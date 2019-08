Fairfax County

These sales data recorded by the Fairfax County Department of Tax Administration in March were provided by Black Knight Inc. For information about other residential real estate transactions, visit washingtonpost.com/homesales.

ALEXANDRIA AREA

Bedlington Terr., 5206-John M. Makepeace Jr. to Baoqi Wang and Jianhua Yuan, $600,000.

ALEXANDRIA-BELLE VIEW AREA

Belle View Blvd., 1303, No. C2-Konrad M. Bussmann to Rachel C. Campbell, $222,000.

Marthas Rd., 1944-Eugene F. Muller and Heidi S. Hess to Suzanne Ammari and Erin Capito, $749,000.

Sandbrook Ct., 5908-Amy Lynn Gaebel Lewis and Mary G. Chandler to Rashida and Frank L. Huang, $695,000.

Wakefield Dr., 6621, No. 805-Donald J. Olson to Bambi Terpening Wallen, $167,000.

Wakefield Dr. W., 6717, No. C2-Debra J. Brown to Charles P. Park, $244,901.

15th St., 6414-Steven K. Claremon and Elizabeth A. Hagen to Garrett Andrew Loeffelman and Sarah Smith, $695,000.

ALEXANDRIA-FRANCONIA AREA

Ballycastle Cir., 5295-Linda May Mann Leclair to Kevin Michael and Mildred Ivonne Moe, $560,000.

Braeleigh Lane, 6159-Kareen A. Clarke to Jeffrey J. Ryder, $500,000.

Buxton Ct., 5312-Shawn M. Izenson and Gail A. Miyoshi to Jason Jamula, $490,000.

Clapham Rd., 5712-Michael L. and Elizabeth J. Bryant to Stephen J. Pilon and Hannah V. Walter, $580,000.

Ellingham Cir., 6942-Patricia Ann Kennedy to Heidi Jo Faust, $323,000.

Franconia Rd., 5216-Yoowon Kim to Parul Gupta, $615,000.

Gadsby Sq., 7426-Sara M. Allinder to Chris T. and Saem Kim, $480,000.

Harbor Court Dr., 5205-Christopher P. and Kelly Fredlake to Julian J. Gonsalves and Virginia K. Insley, $450,000.

Jesmond St., 5310-Steven Gordon and Donna Lee Hyde to Joscaira O. Akhran, $630,000.

Keyser Way, 6905-B-Javier E. Irizarry to Geetika and Satyajit Nadkarni, $320,000.

Knights Ridge Way, 6065-Jacquelyne Porter to Abraham Asrat, $485,000.

Martin Allen Ct., 7701-Bradley and Sonia J. Smith to Chinedu Bright Ezendu Dike, $557,000.

Maxine Ct., 5622-Shawn and Elisabeth Smith to Justin C. and Amanda C. Mattingly, $555,000.

Morning Brook Terr., 6805-Saad Zarhloul and Sonia Castano to Betsy Jean and Michael Yakes, $727,000.

Norham Dr., 5809-Michael Alan Paul and Vanessa Elise Jessica Griffin to Joseph A. Bartolillo and Kristen J. Ostberg, $400,000.

Redwood Lane, 6208-David and Jamey Lynn Lord to Brian D. Powell and Jennifer Bramble, $572,000.

Royal Thomas Way, 6739-Carolyn T. Clark to Mauricio Gentile, $565,000.

Snug Harbor Ct., 7110-Denise A. Holyoak to Spencer Olsen and Claudia Mendieta Navarro, $525,000.

Sumner Rd., 6008-Kenneth L. Shepard Jr. and estate of Marjorie Ann Shepard to Yang Tan Li and Yuna Zhao, $555,000.

Tilbury Rd., 5805-Hieu and Quan Nguyen to Mohammed Olwan and Linda Iraq, $650,000.

Wescott Hills Way, 5802-Jalal A. Askander to John and Christiana Jolda, $392,000.

Wescott Hills Way, 6017-Paul O. Freeberg and Margaret Burby to Brian W. Wathen, $522,500.

Wilby Ct., 4807-Stephen Francis Wallett and Andra Stone Baggiano to Edward O’Shea, $515,000.

ANNANDALE AREA

Alyssum Way, 9200-Robert C. and Melinda K. Malico to Nackieb M. and Sharara A. Kamin, $735,000.

Americana Dr., 4965, No. F-Bernard and Irene B. Ansher to Ashley Case, $173,500.

Backlick Rd., 4708-Roger L. Gray and estate of Pauline W. Gray to Leon Chang, $514,990.

Briarwood Ct. N., 4420, No. 41-Alexandra and John N. Konstandinidis to Patrica Maria Arteaga Roca and Agustin Granados Velasquez, $230,000.

Dade Dr., 3823-Samuel Carlos and Ruth Jane Martinez to Majid Noorishad and Mehri Parniani, $900,000.

Donnybrook Ct., 7740, No. 202-Sha Min Tan to Jillian Kallman and Edmond Scott Price, $187,000.

Forest Glen Ct., 4434-Yasir Nazir and Hamarah Hussain to Rolando Orozco Mova, $327,000.

Honey Lane, 4023-Estate of Thomas J. Clancy to Luz Adriana and Alanna Claire Torres Van Antwerp, $695,000.

Kandel Ct., 4741-Kwanduan S. Sangsasi to Carlos Alberto Moya Amaya and Tanya Elsa Garcia, $440,000.

Lafayette Forest Dr., 7715, No. 112-Alyssa M. Van Wie to Catherine M. Davidson, $220,000.

Little River Tpk., 8505-Fernando S. Almiron to Oscar J. and Raul O. Loera, $445,000.

Murray Lane, 7220-Bradley and Corinne McGowan to Asad Ul and Ehsan Haq, $430,000.

Patriot Dr., 7753, No. 55-Michael H. Brown and estate of P. Hamilton Brown to Victor D. Padres, $174,000.

Rodeo Ct., 7381-Lien Ai Ly to Kiana Noorishad, and Kevin J. and Andrew F. Coumes, $1.15 million.

Weber St., 7705-Ray and Dorris H. Medlin to Froilan Quiroga, $425,000.

Woodburn Rd., 3366, No. 12-Miroslava Vasquez to Janice McKenzie, $217,000.

Woodburn Village Dr., 3318, No. 33-Jin Sun Kang to Minda Girma Gizaw, $239,900.

BAILEYS CROSSROADS AREA

George Mason Dr. S., 3701, No. 1511N-Tressie V. Goodson to Julie A. Lepage, $245,000.

George Mason Dr. S., 3705, No. 1604S-Robert B. and Nanci M. Young to Svetlana Gabdrakhmanova, $235,000.

George Mason Dr. S., 3709, No. 110-Soroush and Mehrnosh Zaraei to Jose Arzadum and Miriam Nancy Rodriguez Arteaga, $260,000.

Lakeside View Dr., 3380-Jeffrey J. Bernstein to Mark Douglas Mitchell, $325,000.

Leesburg Pike., 6135, No. 208-Manoj Bhatt to Bahauddin K. and Bibi Ameera Khattak, $175,000.

Munson Ct., 5918-Jerry Tempalski to Mary Carmen Huff, $572,000.

Powell Lane, 3800, No. 722-Henry A. and Lia R. Salinas to Issa and Emmanuelle Abboud, $320,000.

Seminary Rd., 5505, No. 305N-U.S. Bank and Ocwen Loan Servicing Corp. to Jennifer Zhenwan Xu, $270,500.

Wilkins Dr., 3318-Michael A. Giffhorn and Mary Giffhorn Kearney to Nan Fangliu Davison and Linqing Zhang, $550,000.

BURKE AREA

Arrit Ct., 5119-Tuan Anh Dinh and Hien Ta to Simonetta E. Simmons and Charles Y. Kusi, $365,000.

Burdett Rd., 9530-Jacob E. Waxman and Sarah M. Berry to Kristen N. Brown and James A. Hamlin, $408,150.

Burr Oak Way, 10854-Xuefei Liao to Megan Lynn Mitchell, $635,000.

Cloverdale Ct., 9480-Amir Reza and Ali Reza Korehi to Steven Vest and Pamela Pastro, $394,900.

Cove Landing Rd., 5831, No. 202-Casilda R. Myers to Robert A. and Belinda Karen Jacobs, $255,000.

Cove Landing Rd., 5942, No. 303-Tempie C. Tavenner to Herber Daniel and Sonia Hernandez, $286,500.

Dunleigh Dr., 5310-Shad H. and Kathleen L. Deering to James M. and Laura M. Lobocchiaro, $700,000.

Fenestra Ct., 6488-Alejandro E. and Maria E. Merida to Ruben Rodriguez Hurtado, $320,000.

Harford Lane, 5134-Anh Minh Tran and Tho Thi Nguyen to Wanrong Janet Outtrim, $365,000.

Hollins Lane, 5546-Michael and Rachel Duerksen to Dexter Bowling Jr., $360,000.

Kings Grove Ct., 5114-Carol A. Delullo to Sara Hacham and Huor Sen Ong, $549,888.

Lincolnwood Ct., 6017-Craig and Stephanie Karnis to Christopher Curtis and Teresa Adriana Beets, $659,000.

New England Woods Dr., 5801-George A. and Monica A. Bonina to Matthew R. and Amy E. Toothaker, $614,888.

Park Woods Terr., 6055-Gilles P. Morel to Nuttapon Kittayapison and Mongkon Thanibutra, $525,000.

Renwick Ct., 5204-Mary E. Berger to Jeffery and Wanda S. Brown, $300,000.

Skinner Dr., 6308-Christian C. and Jessica R. Ayers to Christian H. and Katie E. Ray, $531,000.

Turnbuckle Dr., 9768-Brothers Three Partnership to Kiet A. Phan and Phuong M. Tran, $475,000.

Whitewater Dr., 9920-Ron P. and Kimberly B. Balatbat to Sung and Youjin Park, $409,000.

CENTREVILLE AREA

Asher Vw., 14097-Matthew Ryan and Brittney Marie Friesen to Felicia Mbeng Tabot and Tanyi Bissong Ebot, $399,900.

Bentley Sq., 14725-John Slowinski to Rudy Quispe, $328,500.

Centreville Rd., 7118-Sang G. and Mirim Lim to Magda Roca and Leonor Campbell, $255,000.

Coachway Dr., 14413-Satpal Singh to Sarika Varma Lamont, $515,000.

Gothwaite Dr., 6128-Grant T. Smith to Christina M. Butzer and Danna Elizabeth Kemper Hailfinger, $330,000.

Greymont Dr., 14922-Cheryl L. Wagar and estate of Connie Jonell Hargreaves to Keon Mahdeo and Sadhana Rampersad, $395,000.

Hoxton Sq., 14822-Second Story Corp. to Mark D. and Karla J. Wasilko, $350,000.

Lambeth Sq., 14871-David C. Hershiser III and Marilyn Zimmer to Kazi M. Hossain and Kazi T. Amrin, $350,000.

Lord Sudley Dr., 16751-Michael I. Cardon and Kathleen A. Sheehan to Anish S. Chidanandan and Lasika Rao, $1.11 million.

Manassas Gap Ct., 14423-Reina Paz Ochoa to Jeffrey Smouse and Jahanara Begum, $335,000.

Mist Flower Dr., 13544-Namsoo and Ava Kim to Soon H. Cho, $530,000.

Rabbit Hill Ct., 6009-Kimberly Weigend to Freddy F. Fahim and Sheiry B. Sedra, $304,475.

Rock Canyon Dr., 14216-George T. Kittle to Michael S. and Cindy Bendel, $675,500.

Rustling Leaves Lane, 14498-Shaunta D. James to Juliana Drolhe Montaury Cari, $208,000.

Sharps Dr., 6334-Seung Ho Jung to Hee Kyung Seo, $420,000.

Stonewater Ct., 14302-Pancham Bakshi to Nicholas and Katara Hofmann, $428,000.

Travis Edward Way, 5111-J-Hemanth and Yamini Ganta to Sandra Miwon Czire, $238,000.

Water Pond Ct., 13931-Edward G. Huebner to Kim K. Ta, $395,000.

Willoughby Newton Dr., 5604, No. 35-Choon Woo Park and Jae B. Cheong to Sherri L. Lee, $205,500.

CHANTILLY AREA

Garden View Lane, 4828-John C. Zerega to Paul and Terry Lin Park, $630,990.

Lightfoot St., 3820, No. 213-Kimberly J. Emig to Rebecca Richardson, $217,000.

Point Pleasant Dr., 13449-David R. and Anna Altman to Charles and Melissa Mann, $637,500.

Tabscott Dr., 13534-Duy-Thao D. Nguyen to Nima Fotouhi, $450,000.

Woodward Ct., 4309-Wilmington Trust to Bosky Verma, $582,750.

CLIFTON AREA

Clifton Rd., 5613-Vincenzo and Debra A. Noviello to Imran Akbar Bagwan, $760,000.

Flossie Lane, 8104-Eli J. and Patricia S. Guiterman to Leigh N. Riley, $882,000.

Loth Lorian Dr., 13110-Steven O. and Susan H. Diantonio to Richard A. Bonin and Julie G. Emery, $1.14 million.

Stonefield Dr., 13951-Barrie S. Perrottino to Brent Owen and Bernadette McClain, $612,000.

FAIRFAX CITY AREA

Acosta Rd., 3725-Jennifer Boyd Ross and estate of Betty M. Boyd to Jason and Raphaelle Rodzik, $735,000.

Andes Dr., 4303-Robert Bruce and Barbara R. Hamilton to Tu Hoang Ha and Tam Thanh Du, $466,500.

Aristotle Dr., 11352, No. 7-310-Mee Kyung Kim to Haifa M. Hamedaldean, $230,000.

Bear Branch Pl., 9071-Phuong T. Nguyen to Dongquan Shen and Yinghui Zheng, $1.2 million.

Brookgreen Dr., 4131-Kristin Marie and Kevin Zane Smith to Hassan K. and Farah R. Chagani, $575,000.

Burkitts Rd., 13339-Amina Attab and Brahim Taibi to Vyunghee Lee and Sung Hyun Kim, $390,000.

Cavalier Landing Ct., 11513-Aparna Agarwal and Aparna Bhatia to Jay Daniel Rushing and Rebecca Leigh Hooks, $605,000.

Charles Stewart Ct., 12508-Elemer and Janice R. Bako to Yu Liang and Lina Zhou, $725,000.

Collingham Dr., 10440-Mark Joseph Van Pelt and Larisa Karmazina to Matthew E. and Purita Gessler, $585,000.

Commonwealth Blvd., 10215-Potomac Relocation Services Corp. to Ernest George and Anny Bachrach, $745,000.

Deer Hollow Way, 2931, No. 108-Arthur E. and Theresa A. Brooks to Peter S. and Lola Everett, $385,000.

Fair Briar Lane, 12814-Meghan V. and Justin D. Hockenbury to Don Hahn and Teena Lee, $315,000.

Fair Crest Ct., 12793-Hunt Country Fine Homes Corp. to Supansa Kitjaroen, $330,000.

Fairfax Commons Dr., 11619-Sean D. Sexton and Phuong Kim Le to Ali Nadeem, $499,000.

Fort Buffalo Cir., 12248-Rommel M. and Janna Mae D. Miranda to Mohammed M. Najeeb, $295,000.

Galley Ct., 5413-Patricia Cherrington Ratliff and Patricia A. Miller to Chris Rodriguez, $445,000.

Glen Alden Rd., 12006-John Lee and Elizabeth Wha Kim to Jinsok and Sung Ja So, $404,000.

Golf Tee Ct., 3905, No. 102-Chantra E. Kouch to Gayumi I. and Robert C. Rasmussen, $255,000.

Green Ledge Ct., 12103, No. 37-Steven Berman to Emma L. Harries and Timothy Lilley, $309,000.

Greenway Ct., 12107, No. 198-Litton Shahreair to Tuyen T. Nguyen and Bao Tan Huynh, $266,500.

Hackney Coach Lane, 4351-Junhyong and Erika S. Kim Eun to Christopher and Robert Ayala, $419,000.

Hecate Ct., 5559-Young Sook Chun to Derek and Sabrina Yuling Yen, $361,000.

Kenwood Terr., 11612-Ren Jamieson to Ahmed Uthman and Sham Medhat, $1 million.

Lindenbrook St., 9584-Mitchell E. and Susan Marie Cohen to Chau M. Ngo, $465,000.

Majestic Lane, 4375-Stephen D. and Jennifer T. Leggiero to Christopher M. Schneider, $595,000.

Masser Lane, 5415-German Elena to Michael R. Lujan, $538,000.

Misty Creek Lane, 12788-Prabodh R. and Aruna P. Shah to Lucas and Amber L. Grayson, $860,000.

Olley Lane, 4301-Jose L. Machado and Jaime D. Contreras to Minh Cong Nguyen, $547,000.

Parkside Dr., 11920-George P. and Angela V. Gemmell to Jaehan Park and Hyo Young Kim, $800,000.

Penderview Terr., 12150, No. 1328-Robin and Andrew F. Boniface to Deborah Seuw Ling Wong, $270,000.

Plaza Lane, 4202-Kyung Ja Hwang to Ji Hyun and Soung Han Kim, $507,000.

Poplar Tree Rd., 13128-Diane and Stewart Wooster to Todd, Dennis and Barbara Hand, $565,000.

Prosperity Ave., 2655, No. 332-Omar Saad Alhariri to Saptak Saraiya, $310,000.

Pumphrey Dr., 5232-Neil Robert and Kay S. Kirsch Billings to Edward Kirk and Cynthia Diane Byers, $620,000.

Rose Path Cir., 12491-Gregory R. and Jean A. Cox to Siddharth N. Chaubal and Anubhuti Dhand, $622,900.

Saintsbury Plaza, 2901, No. 304-Elizabeth A. Menezes to Sarah S. McCaskill, $365,000.

Southern Elm Ct., 3054-Daniel A. Vernon to Yichun Sun and Mitchell Yuxiang Guo, $460,500.

Superior Sq., 4535-Teri R. Corrao to John Parker, $242,500.

Tallow Tree Pl., 3946-Irwin S. and Barbara Spinelli Selnick to Samuel Jacob Cole and Priya Nalli, $480,000.

Tourmaline Way, 2903-Paula R. Cooke and Steven H. Williams to Hai Van Nguyen and Loan Thi Kieu Pham, $916,000.

Waveland St., 12180-David W. Slebodnick to Patrick J. Denney, $536,890.

Wood Wren Ct., 9956-Helen Nha Nam and Nam Duy Tuan Nguyen to Stephen A. Sandy, $462,000.

FAIRFAX STATION AREA

Canterberry Rd., 10618-Tommy E. and Sharon D. Ross to Rajeev and Kayla Amanda Sharma, $820,000.

Henderson Rd., 11320-Stephen J. and Karen L. Donais to Vivek Vij, $595,000.

Lilting Lane, 11306-Wells Fargo Bank to Gene W. and Tiffini R. Chamblin, $1.13 million.

Sydney Rd., 6341-Theresa and Charles H. Newton Jr. to Douglas Ross Diperna, $483,000.

FALLS CHURCH AREA

Camp Alger Ave., 7711-Kim A. Zajac to Nicholas Kiniry and Hally Hardtke, $430,000.

Crooked Oak Lane, 6305-Robert A. Helwig III to Seiar A. and Casey Jo Zia, $560,900.

Fairmont St., 3016-Thomas M. Adams and Michael Earll to Hung Van Pham, Thao Thi Tran and Khanh Pham, $537,000.

Goldsboro Pl., 3311-Anthony Chris and Jon Chris Christ to Paul Gulyn, $770,000.

Inversham Dr., 7741, No. 189-Mary B. Clayburn to June Stepusin, $281,500.

Lakeside Village Dr., 7596-H-Realmax Corp. to Richard L. and Barbara K. Sutton, $285,000.

Lee Oaks Ct., 2815, No. 102-Carla J. Allen to Anthony Reale, $345,000.

Marshall St., 2801-Steven Russell and Gayla Lee Whittaker to Jason Siwek and Kelly Zug, $590,000.

Nicosh Cir., 3003, No. 3204-Madhusudna and Arundhathi Reddy to Aishvar Radhakrishnan, $370,000.

Oak Ridge Rd., 7025-Patricia Gardner Skinner to Gyula F. Kovach, Ildiko M. Kovach, $438,000.

Shadwell Park Lane, 8134-Penelope Moreland Gunn to Brian G. and Rizelle Grace Locsin Rita, $635,000.

Willow Point Dr., 7781-Elizabeth B. Baumgart to Christine Genova, $345,000.

FALLS CHURCH-PIMMIT AREA

Berkeley St., 6914-Alexandria L. Panehal to James D. Jeffery, $835,000.

Falls Reach Dr., 6990, No. 106-Adil and Anum Mirza to Nareshbabu Gummadivelli and Sravya Achanta, $417,000.

George C Marshall Dr., 2230, No. 325-Forrest and Elisa Bailey to Angela Yuen Yuk Ting, $240,000.

Greenwich St., 2105-Dorothy B. Walk to Matthew Paul Foley, Meghan Punaro Foley and Arnold Punaro, $745,000.

Hillside Dr., 2014-Paul Meeks and Melanie O’Brien to Hyewon Lee Kang, $760,000.

Kings Garden Way, 2138-John O. and Isabel N. Gates to Jason Howard and Christy Virginia Conner, $769,900.

Marshall Heights Ct., 7727-Jennifer A. Franks to Steven Douglas Kouril and Julie Hubbard Bell, $634,227.

Patricia Ct., 2508-Kathleen Miriam O’Brien and estate of Elizabeth S. O’Brien to Conor Edward Sullivan and David A. Moya, $700,000.

Pimmit Dr., 2300, No. 1201-Arthur H. Gray to Seo Hyun Lee, $242,000.

FORT BELVOIR AREA

Point Replete Cir., 7114-Kenneth T. and Lynne A. Gaffey to Ashley D. and Trenton Norman, $535,000.

FORT HUNT AREA

Bushrod Rd., 1600-Elizabeth M. Hughes to Joshua A. Gleason and Anna R. Biegelsen, $695,000.

Clark Pl., 2010-Rinaldi M. and Joyce B. Boykin to Andrew P. and Haley E. McIndoe, $745,000.

Cushman Pl., 8610-Gloria L. Carle to Peter Allen and Jamie Kustak Lewis, $779,000.

Fort Hunt Rd., 7821-Lien T. Nguyen to Catherine Nobles Johnson and Bryan Tanner Scott, $852,000.

Riverside Rd., 8406-Karlyn Kathryn and David Michael Slaydon to Tara Smeralda Empson, $865,000.

Stratford Lane, 8904-Gary L. and Deborah K. Spunaugle to Rex R. Hendricks Jr. and Karen Titherington, $715,000.

GREAT FALLS AREA

Mill Creek Landing., 9106-Michel and Mirjana Arbid to Eric Raudenbush and Leta Principe, $1.38 million.

Riva Ridge Dr., 1028-Michael and Barbara McConnell to Sergio E. and Tia T. Trout Perez, $960,000.

Seneca Knoll Dr., 11384-Todd Douglas Adkins and Rina Rajesh Shah to Changqing Lin and Yun Xiong, $1.23 million.

Yorktown Ct., 10303-Alexander R. Atwood to Matthew Charles and Adrienne M. Stamper, $470,000.

HERNDON AREA

Air And Space Museum Pkwy., 13650-U.S. Home Corp. to Yue She, $648,000.

Artic Quill Rd., 1139-Alice M. Carron to Charles Meline and Kelly Heater, $459,000.

Blue Holly Lane, 2936-Mark and Nancy Kidwell to Lawrence Richard and Suzanne Nadine Neves, $855,000.

Centre Park Cir., 12913, No. 102-Gupta R. and Krishna P. Varigala to Lanlin Zuo and Kun Liu, $211,500.

Coates Lane, 13519-Susan E. Kiessling Conner to Ying Jiang, $410,000.

Dublin Pl., 1198-Hong Zheng to Shuo Sun and Tianxiao Ren, $310,000.

Flying Squirrel Dr., 13620-Cheryl Ann Thompson Gault to Paul William Garcia, $575,000.

Gracie Park Dr., 109-Tracey C. Stewart and Kun Mao to Sabin Bhakta and Medarose Mina Shakya, $635,000.

Hay Rake Ct., 2406-Patricia S. Shafer to Zachary S. Brown and Amie E. Shafer, $400,000.

Holly Meadow Lane, 13265-Charles F. Dzeng and Chiung-Fen Yeh to Venugopala Raju and Vanisri Dandu, $875,000.

Lake Shore Dr., 13485-Stephen C. and Joy F. Poppe to Elizabeth L. Gutowski and Dustin S. Flake, $652,200.

Nathaniel Oaks Ct., 3405-Gordon P. and Linda L. Sweeney to Seok Hoon Yoon and Sung Mi Kim, $1.15 million.

Reneau Way, 327-Temur S. Wali to Glenda X. Rubio Umanzor, Jose V. Rubio, Grecia Y. Rubio Cruz and Nelson A. Zelaya, $315,000.

Sandy Ct., 12109-Richard Ruggiero to Shaheen Fakhar, $650,000.

Spring Knoll Dr., 918-Russell D. and Susan E. Housley to William Michael Schwartz and Katie Sinclair Kelly, $610,000.

Stratford Glen Pl., 13663-Hema Chandra and Sriharitha Sodemma Mantrala to Qiuqing Zhang, $476,500.

Tyler St., 1017-Michael J. and Laura L. Macmurdy to Spencer Thomas Ong and Caitlin Marie Brown, $690,000.

Westcourt Lane, 2203, No. 301-Christina Mee Un Park to Jorge W. Salazar, $265,000.

Woodland Park Rd., 13214-NVR Inc. to Erica Lynn Riley and Debora L. Rogers, $580,379.

Woodland Park Rd., 13230-NVR Inc. to Tuyenand Loan Dao, $514,990.

HUNTINGTON AREA

Biscayne Dr., 5732-Timothy Whitehouse to Lisette V. Anzoategui, $460,000.

Evergreen Knoll Ct., 5743-Joseph F. Foster and Tammey R. Laws to Jonathan Haase, $437,500.

Foley St., 5825-Wilmington Savings Fund Society and Pretium Mortgage Acquisition Trust to Joanna Marino, $385,000.

Harvey Pl., 5803-Mark C. and Alice E. Wilkes to Dayana and Elena Spivak Bobko, $519,000.

Huntington Park Dr., 2473-Donald G. and Carmela A. Crawford to Stacy Dawn, $612,849.

Mount Eagle Dr., 5902, No. 709-Gary W. and Theresa L. Nettles to Mark and Amelia Walsh, $310,000.

Mount Eagle Dr., 5904, No. 704-Meredith Apple Lambe and Miles Stewart Apple to Melodee Snoke and Gregory Bullock, $529,000.

Williamsburg Rd., 5921-Laura Ann Wert to Michelle Lee Pohl and Nicholas Jackson Unger, $400,000.

HYBLA VALLEY AREA

Beechcliff Dr., 3305-Jon M. Holland to Christopher Rowan Greer and Rebecca Kent, $495,000.

Cold Spring Ct., 7104-Jia Li to Jessica Hastings, $329,100.

Grey Goose Way, 7552-Jan H. Chang to Reginald and Frances Faison Belfort, $472,500.

Liberty Springs Cir., 7810-Kamrunnisa and Gazala Ansari to Jennifer Nguyen, $350,000.

Mason Grove Ct., 7124-Hanif S. Flood to Viktoriya Livchits, $395,000.

Parsons Ct., 7207-Michael A. Cox to John Patrick Osmond, $355,000.

Stoneybrooke Ct., 3802-Erik J. and Juliann Froehlich to Kelsey M. Hales and John M. Reickel, $505,000.

LINCOLNIA AREA

Brookside Dr., 4404-Jeannette Daniel and estate of Anita J. Sheffield to Benjamin Boddery and Laura Shapalis, $600,000.

Chieftain Cir., 5429-Andrew C. and Laura E. Hymel to Garrett A. Perez and Carly J. Wagner, $483,000.

Grafton St., 4908-Sasha and Liliana Nikolich to Darren Banh and Trish T. Duong, $805,000.

Interlachen Ct., 4555, No. F-National Financial Corp. to Jon M. Aspinwall III, $294,400.

Medinah Lane, 6500-Rebecca Sherwood Brewington to Adam Walsh, $434,900.

LORTON AREA

Crosby St., 8100-George E. and Patricia L. Wright to Marie H. Harrington and Zachary B. Payton, $530,000.

Hagel Cir., 9782-Jean C. and Serecia L. Papillon to Torab Sahel, $235,000.

Henry Knox Dr., 7655-Haldane and Christina Gillette to Richard Jason Hammond and Medina Mohamed, $53,500.

Laurel Overlook Dr., 8903-Fernando Carrera to Mark M. and Heidi G. Guirguis, $1.04 million.

Mahoney Dr., 7501-Kylee A. Mathieu to Sebastijan Babic, $460,000.

Plaskett Forest Lane, 9765-U.S. Bank to Luis E. and Yolanda L. Ortiz, $445,000.

Silverdale Rd., 8517-Benjamin D. and Erin M. Nielsen to Toan B. Pham and Linh T. Vu, $660,000.

Susquehanna St., 8779-Whitney and Alexander Huntington to Lucinda Hueston, $330,000.

MCLEAN AREA

Birnam Wood Dr., 8007-Randall I. Cole to Jennifer Flickinger, $1.05 million.

Brook Rd., 8430-Lori L. Nyberg and Wayman H. Lytle to Michael and Cristina Bidwell Monroe, $950,000.

Cottonwood St., 6245-Franklin Carstella Hall and Geneva Ann Pate to Min Yang and Xun Wang, $900,000.

Eldorado St., 7352-Frederick Lee and Linda J. Maybuam to Kyle Durfee and Janet Yasuko Galeria, $699,000.

Fleetwood Rd., 6900-Signet Residential Corp. to Patricia Joanne Staas, $1.52 million.

Greensboro Dr., 8350, No. 207-Madockawando Holdings Corp. to Nader and Arash Armakan, $443,000.

Lincoln Way, 1504, No. 204-Real Independence Management Corp. to Ahmed R. Bizri, $242,000.

Lincoln Way, 1532, No. 302B-Hee Ja and Kyoung Han Kim to Tianlin Zhang and Yan Jiang, $248,000.

Mayhurst Blvd., 1450-Seth H. and Beth E. Grae to Ziad Yafi, $1.57 million.

Old Gate Ct., 1153-George R. and Mary S. Nethercutt to Huan Li Chen, $1.35 million.

Panarama Ct., 1825-Blondine B. Markey to Dongsoo Hong and Jinseok Kang, $782,000.

Spring Gate Dr., 1570, No. 7314-Geoffrey and Cassandra Ferrari Redden to Jennifer A. Niedzwiecki, $425,000.

Spring Vale Ave., 1462-MS West McLean Corp. to Nathan John and Amy Weiss, $1.71 million.

Wemberly Way, 6812-Nezam and Pouneh Ghasemian to Ziad Ahmad Ali and Nadia Mahmoud Eltaki, $1.54 million.

Wilson Lane, 1941-Peter D. Waters to Robin E. Nixon, $273,000.

MOUNT VERNON AREA

Beauchamp Dr., 8902-Kimberlee A. Riley to Jennifer Rosiere and Scott Russell Reynolds, $525,000.

Brambly Lane, 9413-Eugene T. Hibbert and Mary F. Sucher to Wesley A. Eans and Rena C. Allen, $890,000.

Cherrytree Dr., 9208-Warren E. and Katie S. Cox to Joseph E. Francone, $637,000.

Havenwood Pl., 3869-Samuel D. Reyes to Jorge R. Rico Caballero, $190,000.

Maryland St., 3807-Jennifer D. and Sara B. McPherson to Kurt C. and Hilary H. Hales, $600,000.

Neptune Dr., 4736-Babak Arvanaghi and Elaheh Tabar to Jaime and Shanese Hirmas, $2.38 million.

Orange Ct., 8358-Linda G. and Steven L. Ross to Allen Brian and Margaret Mary Jones, $625,000.

Sacramento Mews Pl., 5526-Wayne A. Dabney and Henry Amberston to Lixi and David Christopher Simpson, $377,000.

Sonia Ct., 4219-Karla Yecenia Cova Leon to Phylopater Khalil, $542,000.

Sudbury Pl., 8704-Brett and Christina Mansfield to Dale Page and Kimberly Kakalec, $580,000.

Volunteer Dr., 9218-Bill and Sarah Z. Nance to Bryant A. Gauthier and Katherine McGiffin, $605,000.

Walutes Cir., 8772-Ana I. Otero to Long A. Huynh and Quyen Soai Luu, $160,000.

Woodhue Pl., 3950-Martin Clyde Dale to Victor Ballestas Sr., $174,000.

NORTH SPRINGFIELD AREA

Leestone St., 7005-Kris Hyekyong Kong to Erik J. and Kaitlin L. Nygren, $437,000.

Oldcastle Lane, 5303-Clarence W. and Barbara C. Fallin to Neil Parekh and Pamela J. Stumpo, $570,000.

OAKTON AREA

Borge St., 3128-Adam Orion and Emily Taylor Bever to Hong and Enhua Wang, $525,000.

Bronzedale Dr., 11406-Michael J. and Melissa A. Miller to Steven C. and Mandy L. Vitto, $743,000.

Emerald Rock Dr., 10331-Deborah D. Sparks to Matthew Li and Alexandra Lynn Chen, $503,500.

Hunt Rd., 3002-Bernard C. and Priscilla S. Hopchas to Brandon and Paula Scaturro, $640,000.

Oakton Manor Ct., 2819-Russell Thomas and Rebecca Sue Roselle to Gregory T. and Sharon R. Otto, $679,000.

Summit Square Dr., 3176, No. 4-A3-Michael O. McDermott to Yoon Ki Chang, $219,500.

Vale Rd., 11339-Carol Anne Smoot and Patrick Jay Hines to David G. and Julie E. Wolff, $906,000.

Valewood Dr., 3427-Denise A. King to Meredith S. and Nicholas J. Caligiuri, $815,000.

RESTON AREA

Aldbury Ct., 11060-Farzad and Sariah Sami Najam to Vivian Schneider and Jeffrey Miguel Dixon, $879,900.

Belcastle Ct., 1402-Jack Michael Damsky and Melissa Ann Batum to Fernando Pons and Virginia O. Meara, $870,000.

Bright Pond Lane, 11326-Richard M. and Robin Seitz to Anthony and Hillary E. Johnson, $999,000.

Cavesson Ct., 2304-Tiffany Hamelin and Gilberto Cabrera to Daniel and Lillian A. Cardona, $650,000.

Chapel Cross Way, 11606-Heidi S. Wulfers and John Eric Hummel to David B. and Andrea S. Bliss, $626,000.

Coleraine Ct., 12329-Janis Gelinas Swain and Jason Timothy Gelinas to Faiad Shaban and Aminata Barrie, $445,000.

Crescent Park Dr., 1932-Francis J. and Diyari Karim Fee to Natalie T. and Lambros G. Kapoulas, $615,000.

Emerald Heights Ct., 2349-Jamie L. and Christian P. Thomsen to Jon and Jacqueline Irene Clee, $350,000.

Freetown Ct., 2312, No. 21C-Jackeline P. Guillen to Aniruddh, Dilip Kumar and Chhandana Roy, $207,000.

Generation Dr., 2385-Gregory Daniel and Kelley Relyea to Matthew Thomas Melchiori and Caroline Rose Mihm, $439,900.

Great Owl Cir., 11791-Lena Alibek to Michael Turner and Stephanie Page Shipp, $488,000.

Greenwich Point Rd., 11581-Patricia S. and Peter J. Hanna to Nandini Kini and Prakash Nayak, $863,000.

Hollow Timber Ct., 11458-Jerry C. and Mary Ann Adams to Shaun F. and Patricia M. Pacious, $665,900.

Kinsley Pl., 12094-Celinda R. Crews and estate of Cathy D. Crews to Danny Alan and Antonia Lisenbee, $845,000.

Lake Shore Crest Dr., 1724, No. 16-Garo L. and Connie Partoyan to Connie A. Bertram, $336,000.

Lofty Heights Pl., 2228-Bahram Zandi to Lucas Ayala, $360,000.

Market St., 11990, No. 506-Dennis P. Standiford to Grant E. and Gregory S. George, $445,000.

Market St., 12000, No. 483-Crystal Clear Technologies Inc. to Michael A. DiFronzo, $495,000.

Noble Victory Ct., 2306-Stephen L. and Susan B. Roberts to Nadir and Najma Shah, $665,000.

Old Brookville Ct., 11636-Gregory D. Elam to John and Caroline Manfred, $790,000.

Parkcrest Cir., 1669, No. 4B/201-Nita and Hassan Saedi to Guzelnur and Kalbinur T. Musabay, $206,000.

Roundleaf Ct., 1504-Steve and Natasha Bremmerman to Christopher Hudspeth, $490,000.

Saffold Way, 11069-Soheil and Angela K. Saeed to Jeremiah Martin and Sarah Martin Quinn, $453,000.

Sagewood Lane, 1951, No. 211-Pennymac Loan Services Corp. to Ravinder Bhathal, $78,500.

Stratford House Pl., 11775, No. 304-Charlotte Ann Murrell to Kristen Jan Meyer, $490,000.

Thunder Chase Dr., 12609-Jane B. Nguyen Vogel to Philip Peacock, $585,000.

Vantage Hill Rd., 11618, No. 22B-Eunice R. Montalvo to Giovani Castellanos and Alexandra Urrego, $170,000.

Wainwright Dr., 1754-Zachary Mann to August and Anibel N. Conwell, $511,000.

Whisperhill Dr., 1713-Marleny Vasquez to Carlos Ramos, $345,000.

Windleaf Dr., 1300-B-Marita J. Fernald to Gary D. Meerkreebs, $330,000.

SEVEN CORNERS AREA

Farm Hill Dr., 3429-Cecilia Canadas to Boyd and Mary Tomasetti, $800,000.

Patrick Henry Dr., 3163-James C. and Mary Jane Nettles to Jacob D. and Lauren B. Roberts, $595,000.

Willston Pl., 2900, No. 302-Nicolas Pandi to Lisa and Amanda De Los Angeles, $159,000.

SPRINGFIELD AREA

Applecross Lane, 8931-E. Richard and Carolyn F. Atkinson to Sun W. and Jennifer Bae, $643,500.

Brian Michael Ct., 6804-Susan B. Erskine and Elizabeth A. Erskine-Johnson to Joshua Andrew and Denyse Jones Wells, $420,000.

Chancellor Way, 7626-Ashley Leigh to Jenna E. Nold and Benjamin J. Veldman, $585,000.

Creedmor Dr., 8203-Marilyn V. and Sayed A. Hashime to Stefanie L. Gooden Pulido, Moises C. Pulido Jr. and Willie J. Gooden, $580,000.

Demme Pl., 6345-Doris L. Dorsey to Anand Arun and Melissa Sweger, $480,000.

Donna Dean Dr., 9125-Philip Peter and Li Hwa Scianna to Jamal Haider and Rumaisa Hameed, $600,000.

Forsythia St., 6580-Jody M. Hehr to Workneh Abebe Emrie and Workaferahu N. Bayabile, $640,000.

Grayson St., 6005-S & W Real Estate Investment Corp. to John and Katherine M. Ross, $530,000.

Jenner Ct., 8521-Phillip L. and Tabitha A. Hoyle to Jeremy Basista, $419,500.

June St., 7523-Patrick W. Hearn to Phillip Edward and Patricia Jean Davis, $505,000.

Meriwether Lane, 6015-Andy A. Najar Rodriguez and Wilson Najar Euceda to Lele Asegedom Girma and Getahun Zerfu, $500,000.

Morning Dew Ct., 8293-Marjan Ameri to Marisa L. Gusmann-Prol, $524,000.

Orange Plank Rd., 8051-Ki J. and Son Y. Cho to Hanniellisse Vanessa Angulo, $391,900.

Red Tulip Ct., 7806-Donald W. and Bonnie L. Heath to Istiaque Hassan and Rokshana Akhter, $630,250.

Rivermont Ct., 8001-Emmanuel O. Asomani and Abena Owusua to Cesar, Maria A. and Rosmery Acevedo, $534,900.

Saint George Ct., 7914-Craig E. Harris Jr. and Simi Chandi to Jose M. and Lora C. Lopez, $550,500.

Sontag Way, 7135-Blair C. and Christine Fonville to Mohd Khaled Almas and Friba Adeel, $529,900.

Vogels Way, 7558-Katherine A. Dunn to Phillip A. and Kantaka Delisle, $734,900.

Woodstown Dr., 7591-Brandon Lee and Stefani J. Harvey to Michael and Beverly Violett, $595,000.

VIENNA AREA

Battle St. SW, 110-James D. and Linda M. King to Kimberly and Virginia Schoenauer, $640,000.

Brooktrail Ct., 1803-Aurelio G. and Barbara N. Perrone to Tony Choi, $1.05 million.

Casmar St., 2445-Brian and Jessica Jones to Joseph Kim, $749,900.

Courthouse Rd. SW, 463-Daniel George Bunaugh to Katayoun Khari, $524,999.

Desale St. SW, 910-David M. and Adrianna F. Benson to Michael B. and Ellen M. Standiford, $1.1 million.

Dulcimer Ct., 1507-Michael S. Midtvedt to Mark Reid Langham, $800,000.

Frederick St. SW, 921-David Bailey and Melissa Jo Dixon to Alex L. Glade and Vincent Paul Enriquez, $730,000.

George Washington Ct., 8253-David Scott and Regina Victoria Hansen to Daniel Richard and Heidi Y. Fox, $1.1 million.

Jackson Pkwy., 2300-J & T Homes Design Corp. to John Michael and Katelyn Meredith Stilling, $790,000.

Jumper Ct., 1708-Albert R. and Cindy J. Merchent to Jonathan A. and Courtney L. Edwards, $825,000.

Midlothian Ct., 1821-Texaco Downstream Properties Inc. to Dmitriy and Natalia Galyutin, $755,880.

Mountington Ct., 10313-Martine Elizabeth Lellis Weinhold to Dana Geraldine Matus and Adrian Alberto Blazquez Sr., $885,000.

Orchard St. NW, 427-Shelley R. Jackson and estate of Dorothy S. Jackson to Ben Weintraub, $665,000.

Park Terrace Ct. SE, 210, No. 66-Janna L. Vloet to Katherine A. Case, $212,000.

Saint Andrews Dr. NE, 105-Kul Homes and Investments Corp. to Deepak D. and Jayshree D. Chokhani, $1.51 million.

Stonewall Dr., 8303-Ronald J. Zafonte to Donald Joseph and Victoria McNerney Scott, $666,500.

Walker St. SW, 410-Kevin D. McCarthy and Kim A. Tenhor to Ali Raissian, $610,000.

Westbriar Dr. NE, 1023-Patricia Abel McCall to Waiel Samara, $765,000.

WEST SPRINGFIELD AREA

Barnack Dr., 6811-Anne Louise and James Robert Holleran to David Dinh and Mary Katherine Paguyo Luu, $450,000.

Bayshire Rd., 5906, No. A-Rina B. Patel to Madina and Hena Mojadidi, $230,300.

Carrleigh Pkwy., 8129-Liane L. Thompson to Paul Timothy and Mary Joanne Altman, $406,000.

Colony Point Rd., 8110, No. G-Kaylee M. McDowell to Israel Orellana Montano, $180,000.

Eastleigh Ct., 6430-Randolph G. and Jodi A. Haufe to Jonathan P. Nease and Julia D. Homstad, $520,000.

Fox Grape Lane, 9007-Roslyn Segal Schmidt to Michael Richard Demarco and Melissa May Stringham, $425,000.

Grey Fox Dr., 6805-Casimo John and Lena Joanne Cush to Maria Voziyan and Eugene Imas, $580,000.

Hollow Knoll Ct., 6051-Annabelle Pritchett to Thi Dinh Huynh and Phuong Thi Kim Nguyen, $395,000.

Kentford Dr., 8530-William S.J. and Genene T. Chubb to Jerry and Laney Stenquist, $533,000.

Kousa Lane, 7251-Brian Kavjian and Leah Silva to Steven and Katelyn Slocum, $444,004.

Noblestown Rd., 5905, No. L-Margaret Geraghty to Cuong M. Pham, $235,000.

Queenston St., 5902-D-Kirston J. Hardley to Branislav Nakic, $225,000.

Rivington Rd., 6501-Harry Richard Sharp III to Khanh Tran and Phuong Thi Uyen Nguyen, $520,000.

Sandover Ct., 6615-Clarence R. and Jean S. Anderegg to Eric and Kristina Michelle Cheung, $599,000.

Vancouver Rd., 7008-Jeffrey Aaron Brown to Ziad Raja, $530,000.

Whitlers Creek Ct., 8072-651 San Clementi Corp. to Abdulaziz Bedru Mohammed and Neshwan Beharu Hussen, $460,000.

Fairfax City

These sales data were recorded by the City of Fairfax Real Estate Assessment Office.

Catesby Row, 10504-William Louis and Gina Yeager Rittershaus to Jeffrey A. and Kathy L. Fedorchak, $623,000.

Duncan St., 9904-Thomas B. and Meghan M. Crowley to Christopher and Maria Christina Udasco Baer, $600,000.

Fairfax Blvd., 9479, No. 101-David and Linda Newland to John Michael Moskola, $160,000.

Main St., 10570, No. 216-Nam H. Nguyen and Dinh T. Huynh to Haixia Li, $212,000.

Mode St., 3823-Hubert Stuart White III to Michael J. and Gale Lynn Whitehead, $630,000.

Sager Ave., 10328, No. 121-William P. Baxter to Debra Diane Henke and Derek Anton Carey, $438,000.

Silver King Ct., 9430, No. 307-Enclave Development Corp. to Perry Lee and Ann Gao, $436,800.

University Dr., 4233-Rom Holding Corp. to Carlos A. Alberto and Elena Beatriz Rodriguez, $525,000.

West Dr., 10720, No. 103-MRD Corp. to Waseem Moorad, $160,000.

Woodland Dr., 4039-Benoit and Kathleen Flippen to Christina and Andrew Newman, $445,000.

Falls Church

Among homes sold in Falls Church.

Broad St. W., 444, No. 426-Seong Jun Park to John Gloinger and Andrea Carroccio Fleury, $565,000.

Hampton Ct., 467-Prasad Komma to Chad P. Harmon, $440,000.

Maple Ave. N., 317-James R. Hinderks to Derryl and Yana Vinnikov Anderson, $825,000.

Sherrow Ave., 410-Bearing Point Homes Corp. to Ellieth and Manuel Rodriguez, $1.31 million.