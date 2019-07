Fairfax County

These sales data recorded by the Fairfax County Department of Tax Administration in November 2018 were provided by Black Knight Inc. For information about other residential real estate transactions, visit washingtonpost.com/homesales.

ALEXANDRIA AREA

Brampton Ct., 6353-Ted Takle to Kajal Jagatsing, $580,000.

ALEXANDRIA-BELLE VIEW AREA

Columbia Dr., 6928-Dominic Adam and Elizangela Joy Storeli to Thomas Calvin Barnes and Noelle Slager, $483,500.

Jube Ct., 7022-Fauzoa Shafik to Jeremy R. and Jean C. Bartolome, $479,000.

Rollins Dr., 1603-Jacqueline Gulley Moran to Jeffrey William and Emily Bollen, $650,000.

Wakefield Dr., 6641, No. 305-Federal National Mortgage Association to Alexander Tabarini, $143,000.

ALEXANDRIA-FRANCONIA AREA

Algona Ct., 6123-Jerome Marsden Harig Jr. to Jaclynn K. Graybill, $428,500.

Ballycastle Cir., 5247-Oscar Hsu to Martins Mutuma Mugambi and Jane Waithira Irungu, $515,000.

Brickleigh Ct., 6472-Kevin L. Pollpeter and Lam Chung to Melissa A. Price and Luke D. Mirabella, $380,000.

Cadbury Row, 7509-Diane Sautman Nozik to Zulema and William Moran, $505,000.

Clifton Knoll Ct., 7032-W. Todd and Shannon M. Watson to Tien Tran Phan and Odommoni Nginn, $815,000.

Dunsmore Rd., 5317-Daniela Patterson Waytt Shew to David and Kristianne Nellermoe, $535,000.

Essex House Sq., 6128B-Michael G. Friedel to Elizabeth Cotto, $289,000.

Franconia Rd., 5611, No. 44-Eduardo A. Gaskin and Sixta Y. Aguirre Rauda to Deborah Woolen, $190,000.

Glenwood Mews Ct., 7318-Fairfax County Redevelopment and Housing to Muzein Redi Jabir and Zehara Yassin Musetefa, $182,184.

Grange Lane, 6541, No. 401-Cheye-Anne and Matthew D. Salyards to Hamza Taje Eddine and Sophia Khairi Felers, $300,000.

Haynes Point Way, 7704N-Priscila Melendez to Gillian Schwarz, $312,000.

Hillview Ave., 6126-Matthew E. Van Sant and Alice J. Trageser to James E. and Elizabeth A. Nerswick, $459,900.

Javins Dr., 4202-Stephen N. and John Kelsey to Jarvis D. Jackson and Thomas Carey, $507,000.

La Vista Dr., 5812-Timothy Ryan and Jessica C. Warnement to John P. and Penelope A. Huerta, $469,900.

Liverpool Ct., 7256-Delharty M. Manson to Jorge Vanegas and Wendy R. Hernandez, $390,000.

Morning Glen Ct., 6506-Silvia C. Hernandez to Anthony W. and Anna G. Richardson, $352,000.

Norham Dr., 5950-Ivome R. Borland to Cesar E. Ascecio Parra and Shirley P. Sanchez Salinas, $528,000.

Pratt St., 5825-Kyle V. Jimenez and Ciro A. Jimenez Gonzalez to Danielle M. and Ryan S. Bennett, $420,000.

Tammy Dr., 6057-Donald E. and Andrea B. Pratt to Eric P. Kopacz and Erin K. Lavelle, $605,000.

Warwick Cir., 6473-Bettie C. Coombs Spivey to Sara M. Allinder, $790,000.

York Rd., 5214-Rebecca M. and Jeffrey S. Johnson to Brian T. and Kathryn E. Zickel, $565,000.

ANNANDALE AREA

Americana Dr., 4309, No. 104-Tiffany O. McCoy to Paula C. Valenzuela Nari, $140,000.

Braeburn Dr., 8910-Andrew R. and Quincy C. Sheffield to Erin Kathleen Casey, $656,000.

Chapel Dr., 8518-Philip and Ellen S. McKissick to Christopher K. and Anne H. Suh, $600,000.

Donnybrook Ct., 7746, No. 106-Adren E. Cooper to Gerard Geaghan, $165,000.

Garlot Dr., 8006-June E. Davis to Brian Bell and Catherine Hoang Kim Ho, $725,000.

Holyoke Dr., 6448-U.S. Bank to Giovana Jimenez and Wilder Andia, $260,000.

King Solomon Dr., 4912-Howard S. Stone and Mary Lou Klaric to Malik and Marissa A. Epps, $675,000.

Montgomery St., 4912-Ahmed Bilal Gokturk to Daniel S. Shedd and Jennifer A. Lloyd, $605,000.

Ponderosa Dr., 4716-Michael S. and Sharon K. Defferding to Teng Wu, $606,000.

Wynnwood Dr., 4112-Jamal Fuad and Kathleen M. Pearce-Fuad to Rathi Turki and Hatem Rathi Shannag, $600,000.

BAILEYS CROSSROADS AREA

S. George Mason Dr., 3701, No. 2016N-Joshua Devisee and Louise M. Peterson to Ricky B. Burks, $220,000.

Leesburg Pike., 6135, No. 306-Jeffrey E. Chin to Mohnish Sidhwani, $170,720.

Powell Lane, 3800, No. 527-Shahla Makhlouf and Naglan Hussny to Cynthia C. Hartmann, $266,900.

Rio Dr., 3245, No. 703-Lauren Ann Shelton and Lauren A. Kelly to Jessica Wright, $192,000.

Seminary Rd., 5505, No. 410N-Dien M. Do and Huong T. Nguyen to James E. Shirey and L. Ann Emery, $197,000.

Tollgate Terr., 3707-Mehdi Roustayi and Maria V. Vannari to Roberto Jose Cooquis and Judith Pino, $1.08 million.

BURKE AREA

Blue Jug Landing, 9082-Denis R. and Patricia L. Mahony to Nicholas J. and Kelly Ryan, $547,500.

Burr Oak Way, 10613-John A. and JoAnn Borrelli to Miguel Alberto and Beth Ann Cantu, $525,000.

Heritage Landing Rd., 10426-Bruce N. Dozier to Stephen and Manuela Hawes, $725,000.

Marshall Pond Rd., 10055-Kay A. and Laura S. Wyllie to Elizabeth R. and Geoffrey F. Koehler, $640,000.

Oak Green Ct., 10866-Kyle L. Witte to Jacob and Heather Gomez, $390,000.

Peter Roy Ct., 9360-Yong Gyun and Kyung Chun Kim to Phillip Q. and Quang D. Pham, $429,000.

Reeds Landing Cir., 10503-Kathryn L. Mills to Aaron Amey, $437,000.

Schoolhouse Woods Ct., 10111-Maria and Frederick Leoncio to Farhat Seraj, $434,500.

Tisbury Dr., 6321-Herschell Philemon and Tracy L. Myers to Rowan M. and Aya M. Mahdi, $489,999.

Yawl Ct., 9503-Judy H. Walker to Raymond and Catherine Warman, $580,000.

CENTREVILLE AREA

Belt Buckle Ct., 14205-Li Zheng and Ting Liu to Jesus Alfredo and Mirna Reyes Pinto, $395,000.

Castle Harbor Way, 5108-Carla A. Riga to Nancy M. Bogucki, $315,000.

Connor Dr., 13329-H-Mamta Alizeh Patel to Alireza Masihi, $197,500.

Emerald Green Ct., 6410-Tongyan Liu and Ying Tang to Joseph J. and Heather L.S. Fehr, $615,000.

Frosty Winter Ct., 6244-Anurag and Sakshi Jindal to Christina and Linh Ton, $365,000.

Grape Holly Grove, 14305, No. 32-Kamrul Hassan Suhag to James Jaelim Lee and Anne Song, $230,000.

James Harris Way, 6328-Chae S. Yi to Seyedyounes Miryazdi and Farzaneh Kordnaveshi, $373,000.

Lavatera Ct., 5504-Soon Nam Oh to Jagnyaseni Panda, $925,000.

Mist Flower Dr., 13540-Yousuf Ashparie and Mujahida Chenzaie to U. Myong Yi, $560,000.

Patrick Ct., 6602-Margaret A. Condrill to Hoan Bao and Hanh Bich Thi Tran, $624,200.

Ridge Water Ct., 6869-Carl F. and Kolette M. De La Cruz to Carmen Louise Rivera, $397,000.

Saguaro Pl., 14391-Josefina D. Manalo to Augustina Eva Delgado, $230,000.

Store House Dr., 14499-Elvira Trillo to Cam Hoang Pham and Thuy Cam Thi Tran, $573,000.

Travis Edward Way, 5115-I-Sylvia Gonzalez to Divonne Chantey Holman, $210,000.

Winterfield Ct., 14703-Joshua R. and Jennifer L. Gray to Dipin Pratap Singh, Jalu Chaudhary and Puja Khonama Tharu, $360,000.

CHANTILLY AREA

Black Spruce Way, 13699-Mack D. and Veronica Syler to Rocio Rincon, $950,000.

Lees Corner Rd., 4407-Scott Ethan Ebol and Lazaro Arnoldo Lopez to Hong B. Tran, Tuong Ngoc Ngo and Hai B. Ha, $286,000.

Moselle Dr., 4231-Alvaro Marazzi to Jose Fernando and Laura Dias Gomes, $255,000.

Quiet Stream Ct., 13506-Michael J. and Janet K. Gaffney to Jonathan M. and Amy K. Boling, $650,000.

CLIFTON AREA

Briarcroft St., 6612-Thomas B. and Nancy E. Lilburn to Isabel Trask, $975,000.

Knights Forest Dr., 8324-Russell and Jennifer Heider Lloyd to Jeddah Joseph Parna Deloria, $860,000.

Orchard Hill Ct., 5850-Donald E. Petersen to Jack and Janelle Gill, $212,123.

Tiffany Ct., 7621-Edward H. and Joan F. Gaulrapp to Kenneth M. and Sandra C. Valentine, $740,000.

FAIRFAX CITY AREA

Ames St., 10707-Richard G. and Pamela R. Williams to Prabesh Pokhrel and Shraddha Pathak, $586,000.

Bastille St., 9523, No. 1-101-Trishan Esram and Na Wang to Marilyn A. Tjaden, Stephen Andrew Hood and Chloe Jihee Song, $520,000.

Bluegate Dr., 8912-Robert J. Patton Jr. and estate of Gary S. Lyman to Ashish Patel, $508,000.

Cavalier Landing Ct., 11547-Chue T. and Diem Bui to Aigerim and Meirbek Safiyanova, $474,000.

Cheshire Meadows Way, 5441-Mingshu Smithward to Wei Wang and Qianqian Zhong, $465,000.

Fair Crest Ct., 12616-Elgina I. Zakirova to Gauri Kaustubh Shukla, $314,000.

Fort Buffalo Cir., 12295-Martha E. Chapin to Patricia Crawford, $329,000.

Golf Ridge Ct., 12022, No. 430-Joseph Riley and Ruthong Sun to Kevin Poon, $300,000.

Guinea Rd., 4636-Lauren Melia and estate of Judith Lydia Beigbeder to Jeewani Muditha Kurukulasuriya and Bastian K. Rodrigo, $620,000.

Highland Lane, 3305-Susan L. Michelsen to Xiaoyi Zhong and Bochen Jia, $604,180.

Inverness Rd., 3781-James C. and Karly A. Barker to Ryan W. and Allison B. Leavitt, $545,000.

Liberty Bridge Rd., 12458B-Viswanath Gundavarapu to Logen S. Franklin and Morgan S. Yam, $433,500.

Loreleigh Way, 9075-John Radzicki to Noel Bolmer and Daniel R. Larcamp, $471,000.

Maple Hill Rd., 3825-Evergreene Companies Corp. to Jason Patrick and Evgenia Brown, $1.28 million.

Maylock Lane, 4200-Joseph Dettor to Kenneth A. and Noelle K. Tarr, $599,900.

Miniature Lane, 4430-Gilberto M. and Maria M. Bras to William H. Reger and Angelica Samudio, $498,500.

Park Green Ct., 4295-David C. and Elizabeth M. Reynolds to Matthew and Natalie M. Foley, $555,000.

Peach Leaf Pl., 13124-Gregory Brion and Janet M. Reimer to Ankit and Neeti Agarwal, $748,000.

Plymouth Meadows Ct., 5407-Susan E. Trayers to Yoeung Jin Lee, $430,000.

Prosperity Ave., 2665, No. 446-Luis G. and Ingrid M. Cisneros to Mona L. Thomas, $360,000.

Ridgeline Rd., 11397-Evelyn R. Akers to Bradley S. Salter, $670,000.

Santayana Dr., 9106-Daniel A. Rosenblatt to Tracy Yee and Marc Dano, $772,500.

Sleepy Lake Ct., 12318-Hye Suk Kim to Angela Muscat, $481,000.

Tortoise Pl., 13032-Victor Kahng to Joong S. and Carol C. Om, $670,000.

Water Oak Dr., 9733-Travis L. and Geeta K. Mullaney to Frederick C. and Jill E. Benson, $651,000.

FAIRFAX STATION AREA

Hampton Rd., 11110-Max S. and Deborah A. Green to Sandeep and Pooja Singh, $855,000.

Rutledge Dr., 6640-William T. Slaven IV and Leila K. Sarsenova to Neeraj, Ana K. and Shashi Bala Kochar, $1.3 million.

FALLS CHURCH AREA

Beechwood Lane, 2998-Sleepy Hollow JV Corp. to Robert T. Labes and Sheryl Markowitz, $1.32 million.

Deborah Dr., 7223-Joseph R. and Christina B. Cochrane to Bridget K. and Daniel R. Binder, $598,000.

Hall Ct., 3110-Denver S. and Nevalee A. Rhodes to Ramsey Kamel, $560,000.

Hughes Ct., 7306-Annette and Broni Kampans to Brian J. O’Hara, $575,000.

Lee Hwy., 7362, No. 62-Palle Corp. to Faiza Kada, $215,000.

Oak Knoll Dr., 2854-Ralph and Joann Moten to Sayes N. and Emily Ganpat, $410,000.

Rose Lane, 3436-Michael and Marie Sakowicz to Gina Salgado, $525,000.

Westmoreland Rd., 6842-Robert D. Benedict to Hannah M. Crabtree and Joshua S. Abramsohn, $499,000.

Yancey Dr., 7935-Charles and Teresa Longer to Ross Kinsman and Devon Davis, $540,000.

FALLS CHURCH-PIMMIT AREA

Dale Dr., 2325-Amr Adib to Mohamed Wafic Jaber, $1.25 million.

George C Marshall Dr., 2230, No. 1004-Mai Y. Koussa to Omar Koussa, $355,000.

Idylwood Station Lane, 2271-Joseph G. Bosco to Arisa J. Nakamori and Jared Y. Yamauchi, $576,500.

Overbrook St., 6432-Stephen P. and Hope H. Barber to Lisa Revitte, $848,000.

Prout Pl., 1911-Juan A. Nunez to Paul A. Kim, $510,000.

Savannah St., 7614, No. 14-Richard Salas to Remberto Diaz Rojas, $200,000.

FORT HUNT AREA

Gladstone Pl., 1100-Kenan and Stacy Yamaner to Shannon McCartan and Ryan M. Brooks, $825,000.

Rampart Dr., 2125-Ronald F. Cornelison and estate of Cynthia Thrower Jackson to Karin Christian and William G. Watkins, $995,000.

Wingfield Pl., 8101-Keith F. and Ewa J. Spain to James R. and Collen N. Harvey, $485,000.

GREAT FALLS AREA

Club View Dr., 335-Lawrence T. and Karen Graham to Abigail and James F. Colucci, $890,000.

Great Falls Forest Dr., 20043-James T. and Jonnel P. Floyd to Lydia A. Walker, $555,000.

Piney Pond Dr., 10807-Sarvin Sehhat to Durga Prasad and Ushakumari Nemani, $885,000.

Utterback Store Rd., 511-Joseph Facchina and Theresa Barnard to Loganathan Chellaperumal and Meenakshi Rajagopalan, $950,000.

HERNDON AREA

Alan Shepard St., 3132-U.S. Home Corp. to Srinivasan Adusumilli, $670,000.

Ashnut Lane, 13180-Angela and Ryan North to Naiden and Dessislava Nedelchev, $482,000.

Centre Park Cir., 12913, No. 409-Kevin Lange and Michelle Lange Brownlee to Anthony W. Fabietti, $315,000.

Cheviot Dr., 12027-James M. and Elizabeth A. Cutchin to Doan Trinh T. Pham and Kenn Hashimoto Miller, $423,000.

Copper Creek Rd., 2750-Michael M. and Kimberly L. Amin to Vijith Gamini and Ashoka Menike Gunwardhana, $755,000.

English Garden Ct., 12397-William B. and Kimberlee Fordyce App to Raja and Rajitha Chalamgari, $1.21 million.

Florida Ave., 531, No. 102-Russell C. Kitts and George J. Howell to Harrison Riner, $206,000.

Highcourt Lane, 2105, No. 401-Evan P. and Jonathan M. Levitt to Alec C. Nicewick, $260,000.

Kinross Cir., 3161-Scott J. and Cynthia J. Peters to Atin Chiranjiv Rao and Srilakshmi Poona Ravikumar, $752,000.

Marcey Creek Rd., 13172-Vincent D. and Sheila Antonelli to Kishore K. and Jessica G. Joseph, $308,000.

Monroe St., 1106-A-Evergreene Companies Corp. to Jeremy A. Blaney and Carmel M. Connaughton, $944,165.

Neil Armstrong Ave., 13722, No. 301-Nydia and Orlando Figueredo to Naveen C. and Madhulika Koneru, $398,000.

Point Rider Lane, 13389-Michael Powell to Michelle E. and Jonathan J. Wales, $550,000.

Summer Pl., 12526-Timothy P. and Nancie M. Barwick to Raghavendra V. and Sanchita N. Karnum, $920,000.

Thurber St., 1502-Silva C. Suzman to Christopher A. Guida, $665,500.

Venturi Lane, 13685-Lawrence P. Harris III to Mun Kit Tham and Carrie Kahyee Loh, $419,900.

Whitworth Ct., 1134-Muhammad A. and Sabiha Piracha to Jacobo D. Villanueva, Maria Portillo De Villanueva and Hilda Mejivar Portillo, $359,900.

HUNTINGTON AREA

Elmwood Towne Way, 3804-Robert S. Gurwin and John D. Rourke to Andre Joaquin Castillo, Hannah Jane Castillo and Evangeline Nunez, $590,000.

Huntington Park Dr., 2408-Earl R. and Norma E. Brown to Ricky L. and Amy E. Snyder, $687,500.

Midtown Ave., 2451, No. 512-William M. Crowe III to Byung Hee Carol Joe, $314,999.

Mount Eagle Dr., 5904, No. 716-Margaret R. Hutchins to Audra Woodley, $349,500.

HYBLA VALLEY AREA

Candlewood Dr., 7900-Nelson W. Smith III to Frank A. Blazich, $520,000.

Coxton Ct., 7532, No. 132-Bryan Matthew and Katherine V. Rutherford to Parvin Kouliev and Zemfira Koulieva, $250,000.

Memorial St., 3415-Lizabeth M. Krafft to Jordan L. Stuart and James C. Imoehl, $365,000.

Richmond Hwy., 6441, No. 301-Mary Ann Rudy to Lucero Marisol Arnez Salazar, Ramiro J. Marquez Coca and Demby Didier Marquez Arnez, $150,000.

Stover Ct., 7231-Jesse Joe and Nicoletta Slaughter to Gary L. Guenher and Julia Aristova, $374,900.

Toron Ct., 2505-Frank M. and Madhavi Capoccia to Francis W. Gerow, $695,000.

LINCOLNIA AREA

Autumn Glen Ct., 6463-Allyn B. Summa to Christopher McLaren and Leonora Souza, $426,100.

Cozy Glen Lane, 5265-Uriel P. and Michelle A. Klieger to Ranjan and Nivedita Ganguly, $658,000.

Edsall Rd., 6301, No. 309-Dennis K. and Karen L. Donehoo to Jon Emil and Myriam Alcira Peterson, $363,000.

Hazeltine Ct., 4505, No. F-Ebrahim Esfahani and Hourieh Ghasripour to Faith O. Baggett, $279,000.

Independence Cir., 5723-Philip and Maria Fadul to Dale and Phionia Allen Clarke, $355,000.

Pima St., 6405-Christopher Von McCaskill to Donald Leon and Barbara A. Gray, $550,000.

Virginia St., 4813-Meana T. Tahmas and Freba Ali to Ling Qin and Wenjun Guo, $980,000.

LORTON AREA

Ayden Lane, 9106-Hia T. Thai and Huy Q. Ly to Kaur Paul, $462,500.

Catbird Cir., 8230, No. 301-Joseph B. and Idalides Murphy to Ghulam Murtza and Mudsra B. Ali, $235,000.

Furey Rd., 9096-Brian K. and Trivia L. Cole to Gregory C. Smoots, $660,000.

Halley Ct., 8181-Habitat for Humanity to Joyce Ayaribire, $253,087.

Laurel Crossing Lane, 8189-Jason P. and Libby M. Sponsler to Altangerel and Narangua Orgil, $525,000.

Periwinkle Blue Ct., 8934-Maxine B. Case to Jeffrey W. Hetherington, $635,000.

Shepherd Hills Ct., 7817-Barg Inc. to Mulugeta A. Haile and Meseret B. Tegbaru, $389,900.

Stationhouse Ct., 8360-Bruce Roland and Mary Roland to Jose Silvio Vasquez Orellana and Jorge A. Avelar Morales, $300,000.

Wolford Way, 7665-Carolyn Sue Edwards to Alejandro Luis Zurita, $314,900.

MCLEAN AREA

Buchanan St., 1213-William H. Dempsey III and Karen L. Holzberg to Lisa M. and Mitchel A. Wynnyk, $890,000.

Centrillion Dr., 846-David K. and Pamela M. McCurdy to Jing Yang, $2.1 million.

Emerson Ave., 1450, No. 217-Frank T. Hardesty to Golnar Sheikholeslami, $1.25 million.

Forest Villa Lane, 1528-360 Homes Corp. to Nalini Kumari Sharma and Vivek Victor Mathur, $2.3 million.

Greensboro Dr., 8340, No. 1026-Monireh Salour to Neeva M. and Rajesh B. Pradhan, $478,000.

Hooking Rd., 7337-Ellen Yanuck and Alan Rosenblum to Saru Yaghi, $1.14 million.

Kennedy Dr., 1944, No. 202-Frank Pregano and estate of Virginia C. Pregano to Joel Blair Horne III, $245,000.

Lincoln Way, 1535, No. 103B-Peter A. Yeargin to Lyndsay Ryan Tiet Jen, $230,000.

Montvale Way, 7845-Mark W. and Maria L. Greenway to Roger F. Pillow and Debra J. Frederickson, $2.05 million.

Provincial Dr., 7621, No. 108-Eb Investments Corp. to Josephine J. Mitchell and William N. Neri, $390,000.

Snow Meadow Lane, 1354-Clifford M. and Kalpana H. Hall to James Errol and Calliandra Harris, $950,000.

Tennyson Dr., 6815-Richard and Margaret M. Spillenkothen to Robert R. Esposito, $1.23 million.

Tremayne Pl., 7721, No. 102-Eliana Romeo and the Eliana Romeo Revocable Living Trust to Soheir Fathi El Fadali and Hussein El Shafie, $295,000.

Westwind Way, 1776-Federal National Mortgage Association to Nancy Palechor Ceron and Mehmet Tavan, $339,000.

MOUNT VERNON AREA

Alcott St., 4205-House Buyers of America Inc. to Emilia Fitrell, $419,900.

Burke Dr., 5100-Edward Mackeil to Kelvin R. Wood, $750,000.

El Camino Pl., 3891-Exodus 1 Corp. to Peter Wordell, $165,000.

Hunter Murphy Cir., 8301-Kevork Emmanuel and Rebecca Ozbalik to Deanna D. Holmes, $419,000.

McNair Dr., 8816-M. Amanda Jordan and Cheryl Brewer to Richard J. Sowell, $385,000.

Rosemont Cir., 8428-Richard E. Thorpe and Judith A. Lipham to Seth A. Reed and Patrick S. Rivera, $380,000.

Steadman St., 8100-Alvis S. and Lisa A. Cardinal to Daniel Chiappin and Yordanos G. Tesfaye, $439,000.

NORTH SPRINGFIELD AREA

Columbia Rd., 5207-Katherine Lischke to Thomas Lupo, $470,000.

Dunston St., 7422-Fatimo L. and Maria Lobo to Matthew J. and Mary E. Heller, $507,500.

Jervis St., 7409-Maria Corazon Garcia to Cuong Quoc Ly and Nga Ngoc Thu Nguyen, $445,000.

Oldcastle Lane, 5224-Daffan Homes Corp. to Morgan D. Tucker and Brandon M. Shore, $591,100.

OAKTON AREA

Ashbrooke Ct., 10195-A-Lorene C. Perrin to Asha Ali Saeed and James Patrick Boone, $289,999.

Bushman Dr., 10300, No. 103-Billye M. Stevens to Conrad and Julie Mehan, $297,000.

Fox Den Lane, 3115-Jeanne M. Hogarth and Randal S. Butturini to Laurie S. Dyer and Greg Lewin, $640,000.

Miller Rd., 10502-William J. and Dawn McGlynn to Kevin M. and Vanessa F. McCall, $1 million.

Oakton Terrace Rd., 10212-Catherine Kosmides to Phong Ly, $328,500.

Sweetmeadow Dr., 11001-James A. and Yvonne Mrha to Jessica R. and Kyle W. Barton, $1.27 million.

RESTON AREA

Approach Lane, 2043-Amit and Amit A. Patel to Phoung Nam Kieu and Ngoc Anh Cao, $475,000.

Breton Ct., 11803, No. 32C-Tzeitel A. Barcus to Yekaterina Pokoleva, $235,000.

Cedar Cove Ct., 2257-David S. Shapiro to Ryan and Laura M. Jenkins, $608,000.

Cobblestone Lane, 2097-Clark T. and Katherine W. Dudley to David and Bridget Greci, $619,990.

Deer Point Way, 1522-Brett Lewis to Kevin P. Mockler Jr., $550,000.

Fieldthorn Dr., 1624-Georgia V. Cassedy to Amanda L. Jones, $369,900.

Greenbriar Cir., 1701-Steven B. Sligar and Liduina Diepstraten to Charles T. Mansfield Jr. and Louise Toland, $690,000.

Hearthstone Ct., 11521-Vineet and Misha Bhat to Alf Boiling and Padideh Nikouei, $496,000.

Hunters Run Dr., 2211-Angela Collins Young to J. McCall Martorelli, $210,000.

Ivy Oak Sq., 1757-James D. Hasselman to David S. Anderson, $375,000.

Lamplighter Way, 1268-Joelle A. Kunkel to Jacquelin B. Norell, $745,000.

Moorings Dr., 1528, No. 8B-Sharon Green to Jeffrey H. and Nancy Chen, $229,000.

North Shore Dr., 11763-Vijay N. Wagh to Calvin D. Harris and Gray Wells, $564,000.

Parkcrest Cir., 1629, No. 8A/200-Adam Nelson to Chris A. McCarthy and Margaret A. Richards, $239,900.

Pyrenees Ct., 2499-Sarah Y. Solari Hayes to Carrie I. Thomas, $352,000.

Silentwood Lane, 11189-Andrey and Elena Veretenov to Timothy J., Gary J. and Patricia A. Berrian and Kelly Martinez, $385,000.

Sundial Dr., 1309-Barbara J. Derosa to Marita J. Fernald, $545,500.

Sunset Hills Rd., 11800, No. 308-Madhuri S. Tata to Linda C. Sherman, $375,000.

Thunder Chase Dr., 12608-Kevin M. and Vanessa McCall to Hanif Drzal, $680,000.

Windleaf Ct., 11400-S-Amy L. Levine to Maureen E. Gustafson and Adena G. Smith, $345,000.

SEVEN CORNERS AREA

Arlington Blvd., 6001, No. 724-Ricardo J. and Sayeh Y. Luis to Ludvigsen F. Diaz De Oropeza Navia, Kevin Diaz De Oropeza Villarroel, Ludvigsen Di Goldville and Maria J. Villarroel De Diaz De Oropeza, $249,000.

Hazelton St., 3103-Beth M. Search to Alejandro Olvera and Anastasiia Olvera Velasco, $545,000.

Sleepy Hollow Rd., 3345-David F. and Jane A. Forsythe to Gregory Diephouse and Thu Anh Vo, $825,000.

SPRINGFIELD AREA

Brandeis Way, 7722-Camelito S.M. Macatangay and Portia G. Macatangay to Mileydi Marili Trinidad and Isidoro Aguilar Sandoval, $350,000.

Constantine Ave., 7216-John L. and Frankie S. Downs to Louis Ferdo Mercado, $515,000.

Durer Ct., 7781-Valerie J. Fletcher to Chelsea Marie and Thomas A. Jackson, $355,000.

Hanover Ave., 6403-Douglas R. Cushman and estate of William D. Cushman to Vinh Han Tran and Phuong Ly, $445,000.

Kite Flyer Ct., 6825-Thao T. Thai and Diem Thuy Tran to Carlos and Kimberly Ledesma, $520,000.

Levi Ct., 6276-Karin Jaritz to Xianghao Jing, $450,000.

Mulberry Bottom Lane, 7705-Michael and Joanna Leger to Richard R. Kelley, $505,000.

Racetec Pl., 6342-Stephanie M. Murray to Richard and Kum Stoy, $399,950.

Spring Creek Ct., 8609-Brian J. and Lisa D. Pratt to Reza Vatanpour and Vida Mehrabkhani, $343,000.

Stone Hill Pl., 8724-Mitchell P. and Kimberly M. Jones to Panasiri Prasong and Sutep Anudej, $500,000.

Wadebrook Terr., 8708-Shaima Popal to Muhammad Bahabib, $450,000.

Zekan Lane, 6420-Troy Maisel to Virasack and Tianesay Savanh, $475,000.

VIENNA AREA

Bellforest Ct., 2711, No. 305-Roy and Danielle Stephan to Ninnate and Sean J. Dunaway, $370,000.

Broadstone Pl., 1493-Saif Khamis Ai Romaithi to Jayasri and Anilchand Chadalavada, $1.26 million.

Clifdale Ct., 1833-Synergy Real Estate Solutions Corp. to Dolores S. Des Jardins, $925,000.

Frederick St. SW, 910-Dale M. Krumviede to Arun S. and Lauren M. Maiya, $710,000.

Hilltop Ave., 8339-Kevin R. Mee to Adam W. and Andrea Salerno, $715,000.

Liberty Tree Lane, 9528-Donald D. and Enid J. Park to Michael E. Roberson and Anne C. Tartaglia, $978,000.

Mashie Dr. SE, 404-William Wood and Karen W. Mann to Steve Valenzuela, Young Lee and the So Young Lee and Steve Valenzuela Re, $970,000.

Ninovan Rd. SE, 918-Swan Homes Corp. to David C. Kenna and Margaret A. Fraser, $1.45 million.

Potterton Cir. SW, 913-Margaret A. MacLeod to Joseph Aaron Superak, $590,000.

Tamarack Dr., 10224-Kathleen A. Funk and Patrick R. Blasz to Robert W. and Catherine V. Candela, $890,000.

WEST SPRINGFIELD AREA

Ashbury Dr., 6910-Thomas E. Fish to Paco and Lorena Saray Zambrano, $510,000.

Chaney Ct., 6406-Richard P. and Sarah E. Schneider to Amin Kara and Heba Shwehdi, $370,000.

Galgate Dr., 7104-Eric Rasmussen to Paula Ramsey Chhim and Felipe Ignacio Rojas Vuylesteke, $615,000.

Hillside Rd., 6118-Maria and Victor Oliva to Christina Ani and Estilita Mirador, $310,000.

Kingsford Rd., 5927-Maria Pilar Segura to Joseph F. Kirby Jr., $300,000.

Lexton Pl., 7706-A-Adam S. Ebert to John and Mary P. Christakos, $199,900.

Sherborn Lane, 6104-SKL Corp. to Claire and Robert Scruggs, $615,000.

Tyner St., 6201-John Allen and Rae Ann Sheard to Kevin G. Lee and Ouza L. Zhao, $551,587.

Fairfax City

These sales data were recorded by the City of Fairfax Real Estate Assessment Office.

Courthouse Dr., 10457-Kwan Lye to Gang Zhang and Huijun Dong, $435,000.

Howerton Ave., 10713-Anna Elais to Peter A. and Tina L. Elias, $550,000.

Meadow Bridge Lane, 10514-David W. Ferreby to Michael H. and Marica L. Summers, $675,000.

Old Lee Hwy., 3550-Elaine T. Cannon Ryan to Omar E. Cerezo and Liliana B. Orellana, $500,000.

Tusico Pl., 3885-Kevin P. and Kylie M. Starace to Peter N. Stearns and Donna L. Kidd, $864,000.

Falls Church

Among homes sold in Falls Church.

Fulton Ave., 608-William and Danielle Franco to Daniel J. and Courtney C. Mooney, $1.44 million.

N. Maple Ave., 305-Lawrence H. and M. Elizabeth Marum to Barbara Bernice Smith, $750,000.

Parker Ave., 713-Edward L. Newburn to Cari E. Cistola and Zachary Hanif, $940,000.

N. Van Buren St., 322-Brett S. and Cristina Rugo to Jeffrey J. and Lynda S. Stuchel, $1.01 million.