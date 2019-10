Duffield Lane, 1826-Joseph E. and Lana Gruber to Humberto J. and Julie M. Diaz, $605,000.

Potomac Ave., 6515, No. B1-Mary Anne Fike to Montserrat Gil Aguilar and Lucas Paya Miralta, $220,000.

ALEXANDRIA-FRANCONIA AREA

Alderman Dr., 6339-Jeffery and Louise Toni Sykes to Delores M. and Gregory M. Jackson, $748,000.

Austin Ave., 3710-Ess Development Corp. to Mario Spiro Constantinou, $520,000.

Bitternut Dr., 6034-Edwin Gifford Kichline to Trampas and Carly Howe, $599,000.

Castle Bar Lane, 5429-Tina Marie Pounds to Jaja J. and Lady Grace Marshall, $758,000.

Cool Valley Ct., 6209-Donald and Kimberly Cordell to Olivia Horne, $380,100.

Desiree Ct., 6605-Bing Bing Yuliawati and Bastian Wibowo to Ana G. Larios Alvarenga and Lucas Fonseca, $537,150.

Ellingham Cir., 6964, No. 83-Dennis A. and Catharine M. Henson to Milos Petric, $300,000.

Franconia Station Lane, 6118-James S. and Eleanor R. Loos to Joshua Richard and Shannon Leigh Robichaud, $630,000.

Irwell Lane, 7008-B-Christina F. Pybus to Albert T. and Caroline Young, $236,631.

Katelyn Ct., 6031-Mark S. Laubach to Christopher Charles and Melissa Claire Campbell, $535,000.

Lands End Lane, 6018-Carson D. and Jonathan H. Champ to Samantha Rose and Murray Andrew Duncan, $563,000.

Lensfield Ct., 7230-Lauren E. Sheehy to Hala A. Chakra, $515,000.

Old Carriage Trail, 7911-Ryan J. Gilfether to Caitlin R. Love, $379,236.

Overleigh Lane, 6580-Linda M. Hoover to Rodrigo and Leticia Garza, $443,200.

Rolling Creek Way, 6854-Melody B. and Keith D. Upah to Thomas L. and Kumiko Y. Rebecchi, $785,000.

Signature Cir., 6889-Hector D. and Olga V. Rodriguez to Araaya Zuryaw, $465,000.

Towchester Ct., 7460-Kevin Stricklin to Renauldo Wayman Hawkins and Allison Faye Hufford, $470,000.

Walkers Croft Way, 6240-Brian Hubbs and Kelly L. Ireland to Ozhan and Alaina Kay Akcakaya, $560,000.

Windham Hill Run, 6173-David S. and Kim K. Maxwell to Angel M. Catalan and Sandra L. Baez, $640,000.

ANNANDALE AREA

Americana Dr., 4351, No. 202-Yordanos Shifferaw to Dung Phan, $165,000.

Arlen St., 7713-Jerry B. Schmidt to Huong Van Do, $561,000.

Braeburn Dr., 8624-Kirk David Stansel to Raman and Vibha Mehra, $601,000.

Canterbury Dr., 8511-Gary and Susan A. Smiga to Peter Ighodaro and Chimere Omoigui, $594,888.

Farr St., 7205-Bong Hui and Bum Sun Lee to Sang T. Pham and Be Em T. Nguyen, $521,500.

Forest Glen Ct., 4429-Trong Hai Duong to Kim Thoa Nguyen and Minhtam Dang, $295,000.

Herkimer St., 4907-So Hee Kim to Kathleen Llewellyn and William Shimer, $429,000.

Ivydale Dr., 3808-Michael A. Cuff and Karla N. Haworth to Jerome Joseph and Kimberly Anne McAvoy, $595,000.

Kings Mill Lane, 4200-Robert and Geraldine Henrich Koenis to Sergey V. Kocharov, $670,000.

Logsdon Dr., 4661-Abdelghani L. Ennassiri to Albert N. Yang and Haewon Cha, $240,000.

Moss Dr., 3802-Gisella and Shelby Gonzales to James L. and Alexandra P. Hannesschlager, $585,000.

Patriot Dr., 7753, No. 21-Deu Van and Thuy Thi Nguyen to Manamaya and Yaksha Dahal, $227,000.

Red Fox Dr., 4836-Bernardo and Lizette Leon Arellano to Thomas R. and Johanna M. Desbiens, $625,000.

Springbrook Dr., 4744-C. Richard and Dorothy P. Goodman to Joseph Patrick and Elnura Adylova Betteley, $590,000.

Weber St., 7704-Sarah Elizabeth and Michael Paul Shane to Giancarlo M. Alcover, $617,000.

Woodburn Rd., 3356, No. 12-Nutmeg Properties Corp. to Cristobal Flores and Ingler Vicente, $231,000.

BAILEYS CROSSROADS AREA

George Mason Dr. S., 3701, No. 2404N-Steve H. Karroum to Emil Saify, $157,234.

George Mason Dr. S., 3709, No. 811-Martha M. Hoover to Foy D. and Mei F. Wicker, $325,000.

Greentree Dr., 3407-Mary St. Clair to Joseph and Natalie McKinney, $801,500.

Lakeview Dr., 6413-David A. and Karen K. Hyman to Michael James Smith and Margaret Elizabeth Durant, $969,500.

Mansfield Rd., 3420-Alan F. and Frieda Dahl to Tina and Robert C. Swallow, $1.68 million.

Seminary Rd., 5501, No. 1406S-Salah Mahamud to Carol D. and Willia M. Jones, $309,300.

Seminary Rd., 5505, No. 202N-Darnell Lawrence to Omar Ali Alhaire, $195,000.

Seminary Rd., 5575, No. 112-Ricky and Monica Pray to A. Matt Piazza, $333,000.

BURKE AREA

Annaberg Pl., 5968-Shady Bou Akl to Syed Mohammad F. Aziz, $375,000.

Burke Pond Lane, 9818-Mark and Anissa Tyler to Richard Hardaway and Gloriana Fonseca Wills, $500,000.

Cherry Oak Ct., 9556-Michael W. and Rita M. Taylor to Chih Shang Shang Chih and Chi Ling Chen, $435,000.

First Landing Way, 5907-James L. Novak to Jennifer Lynn Moffat, $340,000.

Lake Braddock Dr., 9184-Anne Daly and William Jeremiah Holland to Kareem Montague and Kyle Montague Meisner, $686,000.

Marquand Dr., 9903-John R. Harris to Hai H. Phu and Nha Khanh H. Tran, $600,000.

Oak Green Ct., 10863-Seth and Rachanee Jensen to Daniel Eldridge and Luisa Blough, $429,900.

Rehanek Ct., 9754-Richard Magnus Frykman to Steve A. and Maria Isabel Mills, $700,000.

Scorpio Ct., 9608-William D. and Elizabeth Holmes Shaw to Adam and Laura Ross, $614,900.

Sunset Woods Ct., 6722-Sang Y. and Hye W. Eom to David Garriepy and Kerry Grochmal, $488,000.

Tiny Ct., 9703-Patrick M. and Catherine A. Owens to Eric F. Barese and Susan C. Plunkett, $635,000.

Villagesmith Way, 9618-Andre A. and Elizabeth A. Pugin to Michelle E. and Brendan J. Melsop, $624,900.

Wood Mouse Ct., 5709-Ryan P. and Samantha R. Quigley to Nancy Nicole and Mathew Blake Riggs, $485,000.

CENTREVILLE AREA

Ashington Ct., 13832-Emily E. Harris to Sulaiman Shammo, $360,000.

Belle Pond Dr., 5535-Debra M. Hockman to Vasile Gitman, $500,000.

Brookmoor Lane, 14507-Christina L. Guo and Ray Ying Chi to Wai Yin Man and May Lam Wong, $389,000.

Cider Barrel Cir., 6316-John Austin Wineholt to Jordan and Mary Katherine Loftis, $434,900.

Connor Dr., 13359-H-Jin Mo Kang to Ningcheng Weng, $292,500.

Creekstone Lane, 6022-Ly T. Dang to Jason K. Burton and Ana E. Alvarez Hietzge, $335,000.

Eagle Tavern Lane, 15414-Anem II Corp. to Paul and Erin Kitchen, $735,000.

Fallscliff Lane, 14421-Christopher Holmes and Elizabeth Harris to Barbara Klemm, $335,000.

Gold Post Ct., 14982-Steven J. and Tamberly M. Potock to Jhonatan and Amanda Carrillo, $537,500.

Greymont Dr., 14934-Ronald and Jan M. Gearheart to Louisa Ventura and Renante Marzan Estoque, $457,000.

Havener House Way, 5932-Rachel C. Ellis to Seyedehsara Ebrahimi, $287,000.

Indian Rock Rd., 5302-Mirweis and Karima Tarzi to Matthew T. and Kathleen M. Phillips, $539,900.

Leicester Ct., 14837-Peter J. Seilhamer to Ida Sophie Winter and Jesus Gomez, $345,000.

McAlester Way, 6025-Kamaljit K. Darhele to Jean Shil Sohn, $455,000.

Oakengate Way, 6104-Douglas N. Bach and Thuong G. Nguyen to Nasir A. and Shaima Atayee, $695,000.

Pleasant Forest Dr., 5156-Douglas L. and Linda Sue Wever to Steven A. and Ana S. Wilburn, $1.11 million.

Ravenscar Ct., 14519-Laura J. Campbell and Carrie A. Casoni to Duncan M. Kamau and Irene Wangechi Kiragu, $370,000.

Rocky Run Dr., 5632-Young Me and Bong Hwan Hwang to Hojun Son, $499,000.

Saguaro Pl., 14353-Dhirajan Sitoula to Holly Janson, $200,000.

Seasons Dr., 14643-Faith Hope Portillo to Jun Hoon An and Catherine S. Oh, $430,000.

Southwarke Pl., 14729-Danythe E. Johnson to Daniel J. Noel and Chloe F. Lefrancois, $325,000.

Stonewater Ct., 14367-Bradford H. and Sabine A. Miller to Charles and Elsie Denny, $435,000.

Uniform Dr., 14386-Antonio and Christianna Carreno to Steven Choi, $470,000.

Wealdstone Ct., 6016-Nathan W. and Anna L. Rowland to Yoselyn Dinora Barrera Martinez, $340,000.

Woodfield Dr., 5156-Thomas Sung and Hye Won Chang to Ethan Anthony Mendoza and Amanda Gene Royal, $487,000.

CHANTILLY AREA

Brentwall Ct., 4698-Steven P. Walsh to Mumtaz Hussain and Vijdan Korman, $806,000.

Chevy Chase Ct., 13503-NLA Annab Corp. to Schatem Boyd, $500,000.

Gilead Ct., 4507-Richard P. and Connie C. Theroux to Caryn and Paul Mercadante, $1.27 million.

Lightfoot St., 3840, No. 349-Jennifer H. and Luz Mary Chang to Chandrasekar Govindan and Srividya Sadasivam, $281,500.

Poplar Tree Ct., 4391-Kirk D. Knoll to Brian A. and Rebecca S. Hope, $712,000.

Silas Hutchinson Dr., 4362-Travis Axtell and Roman Olguin to Mi Young Kim, $498,000.

Travers Ct., 4166-K. Hovnanian at Rockland Village Green to Sharan S. and Pawan K. Othi, $728,410.

CLIFTON AREA

Detwiller Dr., 7524-Michael D. and Jana Park to Davaish Jain and Katherine Hart, $990,000.

Little Brook Ct., 6002-Christopher M. and Christina B. Roseman Weise to Seonghyeok Wi and Wonju Noh, $400,000.

Orchard Dr., 13667-Alicia Ross to Noura Mokhtar Bayoumi, $255,000.

Stonefield Dr., 13948-Daniel E. and Luisa Grimm to Dayne Kenneth and Angela Kubelick Krey, $715,000.

Yates Ford Rd., 12825-Jason and Aileen Mitchell to Michael A. and Michelle Renee Ward, $1.29 million.

FAIRFAX CITY AREA

Aristotle Dr., 11315-Wayne Rash III to Sun Kyung Lim, $356,000.

Barkley Dr., 3300-George R. Bierman to Ryan P. and Erin E. O’Connor, $695,000.

Bessmer Lane, 10181-Armand A. and Linda S. Fournier to Thang and Trang Tran Nguyen, $666,050.

Briarwood Farms Ct., 9100-Jung U. Hoch to Vikash K. and Lavina Jain, $739,000.

Burke Station Ct., 9909-Paul M. and M. Ellen Pochekailo to Tommy C. and Katie Uyen Nguyen, $950,000.

Casbeer Dr., 12476-Amrita Banerjee and Ashok Gidwani to Elizabeth Klein, $590,000.

Clares Ct., 3904-Deborah Lea Lebo to Gladys Noemi Harned, $555,000.

Covington St., 3111-Mark J. Jordan to Chelcey M. and Kimberlly Ann Nordstrom, $325,000.

Eastlake Dr., 10001-Angela M. and Pasquale A. Palazzo to Ronald William and Valerie Ann Theobald, $580,000.

Fair Stone Dr., 4443, No. 206-Christopher M. Schneider to Ann E. Ainsworth, $275,500.

Farm House Lane, 4338-Gregory M. and Elizabeth A. Tomlin to William and Skye Berg, $605,000.

Fountainside Lane, 4144, No. 102-Blanca L. Baldeon to Dominique M. Richardson, $305,000.

Garden Ridge Lane, 12120, No. 403-Inna Berthe and Fira Vovchik to Meredith Goldberg, $314,900.

Glenmere Rd., 10104-John W. O’Meara to Joseph Lee Meadows, $835,000.

Hampshire Green Ave., 10302-Nikolas Theodosios and Maria Sofia Liappis to Carolyn Whitton and Ian Michael Fingerman, $460,000.

Highland Oaks Dr., 3855-John S. and Suhyeon Moh to Omar and Marilyn Malik, $770,000.

Indigo Lane, 10511-Jose A. and Linda L. Aldave to Richard Douglas and Susan Frances Yennerell, $779,000.

John Turley Pl., 10704-Marietta W. Digregorio to Andrew Pfister and Laura Katzif, $700,100.

Kings Crown Ct., 9735, No. 202-Adrian Adof Cason to Jesse L. and Alexandria Caitlin Harz, $267,000.

Kristin Lane, 9226-Chunman and Myungsun Kim to Jeffrey M. Samuels and Rowena Figueroa, $570,000.

Lindsay St., 5216-David J. Milton and Jessica A. Bresler to Edmund Mason and Lorena Anne Riely, $620,000.

Maureen Lane, 4016-Lan T. and Mylac T. Hoang to Rakesh Chaturvidi and Tarang Rawat, $628,000.

Middleton Lane, 12810-Talie I. Bethoun and Patricia M. McGill to Hyung Seop Rhim and Jurtiana Jeon, $560,000.

Monument Ct., 4112-A-Roger Allan Young to Edward and Devika Hemamali Jayasinghe, $300,000.

Mozart Brigade Lane, 4215, No. 63-Sun Young Park to Layla Razmgar, $286,000.

Oakcrest Dr., 4888-Glenn H. and Marie L. Madert to Kevin Lee and Nicole Lynn Watts, $751,000.

Ox Ridge Ct., 3618-John and Chanmee Yu to Xiaoyi Xu and Haixiao Gao, $1.03 million.

Penndale Lane, 13110-James Edward and Sandra Ramsey Connor to Tae Won Chung and Hee Jung Sohn, $553,500.

Portloe Terr., 3972-Andrew J. and June A. Sabonis to Daniel H. and Melinda J. Scrafford, $899,000.

Quail Creek Lane, 13159-Brett Smith and Vanessa R. Vasquez Smith to Ivy Suriyopas, $485,000.

River Forth Dr., 4110-Paul Y. and Hanna L. Chang to David D. Kim, $545,000.

Saintsbury Plaza, 2903, No. 201-Deborah A. Kass to Chiao Yung Sher, $482,500.

Sideburn Rd., 5014-Sheena and Aju Nair Achyuthan to John Robert and Karen Poole Ale, $588,000.

Spruce Ave., 4813-Nancy L. Jackson to Avtallyon Ron, $450,000.

Summer Rain Terr., 13117-Emilia Lara and John Raymond Reduque to Dewayne Jay Tao, $585,000.

Tartan View Dr., 9363-Morgan John and Dana Ryback Hendrickson to Antoine Wyatt and Canisha Anderea Martin, $780,000.

Trumbo Ct., 4229-Howard Feil to Daniel and Julianna Kim, $585,000.

Vernoy Hills Rd., 4160-Adam Kurt and Christianne Bird Ulan to Sungeun K. and Eui Hong Han, $592,000.

Water Elm Lane, 12231-Daniel C. Usher to Hans F. and Lisa A. Christensen, $595,000.

White Birch Ct., 3020-Eric J. and Hilda O. Canes Garduno to Ahmad Abuljobain and Zakia Adlouni, $482,000.

FAIRFAX STATION AREA

Alms House Ct., 11301-David C. Brown to Jason Lee and Krista Lynn Strickland, $825,000.

Canterberry Rd., 10662-Daniel C. and Tara L. Hagen to Tyler Chase Glotfelty and Caitlin Marie Kizielewicz, $851,000.

John Way, 9128-Thomas F. and Barbara N. Hall to Gina Toussaint, $756,000.

Martha Ann Ct., 11030-Don I. and Sheila W. Patch to Mark and Angela D. Vita, $1.23 million.

Peach Ct., 8305-Hun Ho and Sook Suh to Matthew Robert and Stephanie Rose Stohler, $787,507.

Thornfield Ct., 7822-James S. and Jackie Lee Wilson to Ralph E. and Laura M. Cole, $780,000.

Woodglen Ct., 7105-Brian C. and Kathleen G. Spangler to James P. and Paula M. Pritchard, $750,000.

FALLS CHURCH AREA

Annandale Rd., 3259-Donald W. Kanuk to Nasir and Sabahat Mahmood, $954,000.

Fisher Ave., 6600-Wei Min Lu and Aiwu He to Xiao Wang and Xuelian Li, $1.42 million.

Greenway Blvd., 3007-Carlos C. Cadenas to Juan Hurtado Rojas and Roberto Pena Cuellar, $470,000.

Lee Hwy., 7376, No. 76-Victor Leo Busch to Thukhanh Nguyen, $207,500.

Liberty Ave., 2810-Federal National Mortgage Association to Daniel Zapata and Jessica Lizama, $365,000.

Mount Daniel Dr., 6927-Joshua and Lauren Cury to Matthew N. Mitchell and Tamara McKen, $1.35 million.

Nicosh Cir., 3021, No. 1309-Ekrem M. and Lauren W. Sarper to Jeffrey Isaac Rozines, $414,000.

Strathmeade St., 3001-Jerry W. and Deedra L. Zabokrtsky to Patrick J. and Whitney Tate, $622,500.

Westmoreland Rd., 6837-Fox Signature Homes Corp. to Donald and Anne Murphy, $705,000.

FALLS CHURCH-PIMMIT AREA

George C Marshall Dr., 2230, No. 1011-Shareef Lahham to Weiti Wang, $250,000.

Hutchison Grove Ct., 2117-Pierce B. and Alyssa M. Bello to Justine May Wu and Surjyadipta Shome, $639,000.

Leeland Dr., 2200-Focal Point Homes Corp. to Matthew G. and Erin S. Jeweler, $1.7 million.

Oldewood Dr., 2721-Michael A. and Joanna Smith to Kyle and Mary Robertson, $743,000.

Pimmit Dr., 2311, No. 508-Mongia Tanfous Dambowic to Charles J. Deese, $255,900.

Tillman Dr., 7425-C. A. and Lidia Martin to Ramsusheel and Swetha Paduri, $675,000.

FORT HUNT AREA

Anesbury Lane, 1115-Oscar R. and Caroline L. Estrada to Ashley Elizabeth and Nicklaus C. Eisenbeiser, $699,000.

Brewster Dr., 8400-Beth A. and Harold M. Hinton to Kasey Drew and Joseph Patrick Smith, $610,000.

Crown Pl., 8419-Marion Y. Petroff to Adrienne Werner and Kevin Paul Roughgarden, $849,900.

Greenway Rd., 1119-Harvey R. and Teresa L. Gerry to Kyle D. and Ashley L. Whitehead, $587,500.

Paul Spring Pkwy., 1901-Kyle F. and Melissa B. Bartol to Warren Dym and Emily Bentley, $622,000.

Riverside Rd., 8419-John Nagl to Michael E. and Melissa Ann Sheedy, $720,000.

Yardley Dr., 8704-Greta L. and James P. Richard to George A. Callas, $608,678.

GREAT FALLS AREA

Brandenburg Ct., 10308-James C. and Mary W. Fox to Hossein Assefbarkhi and Mahkameh Doroud, $830,000.

Corobon Lane, 11119-Edward and Lisa Stucky to Michael and Jessica Linn, $1.16 million.

Farm Rd., 11108-John W. and Teresa P. Atherton to Jonathan S. Johnson and Sheila Miller, $1.11 million.

Hollyview Dr., 11692-Lu Cao to Chin Hu and Stacy Brown Chen, $877,000.

Raehn Ct., 11217-F.M.S. Enterprises Corp. to Alen Safarian and Galit Bokobza, $1.15 million.

Seneca Rd., 447-Michael H. and Laila W. Shakarji to Seyed Mohsen Seifi and Narges Rahim Monfared, $1.43 million.

Springvale Rd., 1133-Michael G. and Christine H. Clemson to Seth W. and Jennifer S. McCollough, $1.65 million.

HERNDON AREA

Air And Space Museum Pkwy., 13669-Sailata Katragadda to Michael Lamatrice, $522,000.

Alton Sq., 12919, No. 308-Robert M. Taylor to John D. Iorio III, $230,000.

Ashnut Lane, 13108-Sasidhar R. and Vidya K. Annamreddy to Ramkumar Gopalakrishnan and Gayathri Surianarayanan, $497,500.

Bond St., 1239-Emma B. Diaz to Jeremy Beck Felter, $410,000.

Bronzegate Ct., 3100-Kelly Durham Kuykendall and estate of Gregory S. Kuykendall to Jean E. and Sue K. Collin, $1.21 million.

Centre Park Cir., 12905, No. 302-Chadwick Mitchell Welch to Ijeoma O. Afulezi, $221,000.

Cinnamon Oaks Ct., 12906-Thomas C. and Norma Kay Lamanna to Zongjun Hu and Peilin Gui, $770,000.

Cold Harbor Ct., 1312-Bruce A. and Joyce C. Thompson to Budmin Randimal De Silva and Nimanthi Nadeeshika Nanayakkara, $540,000.

Copper Ridge Dr., 13611-Brian J. and Debra M. Best to David P. and Noravy Briere, $735,000.

Endeavour Dr., 13699-Rico Jiao to Sruthi Kumar Annamnidu and Dhana Lakshmi Adapa, $540,000.

Farmbell Ct., 13603-Glenn E. and Deborah A. Johnson to Andrew Clifford and Nicole Elisabeth Carroll, $624,500.

Floris St., 13506-Farid A. and Nahima Mohamadi to Ira Clifford Newman, $560,000.

Framingham Ct., 12828-Eric Daniel Keneipp and Michelle Marie Nesh to Gerard and Dan Peltzer, $582,500.

George Wythe Ct., 13509-Krishna Mohan and Soumya Rani Gopu to Karthik Patcha, $452,000.

Gunnell Ct. S., 848-Jean Francois G. and Evlyn F. Monos to Charles E. and Betina Patricia Pierce, $510,000.

James Madison Cir., 2566-Venkataramana Yella to Yadab Kattel and Pooja Bhandari, $475,000.

Linden Ct., 359-Mary G. Shannon to Marc and Jennifer Cushing Larance, $399,000.

Magna Carta Rd., 12682-Kristian Lynn Humphryes and John Michael Chartak Jr. to Sara Herr, $300,000.

Mason Mill Ct., 1323-Marc and Susanna Blackman to Daniel C. and Shannon M. Arena, $560,000.

New Parkland Dr., 13112-Kasi and Vasanthaleela Chellappa to Hussam Diab and Maryam Abdallah, $625,000.

Pellow Circle Trail, 1280-Paul J. and Donna C. Setzer to Aaron James and Maria Lorissa Kreul, $850,000.

Quincy Adams Dr., 2638-Judith A. and Bruce E. Tria to Maria Joan and Joseph Newman, $661,000.

Rolling Plains Dr., 2457-Ashok and Sandhra Chauhan to Ashish Sharma and Gitika Dutta, $480,000.

Saint Johns Wood Pl., 13669-Vijaya Kumar Movva and Anuradha Upputuri to Chintan B. Patel, $490,000.

Shea Pl., 13355-Mohan K. Uprety to Ejigayehu M. Hailu, $335,000.

Still Pond Ct., 3110-Brett Stephen and Breana Jane McLaren to Rajeshwaran Kannappan and Nancy Stroupe, $585,000.

Thistleberry Ct., 2821-Zhilong Li and Guangya Wei to Durga R. Kosuri and Janaki Penmetsa, $808,000.

Wilshire Dr., 1211-Munawar Jahan Mohammad to Jose Naun and Marvin Wilfredo Argueta Lemus, $329,900.

HUNTINGTON AREA

Burgundy Rd., 3006-Rilma Rodriguez to Orbil Ulises Iraheta and Sara Concepcion Guerra Chirinos, $700,000.

Fort Dr., 2416-Jeffery Brian Burton to Sarah Ann Faith, $520,000.

Midtown Ave., 2451, No. 1519-Tom Y. Chang to Younok H. Lee and Jeana Davalos, $305,000.

Mount Eagle Dr., 5901, No. 1501-Joan S. Oelschlager and Clarie B. Williams to Jin Sook Kim, $300,000.

Mount Eagle Dr., 5904, No. 702-George S. Charuhas to Melanie Ann and David W. Kraft, $283,200.

HYBLA VALLEY AREA

Bedrock Rd., 7035-Adam J. and Sharon L. Brown to Brendan Patrick and Clariza Corcoran, $590,000.

Groveton St., 2716-Huan T. Tain to Li Lin and Yingqi Wu, $280,000.

Mason Grove Ct., 7143-Optima Renovations Corp. to Jessica Anderson and Jessop Keene, $405,000.

Piper Ct., 7309-Roy L. Branham Jr. and estate of Roy L. Branham to Benjamin S. Battin, $405,000.

Snowpea Ct., 7524-L-Joan Margaret Smith to Syed Awais Haider and Zainab Mujahid, $200,000.

LINCOLNIA AREA

Beauregard St., 5134-Jean Guy Delort to Biruk Tafasse and Abrehet Ekubamichael, $439,000.

Eighth St., 6302-Mohamed Daouny and Fatima Tazi to Abudukahae R. Kuerbang, $340,000.

Indian Run Pkwy., 6228-Robin Fradkin and Ruth S. Wong to Hugo R. Sorto, and Felix Nelson and Abel J. Ayala, $320,000.

Levtov Landing., 6365-Tobin K. and Erin St. Louis to Jason D. and Elizabeth W. Goltermann, $549,900.

Shoal Creek Ct., 4522-Thomas A. Huhn to Amanuel Getahun and Haimanot Tesfaye, $465,000.

LORTON AREA

Ardglass Dr., 7339-Colleen Michele Mitchell and Israel Arnoldo Baires to Tywann D. and Calisa Elaine Telfair, $430,000.

Carpenters Hall Dr., 8824-Ann Charlotta Van Paemel and estate of William Frederick Van Paemel to Rushdi and Yvette Baleta Nackerdien, $575,000.

Davis Dr., 9325-Keith Everett and Melissa Bradley Bell to Tyler and Michelle Miller, $770,000.

Franklin Woods Pl., 9639-Ezequiel Felix Manfrin and Talita R. Santiago to William Wautlet and Hannah Baslee, $416,000.

Hibiscus Ct., 8862-Timothy G. and Andrea Rice to Hassaan Karim, $505,000.

Koluder Ct., 8572-Tracey O. Gulbicki to Brandie Neal Detwiler, $300,000.

Pointe Lane S., 9001-David P. and Susan M. Glaser to Michael Joseph and Melissa Lynn Cerami, $750,000.

Silverdale Rd., 8474-Fadwa A. Al Mousa to Nurgen and Maria Theresa Mayo, $425,000.

Tangerine Pl., 7517-Elizar J. and Krista L. Mejia to Tanikka D. and Jonas F. Fevrier, $835,500.

Wood Spice Lane, 9104-David W. and Y. Kim Song to Joseph Kil and Jennifer No, $790,000.

MCLEAN AREA

Balsam Dr., 6017-Stephanie C. Bolick to Brian and Misty C. Thomas Zaleski, $887,000.

Chelsea Rd., 6911-Adam and Jennifer Lelia Sloane to Han Chen and Kelong Wang, $828,000.

Corner Lane, 6719-Alan and Yun Ji Chun to Anurag Jain and Anu Bakshi, $835,000.

Crestwood Heights Dr., 8220, No. 1305-James T. and Jennifer L. Durkin to Young T. and Jungran Choi, $816,000.

Falstaff Rd., 7920-Elizabeth C. Cantwell and estate of Richard A. Cantwell Jr. to Dimitrios Karanikolidakis and Natalie Visnick, $800,000.

Fleetwood Rd., 6900-Signet Residential Corp. to Scott O’Connell, $363,700.

Greensboro Dr., 8350, No. 126-Sheila A. Cane and Robert H. Bolling to Nico Lee and Karen Figueroa, $530,000.

Greensboro Dr., 8380, No. 306-Pammela and Estela Bernal to Jacquelyn Tam, $367,000.

Holly Leaf Dr., 8410-Mehmet Akin and Mevhibe Gulay Sencer to Shonali and Ravin Suri, $1.17 million.

James Payne Cir., 1707-Ashvin Ahuja to Paul and Amanda Jane Moga, $1.13 million.

Langdon Ct., 6632-JJ RV Corp. to Maria Elena De La Flor Musso, $1.8 million.

Lincoln Way, 1515, No. 304B-Eleanor B. Pearson to Jennifer L. Hawks, $261,700.

Martingale Dr., 8402-Suzanne Andersson Green and estate of John C. Smith to Francis C. and Colleen M. Grilli, $1.1 million.

Stirrup Cup Lane, 7900-Valiollah and Gail E. Abbassi to Francisco Javier Arze Del Granado and Nadia Habal, $1.05 million.

Tremayne Pl., 7651, No. 104-Hadi K. Agha to Rigoberto Ordonez and Esther Elizabeth Solorzano, $420,000.

Tyndale St., 6931-Helen F. Kwiatkowski to Sam Y. Xiao and Lian Qin, $852,000.

Wendy Lane, 1401-William A. and Judith A. Decker to Parminder and Pooja Atwal, $1.07 million.

MOUNT VERNON AREA

Alameda Ct., 8409-Tenagnework Debebe to Cristhian Torrico, $221,500.

Cedar Rd., 5209-Melissa and Audrey Blum to Joshua Reider and Alainna M. Fansler, $560,000.

Cherry Valley Lane, 8318-George Thomas Myers to Kyle and Melissa B. Bartol, $583,000.

Continental Dr., 9115-Jason and Mary H. Basinger to Samuel A. Baidoo, $635,000.

El Camino Pl., 3817-Brendan P. Green and Kelly D. Major to Jourden Lesuer, $195,000.

Gateshead Rd., 8719-Jeffrey Swanson to Thomas Dill, $582,000.

Mariposa Pl., 3878-Edgardo A. Pubill Zelaya to Marlon B. Cruz and Maria Emilia A. Rodriguez, $195,000.

Mount Vernon Landing., 9503-Lance C. Young and Diane A. Duston to Julia W. and Jessie J. Delgado, $775,000.

Renault Pl., 4011-Christian S. and Tracy P. Matteo to Andrew K. and Ruth M. Beverina, $620,000.

Sonora Pl., 3913-Sonia C. Castillo Hercules to Sara Louise Grimm, $180,000.

Venoy Ct., 8644-Jerelyn Olatunde Jones to Abeba Woldegebriel, $309,900.

Woodhue Pl., 3972-Peter James and Allison Lynn Eckardt to Victoria Koffley, $195,000.

NORTH SPRINGFIELD AREA

Countrywood Ct., 7203-Gary Michael Callaghan and estate of Catherine C. Callaghan to Mariam and Sam Suqi, $680,000.

Kathleen Pl., 5513-Dwight W. and Peggy A. Briggs to Rommel M. and Melissa A. Escobar, $465,000.

Lonsdale Dr., 5250-Ann Cartwright Bauer and Steven Roy Woodbury to Bridgette Farrow and Michael T. McCormick, $450,000.

Parliament Dr., 8720-Paul C. Daggett to Eunji Yoon, $525,000.

OAKTON AREA

Appalachian Cir., 10303, No. 9-314-Jerrydon Vidal to Sebastian P. Fave, $230,000.

Bushman Dr., 10200, No. 123-Janine H. and Matthew E. Gervais to Youraline B. Joseph, $268,000.

Erin Dr. S., 3003-Kevin A. and Ann D. McNerney to Charles S. and Hillary A. Fielden, $1.26 million.

Greenwood Pl., 10316-Guy Nereo and Michaelina Miconi to Huachun Yi and Hong Wang, $910,000.

Linda Marie Dr., 2726-Dennis Robert and Quimby June Kaizer to Yaxi Zhou and Peijie Shen, $901,000.

Oakton Manor Ct., 2824-J. Katherine Wiswesser to Rosemary Warwick, $640,000.

Quay Rd., 11727-John M. and Nancy K. Hermle to John Michael and Kathryn Anne Grace, $900,000.

Summit Square Dr., 3176, No. 4-B7-Joanna Centola to Ravi Theja and Sesha Pavuluri, $267,000.

Turnberry Pl., 10162-Ross Shariati to Greta L. Hendricks and Scott J. Natkow, $617,000.

RESTON AREA

Abington Hall Pl., 12180, No. 205-Nancy Liu and John Kenyon Kirkpatrick to Sumant Raturi, $535,000.

Barrel Cooper Ct., 11957-Sonja J. Mitchell Perry to Xiaorong Lu, $377,000.

Beaver Trail Ct., 11112-Florian Hauswiesner and Afsoun Semsar to Thomas J. Paone, $267,000.

Brenton Point Dr., 2524-Suresh S. and Claudia J. Patil to Simranpal Singh and Rachel Butler, $697,500.

Buttonwood Ct., 11535-Theodore J. and Kathryn Ann Rosenberg Brown to Monique DiCarlo and Richalina M. Howell, $425,000.

Castle Rock Sq., 2239, No. 22C-Fausto Reyes to Rosalba Reyes, $160,000.

Chatham Colony Ct., 1529-Andrew R. and Kathryn H. Carter to Matthew C. Conway, $470,000.

Clover Hunt Ct., 10998-Durwood Wilmot Ringo to Kimberley Anchell and Michael Roger Franz, $950,000.

Compass Point Lane, 2262-Joy B. Every and Gary W. Wortman to Craig R. and Marilyn H. Jarvill, $1.3 million.

Fieldthorn Ct., 11916-Denise M. Hindrichs to Julie Ann Ciak, $398,000.

Gate Hill Pl., 11401-K-Mark Alan Libera to Pamela D. Smith, $407,000.

Golf Course Dr., 2016-Cynthia B. Barnes to Megan E. and Ryan B. Day, $440,000.

Harbor Ct., 11180-Nancy Ward to Megan Perrin and Kevin Peter Dunn, $460,000.

Hemingway Dr., 11553-C. G. Dan and Linda Ruff to James C. and Robin K. Bryan, $715,000.

Hunter Gate Way, 10891-Abdulwahab M. Al Dhafiri to Kagabo Gaston Mpatswe, $900,000.

Lake Audubon Ct., 2074-Robin M. Nagle to Hugo and Whitney Ennis, $734,000.

Market St., 11990, No. 405-Jin H. Park to Samana Sulgay, $650,000.

Market St., 12000, No. 463-Desmond Stewart and Erin O’Malley to Patricia Ochoa Larsen, $440,000.

Midsummer Dr., 10715-Odette B. James to Carla Cropper and Andrea Zimbardi, $655,000.

North Shore Dr., 11721-Robert Eugene and Lacinda Loreen Coughlan to Brian Bradford and Divya Thakur, $578,000.

Northgate Sq., 1406, No. 6-Karen Toussaint to Bethany L. Mallino, $300,000.

Park Garden Lane, 1314-Alejandro G. and Kelly Lynn Bond Sevilla to David C. and Kathryn H. Goerold, $625,000.

Poplar Grove Dr., 1518-James R. and Charlotte C. Chapman to Ryan P. Hynes and Katelyn M. Fleming, $442,000.

Purple Sage Ct., 12135-Ranna Zahedi Saeedi and Mani Parcham to Natalie Sarah Cohen, $375,000.

Round Pebble Lane, 1135-John C. and Laura J. White to Jonathan J. Krull and Courtney M. Seltman, $979,000.

Solaridge Dr., 11041-W. Wayne and Melceina Webster Wright to Armand Falk and Kathleen Joy Lange, $640,000.

Stratford Park Pl., 1851, No. 402-Gorden Smith and Sylvia Cole to Brenda Tick and Douglas Emil Maas, $512,500.

Sundial Ct., 11314-E-Judith A. and Jennifer Kostelnik to Mark D. Witczak, $355,000.

Taliesin Pl., 12012, No. 14-Nimish and Ram Shukla to David A. and Lisa E. Anderson, $263,500.

Tree Fern Ct., 11809-Robert L. and Paula Dosch Haworth to Jeremy D. and Patricia E. Trillet, $675,000.

Underoak Ct., 11523-Robert J. Millett to Randall Blandin and Sloan Wiesen, $375,000.

Washington Plaza W., 11400, No. 1101-Bonnie J. Vona to Anna L. Ryan, $275,000.

Waterview Cluster, 11453-Trevor and Kristen Lantzy to Robert B. and Jerilynn B. Hoy, $601,000.

Wild Hawthorn Ct., 11521-Lindsey D. and Joann C. Linden to Jeffrey S. Ozimek, $565,000.

SEVEN CORNERS AREA

Arlington Blvd., 6001, No. 411-Kathleen A. and Noor D. Nasery to Andrey I. Mazo and Olga E. Ermilina, $240,000.

Hazelton St., 3054-Damian V. and Amanda L. Ambrosia to Jenni Suzanna and Chester Darden Tynes, $630,000.

Meeting St., 3007-Margaret Piccariello to Jennifer Crittenden and Tyrone D. Irizarry, $540,000.

SPRINGFIELD AREA

Bent Arrow Ct., 8654-Rodrigo Javier and Leah Catherine Mary Novoa to Ashfaq Rahman, $410,000.

Brandeis Way, 7772-Lisa Cherry to Richard D. Carroll, $398,000.

Cedar Falls Ct., 8401-Laura E. Ulsh to Phillip Edward Gagne, $331,000.

Cloud Dr., 6208-Brett Monroe and Catherine Kinsey to Musse M. Tekle, $540,000.

Dakine Cir., 6338-Tiblez Zeggai to Suman Bhakta Joshi and Milan Pushpa Karmacharya Joshi, $465,000.

Durer Ct., 7789-Irene M. Crawford to Erich Hayden and Jeannette Williams, $387,000.

Franconia Rd., 6490-Crystal Nichole Jenkins Stanislaus to M. Rahman and Kanij Fatema, $405,000.

Grandstaff Ct., 8908-Kirkley Cain to Younes and Laura U. Bouamri, $484,000.

Hastings St., 7407-Daljinder S. Dhillon and Shivraj Sekhon to Mohammad Massie and Tahmin Kabulzad, $785,000.

Hubbardton Way, 6509-Helen F. Duggan to Shahab Razzaq, $490,000.

Moline Pl., 8334-Maria E. Zarzycki Justiniano to James A. and Jillian M. Tatalias, $395,000.

Northedge Dr., 9236-Monica Tapia and Wahiduz Zaman to Travis Ray and Maren Elisabeth Walter, $647,000.

Paloma Lane, 9202-John F. and Barbara B. Dent to Amy M. and Ryan M. Leeson, $650,000.

Red Tulip Ct., 7801-Jeffrey and Angela Lock to Travis Robert and Kimberly Renee Turner, $629,900.

Richfield Rd., 7900-Peter A. Daly to Michael and Amina Edmond, $523,000.

Rolling Rd., 8337-Dennis C. Gulliford to Ian R. and Dana M. Hammon, $581,900.

Scott St., 9132-Ronald C. and Janice M. Hallsten to Mohammad Nazmul Hasan and Taspia Sultana, $700,000.

Southern Oak Dr., 7610-Kevin C. and Megan G. Fila to Steven D. and Emily Jean Gillespie, $425,000.

Stone Hill Pl., 8706-Allan B. and Mary Guerrina to Timothy P. and Alma Wu, $480,000.

Trips Way, 6375-Clarence Goodman to Conroy S. Williams and Shareen M. Cleary, $425,000.

Zekan Lane, 6205-Thomas W. Foss to Daniel and Katherine Gonzales, $545,000.

VIENNA AREA

Albrecht Cir. SW, 315-Richard and Clara Ravina Caldwell to Bandhini H. Patel and Aditya N. Dubey, $685,000.

Bois Ave., 9141-Shawn L. Ward and Connie Chen to Raymond Walter and Kimberly Selene Lemaster, $899,900.

Burning Tree Dr., 1729-Maurice Albert Herbert to Daniela A. DiPierro and Fabio Cattarinich, $766,100.

Center St. N., 307-Tara and Joel Miller to Blake Mitchell Thompson and Amanda Katulich, $518,000.

Deercrest Meadow Pl., 10245-Robert and Paola Pizzano to Jianjun Xu and Yajun Zhou, $1.34 million.

Dunn Meadow Rd., 10518-David L. and Sharon M. Gokey to Aquiles Rocha and Andreia Martins De Farias, $997,000.

Gallows Rd., 2726, No. 405-EPR Investment Corp. to Sarah Choi, $315,000.

Holt St., 2435-Andrew and Mary E. Pilipchuk to Stoyan and Polina Georgieva, $653,000.

Labrador Lane, 2022-Joseph M. Keogh and Eileen Warner to Jonmarc P. Buffa and Elizabeth C. Kelly, $840,000.

Mchenry St., 8621-Carrmichael Construction Corp. to Marco and Carmen Maria Landolt, $1.85 million.

Montmorency Dr., 1655-Frederick C. Rodgers to Surojeet and Monalisa Sengupta, $907,000.

Orchard St. NW, 344-Patrick D. and Sydneia L. Murphy to Naveena Sompalli and Swaroop Parekh, $735,000.

Reserve Way, 8025-Miten Shah and Monica Dalal to Lixuan Yin and Xiaoqian Cheng, $868,000.

Squaw Valley Dr., 9828-William B. O’Beirne to Amish Srivastava and Meenakshi Pandeya, $780,000.

Tysons Trace Dr., 1920-Frederick D. and Judith Montville White to James Wu and Linda Hang, $1 million.

Yeonas Dr. SW, 413-Burgess Eckhardt Properties Corp. to Edward George Schwartz and Elise Marie Levy, $1.4 million.

WEST SPRINGFIELD AREA

Belleflower Dr., 7902-Richard Alan and Barbara S. Hobbie to Julia Hartt Kentnor and David Brent Corby Jr., $795,000.

Cambridge Dr., 5809-E-Douglas P. Kern to Mahlet Adamu Ashagre, $282,500.

Clelia Ct., 6721-Edward P. and Pamela F. McNamee to Alan Marc and Rachel Mecklenburger, $682,000.

Etta Dr., 8703-Marc A. and Silke Z. Groder to Gregory R. and Taryn Fairchild, $560,000.

Greenview Lane, 6520-Steven W. and Nita Toledo Cornelson to Christine Michelle and Philip Gregory Benton, $530,000.

Milford Ct., 8513-Reagan Fitzpatrick Perez to Steven B. Quayle and Lynn G. Freida, $350,000.

Olde Lantern Way, 7276-Asrat A. Degaga and Mekediss W. Addis to Miho Tanaka, $487,700.

Rockglen Ct. W., 8011-Allen Randolph and Bette T. Crawley to Alexandra L. Dickson and Roland H. Dicks, $575,500.

Shaundale Dr., 6336-Khin Kyu Villegas to David H. Nix and Leah Bahiyyih Farnsworth, $430,000.

Tiverton Dr., 7732-Gary C. and Pamela L. Teagno to Latisha Gulaly Embrey and James Edgar Wise III, $335,000.

Wainfleet Ct., 6412-Cathlene M. Heideman to Chad Wandler and Lisa A. Hom, $500,000.



Fairfax City

These sales data were recorded by the City of Fairfax Real Estate Assessment Office.

Addison Rd., 4109-Jose Espinoza and Joaquina Molia to Okyu Hanna, $475,000.

Cameron Glen Dr., 10718-Sang and Sarah Yi to Frederick D. and Judith Montville White, $700,000.

Country Hill Dr., 3410-David A. Alarid and Kelli Amber McGuire to Raymond J. and Rebecca L. Ellis, $615,000.

Fairfax Blvd., 9459, No. 303-Stefan Niculescu and Dorotea Niculescu Maier to Brian Michael McGahey, $280,000.

Main St., 9764-Rusty M. and Jennifer A. Minix to Billy Chun Hin and Monica Mak, $445,000.

Mosby Woods Dr., 10103-David W. Hylton to Sean McGrath, $272,500.

Ranger Rd., 9746-Jeffery R. and Paula J. Carter to David Ho, $499,900.

Sager Ave., 10224-Kristine Marie Wahl estate of Malynda D. White to Mickey L. and Pilar P. Moore, $452,000.

Springmann Dr., 10626-David F. and Gemma B. Phelps to Nicholas C. Leach and Melanie F. Seeger, $560,000.

Woodland Dr., 10811-Ryan Smith to Rene W. Camacho, $520,000.

Falls Church

Among homes sold in Falls Church.

Annandale Rd. W., 145-Marianne and Mark M. Downs to Joshua H. and Zaree A. Singer, $676,000.

Broad St. W., 513, No. 401-John J. and Deborah R. Fialka to Robert A. and Martha F. Mothershead, $765,000.

Ellison St., 1305-Michael A. and Robin S. Gardner to Branislav and Svetlana Petrovic, $1.24 million.

Hillier St., 103-Steven C. and Heather B. Tourkin to Dustin J. and Christine A. Byrum, $1.32 million.

Marshall St. W., 206-Celebrity Homes Corp. to Brian and Jessica Hegenbart, $1.39 million.