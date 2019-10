Golf Course Sq., 6300-Jeffrey A. and John W. Blount to Tucker Taylor, $638,000.

Quander Rd., 6912-Mija Romer to Michael Donald and Darcey L. Reilly, $659,000.

Wakefield Dr., 6621, No. 713-Walter F. and Julia H. Morrison to Monica A. Charmok, $214,000.

Windsor Rd., 2200-Brandon W. and Shazalynn R. Cavin Winfrey to Steven and Jill T. Mote, $1.29 million.

ALEXANDRIA-FRANCONIA AREA

Ambassador Way, 5917-Mitchell Miner to Sachiko Janet Kamei, $485,000.

Ballycastle Cir., 5261-Thomas C. and Joy Marie Disy to David J. and Tracy L. Irwin, $580,000.

Brookview Dr., 5801-Bonnie L. Terry to Jonathan David Butler, $439,000.

Cinnamon Ct., 6154-Steven Lim and Kuna Therdsteerasukdi to Eunkyung and Myoyoung Lee, $565,000.

Craft Rd., 6016-Anita L. Heinrich and Gregory F. Martin to Justin Russell Kincaid and Crystal Pena, $485,000.

Dunwich Way, 6631-Robert E. and Rachel M. Kinicki to Yue Cao, $651,000.

Embry Spring Lane, 5933-Kevin R. and Amanda N. Kunz to Rutendo Wendy and Sandra Anesu Karamba, $875,000.

Gene St., 7413-Anh Kim and Patrick Edward Chau to Minjin Enkhtuvshin and Bujinlkham Badam, $350,000.

Guilford Dr., 6208-Daniel E. and Melinda G. Graumann to Jeremiah and Heather Parker, $885,000.

Haynes Point Way, 7710, No. 10A-Lee Richardson Jr. to Justin P. and Christine John, $336,500.

Jesmond St., 5313-Thavone and Kira Nicole Sayarath to Yubin Li and Yun Zeng, $605,000.

Kelsey Point Cir., 6612-Manuel Blanco and Jessica Parker Mchie to Kristopher Martin Wisda and Jillian O. Callaghan, $460,000.

Langton Dr., 5902-Gregory Lee and Katherine Virginia Chesterson to Thien Minh Do and Van Anh Thi Nguyen, $465,000.

Marjoram Ct., 4328-Daniel J. and Kari A. Buttera to Bradley T. and Hannah L. Nicolais, $468,500.

Morning Ride Cir., 6700-Monica Skraastad to Paul Daniel and Vanessa C. Fuery, $629,000.

Old Brentford Ct., 6120-Joseph V. and Maria N. Rebello to Dustin Ray and Erin Nicole League, $475,000.

Old Stratford Ct., 6003-Matthew T. and Kathleen M. Phillips to Brian Flannigan, $400,000.

Park Terr., 6205-Finance of America Structured Securities and Wilmington Savings Fund Society to Emmanuel F. Blackwell, $420,000.

Roundhill Rd., 4403-Douglas C. and Kay T. Shelton to Meredyth and Mehdi El Amine, $480,000.

Summit Point Ct., 6238-Jordan J. and Mary Beth Guaspari to Daniel J. and Bebe J. Minger, $627,500.

Upland Dr., 4624-Jack G. and Greta W. Bolton to Kristen E. Barnes and Carly W. Lynch, $665,000.

Walter Dr., 6520-Israel H. and Wendy K. Clavijo to Angela B. Vick and Dorothy Ganiear, $610,000.

Yadkin Ct., 6578-Adam Sloper and Dawn Diederich to Karim B. Khan and Azmeena Bhimani, $425,000.

ANNANDALE AREA

Americana Dr., 4939, No. G-Jean M. Haymes to Suraj Ghimire and Sarita Regmi, $189,000.

Backlick Rd., 4704-Barbara J. Oliver to Mary Daniela Ovando Jiminez, $505,000.

Brenda Lane, 3904-Kenneth L. Carter and Meagan Nicole Kurtz to Christopher Conway and Nicole D. Krueger, $525,000.

Casimir St., 4927-Ho Sun Um to Mi Sun Yoon, $424,860.

Downing St., 4215-Vannak and Phalla Lim to Nuru M. Afrie and Almaz Sisay Atsku, $580,000.

Fleming Dr., 5013-Margo Livesay to Krassimira Petrova and James Shepherd, $485,000.

Georgian Way, 8411-Brigitta Feinberg and estate of Eugene B. Feinberg to Troy and Jung Cho, $620,000.

Holyoke Dr., 6409-Ruth N. Rivero to Manyahilishal Madebo Dado and Amanuel Otoro Jibo, $440,000.

Killebrew Dr., 4912-Jimmy Cong and Nuong Minh Ho to Khoa Do, $560,000.

Lafayette Forest Dr., 7717, No. 98-Donna S. Callison to Davy Y. Lam, $286,500.

Mangalore Dr., 4108, No. 303-Chang Hoon and Robert Sangwon Choi to Ismael J. Barrios, $205,000.

Mullen Lane, 4506-Ryan and Cynthia Bateman to Angela Jones and Jefferson Allen Evans, $712,742.

Paul Revere Ct., 8500-Eric Hotard to Chris S. Lee and Karen M. Dixon, $782,000.

Rodes Ct., 3722-Annie L. Hallman to Robert McAllister, $515,000.

Statecrest Dr., 7205-James L. Bean to Nini and Marc Forino, $650,000.

Whitman Rd., 3816-Richard F. and Caroline F. Warren to Ben and Camee Beyers, $760,000.

Woodburn Rd., 3364, No. T2-Chuong B. Nguyen to Kenneth R. Logwood, $224,990.

BAILEYS CROSSROADS AREA

Boston Dr., 5904-Joellen Marie Flamish Childs to Shahid Mahmood and Muhammad Suleman, $525,000.

George Mason Dr. S., 3705, No. 1614S-Elizabeth Phelan Collins and Carla Mineo Lalka to Mohamed M. Eltaher, $242,000.

George Mason Dr. S., 3713, No. 1616-John E. and Kyong H. Sides to Jose O. and Lilia Acha, $257,000.

Lakeside View Dr., 3391-Whitney Marie Sauer Meshay to Mark Steven Tauber, $370,000.

Leesburg Pike., 6139, No. 508-Robert J. Barthelmes to Elliot R. and Madeline S. Golding, $190,000.

Nevius St., 3325-Shawn E. Jones to Anteneh Kebede and Meaza A. Sisay, $643,000.

Seminary Rd., 5501, No. 702S-Venkatesh Madakasira and Sumathi Ramakrishnan to William Howard Putnam, $259,300.

Seminary Rd., 5565, No. 105-Mark Revell and Michelle Zaccagnino to Nina Andrea Villela Peji, $308,000.

BURKE AREA

Ballast Ct., 7001-Jeffrey D. and Laura Wallington to Seol Won Yang and Min Jung Oh, $511,000.

Burnside Landing Dr., 6060-Kathy Sue Chivington and Marshall F. Hogan to Mamadou Diouf Seck and Fatou Diouf, $660,000.

Cove Landing Rd., 5819, No. 102-Carleen D. Webb to Andrew Robert and Rachel Ann Henricks, $288,000.

Huber Ct., 9120-Carlos A. and Zoila Victoria Villatoro to Daniel Madison and Zoe Hawkins, $575,000.

Legendgate Pl., 6500-Richard and Teresa Kowalczyk to Jonathan E. and Patricia C. Howerton, $686,000.

Nordeen Oak Ct., 5731-Nama and Kate Chandee to Ghada Botros, $360,000.

Oak Thrush Ct., 10685-Mary Anne J. and Raymond H. Carlson Jr. to Patrick Chan, $355,000.

Pine Meadows Lane, 9580-Brendan G. and Avaka Murphy to Yindong Yu and Hui Bao, $775,000.

Sand Creek Ct., 9236-Priscilla Goldner and estate of Cynthia A. Higgens to Melody Cristal Quiroga Aranibar and Francisco Hernandez Nunez, $415,000.

Simpson Lane, 10191-Augustine D. and Lisa S. Tantillo to Christian D. and Jennifer S. Whitaker, $1.05 million.

Tinker Ct., 9509-Stacee and Allen Smith to John M. and Laura G. Lewis, $690,000.

Tunwell Ct., 5695-Joseph H. and Maureen C. Simpson to Jordan and Mary Beth Guaspari, $1.03 million.

Weetman St., 5304-Sean Paul and Corinne Lee Monogue to Jennifer Nicole and Brian Lee McCarthy, $800,000.

Wye Oak Commons Ct., 5855-Jason Revell to Ajiny Han and Anwar Garde, $440,000.

CENTREVILLE AREA

Barren Springs Ct., 13677-Ryan and Krystal Monaco to Christian R. Koyongian and Shinta Mariana, $390,000.

Bolton Rd., 14809-Karen L. Hannon to Eric J. and Erika M. Danish, $325,000.

Compton Valley Ct., 6900-Adam M. and Laurence C. Bray to Fayez M. Kotet and Naama M. Amgad, $407,000.

Connor Dr., 13386-M-Christopher M. and Linda R. Lee to Kwangsuk Seo, $325,000.

Cub Run Ct., 6709-Daljeet K. Saini to Alejandra Laura Stuart, $369,900.

Eddy Ct., 14552-Justin D. and Karen N. Wolf to Charles Clyde and Jessica Marie Ocheltree, $433,000.

Flomation Ct., 14309-Matthew E. and Shayna O’Donohue Kirk to Rahmatullah Kawsar and Fnu Gull Dana, $420,000.

Gray Valley Ct., 13461-Harish H. Rao to Arun Katpally and Vineela Aleti, $940,000.

Grumble Jones Ct., 14015B-Tamim Kakar to Seung Sik and Chong Ye Choe, $330,000.

Hoskins Hollow Cir., 6101A-Talieh Abidi to Dev N. Lama, $352,450.

Lord Sudley Dr., 16753-Stanley Martin Companies Corp. to Raja Gudepu and Durga Gandi, $1.29 million.

Meeting Camp Rd., 14519-Nhon Andrew Ta to Anh Thuy Do and Thu Thi Anh Ho, $599,888.

Palisades Dr., 6515-Gonzalo I. Borrero to Kyujin Lee and Eunhee Han, $430,000.

Rabbit Hill Ct., 6011-Bridget C. Harrison to Nouman Arif, $315,000.

Red River Dr., 14095-Raymond A. and Rosina N. Thompson to Kelli Shobe, $330,000.

Rosalie Ridge Dr., 5203-Jason L. and Rebecca J. Dickey to Jennifer R. and William H. Zientek, $1.09 million.

Sapphire Sky Lane, 5075-Michelle Tsai to Hui Jey and Stella M. Tsai, $550,000.

Shreve St., 13630-Complete Builders Suppliers Inc. to Harbir Singh and Navneet Kaur, $1.3 million.

Stillfield Pl., 15051-Jason T. and Suanne O. Collinsworth to Theodore Michal and Samita Kelly, $715,000.

Strasburg Dr., 6161-Stacen and Amber Marie Gant to Reda and Alfons Massoud, $245,000.

Walter Bowie Lane, 14003-B-Kathy J. Greathouse to Amir Hossein Zamani Aghaee, $342,000.

William Colin Ct., 5172-A-Maryam Elmotassadeq to Sin Ho and Han Kyoung Lee, $211,000.

CHANTILLY AREA

Bellerose Dr., 13640-Robert and Jeana Brown to Senthilnathan Subramanian, $561,200.

Brookfield Dr., 13417-Young and Soon Shin to Ozlem Arslan, $510,000.

Edge Rock Ct., 13491-Salvador and Rosa G. Suau to James Juwon Lee and Da Wa Chung, $720,000.

Gumwood Ct., 3996-Marcy L. Johnson to Melissa Garcia Young, $597,000.

Meadowland Ct., 4112-Fengming Li to Hipolito A. Dominguez and Nicholas B. Acord, $205,500.

Rembrandt Way, 13856-Megan Xuan Vu to Satish and Pratima Narra, $765,000.

Sovereign Pl., 15243-Dale E. Cross Jr. to Steven Kent and Deborah Kay Reynolds, $517,250.

CLIFTON AREA

Archlaw Dr., 7243-Thomas Marshall and Stephanie Eubanks to Corbin A. Angus, $537,000.

Gray Bill Ct., 13522-Nathan A. and Gina M. Sarfaty to Young Joo, Ryung H. and Daniel D. Kim, $420,000.

Marblestone Dr., 13918-Thomas Brian and Melanie Jean Champ to Montree Thepvongsa and Erin McSherry, $697,000.

Shalestone Dr., 13969-Drew E. and Tracey R. Conard to Danielle Whalen, $796,000.

Tiffany Ct., 7718-Jenness Bergeron Simler and Gary Warren Schuerfeld to Tiffany Bryant and Wade Chandler Birdwell, $815,000.

FAIRFAX CITY AREA

Acosta Rd., 3822-John D. and Marsha W. Butterfield to George Christopher and Jennifer Carol Greanias, $851,500.

Aristotle Dr., 11347, No. 6-109-Jeffrey Mun and Hae Sun Lee to Karan Bhalla, $360,000.

Ashleigh Rd., 5531-Simintaj Asgharnejad to Kiranjyot S. Gadh and Jinal D. Shah, $770,000.

Beacon Grove Cir., 4453A-Robin Bettarel and Gary Altman to Xu Liu and Daqiang Li, $362,000.

Bosworth Ct., 3821-Nancy C. Kertscher and estate of Robert C. Kertscher to Sameer D. Bhatt and Dilasha Katwal, $875,000.

Brices Ford Ct., 3708-Xiaolu Liu and Qing He to Fen Wang and Wenqiang Chen, $672,000.

Cannon Ridge Ct., 4310-T-Todd L. and Lisa M. Roti to Scott Michael and Jill Andrea Harmon, $415,000.

Cavalier Landing Ct., 11638-Daniel and Selina R. Zodda to Woong Cho and Han Mi Lee, $355,000.

Commonwealth Blvd., 9606-Florian Hauswiesner and estate of Sigrid Frieda Gray to Alex Hoskins, $470,000.

Dogwood Lane, 8638-Steven J. Gaffney to Anthony Michael and Stacy Jane David, $1.08 million.

Elsmore St., 2818-Glen and Lara Goold to Christina M. and Dylan D. Volk, $685,000.

Fair Valley Dr., 4576-Ryan and Susan Rathje to Abhishek Agarwal and Nikita More, $611,000.

Forest Hill Dr., 4427-Eliot M. and Jill R. Rosen to Brenda R. and Charles D. Clinton, $880,000.

Franklin Manor Ct., 3402-Aaron D. and Michele G. Ritchie Moore to Kevin J. Sleight and Elizabeth Ugbomah, $1 million.

Glasgow Woods Ct., 5572-Kiem N. Cao and Khoa D. Truong to Kim Khanh Pham and Lien Thi Kim Nguyen, $421,000.

Great Laurel Lane, 3608-Molly C. Schoenauer to Nagesh Vaddi and Bala T. Susarla, $725,000.

Harvester Farm Lane, 4352-Kevin D. King and Kelley J. Krokos to Daniel S. and Angela M. Turner, $675,000.

Holden St., 5205-Pamela P. Christensen and Dennis M. Ouellette to James Charlton and Erin Whitworth Dyal, $641,300.

Jasper Rd., 13203-Tariq Mahmood to Chinbat Damdindorj, $559,000.

Kearny Lane, 4270-Winding Rock Corp. to Harry Agyeibi and Fadzai Marcia Mudzimba, $615,000.

Kingsbridge Dr., 9700, No. 201-Goma Devi and Ram Prasad Neupane to Neil Shringeri, $245,000.

Lake Normandy Ct., 5357-Anthony George and Harolynn Okita Wiley to Carolyn and Todd Herrmann, $890,000.

Leeway Ct., 5421-Andrew M. and Jenna D. Campbell to Asaf Even and Gili Even Paz, $446,250.

Lower Park Dr., 4221-Patricia A. Sitnik to Jennie M. Park and Jason C. Kim, $625,000.

Meadow Estates Dr., 5282-Sun Hee Kang to Wayne Allen Chin Andwynn Koko, $1.1 million.

Mission Square Dr., 3013-John Yee Ru Tong to Thomas A. Barnes, $494,000.

Morning Spring Lane, 13144-Steven Pihonak to Nathan M. and Joan E. Marshall, $585,000.

Nash Dr., 4810-Janet Kim and Anh Tuan Tran to Anju Das and Mahesh Shrestha, $425,000.

Olive Mae Cir., 8884-Troy and Jung Eun Cho to Amy Gandhi, $879,000.

Paynes Church Dr., 10685-Philip C. and Dana M. Hirsch to Marius L. and Tamara Pop, $685,000.

Penny Lane, 2954-Mai Anh Hoang and Jaime Frias to Ryan and Nourhan Pittman, $770,000.

Pommeroy Dr., 5304-Jacquelin L. Agnew to Sterling and Victoria McDougald, $625,000.

Powell Rd., 4818-Michael O. Feinstein and Veronica Novik to Steve Sokchin and Bok Hee Yoon, $690,000.

Richardson Dr., 5311-Robert V. and Suellen Kayner Honeychuck to Aaron P. Shuler, $599,500.

Rothbury Sq., 11449-Marjorie C. Harper to Benjamin T. and Chandra L. Harris, $535,000.

Sasher Lane, 5408-Zulay Huma and Sidra Arshad to Jason Cha Ma and Hey Young Lee, $435,000.

Sleepy Lake Dr., 4221-Kevin and Barbara Eskandary to Hae Jung Joo, $510,000.

Stevens Battle Lane, 4309-Kristy Lajauna Brown to Kyu Sik Moon, $494,990.

Swanee Lane, 2897-James D. Clark to Jae Hoon Moon and Dhawool Chung, $900,000.

Thornbury Dr., 4777-John H. Shelonko and Deanna M. Wilcox to Serif and Derya Soydan, $580,000.

Wren Hollow Lane, 13119-Danielle Leona Doucette to Lam Hoang and Anh Ngoc Le, $466,000.

FAIRFAX STATION AREA

Brimstone Lane, 6813-Peter G. and Eugenia F. Rothschild to Joshua P. and Elizabeth Lauren Bahr, $999,000.

Cross Chase Ct., 8620-Jeffrey A. and Susan P. Wagonhurst to Lee Michael and Adrienne Leigh Perryman, $900,000.

Lakewood Lane, 11727-Kenneth J. and Suzanne S. Hintz to Michael George and Natalya M. Dunphy, $860,000.

One Penny Dr., 5933-Ether D.G. Smith to Justin C. and Natalie M. Mackey, $580,000.

Silverthorn Rd., 8306-James N. and Roger L. McGuffey to David H. and Kimberly Malech, $821,000.

Willowbrook Rd., 7500-William G. and Angela M. Ganey to David and Elizabeth Cabiness, $750,000.

FALLS CHURCH AREA

Brook Dr., 2905-Michael Anthony and Megan Ghislane Crew to Tracee Plowell, $690,000.

Chanute Pl., 8003, No. 15-Wayne Chen and Victoria Zhao to Karla D. and Manuel A. Ramos, $265,000.

Gatehouse Rd., 8051-Javier A. Pinto to Andrea Aileen Morgan Zein and Lena Ezzat Zein, $507,000.

Harrison Rd., 2915-Holmes Homes Inc. to Joseph A. and Elissa Kruse, $700,000.

Jefferson Ave., 6818-Charles William and Ariel Blessed to Andrew and Jenna Mitchell, $740,000.

Lee Oaks Ct., 2811, No. 304-Jessica Peters to Fawn Else, $349,500.

Marshall St., 2855-Jessica W. and Edward N. Morris to Nicholas Robert and Courtney Lynn Eilerman, $610,000.

New Providence Dr., 7752, No. 30-Mohammad Nasir Khan and Mateen Qureshi to Teresa Purvis Barry, $375,500.

Oak Knoll Dr., 2901-Jennifer Chowning Owen to Matthew M. Hausman and Hillary C. Nebhut, $534,000.

Roosevelt Ave., 7214-Mark Elliott and Annette Roy Benbow to Murtaza Bahrami, $450,000.

Ted Dr., 7001-William A. Morris and Thomas J. Cornacchia to Kevin John and Abigail Korina Healy, $655,500.

Wayne Rd., 3238-Skyler H. and Kimberly F. Pearson to Hassan and Zain Tariq, $450,000.

Willow Point Dr., 7612-Augusta L. Meacham and Donald G. Niday Jr. to Maryam Parvaneh, $300,000.

FALLS CHURCH-PIMMIT AREA

Barbour Rd., 2310-Upeksha S. Swick to George S. McBride, $653,000.

Freedom Lane, 2045-Elizabeth Kristin and Stephen R. Burch to William Simpson and Claira Elise Ford, $937,000.

Idylwood Station Lane, 2275-Scott T. and Amy L. Walker to Rexford Anson and Cynthia Kornegay Waters, $600,000.

Mayfair McLean Ct., 2032-Edmund L. Walton Jr. to Lynn L. Sha and John Yu, $1.15 million.

Orland St., 6543-Focal Point Homes Corp. to Tara Ann and Barrett James Tripp, $1.62 million.

Royal Lodge Dr., 2133-Hwa Young Hanna Chung and David L. Holman to Anupriyo Chakravarti, $1.14 million.

Trevino Lane, 7741-Robert and Sarith Kossowsky to Meghan Dunmire, $515,000.

FORT BELVOIR AREA

Point Replete Dr., 9197-Paul E. Sankey to Bruce B. and Jodi M. Lavell, $530,000.

FORT HUNT AREA

Ashwood Dr., 8401-Monte Cohen to Steven Michael and Ganeane M. Piacente, $659,000.

Camden St., 8702-Christopher Kiernan to Zachary T. Hawkins and Maris Anna Demosthenes Hawkins, $772,000.

Cotswold Ct., 8607-Eleni McMillin and Maria Spanos to Jarrod Matthew and Abigail Marie Hills, $630,000.

Culpeper Rd., 2507-Eric Randal and Susanne Marie Young to Daniel J. and Stephanie K.S. Rasgus, $750,000.

Londonderry Rd., 2603-Barry R. and Rosanne S. McDonough to Barbara M. Cupisti and Matteo Mecacci, $685,000.

Potomac Lane, 1007-Marilyn K. Geiger and Victoria K. Morgan to Michael H. Downie, $800,000.

Stirrup Lane, 2602-Jason T. Quimby and Cheryl L. Becker to Blane Neufeld and Monique C. Graham, $899,900.

GREAT FALLS AREA

Challedon Rd., 1123-Gulick Group Inc. to Rima and Kevin Cousin, $2.23 million.

Donmore Dr., 217-Melvin and Joyce Thompson to Stuart D. Tyner and Mikal Lee Stoner, $1 million.

Hanchel Terr., 1052-Gulick Group Inc. to Anup and Smita Sabharwal, $1.5 million.

Myra Dr., 9315-Robert and Mey Marcovici to Gedan Si, $911,000.

Rolling Meadow Dr., 11615-Russell M. and Ruth A. Richman to Hanh and James Lerner, $1.54 million.

Sherlin Lane, 816-Lujiang Xiao and Cheng Zheng to Walter Campos Gandra De Paula and Caroline Goncalves Furtunato, $1.22 million.

Walker Rd., 515-Scott L. and Dana Pugh Fredericksen to Nam Van Bui and Quen X. Nguyen, $1.18 million.

HERNDON AREA

Alton Sq., 12915, No. 303-Suman Sampath to Yogesh R. Bhole and Neeta Shetty, $267,000.

April Way, 1303-Lap V. Truong and Kim C. Nguyen to Trang Hoang Dinh and Dario Ramos Lopez, $439,990.

Bankfoot Ct., 13014-Kathleen H. Vollbrecht to Mark Andrew and Ruixue Hanna, $855,000.

Bradley Farm Dr., 13102-Michael G. and Linda C. Musgrave to Alex Andrusyszyn and Jacqueline Amber Scherer, $665,000.

Builders Ct., 1703-Ann Marie and Robert S. Clements to Karl Anthony and Maria Schmeizer Rueca, $467,000.

Centre Park Cir., 12937, No. 308-Robyn Jael Behar to Nina Fariba Cyrus, $257,000.

Cliff Edge Dr., 12511-Darryl E. and Terri L. Haskell to Devon Johnson, $560,000.

Copper Hill Rd., 2600-Kim Andrew and Karen Sue Woodworth to Timothy B. Moorstein, $765,000.

Dominion Ridge Lane, 1376-William B. and Sabrina Coen to Maryam Nasri, $650,000.

Exbury St., 12314-Quynh S. Bui to Thomas and Ashley Anderson, $549,000.

Flagship Ave., 12825-Amy K. and Leland F. Parde to Desiree and Gregory Webdale, $455,000.

Fort Lee St., 2952-George E. and Joann S. Glady to Brandon Kappus and Ashley Kelley, $715,000.

Franklin Farm Rd., 12731-Christine L. and Thomas Y. Pixley to Brett Stephen and Breana McLaren, $810,000.

Glenbrooke Woods Dr., 12512-Eugene K. and Linda L. Kulas to Samuel J. and Campbell J. Kraemer, $685,000.

Hillwood Ct., 353-Brent L. Cato to Qudsia Waheed, $462,000.

Kingstream Dr., 1476-Jeremy T. and Jennifer L. Kedziora to Lauren M. Andonian and Michael L. Canney, $515,000.

Madden Ct., 3050-Zamzam Ghoreishi and Poriya Moazzami to Rajesh Muddana and Manoj Narne, $320,000.

Mansway Dr., 2778-Padraig and Delphine Power to Abdul and Halima Wahid, $700,000.

Misty Water Dr., 12536-James David and Kathleen A. Beck to Evan Mason, $540,000.

Old Dorm Pl., 12603-William M. and Kathleen M. Briggs to Sarah Sleyman, $490,000.

Plotner Farm Rd., 13108-Jamal and Suzette Abbasi to Kunal and Shalini Bajaj, $425,000.

Reston Ave., 1211-Nadia Adly to Alexander Christian Vargas, $1.2 million.

Royal Elm Ct., 906-Mary Ellen and Christopher T. Lloyd to Susan Watt and David Richeson, $723,000.

Scotsmore Way, 13309-Goodwin Hunt and Gretchen Taylor to Dnyanesh C. and Priyanka K. Sarda, $855,000.

Southington Lane, 11555-Michael R. and Barbara R. Elwell to Tyler and Christine Brown, $755,111.

Summerfield Dr., 1227-Thao T. and Suong T. Lam to Beker Portillo Abrego and Maria T. Mejia Rodriguez, $445,000.

Thorngate Dr., 3325-Harry and Tonya Evans to Benjamin M. and Leigh Kane Muto, $680,500.

Whisonant Ct., 13503-Zourab Tsiskaridze to Angelita Lupetaliaami, $468,000.

Young Dairy Ct., 894-Anne P. and Bruce G. Curtis to Geoffrey V. and Stacy L. Lopez, $480,000.

HUNTINGTON AREA

Kings Hwy. N., 6026-Harold R. Denton to Jason C. and Stephaine Bortz, $435,000.

Mount Eagle Dr., 5901, No. 618-Richard A. and Rachel D. Wyatt Swanson to Thomas E. and Cynthia K. Skiles, $520,000.

Mount Eagle Dr., 5903, No. 405-Elizabeth Engelken Stevens and Jane Engelken to Burt Fealing and Kaye G. Husbands, $420,000.

Park Pl., 6021-MC Real Estate Investment Corp. to Julie and Richard James Haehn, $520,000.

HYBLA VALLEY AREA

Deer Run Dr., 6915-Jordan Rose and Karrin Michael to Matthew Antonio Sequeira, $529,900.

Kings Village Rd., 3012-Nikki Nguyen Tao and Lien Thi Huynh to Jon Claude Simms, $390,000.

Memorial St., 3411-Tyler and Sarah Kimbel to Carla Reta Palacios and Sheridan England, $648,250.

Rock Creek Rd., 4341-Brandon C. and Sara B. Winn to Shanna Marie Roberge, $514,000.

Vantage Dr., 6819-Elizabeth R. Tsui to Andrew Temme and Khoshe Saleem, $425,000.

LINCOLNIA AREA

Brookside Dr., 4616-Eric E. and Karen L. Berg to Woodthichai Tongrugs and Udom Jinavorn, $999,400.

Cozy Glen Lane, 5261-Keith Steinnerd to Colin Neal and Jamie Kay Brooks, $700,000.

First Statesman Lane, 5576-Tracy Vick to Carolyn Hart, $379,900.

Jupiter Hills Cir., 6605-E-Robert D. Herr to Jean Edy Lesperance, $305,000.

Patuxent Knoll Pl., 5456-Gaby Fujimoto Gomez to Juan M. Guillermety and Grace V. Romero, $554,000.

Shackelford Terr., 6264-Yi Lin to Alex Tessema, $554,000.

Woodridge Rd., 6471-Kenneth W. and Kay L. Deutsch to Irene G. Bernescut, $785,000.

LORTON AREA

Benham St., 8819-Kelly L. Diggs to Salvador Turcios Fuentes and Reina Del Carmen Arevalo De Turcios, $490,000.

Dutchman Dr., 9668-Maryann B. Mattey to Ashlie N. Tarpley, $424,900.

Golden Ridge Ct., 8556-Brian M. and Carly E. Murray to Barry and Diane Z. Rosenbluth, $338,000.

Horseshoe Cottage Cir., 8032-Ryan M. and Shauna L. Werling to Shazad Hussain and Anika Sultana, $484,900.

Lorraine Carol Way, 9786-Benjamin and Angela Selzer to Benjamin D. and Karis Meier, $620,000.

Purple Lilac Cir., 8923-Jeremy G. Consolvo to Angela Giselle and Andrew Mark Martin, $555,000.

Stonegarden Dr., 9123-Donald R. and Kathy D. Torrence to Kelly D. and Marque A. Salter, $605,000.

Weatherly Way, 9017-Jason C. and Rosemary M. Smith to Jesse Michael and Jessica Mink, $801,000.

MCLEAN AREA

Alvermar Ridge Dr., 878-Shahram and Forough Parvizian Yazdani to Constantine Gregory Gramenopoulos and Maya Brajovic, $3.27 million.

Briar Hill Ct., 6607-Jeng Eng and Shu Ping H. Lin to Somasundar Viswapathy and Geetha Somasundar, $1.16 million.

Claymore Ct., 6626-Thomas J. Kelly and Penny Lee Peters to Nathan Cowles, $1.2 million.

Darnall Dr., 1321-John D. and Krista M. Zele to Terrence W. and Meredith W. Lapier, $1.77 million.

Eastern Red Cedar Lane, 7006-Lyle D. and Mary E. Albaugh to Aqeel Habib Adenwala and Supriya Sudhir Gupte, $1.02 million.

Fleetwood Rd., 6800, No. 909-Elite International Corp. to Gillian and Robert Rowan, $249,900.

Georgetown Ct., 7413-Darleen Wegener Cors to Gregory Scot and Diah P. Eaton, $1.4 million.

Greensboro Dr., 8350, No. 907-Synergy Real Estate Solutions Corp. to Amir Bahman Sadr and Lara Ruth La Rocque, $475,000.

Helga Pl., 915-Richard and Caryl Raport to Xiaoyang Du and Dao Vo, $1.5 million.

Ingleside Ave., 1111-Caroline R. Wilson and estate of Elyette Brochot Conein to Michael Phillips and Elizabeth Purcell, $1.35 million.

Lemon Rd., 6822-Ella L. Rich to Hee Sun Kim and Changgyun Koh, $875,000.

Lincoln Way, 1538, No. 303A-Yi Zhang and Xindong Wang to Kelly Burcher, $249,900.

Maxwell Ct., 1712-Steve D. and Diane Shnitzler to Joseph Kyungmoon and Sandy H. Ahn, $952,500.

Oakview Dr., 1443-Patricia L. Kleysteuber to Richard and Marjorie Barclay, $1.85 million.

Ranleigh Rd., 1311-Charles W. Goings to Patrick Michael Moriarity and Shamim Khani Tafti, $825,000.

Southridge Dr., 6933-John M. and Elisabeth Arnoult Roberts to Tianqu Liu and Xinyi Zhu, $906,000.

Strine Dr., 1643-Gilbert and Debra J. Perez to Wenming Sun and Ningjie Yao, $815,000.

Tremayne Pl., 7721, No. 109-Linda D. Flickinger and Donna Wilson Dishner to Rolando A. and Anne Marie Aguilera, $325,000.

Waggaman Cir., 1431-W. McKay and Lori B. Henderson to Evelyn Cubberly and Aaron Matthew Harison, $1.19 million.

Woodacre Dr., 1438-Lisa B. and Steven P. Martin to Shimshon Czertok and Susan Kartiko, $1.05 million.

MOUNT VERNON AREA

Brockham Dr., 8313-Mary C. Robinson to Muhammad Faheem and Muhammad Ifraheem Younas, $340,000.

Central Park Cir., 7914-Brent Zimmerman to Philip C. and Jennifer A. Miller, $375,000.

Chickawane Ct., 9110-Daniel Michael Robinson to John W. Stafford, $659,000.

Craig Ave., 9300-Steven Jon Polson and estate of Harold Alfred Polson to Shantel S. and Ivan W. Honer, $640,000.

Falkstone Lane, 8722-Clara M. Morton to Anh K. Ban and Ana Garcia Perez, $505,000.

Hunter Murphy Cir., 8303-Noble and Amanda C. Ackerson to Jeffry M. Edwards, $424,000.

McNair Dr., 9015-Jose M. and Maili M. Barela to Edward J. and Nicole Cancilla, $605,000.

Orville St., 8317-Cynthia Z. and Cesar A. Odvina to Megan Rupe, $496,000.

San Leandro Pl., 7926-Billie J. Gadson to Carlos and Thelma Medrano, $186,000.

Sunny View Dr., 3417-Mark A. and Sonia J. Holman to Michael James and Gretchen Christeen Zinno, $897,500.

Wagon Wheel Rd., 8512-Charles and Georgina Kwening to Jacob J. and Alyssa Rose Jones, $563,200.

Wyngate Manor Ct., 8594-Zandra Smith to Augustine and Dorcas Asante Akowuah, $455,000.

NORTH SPRINGFIELD AREA

Dublin Ave., 5302-Elizabeth Demarchis and Cynthia Clement to Mariam Mostafa and Richard Sather, $382,500.

Independence Ave., 6600-Hala Abu Chakra and Hala Abilmona to Juan O. Umanzor Alvarez and Marta Isabel Machado Castellon, $470,000.

Larrlyn Dr., 7021-June E. Straub to Pamela R. McLaughlin, $550,000.

Montgomery St., 5404-Jason and Shannon Tiezzi to Anh Tuan D. Nguyen and Duyen K. Cao, $454,000.

Weymouth Dr., 5303-David B. and Rebecca L. Pyle to Samuel G. and Kellie L. Tinsley, $529,000.

OAKTON AREA

Ashbrooke Ct., 10194D-Chanda L. Durnford to Soheila Bakhtiary, $300,000.

Bushman Dr., 10216, No. 224-Craig and Anyarat Verebely to Huma Haque, $275,000.

Geneva Hill Ct., 2607-Claudia M. and Dane B. Jaques to Paula D. and Alexander B. Currall, $1.5 million.

History Dr., 3238-Michael W. and Devon H. Brinn to Syed and Ameena Hussain, $902,000.

Mare Lane, 2401-Martin J. Conlon and Christine M. Marx to Curtis M. Melvin, $1.15 million.

Oakton Terrace Rd., 10103-Jung Sook Kirkpatrick to Jennifer C. Lee, $325,000.

Saddle Crescent Cir., 11701-A. R. and Sylvia A. Westergard to Michael D. and Taryn S. Wheatley, $1.18 million.

Sweetmeadow Ct., 3201-Jonathan R. and Carmen C. Chireix to Jennifer and Joshua Fowkes, $1.29 million.

Wheatland Farms Dr., 3191-Sheila K. and Douglas E. Stabile to Harry E. and Christine G. Paul, $1.38 million.

RESTON AREA

Ascot Way, 1725, No. K-Mark Langham to Joseph D. Franke, $285,000.

Barton Hill Rd., 1954-David E. and Michele R. Saba to Jeffrey Martin and Margaret Hannah Emerick Vernon, $789,000.

Black Fir Ct., 2618-Graham S. and Donna L. Fulghum to Helen P. Gharabaghi and Farzin Mansouri Ghalesefidi, $810,000.

Breton Ct., 11823, No. 2B-Max Couchman to Adam J. Tate, $223,000.

Castle Rock Sq., 2204, No. 22C-Aiman M. Tarsin to Eduardo Lazo and Maria E. Amaya Ramirez, $204,000.

Chadds Ford Dr., 2009-Lynne J. Ganz to Benjamin D. Casey and Jennifer L. Gilbert, $799,900.

Chestnut Grove Sq., 11256, No. 343-Victoria R. Gills to Brooke Prigg, $215,000.

Cobblestone Lane, 2093-John F. Brouwer to Brian and Heather Rowe, $625,000.

Dosinia Ct., 2287-James and Diane Alpigini to Dominic A. and Esra Lucas, $574,900.

Freetown Ct., 2300, No. 2B-Peter P. Alexander to Alvaro E. Castillo Donado and Cassis Castillo, $195,000.

Glencourse Lane, 2105-Eduardo C. and Michelle M. Bocock to Dana Boyce, $402,500.

Grey Squirrel Lane, 11957-Sheila Marie Herridge to Brian G. and Heather C. Vargish, $865,000.

Headlands Cir., 2048-Matthew D. Rinella to Ryan A. and Heather M. Gocong, $471,000.

Ivystone Ct., 11618, No. 4-Tarryn L. Lemmer to Juan A. Toro Silva, $275,000.

Lake Shore Crest Dr., 1712, No. 23-Gwenn S. Afton to Sohela Haghdan, $299,900.

Market St., 12000, No. 316-Alysha Akbar to Brandon Taylor Galbraith, $360,000.

Market St., 12001, No. 441-James A. Polkowske and Tracy Lynn Abdo to Vasilios Rajendra, $480,000.

Myrtle Lane, 11310-Jeffrey Scott and Shirley Jeanette Thomas to Gabriel X. and Rebecca L. Hollies, $580,000.

North Shore Dr., 11769-Bruce Bailey and Christine Miller Biggs to Jose I. Corbella and Eileen K. Mignoni, $510,000.

Olde English Dr., 11707, No. A-Efstratios Oktay to Chadwick W. Leschefsky, $288,000.

Parkcrest Cir., 1662, No. 2A/300-Paul A. Gentille to Michael V. Pertoso, $225,000.

Poplar Grove Dr., 1584-Arthur Pelham Webb to Jared W. Sronce, $369,500.

Roland Clarke Pl., 1977-Reston Valley Corp. to Thomas Warren Sanderson, $840,000.

Sawbridge Way, 1308-David B. and Andrea S. Bliss to Rajan Mathews and Mary Thomas, $812,000.

Southgate Sq., 2357-Kathleen J. Wu to Francis Edward Bowen IV, $340,000.

Sundance Ct., 12101-John F. and Karen S. Katilie to Michelle M. Marrone and Edwin Martinez, $399,900.

Sunrise Square Pl., 11691-Reston Valley Corp. to James B. and Anne M. Vargason, $857,260.

Tigers Eye Ct., 12304-Deska L. Adams and Edward Hall to Michelle Siller and Jesse Roush, $350,000.

Trumbull Way, 12077-Jenifer Lindsey to Nicole Irving, $464,900.

Villaridge Dr., 1981-B-Mercury Capital Corp. to Martin Perez Cespedes, $310,000.

Waterfront Rd., 1466-Arthur J. Redmond to Christopher Stern and Patrice Lacroix, $1.35 million.

Wedgewood Manor Way, 1252-Christine Van Dyke to Penelope Ann Brooks, $566,000.

Windleaf Ct., 11406, No. 13-Robert W. Renstrom to Danielle Muhammad, $385,000.

SEVEN CORNERS AREA

Celadon Lane, 3125-Joseph L. and Elizabeth Tracy Pankey to Robert Paul Berra Jr., $621,000.

Manchester St. S., 3100, No. 440-Josephine A. and James V. Phillips to Trinidad Ayque, $169,000.

Sleepy Hollow Rd., 3440-Carmen F. Valdivieso Lindsay to Willy R. Ramirez and Teresa L. Ustares, $540,000.

SPRINGFIELD AREA

Bethelen Woods Lane, 8017-Abebe Demeke and Bethlehem Teshome to Darby Ann Schlaht, $440,000.

Burning Forest Ct., 8215-Daniel Joseph and Virginia D. Kochis to Gavin S. and Sarah Smith, $375,000.

Channing Rd., 5800-Yaksha and Mana Maya Dahal to Nadia B. Hussain and Muhammad Ehsan, $440,000.

Crestmont Cir., 8302-Cristina E. and Alexander E. Blough to Joshua Forget and Jennifer Mess, $335,540.

Eagle Rock Lane, 8876-Janis R. Pierce to Mesaye G. Bersoma and Berhan H. Gebremichael, $476,000.

Godolphin Dr., 7863-Tres and Lisa Smith to Tristan Lynn and Brittany Atkinson Leavitt, $554,900.

Greenleaf St., 6425-Tony Hieu Pham to Lucin Foronda Zenteno and Norma Magaly Lujan, $535,000.

Kyles Landing., 7210-Michael Doherty and estate of Dung Jennifer Huynh to Robert T. and Jennifer L. Skutinsky, $650,000.

New London Dr., 7809-Charles A. and Frances J. Metcalf to Melinda G. and Martin E. Ferrell, $546,000.

Orange Plank Rd., 8047-Tadios Tefera to Lydia S. Asefa, $395,000.

Pohick Rd., 8020-Tesfaye A. Hailemariam to Alyssa Marie Bucholz and Russell Lane Neely Jr., $790,000.

Reservation Dr., 7215-Jason K. and Lissette Nobles to Curtis Lee and Judith Grant Morgan, $631,501.

Richfield Rd., 7923-William J. Conley and Genevieve MacAlalag to Chad E. and Jennifer N. Smith, $545,000.

Roundabout Way, 7832-Vivek and Sita R. Narula to Jonathan Andrew and Eleftheria Leslie Easley, $715,000.

Shadeway Pl., 8508-Per Axel and Stella Birgitta Kullstam to John A. and Amanda F. Vasquez, $689,990.

Springfield Hills Dr., 7589-Imron Sarwar to Zeeshan Sarwar, $470,000.

Topsails Lane, 6494-Topsails Lane Corp. to Monika K. and Mark A. Tiplin, $475,500.

Walnut Knoll Dr., 7319-Rick J. and Kathleen S. Boyt to Chau Minh Nguyen and Suong T. Ho, $730,000.

Zekan Lane, 6313-Randall C. and Catherine E. Lichtenfels to Ryan J. Gilfether, $580,000.

VIENNA AREA

Arabian Ave., 9301-Zachary M. and Amber M. Condry to Nandini Saha Chowdhury, $700,000.

Brittenford Dr., 10209-Jeffrey Alan and Cynthia Lee Kee Smith to Robert Eickholt and Jennifer S. Arias, $1.05 million.

Carnegie Hall Ct., 8181, No. 406-Saleh Saad Almuhanna to Salwa Abdulhameed Al Khateeb, $425,000.

Clovermeadow Dr., 1786-Prime Realty Corp. to Devon and Melissa Martin, $990,000.

Dogwood St. SW, 112-Robert W. and Deborah L. Schroder to Patrick M. and McKaela B. Doherty, $1.5 million.

Elmar Dr. SE, 216-Michael B. Standiford and Ellen E. Miles to Adam James Searle and Morgan N. Perpall, $690,000.

Glyndon St. SE, 410-John E. Dorman and Agnes W. Leung to Robert W. and Deborah L. Shroder, $1.8 million.

Hunt Valley Dr., 8427-Paul W. and Linda R. Cope to David Richard Honeywell Jr. and Raha Nezami, $765,000.

Landon Hill Rd., 1720-Karen A. Kayes to Michael Allen and Laurice Michael Nassif, $1.18 million.

Locust St. SW, 105-Cadence On Center Corp. to John and Lydia Leeds, $963,850.

Meadowmere Dr., 9700-Spencer R. and Kathleen C. Stouffer to Donald and Maria O. Studebaker, $1.6 million.

Oak St. SW, 118-Oak View Homes Corp. and Brett Roman to Ronald and Karen Thomas, $675,000.

Sawtooth Oak Ct., 2321-Roger E. Erickson and Kathleen R. Westover to John C. Krenitsky and Anne Mary Violanti, $945,000.

Talisman Dr., 9426-Lisa Shuger Hublitz to Ronald E. NG and Alison M. Kim, $634,000.

WEST SPRINGFIELD AREA

Ashtonbirch Dr., 8114-Kelly D. and Mary D. Kruger to Daniel Philip and Rebecca Jean Roek, $800,000.

Burlington Pl., 6622-Judith G. and Curtis L. Morgan to Hannah M. and Michael M. Risley, $360,000.

Dabney Ave., 8111-Barbara May to Edward and Sanglin Lee Chang, $510,999.

Forrester Blvd., 8329-Kevin R. and Erin L. Sehulster to Sara J. Nicolas, $430,000.

Huntsman Blvd., 6802-Maura G. and Robert Betts to Danielle Grobmyer and Brian J. Thomas, $601,000.

Langbrook Rd., 8004-Scott A. and Laura M. Petersen to Richard P. and Jessica A. Milloy, $677,450.

Noblestown Rd., 5905, No. I-Alicia Cherry to Cecilia West, $235,000.

Red Fox Estates Ct., 6299-Joseph R. and Cheryl D. Buckley to Elham Barani and Christopher Miller, $915,000.

Rolling Woods Ct., 7871, No. 1302-Sue Hoffman Benson to Mary Margaret Trerotola, $330,000.

Side Saddle Rd., 8905-Michael A. and Karrie Elizabeth Metrick to Ryan and Ashley Flaherty, $594,000.

Torington Dr., 5807-Dario A. and Maria D. Romero Mauro to Karen M. Jeannette, $319,000.

Waterbury Ct., 6009-John W. and Michele Anderegg to Tyler J. and Julia C. Fabian, $411,750.

Fairfax City

These sales data were recorded by the City of Fairfax Real Estate Assessment Office.

Barristers Keepe Cir., 3470-Jean K. and Paul R. Schwartz to Trang N. Salzberg, $795,000.

Darby St., 10401-David J. and Erin L. Meyer to Heidi H. Ren, $459,000.

Farmington Dr., 10117-Myriad Corp. to John William and Valerie Lynn Sinden, $650,000.

Maple St., 10723-Sarita Jane Hammer to Giovonna Mona Sharon Perry Ruffner, $245,000.

Old Post Rd., 3609-Tanya Lea Coutray and John J. Ullrich to Enas Fayez Qutob, $475,000.

Regent Park Ct., 10618-Cornell D. and Laura M. Hills to Ramesh S. and Anu R. Iyer, $887,000.

Saint Andrews Dr., 9733-Yogendra P. and Kusum Singh to Jonathan William Regan and Andrea Louise Selecman, $491,000.

Warwick Ave., 10806-Selman and Esra Gumruk to Hector M. Romero, $425,000.

Falls Church

Among homes sold in Falls Church.

Broad St. E., 408-Charles A. and Ana A. Dod to Jason and Jaclyn Robertson, $1.22 million.

Buxton Rd., 208-Paul Terrence and Catherine A. O’Grady to Thomas P. and Anna S. Ross, $1.3 million.

Grace Lane, 102-Patrick D. and Wendy S. Turner to Antonio and Katherine Grau Zavaleta, $899,000.

Jefferson St. E., 206-Joseph and Martha Pugh to Derek Mason Mills and Kristin Linn Acuff, $1.8 million.

Park Ave., 417-Sydney S. Lee III and Erica D. Holder to William and Claudia Kale, $1.15 million.