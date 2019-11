Foresthill Rd., 2205-Michael T. and Burgess B. Bradshaw to Alexander M. and Kendall D. Pessala, $1.23 million.

Marthas Rd., 2208-Cornelia C. Jordan to David Sokolow and Sabrina Correll, $628,000.

Rollins Dr., 1703-Robert C. and Rebecca Austin Kusnir to Sabrina and Jacqueline Woods, $691,600.

AD

Wakefield Dr. W., 6705, No. A2-Lloyd F.K. Swift and Joanna Ruth Swift Culligan to Vivian C. Leven, $245,000.

AD

ALEXANDRIA-FRANCONIA AREA

Berkshire Dr., 6600-Jackson James and Michelle Marie Stasny to Dean E. and Tilde M. Hoff, $506,000.

Bond Ct., 5900-Gregory Allen and Jackie Sansing to John and Eileen Esainko, $635,000.

Cheatham Ct., 4403-Narender K. and Sushma Gupta to Julie Ann Essley, $420,000.

Curtier Dr., 6006, No. F-Ammie Khamvongsa and Travis Chen Cho to Mario Georges Younis, $344,500.

Elmwood Dr., 4415-Sean C. and Erica Pane to Ben Gibson R. and Cassandra E. Dizon, $555,000.

Founders Hill Dr., 5916, No. 103-Elizabeth A. Drabant to Ana Maria Iddings, $340,000.

AD

Gatton Sq., 7062-SSNS Realty Inc. to Samira Gill, $470,000.

Glenshire Row, 6205-Wallace B. and Katherine E. Mallory to Ann T. Nguyen, $530,000.

Haynes Point Way, 7708-D-Dale A. Riedel to Adam D. and Stephanie Dumey, $311,000.

Hillary Ct., 6366-Danielle N. and Shawn T. Timbrook to Richard M. Taylor, $380,000.

AD

Joust Lane, 6035-John M. Cole III to Richard Charles and Megan Kate Hoben, $495,000.

Kiernan Ct., 6584-Allen W. Hausman and Sandra M. Eizenman to Etta Tadesse, $620,000.

Langleigh Way, 6522-Nana Kwabena Adu Ofori Ansah to Jennifer Lynn Tate, $399,999.

Manorview Way, 5960-John D. Cuaderes and Leigh Ann Brown to Ricky Rivera and Gabrielle S. Broberg, $763,000.

AD

Mersey Oaks Way, 6001, No. A-Dorothy Robey to Sonia Marie Ashby, $250,000.

Netties Lane, 6601, No. 1805-Vinodh Kumar Viswanathan to Jose O. Melendez, $373,000.

Old Carriage Lane, 6562-John M. Hendrixson to Emily Elizabeth Marquart, $391,111.

Ridge View Dr., 5658-Lynda C. Mullins to Jarod M. Sutton, $475,000.

Roundhill Rd., 4432-Mark H. and Victoria W. Fields to Daniel W. Baughman, $450,000.

Salford Ct., 7413-Adam William Paffenroth and Marissa Jean Rodriguez to Dina N. Taylor, $525,000.

AD

Snug Harbor Ct., 7102-Tracey Coates to Chelsea and Gregory Van Horne, $519,900.

Victoria Dr., 6918-C-Jack Ryan Anglo and Lheiren Mae Anglo Caroc to Mohamed Ahmed, $268,000.

AD

Wellington Commons Dr., 6114-Spenser Lee and Matthew Dale Dodson to Mikhail Tsibulevskiy, $480,000.

Windham Hill Run, 6229-Ronald Paul and Donna Ann Alberto to Neville B.D. Cunha, $589,000.

ANNANDALE AREA

Americana Dr., 4955, No. 11-Robert L. Cunningham Jr. to Teresa Isabel Phillips, $200,000.

Backlick Rd., 4511-Edwin Argueta Aguirre to Adalberto Yalil Mejia, $500,000.

Briar Creek Dr., 8205-Aaron P. and Shonali D. Jackson to Steven Lloyd and Kathryn Ann Roessler, $725,000.

Chapelwood Ct., 8446-Arnold Robert Weiss to Christopher Funches and Corinna Y. Chan, $731,000.

Exeter St., 4705-Lance C. Pyle to Erica N. Piscitelli and Stephen D. Klingner, $570,000.

AD

AD

Gaylord Dr., 7606-Don V. Tran and Tuyet T. Do to Jose Alejandro Hernandez Rodriguez and Maria Isabel Montesinos Barrera, $520,000.

Heritage Dr., 7726-Maria J. and Erasmo Almonte to Salam Jaddoa and Haider Adhoob, $515,000.

King Edward Ct., 4515-G. Steven and George S. Holt to Estanislao Lopez, $434,000.

Larchmont Dr., 3606-Michael D. and Robert E. McNamara to Michael Arthur and Carmelita Cruz Daniels, $533,700.

Merlin Way, 3721-Peter J. and Nancy R. Donaldson to Robert James Spengler and Laura Elizabeth Lockhart, $725,000.

Old Columbia Pike., 4149-Vincent and Janelle Buggio to Thomas and Mary Joann Agee, $640,000.

Royston St., 7652-Mayro and Sandra Patricia Najarro to Thomas and Lauren Oravec, $409,000.

AD

Stark Rd., 8844-Andrew Michael Phalan to Elyse and Mark Szymanski, $680,000.

Woodburn Rd., 3356, No. 22-Cynthia L. Kelly to Sandra A. Hilton, $231,000.

AD

BAILEYS CROSSROADS AREA

Carey Park Lane, 6156-Cheryl L. Johnson to Scott Jerrel Koritz and Kristina V. Mago, $689,900.

George Mason Dr. S., 3705, No. 2106S-Solomon Belachew to Mariluz D. Argote, $300,000.

Leesburg Pike., 6133, No. 603-Brahim Touraif and Najoua Elmatloub to Yassine Benzaari, $145,000.

Powell Lane, 3800, No. 317-Dawn M. Dowling to Farida I. Izrafilova, $190,000.

Seminary Rd., 5573, No. 403-Mark Lee and Jeannie Jo Ann Padgett to Liberty Alexandra P. Reposar, $232,000.

BURKE AREA

Annaberg Pl., 5932-Loren and Lashawnda Rufino to Robin Loung Shu, $365,000.

AD

Belleair Rd., 6236-Belleair Properties Corp. to Ozair and Leena Qazi Q. Tukhi, $779,000.

Burke Rd., 9356-George William Sweeney Jr. and Monica Lynne Lawrence to Alan and Joseph Shoeb, $491,000.

Carters Oak Way, 10926-Joshua M. and Jacqueline L. Pieczonka to Jason A. and Lisa Sirian Stear, $665,000.

AD

Cove Landing Rd., 5833, No. 302-Leah Lavelle Harper Heath to Robert S. and Kathryn A. Schwartz, $235,000.

First Landing Way, 5800-John and Megan Dewire to Anthony Severio and Maria Jenny Ulrika Benincasa, $262,000.

Hemlock Woods Lane, 9929-Kenneth L. and Kathleen E. Pieper to Samuel I. Choe and Bokyung Kim, $510,000.

Mason Bluff Dr., 5718-Sebastian J. Carrado to Wei Cong Chi and Bei Yu Pan, $455,000.

AD

Myrtle Oak Ct., 10663-Rupak Thapaliya to Thu Hong T. Tran, $355,000.

Oak Tanager Ct., 5652-Linda E. Lawrence to Izat Charkatli, $370,000.

Peter Roy Ct., 9355-Diane M. Rice and Gregory L. Verga to Aaron Odell and Candace Luann Suits, $470,000.

Renwick Ct., 5204-Jeffery and Wanda S. Brown to Siwei Chang and Xiao Yan Huang, $630,000.

Sassafras Woods Ct., 10208-Frank W. Paciolla to Daniel Lee and Randi Roberts Cassel, $405,000.

AD

Steamboat Landing Lane, 10317-Michael D. Swearingen and Stephanie M. Uhlhorn to James and Deborah A. Craddock, $520,000.

Sutherland Ct., 5621-Jason M. and Allison Z. Balma to Jason Thomas and Stephanie Nicole Mason, $470,500.

Winnepeg Dr., 6101-Anthony P. Calorusso to Michael W. and Julie Larow, $595,000.

Wyeth Lane, 9207-Kelly A. and Jennifer K. Bell to Christopher P. and Zane Dufresne, $660,000.

CENTREVILLE AREA

Basingstoke Loop, 14780-Binh C. and Thai T. Truong to Yun Hee Kwon, $294,900.

Beddingfield Way, 14205-Jay Woo Lee and Julie Dong Yon Kang to Ahsan A. Rizvi and Mariya Abbas, $435,000.

Bolton Rd., 14860-Elias N. and Jennifer Y. Frigerio to Kumar Pandey and Usha Pandey Dangoli, $361,000.

Calvary Pl., 14707-Carl J. and Maria S. Roeser to Harold J. and Hea S. Moon, $522,500.

Climbing Rose Way, 14314, No. 303-Margaret Anne Duffy to Rachel B. Tuchrello, $184,000.

AD

Connor Dr., 13386-G-Wahid M. Baqaie and Waldia S. Akbary to Myung Ho Kim and Eun Jung Lee, $290,000.

Fiery Dawn Dr., 13448-Sunita and Dinesh Molugu to Irudhayarajan Ram Muthu Thangapalam, $480,000.

Four Chimney Dr., 14413-Ilham Tarbouz to Daniel M. Brinckman, $365,000.

Green Park Way, 14753-Diane Marletto to Benjamin Westbrook Saunders, $330,000.

Joel Beach Lane, 13906-Mariam Hooks to Sung Kwon and Mi Young Kim, $765,000.

Kerrywood Cir., 6832-Chad D. Baker to Erika Webster Hill, $410,900.

Lavender Mist Lane, 13604-Sung K. and Mi Y. Kim to Chung Kil and Myung Ja Choi, $485,000.

Mist Flower Dr., 13520-Clementine E. Johnson to Soon Young and Myung Im Chang, $600,000.

Poplar Valley Ct., 5328-Howard L. and Juanita H. Kelly to Heeyoung Brandon and Soongil Shannen Park, $745,000.

Regents Park Rd., 6013-Sky Home Corp. to Leila S. Rodgers, $299,900.

Saint Timothys Lane, 6339-Angelica M. Puhk to Kathleen Lazo, $439,000.

Sherborne Knls., 5691-Wali Shaaker and Roya Aminyar to Jung Sik and Jihee Yoo, $420,000.

Stone Maple Terr., 6806-Yogesh Indrakumar and Gautami Yogesh Dave to Phaitoon and Somnuek Thongdee, $397,000.

Stream Pond Ct., 5814-Simon P. Yi to Meghan and David Andrew Norquist, $415,000.

Water Pond Ct., 13961-Christopher D. Butler to Sureeporn Harnpratak Srikasem, $400,000.

William Colin Ct., 5172-E-Jennifer and Aurelio Cabestrero to Jason Nguyen, $255,000.

Wood Rock Way, 14202-Scott T. and Allison May to Olitiana Andriamamenosoa, $490,000.

CHANTILLY AREA

Cub Run Rd., 4420-Michael J. Mason to William Irving and Marie Antoinnette Vaughan, $495,000.

Lightfoot St., 3810, No. 401-Rodger D. Isom III to Soojin Hong, $235,000.

Paoli Ct., 3637-Helmand Investment Corp. to Jason Smith and Jamie Miskar, $530,000.

Waverly Crossing Lane, 4522-Rajitha Nemerugomulla to Maryann R. and Daniel W. Greenfield, $600,000.

CLIFTON AREA

Clifton Rd., 6289-Laurence H. and Carol L. Gary to Milena Ciotoli Heslep, $969,000.

Compton Rd., 13216-Selena E. Leary to Byron A. Morales and Melissa Y. Morales Contreras, $770,000.

Moss Glen Rd., 13523-Rex Douglas and Jane E. Garrell to Jun Ki and Linda Y. Choi, $680,000.

Rose Hall Dr., 12001-Fernando A. and Sheila D. Callo to Andrew Charles and Tina Wei Ling Cooper, $1.12 million.

Stonehaven Ct., 6419-Gregory J. and Marjorie A. Bozek to Charles M. and Marlys M. Loyer, $702,000.

FAIRFAX CITY AREA

Argonne Dr., 4307-Jonathan W. and Grace E. Rose to Gregory Dane and Giovanna V. Bush, $599,000.

Aristotle Dr., 11373, No. 9-305-Michelle D. Blancas to Borhan Zareey and Hedyeh Jamalreza, $314,900.

Bleeker St., 2907, No. 3-101-Wilmer Albert Sweetser to Myriam Esther and Terence J. Skelly, $555,000.

Briar Patch Lane, 4705-Andrew D. and Wendy T. Schoka to Cynthia A. and Clarence Eugene Carpenter, $815,000.

Cavalier Landing Ct., 11623, No. 302-Pawan and Retma Mehera to David W. Wong, and Regina L. Lau, $362,500.

Crewshore Dr., 4570-Tony J.B. Park to Ragnar and Jennifer Berndsen, $555,000.

Dogwood Hills Lane, 12701-Jahangeer Shaik and Dudipala J. Reddy to Wali Shaaker and Roya Aminyar, $540,000.

Ellenwood Dr., 3158-Dina Del C. Moraga to Luis Mauricio Arango and Francesca Michele Sarris, $433,000.

Fair Stone Dr., 4435, No. 101-Ik Sung and Ik Won Cho to Danielle M. Poole, $215,000.

Flower Box Ct., 4112-Kerri J. Han to Meghan R. Breslin Jewer, $500,000.

Fountainside Lane, 4137, No. 104-Juan M. and Patricia R. Santa Coloma to Julia Zhuying Lee, $326,000.

Green Ledge Ct., 12104, No. 21-William J. Radosevich to Hagan Matthew Pratt and Hyojeong Lee, $323,800.

Grover Glen Ct., 4128-Michael Nadim and Mary Kathryn Haddad to Wenjie L. Li, $499,000.

Helmsford Lane, 4400, No. 101-Medhat George Asfour to Si Hwa and Min Tak Kim, $285,000.

Hunt Manor Dr., 3812-Donald K. and Rebecca J. Watrud to James M. and Susan J. Kim, $1.01 million.

Lake Glen Rd., 4045-Mark D. and Kathleen A. Winslow to David Kah Yong Kuan, $540,000.

Linda Maria Ct., 9000-Linda M. and Andrew J. Beattie to Nataly Gabra Mariam and Grum Teklemariam, $814,900.

Luxberry Dr., 4651-Kelly Ogden Leboeuf to Jean Marie Mahan, $565,500.

Market Commons Dr., 4480, No. 206-Jeffrey C. Williams to Kang Hyun and Zachary Hyun Koh, $311,000.

Mazewood Lane, 3719-Theodore and Barbara Kristek to Sudip Thapa and Mamta Karki, $425,000.

Middleton Lane, 12809-Julie A. Isaacs to Troy and Angela Hively, $495,000.

Mount Royal Lane, 12916-Thomas Lawrence and Deborah Thomson Delare to Remona G. Charles, $575,000.

Octagon Ct., 11408-Thomas T. and Roberta Kay Brodin to Saira and Kai J. Thompson, $730,479.

Overbridge Lane, 12043-Navin Dhas to Megan E. Thomas Ruotolo, $539,000.

Penderview Dr., 3910, No. 602-Christi Fragale Desisto to Timothy Brian and Maryellen Coppage, $185,000.

Persimmon Cir., 3676-Huan Hu and Jianying Chen to Hung Ngoc Tran and Man Thi Nguyen, $316,000.

Popes Head Rd., 11821-Samuel S. and Rosanna Hwu Yun to Michail Spiliopoulos, $780,000.

Prosperity Ave., 2665, No. 123-Quan Q. and Trang Vu to Katherleena Kan, $315,000.

Red Spruce Rd., 10167-Peling A. and Emily C. Shaw to Thanongdeth Tito Chinyavong and Kyuwoon Jung, $750,000.

Ridge Knoll Ct., 3805, No. 103B-Scott E. and Kathleen A. Ziegler to Kathleen Wilk Vanorden, $294,100.

Rockcrest Dr., 4422-Patricia A. Driscoll to Jordan F. and Andrew C. Harding, $600,000.

Rosemoor Lane, 3017-Robert M. and Jodi L. Lingan to Sarah Lynch Stewart and Scott Andrew Beerbower, $849,999.

Saintsbury Plaza, 2907, No. 303-James L. Renne to Barbara Jean Petruncio, $359,900.

Shadow Oak Lane, 12809-Laurence Hannafin to Seung Yeol Kim and Sun Joo Kang, $1.04 million.

Sperrin Cir., 11506, No. 70-Fairfax County Redevelopment and Housing Authority to Son Phi Truong and Thu Hong Thi Duong, $89,306.

Wheeled Caisson Sq., 4242-Stephen Chang Won Yoon to Kevin S. Say, $451,000.

Yellow Rail Ct., 5516-Yvonne D. Barnes to Mark A. and Anissa S. Tyler, $630,000.

FAIRFAX STATION AREA

Englefield Ct., 9417-Anoput and Stephanie A. Phimmasone to Phillip R. and Erin R. Hernandez, $875,000.

Jeremiah Ct., 6808-Paul D. and Mary J. O’Keefe to Alison Gonzalez and Ryan Oliver Gold, $748,000.

Oak Brook Lane, 8607-James E. and Pamela C. Griffith to William Rutledge and Teresa Park Ryerson, $750,000.

Ox Croft Ct., 10717-Nalin G. and Vandana N. Patel to Imran and Marriam Ahmad, $1.2 million.

Wolf Run Shoals Rd., 6900-Donald S. and Laurell A. Mauro to Cristin Louise O’Brien and Girish Kumar Narayandas, $777,000.

FALLS CHURCH AREA

Barrett Rd., 6710-Meredith A. Minix and Robert L. Graveline to Douglas E. and Alexandra J. Larios, $460,000.

Casemont Dr., 2236-Kevin Jeffrey and Julie Mihie Rivest to Christopher Earl and Megan Hughes Hemmerlein, $1.21 million.

Crane Dr., 3001-Michael M. Oglesby and Elizabeth O. Sheldon to Dustin Leeson and Sarah Jean Foley, $679,900.

Executive Ave., 3433-Giao Pham to David Thomas Lodge, $511,000.

Kenney Dr., 3228-David O. and Dawn Carleen Boulter to Andrew W. and Adrianne T. Bracy, $560,000.

Monroe St., 2831-Michael E. Christian to John Evans, $500,000.

Oak Knoll Dr., 2857-Sandra L. Rodriguez to Allison H. Deland, $534,900.

Quincy Ave., 7133-Deborah Litman and Julie Fetter to Leslie Sharfman, $595,000.

Woodlawn Ave., 2810-Bichlan N. Decaro to Abigail Desjardins, $547,000.

FALLS CHURCH-PIMMIT AREA

Cartbridge Rd., 2278-Peter G. and M. R. Tahirih Fusscas to Suzanne Nichols, $520,000.

Crofton Pl., 2010-Steven A. and Melissa G. Fredley to Robert Scott and Colleen Gordon, $1.23 million.

Falls Reach Dr., 7000, No. 408-Lathda Soulatha to Umit Sahkul, $325,000.

Haycock Rd., 6719-Bernal and Jill B. Rodriguez to Lindsay B. and Scott Shannon Allen, $855,000.

Hyde Rd., 7216-Jose Y. and Gloria V. Esguerra to Boris Michael and Laura Christine Gershman, $915,000.

Mayfair McLean Ct., 2020-Cheryl Joel Van Over to Lanxin Chen and Peng Fu, $1.12 million.

Toronto St., 2212-Christopher and Megan Hemmerlein to Jeremy G. Mucha and Jan Magee, $893,000.

FORT HUNT AREA

Arcturus Lane, 1117-Arcturus Development Corp. to Sami S. Elkabir, $940,000.

Bradgate Rd., 8706-Catrina M. and Kevin Lydon to John C. Merwin, $669,900.

Eden Ct., 823-Julie Ann McLaughlin to Jennifer J. and Donald S. Cunningham, $838,000.

Karl Rd., 7920-Jason J. and Kristen S. Cockrum to Timothy Lloyd and Lauren Urtel Russer, $700,000.

Pilgrim Ct., 8607-Seth G. and Suzanne M. Jones to Ann D. and Michael D. Saperstein, $808,000.

Rampart Dr., 2004-Mark L. and Sheila A. Stevens to Anthony D. Damiani and Jessica M. Taylor, $530,000.

Waynewood Blvd., 900-Patrick J. and Roberta M. Sheridan to Alexander R. and Deidra E. Schneider, $765,000.

GREAT FALLS AREA

Eclipse Lane, 10322-Jun Yuan and Haishuang Zhang to Richard P. and Jennifer I. Freesland, $770,000.

Golden Arrow St., 900-Eric Meyer Raudenbush and Leta Alane Principe to Sai N. Kham, $897,000.

Lunenburg Rd., 803-Chong Chung to Rachael Bralliar and Douglas Callabresi, $805,000.

Oxford Ct., 10608-Hongtao Zhang to Drew Robinson and Madison Hansen Hafer, $535,000.

Riva Ridge Dr., 1125-Erin B. and Christopher J. Wirtanen to Liliya V. Nenyuk, $740,000.

Walker Mill Rd., 1054-Walter Philip and Maria Berardi Lawrence to Tyler J. and Heather K. Carson, $845,000.

HERNDON AREA

Anthem Ave., 123-Hseekai L. and Li Zhu Wang to Pamela L. Koski, $599,000.

Bexhill Ct., 12812-Michael P. and Peggy L. Foose to Kevin Lee and Melanie E. Witt, $561,500.

Capstone Cir., 2029-Pradeep Khanna to Jonathan Demarr and Danielle Parsons, $504,000.

Centre Park Cir., 12905, No. 306-William E. Degraw to Wanda El Antoine, $235,000.

Cobra Dr., 13565-Francisco and Elia R. Martinez to Robert Jenkins, $712,000.

Curie Ct., 2490-Christopher C. and Carole A. Worley to Rashid and Talat Ahmed, $382,000.

Florida Ave., 507, No. T2-Daniel J. Golembieski to Sukhdip Kalsi and Pallavi Shridhar, $205,000.

Harvest Glen Ct., 2934-Roya and Shahram Ghavami to Vanessa P. and Joshua W. Snider, $690,000.

Herndon Mill Cir., 138-Alex and Emilia Tulchinsky to Brian Scott Bayer, $585,000.

John Milton Dr., 2600-Ty A. and Enid E. Hensley to Noah Marc Epstein and Desiree Von Klis, $635,000.

Madison Ridge Lane, 118-Mark A. and Holly A. Aglio to Jeffrey C. and Jeneane C. Strobeck, $840,000.

Meeting House Station Sq., 205, No. 108-Charles E. and Angela M. Harris to Daniel B. Perla and Cynthia Thompson, $315,000.

Monaghan Dr., 2236-Ramon Campos to Francisco J. and Flor Alarcon Portillo, $335,000.

Oak Trail Ct., 1496-Charles and Tracy Donovan to Ramy A. Kandil, $543,900.

Old Hunt Way, 714-Michael George and Alessandra Via Daigneault to Michael Samuel and Alicia Ann Pasternak, $730,000.

Park Crescent Cir., 13135-Mayuri Desai to Gaurav Dixit and Madhavi Pathak, $487,500.

Quick St., 2490, No. 302-Ilan D. Eframian to Avinash Parvathaneni, $310,000.

Salk St., 13612-Paramount Investments Corp. to Calvin Vo and Quan Tieu, $420,000.

Sunnyvale Ct., 12806-Harry J. and Mary M. Eward to Joshua Dsilva and Collin Misquith, $943,000.

Topsfield Ct., 13216-Frank S. and Ella R. Kaulback to Daniel R. and Jacqulin S. Braner, $745,000.

Weathered Oak Ct., 13110-Michael A. and Mary Ellen K. Wolf to Mahmudul and Sunjida Alam, $779,000.

Third St., 628-Joseph A. and Mary D. Waldron to Jonathan and Danielle Harris, $585,000.

HUNTINGTON AREA

Burgundy Rd., 3800-Scott Matthew and Elizabeth Louise Werner Winslow to Edward R. and Andrea L. McNicholas, $1.65 million.

Evergreen Knoll Ct., 5700-Geoffrey S. and Sheeba San Antonio to Recardo A. Gibson and Carmen Orozco Acosta, $480,000.

Fifer Dr., 5815-Mary D. Rust to Michael J. Brown, $420,000.

Midtown Ave., 2451, No. 1009-Tawfiqul M. Islam to Jequetta Byrd, $352,500.

Mount Eagle Dr., 5901, No. 505-William J. McLaughlin to Carolyn B. and Melville P. Brown Jr., $350,000.

Mount Eagle Dr., 5904, No. 1204-Barbara D. Miles and estate of Antoinette C. Demeres to Robert M. and Joanne F. Nedzbala, $450,000.

HYBLA VALLEY AREA

Bedrock Rd., 7041-Robin and Matthew Houlahan to Karl Hemmer and Elaha Soroori, $575,000.

Cobblestone Ct., 3803-Bernard E. and Carolyn R. Tabarini to Manuel S. Wong, $667,000.

Flintstone Rd., 4419-James L. and Patricia A. Guitard to Stuart D. Bennett, $535,000.

Grey Goose Way, 7605-Gilbert R. and Sheila B. Gamez to Miriam and Robyn Anna Kendall, $510,000.

Lamp Post Lane, 6823-Donald R. and Heather Ann Lermont Pape to Donald Birchler, $555,000.

Snowpea Ct., 7512, No. 144-Corine McGlown to Yvonne Thomas, $274,950.

Swain Dr., 7022-Johnathon M. and Alyssa H. Kupka to Aaron Michael and Katherine Maria Sobel, $736,000.

LINCOLNIA AREA

Arapaho Lane, 5310-Rowena Teresa Figueroa to Hai Hong Ho, $480,000.

Braddock Rd., 4100-Stephanie V. and Ryan J. Farley to Alexis Van Bevers and Silvia Albert, $480,000.

Harrington Falls Lane, 5631-Samer Al Hebri and Alaa Alratta to Silvia Mendes and Joao Figueiroa, $479,500.

King Duncan Rd., 4603-Arzu Durrani Bagci to Bonnie Lewis Gay, $540,000.

Tartan Vista Dr., 6555-Timothy Peter Amoroso to Jason E. and Alexandra G. Rogers, $495,000.

LORTON AREA

Annette Dr., 8035-Lydia N.T. Fahmy to Nila Zolfaghari Fridley, $640,000.

Bluebird Way, 8301, No. G-Kevin Patrick Neary and estate of Violet Gale Nea to Glendoria Major, $252,000.

Catbird Cir., 8244, No. 101-Sachin J. and Roshni Amat to Jessica Laurel and Douglass William Gaarde, $243,000.

Corder Lane, 6841-Bang V. Nguyen and Nguyet B. Pham to Angel Espinal and Mariya Y. Omelicheva, $771,000.

Dove Cottage Ct., 8114-Joshua S. and Cynthia S. Friedman to Michael J. and Rebecca C. Warden, $480,000.

Graceway Dr., 8312-Donald F. and Kathryn Bohlman Cheza to Kimberly Ann and Sean Patrick Tanner, $680,000.

Igoe St., 8921-George E. and Mary K. Fleming to McCarlas and Selena Ferguson, $770,000.

Kernon Ct., 8507-Mahmood Haider to Jobeth Johnson Hodges, $461,000.

Lorraine Carol Way, 9794-Joseph and Dominika Bui to Keisha Danielle and Kevin Sullivan, $615,000.

Potomac Rd., 11421-Ronald B. Erler and estate of Merrill J. Erler to Joy Y. Kitthanawong, $330,000.

Silassie Ct., 6825-Albert and Tammy L. Johnson to William K. Schwartz, $612,000.

Southern Oaks Ct., 8327-Jennifer and Robert Ozley to David R. and Megan Angle, $500,000.

William Augustus Ct., 7970-Christopher G. and Jennifer J. Kasker to Mitchel M. and Dominic A. Lachance, $710,000.

MCLEAN AREA

Bellview Rd., 919-Ashley O. Castillo and Nancy Hickcox to Rebecca Jane Burgess and David Paul Boos, $1.23 million.

Cedar Ave., 1513-Deborah K. Jones and Richard G. Olson Jr. to Mihai and Andreea Huzui, $820,000.

Daleview Dr., 1130-Soojung B. Kim to Heshmat and Fershteh Majlessi, $1.19 million.

Evans Mill Rd., 7219-Judith Carr Evans to Glen F. and Jewel T. Weien, $990,000.

Greensboro Dr., 8360, No. 204-Stephen J. Millnick to Richard Berman and Laura Jerley, $200,000.

Hampton Park Ct., 6651-Tracy Morris and Justin Bernard Li to Peggy Rahbani and Rami Makhoul, $1.35 million.

Holly Leaf Dr., 8441-Gerald A. and Elizabeth J. Schroeder to Paul and Emalie Coen, $1.14 million.

Layman St., 1441-Andrew C. and Angela H. Coats to Ryan Buck Legrand, $1.08 million.

Lincoln Way, 1504, No. 110-Sijia Wang to Li Lin and Yingqi Wu, $225,000.

Lynton Pl., 908-Lisa Grayson Legrow Roscoe to Lewis J. and Nicole J. Abramson, $1.45 million.

Mintwood Dr., 1500-Frank Justin Golding to Edouard Jean Marie Goutay and Maria Eugenia Pereyra Sosa, $920,000.

Old Meadow Rd., 1800, No. 414-Golnar Sheikholeslami to Alexander Boyd, $448,000.

Park Rd., 6230-Patricia F. Duryee and estate of William A. Duryee to Mark A. and Megan J. Provost, $1.18 million.

Potomac River Rd., 621-Scott V. Mazza to Alex Kiran and Sheeba Samuel George, $1.46 million.

Rockingham St., 1956-Alexandr and Tatyana A. Gubenko to Alejandro F. and Silvina I. Hopkins, $1.54 million.

Spring Gate Dr., 1530, No. 9221-Anu Mittal to Markos and Constance Valarie Douris, $470,000.

Strata St., 6842-Sang Oh and Alice Kim Park to Matthew and Huong Moldthan, $826,000.

Tremayne Pl., 7640, No. 102-Marissa Zapata to Ellen I. Avery, $320,000.

Wilson Lane, 1931, No. 102-Jason Suh and Norbu Dolma Gyari to Ericka Rojas and Brandon Newcomer, $264,700.

MOUNT VERNON AREA

Adrienne Dr., 3804-Richard G. and Louise A. Priest to Andrew J. and Kristen M. Stotz, $542,500.

Benecia Ct., 8412-Karen Edith Beaty to Karib Rahman Samimy, $184,000.

Capistrano Pl., 8002-Victor Gurvich to Hector Mario Lopez Sanchez, $222,500.

El Soneta Pl., 3947-Houzzbuyer Corp. to Desi I. Beam, $200,000.

Little Creek Lane, 3120-Jonathan D. and Mary C. Knotts to Katelyn J. Hickey, $629,900.

Maybrook Ct., 9331-Marc Yves and Nadine Hamelin Touitou to Daniel J. and Maureen P. Allen, $825,000.

Picardy Ct., 3905-Christopher R. and Jane Eldridge Brewster to Michael J. and Nora J. Knox, $870,000.

Seven Woods Dr., 7950, No. 129J-YBM Construction Inc. to Frederic Koidou Yonli and Safietou Yonli Lompo, $177,000.

NORTH SPRINGFIELD AREA

Eastbourne Dr.., 5628-Jill Schneibolk and Ward Burtnette to Timothy L. Irwin, $465,000.

Gosport Lane, 7918-Patricia Anne McGrath and John C. Schupp to Qaiss Nasseri, $500,000.

Hopewell Ave., 6726-Darius A. Sultan to Julie Snyder and Matthew Gminski, $499,900.

Kempsville St., 5407-Dong J. and Sungwon S. Kim to Alexander Cho and Karissa Herrador, $561,000.

Uxbridge Ct., 8306-Robert E. and Bettina Meine to Benjamin Sladek and Jennifer Menders Lam, $470,000.

OAKTON AREA

Blake Lane, 10227-Thomas R. Niles II and =estate of Bartholomew James Steib to Byunghoon J. Choi, $475,000.

Center Ridge Dr., 2820-William F. and Annette M. Spitzer to Joshua E. and Lauren S. Rhoades, $750,000.

Green Moor Lane, 11416-Thomas H. McPherson to Lakshmi Narain Chandrasekaran and Ramya Viswanathan, $1.01 million.

Melanie Lane, 2908-Dennis A. and Patricia K. Holley to Marc and Sandra Simoncelli, $932,000.

Oakwood Chase Ct., 10151-Brian T. Quinn and Lourdes V. Garcia Calderon to Young Mok Han and Bo Young Kim, $600,000.

V Lane, 3358-F. Michael and Cynthia P. Dell to Clayton and Haesuk Burton, $1.65 million.

RESTON AREA

Ascot Way, 1705, No. E-Meredith Kathleen Reidy and William R. Davis to Samir Raizada Vaid, $285,000.

Ascot Way, 1732, No. B-Robert F. and Joann Hallahan to David C. Henry, $249,900.

Beacon Heights Dr., 2034-James Eugene and Beth Anderson Long to Mario and Sandra Rebello, $1.03 million.

Belmont Ridge Ct., 1960-Patrick D. and Carly Nichole D. Aurora to Mark Peter and Margaret Ryan Albertson, $374,900.

Bridoon Lane, 12613-Andrew T. and Jean Hildreth to Alicia Epstein and Joseph Seifner IV, $675,000.

Chestnut Grove Sq., 11208, No. 212-Benjamin and Camille C. Arneberg to Colin John Spence, $220,900.

Creekbend Dr., 12031-Walter R. and Adrienne H. Creighton to Paul A. and Melissa J. Poydence, $890,000.

Elk Point Dr., 1508-Sarkis E. and Norina N. Chahla to Viktoras and Lina Zikas, $840,000.

French Horn Lane, 11318-Joseph and Robert William Thomas to Jeffrey Scott and Shirley Jeanette Thomas, $550,000.

Glade Dr., 11112-Cristin Gubbins Farwell and estate of Michael J. Gubbins to Joseph C. Barletta, $530,000.

Green Watch Way, 2114, No. 10-Heather Frisson Keeton to Michael Andrew Cooper, $300,000.

Heathcote Ct., 11949-Susan Elizabeth Thompson and estate of Katherine K. Tho to Haizhi Wang, $458,000.

Hunters Run Dr., 2221-Teresa N. Konigsburg to Ian Hostetler, $230,000.

Lovedale Lane, 2229, No. 304B-Jessica M. Johnson to Jared P. Gallagher, $257,000.

Market St., 12001, No. 145-Jessica Robbins Waldron to Melissa A. Hoffman, $323,000.

Mountain Laurel Pl., 2612-Krishna R. and Viju Gullapalli to Geoffrey and Anne Hughes, $745,000.

Northgate Sq., 1400, No. 2A-Mark and Cheryl Carrier to Kristen McGeehan, $189,900.

Oak Spring Way, 1635-Lawrence Edward and Kelly Woodworth Defillipo to Vincent W. Chang and Emily J. Rogers, $505,000.

Orchard Lane, 11336-Stewart W. and Laura Leathwood to Alessandro and Gabriela Marquez Canale, $600,000.

Parkcrest Cir., 1658, No. 2C/101-June S. Derr to Marcela Del Socorro Urbina, $225,000.

Poplar Grove Dr., 1661-Sampath V. and Gouri Charya to Lesley M. and Michael J. Boscarino, $370,000.

Ridgehampton Ct., 2430-Ben Murphy to Lily Jiang, $330,000.

Sagewood Lane, 1951, No. 202-Barry K. Miles and estate of Mamie Miles Petty to Kyin May Tin, $154,000.

Southgate Sq., 2316-Patricia L. Huebner and Brooke E. Johnson to Sofia and Najmuddin Nasafi, $337,000.

Sundance Dr., 1709-Andrey Sergeyevich Kosarev and Hannah Megan Badawy to Ahmad Rana, $410,000.

Sunrise Valley Dr., 11760, No. 913-Rahul Sharma and Eva Malhotra to Katherine H. Mackey and Kate Slagle Hoskins, $354,500.

Trophy Lane, 2530-Satian Enterprises Inc. to Nathan R. and Cheryl L. Miller, $799,900.

Valencia Way, 1664-Brandon N. and Tina Roberts Ashby to Kathleen Elizabeth Kalinsky and Matthew Train Peters, $440,000.

Wainwright Dr., 1634-Talia and Casey Deccio to Sean Schrock, $524,000.

Winstead Lane, 11924-Mark C. and Laura B. Beecy to Brian J. and Sarah L. Brooker, $840,000.

SEVEN CORNERS AREA

Arlington Blvd., 6001, No. 812-Lew Sowle Messing to Alexander Robinson, $179,900.

Stoneybrae Dr., 3317-Melanie K. Hale to Cameron Johnson and Rosemary Margaret Lane, $700,000.

SPRINGFIELD AREA

Bath St., 7413-Brent A. and Laurie Cotton to Leslie Ximena Torrez Perez and Ramiro Moya Flores, $465,000.

Canyon Oak Dr., 8499-Carlos J. Velarde to Kirkland Cole, $438,000.

Dayspring Ct., 8024-James A. and Christine M. Mitchell to Lisa McGee Chambers, $415,000.

Donna Dean Dr., 9123-Winston and Amy McMillan to Darren and Lauren Lasso, $593,000.

Falmouth St., 7308-Mary E. Wells to Byoung Gyu and Chun Rok Oh, $399,000.

Golden Aspen Ct., 8416-Edward S. and Kathleen C. Brown to Dennis Patrick McMorrow and Amanda Claire Pourciau, $635,000.

Groveland Heights Ct., 7714-Michael Christian and Kelsie Michelle Savoy to Shireen Sohailla Gerhold, $410,000.

Hibbling Ave., 6317-Darrell S. and Gabrielle Cross to Edwin Ferrufino Umana and Eufronia Y. Alba Arnez, $466,000.

Jenner Ct., 8513-Elizabeth Alejos and Yenny Cox to Diana L. Alejos, $275,000.

Lazy Creek Ct., 8486-Scott T. and Elizabeth A. McNamee to Umar Syed Ahmad, $325,500.

Michael Robert Dr., 6387-Stuart D. Baird and Kim Wilson to Rachel E. Viger, $405,000.

Northedge Dr., 9113-Michael K. and Julia G. Bayles to Nicholas Frank and Rita Brianne Conley, $679,999.

Orange Plank Rd., 8053-Roman J. and Dina C. Vad to Lauro O. and Lisa M. Domenech, $428,500.

Powderbrook Lane, 8070-Biruktawit Meselu and Thomas Tekle to Jeku Royce C. Arce and Paula Jabbour, $430,000.

Richfield Ct., 7789-Dane K. and Danielle T. Reves to Jennifer and Michael A. Nicholson, $555,000.

Saint George Ct., 7934-Samuel David and Jeniece M. Birchett to Abdul Rauf Khan, $600,000.

Steeple Chase Ct., 8013-Ryan G. and Sandra Mrowka to Ngoc Huynh, $395,000.

Wild Spruce Dr., 8514-Ryan D. and Susan D. Shaw to Jason and Cara Coleman, $815,000.

VIENNA AREA

Audreys Ct. SE, 208-Michael D. Tencate to Mary Ellen Yacura, $1.5 million.

Carnegie Dr., 8311-Sytran and Kimberly Nguyen to Ryan and Kristen Hughes, $715,000.

Clovermeadow Dr., 1791-Gerald M. and Linda A. Laporte to Sangeeta and Colwin R. Jacob, $1.07 million.

Cottage St. SW, 1406-Scott Berman to Uthid and Claudia A. Nanthavong, $550,000.

East St. NE, 155-Anita Taylor Webster to John Negron and Sabrina Negron Pedreira, $674,900.

Fawncrest Ct., 1802-Houria Mrimi to Erzheng Dai and Yifei Huang, $765,000.

Glyndon St. SE, 410-John E. Dorman and Agnes W. Leung to Robert W. and Deborah L. Schroder, $1.8 million.

James Dr. SW, 100-Patrick and Mary S. Gaffney to Chaoqun Jia, $737,000.

Locust St. SE, 301-Stephen and Erin Moseley to Andrew C. and Rachel S. Beck, $1.33 million.

Nelson Dr. NE, 445-Morris R. and Catherine F. Stride to Ryan and Allison Franklin, $815,000.

Owaissa Rd. SE, 325-W. Ben and Laura E. Wood to John Foster and Erin Price Adams, $975,000.

Polly St. SE, 1006-John D. Walters and Carol A. Dezwarte to Julia Taylor and Lewis Prebble, $1.57 million.

Shenandoah St., 2448-Alexander Franz and Christine Roe to W. Ben and Laura Eversmeyer Wood, $685,000.

Trap Rd., 1427-Gordon D. and Jacqueline T. Foote to Biju Menon and Deepthi Murali, $1.08 million.

Ware St. SW, 1200-Bryce Enterprise Corp. to Mark Nagy and Nancy Roushdy Nakhla, $1.35 million.

VIENNA-DUNN LORING AREA

Journet Dr., 2209-Chih Ping Tsai and Helen H. Sim to Jasmeet Sandhu, $790,000.

Sandburg Hill Ct., 8124-Sandburg Corp. to Atif Chaughtai, $1.23 million.

WEST SPRINGFIELD AREA

Asterella Ct., 7762-Mary Brienne and Patrick R. Tierney to Nicole Ann Davidson and Sidney Trevor Jackson, $500,000.

Carrleigh Pkwy., 8236-Robert J. Fraser and Aleida Domingo Gisbert to Evelyn Marie Hoffman, $316,100.

Garfield Ct., 8339-Christine M. Lueker to Miguel E. Guilarte and Escarlet Y. Silva, $480,000.

Kingsford Rd., 5901-D-Jason T. Domanico to Bryan J. and Emilie R. Mulholland, $281,000.

Reynard Dr., 6712-John James and Gail A. McGuiness to Nicole K. Anderson and Elizabeth J. Morgan, $631,700.

Surrey Hill Pl., 5898-Ellen Neukam to Tesfaye Dagne, $185,000.

Tanworth Dr., 7208-Marc Shein and Michele Valerie Rosen to Muhammad Kashif and Shafaq Khatib, $507,000.

Wild Rose Ct., 6807-Kenneth and Anne Mills to Christopher Belmonte and Simone Perez, $562,500.

Fairfax City

These sales data were recorded by the City of Fairfax Real Estate Assessment Office.

Brookwood Dr., 3405-Walter Glenn Turner to Mark Thomas Wemette, $614,750.

Country Hill Dr., 3524-Richard A. Munch and Martha Ann Clark to Joseph Carleton IV and Emily Tilman, $560,000.

Farrcroft Dr., 3841-Robert P. Draim to Michael V. and Mary Beth Piccinino, $900,000.

Lyndhurst Dr., 3846, No. 203-Mark J. Salamone to Lisa and Elisabeth Hertzog Jones, $239,000.

Maple St., 4025-Toby L. and Elizabeth S. Schaeffer to Jason and Justina Lindner, $550,000.

Sager Ave., 10328, No. 122-Geraldine L. Johnson to Donald Frank and Erdine Lee Walter, $560,000.

Falls Church

Among homes sold in Falls Church.

Broad St. W., 513, No. 202-Raymond J. and Sheryl L. McGrath to Karen L. Peck, $694,900.

Lincoln Ave., 1105-Ariana Daniela and Leonardo Pareja to Phi Khanh A. and Kelley M. Wolfe, $1.3 million.

Sherrow Ave., 415-Kathleen M. O’Connell to Eric Johnson, $700,000.