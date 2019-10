Potomac Ave., 6622, No. A1-Calixto Torres Santay and Allison Tumilowicz Torres to Jeffrey Daniel and Kelly Knode, $265,000.

Wakefield Dr., 6621, No. 204-Alma Chappell and Darlene Carr Greene to Fareed and Farzad Aref, $110,250.

Wakefield Dr. W., 6725, No. A2-Mark L. Brutsche to Jadranka Belajic, $235,000.

ALEXANDRIA-FRANCONIA AREA

Ambassador Way, 5904-Richard L. Owens to Nogbou J. Ahounou and Nonye T. Aghanya, $496,000.

Bold Lion Lane, 7808-Terry Mitchell and Kathleen Gregory Sampson to Andy Zhang, $575,000.

Chesley Search Way, 7005-Warren S. and Susan D. Julbe to Robert and Katherine Villar, $562,500.

Cottonwood Dr., 6402-Tracy L. Campbell to Erica Rae and David Orion Martin, $515,000.

Dorset Dr., 6327-Ryan C. and Katrina M. Bird to Shawn M. Daley and Catherine Dooley, $467,000.

Ellingham Cir., 7008-Stephanie Merino to Jane K. Chun, $235,000.

Frost Lake Lane, 6617-Robert A. and Margaret N. Nemetz to Ryan J. and Lindsy Vega, $587,875.

Greyledge Ct., 6534-Riza and Baldwin Fuertes to Odalys G. Perez and Silvio Moya, $427,000.

Harbor Court Dr., 5363-Dennis J. and Diane P. O’Hara to Filip and Vesna Rosikj Markovikj, $353,745.

Jesmond St., 5308-Lilliam C. Moore to Minna and Hannah Choi, $500,000.

Kelsey Point Cir., 6538-Jacqueline E. Smith to Eric Pennington, $561,000.

Lands End Lane, 6039-Patrick J. Gelmetti to Steven A. Bernal and Fabiola Plaza Rosillon, $489,900.

Manchester Park Cir., 6131-Barbara J. Armentrout and Michael S. Schwartz to Shafi A. Begzad, $633,000.

Morning Glen Lane, 7814-Paul C. and Brenda L. Bishop to Jacob E. and Jodi L. Vanwoerkom, $655,000.

Oak Hill Pl., 5721-James A. and Holly K. Keberline to Nicholas D. and Emily Brockert, $489,900.

Parish Glebe Lane, 6561-Herbert D. and Clara A. Marshall to William Stanley and Marianne Margaret Martin, $549,900.

Rose Hill Ct., 6282-C-Jeri Ann and Ross Patrick Crowley to Paul Andrew Reosti, $220,000.

Spect Ct., 3911-Linda J. Trullender and estate of John Warren Trullender to John David Dustin, $425,000.

Tracey Ct., 6309-Cliff Hastings and estate of Glenn Sydney Ovrevik to Meghan Sue Dressel and Kathleen Nicole Anthony, $512,000.

Walkers Croft Way, 6276-Eric R. and Elisabeth B. Ries to Jeffrey A. and Pamela R. Hendrickson, $520,000.

Wynema Ct., 6509-Carol H. Fay to Arleen and Dragan Krstic, $826,000.

ANNANDALE AREA

Americana Dr., 4359, No. 204-Kathryn A. Cowles to Fritzi Alwin, $165,000.

Aspen Hill Ct., 4641-David Bell to Sun Ok and Roger R. Oben, $627,500.

Braeburn Dr., 9100-Kevin A. and Amy B. Maloy to Meghan and Martin O’Brien, $699,900.

Dassett Ct., 7806, No. 203-Tai A. and Loan Thimai Phan to Vinh Nguyen, $245,000.

Five Gates Rd., 8306-Anthony C. and Carol M. Hamilton to Justin and Leslie Ballinger, $720,000.

Galahad Ct., 8205-Thomas Matthew Metzler and estate of David C. Metzler to Michael Anthony and Joanna Elizabeth Verdi, $600,000.

Holborn Ave., 4634-Richard L. and Terrill T. Beam to David Gordon, Miho Y. and David G. Brown, $880,000.

Lafayette Forest Dr., 7717, No. 85-Tammy Kim to Kum Cha Neal, $283,999.

Loosestrife Ct., 4911-Glen D. and Suzanne V. Bottoms to Nathan E. and I. Ting Grace Tomerlin, $669,500.

Patriot Dr., 7753, No. 56-Hea Ja Yim to James J. Suh, $206,000.

Ridgewood Dr., 7809-William Alan and Sandy Lee Carine to Sunita Kharel, $430,000.

Stark Pl., 4429-Richard M. and Tracy A. Yura to Joan Elizabeth Italiano and Ross Edward Davidson Jr., $704,000.

Weber St., 7715-Michelle E. and Brendan J. Melsop to Mario Ruben and Favio Flores, $530,000.

Woodburn Rd., 3356, No. 31-Harold K. Ryland and Mary R. Healy to Kristin Crosby, $231,900.

BAILEYS CROSSROADS AREA

Birchwood Rd., 3828-Walid Y. Ashoor and Michele A. Coffman to Peter M. Fallon Jr. and Lindsey Nicole Carder, $622,000.

George Mason Dr. S., 3705, No. 1201S-Varada Corp. to Stephanie W. Chan, $200,000.

George Mason Dr. S., 3713, No. 203-Saad A. Sabrah to Roxanna Cardwell, $250,000.

Lacy Blvd., 3710-Minh Chan Luu and Nhi Van to Nelson Edgardo Tejada and Daniel Enrique Martin Mejia, $635,000.

Larchwood Rd., 3912-3912 Larchwood Drive Corp. to Timothy L. and Julie Sherman Dumais, $579,000.

Munson Rd., 3702-Michael Krumpak to Andrew G. Foster and Amanda R. Rice, $740,000.

Seminary Rd., 5501, No. 1807S-David J. Fuchs and Melissa A. Higginbotham to John Michael Dillard, $315,000.

Seminary Rd., 5563, No. 412-Dejan D. Icitovic to Danni Wu, $330,000.

Tollgate Terr., 3703-Michael Keating and Avele Conlogue to Ryan C. Mulvenon and Kristen M. Wisdorf, $860,000.

BURKE AREA

Bakersville Lane, 5611-Bentley M. and Judy M. Roberts to Michael A. and Trisha J. Sellery, $685,000.

Burnside Landing Dr., 6025-Jarrett Hayden McLaughlin and Margaret McCants Peery McLaughlin to Jason Frank and Season T. Zellman, $710,000.

Cleat Ct., 9400-Taylor A. and Beulah T. Oncale to Jon B. and Lisa Marie Stevens, $645,000.

First Landing Way, 5959-Rachel E. Lindsey and James L. Ouellette Jr. to Chastity N. Wright, $345,000.

Lakepointe Dr., 9845-Jason A. and Ashley K. Yuckenberg to Leanne Sulewski, $430,000.

Mount Burnside Way, 5641-Eric and Bridget M. Hoffmeyer to Vincent Joseph and Jana E. Moore, $600,000.

Oak Green Ct., 10880-B & G. Homes Corp. to Charlotte L. and Bradley Monroe Schuyler, $455,000.

Parakeet Dr., 5826-Joseph W. and Kimberly L.F. Brummund to Eric Douglas Ritter and Jacqueline Frances Brellenthin, $530,000.

Rossetti Ct., 9712-Robert R. and Dona Dee Osterhoudt to Rebecca A. Boone, $650,000.

Shipwright Dr., 9502-Craig J. and Ester A. Mallory to Charlie Paul and Jennifer Austin Buettner, $580,000.

Ticonderoga Ct., 6011-Jason Frank and Season Thompson Zellman to Ignacio Dulay Jr. and Brenda Samson, $450,000.

Tisbury Dr., 6358-Donald F. and Edina Camden to Thao and Jennifer Tran, $485,000.

Wallingford Dr., 9524-John P. and Teresa M. Gelinne to Shane and Kyli Bechtold, $702,254.

Wood Mouse Ct., 5714-Chaiya Mohanty Ortiz to Frank H. Cook and Stephanie A. Mafrici, $465,000.

CENTREVILLE AREA

Autumn Cir., 14248-Andrew J. and Jenna Dekeuster to Samuel C. Flook and Taylor G. Murphy, $370,000.

Betsy Ross Lane, 14133-Joel Benjamin and Stephanie Laura Byers to Jinyoung Song, $415,000.

Cardigan Sq., 14710-Tanya M. and Charles E. Camper to Jose G. Anaya Alvarenga and Jonathan J. Anaya Romero, $355,000.

Climbing Rose Way, 14314, No. 202-Bony Som and Saravy Sam Koeu to Daniel J. Suh, $244,000.

Connor Dr., 13363-H-Hany K. Omar to Anand Dandegaonkar and Aruna Giri, $277,875.

Crystalford Lane, 5426-Barg Inc. to Kingsuk Chatterjee, $425,000.

Eagle Tavern Lane, 15430-Patrick J. and Cynthia C. Coleman to Arthur E. Morrissette IV, $786,000.

Fallscliff Lane, 14435-Gregory A. Dassira and Judith A. Hollis to David and Mary D. Struble, $270,000.

Golden Oak Rd., 14497-Nicholas R. Bessellieu to Roy J. Maldonado Lino, $236,100.

Havener House Way, 5963-Bazin F. Haile and Helen A. Haddis to Sabahat M. Hillbery, $263,000.

Jeb Stuart Sq., 13504-Robert Kitchel and Lisa Grace Macewen to Daniel Yonghwan and Grace Choi Park, $728,000.

Linden Creek Ct., 5861-Seok June and Eunji Yoon to Jae Young and Kyung Yoon Lee, $600,000.

Mcalester Way, 6034-Heeyoung Brandon Park to Jay Woo Lee and Julie Dong Yon Kang, $489,900.

Overland Ct., 5408-Angela Vella to Jeffrey Mun and Hae Sun Lee, $545,000.

Plumbago Dr., 13556-David and Mary H. Habashy to Jin Sil Hong, $816,000.

Ravenscar Ct., 14532-Shane N. Mummert to Young Ho and Mi Kyung Cho, $355,900.

Sammie Kay Lane, 5322-Robert Lin to Naru Kang and Sean Hyunwook Ji, $756,000.

Shipley Ct., 5507-Janet L. Rider to Simone McCabe, $560,000.

Stillfield Ct., 15342-Bradford and Marlana Brown Edwards to Navin Cecil and Melissa Anne Dhas, $725,000.

Strasburg Dr., 6135-Virginia Sell Now Corp. to Hassan Sayah, $175,000.

Veronica Rd., 5051-Mamdouh Azzary and Azza Nessim to Kirti and Anand Shah, $760,000.

Wild Brook Ct., 5942-Andrew R. and Betty L. McKillop to Alan H. and Souzan Muhealden, $395,000.

CHANTILLY AREA

Beech Down Dr., 3846-Steve Rathmanner and Murfoo Riaz to Dipesh Pandey and Chandra P. Adhikari, $567,000.

Bromall Ct., 16309-Edgerton and Remona Gray Charles to Arva Waheed and Natai Dhar, $476,000.

Eagle Chase Cir., 14045-Kumarbabu and Sireesha Chintala to Sunil Kumar and Naga Gourishetty, $717,500.

Gilead Ct., 4509-Bobby C. and Patricia H. Christian to Pavan K. Boddupally and Seetha M. Durbhakula, $1.22 million.

Lowe St., 13787-Elanchezhian Sivagnanam and Gayathri Barathamani to Sreedhar and Bhagyarekha Maram, $781,000.

Poplar Tree Rd., 13818-Humberto R. and Berta L. Carpio to Hector Noel and Ynia M. Velasquez, $470,000.

Sovereign Pl., 15208-Michael Patriarco and Melissa Higdon to Michael David and Jessica Wieboldt, $492,500.

Whitlow Pl., 4179-Jean E. and Sue Kim Collin to Murali Sridhar Yedla and Jyothi Noone, $670,000.

CLIFTON AREA

Forest Run Dr., 6024-Heidi I. Thornlow and John Craig to Irene Chang and Po Yao Sheen, $650,500.

Maple Run Ct., 6205-William S. and Jill M. Fuller to Vincent Nicholas and Katie Annice Romano, $655,000.

Sandstone Way, 6217-Abm Moshfequr Rahamn and Shishir K. Nahar to Talha Saeed and Hafsa Usmani, $600,000.

Stonefield Dr., 13949-M. Thomas and Lena E. Unander Scharin to James M. Holladay and Zhoufeng Zhang, $694,000.

FAIRFAX CITY AREA

Abington Ct., 9741-Cynthia C. Thompson to Rozalyn S. and Bart Michael Gould, $685,000.

Aristotle Dr., 11317, No. 3-410-Aisha Louise and Glenn Albert Cassis to Nirup S. Puppala, $335,000.

Arlington Blvd., 9082-Benjamin R. Kaufman and Ashley E. Bertoni Kaufman to John Thomas Logan III and Danielle Ashley Sequira, $447,000.

Barnard Ct., 3124-Eleanor Williams Hahne and estate of Eleanor Williams Hahne to Nicholas Siegel and Sonia Josa Castro, $525,000.

Blackbird Pl., 13048-Ji Hoon Park to Nga Tran, $730,000.

Briarwood Farms Ct., 9109-Michael R. Conklin and Nisha A. Patel to Siyi Jia and Honghao Liang, $804,300.

Byrd Dr., 11134-Deborah Lee Hamilton and Christine H. Hawkins to Johnny Romulo Soto Orellana, $475,000.

Casbeer Dr., 12480-Naru Kang and Sean Hyunwook Ji to Abhishek Swaminathan and Purnima Bokka, $590,000.

Colesbury Pl., 8938-Nelson and Henry Kim to Michael A. Netzer Jr. and Ozlem Uzuner, $805,000.

District Ave., 2993-Joshua Abich to Jeff P. Gold and Kristine C. Lee, $785,000.

Eland Ct., 4910-William Jesse Armiger IV and Erin Alissa Kelly to William and John Leonard, $570,000.

Fair Valley Ct., 12880-Eunyoung Kwak and Jeongkyu Lee to Siraj Ali and Nazia Pasha, $572,500.

Five Oaks Rd., 9822-Charlotte A. and Mark A. Thomas to Kathleen C. and Peter C. Cote, $775,000.

Fox Lake Pl., 12322-Young Eun Na to Gary M. and Kyu Young Clark, $505,000.

George Mason Blvd., 4418-Murad Turkistani and Rana H. Bitar to David Clark, $860,000.

Goldeneye Lane, 10615-Jeffery E. and Heidi A. McShea to Carol Marie and Anthony Christopher Hamilton, $685,000.

Hartwick Lane, 3136-Ramon and Johnna Kamaka Camarillo to Jeffrey R. and Cynthia Dimeglio, $545,000.

Holden St., 5111-Lynn Nash Paynter and estate of Nancy M. Nash to Pratik S. Chandratreya and Reshma P. Haveli, $605,000.

Inverness Rd., 3856-Casey Sisson to Jason Chang and Jiyoung Joo, $550,000.

Jomar Dr., 9613-Raymond A. Castillo and Kay A. Dekuiper to Ciro Manuel and Ann Marie Lopez, $580,000.

Kingsbridge Dr., 9700, No. 101-Robert D. and Jenny M. Shoesmith to Tek R. Pathak and Tirtha K. Joshi, $241,000.

Lake Normandy Ct., 5352-Ryan A. and Angela B. Szala to Guiying Xiao and Qingwu Meng, $915,000.

Leehigh Dr., 11632-Michael and Cheri Cosgrove to Jin S. and Hye S. Kim, $749,000.

Long Boat Ct., 5430-Allen A. Barna to Carmen Dionicia Lopez Brizuela and Daniel Alejandro Tortoza Lopez, $387,600.

Mcfarland Ct., 4949-Daniel and Ann Westlake to Clifton Brooks, $403,000.

Mirror Pond Dr., 9423-Pamla L. Clark and Donald G. Moore to Avihi A. and Melissa Z. Golub, $569,900.

Monument Ct., 4120-L-Bo Soon Park to Chung Hee and Mi Kyeong Lee, $317,000.

Mozart Brigade Lane, 4225, No. 83-Touraj Jamaleddin to Simonette G. Clark, $286,500.

Olive Mae Cir., 8875-Kenneth and Karen Savitz to Edward Cassar and Jaclyn Marie Silva Cassar, $875,000.

Patriot Park Ct., 4353-James and Ellen W. Graham to Yi Se and Jinah Kong Gwon, $709,500.

Plum Run Ct., 3937-Volker and Kathryn Uhrig to Shahram Dashti and Nafiseh Moez, $422,000.

Portsmouth Rd., 5109-Reinhold and Joni B. Hallauer to Rhonda Renee Cheatham, $650,000.

Quiet Creek Dr., 4018-Ryan M. Miller to Walead Parviz, $590,000.

Rockaway Lane, 11822-Kent H. and Kristy Julien to Natavan Hajinskaya and Maharram Rafiyev, $384,888.

Sleepy Lake Ct., 12320-Kasey Y. Farah to Monis and Jeanette Habashi, $475,875.

Steven Martin Dr., 3026-Francis D. Canty Jr. and Jeanne L. Smoot to Calvin Dale Peterson Jr. and Julie Anne Seeds Peterson, $650,000.

Surfbird Ct., 5604-James A. and Nancy K. Jacobson to Michael and Queenie Chan Mirandi, $656,000.

Tenbury Terr., 12208-John and Mariam Kanukolanu to Jimei Mo, $564,888.

Twinbrook Run Dr., 5065-Jason D. and Diane R. Windau to Renee Tran and Joshua Phillips, $840,000.

Waveland St., 12160-Keith D. Switzer to Esam Abou Nahlah, $645,000.

Willcoxon Tavern Ct., 5405-David R. and Karen M. Quimby to Heather J. Bristol, $595,000.

FAIRFAX STATION AREA

Arrington Dr., 6096-Mark and Theresa Sheehan to Justin L. and Christine M. Carwile, $715,000.

Clipper Dr., 10510-Thomas S. and Laura A. Channon to Thomas J. and Cora W. Tracy, $719,000.

Karmich St., 6311-Brian D. and Pamela L. Riffe to Matthew and Elizabeth Smith, $760,000.

Oakshire Lane, 7904-Edward M. and Athena P. Reilly to Leonidas and Kate Fthenos, $1.9 million.

Robert Stephens Dr., 11480-John W. and Nadia Duchelle to John F. and Katharine J. Gundlach, $889,000.

Viewcrest Dr., 9794-Darrell and Maki Grob to Matthew T. and Kelli L. Schlarmann, $839,500.

Youngs Branch Dr., 6321-Ryan L. and Tracy H. Cogdill to Ryan Jeremiah and Betsy A. Novotny, $730,000.

FALLS CHURCH AREA

Beechwood Lane, 2994-Sleepy Hollow JV Corp. to Myong Hui Choi and Phillip Chilyong Kwak, $1.28 million.

Carol Lane, 7431-Alejandro C. Bonino to Ruklanthi and Kosala Tantula, $489,000.

Custis Pkwy., 6931-Jennifer L. Rankin to Nathan A. and Laura Bryan, $620,000.

Harper Valley Lane, 8120-Lana O. Ghandour to Steven E. Devine and Caylen R. Beight, $440,000.

Lee Hwy., 7611, No. 103-Gretchen M. Ehle to Mingcong Zhang and Anita Alkhimovich, $200,000.

Marc Dr., 7407-Eric and Bianca M. Blake to Sueher and Ahmad Wattad, $525,000.

New Providence Ct., 2837-Markyves J. Valentin to Neil B. and Andrea L. Pence, $436,000.

Poplar Dr., 1027-James P. and Ingrid F. Racine to Joshua and Terresa Shaw, $760,000.

Sycamore Dr., 7902-Kerin L. and Christopher J. Eaton to James Gray and Kim East, $600,000.

Upside Ct., 3434-Abby J. Pearson and estate of Lewis M. Pearson to Tuyet Trinh and Joey Tien Nguyen, $500,000.

FALLS CHURCH-PIMMIT AREA

Gilson St., 1746-Faik Sen to Katherine L. Ngov and Jessica Thavy Young, $650,000.

Idylwood Rd., 7131-Kunthea Keo and David A. Neal to Mondana Nicksolat, $763,000.

Mayfair Mclean Ct., 2029-Francis Carpentier to Francine and Mei Lian Fan, $1 million.

Orland St., 6447-David Dowies to Charles D. and Jacqueline M. Mays, $1.08 million.

Reddfield Dr., 2212-Benjamin Jay and Joanna Goins Myers to Daniel E. and Ashley N. Meyerson, $826,000.

Trevino Lane, 7715-Trung T. Ngo to Divyadeep Goel, $515,000.

FORT BELVOIR AREA

Inlet Cove Dr., 6905-Julio A. and Catherine M. Garcia to Dennis H. and Won Y. Kim, $599,900.

FORT HUNT AREA

Apple Hill Rd., 2309-John Black and Susan Ann Whitton to Christopher Thomas and Katherine Hinkle Leighton, $605,000.

Camden St., 8401-Christine E. Bingman to Jeremy and Alicia Porter, $575,000.

Conover Pl., 8620-James E. and Susan K. McConville to Johannes Smith, $677,500.

Crown Court Rd., 8238-Margaret T.H. Robinson to Benjamin L. and Monica Kane, $737,000.

Greylock St., 9007-Jack K. Berlien to Gregg D. and Maureen K. Renkes, $639,399.

Pilgrim Ct., 8603-Anna K. Connell to Joel Andrew and Julie Laun Miller, $719,500.

Stacey Rd., 8222-David T. and Lindsay C. Nobles to Sean and Mary Ellis Finnerty, $734,900.

GREAT FALLS AREA

Ad Hoc Rd., 660-Marjorie L. Fox to Ricardo Alvarez Elena and Alessandra Chiarello, $1.25 million.

Cantle Lane, 903-Linda J. Crittenden to Carole Witte, $801,000.

Good Spring Ave., 10619-Alvaro and Christine Tarrago to George Adam and Tejal A. Winder, $1.15 million.

River Bend Rd., 413-Theresa Thomas D. Alessandro and estate of Jerene E. Thomas to Christopher S. Roche and Nguyen H. Park, $700,000.

Seneca Rd., 815-Glen L. and Margaret A. Sjoblom to Faik and Durdane A. Sen, $880,000.

Thunderhill Ct., 9807-Fran P. and Fredric Zimmerman to Brian and Erin Tarpley, $840,000.

HERNDON AREA

Alton Sq., 12913, No. 219-United Bank to Deep Chandra Kholia and Nivedita Joshi, $253,000.

Apgar Pl., 13328-Christopher Radford and Kathleen O. Dwyer Radford to Lining Gao and Aiqiong Dai, $331,000.

Ashnut Lane, 13170-Brian G. Vargish to Phaneendra Muppalla, $510,000.

Boulder Crest Ct., 1306-Michael Allen Wagner to Joseph H. and Gabriele W. O’Bryan, $485,000.

Bruce Ct., 712-Anne D. Kearney to Quynh Nhu Thuy Nu Ton, $439,500.

Centre Park Cir., 12913, No. 405-Anthony Bardia Kouchak to Padma Priya Manargudi and Lakshmi Narayana Chintalapati, $225,000.

Copper Cove Way, 13225-Richard Chu Tak Tseng and Chi Fan Lee to Mark Robert Bruff and Chelsea Lynn Carbo, $461,000.

Devon St., 1112-Trang Hoang and Bich M. Dinh to Wilmer R. Ramirez Portillo and Liban Mohamed Aden, $435,000.

Enright Pl., 2102-El Mostafa El Gadoumi to Natalia Y. Polyakova, $270,000.

Fieldcreek Dr., 2411-Karen S. Kim to Nagarjuna and Ameena Chimata, $485,000.

Floris St., 13517-Kevin L. and Debra Ellen Winstead to Ksenia Yemelianova and Jason Verdon, $652,900.

Franklin Farm Rd., 12721-John M. and Sylvia E. Robinson to John and Mary C. Williams, $734,000.

Gingell Pl., 2205-Stephanie O. Pullman to Andrew Joseph Houghton, $260,000.

Harrison Hollow Lane, 3100-Donald B. and Satomi Y. Dumler to Michael J. and Graciete M. Disalvo, $690,000.

John Glenn St., 3160, No. 409-Edward and Lori Ann Mangiero to Mustafa M. Majeed and Rana K. Alalawi, $420,000.

Logan Wood Dr., 2582-Karen T. and Brian Keyser to Selvabharathi Ekambaram and Abirami Selvabharathi, $386,000.

Malvern Hill Pl., 1533-Cezar L. Alupoaei and Zhoaxian Chen to Richard Wallen, $550,000.

Merlins Lane, 522-Richard E. Wurtz to Herbert Rose, $469,000.

Oak Shadow Dr., 2927-Claire T. and John C. Gazlay to Jaswinder Singh and Sandeep Kaur, $989,000.

Pinecrest Rd., 12625-Mark D. and Gretchen E. Hazlin to Alec Gregory Wyhs, $498,000.

Reign St., 2820-Brandon L. and Kimberly D. Stahl to Mahesh Babu and Bindu Madhavi Vadaganatham, $587,500.

Stone Heather Dr., 13271-Russel Paul Stevens to Albert W. and Elizabeth A. Gonzales, $641,500.

Thornapple Pl., 13138-Charles A. and Linda M. James to Feng Xu and Tianjue Wang, $655,000.

Viking Dr., 2708-Betty Friberg Kachel to Michael Eric and Emily Margaret Holbrook, $575,000.

Winterberry Ct., 1455-Rosina C. Kern to Shaun McEnhimer and Jenna M. Terzulli, $601,000.

HUNTINGTON AREA

Fairhaven Ave., 2707-Richard T. Authier to Colton Levi Keene and Hannah L. Bays, $456,500.

Huntington Park Dr., 2411-Zachary D. and Stephanie A. Goodwin to Paul B. and Amy J. Irwin, $602,500.

Midtown Ave., 2451, No. 1613-Courtney Alexander to Magnus Dane Blaise Perkins, $287,000.

Mount Eagle Dr., 5902, No. 1502-Robert Livernash and Susan Richmond to Casey Hartman, $280,000.

Mount Eagle Dr., 5904, No. 1008-John Michael Pulju and estate of Patricia Jane Pulju to Stephen and Catherine Markardt, $515,000.

HYBLA VALLEY AREA

Dawn Dr., 2707-Goran and Jadranka Belajic to Carlos A. Sarmiento, $720,000.

Groveton St., 3409-Colin R. Arms and Sarah E. Nadotti Arms to Priyanka Hazel and Kenneth Aaron Leonard, $540,000.

Range Rd., 7418-Christopher and Holly Turner to Alexandra Rae Sullivan and Joshua Nathaniel Price, $873,275.

Spring Dr., 3207-Edward A. and Deborah A. Humphreys to Jose M. Vega and Jasmin E. Nino, $480,000.

LINCOLNIA AREA

Bloomfield Dr., 5614, No. 204-Adgroup Corp. to Kien Lien and Tracy Chen, $170,000.

Cheyenne Knoll Pl., 5427-Ivonne G. Rodriguez Cervoni to Fang Yuan and Zhenyi Liu, $565,000.

Fairway Downs Ct., 4522-Vallapaporn Kertgate to Mohamad Almustafa and Umnia M. Elkordi, $827,000.

Indian Run Pkwy., 6306-Michael J. Murray to Juan C. Sanchez Torrico and Silveria Obando, $425,000.

Melvern Pl., 3908-Gertrude M. Goodson to Robert Ahern Reinheimer and Lara Santana Brito, $469,000.

Seventh St., 6305-Vijayalakshmi Vellayan and Arvind Nair to David D. Pemberton, $560,000.

Split Creek Lane, 6261-Priscilla A. Berry to Adam C. Snow, $690,000.

LORTON AREA

Athey Rd., 9727-Robert Passmore to Kungisha and Suriya Keovilay, $655,000.

Catbird Cir., 8222, No. 201-Dawn Gurganious to Daryl Coffman and Janice O. Lear, $245,000.

Denali Way, 9220-Nathan Trey Sanders and Raquel Abigail Diaz to Valerio Gabriel Lopez Cancho, $665,000.

Golden Ridge Ct., 8519-J. Adrian Carlo H. Lazaro and Clarissa M. Lazaro to Michael Robertson, $350,000.

Horseshoe Cottage Cir., 8021-Linda L. Williams to Tamrat S. Akalu and Yetnayet Y. Beyene, $491,000.

Lee Masey Dr., 9222-Kadijah Skeiky and Kadgatu Kamara to John R. Guirguis, $560,000.

Power House Rd., 9106-Van Metre Homes at Liberty Corp. to Adam D. Aichele, $669,990.

Singleleaf Cir., 8902-Angela D. McCloskey to Pamela Lynn Butler, $505,000.

Treasure Oak Ct., 9222-Assefa Tesfaye and Senayet Kifle to Mir Zarif Waez, $675,000.

MCLEAN AREA

Birnam Wood Dr., 7907-Virgil Jay Markwood to Michael Carl Hindley and Ann Marie Dupree Hindley, $1.02 million.

Churchill Rd., 6719-Chan K. Lang to Paul Errol McAleer, $650,000.

Countryside Ct., 903-Alexander Dix and Carline Keating Soutter to Kyle J. and Caroline Kettler Crosby, $2.44 million.

Daleview Dr., 1143-Robert B. and Barbara D. Long to William and Julie Duncan, $1.49 million.

Earnestine St., 1303-Erico Oliveira and Alvani Oliveira Silva to Randolph B. and Melissa T. Witt, $825,000.

Fleetwood Rd., 6800, No. 317-Donna Jean Sanders Vick to Hamim Magdon and Fathima Magdon Ismail, $340,000.

Greensboro Dr., 8350, No. 202-Manouchehr Zaheri Khamene and estate of Parvin Tavakoli to Homayoun and Elahe Hajebi, $285,000.

Hallcrest Dr., 7438-Catherine Grealy Cohen and Rosemary Crossfield to Daniel Keith and Katherine Jane Baeder, $718,000.

Holyrood Dr., 7011-Brent Cameron and Chelsea Ross Pratt to Brigham Quayle and Alexandra Smith Cannon, $4.01 million.

Jill Ct., 6611-Adam D. and Jennifer L. Anthony to Fabio D. Avila Melo and Marianella Fortoul, $1.43 million.

Lincoln Way, 1524, No. 404-SPK1 Inc. to Christine Marie Dorney, $248,000.

Mary Ellen Ct., 1603-Ann S. Smith to Ki Ok and Jung Hun Byun, $875,000.

Noble Dr., 6414-Daniel P. Leaf and Amy E. Alving to Ariana Fazel and John Grady Green, $1.44 million.

Randolph Rd., 1119-Joan K. and G. Doyle Dodge to Adam T. and Diane Adams Strickland, $779,000.

Strata St., 6900-William M. and Marie M. Ringle to Jennifer Simpson, $595,000.

Tremayne Pl., 7651, No. 311-Mehtab Haleem and Erin Claire Norton Haleem to George Henry and Kerry Ann Fergus, $352,500.

Tyndale St., 7014-Mohammad Yunus Sikder to Judah Hwang and Monica Luu Quach Hwang, $1.48 million.

Wimbledon Dr., 1176-Donna M. Xander to Ismail and Melis Sener, $830,000.

MOUNT VERNON AREA

Ashton St., 8013-Migdalia Adair and Nicolas Wart to Irma G. Salgado Rodriguez and Juan M. Sanchez, $460,000.

Cedarlake Ct., 4335-Daniel A. and Elizabeth A. Nelson to Sharon Hawa, $375,000.

Cherry Valley Lane, 8426-Paul Flemon Magnant and Pauline Chris Fotos to Robert James and Sarah Lee Yates, $625,000.

Cooper St., 8300-Brian S. and Ashleigh M. Jenkins to Ismael A. Mejia Rivera and Emma B. Alvarez Solis, $479,900.

Eureka Ct., 8410-MTGLQ Investors LP to Oscar Abraham Loayza Rodriguez and Susan M. Loayza, $195,000.

Heather Glen Dr., 9316-Patrick M. and Kathryn R. Boone to Steven S. and Susan G. Downie, $775,000.

Little Hunting Creek Dr., 3463-Kevin J. Meagher to Bethany E. Erb, $435,000.

Mariposa Pl., 3902-Fauzia Abbasi to Cesar Antonio Jurado Rivera and Xiomara E. Jurado, $177,500.

Orville St., 8205-Jeremy M. Porter and Alicia S. Edwards to Michael C. and Sharon M. Mulvey, $538,000.

Sacramento Dr., 8641-C-Maritza Mullervy and Patricia Laborda to Anastas Vrechkov and Plamena Vrechkova, $162,000.

Village Square Dr., 8688-Lovie H. Leach to Samuel S. Lee, $169,000.

Wyngate Manor Ct., 8587-Hany Aly to Mohammad W. Rana and Mansoor Mehfooz, $465,000.

NORTH SPRINGFIELD AREA

Donnelly Ct., 5419-Lorianne Hardee and Walter Johnson to William Morgan and Reina Sierra Smyth, $452,502.

Hopewell Ave., 6727-Cindy and Bryan Woodcock to Adam and Cassandra Bernards, $537,000.

Landgrave Lane, 5228-Joy E. Rogan to Eliu Abisai Napky Velasquez and Carmela Napky, $475,000.

Montgomery St., 5214-Claude M. and Janet L. Buel to Sunkwan and Eunkyung Kim, $441,000.

Ravensworth Rd., 5215-Choong Woong and Seon Soon Cheong to Shalin Nohria, $563,000.

OAKTON AREA

Apple Brook Lane, 3004-Douglas Scott Burdin and Dianna Lynn Gonzales Burdin to Julie M. and David Bettinger, $1.68 million.

Bushman Dr., 10200, No. 124-Blake Elizabeth and Gary R. Roth to Sunny Yuen, $225,000.

Flemish Mill Ct., 11717-Steven R. Draper to Jonathan M. Blancha and Angel Y. Tao, $939,900.

Hannah Farm Rd., 10604-Ahmad N. and Linda F. Kangarloo to Dennis Robert and Quimby June Kaizer, $1.43 million.

Madison Meadows Lane, 2793-Robin G. Mathis to Brock D. and Michele Z. Magnino, $1.25 million.

Oakton Terrace Rd., 10076-Hee Chool and Mi Kyoung Song to Tayson and Junga Haw, $304,000.

Rose Creek Ct., 3013-Kenneth J. and Alice A. Evola to Chih Wei Lai and Chen Hui Tsai, $1.6 million.

Summit Square Dr., 3176, No. 4-D3-Eric R. and Lauren Thornton to Eunice Sujin Lee, $226,000.

Wayland St., 12114-Christopher E. Kichinko to Braden W. and Summer E. Bowman, $700,000.

RESTON AREA

Aldenham Lane, 1448-Michael C. and Lauren Michelle Falotico to Jacob W. and Pratima Enfield, $590,000.

Barrel Cooper Ct., 11970-Gregory Gustafson to Yushika Meyer, $345,000.

Bennington Woods Rd., 11677-James L. Ondo and Patricia R. Kentz Ondo to Michael C. Axton and Alexia G. Echalar, $620,000.

Breton Ct., 11817, No. 1C-Marie A. Reilly to Keith David Williams, $189,990.

Cedar Hollow Way, 1670-Rebecca M. Blackman and Matthew M. Gravett to Nathan and Julia E. Slovin, $620,000.

Chestnut Grove Sq., 11200-Carolyn Aldridge to Benjamin Albert Fritzke, $224,507.

Clubhouse Ct., 11601-Bryan Ichikawa to James E. Fitzgerald and Elizabeth M. Roberts, $636,000.

Deer Point Way, 1536-Geraldine S. Mendez to Thomas J. Paulsen Jr., $591,000.

Fountain Dr., 1830, No. 706-Susan Yuson to Richard and Antoinette Patterson, $500,000.

Gate Hill Pl., 11404-Q-Jonathan J. Krull to John J. Kennedy, $385,000.

Grey Squirrel Lane, 11951-C. Felton and Susan E. Jones to Fawad Siraj, $970,000.

Harbor Ct., 11226-Deborah A. Bair to Nancy B. Jennings, $410,000.

Heritage Commons Ct., 1218-Fernando and Virginia Pons to Anna Yudkovsky, $485,500.

Lake Shore Crest Dr., 1705, No. 11-Lani Roy to Michelle R. Thornburgh, $335,000.

Market St., 12001, No. 265-Yuk Ming Lau to Cristiane Vila Verde, $245,000.

Moorings Dr., 1586, No. 2B-1B-Thomas J. and Kathleen A. Wright to Jody A. McCullough, $225,000.

North Shore Dr., 11767-Sandor F. Nyerges and Judith S. Hervay to Jacobus Johannes Olivier Bouwer, $546,000.

Old Brookville Ct., 11637-Alexander C. Vargas to Ib Terry III and Jennifer Jean Wyer Terry, $733,000.

Park Garden Lane, 1325-Lisa P. Nguyen to Frank Douglass and Patricia Alexander Dickey, $650,000.

Red Lion Ct., 1930-Daniel and Karalee Ellsworth to Alison Reinheimer, $463,000.

Royal Fern Ct., 2031, No. 50-David J. and Haeshin C. Dohanic to Mansour Rezaei and Shahla Ahmedova, $220,000.

Southgate Sq., 2238-Nikoo Faghih to Kyle Marble, $330,000.

Summerchase Cir., 11735-C-Daniel J. Peterson to Kimberly Aquino, $256,000.

Sundial Dr., 1332-Tracy Denise Norris and Tracy D. Pittack to David A. and Karen P. Coronel, $571,500.

Thunder Chase Dr., 12707-Michael D. and Alison A. Balen to Jennifer Marfino and Phillip Norrod, $675,000.

Triple Crown Rd., 11903-Stephen K. and Elizabeth Frederick Young to Wayne F. and Jennifer G. McGurk, $1.09 million.

Villaridge Ct., 11035-B-Harold Lester Ellis IV to Kristin M. Bagby, $305,000.

Water Pointe Lane, 1109-U.S. Bank and Residential Asset Securities Corp. to Asit Narendra Bhatt, $747,495.

Weatherstone Ct., 1283-Susan A. Watt and David Richeson to Rohit Eranki, $560,000.

Wild Hawthorn Way, 1274-Matthew Charles and Mary Joan Tarrant to Charnele Renae Bazemore, $575,000.

SEVEN CORNERS AREA

Arlington Blvd., 6001, No. 513-John P. and Carol A. Welcher to Ayushjav Usukhbayar and Bayarmaa Batsaikhan, $165,000.

Kelsey Ct., 6011-Ronald R. and Ronald A. Aument to Timothy and Kimberly Disbrow, $675,000.

Patrick Henry Dr., 3047, No. 102-Han Dinh and Truc Tran to Marvin T. Reyes Mazariegos, $164,900.

Worthington Cir., 3119-Belva J. Brennan to Lesley L. and Lisa A. Hubbard, $720,000.

SPRINGFIELD AREA

Bertito Lane, 7709-Nathan G. and Sheri Wadman to Christopher A. Jarrett, $635,000.

Brian Michael Ct., 6839-Brian S. Cobert to Samuel O. and Melanie F. Sangobowale, $430,000.

Cervantes Ct., 7615-Jeffry E. and Denise S. Gates to Benjamin and Dolly Livingston, $628,000.

Conservation Dr., 6971-Craig H. and Debra L. Arnold to Harold and Livia Jacob, $125,000.

Debra Lu Way, 6646-Daniel Lee and Stephanie Michelle Robey to Stephen P. Heller and Carolyn T. Doan, $510,000.

Eagle Rock Lane, 8848-David W. and Jessica V. Slowik to Kenneth and Bomin Collins, $510,000.

Giltinan Ct., 9014-Colleen and Alexander Peacher to Jason A. Hoff and Amanda Hursch, $430,000.

Grayson St., 6011-Tidewater Relocation Services Corp. to David Anthony and Lauren Anthon Stern, $500,000.

Healy Dr., 7102-John R. and Karen Ale to Arnel P. and Clarice Gellive Balinang, $459,000.

Kalmia St., 6420-Brian J. Kreidler to Tin Q. Dang and Judith G. Carbonell, $550,000.

Mulberry Bottom Lane, 7816-Ting Hei Mak and Chung Ying Yang to Vladimir Amaya and Celeste Jimenez, $481,000.

Northern Oaks Ct., 7676-Justin and Chantelle Storm to Ante Willie Afahame and Mastewal Dilnessa Ayalew, $418,000.

Pin Oak Dr., 8621-Vanessa Cuevas and Jonathan Mancilla to Randy and Chantel Oei, $440,000.

Red Tulip Ct., 7809-Thomas Charles Colby and Carolina Saavedra to Charles Smith and Duo Xu, $625,000.

Richfield Rd., 7922-Christiana and Nathan Hollingsworth to Thomas Joseph and Sarah Rose Darmofal, $525,000.

Rookings Ct., 9103-Leon W. and Patricia A. Klud to John M. and Katherine S. Winstead, $643,500.

Seabrook Lane, 7608-Anthony P. and Sara Popovich to Travis R. and Jacqueline T. Denardo, $836,612.

Southern Oak Dr., 7615-Brad A. and Denise R. Lincoln to Mekbib Belete, $401,000.

Terra Grande Ave., 8344-James R. and Melanie S. Sage to Justin and Chantelle Storm, $570,000.

Vogels Way, 7560-James R. and Susan A. Kennedy to Amjad Muhammad and Amra H. Amra, $689,000.

Zekan Lane, 6303-Justin and Ambrosia M. Patterson to Veronika V. and Monty B. Edwards, $630,000.

VIENNA AREA

Amberwood Manor Ct., 1869-Joseph Stephen Springer and estate of Irma Springer Wedemeyer to Michael W. Miller and Donna L. Perillo, $980,000.

Bowling Green Dr., 2617-Matthew A. and Caitlin L. Herrington to Mauricio Monteiro Vieira and Maricy Machado Cavalca Vieira, $795,000.

Cabin Rd. SE, 312-Vienna Development Alliance Corp. to Joel S. and Lori A. Reed, $1.57 million.

Church St. NE, 316-Joan M. Hughson to John F. Osborne III and Linnea Camille Alba Osborne, $875,000.

Delancey Dr., 9401-Edward C. Besancon and Dolores M. Tierney to Lourdes Vanessa Cecilia Garcia Calderon and Brian Thomas Quinn, $875,000.

Elm St. SW, 110-Antonio R. and Becky M. Calzada to Olivia Calzada, $635,000.

Gallows Rd., 2726, No. 701-Jane Hahn to Ella Kim, $245,000.

Horseback Trail, 1849-Thomas S. Wickersham and Eva Y. Lipinski to William M. and Dawn G. Kuker, $816,000.

Lafora Ct., 2803-Kathryn and Lawrence Trundle to Kevin William Morgan and Christy Lee Butrus, $592,000.

Locust St. SE, 216, No. 132-Susan H. Lorand to Judith C. Martinez Rivera, $230,000.

Meadow Springs Dr., 2006-Kyle C. and Allison L. Fleit to Mary Jo Hoeksema, $699,000.

Moorefield Creek Rd. SW, 926-Andrew and Michelle Burton to Chen Ma and Jie Sun, $674,000.

Park St. NE, 301-Adam L. Rice and estate of Diane B. Rice to Brendon William and Francesca Gentian Mast, $800,000.

Roberts Dr. NW, 607-Michael W. and Laura E. Victor to Graeme Crawford and Sarah E. Day, $675,000.

Stonewall Dr., 8311-Zarema Ermek and Glenn Derek Gunnels to Vinitra A. Chanthavong and Sean J. Williams, $828,284.

Ware St. SW, 907-James C. and Margaret R. Sanders to Dukki and Kazuhhiro Okochi, $590,000.

WEST SPRINGFIELD AREA

Armendown Dr., 9052-Cartus Financial Corp. to Paul and Haruna Northrup, $445,000.

Brisbane St., 6813-Steven J. and Christina L. Vetrano to John Philip Okulicz and Allison Marie Newcomer, $526,000.

Cardinal Brook Ct., 6207-John and Lisa M. Coronado to Efemena Richard Odhomi and Christine Hust, $860,000.

Dabney Ave., 8109-Jong Young Ha to Daniel F. Moya, $549,000.

Forrester Blvd., 8237-Linda Mulligan to Jeffrey M. and Molly P. Van Dyke, $440,000.

Hadlow Dr., 7220-Mai and Chan Phoung Q. Pham to Curtis J. and Agatha Williams, $606,000.

Landor Lane, 6811-Frederick S. and Claudia L. Sanborn to Alexei Vladimirovich Bouzykanov and Jordan Elizabeth Nikoloff, $600,000.

Millwood Cir., 6319-Jeffery J. Nadal to Debora Lynn Featherstone, $475,000.

Park View Ct., 6504-William R. Hayes to William Frederick and Karen Lynne Nordai, $650,000.

Rockledge Ct., 7740-Christine R. and Robert S. Wells to Gregory Todd Petrovic, $612,500.

Shootingstar Dr., 7717-Robert L. Tremont to Alexis G. and Zachary Y. Steacy, $530,000.

Torington Dr., 5800-F-Sarah E. Barry to Tysha Channing Butler, $260,000.

Wainfleet Ct., 6423-David M. and Catherine A. Abbott to Georgios Vergidis and Maria Stavrogianni, $510,000.

Fairfax City

These sales data were recorded by the City of Fairfax Real Estate Assessment Office.

Autumn Ct., 4040-Peter B. and Elizabeth S. Fisher to Michael B. and Elizabeth L. Foster, $778,000.

Chancery Ct., 10506-Leslie E. Holen to Charles Henry Smith III and Fany Elizabeth Hagiwara, $650,000.

Dale Dr., 10250-Kevin E. and Amy M. Craig to Mia M. Pingul, $630,000.

Fairfax Blvd., 9495, No. 301-Justin Xin and Kathleen Wang to Enkuang Yang and Huailing Cathy Wu, $175,000.

Main St., 10570, No. 208-Matthew R. Torri to Kevin Charles and Julianna Foley, $175,500.

Old Post Rd., 3501-Mark E. and Bella Maipid Smith to Thomas C. Crossland, $575,000.

Ranger Rd., 10309-Brian C. and Leslie M. Steed to Robert A. and Barbara A. Hunt, $625,000.

Sager Ave., 10328, No. 318-Mary Ellen Brzonkala to Roy W. and Janet C. Case, $550,000.

University Dr., 3890-Janann V. Coffee to Lorie Goode Ward, $450,000.

Falls Church

Among homes sold in Falls Church.

Broad St. E., 201-Edward C. Gallick to Darren and Susan Robertson, $906,000.

Broad St. W., 513, No. 407-Nancy McSlarrow to Jeannine T. Schroeder, $670,000.

Fairfax St. N., 117-Wilma C. and Bruce E. Bowers to Megan M. and Eric C. Jeschke, $815,000.

Hillwood Ave., 902-Lee Properties Inc. to Sviatlana and Dale B. Eppler, $700,700.

Park Ave., 411-Matthew G. and Erin Sagransky Jeweler to Christopher Shen and Loraine E. Wu, $1.17 million.