Colgate Dr., 7111-Mark E. and Carmen M. Duarte to Christopher T. Kiernan, $535,000.

Middlebury Dr., 1501-David W. and Stephanie K. Kaye to Nicholas I. and Deborah Ann Longstreet, $805,000.

Stanford Dr., 7010-Caroline Lynch Flaherty to Daniel R. and Alyssa M. Mackett, $425,000.

Wakefield Dr., 6621, No. 717-Patricia Ann Goebel to Patrick F. and Wendy Wells Finn, $229,900.

ALEXANDRIA-FRANCONIA AREA

Ambassador Way, 5930-Craig and Jennifer Gildee to Daniel R. Fitch, $485,000.

Berkshire Dr., 6507-Jonathan Kenny to Jeremy and Kimberly Hark, $532,000.

Carriage Dr., 6511-Sally P. Mann Dankers to Vanessa Dang, $470,000.

Clouds Mill Dr., 5680-Patrick Arthur and Lisa Monique Lamb to Thomas A. and Patricia S. Wiegman Lenz, $890,000.

Cross Gate Lane, 7548-Brittany and Darrell D. Reynard Jr. to Karl A. Prucker, $550,000.

Dunwich Way, 6633-Lamont F. Smith to Kimberly H. and Donald B. Cordell, $679,300.

Fort Ellsworth Ct., 5107-Johnny President to Benjamin David and Emily Renee Menges, $875,000.

Gentele Ct., 6316-Jerry E. Benskin to Jose M. Mondragon Morales and Arix Y. Murillo, $459,000.

Gypsy Ct., 4321-Dominic J. Bonaiuto to Deepa Venkatraman and Muthukumar S. Narayanaswamy, $470,000.

Hickman Terr., 6592-Aaron J. and Sarah Ripple to Anthony and Julie Bianchi, $640,000.

Joust Lane, 6120-Joel Roger Friedman to Nicholas G. and Sarah Z. Kuchinsky, $485,000.

Kirkcaldy Lane, 5935-Wolf Tombe to Debbie Laura Devore, $484,000.

Langton Dr., 5928-Daniel and Maureen Allen to Marla B. and David Ian Miller, $435,000.

Mary Caroline Cir., 6921, No. H-Scott Alan Kearns and Menefee Ann Bagnal to Albert and Caroline Young, $187,000.

Morning Ride Cir., 6717-Shah and Nasima Rahman to Henry A. Cabrera and Vlasova Gonzalez, $610,000.

Old Brentford Rd., 6964-Jedidiah N. Seaver to Liviu Carare and Anca R. Andro, $342,000.

Oldham Way, 7530-New Chapter Investments Corp. to Atma Thompson, $505,500.

Redwood Lane, 6206-Dawit Eyob and Kongit Eyassu to Krystal C. Lynes and Daniel Josiah Anders, $590,000.

Salford Ct., 7408-Alexander B. and Maryjane B. Alvia to Jeffery Anthony and Louise Toni Sykes, $551,500.

Thackwell Way, 6600, No. I-Viktor M. and Irina Tarabukhina to Thomas A. Yeo, $335,111.

Venture Dr., 7577-Charles E. and Joan M. White to Ronald S. and Elizabeth H. Burke, $940,000.

Westchester St., 5775-Kristina M. Wihl and Reid S. Howell to Seneca Louis Wood and Negin Farahrnand Yeganeh, $720,000.

ANNANDALE AREA

Airlie Way, 4560-Norman L. and Nga P. Sheldon to Taslema Khatun and Emtiazur Rahman, $460,000.

Americana Dr., 4965, No. 203-Wissam F. Khalek to Jesse E. and Muriel Sampson, $122,000.

Bannerwood Ct., 8103-Ramachandran and Geetha Valiyil to John and Wendy Strycula, $923,000.

Brentleigh Ct., 4655-Christopher M. and Sunny S. Betts to Katherine Melissa Loayza, $440,000.

Charleson St., 3416-Shannon T. Murphy to Ivan and Parismita Lough, $625,000.

Duncan Dr., 4619-Neal F. Wenger to William J. and Julia K. Tulino, $735,000.

Forest St., 8506-Hung Quoc and Natalie J. Pho to Sung Ho Jeon and Hoo Jung Joo, $950,000.

Heritage Dr., 7608-Kenneth E. and Keith E. Sumner to Minhdieu Nguyen and Hanifa Maricar, $460,000.

Hummer Rd., 4011-Michael R. and Tina M. Umar McCaffery to Uthan R. Pillai and Nahal J. Jamee, $670,000.

Killebrew Dr., 7713-Joshua K. Phillips and Renee Tran to Luan Thanh Nguyen and Mai T.T. Phan, $573,000.

Light Horse Ct., 8207-Margaret Hritz and estate of Richard E. Thomas to Robert Murphy and Jennifer Tica, $842,500.

Meadow Rue Lane, 9100-Myungnam E. Sanchez to Hailing Chen, $650,000.

Newcastle Dr., 7609-Timothy P. and Brenda L. Griffin to Mallory and Jared Young, $575,000.

Queen Elizabeth Blvd., 8423-Evelyn J. White to Tanya L. and Ilyas D. Saloom, $590,000.

Sinon St., 8610-Adam Todd and Diane Marie Adams Strickland to Charles F. and Erin N. Graf, $679,000.

Vellex Lane, 7114-Steven R. Benecki to Hien Minh and Hien Ngoc Huynh, $527,000.

Windflower Lane, 9002-Richard H. and Christina R. Smith to Kyle R. Rowbotham and Meaghan A. Kelly, $685,888.

Woodburn Village Dr., 3328, No. 12-Amy Clark and Diane R. Silvester to Carmen R. Villarroel, $229,900.

BAILEYS CROSSROADS AREA

Burton Cir., 6367-Frederick D. and Nancy Leutner to George Andrew and Janene Nicole Besch, $663,000.

George Mason Dr. S., 3705, No. 1910S-Daniel Girmay Hagos to Ben Vong, $219,000.

Glen Carlyn Rd., 3123-Laude Cuttier Vidovich to Roxane E. Collins, $730,000.

Powell Lane, 3800, No. 309-Daniel R. McKay to Naranchimeg Erdenedalai, $232,000.

Seminary Rd., 5505, No. 110N-Myrna V. Vallido to Jacob Aldo Cerami, $216,500.

BURKE AREA

Advantage Ct., 9024-Kenneth Paul and Julie Ring Keller to Robert Lloyd and Amelia Foster Charlesworth, $789,000.

Battalion Landing Ct., 10630-Andrew L. and Janice M. Giacomini to Jason A. and Ashley K. Yuckenberg, $700,000.

Calico Pool Lane, 6100-Jessica L. McKissick to Eric L. Schmidt, $375,000.

Cove Landing Rd., 5831, No. 204-Luisa Fernanda Blough to Armando Solano, $259,000.

Kara Pl., 5882-Julissa Sarria and Felix Lopez to Natalii Pitts, $400,000.

Mainsail Ct., 6625-John E. and Joanne M. Mosig to Jihan Joo and Min Sun Kim, $815,000.

Oak Apple Ct., 5717-Kelley E. Lopez to Mayra Elizabeth Diaz and Alexis O. Diaz Alvarez, $485,000.

Oak Wilds Ct., 10808-Patricia S. Decola and Lawrence Shaddinger to Andrew Joel and Danica Casey Gordon, $495,000.

Pond Lily Ct., 6119-Yun Hee Kwon to Zeng Ting and Xiao Chen, $435,000.

Scarborough Commons Ct., 10213-Bruce L. and Yolanda M. Burslie to Anna W. Colpitts, $450,000.

Skinner Dr., 6312-Benjamin M. and Leigh K. Muto to Isaac S. and Lauren Ann L. Shure, $600,000.

Tinsmith Lane, 9600-Hoang Kim T. and Truc Dao Thi Nguyen to Benjamin Edgar and Valerie R. Marrapodi, $679,000.

Turnbuckle Dr., 9770-Jason P. and Kelly A. Clark to Daniel Alvarez and Alexis Carter, $594,000.

Wilmette Dr., 6220-Peter A. and Lisa Maria Uli to Albert F. and Allison B. Scaperotto, $747,500.

Yardarm Lane, 9508-Susan A. Kuehl Street and Robert M. Read to William Lawrence and Susan Andrea Wirpel, $700,000.

CENTREVILLE AREA

Basingstoke Ct., 6026-Duong T. Luong and Kim Chi Nguyen Luong to Reina R. and Angelica Ticona, $350,000.

Brittney Elyse Cir., 5124-H-April L. Blake Young to Roman V. and Julia A. Gorelov, $199,900.

Centreville Rd., 7103-Soo Hyun Baek and Gum Hee Shin to Ryan Son and Do Phuong T. Nguyen, $655,000.

Confederate Ridge Lane, 6904-Philip A. and Tori L. Busenitz to Justin and Edward Tang, $650,000.

Cool Oak Lane, 14401-Connie J. Park Kim to Trai S. Nguyen and Van Tran, $248,000.

Derring St., 6171-Kum Son Byrne to Sunhye Choi, $535,000.

Emeric Ct., 13330-Elmo R. and Myrna T. Acio to Rajasekhar Surapaneni and Renuka Kosaraju, $825,000.

Forest Pond Ct., 13639-Timothy Norman and Lisa M. Jones to Taekyung Yoon and Danielle E. Allen, $319,000.

Green Park Way, 14751-Marian G. Diaz to Maira L. Romero and Javier A. Perez, $325,000.

Guard Mount Ct., 6407-Gary Richard and Astrid Wallnoefer Lohman to Rajesh Shahi, $721,000.

Kentwell Cir., 15436-James S. and Lisa L. Embley to Jason T. and Suanne O. Collinsworth, $1.01 million.

Maple Valley Ct., 5312-William Harold Reimer to Taeho Scott and Seonghee Leah Kim, $720,000.

Misty Meadow Way, 15300-Daniel Zulauf to Shannon K. and Carlos M. Chacon, $505,000.

Papilion Way, 14341-Michael Wayne and Lynnell E. Harris to Ahmed and Abdo Al Ariqi, $423,000.

Raina Dr., 5917-April Dawn and Tony Stone to Shikha Duwady and Ayush Mudgil, $415,000.

Ritchie Rd., 14922-Raymond William Smith to Caleb D. and Susan C. Bae, $495,000.

Rosy Lane, 14300, No. 16-Maria E. Lopez to Elena C. Lascano, $250,000.

Snowhill Ct., 6181-Henry J. and Annette L. Lowe to Chanhee Choi and Hyun Kyung Sin, $745,000.

Stone Crossing Ct., 14601-Remodel Free Corp. to Nghia Dang and Kimiy Buiz, $389,999.

Sunset Ridge Ct., 6024-Mukaram and Mubashar Ghani to Raymond R. and Karen B. Randall, $320,000.

Waterflow Pl., 13929-Kevin F. and Allison M. Dress to Wonho and Mi Suk Yi, $420,000.

Winding Ridge Lane, 14059-Timothy R. and Nicole S. Bryant to Donghan Jeong and Young Shin Go, $421,000.

CHANTILLY AREA

Bentree Ct., 13601-Tawny J. Wright to Saswata and Debasmita Giri Jana, $465,900.

Brookfield Dr., 13445-Scott S. and Jennifer Aanonsen Szachara to Holly and Robert J. Pichtel, $609,900.

Elk Run Rd., 15108-Thang Nguyen to Mounir Tanious, $475,000.

Lees Corner Rd., 4116-Robert J. Pichtel to Nitu Shukla, $410,000.

Old Chatwood Pl., 13621-Jonathan R. and Kelly J. McPherson to Joel and Leigh Martinez, $719,995.

Rembrandt Way, 13916-Pradeep and Manisha Miglani to Vinod and Priyanka Chinta, $756,100.

Spring Run Ct., 4020-Luz M. Cardenas to Chunman Kim, $338,000.

CLIFTON AREA

Chapel Rd., 12227-William L. and Melissa L. Parker Combes to Christopher E. and Lauren Ashley Kichinko, $810,000.

Morwood Trail, 7508-Timothy T. and Cheryl Arney to Joseph H. Kaufman, $908,000.

Springstone Dr., 13700-Michael J. and Lisa D. Cassidy to Sean Andersen and Elizabeth Lima, $684,625.

Union Ridge Rd., 7416-Catherine M. Moraco to Christian A. and Nicole Rofrano, $1.26 million.

FAIRFAX CITY AREA

Ann Peake Dr., 5589-Patrick O’Neill to Suhang Liu and Jiun Ru Chang, $673,000.

Aristotle Dr., 11351, No. 8-301-Daniel McCollor to Sung Oui Suh, $342,000.

Ashleigh Rd., 5548-Edward M. Salseda to Adam Michael and Teresa Ann Sievers, $650,000.

Beacon Grove Cir., 4459B-David Shumway to Michael Mohamed and Tehreem Azam, $455,000.

Braddock Rd., 10812-Nicholas and Hannah Hutchins to Vernon Weibel and Wendy Drucker, $761,850.

Buccaneer Ct., 3101, No. 202-Alice M. Daniels to Rajesh Duhan and Neha Singh, $260,500.

Canonbury Sq., 9473-Ankur Sharma to Corinne Resch and Paul Louprette Gleason, $720,000.

Center Way, 3781-Patricia A. Maloney to Se Woong and Jin Bok Ro, $805,000.

Dudley Ct., 10714-Shaun and Maya Enright to Daniel L. and Dessie L. Berry, $650,000.

Fair Briar Lane, 12804-Nicole Wiley to Austin M. Jones, $249,999.

Fort Buffalo Cir., 12222-Gisela Driscoll to Kian Yip Tan and Siow Wen Phang, $335,000.

Gainsborough Dr., 4925-Laura K. Rominski and Kenneth D. Stringer to Rosita Ayala and Miguel Ayala Flores, $549,000.

Glen Alden Rd., 11962-Aaron J. Kelly and Katherine A. Griffin to Min and Ji Yu, $432,900.

Great Laurel Lane, 3609-Martin R. and Donna M. Johnson to Pourush Halamakki Gopalnaik and Gagana Heddur Keshavamurthy, $675,000.

Hayes Ct., 12501, No. 303-Jon A. and Janice M. Gallinetti to Stephanie Leah Robins, $310,500.

Holly Ave., 4406-Philip and Nam Hoang to Eric D. and Beatriz Vidarte Romero, $450,000.

Jenny Lane, 9604-Christopher K. and Rebecca F. McGrath to Peter H. and Crystal Kim, $780,000.

Keefer Ct., 3733-Michael K. Shannon to Jimin Kim, $380,000.

Kingsbridge Dr., 9702, No. 202-Nancy L. Cullinan to Yan Ding, $265,000.

Lindenbrook St., 9666-Chao Huang and Yanyi Yuan to Liang Liu, $475,000.

Mainstone Dr., 2926-Theodore Yantsides Jr. and Sara Olympia Lillian Shaffer to Anuj Mathur and Preeti Endlaw, $660,000.

Mercury Lane, 13119-Deity Anacin Bell to Julie A. Isaacs, $630,000.

Misty Creek Lane, 12781-Farhang S. and Nahid S. Asgari to Rishabh Bhandari and Neha Jain, $932,755.

Morning Spring Lane, 13148-Christopher T. and Nancy G. Kelsall to Jason L. Bowles, $465,000.

Oak Rail Lane, 12426-Hoon Koo Lee and Eun Young Shon to Ahmad Zahir, $555,000.

Penderview Terr., 12156, No. 1235-Andrea Laurence to Chen and Lucy Huang, $218,000.

Persimmon Cir., 3762-James C. and Megan L. Brown to Phyllis Lingenfelser, $285,000.

Poplar Creek Ct., 3926-Yu Bok and Meaung Sook Kim to Swapnyl Ajay and Rootu Swapnyl Shah, $810,000.

Pressmont Lane, 13204-Maurice and Olivia Hutchison to Duc Nguyen, $560,000.

Ridge Knoll Dr., 12001, No. 810A-Carol A. Goodman and George Thomas Strange to Jesse and Miyong Whaley, $350,000.

Royal Astor Way, 8943-Doug and Yen Hoa Bui to Vivian Bui, $625,000.

Sedgefield Rd., 11134-Joel L. and Carol M. Dahnke to Jason Pittman and Aileen B. Mitchell, $785,000.

Sleepy Lake Dr., 4267-Eric B. Swartz to Ryan Ruzic and Eileen Earnhardt, $482,000.

Stonington Dr., 5315-John C. Mayers to Barbara and Keith Snyder, $580,000.

Sweet Leaf Terr., 12551-Hussam Diab and Maryam Abdallah to Zhenyu Wang and Lina Shi, $509,000.

Thornbury Dr., 4782-Jason J. and Amy H. Lee to Alex J. Wilson and Paula E. Hunter, $607,000.

Valley Ridge Cir., 11736-Mary Ann Madden to Scott W. and Melissa S. Callahan, $538,000.

Waller Rd., 4207-Christopher and Denise Albert to Kerry K. Loughney, $549,888.

Wheeled Caisson Sq., 4230-Elaheh Estakhrian Ahrens to John Lee Giddens and Hoang Trung Nguyen, $425,000.

Wycliff Lane, 4905-John and Sonia A. Vidal Awbrey to Kabir Hossain Bhuiyan and Sheowly Sultana Jolly, $535,000.

FAIRFAX STATION AREA

Burke Lake Rd., 10456-Michael P. and Linda S. Cyr to Helen Stevens, $710,000.

Deuaughn Ct., 11153-Johnny D. Restivo to Rachel L. Meredith and Christian N. Solis, $690,000.

Leeds Manor Ct., 7703-Stuart Lee Graves to Thomas F. and Dawn Gallagher, $965,000.

Overlake Ct., 8109-Frederick R. and Amy M. Griese to Daniel R. and Patricia E. Schumacher, $755,000.

South Valley Dr., 7810-Linda Rashidi to Matthew A. and Kristin M. Westover, $826,000.

Willowbrook Rd., 7710-Norman P. and Dianne H. Hall to Yun Soon and Choon Hye Kim, $899,000.

FALLS CHURCH AREA

Cameron Rd., 2802-Benjamin and Carolyn Clark to Shira M. Zemel and Adam Daniel Goldstein, $860,000.

Chestnut Ave., 6814-Adam Mcilwain to James Goodenough and Emily Zuehlke Heuser, $630,000.

Ellen Ave., 7008-Joshua A. and Kelly K. Dunford to Melissa Pfau, $730,000.

Graham Ct., 3034-Mary Anne Gatton and estate of Clarence Gatton to Juan J. Alba Ferrufino and Leidi Claros Lopez, $464,000.

High St., 6648-N. Edgewood Corp. to Thomas J. and Allison M. Deters, $1.29 million.

Kerns Rd., 6628-Diana Brante to Patricia Lopez Zurita, $550,000.

Lee Park Ct., 7004-Patty C. Willis and Mary Lou Prince to Lyn Marie Tomlinson and Jennifer Curry Cartland, $559,000.

Mildred Dr., 3457-Taylor Fox to Mark Riley, $610,000.

Nicosh Cir., 3003, No. 3201-Ulysses H. Villagomez to Shirin and Pouneh Rafat, $305,000.

Oakland Ave., 7206-Murtaza Bahrami to Robin and Michael Armin Gardner, $539,000.

Roundtree Rd., 7009-Julia F. Taylor to Galen Fowler, $628,000.

Timber Lane, 7220-John Otto and Sallie Clarinda Perka to Parker Gerard and Rebekka Lynn Newberry Rucinski Trasborg, $799,000.

West St., 2616-Priscilla Ann and Deborah Comfort Hoppe to Micah R. and Amy M. Kegley, $1.22 million.

Yancey Dr., 7915-Elizabeth Fitzgerald to Yi Chung and Corey Klein, $620,000.

FALLS CHURCH-PIMMIT AREA

Beard Ct., 7817-Michael J. and Betty J. Jackson to Thomas Lee Pevehouse Jr. and Elizabeth Eleanor Achin, $530,000.

Friendship Lane, 2000-Paul Anthony and Rebecca Lynn Welch to Samson Million and Eskedar A. Ashinay, $925,000.

Haycock Rd., 7021-E-Miguel Garrido and Nestor J. Rodriguez to Wahiduz Zaman and Monica V. Tapia, $600,000.

Midhill Pl., 6682-Deborah Leake Harrington to Dong Lin and Feng Ling, $757,000.

Savannah St., 7606, No. 6-Christina M. Patsel to Kishor and Deepa Subba Chhetri, $173,000.

Underwood St. N., 2233-Andrew S. and Karlayne D. Powars to Seung Mo Choi and Jiyoun Lee, $805,000.

FORT BELVOIR AREA

Repose Pl., 6940-Roger R. and Elizabeth A. Stoeckmann to Jared A. and Tonya L. Freeman, $610,000.

FORT HUNT AREA

Basset St., 2208-Travis J. and Kristin L. Anderson to Jason Matthew and Katherine Black, $715,000.

Camden St., 8801-Basil F. and Gisele Becker Gray to Lisette Owens, $607,000.

Croton Dr., 922-Julia T. Petrillo to Adele Helen Coble and Timothy Andrew Elfrink, $615,000.

Emerald Dr., 1100-Mark S. and Micki L. Bowman to William Thomas and Shana E. Anglin, $994,000.

Neal Dr., 832-Michael D. and Artemis S. Davey to Vincent H. and Anne M. Torza, $805,000.

Priscilla Lane, 924-Rajesh Rajadhyaksha and Martha Beckford to Margaret P. and Charles Bris Bois III, $850,000.

Wingfield Pl., 8104-Brett Ryan Lesser to Jennifer Ann Roberson, $459,000.

GREAT FALLS AREA

Chesapeake Dr., 414-Ellen J. and Thomas B. McKneely to Sheng Zhao and Lingli Peng, $1.02 million.

Eaton Park Rd., 9100-Karen V. Simons to Gopal V. Raja and Deborah R. Zurielle, $1.35 million.

Harriman St., 1018-James P. and Linda Helmlinger to Jason W. Rhodes and Anita C. West, $850,000.

Park Royal Dr., 10010-Daniel Warren and Rasmiyya Bayramova Houston to Robert and Geraldine Henrich Koenis, $1.25 million.

Spring Hollow Lane, 10107-Nidal Y. Eses to Robert J. and Yixuan Zhai Brown, $986,000.

Walker Rd., 912-Laura Stewart Lorence to Xuan D. Mai, $758,500.

HERNDON AREA

Alton Sq., 12919, No. 108-Venugopal Ravva to Erich Joseph Wendel, $223,000.

Arnsley Ct., 12537-Patricia R. Bowdish to Sharif Abdalla and Christina Cunningham Ghazzawi, $599,500.

Barker Hill Rd., 907-Silvio and Lesley A. Pappalardo to Andrew Carl and Melvis Hanson, $615,000.

Brass Harness Ct., 13600-Gregory F. and Denise M. Benedict to Lael and Brandan Wilburn Herbert, $680,000.

Burwick Dr., 1115-Quiren and Yuyuan Lu to Emma Jane Sutherland and Jack Bradley Jarrett III, $410,000.

Centre Park Cir., 12953, No. 114-Shih Wei and Selma Kraft to Sharath Chandra Garlapati, $300,500.

Cliveden St., 12339-Joseph Seifner IV and Alicia Epstein to Hugo Alarcon and Sandra Sujey Flores, $550,000.

Copper Ridge Dr., 13511-Xiang Yin and Lingling Cui to Scott and Allison May, $715,000.

Dower House Dr., 3019-Helen L. Leroy to Abhay Kumar Gupta and Richa Varshney, $640,000.

Fall Pl., 700-Kuldeep S. and Arvinder K. Grover to Anibal Aguirre Murcia and Jose Arturo Melendez, $430,000.

Florida Ave., 523, No. 101-Hyun Sook Lee to Antonio Rivera Mercado and Patricia Maena Lara Andrades, $198,000.

Fortnightly Blvd., 121-Kenneth Porter to Gary and Aldona Robbins, $585,000.

Frog Hollow Ct., 13103-Young and Ka Eun Kim to Francis Forson and Dora Cudjoe, $699,000.

Grant St., 804-Chad and Emily C. Garman to Christopher A. and Emily A. Franzonello, $441,000.

Herndon Woods Ct., 705-Timothy J. Cannon to Sam Vanderhoek and Melissa C. Zilke, $407,900.

Horsepen Woods Lane, 13345-Sean Chenghsien Chung and Anita Tsochun Wang to Eyor Alemayehu, $845,000.

Ladybank Lane, 13193-Manuel and Aida P. Villar to Jordan Franklin and Sara Blickley Owens, $680,000.

Marcey Creek Rd., 13060-Kathryn S. Webber to Garrett Hume and Taylor McDonald, $325,000.

Monroe St., 1102-A-Alice Alexandra Macmurchie to Tran Tiffany Lan Nguyen and Nicholas Bargovic, $832,500.

Poener Pl., 13242-Abdel Ougnou to Edwin E. Murcia, $274,999.

Rock Chapel Rd., 1301-Constance E. Defrance to Bradley Bennett Jenkins and Patrice Humpherys, $540,000.

Sadlers Wells Dr., 1412-Jennifer A. and Cesar L. Tomeldan to Emily T. Eckert and Julia L. Zenger, $485,000.

Scranton Ct., 12805-Ann Emmons Yost to Anthony C. and Van B. Lieu, $500,000.

Spofford Rd., 13386, No. 104-Rama Sundari to Bhargav Reddy Vempalli and Shilpa Reddy Guduru, $307,000.

Tallyrand Ct., 2501-Robert L. Pelto and Fetneh H. Schacht to Ramasubramanian Subbaraman and Prabha Sivasubramanian Parvathavardhini, $822,000.

Trossack Rd., 12011-Justin P. and Natalie Campbell to Claire Marie and Andrew Ignatius Guernsey, $487,500.

Whitworth Ct., 1124-Gina L. Hall and Cecille L. Baiardo to Eyayu Ayalew and Tiblet Teshome, $380,000.

HUNTINGTON AREA

Albemarle Dr., 2702-Meghan B. Dubea to Erik W. and Michele I. Rettig, $471,000.

Medallion Ct., 5688-Patrick R. and Virginia W. Ramsey to Robert Oudemans, $425,000.

Mount Eagle Dr., 5901, No. 1011-Virginia R. Nickich to Sue Ann Morgan, $290,000.

Mount Eagle Dr., 5904, No. 107-United Postmasters and Managers of America to Francis T. Wheeler III and Diane St. Germain, $669,000.

Tremont Dr., 5708-Kevin A. and Celine C. Meek to Kathleen Shepherd and Evan Michael St. John, $524,500.

HYBLA VALLEY AREA

Doctor Craik Ct., 8241-Mark and Heather K. Sotallaro to Annabel Georgina Monroe, $475,000.

Lamp Post Lane, 6821-Brian K. and Stacey S. Bruen to Tanya Rochelle Rodman and Amy Lynne Gilbert, $575,000.

Old Quarry Terr., 4000-Michael and Melanie Ochs to Matthew Steven Langhan, $588,000.

Sherwood Hall Lane, 2410-Juan F. and Haydis Chicas to Patrick and Meredith Jors, $805,000.

LINCOLNIA AREA

Callcott Way, 5714, No. B-Omar A. Garada and Nevine T. Nabhan to Fulvia E. and Amanda M. Barillas, $445,000.

Crestwood Dr., 6200-Vermeer Group Corp. to Jose G. Chavez Caballero and Leslie Chavez, $435,000.

Grafton St., 4928-Department of Housing and Urban Development to Brook Belete and Adey Mengistu, $645,000.

Jupiter Hills Cir., 6614, No. C-Kyung Ah Chang to Jordan A. Barrack, $240,000.

Sand Wedge Ct., 6559-Marcus Lee and Sarah Malone to Rashed and Elizabeth Judith Aboudan, $475,000.

Yosemite Dr., 6311-Bryan Vicente and Jennie Lyn Gayoso Rull to Erci Christine Stern, $520,000.

LORTON AREA

Cardinal Forest Lane, 9224, No. E-Jeanne E. and Andre K. Briscoe to Fahim Farhat, $252,500.

Corder Lane, 6804-Dennis John Kappeler to Thomas A. and Mandi S. Gabriele, $820,500.

Flowering Dogwood Lane, 8762-Susan Borrelli to Nathan C. and Rondeesha L. Brewer, $810,000.

Horseshoe Cottage Cir., 8038-Cheng Yu and Victoria C. Huang to Amgalan Dugree, $480,000.

Middle Ruddings Dr., 8348-Michael J. and Melissa L. Cerami to Kacee Jossis and Floreen Jeanette Johnson, $615,000.

Saluda Ct., 9506-Jose F. Oseguera Garcia and Exsomina Alvarado Flores to Kenneth Adam Stixrud, $347,000.

Summerhill Ct., 7637-Roger A. and Susan M. Barker to Phu Q. and Quoc Trung Ly, $465,000.

MCLEAN AREA

Baldwin Dr., 1808-Patience Ann Alexander and estate of M. Patience Kostrzewsky to Wesley Edward and Heather E. Dickens Pendergist, $845,000.

Brook Rd., 8415-Lynn M. Sasso and estate of Mario Peter Sasso to Timothy Stewart and Jennifer Elizabeth Webb, $1.04 million.

Clinton Pl., 821-Walter Kenneth and Lori L. Wiseman to Derrick P. and Amy B. Swaak, $1.85 million.

Crestwood Heights Dr., 8220, No. 712-Majid Oskooi to Xiaoyu Wang, $905,000.

Dead Run Dr., 1025-Eric H. Males to Suraj K. and Shehanaz Janardhanan, $1.1 million.

Emerson Ave., 1510-Margaret E. Evans and Roger S. Ney to Zhongyu Wang and Zhe Li, $1.3 million.

Fleetwood Rd., 6800, No. 1105-Richard and Mary Duchateau to Kadhim H. Al Waeli, $276,000.

Great Falls St., 1823-Jay and Amita Mahajan to Jai Neal and Zdenka Filipova Gupta, $1.5 million.

Greensboro Dr., 8350, No. 912-Mina Ebrahimi to Paula Encarnacao, $650,000.

Highwood Dr., 1520-Marjorie Anne Billington and Susan Billington Harper to Gary and Rachel Yingling, $1 million.

International Dr., 1641, No. 407-Melinda F. O’Leary to Lilian Villarroel, $489,000.

Kilcullen Dr., 6217-Donald F. and Elizabeth S. Larson to Andrew and Angela Coats, $1.61 million.

Lewinsville Rd., 8003-Richard Lewis Spees Jr. to Robert C. and Keely P. Moore, $850,000.

Lumsden St., 6809-Kul Homes and Investment Corp. to Tianyi Liu and Xiao Luo, $1.72 million.

McLean Dr., 6675-Jamie R. and Thomas E. Clancy to Baofeng Zhang, $780,000.

Old Meadow Rd., 1808, No. 916-Peter L. and Steven D. Sargent to Manish and Monika Ganotra, $219,900.

Spring Gate Dr., 1521, No. 10212-Dori D. Kim to Richard and Marianne Fogelson, $417,500.

Towlston Rd., 952-Kambiz Yazdani and Neda N. Zarraby to Barry and Bambi Landew, $2.9 million.

Tremayne Pl., 7721, No. 212-Richard P. Prichard to Kalyani Rodrigo, $420,000.

Waggaman Cir., 1466-David R. Mayo and Ione C. Auston to Christopher R. and Marissa M. Walter, $1.25 million.

MOUNT VERNON AREA

Ackley St., 8203-Purnella E. Norman to Kathleen M. Mullin, $435,000.

Central Park Cir., 7916-Abdul Haseeb Arain to Fazal E. Subhan and Maria Butt, $375,000.

Claremont Woods Dr., 8238-Juan J. Diaz Villegas and Cristina J. Diaz to Ali Naeem and Hina Shahid, $335,000.

Diablo Ct., 8461-Oscar Sorto to Shahid Hussain Elahi and Bilal Khan, $300,500.

Fernlake Ct., 8164-Charles A. Hodges to Noor Ullah, $292,000.

Laramie Pl., 3801, No. 121A-Jorge and Luz Guzman Alvarez to Daniela Bejarano Ardaya, $133,000.

Macklin Ct., 9412-Jerry and Linse S. Wood to Lauren E. Sheehy, $1.07 million.

McNair Dr., 9118-James Alexandre Wilson to Jason Michael Oakley and Alexandria Christina Murphy, $550,000.

Quisenberry Dr., 3909-Michael Joshua and Colleen Elizabeth Platek to James Andrew and Melissa Ray Eaton Burkart, $624,500.

Shannons Green Way, 3773-Heather A. Bakula to Michael N. Halley, $424,950.

Valley Forge Dr., 8901-Jaren and Ellen Starnes to Angel M. and Yvonne Galinanes, $505,000.

Walutes Cir., 8666-Beverly C. Taylor Jenkins to Huy Chan Truong, $180,000.

NORTH SPRINGFIELD AREA

Clifton St., 5304-Plamen and Aneliya Georgieva to Griselda G. Fernandez, $525,000.

Easton Dr., 5206-Soan Siew Loh to Andy Tran and Hiep Truong Ly, $370,000.

Ivor St., 5514-Robert E. and Rotha H. Frye to Van Khanh Luong and Thi Kim Ngoc Vo, $455,000.

Long Pine Dr., 7603-John D. and Geneva P. Pope to Matthew Dale and Jillian Kim Kasowski, $555,000.

Moultrie Rd., 5405-Donzelle and Marina Fay Davis to Ha Thi Kim Lieu and Thi Ha Thanh Tran, $495,000.

OAKTON AREA

Alliwells Ct., 10681-Richard L. Britton to David M. and Jeanette I. Schnier, $1.28 million.

Blenheim Dr., 11000-Arthur G. and Magaly M. Rivas Wyatt to Michael E. Burgess, $725,000.

Chipnowak Ct., 3089-James A. and Nicole R. Van Horn to Yves T. and Dalliss M. Fuhrmann, $900,000.

Jermantown Rd., 2817, No. 112-Matthew T. Shifflett and Jean S. Landolt to William Jesse Armiger IV, $298,000.

Oakleigh Lane, 2995-Alina N. Solodchikova to Bryan John and Cristy Marie Coffey, $500,500.

Paddock Wood Ct., 2949-Margaret A. Owens to Kyung Ho Park and Eun Hye Jeong, $475,000.

Saddlestone Ct., 3322-Marlene S. Hammond to Adis and Jennifer Nelson Saracevic, $808,000.

Tradewind Ct., 11004-Willow Creek Estates Corp. to Todd Raymond and Jenny Lynn Hammond, $1.75 million.

Whimbrell Ct., 3110-James Richard and Andrea Marti Dufort to Fredrick and Latina S. Okonneh, $2 million.

RESTON AREA

Bachan Ct., 1650-Suzanne L. Koehnke to James Louis Krenzke, $520,000.

Bayard Dr., 12609-Ranveer S. and Madhu K. Rathore to Travis N. Tourn and Leakhena Sreng, $695,000.

Boathouse Ct., 11164-Alisha A. Poland to Susan Lindquist Miller, $423,000.

Bugle Lane, 2404-Brent R. Wunderlich and Ashley A. Murr to Joanna Skinner and Ronald Anthony Pollard, $726,000.

Castle Rock Sq., 2210, No. 11C-Venkata H. and Padmaja Maganti to Jose A. Moreno, $208,000.

Chapel Cross Way, 11610-Michael T. and Jana B. Hoeker to Donna L. Elder, $661,000.

Chimney House Rd., 1676-Jason M. Thomas and Gabriella Levi to Michael T. and Susan A. Ryan, $640,000.

Coleraine Ct., 12345-Sheng Yong Pan and Li Wang to Robert F. and Joann Hallahan, $559,000.

Freetown Ct., 2308, No. 12-Roberto Cruz Rodriguez and Iris Miriam Ruiz to Eric Lien, $207,000.

Glencourse Lane, 2150-Adrian Popescu to Brett and Victoria Levinson, $490,000.

Gunsmith Sq., 2242-Hugo C. and Anthony Rex Ennis to Kevin P. Christiansen, $422,550.

Headlands Cir., 2055-Jasenko and Berina Alagic to Austin Jon Amaya and Suzanne Amaya Platt, $427,300.

Hollow Timber Ct., 11423-Henrik Johan Von Knorring to Amr A. Abou Khatwa, $588,000.

Karbon Hill Ct., 11717-C-Dale Matthew Kasey II to Shannon E. Krueger, $260,000.

Lamplighter Way, 1266-Helmut Grohschaedl and Cordula Neukirchner to Agnes Szente, $845,000.

Market St., 12000, No. 318-Scott J. Medeiros to Kristin E. Isabelli and Gerard H. Cummings, $381,490.

Market St., 12001, No. 466-Gregory Christopher and Nina E. Hull to Joseph A. and Judith A. Ruekberg, $510,000.

Newport Spring Ct., 1405-Kathryn Dehnbostel to James Harold Allen, $499,950.

North Shore Dr., 11797-Steven L. and Nan T. Ernst to Dylan Harrigan Lederle Ensign and Monica Chiu, $545,000.

Olde English Dr., 11709, No. A-Travelle Seabrook to Abhishek Chandra Kishor Saxena, $294,000.

Point Dr. N., 1509, No. 6-0102-Tony L. and Kathleen M. Baldwin to Bradley Josh Lanier, $299,900.

Poplar Grove Dr., 1651-John Porter to Jake D. Nahorniak and Alycia M. Serikstad, $390,000.

Roland Clarke Pl., 1979-Reston Valley Corp. to Said Mansor, Said Hasibullah, Said Mustafa and Said Omer Sadat, $827,100.

Silver Fox Lane, 2422-Mark W. Goralski and Beth Ann Flaherty to Trevor Marcus and Kristen Cambron Beebe Lantzy, $725,000.

Springwood Dr., 2224, No. 111A-Melissa Coughlin to Alyssa C. Scott, $265,000.

Sundance Dr., 1755-Jonathan M. and Kimberly K. Douglas to Kenneth Logan Rader, $395,000.

Sunset Hills Rd., 11800, No. 1117-Erik Pena and Jennifer Arden to Angel David Camuy Jr., $415,000.

Timberhead Lane, 11107-Shelley A. Ferguson to Stephen and Angie Iannucci, $610,000.

Trumbull Way, 12079-Pamela R. Sauer to Rick Khosla, $595,200.

Wainwright Dr., 1705-Andrew Arash Taherzadeh and Azin Entezam to Nicholas Gary Granger, $415,000.

Waterhaven Ct., 11516-Batool P. Hazrati to Jennifer Y. and Richard Pan, $665,000.

Wedgewood Manor Way, 1320-Lauren E. Vives and Aleix Vives Masdeu to Christopher P. and Sheryl E. Gatz, $585,000.

Winter Corn Lane, 10803-Matthew J. and Melina A. Rzonca to Matthew Christopher Summers and Michelle Rueffer Bond, $595,000.

SEVEN CORNERS AREA

Crosswoods Dr., 6357-Danny E. Kowalski and Alexandra Meighan to Suzanne B. Bond, $850,000.

Manchester St. S., 3101, No. 119-Cledis S. Lazo and Jorge L. Flores Bermudez to Younes Saghar, $180,000.

Waterway Dr., 6359-George H. and Phyllis G. Cohen to Reid Gabriel and Meredith Voss, $1.4 million.

SPRINGFIELD AREA

Applecross Lane, 8823-James Canfield and Donna N. King to Richard A. and Kathleen D. Howard, $661,500.

Bowie Dr., 6436-George K. and Carol A. Hamilton to Kaitlyn Pham and Travis Nguyen, $615,000.

Calamo St., 7207-Andrew McIntyre and Julia Nicole Mason to William Collver, $485,000.

Cliffside Ct., 7803-Jodi M. and Michele R. Lasky to Rocco L. and Hannah E. Russo, $515,000.

Cuttermill Pl., 8805-Robert L. Carter and Leslie A. Marshall to Frank Garcia and Maria F. Gallegos Becerra, $557,000.

Donegal Lane, 7934-Rich Pocholski and Jennifer Zicko to David Anthony and Tracie Christine Spinale, $660,000.

Fargo St., 6610-Pamela A. Boyd and Deidra M. Scott to Melvi Gamboa and Maicor Becerra Veizaga, $441,000.

Golden Aspen Ct., 8422-Shing Bong and Amelia Chen to Mike and Yuri Wilda, $615,000.

Hampton Manor Pl., 7327-Ayla R. and Adam J. Levey to Hiwot Gebremedhin, $614,900.

Hibbling Ave., 6311-Marianne Rose Pender to Russell Ross, $491,000.

Michael Robert Dr., 6376-Robert Drive Corp. to Martin Hoang, $400,000.

Northanna Dr., 6434-James R. and Kasey A. Griffenhagen to Colin M. and Tran McKay, $545,000.

Oriole Ave., 7300-Vartan V. Vartanian and Renee Yengibaryan to Emma and Michael Andrew King, $780,000.

Powderbrook Lane, 8064-Tracie C. and David Spinale to George Kevin and Rebecca Marie Corey, $414,900.

Reservation Dr., 7400-Patrick J. and Alison J. Sherrill to David and Heather Page, $575,000.

Ridgeway Dr., 6681-Nancy E. Smith to Rachel Cavallaro, $544,000.

Saint George Ct., 7923-Virginia Sell Now Corp. to Bruce A. and Allison M. Stahl, $545,000.

Shotgun Ct., 9208-Joseph M. and James M. Kelly to McKeithen and Wan McCormick, $520,000.

Springfield Oaks Dr., 8475-Muhammad Suliman to Michael Ian Boyd, $426,000.

Tower Woods Dr., 7809-Gregory W. McKillop to Fekadu F. Beyene and Eden A. Bekele, $602,500.

Westmore Dr., 7503-Efemena Richard Odhomi and Christine Hust to Wajid Hussain, $490,000.

VIENNA AREA

Academy St., 8403-Theresa R. Vickery and estate of Thomas A. Ryan to John Vincent Cerri and Nicole Anne Deaner, $750,000.

Bellforest Ct., 2710, No. 211-Martha J. Schworm to Elaine Y. Xing and Jenny Z. Zhao, $290,000.

Brittenford Dr., 10246-Timothy D. and Wendy M. Messick to William J. and Susan F. Owens, $1.03 million.

Cedar Lane, 2339-Adrian and Helen C. Citino to Angela Garza and Michael A. Governale, $889,000.

Cottage St., 8521-Francisco Puebla to John S. and Jennifer Lee Redd, $700,000.

Drake St. SW, 1203-Glenn Howard and Carolyn Jo Hudson to Theodore Yantsides Jr. and Sara Olympia Lillian Shaffer, $605,000.

Fox Run Ct., 1726-Emmerika D. Mcarver to Christopher Maximilian and Lauren Karwoski Magee, $835,000.

Hillington Ct., 10182-Brian and Kathryn Reed to Romina Alessandra Benitez Aguero and Roman Jesus Jaime Tejada Gaspar, $1.06 million.

Jumper Ct., 1712-Teric W. and Jill S. Staton to Benjamin A. and Debra A. Newhall, $875,000.

Larkmeade Dr., 1719-Harold Joseph and Ty Du Kinder to Monalisa Pak and Daniel Conrad Archer, $867,000.

Madrillon Ct., 8176-Michael D. Olszak and Barbara Q. Velarde to Jeffrey J. and Christina Boss, $825,000.

Minerva Ct., 8527-Joseph L. and Kathleen M. Ferreira to Kassity and Tai Mai, $865,000.

Oak St. SW, 206-Todd J. Manchester and Mary V. Gorges to Joseph A. and Stefanie D. Petrucelli, $911,050.

Raleigh Hill Rd., 1704-Karen A. and Duane W. Layton to Gaurav Sarin and Neera Panchasra, $1.05 million.

Shepherdson Lane NE, 100-Christopher J. and Yu Yong Curry to Robert C. Fitzbag and Valerie Petitprez Horton, $725,000.

Tapawingo Rd. SW, 603-Evergreene Companies Corp. to Ankur Sharma and Harnoor Kaur Randhawa, $1.35 million.

White Pine Dr., 1601-G. Harris Custom Homes Corp. to Christopher Patrick and Tammy Marie Collins, $1.75 million.

WEST SPRINGFIELD AREA

Bayshire Rd., 5906, No. 176K-Angela Evans to Samantha R. Joyce, $242,000.

Burlington Pl., 6638-Rebecca Cho Turnbull Shafer to James K. and Alyson Toone Rogers, $373,000.

Carrleigh Pkwy., 7816-Michael F. and Melinda Denley Reidy to Stacey and Matthew McClain, $701,000.

English Ivy Ct., 6483-Charles H. McAdams to Genet Demisashi, $485,000.

Glen Oaks Ct., 6109-Nevin H. and Elaine J. Gibson to Seung Kil and Hae Young Lee, $600,000.

Jansen Dr., 7920-Rick and Klaudia Taylor to Eric and Srey Alfonso, $522,500.

Langbrook Rd., 8104-Flayo O. and Donna J. Kirk to Stephan Edward Moretti and Lisa Jill Vienna, $726,000.

Norview Ct., 6714-Edward M. and Lindsay M. Gutierrez to Kevin T. and Valerie N. Karow, $690,000.

Reynard Dr., 6814-Daniel Reynolds and estate of Edward Reynolds to Colleen Marie and Alexander Wadsworth Peacher, $610,000.

Rolling Woods Ct., 7871, No. 1405-Brian J. and Dennis J. McDonnell to Leon W. and Patricia A. Klud, $515,000.

Summer Grape Ct., 6637-Farhan and Sumaiyabegam Badshah to Sung Hung Chan and Tan Wan Cheung, $462,000.

Viola St., 7903-Rogelio E. and Un Hun Saplan to Jonathan George and Katherine Cofer Hanley, $674,900.

Westover Ct., 8516-Richard and Marion Sue Brumback to Maira A. Rosales and Alvaro Cespedes, $292,500.

Fairfax City

These sales data were recorded by the City of Fairfax Real Estate Assessment Office.

Bradwater St., 3980-Sam R. and Christine O. Fisher to Christopher Brandenburg and Caroline A. Maxfield, $467,500.

Cornell Rd., 3604-Brian K. and Carolyn S. Monzingo to David and Lindsay D. Rosa, $655,000.

Early Woodland Pl., 3557-Seung Deog Shin Ahn to Enrique Manuel and Karly Lucero, $1.28 million.

Jones St., 10719-Charles Mackey and Jessie Smyczek to Errol and Leigh Giles Brown, $538,000.

Morningside Ct., 10008-Allison Barbara and Mark S. Schaffenburg to John W. and Brenda M. Viets, $599,000.

Orchard Dr., 4204-Gerald J. and Jane G. Mettenburg to Andrea Jean and Michael Thomas Slawski, $892,500.

Richard Ave., 3731-Stanley W. and Damaris R. Tomajko to Andreas V. and Erin Gibson, $659,999.

Shelly Krasnow Lane, 9511-Frederic and Lea E. Ruiz Ramon to Nhi and Danny Truvan, $1.23 million.

West Dr., 10724, No. 204-Pedro and Erlinda Cunanan to Choong W. and Seon Soon Cheong, $202,000.

Falls Church

Among homes sold in Falls Church.

Broad St. W., 444, No. 213-Ronald K. and Christine D. Schmidt to Margaret Piccariello, $380,000.

Columbia St. E., 205-Carl R. and Kay J. Meyer to Jeffrey H. and Anna Wood, $1.65 million.

Great Falls St., 207-Rafael Marshall and Masae Tsukakoshi to Michael D. and Kendra Michele Toyryla, $843,000.

Lincoln Ave., 423-Douglas K. and Phyllis A. Fridrich to Leonard Gjoni and Erjona Prifti, $750,000.