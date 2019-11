Foresthill Rd., 2203-Collin Reid and Grace Savellano Sorensen to Matthew C. and Carolyn M. Miller, $1.59 million.

Kenyon Dr., 6839-Jeremy Lee and Kelsey Bartlett Krzyzanowicz to Jacob S. Hamilton, $355,000.

Potomac Ave., 6607, No. A1-Alicia M. Ensey to Falguniben N. and Ashvinkumar K. Patel, $265,000.

Radcliffe Dr., 6813-William H. White to Karen Reynoso, $265,000.

Wakefield Dr., 6621, No. 912-Paul F. Pearson to Richard S. and Helen L. Shaver, $170,000.

ALEXANDRIA-FRANCONIA AREA

Austin Ave., 3701-Brock A. McQueen to Muhammad B. Qayyum, $475,000.

Blanford Ct., 7574-Claire J. McIntyre to Grady H. and Allison P. Zuiderveen, $385,900.

Carriage Dr., 6510-Brian R. and Heather Kidd Wire to Harry Burton and Chelsea Walker, $550,000.

Dubin Dr., 6253-Sharli S. Patel to Sidharth and Neha Kumar, $585,000.

Ellingham Cir., 6956-Timothy W. O’Connor to Robert and Jennifer Renee Verkouteren, $315,000.

Fieldhurst Ct., 7030-Timothy O. and Karen F. Pettit to Melanie Hobbs, $554,900.

Gildar St., 6452-James M. and Karen M. Sawyers to Thomas and Hannah Huggins, $450,000.

Grange Lane, 6551, No. 302-Joseph M. Perry to Faizan Ashraf Chaudhry, $325,000.

Javins Dr., 4106-Matt K. Miglin to Diana Kaoru Cheang, $507,600.

Joyce Rd., 6521-Thelma F. Parker to Fatima G. Magana Herrera and Alvaro De Jesus Estrada Rosales, $482,500.

Lake Cove Dr., 7151-Darrel and Belinda Stewart to Ryan Richard and Veronika Archambault Miliner, $525,000.

Mallory Cir., 7332-Karen L. Qutub to Melaku Dessie, $540,000.

Mckenna Way, 6589-James E. and Chin Hui Chapman to Bryan A. and Cherylin Marie Blitch, $639,000.

Morning View Ct., 6624-Robert L. and Cordella Johnson to Mariam F. Jalloh, $370,000.

Old Carriage Dr., 6502-SDI Properties Corp. to Jasmine B. Watson, $365,000.

Poplar Dr., 4811-Stephen M. and Selenah Seabrooks Njoloma to Baldwin and Riza D. Fuertes, $485,600.

Rockshire St., 6409-Shafiul and Mahabuba Alam Elahee to Xin Qi, $450,000.

Saint Genevieve Pl., 5233-Latifa Hilal to Andrew Herlan Clifford and Allison Elaine Fitch, $386,500.

Sky Blue Dr., 8063-Jack G. Abate to Patrick P. Lin, $431,000.

Wickford Dr., 7324-William J. Kovatch Jr. and Lamphanh S. Bernier to Michael Keith and Mary Ann Waters, $462,000.

ANNANDALE AREA

Aston St., 3430-Bank of New York Mellon and Cwalt to Henry Huy and Diane Nguyen Do, $918,750.

Braeburn Dr., 8908-Richard W. Jones to Ari and Heather Martyn, $685,000.

Championship Ct., 4087-Todd M. Van Cantfort and Shawn Owen Strout to Jeremy F. Boutwell, $475,000.

Decourcey Ct., 3239-Joseph and Soy Lee to Robert Sebastian and Kelly Ann Russano, $460,000.

Frost Way, 8417-Robert C. and Tina Van Hook Swallow to Britton J. and Thuy Yee, $868,500.

Hayden Lane, 8425-Steven J. and Katharine N. Nider to James Lee and Melanie Ann Higginbotham, $695,000.

Jessamine Lane, 6626-Andrea L. and Marcus R. Barnett to Joseph and Soy Lee, $870,000.

Magdalene Ct., 4907-Robert A. and Jacqueline V. Armstrong to Regina Kutle and Slavi Mirtchev, $649,900.

Patriot Dr., 7877-Brooks L. Moatz and Mary E. Noonan to Arun Pich and Lisa Khiev, $319,700.

Rose Lane, 3614-Nathaniel K. and Jennifer Braun to Rickin Shah, $310,000.

Shadow Lawn Ct., 8741-House Buyers of America Inc. to Joshua and Lara Marie Mayoral, $742,500.

Willow Woods Dr., 4236-Angela C. Spraul to Christian Rosales and Virginia Tung, $693,000.

BAILEYS CROSSROADS AREA

Beachway Dr., 6154-Marcel D. and Donna Lind Infeld to Anna Wodzynska, $789,000.

George Mason Dr. S., 3701, No. 1412N-Catherine S. Alexander to Yakup Gundogdu and Thomas Baugh, $89,399.

Lacy Blvd., 3722-Burton C. and Juanita S. White to Pamela K. Washington, $380,000.

Pinewood Terr., 3813-VC Contracting Inc. to Nancy and Steve Nystrom, $675,000.

Seminary Rd., 5505, No. 2205N-Malik Dzirlo to David A. and Joyce L. Pampu, $359,000.

BURKE AREA

Annaberg Ct., 10308-Lauren Farrar and Lauren Peng to Joshua Martin Villapudua, $339,000.

Beacon Pond Lane, 10013-David and Lisa Campo to Jason D. and Deborah C. Fulbrook, $419,500.

Buffie Ct., 6317-Catherine E. Moore to Aliza Yvette Brown, $424,500.

Burnside Landing Dr., 5931-Michael R. and Helen E. Jackson to Joseph W. Miller and Shannon Lynne Layman, $630,000.

Cove Landing Rd., 5819, No. 101-Amir Hossein Zamani Aghaee to Dorothy P. Weixel, $226,000.

Fenestra Ct., 6498-Mary Kay Grill to Hema and Parveen K. Bajaj, $264,500.

Liberty Bell Ct., 6010-Maria Elena De La Flor Musso to Miriam G. Castellanos and Jose M. Maldonado, $428,000.

Mount Burnside Way, 5604-Jewal Ann Carline and Herbert Lee Breard IV to Richard Anthony and Caroline Marie Miller, $700,000.

Oak Stake Ct., 5706-Mansour Real Estate Corp. to Sara and Nelson A. Rodriguez, $570,000.

Peppercorn Dr., 5573-Youngmi Kim and Iris Daeun Cho to James Douglas Hekel Jr. and Moksheda Thapa, $410,000.

Reeds Landing Cir., 10527-Jennifer M. Konz to David A. and Loren A. Tysons, $379,900.

Robins Nest Lane, 5814-Marion D. and William E. Moxley to Danielle Kay Miller, $435,000.

Spillway Ct., 9806-Gregory Bush to Tibebnesh S. Eshetu and Yared E. Gebremariam, $430,000.

Stonecutter Dr., 6734-James D. and Barbara Patterson to Henry Pineda and Neelam Noorani, $719,000.

Winbourne Rd., 9319-Bryant and Julie M. Bakewell Chisolm to Simon Hattersley and Susan Tran, $690,000.

Wye Oak Commons Ct., 5833-Peter J. Montgomery to Megan Leigh Lavengood and Evan Paul Williams, $435,000.

CENTREVILLE AREA

Basingstoke Loop, 14744-Yolanda Ross and Alex Bradley to Chul Joon and Jungsuk Park, $357,000.

Beaumeadow Dr., 14719-Randall A. Redman to Hyosook Kim, $430,000.

Black Horse Ct., 14424-Pedram R. Farahani to Fatemeh Zarei, $349,000.

Callaway Ct., 6012-William F. and Donetta H. Carter to Jie and Tuoen Liu, $444,000.

Centreville Farms Rd., 4988-Jian Fang and Xuhui Zhao to Guo Xiong Guo and Hui Chen, $480,000.

Climbing Rose Way, 14314, No. 205-Martha N. Herrera and Jose Francisco Irias to Laura Anne Dinan, $190,000.

Compton Valley Way, 14133-Christopher and Amber Ruth Clay to Brendan Davis Darby and Dierdre Muys, $407,500.

Eagle Tavern Lane, 15488-Stuart D. and Judy S. Frenkel to Sheila Hernandez, $678,500.

Farnam Cluster, 6208-James I. Barrett and Rachel H. Hamlin to Nicholas R. Spangler, $680,000.

Fount Beattie Ct., 13833-Bryan P. and Allison A. Cutsinger to David E. and Deborah J. Kitzmiller, $392,000.

Heathrow Lane, 13536-Dennis C. and Joan M. Dimengo to Jia Xing Pan and Shaoping Chen, $790,000.

Jenny Leigh Ct., 6772-Hyawon Grace and Minshik Kang to Dai Xuan Nguyen, $386,000.

Kamputa Dr., 15104-Ae Sun Choi and Tae Hyuk Yoon to Zev Zachary and Caitlin Elizabeth McCarty, $500,000.

Laura Ratcliff Ct., 13817-Christopher Weston to Jacho Kim, $380,000.

Pebblebrook Trce., 6301-Jay C. and Phyllis A. Manning to Arthur L. Weiss and Janet L. Sturman, $770,000.

Rainy Spring Lane, 14610-Benjamin B. and Elizabeth S. Miller to Satchi Davis and Yan Ting Cheung, $450,000.

Saint Germain Dr., 14716-James C. Marangoni to William and Kristine Victoria Man Choi, $536,670.

Sheals Lane, 5611-Sang Woo and Ara Jo to Jihyun Hannah Park, $529,900.

Stillfield Pl., 15077-Stephen and Kimberly Tomlin to Edward P. Casey, $750,000.

Stonepath Cir., 6155-Ching Kang and Joyce Ku to Maynor A. Perez Barrientos and Jasmine Perez, $395,000.

Village Fountain Pl., 5098-Hyung S. Rhim to Sun Young Park, $465,000.

Wetherburn Dr., 15127-Megan and Garret R. Reed to Meeta and Anjan Deb, $705,000.

Winding Woods Ct., 14313-Bernice J. Maples to Joshua and Olivia Bryant, $465,000.

CHANTILLY AREA

Chevy Chase Lane, 13601-Dhritiman Bhattacharya and Maliha Zaman to Ankur Nakai and Hira Khanna, $540,000.

De Haven Dr., 4312-Mi Young Kim to Maher Meseha and Nveen Ibrahim, $445,000.

Lightfoot St., 3810, No. 310-Roza Yeganeh Blais and Roza Vassy Yeganeh to Shadeara Gist, $250,000.

Marble Rock Dr., 13418-Jose A. and Concepcion D. Malazo to Jin K. Chang, $735,000.

Valley Country Dr., 13909-Robert Tyson Rickenbach to Adil and Zareen Qazi, $700,000.

CLIFTON AREA

Bluffdale Ct., 6100-John B. Edwards Jr. and Roberta J. Parker to Matthew and Kristin Ray, $655,000.

Clifton Hunt Lane, 12601-Philip Khoury and Cynthia R. Sage to David Bretney, $1.06 million.

Melstone Dr., 13636-Richard K. and Christine V. Warhurst to Kevin D. and Adriana R. Robinson, $725,000.

Rockland Dr., 6525-Betty L. and Wayne Hettinger to Jenna D. and Andrew M. Campbell, $686,000.

Stonefield Dr., 13947-Ramsey Nofal to Douglas and Carleigh Lyons, $729,000.

FAIRFAX CITY AREA

Anvil Ct., 5362-Maureen Helen Kim to Thuha Thi and Thu Nga Nguyen, $837,000.

Aristotle Dr., 11373, No. 9-209-Gary A. Dennis to Vidhya Sagar Raju Sagiraju and Venkata Akhilesh Obilineni, $322,250.

Ashcroft Way, 10410-Carolyn Weger and Christopher Carlson to Viet Doan, $705,000.

Bexley Lane, 4926-Rui Min and Lei Zhou to Daniel and Lauren Ciullo, $572,000.

Braxton Wood Ct., 2999-Cynthia P. Beukema and estate of Margaret Ellen Parke to Aroostine M. and Andrew W. Sheston, $474,900.

Cabat Lake Ct., 5549-Shing Kwok to Barry Steven Brake, $445,000.

Cavalier Landing Ct., 11590-A-Christian N. Hall to Roel P. Foronda and Alice Jin Kang, $360,000.

Cheshire Meadows Way, 5433-Deborah B. and Fabrice P. Corbatto to Wei Yu and Hong Guan, $460,000.

Commonwealth Blvd., 10316-Michael and Virginia Doherty to Jorge H. Lobo and Denice Touzard, $532,500.

Devin Green Lane, 5012-Rajendra Vijay and Shilpa Rajendra Shah to Srinivas Rangi and Swapna Chilappagari, $870,001.

Eljames Dr., 9236-Robert James and Kristin Joy Caulfield to Danielle Jaqueline and Matthew Douglas Robinett, $875,000.

Fair Briar Lane, 12797-Raymond J. and Brenda E. Curts to Scott and Shelby Olson, $389,900.

Field Lark Ct., 12338-Sai Baba Funding Corp. to Kirk D. Knoll, $497,000.

Fort Buffalo Cir., 12266-Terence Patrick and Elmira Beyshenova Boyle to Bridget Marie Wagner, $350,320.

Grays Pointe Rd., 12933, No. B-Tammy Snow Strobeck to Craig Michael and Donna Seykowski, $271,000.

Greenwood Ct., 12104, No. 155-Yograj Taneja and estate of Tony Taneja to Sarah Lemon, $260,000.

Headly Ct., 10412-Michael Scott and Debra Yvonne Simpson to David and Hanh Thach Waskiewicz, $730,000.

John Barnes Lane, 3703-Thomas H. and Stacey O. Kindem to George and Ruth Kim, $640,000.

Lady Somerset Lane, 12735-Pamela A. Gravitte to Perihan N. Farag, $810,000.

Lee Jackson Memorial Hwy., 12811-House Buyers of America Inc. to Thy Nguyen and Steven Adams, $519,000.

Loreleigh Way, 9068-Shawn Shook to Erica Archer, $445,000.

Maltese Lane, 13136-Wayne N. and Chong I. Childress to Jose A. and Concepcion D. Malazo, $530,000.

Meath Dr., 11471-George E. Raymond and Barbara Ann Sullivan to Christopher James and Megan Leigh Cormier, $810,000.

Oakcrest Dr., 5031-Eileen M. and Guy T. Goodwin to Rebekah and Ryan Mills, $910,000.

Olley Lane, 4801-Ernest F. and Donna L. Blosser to Tianbin Huang and Ying Chen, $580,000.

Penderview Dr., 3901, No. 1502-Kevin R. Brooks to Leyla Michele Richards, $184,000.

Penderview Lane, 12162, No. 1604-Jennifer L. Himrod and Jennifer L. Cronise to Shailendra Kumar and Lalita Bharti, $210,000.

Point Pleasant Dr., 13303-Garrett R. and Jeffrey W. Miller to George W. and Alice A. Bowers, $517,500.

Prosperity Ave., 2655, No. 408-Deborah L. Condrey to Karim M. Sharara, $481,000.

Quiet Hollow Ct., 12307-William E. and Nicole J. Behm to Steven D. and Anna Novy, $485,000.

Ridge Knoll Ct., 3800, No. 10-Christina Lucas to Merlin Aracely Espinal Trejo, $320,000.

Rockaway Lane, 11752-Dorothy P. Weixel to Sean Sullivan, $419,999.

Rosebay Ct., 3949-Kian Nosrat to Fardows Ali and Abdulkarim Egal, $515,000.

Saintsbury Plaza, 2903, No. 306-Houzzbuyer Corp. to Young J. Un, $372,000.

Scibilia Rd., 3872-Hsiu Yong Chew to Haytham Azmi El Haj and Amani Jawdat Kawach, $450,000.

Southlea Ct., 8803-Deniz Anginer and Melissa Panjer to Lucas Steven and Jessica Stine Parobek, $870,000.

Strong Ct., 12303-Nick J. and Lisa S. Aievoli to Christina Curtis, $345,000.

Wrought Iron Ct., 9404-Charles R. and Gail S. Lasko to Joshua Chanho and Jessica Hyemi Park, $510,000.

FAIRFAX STATION AREA

Century Oak Ct., 8512-Jeffrey B. and Mary H. Johnson to Kenneth Edward and Jennifer Anne Payne, $860,000.

Innisvale Dr., 5940-John P. and Mariah R. Gaffigan to Wilmar and Natalia B. Vazquez, $730,000.

Manor House Dr., 7608-Maximino P. and Alena Ribeiro to Robert C. and Sheetal Jenkins, $950,000.

One Penny Dr., 5916-Randolph C. and David W. Thompson to John Ryan and Jaimee J. Brown, $750,000.

Tree Hollow Ct., 9706-John J. Osborn and Sue L. Huang to Jay Michael and Stacey Lynn Ferreira, $967,000.

FALLS CHURCH AREA

Camp Alger Ave., 7749-Janet Lee Fleming to Kevin Russell and Laura Marie Loker, $475,000.

Covewood Ct., 3151-M-Thomas A. Itle to Sung H. Seo and Hanna Lee, $274,900.

Emma Lee St., 2832, No. 101-David Duncan to Catherine M. Hopkins, $360,000.

Greenway Blvd., 3015-Bridgette Arata to Scott and Brandy Easterwood, $449,000.

Jefferson Ave., 7004-Jose R. Henriquez to Luis Julio and Mario Agustin Perez Lucas, $175,000.

Middleboro Dr., 2805-Philip J. Howarth to Atiyeh Shafiee Alavijeh, $415,000.

Nicosh Cir., 3021, No. 1410-Gary Lee Juskowiak II to Minsoo Shim, $430,000.

Primrose Dr., 2212-Anne McEnany and David Younkman to Izzatullah Ansari and Maryam Naz Malik, $715,000.

Tod St., 7224-Michael Malferrari to Robert F. and Karen M. Davis, $1.3 million.

Windsor Dr., 2845, No. 303-Hung Pham and Thao Tran to Christopher Bullock, $250,000.

FALLS CHURCH-PIMMIT AREA

Brittany Parc Dr., 2337-Kevin M. and Mercedes M. Laudano to Anish Sharma and Saloni Prabhakar, $1.03 million.

Coors Park Ct., 2855-Christine G. Cordes to Logan and Filipa Powell, $525,000.

Falls Reach Dr., 7000, No. 312-Sanjay and Deepti Newnaha to Akila Venkataraman, $480,000.

George C Marshall Dr., 2230, No. 1120-Millennium Trust Co. Corp. and Richard A. Feller to Siying Shen, $251,500.

Hileman Rd., 2011-Michael F. and Ann M. Hughes to Derrick D. and Laura E. Smith, $545,000.

Marshall Heights Ct., 7739-Bertrand Pasturel and Maria Roser Roca Toha to Iskra Kallogjerovic Herring, $655,000.

Olney Rd., 1812-Kenneth D. Marzin to Roger and Elizabeth Munson, $669,000.

FORT HUNT AREA

Bradgate Rd., 8618-Michael W. and Courtney S. May to Brandon John Eubank and Rebecca Eubank, $650,000.

Doter Dr., 8515-Rebecca F. Daugherty to Galen S. and Kristen P. Hoeflinger, $695,000.

Hamilton Lane, 8005-Timothy J. and Gwendolyn H. Foerster to John Oliver Goddin Jr., $660,000.

New Market Rd., 8006-Mary M. Johnson to Frances Jezisek, $631,000.

Priscilla Lane, 1128-Gregory Paspatis and estate of Demetrios J. Gadonas to Stephen M. and Laura R. Bache, $600,000.

Washington Ave., 8000-Anne K. Nowak and Adnan S. Adawi to Susan E. and William P. Jones, $670,000.

GREAT FALLS AREA

Chesapeake Dr., 525-Barry A. and Lisa Costa to Gregg R. Glogowski, $1.6 million.

Golden Arrow St., 817-Thomas W. and Tamera S. Casey to Patrick Collins Apel and Olga Yevgenyevna Konstantinova, $725,000.

Kentland Dr., 707-Melanie L. Hilley to Erin E. Linnihan, $1.17 million.

Pensive Lane, 1088-Phillip W. and Sandra L. Isaacs to Andrew Jeanot and Alexandria Bergan Chalonec, $785,000.

Van Patten Lane, 10420-Van P1 Corp. to Muraji and Michele Nakazawa, $1.3 million.

HERNDON AREA

Angeline Dr., 2480, No. 304-Zhu Lin to Vishak Kumar Venkatraman, $320,000.

Bathgate Dr., 13596-Mercury Capital Corp. to Mustafa Husseini and Mehrosh Hasher, $475,000.

Brook Mill Ct., 2963-Beverly M. and Kerry Dale Cooper to Daniel and Sarah Bjork McHugh, $859,900.

Centre Park Cir., 12900, No. 403-Daniel Patrick and Jia S. Doherty to Jennifer Gayle Lukowitz, $311,900.

Clover Field Cir., 2480-Kesari Third Generation Corp. to Adam Lym and Esther Eunjoon Sakai, $457,000.

Crayton Ct., 11910-Raymond and Kelly Prescott to James Allen Goodrich and Xuejiao Bai, $1.23 million.

Dublin Pl., 1184-Manuel D. Martinez and Jose L. Escalante to Lucio Escobar and Jessica Maray Velasquez, $325,000.

Grace St., 750-Timothy E. McGrath to Lindsay Curtis and Joshua Adams, $707,500.

Herndon Mill Cir., 124-Janet Avery to Monica Lynn Mayk, $567,000.

Jenny Ann Ct., 702-Cory A. and Stacey Cilia to Albert J. and Jaruwan Lombardi, $582,500.

Longleaf Lane, 12827-Charles and Tawney B. Kelley to Philip D. and Kylie B. King, $493,500.

Mason Mill Ct., 1334-Antonio B. and Regina M. Kassar to Francis T. Nguyen and Claire E. Steindam, $591,000.

Millwood Pond Ct., 12284-Wei and Jing Lin to Mohammad Masud and Fowzia Mizan, $965,000.

Oak Shadow Dr., 2912-Gary L. and Peggy A. Campbell to Chandrasekhar Reddy and Srilatha Kalluri, $1 million.

Old Dairy Rd., 13631-Robert J. and Robin A. Littleton to Rajani Chitturi and Lakshmana Babu Lavu, $630,000.

Park Crescent Cir., 13004-Scott Allen and Emily Greene Boccia to Amit Kumar Tiwari, $501,500.

Powells Tavern Pl., 1552-Alan and Lynn Jacobson to Charles Harrison and Tawney Kelley, $485,550.

Sadlers Wells Dr., 1629-William J. and Susan A. Bouffard to Heather C. and Stephen T. Kapushoc, $534,000.

Stalwart Ct., 12307-Geoff and Anne Hughes to Patrick Kowalchuk and Najwa Masri, $569,500.

Timber Wood Way, 2955-Kevin G. and Nancy M. Lew to Michael S. Drummond and Leslie J. Wisniewski, $774,900.

Vine St., 868-Michael F. and Kathleen A. McPherson to Antonio B. and Regina M. Kassar, $835,000.

Wrexham Rd., 12809-Milind Gupta and Nidhi Kanungo to Jeevan Prakash Arja, $494,000.

HUNTINGTON AREA

Burgundy Rd., 3212-William A. and Marsha L. Witherspoon to James Wolf, $365,000.

Elmwood Towne Way, 3830-Heba Jamal Hariri to Shaan A. Shakeel, $595,000.

Farrington Ave., 2305, No. 1-101-Sheldon S. Maye to Nickolas M. Boecher, $215,000.

Indian Ct., 5703, No. 1B-Michael L. Seidel to Moifair Chin, $181,000.

Monticello Rd., 5844-Jdub RHC Corp. to Timothy Alan O’Keefe, $494,000.

Mount Eagle Dr., 5903, No. 505-Walter F. and Nancy C. Lane to Barbara Lynn Gershman, $349,000.

HYBLA VALLEY AREA

Arundel Ave., 3212-James F. and Lorenna J. Hess to Christine Ann Heckel and Amy Dae Nagy, $610,000.

Chimney Wood Ct., 6371-Chase A. Gingerich to Frances Marie Colon Garcia, $386,000.

Dunbar St., 2918-John H. Douglas to Anjum Durreshwar, $230,000.

Franklin St., 3112-Matthew Funk to George McDaniel, $515,000.

Huntington Grove Sq., 2920-Heather Rasmussen and Philip Kopyscinski to Emily Elaine Boster, $497,000.

Nordok Pl., 2303-Luis D. Matho to Christopher J. and Sarah Sibley, $610,000.

Stoneybrooke Ct., 3803-Joseph and Casey H. Bergen to Harry Robinson and Kaelynn E. Kurtz, $542,500.

Windbreak Dr., 2609-Gregory L. and Laura A. Otto to Adam and Melissa Bauer, $406,000.

LINCOLNIA AREA

Bismach Dr., 5614, No. 4-Alejandra Caballero to Fernando Calderon, $232,000.

Cozy Glen Ct., 6253-Steven David Adler to Toni K.T. Lam, $645,000.

Gwyn Pl., 5507-Pascal and Maryvonne Perrochon to Mustafa Ghulam and Saima Naz, $470,000.

Jupiter Hills Cir., 6605-C-Chaoxing Zhang and Yinzi Jin to Felice Connor Fairfax Herman, $245,000.

Split Creek Lane, 6232-Jeffrey L. Mason to Sean Miller and Leenora Linkous, $641,000.

LORTON AREA

Anita Dr., 10738-Nancy R. Sheetz to Joseph Allen and May Sena, $612,000.

Bettge Lake Ct., 9403-N.V.P. Inc. to Angel T. Lee, $906,403.

Cardinal Forest Lane, 9264, No. 302-Kareema T. Haskins to Corey Michael and Susan Aileen Goodin, $262,000.

Colgrove Ct., 9102-Joseph D. and Dorothy A. Krenzberger to Ryan and Lauren Michelle French, $496,000.

Daniel French St., 9533-Richard A. and Sherrie L. Marafino to Abebe Argaw Demeke and Bethlehem Teshome, $600,000.

Golden Ridge Ct., 8552-Mustafa Gunduz to Mert and Serdar Gunduz, $330,000.

Harrover Pl., 8986, No. 86B-Alexandar and Amber Margo Karapetkova to Lealav Akrawi, $344,000.

Jenerio Ct., 9447-Deme Corp. to Rabia and Fatima Saeed, $410,000.

Lone Star Rd., 7475-Angie R. Foster to William Spencer Marcrie, $310,000.

Monacan Ct., 8602-Larry W. and Melanie K. Davis to William B. and Jehan A. Patterson, $855,000.

Sheffield Village Lane, 7629-Carlos P. and Maria M. Paredes to Jennifer Sparks, $345,000.

Sotheby Way, 7116-Vimlesh Kharva and Sharde Cornileus to Ricardo and Lylletza Lebron, $585,000.

Waites Way, 8916-William Wood to Yuliya Veremiyenko, $365,000.

MCLEAN AREA

Carper St., 1111-Lawrence Christopher Plantier and Leslie D. Hull to Betty Sofia Arevalo and Bernard Bogiani, $1.12 million.

Colleen Lane, 1436-Tri H. Nhan and Ling R. Huang to Dushyant and Sonika Sethi, $930,000.

Crestwood Heights Dr., 8220, No. 1117-Rehim and Gulen Kilic to Hemmat Safwat, $765,000.

Elizabeth Dr., 7024-Edwin and Nancy Jorae to Christopher and Catherine Lippman, $2.44 million.

Foxhound Ct., 1173-Rachael B. Bralliar and Douglas W. Callabresi to Sanjay and Amanjit Ramesh, $1.12 million.

Greensboro Dr., 8380, No. 925-Albert R. Matney to Shaoming and Yun Cheng, $455,000.

Hilldon St., 5848-Geoffrey and Cheryl Balleisen to Justin M. and Norah M. Ocel, $1.2 million.

Laughlin Ave., 1516-Timothy Paul and Samantha Marie Graves to Emmanuel Skordalakis, $1.1 million.

Lincoln Way, 1504, No. 107-Aaron and Kristi Bacus to Ruby Loutfi and Nima Mazhari, $225,000.

Live Oak Dr., 710-Angela M. Steever and Ali Diba to Rahul Ram Ravi and Emily Coltvet, $1.3 million.

Mayhurst Blvd., 1452-Kenneth J. and Laurie C. Tarpey to Chih Ping Tsai and Helen Heryun Sim, $1.52 million.

Old Chesterbrook Rd., 6718-Robert and Alyona Smith to Sheikh Tahir and Bushra Yousaf, $805,000.

Old Tolson Mill Rd., 1182-Grace H.S. Shin to Samuel Edward and Ann Davis Fairchild, $1.93 million.

Pettit Ct., 8201-Sandra S. Chisholm to Miaomiao Ma and Xin Qi, $1.26 million.

Ridge Dr., 757-Garrick Mercer to Kent L. Dellinger, Kelly C. Dellinger, Anna Switzer and Garrick Mercer, $1.28 million.

Seneca Ridge Dr., 7429-Chad and Hye Sook Chung Leechor to Asha N. Boddu, $910,000.

Spring Hill Lane, 8201-Robert J. and Terry L. McMahon to David and Melissa Leach, $1.3 million.

Sugarstone Ct., 6054-Thanos T. Kristallis and Diana Jimenez to Hong Lei and Jie Mao, $1.44 million.

Westwind Way, 1831-Yasmin Russo to Ashutosh and Padamja Singal Khandelwal, $310,000.

Yates Ct., 7320-Dana and Sara Shukri to Julia T. Hodge and Julia T. Hodge Trust, $1.15 million.

MOUNT VERNON AREA

Badger Dr., 8725-Roberta Ann Kane Stiftar and Robert Francis Kane to Juan C. Arce Castellon and Katerine Ibanez, $450,000.

Burke Dr., 5229-Kenneth John Patterson and the Kenneth John Patterson Living Trust to Jeffrey E. and Mary L. Fuchs, $2.8 million.

Colonial Ave., 3808-Thomas P. and Melissa B. Walters to Charles M. and Kelly Anne Roman, $820,000.

Hunter Murphy Cir., 8366-Emad M. and Dawlat Z.F. Awadalla to Brandon Christopher Jones and Lazreta Kote, $389,990.

Mary Evelyn Way, 3775-Karl and Maureen Schumann to Prasook and Serena Limsirichai, $620,000.

Orville St., 8107-Mark D. Cox and estate of Joyce L. Cox to Horacio Esteban and Alexandra M. Rivas, $480,000.

Scarborough Sq., 4427-Nicholas B. McDonald to James B. Hatley III and Angeline C. Pastrana, $375,000.

Squiredale Sq., 4515-Ebon D. and Claudia Duarte Mitchell to Mandy Tate, $375,000.

Village Square Dr., 8672-the Bank of New York Mellon and JP Morgan Chase Bank NA to Corina Quinteros, $89,500.

NORTH SPRINGFIELD AREA

Cromwell Dr., 8808-Ellen K. Haines to John J. Herzo, $549,900.

Garner St., 5201-Michael A. and Karen F. Suchar to Steven and Maricela Dang, $515,000.

Hogarth St., 7418-Patricia Davenport Barnes and Wells Fargo Bank National Association to Man M. Tran, $515,000.

Jervis St., 7415-James M. Martin and James M. Martin Living Trust to Myron Lee and Sharon Ilean Freeman, $599,900.

Southampton Dr., 5405-Philip D. Rodriguez and Jessica Trice to Matthew and Kristine Hays, $520,000.

OAKTON AREA

Ariana Dr., 3159-Kirk B. Fybel and Bonnie S. Marcisz to Angel Aser Rodriguez Alvarez and Diana G. Blanco, $1.6 million.

Bronzedale Dr., 11423-Alan B. and Virginia O. Sielen to Matthew Stegmoyer, $725,000.

Granite Creek Lane, 10364-Gaea Group Corp. to Yang and Xue Yang, $420,000.

Jermantown Rd., 2817, No. 206-Laurie S. Dyer to Nicole Pileggi, $320,000.

Lyrac St., 3403-Todd Peter and Laura Rachel Bloom to Honorio D. and Natalie H. Ylizarde, $900,000.

Oakton Terrace Rd., 9923-George Herve and Judy Monges to Arthur Brian Hernandez, $349,900.

Summit Square Dr., 3176, No. 4-A4-George T. Bayliss and Janis Rachel Lewis Bayliss to Daniel Kain Callahan, $220,000.

RESTON AREA

Abington Hall Pl., 12170, No. 204-Jennifer I. Freesland and Jennifer I. Niemeyer to Denise K. Roth and Denise Roth Revocable Trust, $425,000.

Ascot Way, 1725, No. D-Khadijeh B. Shahlavi and Mina Jafari to Jason Marks, $219,000.

Beacon Heights Dr., 2032-Michael E. and Michele K. Schnitzer to Robert B. and Patricia A. Reinders, $1.02 million.

Belcastle Ct., 1415-James W. McDonald and Rosemary McDonald Revocable Living Trust to Merrell V. and Barbara H. Dade, $800,000.

Breton Ct., 11812, No. 1A-Robert Wendell Howard and the Robert Wendell Howard Trust to Shawnee A. Ames, $179,900.

Castle Rock Sq., 2259, No. 1B-Philip Brandon and Brandi Hicks to Mona Kathleen Wright, $202,000.

Compass Point Lane, 2272-Joseph Barnett and Virginia B. Paul to Kenneth Y. Wang, $780,000.

Duke Of Bedford Ct., 2325-Kimberly Anne Barber to Cristianna Hougland, $460,000.

Fountain Dr., 1830, No. 805-Michael J. and Pamela Davies to Leonard V. and Beatrice E. Dorrian, $508,000.

Generation Dr., 2361-University of Florida Foundation Inc. to Steven Andrew Foster and Caitlin Ann Laverty, $420,000.

Glencourse Lane, 2160-Arthur P. and Lisa M. Werner to Kathryn Green and Erik Carlson, $477,000.

Hearthstone Ct., 11547-Richard and Deborah S. O’Keefe to Reuben and Christina Vaughan, $405,000.

Kings Lake Dr., 12414-Belg Capital Corp. to Kyle and Meredith McKendrick, $599,900.

Market St., 12000, No. 479-Kimberly Noel Fleming and Christine Jane Miller to Jaime and Dan Yale Renee Logan, $410,000.

Mossy Creek Lane, 11712-Anne Keisman and Edwin Scott Cissel to Ambika Rohini Natesh and Anthony Martin Jones, $450,501.

Northgate Sq., 1550, No. 50-Rim Corp. to Kerri Kilbane, $255,000.

Old Trail Dr., 2331-Craig W. Weir to Derondo Walton, $515,000.

Park Garden Lane, 1407-David B. Watson and Linda Moy to Amy Park, $575,000.

Poplar Grove Dr., 1581-Adam Bryan and Amy Thida Canby to Emily Stanhouse, $392,000.

Redtree Way, 11921-Ryan and Kadie Chiera to Michelle Klaus, $369,000.

Sagewood Lane, 1946-Khanh T. Phan and William J. Armstrong to Olivia A. and Hansol Kim, $385,000.

Scandia Cir., 1544-David H. and Amber E. Berger to Sara Victoria Theile and Ryan Christopher Reid, $475,000.

Spyglass Cove Lane, 11293-Gail H. Osberg to Ari Chanen, $799,000.

Sunrise Valley Dr., 11760, No. 808-Dennis J. and Alma Maria Eisenstein to Joanne Oh, $247,000.

Taliesin Pl., 12016, No. 25-Wendy A. Freedman to Kylie McGraw and Joseph Falce, $349,500.

Upper Lake Dr., 1913-Jonathan A. Allen and estate of Stuart R. Allen to Umit and Demet Cimen Gulsen, $789,900.

Villaridge Dr., 1966-B-Jessica R. Evans to Sean Patrick and Lauren Kelsey Haislip, $215,000.

Winged Foot Ct., 2040-Nicole T. Chao Villegas to Lynn and Jordan Riley, $475,000.

Woodcrest Dr., 1556-Viktoras and Lina Zikas to Jamie Susan Elizabeth Mcafee, $405,000.

SEVEN CORNERS AREA

Manchester St. S., 3100, No. 640-Bruno Arguelho Bittencourt Cardoso to Ngan T.T. Tran and Thai Banh, $137,000.

SPRINGFIELD AREA

Ballston Dr., 7795-John Howard Leber to Jesse R. Devamithran, $475,000.

Brandeis Way, 7709-Sean D. and Kimberly R. Carmichael to Christopher J. and Katherine M. Bacon, $382,500.

Clearbrook Dr., 6106-Eileen Hughes to Balaji Lakshmi Narain, $520,000.

Dana Ave., 6217-Rolando V. and Gloria C. Ferrer to Sandra Jaldin Orosco, $455,000.

Donegal Lane, 8083-Shane A. Longhurst and Stacie R. Griffin to George Kashouh, $400,000.

Essex Ave., 7313-Ricardo S. Rodriguez to John Paul P. Mariano, $460,000.

Game Lord Dr., 7110-Ann E. Corrigan to Vincent J. and Patricia Fusaro, $579,000.

Grayson St., 6019-Linda Layton Stone and Michael Bruce Layton to Hieu Van and Nga Thien Nguyen, $480,000.

Healy Dr., 7107-Michael Scott Jones to Sonny Tang and Tammy Nguyen, $433,000.

Jenna Rd., 7400-William A. and Kurt A. Buckendorf to Robert Rocky and Emily Nash Rodriguez, $651,100.

Laural Valley Way, 7916-Orville F. Grimes Jr. to Amina and Parvez Amini, $480,000.

Maritime Ct., 9004-Dale and Beatrix Takenaka to Sarah Elizabeth and Jonathan Ryan O’Rourke, $679,000.

Milva Lane, 6509-Rachel H. Lord to Saron Mekasha Yifru, $479,900.

Orange Plank Rd., 7925-Ronald R. Arnold II to Charmaine A. Hinds, $485,000.

Point Dr. W., 8002-M. Susan Barna Sheehan to Eun J. Kim, $550,000.

Reservation Dr., 7402-Kendall Robert Mower to David Alan and Penny A. Heinz, $585,000.

Saint Dennis Dr., 7928-Ronald A. and Judy L. Glass to Paul W. and Linda R. Cope, $640,000.

True Lane, 6397-Bilal and Faiqa Mahmud to Victor and Marlene E. Toala, $780,000.

Whisperwood Ct., 7594-Linda C. Edmonds to Fangxiao Dong and Xinran Xu, $671,000.

VIENNA AREA

Annies Way, 2001-Kenneth W. Peters and Carol I. Turner to Armen S. and Lucia Askijian, $1.11 million.

Bronco Lane, 1701-James Adam and Jennifer Lynn Bryan to Amber Megan and Zachary Martin Condry, $850,000.

Chathams Ford Pl., 1611-Robert F. and Karen M. Davis to Kristen Kaczynski and James Erdman, $1.2 million.

Cottage St. SW, 602-Dunhill Builders Corp. to Brendan Timothy and Carley Jordan Thompson, $1.54 million.

Dunn Meadow Ct., 1260-Rolf O. and Mary Jo Kotacka to Stephen J. Kreyer and Laura A. Evans, $1.24 million.

Gallows Rd., 2726, No. 809-David Shu to Sung Eun Chung, $386,000.

James Dr. SE, 100-Poonam and Roonan Singh to Mahreen Aujla, $630,000.

Locust St. SE, 218, No. 145-Harry J. and Jacquelyn K. Murphy to Kim Ann Tenhor, $270,000.

Nelson Dr. NE, 415-Douglas D. and Janet M. Dickson to Timothy M. McAtee and Megan E. MacCutcheon, $815,000.

Pieris Ct., 2035-Nicholas J. Pallante to Jialu Chen, $696,680.

Shady Dr. SE, 853-John and Kathy Draper to Patrick and Mary S. Gaffney, $1.32 million.

Tapawingo Rd. SW, 622-John and Karen Batten Balas to Gayatri Kanungo and Avinash Srivastava, $1.45 million.

VIENNA-DUNN LORING AREA

Harithy Dr., 2202-Frederick and Nazanin Codd to Michael Marx and Kyong M. Tak, $965,000.

Sagarmal Ct., 2405-Fred Gorsen to James Eric Hanlon and Chelsea Rosalyn Rubin, $1.06 million.

WEST SPRINGFIELD AREA

Ashbury Dr., 6915-Darlene Malik to Herman H. and Agatha W. Hebbe, $575,000.

Blarney Stone Ct., 6408-David J. Sharon to James Edward and Jan Miriam Jones, $400,000.

Galgate Dr., 7002-Matthew Cockerham to Thomas Habia, $616,625.

Harrowgate Cir., 7808, No. C-Leah Bahiyyih Farnsworth and David Hope Nix to Lachondra Everett, $285,100.

Old Scotts Ct., 6430-Le Ung to Sarah Becks, $425,000.

Sheridan Farms Ct., 8727-Arthur Hugh Fredrickson to Hedayatullah and Nargis Mohammadi, $470,000.

Stream Way, 7389-Bushra M. Shah and Syed R. Hussain to Benjamin and Lynn Ellen Chirinsky, $440,000.

Tanworth Ct., 8006-Nidia P. Henriquez to Gavin Reece Toth, $520,000.

Wickham Rd., 8330-Dennis K. Martin to Robert J. Fraser and Aleida Domingo Gisbert, $475,000.



Fairfax City

These sales data were recorded by the City of Fairfax Real Estate Assessment Office.

Bradwater St., 3954-Dane and Chelsea Elise Fischer to Simko E. Aziz, $470,000.

Fairfax Blvd., 9471, No. 201-Lynn Ann Mullane to Joseph Wilkerson, $172,500.

Lyndhurst Dr., 3814, No. 301-Hooman Azarian and Katherine Degaetano to Matthew O’Malley, $186,000.

Main St., 10570, No. 104-George Dabaghi and Rebekah Snyder to Marwa Mansour, $220,000.

Queen Anne Dr., 3509-Tatyana V. Cottle to Benjamin Todd Hartley and Joanna Kathleen Wynn, $529,000.

Sideburn Rd., 4235-Michael T. and Andrea J. Slawski to Stuart Simpson and Hayley Ann James, $550,000.

Trowbridge St., 4222-Cedrick Dewayne, Jesse and Madeline McDuffy to Yun Y. Koo, $800,000.

Falls Church

Among homes sold in Falls Church.

Park Ave., 322-Celebrity Homes Corp. to Christopher and Margaret Fawal, $1.47 million.