Fairfax County

ALEXANDRIA-BELLE VIEW AREA

Grove Dr., 6006-John K. and Sandra Muraca to Sanjayan Muttulingam, $1.39 million.

Potomac Ave., 6404-Benjamin and Julie Wickham to Marisa and David Heaton, $485,000.

Wakefield Dr., 6621, No. 314-Michael Carlson and Jennifer Haber to Keith W. Cleversey and Nazia Shah, $167,500.

ALEXANDRIA-FRANCONIA AREA

Admetus Ct., 6999-Robin Price Gross to John David Larimeer and Jonathan James Duffy, $407,000.

Ashby Lane, 7502, No. H-William H. Perry to Bonnie L. Nelson, $289,900.

Bold Lion Lane, 7827-Wayne Joseph and Carole Ann Jackson to Mark G. and Patricia A. Hatch O’Donnell, $580,000.

Burnett St., 6116-Rehana and Younis Jaat to Gregory Pinney and Emily Barnes, $600,000.

Chiswick Lane, 6921-Tinbit S. Abebe to Jorge Armando and Stephaney Andrea Morales, $324,600.

Curtier Dr., 6031-D-Charles Sabruno to Terri Lea Griffith, $218,000.

Ellingham Cir., 6990-Shirley R. Benson to Austin R. Davidson, $230,000.

Founders Hill Dr., 5909, No. 203-Rami and Rawaa Elhage to Bridget L. Scanlan, $265,000.

Gadsby Sq., 7428-Geoffrey Koehler to Robin E. and Michael A. Usry, $469,950.

Governors Pond Cir., 5723-Clay A. and Evelyn M. Brashear to Ken Eric and Soyoun Yasuda, $635,000.

Habersham Way, 5712-Katharine Lee Moody to Matthew D. and Erin M. Lukowiak, $460,000.

Heritage Hill Ct., 5721-William J. and Laura E. Maczees to Matthew J. and Brianna P. Thomas, $475,000.

Hyacinth Dr., 6129-Joyce A. Dickerson to Facundo Martin and Boumy Funes, $442,000.

Kimberly Anne Way, 5950, No. 102-Michael D. and Stacy H. O’Mara to Sean Higgins, $257,900.

Lemon Thyme Dr., 6108-German B. and Josefina F. Gavino to Kofi and Susan Mitchual, $715,000.

Manigold Ct., 7518-H. Arthur Sauer to Quana N. Higgins and Eric L. Runnestrand, $420,000.

Morning View Ct., 6643-Julie and John W. Wolfe to Ruth Anne DiMaria and Trevor Michael Wallace, $375,000.

Osprey Point Lane, 6500-Narathip Chitradon and Khemavadi Kunsik Mengrai to Brunelle and Carl Alexandre, $535,000.

Shropshire Ct., 5728-Donald Lee Bray to Judith Ann Grundy, $535,000.

Sweet Pea Ct., 6012-Hang Pan and Jiaqi Huang to Nathan Lee and Erin Elizabeth Hoffmann, $425,000.

Victoria Dr., 6921, No. 6921-A-Sandra Ireland to Jan David and Jean Baral Brown, $212,500.

Yadkin Ct., 6508-Anne M. Heishman and Kenneth E. Labowitz to Sujan Lama, $335,000.

ANNANDALE AREA

Alpine Dr., 6818-Michael S. and Sharon K. Defferding to Zarmina Hotaki and Hashmat Khaliqi, $920,000.

Beverly St., 7308-Richard R. and Lynn E. Hoffmann to Roger A. McNay, $785,000.

Championship Ct., 4099-Jason A. and Suzanne Hite to Cuong T. and Dedee Cai, $472,000.

Covent Wood Ct., 7482-Sherry S. Jones to Erick B. Zapata Rocha, $399,900.

Forest Grove Dr., 3807-Urban Relocation Corp. to Fabrice B. and Tiffany E. Leray, $653,000.

Ivymount Ct., 4355, No. 5-Diana Abbasi to Mohamed Abdalla Mohamed Ahmed, $195,000.

Pappas Way, 8624-Carole B. and Robert B. Gardner to Ba V. Nguyen, $585,000.

Woodburn Rd., 3706-William F. Delaney and estate of Robert B. Smith to Jessica Hannah Shim, $490,000.

BAILEYS CROSSROADS AREA

Ellery Cir., 3537-Dennis and Linda K. Baughan to Abinezer M. Teklegiorgis, $480,000.

Leesburg Pike., 6145, No. 607-Priscilla Burtt to Omar Najm and Tamara Albedi, $171,700.

Rio Dr., 3245, No. 308-Berhane B. H. Beraki to Jose G. Martinez Luna, $175,000.

Seminary Rd., 5505, No. 2414N-Ninoslav Zahrastnik to Sarah Etheridge and Wilson Etheridge Blakely, $329,000.

Seminary Rd., 5573, No. 203-Anna M. Chung to Ayan Qu, $210,000.

BURKE AREA

Birch Leaf Ct., 6428-Jean Frances Isaacson Oberle to Erin Almand and Jason Michael Hindes, $340,000.

Burnside Landing Dr., 6005-Brian C. Prindle to Scott E. Cannon, $680,000.

Fenestra Ct., 6473-Etuan Y. Chou to Wilmer A. Trejo, $255,000.

Kerrwood St., 6028-Gopal Pal to Lan Nguyen, $397,500.

New England Woods Dr., 5827-William J. and Sally Ruth Murphy to Jacqueline M. Atiles, $572,000.

Old Landing Way, 6062-Gordon Davis Saunders Jr. to Ann C. Derhammer, $255,000.

Quiet Pond Terr., 10200-Elizabeth M. McFarland to Andrew Daniel Deboissiere and Christina Doles Jasmin, $430,000.

Sailcloth Pl., 9508-Jacquelyn E. Spurlock to Thomas Moffett and Jessica Badger Darrow, $704,900.

Steamboat Landing Lane, 10359-Grace Leong Frederick to Ghanshyam R. and Margaret M. Patel, $639,000.

Wallingford Dr., 9406-Dennis J. and Katherine A. Nutt to Matthew Scott Ferguson and Kelli Kay Garcia, $586,000.

CENTREVILLE AREA

Ashington Ct., 13822-Hee Sup and He Joo Yum to Sehin Faris and Elias Assefa, $405,000.

Carlbern Dr., 14704-Casto J. and Emily De Biasi to Theodore T. Tanke, $435,000.

Climbing Rose Way, 14321, No. 105-Steven R. and Julie A. Spochart to Sung Lee, June Kue Lee and Choohee Song, $216,000.

Flower Hill Dr., 14774-Erika Benitez Mayen to Adrienne Essiaw, $420,000.

Glen Meadow Dr., 5126-Mohamed Madih and Laila Benjelloun to Andrew S. Vanderpool, $395,000.

Gringsby Ct., 14425-Jeremy R. Lamb and Mary Anne Keena to Michael M. Nashed and Erney Mikhael, $275,000.

Hidden Canyon Rd., 6240-Michael James and Gillian Austin to Kyle L. and Megan A. Witte, $519,990.

Kerrywood Cir., 6837-Christina and Alexander Menchaca to Waheed Ahmed Naimi and Najwa Usman, $395,000.

Marshall Crown Rd., 4973-Shelley L. Kramer to Sara Basazinew and Elias A. Newman, $685,000.

Oakmere Dr., 14555-Dae Kwon Kim and Sung Rye Lee to Erdenebulgan Byambaa, $420,000.

Red River Dr., 14116-Rajinder Kaur and Harwinder Singh to Noah Park Ferris and Yunseo Kim, $347,000.

Rosy Lane, 14300, No. 22-Paramount Investments Corp. to Tariq Habib and Sarahat Afroz, $227,000.

Sheals Lane, 5623-Moner A. Attwa and Hiba Aziz to Brian C. and Monica G. No, $515,000.

Stone Maple Terr., 6751-Stephen W. and Rolland Keith Burrill to Bibi Zelena and Roopnarine Premo Jagdeo, $340,000.

Sunset Ridge Ct., 6035-Kevin B. and Diane M. Wilshere to Wangjae You, $327,000.

Watermark Cir., 5854-Rick and Havala Casarez to Matthew J. and Estefania Weinbach, $375,000.

William Colin Ct., 5170-D-Terri Dee Morstad to Jennifer L., Michael K. and Linda Curtis, $185,400.

CHANTILLY AREA

Autumn Vale Ct., 13752-Marcela Machado Medina to William Alvarez and Cesar A. Lopez, $235,000.

Ellendale Dr., 13631-Sandra M. Slappey to Brian R. Sneath and Casey S. Nash, $535,500.

Louise Ave., 3787-Mallikarjuna Sarma and Uma K. Malladi to Kim-Lien Nguyen, $690,000.

Philip Lee Rd., 15108-Thomas M. Melson to Conrad Chmara, $375,000.

CLIFTON AREA

Megills Crossing Way, 6520-Walter P. and Ilse J. Kleiman to Sen and Lianhua Huang, $880,000.

Springs Dr. S., 13812-Donald R. Hall to Geremi and Peter Howard, $660,000.

FAIRFAX CITY AREA

Alcoa Dr., 3981-Sunita R. Gupta to Hussein Kohy and Hulkar Razm, $635,000.

Bannockburn Ct., 4031-Darrel G. and Christa Rapier to Samuel Junhyun Han, $541,990.

Bellmont Dr., 11226-Cimon A. and William E. Cox to Sammy S. and Judith Mbanga Pani, $729,900.

Dequincey Dr., 5020-Dennis R. and Diane P. Britton to Andrew D. and Alyssa N. Grabel, $540,000.

Falcon Sky Dr., 11600-Ziberty Falcon Corp. to Enzo and Anastasiya Algarme, $1.2 million.

Gainsborough Dr., 4931-Gordon L. and Gregory Lawson Postle to David E. Doyle, $621,000.

Greenway Ct., 12101, No. 207-Lyman J. and Marie D. Hardeman to Kira Caporale, $225,000.

Helmsford Lane, 4408, No. 204-Jeremy B. Rood to Giovanna Antonietta Pino, $211,000.

Lochleven Trail, 4177B-Arbenik Petrus to Daniel L. Deulus and Karen S. Devigili, $399,000.

Majestic Lane, 4347-Kamran Nosrat to Sean Andrew and Emily Anne Gagnon, $500,000.

Maximilian Ct., 3925-Kay Woollen and R. Jeffrey Holtmier to James B. Sullivan, $545,000.

Melrae Ct., 13113-Estate of Noralea W. Dalkin and Christy L. Murrell to Georgia T. Koliopoulos and Barry L. Brown, $550,000.

Muirfield Lane, 13008-Sawat and Vilairat Hansirisawat to Navanath Ramchandra and Asmita N. Jadhav, $880,000.

Paxford Ct., 5524-Daniel J. and Pamela J. Stubler Festa to Frollan P. Sanchez Soto, Carmen D. Zuniga Zuniga De Sanchez, Andrea Brigitte Sanchez Zuniga and Walter Gallardo Torres, $416,000.

Penderview Dr., 3900, No. 1425-Rosebella A. Odenyo to Patricia Joan Naber Irving, $230,000.

Persimmon Cir., 3869-Daniel K. and Allswell Abrnes Pryce to Haixia Liu, $295,000.

Portsmouth Rd., 5021-Lawrence R. Flint to Elsa E. Miranda and Gloria D. Coronado, $575,000.

Prosperity Ave., 2665, No. 336-Anh Thien Nguyen to Dilip Rewtani and Shweta Bhalerao, $327,000.

Quail Creek Lane, 13140-Cheng Huang Lin to Carlota Lin and Rui Wu, $350,000.

Runabout Lane, 4329-Cathleen Marros to Michelle R. Su, $405,000.

Shooters Hill Lane, 5513-Colleen S. Pilliod and estate of James M. Sheffield to Christopher Michael and Stephanie Medford, $575,000.

Valley Oaks Dr., 3731-Cuong H. and Al Linh Nguyen to Baskaran Arumugam and Gayathri Jagadeesan, $850,000.

Westbrook Mill Lane, 11318, No. 303-Mark T. and Valerie A. Huse to Leslie Pong Im Kim, $310,000.

Woodrush Ct., 11415-NVR Inc. to Xue Wang and Minjie Jian, $1.11 million.

FAIRFAX STATION AREA

Fairfax Station Rd., 11735-Ernest James Connon to Mary Beth A. and Brian T. Bruggeman, $895,000.

Lilting Lane, 11505-John E. and Suzanne W. Howell to Jon D. and Mary E. Murphy, $1.15 million.

Old Stone Fence Rd., 6517-Myong U. and Jae Bae Yi to Emily Sinne Liu, $829,000.

FALLS CHURCH AREA

Annandale Rd., 2842, No. 112-Jorge Garcia to Jackie Bong and Lacy Wright, $168,500.

Bolling Rd., 2812-Jason and Lindsay Brumbelow to Nicole N. Mendoza, $510,000.

Genea Way, 8092-Darryll P. and Catherine M. Baker to Thomas L. and Judith H. Irving, $525,000.

Holmes Run Dr., 7905-Alicia Ann and James M. Landis to William and Peggy Carrington, $600,000.

Knoll Dr., 3112-Christopher Conway and Joyce Elizabeth Poken Gettings to Cecilia Leslie Grageda and Saman Kashakhi, $960,000.

New Providence Ct., 2847-Carolyn A. McInerney and estate of Donald S. Beyer III to Shannon A. Woodson, $424,650.

Rogers Dr., 2925-Barbara Ann Boinest to William G.M. Hoffman and Donna L. Fava, $595,000.

Slade Run Dr., 3320-Mario Zelaya and Angela Melendez to Alvin Butler Jr. and Maribel Meruvia, $599,500.

Willow Point Dr., 7634-Alexander George and Jamie F. Assaley to Huan Li, $402,000.

FALLS CHURCH-PIMMIT AREA

Avon Lane, 2537-Stephen J. Sebesta Jr. to Steven M. Gross and Nicole L. Antolic, $615,000.

George C Marshall Dr., 2230, No. 226-Kyoung Choon Lee to John T. and Marguerite M. Noga, $280,000.

Hilltop Pl., 2137-Anuj and Neha S. Vohra to John Roland Williams, $960,000.

Nigh Rd., 7404-Ok and Bernadette Kim to Jiawen Zhong and Siyu Li, $600,000.

Pimmit Dr., 2311, No. 808-Kimthanh T. Nguyen and Kim Dung T. Nguyen to Alireza Amini Kashani, $245,000.

Salem Rd., 7608-Marianne Margaret Loan and Mary Susan Peyton to Patricia D. Spencer, $719,900.

FORT HUNT AREA

Alden Rd., 1201-James Richard and Collen Marie Harvey to Hauoraa Dandach and Roger Oswalt, $1.02 million.

Cedardale Dr., 8313-Gregory Scott and Michelle Lynn Lyttle to Keith and Mikyung Schilling, $730,000.

Neal Dr., 831-Haouraa Diala Dandach and Roger Daven Oswalt to Scott Gregory Driskill and Catherine Ann Culyba, $645,000.

Treebrooke Lane, 8214-George Mushalko to Timothy and Elizabeth Paget, $715,000.

GREAT FALLS AREA

Beach Mill Rd., 10626-Ahsun H. Murad and Sumeera Khan to John P. and Patima T. Morrisroe, $810,000.

Cup Leaf Holly Ct., 1009-Jane B. Bloodworth to Amy Lynn Robertson and Daniel Owins, $674,900.

Kentland Dr., 614-Christopher Jon and Susan Lynn Marentis to Alicia K. and Geoffrey H. Harkness, $1.98 million.

Tackroom Lane, 9602-Edgar A. and Lusette Lopata Smith to Neil A. and Susan M. Hughes, $1.2 million.

HERNDON AREA

Air And Space Museum Pkwy., 13670-US Bank Corp. to Frahang S. and Nahid S. Asgari, $710,000.

Ashburton Manor Dr., 3002-Lefteris and Randi L. Halavazis to Hao Fu and Wanchen Zhao, $790,000.

Barton Oaks Pl., 947-David L. Paulson to Juan Pablo and Julia Henriquez De Rodriguez, $380,000.

Cedar Run Lane, 13614-William B. Howell to Rajasekhar Molagavalli and Nirmala Gadde, $586,000.

Centre Park Cir., 12925, No. 301-Christian M. O’Keefe to Ramu K. and Padma V. Valiveti, $300,000.

Coates Lane, 13504-Salustio Martin Lerma Ruiz and Raquel M. Lerma to Phu H. and Mai T. Phan, $409,000.

Dranesville Rd., 719-Evereene Companies Corp. to Robert J., Patricia A. and Michael R. Tollini, $949,258.

Flat Meadow Ct., 3007-Gregory A. and Eileen E. Burke to Daniel F. and Sandra S. Gerges, $705,000.

Goldenchain Ct., 12200-Abbas Abousy to Iman Abed Mohammed Al Badrani, $1.35 million.

John Milton Dr., 2583-David and Jane A. Walker to Thomas B. Traynham, $540,000.

Lisa Ct., 1156-Kenneth A. and Marcia A. Davidson to Mark T. and Amber Ludwinski, $355,000.

McDaniel Ct., 908-Joan Robbins to Michael Herdman and Ghazaleh Joukar, $495,000.

Muirkirk Lane, 13428-Dorothy V. Brooks to Charmaine Madison, $500,000.

New Banner Lane, 2617-Jordan M. and Sheryl R. Schwartz to Joseph R. and Christina Cochrane, $585,000.

Southfield Dr., 3150-Russell and Susan Housley to Thomas Young Choi, Kyong S. Conway, Jong Hwa Lee and Mi Hyeong Choi, $650,000.

Tympani Ct., 963-Jonathan Hopkins to Phillip J. and Deborah A. Kratovil, $450,000.

Westcourt Lane, 2204, No. 203-Fahad Abdullah Alghofaily and Moudhi Hamad Abdullah Alrumaih to Manohar Vankayala, $257,000.

HUNTINGTON AREA

Edgehill Dr., 5919-Luis Delgadillo to Taylor Clark Roberts and Megan Hey, $430,000.

Huntington Ave., 2059, No. 1204-Christopher L. and Charlene A. Amorose to Saja Walton, $182,500.

Jefferson Dr., 2808-Heidi Lifson to Harold R. Denton, $320,000.

Mount Eagle Dr., 5902, No. 1412-Scott R. and Barbara S. Cassada to Rafeal Antonio Wilkins, $280,000.

Sable Dr., 5730-Wisam Hanna to Josh Shumaker and Emily Brauninger, $485,000.

HYBLA VALLEY AREA

Bryant Towne Ct., 7009-Morgan D. Tucker and Brandon M. Shore to Terron Levell Chever and Vigdis Syderbo, $360,000.

Courtland Rd., 1805-Brian M. O’Leary to Jodi Graul Bellacicco, $620,000.

Franklin St., 3114-Gary N. and Lisa R. Rogers to John K. and Liyang P. Riggins, $614,900.

Popkins Lane, 2411-Kyle and Sara Shoop to Jared and Kathleen Jakubowski, $685,000.

Strawn Ct., 7115-Tracy A. Heinzman to Cuong M. Tang, $370,000.

Windbreak Dr., 2419-Paco and Lorena Zambrano to Naresh Dhital and Ranjeeta Regmi, $385,000.

LINCOLNIA AREA

Cheyenne Dr., 6476, No. 304-Kelley Peters and Sohail A. Rana to Brittney Hensley, $299,999.

Cypress Point Rd., 6632-Christina L. Dobson to Thaniel M. Willoughby, $410,000.

Hershey Lane, 5526-William and Christine Eyler to Donis H. Almaraz, $495,000.

Merritt Rd., 4700-Nichole and Luis Andonegui to Jennifer D. and Luke J. Close, $665,000.

Split Creek Lane, 6249-Jefferson D. and Lara Sloane Taylor to Aaron G. Dexon and Tanisha L. Walcot, $633,000.

LORTON AREA

Cardinal Forest Lane, 9255, No. 201-Amet Gonzalez to Maria Del Carmen Rivera, $210,000.

Endicott Pl., 9004-Ashley Bacon Ward to Brian P. and Jennifer E. Hesselberth, $580,000.

Hagel Cir., 9825-Michael J. Wilson to Esayas Gessesse and Elisa T. Lemma, $248,000.

Igoe St., 8928-Phillip R. and Erin R. Hernandez to Michael T. and Paula C. Plourde, $719,900.

Laurel Ridge Crossing Rd., 9275-Theodore K. and Miwon Rhee to Elliott W. Kang, $505,000.

Power House Rd., 9115-Van Metre Homes at Liberty Corp. to Jeffrey M. and Ellen B. Bryl, $972,006.

Silverview Dr., 8503-Khaled and Hoda Said to Kreepa Thapa, $700,000.

Tea Table Dr., 7724-Christopher L. and Kathleen L. Bell to Garold W. and Heather Withers Sherlock, $548,000.

MCLEAN AREA

Birnam Wood Dr., 8019-Subodh Sunkar and Savitha Gopalkrishnan to Kamran Ghavami and Lelia Farhadi, $1.1 million.

Fleetwood Rd., 6900-Signet Residentil Corp. to Pannala Jaganmohan and Pannala Vijaya Reddy, $1.78 million.

Great Falls St., 1614-Jeffrey Wayne Kroh to Srikumar Gopinath Kuttuva and Ekta Srikumar, $1.23 million.

Hampton Ridge Dr., 1471-Michael W. and Rebecca L. Royer to Brennan and Cora Murphy, $949,000.

Ivy Hill Dr., 6626-Shelly Puri to Sayera, Arif and Asif Choudhury, $1.65 million.

Mill Rdg., 1098-Easa Al Ghandour and Seiren Ajineh to Michael and Lisa Weiss, $2.11 million.

Old Meadow Rd., 1808, No. 815-Mina Anneliese Yindra to Jimin Miao, $296,850.

Savile Lane, 1027-Artisan Builders III Corp. to Ariel Rad and Noelle Sherber, $1.75 million.

Spring Gate Dr., 1591, No. 3108-Raziyeh and Kamal H. Rezapolvi to Qimin Wu, $422,500.

Towlston Rd., 839-Peter and Judith A. Muhlberg to Robert Feitel and Sandi S. Rhee, $1.35 million.

Winter Hunt Rd., 1210-Mary Howard Saunders and estate of Catherine J. Howard to Brianne C. and Mark P. McConnell, $1.12 million.

MOUNT VERNON AREA

Brockham Dr., 8364-Robert E. and Catherine D. Weaver to Dawit Mandefro, Ergoye Erku, Kirubel Abebe and Surafel Abebe, $355,000.

Frye Rd., 7909-Boo Ja and Dong Sung Oh to Salvador E. Caballero Aguilar, $399,000.

Little Hunting Creek Dr., 3424-Nelson Orellana and Aracely Paez to Dennis Charles Madden, $398,000.

Pickering Pl., 4210-David A. and Candis M. Anhalt to Diego Luis and Heather Marie Flores, $684,000.

Southlawn Ct., 8540-Brandi Marie Sparks and estate of Brenda M. Miles to Peyman Karimian Sichani, $314,500.

Wyngate Manor Ct., 8591-Michele and Mary McLain to Zainab Fofana and Lansana Doukoure, $449,000.

NORTH SPRINGFIELD AREA

Dreyfuss St., 5707-Beverly A. and Louis M. Kronthal to Kyle E. Tyrrell, $450,000.

Long Pine Dr., 7633-Doris M. Davies to David Joseph Weiner, $470,000.

Thames St., 8434-Santosh Chopra to Racheal Iyabode Adereni, $599,900.

OAKTON AREA

Bridge Hill Lane, 2544-Sandra G. Martchek to Hemant C. Sharma, $1.68 million.

Cranbrook Lane, 11211-David P. and Jaydee O. DiGiovanni to Bradford A. and Mary B. Bleier, $855,000.

Hickory Forest Dr., 10330-Thomas John and Christine Frances Ryan to Spencer Dean Griffith and Jennifer Speed Byrnes, $1.02 million.

Oakton Manor Ct., 2821-Rick G. Schwartz to Cecilia M. Canadas and Ingrid Teasdale, $540,000.

Summit Square Dr., 3175, No. 5-D10-7 Summit Corp. to Abdullah Jefri and Ons Samih M. Alkhadra, $285,000.

Wayland St., 12010-Mike and Laura A. Bealey to Erika Lloyd and Ivan Lazarte, $670,000.

RESTON AREA

Barrel Cooper Ct., 11916-Victor D. Van Rees to Assad and Azhar Chowhan, $357,900.

Cabots Point Lane, 2109-Charles and Michelle Carrico to Jess and Sandra Iverson, $625,000.

Church Hill Pl., 1421-Alicia M. Palma to Jayne Jordan, $307,000.

Coopers Ct., 11853-Yeshimabet E. Gemechu to Changiz Aghdas and Hamideh Maleki, $310,000.

Goldenrain Ct., 1554-Scott Gibbons to Veronica Castro, $424,000.

Harbor Ct., 11220-Mark A. Smith to Janet L. Iocco, $300,000.

Horseferry Ct., 2353-Jeanette Marcinek McInerney to Jessica M. Thomas, $387,500.

Indian Ridge Rd., 11783-Tracy L. Conkin Snellings to Laya Muralidharan and Ravi Dhar, $510,000.

Lake Shore Crest Dr., 1701, No. 13-Lawrence C. and Linda L. Cook to Heather Zdimal, $311,000.

Market St., 11990, No. 1308-Gerry Notara to Srinivas D. Ballal, $382,000.

Murray Downs Way, 1328-Johnny and Bonnie Weida to Kyunja Mary Chung, $751,000.

Park Garden Lane, 1458-Jenevieve M. Creary to Nathan Yonren, $545,000.

Poplar Grove Dr., 1541-Jason U. Chang and Ji Young Joo to Brian Will, $360,000.

Stratford House Pl., 11776, No. 1202-Michael Joseph and Collen Keubel Lewis to Morteza and Maryam M. Salehi, $780,000.

Sundial Ct., 11315-Kim Mayer Chisolm to Candice Tamara, $263,000.

Sunrise Valley Dr., 11760, No. 408-Royce and Joy Agner Cardoza to Mary Therese Parisi, $232,000.

Tanbark Dr., 11408-Stewart Allen Luedke to Regina M. and Christopher Paul Donovan, $648,000.

Washington Plaza W., 11400, No. 303-Louise Tixhon and Edme Suzanne Giron to Britton S. Formisano and Carla Anne Cox, $280,000.

Woodstock Lane, 1618-Vickie A. Worthington and Michael R. Stickney to Zaheer Iqbal and Sofia Noori Tanveer, $875,000.

SEVEN CORNERS AREA

Collie Lane, 3109-Nhan T. Nguyen to Maria Beatriz and Antonio Ovando, $405,000.

Manchester St. S., 3100, No. 1024-Joel M. Sackett to Muhammad A. Jamil and Tazeen Fasih, $163,000.

SPRINGFIELD AREA

Bethelen Woods Lane, 7972-Scott J. Frankel to Rasoul Samadani and Satkiran Phoul, $437,000.

Daum Ct., 9023-Erik Haynes and Debra C.B. Haynes to Ki Hak and Yoomi Hwang, $525,000.

Glen Pointe Ct., 7554-Richard G. and Brenda M. White to Michael James and Geraldine Swisshelm Shane, $1.08 million.

Gwynedd Way, 8529-Ghuman Properties Corp. to Javier B. Sampen Bustamante and Stephanie Ly, $435,000.

Jiri Woods Ct., 7373-Joseph and Elizabeth Blauwiekel to Ana Dreeze and Scott McIntosh, $400,000.

Laurel Oak Ct., 7482-Thomas M. Coyne Jr. to Stephaine Tram Anh Le, $400,000.

Lois Dr., 6830-Nelson E. and Maria E. Flores to Denise Edwards, $445,000.

Old Tree Ct., 8304-Ronald S. and Margaret S. Merriman to Evan J. and Megan A. Geiger, $600,000.

Sontag Way, 7116-Robert and Cynthia Gantt to Scott C. and Allison S. Hetzel, $575,000.

Springfield Oaks Dr., 8505-Sherylin Jude Byars Miller to Charles E. Collins Jr. and Hannah T. Knowles, $360,700.

Thomas Dr., 6318-John Huy Guyen Long and Anh Thuy Nguyen Long to Reyes and Xenia Gabriela Nunez, $440,000.

Westmore Ct., 6520-Susan L. Geisler and the Susan L. Geisler Trust to Zhongmin Chen, $465,000.

VIENNA AREA

Boss St., 8167-William J. and Patricia V. Beck to Patricia A. Hines and Adam G. Semitekol, $850,000.

Carnegie Hall Ct., 8181, No. 209-Wei Zhang and Hanchun Zheng to Ruiqin Wang, $275,500.

Center St. S., 432-Kristin Stotler to Peter A. and Trisha S. Meyer, $354,000.

Forest Maple Rd., 10309-Christopher and Diann Liedel to Michael J. and Kathleen P. McGhee, $1.31 million.

Gallows Rd., 2726, No. 1202-Federal National Mortgage Association to Peter Y. and Sandy D. Chon, $229,519.

Labrador Lane, 2009-Randall T. Bowlin to Evan Alexander and Ashley E. Uhl, $800,000.

Locust St. SE, 302A-Tiffany E. Kelsey to Constance R. Brockway and Toni Ann Tartaglino, $320,000.

Meadow Springs Dr., 2018-Jin Fu and Houqi Hong to Wenwen Xu, $678,000.

Shepherdson Lane NE, 110-Neville G. and Dulcie Callam to Peter Piotr and Rachel Michelle Szewczyk, $715,000.

Tazewell Rd. NW, 600-Kevin Daniels to Farokh Bayegan, $570,000.

Valeview Ct. NW, 304-Trac L. and Sherri L. Harris to Anne Noelle Marie Defot Sido, $605,000.

Windover Ave. NW, 440-Christopher R. Lages to Stephan and Madolynn Stemmer, $786,500.

WEST SPRINGFIELD AREA

Bayshire Rd., 5905, No. A-Linda M. Simms to J.W. and Mai T. Grodt, $107,800.

Everett Ct., 9138-Denny and Stephanie A. Kim to Ahmed Zejly, $319,900.

Gromwell Ct., 7706-Deborah S. Wilkes to Kibrom T. Hailu and Hana Asmerom Sium, $476,000.

Kerry Lane, 8631-Carmen Bere to Alicia Rose and Melody April Passemante Powell, $514,000.

Lexton Pl., 7701-A-Thomas W. Cooke to Golden M. Weldeman, $272,000.

Painted Daisy Dr., 7869-Michael and Gillian Schwarz to Colleen C. and Robert B. Pritchard, $485,000.

Rockledge Ct., 7722-Katerina Kane and Katerina Karousos to Lee M. Batts and Caterina Ciancio, $550,000.

Tiffany Park Ct., 9068-Nouman Hussain to George Tran, $396,000.

Winding Hollow Way, 8835-Venkirtaramen Suresh and Renuka Iyer to Jeffrey C. Stanley and Carolyn Elizabeth Burke Stanley, $420,000.

Fairfax City

Forest Ave., 10205-Robert M. and Camille C. McNeil to Michel J. and Pansy M. Norton, $485,000.

Maple St., 10610-David Wayne and Loretta Johanna McLaughlin to Jennifer Kivlin and Gabriel Malachi Brown, $356,000.

Norman Ave., 10619-Richard M. and Tara R. Ryan to Sreeram Reddy Byru, $620,000.

Ranger Rd., 9710-Daniel M. and Katherine E. Peat to Charles Fancher and Lily Safeer, $449,500.

Falls Church

Among homes sold in Falls Church.

Columbia St. W., 312-John L. and Kimberly A. Gifford to Nancy Ellen McCarthy, $1.46 million.

Tollgate Way, 125-Ana G. Echemendia Fuentes to Toby S. Heap and Michelle Mantooth, $880,000.