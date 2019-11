Potomac Ave., 6405-Ryan C. and Katherine Q. Christopher to Ryan T. and Kristin Henley Price, $635,000.

Rollins Dr., 2116-Tyler A. Dotson to Marianne M. Staroscik, $535,000.

Williams Dr., 6730-Potomac Relocation Services Corp. to Cynthia Lee Houston, $625,000.

ALEXANDRIA-FRANCONIA AREA

Bingley Rd., 6013-Michelle Hall Cain to Lorena Roman, $470,000.

Bradmore St., 6009-Justin T. Mausel and Farahnaaz H. Khakoo Mausel to Garrett and Alexandra Dube, $525,000.

China Grove Ct., 6527-Nancy L. Pope Nguyen to Saad Siddiqui and Muna Nahar, $451,000.

Deer Gap Ct., 6634-Tyson K. and Julia A. Schutter to Kelly Lynn Hendricks and Jason Matthew Nemeth, $385,000.

Edge Cliff Dr., 6776-David W. and Cleo H. Hurley to Kevin James and Rhiannon Grace Lawler, $865,000.

Essex House Sq., 6090-B-Kimberly Clark Searfoss and Dickson to Opal El, $315,000.

Franconia Rd., 4205-Johanna and Daniel Robison to Shanta Marie and Micah Cardiel, $559,950.

Gayfields Rd., 6416-Thomas E. and Cynthia King Skiles to Yonas Fekadu and Bethlehem Girma, $825,000.

Governors Pond Cir., 5665-Gregory and Kristine M. Graham to David L. and Robin Cain Strickland, $650,000.

Holly Tree Dr., 6115-Regan Lang and Aria Davis Crump to Wallace Benton and Katherine Elizabeth Mallory, $725,000.

Joust Lane, 6115-Rafael and Samantha N. Andrade to Aryan Mashid, $510,000.

Kingsbury Rd., 7600-Gregory J. and Jennifer L. Rigatti to Eric C. and Rachael E. Redlus, $498,000.

Latour Ct., 7118-Steven D. and Miranda V. Williams to Joseph Patrick Flynn, $394,000.

Marble Arch Way, 5613-Jeffrey P. Hooker to Meghan Marie Kenealy and Fred Louis McGuire, $475,000.

Morning Glen Ct., 6503-Rosalinda H. Chua to Laura Ottenritter, $393,000.

Netties Lane, 6608, No. 1407-Rayna K. Bradshaw and Alexandra Melillo to Aaron S. Turner, $377,500.

Overly Dr., 5726-Lee Michael and Adrienne Leigh Perryman to Justin N. and Blair K. Topping, $542,500.

Ridge View Dr., 5906-Emory M. and Patty K. Upshaw to Tameka Logan, $470,000.

Roundhill Rd., 4515-Garry L. and Joy L. Relton to Gregory Charles and Jenessa Victoria Kildall Wagner, $540,000.

Silver Ridge Cir., 6383-Carol E. Robinson to Reza Sepehri, $393,000.

The Pkwy., 6608-Ernestina P. Urquieta to Timothy Jenkins, $410,000.

Wescott Hills Way, 5960-Sang Yun and Sonia Yamakawa to Nathan Alan and Laina Dian Strohm, $548,000.

Worsley Way, 7267-Steve Kuo and Vicky L. Chen to Susan X. and Robert Eiichi Irie, $488,900.

ANNANDALE AREA

Americana Dr., 4959, No. 201-Patricia L. Burnam to Prajol Basnet, $183,000.

Banff St., 4521-David C. Morgan and estate of Frances M. Morgan to Selvi Sri and Daniel P. Gerszewski, $640,000.

Camelot Dr., 3731-John W. and Sarah Kiely to Peter J. and Nancy R. Donaldson, $718,000.

Chivalry Rd., 8311-David Nash Mucciaro and estate of Carolyn Nash Mucciaro to Daniel Paul Sweeney Asin and Jessica Lauren Newton, $714,990.

Fern Lane, 6712-Brian P. and Evelyn F. Kirby to Katherine Elizabeth Bailey, $615,000.

Glastonbury Ct., 8334-Makonnen and Muluberhan T. Dagne to Sajjad and Afia Hussain, $390,000.

Ivymount Ct., 4345, No. 47-Jeonghee Lee to Jonathan L. Kim, $185,000.

Kloman St., 4008-Daniel E. and Amber L. Reynolds to Woong Sook Park, $890,000.

Little River Tpk., 7475, No. 204-Ogai Nasseri to An Kang, $202,000.

Millcreek Dr., 3908-John R. Hutchison to Sontruong and Phuong Ngoc Nguyen, $675,000.

Oreana Dr., 7857-Scott David Chapman to Young Ae Jung, $469,900.

Prudence Dr., 8705-American International Relocation to Justin I. King and Hoa B. Trinh, $570,000.

Sauquoit Lane, 4952-Beatrix Bicknell and estate of Lynn A. Bicknell to Clinton and Karita Evans, $375,000.

Tabard Pl., 4822-Mark and Stephanie Melson to Joshua H. and Elisabeth M. McKearin, $656,500.

Wardell St., 7054-Iby Amparo Diaz to Ines Plamenova Georgieva and Deyan Kirilov Stoykov, $460,000.

Woodlark Dr., 4120-Sarah Katherine Schultz to Mayuri and Shadford Lee Wise, $623,000.

BAILEYS CROSSROADS AREA

Dockser Terr., 6361-Stuart F. and Ellen S. Feldstein to Stephen G. Dempsey and Mickey L. Braden, $825,000.

George Mason Dr. S., 3701, No. 714N-Judy A. Hansford to Renee M. Lawrence, $340,000.

George Mason Dr. S., 3705, No. 2310S-Sylvia O. Benagh to Artem Y. Krikun, $233,000.

Seminary Rd., 5501, No. 2607S-Shipra Mutreja to Fouad E. Lahrime and Hakima Ezzaher, $320,000.

Seminary Rd., 5575, No. 413-Kimberly A. McAvoy to Richard Duane S. Chambers, $335,000.

BURKE AREA

Annaberg Pl., 5962-Jaron J. and Laura W. Dalbeck to Jalal Kimia and Sanobar Tafazoli, $355,000.

Britford Dr., 9688-David J. and Alejandra C. Gallant to Tae H. and Jung U. Kim, $855,000.

Burke Lake Rd., 9648-U.S. Bank and Bluewater Investment to Alfredo Inchauste Tejada, $776,000.

Chestnut Wood Lane, 10051-Francisco Miguel and Melissa Coral Bermudez to Robbie Francis Herrman and Olena Mykhaylenko, $451,500.

Fenestra Ct., 6363-L. Alfonso and B. Lucia Lopez to Yen Ngoc Ly and Thia Thi Nguyen, $313,600.

Fox Lair Dr., 9101-Kevin and Vanessa Skyrmes to Daniel and Ann Hubbard Westlake, $665,000.

Herberts Crossing Dr., 5604-Glen K. and Zebad Richardson to Tammy M. Ares and Isabella A. Saldana, $637,500.

Meadow Grove Ct., 9506-Jacinto Cabrera to Peter Owusu Bempah and Yaa Anane, $413,500.

Novak Woods Ct., 6536-Ingee and Gaeok Kim to Mohammad Akter, $740,000.

Old Landing Way, 6126-Kenneth and Diane Schutz to Philip J. Cordova and Sherina C. Chandiramani, $330,000.

Quiet Pond Ct., 6103-Mindelin Logar to Ling Xu, $416,000.

Ridge Ford Dr., 6005-Michael James and Geraldine Swisshelm Shane to Rebecca A. Kruse and Dorin F. Vincent, $680,001.

Shana Pl., 5803-Wilmar I. and Natalia B. Vazquez to Adnan Rashid and Ghazala Adnan, $477,000.

Stonecutter Dr., 6726-Frederic C. and Rhonda S. Goldhammer to Christopher M. and Amy E. Purcell, $710,000.

Timarron Cove Lane, 6329-Ross A. Nabatoff to Anthony and Isa Ugorji, $870,000.

Wood Sorrels Ct., 5905-Nicolad Miramontes Mendieta and Wilma B. Aleman Gonzalez to Ke Hu and Jing Qin, $540,000.

Yachthaven Dr., 9911-Stephen J. and Johannette C. Mergens to Bryant and Julie M. Bakewell Chisholm, $900,000.

CENTREVILLE AREA

Battalion St., 6207-Colleen M. Walsh to Garrett Scott and Kelly Ofcharik, $415,000.

Betsy Ross Lane, 14081-Brian Christopher Johnson and estate of Dina Relan Johnson to Mike H. and Hae Gong Jeyoon, $408,000.

Brittney Elyse Cir., 5126-I-Babak and Tannaz M. Garakani to Joseph Edward Pittman, $330,000.

Castle Harbor Way, 5105-John W. Colthar III and Deanna K. Pauca to Carlos A. Alvarez Romero and Eduardo M. Somoza Canas, $320,000.

Clay Pipe Ct., 6288-Syed S. Ansari and Nargis Azimi to Sanjeev Gyawali and Saroj Gnawali, $439,900.

Climbing Rose Way, 14317, No. 206-Theresa McCarthy to Richard A. and Maria L. Vetsch, $220,000.

Cool Fountain Lane, 5007-Adonis Troy Kelly to Qiuxiang Zhang and Rongwen Lu, $492,500.

Ellicott Dr., 5274-Sean M. and Sharon K. Yeronick to Ge Zhang and Yin Xu, $653,950.

Flagler Dr., 5639-Andrea E. Wright to Matthew L. and Laura B. Travis, $539,000.

Glade Spring Dr., 14249-Song Cha Ho to Seoung N. and Byoung R. Lee, $417,000.

Grogans Ct., 6103-Glenn R. Newcomb to Chol Hwan and Young Bun Lee, $416,711.

Honsena Dr., 15108-Jeffrey K. and Catherine O. Roberson to Christopher Kelly and Laura Kathleen Idol, $580,000.

Jule Star Dr., 5229-Jongwoo Kim and Younkyoung Park to Hemant and Anjana Jain, $563,000.

Kertscher Terr., 5631-Yu Yu and Jie Peng to Samir A. Alqutri and Berta E. Carrasco, $686,000.

Lavender Mist Lane, 13605-Srinivasarao and Lakshmi Karri to Ok Im Kim, $491,000.

Olde Kent Rd., 14607-Maazouz M. Valts to Naim Mahbubi, $349,000.

Portage Pl., 13509-Audrey Marie Marks to Hung Yan and Hy Cuan Siu Law, $751,000.

Riverwind Terr., 14570-Anatorana Corp. to Timothy N. and Lisa M. Jones, $562,000.

Scott Terr., 6724-Bach Tam Nguyen to Carmen M. and Jennifer K. Paz, $387,000.

Skipton Ct., 14523-Christopher M. and Nicole A. Bass to Young J. Kim, $360,000.

Stone Maple Terr., 6809-A-Robyn Lankford to Timothy A. and Caren E. Jones, $307,530.

Sweet Woodruff Lane, 13673-Sukhwan and Sohyun Choi to Christopher S. Song and Susan J. Kim, $839,000.

Water Springs Ct., 13681-Jeffrey Charles and Marieke Annette Burchett to Harsha Hemansu and Meet Hemansu Patel, $390,000.

Willoughby Newton Dr., 5616, No. 22-Gretchen A. Kuhlman to Antonio J. and Ana P. De Mattos, $260,000.

CHANTILLY AREA

Brookfield Dr., 13407-Michael J. and Margaret A. O’Connor to Hyo I. and Hyun J. Kim, $610,000.

Cub Run Rd., 4522-Wayne and Valerie Bustle to Adekunle Adedotun, $475,000.

Leighfield St., 13827-Catherine Baer Coleman to Shirley D’Souza, $620,000.

Lightfoot St., 3840, No. 146-Steven M. Todd to Peter Stuckey, $265,000.

Placid Lake Ct., 4121-Sergio and Maria C. Soto to Mark Young and Elizabeth Kim, $325,000.

CLIFTON AREA

Archlaw Dr., 7244-James C. Fontana to Gregory T. and Shanyn M. Fitzgerald, $1.15 million.

Clifton Forest Dr., 7006-Beverly Jo Marouse to Thomas W. and Jinson Hauser, $630,000.

Darter Ct., 13532-William T. Baskin Jr. to Sangkyun Ryu, $427,540.

Orchard Dr., 13517-Christopher M. and Brian J. O’Connor to Jerrilyn P. Friedsam, $250,000.

Shalestone Dr., 13956-Gary S. and Melinda H. Johnson to Peter S. Stecher and Irene E. Perez, $690,000.

Thomas Ashleigh Lane, 8212-Joseph Allen Murray to Keith Labraun and Melissa R. Howard, $852,500.

FAIRFAX CITY AREA

Aristotle Ct., 3851, No. 1-301-Sou Yeon Han to Jessica Chang, $250,000.

Arniel Pl., 4493-Tae Hyun and Mimi Han to Deepa and Dhaval Shrimankar, $1 million.

Babashaw Ct., 3147-Lore A. Percival to Joshua P. Heppner, $390,000.

Bowler Dr., 9115-Peggy A. Hill to Geovanni Jimenez and Maria Aleman Lopez, $455,000.

Briarwood Farms Ct., 9102-Terence J. and Myriam E. Skelly to Addison West and Megan Ann Olsen, $805,000.

Casbeer Dr., 12482-Stephen Michael and Sharon Darlene Palmeter to Kimberly N. Mazhari, $600,000.

Chalkstone Ct., 12904-Regis T. and Susana Valdes De Cunningham to Joshua Francis Magri and Kate Marie Gibson, $790,000.

Colchester Rd., 5753-Edward P. and Lynne M. Horner to Victoria L. Scott and Feng Lam, $850,000.

Crows Nest Ct., 5402-Marilyn M. Gilbert to Mingshu Smithward, $450,000.

Eggleston Terr., 4697-Vincent W. Chang to Leena N. Jain, $395,000.

Englishwood Lane, 13102-Ji Hyun Park to Nicholas A. and Maggie J. Ortiz, $425,000.

Fairfield House Dr., 12213, No. 511B-Jae Hoon Moon to Ye Eun and Ye Bang, $369,000.

Forest Hill Ct., 11600-Raj K. Hamilton to Reza Safaie and Batol Omrani, $1.1 million.

Garden Ridge Lane, 12128, No. 203-Omesh P. and Jennifer L. Agam to Saeed and Marsha Ghodsi, $240,000.

Green Ridge Ct., 3808, No. 263-Won Sil Pae to Tatiana and Serghei Rotari, $268,000.

Hamlet Hill Ct., 5507-Panayota Agouris and Anthony Stefanidis to Ramsey A. Nofal, $976,000.

Herend Pl., 4511-Keith Harvey and Jin Young Schmidt to Andrew Joseph Robinson Tate, $729,900.

Inverness Rd., 3841-Suzanne D. Booth to Zehui Wang, $565,000.

Kenerson Dr., 5051-Susan H. Biggs to Jeffrey and Jennifer Fay, $633,500.

Landmark Pl., 5504-See Eun Sul and Won Hee Kang to Doug and Michelle Bottoms, $580,000.

Lisa Marie Ct., 12021-Monique E. Wilson to Amy Hon Lean Chang, $557,000.

Mainstone Dr., 2927-Hoang Do Vu to Tamara Almashhadi, $611,000.

Market Commons Dr., 4480, No. 315-Barbara Michelle Beckner to Joseph S. Jinn, $425,000.

Mazewood Lane, 3763-Shereef Sayed and Sahana B. Raghunandan to Omid Mansoory and Ghazal Shaheen, $430,000.

Millbranch Pl., 9316-Janet Ann Humphreys to Daniel Clinton, $550,000.

Nash Dr., 4810-Janet Kim and Anh Tuan Tran to Anju Udas and Mahesh Shrestha, $425,000.

Old Sawmill Rd., 5917-Peter J. and Kay S. Cardinell to Kenneth Michael and Jessica Nicole Fuerstinger, $575,000.

Parkside Terr., 3322-Mark R. and Lora J. Neel to Benjamin Gerard and Kathleen Aiken, $793,000.

Penderview Dr., 3910, No. 633-Michael A. Martin to Christina L. Fernezian, $238,000.

Piney Grove Dr., 9023-Kevin P. and Janeth McPeak to Matthew John Appleman and Adriana Robledo, $440,000.

Prince William Dr., 3606-Mortimer and Barbara Shea to Cammie and Joseph Chiarella, $810,000.

Prosperity Ave., 3344-J. Stanley and Ruth H. Kriz to Kayoung and Myung Soo Lee, $854,000.

Richardson Dr., 5105-Craig H. and Paula Sours to Kristi L. Hampton and Joe Bhaktiar, $505,000.

Ridge Knoll Dr., 12002, No. 707A-Angela J. Phelps to Ericka Lucia Reyes Villa Mercado and Ericka Liliana Haddadin, $310,000.

Rockcrest Dr., 4441-David Scott Owen and Niamh Lisa Fitzpatrick to Andrew C. and Colleen M. Mann, $627,400.

Rosenwald Lane, 4440-Wendy S. and Thomas J. Bugos to Claire M. and Christopher J. Lesuer, $1.02 million.

Santa Clara Ct., 4409-Michael F. and Georgia R. Carley to Joan F. and Patrick J. Ray, $660,000.

Sideburn Rd., 5409-Duane J. and Ann M. Riege to Adam Omar and Hasna Fikri Alami, $588,000.

Starboard Ct., 5526-Matthew Altizer to Kevin Labelle, $439,900.

Sweetbay Magnolia Ct., 9338-NVR Inc. to Richard Chang and Un Hui Kim, $856,274.

White Birch Ct., 3013-Sewoong and Jin B. Ro to Zhuo Yang and Shiying Zhang, $539,000.

FAIRFAX STATION AREA

Bayberry Ridge Rd., 8225-Thong Van Pham and Bich Hao Thi Vu to Vinod S. and Basanti Rawat, $655,000.

Fairfax Station Rd., 12202-Clinton J. and Leslie M. Wallington to Erin Jillian Esposito and Jonathan James Shand, $830,000.

Larkview Lane, 8624-Dana E. Wilson to Geoffrey D. and Samantha D.J. Dawson, $755,000.

Park Cir. S., 9735-Brian P. and Shalyn K. Ballew to Charles E. and Patricia L. Keightley, $900,000.

Yates Ford Rd., 12029-Shirley M. Casey to Gabrielle and Ryan Hanson, $705,000.

FALLS CHURCH AREA

Buckelew Dr., 2522-Daniel and Jeannette Betbeder to Yezuo Wang and Tong Liu, $512,000.

Cofer Rd., 3130-Joseph F. Labarbera to Emily Werner, $560,000.

Crane Dr., 3029-Joseph C. and Natalie McKinney to Sohayla Olia and Michael Melanson, $640,000.

Fairwood Lane, 7535-Wanda Damon to Natalie and Lionel Brosson, $706,000.

Holly Berry Ct., 3250-George P. Pakidis to Michael Edward Skrinski and Phylicia M. Ching, $580,000.

New Providence Dr., 7758, No. 12-Adam C. and Eve Fowles to Sahil Daxesh Desai, $374,900.

Stuart Dr., 2914-Jef Leroy and Ann Fiems to Thomas M. Norton and Katherine L. Biechman, $680,000.

Trail Run Rd., 7634-Donald Leon and Barbara Ann Gray to William and Faith Harris, $587,500.

Yarling Ct., 2827-Geoffrey Lorgus to Jessica Terry, $280,000.

FALLS CHURCH-PIMMIT AREA

Cherri Dr., 1904-James J. Vogel to Frank Lin and Lily Maria Chan, $580,000.

Diplomat Ct., 1902-Andrew and Rosemary Cosgarea to Luis Gerardo and Chelsey Kay Valera, $820,000.

Falls Reach Dr., 7011, No. 212-Fredericka A. Wall to Gina M. Dixon, $485,000.

Haycock Rd., 7035, No. N-Anne Doris Fasbender and Jennifer C. Legg to Henry Richard Fildes, $400,000.

Kings Garden Way, 2237-Jane R. Masri to Rachel and Jonathan Saltman, $685,000.

McLean Province Cir., 6801-Debora Spinetta to Lei Gao and Lily Wang, $787,000.

Patricia Ct., 2508-Conor Edward Sullivan and David A. Moya to James and Gretchen Kostura, $950,000.

Underwood St. N., 2233-Andrew S. and Karlayne D. Powars to Seung Mo Choi and Jiyoun Lee, $805,000.

FORT HUNT AREA

Bainbridge Rd., 8015-Brandon J. and Rebecca A. Eubank to Lindsay Konsko and Neal Duggan, $500,000.

Croton Dr., 1106-Daniel Scott and Virginia Leigh Lyon to Jeffrey Stone and Christine Steshko, $655,000.

Fort Hunt Rd., 8425-William Thomas Anglin to Cara Livingston and Maxwell Pierce Greer, $610,000.

Mack St., 8203-Steven M. and Kathryn L. Gaddy to Carol Kaine Lucas, $1.1 million.

Pilgrim Ct., 8609-Lynn Canaday and Dorwin C. Black to Maicin McQuillan Dunk and Stephanie Goldstein, $745,000.

Ridgecrest Dr., 7710-Naomi B. Wright to Samuel and Marisabel Reyes Young, $1.48 million.

Yorktown Dr., 8015-Patrick M. and Kelly B. Berryman to Timothy Cooper King and Madlena Rush, $960,000.

GREAT FALLS AREA

Falcon Ridge Rd., 106-Mark O. and Maureen M. Decker to Joshua and Sara M. Wilson, $1.7 million.

Hickory Run Lane, 943-Mary Frances Martin Falanga and estate of Sue M. Martin to Jon Andrew and Kathryn Renee Erickson, $1.06 million.

Nalls Dairy Ct., 520-David J. and Christine M. McCloy to Sheena Ambady and Aju Nair Achyuthan, $1.15 million.

Seneca Rd., 957-Eric D. Noonan to Chenguang Wang and Daoming Qin, $780,000.

Yorktown Way, 10171-Loriann Marie O’Connell to Amanda Leigh Brooks and Richard Conlon, $452,900.

HERNDON AREA

Air and Space Museum Pkwy., 13667-Joseph and Jill Engle to Balaji and Rajani Thummala, $508,000.

Ashburn St., 911-Swapnyl A. and Rootu Shah to James H. and Anne M. Shattuck, $499,900.

Blue Holly Lane, 2913-Harsimrat K. Dhillon to Kesavan Natarajan and Kalyani Mani, $799,000.

Center St., 625, No. T1-Helene Sabatier to Natalie Britt Thunman, $270,000.

Centre Park Cir., 12957, No. 205-Abhijeet Jhala to Valanda G. Riley, $310,000.

Cold Harbor Ct., 1305-Michael and Maura Culligan to James Lee and Patricia Rita Kentz Ondo, $571,000.

Florida Ave., 525, No. 101-Kimberly A. and Timothy Krukowski to Mohammad Ali Yaseen, $212,000.

Hay Meadow Pl., 12603-Anand C. Samuel and Sheeba R. Anand to Sarah Daniele and Winston Gabriel Jimenez, $785,000.

James Maury Dr., 2505-Celia Sze Yan Wong to Surianarayanan Venkataraman and Guruprabha Guruswamy, $480,000.

Jonathons Glen Way, 12209-Donald M. and Carolyn B. Norris to Anand Srinivasan and Ritu Anada, $989,000.

Magnolia Lane, 1258-Andrew M. and Bonnie L. Janos to Bivek Adhikari, $427,000.

Meeting House Station Sq., 205, No. 403-Robert F. Powers to Troy S. and Diane L. Jackson, $335,000.

Neil Armstrong Ave., 13722, No. 506-Pradeep Kapa Sanjeeva and Lakshmi Devi Ratakonda to Chandra Prakash Nadukula, $409,000.

Old Dairy Ct., 13491-James and Tammy Anderson to Pavel and Natalia Stepanov, $359,000.

Pearl St., 100-Mary C. McDaniel and John T. Phillips III to Marc and Susanna Blackman, $710,000.

Reams Station Pl., 12805-Sherry L. Amado to Andrew Overstreet, $505,000.

Seaman Ct., 2159-John Grant Jessen to Bernardino Vidal Osorio and Maria J. Vasquez Quinteros, $425,000.

Terra Cotta Cir., 2404-Michael J. Donaldson to Gaurav Kashyap and Shipra Verma, $500,000.

Tori Glen Ct., 11610-Bill D. Beese to Catina Ann and David John Boldt, $1.11 million.

Willow Glen Dr., 3259-Thomas F. and Joann Burns to Anthony M. Delullo and Joan L. Fischer, $760,000.

Third St., 630-Stephen and Michelle Fowler to Stewart W. and Laura Leathwood, $515,000.

HUNTINGTON AREA

Edgehill Dr., 5833-Joel Andrew and Julie Laun Miller to Jesse C. Lee and Holly Koch, $481,111.

Farmington Dr., 2804-Chad M. and Sarah E. Eberle to Bonnie Lewis Gay, $485,000.

Hatcher St., 3113-Minnie B. Suyat Smith and Reynaldo B. Suyat to Sunil Sharma, and Mahesh and Mohan Tahiliani, $370,000.

Midtown Ave., 2451, No. 1027-Bernard Bogiani and Betty S. Arevalo to Bettina Peng Yeh, $432,000.

Mount Eagle Dr., 5901, No. 912-Mark J. Goodman to Shawn Mauritius Leister Frazier, $259,000.

HYBLA VALLEY AREA

Brick Hearth Ct., 6522-Joseph C. and Dianna M. Davis to Michael J. Nemeth, $385,000.

Colonial Springs Blvd., 7837-Sarah N. and Jason B. Pettengill to Sherie McArthur, $395,000.

Flintstone Rd., 4514-Dominic Andrew and Mitchel Monique Lachance to Nicholas L. and Nicole K. Lozano, $525,000.

Groveton St., 3224-John D. Kvandal and Aimee Mae Oliver to Liam P. and Sarah A. O’Neill, $497,500.

Ransom Pl., 3609-Patti Krieger to Matthew L. Kienzle and Alexandra Yates, $465,000.

Snowpea Ct., 7512-H-Jonathon Weinstein and Benjamin Wallner to Sarah Rose, $275,000.

Wilkinson Pl., 2314-Sean W. and Jill R. Olson to Meighan and Aaron D. Altwies, $835,000.

LINCOLNIA AREA

Beauregard St., 5137-Daniel R. and Samantha E. Mealing to Lillian Tran Nguyen, $489,900.

Cheyenne Dr., 6480, No. 101-Fairfax County Redevelopment and Housing Authority to Tadesse Baye Tadege and Meseret Cherkos Gebregiorgis, $114,614.

Fairland St., 6450-Antoun N. and Mona A. Ramia to Richard Antezana Merida, $490,000.

Hazeltine Ct., 4507, No. 16F-Christopher Jim and Nino Sapardanis to Eddie B. Jones III, $305,000.

King Duncan Rd., 4609-Jeffrey A. Rzasa to Allison Swift and Christopher James Masiello, $505,000.

LORTON AREA

Adams Chase Cir., 9004-John Hanson and Kay Thayer Ely to Atiqullah and Fahima Panjshiri, $965,000.

Athey Rd., 9732-Jason D. and Nicole T. Jensen to Johnny Garza and Betsy Post, $639,990.

Broughton Craggs Lane, 8374-John Christopher and Nikki Waggoner Brookie to Siham S. Al Maliki and Auday J. Al Shather, $677,500.

Catbird Cir., 8248, No. 301-Heinzdell Conate to David C. Cosby, $242,400.

Cranford Farm Cir., 7897-Brett D. Burton and Amber F. Hassan to Yewondwossen Hailu, $545,000.

Duck Hawk Way, 8311-Jaime Bernal Trejo and Rosa Vigil Rodriguez to Hamid Reza and Lindsey A. Vardi, $305,000.

Grandwind Dr., 7774-Edward P. and Beth A. Byrne to Timothy A. Tryon, $590,000.

Jameson St., 8910-Durel W. and Alesia S. Lewis to Loren and Dina Ruck, $714,900.

Larne Lane, 7430-Wanda Yajaira Ramos Zelaya to Jan Pasumbal and Abbie Barba, $360,000.

Mariah Jefferson Ct., 9103-Brad William and Robin Davis Surdam to Michael John and Kristine Elizabeth Minton, $1.15 million.

Pott Ct., 7707-Peter and Lindsay Kim to Dominika Anna Bui, $430,000.

Silverview Dr., 8497-Zbynek and Elisa M. Krobot to Angela D. McCloskey, $721,000.

Stonegarden Dr., 9139-Michael A. and Deborah F. Lloyd to Nima and Omayra Emami, $600,000.

MCLEAN AREA

Adeline Ct., 6202-Stremata Corp. to Palden and Tashi D. Gyal, $930,000.

Benjamin St., 6722-John W. Pluta to Rajiv K. and Micky T. Chopra, $2.69 million.

Chain Bridge Rd., 1781, No. 108-Richard Allen Blosser Jr. to Li Song and James Kelley, $1.02 million.

Fleetwood Rd., 6900-Signet Residential Corp. to Gerald A. and Elizabeth J. Schroeder, $1.27 million.

Georgetown Pike., 8619-Pearl Tina Nigen and Barbara J. Burka to Tiffany C. and Robert F. Minehart, $1.3 million.

Greensboro Dr., 8380, No. 511-Shwu Jen and John Lu to Haeun and Koeun Ro, $438,000.

Hardy Dr., 6218-Tina G. Sanghvi to Leonard Myslewicz and Laurel E. Fielding, $945,000.

Hooking Rd., 7337-Saru Yaghi to Rajai and Kathy M. Zumot, $1.18 million.

Lear Rd., 7721-Stephen and Antoinette Saddler to Chung Philip Young, $1 million.

Lincoln Way, 1524, No. 218-Ravoyne J. Payton to Jae Park and Sion Parsamian, $355,000.

Lynton Pl., 913-Kathryn H. Beiser and Ronald F. Domagala to John B. and Kristen L. Simko, $2.4 million.

Northwyck Ct., 1374-David P. and Elif Michalski to Akbar Dawood and Roseleen Charania, $1.35 million.

Old Meadow Rd., 1800, No. 1020-Charles B. and Merita Cox to Sally J. Johnson, $465,000.

Park Rd., 6275-Shazia Masoodi and Murad M. Pandit to Jennifer and Teddy Fang, $1.11 million.

Provincial Dr., 7621, No. 304-Kalyani Rodrigo to Constance V. and David M. Maxwell, $243,000.

Santa Maria Ct., 7031-Alan Leroy and Sandra Palacios Lichliter to Shawn, Soroor and Mabmoodreza Aram, $705,000.

Spring Gate Dr., 1530, No. 9316-Neal E. and Kathryn H. Wise to Yuchung Chu and Jenny Jenyi Ho, $400,000.

Strata St., 6900-Jennifer Simpson to Christopher Ian and Natalie Anne Matthews Ramo, $856,000.

Van Fleet Dr., 6804-Givago Growth Corp. and Mogi Corp. to Vikram Khetarpal and Yesha Hemant Patel, $812,500.

MOUNT VERNON AREA

Allwood Dr., 9223-John W. Gregory and Dominique D. Lee to Zachary Saelens and Aubrey Dehn, $615,000.

Bound Brook Lane, 8602-Robert K. and Vicki Xander McCaskell to Jonathan E. and Sydney M. Phalen, $667,000.

Central Ave., 8231-Marshland Properties Corp. to Christopher Keith and Nicole Kristine Giuliano, $460,000.

Ferry Landing Ct., 9408-Gordon A. Hill to Bryan H. Amantea, $719,500.

Manzanita Pl., 3877-Paramount Investments Corp. to Sumedh Chhim, $235,900.

Maybrook Pl., 9312-Sara K. Hodgson to Kevin S. Lemans and Veronica Tegman, $678,000.

Rosemont Cir., 8413-Jennifer Lynn Hodges and estate of Rachel Ann Johnson to Jennifer Bedard and Allen J. McDonald Jr., $485,000.

Sonora Pl., 3936-Zakir Hossain and Monika Ahmed to Tuong Van Nguyen, $180,000.

NORTH SPRINGFIELD AREA

Backlick Rd., 5303-Joseph A. and Teresa A. Foti to Jay Rhee, $740,000.

Heming Ave., 5710-Bryon M. Carr to Jonathan Patrick and Kathryn Elizabeth Fredrick, $606,000.

Inverchapel Rd., 5417-Deborah White and James G. Sanders to Nancy Castro and Oscar Vallejos, $410,000.

Moultrie Rd., 5502-Jeff Stewart to Christopher Ray and Lisa Marie Duncan, $442,000.

Victoria Rd., 8924-Landon J. Fulmer and Lidiya Zubytska to Rupak Thapaliya and Neha Khanal, $543,000.

OAKTON AREA

Bonds Ridge Ct., 2952-Reza Safaie and Batol Omrani to Anush and Ritu Varma, $1.67 million.

Cyrandall Dr., 9967-Qun Li to Janice L. Holcombe and Josue Cruz Aragon, $695,000.

Hickory Forest Dr., 10316-Virgil E. and Harriette M. Ecton to Lei Gu and Yan Zhang, $1.03 million.

Jermantown Rd., 2902-Edward W. and Ellen M. Ebbe to William Mecklenburg, $445,000.

Oakton Meadows Ct., 3014-Rebecca Fern Mims Velarde to Ravi Raghavendra Sagar and Divya Narayan Shetty, $615,000.

Samaga Dr., 10618-David M. and Ann Marie Cassidy to Avtallyon Y. Ron, $670,000.

RESTON AREA

Ascot Way, 1715, No. C-Wajiha Rashid to Kevin James Barbera, $274,000.

Autumn Ridge Cir., 1505-Sheri A. Wallenstein to Brian M. Fairlie, $430,000.

Beacon Heights Dr., 2040-Ligeng Tan and Guoyun Xue to Michael K. and Ruth Ann F. Clark, $935,000.

Blaze Dr., 10753-Elham Amini Nejad to Michael A. and Yuhong H. Shields, $1.05 million.

Chestnut Grove Sq., 11260, No. 237-Daren M. Carlisle to Christopher and Kelly B. Midura, $215,000.

Crescent Park Dr., 1937-Caryn F. Mee to Scott C. Benoit and Claudine M. Pulicicchio, $450,000.

Fieldthorn Dr., 1629-Tyson Robert and Kayla Barclay Hall to Michelle Carmen Sanabria and Gregory John Jacobs, $383,900.

French Horn Lane, 11319-Adam R. and Laura A. Bradley to Thomas E. and Stacey A. Miller, $675,000.

Glade Bank Way, 2429-J. Ross and Chris L. Arnold to Dany R. Lavergne, $580,000.

Harbor Ct., 11234-Teri S. Nachazel to Patricia Ann Mann, $430,000.

Hollow Timber Way, 11403-Lee and Jennifer Gitschier to Tony Yu and Malgorzata Kowalska, $634,500.

Jonathan Way, 1781, No. J-Mary Ann Tsai to Chris and Misty M. Damvakaris, $219,000.

Lake Shore Crest Dr., 1705, No. 26-Andrew R. and Sharon Levine Schaffer to Connor A. Reguero, $347,500.

Maple Ridge Rd., 11539-Gregory M. Bingham to Audrey Rogerson, $510,000.

Moorings Dr., 1684-Daniel M. Nagy to Daniel J. and Jennifer Hudson, $602,500.

Myrtle Lane, 2413-Ian L. and Patricia A. Ogilvie to Carl D. Rule, $570,000.

Northgate Sq., 1426, No. 26-John Wesley McClain III and Christine Elizabeth Webber to Ameeta Chainani, $225,000.

Old Bayberry Lane, 11701-Susan Blake to Arslan Isaac and Kaukab Jahan, $585,000.

Paddock Lane, 2358-Christopher J. and Emily S. Schneider to Paul M. and Cristina Rente Seaton, $681,000.

Pyrenees Ct., 2467-Mary Ann Mongillo to Rafael Mauricio Juarez, $299,000.

Saffold Way, 11079-Michael S. and Alicia A. Pasternak to Nicholas Rennie and Kathleen Blanche, $462,000.

Sagewood Lane, 1951, No. 305-K. Alicia Gallagher to Eduardo C. Cascallar, $165,000.

Springhouse Pl., 11629-Anthony J. and Mary Grace Mandaro to Mark Johnson and Meredith Elise Jones, $775,000.

Sunrise Square Pl., 11693-Reston Valley Corp. to David C. Weeks, $850,000.

Sunset Hills Rd., 11800, No. 802-Daryle R. Bobb to Priti Mathur, $431,200.

Vantage Hill Rd., 11616, No. 21B-Sanmukh Patel to Abdelaziz and Leila Bensidhoum, $180,000.

Waterhaven Ct., 11477-Steven A. and Cynthia G. Toelle to Gregory Alan Lee, $654,000.

Winterport Cluster, 1932-Vincent L. and Kimberly D. Alexander to Jason Christopher Jones, $485,000.

SEVEN CORNERS AREA

Cavalier Corridor, 6372-Jon Ferris and Tina Hinh to Heather R. Brock and David James Cullen III, $744,850.

Willston Pl., 2923, No. 155-Quang Xuan Ha to Grace Nguyen, $185,000.

SPRINGFIELD AREA

Chapman Oak Ct., 8501-Lauri S. Argo to Chirayu and Avani Patel, $410,000.

Crestmont Cir., 8287-Misty L. and Mark Davis to Maritza Lorena Wesberry, $325,000.

Demme Pl., 6334-Steve Song Rok Kim to Kenfe Michael M. Kassaye and Asegedech Seyoum, $474,000.

Eagle Rock Lane, 8806-Phyllis E. Kuberek to Zerai Araya and Enkenyellesh Afework Atlabachew, $495,000.

Golden Sunset Lane, 9087-John Jimoon and Duk Soon Kim to Christopher Sean Thrash, $525,000.

Hidden Bridge Dr., 7980-Jafar Guliyev and Elena Ryzhkova to Timothy Patrick and Kathryn Elise Johnson, $457,000.

Jerome St., 6826-Joseph D. Johnson to Richard James and Carol Lenore Davis, $300,000.

Loving Forest Ct., 8131-Timothy Patrick Hennessy to Tracey and Timothy Gulbicki, $360,000.

Middle Run Dr., 8485-Mark K. McPherson to Viviana Andrea Reyes and John Jairo Reyes Castano, $625,000.

Northern Oaks Ct., 7657-Janice M. Hughes to Tennele Debysingh, $365,000.

Paloma Ct., 7602-Brian E. and Lauren M. Miller to Michael James and Emily Katherine Urso, $665,500.

Quincy Hall Ct., 7441-Bobby Chin to Paul F. and Sukalya Worsham, $625,000.

Rippled Creek Ct., 8463-Suzanne M. Holt to Michael David and Natalie Elizabeth Martin, $465,000.

Scott St., 8986-Lori Desantes Waldack to Thomas Shin and Jungla Lim, $806,000.

Tanner Robert Ct., 7708-Desmond K. and Necole Allen to Noemi Romero and Saul Vasquez Rosalino, $747,500.

VIENNA AREA

Abbey Oak Dr., 1703-Betsy F. and Stephen L. Prescott to Joseph Collin Hecker and Laura Denise Oliveria, $850,000.

Bellforest Ct., 2720, No. 405-Abdullah Abdulaziz Algheraibi to Mark L. Lidd, $496,500.

Carnegie Hall Ct., 8183, No. 105-Ferial F. Souryal to Patrick David Owen, $295,000.

Cold Creek Ct., 1877-Jacqueline A. and Rene H. Desrosiers to Betsen and Sonal Philip, $1.02 million.

Edwin Lane NE, 311-Ryan K. and Allison R. Franklin to Anthony J. and Jaime Orlando, $1.69 million.

Fosbak Dr., 9802-Tanis Batsel and Brian S. Stewart to Michael Scott and Olivia Z. Miller, $1.03 million.

Horseback Trail, 1817-Joseph Butler Kelley to John B. and Julie D. Sartore, $1.01 million.

Kilbarry Ct., 1805-James R. and Wendy M. Savage to Steven M. and Christina H. Filemyr, $1.68 million.

Locust St. SW, 103-Cadence On Center Corp. to Mark Alan and Holly Ann Aglio, $1 million.

Oak St. SW, 123-Glenn and LeeAnn Dance to Gino Alan and Paula Maria Ruta, $1.75 million.

Park St. SE, 601-Cartus Financial Corp. to Jason C. and Lydia S. Gamel, $1.57 million.

Reserve Way, 8009-Elena Ahn to Saru Yaghi, $869,500.

Shouse Dr., 9467-John B. and Christine S. Park to Dmitry and Ekaterina Didenkova, $835,000.

Trevor Pl., 8026-Wanda A. Cumberlander to Soo Yeon Lee and Joshua Yoochan Park, $640,000.

VIENNA-DUNN LORING AREA

Journet Dr., 2219-Manjeet S. Puri and Kanjanarom Kolaka to Tong Sun and Zhenxing Bi, $785,000.

WEST SPRINGFIELD AREA

Alexis Lane, 6500-Bradley James and Lindsay B. Young to Seble Baicha and Aron Yazew, $450,000.

Bayshire Rd., 5905, No. G-Valeria A. Knight to Peter Keith McGraw, $260,000.

Dunham Ct., 8358-L-Phat Quang Chau to Eloy Casiano, $265,000.

Green Hollow Ct., 6178-Joel E. and Heather V. Anderson to Vu Thai Phan and Thi Hao Tran, $470,000.

Maple Tree Lane, 7017-Sherry C. Beyers to Thomas M. Burke III and Lauren E. Currier, $580,000.

Reynard Dr., 6714-David H. Tikkala to Ashley Elizabeth Lowe and Austin David Gold, $592,450.

Side Saddle Rd., 8804-Richard E. and Annette M. Hagy to Michael and Lidija Salvaggio, $703,721.

Surveyors Pl., 8804-Fassil Selomon Haile and Simret Goitom to Parveen Nadeem, $429,950.

Tiffany Park Ct., 9088-Dwight R. Ogle to Susan H. Otero, $437,000.

Willow Forge Rd., 8428-Michael A. and Ann Dyer Pearson to Roland Richard Haynes Jr. and Baaba Andoh, $499,900.

Fairfax City

These sales data were recorded by the City of Fairfax Real Estate Assessment Office.

Charles Dr., 10829-Steven J. and Maria T. Looney Curtis to Emily and Daniel Patrick Devito, $549,000.

Egan Dr., 3906-Alma M. and Wilbur H. Moreland to Ruben Cali Nogales and Sonia Rojas Cossio, $435,000.

Madison Mews., 3910-Harish S. and Komal Rudra to Robert H. and Jodi B. Potter, $750,000.

Schuerman House Dr., 3509-Quinnsander M. and Belinda Pinckney to Yunsheng He and Lian Xu, $1.25 million.

Tedrich Blvd., 3916-Gail Frances Andrews and Linda Lou Palmer to Rodrigo Edwin Veizaga and Zelenne Miranda Sejas, $465,000.

Westmore Dr., 11021-Erik and Jessica Zepeda to Allen Bashir and Jacqueline Hibbard Eramya, $630,000.

Falls Church

Among homes sold in Falls Church.

Cherry St. S., 116-Lev and Yevgeniya Pinelis to Anthony Parker Cook, $974,900.

Spring St. S., 521-Brooke Suter to Thomas Wolf, $820,000.