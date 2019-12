ALEXANDRIA-BELLE VIEW AREA

Devonshire Rd., 7120-Wallace D. and Cathleen A. Smith to Sevan Mehrabian and Melissa Lalli, $710,000.

Potomac Ave., 6411-William A. Moncure Jr. to James Harrison, $515,000.

Wakefield Dr., 6631, No. 416-O. Keister and Judith C. Evans to Jeanne M. McIntyre, $289,000.

Wakefield Dr. E., 6626, No. A1-Houzzbuyer Corp. to Kenneth I. Miller and Margaret B. Bowers, $220,000.

ALEXANDRIA-FRANCONIA AREA

Ashby Lane, 7511, No. G-Dennis J. Caruso to Latoya A. Shelton, $295,000.

Brindle Heath Way, 6834, No. 233-Joyce Jackson to Owen Cassini Belton, $288,000.

Curtier Dr., 6019-C-Thomas M. Bestafka to Corina Villegas, $330,000.

Essex House Sq., 6065-B-Meghan Chiles to Jolene M. Benson, $320,000.

Good Lion Ct., 6007-Christine C. Caldwell to Hiba Mustafa, $550,950.

Heritage Hill Ct., 5715-Joni L. Utley to Zachary T. Fortier, $445,000.

Lake Cove Dr., 7140-Anne M. Grillet and estate of Alyce Grillet to Marissa and Jared Brown, $524,000.

Mary Caroline Cir., 6943-A-Alfred R. Casella and estate of Lois H. Ward to Scott and Alina Hotaling, $270,000.

Overly Dr., 5721-Bartolome A. Ruiz to Xiaosu Chen, $475,000.

Rose Hill Ct., 6284-B-Daniel and Nassika El Mechrafiu Davila to Shirley May and Joel Anthony Fowler, $215,000.

Talavera Ct., 6103-Justin Datta to Cory Scott Trimble, $490,000.

ANNANDALE AREA

Americana Dr., 4919, No. B-Edwin Burgos to Dung Phan, $211,000.

Breckenridge Ct., 3324-James L. and Olesya A. Puente to Garett Douglas and Caitlin May Ince, $469,000.

College Lane, 7807-Soon J. Chan to Uyen Thi Thao Nguyen and Phuoc Toan Van Vo, $495,000.

Linda Lane, 3827-Patrick M. and Maria I. Davis to Sean F. and Lindsay F. Ek, $999,998.

Morning Wind Ct., 4497-Vorajit and Apassara Vechasart to Da That Ton and Quynh Anh Ton Nu, $430,000.

Randolph Dr., 4801-Jane K. Gardner to Kimberly H. and Joshua T. Conroy, $635,000.

Woodburn Rd., 3358, No. 24-Benjamin Fattori to Amanda Sabbouh, $182,500.

BAILEYS CROSSROADS AREA

Beachway Dr., 6223-Martin Convisser to Erica and Jason Meeks, $749,000.

George Mason Dr. S., 3713, No. 903-Hesham M. Belmamoun to Kanishka Ghafari, $263,000.

Seminary Rd., 5501, No. 312S-Natalie French Heffernan to Jonathan Knapp, $310,000.

Seminary Rd., 5573, No. 311-Rama Chiruvella to Renita V. Upshur, $237,900.

BURKE AREA

Bromyard Ct., 5400-Myles Brent and Patricia Kelly Anderson to Justin Keith and Theresa Lynn Holden, $485,000.

Burr Oak Way, 10728-Robert S. and Julie M. Steadley to Denise Michele Gorski, $590,000.

Crossrail Dr., 5429-Thammarak Sukthavorn to Ashok P. Dhakal and Lila D. Ojha, $365,000.

Fenestra Ct., 6381-Travis and Mea Hudson to Trong Nhan Do, $260,000.

Harford Lane, 5020-Manuel D. and Isabel M. Lovo to Majeed Abu Nimer and Intimaa Abu Eid, $335,000.

Lakepointe Dr., 9838-Ruthann E. and Alfredo Farias to Robert J. Denza and Kenneth J. Corbett, $419,000.

Mccarthy Woods Ct., 9364-Allan and Pauline Catchpole to So Young Kim, $503,000.

Old Landing Way, 6014-Claire Sefein to Ricardo Sanchez Romero and Martha Pinto Villanueva, $332,000.

Queens Wood Dr., 5091-Patrice L. and Dante C. Simbulan to Angela and William Waterworth, $650,000.

Tilia Ct., 5606-Monakanit Khattiyakornjaroon and Chui Tan to Elias Ian and Paige M. Strehlen Senter, $675,000.

CENTREVILLE AREA

Battalion St., 6243-Stephen T. and Cheri Lizzio to Akrur Singh Mahat, $400,000.

Betsy Ross Lane, 14073-Laurie A. Sloan to Wasim Aljafari, $414,900.

Climbing Rose Way, 14305, No. 306-Daniel C. Lamb and Alejandra P. Rodriguez Hernandez to Elfatih M. Ghandour, $24,200.

Coleman Ct., 13896-Mital Gandhi to Lucas B. Sullivan, $420,000.

Creek Valley Ct., 14606-Steve C. Fanning and Allison Marie Ries to Claire Soyeon Yoon, $456,000.

Early Autumn Dr., 6127-Jose and Jennifer Cobos to Cynthia Kaplan Revesman, $420,000.

Gunners Pl., 13902-Katherine A. Doyle to Luis Prado Zurita and Rosario Prado, $378,000.

Hirst Valley Way, 5111-Hongyun Liu to Ashish and Shailaja Deshmukh, $880,000.

Old Mill Rd., 14530-Theodore L. and Dianne R. Jennings to Shahzad Fazal Shah, $718,500.

Picket Oaks Rd., 14422-Martin and Marie M. Ball to Christian M. and Stephanie K. Gaffney, $699,900.

Smethwick Pl., 14807-Diego Armando Barco Tocon and Adriana Ishii to Michael James Ferguson, $335,000.

Wetherburn Ct., 15360-Thuan M. Ly and Thao Yen Thi Pham to Sang Woo and Ara Jo, $647,000.

Wood Home Rd., 14818-Cecil L. and Blonnie Garrison to Alejandro P. Asfura and Rosa Maria Alicia Sternberg, $518,000.

CHANTILLY AREA

Bennet Pond Ct., 13627-Evelyn M. Bennet to Mark D. Kielsgard, $662,190.

Elmwood St., 4124-Sarah Hasan to Govinda Rajubabu Tondapu and Sailaja Annapureddi, $770,000.

Lightfoot St., 3810, No. 307-David W. Wang and Sujuan Huang to Kwan Chol Choe and Suja Chung, $223,500.

Stepney Lane, 13619-Hungand Kim Dung T. Pham to Rubenia Alvarez, $422,300.

CLIFTON AREA

Balmoral Forest Rd., 7091-Viny and Peter Frontin to James Eugene and Beth Anderson Long, $1.17 million.

Cobble Lane, 13048-Matthew J. and Nell B. Nutaitis to Byung Ho Kim and Eun Sook Park, $465,000.

Laurel Rock Dr., 13774-R. Steven and Cynthia L. Frate to Danielle L. Doucette and Raymond Viates, $695,000.

Springs Dr. S., 13938-Sachin and Aradhana Chandra to Justin B. and Cynthia H. Kuzemka, $635,000.

FAIRFAX CITY AREA

Aristotle Ct., 3851, No. 1-412-Linda I. You to Antonio Fields, $285,400.

Bay Hill Ct., 3902-Roger F. and Lillian M. Pajak to Parag Kiritkumar Pujara and Mausam Kumandas Popat, $875,000.

Burkitts Rd., 13323-Clinton D. and Maria I. Irby to Samantha Jo and Jake S. Mudrezow, $448,000.

Cherry Dr., 8729-Shirley W. Maiden and Rachel M. Wells to Lucas James Layton, $500,000.

Colesbury Pl., 8969-Robert A. and Victoria A. Aievoli Berger to Kevin Birns and Rachel Stein, $1.02 million.

Dansk Ct., 9707-Jeffrey Aaron and Jennifer Wagner Davis to Allen Abolmaali and Golnoosh Kordestani, $807,000.

Ellenwood Dr., 2927-Andrew C. and Colleen M. Mann to Scott Andrew Blomquist, $440,000.

Fair Stone Dr., 4443, No. 101-Melanie S. Morell and Melanie S. Guzman to Doris Dyann Sorensen and Sue Morris, $288,500.

Fox Lake Ct., 12313-Randy A. Moore and Karmann Hung to Mohammad Resool and Sudaba Pamian Ahmadi, $507,751.

Garden Grove Cir., 12140, No. 102-Ana M. Santiago to Christopher J. Burke and Elaine H. Browne, $308,000.

Hamilton Dr., 9113-Erin L. Chavarria to Michael Joseph and Juliet R. Lindemann, $839,900.

Jensen Pl., 4501-Hasko Karl W. and Christa M. Eckel to Giovanni and Kerly Lopez, $800,000.

Kingsbridge Dr., 9704, No. 2-303-Yifeng Zhu to Valeria Knight, $215,000.

Laurel St., 9718-Joseph J. and Ekhlas J. Hamarneh Bedessem to Hyun B. and Sook Ja Lee, $615,000.

Majestic Lane, 4327-Michael Tiernan to Peter J. Montgomery, $549,000.

Market Commons Dr., 4490, No. 506-Chong Son Hi Kim to Christine Lunger and Billy J. Jones, $295,000.

Mill Meadow Ct., 12806-John P. and Amy E. Cuellar to Casey Maura and Brett Thomas Byrnes, $650,000.

Nonquitt Dr., 9635-Joyce Cato to Lucas James and Soyeun Kwak Avichouser, $400,000.

Penderview Dr., 3916, No. 428-Luisa Maria Wilderman and Luisa M. Sevilla to Kristin M. Lein, $270,000.

Persimmon Cir., 3773-Evan M. Stone to Mary J. Levesque, $328,000.

Poplar Tree Rd., 13231-Abdul S. Khan to Subodh Koparde, $542,500.

Rockaway Lane, 11700-Cheryl Medrano Maher to Ramon L. Baez Jr., $406,000.

Sandalwood Ct., 3802-Richard A. and Araxie K. Vann to James J. Qualters and Julia Doan, $855,000.

Sperrin Cir., 11506, No. 77-Peter Daniel and Yihvan Vanbuskirk to Jason J. Andrade and Melissa L. Ayers, $350,000.

Sweet Leaf Terr., 12488-Lee D. and Lisa K. Cochran to Richard L. Case, $532,500.

Timber Meadow Dr., 4201-Santa Maria Aguti and Kenneth Kiragu Warirah to Talib Majeed and Jazaer Ameen, $630,000.

Valley Ridge Dr., 3968-Lin Min Cao and Jian Shun Qiu to Molly C. and Steven L. Benthal, $555,000.

Whittemore Pl., 4557-Shifang Luo to Ki Choon and Clodagh M. Lee, $410,000.

FAIRFAX STATION AREA

Chapel Bridge Estates Dr., 9891-Ahmad Naghdi and Nilou Espari to Gayathri Barathamani and Sivagnanam Elanchezhian, $940,000.

Gauge Dr., 9483-Thomas F. and Dawn E. Gallagher to Timothy Charles and Colette Hastings Featherly, $925,000.

Manor House Dr., 7709-T. William and Dorothy W. Dowdy to David J. and Alejandra C. Gallant, $950,000.

FALLS CHURCH AREA

Arlington Blvd., 7126-Gustavo A. Vargas Betanco and Santos B. Cubas Funes to Kevin Andrew Rapisora Jacinto and Lauren N. Takeda, $600,000.

Charing Cross Rd., 2905, No. 4-Quinton L. and Linda L. Hamilton to Maria A. Esquivel and Juan J. Flores, $187,000.

Jefferson Ave., 7002-Anyeli M. Caro and Christopher Layne Walker to Katherine C. Perros and Ryan Harmony, $735,000.

Lee Hwy., 7376, No. 101-Roland M. and Joseph P. Calbert to Marwa Ema Ahmed, $214,000.

Oak Knoll Dr., 2903-Shane Briggs to Jeffrey Warta, $519,900.

Summerfield Rd., 2819-Amy J. Rushton to Eliot Gerson and Emily Richard, $587,750.

Westmoreland Rd., 6819-Eduardo Montes Resendiz and Ana C. Canales Alvarado to Juan Francisco Garcia and Sara Lorena De Leon Giron, $476,000.

FALLS CHURCH-PIMMIT AREA

Caron Lane, 2432-Yvonne E. and Robert R. V. Wiederkehr to David M. and Elizabeth Olander, $765,000.

Hutchison Grove Ct., 2083-Espanola Financing Corp. to Christopher Edward Ruckert, $845,000.

Roosevelt St., 6521-Iris C. Hermsmeier to Thomas A. Francis Jr., $700,000.

FORT HUNT AREA

Bluedale St., 8611-James H. Loomis to Nancy P. Rosenbaum, $590,000.

Childs Lane, 2417-Patricia B. Grant to Roberto Carlos and Kristina Canizalez, $625,000.

Old Stage Rd., 1704-Darren M. and Christabeth B. Few to Deward Lucas and Lauren Anne Cummings, $678,000.

Waynewood Blvd., 1108-Bradley K. and Hilary T. Gillen to Jessica M. Jackson, $794,580.

GREAT FALLS AREA

Club View Dr., 336-Douglas S. and Nancy H. Richardson to Thomas William and Amanda Brooke Richardson, $730,000.

Jaysmith St., 930-Liang Xu and Kejian Hu to James Ngoc Lam, $852,000.

Seneca Rd., 448-David W. and Cherie T. Glenn to Nicholas A. and Nina A. Leshock, $1 million.

Woolington Rd., 11436-Suzanne M. Fields to Robert and Ann M. Bailey, $1.27 million.

HERNDON AREA

Blue Holly Lane, 2912-Aaron and Susan Trimble to Mukul and Kalpana Antervedi, $759,000.

Calkins Rd., 2736-Jerry L. and Nancy Bellmer to Christine S. Conway, $556,000.

Cedar Glen Lane, 12921-Thomas B. and Lynn C. Simpson to Jason Joseph and Deeptikar Bajwa Mathews, $705,000.

Centre Park Cir., 12953, No. 322-John A. Hayward and Olivia K. Jornlin to Zane Hayward, $273,000.

Crestview Dr., 1015-Timothy Harne and Anan Chen to Zohaib Usmani and Areesha Farooqui, $575,000.

Exbury St., 12318-Jason I. and Rachel M. Sturm to Andrew Oliver Holte, $544,500.

Farougi Ct., 2212-Winand and Heather Deerenberg to Vijay Bhaskar and Sailaja Kumari Basana, $475,000.

Flying Squirrel Dr., 13624-Kiran and Jayashree Kalva to Prabin Devkota and Sweta Bhandari, $572,500.

Garberry Ct., 12706-Shane S. Smith and Jill S. Fetscher to Anne Dettner, $470,000.

Highcourt Lane, 2101, No. 102-Callen A. Greenberg to Sarah Jenny Worrall, $204,000.

Meadow Hall Dr., 2626-William A. Mandeville to David E. and Melissa C. Zatz, $695,000.

Old Hunt Way, 677-Thomas M. and Marina Bradfield to Michael George and Alessandra Via Daigneault, $735,000.

Powells Tavern Pl., 1467-John and Kimberly H. Desalvio to Lee Adusei Anane and Christiana Antwi, $585,000.

Rock Chapel Rd., 1372-Courtney W. Bode to Gabriel Jalil and Nura N. Abu Assaf, $565,000.

Seaman Ct., 2154-Betty C. Stephenson to Moholarik Tan and Duyen Huynh, $483,500.

Spring Knoll Dr., 837-Nam H. and Si K. Chung to Weiru Zhou, $586,000.

Tranquility Ct., 13518-Jeremy T. Bradford to Eugene Richard Cowan Jr., $425,000.

Wexford Ct., 1318-Concepcion and Maria Jesus Villanueva to Jose F. Mercado Rivera and Esmeralda Lopez Rodriguez, $320,000.

HUNTINGTON AREA

Albemarle Dr., 2810-Brittany M. Hertzog to Phung Thien Nguyen, $494,400.

Fairhaven Ave., 2419-Kathryn Ann Moriarty and estate of Josephine K. MacDonald to Agata Gabriela Bogacki, $450,000.

Farrington Ave., 2305, No. 1-302-Hyd Corp. to Robert E. Harvey, $176,000.

Janelle St., 5522-Gina F. Sanjines and Dolores N. Becerra to Kiana A. Elam, $450,000.

HYBLA VALLEY AREA

Bayberry Dr., 7911-Arthur Bruce Beasley and Catherine Colette Conrad to Christopher T. and Elizabeth A. Lidh, $630,000.

Collard St., 3112-Billy Lee and Marilyn A. Pritchett to Stephanie Glee Kotuby, $475,000.

Dunbar St., 2914-Brad Allen Pirochta to Peter Samuel Grasso Jr., $380,000.

Mason Grove Ct., 7118-Ryan M. and Katharine E. Huddleston to Michael Anthony Nelson, $408,500.

Snowpea Ct., 7507-C-Mia Bryan Reed to Molly Rose Hochstein, $279,900.

LINCOLNIA AREA

Dover Ct., 5626-Armand Mikael Melendez and Mirza Israr Javed to Sonia E. and Maria I. Escobar, $475,000.

Edsall Ridge Pl., 5424-Mary Elizabeth Boswell to Michael E. and Lori P. Graham, $617,500.

Jupiter Hills Cir., 6611-G-Jerry L. and Merari Chollette to Michael Kravitz, $350,000.

Robert Todd Ct., 6337-Jhung Ok and Chang Hwan Kang to Edison Choe and Angela Lee, $605,000.

Twin Knolls Ct., 4405-Sumit and Latika Anand to Shahana Akhtar and Saffana Syeed Humaira, $690,000.

LORTON AREA

Bertsky Lane, 8539-William E. and Sylvia R. Benatti to Gale A. and Rachel Cook, $500,000.

Cumbria Valley Dr., 9353-Bich Ngoc T. Nguyen to Tsegaye W. Ayele, $515,000.

Hagel Cir., 9913-Leslie D. Smith to Matthew and Lynda Dunne, $251,730.

Lagrange St., 8902-Paramount Investments Corp. to Peter and Christine Etube, $495,900.

Marie Ct., 9100-Michael K. Knigge to Damodar Thapa and Samragi Basel, $415,000.

Sanderling Way, 8315-Daniel S. Oppenheim to Brian J. Peeples and Fiona J. Chen, $307,000.

Wiley Dr., 7620-Darryl N. and Brandi R. Collyer to Darrius B. and Kathleen Richard, $494,900.

MCLEAN AREA

Broad Branch Ct., 1027-Paul E. and Jody W. Sweet to Jonathan and Mary Rohmiller, $1.3 million.

Crestwood Heights Dr., 8220, No. 718-Kamran Tavakkoli and Sheyda Aryana to Haynes R. and Sossi M. Mahoney, $465,300.

Daviswood Dr., 1205-R. Bruce and Diana Lyte Holcomb to David M. Tolley, $3.25 million.

Dunterry Pl., 1553-Gregory F. and Sondra W. May to Nicholas Bixby and Nancy Ellis Leblond Sosa, $711,000.

Greensboro Dr., 8370, No. 510-Kathleen Jo Bishop to Martha Mims, $380,250.

International Dr., 1625, No. 404-Soumya Srinivasan to Justin Plank, $496,000.

Kirkley Ave., 6641-Arch W. Shero to Christopher Thiele Martin and Jing Yu, $930,000.

Merriewood Lane, 849-Nan Tian to Athalia and Nathan Span, $906,000.

Old Meadow Rd., 1800, No. 1004-Pejaman and Houman Rashidi to Farshideh Ghazi Esfahani and Mehrdad Jahani, $439,000.

Provincial Dr., 7621, No. 210-Dianne Yannitelli Chisholm to Kasra R. Khamesi, $175,000.

Spring Gate Dr., 1571, No. 6106-Ahmad S. Zaghal to Ki Sop Shin, $285,000.

Tremayne Pl., 7721, No. 207-Michelle A. Camargo and Leonel A. Cortes to Lan Zhang, $273,000.

Wimbledon Dr., 1110-Anne G. Wolfe to Jeffrey S. and Mary A. Detwiler, $672,000.

MOUNT VERNON AREA

Beekman Pl., 8624-D-James O. and Margaret Anderson to Steven Stanislav and Kelly Bekker, $180,000.

Claremont Woods Dr., 8316-Sentayehu Gezaew to Tsegaye Wolde and Gennet Belay, $325,000.

El Camino Pl., 3926-Hugo L. Burgos Marrero to Matthew Stanton Dunne, $163,000.

Hunter Murphy Cir., 8329-Gloria Elaine Benton Walker to Senai Kidane Tesfagiorgis, $390,000.

San Leandro Pl., 3967-Exodus 1 Corp. to Kwadwo Agyapong and Kwame Bioh, $233,000.

NORTH SPRINGFIELD AREA

Cromwell Dr., 8640-Robert Hamilton and Barbara McDonnell Walker to Diana Carla Quilla and Adrise Nazir, $550,000.

Moultrie Rd., 5321-David P. and Brenda S. Tobin to Ryan A. Hutchison and Laureen Coulter, $650,000.

Yorkshire St., 5508-Niles P. and Sandra L. Geary to Michael Anthony and Anita Bohman, $550,000.

OAKTON AREA

Appalachian Cir., 10303, No. 9-208-Tranquil Properties Corp. to Dipendra Shrestha, $277,000.

History Dr., 3203-Derek D. Johnston and Jennifer A. Swensson to Meghan and Andrew Van Haute, $915,000.

Saddle Crescent Cir., 11708-Rudy M. and Dolores M. Schmidt to Clark and Dayna Knop, $1.15 million.

Waples Mill Rd., 11410-Stephen M. Vereb to Huan Tain, $630,000.

RESTON AREA

Beaver Cir., 1700-Beaver Circle Corp. to Richard Christopher Blas, $649,900.

Castle Rock Sq., 2253, No. 11C-Nichole D. Flippen to Tony and Ngoc Mai Truong Nguyen, $231,000.

Coleraine Ct., 12327-Justin P. and Sabrina M. Webb to David Travis Hardin and Shannon Rebecca Stubbs, $581,000.

Edgemere Cir., 12012-Katrina Woo and Sam Cheng to Jennifer Chang, $620,000.

Freetown Dr., 2489-M. Eddie and Susan E. Heironimus to Dai Ho Nguyen, $560,000.

Golf Course Dr., 2161-Kevin and Tracey Vandernaald to Dishant Lihantu, $470,000.

Ivystone Ct., 11608-Jesse G. and Kelly Renee Mcqueen to Matthew Aaron McGillicuddy, $365,000.

Market St., 11990, No. 216-Peyton Gibson Pond to Heidi G. Clark, $450,000.

Market St., 12001, No. 318-David C. Feeney to Leonardo Paredes Zuniga, $300,000.

Moorings Dr., 1686-Erik W. Landberg and estate of Michelle V. De Cou Landberg to Gregory M. and Marta M. Bingham, $635,000.

Oaktree Ct., 1672-Laura Lee Flannery McGunagle to Ryan Crowley, $395,000.

Pine Cone Ct., 11539-Donald N. and Lindsey E. Dulo to Nathan Berkley and Caroline Cincotta Cox, $450,000.

Royal Fern Ct., 2073, No. 21B-Joseph Y. and Shiu in Lee to Sara Daniella Eriksson, $225,000.

Scandia Cir., 1512-Ezra Yeheskeli to Brenden T. and Shannon M. Leavitt, $443,000.

Spyglass Cove Lane, 11293-Gail H. Osberg to David Ari Chanen, $799,000.

Sunrise Valley Dr., 11760, No. 1014-Dawn Cunningham to Andrew L. Cohilas, $426,000.

Village Rd. N., 1505-Stuart M. and Beverly R. Patz to Araik Safarian and Alexandra Bozoghlian, $755,000.

Water Pointe Lane, 1100-Hemant and Reiko Gregg Pathak to Lindsey K. Fuller and Mark Bobsein, $960,000.

Whisperhill Dr., 1753-John J. and Denise M. Lehanka to Rebecca Lee Durbin, $355,000.

Winged Foot Ct., 2061-Jennifer Laedlein and Tara Innes to Yasuo and Toshi Fujita, $470,000.

SEVEN CORNERS AREA

Fallswood Glen Ct., 3015-Sanjay and Amanjit Ramesh to Matthew White and Erika Jiral, $700,000.

SPRINGFIELD AREA

Augusta Dr., 6105-Kenneth and Rebecca Drury to Estela Aguirre Mora and Hector Ortiz Aguirre, $519,000.

Bridgeport Ct., 7120-Kurt A. and Karyl Anne Mencke to John Eric Wagner and Sabina Sist, $590,000.

Cliffview Ave., 8130-Chantay R. Little Boyd to Adam and Jill Vukich, $445,000.

Debra Lu Way, 6651-Michael Patrick and Amanda Rae Griffin to Sumart M. Vailikit and Meghan E. Matthews, $523,000.

Fern Leaf Ct., 8374-Holly Denise and Sean Douglas Glaser to Patrick and Kelly McLeod, $395,500.

Hickory Ridge Ct., 8672-Candace Thomka and Spencer Terry to Kelly Goodman and Christopher Spencer, $380,000.

Jenner Ct., 8511-Mazhar H. Chughtai to Benedick and Bobby C. Gratil, $395,000.

Log Cabin Ct., 8005-Sherry L. Dana to Janet Brooks, $572,000.

Moline Pl., 8335-Adly Ibrahim to Edgardo A. Pubill Zelaya, $380,000.

Rhodell Lane, 8118-Ann L. Wright to Tres C. Smith, $444,500.

Seabrook Lane, 7582-Richard A. and Kathleen D. Howard to Christopher J. and Heidi Smith Luedtke, $685,000.

Spring Garden Dr., 7097, No. 104-Adgroup Corp. to Farrukh Usman and Taskeen Farrukh, $215,000.

Thornhill Ct., 6400-Liliana T. Guachi Pilco and Mario A. Valdez Ruiz to Nashima Khatun and Mohammad Khairul Alam, $395,000.

Woodstown Dr., 7596-Nathan P. and Christine D. Borchers to Daniel John Sprague, $520,000.

VIENNA AREA

Bellforest Ct., 2711, No. 307-Peter E. and Sylvia W. Langworthy to Ross M. Callaghan, $409,900.

Cinnamon Creek Dr., 9643-Russell W. and Helen J. Travis to Christopher Jason and Deborah W. Boniface, $825,500.

Desale St. SW, 1409-Eileen M. Cole to Taylor and Roya V. Beaumont, $672,000.

Leeds Castle Dr., 1582, No. 201-Borzou Azabdaftari and Anosha Ahmadi Nabi to Valeriya A. Biryukova, $302,000.

Lynnhill Ct. NE, 902-Pamela and William J. McGarvey to Jorge Gomez De La Cruz and Erin Stiegler Gomez, $735,000.

Ninovan Rd. SE, 902-Swan Homes Corp. to Hasan Chaudhary and Nausheen Khan, $1.65 million.

Prescott Cir. SE, 205-Michael R. McNall to Robert A. and Victoria A. Aievoli Berger, $1.32 million.

Squaw Valley Dr., 9820-Karl and Lori A. Wiencek to Joseph and Selyn Hong, $780,000.

Wolftrap Ct., 2185-Jessica D. Spiegel to Mingshun Liu and Shixiao Cui, $739,000.

WEST SPRINGFIELD AREA

Birchtree Ct., 7903-Sondra Russell to Mohamed Selman, $496,000.

Jillspring Ct., 7215-Rafae M. Sajid to Mohamed Ould Haidara, $253,000.

Prince George Dr., 5901-B-Property Investments of Virginia Inc. to Danielle Marie Zehr, $258,000.

Stream Way, 7357-Tenbit Afework to Geoffrey Clark and Augusta T. Smith, $418,000.

Veranda Dr., 5913-Malcom Lawrence and Gertrude H. Ogilvie to Mi Won Kim, $535,000.

Fairfax City

These sales data were recorded by the City of Fairfax Real Estate Assessment Office.

Antietam Ave., 10224-Stuart A. and Ingy Rucker to Ciaran P. and Alexa O. O’Malley, $560,000.

Chain Bridge Rd., 3883-Brian James Singleton and Kelly Lynn Donaldson to Mary Patrice Winner, $440,000.

Lee St., 3818-Paul Nicholas and Perlita Dorelle Mastel to Telina M. Williams Stuckey, $634,950.

Plantation Pkwy., 3216-Hanh and Duy Anh Duc Vu to Ryan Hoffmann, $615,000.

West Dr., 10724, No. 303-Jing Xie and Nian Ma to Mammen Mathew, $203,000.

Falls Church

Among homes sold in Falls Church.

Fairfax St. N., 128-Brian and Amie Murphy to Julia Liebeskind, $1.16 million.

Lincoln Ave., 1007, No. A-William M. and Lois Christine Stubbs to Sandra Anne Labarge and Aaron Christopher Lassman, $1.27 million.

Sherrow Ave., 402-Stanley Parker Chapman and Sheila E. Owens to John David and Michelle Groenveld, $675,000.