Fairfax County

ALEXANDRIA AREA

Rosser St. N., 3708, No. 203-Joseph E. Anderson Jr. to Christine Rumper, $157,000.

ALEXANDRIA-BELLE VIEW AREA

Cornell Dr., 6625-Frank Solivan II and Leah A. Sturgis to Daniel D. and Kristen A. Strong, $440,000.

Hollinwood Dr., 1703-Kenneth Morrison to James B. and Kristine S. Glaser, $740,000.

Rippon Rd., 7300-Judah Bennett and Hilary Stone Ginsberg to Jeremy Kenney and Megan H. Smith, $720,000.

Wakefield Dr., 6621, No. 918-Larry M. and Laura L. Ledbetter to Joyce Byington Clark, $155,000.

ALEXANDRIA-FRANCONIA AREA

Apple Tree Dr., 4702-Raynel Roman and Sheri Roman Maldonado to Zachary Schafer Lemieux and Bailey Wilson, $450,000.

Ashby Heights Cir., 6034-Jeffrey and Jacqueline Norris to Eric W. and Keri A. Woodard, $785,000.

Beech Tree Dr., 6113-Mark and Amy Juhas to Scott Alan and Erin Condon Johnston, $649,950.

Broadmoor St., 5456-Bruce A. Corefield and Norida A. Torriente to Brian T. and Elizabeth R. Clark, $626,350.

Ellingham Cir., 6904, No. 147-Jason Matthew Surratt to Tonisia C. and Solomon Hardin, $315,000.

Gadsby Sq., 7409-Robert J. and Lisa A. Callahan to Eric Ashbahian and Artemis Saroyan, $477,500.

Heatherwood Dr., 6066-Christopher and Nicole M. Seamands to Thomas Michael and Tessa Vitlo, $465,000.

Iron Willow Ct., 5818-Brian N. and Amy D. Lane to Jennifer M. Lindsay, $523,000.

Kings Manor Dr., 7071-Rani Jean Hobgood and Donald J. Hanle to Becquie Berck, $560,000.

Morning Meadow Ct., 8068-Omar Adam and Monica P. Stoltzfus to Michael W. Mele and Kristen D. Rice, $446,000.

Old Brentford Ct., 6113-Cleveland L. Charles and Rose T. Beauchesne to Steven P. and Johanna M. Ganan, $420,000.

Oregano Lane, 6815-Matthew D. Talbot to Daniel D. and Yulia T. Kumar, $541,500.

Redins Dr., 6200-B-Leonard and Cornelious Jordan to Tyrus Kirby, $297,000.

Salford Ct., 7420-Mohamed Hosny to Thurmond W. Jackson and Robyn L. Ross, $517,500.

Sullivan Way, 6725-Donna A. and Ronald P. Alberto to Joseph L. and Mariya Brown, $572,500.

Victoria Dr., 6905-F-Diane Demoura McDoniel to Ceres C. Larkrith, $258,000.

Wilton Rd., 5926-James A. Talbert and estate of Violet Wells Celmer to Jaime and Denisse Sonora, $570,000.

ANNANDALE AREA

Americana Dr., 5025-Katherine Rodriguez and Jose Messina to Dominick and Nicole Lee Liberatore, $321,000.

Briarwood Ct. S., 4450-Anhvan Mai to Tung Thanh Tran, Chi Thi Kim Tran, Hong Phuong Thi Vo and Phong Quang Pham, $283,000.

Cathcart Rd., 6503-Paul Gentile to Justin D. and Kelsey A. Gano Cohen, $635,000.

Dade Dr., 3821-William F. Hederman to John David and Tricia Cooper, $850,000.

Elizabeth Lane, 4165-Jason and Boh Mi Chung to Scott Joseph and Amber Richard, $705,000.

Lafayette Forest Dr., 7702, No. 27-Sonia Son and Sung Hee Moon to Quynh Chau Hoang, $280,000.

Little River Tpk., 8261-Mary V. Zurun to Phuongphan and Sutthara Lim, $490,000.

Mayfield Dr., 4510-Jose G. Castro to Ngoc Long and Ky Quoc Chau, $540,000.

Ravensworth Rd., 4920-Raju B. and Indira K. Shrestha to Clement and Dolly Gomes, $620,000.

Starr Jordan Dr., 4329-Robert and Salome McClellan to Hannah L. and Michael R. Resig, $615,000.

Towerbell Ct., 7904-House Buyers of America Inc. to Andy and Ashley Jacobson, $390,000.

Whipple Ct., 3367-Cynthia L. and Timothy P. Andrews to David Z. Shi, $414,900.

Woodburn Rd., 3374, No. 23-Jennifer A. and Gregg R. Kendrick to Emily G. Rowe and Benjamin J. Larzelere, $210,000.

BAILEYS CROSSROADS AREA

Ambrose Hills Rd., 3702-Falls Gate Neighborhoods Corp. to Dong Min and Min Kim, $688,195.

Duff Dr., 3507-Cynthia L. Snyder to Douglas A. Akridge and Bethany Mulcahy, $815,000.

George Mason Dr. S., 3705, No. 601S-Mai Bich Vo and Brandon H. Nguyen to Thuan Thi Ngo, $188,000.

Glen Forest Dr., 5851-Mary Josephine Ingerski Pedersen and estate of Josephine H. Ingerski to Kevin James Phillips and Sarah Ruth McReynolds, $590,000.

Leesburg Pike., 6139, No. 307-Maureen Hawkins to Elyaa S. and Fadwa Omar Ahmad Hammad, $190,000.

Nevius St., 3410-Alfred and Lindsay Clarke to Christopher Rendo and Jessica Hegedus, $740,000.

Seminary Rd., 5501, No. 1710S-Heather E. LaSalle to Emanuel Samuel, Nebiyu Samuel and Tigist H. Twelde, $292,000.

Seminary Rd., 5505, No. 504N-Alexa T. Landreville to Paul J. Hilderbrand, $272,500.

Spring Lane, 3302-Thomas and Jennifer Coolidge to Dah El Hadjsidi, $550,000.

BURKE AREA

Andromeda Dr., 9119-Duane R. and Kathleen M. Rogers to Madeline M. Jordan and Jorge E. Lopez, $529,900.

Bridgetown Ct., 5952-Agnes M. Tarbett to Jennifer Moreland and Marcus Johnson, $349,500.

Cherry Oak Ct., 9524-Luis F. Quiroga Vega to Nichole Marie and John C. Barrett, $425,000.

Cove Landing Rd., 5908, No. 102-Gordon W. Dodson to Shana Rose Rieger, $278,000.

Eagle Landing Ct., 10205-Francis J. and Joan E. Maguire to Daniel B. and Kara K. Lawlor, $635,000.

Fushsimi Ct., 6217-Timothy F. and Rebecca L. Whittaker to Jennifer G. and William L. Stanley, $635,000.

Lakeside Oak Lane, 5738-Leslye Gartrell and Bijan Haghjou to Brooke A. Lehman, $500,000.

Marshall Pond Rd., 10113-James D. and Ardith K. Sullivan to Ajitesh Tiwari, $570,000.

Mill Cove Ct., 6001-Christine R. Bauer to Joong Yul, Eun Mi and Cory T. Kim, $542,000.

Renaissance Ct., 5307-Anna C. Coutlakis to Thang D. and Darlene T. Phung, $730,000.

Scarborough Commons Lane, 6005-William Brett and Stephanie B. Barrus to Alexis and Desiree Del Valle, $410,501.

Silchester St., 5823-Frances K. Barnes to Timothy M. and Sue Youn Greenhaw, $515,000.

Tisbury Dr., 6346-Brocklyn Dale and Jacqueline Lea Bahe to Ji Hyeog Hyun and Bouk Yeou Lee, $467,500.

Waters Edge Landing Lane, 5903-Valerie A. Criman and Jill E. Simpson to Jenna Sejin and Young Koo Park, $500,000.

Wye Oak Commons Cir., 12241-Linda A. MacArthur to Gary Kyle Postell, $390,000.

CENTREVILLE AREA

Basingstoke Ct., 6020-Joseph D. Milosavich to Alix M. Walkup, $307,900.

Beddingfield Way, 14209-Margaret D. Martini to Kyu Kang and Soon Hayng Yeon, $378,000.

Brittney Elyse Cir., 5124-C-Randy H. Nguyen and Chau Bao Thi Le to Tham Tai Ton That, $273,000.

Compton Valley Way, 14004-Nitin Mahabal to Victor E. and Roxana Merida Melgar, $390,000.

Darkwood Cir., 14062-Brian D. Wojtum to Junaiden Mirsalahuddin, $440,000.

Fallscliff Lane, 14407-Savita A. Taylor to Jeremiah P. and Nicole L. Campbell, $325,000.

Glen Meadow Pl., 5271-Gabor Foldi and Szilvia Braun to Truc Thi Luu, $435,000.

Greymont Dr., 15021-Michael W. and Susan Arnold to Matthew K. Kim and Jin Kyung Lee, $563,000.

Hovingham Ct., 6926-Wystina Averette to Amanda Blaire Kennedy, $339,000.

Knoughton Way, 5205-Stephen C. and Kathy L. Long Wilmot to Sherry Y. So and Yong U. Yi, $565,000.

Lock Dr., 14700-Rocks Springs Corp. to Thomas A. Kingston and Natividad C. Arellano, $399,900.

Middle Creek Pl., 13944-Marie Louise Williams to Tank B. Neupane and Tulasi Pudasaini, $330,000.

Ritchie Rd., 14908-John B. and Zoe Ann A. McCleary to Cedric H. and Taylor L. Ruhl, $425,000.

Stillfield Ct., 15343-Michael C. and Deborah M. Grant to Spencer and Donna Marie Marker, $599,370.

Travis Edward Way, 5106-P-Amanda Marie Cuellar to Parastue Zarghami, $285,000.

Willoughby Newton Dr., 5612, No. 16-Andrea L. Oscarson to Yeong Soon Im, $250,000.

CHANTILLY AREA

Deerwatch Dr., 4661-Joseph W. Ofano III and Shannon T. Banks to Jothilakshmi Venkataraman, $413,000.

Lees Corner Rd., 4006-Joan F. Ferrini and Richard A. Mundy to Emmanuel Sanchez Santos and Linda Carrasco, $433,000.

Lynncroft Dr., 13703-Anthony Pantano to Stephanie D. and Justin D. Adamo, $435,000.

Placid Lake Ct., 4116-Jugal K. and Indu B. Dhawan to Liliana Odalis Rios and Maynor Adiel Galan, $276,400.

Sun Orchard Dr., 4762-Su H. and Lisa Chong to Jie Xu and Qiong Wu, $880,000.

Walney Village Ct., 14035-Edgardo C. and Glesilda L. Loyola to Srinivas Reddy and Mamatha Pasham, $605,000.

CLIFTON AREA

Clifton Hunt Ct., 7921-John A. and Laurie C. Vidovich to Christopher B. and Leslie N. Gardner, $942,000.

Marleigh Lane, 14033-Jeffrey M. Dearment and Lauren E. Hall to Olivia Crowley, $664,900.

Orchard Hill Lane, 5851-Lee Anne Holdsworth to Jung Kim, $239,000.

Union Village Cir., 13550-Jorge and Donna C. Martinez to Brian Michael and Krysia Diane Gabenski, $650,000.

FAIRFAX CITY AREA

Amber Hills Ct., 11398-Yufeng Zhao and Yuqiong Liu to Steve M. and Denise S. Chazin, $1.51 million.

Aristotle Dr., 11325, No. 5-304-Fairfax Ridge Development Corp. to Jeffrey Allen and Linda Jean Lobb, $267,800.

Banting Dr., 9708-David J. and Susan G. Schwartz to Alexander Bruslavski, $670,000.

Billberry Dr., 3882-Nadia D. Short to Taewon Seo and Inyoung Lee, $740,000.

Braddock Rd., 10257-Sandro C. Villavicencio and Claudia L. Flores to Guizhong and Warren Chen, $460,750.

Buckeye Lane, 3306-Bonnie G. King and estate of Mady McCoy to Chak Chong, $385,000.

Carriagepark Rd., 4816-Youqing Zhao and Fang Zhou to Jianmin Gao and Yuan Yao, $482,552.

Charles Stewart Ct., 12506-Erastus Gaither and Kathleen Dickerson Bumgardner to Anna Maria and Michael J. Aten, $626,000.

Covington St., 3018-Wei Yang Tsai and Choi Wan Poon to Xiaoyuan Liu, $472,000.

Edenderry Dr., 11335-Gillian C. and William H. Westbrook to Matthew C. and Saara S. Brown, $845,000.

Fair Stone Dr., 4417, No. 205-Layla Razmgar to Michael H. Duke, Daewon T. Soh and Hyok E. Yoon, $215,000.

Foxfield Lane, 3701-Teresa Morris to Jaclyn A. Bootel, $420,000.

Governor Yeardley Dr., 5423-Daniel Richard and Lesley L. Parilla to Craig C. and Marie Elise K. Morris, $610,000.

Green Look Ct., 3906-Andrew Thomas and Ryalynn Morgan Carter to Rosemary Fiore, $550,000.

Hampshire Green Ave., 10303-Frank C. and Susan E. Proden to Cynthia L. Leonard, $457,500.

Helmsford Lane, 4408, No. 305-Erika L. Kirk to Betty Rodriguez Godoy, $215,000.

Jomar Dr., 9608-Walter W. and Rhonda B. White to Suzana L. and Geoffrey C. Moore, $639,900.

Latimer Ct., 10010-Rishonah A. Javornik to Christopher B. and Erin C. Torres, $555,000.

Maltese Lane, 13148-William J. and Michelle Radosevich to Stacey Boyce, $495,000.

Maximilian Ct., 3922-Eugene and Valerie Purvis to Jing Shi and Michelle Guo, $545,000.

Minton Dr., 4224-Daniel R. and Elizabeth D. Rathbun to Minh N. and Dinh T. Huynh, $420,000.

Ox Hill Rd., 12231-Mary Ferrari to Chung Ming Charlie Peng and Jianying Huang, $610,000.

Penderview Dr., 3921, No. 1825-William L. Normand to Anthony Feiner, $214,000.

Pennerview Lane, 13207-Michael and Matthew J. Sampson to Phillip R. and Ashley M. Burgess, $453,000.

Prosperity Ave., 3737-Abdullah Jefri and Ons Alkhadra to Lanny Tallyn and Stacie Elizabeth Mize, $831,000.

Royal Astor Way, 8919-Yu Zhang and Jenny Qing Zhan to Hyung Rak Kim, Jin Kim Hong and Ryan Yeon Joon Kim, $652,000.

Saintsbury Plaza, 2905, No. 112-Phillip Christopher and Deborah Lorene Reynolds to David P. and Jo Ann Klein, $554,000.

Sassafras Ct., 3089-NVR Inc. to Kelly Ledman, $859,420.

Sassafras Ct., 3101-NVR Inc. to Gordie Shih and Thi Dam, $853,184.

Stevens Battle Lane, 4320-Jeffrey Jardine to Vaibhav and Neema Bist, $467,000.

Swinburne Ct., 9305-Christian Andreas and Angelique Loren Barton Shorter to Brian F. and Tracey J. MacDonald, $678,000.

Thornbury Dr., 4791-Marc Stanyer to Renee Sun and Joseph Riley, $560,000.

Valley Oaks Dr., 3733-Richard James and Teresa Mary Nagle to Alaa J. Almahdawi and Zina Alazzawi, $940,000.

Wheatstone Dr., 4889-Carlos J. and Ximena Mendez to Kwaku Aboagye and Paula Murray Appiah, $580,000.

FAIRFAX STATION AREA

Armetale Lane, 8315-Harry J. Zinser to Anthony J. and Diana R. Lombard, $700,000.

Chestnut Ridge Rd., 9030-Valentine E. Serafini to Viktor Averkov, $577,000.

Hannora Lane, 5810-Steven I. and Aida T. Projain to Michael J. and Malisa L. Artelli, $799,000.

Nuthatch Dr., 9632-J. Casey and Lisa A. Forrester to Lisa N. Florkowski and Michael K. Jenkins, $700,000.

FALLS CHURCH AREA

Add Dr., 7401-Esther M. Tepper to Alexander C. and William S. Appleman, $626,000.

Arlington Blvd., 6806-Jacky A. and Melinda K. Fladd to Tuan Anh, Giau L. and Tho T. Nguyen, $620,000.

Buckelew Dr., 2517-Michael and Julie Anstrom to Andrew Reamer, $661,000.

Covewood Ct., 3151-I-Mary M. Campanola to Arturo Ferreira and Theresa Crowley, $334,000.

Executive Ave., 3429-Christina Marie Mausser and Christina M. Stenning to Jeffrey Forst and Janet Lynn Fisher, $570,000.

Locker St., 3229-Lien Ai Ly to Angie D. and Damon Eugene Kennard, $469,000.

New Providence Dr., 7763, No. 53-Hui Jiang to Ryan Changyeol Huh, $280,000.

Rollin Rd., 3203-Seong Ja Yoo and Tina J. Ham to Miguel A. Garriga, $455,000.

Westfall Pl., 3024-Dustin Crosby and Britany C. Westphal to Michael and Jeanine Dakduk, $620,000.

FALLS CHURCH-PIMMIT AREA

Frase Dr., 6866-Kevin C. and Sue S. Massey to Ballav Hushair Saeed, $1.12 million.

Haycock Rd., 2140-Focal Point Homes Corp. to Annie Joseph and Scott Christopher Kruger, $1.68 million.

Holly Manor Dr., 2571-Michael P. and Margaret C. Rhodes to Susmita and Frederic Brizzi, $929,000.

Lisle Ave., 7731-Jonathan Retzke to Wahid Sajjad and Rumana Riffat, $1.23 million.

FORT HUNT AREA

Alden Rd., 1123-Evergreene Companies Corp. to Henry B. and Rachel G. Swoope, $1.5 million.

Carlyle Pl., 8103-Kyle Paul and Sarah Elizabeth Bridger Glenn to Nicholas and Sarah Viar, $490,000.

Custis St., 1100-EVG-RFT Ventures Corp. to Jeffrey L. and Rebecca G. Sturchio, $1.71 million.

Highgate Rd., 8719-Lara H. and T. Michell Hudson to Dameon C. Hutto and Jennifer J. Turner, $700,000.

William And Mary Dr., 2215-Robert J. and Cynthia L. Simpson to Christopher William and Katherine Morgan Foux, $615,000.

GREAT FALLS AREA

Canterwood Lane, 323-Timothy and Lise Lotte Ellis to Zaheer I. and Sofia N. Tanveer, $952,000.

Elmview Pl., 11207-Geethanjali Prabhukumar to Rajesh Potluri and Radhika Vejella, $1.33 million.

Holly Spring Dr., 11929-James G. and Rita McGeady to Julia and James V. Hayes, $839,000.

Park Royal Dr., 10005-Ali Siadat Pour and Farzaneh Homayoun Mehr to Sujani Rangareddu, $1.27 million.

Shesue St., 10419-Xun Feng and Ningning Liu to Salman Syed Sharif and Ania Aziz Sultana, $722,500.

HERNDON AREA

Alan Shepard St., 3087-US Home Corp. to Jung Hoon Cris Chang and Wanda Tra Dieu Nguyen, $647,680.

Alan Shepard St., 3106-US Home Corp. to Si Chen and Kaijie Xu, $680,000.

Barbaralynn Pl., 750-Mijad Mujkic and Branka Nikolic to Francois Xavier Schneider and Judith Pearson, $535,000.

Burrough Farm Dr., 13402-Jane P. French to Michael Kurland, $484,900.

Centre Park Cir., 12945, No. 114-Brittany Sweigart to Shreyas Vathul Subramanian, $319,900.

Copper Creek Rd., 2738-Richard J. and Nancy M. Dean to Vernon H. and Elizabeth A. Wallace, $750,000.

Founders Way, 2449-Gaye B. Blodgett to Nagadeepak Yanduru and Deepthi Bolisetty, $531,000.

Grant St., 1352-Jackie L. Rough to Michael E. Schoenbach and Ashley Yea, $585,000.

Kidwell Field Rd., 13115-Carlos Salazar and Jeaneth Castro to Gerald A. and Anne M. Joseph, $420,000.

Ladybank Lane, 13138-Thomas W. and Marie E. Christensen to Jieun You and Changwon Suh, $566,000.

Marcey Creek Rd., 13177-Constance E. Birkland to Rajeswari and Suresh Babu Munipalli, $325,000.

Mississippi Dr., 658-Ann Stalcup Hebert to Stuart Andre and Kesha Marie Menefee Adams, $450,000.

Nathaniel Oaks Ct., 3400-Mohammed Asad Al Emadi and Reema Y. Kamal to Mohd Esmael F. Al Ansari, $1.3 million.

Pearl St., 118-Sylvia E. Fierro and Rima A. Bent to Genaro Dellarocco and Georgann Hamilton, $755,000.

Quick St., 2491, No. 301-Mary Samuel to Himanshu D. Vatsa and Bagesary B. Powar, $315,000.

Rock Chapel Rd., 1323-Taufiq F. and Patricia A. Habiby to Rodney S. Ellis and Berta L. Icabalceta, $495,000.

Terrymill Dr., 12627-Michael P. and Valerie P. Bagby to Margaret and Kavin Lahr, $584,500.

Willow Falls Dr., 12409-Sarfraz and Shazi N. Ahmed to Abu Yousuf and Rumana Sobhan, $500,000.

HUNTINGTON AREA

Blaine Dr., 5825-DHF Investment Corp. to Sabrina E. Karniej, $355,000.

Fort Dr., 2820-Vincent A. and Kyla A. Lupo to Yen H. Pham, $450,000.

Kings Hwy. N., 6030-Michael T. Fennie Jr. to James Arcara and Melissa Ann Badding, $401,000.

Mount Eagle Dr., 5901, No. 612-Carole O. Harman and David Lawrence Thompson Jr. to Amanda Maillette, $195,000.

Mount Eagle Dr., 5902, No. 906-Gyami and Sudhir Raj Shrestha to Doris Thomas, $310,000.

Mount Eagle Dr., 5904, No. 1506-Leon Kahn to Josette and Robert Ahlering, $398,000.

HYBLA VALLEY AREA

Beddoo St., 6611-Kim R. Polk to Marissa Josephine Hull and Cory A. Vesay, $528,000.

Colonial Springs Ct., 3011-Monica Franette Kane to Valentyna A. Wood, $362,500.

Flintstone Rd., 4525-Nikhil B. and Purnima N. Parekh to Tracey A. Sero and Mark R. Kircher, $534,500.

Memorial St., 2710-Shane K. Briggs to Joseph William and Tara Flores Wiley, $486,000.

Richmond Hwy., 6433, No. 302-Radouan Hachim to Kunaet Kou, $165,000.

Snowpea Ct., 7522-K-James M. and Yvonna L. Tibbals to Tomoko Cable, $260,000.

Woodstone Pl., 6717-Charles Johnson to Fairouz Fahema, $490,000.

LINCOLNIA AREA

Bloomfield Dr., 5608, No. 202-Predrag Duric to Vas Bradley Edelen, $290,000.

Chowan Ave., 5100-Nichelle Santos Nassif to Clark M. Allen and Ian M. McCabe, $770,000.

Everglades Dr., 6209-Mazin M. Bitar and Hyesun Suk to Julie Ann Vanderslice and Patience F. Harirari, $740,000.

Iona Way, 5603-Derek T. and Renee M. McMahan to Michael and Anne Sullivan, $499,999.

Pima St., 6427-Frederick V. Brown and estate of Frances Veronica Brown to Kirubel Gebrehiwot, $500,000.

LORTON AREA

Amsterdam St., 9815-Michael R. and Erin Rooney Wilson to Jerry L. and Ursula D. Waibel, $647,000.

Blue Rock Lane, 8556-Maria M. Avelar to Waseem and Gul E. Hina Baig, $339,880.

Corder Lane, 6810-Peter E. Kim and Anne Marie Haibach to Robert S. Landsman and Shirley R. Lazaro, $765,000.

Eaton Woods Pl., 9665-John A. and Kannikar N. Miller to Mohamed Megherbi and Amel Khefif, $375,000.

Inverary Ct., 9610-Bella Pro Remodeling Corp. and Deme Corp. to Mulu K. Hishe and Abraham T. Mekonnen, $307,000.

Mistletoe Lane, 8198-Reginald L. and Tekala A. Bagby to Jaswinder Kaur Brar, $801,000.

River Dr., 6105-Hossein Anthony and Eric Anthony Shirvani to Joseph and Jessie Devamithran, $860,000.

Susquehanna St., 8734-Green Gate Property Corp. to Alexis Kwamin, $290,000.

MCLEAN AREA

Bellview Rd., 1048-Stephen M. and Angela Trembler to Michelle Ann and Adam D. Cline, $935,000.

Dunterry Pl., 1559-Eric W. and George B. Simpson to Paul Quentin and Elizabeth Harrison, $690,000.

Gilliams Rd., 6533-Armaghan K. Zarafshar to Peter R. Horowitz and Yukiko Jane Nakano, $2.7 million.

Greensboro Dr., 8360, No. 221-Nationstar Mortgage Corp. and Champion Mortgage Co. to Lois E. Clark, $390,000.

Hardy Dr., 6303-Byron G. and Megan O. Jorns to Sarah and Gregg Ladislaw, $857,500.

Hunting Hill Lane, 8214-Edward J. and Molly S. Newberry to Kevin Lilley and Francesca Antonelli, $1.27 million.

Lumsden St., 6808-Mogi Corp. and Givago Growth Corp. to Kathleen K. Clarke and Brian and Jocelyn Redman, $1.72 million.

Mcneer St., 1568-Brian R. Dignan and Jian Shen to Keun W. Kim, $1.63 million.

Old Meadow Rd., 1800, No. 1714-Helen M. Riddell to Ken Wang and Ida Shiow Hwa Hsu, $407,100.

River St. N., 4134-Thompson Wildhack and estate of Gail V. Rudolph to Brenda Ann Jacobs, $979,000.

Spring Gate Dr., 1571, No. 6302-Joon Hyung and Angelina Uoung Lee to Iraj and Michelle Azad, $264,900.

Timberly Lane, 1315-Dennis Jay and Ruth A. Hoffman to Patrick J. and Ethel Glen, $1.17 million.

Wemberly Way, 6827-Jeff E. and Kristen L. Smith to Andrew Hector and Courtney Ann Dittamo, $2.12 million.

MOUNT VERNON AREA

Aragon Pl., 4403-William R. and Verna B. Baer to Phillip Nelson and Sunyoung Choi Tuton, $560,000.

Buckman Rd., 4258, No. 36-Donald E. Hulcher and estate of William Clinton to Andres Prieto, $97,000.

Lauriefrost Ct., 4709-Sheila A. Wright to Beletu Telila and Abebe Beyene, $417,000.

Mount Vernon Memorial Hwy., 5300-Bruce Kevin and Brian Richard Graham to Michael K., Francis M. and Sharon K. Post, $425,000.

Pinelake Ct., 8132-Gary Eugene Woolin to Tyler Fordham, $350,000.

Robertson Blvd., 4114-Raj Remodeling Corp. to Aaron P. Brace, $595,500.

Saint Annes Ct., 8042-Christopher J. and Monica Dennis to Cynthia G. Thomas, $365,000.

Steadman St., 8016-Elda Devarie to Maricela Rodriguez, $335,000.

Wagon Wheel Rd., 8344-Craig Scott and Trisha Stanger to Erich Olds Koehler and James David Ray Jr., $546,500.

Woodhue Pl., 3928-Eric Chapman II to Juan Jose Lovo, Ana Marisol Lovo Marquez and Alfredo Yobany Lovo Marquez, $170,000.

NORTH SPRINGFIELD AREA

Axton St., 7303-Habitat for Humanity of Northern Virginia to Hung Ngo, $450,000.

Hamlet St., 7605-William A. Carney to Dennis M. Foley, $460,000.

Kathleen Pl., 5506-Victor Cierra to Steven C. and Kristin S. Kuehn Follum, $546,000.

OAKTON AREA

Copeland Lane, 3061-Lance A. and Michele L. Murphy Hedrick to David S. Stahl, $718,000.

Green Holly Springs Ct., 2708-Stephen E. and Kathryn C. Brown to Scott K. and Julie A. Holec, $1.15 million.

Summit Square Dr., 3175, No. 5-C8-Michael Dalbo to Mandeep Bains, $245,000.

Waples Glen Ct., 3404-Mark and Diana M. Vandeyar to Eugene M. Jerebitski and Melanie E. Modjoros, $960,000.

RESTON AREA

Barnstead Dr., 1611-Natalia C. and Brandon S. Bailey to Veronica Elizabeth Losada, $375,000.

Castle Rock Sq., 2243, No. 2B-Jeffrey Alan Bennett to Tanmana Sarkar, $195,000.

Chadds Ford Dr., 2050-Edison C. Guerra to Marijke Janssens and Jonathan Brookshire, $575,000.

Deer Point Way, 1511-Phillip M. and Jennifer C. Kancianic to Justin Smith, $524,540.

Fieldthorn Dr., 1627-Wendy M. Carr to Jayne Saunders Garrett, $351,250.

Glencourse Lane, 2170-Steven C. and Tenby E. Ihde to Tansy E. Matthews, $475,000.

Harbor Ct., 11294-Flora Rezaei Mood to Tiffany Kelsey, $410,000.

Horseferry Ct., 2310-Dina W. Li to John Moriarty, $399,990.

Links Dr., 11408-Dovea Corp. to Becky Bobzien Simms, $480,000.

Maple Ridge Rd., 11575-Blake C. and Dana B. Travis to Douglas E. Pew, $430,000.

Market St., 12001, No. 120-Mitchell R. and Andrea L. Madurski to Jenna C. Lang, $460,000.

Oldwick Ct., 2602-Suzanne Nadine and Lawrence R. Neves to Alicia D. and Stephen M. Sentoff, $675,000.

Poplar Grove Dr., 1624-Thomas Matthew Rohrback to Robert R. and Kathleen L. Merrill, $344,000.

Quail Ridge Dr., 1329-Dwight Hwang and Janice Hwang Philips to Stephanie Michelle Stewart and Timothy Adelman, $774,900.

Rosedown Dr., 2349-Holly J. Bergloff and Tomasz Z. Zarzycki to Sky and Karen Siemers, $597,000.

Sagewood Lane, 1951, No. 324-Marjorie E. and Gustav S. Faeder to Dennis and Carol Lund, $199,000.

Shagbark Cir., 1705-David Paul Pitt and estate of Walter Meyer to Joanne Meyer Penn, $330,000.

Southgate Sq., 2349-Legacy Capital Corp. to Michael J. Slattery, $339,900.

Stratford House Pl., 11776, No. 501-Marla Radke to Judith A. and Charles Polizzotti , $570,000.

Swans Neck Way, 2031-Kathryn L. Daly to Kathryn and Wyatt Middleton, $530,000.

Taliesin Pl., 12020, No. 24-Cynthia R. Holland to Gary T. Gardell and Marjorie D. Forman, $235,000.

Villaridge Ct., 11035-B-Karen Ann Ryan to Harold Lester Ellis IV, $285,000.

Wedgewood Manor Way, 1262-Robert R. Morrow to Begum Tekcan and Serhat Murat Cengiz, $599,950.

Whisperwood Glen Lane, 2074-William P. Stoll and Gilda B. Fisher to Christine M. and Daniel N. Peake, $369,000.

Windleaf Ct., 11406, No. D-Scott J. Killie to Adrienne Patricia Keyes, $400,000.

SEVEN CORNERS AREA

Fallswood Glen Ct., 3029-Christopher J. and Holly Martindale to Allison L. Westlund, $671,000.

SPRINGFIELD AREA

Andrew Matthew Terr., 6372-Meklit Bekele to Lauren M. Jones, $415,000.

Bark Tree Ct., 8350-Danielle Lazure to Jacky Tan, $316,791.

Brian Michael Ct., 6825-Cherrone A. Hester to Marco A.S. Saldana and Oscar M.S. Saldana, $427,000.

Chancellor Way, 7626-Jesse Ephraim and Virginia L. Mayes to Ashley Leigh, $325,000.

Clearbrook Dr., 6112-Azeem and Waseem Baig to Miguel A. Udaeta Soto and Ingrith Grundy, $445,000.

Edinburgh Dr., 8001-Ellen Kelly Lee to Robert D. and Jane Margaret Barnkes, $415,000.

Flora St., 7411-Lynn D. Blake to Sopheada Phy and Lavy Vin, $412,000.

Godolphin Dr., 7835-Marty Garrett and Dawn M. Hagenston to Kevin L. Morse and Rachel V. Tafaro, $560,000.

Greenville Pl., 7211-James Coleman Carroll and estate of George F. Towery to Michael A. and Ashley N.J. Darling, $510,000.

Hunt Square Ct., 9508-Waqar Umer to Undrah Dawagiv and Tumen Lkhagva, $470,000.

Lake Pleasant Dr., 8100-Robin L. and James D. Knickerbocker to Michelle M. Cornette, $555,000.

Magic Leaf Rd., 8355-Robert T. and Doris M. Demay to Dave and Andrea Andrews, $540,000.

Newington Woods Dr., 7815-Priscilla T. Simpson and Robert W. Speelman to Sarah E. Keesler and Jeremiah F. Tamagna Darr, $625,000.

Raindrop Way, 8282-Bryan DeAngelo to Eduardo Landa and Jeny D. Andia Salazar, $489,000.

Rushing Creek Ct., 8452-Palmer J. Penny to Amy and Joel Gallant, $498,000.

Southwater Ct., 8200-Claudette A. Williams to Wei Yang and Qiong Liu, $495,000.

Stone Hill Pl., 8721-Jeffrey A. and Kenneth L. Sterner to Kebede Mekonnen and Zinash Robi, $427,000.

Utica St., 7019-Mojtaba Haghighi to Edwin Zeballos, $507,500.

White House Dr., 7214-David J. and Julie S. Ambrose to Richard D. and Christina M. Miranda, $800,000.

VIENNA AREA

Blairstone Dr., 1357-Michael H. and Judith L. Levy to Tolga Ekrem and Idil Yaveroglu, $1.7 million.

Center St. S., 155-Cadence On Center Corp. to Rebecca A. Thomas, $1.02 million.

Colvin Forest Dr., 1304-William H. Butler III to Claire B. and Alexander L. Berg, $830,000.

Days Farm Dr., 9722-Pengfei Sun and Liyuan Su to Ravi Kiran V. and Chitra Chillara, $805,000.

Drexel St., 2410-Frank Edward and Stacie Lee Giles to Kim M. and Aaron E. Keys, $689,000.

Gallows Rd., 2726, No. 503-Jane M. Spann Brewer to Shuoting Piao, $310,000.

Hillington Ct., 10128-Peter D. and Sally L.R. Ivory to William Marc and Kristen Rannels Goldman, $865,000.

Laurel Hill Rd., 1429-Shahroukh K. Dastur to Maria and Patrick Detling, $955,000.

Locust St. SW, 107-Cadence On Center Corp. to Yizhou Yu and Yucong Gao, $1 million.

Merry Oaks Ct., 8050-Shu J. Weng to Phannarith Saim and Autumn R. Collasius, $675,000.

Mountfort Ct. SW, 1010-Daniel C. and Mie Dunn to Ekrem M. and Lauren W. Sarper, $778,000.

Park Terrace Ct. SE, 208, No. 49-Gail M. Mills to Eduard and Melanie Zadrima, $195,000.

Raglan Rd., 8520-Thomas E. Polivka to Qianping Jiang and Luhua Zhu, $685,000.

Ross Dr. SW, 1416-Meghan A. O’Reilly to Lotf Rahman Aleem and Nilab Latif, $565,000.

Tamarack Dr., 10228-Steven Y. Hassler and Anke Langenbach to Diyari Karim and Francis J. Fee, $1.02 million.

Westown Way, 8554-Robert P. and Babette P. Jackson to Rodolfo and Lilia Jimenez Herrera and Ramon D. Aguino Arias, $800,000.

VIENNA-DUNN LORING AREA

Journet Dr., 2256-Brian L. and Ashley L. Hosford to Christopher Michael Ryan and Alexis Leigh Crawley, $801,000.

WEST SPRINGFIELD AREA

Beatrice Ct., 8587-George A. and Rosemarie M. Loerakker to Kang Ill Seo and Huyn Jung Kang, $770,000.

English Ivy Way, 6421-Marc F. and Meghan S. Leduc to April L. Humber, $460,000.

Green Ash Ct., 6617-Kisha A. Burdett to Mohamed Khadem Aljamea, $402,000.

Kerkam Ct., 6105-Eric J. and Ann Marie Brown to Stephen and Angela King, $500,000.

Milford Ct., 8552-James Francis Snyder to Allan J. and Jill P. Bellacicco, $262,000.

Rathlin Dr., 6283-Hyung Jin Seo to Jeongu Choi and Miseon Seo, $382,000.

Rockglen Ct. W., 8008-William J. Hahaj and Elia E. Martinez to Mark A. and Adrienne S.L. Buenavista, $600,000.

Tanworth Ct., 8000-Corbin A. and Andria J. Younger to Raouf L. and Cecile Younan Andraos Selim, $490,000.

Wickham Rd., 8333-David and Laura J. Roberts to Rebecca Varghese, $500,000.

Fairfax City

These sales data were recorded by the City of Fairfax Real Estate Assessment Office.

Carolyn Ave., 3910-Melissa Pizzo to Michael and Jane Ann McIntosh Migdal, $486,000.

Glendale Way, 4061-Thomas Edward and Maria Angelica Fleetwood to Helen H. Eom, $664,900.

Lyndhurst Dr., 3915, No. 304-Aben Corp. to Erica S. Olmsted, $179,000.

Mosby Woods Dr., 10153-Michael George Briggs to Jinyu Ou, $241,500.

Snug Haven Lane, 11104-Beverly R. Allen to Nazma Hassan, $250,000.

Falls Church

Among homes sold in Falls Church.

Columbia St. W., 308-James Robert David and Stephanie K. Meeks to William E. Holtz and Ann O’Malley, $1.39 million.

Grove Ave., 208-Nancy L. Boobas to William Spillane and Julianne Deborah Hamilton, $650,000.

Maple Ave. N., 200, No. 500-Raphael G. Perrino to Brent A. Lederle, $250,000.

Van Buren St. N., 215-Jonathan F. and Tracey H. Thompson to Liam D. and Jessica P. Hayden, $1.39 million.