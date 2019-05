Fairfax County

ALEXANDRIA AREA

Reservoir Heights Ave., 5918-Madelyn R. Creedon and estate of Angela E. Chapman to Eugene C. Schramm, $655,000.

ALEXANDRIA-BELLE VIEW AREA

Belle View Blvd., 1407, No. A2-Gregory Paul and Jennifer K. Gass to Patrick Clyburn, $264,000.

Glen Dr., 1904-Terence Joseph and Tracey Lynn Murphy to Mark A. and Charlotte O. Koeniger, $1.53 million.

Radcliffe Dr., 6817-Nancy L. Smith to Charles Devin Watkins, $341,000.

Wakefield Dr., 6621, No. 505-Charles G. Braknis to Oni P. Bansal, $110,000.

Wakefield Dr. W., 6715, No. B1-Nancy L. Gilbert to Sheila B. and Thomas J. Gibson Jr., $225,000.

ALEXANDRIA-FRANCONIA AREA

Ashby Lane, 7513, No. J-Joseph L. Legra to Lauren B. Lock, $300,000.

Ballycastle Cir., 5133-Michele E. McCoy and Gary T. Droubay to Maria Fe G. McDermott Cotton and Thomas Henry Cotton II, $550,600.

Broadmoor St., 5405-U.S. Bank and American Home Mortgage Investments Trust to Susan Baker, $440,000.

Castlefin Way, 6440-Cary L. Deel to Katherine S. Duveneck, $474,950.

Digby Green, 7439-Pedro E. Jimenez to Andrew and Samantha Grillos, $499,900.

Effingham Sq., 7738-Eliza F. Al Laham to Adam Lee and Cassandra Trull, $505,000.

Founders Hill Dr., 5932, No. 202-James C. Chen and Jaina K. Zavala to Gregg L. and Sara C. Abate, $324,900.

Haynes Point Way, 7706, No. 8E-Stephanie E. Eppley to Lejla Pinjo, $325,000.

Highland Meadows Ct., 7023-168 Investments Corp. to Joseph Salim and Helene Hamouche Asmar, $800,000.

Kelsey Point Cir., 6670-Cynthia Ozger Pascu and Aykut L. Ozger to Songsin Lee Spata and Elizabeth Bushnell, $485,000.

Mary Caroline Cir., 6945-H-Thomas A. Polman to Jorge A. Portillo, $187,000.

Norham Dr., 5953-Steven K. and Marilyn L. Pifer to Jared Ryan and Elwood Petchel, $500,000.

Olivet Dr., 6105-Piney Run Elm Investments Corp. to Frank T. Hines and Dolores M. Fox, $773,723.

Racepoint Way, 7211-Raul H. Cancelado and Liza K. Agudelo to Noel Scott Cooper and Linett E. Axelsson, $601,000.

Saint Genevieve Pl., 5223-Carol Armour and Brian Douce to Eivianne Munoz Sotomayor, $357,500.

Spect Ct., 3914-Ellen Cox and Scott Michael Taylor to Kristin E. Orwig and John R. Bailey, $475,000.

Terrapin Pl., 5939-Lora L. Keating to Christopher Barson, $323,400.

Victor Gray Ct., 6353-Robert L. and Faith M. Chamberlain to Justin Allen Crone and Shannon Marie McLaughlin, $799,900.

Willowood Lane, 6202-Sharon Tyson Blackwell to Judith H. and Brittany L. Sholes, $375,000.

ANNANDALE AREA

Americana Dr., 4967, No. 205-Robert S. McGill to Kelvin Mier Arze, $155,000.

Briar Creek Dr., 8209-Stephen A. and Marie Ellen Pokraka to William N. Lee and Anna Gion Yin Wong, $659,000.

Casimir St., 4916-Dominique Nicole Braggs to Faiza Omar Kahin, $400,000.

Covent Wood Ct., 7479-Anh Huy and Loan Thai Pham to Maria A. Lizarazu Espinoza and Marcelino Lizarazu Villaroel, $430,000.

Donnybrook Ct., 7764, No. 207-Lacey M. Lavies to Donald H. Russell and Helen M. Brunner, $167,000.

Kings Mill Lane, 4209-Valerie Elayne Underhill and estate of Helen Tournas Glekas to Laura and Andre Smallwood, $632,500.

Little River Tpk., 7423, No. 204-Quentin L. Casper to Mary Palis, $106,500.

Marshall Dr., 7550-Siphath and Sondaby Chrea to Yuvora and Crystal Nong, $849,000.

Pence Ct., 3504-Mohammed and Sabiha Mohiuddin to Safia Khan, $500,000.

Stark Rd., 8917-Li Jen and Julie T. Du to Benjamin D. and Rhiannon M. Leestma, $630,000.

Wayne Dr., 7319-Charles R. and Rhonda Brundrett to Cristen A. Horton and Philip V. Saraceno, $534,800.

ARLINGTON AREA

Tazewell St. N., 4031-Janice G. Stringfellow and Dennis Brooks Voegler to Jonathan Alan Roberts and Kathleen Marie Kerstetter, $875,000.

BAILEYS CROSSROADS AREA

Diehl Ct., 3440-Matthew and Adrienne Hubbard to Patrick H. and Hannah E. Bean, $515,000.

George Mason Dr. S., 3705, No. 1111S-John C. and Nadine Salameh to Syrous and Karima Behmand, $238,000.

George Mason Dr. S., 3709, No. 314-Getachew Worku to Patrick Michael and Laura Krysteen Dow, $295,000.

Leesburg Pike., 6137, No. 508-Karima Lahlou to Bahauddin K. and Bibi Ameera Khattak, $165,000.

Munson Rd., 3804-Michael D. Stone and Anneliese M. Kite Stone to Scott William Drenkard and Molly Fuhs, $840,000.

Seminary Rd., 5505, No. 407N-Bethlehem Girma to Jacob M. and Lauditta Rath, $213,000.

Seminary Rd., 5575, No. 213-Venod Vahid Kerns to Ryan P. and Kimberly Susana Neuenschwander Hurley, $315,000.

BURKE AREA

Alison Dr., 10617-Thomas J. Benca to Subeom and Seonghye Lee, $437,000.

Bridgetown Ct., 5888-Jason E. and Stephanie D. Weiseman to Christopher David Simonsen, $345,000.

Carters Oak Ct., 5910-Majorie Harvey to Christopher and Tamera S. Barr, $599,900.

Cove Landing Rd., 5815, No. 201-Richard T. and Shirley A. Lynch to Patricia Ladnier, $238,000.

Lake Braddock Dr., 9006-Charity A. and William G. Hartley to Timothy Shawn and Azadeh W. Clayton, $696,000.

Marshall Pond Rd., 10010-Valerie B. Geiger and Lalita C. Murty to Annemarie S. and Jack L. Armijos, $475,000.

Meyers Landing Ct., 6034-Roland G. Joun to Cathy A. Goldsmith, $400,000.

Old Blacksmith Dr., 6680-John Arthur Martin to Kevin J. and Kelly L. Mahoney, $629,000.

Sassafras Woods Ct., 10232-Christopher G. and Rachel A. Concepcion to Stefan R. and Katie A. Raguindin, $413,000.

Timarron Cove Lane, 6318-Daniel C. and Fay S. Alexander to Guy M. and Sarah Snodgrass, $915,000.

Waterline Dr., 9509-Patrick M. and Molly E. Mullen to Jamie Joe and Laurie Dodge Wilson, $650,000.

Wye Oak Commons Cir., 12228-Chul Hee Park to Hyung Lim, $410,000.

CENTREVILLE AREA

Baron Kent Lane, 5947-Elnour M. Adam to Raja M. Taher and Abdulselam A. Abdelrehim, $382,900.

Battery Ridge Ct., 14525-Brian J. and Ashley Bruner MacDonnell to Mi Song Kong and Sun I. Park, $399,900.

Big Yankee Lane, 13969-Atulya S. Rana and Mina Gurung to Deanna Vazquez, $319,900.

Bridlington Ct., 13826-Mi Chong Son to Chong Hwan Son, $340,000.

Climbing Rose Way, 14312, No. 102-Pam Ringler and Susan Russ to Waqqas Butt and Valeed Ahmed Waqqas, $180,000.

Croatan Ct., 5722-Lesley Anne Houtz to Geoffrey T. and Brittany C. Gotliffe, $380,000.

Emerald Green Ct., 6402-Suzette B. Jones to Adama Fall and Lucy Ngugi, $500,000.

Glade Spring Dr., 14275-Irfan Nawaz to Luke K. and Jennifer Bissi, $431,000.

Havener House Ct., 14384-Sapphire Anderson Marcellus to Daniel Nguyen Dat Do, $250,000.

Knoll View Pl., 6208-Kenneth Brady to Courtney E. and Nicholas K. Markun, $396,900.

Littlefield Ct., 6321-Lesley Hauser and Benjamin Beauge to Janice Hill and Schmitz Salue, $379,900.

Meadow Crest Ct., 6061-Brian James Loughlin Jr. to Johnny Escalera Rojas, $299,000.

Palisades Dr., 6553-Dennis S. and Sandra L. Dumain to Giovanna Piskulich, $440,000.

Red River Dr., 14077-Joanna Feild Corbin to Jason Thomas Brown and Marla Robin Gebaide, $369,000.

Serviceberry St., 5458-Richard and Jennifer Kim to Sameh M. and Roly El Halaby, $560,000.

Spence Pl., 6310-Gary R. and Sue Ann Wagner to Huma and Jabeen Akbar, $398,999.

Surrey House Way, 15254-James W. Brady Jr. to Daniel H. and Barbara C. Taylor, $634,500.

Woodspring Ct., 14628-James and Emily Habermeyer to Emily Elisabeth Richwine, $370,500.

CHANTILLY AREA

Penwith Ct., 13707-Mesfin and Aster Y. Tewolde to Charly Christian and Geovana Lizeth Perez, $360,000.

Trail Vista Lane, 4924, No. 17-Westfield Development Corp. to Nikhil Bhupendra and Janina Patel, $734,135.

CLIFTON AREA

Blue Dan Lane, 7312-Kenneth J. Button and Elizabeth R. Hallas to Philip A. and Jennifer O. Coticelli, $980,000.

Orchard Hill Lane, 5812-Tony Ayoub to Irina Otosheva, $240,000.

Stonehunt Pl., 6213-Michael William Drews to Jill Marie and Amy E. Linden, $645,000.

FAIRFAX CITY AREA

Altura Ct., 4436-Raymond Shove to Timothy and Meagan Nichols, $485,000.

Aristotle Ct., 3851, No. 1-107-Soonyoung Yoon and Un Sook Lee to Sun Mi Kim, $322,500.

Babashaw Ct., 3144-Caroline A. Inglefield to Nadezda A. and Jermain Griffin, $390,000.

Bentwood Ct., 3922-Abel A. Woldu to Mir M. and Rashmee T. Ali, $858,000.

Blue Royale Lane, 8825-Derek Jason Lingel and Yelena Barakh to Gaurav Sharma and Supriya Ajmera, $680,000.

Buckeye Ct., 3639-Megan A. Morris and Brian J. Glaser to Xiaobin Xin and Li Li, $418,000.

Carriagepark Rd., 4806-Robert Mason and Katherine H. Howard to Yingwu Fang and Yanling Wei, $455,000.

Copeland Pond Ct., 8753-Wyatt B. and Margery S. Thompson to Do Hoon G. Lee and Emily Y. Lee, $1.01 million.

Dusty Wheel Lane, 12627-Kunil K. Epari and Sujata Talasu to Ambika Ramani Baru and Srikalyan Tangirala, $790,000.

Ellenwood Dr., 3139-Bradley B. Zombro to Daniel J. Rosenblum and Jearica D. Yowell, $438,000.

Fair Stone Dr., 4417, No. 101-Lynda Dehaven to Patricia Marie Green and Ronald Edward Shupp, $282,000.

Fairfax Commons Dr., 11633-David A. Crum and Candice M. Flynn to Lisa Marie Ingrasci Hakim and Fares Hakim, $535,000.

Fountainside Lane, 4139, No. 202-Amy Osso Julius to Zili Deng, $335,000.

Golf Ridge Ct., 12012, No. 374-Cassio Miranda to Amy Beth Reichle, $295,000.

Green Ledge Ct., 12110, No. 6-Arne C. Thelmo and Joanna R. Borowska to Lisa A. Groat, $268,000.

Halsted St., 4107-David J. and Kathy L. Bishop to Byoung H. and Byung J. Kim, $656,000.

Helmsford Lane, 4400, No. 101-Imanuel Tanudji to Medhat George Asfour, $275,000.

Johns Pl., 12008-Patrick F. and Linda Krebs Ruppert to Jonathan Charles Spigler and Allison Kathryn Hopta, $549,000.

Landon Ct., 3605-Jennifer Rose and Tony Danko to Michael Sabet, $855,000.

Maepine Ct., 13003-Reed and Sharie Albers to Dinesh and Kamana Panthy Adhikari, $510,000.

Mears St., 9011-Mark D. and Kathleen W. Gianturco to James Daniel Kerr, $580,000.

Millbranch Pl., 9311-David S. and Emily L. Steinau to Bart James and Marigold Louisa Walkins, $553,100.

Penderview Terr., 12157, No. 825-Tina Bickel to Seunghun Yu, $230,000.

Plaza Lane, 4111-Hon Chung and Yickkau Carol Lam to Khang D. Do and Vinh Nguyen, $554,000.

Prosperity Ave., 2665, No. 434-Susan Lee and Ok Kyung Kim to Lusine Sargsyan, $345,000.

River Forth Dr., 4133-Alberto W. and Asuncion L. Rodriguez to Telli and Ismail Toker, $481,000.

Safe Harbor Ct., 5471-Christopher A. York to Jin Young and Jungmi Jeon, $417,000.

Santayana Dr., 9304-Susan S. Wilson and Lily A. Sims to Andy V. and Serina Ramdien, $677,000.

Sassafras Ct., 3099-NVR Inc. to Phong Nguyen and Yen Tu, $824,147.

Sperrin Cir., 11503, No. 405-Sharon K. Saunders to Douglas C. Smith and Jacqueline D. Newgen, $378,000.

Superior Sq., 4534-Cyrus Rezai to Cathy L. Dennin, $233,900.

Tapestry Dr., 4762-Di Kang and Zhaohui Cheng to Hung Van, $630,000.

Tuckaway Dr., 13318-Elizabeth A. Blackburn to Sandia and Anthony Pantano, $607,500.

Zelkova Ct., 3857-Pamela J. Wilkie to Howard T. Silverman, $503,500.

FAIRFAX STATION AREA

Chase Glen Cir., 8535-Aravind and Monica S. Mothalampet to Jeffrey S. and Heidi M. Butler, $760,000.

Emma Ann Way, 9069-Chae Hwan and Mun Sun Kim to Kirstin Covelli and Robert Lee Shelton, $815,000.

Yates Ford Rd., 11902-Phyllis Johnson to Gabriel and Olesia Martinez, $660,000.

FALLS CHURCH AREA

Annandale Rd., 3454-Ulex Corp. to Robert and Heather Walnock, $736,000.

Brandy Ct., 3319-Charles R. and Sarah N. Ruger to Guo F. Zhang and Hyangsook Kim, $683,000.

Charing Cross Rd., 2909, No. 8-11-Lisa Ann Koslov Sanders to Olesya A. Puente, $146,000.

Executive Ave., 3319-Sylvester C. and Margaret L. Mathis to Susan Fogg Braaten, $540,000.

Lee Oaks Pl., 2812, No. 302-Brian E. and Christine L. Potocki to Michelle A. Koehl, $335,000.

New Providence Dr., 7756, No. 16-Brent A. and Carrie R. Smiley to Mohammad Talezadehshirazi, $285,000.

Poplar St., 6705-Ruby Anderson and Harrison Carter to Jian Hong and Young Lee, $505,000.

Wallace Dr., 2940-Apoorva D. Shah to Debajit Pal and Jenna Klym, $517,000.

Yancey Dr., 7966-Christopher J. and Amelia G. Johnson to Thomas L. and Judith H. Irving, $512,000.

FALLS CHURCH-PIMMIT AREA

Fallsmere Ct., 2511-Mohammed K. and Nina M. Abdelilah to Joseph and Lillian Martello, $775,000.

Highboro Way, 2013-Hans M. and Margary Jean Grainer to Xiuli Wang and Jianze Zhou, $649,000.

Mayfair McLean Ct., 2016-Doris Yuen Ching Ting to Lei Li and Ran Sui, $1.04 million.

Pimmit Dr., 2311, No. 404-Ali and Karen Ghaffarkhan to Rasoul Zakeri and Raina Farzampanah, $235,000.

FORT BELVOIR AREA

Klett Dr., 6967-Karen D. Brown to Avinash Kondagunta, $600,000.

FORT HUNT AREA

Camden St., 8700-Terrance M. Kean and Amy McMenamin to Justin M. and Ariane Argentieri, $480,000.

Culver Pl., 8521-Harry M. Argo to Joker L. Jenkins and Lydia M. Ronneberg, $750,000.

Priscilla Lane, 1115-Mark D. and Jon Michael Sammons to Daniel L. and Jennifer D. Morthole, $650,000.

Wellington Rd., 8115-Haven and Andrea Campbell to Kimberly Castro and Joshua Tyler, $949,000.

GREAT FALLS AREA

Brockman Ct., 604-Vanessa Mooilui Lim and Nariman Modanlou to Isam and Fatima Samarah, $1.32 million.

Edward Dr., 1122-Alfred A. and Jean A. Smith to Ravi C. Paruchuri and Sheela Ashwin Doshi, $840,000.

Holly Briar Lane, 11604-Lawrence B. and Linda D. Grantham to Nygil Johnson Chakkanat and Nimmy Sara Joseph, $820,000.

Kentland Dr., 607-John T. and Karen Merlin Valenta to Imran K. Ahmed, $1.13 million.

Pamlico Lane, 9508-Timothy A. Arnts to Sara D. and Ethan M. Sacks, $975,000.

Rolling Meadow Dr., 11623-Gerald R. and Sakuni Jacoby to Derek G. and Erica H. Robertson, $1.55 million.

HERNDON AREA

Air And Space Museum Pkwy., 13636-US Home Corp. to William Yiu and Dinh Boi Chung, $636,990.

Alan Shepard St., 3101-US Home Corp. to Anqi Li and Shuying Zhang, $662,000.

Banshire Dr., 2525-Catherine A. Herring to Negussie Gelagle and Negatwa Feleke, $425,000.

Branch Dr., 815, No. 307-Pamela Hirsch and John R. Guck to Joan Robbins, $320,000.

Centre Park Cir., 12925, No. 105-Seth Petersen and Shannon Ferguson to Suman Patluri, $297,000.

Copper Brook Way, 13131-Colin W. and Pauline Coyle to Erica L. Cairns and Edward R. Baird, $465,000.

Fantasia Dr., 12717-Heidi F. Applegate to Jorge E. Valenzuela and Angie C. Rincon Rojas, $450,000.

Folkstone Dr., 12221-John K. and Amalia H. Kalpos to Tzuyi Lin and Yi Kuang Chen, $725,000.

Glenbrooke Woods Dr., 12505-Patrick F. Sullivan to Paul and Bernadette Cole, $559,000.

Jenny Ann Ct., 716-Stephen P. and Heather K. Eatmon to Bethel Omeike, $479,900.

Kyler Lane, 12211-Mark and Tracy Meleski to John and Christine Ahad, $1.15 million.

Magna Carta Rd., 12734-Michael H. Sickles and Beverly Kimiecik to Eric and Julie Cuyler, $525,000.

Millikens Bend Rd., 1505-Michael I. and Kathryn Hellmann to Sean Timothy and Patricia Irene Adams, $449,000.

Morton Mills Lane, 101-Albert F. and Elizabeth J. Steuber to Steven Moxham, $565,000.

Park Ave., 803-James J. and Holly S. Santry to Brett M. and Elizabeth Lewis, $860,000.

Quick St., 2489, No. 102-Sridhar Samineni to Madhavi Narapureddy and Subbaiah Rapuru, $299,000.

Rock Chapel Ct., 12504-Denis Phillips to James Walker, $410,000.

Stable Brook Way, 13205-Vivekanandan Venkataraman and Kousalya Dhandapani to Fiona Gonsalvez and Peter D’Souza, $795,000.

Windsor Hall Way, 12151-Liehua Xie and Hao Feng to Pramod Channappa and Nayana Huchapla Shivalingappa, $885,000.

HUNTINGTON AREA

Fort Dr., 2734-Jordan M. Schneider and Heather L. Frei to Claire Aelion Moss and Seth Meiselman, $487,500.

Kings Hwy. N., 6027-VCAS Corp. to Rudy Soriano, $420,000.

Monticello Rd., 5927-Jordan Valdes and Simon Marteli to Alejandro Francisco Gamboa and Rachel Ann Kimmel, $461,000.

Mount Eagle Dr., 5902, No. 805-Catherine Jordan Connon and estate of Monique L. Jordan to Hilcress A. and Gloria J. Stokes, $297,500.

Mount Eagle Dr., 5904, No. 409-Suzanne Hicks to Jean Marc and Sue Vergans, $190,000.

HYBLA VALLEY AREA

Bayberry Dr., 7929-Frank C. Vlossak to Igor G. and Christina Pendzola Naumenko, $583,000.

Fairfield Ct., 7197-Jeffrey A. and Irina A. Wratchford to Justine Renee Owens, $423,000.

Lookout Ct., 7711-Virginia Louise Cavender to Ronald A. and Nicole M. Long, $740,000.

Range Rd., 7602-Alec Christoff and Suzan J. Aramaki to Kathryn A. and Glenn R. Esser, $759,900.

Snowpea Ct., 7515-C-Kimberly M. McLemore to Lorna Jenkins and Janet Kaye Daniels, $261,500.

Whiteoaks Dr., 1800-Melinda Pace Page Hallum to Abraham L. and Gabriela M. Young, $680,000.

LINCOLNIA AREA

Bismach Dr., 5614, No. 103-Lisa Shapiro to Thuy Le, $225,000.

Chieftain Cir., 5332-Stephen E. Schroeder to Spencer John Davis and Michelle Alexandra Giorgilli, $412,500.

Interlachen Ct., 4561, No. H-Sarah M. Radcliff to Michael Hooth, $270,000.

Patuxent Knoll Pl., 5457-Mona and Matthew J. Davis to Carl and Rebecca Willis, $505,000.

LORTON AREA

American Holly Rd., 8169-Je U. and Hye R. Yoo to Michael Sanil and Swati Nijhawan, $776,000.

Bertsky Lane, 8544-Janet McKenzie and Nancy K. Myrick to Therol Stathos, $484,888.

Cardinal Forest Lane, 9284, No. 101-Kyong Ok Chon to Alisah M. Salomon and Trevor P. Flynn, $240,000.

Clematis Trail, 5933-Martin J. and Lauri P. Cervantez to Julia Elizabeth Bennett and Charles Edward Petitt IV, $399,000.

Hagel Cir., 9870-A.I. Inc. to Zayda S. Martinez and Jose A. Alvarez Ramirez, $237,000.

Linnett Hill Dr., 9585-Michael E. Brasseur to Donald and Liezl Parker, $665,000.

Power House Rd., 9126-Van Metre Homes at Liberty Corp. to Thomas Walker and Stephanie N. Nelson, $584,210.

Silverdale Ct., 8429-Stephanie Ann Porter to Fadwa A. Al Mousa, $580,000.

Surry Grove Ct., 7600-Adel Youssef to Joseline Rodriguez Aguilar, Isabel M. Avila Guzman and Sandra Marilu Sandoval Maldonado, $385,000.

Tiddle Way, 6794-Andrew Keith and Judith Ann Thomas to Oscar L. and Lamphanh S. Bernier, $630,225.

MCLEAN AREA

Byrnes Dr., 6602-Kenneth M. and Priscilla M. Jensen to Hua Du and Rong Hu, $760,000.

Crestwood Heights Dr., 8220, No. 615-Muhammad S. Al Jasser to Tariq Z. and Weam Barghouthi Abu Shaban, $700,000.

Dunningham Pl., 7013-Nora Klinker to Denise Marie and Milagros Malone, $725,000.

Fielding Lewis Way, 1602-John Douglas and Christine Yvette Murray to James Martell, $1.72 million.

Georgetown Pike., 6316-Shelley C. Jennings to Tham Hong Pham and Hung Quang Vuong, $2.23 million.

Greensboro Dr., 8350, No. 203-Tien H. Nguyen and Diem Uyen N. Ha to James and Joanna Hsieh Chen, $382,000.

Hampton View Pl., 6636-Roger W. Brosink to Pierce and Juliet Han, $925,000.

Hitt Ave., 6547-Pamela R. Williams to Bryan R. and Sandy A. Switzer, $888,000.

Kirby Rd., 1914-Martin Esh Hardy to Alireza Khaleghi Soroush, $808,000.

Loch Raven Dr., 6208-Jacquelin O. Wilcox to Chenjie Shao and Xiaohong Zhou, $799,000.

Massachusetts Ave., 1979-David J. Schroeder and Michelle M. Mathews to Jeorjina Eleni and Michael John Tegel, $1.11 million.

Old Chesterbrook Rd., 6529-Chris W. and Julie C. Small to Maryam Dafeiyan and Farshid Hosseini, $1.05 million.

Spring Gate Dr., 1521, No. 10107-Robert Ridgway and Caroline Bowman to David Jacob Smith, $274,900.

Van Ness Ct., 7221-Michael and Caitlin E. Lanzara to James Peter Regan Jr. and Kelly Anne Rutkowski, $1.08 million.

Wilson Lane, 1918-William Harris and Benjamin Reynolds Lawrence to Pablo and Maria Elena Camacho, $256,000.

MOUNT VERNON AREA

Braddock Ave., 8719-Splendid Properties Investment Group Corp. to Gregory Alan White, $560,000.

Drews Ct., 3610-James Bryan and Janelle Bearden to Michael and Debbie Fasano, $728,000.

Laramie Pl., 3809, No. 125F-Marco Fuentes to Trias Mayawati, $164,400.

Mount Vernon Memorial Hwy., 4331-Kenneth L. and Virginia L. Barlow to Michael W. and Peggy L. Peterovich, $650,000.

Pickering Pl., 4204-Kenneth W. and Mary Pope to Brian N. and Amy P. Lane, $649,000.

Richmond Hwy., 8422, No. 70-Deutsche Bank National Trust Co. and Long Beach Mortgage Loan Trust to Priyang Parikh, $82,500.

Roxbury Lane, 3749-Shirley Crawford to Regina Allotey, $350,000.

Sonia Ct., 4210-Janelle A. and James B. Bearden to David W. and Mary T. Tucker, $557,000.

Wessynton Way, 3414-Didier M. Chesneau and estate of Eva V. Chesneau to Paula A. Hamilton, $630,000.

NORTH SPRINGFIELD AREA

Aldrich Lane, 5503-Robert Trimigliozzi and Christine O’Reilly to David E. West and Hannah K. Lawrence, $679,900.

Ferndale St., 5407-Farzana K. Escobar to Antonia B. Rivera and Marvin A. Melendez Castellon, $429,000.

Inzer St., 7516-Leslie A. Marler to Katrina M. and Christina D. Kern, $533,900.

Leestone St., 7081-James Michael Kenny to David Kyungil Auh and Eun Jung Suh, $440,000.

OAKTON AREA

Bryant Pl., 10815-Freydoon Esmaili to Samuel N. and Wendy L. Hamilton, $1.11 million.

Foxclove Rd., 11521-Christopher P. and Kathryn P. Isaac to Griffith L. and Sharilyn M. Green, $1.9 million.

Stream Vista Ct., 2746-Winchester Homes Inc. and Camberley Homes to Harish and Shaveta Goyal, $1.75 million.

Valentino Ct., 3118-Davis and Sue Kim to Devin S. and Erica M. Reid, $536,000.

RESTON AREA

Antiqua Ct., 2338-Venus Zar to Geoffrey R. and Emma L. Brummett, $380,000.

Ascot Way, 1729, No. A-Ameritas Life Insurance Corp. and Rushmore Loan Management Services Corp. to Anand E. Dandegaonkar and Aruna Giri, $220,000.

Burywood Lane, 11101-Gregory Elie and Carol S. Lang to Randy and Michelle Whitney, $849,900.

Chadds Ford Dr., 2007-Bonnie R. Garin to Zviad Aznaurashvili, $730,000.

Decade Ct., 11713-John F. Mitchell to Philip and Charity Feit, $381,000.

Farsta Ct., 1508-James B. and Jean D. Rice to Shannon M. Patty and Jonathan D. Stoddard, $476,000.

Garden Wall Cir., 1316-Vida M. Jehle to Ryan Ritchie, $339,900.

Glade Dr., 11105-Larry and Deirdre Snowhite to Anthony Chad and Julia Anne Lake Ward, $800,000.

Grey Birch Pl., 11803-William L. Vest to Ryker Reed and Laura Bolton Sentgeorge, $675,000.

Hickory Cluster, 11533-Marvin A. and Mona H. Schroder to Jennifer C. Kancianic, $485,000.

Ivy Bush Ct., 11564-Matthew Timothy and Stephanie Therese Kostelnik to Ayesha Khwaja, $399,000.

Ledura Ct., 11745, No. 202-John Richard Evans to Dominique Graham and Adrian Vaughn, $280,000.

Lovedale Lane, 2233, No. 407A-Johannes M. Hacker to Cesar Talavera Fausto, $257,900.

North Shore Dr., 11757-Jay N. and Sara Anne Greenberg to Philip D. Jones and Rachel M. Sparks, $530,000.

Old Bayberry Lane, 11705-Leslee King to Maryruth Solomon, $587,000.

Poplar Grove Dr., 1506-Michael Andruchow and Lisa S. Aaronson to Yueh Hua Tsai, $408,000.

Quail Ridge Dr., 1302-Michael R. and Margaret A. McCarthy to Julia M. Redmon and Daniel A. Marcey, $669,000.

Roland Clarke Pl., 1987-Reston Valley Corp. to Jarrett R. and Rella A. Jones, $950,000.

Sagewood Lane, 1951, No. 101-Beatriz C. Ferrario to Dennis G. and Carol Y. Lund, $135,000.

Sentinel Point Ct., 11943-Mark R. Brightman to Philip C. Hoyle and Kaitlin Ann Plumb, $495,000.

South Shore Rd., 11316-David O. Weinschel to Joseph and Tracy Ryan Kidd, $1.25 million.

Stowe Rd., 1631-Carly R. and Kevin D. Simonds to Shannon Marie Watt and Neil D. Allen, $619,000.

Swans Neck Way, 2011-Stephen Jones and Jacinta Quesada to Michael Aronoff, $725,000.

Taliesin Pl., 12016, No. 34-Ryan C. Crackel and Mary G. Schreiber to Gabriel and Olga Chami, $270,000.

Valencia Way, 1660-Mrudula Ketineni to John Patrick Greerty, $397,500.

Waterfront Rd., 1470-Harold A. and Gina L. Fleming to Scott G. Cary and Dawn M. Edwards, $1.14 million.

Whisperhill Dr., 1745-Kathryn Anne Coyle to Michael L. and Leonard R. Mannello, $400,000.

SEVEN CORNERS AREA

Dearborn Dr., 6526-N.V.P. Inc. to Cuong D. Vu and to Uyen T. Do, $1.12 million.

Manchester St. S., 3100, No. 629-Samira Honarmand to Yubian Wang, $146,000.

Patrick Henry Dr., 3121, No. 310-Alfred A. and Menina Macatuno to Ronald R. and Linda J. Lithgow, $192,500.

SPRINGFIELD AREA

Amherst Ave., 5818-Hong Van Vu to Enhui Zheng and En Lai Chen, $479,900.

Barcarole Ct., 8088-Richard J. Hammond to Kristen M. and Jonathan Marker, $330,000.

Canyon Oak Dr., 8486-Thomas D. Walker to Tan Anh Jennifer T. Huynh and Brian M. Jones, $375,000.

Clarkson Dr., 7100-Lyla Abdul and Manaf Taraki to Mohamed Waheed and Javed Noorzad, $835,000.

Cuttermill Pl., 8808-John J. and Alice C. Burbank to Luciana and Young Do Lee, $631,000.

Eagle Rock Lane, 8884-Tracey L. Kolley to Francis Hanzu and Esther Eunjoo Lee, $466,700.

Fern Leaf Ct., 8351-Gregory J. and Jenny N. Packer to Tua Vanand Khanh Van Tran, $320,000.

Glen Pointe Ct., 7563-Gregory D. and Ashley L. Beaman to Dharadheer and Saritha Prathipati, $1.1 million.

Green Garland Dr., 7731-Thomas V. and Myla O. Elliott to Maksim Zbarskiy and Liliana Cano, $628,000.

Kinsdale Ct., 7110-Ricky T. and Leticia W. Click to Lisa Phillips, $537,500.

Lemoyne Lane, 7724-James W. and Su C. Myhre to Jeffrey P. and Michaela Notestine, $400,000.

Newington Woods Dr., 7791-Tex E. and Margaret B. Bias to Dana Rivera Fuentes, $579,900.

Racetec Pl., 6371-Deborah C. Giesey to Anup K. Khanal and Rina Tiwari, $395,000.

Rocky Forge Ct., 8345-Tiffani Michelle Beltz to Truchai Phan, $325,000.

Ships Curve Lane, 8197-Michael J. and Denise K. Ahola to David and Amornrat Spencer, $675,000.

Springfield Oaks Dr., 8486-Benjamin Paul and Kristen Voglewede to Anthony Mario Maurer and Kathleen Darlene Dwyer, $418,500.

Tower Woods Dr., 7813-John F. McElhenny III to Matthew David and Julia Wright, $550,000.

White House Dr., 7213-Seung Ki and Sung Ae Kim to Hien and James Hien Vu, $829,000.

VIENNA AREA

Blair Ct. NW, 312-Dalila Dougly to Joseph Cho Lam Tong and Yuan Szu Chang, $1.06 million.

Chestnut Farm Dr., 9511-Richard A. and Ava L. Krogmann to Brad C. and Michelle Bailey, $1.15 million.

Days Farm Dr., 9711-Yan Keung Cheung and Capucine Bao Kong to Karim M. and Lilia Bekkadja, $862,500.

Gallows Rd., 2726, No. 304-Susan Lanks to Azalech Kebede, $368,000.

Gallows Rd., 2726, No. 1004-Matthew C. Zeller to Azadeh Bigdeli, $375,000.

Larkin Lane, 8120-Blaise Corp. to Weixin Zhao and Yanping Chen, $557,500.

Locust St. SW, 101-Cadence On Center Corp. to Roderick Glenn Roberson, $1.02 million.

Meadow Springs Dr., 2015-Harold Lee and Kathleen K. Hoffman to Peter Hamilton Briggs, $680,000.

Moorefield Hill Pl. SW, 1020-Arvind and Laura G. Jairam to Giancarlo Lenci and Valentina Angelici Avincola, $590,000.

Otis Ct., 8602-Mark N. and Ellen N. Stempler to Ryan J. and Shauna N. Quaale, $915,500.

Roosevelt Ct. NE, 301-Carrmichael Construction Corp. to David and Leslie Olson Pomponio, $1.76 million.

Talisman Dr., 9218-Mark and Elizabeth Elder to Edward Delio and Laura Cooper, $908,000.

Wesleyan St., 8325-Ghasem Limouei and Parvin Yazdanpour to Ahmed M. Salem and Hala Abdou, $550,000.

Woodford Ct., 8408-Edward F. and Valerie K. Conway to Chien Hung Lai, $790,000.

WEST SPRINGFIELD AREA

Bayshire Rd., 5919-Colleen R. Cahill and Dennis D. Landis Jr. to Luis A. Mingo and Jennifer De La Fuente Galarza De Mingo, $325,000.

Emporia Ct., 6705-Gregory J. and Lisa A. Romankiw to Karin Jorge and Joseph Morgan, $650,000.

Gillings Rd., 6911-Benjamin J. and Kerri A. Lord to Eric N. Goff and Suyeon Kim, $585,000.

Kentford Dr., 8617-Fawad and Parwana Muslim to William C. and Denisa Daly, $540,000.

Lexton Pl., 7700, No. 61-Hallie A. and Christopher J. Barr to Ahlam Shalaby, $265,000.

Painted Daisy Dr., 7852-Mark A. and Deborah D. Cawthorn to William Castro and Margaret R. Francis, $490,000.

Rivington Rd., 6404-Zachary Peters to Timothy N. and Krista E. Hucko, $553,000.

Seabright Rd., 5952-Greg L. and Diane M. Pohl to Shaun W. Yetman and Clare R. Anderson, $501,100.

Sweet Spice Ct., 9108-Stephen A. and Vilaiwan Druzak to Roza K. Bayu, $421,000.

Tuttle Rd., 8630-David R. and Arlene G. Schmidt to David James and Julie S. Ambrose, $1.04 million.

Fairfax City

These sales data were recorded by the City of Fairfax Real Estate Assessment Office.

Boxford Ct., 10000-Jame Group Corp. to Quentin and Mary E. Miller, $625,000.

Flintlock Rd., 3130-K&H Capital Investment Corp. to William Andrew and Megan Anne Bauer, $614,000.

Lyndhurst Dr., 3814, No. 102-Nelson W. Davies to Richard Howard and Cynthia Davis Greengold, $244,000.

Simpson Mews Lane, 10704-Joong K. and Tania S. Son to Donald J. and Soyeon Chaconas, $725,000.

Falls Church

Among homes sold in Falls Church.

Cherry St. N., 106-Daniel and Trisha Lynne Horowitz to Kaleb J. and Carrie E. Fesperman Redden, $1.28 million.

Gresham Pl., 101-Darah C. and John W. McLaughlin to Kevin A. Wynes and Sara Abdolmaleki, $995,000.

Maple Ave. N., 200, No. 215-Samuel N. and Mary M. Highsmith to Fernando Avendano, $251,500.

Spring St. S., 114-Sara L. Shows to Daniel J. and Jacqueline L. Parks, $1.2 million.

Tuckahoe St. N., 1300-Todd H. and Kelly A. Pavela to Kathy J. Hickman and Scott L. Cummings, $1.33 million.