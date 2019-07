Fairfax County

These sales data recorded by the Fairfax County Department of Tax Administration in November 2018 were provided by Black Knight Inc. For information about other residential real estate transactions, visit washingtonpost.com/homesales.

ALEXANDRIA AREA

Rosser St. N., 3702, No. 104-Frew K. Getachew to Carolene and Sean H. Arnett, $140,000.

ALEXANDRIA-BELLE VIEW AREA

Quander Rd., 6704-Capitol Real Estate Investments Corp. to Brandon Terrell and George C. Dunaway, $579,950.

ALEXANDRIA-FRANCONIA AREA

Admiralty Ct., 5318-Alex A. and Carmen Marquez Romero to Ronald James Locher Sr., $359,900.

Austin Ct., 3401-Sonja Lucrethia Adkison to Yu Y. Chow and Yun F. Chen, $500,000.

Briarleigh Way, 6605-Agnes Jo Tepe to Jefferson A. Antill, $400,000.

Bush Hill Dr., 5769-Andre S. Karr and Karen L. Bagdasarian to Vijaya L. Alla and Christian R. Wagner, $855,000.

Clifton Knoll Ct., 7029-Patricia L. Hassein to Joyce A. Dickerson, $700,000.

Digby Green, 7455-Madison G. Patterson to Haiyan Zhang, $494,900.

Essex House Sq., 6100-A-Michael and Jenna Stevens to Genie R. Yurgaites, $300,000.

Founders Hill Dr., 5940, No. 301-John T. Furey to Dhaval Amrabhai Patel and Shristy Bhogal, $352,000.

Grange Lane, 6539, No. 104-Terra Lee Truono and Matthew Temple Shell to Mark D. Cummings, $327,500.

Hayfield Rd., 7706-Epr Investment Corp. to Wilder Soto, $400,000.

Island Creek Ct., 7711-Ruth L. Kelly to Nasreen Azizi, $784,900.

La Vista Dr., 5576-Michael S. and Lori M. Reilly to Sharla C. Toller, $884,990.

Les Dorson Lane, 6196-Asymptote Corp. to Sylvia Gonzalez, $445,000.

Norham Dr., 5803-Charity Quan to Sung Han and Cynthia Yoon, $390,000.

Pleasure Cove Ct., 5214-Yonathan Kelkele and Erin Barth to Matthew Reiser and Jenna Tokashiki, $413,500.

Taliaferro Way, 6276-Tania M. Bishop to Wolansa B. Mekonnen and Adam Tedia Yitna, $485,000.

Walkers Croft Way, 6280-Henry Joseph and Lorraine Sharon Roth to Mathew R. and Meghan L. Harmon, $550,000.

Yadkin Ct., 6522-Kajal Jagatsing to Nicholas P. and Jennifer S.W. Mudrezow, $365,000.

ANNANDALE AREA

Americana Dr., 4203, No. 202-Lim Heang and Saerk Phan Hout to Setahim Hom and Saoun Phan, $118,000.

Beverly Manor Dr., 7416-Eugene M. Jerebitski and Melanie E. Modjoros to Aaron P. and Thuy T. Guiggey, $675,000.

Chapel Dr., 8500-Vinh Dang to Samuel Ponjeya and Christina Chandran, $665,000.

Forest Grove Dr., 3920-Clifford F. and Elizabeth A. Burns to Wendafrash Geza Chew, $590,000.

High Point Ct., 4101-Farouk Mohamed Sabir to Haroon and Karla M. Curioso Ghaznavi, $745,000.

Jessamine Ct., 6699-Rosa Chin to Serena H. Kim and Sung Yong Lee, $865,000.

Pence Ct., 3474-Tom Tran and Thao Phan to Chin Tien Nguyen, Tinh Ngoc Phan and Dang Khoa Tien Nguyen, $558,000.

Saxony Dr., 8128-Robert H. and Kaye E. Rhodes to Madeline I. and Kevin J. Furlong, $685,000.

Woodland Ave., 8207-Ronald D. Silverman to Jeanne Tran and Nicholas Kalin, $749,100.

BAILEYS CROSSROADS AREA

George Mason Dr. S., 3701, No. 1116N-Sandra Brown and Laura Doris Patching to Stewart A. McGurk, $200,000.

Leesburg Pike., 6133, No. 307-Pranab Barua to Sandra Cesare Costa, $185,000.

Madison Lane, 3760-A-Jenny Wong to Roxie M. Brown, $330,000.

Rio Dr., 3245, No. 407-Ampon Wannissom to Phuong Huynh, $115,000.

Seminary Rd., 5505, No. 2506N-Waheed Awsim to Carlos Gabriel Davila Aubone, $267,000.

Signal Knob Ct., 3749-Fallas Gate Neighborhoods Corp. to Stuart A. and Jane A. Cohen, $689,990.

BURKE AREA

Blincoe Ct., 9601-Fabiana P. Galvez and Martin M. Cotignola to Amanda M. Koldjeski and Sherri R. Rice, $470,000.

Burnside Landing Dr., 6086-Daniel J. and Colleen R. Turgeon to Gerald Rashid S. and Cristina Roberts, $650,000.

Coffer Woods Ct., 6015-Brian Thomas and Mary Beth Antonelli Bruggeman to Soonei Kim, $563,000.

Gaines St., 5708-Beverly Kay Bryce to Christopher and Holly Martindale, $630,000.

Lake Braddock Dr., 9227-Allen P.J. Hill to Van Phna and Thao T. Tran, $583,000.

Nordeen Oak Ct., 5740-Anthony Michael Coratolo to Elisha Okyere, $265,000.

Peppercorn Dr., 5520-Pauline Mitchell to Samer Ramadan and Safa Osman, $319,900.

Sassafras Woods Ct., 10139-Kyle M. and Emily J. Seraphin to Robert Allan Hatcher and Kasandra Dawn Wood, $420,000.

Sutherland Ct., 5666-Juan and Campo Pagaduan to Michael William Bannin and Charlotte Fyfe, $414,000.

Walnut Wood Lane, 5761-Valerie Hyde Heruth to David A. Richards and Joshua Beebe, $429,500.

CENTREVILLE AREA

Basingstoke Ct., 6017-Patricia L. Isom and estate of Judy A. Isom to Zeth Dale and Bonnie Faye Westfall, $319,000.

Castle Harbor Way, 5100-Jung Ho and Sung Hee Lee to Thomas J. and Elizabeth F. Bonita, $325,000.

Coleman Ct., 13840-Marc L. and Yoojin Shin to Diana H., Joon H. and Aimee Y. Kim, $407,000.

Edman Rd., 14817-Mark Mellinger to Luna and Him Taing, $400,000.

Glen Meadow Rd., 5201-Eric A. and Gina M. Hill to Michael Earl and Michelle M. Peters, $640,000.

Grisby House Ct., 5911-Kenji J. Aimoto and Silvia B. Nakasone to Marcelo Aquino III and Imelda Dampios, $325,000.

James Harris Way, 6310-Frank J. Freitag and Elise M. Morelli to Krishna Karki and Ranju Khadka, $365,000.

Kerrywood Cir., 6902-Anne Marie Mareine Clem to Jenny Ecfal Acot, $385,000.

Meherrin Dr., 15452-Walter A. Baranyk and Patricia M. Innocenti to Velmurugan Subramanian and Vanathi T. Pandian, $690,900.

Pamela Dr., 5816-Center South Properties Corp. to Pinar Basar and Mark Burcher, $545,000.

Ridge Water Ct., 6853-Jose Babu to Lensa Abera and Addisu Taddesse Tefera, $398,900.

Saguaro Pl., 14359-Kim L. Hill to Gurinder S., Navjot K., Harinder S. and Nirmaljit K. Dhillon, $223,000.

Sheals Lane, 5637-Haifeng Chen and Li Sha Li to Andrew J. and Jihyun K. Lee, $505,000.

Stonepath Cir., 6225-Yoon No and Sin Ja Lee to Brahim Zit and Loubna Benhadva, $345,000.

Travis Edward Way, 5115-A-Kris Ungki and Su Hong to Megan Leigh Fitzgerald, $315,000.

Wetherburn Dr., 15183-John W. and Judy A. Crim to Erika Benitez Mayen and Ulises Orlando Mayen Hernandez, $512,500.

Willoughby Newton Dr., 5632, No. 34-Stephen and Kathleen Norton to Joshua Adam Winters, $251,000.

CHANTILLY AREA

Beech Down Dr., 3651-John C. and Anne Marie L. Goins to Nathan and Jennifer Killingsworth, $615,000.

Lees Corner Rd., 4104-Karen M. Ingram and estate of Kathleen G. Thomas to Marilyn Pichtel, $400,000.

Melville Lane, 13411-Keith and Jung Zandbergen to Michael C. and Sun Hae Kim, $625,000.

CLIFTON AREA

Kilby Landing Ct., 13208-I. Tsung Huang and Hsiao Hua Chang to Andrew Y. Kim and Sue J. Chao, $795,000.

Newman Rd., 6401-Andrew J. Martinek to Robert Kent and Kristen K. Hocutt, $550,000.

Stonefield Dr., 13938-Randall T. and Kelly S. Geist to William C. and Deborah J. Aceto, $645,000.

FAIRFAX CITY AREA

Alder Woods Ct., 3874-Roberta Kristine Coppock to Gary D. and Lisa Vaughn, $475,000.

Barnard Ct., 3128-Judith K. Lawrence to Jeffrey Glenn Cazenas, $400,000.

Blissful Valley Dr., 12455-Roushdy A. and Sanaa G. Nakhla to Daniel Steven Fam and Micheline Guirguis, $575,000.

Carisbrooke Lane, 4618-Cynthia A. Glover and Eric L. Brown to Sebastian Tezna and Lesley Elisabeth Frew, $599,500.

Chesham St., 2933-Elisabeth Binford to Lei Du and Bradley Carl Lynn, $800,000.

Fort Buffalo Cir., 12258-Marvam B. Sanjabi to Michael Joseph Dobbs and Christine Alessi, $329,000.

Garden Grove Cir., 12108, No. 204-Kenneth B. Arnold to Linghua Wang and Cheung Yu Liu, $240,000.

Greenwood Ct., 12103, No. 140-Fred B. Gorter III to Jessica Gonzalez, $250,000.

Helmsford Lane, 4412, No. 202-George Wei Ben Wang to Jocelyn Bromley, $249,000.

Kingsbridge Dr., 9804, No. 201-Michael L. Du to Thuy Trang Thi Hoang, $252,000.

Loreleigh Way, 9051-Ali and Leena Rouhani to Roberty Patrick Oliveri and Particia Ann Crisologo, $482,000.

Lynford Lane, 12012-David and Deborah White to Justin and Jennifer Mattice, $600,000.

Manor Hall Lane, 4412-Yvette S. Zasada to Caitlyn and Keith William Long, $469,888.

Mayde Ct., 4876-David R. and Karen Stokes to David A. and Deborah S. White, $893,000.

Melville Lane, 12809-Scott D. and Wendy L. Hatch to Lorraine A. Blackburn, $539,500.

New London Park Dr., 5410-Gregorio S. and Emilia C. Veluz to Seung Ho Lee and Jung Hwa Yang, $382,500.

Paynes Church Dr., 10830-Richard and Donna B. Curtiss to Paul and Erin Milas, $609,000.

Pickett Rd., 4409-John J. and Kathleen B. Walsh to Garrett and Christina Maria Cronin, $530,000.

Prosperity Ave., 2655, No. 2-Fairfax County Redevelopment & Housing Authority to Herbert Bradley and Lisa Lynn Bird, $122,126.

Prosperity Ave., 2665, No. 355-John Wesley Seacat and Erika Lynn Scheffer to Nicole, Paul and Danielle Crispi, $404,000.

Richardson Dr., 5120-Leanna D. Wilson to Christopher and Danielle Delo, $570,000.

Saint Marks Pl., 9203-Nancy Ann Pilon and Jeffrey Hongyun Chen to Joel F. Najar and Jessica Z. Porras, $829,000.

Silent Valley Dr., 3018-Matthew and Tera Jenkins to Mable Tun, $447,000.

Timber Meadow Dr., 4215-Laila Kinawy Mazeas to Volkan and Zeynep Celen, $647,500.

White Birch Ct., 3025-Walter N.S. and Marian A. Pflaumer to Alicia Miller and Aaron P. Tuttle, $505,000.

Worcester Dr., 4246-Kimberly M. and John G. Hart to Robert Earle Walcott, $608,500.

FAIRFAX STATION AREA

Hampton Rd., 10003-Guillermo and Jenny Avellaneda to David R. Bond and Taraneh Bigdell, $660,000.

Lilting Lane, 11567-Michael P. and Debra Nelson to Craig and Stephanie Karnis, $875,000.

Regency Station Dr., 10329-B&G Homes Corp. to William D. and Elizabeth H. Shaw, $955,000.

FALLS CHURCH AREA

Annandale Rd., 3445-Andrew L. and Mary E. Coats to Matthew R. and Tera M. Jenkins, $721,500.

Cherry St., 2851-Henry R. and Melissa L. Hyatt to Amanda J. Cohen and Brandon Scott Sibilia, $591,000.

Holmes Run Rd., 3073-Thomas S. Cushing III to Gretchen A. Kurhajetz and Douglas S. Moore, $760,000.

Lee Hwy., 7320, No. 20-Minh Chi Ngo to De La Paz Garcia and Trinidad Del Car Montoya, $213,000.

Nicosh Cir., 3009, No. 4405-Terrance Joseph O’Neill Jr. to Kristen E. Hopkins, $270,000.

Rose Lane, 3337-Marsha Naomi and Peter Frederick Allgeier to Stephanie Rosenbloom and Adam Edward Sheppard, $760,000.

Snowbell Lane, 6566-David Holtzman to Tracey Young Lee and Joel Richard Mulligan, $630,000.

Woodlawn Ave., 2830-David Charles and Carol S. Miller to Jose Tomas Andre and Carolyn Jane De La Torre, $750,000.

FALLS CHURCH-PIMMIT AREA

Dale Dr., 2320-Tiffany O. Kleemann Jones to Stephen J. Sebesta Jr. and Stephanie C. Midon, $1.31 million.

George C Marshall Dr., 2230, No. 908-Mahnaz Hassanzadeh to Deborah Lee Dustin, $420,000.

Hopewood Dr., 1962-Lorinda Lou Beller to Yangyang Jia and Mexi Zhou, $677,000.

Norsham Lane, 7710-Fredy Claure to Nathan P. Heminger, $505,000.

Pinecastle Rd., 7326-Mary E. and Elliott R. Oliva to Allison Gayle and Derek Robert Jones, $653,000.

Savannah St., 7612, No. 12-Luz A. Sanchez to Luot Nguyen, $170,000.

FORT HUNT AREA

Anesbury Lane, 1117-Elizabeth A. Barrera to Elyse Accto and Gregory S. Stephens, $669,000.

Creek Dr., 2305-Dabney R. Kern to Jeffrey M. and Elizabeth E. Palmer Gontarek, $835,000.

Fort Hunt Rd., 8915-Kevin and Mary Roe to J. Andrew and Margaret H. Swinton, $707,000.

Rampart Dr., 1797-James F. and Cynthia M. King to Noble E. Jarrell and Haejin S. Park, $875,000.

Vernon View Dr., 9013-Erika Ellena Primdahl to Paul Jutton and Lambrani Tsimbidis, $575,000.

GREAT FALLS AREA

Brian Jac Lane, 9509-Joseph H. and Sue G. Bumsted to Matthew James and Megan Jo Dicken, $1.12 million.

Dapple Grey Ct., 1106-Donal J. and Paula M. Donovan to Jennifer K. Elena, $1.1 million.

Patowmack Dr., 10859-John J. and Kathleen M. Reis to Christopher W. and Linda K. Hansen, $1.55 million.

Thomas Ave., 12031-J&T Home Design Corp. to Heikwan Cheng and Yiyun Zou, $1.15 million.

HERNDON AREA

Alan Shepard St., 3102-US Homes Corp. to Hyung Sup Kim and Bohae Lim, $670,000.

Ashdown Forest Dr., 2920-Rosa A. and Michael A. Ford to Rambabu Uppara and Madhurima Uppara Kowthalam, $565,000.

Bennett Farms Ct., 12004-Melanio A. and Violeta A. Molina to Kajal Nayyar and Shared Baraanwal, $1.17 million.

Centre Park Cir., 12909, No. 104-Thomas C. and Pamela Tari Ivey to Vijay Kumar Reddy Ennereddy, $310,000.

Centre Park Cir., 12954, No. 205-Shien and Chih Lee to Reddy Spaski Sankati and Kalpana Chavva, $296,000.

Copper Bed Rd., 13526-Mary Robic to Sasha and Baiba Simanich, $765,500.

Emerald Chase Dr., 2960-Richard J. Heim and Kathryn M. Palmer to Jason M. and Valerie Vitale, $591,000.

Florida Ave., 511, No. 216-Victorino Lazo to Rajat Kakkar and Lalit Kumar, $205,000.

Gordon Ct., 13502-Carole Schweitzer to Daniel Stephen Maselko, $575,000.

Kidwell Field Rd., 13132-Nafisa and Zarif Ayan Hasan to Kiran Kumar Poti and Padmaja Koduru, $385,000.

Marcey Creek Rd., 13064-Narasimha Bandaru and Radha Munagala to Govindaraj Kasiviswanathan and Selvaram Saranya Kanaga Sabapathi, $347,400.

Meadow Chase Dr., 1517-Leslie Jeffries to David and Valerie L. Cohen, $675,000.

Nathan Lane, 1617-Matthew Louis and Alexandra Malin Schumann to Thomas A. and Kimberly F. Kercher, $453,000.

Point Rider Lane, 13337-Robert F. and Nancy L. Costa to Nathan C. and Abigail F. McGuirt, $599,900.

Spring St., 401-Beeren & Barry Investments Corp. to James M. Johnson Jr., $525,000.

Thistlethorn Dr., 12986-Robert M. and Sheila F. Heffron to Changqing Wang and Hui Guo, $875,000.

Van Buren St., 1002-William Henry and Betty Jacobson to Magdalena and Robert Gorman, $540,000.

Westcourt Lane, 2204, No. 301-Sidney L. and Janet S. Wiggins to Reginald Tucker Lucas, $204,900.

HUNTINGTON AREA

Elmwood Dr., 3206-Tong X. Giang to Daniel A. and Aileen Joy M. Holland, $434,999.

Fifer Dr., 5848-John Edward Roessler to Conor Mahoney, $355,000.

Huntington Ave., 2130-Natalie McLarty and Brian Christopher Donohue to Katherine R. Watson, $308,000.

Midtown Ave., 2451, No. 502-Thomas Metcalf Jr. to David Lange, $275,000.

Mount Eagle Dr., 5902, No. 1507-Stayce D. Harris to Coreen A. Russell, $235,000.

Wyomissing Ct., 5815-Joseph W. St. Denis and Jing A. Wang to Jereal E. and Jefferson L. James Dorsey, $465,000.

HYBLA VALLEY AREA

Calderon Ct., 7501-H-Lawrence J. Walker to Marina A. Theodotou, $261,000.

Coxton Ct., 7530-G-Louise T. Nolen to Syed Sabih Alber and Ambreen Fatima, $263,000.

Grumman Pl., 7421-Delmi Del Carmen Trejo to Christopher David Lanham and Laura Louise Fontaine, $393,000.

Ransom Pl., 3633-Marsha Wright to Jeffrey William Reep, $442,000.

Stonebridge Rd., 3803-Rose M. Spielman to Dennis J. and Diane P. O’Hara, $515,000.

Tavenner Lane, 7334, No. 2A-Augustine B. Owusu to Latisha Few, $213,000.

LINCOLNIA AREA

Arcadia Rd., 4105-Clyde V. and Mizue F. Croswell to Mary E. Babcock, $470,000.

Chieftain Cir., 5379-Nancy Ann Nicoletti to Qasim Mueen, $685,000.

Declaration Sq., 6102-Berta Alicia Valdez to Joshua Adam Dailey, $335,000.

Harrington Falls Lane, 5641, No. 5641B-Lotus Homes Corp. to Anahita P. Galt and Christopher P. Sallarulo, $435,000.

Hershey Lane, 5603-Scott A. Johnson to Curtis and Julia Istomina Oden, $445,000.

LORTON AREA

Aspenpark Ct., 9114-Alicia Powell and Melody Passemante to Sara Hartmann, $315,000.

Cardinal Forest Lane, 9290, No. 301-Jonathan J. and Devon S. Han to Michael Joseph Collins, $237,000.

Enochs Dr., 8517-Julia and Nicole Mitchell to Necole Peralta, $421,900.

Hagel Cir., 9909-Michael Izzi to Abdul Wahab and Nayla Noreen Butt, $260,000.

Koluder Ct., 8578-Stephen E. Roberts to Jennifer Clark, $288,500.

Lorton Valley Rd., 9217-Nam Nguyen and Phoung Le to Valeriya V. and Bejan Shorish, $420,000.

Sego Lily Ct., 8412-Christopher S. and Theresa L. Phillips to Eric Rahe and Jennifer May Hall, $780,000.

Snapdragon Pl., 8405-Jeffrey W. and Mozellar Hetherington to Allen and Joyce Aaronson, $500,000.

Western Hemlock Way, 8861-Thomas Castro and Mildred Seijo to Rahul and Deepa Sureshbabu Nair, $865,000.

MCLEAN AREA

Carriage Hills Dr., 7476-Daniel Cronin to Timothy McCord Burns and Zhiyi Xu, $895,000.

Crestwood Heights Dr., 8220, No. 1505-Vahid Kompany Antighehchi and Danica Petrovic to Ramin Rak and Golnoosh Ghatri, $820,000.

Dunaway Ct., 6306-Belkeis Saleh Ghaleb to Shalika Basnayake Katugaha, $1.25 million.

Green Oak Dr., 7009-Shawn M. and Megan C. Potter to Mary F. Hoernig, $1.48 million.

Jerry Pl., 6608-Alexis K. and William L. Benard to Jody and Kyle Cullen, $755,000.

Potomac River Rd., 745-Arax Khachikian to Ying Shi and Zhaohui Jiang, $1.25 million.

Skipwith Rd., 1326-Donald M. and Alison K. Kerr to Julia A. Bowen, $1.32 million.

Spring Gate Dr., 1600, No. 2207-Seman M. and Tatyana Kats to Sun Hye Kim, $435,000.

Warner Ave., 1636-Wahid Sajjad and Rumana Riffat to Thomas R. and Christine H. Hinckley, $782,500.

Woodgate Lane, 1831-Francisco T. and Siocgo T. Villaflor to Seth E. Schneider and Xiolin Tang, $890,000.

MOUNT VERNON AREA

Brockham Dr., 8384, No. 29-VSK Properties Corp. to Rashad B. Myers, $168,000.

Granada St., 4401-Theodore J. Rabusseau and Dorothy L. Dilts to Joel Benjamin and Stephanie Ailene Beckner, $550,000.

Ludgate Dr., 9321-Brian D. and Aimee E. Berger to Mark Stephen Miller and Sheila Clary, $950,000.

Riverwood Rd., 3715-Scott M. and Joanna M. Ogden to Benjamin Michael Bechtold and Michelle L. Taeuber, $760,000.

Sprayer St., 4816-Paul Vagaggini to Jose Florentino Cedillo Lemuz and Manuel A. Pineda Zerrano, $405,000.

NORTH SPRINGFIELD AREA

Axton St., 7528-Kim Loan Ly to Kevin A. and Ut Thi Pham, $500,000.

Dunston St., 7420-Oliver and Lizelle Kopinski to Reza and Davood D. Hajaghaie, $536,885.

Independence Ave., 6608-Rebecca and Brian Chatwin to Arrey Robinson Faucette II, $454,888.

New Hope Dr., 6614-Daniel B. and Karen S. Ehrlich to Keeley and Sohail Rana, $627,000.

Thames St., 8461-Paul G. Olin to Amin Aramoon, $555,000.

OAKTON AREA

Elmesmeade Ct., 2911-William J. and Jane C. Toker to Suzanne W. Howell, $680,000.

Jermantown Rd., 2942-Anne M. Heishman and estate of Cyid Mosevy to Franklin Orlando Soruco Suarez, $360,000.

Oakton Terrace Rd., 10198-James A. Goodrich and Xuejiao Bai to Samuel Kooritzky, $325,000.

Summit Square Dr., 3175, No. 5-D4-Erik Price to Bobby Kwan, $229,900.

RESTON AREA

Aldenham Lane, 1423-Enda Kieran Ryan to Katherine P. and Charles T. Newland, $730,000.

Beacon Pl., 2043-Steven and Renee Rudd to Justin M. Reuter and Tara Taylor, $629,000.

Cartwright Pl., 2205-Zulgiqar and Sadia Zulfiqar Ahmad to Steven Wei Luu, $325,000.

Church Hill Pl., 1534-Roger G. and Luann L. Sievers to Tisha C. Flamer and Stephen F. Breenwald, $425,000.

Decade Ct., 11714-Justin B. and Jennifer B. Mattice to Pietro A. Fleri and Jessica P. Merez, $439,000.

Fairway Dr., 11500, No. 107-John Earl and Isabele Charnay Hopkins to Joseph and Arlene Sciortino, $530,000.

Golf View Ct., 1840-Jonathan and Tess Downing to Maria Teresa Boucas and Patrick D. Fuller, $526,000.

Headlands Cir., 2031-Orend Properties Corp. to Owen Yancey and Alexander Sturges, $305,000.

Ivy Bush Ct., 11539-Stacey L. Moyer to Sarah Kate Altenburg and Scott M. Neill, $388,000.

Lake Shore Crest Dr., 1724, No. 11-Myrna F. Klein to Elnita P. and Kimberley Diane Larsen, $268,000.

Lofty Heights Pl., 2213-Smithrose Investments Corp. to Joseph and Rebecca Sechrist, $359,000.

Market St., 12001, No. 332-Ann G. Webster to Wonkook and Nan Cheoy Park, $353,500.

Newbridge Ct., 11638-Larry N. and Elizabeth A. Katzman to Michael Christopher Speidel and Nahia F. Eltaher, $545,000.

Park Lake Dr., 1388-Nedda M. Dragisich to Paul and Carrie J. Kim, $752,000.

Purple Sage Dr., 1624-Rana Saeed Bhatti and Sumit Kapoor to Austin Shaeffer, $326,000.

Stratford Park Pl., 1851, No. 206-Yue and Christine Cao to Phyllis E. Kaye, $460,000.

Sundial Ct., 11316-Leonard Morgan and Alison A. Tedd to Thomas L. Murphy, $353,750.

Sunset Hills Rd., 11800, No. 217-Andrew J. and Doreen S. Tafelski to Wald Hassan and Eman Zenhom, $350,000.

Thanlet Lane, 10908-Virginia Nelson Yale to David H. and Amber E. Berger, $715,000.

SEVEN CORNERS AREA

Arlington Blvd., 6001, No. 309-Ann H. Scully to Hua Yuan and Cao Mei Xu, $125,000.

Fallswood Glen Ct., 3001-Kelly J. Olivier to Christopher John Avon, $695,000.

Munson Hill Rd., 6053-Scott McKissock and Miho Morikawa to Minh Vi Chau and Mi H. Tran, $630,000.

SPRINGFIELD AREA

Beverly Park Dr., 7203-Somphone and Bouakhay Sayasithsena to Nardos Berhane and Filmon T. Zere, $390,000.

Cimarron St., 6612-Top Choice 1 Corp. to Juanita Colon Rodriuguez, $429,000.

Debra Lu Way, 6677-Bruce F. and Jane A. Russell to Matthew J. O’Brien and Gloria Brokaw, $499,950.

Glen Pointe Ct., 7570-Wook Hyun and Vivian Thuy Kim to Clayton Douglas Crooks and Carrie Leigh Draheim, $1.1 million.

Kitchener Dr., 8459-Kimberly and Paul G. Myers to Andrew A. and Petya I. Lopez, $365,000.

Layton Dr., 7113-Linda L. Puckett to Juan J. Rodriguez and Felicidad Claros, $470,000.

Oriole Ave., 7408-Robert L. Jones to Noor Ullah, $336,000.

Southern Oak Dr., 7652-Catherine A. Virgenock to Yoseph Badwaza and Frenesh Belay, $404,700.

Stone Hill Pl., 8705-Wai Chi Yee and Fung May Yee Roth to Semee M. Yilma, $435,000.

Villa Del Rey Ct., 6927-Anbesse Tesfamariam to Biruk Tefera Moreda, $315,000.

Wind Fall Rd., 8338-Kenneth L. Miller and Irene Claudia Leon Miller to Glenn Fernandez and Naomi L. Caron, $348,000.

VIENNA AREA

Bellforest Ct., 2700, No. 109-William D. and Marie P. Cavanaugh to Steven S. and Anne McConnell, $445,000.

Brentridge St., 1775-Sophia Lee Yu to Taelor Kim and Se Young Lee, $834,000.

Chamberlain Woods Way, 1303-John J. and Sun Tok Barrass to Armando and Lori N. De Castro, $987,771.

Glyndon St. NE, 121-James D. and Pauline K. Knipe to Joseph C. and Nancy Schmelter, $1.05 million.

Leeds Castle Dr., 1618-Rosanna M. Young to Chaudhry Aneeb and Saria T. Sharif, $800,000.

Malraux Dr., 2221-Su C. Kim and Bomsu Park to Kenneth Lee and Yoo Sun Jung, $849,000.

Pieris Ct., 2057-Nima Binara and Pema Tulotsang to Kyle Qi Mu and Mei Fang, $624,000.

Springwood Ct. NE, 308-William P. and Joyce M. Ceconi to Jeremy and Lauren Staadeker, $1.33 million.

Tyson Oaks Cir., 7881-Roya Khodaie to Kshma Garg, $535,000.

Valley Dr. SE, 517-Ronald and Kyla L. Stach to Alexander George and Jamie F. Assaley, $1.38 million.

WEST SPRINGFIELD AREA

Bayshire Rd., 5935-Daniel Claude Meisinger to Scott Wood, $279,000.

Forrester Blvd., 8511-Daniel B., James L. and Florene H. Asher to Paulos C. Tsegaw and Elizabeth Habteselassie, $450,000.

Kingsford Rd., 5904-L-Kristen Leann Lindstrom and Kristen Michels to Huyen D. and Michelle D. Le, $210,000.

Lexton Pl., 7702, No. 69-Andrea K. Noseck to Piyushkumar and Jayesh Jariwala, $272,000.

Prince James Dr., 5908-James J. and Lucinda A. Szalankiewicz to Jerome Emanuel Morse Jr. and Darrielle Janece Rose Ward, $325,000.

Rolling Spring Ct., 6254-Chong H. and Mi Sun Reinhold to Robert C. and Hila Delong, $928,000.

Treeside Ct., 7907-Jace and Joanne Masa Matteucci to Linh Chi N. and Joshua R. Apolinario, $461,500.

Fairfax City

These sales data were recorded by the City of Fairfax Real Estate Assessment Office.

Confederate Lane, 10317-Mamie S. Burton to Alicamanda Nadeau and Nanci Reaves, $510,000.

Holly St., 4101-James P. Gavan to Sara H. Alfaro and Marie E. Iraheta, $349,900.

Lyndhurst Dr., 3790, No. 103-Daniel and Page Gayk to Walter David and Betsy C. Falcon, $206,000.

McCarty Crest Ct., 10089-Christopher and Denise Todd to Stephanie D. Starrett and Don J. Donchi, $930,000.

Oak Pl., 10615-Scott F. and Stephanie F. Robohn to Paul C. and Kathryn G. Waldschmidt, $750,000.

Ridge Ave., 9600-Robert A. Joshua to Angela Scanlan, $650,000.

Falls Church

Among homes sold in Falls Church.

Dulany Pl., 102-Thomas M. Ryali Jr. and Catherine L. Razzano to Ken C. and Susan C. Goodman York, $1.53 million.

Little Falls St., 407-Cynthia G. and Stephen J. Kuhn to Bharath and Kara Braciale Nath, $1.64 million.

Tuckahoe St. N., 1101-Bethia L. Sherman to Traci C. and Michael P. Cassilly, $706,000.