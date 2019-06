Fairfax County

These sales data recorded by the Fairfax County Department of Tax Administration in November of 2018 were provided by Black Knight Inc. For information about other residential real estate transactions, visit washingtonpost.com/homesales.

ALEXANDRIA AREA

Colfax Ave., 5705-Dele Oshinowo to John P. and Sofia S. Fiske, $607,000.

ALEXANDRIA-BELLE VIEW AREA

Dartmouth Dr., 2220-Valentin L. Milhail to Gimilda R. and Denis Roberto Chavez, $333,000.

Kenyon Dr., 6723-Timothy R. and Melody N. Althouse to Michael Casey Fagan, $350,000.

Temple Ct., 2434-Hongxin and Jennifer Yang to Andrew W. and Sarah C. Komm, $360,000.

Windsor Rd., 2221-Edward J. Stark and Christine L. Corcoran to Christopher R. and Jane E. Brewster, $1.07 million.

ALEXANDRIA-FRANCONIA AREA

Applemint Lane, 6731-Dewan A. Choudhury to Sara M. Peterson, $540,000.

Beech Tree Dr., 5913-Mary L. Sulick to Dennis J. and Katarina A. Porter, $599,000.

Brindle Heath Way, 6825, No. 298-Yoomi Lee Hwang to Joshua Robinson, $310,000.

Chesley Search Way, 7047-Steven E. and Kathleen M. Moon to Montigo and Melissa White, $494,900.

Curtier Dr., 6010-B-Matthew Monroe to Sherif Dorghoud, $302,000.

Eaton Pl., 4503-Karen L. Cash to Daniel Figueroa, $450,000.

Estates Dr., 6065-Richard and Ellen Boyers Kwatnoski to Victor A. Tall, $497,500.

Franconia Forest Lane, 6014-Timothy S. O’Bryant and Morgan Tamara Gallo to Olivet L. and Wilge S. Araoz Vargas, $560,000.

Goldenrod Dr., 6026-Samuel Adetunji to Partap Singh, $410,000.

Grange Lane, 6549, No. 401-Kayleen Irizarry to Ryan Matthew Buerkle and Carly Michaelle Taylor, $349,000.

Haynes Point Way, 7706-K-Brandeanna Dawn Allen to Nataliia Vasylenko, $318,000.

Hopark Dr., 5414-Lisa Gay Lyne to Eric N. and Constance E. Ide, $540,000.

Kelsey Point Cir., 6540-Kathryn Crowell Lucas to Victoria Porto, $525,000.

Lawsons Hill Ct., 5717-Gillian Lash Perlinski to Randolph M. Stone, $461,000.

Mallory Lane, 7317-August Richard and Jennifer Marie Boschert to Tamer Abofreka, $545,000.

Morning Ride Cir., 6766-Sukhonthip and Prutha Rueangvivatanakij to Jonathan K. and Mary F. Leslein, $565,000.

Old Brentford Rd., 6976-Richard L. and Melissa J. Reeves to Eden Kassa, $345,000.

Racepoint Way, 7205-Kenneth S. Grabowski and Paula A. Danko to Jacob Parker and Jessica Bacon Albright, $589,000.

Summit Point Ct., 6260-Leslie B. Reese to Muhammad Noman Ravala and Fiza Ali, $615,000.

Wigmore Lane, 6109, No. D-Jennifer L. Wood to Renee A. Linderman, $240,000.

ANNANDALE AREA

Briarwood Ct. N., 4410, No. 6-Macos T. Escalera Saavedra to Nguyen T. Do and Duyen T. Nguyen, $189,000.

Columbia Pike., 6434-American Tut Corp. and Lance Letellier to David and Rene Bybee, $964,000.

Epinard Ct., 8327-Sharon A. Smith to Chanwoong Moon and Jennifer Lee, $600,000.

Georgian Way, 8415-Julia E. Misner to Alexander S. and Katherine A. Abrams, $592,000.

Inverton Rd., 7800, No. T3-Donald L. and Barbara B. Hanger to Ludvin Hernandez Cristobal, $297,900.

King Solomon Dr., 4918-Eugene J. and Jennifer Carlson Burns to Paul Everett and Reiko Heyashi Pendleton, $663,500.

Rose Lane, 3619-Jesse Tuyker Burgman and Helen Kate Rears Burgman to Jeffrey Graniti, $550,000.

Sleepy Hollow Rd., 4118-Royal G.C. Collette to Ryan William Doran and Erin Kelsey Maradiegue, $664,000.

BAILEYS CROSSROADS AREA

Dogwood Pl., 6341-Pamela A. McAlwee to Sarah Melissa Van Horne, $405,900.

George Mason Dr. S., 3701, No. 2501N-Joseph C. Nehila to Liu Yuzhi, $176,400.

Leesburg Pike., 6141, No. 403-Noreen Shaffi to Amanda E. Huelskamp, $160,000.

Powell Lane, 3800, No. 710-Marilyn P. Urquieta to Christopher Miller, $258,700.

Seminary Rd., 5565, No. 110-Nikolyn T. Grant to Brianne Morris, $290,000.

BURKE AREA

Alison Dr., 10634-Loren and Susan Nystrom to Susan Diane Brown, $352,000.

Burke Woods Dr., 6405-Joseph M. and Marilyn J. Gruberg to Carl Raymond and Annalise Dzyak, $1.33 million.

Burr Oak Way, 10840-Daniel C. Fielden and the Daniel and Barbarta Fielden Trust to Jame Allen Brister Mazar De Mazarin and Valerie Mazars De Mazarin, $649,990.

Crayford St., 6623-Oh Keun and Oh Kil Kwon to Kyle P. and Arianne M. Downey, $554,880.

Home Guard Dr., 9101-HH Shepard Family Corp. to Cindy C. Luu and Woody Jang, $562,912.

Martins Landing Ct., 6176-Metropolitan Realty Investment Corp. to Jonathan Andrew DeRosier, $429,000.

Oak Ladder Ct., 5839-Belg Capital Corp. to Diana Wu, $434,400.

Pond Spice Lane, 6123-James H. and Sue J. Davidson to Zachary David Wassel and Dawoon Jung, $617,000.

Renton Dr., 9601-Kermit C. and Sarah G. Moh to Elizabeth Dunbar Salmon and Brett Aaron Massman, $642,500.

Split Oak Lane, 10820-Daniel and Denisse A. Velasco to Christopher Russell and Rachel Collins, $490,000.

Truxion Ct., 5471-Jette Gebhart to Justin and Jacqueline M. Lampert, $406,000.

CENTREVILLE AREA

Artillery Ct., 14332-Joseph F. Greger to Keshab Raj and Dipty Bhusal Pandey, $374,900.

Big Yankee Lane, 13992-Second Story Corp. to Tara Leighann and Brad Marshall Slepetz, $349,000.

Connor Dr., 13377-L-Hang Yong Lee to Christina Marie Nichol, $276,000.

Fallscliff Lane, 14417-Bernard D. and Carolyn E. Gray to Shasha Liu, $295,000.

Gabrielle Way, 14164-Zaheer Faruk Lakhami to Scott Krysztofiak and Matthew Schesser, $415,000.

Gray Post Ct., 6751-Leang L. and Andrew Nguyen to John Albritton and Phuong Ngoc Hoang, $550,000.

Harvest Mill Ct., 6504-Fred W. and Riham D. Saah to Brian K. and Hai Huu Nguyen, and Kimchi Hoang, $540,000.

James Harris Way, 6346-Joseph J. and Amanda Leann Vaccaro to Eun Jung Choi and Jason Oh, $370,000.

Linden Creek Ct., 5881-Jong Hoon and Jeong Sook Sung to Christopher Curtis and Jocelyn Dayanghirang, $675,000.

Netherton St., 6039-Jane Ellen Queen to Jeannette Nolen, $260,000.

Pickets Post Rd., 14710-Nicole Lamb to Kenneth L. and Brandi R. Patricibee, $525,000.

Rock Forest Ct., 5834-Byung B. Kim to Neal M. and John M. Yang, $325,000.

Skylemar Trail, 6511-Natalie A. Wiley Bergin to Carol Lynn Kelloff, Mark Tuthill and Jennifer Lee Strong, $324,000.

Summerlake Way, 5801-David R. Lee to Emily C. Terrell, $440,000.

White Post Ct., 15052-Nicolas A. and Carrie T. Maison to Quoc Bao Le, $512,000.

Woodgate Manor Pl., 14550-Alejandro L. Nolasco to Michael Bradley and Ashley Rollins Bekampis, $420,000.

CHANTILLY AREA

Leith Ct., 13524-Steven D. and Zoila J. Brown to Kevin D. and Kathleen A. Vail, $469,000.

Novar Dr., 4011-George M. Walker to Manuel Veiga and Maria Teresa L. Diaz, $489,000.

Selby Bay Ct., 5006-Raymond Chen to Xiukun Chang and Xin Shao, $750,000.

CLIFTON AREA

Clifton Creek Dr., 12820-Lane G. Johnston to Audrey Bruun, $850,000.

Marblestone Dr., 13939-Cathleen and Robert S. Sacco to Colin and Cara Craft, $690,000.

Orchard Hill Lane, 5855-Jong H. Kim to Katherine A. Freeman, $255,000.

Union Village Ct., 6107-Vincent P. and Stacy L. Logsdon to Jennette and Matias F. Leiva, $650,000.

FAIRFAX CITY AREA

Ashleigh Rd., 5525-Jeffrey C. and Ruth B. Doughty to Qinglong Zhang and Jian Guan, $765,000.

Beacon Grove Cir., 4489-A-Brendan P. and Lisa A. Monaghan to Shane Rusk, $390,000.

Cavalier Landing Ct., 11578-A-Dustin L. and Ji Hye Han to Kanwarvir Singh Mundi and Gurjit Kaur, $340,000.

Cheshire Meadows Way, 5518-Alexandre Slavnov to Scott Gustafson, $375,000.

Fair Crest Ct., 12632-U.S. Bank to Miyoung Cho, $310,000.

Fort Buffalo Cir., 12310-William H. Reger to Carolyn Yates, $300,000.

Grays Pointe Rd., 12899, No. A-Noorie Pasha to Arbenik Petrus, $244,000.

Hazel Ferguson Dr., 5082-Dorothy M. Marsicano to Diwaker R. and Sumitha Puthalapat, $935,000.

Highland Pl., 3618-Anh Vu Nguyen and Chau Tran to Jeremy L. Phelps and Nana E. Dickson, $1.27 million.

Kings Crown Ct., 9719, No. 101-Newman A. Shifflett to Eduard and Melanie Zadrima, $218,000.

Lindenbrook St., 9672-Eric and McKenzie Hansen to Gary P. McInturff, $480,000.

Lower Park Dr., 4223-Brenda B. Fitzgerald to Ashley E. Collier and Tyler A. Willis, $632,990.

Madonna Lane, 13118-Bruce J. and Judith A. Lamond to Ilie and Gabriela M. Voina, $550,000.

Meadow Hill Lane, 4115-William Karl Farnsworth and estate of William Yates Farnsworth to Kushal M. and Darshni V. Vanodia, $527,500.

Modano Pl., 8857-Mehul Shah and Vibha Dhawan to Cevat Ozgen and Derya Buyaktanir Karacan, $661,000.

Parkside Dr., 11902-Robert K. and Debra Malcomson Rowen to Juan C. and Rebecca Andino, $757,000.

Peach Leaf Pl., 13128-Giang and Hang Hoang to Jawwad A. Khan and Urooj F. Jawwad, $775,000.

Pennerview Lane, 13202-Ratanapol Phatanapanidchai to Gilbert and Honorata Francesca Guevara, $481,000.

Point Pleasant Dr., 13103-Christopher and Daniello Delo to Valentine Nunyi, $540,000.

Prosperity Ave., 2665, No. 6-Shan Jiang to Thomas L. and Cristen B. Strother, $320,000.

Prosperity Ave., 3745-Erick Tyler Peer and Dianna Lynn Wegkamp to Julio S. Gagnon, $326,170.

River Forth Dr., 4090-Jae Wook and Hyon Yea Cho to Sudhakar Rao Arepally, $543,000.

Santayana Dr., 9302-Colin and Rowena Ormiston to Mark R. and Letise T. Lafeir, $719,000.

Southwick St., 9108-MTGLQ Investors to Tuan Hiu and Hoang Yeh Luu, $624,000.

Wedgeway Ct., 12124-Ryan W. and Allison B. Leavitt to Kwang Soo, Sungsook and Jeesun Irene Kim, $421,000.

Whittemore Pl., 4567-Bryan P. and Shellie M. Coury to Jeffrey Michael Rapp, $446,000.

FAIRFAX STATION AREA

Braymore Cir., 9369-Darren P. and Karin A. Lockhart Durkee to Christine and Robert James, $789,000.

Oak Pointe Way, 8504-Alec A. and Mary T. Lebedun to Frances and Daniel Pounder, $782,000.

Streamwood Pl., 6906-William R. and Janice S. Price to Ester Krofah, $653,000.

FALLS CHURCH AREA

Beechwood Lane, 3000-Sleepy Hollow JV Corp. to Fernando A. Martinez, $1.24 million.

Kenfig Dr., 6905-Russell Greenhalgh to Marlo N. Rodriguez Pereira and Silvia P. Castillo Cedillos, $410,000.

Lee Oaks Pl., 2800, No. 201-Dennis C. and Jennifer A. Hoeck to Derilyn and Oliver G. Freeman, $325,000.

Oakland Ave., 7125-Janese E. Postigo to Cynthia Janette and Jeffrey Lee, $450,000.

Westmoreland Rd., 7108-Eric Christopher and Lauren Marie Lessels to Thomas Robert Durivage Leduc, $457,000.

Yarling Ct., 2849-John T. Chang to David Hendrix, $267,000.

FALLS CHURCH-PIMMIT AREA

Edgar Ct., 2007-Ulises and Martin R. Morales to Yong Ding and Li Ying, $535,000.

Lunceford Lane, 7718-Kul Homes and Investment Corp. to John H. Tran and Hanah Pham, $1.05 million.

Pimmit Dr., 2300, No. 402-Parisa Movaghari Gropper and Parinaz Movaghari to Rebekah R. and Frederick C. Shively, $177,500.

Redd Rd., 7305-Scott B. and Sarah Laprise to Juvoung Kim and Seounghae Park, $770,000.

Storm Dr., 1926-Sabel Guifarro to Eric John Offerman and Sara W. Carr, $575,000.

FORT HUNT AREA

Camden St., 8900-Leonard M. and Samantha Haidi to Joslyn and Megan Combs Veney, $629,000.

Custis St., 1115-Deborah S. and James R. Kepple to Mark L. and Brandy L. Angell, $1.39 million.

Riverside Rd., 8524-Karin V. Christian to William David and Sun Y. Watkins, $520,000.

Yardley Ct., 2204-Yardley Court Corp. to Keith and Ewa J. Spain, $660,000.

GREAT FALLS AREA

Colvin Manor Ct., 10023-John P. and Tania H. Lionato to Long Pham and Erica Sok, $1.65 million.

Gouldman Lane, 811-Moe and Susan Gharai to John H. and Christine A. Robson, $1.37 million.

Great Falls Forest Dr., 20064-Department of Housing and Urban Development to Abu Lehaz Abbasi, $460,000.

River Park Lane, 148-Richard Alan Bottomley and Paromita Ray, $1.7 million.

Warwick Stone Way, 55-Donald C. and Stacey Wood to Lars P. and Mocha M. Dyrud, $1.85 million.

HERNDON AREA

Branch Dr., 963-Nasreen A. Khanto Adegboyega and Cecilia Adeniji, $365,000.

Centre Park Cir., 12921, No. 301-Justin A. and Andrea M. Haves to Nihat and Sureyya Cardak, $305,000.

Cinnamon Oaks Ct., 12900-Daniel F. and Mary E. Chavez to Zuorong and Yue Zhang, $525,600.

Cross Creek Lane, 12800-Steven J. and Margaret E. Waltrich to Ho and Hyon Suk Kim, $687,000.

Eric Ct., 655-Anne Defot Sido to Michael R. and Aurelia V. Dzien, $489,000.

Florida Ave., 541, No. T1-Paramount Investments Corp. to Matteo Ciarametaro, $205,000.

Kinross Cir., 3218-Lee S. and Lynda J. Jones to Tracy Sweat and Janeen Frever, $565,000.

Mason Mill Ct., 1263-Matthew E. and Alicia K. Creamer to Dana A. and Michelle Lee Cobb, $670,000.

Monroe St., 711-Junction Square Corp. to Timothy Austin Anderson and Jennifer Rebecca Hauser, $674,900.

Neil Armstrong Ave., 13724, No. 209-Jeane Hahn and Justin Kim to Daniel and Lucinda Biery, $410,000.

Sunset Ct., 1235-Matthew F. Martin to Nameer S. Azalddin and Noor Nasear Kassim, $431,000.

Thurber St., 1534-Daniel Erazo and Daniel E. Erazo Cortez to Arlette Y. Lopez, $719,999.

Virginia Ave., 481-Hungameh Shahegh Gouhari and Ali Reza Giusti to Kristjan Esna, $299,000.

Wilshire Dr., 1242-Aura Velasquez to Mohd Khalil Abu Baker and Norlia Mohd Hakim, $290,000.

HUNTINGTON AREA

Fairhaven Ave., 2421-Emily G. Buchanan and Andrew Midgette to Scott J., Alyson J. and Scott Foster, $496,000.

Hunting Creek Rd., 5785-Warren R. Buller II and Rebecca Lynn Moore to Lubna Jabbar, $640,000.

Midtown Ave., 2451, No. 1510-Nancy R. Lockwood to Zak McNamara, $320,000.

Mount Vernon Dr., 5846-Mondo Properties Corp. to Phuong M. Ta, $502,000.

HYBLA VALLEY AREA

Brick Hearth Ct., 6480-Christopher D. Marchetti to Absala Mengestab, $377,380.

Fleming St., 2604-Brian D. Reski to David Michael and Alice Elizabeth Bergen Phillips, $475,000.

Midday Lane, 7836-Bernard and Harriet Tabarini to Daniel Brice and Kelly Elizabeth McNally, $600,000.

Schelhorn Rd., 7729-Reuben R. and Mary E. Richards to Weston R. Coby and Cleo F. Haynal, $550,000.

Stover Dr., 7229-Chakmo Tso and Thaklha Gyal to James Jason and Olga Sofia Bayles, $352,000.

Vantage Dr., 6904-Gerald F. Acker to John A. and Christina M. Vandivier, $500,000.

LINCOLNIA AREA

Birds View Lane, 5310, No. 7-Christy Craemer to Michael and Dana Carlson, $404,000.

Crestwood Dr., 6224-Jennifer B. Piorkowski and Luan Qorri to David J. Sweeney, $715,500.

Edsall Ridge Pl., 5408-W. Smith Corp. to Michael Dennis and Lindsay Elyse Danylak, $615,000.

Hazeltine Ct., 4508-D-Ko M. Ross to Young Ae You Mitrano, $300,000.

Jupiter Hills Cir., 6611, No. I-Diego Torrico to Van Trinh and Lam Thai Ly, $286,000.

Seventh St., 6480-Susan Elizabeth Turbanch to Michael T. and Maxwell T. Bijak, $515,000.

Yellowstone Dr., 6110-Rosa Maria Ferreira to Michal Gabriel, $390,000.

LORTON AREA

Cardinal Forest Lane, 9224, No. N-Moran J. and Ashley N. Ainslie to Jonathon S. Grady, $250,000.

Cherwek Dr., 9431-Noor Ahmed Ullah to Helene Murphy, $389,000.

Gilmore Dr., 9201-Sherman L. Williams to Gerson O. Cruz Sosa, $705,000.

Hamilton Ct., 6940-Concord Property Corp. to Heidi Campbell, $339,000.

Laurel Heights Loop, 8216-Albert and Rosalynd Keys to Biniam Billign and Kalkidan Taye, $545,000.

Potters Hill Cir., 9619-Stormy M. Dover Knowles to Anupam Sumessur and Harsha Ashwyna Padaruth, $479,999.

Shepherd Hills Ct., 7823-Joelle and Jules Ambrose to Marisa H. Bender, $375,000.

Stonegarden Dr., 9176-Aref A. Sharrofna and Tahani M. Aljarash to John and Olga Sellner, $560,000.

Yellow Daisy Pl., 8915-Yon Doo and Maria O. Ough to Gene A. Del Polito and Cathleen Conway Del Polito, $605,000.

MCLEAN AREA

Chesterfield Ave., 6526-Ziad Ahmad Ali and Nadia Mahmond Eltaki to Brian Charles and Regina Gail Conklin, $2.06 million.

Deer Dr., 1819-Selden E. and Annie Milar Biggs to Timothy Richard and Amanda Ross Olender Jenks, $810,000.

Evers Dr., 1605-Mark Rene Kirby and estate of Marie Madeleine Kirby to Hong Yu and Xuemin Zhang, $870,000.

Forest Villa Lane, 1570-Martin J. and Laura O’Bryan Coster to Mhoke T. and Julie D. Smith, $1.2 million.

Greensboro Dr., 8350, No. 218-John R. and Ruth L. Janney to Monica Alfa Schreiber, $319,000.

Ingleside Ave., 1226-Alfred P. to Rebecca K. and Douglas H. Wood, $1.73 million.

Mayhurst Blvd., 1446-Johnny and Cheng Nan Chen to Savitha Gopalkrishnan, $1.61 million.

Old Chesterbrook Rd., 6405-Herbert W. Engert and Timothy D. Miller to David H. and Maribeth F. Kirk, $1.98 million.

Rivercrest Dr., 635-Zhuang Sun and Sophie Xianghui Wang to Shariful M. Khan, $1.38 million.

Sparger St., 8408-Russell D. and Farrah Richardson to Hui Wang and Xiaobing Xu, $2.73 million.

Thrasher Rd., 7102-Suzy A. Thompson to Raymond Stanley and Victoria Ross Sims, $990,000.

Tucker Ave., 6610-George A. and Evelyn R. Rogers to Shawn R. and Anne L. Donnelly, $725,000.

Wilson Lane, 1900, No. T2-Megan Prosser to Prabhu Shanmughapriyan and Hemaltha Mohan, $319,900.

MOUNT VERNON AREA

Aspen Dr., 4304-Minda Karen Scarry and John M. Seagrove to Saul Martinez Lovo and Jacqueline Martinez, $365,000.

Cooper St., 8205-Joseph and Lori H. Curtis to Timothy James and Laura Elizabeth Miller, $480,000.

Eubank St., 4813-Margaret W. Lasale to Michael H. Shelkin, $360,000.

James Franklin Ct., 5133-Michael Snyder to Michael J. and Kelly A. Millward, $720,000.

Mount Zephyr Dr., 8604-William David Plummer and Marget Ellen Bowers to Keith and Roxanne Parks, $719,000.

Sunny View Dr., 3433-Michael George and Lakeisha Lewis to Erin Ruiz and Gustavo A. Ruiz Garcia, $725,000.

NORTH SPRINGFIELD AREA

Cromwell Dr., 8601-NSC Invstment Corp. to Jennifer T. and John T. Furey, $554,900.

Hansford Ct., 7211-Casey and Jennifer McIntyre to Kristen Elizabeth Blackman and Raymond Charles Hohenstein II, $760,000.

Kirkham Ct., 5660-Carlos E. and Marie E. Sanchez to Rick Robles, $350,000.

Queensberry Ave., 5327-Filippo L. and Ann M. Frati to Linda T. Nguyen, $525,000.

OAKTON AREA

Bushman Dr., 10300, No. 308-Adrian Grajdeanu to Maryanne Cooper, $275,000.

Fox Mill Manor Dr., 2905-David D. and Kristine F. Dodd to Pratap and Pallavi Alok, $1.23 million.

Mimosa Pl., 10886-Fred and Yolanda Sanchez to Zhi Jun Zou and Shuqin Zhang, $1.08 million.

Sledding Hill Rd., 2608-Scott C. and Sara M. Cleland to Saghi Ganjavi, $1.39 million.

Valentino Ct., 3138-Amos L. and Brenda W. Otis to Rana S. Movahed and Moises Abascal Carrasco, $560,000.

RESTON AREA

Arbor Glen Way, 11749-Christopher Ann Munford to Vijaya and Murty Hari, $485,000.

Breton Ct., 11900-Susan Blackford to Adrianus Jan and Alexandra Santana Hulsbos, $340,000.

Chestnut Grove Sq., 11200, No. 204-Benjamin Bennett to Afsaneh B. Samari, $220,000.

Deer Point Way, 1558-David Neil Tipler to Katey Khan, $490,000.

Freetown Ct., 2300, No. 13-Kamran Balnour to David Padilla, $200,000.

Greenbriar Ct., 1609-Gunn Prag to Roger and Karen Mahach, $597,000.

Hollow Timber Way, 11423-Frederick N. and Anne D. Harroun to Robert and Laura Dunmyer, $625,000.

Hunters Run Dr., 2281-Charles J. and Barbara L. Wortmann to Francisco and Beatriz Mesar, $201,000.

Jonathan Way, 1783, No. G-Ellis Mishulovich to Kun Ji, $273,000.

Ledura Ct., 11735, No. T2-Joan Margaret Kennedy to Amanda J. Love and Matthew V. Piscitello, $247,500.

Maple Ridge Rd., 11577-April M. Greer and Raymond Rosario to Charles Salvatore Amante, $425,000.

Northgate Sq., 1403, No. 3-Jennifer E. and Christopher Hayes to David Paul Croghan, $200,000.

Pelham Manor Pl., 11081-David A. and May Y. Levy to Mark E. and Mahnaz Z. Mazak, $998,000.

Quietree Dr., 1731-Michael V. Alfa to Amanda Rae Lankart, $337,500.

Stoneview Sq., 11625, No. 77-Rufus Crockett to Alexander Ball, $195,500.

Sundial Dr., 1331-Mark A. Nolen to Mary Beth Reincke, $600,000.

Taliesin Pl., 12012, No. 34-Shea Sheridan to Jill M. Bucceri, $275,000.

Winged Foot Ct., 2007-Jerry Grant and Billie Kay Snodgrass to Scott and Karen Shumway, $456,500.

SEVEN CORNERS AREA

Arlington Blvd., 6001, No. 809-Mehradad Sarbaz to Ronald Keith Armes, $127,500.

Juniper Lane, 3203-Gregory A. Diephouse and Thu Vu to Steven J. Zaccaro and Molly Elizabeth Narburgh, $625,000.

SPRINGFIELD AREA

Amelia St., 5817-Angela Adele Ratcliff to Woo J., Jennifer M. and Rachael Yeegie Kim, $425,000.

Creek Crest Way, 6839-Shuk Lan and Yin Tak Woo to Rudolph Thomas, $775,000.

Eighteenth Century Ct., 6811-Henrietta N. and Reynaldo S. Dingcong to Christopher J. and Patricia J. Siles, $440,000.

Hidden Knolls Ct., 7363-Richard D. and Carol J. Mayfield to Laura M. and Joseph S. Battaglia, $510,000.

Lakeland Valley Dr., 7821-John G. and Andrea M. Paul to John T. and Annette C. Barger, $824,000.

Log Cabin Ct., 8002-Jared and Katrina Micho to Ryan and Sarah Kennedy, $550,000.

Rolling Oak Lane, 7301-Omair Sharif Awan and Asiya Akhtar to Susana Paniagua and Maximiliano F. Camacho, $410,000.

Spring View Ct., 7314-Evan Joseph Silbert and Megan A. Geiger to Colby and Natalie Potter, $420,000.

Supreme Ct., 6843-Said A. and Sima Azimi to Farzana Akkas, $370,000.

Wadebrook Terr., 8710-Michael T. and Kristin D. Gallagher to Christopher B. and Kimmy K. Agbalog, $430,000.

VIENNA AREA

Center St. S., 137-Cadence On Center Corp. to Ruth Mary Hazel, $1.01 million.

Clovermeadow Dr., 1797-Saghi S. Ganjavi to Andrew L. and Mary E. Coats, $1.15 million.

Hunt Valley Dr., 8418-Gregory William and Lisa Ann Vogle to Adam Drue Klinowski and Mirriam Seddio, $740,000.

Litwalton Ct., 8722-Aaron J. Claassen to Fereshteh Ejtemai and Mark Walker, $550,000.

Northern Neck Dr., 1567, No. 202-Katherine L. and David A. Neal to Hayden J. Sloss, Jared W. Christopher and Sabah Khouri, $460,000.

Rockport Rd., 9511-George A. and Wei Song Sacco to Paul J. and Julie A. Junod Fisher, $915,000.

Tyson Oaks Cir., 7973-Satish and Kiran Abrol to Sampath and Indrani Seetharam, $550,000.

WEST SPRINGFIELD AREA

Barnack Dr., 6807-William M. and Laura E. Bentley to Tuan Dinh, Hien Ta and Phuongnghi Nguyen, $490,000.

Danford Pl., 7100-Catherine A. McGuire to Fatimo Lester and Maria Felizmina Leonildes Lobo, $557,000.

Garfield Ct., 8328-Richard L. and Lisa D. Craft to Adrian Jacob Merceron and Janice Alers Garcia, $448,500.

Huntsman Blvd., 6710-Christopher W. and Shawnna K. Kirkman to Ali O. Alsaeedy and Dalya K. Alagele, $553,500.

Kingsgate Rd., 8317-Michelle Fortin to Edwin Arrazola and Cindy Rosario, $270,000.

Painted Daisy Dr., 7808-Le Thi Lan Tran Trong to Hana B. and Jamison A. Carden, $475,000.

Rivington Rd., 6419-Citimorgage Inc. to Chi Thi Nam Phung and Thinh Thruong Doan, $430,000.

Sheridan Farms Ct., 8725-M. George Asfour to Michael Benjamin and Holly Scott Mann, $490,000.

Fairfax City

These sales data were recorded by the City of Fairfax Real Estate Assessment Office.

Excelsior Pl., 4323-Lawrence D. McGhee Jr. to Katherine Elizabeth and Ryan Andrew Stone, $615,000.

Hunter St., 10005-Charles M. Munse to Michelle Jaqueline Alfaro and John H. Boyles Jr., $417,000.

Main St., 10570, No. 213-Reg Investments Corp. to Joseph Richard Schmidt, $209,000.

Mosby Woods Dr., 10003-Ronald W. Townsen to Qida Lin and Danhong Huang, $243,000.

Orchard St., 10717-Moises Reyes to Constance O’Brien and Daniel Stansbury, $895,000.

Virginia St., 4006-Francis H. Nguyen and Thuy Thithu Ngo to Sean Xiao Zhang and Ping Chen, $485,000.

Falls Church

Among homes sold in Falls Church.

Broad St. W., 444, No. 403-Phillip Bacchus to Brandon Hoang Nguyen and Mai Bich Vo, $497,500.

Great Falls St., 213-Scott Whitaker and Jed Daniel F. Jackson to Bruce Frank Svechota-Kingsbury and Nadia Elizabeth Said, $831,000.

Marshall St. W., 206-Celebrity Homes Corp. to Olga Loffe and Marc Kasher, $1.4 million.

Seaton Lane, 1204-Bradley E. Gernand to Nigel Yates and Bernadette Adams, $665,000.

Washington St. S., 1136, No. T1-Christine M. Baldwin to Kimberly Ciccarelli, $245,500.