, $139,000.

Beechwood Lane, 3120-Elliot M. and Jacquie Lynn Segal to Shelby and Todd R. Reirden, $2.02 million.

Charing Cross Rd., 2907, No. 13-Isabelle A. Brugere to Lee M. Bookfor, $160,000.

Dover Lane, 2864, No. 104-Nelida and Felicita Espada to Lidia and Vivian L. Ramos, $222,000.

Freehollow Dr., 7818-Christina L. Causey and Andrew Segna to Bryan Anthony and Malynda Darlene Fender, $606,000.

Kerns Rd., 6647-Erinn Christine and Douglas Ralph Stott to Benjamin T. and Rebecca C. Zemek, $600,000.

Marshall St., 2816-FHD Corp. to Brynn M. and Joseph E. Hadley, $610,000.

Valley Brook Dr., 6724-Brett E. Borntrager and Lindsey M. Bly to Brian W. and Charity S. Little, $662,500.

Willow Point Dr., 7752-Ana and Alexander Kirby to Mousa M. Ghannam and Rema Kewan, $295,000.

FALLS CHURCH-PIMMIT AREA

Dominion Heights Ct., 2120-Margaret Mech to Jeffrey Paul and Katheryn Klein Shepley, $555,000.

George C Marshall Dr., 2230, No. 1020-Gretchen M. Vasquez to Xiao Zeng, $255,500.

Haycock Rd., 7029-G-Andy Y. and Nicole L. Meruvia to Katelyn and Barron Collier, $620,000.

Lisle Ave., 7303-Katherine B. and Brendan C. Bayer to Jennifer Suzanne and Eduardo Garcia, $639,900.

Marshall Heights Ct., 7784-Andrew M. and Cara A. Constantine to Heather Anne and Jeffrey Raymond Green, $595,000.

Pimmit Dr., 2300, No. 808-Brendan Westlund to Abdullrahman M. Nashnoush, $260,000.

Savannah St., 7528, No. T3-John Hart Cable to Luis Fernando and Ingrid S. Penaloza, $195,000.

FORT BELVOIR AREA

Horn Point Ct., 7002-Caroline and Michael D. Dozier to Patrice Ronetta Marshall, $529,900.

FORT HUNT AREA

Camden St., 8608-M. Amanda Jordan and Cheryl Brewer to Bryan Steverson and Kevin Kopiasz, $553,000.

Crown Pl., 8420-Andrew D. and Meghan F. Matteson to Timothy M. and Erin E. Donnelly, $819,000.

Greylock St., 9006-Richard J. and Shirby F. Whalen to Judith Locke Neason, $715,000.

Prices Lane, 1906-Daniel Lawrence and Jennifer Denise Morthole to Jayson W. and Melinda J. Cabell, $625,000.

Washington Rd., 8033-Richard E. and Vicki A. May to Billy C. and Karen L. Smith, $965,000.

GREAT FALLS AREA

Brian Jac Lane, 9419-James J. and Wendy S. Maiwurm to Gregory W. and Victoria D. Kosh, $974,000.

Crown Meadow Dr., 705-Gerald F. and Sunny Y. Ivey to Radford and Katherine Brogden, $1.1 million.

Good Spring Ave., 10613-Edward H. and Jane U. Robbins to Huseyin Murat and Chandra Naparlo Ozkan, $580,000.

Jeffery Rd., 9217-John J. and Susan C. Inglesby to John W. and Jessica D. Zielke, $1.22 million.

Oxfordshire Rd., 10207-Mark A. and Jill M. Shipley to Olivia Peters, $775,000.

Riva Ridge Dr., 1005-Brendan John and Sarah Lynn Sullivan to Carlos Roberto Aguavo Gonzalez and Lauren Marcy Shupp, $850,000.

Windy Hollow Rd., 10020-Mark L. and Kimberly M. Pacala to Benjamin R. and Colleen Murphy Farahani, $1.6 million.

HERNDON AREA

Alan Shepard St., 3093-US Home Corp. to Linda Apsley, $727,585.

Bal Harbor Ct., 1501-Margaret Mullany to Alice Traci Corley, $452,000.

Blakesley Hall Ct., 3408-David L. and Betsey L. Walters to Nima Mahmoudzadeh and Anahita Aminshokravi, $1.07 million.

Centre Park Cir., 12921, No. 106-Thomas Raymond Rice to Amanda J. Maier, $245,000.

Coat Ridge Rd., 1515-Daniel J. and Karen A. Maguire to Kara and Daryl Copley, $503,000.

English Garden Ct., 12411-Kenneth A. and Judy E. Tucker to Beixun Zhang and Hongying Jia, $1.2 million.

Florida Ave., 551, No. 204-Vivek Urban and Pradnya Alwayn to Sony Shrestha and Umesh Rajbhandari, $220,000.

Gilman Lane, 11696-Andres Alejandro Nieto and Jennifer L. Dreiling to Anthony Joseph and Samantha Freda Scala, $713,000.

Hungerford Pl., 13357-Jessica Meza to Tesfaye T. Demoz, $355,000.

Kristin Pl., 13611-Shakir and Sana A. Alfonse to Rajesh Muddana and Mounika Narne, $375,000.

Mager Dr., 2130-Oscar A. Zelaya and Gloria A. Mendoza to Aberaham Olango and Terefech Akako, $332,000.

Middleton Farm Lane, 13263-Alesia Y. Suh and Steven F. Guggenmos to Musharaf Aziz and Iram Hamayun, $950,000.

Monaghan Dr., 2241-Ziaul Z. Ahmed to Carlos Rauda Mejia, $305,000.

Paddock Gate Ct., 2602-Richard D. Medlin and Grace B. Tyree to Zhengyi Zhao and Eyan Fu, $730,000.

Robin Glen Ct., 2909-David A. and Patricia Schule to Megan A. and Brian J. Glaser, $680,000.

Van Buren St., 720-Pratik and Anushree Goradia to Mohammad Hashem Tavana and Mitra Soltanolketabi, $520,000.

Wilshire Dr., 1228-Servelio Echeverria Serrano and Idalia Lopez Baires to Manfredy Urbina and Ricardo Ayala, $330,000.

HUNTINGTON AREA

Fort Dr., 2403-Robert T. and Jill P. Parsons to Karen B. Jasper, $550,000.

Huntington Ave., 2059, No. 1606-Franciso J. Ragonese to Daniel Rea, $230,000.

Midtown Ave., 2451, No. 1325-Kristine M. and Kris J. Dizon to Fereshteh Momeni, $286,000.

Mount Eagle Dr., 5901, No. 1209-David W. and Itala C. Valenzuela to Eric A. Patterson, $290,000.

Mount Eagle Dr., 5903, No. 1116-Tyrone and Linda J. Nunnely to Mary Brokenborough, $387,000.

HYBLA VALLEY AREA

Chimney Wood Ct., 6322-Joshua C. and Kelly A. Baird to Ivan D. Giraldo and Nielsen R. Leon, $380,000.

Earldale Ct., 1909-Lourens R. Botha to Robert B. Dane and Linda L. Wilkins, $706,000.

Lindberg Dr., 7520-Liang and Lori Ann Han to James M. and Gulzada Martin, $719,000.

Swain Dr., 7023-New Life Investments Corp. to Jon David Libbesmeier and Samantha L. Jennings Jones, $874,900.

LINCOLNIA AREA

Bermuda Green Ct., 6589-Evelyn H. Adams to Troy and Shaun Devlin Shepard, $479,900.

Cheyenne Dr., 6475, No. 301-Cameron Mustamandi to Kristie Lee Lyons, $290,000.

Independence Way, 6009-Allison M. Ford to Candice M. Osborne, $350,000.

Linmar Ct., 4608-Patience F. Harirari and Julie Vanderslice to Nicholas Louis and Elizabeth Mary Montgomery, $471,000.

Split Creek Lane, 6255-Subash and Ann Bhalla to Marc Zhorchak and Christl Mayer, $675,000.

LORTON AREA

Belmont Blvd., 10901-George J. Hellmuth to Jonathan B. Kriss and Kathleen Sloan, $580,000.

Cardinal Forest Lane, 9272, No. 201-James and Ellen Koh Chun to Young Eun Jeung, $239,000.

Chippewa Ct., 8507-Anne B. Moffitt to Anthony D. Bello, $312,000.

Dove Cottage Ct., 8111-Melissa L. Brown to Sunday and Ibukunolu O. Oni, $486,000.

Hagel Cir., 9588-Satish M. Amin to Amit Prakash, $161,000.

Linnett Hill Dr., 9572-Mohamad and Sheila Othman to Abdul B. Halim and Bibi Sherin, $520,000.

Power House Rd., 9116-Homes at Liberty Corp. to Rommel A. and Alethea D. Guerrero, $612,301.

Sheffield Hunt Ct., 9207-Edgar A. Gutierrez to Zarwan and Nighat Waqar, $355,000.

Summerhill Ct., 7652-Clarence L. Snaith and Ionie M. Wright to Hernandez Montiel and Jackeline Estefany Martinez, $475,000.

Tanyard Lane, 9062-Robert E. and Sexton Smith to Chul and Hea Sook Kim, $479,000.

MCLEAN AREA

Bridle Path Lane, 7730-Merisa Anne Bainbridge and Amy Ruth McFarlin to Magdalyn M. Reiss, $970,000.

Churchill Rd., 7116-Kul Homes and Investment Corp. to Yunfeng Zhu and Ye Ruan, $1.88 million.

Dominion Reserve Dr., 916-Olav B. and Judith M. Kollevoll to Anjuma Goswami and Sandeep Karkera, $1.89 million.

Evers Dr., 1633-Douglas V., Fred and Shirley Pickett to Lin Yang, $770,000.

Franklin Ave., 1922-Matthew C. and Amy C. Well to Katie Louise Safran and Thomas William McMahon Jr., $1.48 million.

Greensboro Dr., 8340, No. 909-Michelle Martinez and Yahne Miorini to Weiwei Wu, $278,875.

Hampton Hill Cir., 1486-Lorraine T. Wager to Stephen B. and Diana S. Watkins, $792,500.

Highwood Dr., 1490-Kingman K. Wong and Linda Y. Ng to Mark E. Wright, $1.2 million.

Kensington St. N., 6255-Patti B. and Mark H. Lewyn to William E. and Cathy Copley, $1.31 million.

Lincoln Way, 1524, No. 222-Amrish Pinto to Niti Jadhav, $208,800.

Market Square Dr., 6813-Meyoung Kon Kim and Youngju Park to Jared and Caitlin Kaprove, $660,000.

Noble Dr., 6438-James D. and Paricia C. Richards to Eric Hyun Kim and Jiyeon Oh, $980,000.

Ramshorn Dr., 6138-Martha T. Shapiro to Luis T. and Barbara A. Martinez, $985,000.

Saint Albans Rd., 6838-Othon and Mary C. Wiltz to Huajun Luo and Qiong Huang, $1.35 million.

Spring Gate Dr., 1601, No. 1212-Gomclean Properties Corp. to Amber Hines, $279,000.

Union Church Rd., 1000-Bror Saxberg and Denise Brudevold to Andres Fabian Judzik and Maria Gabriela Kleiman, $1.15 million.

Westwind Way, 1797-Lee Baybrook to Zhu Zhu Li, $365,000.

MOUNT VERNON AREA

Bound Brook Lane, 8523-Ryan A. and Heather M. Land to James Davis and Allyson Kidd, $559,900.

Lakepark Dr., 8146-Wilmington Savings Fund Society and Christiana Trust to Ruben Michael and Karla Vanessa Sanchez, $355,021.

Menard Ct., 8801-Stephen C. Becker to Christopher W. and Amy N. Balsters, $530,000.

Roxbury Lane, 3725-George W. Vavases to Dwrena K. Allen, $401,438.

Shannons Green Way, 3730-Ladybug Investments Corp. to Linda Carol Kornett, $410,000.

Village Square Dr., 8722-Richard and Nilda Rivera to Jose H. and Jorge H. Cruz, $218,000.

Wessynton Way, 3301-Kaush Arha to David A. and Elisa Leocadia Baber, $639,000.

NORTH SPRINGFIELD AREA

Cromwell Dr., 8927-Michael T. Cevasco and Lynn L. Lawrence to Dawn Silva and Drew Berkley Stone, $585,000.

Hopewell Ave., 6700-Raymon G. Clark and Carol L. Grabauskas to Gary and Anne Yasmin Campbell, $535,000.

Leebrad St., 7015-Lou Ann E. Stone Munson to Cori and Karise Curtis, $425,500.

OAKTON AREA

Borge St., 2966-Sherif Mowafy and Ondine Hassan to Sandeep Tuladhar and Enisha Shrestha, $489,888.

Fox Mill Rd., 3217-Gunter Bobinger and Ute Seemann to Alvaro Alegria and Mayelly Carreno, $680,000.

Lochinver Lane, 11107-Michael W. and Charlene A. Bryant to Jonathan W. Witt and Kristen Baker, $750,000.

Stream Vista Ct., 2744-Winchester Homes Inc. and Camberkey Homes to Bartlett D. and Jennifer C. Cleland, $1.87 million.

Vale Spring Dr., 11427-Joe and Patricia Ann Pettigrew to Krancle Envieh, $682,500.

RESTON AREA

Alsop Ct., 2463-Michael J. Bauer Jr. to Jared Van Vaerenewyck and Tasha Richards, $448,000.

Arbor Glen Way, 11771-Carl W. Cramb to Caroline M. and Peter L. Snyder, $523,000.

Brass Lantern Ct., 11565-Gary A. McQuown and William P. Murray III to Taylor M. Trigger and Julia K. Quintero, $610,000.

Cedar Cove Ct., 2269-Walter L. Duck to Joseph A. and Kimberly A. Knill, $770,000.

Chestnut Grove Sq., 11232, No. 335-Sara Marie and Richard Alexander Noerr to Mohammed Hassan Butt Jr., $260,000.

Fairwind Way, 11296-Matthew C. and Catherine Ruedy to Moises Cosio Cardona and Jessica A. Murguia Villegas, $537,000.

Fox View Way, 12509-Prasad V. Surapaneni to Lakshmi N. and Preethi Ballijepalle, $580,000.

Glade Dr., 11100-Daniel Paul and Edward James McEnrue to Meghan Houslet and John Evans, $555,000.

Greenkeepers Ct., 2171-David and Judith Lombardo to Donald P. and Katharine M. Boehm, $445,000.

Heritage Commons Ct., 1214-Mary C. English to Daniel Yates, $457,500.

Indian Ridge Rd., 11796-Vera Silbiger to Jason and Yi Tolbert, $480,000.

Lamplighter Way, 1265-Eric J. and Suzanne Bergesen to Sumit M. Talwar, $730,000.

Links Dr., 11549-Dorian and Yvette Rivers to Daniel James and Jennifer Thomas O’Connor, $505,000.

Market St., 12000, No. 373-Stephen Gardner to Bijon and Carolyn Raychawdhuri, $288,000.

Newbridge Ct., 11665-Eric B. and Ann L. Johnson to Lisa A. Meyer, $565,000.

Northgate Sq., 1530, No. 30-Kerry L. Kaplan Soffar to Melchor R. Landin and Yasmine and Roncevert Almond, $173,000.

Parkcrest Cir., 1670, No. 3B/100-Yolanda Aycock to Kyle Martin and Pamela Becker, $190,000.

Quail Ridge Ct., 11615-David J. and Diane E. Dorsett to Matthew E. McFarland and Rebecca M. Fox, $759,000.

Roark Ct., 12714-Alberto Bartesaghi and Mary Carmen Bartolini to Riad Mechlaoui and Delek Bayton Mishlawi, $735,000.

Sagewood Lane, 1931-Louise M. Hassinger to Frank Lawson Sponn and Kayla Elaine Moore, $365,000.

Silentwood Lane, 11267-Morgan and Zachary Berry to Mary Elizabeth Goulet, $370,000.

Sunrise Square Pl., 11692-Reston Valley Corp. to Kent S. and Joyce N. Barnekov, $899,940.

Taliesin Pl., 12013, No. 34-Charles E. Calvert Jr. to Alessandra M. Pugliese, $254,000.

Underoak Ct., 11515-Gary Daniel and Elizabeth Black Palko to Kevin Joseph Van Buskirk, $389,900.

Whip Rd., 12003-Bradly T. and Sherry S. Kistler to Michael Flickinger and Jennifer M. Hild, $630,000.

White Cornus Lane, 2276-Don Livingston Baird to Shahla Delpazir Ghassemi, $291,000.

SEVEN CORNERS AREA

Brooks Pl., 6560-Evg RR Ventures Corp. to Faisal Rajput and Mahvish Madad, $1.34 million.

Malbrook Dr., 3400-Kenneth L. Adams to Angel Alejandro and Maria Magdalena Uria, $849,900.

Patrick Henry Dr., 3072, No. 302-Sueyeun J. Lee to Sung Hee Lee, $160,000.

Wentworth Dr., 3512-Donald D. Devers to Kenneth E. and Jane S. Brandt, $1.37 million.

SPRINGFIELD AREA

Atteentee Rd., 5821-Ling Wu to Jodit H. Beyene and Yosief M. Woldu, $508,000.

Beverly Lane, 7008-Khang Nguyen and Patrick Pottinger to Nasreen Begum, $391,000.

Candytuft Ct., 7516-John A. and Yen H. Tigani to James A. Merrill and Kristin B. McGrory, $625,000.

Cimarron St., 6700-Hung Chao Chao and Liming Feng to Wilder Catro Capihuara and Julie A. Castro Capihuara, $390,000.

Crestmont Cir., 8240-Eric A. Glomski to Lourdes Hernandez and Jose Vargas, $297,900.

Durer Ct., 7707-Robert W. and Catherine A. Pond to Blake and Sahaja Carpenter, $370,000.

Evangel Dr., 8726-Verna M. Muckle to Samson Z. Assefa and Mignot Mekonnen, $722,600.

Gary St., 7314-Chad Rok Ferkel to Lewis S. and Karen A. Long, $516,675.

Golden Sunset Lane, 9095-Susan Irene Rees Enis to Douglas and Laura Smith, $525,000.

Hooes Rd., 8534-Steven and Gina Greene to Saadiya Jackson and Danell Owens, $680,000.

Jovin Cir., 8340-Danell and Saadiya Jackson Owens to Denise M. and Phillip Cappuccio, $485,000.

Lazy Creek Ct., 8497-Barbara Ann Leczynski to Jasmine Tsao, $305,000.

Monticello Blvd., 7317-Henry Cabrera to Allison E. Cline, $419,000.

Powderbrook Lane, 8054-William Arthur and Carol Ann Koski to Corey Cozelle Pitt, $385,000.

Rockefeller Lane, 9147-Eric D. Nelson to Eric and Juliane Fox, $700,000.

Scott St., 9120-Mark A. and Charlotte O. Koeniger to Tasnima Matin and Mujahid L. Ali, $775,000.

Spring Tree Dr., 7401-Ryan E. Widmaier to Kimberly D. Settle, $429,900.

Tower Woods Dr., 7806-Timothy W. and Alicia Garcia Vantran to Michael E. and Darlene Brady Christopher, $608,000.

Western Oak Dr., 8624-Karin N. Evelyn to Michael A. and Kenyata L. Critchlow, $430,000.

VIENNA AREA

Brittenford Dr., 10248-Nicole F. Mandevilie to Karan Singh and Anne Landry, $1.03 million.

Chestertown Dr., 2243-Srilal M. and Yaeko N. Perera to Manivannan Karunanithi and Priya Durairaj, $775,000.

Dawson St., 1800-Dany A. and Rima R. Barakat to Ali Karim and Hedeer Jawad Shaikley, $848,000.

Dellwood Dr., 9103-Franklin D. and Debra A. Cockrell to Kristen and Kenneth Alltucker, $823,900.

Fairway Dr. NE, 917-Anthony V. Deconcillis to Rodrigue A. Bechara, $950,000.

Gallows Rd., 2726, No. 817-Yun Soon and Choon Hye Kim to Susan Burfoed Solenberger, $315,000.

Locust St. SE, 216, No. 138-Thomas and Leila Hadduck to James and Pauline Knipe, $245,000.

Moorefield Creek Rd. SW, 1026-Phillip K. Lee and Nancy L. Leong to Janice Danqing Liu, $508,000.

Pieris Ct., 2010-Michael and Kimberly Bridgman to Sunggy and Chisun Koo, $665,000.

Rockbridge St., 2429-Ann Lees Rogers Quinn to Quang and Jacqueline Bach, $600,000.

Squaw Valley Dr., 9801-Judith A. Hansmann to Ellen C. and Scott M. Taylor, $860,000.

Ware St. SW, 609-Eunseok Oh and Eunyoung Kim to Bo Young Yeum and Jung Bum Kim, $1.22 million.

Wooded Way, 2047-Paul G. and Mary R. Misleh to Jafar, Nasrin and Naseem Kolyani, $770,000.

WEST SPRINGFIELD AREA

Alberta St., 6337-Ahmed and Rabia Baig to Tien Duc Tran, $535,000.

Edmonton Ct., 8144-Jason S. and Viktoria A. Greanya to Mahmood Sayed and Maryam Orokzai, $525,000.

Galgate Dr., 7022-Kathleen Rust Bell and estate of Gerard Elliott Southern Jr. to Daniel E. and Melinda G. Graumann, $444,900.

Jansen Dr., 7936-Russell J. Degidio to Juan Miguel Moya Rojas and Yennyfer Rubiano Revollo, $510,000.

Kousa Lane, 7227-Stephanie R. Glover to Jacob Phillip and Jihye Traweek, $378,000.

Oshad Lane, 9144-Elkhatim M. Elmahdi to Ellen Mayer Splain, $405,000.

Ridge Hollow Ct., 8731-Matthew S. Robertson to Maria I. and Juan G. Munayco, $399,000.

Rolling Woods Ct., 7871, No. 1101-Wallace Martin Durkin to Leslie A. Marler, $429,000.

Sweet Dale Ct., 6016-Kea Remodeling Co. Corp. to Gina Shaw Brooks, $410,000.

Tory Rd., 8210-Myrlin Wimbish Jr. to Odalis J. and Sergio Antonio Penado, $285,000.

Wintercress Lane, 7813-Eb Investments Corp. to Manuel and Sandra Chavez Melendez, $475,000.



Fairfax City

These sales data were recorded by the City of Fairfax Real Estate Assessment Office.

Blue Coat Dr., 10105-W. Scott and Pamela A. Dargan to Laura Travis and Mark Granius, $594,900.

Farrcroft Dr., 3832-Travis Morgan Dodd and Fatemeh Alexandra Razaghi Warner to Paul and Martha Sanborn, $790,000.

Mosby Rd., 10007-James Lynn Pflugshaupt and estate of Leo A. Pflugshaupt to Emilie R. Pazhwak and Daniella Fajardo, $535,000.

Sager Ave., 10328, No. 111-Ramin S. Bassam to Joan I. Morrow, $374,900.

Falls Church

Among homes sold in Falls Church.

Broad St. W., 502, No. 311-William J. Luk to Barbara Kelly Tierney, $580,000.

Greenway Blvd. W., 213-Vine Custom Homes Corp. to Paul Yee and Yan Shuang Li, $1.08 million.

James Thurber Ct., 211-Barbara L.S. Piquet and Ronald V. Villafranco to Paul F. and Amy L. Williamson, $840,000.

Shadow Walk, 307-Lisa L. Dyer and Jason M. Blazakis to Richard and Josephine Snyder, $1.36 million.

Tuckahoe St. N., 1116-Kevin W. and June T. Bond to Erik Scott Rapprich and Ashley Marie Bond, $550,600.

Washington St. S., 1132, No. 201-Brenda J. Romenius to Kathryn Bistline, $317,000.