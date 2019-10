Cygnet Dr., 6430-David Bishop Arnold III and Laura Elizabeth McKaskel to Samantha Miller, $675,000.

Paul Spring Rd., 2201-Lawrence Wu and Chun Ju Hsu to Cody B. Lanning and Evan P. Nelson, $831,000.

Sweetbriar Dr., 2227-Mahrya O’Connor and John Delaney to Robert A. Helvey, $405,000.

Wakefield Dr., 6631, No. 607-Christopher A. Belmonte to Carolyn L. Niblick and David M. Cox, $185,000.

10th St., 6417-Donna Garfield and estate 0f Ingrid K. Knighton to Aimee L. Storm, $734,900.

ALEXANDRIA-FRANCONIA AREA

Ashfield Rd., 5700-Pedro Jose Roman to Andrew and Jacquie Huynh Linenberg, $522,500.

Birkenhead Pl., 7001, No. D-Angel M. Otero to Christopher R. and Summer R. Billas, $360,000.

Castle Bar Lane, 5412-Stanley H. and Bonita S. Lillie to Jason A. and Jennifer Brown Russell, $695,000.

Coachleigh Way, 6502-Michaela K. and Gregory C. Smiley to Peter D. Sigur and Samantha L. Handler, $466,100.

Curtier Dr., 6027-A-Rebecca M. Wright Waddle to Deybi C. and Maria R. Prado, $235,000.

Eaton Pl., 4533-Katheryn E. Hanson to Matthew Ryan Sweeney and Corinne Michelle Chagnot, $478,000.

Fort Hill Dr., 3815-Debra J. Cope to Katelyn Elizabeth and John Bristol Earls, $860,000.

Gentle Lane, 6219-Judith D. Wood to Kirk Lawrence and Andrea M. Kissner, $681,000.

Haltwhistle Lane, 6622-Wayne Louis Dellibove and estate of Wayne Steven Dellibove to Haneda Latese Garner, $518,000.

High Meadow Rd., 5923-Philip and Teressa M. Ryan to Jess Ingison, $536,000.

Katelyn Ct., 6017-Jason C. and Christina M. Hubbard to Steven Edward Biebel, $596,000.

Lamoyne Ct., 7511-Joseph Michael and Deanna Flores to Barbara Ilene Matthews, $531,900.

Larrup Ct., 7283-Nyi Nyi to Peter C. and Cigdem Griffith, $395,000.

Mary Caroline Cir., 6947, No. C-Amy M. Smith to Andrew M. Larrier, $187,000.

Netties Lane, 6613-N-William E. and Jo Ann T. Herker to Magen Janise Newman and Edwin Rudolphe Pierre Louis, $335,000.

Old Carriage Dr., 6523-Joy L. Trimmer to Keith Matthew Bennett, $390,000.

Otley Dr., 5902-Joseph and Lisa Klewicki to Alison Madeline Stein and Dimitrios Nikolas Wiener, $550,000.

Renee St., 7407-Nelson Duane and Elizabeth W. Smith to Garthfield Emanuel and Crystal Annette Francis, $400,000.

Thackwell Way, 6600-E-Joseph and Diane Fread to Christine M. Hilliard, $320,000.

Virginia Hills Ave., 6512-David and Valerie Fortney to Edgar A. Martinez and Lucia E. Reyes Berrios, $430,000.

ANNANDALE AREA

Americana Dr., 4335, No. 204-Geoffrey F. and Carolyn S. Lawrence to Omar and Marlene Hurtado, $182,000.

Appleton Ct., 8623-Gregory Patrick and Azadeh Myra McCullough to Adam A. and Toni J. Albrich, $755,000.

Braddock Rd., 7412-Hien L. Phan to Arturo Fernandez, $660,000.

Bristow Dr., 4711-Juan Javier and Sarah Salazar to Claris Z. Canizalez Marroquin and Favio Sejas Sandoval, $562,000.

Daniels Ave., 4104, No. 5-Sandra Elizabeth Reyes to Margot Tambo Cespedes and Robert Cadima, $210,000.

Forest St., 8529-Gregory M. Croghan to Phuong Kim Phan, $760,000.

Herkimer St., 4902-Chol and Yong Ja Kang to Mehadi Hasan Mozumder and Lavina A. Chowdhury, $425,000.

Island Pl., 4408, No. 204-Jabeen Ghulam to Cindy Ta, $280,000.

Lincolnshire St., 3932-Mary Elaine Shawish to Abdullah A. Said, $520,000.

Miss Anne Lane, 8302-Kathleen Margaret Morris and Kenneth E. Fess to Jennifer and Aaron Clark Martin, $815,000.

Newcastle Dr., 7720-Kenneth and Beverly Logwood to Homero B. Dominguez Ruiz and Walfred H. Dominguez, $475,000.

Queen Elizabeth Blvd., 8716-Jason M. and Stephanie L. Radde to Justin and Kelly Wallace, $703,838.

Sleepy Hollow Rd., 4115-Paul M. and Kathleen C. Mathews to Christy and Matthew Seney, $705,000.

Walton Lane, 7600-Demaz Tep Baker to Rachel Tuyet Huynh, $650,000.

Windflower Lane, 9123-Nutan B. Chada and Vivek G. Kumar to Thomas and Mina Rhee, $700,000.

Woodburn Village Dr., 3334, No. 31-Reddy I. Ledezma and Roxana M. Antezana Montano to Gloria E. and Wilfredo Flores, $220,000.

BAILEYS CROSSROADS AREA

George Mason Dr. S., 3701, No. 1116N-Helen Tin to Joseph W. and Kristen Erika Rachinsky, $227,000.

George Mason Dr. S., 3705, No. 2604S-Carolyn L. Johnson to Rebeka Melber, $247,000.

Gordon St., 3549-Larry D. and Dung K. Tran Jayne to Tyler D. Eikenberry, $760,000.

Lakeview Dr., 6369-Sean D. Schrock and Sonja Fischer to Mary O’Donnell, $694,000.

Magnolia Lane, 5719-Sareeta Snow and David Jackson to George A. Skinarakis, $430,000.

Rio Dr., 3245, No. 414-Heather L. Mackintosh to Alfred West Cheadle, $159,900.

Seminary Rd., 5505, No. 1207N-Shason E. Yavari to Nalut Sangtakraw, $198,000.

Seminary Rd., 5573, No. 313-L. Zane Gill to Christine Shely, $320,000.

BURKE AREA

Andromeda Dr., 9089-Thomas Alexander and Deborah Ann Gibson to Kevin Edward and Erica Lynnelle Geiser, $549,900.

Bromyard Ct., 5422-Brian L. and Jennifer McCarthy to Lisa M. McWhirter, $492,500.

Cherry Oak Ct., 9506-Sara M. and Nelson A. Rodriguez to Maria C. Cruz and Gustavo V. Deza, $440,000.

Erman St., 6217-Michael Patrick Rausch and estate of John W. Rausch to Elizabeth and Wyatt Poist, $560,000.

Kendrick Lane, 5527-Elsa Marou Little to Anette Santos and Jommel Regalado, $419,000.

Mainsail Dr., 9307-Sulaiha Mastan and Louis Eugene Riggs to Zinia Rahman, $690,000.

Oak Bucket Ct., 5814-Eric Woynaroski to Lashawn Delores Brown, $420,000.

Oakland Park Dr., 5821-Fred A. and Susan K. Gerow to Erik Scott and Lauren C. Fisher, $705,000.

Raintree Rd., 9400-Matthew P. Armstrong and Melissa R. Dobbs to Gustavo E. Bonany and Leni B. Perales Gonzalez, $958,000.

Schoolcraft Lane, 9141-Balbir Bhuller to Henok Worku and Rahel Sertse, $500,000.

Steamboat Landing Lane, 10357-Mark E. Tillman and Sallie Judith Young to Polly and Ryan C. Fassnacht, $695,000.

Tinsmith Lane, 9612-Lee Y. Mason to Esteban and Marlen Navar, $670,000.

Vernons Oak Ct., 5903-Cynthia V. Ryman and the estate of Bobbie J. Vann to Lynne A. and John Michael A. Paraiso, $480,000.

Wilmington Dr., 6321-Robert J. and Louise M. Van Hooser to Robert P. Draim and Geraldine L. Johnson, $900,000.

CENTREVILLE AREA

Ashcomb Ct., 5402-Rosa and Marijan Bankovic to Jainy Vakharia and Parth Pathak, $680,000.

Baton Rouge Ct., 13925-Jose A. and Flora Mendez to Haeki Song and Joo Young Pack, $420,000.

Brittney Elyse Cir., 5136-H-Kristine Victoria M. and William Choi to Rajesh Vijay Kumar Nawab, $285,000.

Cider Barrel Cir., 6304-Bruce Dean and Gina M. Dickinson to Joseph John Patrick and Megan Showell Roberts, $435,000.

Confederate Ridge Lane, 6913-Tea K. Yoo to Willans I. Delgadillo and Kathrine T. Drake, $535,000.

Cranoke St., 14840-Edward Reginald and Patricia Heath Haddock to Jesus Manuel and Alexandra Leigh Zamarripa, $500,000.

Deviar Dr., 13935-Ross D. Hasson II to Elener G. Erney, $290,000.

Generals Ct., 6367-Joshua M. and Janelle A. Mihoc to Hipendra Ghimire and Ambika Odari, $367,000.

Green Park Way, 14796-Tesion Michael to Hilda Pacheco Ramirez and Ronald Bryan Milam, $315,000.

Hartwood Lane, 6817-Steven A. Sepulveda to Adam M. and Laurence C. Bray, $734,900.

Hunting Path Pl., 14815-Jin K. and David S. Kang to Adam G. and Valerie K. Barr, $639,900.

Laura Ratcliff Ct., 13831-Peggy and Megan E. Estes to Soufiane and Gina Jarid, $374,900.

Martins Brandon Way, 6222-David W. and Kathryn A. Treat to Thomas Paul and Lindsay Michelle Andriko, $644,000.

Musket Ball Dr., 6312-Nisha and Shibcharan S. Othi to Romeo Malabanan and Kathryn Q. Narvaez, $449,000.

Pelhams Trce., 6629-Kathleen A. Sanders to Milosz and Eleni Brucki, $750,000.

Raina Dr., 6047-Ray A. and Holly H. Toups to Hytham El Borhamy and Asmaa Eldahshory, $402,000.

Rock Forest Ct., 5842-Lorriz Anne A. Yi to Maureen Howard, $350,000.

Rydell Rd., 14801, No. 204-Antonnie Domino and Angela Marie Trammell to Naqib and Anita Dehkan, $230,000.

Sawteeth Way, 14007-Saurav Prasad and Saloni Chandra to Philip Min and Christina Hae Lee, $520,000.

Southwarke Pl., 14716-Bruce and Mary L. Demarco Roland to Adill and Azmar Eltayb, $325,000.

Stonepath Cir., 6178-Eleni K. Brucki and Helen G. Kakissis to Rula Khoury, $395,000.

Truitt Farm Dr., 14739-James and Terri M. Burling to Timothy D. and Yvonne P. Gleason, $435,000.

Watery Mountain Ct., 14337-Diane Christensen to James Stephen Brent and Tamiko Biason Acuna, $315,000.

Wood Rock Way, 14006-Rafael W. and Maria C. Rosa to Robert Taek Yang and Shaine Chung, $630,000.

CHANTILLY AREA

Bordolino Dr., 4228-Edreece A. Azimi Ghomi to Laura Carmichael, $240,000.

Cabernet Ct., 13807-Kevin Jon F. Figuracion to Vy Khang Vinh Nguyen and Don Trung O’Rourke, $296,500.

Ellendale Dr., 13603-Mauricio and Lorena Argandona to Marleny Howard, $520,000.

Lightfoot St., 3840, No. 249-Bernard Jamar Haynes to Eunjoo Ko Kim, $290,000.

Point Pleasant Dr., 13466-Michael J. and Kathleen M. Morgan to Manoj Khadka and Sabina Sharma Thapaliya, $711,000.

Roger Mack Ct., 13609-Philip B. and Colleen M. Kavits to Rohit Jain and Aditi Gupta, $755,500.

Spring Run Ct., 4044-Amber Lockhart Jacks to Yubaraj and Sadikchha Budhathoki, $216,000.

CLIFTON AREA

Laurel Rock Ct., 13840-Robert Leslie and Vicki Portley to Chau Thi Ho, $752,000.

Orchard Dr., 13547-Muwafaq Mohammed Ali to John Paul Lavinus IV, $254,000.

Springstone Dr., 13702-Roy and Teresa Hinton to Pushih Daniel Chen and Yangching Sunny Wu, $699,900.

Wildflower Lane, 13624-Douglas J. and Jessica Marie Dowden to Hernan A. and Carolina S. Trigo, $395,000.

FAIRFAX CITY AREA

Aristotle Dr., 11307, No. 2-202-John A. Stanfield to Elizabeth Mary Sigurdson, $245,000.

Aristotle Dr., 11355, No. 8-210-Leo Leon and Joyce Marguerite Schargorodski to Raven T. and Bruce Lee, $325,000.

Bailey Lane, 9263-William O. and Dona M. Thewes to Andrew Chongin and Joy Young Kim, $580,000.

Beacon Grove Cir., 4463A-Schiff Properties Corp. to Howard L. and Juanita Kelly, $381,000.

Braeburn Dr., 4310-Paul K. Duvall to Doosik Lee and Jumsim Ann, $559,900.

Bulova Lane, 11317-Vladimir Krayushkin and Valeriya Avdoshina to Qizheng Bao and Xin Lin, $760,000.

Carterwood Dr., 4708-John B. and Julie D. Sartore to Daniel S. and Casey Stein Rooney, $700,000.

Chapel Hill Terr., 9231-Ernest J. and Amie P. Mannino to Stephanos N. Tongelidis and Kimberly Boberman, $767,500.

Courtley Ct., 9104-Brian Scott and Tara Ann Kelly to Andrew G. and Sarah Maris Martin Curtis, $780,000.

Dundalk St., 10103-James N. and Lorena C. Rowe to Anh Nam Tran and Anh Nguyen Phung, $590,000.

Fair Stone Dr., 4439, No. 201-Thomas Richard and Gladys Fattori to Jennifer A. Specht, $286,000.

Fairfield House Dr., 12237, No. 309A-Rosenda A. Aguilera and Byron Kassing to Soo Hyeon Lee and Hyun Taek Jung, $325,000.

Fountainside Lane, 4132, No. 303-Jin Il Kim to Akanksha Sood, $328,000.

Garden Grove Cir., 12104, No. 401-Megan McCarthy and Danielle McCarthy Gladis to Zhe Wu and Yamei Wang, $355,000.

Glen Alden Rd., 11971-La El Stefan Herbert to Natalia K. Hoy and Patrick C. Daris, $456,000.

Green Leaf Ct., 12105, No. 78-Pravin K. Ganesh to Dong Yoon Lee, $245,000.

Helm Ct., 5402-Joseph W. Lilly and Ikuko Toshima to Cody and Ana Elisa Buchanan, $449,500.

Hunt Rd., 4052-Elan T. and Alicia S. Freedy to Laura Ann and Alan Hoyt Coverstone, $900,000.

John Ayres Dr., 10632-Eric Ryan and Maria Theresa Little to Brandon T. and Jessica J. Burrell, $600,000.

Kings Crown Ct., 9725-Lisa Balogh to Sunduck Park, $270,000.

Kingsbridge Dr., 9704, No. 204-Cyndi E. Rowan to Otis Clark III, $208,000.

Lee Hwy., 9028-Michael J. Markowicz to Megan P. Gisonda and Yossef Mendelssohn, $745,000.

Lindenbrook St., 9697-Richard Napoleon and Michael Ferol Parrell to Delwyn Clyde Molina, $495,000.

Marcum Ct., 12673-Peter Richard and Kathy Lee Manzo to James Chow and Marci Bour, $530,000.

Middleton Lane, 12802-Gregory P. and Kayla A. Allen to Matthew and Amanda Chaiko, $505,000.

Misty Glen Lane, 13114-Kevin E. and Melissa H. Patterson to Eunkyung Kim and Jongsu Baek, $485,000.

Moylan Lane, 4407-Jaclyn E. and Sarah A. Rose to Harry G. and Tonya L. Evans, $549,900.

Oakcrest Ct., 10831-Farid and Hamza Simrick to Bethany and Kevin Anderson, $742,000.

Ox Hill Rd., 12241-James J. and Kathleen R. Consagra to Ryan Michael and Natalie Rainforth Poteet, $712,000.

Penderwood Dr., 3774-Eun Young Kang to Manasi and Prakash B. Shitut, $950,000.

Pheasant Ridge Rd., 5029-Christopher Maher to Louis M. Lombardi, $697,500.

Poplar Tree Rd., 13108-Susan Hicks to Justin J. and Ellen B. Choo, $665,000.

Prosperity Ave., 2665, No. 330-Susan J. Kim Kong to Michael Sciuto, $479,950.

Rittenhouse Cir., 2952-Hammad Sajjad and Zuneera Hammad Lodhi to Ana Maria Falquez Doyen and Justin R. Wilkerson, $570,000.

Saint Marks Pl., 9305-Steven T. Zinn to Marshall D. McEwan and Marilyn Gessabella Vivanco, $765,000.

Shari Dr., 9207-Nazreth Leakemariam to Eugene N. and Lourdes E. Burdick, $735,000.

Sleepy Lake Dr., 4282-John Colston to Keenan Patrick O’Neill, $471,000.

Strong Ct., 12362-Frank R. and Constance M. Eichenlaub to Mary Ann Madden, $301,000.

Talking Rock Dr., 3035-Patrick J. and Joan F. Ray to William H. and Lindsay Baksi, $450,000.

Timber Oak Trail, 4050-William D. and Melanie Broadwell to Ban H. Al Sunboli and Thair Al Ameri, $578,000.

Valley Ridge Cir., 11766-Uk Hui Kim Oh to Amir R. Azadi and Samira Najafi, $557,000.

Washington Brice Rd., 12314-Marc T. and Erica R. Vass to Joseph G. and Doris I. Sexton, $650,000.

Wheeled Caisson Sq., 4270-Erik Broch and Marissa Elizabeth Lawson to Joseph Henry Coogan, $440,000.

Wycliff Lane, 4919-David A. and Vicki L. Carsten to Allan H. and Donna L. Gilbertson, $570,000.

FAIRFAX STATION AREA

Canterberry Rd., 10658-John Lightfoot and Kristine B. Sellers to Imran Ahmed and Andleeb Rehman Mahmood, $855,000.

Foxhall Terr., 8725-Thomas J. Watchko to John Michael and Kathleen Ann Gleason, $664,000.

Little Ox Rd., 6518-Steven D. Clark and Andrea J. Baker to Nisar A. and Adila M. Qayoom, $685,000.

Park Cir. S., 9752-Jeroen Verkerk and Kristin K. May to Jared and Heather Leigh Wolfe, $869,950.

Thorn Bush Dr., 9728-J. Donald and Elizabeth T. Bradsher to Robert Thomas and Michelle Kirk Tobin, $1.08 million.

Windermere Lane, 10824-Bruce and Wanda Smith to Sirus Bakhitar, $1.14 million.

FALLS CHURCH AREA

Annandale Rd., 3108-Jorge A. and Zoila Marina Alas to Ana C. Tolentino, $380,000.

Camp Alger Ave., 7119-Thomas M. and Jane C. Torok to Michele Coffman, $529,000.

Cleave Dr., 2908-Allen R. and Aileen A. Davis to Matthew Bocknek and Lucy C. Stein, $750,000.

Farragut Ave., 6816-Philip Joseph and Heather Michelle Teplitz to Brenden and Sharlina Hussain Morgan, $580,000.

Graham Rd., 3011-Ri Xiong Dong and Xue Fang Tan to Charles Anthony Teague, $550,000.

Holly Hill Dr., 3220-Aroldo Valle and Joe Alvaro Valle Luna to John V. and Elizabeth Ray, $508,000.

Lawrence Dr., 2915-Oren S. and Kimberly Ganz to Adam and Sarah Gotts, $670,000.

Montauk Ct., 2902-Christopher C. Miller and Janet L. Miles to Kevin Q. Duong and Smantha Courtney Richardson Casey, $587,000.

Nicosh Cir., 3003, No. 3306-Amy A. Bowman and Thomas Knott to Margaret Collins, $300,000.

Pine Spring Rd., 3007-Kurt R. and Janet Reiss Johnson to Kay Malone Quillen, $750,000.

Siesta Dr., 3407-Kenneth McDonald to Raymond William and Laura Bennett, $540,000.

Tyler Ave., 7301-Helen Moriarty to Lara Rajic, $457,000.

FALLS CHURCH-PIMMIT AREA

Anderson Rd., 1745-Donna T. Ferguson to Wendy Wu, $790,000.

Chadlington Rd., 2353-Diane J. Reich to Michael Dandalides and Roula Saleem, $1.12 million.

Hopewood Dr., 2040-Estate of Donald K. Kanes to Daxin Chen and Yu Tang, $735,000.

Kings Mill Ct., 2135-Robert H. Murray IV to Yun Ping Chang and Jonathan Adams, $673,000.

Norsham Lane, 7708-Edward E. and Eva E. Leppo Hochard to Simon Xuan and Yin Du, $420,600.

Pimmit Dr., 2311, No. 315-Michael Kazemi to Joseph S. and Elke H. Gordon, $240,000.

Tillman Dr., 7422-Thomas J. Rygiel and estate of Raymond J. Rygiel to Paul A. Kim, $550,000.

Ware Rd., 1845-Jody J. Brewster to Chao Wu, $570,000.

FORT BELVOIR AREA

Stone Inlet Dr., 7021-Kyriacos Stavros and Stephen F. Kolas to Hardy Vieux and Bridget J. Van Buren, $655,000.

FORT HUNT AREA

Battery Rd., 8925-Lorraine C. Oerth to Alexander and Jammie S. Gonzalez, $605,000.

Croton Dr., 1001-Scott Geter and Christine Kiely Wilkerson to Bridget Kathleen Kerlick and Andrew Spencer Roach, $886,000.

Fairfax Rd., 8013-Sharon M. Rollins to Tsong Ming and Gwey Yeh, $375,000.

Oakbrooke Ave., 1300-George A. and Barbara E. Jansen to Nicholas and Jennifer Smetana, $643,000.

Riverside Rd., 8218-Stephen F. and Jennifer S. Ours to Douglas F. McCobb Jr., $735,000.

Winthrop Dr., 8805-Daniel Keith Boice to Kevin B. Fricka and Melissa Nahser, $1.39 million.

GREAT FALLS AREA

Beach Mill Rd., 10610-Peter and Mandi Bearsch to Christopher J. and Natalie H. Prokop, $1.65 million.

Club View Dr., 322-Michael S. and June C. Beyer to Luke and Danielle Gladis, $885,000.

Falls Manors Ct., 903-Michael and Suzanne Griggs to Ritu M. John, $1.35 million.

Monticello Dr., 10833-Victor and Ajla Gurda Elian to Edwin John Andrews, $584,000.

Patrician Woods Ct., 10507-Jack W. and Jan S. Clark to Giovanny P. Garcia and Carolina M. Donoso, $1.32 million.

Runaway Lane, 10614-Matthew B. and Neil D. Campbell to Amirhossein Fatehi Sr. and Neda Habibi Tasooji, $760,000.

Springvale Rd., 1040-Robert and Mary McCormick to James and Kelly Faddis, $1.25 million.

Weant Dr., 9204-Paul C. Gressling and Betty A. Webb to Richard Patrick Liming and Feng Yi Chen, $837,500.

HERNDON AREA

Alton Sq., 12919, No. 202-Janis J. Sanders to Jung Kwon Kim, $267,000.

Ashburton Manor Dr., 3013-Michael J. and Suzan E. Fultz to Gopi Ramachandran, $820,000.

Bennett Rd., 12322-Vivianna Irizarri and Anthony Rifino to Casey L. and Cortney R. Sisson, $850,000.

Broad Creek Pl., 1187-Patrick C. and Windsor Tanner Thompson to Jon and Bethany J. Boldt, $1.33 million.

Butter Churn Dr., 1397-Paul and Linda Makarov to Justin James and Kelsey Kate Adare, $525,000.

Charlton Pl., 1006-Diane Nocella Shaw and Andrew Nocella to Lisa K. Parnarouskis, $460,000.

Coat Ridge Rd., 1501-Robert and Marcia Hendler to Michael F. and Barbara Ruth Pascoe, $540,000.

Copper Ridge Dr., 13517-Teresa Marie Sorensen and Teresa M. Loso to Alexander Umar and Marissa Reeves Bagasra, $750,000.

Elder Ct., 1047-William W. and Julianne M. Berg to Basazenew Yegezu and Aklat Getaneh, $418,000.

Fallon Dr., 2506-William E. and Brenda Fissel to Sreeram Medavarapu and Radha Kotagiri, $810,000.

Florida Ave., 561, No. 104-Judith P. Russ to Haresh and Sangeeta Bhatia, $214,000.

Fox Woods Dr., 12703-Richard D. and Sarah Kang to James L. and Jennifer L. Moneypenny, $809,000.

Gatepost Lane, 3001-Rolf H. Brown to Yvette D. Roberson and Stephen K. Vetter, $545,000.

Grant St., 1350-Charles Anthony and Rachel Fennell Fezzie to Brooke E. Perry and Jason D. Pepin, $580,000.

Hertford St., 1108-Michael Anderson to Randall Young, $540,000.

Hurdle Ct., 2748-John A. and Diane M. Yankowski to Samuel Stuart Cousins and Katherine D. Smith, $702,500.

Linden Ct., 357-Linda C. Ward to Shiying Chen, $340,000.

Magna Carta Rd., 12671-James Howard and Anne Marie Shattuck to Samuel D. and Caroline Brittain Corey Silver, $545,000.

Marcey Creek Rd., 13184-Charles M. and Maureen L. Spalding to Genevieve Elizabeth Marquardt, $365,000.

Mother Well Ct., 2973-Matthew J. and Noami Lupone to Lakshman Reddy and Samatha Reddy Bana, $752,000.

Park Crescent Cir., 13086-Diana L. Norris to Dmytro Yurchyk and Sofiia Nalizhyta, $550,000.

Quick St., 2491, No. 303-Manohar Reddy Enugu to Krishnakumar and Jeshmi Sakethan Raman, $306,000.

Rolling Plains Ct., 13234-Srinivasu and Rupa Srilakshmi Tunuguntla to Vijay Kumar and Neelima Kanisetti, $499,000.

Safa Ct., 11917-Yinong Wang to Firas J. Al Barzinji and Alexandra A. Khouri, $980,000.

Shaker Woods Rd., 1111-Kenneth R. and Christine K. Harnage to Nam Duy Tuan Nguyen and Helen Nha Nam Nguyen, $475,000.

Taylor Makenzye Ct., 3008-Wayne P. and Mary B. Klotz to Masaaki and Yuka Nagai, $780,000.

Tuckaway Dr., 13205-Laura S. Veach to Bonsu O. and Leticia M. Tutu, $695,000.

Wildmere Pl., 3221-Christopher J. and Melissa Ortiona to Christine L. and Alexander Moulton, $815,000.

HUNTINGTON AREA

Arlington Terr., 2104-Jonathan Nelson to Cary Cohan and Alison Briestansky, $438,000.

Flaxton Pl., 5803-Jack D. and Katherine R. Whittaker to Katherine J. Crutchfield, $566,000.

Midtown Ave., 2451, No. 1118-Stephen E. Lord to Ebony S. Pierce, $220,000.

Mount Eagle Dr., 5901, No. 1414-Julia K. Boland and estate of Martha N. Long to Scott Jeffrey and Marie Claire Wilson, $540,000.

Mount Eagle Dr., 5904, No. 318-Robert A. Louis and Adelaida Carrasquillo Latorre to Armand Joseph and Elizabeth Theresa Cusson, $520,000.

HYBLA VALLEY AREA

Beddoo St., 6623-Stefan C. Przywara and Cailan D. Remedios to Jamie Songwa Kim, $518,000.

Fairfield Ct., 7173-Christopher and Emily Ellison to Alexandra P. Arvai, $335,000.

Parsons Ct., 7201-Zsuzsanna Wolf to Paige Diller, $380,000.

Snowpea Ct., 7512, No. 135-Abdul Shafi Begzad to Troy E. Rutkofske, $288,000.

LINCOLNIA AREA

Ampthill Dr., 5117-Douglas W. and Laura H. Grandon to Nebiu Ali and Sara Tekle, $575,000.

Eighth Cir., 6343-Kevin C. Bombardier to Jose Gustavo Pedriel Limpias and Lizbet Marina Cabrera Real, $382,500.

Independence Cir., 5647-Aisha C.R. and Sidney D. Haynes Jr. to Alicia Pabon, $385,000.

Kling Dr., 4613-Robert R. and Kimberly A. Seals to John Gray IV and Stephanie Hines, $810,000.

Shetland Green Rd., 4572-Mary A. Dix to Mikhail Kuzmenko, $670,000.

LORTON AREA

Amsterdam St., 9812-Jonathan L. and Michelle M. Selden Jackson to Frances Priscilla and Thomas R. Schlemmer, $640,000.

Cardinal Forest Lane, 9224, No. P-Darby Schlaht to Joel and Erika Hisey, $252,500.

Cross Chase Cir., 8917-John and Tracey Casciano to Kelly S. and Quincy M. Enoch, $755,000.

Franklin Dr., 8216-Gregory E. and Huong T. Green to Zulivette Aponte Ortiz and Dexter Burdine, $735,000.

Hamilton Ct., 6914-Gladys Rivera to Melissa Lynn Lebel, $390,000.

Inverary Ct., 9556-Angela B. Vick to Israel H. and Wendy K. Clavijo, $250,000.

Peniwill Dr., 9507-Eric M. and Susan W. Thorson to Edward Maurice Daniel, $1.25 million.

Sheffield Hunt Ct., 9203-Daniel Ofori Addo to Emilio R. and Marlene A. Dicola, $390,000.

Swans Creek Way, 9032-Mark Edward and Lori Ann O’Neill to Warren O. and Lisa Simmons, $995,000.

Wood Spice Lane, 9102-Dale E. and Michael A. Nepi to Jong W. and Eun J. An, $800,000.

MCLEAN AREA

Ballantrae Farm Dr., 1293-Ann Marie Mack to Lauren M. Kivlighan, $1.85 million.

Buena Vista Ave., 1469-James A. Kane and Olga Navia to James B. and Ellen W. Graham, $1.35 million.

Colonial Rd., 1238-Michael and Bryan Albers to Adam G. and Jennifer L. Sloane, $1.12 million.

Crestwood Heights Dr., 8220, No. 1219-Vern P. and Amanda Lynn Stanfill to Sarah L. Winter, $547,500.

Evans Mill Rd., 7254-Conrad R. and Gilda B. Harper to Adam Ford and Leigh Anne Redd, $1.12 million.

Fleetwood Rd., 6800, No. 1106-Joan P. Callahan to Jacques Rebibo, $370,000.

Greensboro Dr., 8340, No. 806-Matthew B. and Diane Campbell to Kyunghee and Hyungsub Moon, $340,000.

Hitt Ave., 6507-Yaning Liu and Dongmin Gu to Jiawei Ye and Sijing Wu, $930,000.

Kirby Rd., 1949-Huy T. Dinh and Tu A. Tran to Jong Jin Han and Jeung Ae Kim, $738,000.

Lincoln Way, 1504, No. 410-Umut Erdas to Alex J. Masenheimer, $240,000.

Lysander Ct., 7914-Douglas S. and Amy Lynn Colvard to Andrew Robert and Kate Golden, $995,000.

McLean Corner Lane, 1505-Brian Charles Conklin to Nicolas H. and Zeina Traboulsi Mansour, $1.15 million.

Old Meadow Rd., 1808, No. 1107-Xinchuan Lai to Frank Huang Yu, $243,800.

Rockingham St., 1942-Walter S. and Paty W. Hamsher to Nigel and Heather Searle, $1.7 million.

Spring Gate Dr., 1570, No. 7413-Vikram Mittal to Deanna Zhu, $419,900.

Tremayne Pl., 7621, No. 110-William A. Stiles Jr. and Susan J. Rountree to Kasra R. Khamesi, $175,000.

Wasp Lane, 1457-Ralph A. and Celine Kaiser to Roshan Poojari and Ancilla Fernandes, $1.48 million.

MOUNT VERNON AREA

Ackley St., 8214-Barry H. Hyde to Jason A. Cates, $427,000.

Casa Grande Pl., 7903-Christine Billups Clay to Ana Coto, $165,000.

Central Park Dr., 8036-Lauren Michelle and Ryan French to Charles Thuku, $359,900.

Colonial Ave., 4105-Arthur C. and Judy A. Ferreira to Benjamin and Kelly McRae Hodgins, $704,900.

Dolphin Lane, 4710-Josephine D. Bennett to Jonathan Ross and Christina Michelle Walaski, $630,000.

Gage Rd., 4510-Kerry A. and Pamela J. Pealer to Lorena Xiomara Rubio, $360,000.

Lea Lane, 8712-Larry E. Blankenship and Linda B. Pleasants to Ronald L. and Rhonda D. Bly, $690,000.

Millburn Ct., 4516-Magnus and Lisa Nirell to Sean Thomas and Danielle Schutt Gallagher, $720,000.

Redondo Pl., 3800-William A. and Ingrid J. Wooten to Thomas and Joanne Bisconti, $181,000.

Sky View Dr., 8501-Margit Green to Samer and Jacqueline Atiyeh, $360,000.

Venoy Ct., 8603-Lashonne Levy to Oscar A. Coreas, $313,000.

NORTH SPRINGFIELD AREA

Clydesdale Rd., 8606-Christopher S. and Laura L. Van Wyk to Albert Edner and Tricia Mae Alegre Smith, $570,000.

Gosport Lane, 8004-Don E. Mattingly Jr. and the estate of Don E. Mattingly to Christopher Alexander and Natalie Street Beiro, $543,000.

Jervis St., 7307-Paul G. Mardelli to Stephen Ranil Rodrigo and Kinza Mansoor Ghaznavi, $625,000.

Long Pine Dr., 7655-Steven and Kathryn Roessler to Janet S. Park, $555,000.

Parliament Dr., 8705-Janice G. Jeffries to Dawit and Helen Woldemariam, $525,000.

OAKTON AREA

Appalachian Cir., 10300, No. 7-304-Ahmed Alameen and Haydar Turk to Rujim A. Garcia, $267,000.

Bronzedale Dr., 11416-Marshall Leroy and Margaret H. Hendrickson to James and Jaina Ham, $775,000.

Clarkes Landing Dr., 2735-Brian Doud and estate of Curtis K. Kooser to Hunter C. and Hayley Keeter, $685,000.

Graystone Ct., 10409-Hunter C. and Hayley Keeter to Christine Jogerst, $470,000.

Jermantown Rd., 2817, No. 305-Thelma J. Bartholomew to David Brenner Reed, $297,000.

Oakton Knoll Ct., 2943-Roy D. and Donna M. Carlton to Marco J. Brown and Ellen Rowe, $1.12 million.

Palmer St., 2976-Kathleen C. and Peter C. Cote to Edwin G. Vizcardo Lazo and Dahlia S. Lichter, $580,000.

Summit Square Dr., 3176, No. 4-A2-Mehul Parekh to Darryn A. Martin, $289,000.

Turnberry Pl., 10160-Joy Park and Minsu Lee to Robert Mutyaba and Angella Uwase, $599,000.

Willow Green Ct., 3501-A. Ramsay and Sandra P. Stallman to Kenneth G. and Patricia Z. Lee, $820,000.

RESTON AREA

Barrel Cooper Ct., 11904-Walter P. Hamilton and estate of Carolyn Horton Davis to Benjamin Isaac Bergsagel Isgur, $334,000.

Bayfield Ct., 11789-Sampath V. and Gouri Charya to Sean P. Horan and Melissa A. Wentzel, $384,900.

Branleigh Park Ct., 2394-Roberto Romero to Zhao Hou, $305,500.

Bugle Lane, 2410-Richard Duncan Cuthill and Karen A. Mohindra to Prakash Mariasusai and Rebecka Stark Manglanathan, $675,000.

Castle Rock Sq., 2231, No. 1B-Arunabha Majumdar and Shampa Sarkar to Kapree Harrell, $195,000.

Chapel Cross Way, 11617-Jacob B. Sower and Liana C. Landivar to Candace Petersen, $645,000.

Church Hill Pl., 1521-Katherine Beyer to Christine E. Brooks, $320,000.

Coleraine Ct., 12349-Ginette Small to William W. and Christine M. Weinberger, $535,000.

Emerald Heights Ct., 2322-Amber J. and Phillip B. Millwee to Nigel Charlyle Walker and Esnery Walker Burgos, $365,000.

Freetown Dr., 2486-Karla D. Massey to James Charles and Mary Elizabeth Ashing, $566,000.

Glencourse Lane, 2184-Edward W. and F. Kay Peterson to Manuel Torres and Gloria Lugo, $495,000.

Harbor Ct., 11150-Elizabeth and Daryl Madden to Mahin Kalali, $445,000.

Headlands Ct., 11309-Carol L. Hart to Andrew J. and Kathleen E. Keith, $465,000.

Horseferry Ct., 2358-Ronald A. Pollard and Joanna Skinner to Kevin A. Brooks and Hanna J. Thomas, $447,500.

Karbon Hill Ct., 11717-D-Vikram Gupta to Pamela E. Podway Bowles, $255,000.

Lovedale Lane, 2233, No. 409A-Sergio R. and Olga S. Rimola to Nicolas and Lilly Dornic, $295,000.

Market St., 12000, No. 416-Paula Pembrook Crisler to Jason Gibson and Rebecca A. Hollow, $444,995.

Market St., 12001, No. T41-Sharmistha and Timir U. Mukherjee to Martha Silva, $354,900.

North Shore Dr., 11715-Samuel Hu and Rebekah Martens to Brian Patton Hall and Sherry Cassidy Keneson Hall, $520,000.

Northgate Sq., 1405, No. 5-Premranjan Vemuganti and Aravind Kotla to Heather Wright, $250,000.

Orchard Lane, 11468-Clifton W. Sink to Stephen C. and Betsy L. Johnson, $567,000.

Point Dr. N., 1520, No. 3-0303-Catherine B. and Michael R. Enomoto to Julia Gail Pasley, $345,000.

Poplar Grove Dr., 1677-Patricia L. Daugherty to Steven Lawrence Copeland and Joan Crowder Ragsdale, $405,000.

Rolling Green Ct., 11564, No. 12-Michael H. Paesano to Saaraliisa Ylitalo, $300,000.

Solaridge Dr., 11022-John A. Welch to Timothy John and Marta K. Michell, $739,900.

Stratford House Pl., 11775, No. 401-Mark J. and Marsha K. Mazz to Sergey David Mazz and Pham Ngoc, $345,000.

Sundial Ct., 11312-Ralph Jordan to Nancy M. Cintorino, $357,000.

Taliesin Pl., 12009, No. 16-Timothy G. Branick and Martin J. Henning Jr. to Jennifer Ann Ramella, $315,000.

Toddsbury Pl., 2314-Maureen M. Petersen and Jeremy Gagne to Terry Lynn and James H. Robinson, $739,000.

Trumbull Way, 12085-Michael Joseph Clagett to Nathan A. Jumaili, $460,000.

Wainwright Dr., 1761-Rebecka and Prakash M. Manglanathan to Andrew Arash Taherzadeh and Azin Entezam, $441,000.

Wheelwright Ct., 2217-Genelle T. McDonald to Mark Kenneth and Rhea Charlotte Mohler, $449,600.

Woodcrest Dr., 1591-Maurine M. Houser to Margot Leigh Koppier and John Butler Woolverton, $367,500.

SEVEN CORNERS AREA

Diamond Dr., 6248-Morgan Stanley Mortgage Loan Trust and U.S. Bank to Matthew Peter Lenuzza, $592,900.

Manchester St. S., 3101, No. 516-Edward W. Donahue to Sevil Tahmazova, $261,000.

Wilson Blvd., 6243, No. 301-Arthur McPherson to Khoa Huynh and Chi Nguyen, $134,000.

SPRINGFIELD AREA

Beachway Lane, 9129-William J. and Linda J. Foster to Nicholas A. and Marisa J. Primozic, $649,950.

Brainerd Ct., 8457-Ann Marie Murphy to Calista Hillman, $410,000.

Calico Ct., 7400-Scott K. and Monica Mulholland to Elias Hiruy and Hanna Wassihun, $648,000.

Cliffview Ave., 8172-Tiara M. Hicks and James Warren Nesbitt Jr. to William C. Hise, $435,000.

Cuttermill Pl., 8817-Rod S. and Erin K. Johnson to Andreas and Ann Tempelis, $646,000.

Franconia Ct., 6470-Farzin Siddique and Khalida R. Chowdhoury to Faisal Shahbaz, $425,000.

Golden Ball Tavern Ct., 9124-Judy Lee Blecha to Anita C., Susan and Lester Lewis Stribling, $662,500.

Hanover Ave., 5902-Patricia G. Winter to Linh Tu Truong and Ryan Matthew Sterzinger, $449,000.

Hidden Bridge Dr., 7980-Jafar Guliyev and Elena Ryzhkova to Timothy Patrick and Kathryn Elisa Johnson, $457,000.

Milva Lane, 6502-Jeffrey and Heather Woodard to Paul N. Manley, $475,000.

Northedge Dr., 9214-Ali A. and Gamar Firoozi to Peter Gordon, $584,950.

Oriole Ave., 7500-Mary Louise Carroll and estate of Robert Carroll to Harsh and Jaskirat Wadhwa, $325,000.

Raspberry Plain Pl., 6904-Maxine and Norman David Gelfand to Craig S. and Erin M. Roseberry, $670,000.

Reservation Dr., 7403-James G. and Sophie K. Gentry to Patrick M. and Marilee M. McCauley, $620,000.

Rolling Rd., 8317-Ultimate Remodel Corp. to Aaron Bao Luan Bui and Jade Phuong Tran, $850,000.

Scott St., 8735-Nicole Marie Carter to James and Melissa Parrish Boagey, $700,100.

Silver Pine Dr., 7375-Timothy P. and Brenda G. Sullivan to Robert J. and Jacklyn N. Wille, $720,000.

Steeple Chase Ct., 8028-Jonathan Thomas and Christina Kay Matias to Jose Francisco Fuentes and Kristina Nakia Reychel Jenkins, $350,000.

Winding Way Ct., 8064-Foy D. and Mei Fen Wicker to Eric Robert Woynaroski, $575,000.

VIENNA AREA

Adams Hill Rd., 2032-Evan Carb and Tesesa K. Wilson Carb to Edward J. Sedlacek and Alissa Corinne Klees, $975,000.

Bobbyber Dr., 2104-Paula Lopez to Mondana Nicksolat and Mateen Boroujerdi, $145,000.

Broadleaf Dr. NE, 302-Sean and Shannon Soares to Kevin Scott Putnam, $828,200.

Cedar Crossing Lane, 2751-Phong D. and Patti H. Nguyen to Simon and Qian Wang, $630,000.

Council Dr. NE, 417-Anthony Pegion and Parneet K. Chauhan to Timothy B. Wilson, $700,000.

Dunn Meadow Rd., 10326-Tsong Liang and Rei Mei Kao to Sibo Yan and Tingting Liu, $889,000.

Francis Young Lane, 9516-Herbert P. and Lauren M. Kaufer to Chetana B. Rao and Jagannath Mallela, $1.48 million.

Hollis Lane, 8432-Patrick E. Mcvean and Shira L. Mitchell to Jeremy G. Consolvo and Jennifer Miller, $805,000.

Kelley St. SW, 1214-2nd Gen Homes Corp. to Michael F. and Adrienne I. Rettinger, $1.39 million.

Leeds Castle Dr., 1577, No. 101-Kirsten S. Grove to Nilufar Abdusamatova and Akmal Ortikov, $470,000.

Manhattan Pl., 2665, No. 2-Daniela DiPierro and Fabio Cattarinich to Matthew and Louisa T. Atkinson, $568,000.

Montague Dr., 1425-Tassos G. and William M. McCarthy to James M. and Elizabeth M. Grasmeder, $1.15 million.

Orchard Ct. NW, 313-Mitchel N. and Susan N. Friedfeld to Igor and Lina Reznikov, $935,000.

Reprise Ct., 1933-Joyce M. Warner and estate of Joyce M. Warner to David Allen Stucky and Jessica Marie Rivera, $680,000.

Silverberry Way, 8153-Hilal S. Alsaid to Dania Korkor and Sean Wright, $960,000.

Tyson Oaks Cir., 7996-Lalit and Piyuli Jain to Jung Im Ham, $567,500.

Wolftrap Ct., 2151-William J. and Beth A. Ruhrkraut to Lynn M. Sasso, $870,975.

WEST SPRINGFIELD AREA

Beatrice Ct., 8590-Edward H. and Laura K. Tso to Nicholas Christopher and Darby Jameson, $899,000.

Burton Hill Ct., 7203-Joan E. Snavely to Melissa C. Vallillo, $465,000.

Carrleigh Pkwy., 8272-John M. Harrison to Khuong Manh Tran and Thanh Vanha, $500,000.

Etta Dr., 8528-Patrick J. and Kim M. Lowry to Matthew and Sarah B. Vanthompson, $699,000.

Green Ash Ct., 6618-Ghulam and Safia Jahed to Farhad and Rukhshana Tokhi, $430,000.

K Rexford Ct., No. 5767K-Jane K. Ervin to Flora W. Nguyen, $240,000.

Leyton Pl., 8001-Craig E. and Elizabeth E. Potts to Kevin J. and Angelita M. Creedon, $685,000.

Olde Lantern Way, 7214-Michael D. and Susan L. Hmara to Anastasiia Aseeva, $480,000.

Ridge Hollow Ct., 8712-Min H. Lee to Tenagnework Debebe, $387,000.

Royal Ridge Dr., 5829-Deborah G. Smith to Julianna R. Smith, $275,000.

Tanworth Ct., 8041-David L. Shriver to Michael Bridgeman and Yelena Sakharova, $515,000.

Viola St., 8145-George J. and Marlene G. Prosnik to Rafael and Rosa Maria Estrada, $675,000.

Wyoma Ct., 6108-John C. and Nancy H. Johnson to Allen Scott and Tiffany Lyman Fleming, $758,000.

Fairfax City

These sales data were recorded by the City of Fairfax Real Estate Assessment Office.

Breckinridge Lane, 10401-James Mullaney and Martha Ortega to Lee R. and Catherine C. Kair, $730,000.

Cornell Rd., 3621-Scott D. Isley to James P. Mullaney and Martha Ortega, $625,000.

Fairfax Blvd., 9451, No. 302-Khoa D. Tran and Ha T.T. Nguyen to Peter B. and Susan A. Kahn, $203,000.

Lyndhurst Dr., 3975, No. 202-Richard L. Houser and estate of Agnes Houser to Cheryl Anderson, $239,500.

Mosby Woods Dr., 10028, No. 334-Blanca Zeballos to Jorge H. Rodriguez Munoz and Mirian Rocio Villegas Perez De Rodiguez, $200,000.

Plantation Pkwy., 3206-Beth B. and Christopher J. Bogusky to Margaret H. and Bryan A. Flaherty, $540,000.

Royal Mews., 10603-Jeffrey Tunks to Ilya Rabkin, $755,000.

Shiloh St., 10221-Don E. and Jean A. Nichols Pittman to Graham and Nathalie Owen, $670,000.

Woodland Dr., 4036-Susumu Yoshida and Verena Silva Machado to Jose Diego and Stacey Renae Arias, $481,100.

Falls Church

Among homes sold in Falls Church.

Broad St. W., 444, No. 401-Benjamin Todd and Hyegyoung Kim Ford to Frank and Judith Dalton, $510,000.

Columbia St. E., 410-James J. and Linda M. Valentino to Daniel Leonard Albertus and Mary Margaret Eddy, $1.52 million.

Lounsbury Pl., 102-Catherine Tresnicky Wilbur to Gokhan and Pinar Erturan Tumel, $850,000.