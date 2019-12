Wakefield Dr., 6621, No. 220-Jennifer Jones Medley to Deborah Dilldine, $170,000.

Wakefield Dr., 6641, No. 820-Rene G. and Sandra M. Lopez to Adon Lee Neria, $143,000.

ALEXANDRIA-FRANCONIA AREA

Alforth Ave., 6267-Kimberly A. Ayala Thomas to Abu Lehaz Abbasi, $350,000.

Berkshire Dr., 6407-June Deprice Thomas to Kara Eve Kopp and Krishaon Octavious Ewing, $440,000.

Crocus Ct., 6007-Imad and Ariana Hussain to Daniel Haugh, $490,500.

Curtier Dr., 6004-F-Theresa Luong to Christina Marie Rodriguez, $325,000.

Ericka Ave., 6823-Michael and Ashley Burch to Dwyene Allen Hanebutt, $490,000.

Goldenrod Ct., 6017-Angel F. Gonzalez to Gerald and Patricia Fitzgerald, $450,000.

Heatherwood Dr., 6068-Sandra E. Connelly Smalley to Tawny and Ryan Gardner, $517,500.

Justis Pl., 5607-Adam R. and Alexandra M. Hales to Stephen G. Sandoval, $595,000.

Marilyn Dr., 5992-Michael Philip and Diane Detman Tinkleman to Trista Baxter and Thomas David Kogut, $800,000.

Netties Lane, 6609, No. 1507-Luke Owens and Kelsea Shanley to Lindsay Boulden Cronin, $375,000.

Ridge View Dr., 5629-James Joseph Buscaglio Jr. and Anuja R. Mathai to Mariela Rosales Conde, $477,000.

Sutcliffe Dr., 6486-Brandon and Liza Michele Taube to Brandon and Anastasia Bodnar, $645,000.

Wigmore Lane, 6103-C-James and Ann McElhatton to Nancy Gorman, $325,000.

ANNANDALE AREA

Americana Dr., 4903-D-Thai A. Tran and Lily B. Nguyen to Martir Alvarez Villatoro and Elvira Alvarez, $199,000.

Aspen Hill Ct., 4640-Christina Scheppelmann and Beth A. Krynicki to James Graham Leonard IV and Denise Heuze Castanares, $700,000.

Braeburn Dr., 8917-Philip D. Shutler and estate of Margaret W. Shutler to Ruthann Eileen Long and Alfredo E. Gonzalez Farias, $655,000.

Chase Park Ct., 4415-Kareem Bacho to Samantha Raye and Hieu Trung Nguyen, $462,000.

Heritage Dr., 7851-Won J. Chang and Yu Mei Nan to Delmy C. Reyes Chavez and Florentino Reyes, $560,000.

Kalorama Rd., 7709-Andrew T. and Rosa M. Weatherby to Donato Chizuco Magnani, $365,000.

Medford Dr., 4605-Carolyn E. Cowherd to Cu Van and Kevin Le, $520,000.

Ossian Hall Lane, 4409-Kinney C. and Laura Marshall Schepis to Jon K. Whalen Mukri and Samantha M. Batko, $715,000.

Queen Elizabeth Blvd., 8801-Christopher J. Sale to James Alexander Bronson and Kathryn Busardo, $699,000.

The Midway, 8333-Roberta Margaret Hanks to Karim G. and Edinson M. Valle, $605,000.

BAILEYS CROSSROADS AREA

Beachway Dr., 6146-Constance H. Frogale and estate of Lucy Mary Wade to Robert H. and Lucy E. Donahue, $579,674.

George Mason Dr. S., 3705, No. 1518S-Travis E. and Jennifer L. Sheffler to George and Leila N. Matta, $200,000.

Seminary Rd., 5501, No. 2013S-Vida Rajabi and Henry Reza Fakhari to Logan Keator, $226,000.

Seminary Rd., 5565, No. 306-William T. White Jr. to Brian McKenzie, $300,000.

BURKE AREA

Birch Leaf Ct., 6407-Michael H. Doherty and estate of Theresa Simone Malambri to Denny N. Lai, $320,000.

Burnside Landing Dr., 5974-Christopher R. and Traci Rex Via to Michael and Katherine Garcia, $653,000.

Cove Landing Rd., 5908, No. 301-John S. Rushton to Duksoon Kim, $290,000.

Fenestra Ct., 6348-Jong Su Kim and Hye J. Kim Hwang to Dung Ngoc Vo, $337,000.

Freds Oak Rd., 5929-Richard J. and Barbara J. Sparaco to Derek and Amanda Hoyt, $655,000.

Kite St., 9305-Albert E. Ortega and estate of Joann O. Shepherd to Zahra Amouei, $350,000.

Mccarthy Woods Ct., 9356-Jay H. and Danielle Miyoung Cha to Eric Schoenauer, $489,000.

Oak Green Way, 5709-Mark Babik to Meredith Arnest and Susan Deloach Caldwell, $539,999.

Pulham Rd., 9804-Nelson and Amal Nauls to Anne Marie and Bradley Evans, $680,000.

Shipwright Dr., 9522-Anna W. Colpitts to John W. and Jenne L. Brown, $605,000.

CENTREVILLE AREA

Autumn Cir., 14191-Faraz Alam to Nelson Jose Coronado Perez and Kristine D. Coronado, $355,000.

Betsy Ross Lane, 14062-Edward S. and Elizabeth Kim to Lauren A. Stanley, $405,000.

Centreville Farms Rd., 4990-Danny Daniels to Christopher John Sparks, $480,000.

Cochran Pl., 4751-Jian and Qiao Zhang to Eun Ju Han, $815,000.

Creek Branch Ct., 14571-Kyle Jeffrey and Alisha A. Davidson to Choudhury M. Abu Sufian and Nargis Sultana, $410,000.

Eagle Tavern Lane, 15545-Daniel A. and Janet K. Dueweke to Peter J. and Melissa A. Watson, $670,000.

Glen Meadow Dr., 5266-Philip S. and Margaret L. Piantone to Reza Zandinejad, $434,000.

Hidden Canyon Rd., 6176-James J. and Betty L. Garrity to Tommy Luu and Kim Phui Tran, $620,000.

Muskett Way, 6870-Barbara Miller to Ram K. and Urmila A. Mishra, $586,500.

Pelhams Trce., 6607-Robert J. and Cathie M. Lane to Roderick E. Wetsel Jr., $762,000.

Rabbit Hill Ct., 6015-Jeffrey E. Montee to Brian V. Geoffrion, $295,000.

Sequoia Farms Dr., 5554-Cole C. and Pamela Doupe to Sonny and Ekaterina A. Chirkova Phu, $525,000.

Travis Edward Way, 5123-I-Rajendra Singh and Harmeet Kaur Chopra to Dong Il and Seung W. Kim, $209,000.

Wood Creek Lane, 5733-Carroll L. and Mildred G. Carter to Van Pham and Thi Tuyet Nhu Huynh, $376,000.

Wyndham Rose Cv., 5103-Alvin and Kimberly Tat to Ivert Mauricio Cuellar Valverde and Adriana Lopez, $330,000.

CHANTILLY AREA

Edge Rock Dr., 4921-John M. and Penni A. Skiba to John J. and Jin Young Kim, $750,000.

Kincaid Ct., 4226-Steven W. and Lourinda K. Zies to Khien C. Ung and Lang Tang, $487,000.

Waverly Crossing Lane, 4502-James J. and Lynne H. Stiefvater to Balagangadhara Pulipati, $650,000.

CLIFTON AREA

Clifton Forest Dr., 7003-Michael A. and Michelle R. Ward to Jessica Star Muskey and Michael Craig Carey, $911,000.

Henderson Rd., 12329-Arthur J. and Nola D. Luna to Duane and Yashika R. Cook, $955,000.

Springs Dr. S., 13596-Mark Shaffer to Chung Soon and Hong Ki Kim, $1.12 million.

FAIRFAX CITY AREA

Altura Ct., 4433-Jehan and Andrew Leeds Kerr to Robyn Marie Lankford, $485,000.

Barcellona Ct., 9503-Eric A. and Andrea E. Salzman to Henry Radzikowski II and Dana Bukenova, $494,800.

Burke Chase Ct., 10202-Melissa Danielle Boyle and Kevin Lee Bowling to Daniel T. and Rebekah Hinders, $715,000.

Castlecary Lane, 4151, No. 115-Neel Tilak to Heather L. McPherson, $365,000.

Colchester Rd., 5965-Neil Hasmukh and Neeti Malhotra Ardeshna to Hasnain M. Shinwari and Abida Hasnain, $1.15 million.

Crewshore Dr., 4572-George Luis and Shari Kay Dropik Hernandez to Bilguun Ariunbold and Munguntsetseg Erdenebat, $534,900.

Eakin Park Ct., 3132-Earl J. Zimmerman and Leila Gupta to Kevin Michael and Mika Dewitz Cryan, $565,000.

English Holly Dr., 4526-Christy Linn Germroth and Christy Linn Teufel to Yong Sun and Gina Choi, $598,500.

Fountainside Lane, 4067-Weisheke Chin and Nien Cher King to Wenbo Zhang, $492,000.

Gainsborough Dr., 5334-Claudia F. Newton and Albert J. Banks Jr. to Patrick Bryan and Katherine Minor Riley, $760,000.

Greenway Ct., 12116, No. 249-Kimberly Maisel to Matthew A. and Rachel M. Stvan, $325,000.

Indigo Lane, 10507-Steve Sokchin and Bok Hee Yoon to Brian W. Baker, $570,000.

Kingsbridge Dr., 9700, No. 202-Yuanfang Chen and Yanzhong Niu to Josiah and Christine Case, $282,000.

Laura Belle Lane, 5385-Scott Wuhrer to George L. and Holly M. Kipouros, $495,000.

Leeway Ct., 5403-Reg Investments Corp. to Richard L. and Chelsea T. Neal, $462,800.

Mainstone Dr., 3022-Michael A. and Rosellen Del Principe to Nina T. Bui and Kahn Q. Le, $850,000.

Market Commons Dr., 4480, No. 209-Richard W. Kollmar to David Evans, $450,000.

Memory Lane, 13230-Karl Eric and Diane R. Rosenberger to Jonathan William and Yumi Uchida Lawless, $555,000.

Moonstone Dr., 9158-John T. Vicari and Kellie Kim to Robert S. and Terry G. Stenerson, $950,000.

Pelfrey Lane, 13127-William T. and Alice G. Brown to Shahram Negahdari and Moujan Negahdari Shad, $559,000.

Penderview Terr., 12159, No. 924-Andrew D. Bashuk to Raquel Robinson, $230,000.

Point Hollow Lane, 4146-Courtney E. Scott to Doyle E. Brown and Margarita Benavides, $514,670.

Prosperity Ave., 3316-Robert D. and Yvette P. Hellyer to Rahul K. and Alka Mahajan, $825,000.

Saint Marks Pl., 9125-Ira and Wendy Kitmacher to Glynis Laborde and Basil Alqudwa, $835,000.

Sayre Rd., 2924-Kenneth M. Emery to Gursharan, Ravinder and Dilpreek K. Sidhu, $475,000.

Sundrops Ct., 3113-James A. and Brandy D. Giddings to Huy Khoa Nguyen and Pamela Ngoc Phuong Bui, $805,000.

Thornaby Way, 4510-Xuhui Zhao and Hunter Bentz to Ruoyun Li, $545,000.

Upper Park Dr., 4234-William Lee and Susanna E. Dunn to Ali Abdelmagid and Isra Elrayah, $680,000.

Wheeled Caisson Sq., 4289-Diana Eyer Bohn to Amy Hon Lean Chang, $442,000.

FAIRFAX STATION AREA

Bexleywood Ct., 9220-Kenneth Henry Reinshuttle to Lori M. and William T. Wittrock, $740,000.

Foxhall Terr., 8732-Osama Jaradeh and Ghadeer Alawi to Yemiserach A. Girma and Amanuel A. Assefa, $750,000.

Lilting Lane, 11415-Mark S. and Nicole Y. Ciarrocca to Michael H. and Christy L. Shields, $825,000.

FALLS CHURCH AREA

Annandale Rd., 2840, No. 309-James Lee to Dung Phan, $162,000.

Chanute Pl., 8003, No. 10-Max Amini to Prajwal Raj Joshi and Srijana Kharel, $247,500.

Irvington Rd., 2917-Vicki Hutchison and estate of Margaret B. Pinkerton to Kelsey Ann Kerr and Jerrod Alenxander Laber, $555,000.

Lee Hwy., 7356, No. 104-Li Fung Wei and Ting Ying Chen to Selva S. Cespedes, $174,000.

Marshall St., 2923-Brendon E. and Wendy L. Raymond to Alice Joe, $545,000.

Nicosh Cir., 3009, No. 4209-Maria G. Binetti to Shiouh M. Lin and Jan Zieleman, $323,000.

Strathmeade St., 3015-Zachary R. and Elizabeth B. Baumgart to Lenora Stiles, $585,000.

Westcott Rd., 6733-Anthony M. and Kelly Sweitzer to Dimple Gupta, $769,970.

FALLS CHURCH-PIMMIT AREA

Machodoc Ct., 6507-Thomas A. Francis to Kwan Ho Chung and Jin Young Sim, $1.78 million.

Rockford Dr., 7306-Matthew Reed to Elyse Catherine and Colin Doran, $635,000.

FORT HUNT AREA

Baltimore Rd., 1705-Vincent James Fusaro III to Elnar David Manki, $520,000.

Carlyle Pl., 8105-Daniel Parra and John C. Gober to Elizabeth Ann Frederick, $475,000.

Falster Ct., 1215-Lisette and Steven Edgar Owens to Daniel and Lindsey Schourek, $689,000.

Revere Dr., 1600-James Joyner Jr. and Sue I. Webb to Amber McLaughlin and Sean M. Martin, $525,000.

GREAT FALLS AREA

Challedon Rd., 1124-Gulick Group Inc. to Stuart T. and Lisa K. Wise, $2.43 million.

Rolling Meadow Dr., 11612-Steven and Sally A. Tomkins to Wayne William and Caroline Reindeau Chopus, $1.73 million.

Woodleaf Lane, 10895-Anita Cathleen West and Jason W. Rhodes to Miguel and Malissa Durand, $890,000.

HERNDON AREA

Anthem Ave., 118-Andrew P. Reel to Anna S. Horvath and Jason Dupuy, $562,000.

Bitter Sweet Ct., 3331-Richard B. and Susan M. Liebl to Maria and Clinton Irby, $675,000.

Butter Churn Dr., 1386-Summer Blais and Michael Kammer to Blake C. Miller and Jillian M. Willis, $547,500.

Cedar Glen Lane, 12901-Satyanarayana and Madhavi Vallabhaneni to Chengama Naidu Narisetty, $685,000.

Crayton Ct., 11900-Daniel Joseph and Deborah Davis Ackerman to Michelle Willingham Leonard and Frank Mallary Willingham Jr., $1.13 million.

Dakota Dr., 504-Mahendra and Rajani Subedi to Michael Ray and Nicole Marie Hernandez Rhodes, $385,000.

Dublin Pl., 1179-Jorge A. Morales and Elizabeth Flores to Gregory Hall, $315,000.

Fantasia Dr., 12836-Heather C. and Stephen T. Kapushoc to Katia K. Goforth, $505,000.

Forty Oaks Dr., 1322-Baskaran R. Vengesanam and Seetha A. Jagadeesaraja to Keegan and Amy McCoy, $544,500.

Grant St., 1368-Jeffrey P. and Susan A. Coulter to Ashley M. and Christopher J. Lates, $719,900.

Kinross Cir., 3259-Hernan and Jamie Rodas to Rajendra Prasad and Satya Devi Subedi, $576,000.

Manderley Way, 12501-Richard P. and Mary E. King to Katherine M. and Michael J. Campanelli, $986,100.

Permit Ct., 1609-Damian O’Leary to Mark A. and Yumi S. Klionsky, $555,000.

Reneau Way, 384-Henri S. Minion to John and Thomas Regnell, $330,000.

Rock Ridge Rd., 12586-David M. Hudson to John Spencer Dixon Jr. and Mary Claire Wines, $610,000.

Spring St., 624-Lantie E. Jorandby Quinones to Meghan O. Gwin and Gerardo Rios Gallardo, $875,000.

Tewksbury Dr., 12828-John R.H. and Cathleen Callaway to Kristopher Evan and Jessica Kennedy, $658,000.

Westwood Hills Dr., 12209-Celalettin H. Akyuz and Judy Singer to Sonia Yadav, $599,900.

Yeager Dr., 3208-Kevin Gabriel Budai to Hock Jin E. and Jacob R. Schaeffer, $500,000.

HUNTINGTON AREA

Burgundy Rd., 3118-Jennifer Renner to Nicholas and Kendall Swenson Garifo, $485,000.

Farrington Ave., 2301, No. 3-201-Christopher B. Carlozzi to William and Julia Luckey, $145,000.

Huntington Station Ct., 2309-Daniel O. and Patricia Ann Jobe to Jay Kim, $600,000.

Williamsburg Rd., 5919-Martha Herring Allen and Toni Rae Sanford to Brandon Denali and Laya Andrea Hess Skinner, $485,000.

HYBLA VALLEY AREA

Brick Hearth Ct., 6465-Karli Varnado to Zachary Thompson, $410,000.

Deer Run Dr., 6934-Raymond Fortuna to Jason Haurie and Christina Hamm, $480,000.

Flagstone Terr., 3900-James Bryant and Melissa A. Hendrix to Reed and Leigh Livergood, $547,000.

Lamp Post Lane, 7010-Marie P. Carreon to Paul A. Thomas and Elisa Iuri, $591,000.

Schooley Dr., 2701-Briannis Group Corp. to Mark A. Hampton, $657,000.

Windbreak Dr., 2433-Tanya R. Rodman and Amy L. Glibert to Aaron A. and Shereen Turner, $415,000.

LINCOLNIA AREA

Cheyenne Dr., 6480, No. 201-Steven S. and Anne Me Young Kelly to Stephany Ma, $320,000.

Edsall Rd., 6301, No. 420-Wandella Lynn to Patrick Kim, $280,000.

Irvin Pl., 6617-Mohammad Nazmul Hasan to Brian C. Mendoza, $515,000.

Navaho Dr., 5233-Neal Ostler to Patricia E. Iler and Andrew T. Budin, $559,999.

Summit Pl., 4116-Heather D. and Stephen H.C. Huckstep to Sandra Marie Smiroldo, $518,000.

LORTON AREA

Barrow Furnace Lane, 8530-Joseph P. Hagen and William Wiles to Hilda Nelly and Luis Antonio Figueroa, $680,000.

Crosspointe Glen Way, 8888-Thomas E. Hawley to Elizabeth Anne Blair and Daniel James Puhek, $770,000.

Greencastle Lane, 9505-Federal National Mortgage Association to Tilahun A. Tolcha and Tsehay D. Yerega, $415,000.

Hagel Cir., 9784-Fode and Fatoumata Traore to Diana Rodriguez, $315,000.

Jandell Rd., 8905-Clinton and Teena Propst to Charles C. and Jessica E. Sullivan, $460,000.

Landerfield Ct., 8954-Doreatha Jessie Burns to Muhammad Qaiser Mughal and Salma Qamar, $635,000.

Periwinkle Blue Ct., 8925-Joseph Anthony Walsh to Robert J. and Rebecca J. Leach, $621,000.

Royal Tern Way, 8316-Patricia Ann Haskin to Lucia Cafa, $309,000.

Susquehanna St., 8784-Vina Phomsopha and Eric Sidara to Virginia Eller, $335,000.

MCLEAN AREA

Cola Dr., 1427-Buddy Pompie Robert Stephen Silverman and to Jian and Qiao Zhang, $820,000.

Dominion Hill Ct., 1557-Philip O. Nolan IV to Sonya Yun and Thomas Leon Banks Jr., $1.38 million.

Fielding Lewis Way, 1618-Richard Yin Wei to Tri H. Nhan and Ling Ren Huang, $1.6 million.

Greensboro Dr., 8360, No. 404-Anita Uyehara and estate of Leonor Uyehara to Golnaz Feiz, $300,000.

Ingleside Ave., 1404-Mark W. Menezes to Mark and Rhonda H. Scher, $1.17 million.

Lincoln Way, 1540, No. 304B-Phannarith Saim to Lili Liu, $255,000.

Old Falls Rd., 8002-Stuart A. Licht and Jeanne T. Chiang to Sudhir P. Viswarajan and Bindu Muthu, $1.24 million.

Potomac River Rd., 665-William L. Thomas and Melanie J. Buttross to Goodwin Hunt and Patricia A. Taylor, $1.2 million.

Spring Gate Dr., 1530, No. 9121-Key S. and Hyun C. Ryang to Jacklyn Kim, $460,000.

Towlston Rd., 1031-John David Doppelheuer and Kirsten Hanson to Shakil M. Rahman and Huma Shakil, $2.1 million.

MOUNT VERNON AREA

Bedford Terr., 5386-A-Mudassar Ahmad Nasir to Stacey Y. Clayton, $186,000.

Brambly Lane, 9407-Bryan K. Cohoon and Tara Scardino to Timothy and Lauren McCarthy, $1 million.

El Camino Pl., 3889-Rafael Velazquez Morales to Dwayne C. Sarden, $201,000.

Hanrahan Pl., 4725-Joseph M. and Karen Morreall Rocca to Candy Lynn Briffa, $422,000.

Maryland St., 3809-John A. Mullett to Nicholas R. and Alessandra V. Spence, $626,000.

NORTH SPRINGFIELD AREA

Kepler Lane, 5226-Shadi Faouzi Mokarem to Michael Scott and Khatoon Melick, $845,000.

Montgomery St., 5314-Renae Dezorzi and Renae D. O’Leary to Daniel and Darlene Crabtree, $455,000.

OAKTON AREA

Appalachian Cir., 10303, No. 9-206-James M. and Carla J. Dallas to Cody Justin Collins, $291,000.

Heinz Ct., 11685-J. Carlos and Meredith H. Zamora to Robert P. Bois II, $1.2 million.

Paddock Wood Ct., 2943-Trenten R. Healy to Dae Kim, $463,000.

Vale Rd., 11607-Bryan S. White and Jolene A. Wolfanger to Robert Carl and Jessica Lorraine Lamb, $645,000.

RESTON AREA

Barton Hill Ct., 11011-Isabel Maria Santa and Jack Timothy Causa to Heather Marie Ashby, $440,000.

Cartwright Pl., 2126-Michael Leroy Ulderich and Alyssa Louise Schardong to Daniel Paul Vennell and Lauren Emily Reimer, $320,000.

Chimney House Rd., 1650-John and Jane Meredith Pearce to Mary L. Mass, $240,000.

Cocquina Dr., 2244-Mariela C. Alvarez to Cynara Andrea Releford, $389,900.

Coppersmith Sq., 2202-Terrence V. Schenck to Connor Cadima, $335,000.

Fieldthorn Dr., 1657-Rishi Arora and Yogita Malik to Thomas L. Clarke, $374,990.

Glade Bank Way, 2318-Nathan and Alexandra Stocks to Brittany Nicole Powell, $384,000.

Ivy Bush Ct., 11531-Richard E. and Sheryl L. Rhodes to Ana and Elix Hernandez, $355,000.

Links Dr., 11559-Shalom Bayit 1 Corp. to Tuan Tran and Ernest Radaker, $533,000.

Market St., 11990, No. 2002-George E. Barlow to James C. and Ladonna J. Reagan, $1.4 million.

Millennium Lane, 2343-Kimberly L. Baker to Alice Wang and Yu Li, $425,000.

Northgate Sq., 1552, No. 32B-Melissa Gullo Freeman to Jennifer A. Buller, $230,000.

Parkcrest Cir., 1658, No. 200-Amanda E. Meyer to Benjamin L. Blanton, $230,000.

Rolling Green Ct., 11560, No. 100D-Lesley A. Perkins to Tara Marie Gallagher, $300,000.

Springhouse Pl., 11634-Julia Leavy to Craig L. and Meeryung P. Hall, $760,000.

Stratford House Pl., 11776, No. 502-Frank and Patricia Dickey to Maha Khedr, $690,000.

Vantage Hill Rd., 11604, No. 2A-Leslie A. Wilson to Nathan D. Chatham, $185,000.

Washington Plaza W., 11400, No. 804-Julia K. Scoville and Erin Albanese to Richard Knopman, $200,000.

Whisper Way, 2157-Dante D. Egidio to Celalettin Haluk Akyuz, $340,000.

Windleaf Dr., 1307-D-David C. and Sandra A. Metzler to Amanda E. Meyer and Deborah Cortez, $417,000.

SEVEN CORNERS AREA

Crosswoods Dr., 6331-Christopher J. and Sabrina W. Pabilonia to Kristine Davidson, $860,000.

Manchester St. S., 3100, No. 927-Derek D. Murphy to Maria Teresa Dorotan Young, $206,500.

SPRINGFIELD AREA

Blue Jasmine Ct., 7802-Surinder and Sarvan Rapaval to Jeremey Adam Rud, $550,000.

Cherry Orchard Ct., 7805-Richard C. and Kateri J. Ambrow to Farahnaaz Khakoo and Justin Thomas Mausel, $630,000.

Deansgate Ct., 7376-Henry R. and Yong S. Stevenson to Zeeshan S. Gill, $580,000.

Falmouth St., 7305-Brian Diltz and Erika Eden to Maniram Tiwari, $470,000.

Hackberry St., 6518-Wayne L. and Dixie C. Wright to Aaron and Tyerra Townsend, $565,000.

Layton Dr., 7111-Mary L. Sanborn to Abdul Kader, $490,000.

Middle Valley Dr., 7736-Rosalinda Francisco Esguerra to Mark Huntington Snyder and Jacqueline Marie Ely, $625,000.

Reservoir Rd., 7105-Victor H. Kahng and Ho Kwun Kang to Rileigh Maxine McCarthy and Mike Antony Hercules, $390,000.

Scarborough St., 7300-Ramirez Associates Corp. to Ricky L. and Martina W. Archer, $640,000.

Southern Oak Dr., 7604-Jeffrey M. Topp to Salim Allawzi, $400,000.

Willowfield Way, 6287-Seteroman B. Solomon and Mussie Ghirmai to Shruti Gupta, $750,000.

VIENNA AREA

Bucknell Dr., 8306-Candace Moffett Berde and estate of William Turner Moffett to Arda V. and Jean S. Andonian, $678,500.

Dellwood Dr., 9019-Scott Jason and Amy Beth Krevit to Nathan August and Kelly L. Nyquist, $610,000.

Hunt Valley Dr., 8421-Andy Nguyen to Geneve Eliza Menscher, $750,000.

Lupine Den Dr., 9012-Jill M. Norton to Qian Yang and Sha Qiao, $1.21 million.

Newkirk Ct., 1317-Michael G. and Sarah R. Bruce to Andrew D. and Wendy T. Schoka, $1.27 million.

Pine Valley Dr., 1724-Hugh and Maria Dowsett to Fuming Yi and Jiyuan Zhu, $756,000.

Spring St. SE, 511-James R. and Daphne R. Hendricks to Vandana H. and Hemang K. Patel, $1.35 million.

Wesleyan St., 8328-Frank Cheng and Bonnie Ting to Janet Kim Tran and Phuc Trong Nguyen, $685,000.

WEST SPRINGFIELD AREA

Ainsworth Ave., 8113-Kenneth R. and Suzanne R. Sparks to Mark M. Supko, $795,000.

Huntsman Blvd., 6800-Deborah Jean Collier McCaslin and estate of Jean Ann Collier to Carlos Paredes, $474,900.

Loudoun Lane, 6908-Allen Scott and Tiffany L. Fleming to Michael Christopher Mariner, $600,000.

Solomon Seal Dr., 7707-Alison A. Basse to Andrea and Devon Snoddy, $499,000.

Taunton Pl., 8255-Kathleen A. Zadareky to Cynthia Anne Hogue, $619,900.

Fairfax City

These sales data were recorded by the City of Fairfax Real Estate Assessment Office.

Brookwood Dr., 3512-Robert and Maya Bonello to Ashley E. Bertoni and Benjamin R. Kaufman, $669,900.

Fern St., 4106-Patricia C. Castro Daza to Briggs Brandenburg and Jordan Perry, $450,000.

Orchard St., 10928-Paresh and Lajwanthi Wadhwa to Navkiran Ruprai, $481,000.

Warwick Ave., 10804-James L. and Janet D. Rowlands to Amanda J. and Tassos McCarthy, $375,000.

Falls Church

Among homes sold in Falls Church.

Broad St. E., 720-Susan and Darren Robertson to Joseph P. and Motrya O. Manalac, $799,900.

Rees Pl., 158-Mohamed Tanamly to Nicole Andrea and Robert J. Dougherty III, $865,000.