Fairfax County

These sales data recorded by the Fairfax County Department of Tax Administration in March 2019 were provided by Black Knight Inc. For information about other residential real estate transactions, visit www.washingtonpost.com/homesales.

ALEXANDRIA AREA

Wheat Ct., 3912-Yolanda E. and Elsie M. Corro to Jessica Annette Feldman, $555,000.

ALEXANDRIA-BELLE VIEW AREA

Cavalier Dr., 6404-Lauren D. Chuk and Lindsey M. Weaver to Patrick Keith Hardin and Gillian Susan Oak, $649,000.

Kenyon Dr., 6834-Imtiaz Ahmed and Razia Sultana to Adeel Amir, $303,000.

Potomac Ave., 6504, No. A2-Blake Lingle to Kaushal Shah and Reena Thaker, $215,000.

Swarthmore Dr., 6803-Matthew and Karen Weber to Justin K. Holmes, $485,000.

Wakefield Dr., 6631, No. 519-Zak McNamara to John J. Mellusi III, $160,000.

10th St., 6536-Peter A. Lewis to Kelly L. Hesaltine, $364,000.

ALEXANDRIA-FRANCONIA AREA

Ashby Lane, 7501, No. M-Judy Lee to Andrea Levy, $312,500.

Birchleigh Cir., 6404-William J. Newmeyer Jr. to Annette Reed, $440,000.

Bristol Way, 6114-William P. Langford to Linda N. Nguyen and Jasmine Sierra Dang, $340,000.

Chapel Cove Ct., 5201-Paul Jozwiak to Jessica Marie Lemus, $405,000.

Curtier Dr., 6018-A-Phuong T. Pierson and Andrew D. Dahlburg to Alexandra C. Cantrell, $220,000.

Driftwood Dr., 6221-Paul Shapiro to David and Rebecca Chiang, $509,000.

Ericka Ave., 6845-Joshua Sullivan to Nathan and Fiona Scott, $420,000.

Franconia Rd., 6024-Gene D. Robinson III and Dorothy K. White to Shahinoor Islam, $550,000.

Gadsby Sq., 7442-Gayden Prince and Michael Edmond Akhbari to John Peter Vail and Rebecca Elizabeth Lamm, $472,000.

Good Lion Ct., 6006-David H. and Kimberly Malech to William Campbell Weissert and Monica Cristina Medel Valdivia, $590,000.

Heatherwood Dr., 6082-Joseph H. Zajac to Thomas J. and Brittany M. Herron, $465,000.

Katelyn Mary Pl., 5804-Diana M. Leonardo to Emily Conine, $319,900.

Kincardine Ct., 7805-Caterina Sanchez Tarver to Alex C. Speder and Krista M. Heim, $495,000.

Lake Cove Dr., 7110-RC Investment Trust to Zachary M. and Kellie N. Gunderman, $519,500.

Mary Caroline Cir., 6923, No. I-Rudy A. and Yanci K. Morales Cisneros to Carmel Annalisa Ford, $271,500.

Meadowleigh Way, 7400-Dolphin Investments Corp. to Peter Edward and Janelle L.J. Cox, $465,000.

Morning View Ct., 6612-Sonya L. Sacks to Joshua Robert and Abbigail Lynn Danzig, $353,000.

Rockleigh Way, 6636-Stefanie K. and David L. Haigh to Elina Mirna Reyes and Maria Gabriela Madriz, $420,000.

Sharon Chapel Rd., 3506-Michael and Diana Marousek to Paul Stephens and Lisa Ann Woodbery, $590,000.

Stegen Dr., 6130-Colleen F. Prasil and Carole A. Klase to Aaron David, Stephen L. and Mary Sharon Willey, $821,900.

Terrapin Pl., 5904-B-James and Blair Green to Lauren E. Miller, $267,500.

Victoria Dr., 6905-E-Philip B. Hayes to Jennifer Simmons, $234,000.

Wescott Hills Way, 6002-Fawad Muslim to Kevin and Grace Shiell Phelps, $527,750.

Wigmore Lane, 6101, No. L-Kevin T. Bates to Annemarie Gasparik, $255,000.

Wilton Crest Ct., 3342-Joseph A. and Gerri L. Peloquin to Robert Howard McNamee, $630,000.

ANNANDALE AREA

Americana Dr., 4945, No. 106-Han Mas Bi Choi to Seung Ho Jung, $180,000.

Ashley Glen Rd., 7822-Mikdad Marouf to Philip Phong Tran and Hien Thanh Le, $483,000.

Beverly St., 7233-Gary and Tracie Nisker to Andrew R. Bridges and Laurel C. Hassberger, $750,000.

Chester Dr., 7410-Christopher Paul and Brian Alexander Coleman to Richard and Erika L. Christensen, $525,000.

Dassett Ct., 7809, No. 201-Elaine Will to Christian Oliver Penaloza, $210,000.

Elizabeth Lane, 4151-Frederick A. and Louise S. Pearson to Amit and Neena Gohil, $655,000.

Guinea Rd., 4605-Amit and Neena Gohil to Kemal D. and Seher Emmez, $575,000.

Jayhawk St., 7128-Son Suk Kim to Que T. Luu and Trieu Thanh Tran, $524,700.

Lafayette Forest Dr., 7702, No. 13-Eun Yun Lee to Jung Pae Pae and Tong Yeon Khang, $289,000.

Lake Blvd., 3900-Francis X. Riley to Lynn Mai, $600,000.

Mangalore Dr., 4112, No. 101-Fulan Li to Lindsey Thuy Vo and Colin Nguyen, $190,000.

Oak Hill Dr., 4117-Jose E. Suarez Marill and Maria Isabel Cadenas to Quan Nyen Tran and Thiem Minh Ngo, $510,000.

Private Lane, 8262-John and Angela A. Emery to Christopher Renn and Victoria Lindros Mansuy, $1.1 million.

Royston St., 7709-Frank Matthew Silvestrini to Erika Camacho and Fernando Hevia, $607,500.

The Midway, 8256-James and Tatsiana Commette to Marc Edward and Eileen Trina Lafortune, $565,000.

Whispering Lane, 4106-Eric Warren and Barbara Sowers Witzig to Mikel W. Lewis and Anna K. Frank, $540,000.

Woodburn Rd., 3378, No. 21-Debra Arnold Jacob to Jon Erik Huffman, $229,000.

BAILEYS CROSSROADS AREA

Ardley Ct., 3384-Real Estate Growth Fund Corp. to Christopher Joseph and Emily Joan Smith, $525,000.

Diehl Ct., 3453-Ashton K. Jacobe and Jonathan D. Strohl to Carrie N. Costa and Robert A. Richards, $550,000.

George Mason Dr. S., 3701, No. 405N-William James Bogard II to Musa Abed Mansour, $374,900.

George Mason Dr. S., 3705, No. 2314S-Sandra Friedman to Yusuf Omar, $305,000.

George Mason Dr. S., 3713, No. 1203-Maged M. Mostafa to Sujay Nandy and Snigdha Roychoudhary, $250,000.

Lakeview Dr., 6386-Gay and L. William Krause to John T. and Joan L. Burch, $1.2 million.

Leesburg Pike., 6141, No. 605-Livia Sabry to Benjamin Gaither, $146,500.

Nevius St., 3318-Trung Q. Nguyen and Suong T. Tran to Ling Lin Liu, $570,000.

Powell Lane, 3800, No. 1112-Kimberly L. Sluss and Thomas L. Herb III to Toby Joy Urbach, $315,000.

Seminary Rd., 5563, No. 209-Rick J. and Fredrick W. Christensen to Sarah Flessas and Jack Curry, $300,000.

Sixth St., 5894-John Alex and Kathleen Moore Kissal to James R. Kulis, Alexandra M. Newell and Kymberlee W. Kulis, $719,000.

BURKE AREA

Bridgetown Pl., 10376-Rachel S. Quinn and Barbara Lubar to Kathryn G. and Malcolm H. Squires Jr., $300,000.

Burke Pond Ct., 9864-Jihoon Perry Choi and Jae Hyon Ko to Nicole A. and Louis M. Sprung, $441,000.

Castlebury Ct., 5614-Je Soon Kim to Shannon Patrick Lee, Susan Barbara Lee and the Shannon Patrick Lee and Susan Barbar, $450,000.

Conistone Ct., 5524-Patricia C. and David A. Larsen to Pil Nam Hwang and Malrea Kim, $420,000.

Cove Landing Rd., 5914, No. 301-Ann Marie Nerona to Diane Schwab, $290,000.

Fenestra Ct., 6411-Jose and Leticia E. Aquino to Micah, David and Kimberly A. Chelen, $272,500.

Goshen Lane, 9422-Craig Edwin and Kathryn Elizabeth Thoet to Adam J. and Stephanie A. Yingling, $477,000.

Hemlock Woods Lane, 9935-Mi Jung Kim to Jason L. and Kathryn V. Hense, $440,000.

Home Guard Dr., 9120-Asghar Bagheri and Homeira Bahadorani to Hyun Joo Oh, $560,000.

Lakepointe Ct., 9928-Patricia C. Cave to Steven Jongshin and Jennifer Carolyn Kim, $406,000.

Lundy Pl., 6111-Kelsey Canady Griffio Grice and estate of Dorothya Thomas Canady to Tuong Van Nguyen Mai and Phuong Xuan Mai, $560,000.

Midship Ct., 5478-Universal Services Inc. to Hang T. Pham, Tuong Q. Phan and Anh Ngoc Pham Nguyen, $435,000.

Point Longstreet Way, 5506-Samuel S. Shin to Bradley H. and Erin F. Philips, $721,000.

Sassafras Woods Ct., 10108-Arquimedes A. Best-Pitt and Yomaira Romero-Beltran to Matthew G. and Deidre J. Cutter, $380,000.

Wallingford Dr., 9418-Star Wise Properties Corp. to Austin M. and Lauren L. King, $630,000.

Wood Sorrels Lane, 10001-Jean R. and Kirtner K. King to Thoi Dang and Uyen Hoang Nguyen, $481,000.

CENTREVILLE AREA

Baron Kent Lane, 5923-John A. and Kirsten Yezzi to Ram P. and Sangita Paudel, $382,000.

Battery Ridge Lane, 14525-John N. Henning to Brian and Shannon Henley, $379,000.

Bronze Post Rd., 6757-Timothy and Kathleen McNulty to John Albert and Abbey Leigh Mitas, $625,000.

Chasewood Cir., 6832-Marvin Edwin and Meredith L. Jungen to Michael J. Bisson and Gavin Cunningham, $322,000.

Climbing Rose Way, 14309, No. 102-Ashley Michael Monroe Jr. to Richard M. and Gail P. Squar, $202,000.

Connor Dr., 13363-F-Roger and Yong Stalnaker to Wahn Guhn Khang, $283,000.

Green Park Way, 14759-Candace S. Ward to Kanghyun Lee, $324,000.

Hanna Ct., 14711-E. Damian and Tamara J. Dipippa to Eric and Colleen Post, $560,000.

John Charles Landing., 6318-Christopher P. and Carol C. Quade to Brian Matthew and Beatriz Teixeira Malone, $425,000.

Leicester Ct., 14849-Andre and Natalie Marshall to Juan M. Ramos, $343,000.

Mary Todd Ct., 6303-David A. and Karli J. Neff to Christopher Daniel and Pamela Gomez Gonzalez, $378,000.

Oakmere Dr., 14523-Anthony D. Vinsavich to William Randall M. Young, $460,000.

Palmerston Sq., 14821-Virginia Sell Now Corp. to Shah Mohammad Zulfiquar Hasan and Habiba Binte Alam, $358,000.

Red River Dr., 14031-Jason Hong and Ji Hong Kim to Ti Lin and Lingmin Bai, $415,000.

Rockton Ct., 6025-David E. Schloer and Stacey L. Schobert to Giovanna Dawn Trigg and Brett Anthony Castellat, $385,500.

Rydell Rd., 14805, No. 104-Lanae Bradley McMonigle and Patricia Lanae Bradley to John Nicholas Colantoni, $173,000.

Salisbury Plain Ct., 14413-Sabri R. and Alyson Sisman to Samantha Hope Rosenberg and Christopher James Glomb, $339,500.

Tulip Leaf Ct., 5211-William F. and Nancy J. Fairfax to Shobhit and Hemanalini Keshava, $840,000.

Wetherburn Dr., 15167-U.S. Bank and Newrez Corp. to Michael E. and Ghada Touma, $474,600.

Winding Woods Ct., 14344-Wendy N. Flores to Paolo and Emily Belita, $418,000.

CHANTILLY AREA

Cross Meadow Pl., 4802-Mark S. and Ann C. Filipek to Radhika R. and Shesha S. Narayan, $980,000.

Lowe St., 13794-Joel J. Jackowski and Ronda L. Dalton to Wulamahong Adilan, $695,000.

Sauterne Way, 13801-James J. Zukowski and Allison T. Bass to Marzuk and Sana Ahmed, $245,000.

Warner Lane, 4306-Michael E. and Amy S. Burke to Stephan B. and Heakyoung Ku, $645,000.

CLIFTON AREA

Harrier Dr., 5720-Peggy A. Miles to Ki in and Toby T. Lee, $330,000.

Rock Still Ct., 13913-Woon Jong and Ji Yong Lee to Arthur A. and Kelley K. Bronson, $730,000.

Union Mill Rd., 7009-Jon E. Ostertag to Joe A. Elian, and Imad and Elias Natour, $560,000.

FAIRFAX CITY AREA

Aristotle Dr., 11319, No. 3-106-Jean C. and Serecia L. Papillon to Ju Hyun Shin, $310,000.

Arrowood St., 10517-Ursula Klein and William Augustus Guenon to Jennifer Eid, $500,000.

Bentonbrook Dr., 4823-Hurrol W. Goodwin to Thomas William Spang and Ingrid Carlson, $788,000.

Buccaneer Ct., 3101, No. 201-Yanyan Li to Young C. and Saejong Chang, $244,000.

Cannon Ridge Ct., 4310-U-Sungsil Park to Afsane M. Nikzad, $415,000.

Cedar Farm Cir., 9699-Ryan and Karolyn Wesley to Mark Yoo and Sally Soo Ahn, $665,100.

Colony Park Dr., 10260-Daniel Jeremy and Wendy Daniela Blinder to Yanzhao Zhang and Yongxiang Xiong, $390,000.

Covington St., 3085-Hector M. and Honoria Mendoza to Lauren Nicole Winkler, $474,000.

Ellenwood Dr., 2925-Laura S. Fraser Freeman to William T. Monks, $438,000.

Fair Crest Ct., 12665, No. 105-Federal Home Loan Mortgage Corp. to Ha Lee, $287,900.

Fair Valley Ct., 12883-Alan and Belinda S. Wooten to Jis Puthussery Jose, $540,000.

Fountainside Lane, 4127, No. 303-Patricia A. Mitchell to Emily E. Gardiner, $295,000.

Garden Grove Cir., 12148, No. 303-Eun Hae Park to Ruvinda P. Pilapitiya and Leah Thomas, $295,700.

Golf Ridge Ct., 12006, No. 101-Benjamin A. Fluke to Cynthia and Lowry J. Wear, $255,000.

Grays Pointe Rd., 12891, No. A-Chang Hui Yun to Ki Taek, Chung Ki and Kitaek Lim, $250,000.

Green Ledge Ct., 12110, No. 302-Ryan Sangjoon Choi and Hye Young Lee to Joseph Paul Carbonara and Lisa F. Musto, $285,000.

Greenwood Ct., 12103, No. 141-Nicholas B. Umstead to Laurel E. McWilliams, $255,800.

John Barnes Lane, 3704-Carolyn Leizear Wolsard to Hsang Yoon and Hyunju Lee, $595,000.

Kingsbridge Dr., 9718, No. 2-Debra Ann Nahamis to Shannon C. Laws, $195,000.

Laro Ct., 3911-Bruce I. Waxman and Sarah Jane Elpern to Narong Damdaeng, $845,000.

Loch Linden Ct., 9729-Alok Kakker to Kyle Bert and Haley Coghill Harger, $700,000.

Markwood Lane, 4301-Cheryl J. Phillips to Melissa Dobson and Timothy Duray, $524,500.

Meadow Hill Lane, 4119-Michael and Luz Maria Fewster to Joseph Wayne and Jamie Ann Davidson, $590,000.

Monument Ct., 4120, No. 103-Devin Dickson and Brittney Schenk to Emily Besse and Nathan Reich, $340,000.

Mount Carriage Lane, 4343-Patricia Machado to Natalie Sheynman and Ross Hoffman James, $470,000.

Ox Hill Rd., 12239-James Francis Friel to Ram Rudra and Aparna Shukla, $667,000.

Penderview Dr., 3918, No. 421-James A. Cole to Ajay P. Sravanapudi and Suparna Bethapudi, $268,000.

Penderview Terr., 12161, No. 906-Gavin Cunningham and Michael J. Bisson to Lynn Cortese, $230,000.

Pennypacker Lane, 13310-David M. and Kathryn E. Medinets to Dana Ritter, $555,000.

Point Pleasant Dr., 13221-Matthew and Muriel Hills to Sabrina Lynn Kafin and Adam Weiskind, $495,000.

Prince William Dr., 3401-John F. and Barbara W. Simpson to Marna Davis and Andy Harold Rowe, $781,000.

Prosperity Ave., 2665, No. 333-Mohammed Salem Alyakoob and Zainab Merza Hasan to Pauline Chan, $318,000.

Ridge Knoll Dr., 12012, No. 605A-Susan Diane Ohnmacht to Patricia Hayes, $315,000.

Runabout Lane, 4305-Asif I. Shah Mohammed to Shoukut Osman and Nayera Begum, $378,500.

Santayana Dr., 9112-Maryrose J. Lehman to Deborah Lim, $730,000.

Spruce St., 10718-Evergreene Companies Corp. to Nicholas Aaron and Eileen Patricia Garrison, $1.07 million.

Sutler Hill Sq., 4346-Glenn Ascalon to Ram Timsina, $431,000.

Taylor Dr., 4008-Xiu Shan Li to Jaspreet and Supreet Singh, $1.04 million.

Troon Ct., 3997-Manol and Aysenaz Kulhanci to Shirish K. and Archana Munukuntla, $575,000.

Ward Ct., 9803-Matthew W. and Jessica K. Stubbs to William and Melissa Parker-Combes, and Marilyn A. Parker, $655,000.

Wheatstone Dr., 4871-Charles R. Stuler to Tracey Lynn Phillips, $595,000.

Wood Wren Ct., 9962-Tea K. Yoo to Kelly A. Conen and Thomas Walter Jablonski Jr., $465,000.

FAIRFAX STATION AREA

Clifton Rd., 7773-Jennifer L. Tietz to John M. Dugan, $709,900.

Lake Crest Terr., 8403-James B. and Jan V. Wager to Neal D. and Felicia Norman, $692,000.

Oxcrest Dr., 9890-Pentagon FCU to David Kossor and Esperanza Cook, $1.07 million.

FALLS CHURCH AREA

Black Hickory Dr., 3114-Hazhir Rahmandad and Sara Sarkhili to Daniel Francis, Jeong Rim Lee and Don R. Francis, $561,000.

Charing Cross Rd., 2911, No. 7-4-Sandra Holly Starr to Rose Ngoc Mai Hoang, $164,000.

Dye Dr., 3237-Stephen B. and Miriam P. Dewhurst to Sean Iamsuri and Ashley May Heberling, $562,000.

Fowler St., 2509-Franconia Real Estate Services Inc. to James and Karen DeMartini, $1.38 million.

Jefferson Ave., 6808-Garciela Gurri to Corey and Clare Erff, $579,900.

Lee Hwy., 7332, No. 32-Luis A. Bernuy to Rajaram Adhikari and Devaki Timalsina, $218,000.

Linden Lane, 2826-Dorothy Narvaez Woods to Richard C. and Carol J.S. Brigleb, $1.1 million.

Monroe St., 2841-Phil and Sylvia Parker to David and Cara Little, $955,000.

Nicosh Cir., 3009, No. 4301-Ryan J. and Mary Heltemes to Ryan L. Givhan, $375,000.

Oakland Ave., 7206-Christa Ingeborg Wood and Donald J. Fugel to Murtaza Bahrami, $440,000.

Willow Point Dr., 7724-Kristen C. Rodgers to Ashley E. Davis, $272,000.

Yancey Dr., 7911-Elaine Marie Kash and estate of Deborah Davenport to Brian Aaron and Petya Todorova Mattys, $575,000.

FALLS CHURCH-PIMMIT AREA

Bethune St., 7409-Evg SSB Ventures Corp. to Chinye Stephen and Lauren Elizabeth Obidi, $1.16 million.

Chestnut Hill Ave., 2318-Jean Hayhurst and Richard Soby to Ramon Blas-Espinoza and Coralyth Blas, $650,000.

Falls Reach Dr., 7011, No. 310-Shana C. High to Daniel A. Packer and Ruenrudee Chanchaivanich, $310,000.

George C Marshall Dr., 2230, No. 725-Sunny Gosain to Genet Mariam Osman, $270,000.

Griffith Rd., 2001-Pro Builders Investments Corp. to William J. and Nicole G. Musgrove, $950,000.

Hyde Rd., 7213-Gregg C. Thompson and Eileen Marhefka to Oluwatobi Opeyemi and Abimbola Faridah Olabiyi, $1.1 million.

Lisle Ave., 7523-Nancy A. Faussett and Susan G. King to David Hurren and Jessica Papapietro, $582,100.

Olmstead Dr., 1807-William J. and Jeanine R. Musgrove to Joseph A. and Alison J. Moore, $764,000.

Reddfield Ct., 7319-David R. and Sabine C. Farrar to Helen M. and Cheng H. Lin, $740,000.

Wellfleet Ct., 2017-Robert Francis and Anne-Catherine Suzanne Jansen to Amanda K. and Jordan I. Sheckman, $1.01 million.

FORT HUNT AREA

Alden Rd., 1111-Conrad C. Gonzales to Judy and Bradley Edward Cheung, $683,700.

Boulevard Dr. E., 8104-Patrick O’Brian Buford to George R. and Elizabeth Ann Bassett, $1.35 million.

Cameron Rd., 1131-Liller Construction Inc. to Lauren Michelle Davis and Michael Joseph Lueptow, $765,000.

Conover Pl., 8618-Renocreate Corp. to Curtis B. and Courtney Nelson, $759,000.

Eden Ct., 818-Jesse Kenneth Ortel to Mark Barbaro, $825,000.

Greenway Rd., 1111-Yvonne French Bushyhead and Jessica Niesen to Laura M. and R. M. Keelan Downton, $609,000.

Lilac Lane, 8327-Florence K. Feeney to Rodrigo and Amy W. Letonja, $740,000.

Stirrup Lane, 2100-Edward E. and Kristina J. Hildreth to Kevin M. and Katarzyna M. Mulligan, $725,000.

GREAT FALLS AREA

Branton Lane, 11196-Phillip E. and Michelle T. Hazen to Gilbert K. and Flora M. Gitiche, $1.76 million.

Donmore Dr., 204-U.S. Bank to Rauf Cheema and Shabana Firdous, $949,900.

Golden Woods Ct., 262-Robert J. O’Brien and Stephanie H. Sacks to Gary Kenyon and Laura Michell Travis, $1.39 million.

Montpelier Rd., 440-Roger Larouche and Robin Eve Jasper to Krupa Bharatan Goldel and Elizabeth Frasher, $1.52 million.

Riva Ridge Dr., 1126-Joseph L. and Susan J. Sullivan to Yucheng Shi and Shenglin Wu, $660,000.

Towlston Rd., 1280-Douglas R. McGuire to Yijie Lu and Ke Zhang, $1.07 million.

HERNDON AREA

Alton Sq., 12907, No. 103-Shirley G. Doyle to Niranjan and Karuna N. Patil, $269,900.

Alton Sq., 12919, No. 316-Larner W. Kelpy Jr. to Guangzhi Guo, $240,000.

Bankfoot Ct., 13010-Joseph J. and Donna F. Yurek Facciola to Creighton T.R. and Fei Z. Hager, $855,000.

Bond St., 1263-Darshan Kaur Khalsa to Fidel E. Villacorta and Rosa X. Avalos, $385,000.

Curie Ct., 2458-Anna D. Cunha Andrade to Marc A. Venzon, $406,000.

Fantasia Dr., 12824-Ned M. and Margaret A. Hojnacki to Timothy Heard, $480,000.

Franklin Oaks Dr., 2891-Mary Cecelia Demarco to Daniel R. and Katherine K. Phifer, $890,500.

Grant St., 1360-Matthew B. and Diane M. Campbell to John Robert Petruncio and Kaitlyn Downer, $710,000.

Higgs Ct., 13469-Juan and Barbara Izquierdo to Vijay Arun Jayapal and Jeeva Krishnasamy, $367,500.

Kingstream Dr., 1404-Anthony and Wendy S. Beverley to Edward M. and Lisa R. Mifflin, $515,000.

Little Stones Lane, 12602-Joel M. and Barbara A. Ross to Gregory Henry Rozines, $470,000.

Meadow Chase Dr., 1520-Harriet D. and Joel F. Loney to Joseph K. and Lisa L. Klewicki, $665,000.

Monroe St., 707-Junction Square Corp. to Shaun P. and Kiernan H. Meyers, $664,000.

Neil Armstrong Ave., 13723, No. 305-Uri Whang to Jongwon Whang, $197,300.

Promenade Pl., 3043-Concurrent Technologies Inc. to Gregory M. Taylor and Lorraine Engel, $616,500.

Rowland Dr., 1216-Henry Eugene Christian and Elizabeth Christian Fuller to Wilfredo Palau Hernandez and Lindsay B. Quigley, $705,000.

Shaker Dr., 1226-Brian J. and Jennifer W. Stull to Charles M. and Pamela Becker, $759,000.

Stable Brook Way, 13230-Haris Iftikhar and Shazia N. Ahmad to Brendan R. and Christine A. Banfield, $799,000.

Terra Cotta Cir., 2446-Jason A. Outlaw to Vijay Kumar and Nandini Nalla Adhira, $479,000.

Virginia Ave., 406-Richard S. Miller to Sadequl Islam and Most D. Yasmin, $407,000.

Woodland Park Rd., 13220-NVR Inc. to Jonathan and Phoebe Chung, $569,990.

Zosimo Pl., 2212-Valerie J. Dailey to Keith Pass, $260,000.

HUNTINGTON AREA

Campbell Dr., 3222-Juan O. Gonzalez and Francisco Guevara to Jordan S. and Ceena I. Johnson, $385,000.

Farrington Ave., 2239, No. 5-103-Collin J. Bright to Melissa Beth Blum, $152,500.

Fort Farnsworth Rd., 2614, No. 258-Dawn S. Marvin to Robert Alan and Stacy Evans, $212,900.

Huntington Ave., 2059, No. 111-Irina and David H. Kline to Evgeniya Alekseevna Prokhno, $170,000.

Huntington Station Ct., 2342-James E. Ditri Jr. to Ismael Gavino Montecel and Jill Potkalesky, $590,000.

Midtown Ave., 2451, No. 308-Ryan E. Mols to Sarah F. and Jainulabdeen J. Ifthikharuddin, $363,500.

Mount Eagle Dr., 5902, No. 918-George A. and Ellen B. Icochea to Abraham I. and Carole E. Mohr, $530,000.

HYBLA VALLEY AREA

Audubon Ave., 7971, No. 302-Santos and Merlin M. Aguilar to Ferdous Alam, Faruq Hossain, Jahangir Hasan and Alaminur Rahman, $137,000.

Candlewood Dr., 8015-John Arthur and Irene S. Evans to Diane Ryan and William Andrew Finn, $602,175.

Collard St., 3302-Joseph A. and Melinda J. Brooks to Whitney A. Osborn and Maggie B. Wigness, $525,000.

Flintstone Rd., 4501-Bertha Asante and Abena Kwarteng to Herbert and Kazumi Thompson, $525,000.

Groveton St., 3415-Phyllis Friedemann to Jaclyn Waring Evans, $524,000.

Lindberg Dr., 7590-Robert and Ann Marlin to William M. and Alla Browning, $725,000.

Mason Grove Ct., 7147-Joseph F. Heath to Nathan Bartlett, $375,000.

Richmond Hwy., 7004-Edward J. and Denise R. Haukkala to Winston Rodriguez Diaz, $550,000.

Stoneybrooke Lane, 6832-William and Sarah Blakely to Flora Alexandra Amaya Pagoada and Francisco Alejandro Escobar, $525,000.

LINCOLNIA AREA

Cheyenne Dr., 6461-Rose L. Williams to Gordon T. Dixon and Vicki Jeanne Adams, $702,000.

Edsall Rd., 6301, No. 124-Donnie W. and Ethel A. Mangum to Beverlee J. Stafford, $419,500.

Harrington Falls Lane, 5637, No. 5637-T-Kimberly Rhee to Ryan Edward Mols and Natalia Lynne Wagner, $485,000.

Jupiter Hills Cir., 6603-E-Mark A. Gatcha to Erin, Christine and Conley Jones, $279,000.

LORTON AREA

Accotink Rd., 8313-Brian E. Smith and Amy Wren Johnston to Patrick T. and Kristen M. O’Brien, $496,000.

Athey Rd., 9731-Anteneh A. Admasu to Fitsum E. Kebede and Tarik Teferra, $650,000.

Dove Cottage Ct., 8121-HSBC Bank USA to Asim Iqbal and Nageen R. Chaudhry, $395,000.

Greene Dr., 10522-Tobias and Jennifer Harvey to Nama and Kate Chandee, $540,000.

Halley Ct., 8174-Charles Allan Harry to Dawit B. Mohammed and Zinash A. Ado, $420,000.

Kenosha Ct., 8635-Hoang Yen Thi Nguyen to Ludwing Rodrigo Borda Garcia and Sierra P. Scott, $314,500.

Lorton Rd., 7807-Monica L. and Steven Gielarowski to Sean and Nicole Oberdick, $520,000.

Power House Rd., 9113-Van Metre Homes at Liberty Corp. to Harold and Swanne E. Montoya, $899,710.

Sotheby Way, 7130-Imran Mohamad Ahmadzai and Frozan Mashal Pacha to Dietz and Morgan Bowles, $575,000.

Usher Dr., 8182-Johanna Ramos and Clinton Thomas Boyer to Raksha M. and Mayur B. Shah, $655,000.

MCLEAN AREA

Blaise Trail, 7504-Cybil Gregory to Robert and Lindsey Turok Kimmitt, $850,000.

Bruton Ct., 1560-William H. and Jessica L. Monica to Li Lin and Jiayu Wang, $711,000.

Crestwood Heights Dr., 8220, No. 1614-Jeffrey B. and Josie A. Hardy to Taylor James Wiesen, $522,500.

Farm Meadow Ct., 7222, No. 101-John T. and Jane J. Cunningham to Kenneth M. and Mary Ellen Mellett, $1.32 million.

Galium Ct., 1000-Adriana C. Vohden to Michelle Mai Wang and Kris I. Keegan, $855,000.

Greensboro Dr., 8360, No. 806-Nasrin Sepehri to Zoltan George and Judith E. Mesko, $348,000.

Huntmaster Lane, 7629-Patricia A. Oxley to Geoffrey and Erin Tokajer, $1.02 million.

Kensington Rd., 1215-Richard W. and Jennifer Austrian Post to Kevin R. and Nicole P. Nix, $850,000.

Lawson Lane, 1323-Terrence R. and Elizabeth A. Chorvat to Eric B. Beck and Jennifer J. Cho, $890,000.

Lincoln Way, 1504, No. 216-Lauren Wagner to Khaled Hammamieh and Zina Yassin, $245,000.

Linganore Ct., 7310-Mark A. Shafernich to Fariborz Moazzam and Melissa Ann Pitera, $1.6 million.

Merrimac Dr., 7126-Toll VII Partnership to Hong Shik Won and Soyeun Koo, $2.33 million.

Old Dominion Dr., 7126-David L. and Wendy Doris Johnson to Jeffrey, Jessica and Xiayong Wu, $805,000.

Potomac River Rd., 627-Thomas Chester and Lea Ann Edwards to John W. Nicholson Jr. and Norine MacDonald, $1.93 million.

Spring Gate Dr., 1581, No. 5108-Sudha P. and Sudhu Pandit Patil to Michelle Yunn Shyuan Chu and Timothy Yia Chen Tsai, $414,000.

Westwind Way, 1698-Jeffrey M. and Amy L. Kuhn to Farnaz Teimouri, $416,000.

MOUNT VERNON AREA

Aragon Pl., 4407-Tracy L. McKay Guy to Richard S. and Helen L. Shaver, $535,000.

Black Alder Dr., 8826-Christopher and Kristen Shear to Steve R. and Ashley Ya Sheh Young, $657,500.

Buckman Rd., 4300-D-Gizachew Tariku and Wosene Alemeyehu to Jaime Aguilar Cruz, $155,000.

El Camino Pl., 3804-Re Smart Investments Corp. to Rachel E. O’Connell and Joel S. Pelovitz, $200,000.

Groombridge Way, 4420-J-Genesis 1 Corp. to Douglas A. Coto, $168,500.

Hunter Murphy Cir., 8368-Natalie J. Freeman to Stephanie L. Kiel, $392,500.

Little Creek Lane, 3106-William Whytlo Yary and Margo C. Harvey to Alicia Auerswald, $549,000.

Monte Vista Pl., 3826-Stuart W. and Julia M. Nesbitt to Stephen Sboray IV, $179,700.

Old Mansion Rd., 9306-Alexandra Katharina Monika Jaritz and Shaun Smithson to Aaron C. and Nicole M. Nelson Miller, $750,000.

Pole Rd., 4721-Jeremy S. and Lacey Beck to J. Branson and Abdul Wali Karimi, $550,000.

Sausalito Pl., 7916-Serengeti Corp. to Hung Tien Nguyen, $195,000.

Shannons Green Way, 3771-Brian E. and Jarussri Janco to Emily Lalande and Joseph A. Geary, $415,000.

Southlawn Ct., 8544-Pedro Antonio Requeno and Miriam Del Carmen Portillo to Ifrah Sheikh, $322,000.

Village Green Ct., 8702-Robert J. Glorioso to Stefany Flores, $301,000.

Wagon Wheel Rd., 8362-Roger Alan and Kristy Ann Crombie to Sallie Dodson, $534,900.

Wessynton Way, 3108-Paul W. and Laurel H. Juola to Sara Kirstein and Alejandro Silva Sarmiento, $735,000.

Woodland Heights Ct., 8608-Margaret B. and Tofie M. Owen to Maria Trevizo and Jose Ramirez, $800,000.

NORTH SPRINGFIELD AREA

Elgar St., 7406-Robin Soter Connell and Kenneth M. Soter to Thanh Thuy Thi Dang, Richard Phan and Tran Huu Nguyen, $481,000.

Leewood Forest Dr., 7005-Steven B. Marshall and estate of Hazel B. Marshall to Juan P. Chavez Sanches and Pamela Pastrana Gonzales, $410,000.

Webbwood Ct., 7623-Diane H. Giardina and Karen H. Klak to Minh Tuan Phan, $481,500.

OAKTON AREA

Bradford Wood Ct., 3133-Mark H. Paisley to John J. and Grace E. Elliott, $626,500.

Cyrandall Valley Rd., 2958-Naz N. Gozubuyukoglu to Denise Shirley Gee, $354,000.

Granite Creek Lane, 10302-Todd M. and Palloma C. Peterson to Christopher I. and Michelle L. Klos, $468,000.

Jermantown Rd., 2817, No. 605-Mohammad Qurban Haojo and Maryam Sirat to Fatima Sediq, $258,000.

Oakton Terrace Rd., 10115-Gabriel Espinola Ibarra to Samantha Lynn Coceano and Cara Nicole Mason, $315,000.

Taj Dr., 2903-Edward Craig and Joan Cooke Crumley to Yousuf and Sophia Sattar, $905,000.

Vale Rd., 12012-Apana Corp. to Christopher and Mary Cole, $659,900.

Waples Mill Rd., 11414-Franz J. and Sheri L. Neuner to Da Huang and Ya He, $880,000.

RESTON AREA

Angel Wing Ct., 12256-Mark R. Langham to Brittany Christine and Christopher Poole, $595,000.

Barrel Cooper Ct., 11980-Duc Ngo and Chau Thi Quach to Madison Turano, $283,000.

Boathouse Ct., 11166-William C. Webster to Alvin Lynwood and Nancy Farmer Brockway, $390,000.

Captiva Ct., 12136-Ram Rudra and Aparna Shukla to Pradip Singh, $300,000.

Chadds Ford Dr., 2001-Marc Elgaway and Pamela J. Mak to Timothy and Sylvia Rita O’Connell, $821,000.

Chimney House Rd., 1634-Mark E. Peters to Andrew Fregly, $399,000.

Cranberry Lane, 1811-William and Tatyana Constantino to Sean Eric and Jill Stephanie Sejas Jones, $580,000.

Cutwater Ct., 2003-Clifford J. Berg and Jacqueline A. Jacobson to Matthew Barnet and Malisa Savanh, $950,000.

Fairway Dr., 11500, No. 305-Ann F. Goerold to Robert Wendell Howard, $500,000.

Freetown Ct., 2339, No. 33-Gregory A. and Sara E. Roeper to Robert Lara, $208,500.

Golf Course Dr., 2078-John R. and Karen Natoli to Sean V. and Miliam Miller, $528,000.

Green Run Lane, 1425-Lindsay Lou Smith Crutcher to Hilary J. Sinegal, $535,000.

Harvest Green Ct., 1632-Jeffrey T. Hagan to Miroslava Vasquez, $365,000.

Hunters Run Dr., 2243-Philip G. Sipka and Pamela A. Totta to Donna M. Dengler and Daniel H. Else, $310,000.

Lake Shore Crest Dr., 1701, No. 32-Kenneth Sun to William Schermerhorn, $293,000.

Lima Lane, 12369-Richard M. and Susan Crowley Price to Philip B. Heim and Cary R. Mountjoy, $662,000.

Maple Ridge Rd., 11599-495 Properties Corp. to Elizabeth A. and Matthew Nelson, $429,000.

Market St., 11990, No. 613-Kent Lockhart to Tamam, Kamel and Joan Elzawahry, $668,900.

Market St., 12001, No. 429-Benjamin Warner and Melinda Carter to Christopher H. and Olivia F. Parr, $330,000.

Northgate Sq., 1527, No. 27-Rajeev Pardipuram and Neelima Prasad to Edward C. Feldman, $212,000.

Parkcrest Cir., 1650, No. 301-Jeremiah C. and Kristina Chan Sickmond to Geoffrey Hans and Eliza Ruth Grover, $256,025.

Putter Lane, 1705-Nancy J. and James N. Hufford to Karen E. Wilkens and Michael S. Laemmle, $702,000.

Royal Fern Ct., 2042, No. 18-Mark Burkhardt to Nathaniel, Emelie Faith, Guy Douglas and Rhonda Schweizer Whitmer, $205,000.

Saffold Way, 11088-Jonathan Brindley to Amanda K. Santiago, $375,000.

Shire Ct., 11833, No. 11B-Stephen Vincent and Melinda Ann Scardamalia to Rachel and Brian Cherdak, $216,500.

Springwood Dr., 2220, No. 108B-Lindsay Jondahl to Monica Torrelio Pacheco, $290,000.

Stratford Park Pl., 1855, No. 201-William J. and Sharon C. O’Donnell to Kenneth Joseph Janoski, $327,500.

Sunrise Valley Dr., 11760, No. 1012-Philip A. Robinson and Heather L. Sheehan to Daniel and Amy L. Castro Dwiggins, $285,000.

Twisted Oak Dr., 1542-Thomas Robert and Michelle Hamilton to George N. Awad, $406,000.

Washington Plaza W., 11418-Chandlee L. Offerman to Robin E. and Mark A. Jordan, $304,000.

Whisperwood Glen Lane, 2068-Matthew R. and Rian McClevey to Pamela and Alia Sharif, $384,000.

Woodbrook Lane, 11318-Rachael Suzanne Thorn to Jack Seng and Sunhee Park, $910,000.

SEVEN CORNERS AREA

Patrick Henry Dr., 3035, No. 201-Yolanda S. Rita to Hyesuk Kim, $167,000.

SPRINGFIELD AREA

Amherst Ave., 5901-Hermilio Machicao to Norma Acevedo, $780,000.

Backlick Rd., 6022-Arti Suresh Bhagwat and Robert Andrew Moje to Romel A. Cruz, Ruth Maria Linares and Elizabeth Reyes, $440,000.

Bristlecone Pl., 8632-Theresa O. Cathell to Tatiana Rita and Emanuel Reyes, $577,900.

Calamo St., 7206-Judith H. Hughes to Mark and Nancy Welch, $500,000.

Chillum Ct., 8412-Grant B. and Daryl D. Thornton to Ryan Moran and Erika Mitchell, $599,000.

Cumbertree Ct., 7700-Nurul A. and Seema J. Chowdhury to Brian Christopher and Crystal Robin Jones, $725,000.

Demme Pl., 6370-Misrak Brhane and Amenew Masho to Alicia Jayne Stetzer, $479,000.

Essex Ave., 7321-Michael J. and Tesa N. England to Charles and Adrienne Fine, $525,000.

Game Lord Dr., 7102-Bradley Chance Saltzman to Kevin M. and Marisha Hartford, $635,000.

Greenleaf St., 6424-Donald Webster and Barbara Maxine Blevins to Robert J. and Kaitlin B. Franssen, $500,000.

Highland St., 7215-Rufus and Betty Adams Littlejohn to John Rocha Belmonte, $740,000.

Jovin Cir., 8406-Paramount Investments Corp. to Elchin and Arifa Malikov, $399,000.

Lazy Creek Ct., 8401-Yelena S. Escoto to Julio C. Arguello and Joanna M. Zamora, $349,900.

Middleford Dr., 8702-Paul J. Gross Jr. to Lindsey F. and Ebrahim W. Emami, $760,000.

Northedge Dr., 9100-Timothy A. and Kanlaya S. Wray to George A. and Ellen B. Icochea, $785,000.

Paloma Lane, 9218-Brian and Kimberly Winski to Joshua F. and Laura Berry, $600,000.

Revenna Lane, 8008-Nam Suk Kim and Une Sung Lee to Hai N. Do-Duc and Tien V. Nguyen, $345,000.

Rolling Oak Lane, 7329-Japtejvir S. Brar to Stephen A. and Kenia I. Hall, $417,000.

Serenade Pl., 6508-William L. and Leona Johnson to Abeer Abdulhade, $468,000.

Spring Garden Dr., 7087, No. 203-Constania and Tia Pappammihiel to Shamoli K. Keya and Maidul Islam, $184,900.

Tyrolean Way, 8586-Gantuya Gansukh to Nidal Khaznadar and Mays Kalo, $424,000.

White Stone Lane, 8205-Susan M. Hinkle to Carrie J. and Thomas J. Schumann, $318,000.

Yellow Leaf Ct., 8469-Elijah Leys to Adam Gregory and Robyn Elizabeth Hilliard, $510,000.

VIENNA AREA

Center St. N., 419-Timothy D. and Maria C. Walter to Megan Theresa and Alexander Carmody Hirt, $785,000.

Desale St. SW, 1424-Thomas Wayne Burgess and Kenneth Ray Thompson to Amir A. Aslani, $530,000.

Gallows Rd., 2726, No. 619-Jung Y. Suh and Diane Eunhee Kim to Jaime J. and Regine D. Camacho, $442,000.

Highland St. NW, 524-Evg SSB Ventures Corp. to Stuart M. and Rosanna Rodgers, $1.44 million.

John Marshall Dr. NE, 308-Robert P. and Sherri K. Dapkiewicz to Frederick K. Lane and Sheila S. Terry, $1.44 million.

Lakeside Dr., 9413-Joseph T. and Maureen A. Kammerer to David M. and Adrianna F. Benson, $1.12 million.

Lozano Dr., 1650-Bruce F. and Karla C. Gentile to Eric L. Davis and Adeline De Silva, $820,000.

Moorefield Creek Rd. SW, 1112-Joan F. Meisenhelder and Gary D. Graff to Sara R. Butt, $615,000.

Ninovan Rd. SE, 916-Swan Homes Corp. to Robert K. and Piper K. Conrad, $1.52 million.

Park Tower Dr., 2651, No. 4/108-Joseph M. Chuckran to Meng Li and Fangbo Yang, $530,000.

Rockport Rd., 9509-Denis and Kimberley K. Lynch to Joshua and Rachael Mandell, $1.15 million.

Sideling Ct. NE, 605-Carolyn E. Roberts to Michael James and Jordan Alyse Lanczycki, $651,000.

Tyson Oaks Cir., 7899-Brian L. and Yurui Hayes to Jeannie J. Semaan, $535,000.

Wedderburn Station Dr., 8516-Rick E. and Kristine A. Barton to James M. and Heather T. Wilson, $1.35 million.

Wolftrap Ct., 2173-Sherin S. Kamal and Nehad F. Helmy to Han Dong and Mengpin Ge, $694,000.

WEST SPRINGFIELD AREA

Armendown Dr., 9033-Dale G. and Jan T. Dunn to Kyle M. and Rachael B. Bandy, $425,000.

Barrington Ct., 8544-Bruce Pinto to Jose Samuel Zelaya Flores, $283,000.

Blarney Stone Dr., 9132-Kelly M. Ryan to Sun Nam Lee, $415,000.

Chaney Ct., 6402-House Buyers of America Inc. to Ricardo R. and Shanna D. Guzman, $390,000.

Dabney Ave., 8209-Joseph P. and Ann V. Harahan to Jun Wang and Juan Feng, $523,000.

Forest Dew Ct., 6565-Rodolfo F. and Nicorita F. Arca to Stephen B. and Anna Elizabeth Duncan, $410,000.

Harrowgate Cir., 7804, No. B-Mary Katherine D. Paguyo to Allan Joon Kim and Jacqueline Cheng, $277,500.

Huntsman Blvd., 6723-Cathleen S. Cortese and Nello A. Zoccki to Jalid Ahmad, $523,000.

Kingsford Rd., 5907-A-Nidia Benitez to Matthew T. Collins, $180,000.

Lexton Pl., 7707-B-Clarissa L. Parrish to Mohammad Ali and Kanwal Ali Munir, $269,777.

Omega Ct., 8985-Mahjabin Q. Kidwai and Farooq Akram to Tian Wang, $475,786.

Rexford Dr., 5824-James K. Mills to Carolina Caicedo Manrique, $290,000.

Rosewall Ct., 9052-Kayan Corp. to Violet Ketani, $452,900.

Springfield Village Dr., 8126-Allison M. Vaxmonsky and Raymond F. Golden Jr. to William S. Lafoy Jr. and Ning Zhu, $528,000.

Tiverton Dr., 7611-Alex M. and Ashley Vande Bunte to Duane Gardner and Dontaya Bobb, $307,000.

Veranda Dr., 5919-Edward T. Shelby to Christopher A. Flint and Laney D. Rhymes, $539,000.

Winslow Ave., 8308-Mark E. and Karen D. Bishop to Ashley Marie and Alex Michael Vande Bunte, $570,000.

Fairfax City

These sales data were recorded by the City of Fairfax Real Estate Assessment Office.

Aspen Willow Dr., 10202-Mark W. and Randi K. Farage to Michael A. and Victoria A. Howes, $642,500.

Chestnut St., 4038-Melody R. Barrett to Brandon Wilkerson and Ching Yi Lee, $470,000.

Edosomwan Lane, 4312-Robert B. and Christine A. James to Lauren and Bryan A. Sagray, $736,700.

Hemlock Way, 3807-John Logan and Heather H. Ward to Christine Landegger, $645,000.

Maple St., 4028-Jeanne Parker Bruns and Pamela Parker Burton to Christopher J. Rosebrock, $480,000.

Norman Ave., 10811-Jerome F. and Marie F. Menefee to Ruben Molina Gonzalez and Chia Ling Tsai, $530,000.

Silver King Ct., 9430, No. 202-Enclave Development Corp. to Munhyang Lee, $545,000.

Viognier Terr., 10735-Kevin Joseph Coumes and Kiana Noorishad to Peter Vigliotti, $575,000.

Wilson St., 3507-Vast Venture 40 Corp. to David M. and Lynh Berenbaum, $757,500.

Yorktown Dr., 10615-James E. Keller and Deborah A. Pilarski Keller to Frederic Ruiz and Lea Ruiz Ramon, $710,000.

Falls Church

Among homes sold in Falls Church.

Brice St., 299-Peter Charles to Sheila Thatcher and Maria Virginia Taylor, $458,300.

West St. S., 408-Kieran Sharpe and Barbara Anne Moose Sharpe to John and Shepherd Schwengel, $766,500.