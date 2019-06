Fairfax County

These sales data recorded by the Fairfax County Department of Tax Administration in October 2018 were provided by Black Knight Inc. For information about other residential real estate transactions, visit washingtonpost.com/homesales.

ALEXANDRIA AREA

David Lane, 4100-Andrea S. and James C. Lafferty to Juan C. Torres and Marisa Joy Wiswell, $525,000.

ALEXANDRIA-BELLE VIEW AREA

Belle Haven Rd., 1609-Joseph Bolognesi and estate of Wallace S. Harb to Susan Dickerson, $600,000.

Glasgow Rd., 2228-Leonidas and Celia Panagopoulos to Todd D. and Sikorski Martin, $599,000.

Potomac Ave., 6401-Richard E. Uperti to Scott Waymouth and Madeline Doyle, $545,000.

Quander Rd., 7017-Choice Housing Management Corp. to Steve Laurier Morin and Robert Briggs, $652,500.

Wakefield Dr., 6621, No. 613-Paul Anthony Sicari to Linda Mei Strom, $200,000.

Wakefield Dr., 6631, No. 715-Ann Chang Stapleton to John Christopher Scharf, $177,500.

Westhampton Dr., 6904-Pezounou Pieri to Gitta and Martin Lavere, $349,500.

10th St., 6600, No. B1-Pamela S. Brown to Abdul Shaban, $237,000.

14th St., 6426-Graham J. and Kirsten Lee McCulloch to Thomas A. Jordan and Robert B. Whittaker, $599,000.

ALEXANDRIA-FRANCONIA AREA

Bingley Rd., 6027-Frantz and Sanel Van Wyk Pierre to Befekadu T. Sidelel and Nebiyu A. Haile, $449,900.

Bristol Way, 6111-Douglas R. Haskin and Irma Saavedra to Muhammad Naeem and Kamela Adish, $386,000.

Buttercup Ct., 6044-Christopher M. Allen to Kyle Lewes Jillson and Emily Neufeld, $450,000.

China Grove Ct., 6557-Daniel S. Dellorusso to John D. Lopez, $415,000.

Cornish Way, 5632-Rex A. Berggren to Ana M. Duran Rivero, $474,950.

Curtier Dr., 6013-F-Michael E. Nolan to Jason Nguyen and Katarzyna Magda, $300,000.

Dunwich Way, 6640-Bryan G. Watson to Randall and Brenda N. Cedillos, $635,000.

Fallen Tree Ct., 3307-David P. and Kathie Ellen Watson to Alisha M. Crovetto and Scott Carmichael, $650,000.

Founders Hill Dr., 5963, No. 202-Brandon T. and Brittany N. Johnson to Mahmoud I. Ei Mohandess and Marwa M. Zeini, $320,000.

Gardenia Ct., 6127-Douglas S. and Diana F. Dykstra to Editha and Arthur Palapal, $435,000.

Grange Lane, 6561, No. 203-Ibrahim M. Issa to Shuan Haig and Cathy Andrews Rose, $317,000.

Harbor Court Dr., 5340-Matthew B. and Jacqueline Allen to Alfredo and Blanca L. Reyes, $375,000.

Hiddenite Ct., 6601-Nancy Massey Johnson to Koorosh Azhandeh, $405,000.

Hillary Ct., 6285-Aubrey Macon and Amber Wright Kenney to Jeremy and Gloria Michelle Newton, $395,000.

Irwell Lane, 7008, No. 13D-James Chauncey to Sean Michael Kunzler, $341,000.

Kimberly Anne Way, 5984, No. 101-Michelle Gunderman and Michelle C. Sheppard to Mary Kuc, $253,500.

Little Valley Way, 6206-Andrew A. Mahar to Steven Andersen Nevola and Inga Liebergesell, $354,000.

Mary Caroline Cir., 6951-E-Pentagon Federal Credit Union to Tina L. Utt, $205,000.

Morning Glen Lane, 7808-Peter T. and Laura N. Pingry O. Neill to Heather L. and Matthew D. Cassano, $636,000.

Neville Ct., 5300-Leona Fox Barber and Jane P. Delbridge to Michael James Deprenger, $418,000.

Old Coach Ct., 6511-William N. and Liang F. Drake to Inger Parker, $609,999.

Osprey Point Lane, 6518-Demetria A. and Dameian L. Buncum to Ghazala and Safi O. Majid, $510,000.

Patience Ct., 6425-William C. and Kourandy Oung to Susette Edda Ingram and Michael James Bertocchi, $420,000.

Ridge View Dr., 6007-Amy Bolster Guerber and estate of Robert N. Bolster to Paul A. and Rebecca A. Litwack, $451,000.

Rolling Creek Way, 6868-Paul I. and Maria C. Roberts to Farzad Ostovar Zijerdi, $587,000.

Saint Genevieve Pl., 5243-Rena Mae Bailey to Meghan A. Benson, $395,000.

Seth Hampton Dr., 7833-Debra Lynn and Stuart Justin Borris to Randall T. Hutchcroft and Roxana V. Zegarra, $550,000.

Sumner Rd., 6026-Antoine M. Rodriquez and Dina P. Chmykhalov to Tahseen Hussain, $572,500.

The Pkwy., 6611-Jason D. Know and Wendy Knox to Thomas Edward and April C. Bolen, $465,000.

Valley View Dr., 5820-Erik A. Sauter and Louise L. Calloway to Cindy Xuandung Vu, $506,251.

Victoria Dr., 6915-A-Barry J. Blom to Jan Eric Lagergren, $238,000.

Windham Ave., 6446-William W. and Karen W. Mann to Bryan L. and Bianca M. Martin, $470,000.

ANNANDALE AREA

Alpine Dr., 6902-David C. Lawson and Jennifer L. Wheeler to Misuk Agnes Kim, $894,777.

Americana Dr., 4909, No. 106-Rudolph A. and Anna Sacco to Terry Lee Bell, $154,500.

Briarwood Ct. N., 4415, No. 22-Wenshi Ma to Chong Mun Yi, $190,000.

Championship Ct., 4083-Zamir Jamshid Malakouti to Blen S. Habte and Seyoum H. Denboba, $452,000.

Country Vale Ct., 4652-Mary E. Wallace and estate of Dorothy McCorry to David R. and Allison M. Babich, $725,000.

Davian Dr., 7509-Eskandar Real Estate Investment Corp. to Thein Ma and Quynh Dinh, $555,000.

Donnybrook Ct., 7747, No. 206-Steven M. Arhancet to Zain F. Merchant, $159,900.

Farr St., 7234-Meaze Zemedu to Maroun Medlej, $686,000.

Holly Rd., 3427-James and Huyentram Tran to Alvaro Pablo Nunez Quiroga, $975,000.

Jessamine Ct., 6686-Kenny Lai Cheong to Srinivas and Satyarekha Doodala, $860,000.

King Solomon Dr., 4904-Eun Yeong and Yong Jun Chang to Kieu Oanh Thien Vo, $610,000.

Metro Ct., 4550-Department of Veterans Affairs to Manal Moussa and Elisha William Rezk, $360,000.

Orange Hunt Lane, 9013-Eric and Sarah Burrell to Ge Ruan and Yang Fang, $564,500.

Pleasant Way, 7512-James M. and Johanna C. Murphy to Patrick R. Blaser and Marina E. Thomas, $635,000.

Rodeo Ct., 7381-Lynn Do to Lien Ai Ly, $1.1 million.

Schuyler Ct., 7903-Emily and Kurt Lesniewski to Mirwais Nasari, $453,000.

Thor Dr., 7838-William W. and Meri M. Westman to Mark R. Koveleski and Lauren Marie Smith, $603,000.

Wakefield Chapel Rd., 4916-Matthew J. Yao and Sang Eun Lee to Gina and Cesar Demetrio Ruiz, $610,000.

Woodburn Village Dr., 3332, No. 24-Nielab Abady to Maira Dolores Martinez, $174,900.

BAILEYS CROSSROADS AREA

Beachway Dr., 6142-Hugh G. and Mary V. McKay to Donna Schlenske Wu and Jason T. Shlenske, $670,000.

George Mason Dr. S., 3701, No. 2417N-Federal National Mortgage Association to Robert Grover and Julie Roscoe Eckstein, $229,738.

George Mason Dr. S., 3705, No. 2203S-Emmy Lou Scammahorn to Samuel C. Carter, $189,000.

George Mason Dr. S., 3713, No. 1711-Mohamed Charioui to Francisco A. Laguna, $342,000.

Lacy Blvd., 3535-Yolanda Diaz to Javkhlan Enkhtaivan and Zolzaya Mashbat, $552,774.

Madison Crest Ct., 6125-Andrew C. and Rachel H. Baxter to Todd Michael and Melissa Ilona Oosterveen, $490,000.

Powell Lane, 3800, No. 526-Selamawit Telahun to Pamela McCain, $283,000.

Rio Dr., 3245, No. 602-Najib Rahman and Ghotai Aziz to Shfiqul Islam and Tania Khandaker, $215,100.

Seminary Rd., 5501, No. 215S-Khulan Och and Och Khulah to Fouad Ed Lahrime and Hakina Ezzaher, $207,500.

Seminary Rd., 5505, No. 2401N-Sravan Paduru to Sene Tibebu, $292,000.

Signal Knob Ct., 3741-Falls Gate Neighborhoods Corp. to Patrick Achuo, $692,680.

BURKE AREA

Andromeda Dr., 9082-Mario D. West to Thomas G. Williams, $500,000.

Bridgetown Ct., 5880-Zachary D. Wassel and Dawoon Jung to Eugeniu Aftenii and Plamena I. Stefanova, $369,000.

Burke Pond Ct., 9852-Patrick S. and Natasha E. Harth to Brandon Lee and Barbara Tackett, $450,000.

Conistone Ct., 5518-Mindy Dao Vu to Kief S. and Gretchen K. Tackaberry, $418,000.

Freds Oak Rd., 5918-Nicholas D. and Dana E. Ouart to Khadija and Mounssef Derder, $500,000.

Hemlock Woods Lane, 9905-Dwight Hamilton and Shirley Zebovitz to William Allen and Daniela S. Hendrickson, $495,000.

Kara Pl., 5828-Brett Johnson and Elizabeth Creech to Leigh Rogers Webster, $364,280.

Kendrick Lane, 5518-Christopher G. Huska and Natalia Nazarova to Jacob E. Lepley, $445,000.

Marshall Pond Rd., 10152-Kevin T. and Anne S. McGee to Frederik Hendrik Koetje and Marcela Sevillano Restrepo, $570,000.

Oakshore Ct., 5703-Hedayat Ullah to Min Chul Ji and Eunice Jin Moon, $440,000.

Portside Dr., 9805-Ronald K. and Alida A. Hamrick to Dac V. Ha and Thuy Nhu Nguyen, $875,000.

Sassafras Woods Ct., 10234-Doug and Portia Brandebury Altimus to Rachel and Benjamin Barnes, $419,900.

Wigfield Way, 5705-Sally A. and Daniel A. Kilian to Denny and Stephanie A. Kim, $649,900.

Wye Oak Commons Ct., 5830-Miraero55 Corp. to Tiffany Parkes and Brunet J. Moscova, $430,000.

CENTREVILLE AREA

Battery Ridge Lane, 14548-Thomas Chow to Diego Mauricio and Claudia Vanessa Achury, $369,000.

Big Yankee Lane, 13936-Rany Ghbros and Hanan S. Metias to Karima Abida and Oswaldo Diaz, $360,000.

Bonham Pl., 6364-Wenchyi Liu and estate of Dennis Liu Chang to David and Jihee Kim, $360,000.

Brushwood Way, 14299B-Chimwemwe M. Munthali to Sonja D. Gordon, $367,500.

Cardigan Sq., 14714-Jorge S. and Maria C. Lopes to Jose D. Gonzalez, $340,000.

Chestnut Hollow Ct., 6013-Sumera Iqbal Baig to Andrea Abdul Haqq, $315,000.

Climbing Rose Way, 14313, No. 304-Karen Evans and Timothy Raffield to Claudia L. Fetiva and Allisong Lopez, $234,000.

Coachway Dr., 14413-Satpal Singh to Geeta Varma, $515,000.

Connor Dr., 13384-J-David and Shawn Overos to Eugene Walters and Parinaz Mirfakhraie, $290,000.

Crystalford Lane, 5427-Lawrence J. Price to Amanda Beth Mazzu, $416,500.

Flower Hill Ct., 14602-Fredo M. and Lori S. Egbers to Michael Christopher and Aidan Dare Artist, $412,500.

Four Chimney Dr., 14523-Bardia Abdvali to Morgan T. Sigsbee, $355,100.

Grape Holly Grove, 14305, No. 32-Federal Home Loan Mortgage Corp. to Kamrul Hassan Suhag, $185,311.

Gunners Pl., 13983-Lorinda M. McCarty Brown to Jorge Anibal Peralta Muniz, $335,000.

Heathrow Lane, 13512-John Bradford and Valerie Ann Simons to Brendan P. and Lisa A. Monaghan, $716,000.

Johnny Moore Ct., 14318-Mohammad Aziz Ashma Tokhi to Islam Kadous and Tarona Kokanbaeva, $270,000.

Kimanna Dr., 5314-Norma Johnson to Guesang Jeong and Kyong Ae Hong, $380,000.

Little Rocky Mountain Ct., 14327-Rocio Lopez Aguilar and Roberto Lopez to Samantha Yavoughn Askoff, $322,000.

Oak Cluster Dr., 14524-Stanley T. and Sharon M. Wastowicz to Michelle Elizabeth and Gregory O. Parker Sr., $520,000.

Ridge Water Ct., 6891-Ahmed Mohamed and Fatima S. Hassan to Carola M. Calderon Soto, $435,000.

Sammie Kay Lane, 5354-Leung Wai and Dennis M. Nease to James and Esther Yoonjung Kang, $650,000.

Skylemar Trail, 6568-Dagmar L. Gdula to Cathy H. and David Thai, $335,000.

Stone Chase Way, 14210-John A. and Pamela A. Pitts to Christopher N. and Melissa Andrew Neofotis, $715,000.

Stream Pond Dr., 14613-Atif Akhtar to Avazbek, Misiriia, Khalimakhon, Khasan, Sharipakhon and Zukhra Nugmanov, $405,000.

Tracy Schar Lane, 14423-James S. Baik to Matthew Aaron and Jacqueline Lee Hall, $545,000.

Truitt Farm Ct., 5614-Dennis Alan Burrell and Dorothy Jean Brinkmeyer to Rim Jarjour, $400,000.

Wetherburn Dr., 15122-Mark P. and Alicia D. Dale to Bethany Joy Hochstaetter and James Leo Healy III, $699,900.

Willoughby Newton Dr., 5632, No. 12-Joseph David Williams and Lisa Marie Sharma to Guillermo and Vilma Angelica Rivas, $255,000.

Wood Home Rd., 14817-Matthew G. Dunlap and Barbi Risken to Nicholas M. and Kristi L. Scalise, $470,000.

Woven Willow Lane, 14280B-Eun Hye Lee to Mais Al Mahamid, $389,000.

CHANTILLY AREA

Autumn Vale Ct., 13724-Rekh B. and Parbati Karki to Bhesh N. Tharu and Mira Trajbanshi, $290,000.

Brookfield Ct., 13384-John D. and Jennifer Thoren to Zachary Rocco and Catherine Oliver, $549,900.

Hamlin Ct., 4160-Mayur B. and Sejal Parekh to Imran Abdul Rashid and Zaib Un Nisa Zubair, $282,000.

Lightfoot St., 3810, No. 209-Rong Lan Shang to Joe Li Ming Fong and Oi Yee Yun Fong, $225,000.

Penwith Ct., 13766-Ktpenwith Corp. to Neil Tuazon De Jesus and Jesusa Anastacia Tongol, $310,000.

Point Pleasant Dr., 13527-Gregory Leonard Lascola and Michelle N. Jones to Raymond Camillus and Natalie Brooke Hanson, $602,000.

CLIFTON AREA

Balmoral Forest Rd., 7042-Robert Wayne and Laurie A. Sutton to James C. and Andrea S. Lafferty, $907,400.

Chapel Rd., 11948-Scott and Marcia Buie to A. Wayne Antesberger, $770,000.

Henderson Rd., 12406-Gordon D. and Somina P. Issler to William A. Eger III, $835,000.

Megills Ct., 6531-Jay S. and Lisa A. Wiener to Robert Dean and Amy Jo Busey, $940,000.

Rock Brook Dr., 6742-Robert M. and Theresa N. Pond to Cherian Varghese and Smilee Samuel, $715,000.

Stonebrook Ct., 13857-Thomas Rayfield Gulledge Jr. to Wallace C. Der and Olivia S. Kim, $629,000.

FAIRFAX CITY AREA

Alder Woods Dr., 12541-Ivan and Erika Lioyd Lazarte to Raul Antonio and Ana Beitran Lazarte, $465,000.

Ashcroft Way, 10416-Robert Michael Sheen to Mary Hovland, $475,000.

Autumn Woods Way, 13060, No. 102-Brenda McKinlay to Angel C. Norwood, $270,000.

Birkdale Way, 12585-Aimen A. Hussein to Matarr S. Sanneh and Amie Barry, $599,900.

Braeburn Dr., 4516-Maria Biggins to Dong Trung and Hienminh V. Thanh, and Thuy Ngoc Nguyen, $550,000.

Broadrun Dr., 3703-Mitchel Krieger and Collen C. Shull to Carie C. Klett, $839,900.

Brookridge Pl., 5117-James L. and Margaret L. Oakes to Seongjin and Steve Pak, $795,000.

Cabat Lake Ct., 5541-Noel E. Richards to Christine Rosenfeld and Eric J. Stockard, $415,000.

Cavalier Landing Ct., 11620-Gregory L. Siler to Jared and Kendra Spring, $387,500.

Collis Oak Ct., 3938-Charissa Sayson and Simon England to Bingfeng Qi and Yiru Wang, $440,000.

Crows Nest Ct., 5452-Deborah W. and Christopher D. Gillespie to Charles W. and Amy S. Lappe, $435,000.

Del Rio Dr., 11033-Jeffrey Michael and Kathryn Barksdale Bozek to Theodor and Marita Ziu, $539,900.

Fair Briar Lane, 12859-Shripad Bhagwan and Godha Shripad to Abner Magdiel Coyoy Estrada and Dora Marina Coyoy, $375,000.

Fairfax Commons Dr., 11613-Susan G. McMullen to Jennifer C. and Eugene J. Burns, $525,000.

Fort Buffalo Cir., 12234-Molly Boyle and Samuel John Barr to Wonsik Jeong and Eunsik Lee, $282,000.

Friendship Ct., 10251-Henry H. Dunn Jr. to Hong Chen and Xiao Mei Wu, $479,900.

Grand Junction Ct., 3819-Mustansir M. and Arwa Gulamhuseinwala to Jinfei Yin, $467,000.

Green Ridge Ct., 3804, No. 276-Mary Clifton Schultz to Josue Adonias Coyoy Estrada and Yamil Elizabeth Coyoy, $290,000.

Hartwick Lane, 3144-Marcia Stewart and estate of Norma L. Stewart to Cindy Cardona, $452,000.

Hermosa Dr., 9149-Sang Don and Sung Woo Lee to Jose E. Gonzales and Maria L. Maguina, $599,000.

Inverness Rd., 3807-Elizabeth C. and Joseph W. Hager to Rongtao Xu, $375,000.

Kathryn Jean Ct., 3908-Carol L. Laird to Narendran Chandrasekaran, $475,000.

Kingsbridge Dr., 9730, No. 104-Gregory L. Nash to Che Woo Shin, $193,000.

Laurel Lake Sq., 11589-Papa O. Niang to Sedigheh Kargar and Mohammadhadi Farasat, $565,000.

Loch Linden Ct., 9720-Barbara S. Annunzi to Christopher M. and Christina J. Lorelli, $623,000.

Maltese Lane, 13134-Secret Forest Property Solution Corp. to Matthew Ryan and Rebekah Megan Hoyt, $565,900.

Marlborough Rd., 10733-Matthew and Jenny Mohler to Sergei Mischenko, $575,000.

Meadow Hunt Dr., 12461-Guorong Hu and Ying Zhang to Mehul Shah and Vibha Dhawan, $965,000.

Morning Spring Lane, 13170-Brian J. and Mary L. Laigle to Brett M. Schaeffer, $497,000.

Nantucket Ct., 10305-John F. and Wandalynne King to Cory M. and Katie E. Lloyd, $680,000.

Peekskill Lane, 4225-Gregory Vincent and Ashley Dyan Joiner to Kyndra Marie Short and Anthony DiCarlo, $525,500.

Penderview Dr., 3918, No. 422-MTGLQ Investors and Selene Finance to Elizabeth Ann Eby, $179,000.

Penny Lane, 2908-Michael Anthony and Joan Ann Bardee to Justin P. Janaskie, $752,000.

Persimmon Cir., 3788-Robert B. Gardner and estate of Fred Becchetti to Ke Shi, $250,000.

Plaza Lane, 4115-Shashank Davanagere and Divya Booravalli Balasubramanyam to Justice E. and Jacqueline M. Chase, $486,000.

Rose Path Cir., 12461-Nina Q. Dang to Vikas Chug and Priyanka Tamta, $615,000.

Saintsbury Plaza, 2901, No. 206-Ann Cianflone to Darshan, Sejal, Dipa and Vina Makim, $348,000.

Saranac Ct., 9108-Harry B. Shubin and estate of Zelda Shubin to Kristin B. and Joshua R. Strong, $570,000.

Shirley Gate Ct., 11411-Ravi and Jayanthi Saggurti to Farid and Shama A. Hotaki, $825,000.

Sleepy Lake Dr., 4208-Faisal Al and Rebecca R. Ramahi to Andrew Dehua Huang, $449,900.

Stallworth Ct., 10410-Robert Michael and Robert Michail Sheen to Mary Hovland, $475,000.

Strawflower St., 4369-NVR Inc. to Susie and Nicholas Dossie, $1.08 million.

Superior Sq., 4578-Olga T. Cardenas and Cesar O. Lopez to Tenzin Yangchen, $322,000.

Swinton Dr., 4955-Jaime and Teresa R. Melendres to Scott Philip and Debra Lynn Armstrong Cezar, $565,000.

Tribune St., 12137-Patrick A. and Jana K. Speaks to Alice Tang, $625,000.

Vernoy Hills Cmn., 4201-Bon Seok and Ji Hee Ku to Jonathan Charles King, $625,000.

Waythorn Pl., 3861-Daniel Gajramsingh to Yilliang Zhang and Yang Chen, $485,000.

Wheeled Caisson Sq., 4236-Fadwa A. Natour to John D. and Mison C. Rogers, $429,900.

Wood Violet Ct., 9273-NVR Inc. to Srinivasan Venkatraman and Ruth Shiny Konumuri, $899,990.

Wood Wren Ct., 9926-Michael W. Hucke to Ryan Dellinger, $380,000.

Wren Hollow Lane, 13129-Steven K. Lee to Kyung Tak Kim and Mi Jin Chun, $435,000.

FAIRFAX STATION AREA

Clara Way, 11845-Richard E. and Barbara H. Wagner to Zachary and Corinne Bolno, $685,000.

Mallard Vw., 8605-Lee C. and Janet A. Stoll to David and Colleen Duryea, $799,900.

Old Stone Fence Rd., 6513-William S. and Lynn D. Speight to Jean E. and Brian D. Hill, $878,000.

Sunpatterns Trail, 6140-William Jonas to Stuart W. Case and Mi K. Choi, $975,000.

Wood Pointe Way, 9144-Benjamin T. and Anetta Walker to Ronald Cornelius Evans, $730,000.

FALLS CHURCH AREA

Barrett Rd., 6711-Vilma Angelica Rivas to Nina K. and Scott R. Davis, $575,000.

Cedar Hill Rd., 3030-Javad Sanei to Parineeta Dumra and Akash Patel, $712,000.

Crooked Oak Lane, 6322-Daniel L.P. Shipley to Robert J. and Nori A. Plunkett, $587,500.

Fairwood Lane, 7531-David H. Lewis to Deborah D. Harrison, $689,000.

Graham Rd., 3011-Thomas M. Gittins to Ri Xiong Dong and Xue Fang Tan, $295,000.

Hewitt St., 3203-James Henry and Annie B. Glenn to Kamran Taimouri and Hong N. Do, $518,000.

Inversham Dr., 7739, No. 183-Amy N. and Jeffrey M. Henley to Leslie A. Russell, $307,000.

Kennedy Lane, 6721-Phuong H. Ly to Rija Masood and Maha Shayan, $718,200.

Lee Oaks Ct., 2815, No. 201-Jeff and Claire S. Rotering to Rammy George Barbari, $300,000.

Meadow Lane, 2831-Clayton Reed and Rebecca Martin Gaynor to Juan F. and Patricia M. Rodriguez, $769,900.

New Providence Dr., 7753, No. 79-Dennis Lawrence O’Connor to Richard Krieger, $318,000.

Oak Knoll Dr., 2903-Lisa J. Peterson to Shane Briggs, $460,000.

Seven Oaks Pl., 3004-Nicolae Filipescu to Yan Wang, $540,000.

Westcott Rd., 6707-Joan W. Pennington to Dinesh and Kamala Chapagain, $431,000.

Westmoreland Rd., 6844-Michael Wasielewski Jr. to Irene Daisy Williams, $485,000.

Willow Point Dr., 7688-Nicole N. Mendoza to Ann Broyhill, $363,000.

Yarling Ct., 2817-Oscar Alejandro Pena and Christina Lee Lindborg to Dorothy M. Licciardi, $359,700.

FALLS CHURCH-PIMMIT AREA

Darrells Grant Pl., 6747-Judith K. and James T. Godfrey to Zhiqian Chen and Pin Ren, $1.07 million.

George C Marshall Dr., 2230, No. 518-Seethalakshmi Suresh and Shahila Arumugam to Chunghao Hsieh, $355,000.

Holly Manor Dr., 2547-Daniel P. and Christine L. Gorman to Hassan Riaz and Nida Hasan, $729,000.

Kirklyn St., 2531-Shari R. Taylor and estate of Frances King to Michael and Bryann Bowen, $655,000.

Lunceford Lane, 7622-Manimaran Ramalingam and Jayanthi Manimaran to Uranus Iranbomy, $610,000.

Metropolitan Pl., 7007-Lawrence D. Powers to Zeina Suheil Habib, $490,000.

Pimmit Dr., 2151-Pimmit Properties Corp. to Hamid Taassob, $462,000.

Pimmit Dr., 2311, No. 714-Bonnie L. Buchanan to Shareem T. King, $259,000.

Savannah St., 7600, No. 101-John Hart Cable to Russell Henry and Pamela Smith Amundson, $189,900.

Whitestone Hill Ct., 2379-Luther F. Schriefer to Seth M. and Sarah G. Lynn, $985,000.

FORT HUNT AREA

Camden St., 8902-David R.B. and Christine Collins to James C. and Lisa M. Lee, $620,000.

Dalebrook Dr., 1020-Janis E. Summers to Brandon M. and Erin M. Kasen, $770,000.

Shenandoah Rd., 1238-Stephen Bache to Paul W. and Laurel H. Juola, $1.35 million.

GREAT FALLS AREA

Holly Knoll Cir., 12183-Kenneth R. Buterbaugh to Alexander D. Buliga and Yuliya Vulfson, $705,000.

Nalls Farm Way, 639-Roger F. Pillow and Debra J. Fredrickson to G. Jeffrey Reynolds and Jennifer Lee Becker, $2.33 million.

Shallow Creek Dr., 10924-Brad D. and Candace K. Weiss to Benjamin J. and Margaret McCreary Seguin, $1.38 million.

HERNDON AREA

Air And Space Museum Pkwy., 13626-US Home Corp. to Candi Hudson, $652,318.

Alabama Dr., 1215-Habitat for Humanity of Northern Virgini to Enquahonech Alamrew and Abere Takekegn, $304,471.

Alton Sq., 12915, No. 311-Ali R. Analouei and Banafsheh Rezaie to Jonathan A. Caldwell, $229,000.

Armada St., 2635-Andrew and Tamara Akiyoshi to James M. Bradford, $500,000.

Capstone Cir., 2066-Shyam Choudhary to Edward Ceska, $482,000.

Centre Park Cir., 12917, No. 113-Robert J. Rolle to Sue S. Koh, $300,000.

Cordell Way, 769-Parshu Ram and Yashoda Bhandari to Anushruti Sapkota Sharma, $300,000.

Cypress Tree Pl., 1110-Douglas Vandegraft and Joann Waszkiewicz to Jose F. Molina Molina, $381,000.

Elden St., 700-Junction Square Corp. to J. Thomas Geuting III, $876,686.

Firewood Ct., 1702-Seth H. and Julie S. Grace to Felipe Valdez, $440,000.

Folkstone Dr., 12122-Jacob and Karla Mihalak to Kishore and Aruna Puvvada, $660,000.

Golden Harvest Ct., 2508-Ashwani and Sahil Trehan to Amarender and Ravinder Singh Sardar and Pooja K. Fouji, $470,000.

Hidden Meadow Ct., 13413-Nikita E. and Annelise Dubrovsky to Dawn S. Callaghan, $715,000.

Hollingsworth Terr., 502-Robert M. and Lesvia J. Robinson to Duane C. Frist and Jennifer A. Broad, $622,000.

John Glenn St., 3160, No. 205-Venkata Satya Lova Kumar Tangellamudi and Prathusha Naralasetty to Ravikanth Gottimukkala and Rekha Srivalli Chitturi, $365,000.

Kilbrennan Ct., 3204-Ramesh Babu Vemulapalli to Nagasivani Movva, $525,000.

Ladybank Lane, 13173-John D. Kuenzli to Amitbhai J. and Shipra M. Patel, $636,500.

Magnolia Lane, 1267-Wei Zheng and Kai Y. Xu to Saroj Sharma and Shreyashi Khanal, $407,000.

Misty Dawn Ct., 2416-Tung Yang Chang to Barbara L. and Joseph Mionie, $360,000.

Monroe St., 713-Junction Square Corp. to Gee Heng Tsui and Rachel Rater, $783,000.

Palmer Dr., 761-Richard Darrell and Nancy Ann Sisk to Jose A. Alvarenga Serrano, $342,000.

Pearl St., 126-Kenneth W. Marter and Reiad Y. Nazzal to Walter J. and Yanlin G. Mayer, $785,000.

Quincy Adams Dr., 2613-Virginia Trinidad to Matthew and Stephanie Kostelnik, $625,000.

Rock Chapel Rd., 1341-Robert L. and Kelli E. Turner to Jongdo Moon and Seneca Dobsa, $535,000.

Sadlers Wells Ct., 1609-Carrie Tordonato to Bryan Arriaga Rivera and Samantha Stephanie Gonzalez, $385,000.

Seskey Glen Ct., 2600-Brian J. Shields and Liliana P. Ospina to Addulrahman Alhadlaq, $640,000.

Society Dr., 12714-Joshua G. and Moira E. Guenther to Zachary Leblanc, $440,000.

Stone Heather Ct., 3321-Martin Georgievski and Irena Filipovska to Amol Kamlakar and Pooja Amol Banait, $405,000.

Terrylynn Ct., 1215-John B. and Albert B. Jiu to Eli Alan and Jessica Garduno, $480,000.

Virginia Ave., 404-Maura A. Vasquez to Blanca N., Jose G. and Juliea Hernandez Garcia De Hernandez, $390,000.

HUNTINGTON AREA

Huntington Park Dr., 2409-Christopher M. and Patricia W. Godby to Brendan P. and Catherine M. Andrus, $583,000.

Midtown Ave., 2451, No. 310-Seth S. Kim and Michelle M. Yang to Faird Hosseini, $280,000.

Monticello Rd., 5862-Shehab M. Moustafa to Thomas G. Rickert, $395,000.

Mount Eagle Dr., 5901, No. 607-David Leyava to John Anwesen, $225,000.

Mount Eagle Dr., 5903, No. 718-Lynn H. and Russell R. Butler to Joseph M. and Gloria C. Harper Simon, $560,000.

School St., 2818-Michael and Gabrielle Hewitt to Nicholas Grenier and Socorro Gomez, $480,000.

HYBLA VALLEY AREA

Blue Slate Dr., 4011-Eric and Keri A. Woodard to Tara Jan Parekh, $550,000.

Elba Rd., 7507-Pamela B. and Robert McCabe to Anthony B. Morris and Gail L. Kropf, $635,002.

Queens Rd., 6712-Frankin B. and Carol S. Skinner to Gregory Sean Davis and Melanie Ann Gibson, $430,000.

Snowpea Ct., 7518-B-Jo Anne Killeen to Enid R.S. Ortiz, $265,000.

Vantage Ct., 4408-Robert G. Williams to Nicholas Ryan Makley, $447,950.

Woodlawn Trail, 2717-Steven W. and Cynthia E. Smith to Heath Brandon and Julie Ann Jameson, $835,000.

LINCOLNIA AREA

Bloomfield Dr., 5606, No. 1-Domenick and Giselle Mingione to Kyla C. Avallone and Cynthia B. Avallone Martinez, $164,500.

Broadwing Pl., 5257-Kwang M. Park to Mekonen A. Frew and Rahel T. Worku, $537,000.

Cypress Point Rd., 6579-Connie Hagan Boyer to Dana Dytang, $410,000.

Edsall Rd., 6301, No. 108-Carly A. Carroll to Jason Boltersdorf, $265,000.

Everglades Dr., 6207-Olma Maria Louisa Llanes Inocentes to Maria Cristina Atilano Sison, $467,000.

Harrington Falls Lane, 5603, No. T-Wahid and Sadiq Beg to Nicole M. Carmona Santiago and Cristian J. Rosa Torres, $454,950.

Independence Cir., 5718-Kathy L. Brasse to Mona Jahama and Noran Tealakh, $350,000.

Montrose St., 6520-Tunc Aydogdu and Lina M. Pava Blanco to Shannon T. and Rita Rene Salinas Inkpen, $890,000.

Summer Leaf Lane, 5421-James and Kathleen Procunier to Michael and Najoua Mellman, $535,000.

LORTON AREA

Almeda Ct., 7981-Hwei Shiang Wang to Kashif Shah, $600,000.

Bitterroot Ct., 8762-Opinder S. Bawa and Navpreet B. Bedi to Mark G. and Geraldine B. Harper, $850,000.

Cardinal Forest Lane, 9230, No. 101-Abdul Bangura and estate of Fatmatta Bangura to Kendall Frank, $245,000.

Dogue Indian Cir., 7833-George Zoulias to Maurice George Singleton, $410,000.

Fascination Ct., 8960, No. 210-Huong L. Mai to Linda L. Puckett, $402,000.

Hagel Cir., 9754-Stephen L. Johnson to Muhammad Amanullah, $157,000.

Halley Ct., 8195, No. 303-Meryem Sad to Judith Kayla Weiner, $260,000.

Kanawha Ct., 8768-Chong Sit and Pyong Ran Lee to Carmen Aranda Ferrier and Dashanna Flores Aranda, $295,000.

Madison Dr., 10418-Department of Housing and Urban Development to Everlove N. Oku, $300,000.

Milford Haven Dr., 7754, No. 54B-Jennifer L. McPherson to Nicholas R. Bakula, $315,000.

Potters Hill Cir., 9660-Veronica F. Hyman and James N. Pillot to Robert Fox, $483,000.

Rommel Dr., 8834-Christopher S. and Petra Perkins to Ashraf Sabahat, $970,000.

Silvershadow Ct., 9144-Sylvia P. Phillips to Gerlin Josue Garcia Cardenas and Sarah Maghraoui, $439,900.

Telegraph Rd., 9036-Mary Elizabeth Cutting to Spencer C. Cresswell and Brittany P. Fiocca, $463,000.

Whernside Ct., 7301-Sukhmohinder S. Mutneja to Birhanu Woldeab, $394,330.

MCLEAN AREA

Altamira Ct., 1301-Michael and Lisa T. Weiss to Dmitrii Orlov, $3.4 million.

Ballantrae Farm Dr., 1312-Prof 2013 S3 Legal Title Trust IV and U.S. Bank to Joseph R. and Ashley R. Profaizer, $2.73 million.

Buena Vista Ave., 1405-Edwin Peter Earnest to Toby E. Spitzer, $1.25 million.

Congress Lane, 1008-E. John Joyesaz Jr. to Rachel Simone Lovejoy and Christopher R. Lages, $1.25 million.

Emerson Ave., 1511-AGS Investments Group Corp. to Christofor and Shon Lee, $700,000.

Fleetwood Rd., 6800, No. 514-Kathryn W. Gude to Nicholas S. Gregory, $195,000.

Greensboro Dr., 8340, No. 108-Antonio and Mirta Roses Periago to Shailesh and Lena Sardesai, $295,000.

Greensboro Dr., 8350, No. 918-F & N Enterprises Corp. to Luci M. Cheng, $280,000.

Greensboro Dr., 8370, No. 723-Rhoda E. Brown to Claude W. Sleyon, $273,000.

Harvest Crossing Dr., 1443-Peter Andrew Marino to Jae J. Shin, $2.25 million.

Kennedy Dr., 1948, No. T2-H. John McDevitt to Ahmad Kouraiem, $258,000.

Lincoln Way, 1507, No. 204B-Goyal Enjoli B. Goyal and Nina Bhambri to Insel and Schli Metin, $343,000.

Noble Dr., 6441-Arun and Srishti Poudel to David M. and Kristen A. McConnell, $904,000.

Old Gate Ct., 1153-Mary Beth S. and George R. Nethercutt Jr. to Huan Li Chen, $1.35 million.

Old Meadow Rd., 1808, No. 311-Colleen Boskin to Pooya Azar and Mahsa Dornajafi, $212,000.

Ridge St., 6515-Collette H. and William H. Walker to James and Jennifer Bognet, $2.1 million.

Rosemont Dr., 6829-Chaman Puri and VP 2011 GST Trust VA to Ahmad Abdulrahman Aljufairi, $1.66 million.

Spring Gate Dr., 1581, No. 5403-Mariam Mobassaleh to Gro Sandaaker Declerk, $376,000.

Swinks Mill Rd., 919-Michael Ryan and Holly Marie Kendrick to James Aubrey and Nasim Fussell, $1.27 million.

Tremayne Pl., 7680, No. 313-Kyle Mroczkowski to Elizabeth Rodriguez, $319,000.

Westwind Way, 1639-Jenny O. Fowler to Zhun Li Kaipat, $329,900.

Woodacre Dr., 1436-Mary Evelyn Dean to Javid Campell Cohen and Kristina M. Sawetz Glasener, $950,000.

MOUNT VERNON AREA

Bedford Terr., 5390-A-Jeanette E. Smith to Luis A. and Maria M. Callejas, $130,000.

Brockham Dr., 8342-Yared M. Melebo to Ayalew Sintayehu, $350,000.

Capistrano Pl., 8007-Shahid Shabazz Bey to Gener De La Pena and Sienna Lou Lachi Ramirez, $185,000.

Cherry Valley Lane, 8511-NMK Real Estate Corp. to Bernadette D. Houston, $699,900.

Drews Ct., 3601-Dana M. James to Daniel and Mile Bradley, $700,000.

Ferry Landing Rd., 4212-Kenneth W. Poortinga to Michael and Janice E. Spollen, $516,000.

Havenwood Pl., 3858-Aleksandar Dlacic to Luis A. and Maria M. Callejas, $185,000.

Longworthe Sq., 4425-James F. Shigley to Alejandro Herrera and Layla Allahverdi, $352,000.

Miramonte Pl., 3831-Deysi O. Sanchez and Elmer A. Carbajal to Ingrid Vicencio, $190,000.

Old Mount Vernon Rd., 9421-Nkechi C. Obi Atoe to Eugene D. Vinogradoff, $635,000.

Shannons Green Way, 3720-Nikita Vasilyen to Bruktawit Aklilu Alem and Henok Abadi Gebreyohannes, $389,000.

Southlawn Ct., 8570-Timothy Earl and Nancy E. Duncan to Gelber A. Alvarez and Luz Gutierrez, $340,000.

Village Way, 8605-C-Fu Long Li to Daniel K. Owusu, Patricia Atisia and Anna Birago Ankomah, $183,000.

NORTH SPRINGFIELD AREA

Dalhouse St., 7119-Viqar H. and Valeed V. Siddiqi to Xiomara Giselle and Janina Admana Reyes, $515,000.

Ferndale St., 5400-Russell K. and Elizabeth M. Adams to Bruce Brand and Ruddy Machuca, $470,000.

Hansford Ct., 7211-Casey and Jennifer McIntyre to Kristen Elizabeth Blackman and Raymond Charles Hohensten II, $760,000.

Inzer St., 7303-Charles L. and Nancy Zink to Hai Thanh Nguyen and Thanh Thi Huynh, $485,000.

Long Pine Dr., 7414-Jon W. and Cynthia S. Marker to Paul Kempf and Heather Redenius, $554,900.

Oldcastle Lane, 5228-RGS Residential Inc. to Richard A. Migliara and Adrianne B. George, $562,000.

Trafalgar Ct., 8803-Gossom Family Partnership to Christopher Wuhrer, $549,000.

OAKTON AREA

Borge St., 3031, No. 310-Deborah L. Snedden and Barbara Chapman to Jeff Alan and Lynn Ellen Barr, $300,000.

Bushman Dr., 10200, No. 114-Monica Jane Choudhury to Timothy Orbanac, $223,900.

Bushman Dr., 10300, No. 209-John Byrne and estate of Judene Frances Divone to Sayed Mustafa Khwaja and Sonia Karima Qadir, $292,000.

Linda Marie Dr., 2694-Sharon Paine to Christopher Crowder, $845,000.

Oakton Woods Way, 11004-David A. Krauskopf and Dana J. Smith to Whitney Camp and Daniel Justin Picard, $885,000.

Talley Ct., 11707-Jeffrey Thomas and Tanya Lee Ley to Tran Yen Phong Nguyen, $1.41 million.

Waples Glen Ct., 3410-Brian Gordon and Michelle Anne Page to Izuchuk Wu and Nwamaka Obi, $1.65 million.

RESTON AREA

Andorra Pl., 2411-Ruel C. Tolman III and estate of Ruth T. Toman to Jordan Rafferty and Julie Olaesson, $540,000.

Autumn Ridge Cir., 1478-Michael H. Poitner to Irma Martinez, $421,000.

Black Cap Lane, 2402-William P. Tayman to William R. and Jamie R. Seifert, $625,000.

Cartwright Pl., 2150-Jean Paul and Jessica R. Itz to Rose Catherine Hernandez, $315,000.

Chancery Station Cir., 12141-Kevin P. Marquez to Hal George Mason Jr. and Cynthia Hyland, $725,000.

Church Hill Pl., 1509-Diona Neverson to Susan D. Parsons, $385,000.

Colts Neck Rd., 2010, No. 6-Alb Homes Corp. to Vance Thompson, $230,000.

Embers Ct., 11570-Donald R. and Judith B. Noll to Jennifer M. Lewis and Edgar Fernando Oliveros, $439,900.

Fountain Dr., 1830, No. 1201-Tony S. and Marie S. Keung to Michael P. and Jean A. Werner, $620,000.

Glade Bank Way, 2310-Ascend Properties Corp. to Moyosoore Bode Omoleye, $389,000.

Greenbriar Ct., 1605-Wendy L. Boyd to Patricia A. Dailey, $765,000.

Harbor Ct., 11260-Bonnie A. Burroughs to Dennis M. and Leung Wai Nease, $517,000.

Hollow Timber Ct., 11446-Thomas L. Burton to Natalia Lugina and Thierry Mauranne, $645,000.

Hunters Square Ct., 2300-Angela S. Zugay to Justin Doo and Kathryn Beisner, $322,000.

Lake Shore Crest Dr., 1700, No. 33-Kerri J. Kirkman to Willis A. Orlando and Ashley E. Laboda, $309,000.

Lakes Ct. S., 11866-Thomas Stobo to George Edward Petree and Olivia Rose Larson, $425,000.

Logan Manor Dr., 1939-Patrick C. Fitzpatrick to Russell W. Marr, $842,000.

Market St., 11990, No. 604-James A. Jones Jr. to Abraham R. McAllister and Serena Chan, $470,000.

Market St., 12000, No. 453-Mary Linda Sara to Valerie G. Wade, $400,000.

Newport Spring Ct., 1447-Hugo J. Lembert and John Conway to Timothy A. and Taylor C. Hennelly, $499,000.

Old Brookville Ct., 11620-Ellen A. Arthur to Nasrin Shabankareh and Shahrzad Shooshtarian, $737,000.

Owls Cove Lane, 2119-Jennifer E. and Christopher A. Greenlee to Elizabeth A. Barrand, $770,000.

Parkcrest Cir., 1639, No. 7A/301-Estate of Janice A. Young to Seena Ghavami, $215,000.

Pepperridge Lane, 1803-Martin E. Batts to Denghui and Katie M. Chen, $725,000.

Purple Sage Dr., 1624-Christine M. Garcia to Rana Saeed Bhatti and Sumit Kapoor, $261,500.

Saffold Way, 11049-Orend Properties Corp. to Matthew and Margaret Hoffer, $433,000.

Sagewood Lane, 1930-John Eley and Candace Stephenson Thompson to Laura Elizabeth Thompson, $340,000.

Sierra Woods Ct., 1655-Matthew Kenneth Butler to Matthew T. and Alison H. Ragghianti, $369,900.

Soapstone Dr., 2609-Michael P. and Jean R. Werner to Samuel J. and Heidianne M. Malcolm, $700,000.

Springwood Dr., 2220, No. 109B-Sarah E. Lueders to Adam J. Kotz, $274,700.

Stratford House Pl., 11776, No. 602-Charlotte Kettler to Eric Ford and Olga M. Kouznetsova Smith, $670,000.

Sunrise Valley Dr., 11760, No. 712-Seyyed Arash Aghvami to Mehrdad Rostamian, $240,000.

Thrush Ridge Rd., 10998-Frank C. and Nahid Bouche to Richard and Margaret Maureen Zoretic, $675,000.

Triple Crown Rd., 11921-Terry Michael Wyrick to Kenneth D. Stillson, $805,000.

Walnut Branch Rd., 12106-Stanley A. Brannon to Patrick V. Kerry and Carissa C. Barry, $1.02 million.

Whisperwood Glen Lane, 2085-Maria M. Wasowski and C. Mark Blackden to Barbour Duke and Dorothy West, $355,000.

White Cornus Lane, 2217-Sabrina A. Esteves and Dario John Berini Jr. to Mark William Rowley and Lisa Marie Moreau, $350,000.

SEVEN CORNERS AREA

Diamond Dr., 6246-Mitchell H. and Rebecca L. Pray to Christopher and Chloe Massey, $649,000.

Kerns Rd., 6535-A&A Builders Corp. to Paul H. Mannes and Susan G. Macey, $685,000.

Manchester St. S., 3101, No. 823-Simon K. Leung and Bonnie W. Ho to Yi Huang Liu, $190,000.

Patrick Henry Dr., 3045, No. 302-Ari Ben Heard to Laurence Brown, $140,000.

Row Pl., 3143-Taylor Fox to Thoa Thi Kim Do and Phan Ngoc Nguyen, $575,000.

SPRINGFIELD AREA

Apache St., 6209-Robert Pasnak to Jose E. Romero, Dinora Umana Perla and Melvis A. Romero Flores, $385,000.

Bethelen Woods Lane, 7950-Bradley C. Felling to Daniel and Dalia Bethke, $417,500.

Brandeis Way, 7757-Patricia Burch to Lisa Danielle Pagan, $375,000.

Canyon Oak Dr., 8455-Michele Lynn Armstrong to Andrew N. and Kelly Horalek, $384,000.

Constantine Ave., 7126-Robert L. and Kerry E. Epstein Hayes to Tamika S. Maiden Carter, $382,500.

Debra Lu Way, 6633-Elizabeth F. Powers to Charles Morse, $455,000.

Edinburgh Dr., 8009-Metropolitan Realty Investment Corp. to Gazi Maruf and Apipa Akter, $425,000.

Franconia Ct., 6449-Kabbary and Hanan Ahmed to Berhanu Adamu, $388,000.

Gambel Oak Dr., 8519-Gary J. and Sarah A. Gajewski to Matthew Bronson and Satoria Brent, $355,000.

Godolphin Dr., 7881-Djamal Pullom to Vincent and Amber N. Cerchione, $562,500.

Grandview Ct., 8006-Thao B. and Bach Xuab Cao to Alfredo A. and Michael Luis B. Escarda, $326,000.

Hidden Bridge Dr., 7953-Kristin Gillham Cullinan to Mandana Khazraei Afzali, $435,000.

Magic Leaf Rd., 8362-Michael Rychlik and Varinia Vigueras to Paul S. Klatzman, $475,000.

Meriwether Lane, 6430-Alvin E. and Florence M. Bernstein to Elisis V. Sortos and Norma C. Barrera, $470,500.

Morning Dew Ct., 8294-Tsung Ying Lee to Juan Carlos Bravo, $425,000.

Pebble Brook Ct., 7908-John H. Teetsov to Andrew A. Hamilton and Elise G. Rossi, $401,250.

Redman St., 8704-Resource Investments Corp. to Anwara B. and Syed Ahbab Ahmed, $707,500.

Rocky Forge Ct., 8318-Nathaniel E. and Dorothy R. Sorensen to Jaspreet Grewal, $299,900.

Ruskin St., 6806-Brittany Rose and Joshua K. Paris to Jacques and Marlaine Registe, $490,000.

Southern Oak Dr., 7606-William E. and Jennifer P. Dondero to Samantha and Richard DeJesus, $390,000.

Steeple Chase Ct., 8027-Paul E. Freese to Svetla Sharkova, $355,000.

Summerton Way, 6528-Elizabeth Forbus to Thao Hong Phuong Nguyen, $425,000.

Thornhill Ct., 6411-Sentu Zeleke to Piyush Ghimire, Uten Poudel and Hemanta Kumar K.C. Bhusal, $405,000.

True Lane, 6395-Thomas F. and Karen Wilson to Kabbary M. and Hanan M. Ahmed, $785,000.

VIENNA AREA

Amberwood Manor Ct., 1872-Mary Ellen Alberts to Kalpesh K. and Nehal K. Dadbhawala, $990,000.

Black Stallion Pl., 8403-Melinda A. and Roland E. Long to Gail Elizabeth Donohue and Christine M. Varner, $1.01 million.

Brentridge St., 1807-Robert S. Franco and Eileen L. Brownell to Michael E. and Stefania J. Rafeedie, $839,000.

Byrd Rd., 1923-Noor Homes Corp. to Tim, Michael and Steven Ryan Tom, $1.7 million.

Cedar Crossing Lane, 2741-Brian B. Mahoney to Amilia Ghareeb, $620,000.

Charnita Ct., 1612-Nathan K. and Amy E. Stahl to Brandon J. and Delia Cook, $870,000.

Cottage St. SW, 905-Cloud IX Homes Corp. to James Kelley and Janice Philips, $1.45 million.

Desale St. SW, 810-Carlos A. and Laura C. Lamas to Christopher John Hornbrook, $1.32 million.

Frederick St. SW, 910-Dale M. Krumviede to Arun Subraya Maiya and Lauren Michelle Wilson Maiya, $710,000.

Hine St. SE, 627-Afsaneh Moradinik Nikzad to Vijay R. and Vanitha V. Kasimsetty, $778,000.

Kramer Dr. SE, 408-2nd Glen Homes Corp. to Kerry Joseph McConnon and Stephanie Davari, $1.66 million.

Locust St. SE, 200, No. 106-Jennifer D. Myers to Emilie E. Larson, $275,000.

Madrillon Estates Dr., 8212-Donald A. and Vicki Sue Buschur to Muhammed Ali Alturbak, $1.08 million.

Mendon Lane SW, 126-Robert A. and Marie E. Bovim to Andrew L. and Kristie L. Jen, $749,900.

Newkirk Ct., 1290-Steven Majid Mansouri to Adelani and Gladys Adelola Eko, $1.11 million.

Old Courthouse Rd., 9420-Maria Mathios to Peter A. and Elaheh Barthelson, $855,600.

Quaint Lane, 8505-Suzanne D. and Thomas J. Bond III to Alex and Matthew Ribe, $730,000.

Scenic View Terr., 10013-Melissa Jean and Timothy M. Applegate to Fahnbulleh G. Zarzar, $985,000.

Squaw Valley Dr., 9838-JPA Investments Corp. to Giuliano Francesco Salvo and Kristen Ann Trauceniek, $860,000.

Valley Creek Lane, 10002-Gregory M. Pomeroy and Leslie T. Norman to Jason Jin Soo Bae and Monica Sungeun Bae, $1.19 million.

Westbriar Dr. NE, 1015-Constance B. Wax to Samuel Suckjae and Jung Yoon Lee, $699,000.

Wynhurst Lane, 1403-Laddie E. and Cathy M. Suk to Bechara S. and Claudine El Helou Rizk, $1.46 million.

VIENNA-DUNN LORING AREA

Stefan Dr., 2202-Jesse Concepcion and Maki Futami to Shun Ye and Ziyu Liu, $717,000.

WEST SPRINGFIELD AREA

Barrington Ct., 8541-David M. Mark and Lauren A. Isenhour to Stephen B. and Laura Cramer Joyce, $269,900.

Camilla St., 6335-Hilda A. Rios to Leslie Ann Burke, $525,000.

Danford Lane, 7211-Kimberley E. Wooding to Alan R. and Tracy L. Bank, $609,000.

Green Ash Ct., 6614-David Thanh Nguyen to Ali Alyass, $417,000.

Kerrydale Dr., 6279-Roxana Yoo to Meskerem Gebregiorgis, $425,000.

Lexton Pl., 7704, No. 72-Dillon Powell and Zanaba Hudson to Dani and Leidi Khalife, $270,000.

Oakford Dr., 8405-Elliot Brown and Suzana Ueno to Jay D. and Natalie Kaye Randall, $712,458.

Queenston St., 5900-K-Iris Dorsaneo to Karina Nelson, $243,000.

Regal Oak Dr., 6354-Irfan and Afshan Malik to Raj K. and Sanjita Shrestha, $490,000.

Squirrel Run Ct., 7211-Linda Y. Choi to Royce A. Parrish III and Genevieve M. Studer, $464,000.

Tanworth Ct., 8018-Christopher and Christina Lorelli to Bryan Michael and Terra Renee Barrett, $495,000.

Waterbury Ct., 6017-Teresa L. Black to Laura E. Duos, $450,000.

Fairfax City

These sales data were recorded by the City of Fairfax Real Estate Assessment Office.

Bolton Village Ct., 9811-Lauri T. Isbrandtsen to Timothy Edmond and Rebecca Susan Briggs, $692,000.

Cobb Dr., 3506-Belinda and Ray A. Gibbs Jr. to Chase Daniel Wiley and Elizabeth Anne Dougert, $660,000.

Hemlock Way, 3806-Eddie A. and Rochelle M. Kempe to Michael A. and Raquel V. Arellano Pappas, $650,000.

Maple Trace Cir., 9774-David Gregory and Audrey P. Goller to Jonathan H. Bjork, $750,000.

Railroad Ct., 10620-Adam J. and Leslie A. Berg to Blaine Edward and Darren Edward Cytryn, $435,000.

Sharon Ct., 9806-Christopher P. and Stephanie R. McCarthy to Tracy Renken and Mariana Rodriguez Pisciottano, $689,888.

Falls Church

Among homes sold in Falls Church.

Broad St. W., 444, No. 522-Michael E. Mignone and Samantha B. Tobias to Elizabeth A. Tipps, $410,000.

Greenway Blvd. W., 115-Phong K. and Helene Ly to Christopher S. Van and Madeline M. Van Nostrand, $662,000.

Parker St., 1005-Steven W. and Melissa A. Kulm to Michael Scanlan, $894,900.

Washington St. S., 1132, No. 104-Deborah L. Diaz to Anning Hiram Smith Jr., $245,000.