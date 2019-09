Fairfax County

These sales data recorded by the Fairfax County Department of Tax Administration in May were provided by Black Knight Inc. For information about other residential real estate transactions, visit washingtonpost.com/homesales.

ALEXANDRIA AREA

Dawes Ave., 5607-Aleta R. and Clay Wilson III to Yoseph Abegaz Male, $630,000.

ALEXANDRIA-BELLE VIEW AREA

Belle View Blvd., 1104, No. A2-Joseph W. and Patricia A. Heineman to Martha Rushford, $255,000.

Boulevard Vw., 6614, No. B1-Toni R. Sanford to Cynthia D. and Franklin Duke West, $260,000.

Edgewood Terr., 6040-Earl J. and Gloria M. White to David M. and Mary E. Walker, $1.32 million.

Potomac Ave., 6513, No. A2-Karen Vaughan to Thomas and Janette F. Tuttle, $241,025.

Shiver Dr., 1914-Andrew H. and Meredith H. Reinsdorf to Amy Shuart and Peter Michael Gingrich, $848,000.

Wakefield Dr., 6621, No. 208-Joan F. Dunn to David Richard Toni and Karina S. Berrios, $200,000.

Wakefield Dr., 6641, No. 205-Michael J. Sgarlat and estate of Peter D. Eldridge to Yuzhi Liu, $142,000.

Wakefield Dr. E., 6620, No. B2-Lindsay Konsko to Abdul Saboor Farhadi, $212,000.

Westhampton Dr., 6946-Bobby G. and Cheryl L. Carpenter to Megan Marie Challender and Daniel Howard Baldwin, $380,000.

10th St., 6622, No. A2-Alexia Susan Bailey to Erika A. Shapiro, $260,000.

ALEXANDRIA-FRANCONIA AREA

Alicia Ct., 6860-Mark C. and Maria Cleo Sweet to William M. Peyton Jr., $650,000.

Avalon Pl., 5310-Joshua Nye and Christina Pereira to Bonawyn Eison, $435,000.

Birkenhead Pl., 7005, No. D-Gregorio and Kathleen Lynn Uy to Tamir and Allison Ozery, $365,000.

Brindle Heath Way, 6865, No. 173-Susan E. Frieswyk to Jack Li, $289,500.

Brookleigh Way, 6514-Justin C. and Maryjo M. Peak to Peter W. Taves and Jungyeon Lee, $479,651.

Castletown Way, 6150-Douglas F. Wright to Richard M. Lim and Tammie M. Harrison, $495,000.

Chicory Pl., 6013-Nathan Lewis and Elizabeth Hope Heaps to Rhys A. Hearn and Kelly M. Johannes, $455,000.

Collins Meade Way, 7436-Mercedes C. Lozano to Carl Edward and Maria Kristina Hendrickson, $565,000.

Dreams Way Ct., 7010-Paul E. and Jessica E. Houk to Stephen and Molly Jean Stasko, $650,000.

Ellingham Cir., 7016-Todd E. and Melanie Condron to Tiffany Meg Kalmar, $328,000.

Fieldhurst Ct., 7013-Kenneth Gary Finchum Jr. to Kali Ann Farahmand and Neema Farahmand Yeganeh, $590,000.

Frost Lake Lane, 6627-Heidi and Joseph D. O’Leska Jr. to Stephen and Margaret Santos, $649,000.

Gildar St., 6454-Daniel D. Frazelle to Michael L. Coffey and Leslie M. Kiser, $420,000.

Governors Crest Ct., 3401-Christof P. Cordes and Sharlene J. Donovan to Curtis E. Cashour, $614,000.

Grange Lane, 6515, No. 304-Manuel J. Hernandez and Milka S. Demmelash to Elena Diann and Matthew Ryan, $356,975.

Greenleigh Lane, 6640-Andrew J. and Linda M. Hopkins to Chad Hodges, $421,000.

Heatherwood Dr., 6037-Kevin James and Sarah Marnel Higgins to Shelby and Nikesh Kapadia, $501,000.

Hunter Creek Lane, 6616-Jennifer H. and Fred E. Schnarre to Scott Raymond and Danica Lisette Rodman, $520,000.

Joseph Edgar Ct., 6770-Dwayne D. Reeves to Raymond Taewook and Koo Yeon Yoo, $540,000.

Kestner Cir., 6018-Michael Yakes to Derek J. and Laurie Ellen Elliott, $465,000.

Lake Cove Dr., 7125-Aaron J. and Layata T. Ortenzio to Frank and Nicole Girdwain, $535,000.

Locust Leaf Lane, 7844-Derrick Daniel and Amy Driscoll to Joseph H. and Leah A. Zajac, $584,900.

Mary Caroline Cir., 6941-D-Laura A. Condon Schmitt to Jeremy Hill, $277,500.

Miller Dr., 6425-David R. Whisenhunt to Vu Doan and My Nguyen, $725,000.

Netties Lane, 6604, No. 1203-Wilson S. Studstill to Genetta N. Smith and Erison Ferguson, $345,000.

Ordsall St., 6690-Nathan R. and Erica K. Rabe to Carlos R. Ortiz Rodriguez and Belitza Rojas Lopez, $600,000.

Piedmont Dr., 5834-Mary E. Breeden to Gregory and Lauren Vernon, $475,000.

Ridge View Dr., 5702-Dylan and Ashley Neidorff to Geoffrey and Amy Bailey, $485,300.

Schurtz St., 6628-Saba Rauf to Agh Raza and Naheed Ali, $450,000.

Signature Cir., 6843-Sheikh Faheem Haque and Anjum Inaam to Paul E. Jacob and Leslie R. Gallagher, $405,500.

Summit Point Ct., 6258-Naheed Rana Khandekar and Sameer Hossain to Gregory R. and Courtney D. Frink, $600,000.

Terrapin Pl., 5945-C-James F. and S. Yvonne McCall to Melanie Bloch, $345,000.

Thackwell Way, 6602, No. 2J-Patricia Jarvis to Mahmood Alwash, $325,500.

Valley View Dr., 5904-Steve W. and Elaine D. Balducci to Neil D. Cunha and Jyothi Fernandes, $710,000.

Victoria Dr., 6923, No. 6923-G-Ergene Lee and Moonjung Choi to Kevin Khang Nguyen, $260,000.

Wayside Pl., 6502-Haywood A. and Rachel D. Barney to Lance G. and Elizabeth H. Curtis, $880,000.

Willowood Lane, 6422-Ihsan Al Khalidi to Pablo Adionis Catin and Sonia Touchard Eyzaguirre, $495,000.

Windham Ave., 6497-Glenn Lee Ashton to Majibur and Sofia Rahman, $418,000.

ANNANDALE AREA

Americana Dr., 4957, No. 205-Mario Montenegro and Norman Montenegro Flynn to Thomas Kevin Cullerton, $174,900.

Andrea Ave., 5005-Jeffrey and Margaret Styers to James Burkhardt and Rachel Blair Zorn, $600,000.

Bradford Dr., 5008-John J. and Sarah L. O’Fallon to Carl R. and Teresa L. Salzano, $720,000.

Bristow Dr., 4817-Royce M. and Megan K. Lippert to Won Hong Lee and Bong Myo Kim, $580,000.

Dade Dr., 3801-Ronald C. and Rebecca A. Goodison to Sarah West Goes and Erik Charles Peterson, $795,000.

Dodson Dr., 4703-Kuldeep Sawant and Purbita Banerjee to Daniel and Sara Pitcairn, $745,000.

Duncan Dr., 4113-Diana L. Greeves to Kevin L. and Samantha F. Leahy, $789,000.

Forest St., 8511-Joseph Steven Hodges to Ariam Nafa Mohamed and Jeremy C. Randall, $717,000.

Glen Hollow Ct., 7254, No. 54-Robert S. Gillcash Jr. to Mark Michael Murphy, $360,000.

Howard St., 3810-Ruth Lasker and Judah S. Kraushaar to Allison Nicole Dodson and Kevin Hossein Sami, $483,000.

King Edward Ct., 4566-Charles B. Biern to Darren C. and Angelee K. Dehaven, $420,000.

Lafayette Park Dr., 6929-Donald R. Singer to Melissa Rainboldt, $450,500.

Magdalene Ct., 4910-Estate of Joseph Lemuel Blair and Robert Layton Blair to Sarah Gray Knoesen and Andrew Christopher Impens, $715,000.

Montgomery St., 4708-George L. and Christine Gladden Moore to Richard and Regina D. Grau, $1.35 million.

Pacific Lane, 6829-David R. and Maria R. Petray to Linda Friar, $675,000.

Rose Lane, 3607-Natalia C. Benavides Quiroga to Thanh Huong Thi Truong, $483,100.

Tobin Rd., 8410-Stephan N. Lindenau and Christina M. Perucci to Nguyet Phan, $645,000.

Valleycrest Blvd., 7406-Duong Trung and Ngoc Huyen Thi Nguyen to Devin Robert and Malia Ann Lubking, $670,000.

Virginia Ave., 8611-Javlam Homes Corp. to Ryan and Cynthia Bateman, $1.44 million.

Windsor Arms Ct., 4515-Janan S. Sarkis and Edward Bitar to Yogendra P. and Vishnu S. Paneru, $460,000.

Woodburn Village Dr., 3304, No. 24-Aman Aminzay to Huascar Claure, $227,000.

Yorktown Village Pass., 3713-Angela I. Cutter to Christopher John Zachary Etzel, $515,000.

BAILEYS CROSSROADS AREA

George Mason Dr. S., 3701, No. 1116N-Helen Tin to Joseph W. and Kristin Erika Rachinsky, $227,000.

George Mason Dr. S., 3705, No. 2417S-Kone S. Insixienmay to Mohammad Moin Urrehman Shah and Ishrat Riaz, $291,000.

George Mason Dr. S., 3709, No. 901-Sarah R. Howell to Mary J. Dalto, $230,000.

Leesburg Pike., 6133, No. 109-Branch Banking and Trust Co. to Ishmar Christopher Loayes Agustin, $132,500.

Mansfield Rd., 3415-Antonio and Patricia M. Marra to Luisa and James E. Pritchard, $1.04 million.

Oakwood Dr., 6472-Kelly M. and Christiana E. McCormick to Jean Luc Michael and Kathleen Burke Delpy, $578,005.

Powell Lane, 3800, No. 732-Wayne W. and Virginia L. Carroll to Ghassan and Antonia Odeh, $280,000.

Rock Spring Ave., 3441-Robert A. and Jeri L. Bynaker to Carlos E. Sanchez Cabrera and Gloria D. Morales, $320,000.

Seminary Rd., 5505, No. 1817N-Ryan Currier to Panita Prakobkul, $205,000.

Seminary Rd., 5563, No. 314-Roderic Allen and Melody A. Millando to James D. Siddall, $205,000.

BURKE AREA

Apple Wood Ct., 10085-Edwin Berry Weisiger to Alexander Daniel and Frances Severson, $412,500.

Barnacle Pl., 7000-Samuel P. and Robin L. Mountjoy to Sharon O. Gold, $747,000.

Bestwicke Ct., 6616-Limbert Rodriguez Pardo to Irine Albert Garas El Meery, $540,000.

Burnside Landing Dr., 6044-Mark A. and Mary C. McGuire to Francis G. and Monica K. Massaro, $695,000.

Church Way, 9691-Bertrand M. and Nicole L. Harding to George Joshua John Rooney and Emily Margaret Forrest, $625,700.

Cove Landing Rd., 5904, No. 101-Michael and Tania Soh to Laura Lee Locklear, $275,000.

Crossrail Dr., 5411-Wil F. Ventura and Beatriz A. Lopez to Hoang T. Pham and Huong Nguyen, $375,500.

Dundas Oak Ct., 10703-David A. and Karen G. Roberts to Alexandria and David Hagen, $725,000.

Fenestra Ct., 6477-Mildred Cruz to Nelson Garcia Espinoza and Gonzalo J. Adad Callau, $345,000.

Glenway Ct., 9708-Denise L. Anezin to Jeffrey George and Marcia Mae Lundin, $660,000.

Hatches Ct., 6161-David C. Bendall to Shawn Lassiter and Rachel E. Pocino, $660,000.

Jacksons Oak Ct., 5809-Justin and Julie Kubiak to Chengtao Wu and Yisha Chen, $424,900.

Kenilworth Dr., 8942-Peter M. and Carolyn H. Becraft to Sean C. and Caitlin R. Callison, $748,000.

Lakepointe Dr., 9763-Jon T. Whitmore and Julia E. Whitmore Sevin to Judy and Christina Lau, $430,000.

Lincolnwood Dr., 9615-Vicki P. and Robert C. Hall to Rory and Roy Poynter, $579,888.

Neaptide Lane, 7204-James E. and Tammy Elizabeth Hassett to James Willis and Elizabeth Ann Birchfield, $665,500.

Pin Oak Commons Ct., 5821-Sam and Jessica Chun to Lan Zhang and Jianmin Tang, $410,000.

Prince Caspian Ct., 8923-Michele D. Calhoun to Stephen C. and Lisa Laycock, $767,500.

Saddlehorn Ct., 6607-Mohammad Ali and Rawsan Zabi to Adriana M. Montesinos Araujo, $620,000.

Shiplett Blvd., 6008-Richard Lee and Courtney R. Fleming to Davoud A. Zand, $680,000.

Southern Cross Lane, 9532-Alexander S. and Tania D. Bogart to Bryan Jeffery and Crystal Michelle Carter, $615,000.

Strattondale Ct., 9002-Michael Joseph Saupp to Nicklaus and Diandra Coleman, $580,000.

Tibbitt Lane, 5035-Kim Linh Thi Pham to Jonathan and Adejoke Rosemary Odebunmi, $398,000.

Wallingford Dr., 9407-Teresa Magill Gibbons and estate of Frances K. Magill to Melanie Elizabeth and Christopher Douglas, $634,900.

Winbourne Rd., 9307-Carol D. Harn to Emily Nicole and Justin J. St. Onge, $580,000.

Wood Flower Ct., 5870-William and Donna Selig to Dirk and Amanda Vandeveer, $431,000.

Yachthaven Dr., 9915-Mark W. and Nadia L. Boyer to Matthew M. and Robin S. Houlahan, $1.17 million.

CENTREVILLE AREA

Ausable Way, 5880-Joshua Joo to Moon S. Kim and Soo M. Jun, $490,000.

Baton Rouge Ct., 13938-Moon Kyum and Myung Hee Kim to Sang Ki and Yong Woon Suh, $335,000.

Black Horse Ct., 14425-Ji Sook Choi to Benjamin John Walsh, $335,000.

Brittney Elyse Cir., 5136-F-Maria D. Shakoor and Ireldy M. Fuentes to Gita D. Kumar, $220,000.

Cabells Mill Dr., 13748-Jagan S. and Vandana Vasantharao to Jawoo Koo and Soonho Kim, $654,800.

Chandley Farm Cir., 5432-Nancy C. and Lawrence J. DiPietro to Ian and Ashley Marks, $865,000.

Climbing Rose Way, 14317, No. 303-Hyeree Park to Won Ho Park, $170,000.

Cranoke St., 14840-Mark S. and Jill K. Haller to Edward Reginald and Patricia Heath Haddock, $502,000.

Deer Pond Rd., 5707-Pei Lin Huang to Maria De Los Angeles Alvarez and Jason M. Hart, $620,000.

Fence Post Ct., 5507-Rhonda Lynn Robinson to Bobby T. Bounvichit and Phuong Thanh Nguyen, $505,000.

Franklin Fox Dr., 14004-A-Carlos Velasquez and Monica M. Bolivar to Edgar and Eun Hee Shin, $349,900.

Gill Brook Lane, 13984-Jee Hee and Un Hoe Kim to Yei Jin Jinnie and Young Lan Kim, $510,000.

Gothic Dr., 13905-Kevin and Katrina Freking to Robert Scorso, $439,900.

Green Park Way, 14793-Kimberly A. Cameron to Emily L. McKeon and Mason T. Price, $310,000.

Gunners Pl., 13934-Vladimir A. Castillo to Rhochelle Munsayac, $365,000.

Heritage Crossing Ct., 5716-Justin Dak Lei Kwong to Robert and Katharine Stanton, $365,000.

Hunters Pond Trail, 16105-HCA Model Fund 2015 8 Northeast Corp. to Anitha K. and Ravi B. Sunkara, $1.37 million.

Jule Star Dr., 5197-Barry Langevin to Kyo June Chu and Suyun Ha, $605,000.

Lavender Mist Lane, 13666-Yeanmi Choi and Jungmo Yang to Soo Jeong C. and Joo Yeon Lydia Lee, $520,000.

Maidstone Ct., 14828-Richard C. Anderson to Tho Thi Nguyen and Anh Minh Tran, $312,500.

New Braddock Rd., 13972-Hung Chau Pham and Huong T. Ha to Seong Su Jo, $395,000.

Olde Kent Rd., 14572-Jason L. and Jessica C. Ovel to Stephanie L. Dickson, $326,200.

Palisades Dr., 6532-Sanjay Bhamoo to Oscar Christopher Rodriguez, $475,000.

Pittman Ct., 14535-Quynh Chi Diem Luu to Alexander Samuel Castillo, $430,000.

Rocky Valley Dr., 14110-Katie A. Messinger and Collin L. Cogan to Andrew Eli McKinney, $380,000.

Rydell Rd., 14802, No. 104-Joseph Anto Adamski Smith to Mi Hyang Han, $200,000.

Sammie Kay Lane, 5309-Jotham S. and Yeongyun P. Johann to Rea Ja Park, $725,100.

Shreve St., 13603-Hassan M. and Ali Jafree to Thomas Jang Hoon and Hanna Ahn, $779,000.

Spruce Run Ct., 5908-Amjad and Shahida Iqbal to Kurt E. Fedors and Jessica Hansen, $315,000.

Sunset Ridge Ct., 6019-Fariborz Shahrokhi to Orlando Morales, $301,985.

Travis Edward Way, 5114-T-Junai Young to Katelyn Anne Bishop, $325,000.

Watery Mountain Ct., 14329-Allison M. Tardif to Rayza S. Rodrigo Vargas, $312,000.

White Post Rd., 6719-Craig L. Denbrook to Cristhian F. and Olga Carrillo, $569,500.

Willoughby Newton Dr., 5629, No. 13-Gregory T. Butler to Jong Soo and Eun Joo Kim, $271,500.

Woodford Dr., 5146-Constance E. Hall to Ammar Abdulrazzaq Hammoodi Al Qaraghuli and Zainab Talib Shaghati, $435,000.

Wycombe St., 14721-Jun Guo and Jing Zhu to Allison M. and Marcela Alvarez Garcia, $345,000.

CHANTILLY AREA

Flowing Brook Ct., 13745-Michael Derrios to Myong Hwa Bevard, $327,000.

Lightfoot St., 3820, No. 216-Shannon Lillina Mahoney to Scott Taylor, $229,900.

Melville Lane, 13424-Kathleen Ann McAuliffe to Diem Nguyen and Chi Ta, $625,000.

Pleasant Meadow Ct., 4179-Clarice B. Lelle to Benjamin and Abigail Simpson, $272,000.

Silas Hutchinson Dr., 4316-Benjamin Jewell to Jamie Leigh and Gregory Lee De Angelus, $515,125.

Valley Country Dr., 13956-James and Grace Cha to Qui Ha and Nga Thi Kim Ha, $645,000.

Weeping Willow Ct., 4129-Trinity Ventures Corp. to Dennis Poulsen, $226,000.

CLIFTON AREA

Canada Goose Ct., 13548-Wei Zou to Austin B. Moon, $452,500.

Fairfax Station Rd., 12421-Matthew P. and Barbara James Barents to Philip Hong, $850,000.

Henderson Rd., 11810-Estate of Gertrude H. Ebeling and Charles W. Ebeling to Tarik and Amelia J. Abd, $500,000.

Marleigh Lane, 14015-Danny Chong and Sojung Han to Kevin Shin and Michelle Park, $661,500.

Orchard Dr., 13513-Amanda Dawn McCullough to Keon Soo Choi and Yoon Sook Kwon, $220,000.

Rockland Dr., 6645-Daren W. and Nishi M. Langhorne to Christopher Stephen and Darby Reid Nelson, $680,767.

Stonefield Dr., 13922-David S. and Kate M. Ahn to Jose A. and Alexis B. Cavada, $640,000.

Willow Valley Rd., 5416-Timothy T. and Darcy M. Buch to Stuart T. and Hong Y. Hitchings, $965,000.

FAIRFAX CITY AREA

Alexander Cornell Dr., 12414-Eileen M. Rixmann to Sean Michael and Jennifer Ree Collins, $685,000.

Aristotle Dr., 11325, No. 5-404-Jimmy Oh to Daewoong Lim, $268,000.

Aristotle Dr., 11371, No. 9-108-Yen H. Ngo to Julia V. Gonzalez and Elizabeth Barrantes, $325,000.

Avenel Ct., 3780-Jose A. and Aura Victoria Riveros to Qing He and Xiaolu Liu, $1.06 million.

Battenburg Lane, 4620-Keenan Balanciere to Robert Andrew Martin Carver, $435,000.

Blake Lane, 9534-Kristen Pryor Ventimiglia to Jacob Michael Gmerek and Theresa E. Ulrich, $467,000.

Briarwood Farms Ct., 9110-Mian Iftikhar and Sabahat Khalil to Rasha Kamal and Zeyad Kamal Ahmad, $742,000.

Cannon Ridge Ct., 4320-C-Zachary D. Kenny to Letta Lee and Do Hyun Ahn, $319,900.

Casbeer Dr., 12470-Robert J. Smith to Peter Nagrod and Daniela Conyngham, $590,000.

Cedar Farm Cir., 9678-Yanina M. Giancristofano to Rebecca R. and Jason D. Meares, $680,000.

Chestermill Dr., 5510-Nathan E. Davis to Marcy L. Johnson, $770,000.

Commonwealth Blvd., 10217-Robert D. and Sarah B. Pelczar to Nancy Lynn Cullinan, $530,000.

Derring Lane, 4577-Jason Pahng to Seo Jung Chang, $552,500.

Edenderry Dr., 11330-John C. and Martha L. Sharrock to Sami Samir Hainin, $800,000.

Fair Briar Lane, 12819-Charmaine Holder to Laura L. Haidacher, $249,500.

Fair Stone Dr., 4409, No. 203-Dante and Renee Williams to Gina Ballone, $200,000.

Farm House Lane, 4375-Steven D. and Shannon J. Briglia to Luis Fernando Coronel, $575,000.

Field Lark Lane, 12312-Equity Trust Co. and Paul S. Sun to Siqi Cao, $485,000.

Fox Sparrow Ct., 10903-John and Hannah L. Branning to Anhtrang T. Nguyen, $641,000.

Gainsborough Dr., 4705-Stephen John Saunders to Bojun Yan and Bin Yi, $385,000.

Galliec St., 11445-Hee Ok Lee to William J. Pruss and Violette Laguerre, $600,000.

Glenbrook Rd., 9329-Rene and Coralia Lianeras to Linda Wentz, $739,900.

Green Leaf Ct., 12116, No. 117-Nam Young Cho to Won Gu Kwak, $295,000.

Greenway Ct., 12106, No. 246-Amy B. Shockley to Christina M. Quigley, $317,000.

Harrow Lane, 5390-Frank E. and Kristin Sharrocks Resta to Matthew Joseph Yao and Sang Lee, $811,500.

Heart Leaf Ct., 13114-Leah R. Gsell and Colin Rooney to Steven Robert and Alyson Richardson Huber, $801,000.

Holly Ave., 4641-Vast Venture 40 Corp. to Munkh Erdene Sereegotov, $1.06 million.

Jennichelle Ct., 4800-Islam Salih Adam and Islam Bilo to Steven R. and Brianna M. Mercer, $715,000.

Kings Crown Ct., 9719, No. 101-Eduard and Melanie Zadrima to Pavli Stani, $250,000.

Kristin Lane, 9104-Linwei Liu to Louis Peter and Lillian Moyano Yob, $575,000.

Lake Glen Rd., 4035-Brent Owen and Bernadette I. McClain to Tobias Benjamin Moyer and Beth Joan Patrizzi, $524,900.

Leghorn Pl., 9138-John C. Connell Jr. to Gretchen West, $750,000.

Log Ridge Dr., 11422-Alexander and Woo Lim Taningco to Thomas and Jung Mi Park, $589,900.

Lynford Lane, 12014-Alexander G. Wish to Kevin N. Le, $590,000.

Maple Lane, 2808-Barbara J. Swartz to Ramon A. Lopez Gramajo, $682,000.

Masser Lane, 5411-Kenneth L. and Margaret Williams to Peter Francis and Cassidy M. Syverson, $567,000.

Melville Lane, 12905-Robert Lutsey to Alfred Pastrana Nave, $544,000.

Monument Ct., 4126-K-Susan M. Christoff Feyock to Andrew B. Crute, $340,000.

New Church Ct., 5311-Katherine M. Wagner to Edward G. and Weijen R. Grulich, $680,000.

Patriot Park Ct., 4383-Young Yun Jerry and Faith Yeajean Kim to Katelin Jihae Han, $659,900.

Penner Lane, 4218-Joseph A. Marr to Abdelmadjid Bouyakoub and Nawal Yassini, $562,000.

Pommeroy Dr., 5247-Arnold D. Saslowsky to Theresa Ann Shamis and Paul William Norris, $643,000.

Prosperity Ave., 2655, No. 428-Katherine C. Bail to Sherwood Lee Gray Jr. and Joanna Yee Wong, $380,000.

Prosperity Ridge Ct., 3700-Keith M. and Peggy A. Younger to Jong Pil and in Soo Ham, $1.3 million.

Ridgeline Rd., 11377-Michael Romanyshyn and Maria Fonseca to Sangyong Im, $685,000.

Rocky Meadow Ct., 3624-Fatemeh Farsad and Asghar Sorbi to Yu Yu and Jie Peng, $1.1 million.

Royal Lytham Dr., 3983-Kendall S. and Anika S. Walker to Fiona Zhang, $600,000.

Saintsbury Plaza, 2901, No. 205-George Larson to James Chappell Easterly, $434,500.

Santayana Dr., 9218-Marguerite H. Hohm to Kevin M. and Norma V. Rios, $729,000.

Stewarts Bridge Ct., 4049-Eric C. and Allison B. Rusnak to Joe and Robin L. Flores, $599,900.

Strong Ct., 12341-Emily L. Miller to Michelle Cecilia Gonzalez, $224,900.

Talking Rock Dr., 3031-Zoltan and Aimee Berencsi to Maria Havinga, $465,000.

Thornbury Dr., 4742-Christopher Stephen and Darby Reid Nelson to Yan Cheng and Yijun Shao, $567,000.

Verde Vista Dr., 10833-Curtis L. and Mary Jo Mackereth to Nam Van and Elizabeth Mai Xuan Bui, $575,000.

Wedgeway Pl., 12155-Larry A. Riley to Andrew J. Osiecki, $419,900.

White Birch Ct., 3023-David A. Wallen to Zhichun Zhang and Chaoke Dong, $540,000.

FAIRFAX STATION AREA

Braided Mane Ct., 9712-William A. and Lori L. Campbell to Cristina and Chad Hulsopple, $845,000.

Clara Way, 11820-Donna Krochak Kash to Sean Robert and Cristin Louise Wise, $747,100.

Englefield Ct., 9417-Anoput and Stephanie A. Phimmasone to Phillip R. and Erin R. Hernandez, $875,000.

Hampton Rd., 10402-James William and Mylan Thi Brown to Kurt Michael David John and Camille Yvonne Morrison, $800,000.

Henderson Rd., 11125-Mark Christopher Mayhugh to Michael E. and Tamara M. Crean, $874,900.

Ivy Green Rd., 8300-Gene A. Del Polito to Hayden Douglas and Mariah Julianne Genevieve Shea, $730,000.

Mallard Vw., 8601-Stewart I. and Arlene H. Hill to Brandon J. Ragan, $706,000.

South Valley Dr., 7604-Timothy D. and Pamela J. Chase to Brian and Keena McAvoy, $885,000.

Timberidge Rd., 10625-Mary Meghan Donohoe and Brian S. Gottlieb to Randolph E. and Catherine E. Scott, $960,000.

Winterway Lane, 11807-Ronald D. and Joyce M. Ghen to Thomas Ross Vanblaricom, $800,000.

FALLS CHURCH AREA

Anna Ct., 8111-Trang Olesak and Pauline Palat to Shani Oni Thompson, $458,000.

Falls Way W., 6701-Daniel L. and Susan F. Larcamp to Jesse S. Curtis and Lara K. Harris, $1.12 million.

Gatehouse Rd., 8039-Sravan Kongara and Lakshmi Prasanna Alaparthi to Zachary Barker and Colleen Amy McCarron, $524,900.

Graydon St., 3117-Pinehills Properties Corp. to Zachary John and Katherine Marie Lawler, $495,000.

Inversham Dr., 7733, No. 164-Ying Wang to Wilson W. Chan and Kaitlin Sue Keefe, $335,000.

Kings Chapel Rd., 2904, No. 5-14-Ron and Margaret A. Jones to Joseph Damien and Kim Ann Burns, $259,900.

Lee Hwy., 7324, No. 24-Maureen T. Cunningham to Michael Leasure and Charles Button, $216,000.

Lee Oaks Ct., 2813, No. 102-Claudio Perez Labrayo to Alain M. and Monique R. Planche, $353,000.

Midway St., 2605-Xiaofei Kang and Wei Wang to Jordan Keitelman and Lisa Gross, $739,999.

Nicosh Cir., 3003, No. 3103-Gulnar Zaman to Jenel H. Newton and Kim Oanh T. Rife, $289,000.

Parkview Ave., 7145-Tyler M. St. Onge to Jeffrey Thomas Whalley and Kathryn Nute, $545,000.

Rice St., 7141-Jose A. and Alexis B. Cavada to Maegan Ann Keane, $620,000.

Vagabond Dr., 7022-Phillip B. and Alyssa H. Dacunha to Jonathan Anthony and Mary E. Damato, $630,100.

Westlawn Dr., 6804-Salehuddin Yahya to Ramon Tobias Rodriguez Romero, $475,000.

FALLS CHURCH-PIMMIT AREA

Barbour Rd., 2418-Christopher R. Rau and estate of William E. Rau to Patrick and Meaghan Kane, $815,000.

Cartbridge Rd., 2284-George S. McBride to Jonathan B. Tsu and Madeleine Lee, $615,000.

Falls Reach Dr., 7024-D-Cathleen M. Healy to Evyatar Ben Asher, $492,111.

George C. Marshall Dr., 2230, No. 808-Richard Blosser to Sabah Khouri, $405,000.

Haycock Rd., 7021-F-Duncan Van Buskirk to Rita M. Lewis, $625,000.

Hopewood Dr., 2056-Michael Conrad and Jessica Rose Blake to Richard Paul and Natalie Bean, $695,000.

Lisle Ave., 7516-Mohd H. Almannai to Abhishek Handa and Shahrina Hossain, $1.3 million.

Montivideo Square Ct., 6802-Molly B. and Benjamin Racenberg to Kuo Tian and Qian Zhao, $642,001.

Penguin Pl., 7108-Premier Homes Group Corp. to Roger P. and Dana M. Sherman, $2 million.

Pimmit Dr., 2155-Murf Properties Corp. to Elisabeth Nguyen and Bryan Douglas Bell, $489,000.

Pimmit Dr., 2300, No. 1404-Inci Emine Ankara to Hailey Rhea Bureau, $258,000.

Powhatan St., 2019-Peter and Diana Liston Stella to Andrew and Karlayne Powars, $1.02 million.

Stockwell Manor Dr., 6784-Hogene Chae and Jae Shin Noh to Jason Lai, $1.09 million.

FORT HUNT AREA

Alexandria Ave., 1317-Justin C. and Heather C. Henderson to Christin Michelle and Vincent Mario Giacomino, $799,900.

Brewster Dr., 8304-Wilfredo Sauri Garcia and Tracy Rene Hess to Derek Cameron and Katherine Gianino, $614,000.

Childs Lane, 2609-Duke Street Investments Corp. to Troy and Meredith Tartaglia, $875,000.

Culver Pl., 8519-John G. Christenson to Ryan Christopher and Jennifer Lynn Diven, $625,000.

Elaine Ct., 825-William Jerry and Anne B. Smith to Kristin and Gregory Try, $750,000.

Hackamore Lane, 1904-Linda Jo Schierow to Victoria Lynne and Thomas Paul Healy, $625,000.

Lakeshire Dr., 2207-Roger C. and Teresa L. Prescott to Terrance Lee Staley II and Ann Elizabeth Herlin, $925,000.

Lyndale Dr., 1112-Fred W. and Kara L. Smith to Daniel and Chan My Sondhelm, $720,000.

Stable Dr., 8502-Richard S. and Kathleen I. Hendry to Elizabeth C. Hadden, $740,000.

Wakefield St., 2207-Leslie L. Messmore to Michael James and Joani Michelle Haymon, $667,500.

Wittington Blvd., 2408-Timothy J. and Jenny Curry to Meghan V. Ederle, $780,076.

GREAT FALLS AREA

Arnon Chapel Rd., 9724-Brian F. Pence to Kevin Dean and Kirsten Alexandra Osland, $1.8 million.

Blackmore Vale Way, 9910-Kurt Hackmeier and Kimberley Hurd to Edwin Milligan Clark III and Brenda May Lee, $1.5 million.

Corobon Lane, 11300-Glenn David Zoski and Sarah Couzens Kirk to Louis and Benna B. Delma, $950,000.

Follin Farm Lane, 779-Donna Lee and Roger Heagy to David and Qiang Cox, $815,000.

Holly Leaf Ct., 12008-Sipra Basu to Leland S. and Joan K. Brown, $859,280.

Mill Run Dr., 9911-Kristine Overmire Wazed to Jennifer Xin and Ernest Robert Musseman, $1.79 million.

Raehn Ct., 11205-Julian J. Steyn to Howard E. and Katherine M. Urban, $949,500.

Seneca Rd., 415-Edward G. and Lucy H. Weltin to Hardeep K. Gill and Puneet Bhagi, $1.25 million.

Trotting Horse Lane, 1117-Patrick V. Kinlan to Borzou Azabdaftari and Anosha Ahmadi Nabi, $1.03 million.

Wynkoop Dr., 10718-Michael Ghanem Fuad and Diana Ghassan Sahouri to Amirhossein Basirat and Fatemeh Miremadi, $1.1 million.

HERNDON AREA

Alton Sq., 12915, No. 208-Kelley Shay to Ali R. Ghani, $240,000.

Ashnut Lane, 13144-Monish J. and Lakshmi M. Sarkar to Gaurav and Hemangi Jain, $495,000.

Barnside Ct., 2605-Ann Marie Noller and Edward Stanley Ott III to John Michael and Kala Ann Roberts, $799,000.

Branch Dr., 815, No. 405-David M. Hodulich to Teresa Ann Hayes, $347,500.

Cassia St., 1319-Michael P. Regan to Wade R. and Ashly J. McLean, $630,000.

Center St., 619, No. 102-Gregory G. Karas to Felipe Bucalo, $224,900.

Centre Park Cir., 12925, No. 403-David and Minoo McFarland to Rosa Vittoria Bartholomew, $305,000.

Chamblee Pl., 2213-Maria J. Terol to Hernan I. Martinez Aviles, $250,000.

Coat Ridge Rd., 1503-David and Rebecca Sonnenfeld to Richard M. and Susan C. Price, $540,000.

Cypress Tree Pl., 1148-Margaret McGugan and estate of Frank S. Mullin to Heba M. Elsherbeeny and Ali R. Abdelfattah, $412,000.

DaVinci Lane, 13577-Austin T. Lauria to An D. Pham and Lethuy Thi Tang, $422,000.

Dwight St., 12902-Linda J. Creps to Venkateswararao and Sudharani Nekkalapudi, $890,100.

Elden St., 905-John H. and Mildred A. Reece to John B. and Joan Eckhart Skillman, $710,000.

Fantasia Dr., 12624-Dean A. Self to Lenny and Jennifer Melendez, $550,000.

Flintwood Ct., 3304-Peter and Elaine C. Palli to Srikanth Ramachandra and Sapna S. Sharma, $630,000.

Green Grass Ct., 2392-Anup and Smita K. Sabharwal to Matthew P. and Linnea E. Post Hengst, $642,000.

Herndon Mill Cir., 136-Kelly Barrett to Jingxia Wu, $588,000.

Hillwood Ct., 352-Matthew and Adrienne Dykstra to Hoang Nguyen and Kim Anh Thi Thai, $460,000.

Knight Lane, 1054-Brian Matthew McAllister II and Georgiana Patrichi to Spencer Gosnell and Gregory Love, $360,000.

Logan Wood Dr., 2664-Hung and Herlyne Hoang to Khuzaima Abdeali Haji and Tasneem Hita, $550,000.

Marcey Creek Rd., 13072-Mark W. Parrish to Kathryn A. Johnson, $335,000.

Monterey Estates Dr., 13041-Donald C. and Joylyn M. Grant to Thomas F. and Antoinette Latonia Nelson, $624,500.

Navy Dr., 3230-Joseph Dominick Tagliareni to Subhameena Pappiah and Ramanan Ramadoss, $1.06 million.

New Parkland Dr., 13110-Charles J. and Elaine M. Hughes to Alexander Michael Ross and Victoria Irene Piperni Ross, $630,000.

Oakton Chase Ct., 3405-Paul J. and Joan B. Wise to Zhilong Li and Guangya Wei, $1.25 million.

Park Ave., 857-David D. and Colette I. Lambert to John David Larsen and Kara Kohl Buckley, $473,000.

Player Way, 1131-Michael Gregory Thompson to Ian R. Clark, $435,000.

Promenade Pl., 3046-Craig W. and Claire E. Cannon to Andrew Martin and Bonnie Lynn Janos, $605,000.

Richland Lane, 12151-David M. Graham and Danielle Mitchell to John Matthew and Wendy Catherine Sekel, $1.05 million.

Seskey Glen Ct., 2600-Brian J. Shields and Lillana P. Ospina to Abdulrahman Alhadlaq, $640,000.

Star Ct., 11992-Timothy and Elizabeth Christensen to Sean Michael and Anne L. Rieb, $764,200.

Tamani Dr., 2028-Harry T. and Penny S. Johnson to Taidg J. Murphy and Isalia Garcia Gonzalez, $456,500.

Tewksbury Dr., 12821-Jeff and Sage Bolte Mullen to Christopher W. and Rie Uezu Pehrson, $610,000.

Turberville Ct., 12710-Carmella M. and Vance M. Beggs to Hai Feng Sheng and Jing Qi, $625,000.

Winter Oaks Way, 2800-C. Ronald and Linda T. Dean to Kimberly D. Frazier, $937,500.

HUNTINGTON AREA

Arlington Terr., 2221-Jeffrey C. and Caitlin E. Wilson to Nicholas C. Guendel and Jillian Foerster, $402,500.

Edgehill Ct., 5932-Mary Jane Lee and estate of Ellis C. Kalmeyer to Tara Linda Copp and William Louis Hutchison, $445,000.

Farnsworth Dr., 2725-Estate of David Theodore Chester and Jane Trent Surles to Justin L. Proffitt and Rachael E. Warden, $345,000.

Foley St., 5806-Mark D. and Mary Ann Sifford to Jonathan Wilfong and Tamta Zhorzholiani, $650,000.

Huntington Station Ct., 2344-Joseph Heath and Michael Mathes to Sung Bong Hang and Seung Jin Kim, $559,900.

Lakota Rd., 3608-Roger K. and Cheryl Ann Pratt to Nicholas and Rachel Lombardo, $590,000.

Monticello Rd., 5849-Matthew Chase Honeycutt to Frank G. and Rachel A. Whitaker, $465,000.

Mount Eagle Dr., 5902, No. 417-Monica U. Selent to Andrea Lonville, $232,000.

Mount Eagle Dr., 5903, No. 717-Lois M. Delaney to Kathryn M. Lynch, $254,000.

Mount Vernon Dr., 5833-Joel Bernard Lofgren to Heidi Marie Reed and Daniel Louis Cherlow, $455,000.

HYBLA VALLEY AREA

Audubon Ave., 7971, No. A1-Paramount Investments Corp. to Rosario Mabel Sejas Siles and Saul Castro Jaime, $135,900.

Candlewood Dr., 8018-Kelly K. Knight to Cyrus K. Foroughi and Dulcinea L. Conway, $546,000.

Cold Spring Ct., 7142-Shawna Pinckney to Sze Ka Yeung, $367,000.

Flintstone Rd., 4502-Ilyas D. and Tanya L. Saloom to Jane Lu and Alexander Berzins, $522,500.

Huntley Manor Lane, 3563-Frantz Aubry to Shameer and Erica Douglas, $395,000.

Midday Lane, 7803-Miles C. and Sarah C. Wiley to Jimmy and Melanie B. Archange, $619,000.

Side Dr. E., 2720-Israel Landon Campbell to Brian J. Scheffel, $699,000.

Stover Ct., 7224-Rachel A. and David J. Sawyer to Hamed William and Samantha Marie Suffety, $375,000.

Woodlawn Trail, 2812-Baton Corp. to Carlos and Angela Turcios, $380,000.

LINCOLNIA AREA

Bushie Ct., 4303-David L. and Erin O. Pressley to Alex and Alicia M. Karr, $700,000.

Chieftain Cir., 5427-Ronald P. and Devika R. Fiorillo to Aisha Bello, $470,000.

Cypress Point Rd., 6559-Gregory M. Ruocco to Pete T. Lee and Vinh T. Tran, $470,000.

Edsall Rd., 6301, No. 414-Tradewinds Holding Co. Corp. to Stephanie S. Dukes, $395,000.

Fairland St., 6537-Alex R. and Ruth Velez De Castro to Gonzalo and Shanta Villanueva, $448,000.

Hillcrest Pl., 6368-Michael R. and Jennifer L. Gotch to Abigail R. and Leonardo P. Vieira, $525,000.

Major Ct., 4717-Paul S. Lindsey and Richard L. Gamble to Rookmatie Veerasammy, $560,000.

Patuxent Knoll Pl., 5455-Frank Bloom and Doan Ho to Russell Garrett Oehlert and Cara Christine Sperbeck, $518,500.

Spring Valley Dr., 6532-Jean Philippe and Benedicte Krukowicz to Thomas Hartman and Sarah Boutwell, $865,000.

Virginia St., 4838-Luke C. and Rachel C. Preus to Valentyna Topcha and Peter Jabaly, $485,777.

LORTON AREA

Apollo St., 8015-Robert and Sharon A. Leake to Eric P. and Macie D. Lowe, $589,000.

Bates Rd., 8226-Shuja Zakaria to Erick M. Cespedes Heredia and Varinia J. Vergara Miranda, $425,000.

Cardinal Forest Lane, 9260, No. 201-Mohamad Reza Riasati to Fouzia Ziaie and Abdollah Noori, $245,000.

Cross Chase Cir., 8948-Douglas B. and Ellen M. Knowles to Balvinder Bains, $726,000.

Dove Cottage Ct., 8175-Enrique Botteri and Janina Benzi to Amanda M. and Jason C. Buckley, $499,900.

Golden Ridge Ct., 8535-Percy S. Velazco to Udayan Raju and Shanthi Rajamanickam, $335,000.

Harley Rd., 11836-Linda Pecora to Barty L. and Elizabeth D. Sorrells, $850,000.

Kenosha Ct., 8627-James J. Gregg to Ganbold Orgil and Solongo Batsaikhan, $335,000.

Lambkin Ct., 7813-Kim Anh L. and William N. Montague Jr. to Sarah R. Jackson, $407,500.

Marie Ct., 9092-EPC VA 201 Corp. to Jose E. and Rosaleen V. Ubinas, $396,000.

Mount Vernon Blvd., 6021-Jeffrey R. and Dana L. Schrader to Deon Karean and Janice H. Young, $730,000.

Ox Rd., 9221-Sohair E. Zaki and Alan Naguib Shoeb to Jaser Darabukari and Amina Sabir, $675,000.

Silvershadow Ct., 9143-Lisa S. Lourey to Crystal and Fan Shun Tsang, $470,000.

Trestle Ct., 6909-Justin Bradford and Alexis Ramsey to Vedad Kilic, $388,000.

Wildwood St., 9204-Rosemarie D. Toon and Heather L. Mackintosh to James William and Terry Lynn Fenton, $570,000.

MCLEAN AREA

Alvord St., 8305-Samad Oraee to Rajasekhar and Madhavi Medicherla, $2.45 million.

Birch Rd., 1636-Master Adjustable Rate Mortgage Trust and U.S. Bank National Association to Fahd and Bushra Yousaf, $718,200.

Capitol View Dr., 7205-John W. Ryan and Jacqueline M. Desbois to Raheel and Saba Ansari, $2.2 million.

Cedar Ave., 1422-Carole A. Carlton to Robert Bruce and Diana Lyte Holcomb, $880,000.

Davis Ct., 7209-Thomas Scott and Maya Grace Devita to Paul Patrick and Antoinette Therese Decamp, $1.74 million.

Eldorado St., 7347-Brett D. Reck to Stuart W. and Hee Kyung Tong, $709,000.

Evans Farm Dr., 1480, No. 101-Kenneth M. and Mary Ellen Mellett to Harvey and Gwen Mogenson, $1.18 million.

Georgetown Pike., 8537-Michelle Wynn and Paing Htoo to Mehru and Javid Sonde, $1.25 million.

Greensboro Dr., 8340, No. 808-Dzemal and Leijla Huric to Seda Cebe, $489,000.

Heidi Ct., 6606-Joseph R. and Juliann M. Bonavolonta to Mona Asudegi and Reza Lotfi, $1.35 million.

International Dr., 1625, No. 101-Mason and Laura Schuler to Ji Hwan and Emily Eun Lee Oh, $430,000.

Kellogg Dr., 6160-John L. Sullivan to Roderick J. and Maria A. Bowser, $900,000.

Legere Ct., 7746-Thien My Nguyen to Bulent Teksoz and Lauren Alisa Clark Nieuwland, $805,000.

Lincoln Way, 1523, No. 104B-Danh T. Nguyen to Jian Wu and Yumei Fu, $245,000.

Lincoln Way, 1533, No. 303A-Thomas B. Carroll to Paul Sigmund, $244,900.

Mcfall Pl., 6843-Kim C. and Frances C. Shelton to Jie Zhou and Huihui Wang, $775,000.

Nesbitt Pl., 6805-Michael T. and Milly C. Stanges to Yan and Yao Wang, $867,500.

Old Dominion Dr., 7518-Christopher S. and Marianne Neri Monek to Dachao Ruan and Anabela Nogueira Do Espirito Santo, $939,500.

Old Meadow Rd., 1800, No. 108-Sherif H. and Patti Versaci Erfan to Ann Marie Mack, $825,000.

Provincial Dr., 7630, No. 313-James R. and Julie A. Dillon to Christine O. and Sam R. Fisher, $302,500.

Rhode Island Ave., 2005-Dennis and Alyssa Adams to Brian Stube, $3.23 million.

Spring Gate Dr., 1601, No. 1111-Scott Avery to Alexander Chau Ninh and April Seoyoung Yoo, $281,000.

Timberly Lane, 1318-Michael E. and Jeanne M. Lenczyk to Suvi and Beverli Fontaine Rasaiah, $1.26 million.

Tucker Ave., 6633-Carolyn S. Galloway to Mariana Carolina Silva Zuniga, $760,000.

Westby Ct., 1400-Erick J. and Maureen J. Genser to Farshad Kargarmoakhar and Parisa Mazaheri, $1.15 million.

Windrock Dr., 1207-Nancy A. Koons to Eric and Susanne Larsen, $2.8 million.

Xavier Ct., 7113-Edmund B. Spencer to Asghar Hussain and Hua Huang, $835,000.

MOUNT VERNON AREA

Badger Dr., 8719-Kurt and Gina Haldeman to Corby Glen and Suzanne Campbell, $465,000.

Blowing Rock Rd., 8334-Frederick E. and Edith L. Phillippi to Eric C. Hastings and April L. Langwell, $699,900.

Frye Rd., 8234-Federal Home Loan Mortgage Corp. to Kimberly Kostrikin, $442,000.

Halley Farm Ct., 5024-Christopher at Rose Hill Corp. to Tobin Gatto, $949,371.

Little Hunting Creek Dr., 3441-C-Steven C. and Tamara B. Echard to Andrew Owen and Laura Rose Hunstock, $739,000.

Mariposa Pl., 3940-Carlos A. Flores and Juan Antonio Garcia Figueroa to Leonso Rivera Vasquez and Olga L. Campos Diaz, $210,000.

Old Mill Rd., 4600-Gary and Melissa Hubbard to Cody and Brittany Montgomery, $615,000.

Pembrook Village Dr., 4354-Robert W. Ranck to John W. Jordan, $210,000.

Robertson Blvd., 4119-Matthew W. and Jessica H. Flesch to Daniel and Kathryn Masters, $660,000.

San Leandro Pl., 7923-Carlos and Thelma Medrano to David Ernesto Avalos, $187,000.

Shadwell Ct., 5704, No. 92-Jonesarc Corp. to Ekaterina Diankova, $210,000.

Southlawn Ct., 8501-Navkiran Kaur Ruprai to Muhammad Ibrahim and Ehsan Ur Rahman, $396,500.

Washington Ave., 8512-Victor M. and Florence A. Colon to Cynthia L. Scott, $435,000.

NORTH SPRINGFIELD AREA

Axton St., 7503-Donald T. Landes and Mary E. Tanner to Xitong Liu, $541,000.

Dunston St., 7402-Richard A. and Jean O. Cole to Nhung Tran Le, $520,000.

Foxe Pl., 7308-Russell S. and Emily S. Evans to Debra Clark Stevenson, $487,100.

Inverchapel Rd., 5601-Anh Viet Vo and Hue Thi Kim Nguyen to Young Jun Kweon and Jung Soo Bae, $442,500.

Light St., 5202-Estate of Margaret P. Dalton and Michael K. Dalton to Ngoc Hai Thi Le, $510,000.

Ravensworth Rd., 5206-Benjamin and Kaitlyn Jester to Medhat George Asfour, $470,000.

Victoria Rd., 8650-Timothy Scott and Susan E. Green to Hong Nga T. Quang, $550,000.

OAKTON AREA

Appalachian Cir., 10302, No. 8-105-Mohammad and Farah Tauqeer to Jamie Tacka and Kevin Dean, $280,000.

Baltusrol Ct., 10206-Scott Hadley Rowland to Andrew S. Kang and Sharon S. Lee, $595,000.

Bradford Wood Ct., 3136-Roberto and Ursula Medrano to Denise Joseph, $540,000.

Clarkes Landing Dr., 2709-Glen M. and Mayu I. Cesari to Amy R. and Eric P. Carlson, $825,000.

Hickory Hills Ct., 12045-Claudia L. Callis to Jee W. and Jane J. Kim, $675,000.

Miller Heights Rd., 3419-Inna V. Berthe and Gabriel Berthe Suarez to Erin Jennifer Koffman, $924,900.

Oakton Terrace Rd., 10041-Juan and Wen Kai Chen to Thao Huong Vu, $352,000.

Summit Square Dr., 3176, No. 4-C7-John M. and Colleen A. Eddy to Haoming Tang and Mingyu Zhao, $265,000.

Turnberry Pl., 10164-Darcy Fyock Zotter to Kyle Breckenridge and Ran Zeng, $585,000.

Westhurst Lane, 2979-Rosemary Tran Lauer and estate of William H. Lauer to Gang Huang and Hui Li, $1.23 million.

RESTON AREA

Aintree Lane, 12015-Glenn T. and Margaret Saxman to Victor and Allison Miller, $803,500.

Ansdel Ct., 2424-Scott and Leah Stanton to Joan and David Wendland, $439,900.

Bay Lane S., 2117-Jeanne A. Labelle and Daniel E. Cushing to Michael C. and Ellen W. Jennings, $875,000.

Belmont Ridge Ct., 1903-Louis and Benna Brooks Delma to Kelly M. McIntyre, $385,000.

Brass Lantern Way, 1581-John M. and Maureen K. McGurk to Jasper and Yona Simons, $635,000.

Bright Pond Lane, 11205-William H. and Vail C. Shipley to David L. Hannett Jr. and Sarah Jeanne Mullen, $1.3 million.

Castle Rock Sq., 2242, No. 1B-Dana M. Miksad and Nanette Binder to Dwight Williams, $200,900.

Chestnut Grove Sq., 11260, No. 22-Kenneth J. Metzner to Timothy M. Colson, $220,000.

Cutwater Ct., 2000-Kathleen E. Preusser and estate of Joan E. Preusser to Giselle Marie Agosto and Gustavo Adolfo Hincapie, $798,000.

Fairway Ct., 11310-Jan E. Conner to Christopher Bernhardt and Amy Kapp, $780,000.

Fountain Dr., 1830, No. 605-Anil Sharma and Kamaljeet Singh to Thierry Charles Gillette, $450,000.

Great Owl Cir., 11705-Evan G. and Stacey E. Snyder to Haroldo Sergio Da Silva Bezerra, $499,900.

Harpers Cove Lane, 1566-Kenton W. and Elizabeth Hambrick to Gary and Helena B. Stamper, $835,000.

Hearthstone Ct., 11509-Rachel L. Copp to Dean Alexis, $465,000.

Hollow Timber Ct., 11434-James S. Byrne to Jason and Teresa Tompkins, $659,900.

Ivywood Rd., 2408-Jessica and Eric Janeczek to Elisabeth and Joshua Pressley, $575,000.

Lake Shore Crest Dr., 1716, No. 16-Reba, Walter and Mark D. Mahan to George Beerhalter, $333,990.

Market St., 12000, No. 446-Amy D. Bomes to Brittany Elizabeth Martin, $315,000.

Market St., 12001, No. 424-Gary E. and Lynn Wylde to Stephen J. and Patti J. Philipse, $685,000.

Moorings Dr., 1676-Smith Family Construction Corp. to Howard J. Chapman, $643,000.

Northgate Sq., 1556, No. 56-Jennifer Dotson Anderson to Mary Elizabeth and Joseph Fidelis Laniak, $190,000.

Paddock Lane, 2400-May and Leon Edward Gilham to Bevan E. Johnson, $681,000.

Purple Sage Ct., 12136-Jonathan Fath and Kristen Dyer to Christopher Wells, $349,000.

Raccoon Ridge Ct., 11007-Mark J. and Fredda S. Regen to Alex Michael and Cameron Starr Rhea, $935,000.

Roundleaf Ct., 1508-Alicia Anderson to Terrence Woodard, $505,000.

Sagewood Lane, 1951, No. 603-Langdon P. Williams Jr. to Kathryn M. Tidyman, $153,500.

Silentwood Lane, 11197-Andrew B. Hnatiw to Nhi Dang Bright and Phuong Dang, $390,000.

Stratford Park Pl., 1851, No. 206-Yue and Christine Cao to Phyllis E. Kaye, $460,000.

Summerchase Ct., 1506-A-Elaine Brock to Eric Michael and Andrea Orellana Zutler, $265,000.

Swans Neck Way, 2051-Adam J. and Lindsay M. Bovenzi to Jonathan Delvoie, $517,500.

Trumbull Way, 12038-Robb W. Ferguson to Harry Gordon Thigpen IV and Anna Myrgorod, $440,400.

Valencia Way, 1602-Hans W. and Emily K. Vraga to Kyungmin Cho, $427,000.

Villaridge Ct., 11012-A-Joseph and Gabriella Rose Pisacreta to Rusul Sadik Salman and Ali Haider Nima Al Tahan, $280,000.

Vintage Pl., 1258-Marcene E. Edelman to Ricky Robert Arnold, $429,000.

White Cornus Lane, 2213-Quiren and Yuyuan Lucy Lu to Gildardo and Lauren Brooke Garcia, $301,000.

SEVEN CORNERS AREA

Greenwood Dr., 6192, No. 1-Thu Minh Ha and estate of Dinh Kim Nguyen to Elliot R. and Madeline S. Golding, $213,000.

Kerns Rd., 6541-Ferenc E. Molnar to Daniel Adalberto Melendez, $577,000.

Patrick Henry Dr., 3035, No. 201-Hyesuk Kim to Gilberto Flores Berrios, $195,000.

Shadeland Dr., 3115-Jonathan C. Shoemaker and Emily D. Barnes to Tuan Trong and Debra Ann Ta, $679,000.

Willston Pl., 2900, No. 81-Frederick Mark and Esther Yeung to Quan M. Nguyen and Mylan T. Dang, $166,500.

SPRINGFIELD AREA

Arley Dr., 8801-Judith R. and James C. Styron III to Michael Robert and Deirdre Mai, $656,000.

Beechwood Dr., 7305-Steven P. and Diana I. Greiner to Kenneth R. and Erika Uhler, $820,000.

Blue Oak Ct., 8470-Michael Adam and Rachel Latham to Nguyen Vi and Trung K. Chung, $415,000.

Chapman Oak Ct., 8525-Orville F. Grimes Jr. to Zikria M. Moqamy and Benazir Hussaini, $293,000.

Conservation Dr., 6933-John Mark and Mary C. Keeter to Alison Jean and Richard G. Vasquez, $655,000.

Danbury Rd., 5813-Travis A. and Megan J. Brooks to Musharf Hussain, $380,000.

Erska Woods Ct., 7414-Lola I. Daniels to Trevor C. Lindo Jr. and Alexis Williams, $408,000.

Felecity Ct., 8047-Justin M. Sinclair to Sarah Hebern and Garrett J. Mulroney, $347,700.

Franconia Ct., 6420-Ali Khan to Chanh T. Nguyen, $400,000.

Game Lord Dr., 7131-Ronald G. and Aundree Shelkey to Laura P. and Jayson H. Putnam, $620,000.

Golden Horseshoe Ct., 7338-David J. Teerlink and Beth E. Gilman to Daniel J. Shon, $436,000.

Hampton Manor Pl., 7333-Marvin M. and Cheryl J. Herbaugh to Eduardo Henrique Pires and Elysia Victoria Travis, $579,000.

Hidden Knolls Ct., 7383-Stephen G. Miner to Gregory J. and Tasha K. King, $480,000.

Jenna Rd., 7307-Dina M. Khateeb and Nadine Schaeffer to Sandy Cheema, $630,000.

Kyles Landing., 7206-William S. and Yeon Sook Nam to Thompson and Heather R. Kunz, $714,000.

Lignum St., 6439-Erik and Nicole Vonderhaar to Richard C. and Hannah G. Hoke, $515,000.

Meriwether Lane, 6010-Gisela K. Harrison to John Durish, $525,000.

Odell St., 7819-Thomas J. Dalton and Sandra J. Sinay to Carla S. Maldonado and Alex Dani Vasquez, $630,000.

Park Hunt Ct., 9438-Estate of Rita K. Burke and Joseph Patrick Burke to Sandro Volski, $476,000.

Red Horse Tavern Lane, 7119-Brian A. and Pamela J. Dettelbach to Carl S. and Alison Kennedy Keller, $621,000.

Ridgepark Ct., 7705-John G. Coburn to Christian John and Danielle Lee Anne Sayre, $652,500.

Shadowlake Way, 8818-Robert O. and Nancy L. Martin to Michele S. Buzbee and Louis J. Franke III and Franke, $681,260.

Southern Oak Dr., 7661-Rebecca Himelberger to Brittany Page and Edward Junior Merino, $465,000.

Valleyfield Dr., 7803-David H. and Shahin Hodge to Nebiyou Wondimagegnehu and Etsub Adafra, $837,888.

Woodlawn Way, 8832-Sarah B. and Larry Dean Richards to Carl Whittington and Tiffany Tate Lee, $687,500.

VIENNA AREA

Ashgrove House Lane, 8840, No. 201-Karim A. Awad to Matthew Kenneth and Cassall Sarah Spencer, $431,000.

Baritone Ct., 1401-Dana and Michelle Zysk to James M. and Jennifer D. McGrane, $835,000.

Bellforest Ct., 2711, No. 205-John and Cheryl Simmons to Venkatamanoj Mandava, $400,000.

Branch Rd. SE, 306-Arthur B. and Adalene A. Spivy to Paul Arthur and Kimberly Howard, $1.4 million.

Carnegie Hall Ct., 8183, No. 405-Kevin S. Jacokes to Lindita and Genti Kosumi, $489,000.

Center St. S., 149-Cadence On Center Corp. to Sue Elizabeth Nicholas, $998,300.

Criaza Branch Ct., 8068-Deepak D. and Jayshree Chokhani to Jianling Huang and Ankai Lou, $814,500.

East St. NE, 157-Michael L. Gannon and Catherine W. Misleh to Eva Teresa and Mike Timothy Corcoran, $697,000.

Fonda Dr., 9719-William F. and Donna K. Demarest to Stephen and Si Chen Jou, $1.22 million.

Gallows Rd., 2726, No. 416-Saeid Motamedi to James J. Reitter, $481,000.

Hillcrest Dr. SW, 908-Dunhill Builders Corp. to Steven M. and Pamela Rao, $1.48 million.

Jarrett Valley Dr., 8815-Arash Raoufinia to Liping Gao and Zhigang Sun, $1.17 million.

Labbe Lane, 8210-Dagon Yuan and Jie Bai to Lien Nguyen, $885,000.

Litwalton Ct., 8726-Hannah Ghani to Lan Huynh and Michael Lam, $640,000.

Madrillon Ct., 8167-Laura E. Barnard to Andrew Shugarts and Megan Chang, $878,000.

Mashie Dr. SE, 305-Theodore G. and Cynthia C. Speck to Sivakumar Rangasamy and Deepa Sivakumar, $900,000.

Orrin St. SE, 511-Christopher and Alicia Rockey to Juliet S. and Matthew D. McDonald, $710,150.

Prelude Dr., 1904-Evergreene Companies Corp. to Wu Lu, $1.45 million.

Rockbridge St., 2426-William P. Butler to Alias J. Smith and Lauren Bell, $741,500.

Stephen Cir. SW, 509-David Harold and Katrina Marie Decelles to Kwinn Steven and Kathleen Elizabeth Kelley, $763,000.

Symphony Meadow Lane, 9601-Sandra Pia Gollogly to Colleen Marie and Stephen Earl Varga, $1.47 million.

Tazewell Rd. NW, 641-Brenton and Hilary Flynn to Pauline Michaela Veluz Mercado and Lance Jeffrey Gunther, $739,000.

Tuba Ct., 9410-Robert S. and Christine M. Wilbur to Emre N. and Elizabeth Susan Ilter, $850,021.

Vigne Ct., 7974-CWMBS Inc. and Bank of New York Mellon to Michael Saman and Noorsaid Jami, $737,100.

Windover Ave. NW, 546-Carlos Rodrigo Sosa and Patricia Davide to Zhongsheng Zhao and Ning Chen, $580,000.

Yeonas Dr. SE, 111-Hsin Fu Chen and Ching Sih Chang to Fred A. Nolen and Haleh Tajbakhsh, $675,000.

VIENNA-DUNN LORING AREA

Sandburg St., 2231-MRD Properties Corp. to Patrick McVean and Shira Mitchell, $1.57 million.

WEST SPRINGFIELD AREA

Bridgeton Ct., 6319-Michael and Karen Suleski to James Montambo and Elizabeth M. Cilia, $595,000.

Center Rd., 8734-James W. Woods to Mohamed and Amy M. Diaw, $840,500.

Dianne Pl., 8806-Dale G. and Michelle J. Torgersen to Jacob K. and Amy R. Aplanalp, $560,000.

Forest Creek Ct., 6156-Ming W. and Lynn S. Woo to Kristopher C. and Kathleen C. Chatara, $471,000.

Greeley Blvd., 6312-Matthew A. and Jacqueline M. Evans to Samuel Eli and Brenda I. Figueroa, $605,000.

Grey Fox Dr., 6613-Roger B. and Paula L. Price to Casey D. and Megan H. Walterscheid, $529,000.

James Creek Dr., 8603-Jeffrey S. and Linda A. Hormann to Ann W. Schwartz, $865,000.

Kerrydale Ct., 9013-Hailemariam Negash and Roza Tefera to Alissa Dodge Green, $418,000.

Oakford Dr., 8408-Estate of Tomiko I. Sakai and Henry S. Sakai to Marcus D. and Shavonn A. Taylor, $600,000.

Painted Daisy Dr., 7835-Estate of Arno Ziesnitz and Sharon Mabel Ziesnitz to Amanda Thomas, $515,000.

Prince James Dr., 5910-David and Andrea Crone to Jamal M. Tylor and Neethi Jois, $325,000.

Readington Ct., 8014-Wahid Mourtaza to Hassib Safi Khalili and Bi Bi Roshani Yahya, $489,000.

Rolling Woods Ct., 7860, No. 4T4-Sue H. Benson to Maurice A. and Eileen W. Dickson, $447,500.

Surveyors Pl., 8815-Blake Andrew Allbritton to Thi Nguyen and Thuy Bich Tran, $417,000.

Tiverton Dr., 7627-Alfred A. Herman to Kathryn Grace Brown, $337,300.

Whitlers Creek Dr., 7251-Winfred and Joslynn Howard to Sana A. Rehman and Fawad Ahmed, $460,000.

Fairfax City

These sales data were recorded by the City of Fairfax Real Estate Assessment Office.

Ballynahown Cir., 3982-Sharon Zareski to Weifeng Zhong and Mary Agnes Lubinski, $800,000.

Brigade Dr., 10241-Meharban S. and Laxmi Devi Rawat to Thang M. Nguyen and Nghiem H. Pham, $572,000.

Farr Oak Cir., 3827-Julie M. Dillon to Peem and Amy Brown Lorvidhaya, $939,900.

Legacy Lane, 10615-Alireza Ramezan to Soheil Rashid Nadimi and Shiva Fakhari, $785,000.

Norton Pl., 3985, No. 406-Shelly Schwartz to John Gregg and Gisela Martha Anderson, $540,000.

Plantation Pkwy., 3211-John E. and Katherine J. Ross Foster to Ryan J. Finley and Mako Honda, $549,500.

Sutherland Pl., 4094-Michael Powers and Amy M. Andrews to Maulik G. and Puja J. Shah, $635,000.

West Dr., 10722, No. 103-Hossain Esmaeili to Selvin Ricardo Granados and Marbrelia Elizabeth Guevara Sorto, $200,000.

Falls Church

Among homes sold in Falls Church.

Anne St., 507-PRS Holdings Corp. to Benjamin Klein and Megan Gordon, $1.61 million.

Broad St. W., 444, No. 626-Martin and Victoria J. Schubert to John H. and Catherine F. Ryan, $565,100.

Cherry St. N., 108-Focal Point Homes Corp. to David and Martha L. Flory, $1.69 million.

Hillwood Ave., 912-Lee Properties Inc. to Wesley and Jacqueline B. Palmer-Lasky, $775,000.

Noland St., 215-Alexander Warren and Carrie Warburton Montalto to Allison and Sean Heiden, $1.25 million.

Parker St., 1017-Megan S. Gordon and Benjamin L. Klen to Gregory and Paloma Martinez Tarrant, $1.16 million.

Rollins St., 415-Steven J. and Madalyn Sirota to Joseph M. Golden and Christina K. Beach, $740,000.

Sherrow Ave., 423-Tegan M. Holtzman and Steven M. Samowich to Andrea H. Caumont and Justin W. Rude, $667,000.

Washington St. S., 1132, No. 201-Brenda J. Romenius to Kathryn Bistline, $317,000.