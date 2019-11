Hunting Cove Pl., 1800-Margaret P. Price to William E. and Jean E. Space, $753,200.

Potomac Ave., 6517, No. J-Yuliya Korzh Hrushka to Sandra L. Cardoso, $235,000.

Radcliffe Dr., 6807-Leonard Matthew and Victoria Rosalie Kahn to Bagmi Das, $375,000.

Windsor Rd., 2107-Marcel J. Dubois and Elise J. Adde to Michael and Katherine McHugh, $1.45 million.

ALEXANDRIA-FRANCONIA AREA

Birchleigh Way, 6626-August C. and Kathryn G. Lococo to Roberto and Erica Danielle Torres, $478,000.

Brindle Heath Way, 6825-E-Debra D. Weaver to Christopher Sims, $328,000.

Clara Edward Terr., 6253-Albert F. and Lonna F. Riggle to Abraham Zemui, $550,000.

Digby Grn., 7457-Barbara J. Ellington to Justin M. Charlebois, $507,200.

Ellesmere Ct., 6007, No. D-Joyzeline Soto Beach to Kimberly Paul, $209,900.

Essex House Sq., 6109-A-Michael J. and Courtney Marie Scarlato to Anastasia Vonlans, $292,500.

Gadsby Sq., 7452-Joseph A. and Ann C. Balla to Thomas Davidson and Megan Kathleen Cooper, $489,450.

Gentele Ct., 6328-Darla R. and Bruce W. Colletti to Marlene N. Hurst and Ian D. Westfall, $474,900.

Grange Lane, 6515, No. 404-John Derevjanik and Sabreen Alraban to Cecilia Holman, $385,000.

Hereford Ct., 5605-Judith A. Walsh to Antoinette Cunningham, $499,000.

Hollyford Lane, 7313-Joseph Scott and Tiffany Marie Rock to Jeremiah J. Watts and Beata J. Jasiak, $740,000.

Jowett Ct., 5500-Maria Louise Martin and estate of Victor Zangla to Haider Q. Sulaiman and Dahlia Ali Razzouki Juburi, $540,000.

La Vista Dr., 5909-Lisa McGlasson to Sami and Yaser Elkabir, $520,000.

Little Valley Way, 6183-Kevin C. and Robyn M. Bischoff to Dustin Harrell, $381,500.

Maryview St., 6405-K2NC Corp. to Deborah L. Snyder, $540,000.

Morning View Ct., 6614-Hanin Tawfiq and Mahmoud Elkoronfuly to Luis C. Saavedra, $360,000.

Nice Pl., 6403-Justin and Lindsey Moore to Zeeshan Naim and Sarah Karimi, $545,000.

Piney Run Dr., 6068-Mariya Y. Omelicheva and Angel Miguel Espinal to Peter Lei and Maida Kalic Zheng, $517,000.

Rockleigh Way, 6603-Steven M. Spar to Jillian Marie Porto, $480,000.

Royal Thomas Way, 6747-Carina N. Cockburn and Adreon Keniel Ellis to Jeffrey David and Helene Elyse Berger, $575,000.

Sky Blue Ct., 6606-Robert Arthur and Giana Solene Teeter to Lawrence P. Strauss and Courtney Tucker, $387,500.

Trask Terr., 6544-Sandra A. Almeida to Anne and Stephen Lee, $639,900.

Virginia Hills Ave., 6535-George G. Huff and Patricia H. Orlowski to Carlos Armando Cruz II, $416,488.

Wickford Dr., 7200-Robert and Julie Hatch to Paul Ernest Sweatman and Jaime Michele Hritsik, $480,000.

ANNANDALE AREA

Americana Dr., 4911, No. B-Kim Dung T. Tran to Hoa T., Trang T. and Nhon T. Ly, $165,000.

Aspen Hill Ct., 4635-Mohammad Hajimohammad to Daniel Loboda and Melissa Ann Knowles, $642,000.

Beverly Dr., 3421-Robert D. and Karen Skelton to David Boris and Bethany Friedman, $700,000.

Championship Ct., 4085-Susan R. Schneider Flint to Mohamed Bashir Abdurahman and Sahra Hassan Mohamud, $480,000.

Dassett Ct., 7903, No. 302-Sheyda Aryana to Duy Huynh and Quynh Chau Thi Hoang, $257,500.

Forest St., 8606-Nancy Charlton Frey to Shaela Rahman and Kashef Abdul Majid, $600,500.

Glen Hollow Ct., 7255, No. 55-Debra S. Meislin to Thomas Demott Jr., $315,000.

Jayhawk St., 7104-Karen J. Danzenbaker to Minerva S. Song and Larry G. Gregory, $522,000.

Lafayette Park Dr., 6908-Kai J. Reinertson and estate of John E. Reinertson to Debra Fulkerson, $415,000.

Logsdon Dr., 4585-Chang Ho and Bok Ja Park to Binh Banh, $285,000.

Moss Dr., 3902-Andrew J.R. and Kary I. Hintz Tate to John and Mary Zwerneman, $570,000.

Sevan Ct., 8461-Christian R. and Fatima G. Pol to Andrew Steven and Bethany Frank, $668,000.

Toll House Rd., 8215-Jae Yoo Ko to Keith B. and Maria Isabel McCabe, $759,900.

Wilburdale Dr., 7220-Beth Ann Cooke and Barbara A. Hawley to Toan Chu Van Nguyen, $520,000.

BAILEYS CROSSROADS AREA

Bay Tree Ct., 6533-Leneice N. Wu and John W. Thomas to Jason and Paula Serbus, $765,000.

Ellery Cir., 3511-Brenden Theodore and Jessica Cecilia Woodley to Xiaozhen Li, $525,000.

George Mason Dr. S., 3705, No. 1602S-Ryan S. Schlesinger to Sarvani Akkanapragada and Aparna Kasturi, $230,000.

George Mason Dr. S., 3705, No. 517S-Anna Taleysnik and Hemen Mehta to Faduma Haji Osman Aden, $290,000.

George Mason Dr. S., 3709, No. T4-Jorge M. Ramirez and Paul Rugger Smith to Abdulwalia A. Ali, $248,000.

Maple Ct., 3519-Anita J. Barone McGinthy to Nikki Nguyen Tao, $780,000.

Seminary Rd., 5505, No. 2102N-Luis G. and Ingrid M. Cisneros to Carla C. Smith, $215,000.

BURKE AREA

Andromeda Dr., 9012-Shawn M. Hackney to Carrie A. Casoni and Laura J. Campbell, $515,000.

Barnacle Pl., 7010-Ryan and Alison Gold to Rekha and Bhashyam Nallappa, $644,500.

Bronte Dr., 9582-Aymee M. and Armando E. Fiterre to Holly Denise and Sean Douglas Glaser, $700,000.

Burke Pond Lane, 9807-Irina Semenovna Kats to Fassil Haile and Simret Goitom, $512,000.

Claychin Ct., 9526-Kate E. and Leonidas Fthenos to Kevin Michael and Kathleen McMullen Bailey, $941,000.

Fenestra Ct., 6365-Jeanetta and Cecil Taylor to Marshall and Michelle Bland, $340,000.

Greenough Pl., 5302-Curtis L. and Diana L. Emerson to Robert H. and Jenny Marie Gunderson, $590,000.

Lakepointe Dr., 9805-Douglas R. Rus to Amanda Hendrey and Sam Wallach, $417,000.

Mersea Ct., 5458-Timothy Ryan and Christine V. Underwood to Anthony Stephen and Megan Anne Bethoney, $500,000.

Oak Leather Dr., 5818-Joseph R. and Heather Reed Helmig to Rafael A. and Kathy R. Paredes, $694,000.

Park Woods Lane, 10035-Andrew N. and Lauren B. Lentz to Daniel and Susan McGowan, $545,000.

Quiet Pond Terr., 10218-Kelly S. Enoch and Kelly A. Snyder to Rolando Torrico Jaldin, $431,375.

Roberts Common Lane, 10227-Mary K. Lockett to Manjula Colaco Cardozo and Rahul Kethireddy, $431,000.

Silchester St., 5804-Harold J. and Hea S. Moon to Hubert Lukasz Ciura and Agnes Ann Kucharski, $549,000.

Stonecutter Dr., 6732-Jennifer O’Brien to Jason Michael and Jessica Marie Thurman, $692,500.

Westport Lane, 9611-Tricia E. Morris to Maged Fadle and Heran Yemane, $435,000.

Wooded Glen Ave., 9401-David and Vivian Samec to Parisa Ilchi and Lonny L. Bradley, $804,000.

CENTREVILLE AREA

Barros Dr., 6129-Joanna M. and John A. Houk to Belal Mahmoud Abdelfattah and Fatima Aslam, $500,000.

Beaumeadow Dr., 14713-Mia Pham Sanchez De Lozada and Dieu Pham to Byung Sik and Jung Kyung Kim, $431,438.

Black Horse Ct., 14416-Judith Ann Bailey to Samuel R. and Jacquelyn T. Hardman, $212,000.

Brittney Elyse Cir., 5148-T-Soumyarani Badvelu to Michelle Kamiyama, $322,000.

Cedar Knoll Dr., 14607-Irvin A. Alexander III and Tyrone K. McGowan to Namrataben and Kamal Ahmad, $770,000.

Climbing Rose Way, 14314, No. 103-Roseanne Maria Candell to Erin Elisabeth Bannister, $200,000.

Coble Laskey Ct., 14163-Ahmed M. and Sigrid A. Holail to Waheeb Attalla and Hala Ishak, $720,000.

Creek Branch Ct., 14517-Raymond and Kori Rebecca Magallanez to Wayne Joseph Haviland and Sarah Elizabeth Rogers, $405,000.

Fallscliff Lane, 14405-Roel L. and Djoanna S. Buenaventura to Amber Jacks, $310,000.

Fount Beattie Ct., 13818-Keith Daniel Moyer to Chinjiguur Ganbold and Zoljargal Purevjargal, $370,000.

Golden Oak Rd., 14527-Mike and Hae G. Jeyoon to Dai Xuan Nguyen, $210,000.

Gunther Ct., 5924-Aya Funahashi and Puy Shan Li to Sung Kuk Park, $375,000.

Insignia Ct., 6509-Khushbu M. Gandhi to Sang Ho Lee and Eun Joo Suh, $417,000.

Jule Star Dr., 5292-Jong Yoon and Thomas Ahn to Trung Duong and Camtu Pham, $499,900.

Lambeth Sq., 14877-AV Capital Corp. to Anna U. Sargent and Nancy Simmons, $355,000.

Mary Todd Lane, 6312-Eric Leigh and Jennifer Diane Rosenfeld to Kil J. Lee, $405,000.

Prairie Mallow Lane, 13513-Edward and Christine Kim to Chungil and Sang Sook Nam, $500,000.

Sequoia Farms Dr., 5551-Peter Glen and Sinimol Fernandez to Brandon David and Cheryl Anne Bly, $605,000.

Skylemar Trail, 6542-Tracy S. and Lisa Amos to James and Sheila McKay, $324,000.

Stone Range Dr., 14607-Luis S. and Elizabeth K. Rovira to Benito I. Perez Hernandez, $395,000.

Travis Edward Way, 5121-J-Trisha T. Nguyen to Changhai Zhou and Lin Liu, $221,000.

Waterflow Pl., 13932-Vincent P. and Daniel Santo to Da Young and Joshua S. Park, $383,000.

CHANTILLY AREA

Brookfield Dr., 13452-Stephen R. and Brenda B. Harrison to Sean Boyd, $560,000.

Lewis Mill Way, 13890-Steven M. and Margaret T. Emmert to Hien Duong and Yen Tran, $937,000.

Louis Mill Dr., 15238-H. Jason Gold and estate of Hans P. Kern to Esther Y. Park, $350,000.

Royal Red Terr., 13763-Jose Espinoza and Joaquina Molina to Okyu Hanna, $475,000.

CLIFTON AREA

Battle Rock Dr., 6408-John Thomas and Elizabeth Love Fitch to Aaron B. Colquitt and Chare A. Warner, $725,000.

Clifton Grove Ct., 6801-Kimberly and Kirk Cooper to Sachin and Aradhana Chandra, $910,000.

Laurel Rock Ct., 13804-William Harper and Kelly Elizabeth Mitchell to Peter Paradise, $705,500.

Rockland Ct., 6501-John W. Josephson and Nancy Y. Selim to Stephen Walter and Kelly Lynn Halas, $693,000.

Springhouse Cir., 6431-Richard D. and Patricia L. Barrett to Marcy and Richard P. Fisher, $685,000.

Wolf Run Lane, 11918-Randall D. Johnson to Steven C. Rathmanner and Murfoo Riaz, $680,000.

FAIRFAX CITY AREA

Aristotle Dr., 11326, No. 4-101-Farzad Sharafi to Selina Lee, $329,000.

Arrowood St., 10514-Robert Lindell and Sylvia J. Jones to Suzanna Meeks, $709,000.

Bellmont Dr., 11224-Maureen G. Gloster to Melanie A. and John C. McLennan, $684,000.

Braeburn Dr., 4410-Jangyeul and Jaeyoung Yoon to Aamir Nadeem and Nayyer Rehman, $615,000.

Buckeye Ct., 3626-Michael Adams Sellery to Khulan Tsogtsaikhan and Nasan Orshikh Bandi, $435,000.

Cavalier Landing Ct., 11509-Charles and Tenimba Morgan to Jennifer V. Davisson, $524,550.

Charleston Woods Dr., 5408-Robert C. and Hope H. Rose to George Nicholas Economides, $477,000.

Colony Park Dr., 10340-John Ryan and Jaimee J. Brown to Sean Michael Dailey and Laura Elizabeth Mohney, $435,300.

Crows Nest Ct., 5436-Sergey N. Arutyunov and Valentina A. Sodol to Dawit Teshome and Elone Alemayehu, $441,000.

Elizabeth Lane, 4109-Debra L. Smith to James L. and Olesya Puente, $725,000.

Espana Ct., 2921-Earl Dewitt Duggar Jr. to Alan Hussein, $550,000.

Field Lark Ct., 12326-Christopher J. Vibert to Elizabeth Ann Vayo, $500,000.

Fort Buffalo Cir., 12208-Kerri D. Madden to Marium Mehdi, $303,000.

Glade Hill Rd., 8911-James Clifford and Leslie Anderson McKeever to Kent M. and Jodi B. Arganbright, $785,000.

Greenway Ct., 12103, No. 214-Andrew and Kimberly T. Micklus to Diego Solano, $310,000.

Hampton Forest Ct., 12994-Jonathan E. and Milena C. Heslep to Chung Hwan and Suh Woon Suh, $549,990.

Heron Ridge Dr., 12758-Albert W. and Elizabeth A. Gonzales to Jung Won Lee and Jisun Kim, $535,000.

James Halley Dr., 10802-Joseph L. and Therese F. Spenneberg to Jessica Josephine and Jeffrey Laurence Bowdoin, $600,000.

Laurel Grove Way, 12707-Edgar W. and Jane P. Simpson to Chirayu N. and Dinta C. Patel, $1.25 million.

Littleton St., 9000-Peter M. and Helene K. Longden to David M. and Sara J. Borgeson, $725,000.

Majestic Lane, 4439-Michael Szedlock to Yang Chun Zeng and Zixuan Cheng, $459,900.

Market Commons Dr., 4490, No. 612-Ernest Franklin and Janice G. Harvey to Dimiter Milkov Dimitrov, $279,500.

Mazewood Lane, 3765-Paul R. Doran to Saidakhmad Arislanov, $430,000.

Monument Ct., 4120-C-Abbas and Sara Najafi to Hee Ok Lee, $320,000.

Nottinghill Lane, 5239-Matthew A. and Kristin M. Westover to James L. Ouellette Jr. and Rachel E. Lindsey, $599,000.

Paynes Church Dr., 10842-Christopher W. and Karen J. Baker to Byron J. Burks, $620,000.

Penderview Lane, 12158, No. 1704-Brian L. Kanieski to Sangil, Mi Ae and Lawrence Jahoon Lee, $235,000.

Plymouth Meadows Ct., 5431-Wilmer H. and Tammy A. Wells Putz to Jeffrey W. and Stephanie Renee Fowler, $457,500.

Prosperity Ave., 2655, No. 118-Patrick Perico and Alison Hazell to Carlo Jose Arce and Rossel Corton Aruta, $324,000.

Prosperity Ridge Ct., 3708-Eric J. and Sandra L. Felt to James J. and Kathleen R. Consagra, $1.37 million.

Richardson Dr., 5307-Maria V. Keller to Abdulqafar Abdullahi, $580,000.

Rippling Pond Dr., 4703-Kobra and Yaghoub Fatahzadeh to Peter and Sinimol Fernandez, $800,000.

Roma St., 11002-Laura R. Katzif to Musa Abuduhelili, $485,000.

Rothbury Sq., 11463-Larry Paul and Kathryn Anderson Davis to Bayarjargal Battulga and Namuuntuya Munkh Erdene, $529,000.

Santayana Dr., 9139-Dean J. Wolf to Dolores Kay and Joseph Condor Boda, $769,000.

Starters Lane, 12917-Seung Yeol Kim to Li Amy and Li Liao, $642,000.

Topaz St., 9198-Oanh T.N. and Michael F. Brown to Kelly B. and Matthew A. Keeler, $849,000.

FAIRFAX STATION AREA

Brimstone Lane, 6916-Ronald W. and Candace S. Carter to Matthew and Renee Zublic, $705,000.

Hunting Horse Dr., 11200-Charles J. and Claudia G. Caridi to Stephanie M. and Bryan R. Vanriper, $780,000.

Little Ox Rd., 6530-Mark P. Aitken Cade to Morgan John and Dana Ryback Hendrickson, $825,000.

Oak Stream Ct., 9509-Craig S. and Amy C. Copeland to David and Janet Crumrine Wolfson, $740,000.

Springtime Lane, 11615-David English and Cathey Ann Baker to Timothy and Natalie Turner Kennedy, $850,000.

FALLS CHURCH AREA

Arlington Blvd., 7424-Pech Properties Corp. to Rilma Rodriguez, $410,000.

Cameron Rd., 2757-Adam Goldstein and Shira Zemel to Coleman J. Coder and Roxanne B. Rozmus, $687,500.

Covewood Ct., 3150-M-Norah Anne Reich to Samuel Hardin Wilson, $295,000.

Greenway Blvd., 2843-Alice A. Joe to Robert C. and Victoria L. Blyler, $610,000.

Inversham Dr., 7761, No. 249-Maziar Bakhshi Azar to Jasper Ouyang Lee, $322,700.

Mason Lane, 7428-Michael M. Porter to Walid Khaznadar and Hala Akhwan, $695,000.

Nicosh Cir., 3015, No. 2403-Erin M. Torpey Joyce to Britnee Dorn, $285,000.

Osborn St., 6637-Nafsika A. Aravanis to Pamela Barkin and Daniel Vargo, $778,500.

Surrey Lane, 3445-Andrew W. and Amanda E. Richards to Mitchell P. Hazam, $650,000.

FALLS CHURCH-PIMMIT AREA

Chummley Ct., 7421-John W. and Lauren D. Dwinell to Jeffrey Dewayne Caraway and Rebecca L. Naftzger, $592,500.

Emilys Lane, 2136-Jaz Construction Corp. to Gary L. and Kelli Tomasulo, $1.76 million.

George C Marshall Dr., 2230, No. 1115-Majid Khalilian and Roya Rashidmanafi to Timothy Pleus, $379,000.

Herrell Ct., 2548-Ashley Messenger to Mila Brushkovska, $485,000.

Leonard Rd., 2005-Michael and Vasila Ladygine to Zheng Tao, $553,500.

Metropolitan Pl., 7018-Shenghua Si to Bin Zhai, $485,000.

Pimmit Dr., 2311, No. 801-Sarah Creaghe and Nicholas D. Holstein to Vivienne Azalea Won, $265,000.

33rd St., 6513-William M. and Ann S. Hawkins to Gaurav and Rupinder Kukreja, $820,000.

FORT HUNT AREA

Boulevard Dr. E., 8212-Charles T. and Linda H. Holliman to Collin R. and Grace S. Sorensen, $1.44 million.

Cyrus Pl., 8613-Neil P. and Pauline A. Miller to John Gale and Katie Rose Larson, $713,000.

Fort Hunt Rd., 8901-Robert W. Gilliland and Hillary A. Robinowitz Elins to James and Kelley L. Harry, $1.48 million.

Midwood St., 8320-Matthew T. and Amie Griffin to Jose L. Cabrera and Chandra Urzen, $579,900.

Porter Lane, 8415-Dennis J. Schwanz and Susan M. Miskura to Brian V. Doyle, $670,000.

Standish Rd., 8704-Daniel J. and Laura A. Gans to Frank and Jeanne Simuro, $2.25 million.

GREAT FALLS AREA

Ad Hoc Rd., 650-Shoreh Armani and Massoud Amini to Christopher and Veronica Tierney, $1.45 million.

Nalls Dairy Ct., 570-Edward R. and Petra L. Barrientos to David Scott Black and Oliya S. Zamaray, $1.18 million.

Springvale Rd., 728-Joseph A. and Gracia C. Martore to Michael Hage, $1.2 million.

HERNDON AREA

Alton Sq., 12919, No. 407-Robert E. and Judith L. Lee to Ji Won Moon and Seung Soon Lee, $310,000.

Avonmore Dr., 13513-Partha and Swathi Puskur to Avinash and Arya Namboodiripad, $518,000.

Center St., 759-Christopher William Devine to Rodrigo Ewaldo Ruiz and Valeria Antonina Borghetti, $607,000.

Chamblee Pl., 2212-Saleem M. Qureshi to Alexis S. Merlos and Elvis Merlos Rodriguez, $262,000.

Copper Hill Rd., 2604-Creighton T. and Fei Z. Hager to Sayyam Ashraf and Mariia Reznichenko, $749,000.

DaVinci Lane, 13518-Fanjun Kong to Jose Francisco Herrera Capriel and Denise Elizabeth Herrera, $385,000.

Frog Hollow Ct., 13109-Rajesh Sivalingam and Tamilarasi Rajesh to James R. and Sandra L. Vita, $715,000.

Hay Meadow Pl., 12607-Daniel A. and Karen M. Nadeau to Sarah Rebekah and Michael R. Dunfee, $805,000.

Jeannie Anna Ct., 3049-David M. and Kathleen Desilva to Yavuz Keskin, $781,000.

Kinross Cir., 3213-Jennifer L. David to Himali Mathews and Yugal Sharma, $580,000.

Marcey Creek Rd., 13139-Samir and Anjana Patel to James J. Threatte, $315,000.

Merricourt Lane, 2708-Mark E. and Cynthia Kaplan Revesman to David Thomas and Asencion Castaneda Debriae, $780,000.

Netherleigh Pl., 12793-Stuart G. and Anita R. Flower to Naveed and Imaney Naveed Ahmad, $1.07 million.

Page Ct., 1018-Jorge Garcia Pratts and Carilyn A. Garcia to Xin Feng, $545,000.

Polly Jefferson Way, 2519-Meghnaben B. Patel and Miralkumar Amin to Ajit and Samikshya Pokhrel Karki, $495,000.

Rose Grove Dr., 12832-Joseph and Kimberly M. Kopfman to Jagadeep Tatineni and Lavanya Bobba, $1.45 million.

Shaker Woods Rd., 1309-Anup and Smita Sabharwal to Vinh and Lily Dang, $905,000.

Thurber St., 1504-Frede M. and June M. Petersen to Jared L. McLemore, $725,000.

Willow Glen Dr., 3278-Peter J. and Michelle E. Jobse to Dongping Liang and Zheng Wu, $970,000.

HUNTINGTON AREA

Blunt Lane, 2040-Kathryn W. Wulfing to Ye Wan and Muzi Zhu, $645,000.

Elmwood Dr., 3904-Philip Monteforte and Adriana Marissa Montesinos Araujo to Phon Nuth and Soeun Tem, $430,000.

Farmington Dr., 2908-Washington Development Co. Corp. to Zachary Richard and Kathryn Taron, $610,000.

Hatcher St., 3204-Kevin B. and Kathryn T. Klaus to Joseph and Melissa Locrasto, $975,000.

Midtown Ave., 2451, No. 1617-Robert K. and Suzanne D.R. Holland to Nkeiruka Jennifer Ezenduka and Adetoye Adedolapo Lufadeju, $315,000.

Mount Eagle Dr., 5901, No. 1205-Stephen Garth and John Robert Leisner to Giselle Maria and Katherine Lisa Dudero, $340,000.

HYBLA VALLEY AREA

Amlong Ave., 6722-SBI Corp. to John Robert and Kary Charlebois, $541,000.

Chimney Wood Ct., 6311-David Kyle Marshall and Ashley Marx to Daniel Teklu, $395,000.

Doctor Craik Ct., 8212-Gertraude Magdalene Schaefer to Catrina M. Lydon, $505,000.

Franklin St., 2906-Robert H. and Dianne Kidd to Roberto D. Vergas Rosales, $440,000.

Harrison Lane, 6701-Georgia Hardman Coffey to Uyen Phong Le, $360,000.

Mason Grove Ct., 7145-Sean Anthony Papso to Nykeba L. Anthony, $382,000.

Richmond Hwy., 6433, No. 303-Salome Argueta to Mario Y. Centeno, $165,000.

Snowpea Ct., 7525-B-Brittany D. Fields to Zineb Laasiri, $280,000.

LINCOLNIA AREA

Bismach Dr., 5602, No. 4-VI Nguyen to Lidia E. Rivera and Santos Rivera Hernandez, $230,500.

Cheyenne Dr., 6480, No. T02-Matthias Maggos to Diazola Kunia, $325,000.

First St., 6481-Red Dot Properties Corp. to Viraj David, $464,000.

Hazeltine Ct., 4507, No. D-Sang Hun and Paul Yu to William S. Faulkner, $345,000.

Sahalee Ct., 4505, No. D-E. Jane Young to Hannah Hyunjung Tak and Woong Jung, $320,000.

LORTON AREA

American Holly Rd., 8158-Marsha G. Curtis to Michael A. and Deborah F. Lloyd, $809,900.

Bard St., 8131-Helen H. Bolton to Martha Jane Peter and Robert M. Swetz, $560,000.

Cardinal Forest Lane, 9238, No. 101-Anthony Q. Roberts to Mohammad Hossein Mesbahi and Homa Esfandiari, $257,000.

Chapman Rd., 6016-Mary K. Munsie to Ashley and Jonas Bateman, $605,000.

Cross Chase Cir., 8953-Eduardo R. and Redemcion Canlas to Corey A. and Tracy K. Palmer, $730,000.

Flowering Dogwood Lane, 8715-Jin Jason and Joan Okhee Kim to Bernard L. Snow Sr., $770,000.

Jameson St., 8936-Paul E. Layman to Nelson J. and Amal Nauls, $764,000.

Linnett Hill Dr., 9583-Robert M. Taradash and Kerrie J. Golden to Mark Mattoon and Alicia Wilson, $655,000.

Marie Ct., 9098-Clara E. Fantauzzi to Levi Barber and Lindsey Miller, $403,050.

Red Carnation Ct., 8244-Shakeel Ur Rehman and Khalil Ur Rehman Kukoo to Walida Akbary and Nabila M. Sanie, $535,000.

Two Bays Rd., 9061-Abiy Tamrat and Hirut Tessema to Asamenew Solomon and Abeba Mengistu, $444,900.

MCLEAN AREA

Baldwin Dr., 1828-Jill H. Fisher and estate of Donal W. Elliott to Craig Richard and Amber Marie Brace, $799,000.

Bruton Ct., 1552-Randa Salim Bizri to Angela Woodhead and Nathan Hinton, $700,000.

Chesterbrook Vale Ct., 1702-Andrew R. and Julia J. Elligers to Patrick P. Lynch, $1.25 million.

Crestwood Heights Dr., 8220, No. 1108-Parvin F. Fuladvari to Bharath Padmanabhan and Sujatha Bharath, $745,000.

Eldorado St., 7330-Clara I. and Angela Miller to Anina Belle and Sebastien Giannini, $721,200.

Grady Randall Ct., 1416-Anicetas Vaichekauskas and Liliya Nenyuk to Richard Harvey and Karen Fontaine, $1.6 million.

Greensboro Dr., 8380, No. 818-Anna and Ralph A. Nicolosi to Preston Quinn Welch and Ernesto Aldo Guerrero, $68,500.

Harvey Rd., 1061-Allen B. and Claire G. Green to Melanie Buttross, $2.6 million.

Ivy Hill Dr., 6610-Dianne M. Campbell Krieger to Haiyan Shi, $825,000.

Lewinsville Rd., 7713-Vahid Pourkhalkhali and Parvin Moradi to Keith and Almajeanne Bertolino, $2.29 million.

Lincoln Way, 1532, No. 304B-Hye Hong to Xin Hao, $257,000.

Mayflower Dr., 1414-Sophia P. Weir to Hao Liang and Cheng Ling Foo, $796,750.

Old Chesterbrook Rd., 6527-Ahmad S. Rahmani to Nikolas Daniel Dettman and Kimberly Jo Whipkey, $865,000.

Old Meadow Rd., 1800, No. 1114-Elena B. Speroni to Heng Sun, $445,000.

Rhode Island Ave., 1920-Barrett and Jennifer Bastian Thornhill to Todd James and Diana Rosenthal Clewett, $1.57 million.

Savile Lane, 1107-Charles Lockhart Howe and Lisa De Cardona Nimick to Michael D. and Raechel Keay Kummer, $2.2 million.

Spring Gate Dr., 1571, No. 6310-Jerry C. and Hyun Ji Kim to Alison Liu, $307,000.

Strata St., 6910-MR Project Management Inc. to Kevin K. and Jule J. Chung, $1.8 million.

MOUNT VERNON AREA

Ayers Dr., 3423-Walter C. Shirley III to Anna C. and Kyle Davis, $460,000.

Brockham Dr., 8380-A-Kelly A. and Shirley L. Porter to Joyce H. and Kamile Narine, $153,000.

Claremont Woods Dr., 8326-Jeffrey D. and Julie Fee to Darryl Andraeus Baukman, $386,000.

Gramercy Cir., 4302-James F. Elliott and estate of Dorothy I. Elliott to Richard Rivera and Roxy Chavez Racua, $365,000.

Needles Pl., 3801, No. D-Jose A. Pedemonte to Kathryn G. Montgomery and Domingo W. Juan, $185,000.

Sacramento Mews Pl., 5502-Gwendolyn Lemly Summey to Laetetia and John Sledz, $396,000.

Sonora Pl., 3950-Cassandra E. Hayden to Alizerette Hernandez Vega, $235,000.

NORTH SPRINGFIELD AREA

Blackford St., 7414-Dharam Pal and Santosh Sehajpal to John Wellington and Anne Elaine Thomas, $510,000.

Ellet Rd., 8021-Mary B. Kessler and Catherine K. Roche to Sean M. McKinney and Mattie C. Cannon, $522,500.

Heming Ave., 5730-Terence C. and Doyce M. Burke to Mei Mei Zhao and Yu Chen, $580,000.

Inverchapel Rd., 5625-Jeffrey R. and Kenneth D. Brown to Diep Luu, $450,000.

Queensberry Ave., 5539-Eduardo and Nancy Espinoza to Quang V. Tran and Huong N. Nguyen, $527,500.

OAKTON AREA

Appalachian Cir., 10303, No. 103-Javad Hashemi to Brenda B. Martin, $224,000.

Borge St., 3031, No. 204-Robert B. Easton to Deniece P. Johnson, $315,000.

Elmtop Ct., 2902-U.S. Bank and U.S. ROF Legal Title Trust to Chester Alexander Thoman and Lin Li, $613,500.

Hunt Farm Lane, 11309-Patrick J. and Mary L. Duggan to Christopher E. James and Kathryn Burkhammer, $742,500.

Lynnhaven Pl., 10303-David C. Pham and Kim Thanh T. Nguyen to Alina N. Solodchikova and Ilya V. Kaindin, $976,500.

Oakton Ridge Cir., 2925-Harry C. and Deborah A. Dorcus to John A. and Lana A. Ambler, $959,000.

Summit Square Dr., 3175, No. 5-E2-Younus Burhan to Teresa Idoni Whitcomb, $310,000.

RESTON AREA

Abington Hall Pl., 12161, No. 204-Samuel E. Deen to Amjad and Farhat Farooq, $355,000.

Ascot Way, 1715, No. D-Frank D. and Jane H. Otero to Namit and Naveen Kumar, $215,555.

Barton Hill Rd., 1932-Michael A. and Laurice M. Nassif to Jack Timothy Causa and Isabel M. Santa, $852,500.

Beaver Trail Ct., 11100-Andrew and Alyssa Vigliotti to Sarah Michelle Jankosky, $228,000.

Blue Spruce Rd., 11905-Sean P. and Kara C. Malloy to Ericson R. and Elizabeth K. Davis, $738,000.

Castle Rock Sq., 2220, No. 1B-Steven J. Shumaker to Lorenzo A. Rodriguez, $195,000.

Dorrance Ct., 12224-Ryan Olson and Robyn Stern to John and Meredith Carroll Sweeney, $840,000.

Fountain Dr., 1830, No. 301-David V. Mastran to Jonna and Jesse Mendez, $494,000.

Garden Wall Cir., 1342-Barbara C. Koks to Brooke Morrison, $359,000.

Glencourse Lane, 2140-Martine Rossignol Winner to Antonia Kappatos, $469,900.

Harpers Square Ct., 10931-Brian T. Booker to Mostafa Sanatnama and Anahita Rafiei Roozbahani, $485,000.

Horseferry Ct., 2342-Jennifer K. Miller to Beatriz Paola Garcia Rada and Oscar A. Cardenas, $409,000.

Karbon Hill Ct., 11701-J-Wendy P. Alvarado to Laura E. Lowery, $291,000.

Marginella Dr., 2286-Robert C. and Darlene A. Walker to Nicole Marie Piper, $580,000.

New Dominion Pkwy., 12025, No. G101-Steven K. Haines to Linda and Harshan Bhangdia, $739,000.

Northgate Sq., 1525, No. 25-Matthew C. Alberti to Barbara Jane Bailey, $279,900.

Old Quincy Lane, 1387-Scott L. Fallon to Alexander Paul and Madeleine Urick Schneider, $760,000.

Park Garden Lane, 1311-Andrew K. and Anna K. Gibson to Brian Moretz, $574,000.

Poplar Grove Dr., 1506-Yueh Hua Tsai to David and Amelia Ramer, $427,000.

Quorn Lane, 12108-Michael R. Strong and Teeruchapon Choochert to Clifford D. and Janette H. Song, $606,000.

Saffold Way, 11095-Ramon L. and Erin Bonzon to Steele and Danielle Thompson, $469,500.

Scandia Cir., 1539-Steven Anthony and Linda Susan Alves to Eli S. Petrova, $462,500.

Springwood Dr., 2220, No. 108B-Monica Torrelio Pacheco to Sreeratna Kancherla, $295,000.

Sunrise Valley Dr., 11760, No. 512-Afsoun and Babak Razmazma to Brett Barnes, $247,500.

Sunset Hills Rd., 11800, No. 1110-Connie Cheng to Deepti Piziak, $315,000.

Vantage Hill Rd., 11621, No. 12B-Barbara and Oscar Frias to Ana M. Eduardo, $203,102.

Wheelwright Ct., 2203-Maurice Andrew and Kayla R. Wolfred to Sarah Cobus, $401,500.

Woodcrest Dr., 1538-Frederick T. Mortimer to Benjamin David Roth, $377,000.

SEVEN CORNERS AREA

Hazelton St., 3053-William and Jennifer Gulley to Joel Fredric Hollander and Elizabeth Chanan Krone, $705,000.

SPRINGFIELD AREA

Ambrose Ct., 8428-David Michael and Harpreet Kaur Bilinski to Adeem Siddique and Majid Siddiqui, $765,000.

Brainerd Ct., 8453-Brian V. and Jessica M. Driver to Nkeiruka N. and Cecillia C. Obiakor, $385,000.

Cimarron St., 6715-Mark and Maria Skrinski to Claudia Torres and Javier M. Morel Ruiz Diaz, $430,000.

Cushing Ct., 8320-Stephen S. Jenkins to Drew J. Steiner and Clara Ines Davila Guerrero, $539,900.

Dina Leigh Ct., 6828-Nasser A. Abdelmeguid and Amal A. Abdellatif to Sheikh M. Rahman and Afroza Sultana, $425,000.

Essex Ave., 7207-Raul Armando and Maria Lucia Campos to Moises Heriberto Hernandez, $375,000.

Gambrill Ct., 7948-Ken J. and Sabine M. McKnight to Brian Michael and Lindsey Beth Leigh, $460,000.

Gralnick Pl., 7711-Mark and Jan Fisher to David Bruce and Aubree Galvin Caunter, $755,000.

Hampton Manor Pl., 7319-Joel E. and Young H. Edgeman to Karen Elizabeth Schaefer and Chad Bernard Harris, $599,600.

Hidden Bridge Dr., 7994-Gordon Irwin Peterson Jr. to Jordyn Lazar and Max Joseph Albano, $473,000.

June St., 7510-Rodney J. and Barbara S. Rodriguez to Geenae Roxanne Rivera Soto and Kyle William Moorman, $530,000.

Middle Valley Dr., 7742-Justin and Suzanne J. Goss to Brenda Humberson and Peter Michael Langone, $630,722.

Old Keene Mill Rd., 7308-Cuong Hung Dinh to Marcelo Ramos Ramirez and Elsa Pinto De Ramos, $380,000.

Penn Manor Ct., 9013-Thomas J. and Elizabeth C. Quigley to Frank L. and Julie N. Bradfield, $689,000.

Red Horse Tavern Lane, 7145-Joseph M. and Mary A. Russell to Alex J. Silva and Luz E. Figueroa, $580,000.

Running Creek Ct., 8215-Emilio R. and Marlene A. Dicola to Christopher H. and Sheri L. Kempton, $620,000.

Simmer Cir., 6347-Griselda and Eric Mendoza to Michael Gregory and Aimee Elizabeth Cox, $517,000.

Tower Woods Dr., 7802-John E. Hughes and Amy L. Rowe to Kevin C. and Megan G. Fila, $665,000.

Walnut Knoll Dr., 7300-Andrew O. and Stacy L. Starr to Michael B. and Jennifer Lewis, $750,000.

VIENNA AREA

Adams Hill Rd., 2000-Ryan E. and Davis R. Foster to Matthew and Laura Workman, $1.1 million.

Bent Creek Lane, 9522-Changfu Xiao and Miao Jiang to Yuping Schellhaas, $901,000.

Carpers Farm Way, 1328-Jimmie B. and Kay H. Finkelstein to Andrew L. and Elizabeth Udell, $1.22 million.

Cold Creek Ct., 1885-Frederick G. and Roy L. Erie to Eric P. and Brenda K. Van Arsdall, $720,000.

Gables Lane, 1900-Amer A. and Lynn Saba to Vikrant Colaso and Payal Mistry, $1.21 million.

Moorefield Rd. SW, 321-Gulsun and Namik Erdag to Brian Lee and Yurui Hayes, $1.06 million.

Oak Pl. W., 8526-Gary D. and Cheryl K. Alcorn to Victor G. and Sybilla B. Myers, $830,000.

Ross Dr. SW, 1408-K&R Properties Corp. to Jason Peter and Lindsay Marie Kuykendall, $695,000.

Spring St. SE, 500-Scott G. and Rebecca J. Allison to Stephen Robert and Erin O’Meara Moseley, $1.54 million.

Tysons Trace Ct., 8414-William C. Harris to Paymon Gaznavi and Azadeh Haghighizadeh, $1.02 million.

White Pine Dr., 1641-James W. and Mary Jane Godlove to Brent T. and Tracy F. Salmons, $1.54 million.

VIENNA-DUNN LORING AREA

Oak St., 8011-Ibrahim and Nadine Wani to Ashley Gauthier Messenger, $870,000.

WEST SPRINGFIELD AREA

Alloway Ct., 6439-Kendra G. Carroll to Paige Alison Beall, $580,000.

Blairton Rd., 8203-Rachel Howard to Liyun Long, $485,000.

Forrest Hollow Lane, 6052-Catherine M. McConville Padgett to Lula Ghidey, $399,900.

Gromwell Ct., 7713-Hugh J. Mullaly to Yohannes Assefa and Tsigereda Wolde, $550,000.

Nanlee Dr., 8613-Mark S. and Ellen T. Spindler to Ryan D. and Susan D. Shaw, $687,000.

Shaundale Dr., 6396-Kathryn F. McGee Cooke to Anh Ngoc Tran, $425,000.

Springfield Village Dr., 7917-Juliana Marie Massimin and Thomas Montford Jones Jr. to Matthew and Anna Harris Ghen, $670,000.

Sydenstricker Rd., 6926-Elizabeth P. Whitt Murphy and Mickel G. Whitt to George T. Roland and Aileen C. Mooney, $606,000.

Treeside Ct., 7913-Mehdi and Farnoz N. Naeemi to Jimmy Nashaat and Nashaat R. Khouzam, $485,000.

Fairfax City

These sales data were recorded by the City of Fairfax Real Estate Assessment Office.

Chestnut St., 4015-Guthrie Wilson and Carol L. Gullion to Kim A. Pelletier Costa, $415,000.

Estel Rd., 3903-Oh and Daniela Kwon to William J. and Rosa Susinski, $652,000.

Lord Culpeper Lane, 4185-Joseph G. Guignon to Mark and Michaela Hogan, $630,000.

Main St., 9770-Michael and Hannah King to Dong G. Park and Sora Kim, $465,000.

Plantation Pkwy., 3135-Lori A. Roddy and estate of Louise F. Roddy to Eric and Rachel Forte, $585,000.

Trowbridge St., 4130-Douglas Cohn to Keewoo Park, $634,900.

Falls Church

Among homes sold in Falls Church.

Gresham Pl., 106-Dennis Mark and Joan Thornley Hall to Timothy K. Stevens and Nancy L. Genovese, $910,000.

Oak St. N., 505-Timothy K. Stevens and Nancy L. Genovese to Adam D. and Hannah Riedel, $1.23 million.