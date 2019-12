ALEXANDRIA-FRANCONIA AREA

Ballycastle Cir., 5104-Matthew L. and Jayna S. Hooker to Stephen L. Jennings and Karoline L. Foote, $500,000.

Brookview Dr., 5925-Firas Safar and Basma Zaiber to Laith Khadouri, $500,000.

Coachleigh Way, 6505-Tejas A. Karkhanis and Nilpa C. Patel to Ronald Smith, $459,950.

Cromwell Pl., 6023-Robert Newsome and Thomas Chappell Aldridge Jr. to Sarah Elizabeth Fech and Matthew Allen Baughman, $500,000.

Curtier Dr., 6027-Martin Irlanda to Elizabeth Ann Hull, $332,500.

Founders Hill Dr., 5947, No. 104-Jennifer Jeanne Watkins to Hilaire Ashworth and Sean Ryan Benson, $319,900.

Grange Lane, 6567, No. 402-Nausherwan and Sonia Hasan to Melissa A. and Jean Joseph M. Bruny, $318,000.

Ians Way, 5910-Laura Furtado to Venetia G. Eldridge, $495,000.

Liverpool Ct., 7252-Christine Marie Phillips to Joshua B. and Dominique Waller Stankus, $404,000.

Morning Ride Cir., 6610-Chad T. and Carly Ann Jagmin to Amanda and Matthew J. Derfler, $595,000.

Parish Glebe Lane, 6550-Susan G. Dikeman to Adam D. and Stephanie Dumey, $540,000.

Scottswood St., 6653-Jason C. Doelling to Gregory Andre Williams, $647,500.

Willowood Lane, 6308-Vidal Perez to Armida Del Contreras De Amaya and Jose Amaya Martinez, $440,000.

ANNANDALE AREA

Americana Dr., 4955, No. 202-Reginald King to Quynh N. Giao and Liem Thanh Truong, $199,900.

Beta Pl., 3501-Edmund M. and Aneta D. Ferguson to Maureen P. Kelly and Matthias D. Headland, $625,000.

Brentleigh Ct., 4647-Timothy Scache to Valeri Kalmykov and Gulnaz Gabsalyamova, $399,900.

Epinard Ct., 8304-Bradley C. and Jenny Otto to Eric Joseph and Hillary Donau Hastreiter Doll, $729,900.

Hirst Dr., 4013-Giovanni and Kerly Lopez to Hernan S. and Angela O. Contreras, $651,500.

Little River Tpk., 7435, No. 203-Elzbieta Jackson to Laurent Ries and Janet L. Reed, $154,000.

Moss Dr., 3715-Robert D. and Rose V. Holbrook to Jessica Yolanda Olivan Tellez, $620,000.

Playfield St., 4708-Patrick M. and Cynthia L. Readyhough to Peter and Luanne S. Gutherie, $654,900.

Roslyn Rd., 5005-Lisa Allen and James Barrigan to Gisella Patricia Gonzales, $540,000.

Woodburn Rd., 3366, No. 11-Sam Noory to Uyen T. Trieu and Trieu Hoai Minh Nguyen, $222,000.

BAILEYS CROSSROADS AREA

Dockser Terr., 6369-Robert J. Gaarder and Janet L. Booth to Price W. and Nicole R. Balderson, $830,000.

Jay Miller Dr., 6511-Stephen E. Goodwin and Lorraine P. Burns to James T. Wuth and Anna R. Post, $800,000.

Seminary Rd., 5505, No. 2509N-Erin M. Hudson to Kaleabb Mekbib, $236,000.

Seminary Rd., 5575, No. 114-Catherine Mae Marshall to Corey John Spinosi, $229,525.

BURKE AREA

Bromyard Ct., 5426-Eric S. and Sandra N. Dietrich to Mark C. and Jennifer A. Sturgeon, $495,000.

Cove Landing Rd., 5809, No. 204-Robert Michael Allen and Sarah Stark Parks to Maria Hernandez, $248,900.

Fort Corloran Dr., 5620-Eric Lee and Julie Annette Geissler to Nathan A. and Tamara C. Wilson, $685,000.

High Water Ct., 9877-Tomislav Juan Drpic Stambuk and Andrea Fabiola Drpic to Maria Lopez and Brandon Dean, $439,550.

Lakepointe Dr., 9900-Luz A. Naranjo to Landon J. Fulmer and Lidiya Zubytska, $425,000.

Mersea Ct., 5444-Fay W. Galstan to Bradley James and Vilma Mongirdaite Whittier, $461,000.

Poindexter Ct., 9669-Yoryi M. Rosales and Debbie L. Gonzalez to Chinweuba Kenechukwu and Blessing Chiamaka Obi, $440,000.

Quiet Pond Terr., 10271-Jeffrey C. Lash and Salima Hassouni to Daniel Lee Fletcher, $409,500.

Willow Pond Lane, 9302-Michael J. Barry and Frances Kelly Popper to Jason Raymond and Kathleen Jones Boyd, $649,000.

CENTREVILLE AREA

Belcher Farm Dr., 5802-Lyndon and Andrea Stephenson to Nathan and Mary B. Drum, $383,500.

Climbing Rose Way, 14317, No. 201-Antoun and Souhaila Zeinoun to Gary D. and Rebecca K. Kerns, $202,500.

Compton Rd., 15211-Henry Lonnie Graves III to Marcel Girard, $440,000.

Croatan Dr., 14616-Giovanni and Ashley Lynn Sanchez to Marcus Dos Santos, $401,500.

Fallscliff Lane, 14455-Christopher and Stephanie A. Schiumo to Kenneth Richard Brand, $335,000.

Havener House Way, 6034-Ephriam and Charles Eston Simmons to Arsalan Masud, $228,000.

Olddale Rd., 15001-Cynthia L. Somers and Janet M. Saxon to William Braddish Bryant, $492,000.

Pony Hill Ct., 14201-James M. and Rikki L. Pollack to Jennifer and Eric Rosenfeld, $635,000.

Rocky Way Ct., 6129-Min and Jun Kim to Sang Wook Ha and Bun Jo Shon, $330,500.

Stonewater Ct., 14328-Taylor Michael and Chelsey Mead to Chiyon Kim, $455,000.

Wetherburn Dr., 15099-Joshua M. and Aminda D. Flint to Richard David Castro, $724,999.

Wood Home Rd., 14821-Thomas G. and Mary Frances Vito to Bradley Martin and Sydney Rose Jokinen Leppert, $475,000.

CHANTILLY AREA

Brookfield Ct., 13372-Jason A. and Asano Arens to Soon Oh Nam, $550,000.

Lightfoot St., 3830, No. 425-Guang Yang to Gary N. Robb Jr., $235,000.

Sutton Oaks Dr., 4624-Lynn C. and Usha P. Richards to Vijayakumar Sinnamuthu Parthasarathy and Subhashini Balakrishnan, $860,000.

CLIFTON AREA

Candy Lane, 6806-Chet M. and Mary L. Denlinger to Lance Gwennap and Joyce Soares, $844,900.

Foggy Hills Ct., 13826-Elliott Wimberly and Judith A. Fike to Stuart A. and Ingy O. Rucker, $750,000.

Willow Valley Rd., 5613-William H. and Marion B. Butterworth to Patrick Kelly and Megan Elizabeth Toland, $789,000.

FAIRFAX CITY AREA

Aristotle Dr., 11397, No. 11-309-Rebecca Cunningham to Jill Lu, $370,000.

Bessmer Lane, 10167-Joseph Henley and estate of Agnes M. Henley to Seong Chul and Lucia Duri Lee, $604,500.

Cannon Ridge Ct., 4300-J-Elaine Brown Hamlet to Tewana Wilkerson, $420,000.

Chesham St., 2941-Eric M. and Rachel M. Sapperstein to Young Hwa Lee and Jeonghwan Kwon, $825,000.

Collis Oak Ct., 3956-Carlos and Kathryn J. Reyes to Robin Subedi and Nikita Lama, $470,000.

Elsmore St., 2808-Mansour and Ma Sud Fracyon to Denver and Nicole Applehans, $564,900.

Francy Adams Ct., 5405-Ray S. and Carol F. Jeter to Robert L. and Maria Ingegneri, $635,000.

Glenvale Dr., 2918-William E. and Carmen R. Castillejo to Amadeu E. and Adrienne L. Oliveira, $770,000.

Hill Dr. N., 4800-An L. Tran and Thu V. Huynh to Seng Heang and Im Tun Chea, $900,000.

Kilmarnock Dr., 9206-James P. and Carol J. Stratoudakis to Kenneth C. and Siobhan M. Evans, $735,000.

Lake Normandy Lane, 12606-Xiaoyang Du to Brian and Amy Wickham, $949,000.

Leclair Ct., 4105-Seema Zeya to Badar Rasheed Khan, $590,000.

Lido Pl., 3619-James M. and Mary Pat Winner to Brian Zaczynski and Caroline M. Coscia, $900,000.

Maple Lane, 2852-Maria Teresa Garces Luna to David Randolph Wilson and Diane Kayirangwa, $724,888.

Misty Creek Lane, 12592-Robert and Marcie Tross to Paul B. and Natalie Pfleger, $1.1 million.

Olive Mae Cir., 8880-William H. and Larissa G. Kennedy to Jeffrey Attoh, $880,000.

Penderview Dr., 3919, No. 1832-Andrea Kolus to Skylar Alicia Lucht, $195,000.

Pixie Ct., 9031-Lee C. and Giedre M. McCandless to Xiuhui Lin and Hung Q. Tran, $665,000.

Prosperity Ave., 2655, No. 106-Steven C. and Christie P. Day to Jastej Mudahar, $474,990.

Redford Ct., 11107-Donald J. and Lilian Angles De Yetman to Fernando Salido and Yelice Arevalo, $483,000.

Rockcrest Dr., 4431-Jose Carlos and Dora M. Galliani to Shawn Wesley Dillingham, $590,000.

Savoy Dr., 3101-Trygve Gaalaas to Thomas and Megan Caputo, $605,000.

Sperrin Cir., 11506, No. 83-Richard Charles and Eleanor Jacobson Knott to David and Joan Yoon, $420,000.

Tapestry Dr., 4621-Robert Michael and Linda C. Green to Jack Ko and So Hyun Yun, $740,000.

Timber Oak Trail, 4052-George J. and Heba Y. Kahler to Christopher J. and Kazuko Balderston, $605,000.

Wavell Rd., 10197-Mary C. Hovland to Jeremy W. and Katelyn F. Koppen, $662,000.

Windsor Hills Dr., 5319-Curtis Michel and Elizabeth Stockbridge Weygant Michel to Matthew Lawrence and Susan Marie Poland, $740,000.

FAIRFAX STATION AREA

Daysailer Dr., 10609-K & H Capital Investment Corp. to Jennifer A. and Blake K. Huff, $742,000.

Greenebrook Ct., 7900-Jagmohan Bakshi to Hamid and Nafisa S. Hamidzada, $915,000.

Spanish Oak Ct., 9709-Jacqueline T. and Travis R. Denardo to Kevin and Tamara H. Lembke, $800,000.

FALLS CHURCH AREA

Brook Dr., 2828-Christopher Y. and Tracey Silk to Adrian J. and Carolyn R. Mora, $915,000.

Charing Cross Rd., 2911, No. 12-Masood Said to Stephen Echegoyen Ortiz and Dinora Vasquez Echegoyen, $197,000.

Kennedy St., 1021-Edward E. and Megan G. Beglin to Ronald Fidel Lima and Nicole Lima Nucelli, $785,000.

Lee Oaks Ct., 2815, No. 302-Eb Investments Corp. to Charles Benjamin Musser, $355,000.

New Providence Dr., 7759, No. 37-David E. and Tracy T. Garrick to Derek C. Chung and Grace N. Gu, $250,000.

Pine Spring Rd., 2922-Aaron L. and Emi S. Swaim to Keith and Stephanie M. Stricker, $589,000.

Terry Lane, 7119-Steven D. Letteney to Esther H. Lim, $590,000.

Westmoreland St., 2308-Michelle H. and Jason Alexander Hairston to Wei Cui, $1.18 million.

FALLS CHURCH-PIMMIT AREA

Cherri Dr., 2035-Merion Homes Pimmit Corp. to Andrew Robert and Kimberly Ann Hawkins, $1.31 million.

Idylwood Ct., 7204-Jan C. and Melissa A. Philippsen to Bryan W. and Della R. Durkee, $880,000.

Pimmit Dr., 2300, No. 1403-Inci E. Ankara to Sachiho Yamada, $198,000.

Sportsman Dr., 7411-Sarah G. Hutt Reyes to Ambujam Venkataramani and Kumar Rajagopalan, $620,000.

FORT HUNT AREA

Boulevard Dr. E., 8208-Holly Nolting to William Claybrook Shell III and Amanda A. Stewart, $1.5 million.

Collingwood Ct., 8205-Polly and Geoffrey Peckham to John P. and Elizabeth E. Madore, $775,000.

Yorktown Dr., 8017-Adam and Lindsey Taylor to Eric and Jeanne Dagradi, $650,000.

GREAT FALLS AREA

Brockman Lane, 11827-Afroza Hossain and Faheem Karim to Sina Jamali, $533,000.

Corobon Lane, 11107-William S. Kaplan and Judy Kraut to Eldyne S. and Brent C. Perrou, $1.39 million.

Wynkoop Dr., 10706-Mark T. Stevens and Blanca A. Stransky to Omar Alejandro Aguilar Leal and Lisa Schlecht, $970,000.

HERNDON AREA

Bayshire Lane, 1412-Mouez and Ons Zemni to Elio A. Aguilera Maradiaga and Silvia E. Garcia Portillo, $445,000.

Bradley Acres Ct., 2853-Thomas A. and Pamela G. Potts to Christina and Garth Hekler, $697,001.

Cellar Creek Way, 1435-Deborah L. Edwards to Khaja Mahmood Subhani and Lena Adhami, $599,900.

Centre Park Cir., 12956, No. 417-Nikhil Budhiraja and Ashwani Mayur to Rebecca Louise Yates, $306,000.

Curie Ct., 2428-Ali Haghnegahdar and Mitra Golnazar to Yingchun Jiang, $360,000.

DaVinci Lane, 13564-Jie Liu and Ran Xiang to Stephen M. Hertz, $385,000.

Exbury St., 12322-Yasser Sakr and Salma Elmalaki to Colin Morrow and Michael Shindledecker, $545,000.

Fern Hollow Pl., 3349-Nathan K. and Sally Ann Drown to Laura G. and Arthur D. Branch, $717,000.

Fort Lee St., 2945-Harry E. and Christine G. Paul to Ross T. and Jennifer N. Rogers, $635,000.

Glenbrooke Woods Dr., 12612-Daniel C. and Shannon M. Arena to Brooks M. and Jacqueline H. Beverstock, $495,000.

James Madison Cir., 2558-Alexander S. Andrusyszyn to Alivelu and Sudershan Parusha, $475,000.

Magna Carta Rd., 12670-Don F. and Linda W. Smith to Gowtam P. Naripella and Sony Priya Mareedu, $469,000.

Mill Heights Ct., 12726-Kevin and Christina K. Jackson to Taylor and Chelsey Mead, $785,000.

Parkstream Terr., 12255-Bradley Steven and Jennifer Rose Campbell to Joshua Alan Wixom and Jessica Dianne Dewitt, $505,000.

Quincy Adams Dr., 2612-Hasan M. and Jerri Lee Wahdan to Todd Andrew and Anna Kolodzinski, $600,000.

Rock Ridge Rd., 12559-Richard A. and Trudie I. Goff to Stephen Warren and Megan Bailey Tucker, $590,000.

Sir Ramsay Way, 13408-Karthick Varadharajan and Trupti Pratap Amin to Balwinder Singh and Sukhdeep Kaur, $572,000.

Stuart Pointe Lane, 1731-Paula Yvette Holley to Cristian Andrei Marin, $465,000.

Tuckaway Dr., 13201-Enzo Esposito to Bin Wang and Kun Huang, $730,000.

Willow Falls Dr., 12422-Kevin Robert and Sharon Anne Burns to Faisal and Uzma Syed, $705,000.

HUNTINGTON AREA

Arlington Terr., 2203-Amanda T. Perkins to Rachel Greenberg, $415,000.

Foley St., 5782-Robert A. and Andrea C. Rochford to Stephen F. and Christine K. Williamson, $650,000.

Midtown Ave., 2451, No. 1012-Ellen Carroll to Kathryn Ann Dickson and Gary A. Hunt, $342,500.

HYBLA VALLEY AREA

Beechcliff Dr., 3355-Christopher J. Van Vooren and Taryn E. Rockwell to Tiffany Nicole Brown, $525,000.

Collard St., 3312-Mark Thomas Ksiazewski and Frederick Guy Welch Jr. to Daniel James and Caroline Grace Richardson, $556,000.

Earldale Ct., 1913-Randall C. and Ronda Drucker to Danielle Elizabeth Leigh and Hillary Harrington Palleschi Browne, $739,900.

Huntley Manor Lane, 3542-Steven D. and Crystal Leonhardt to Greg Dennis Cudzilo, $399,500.

Memorial St., 2716-Celestino and Blanca I. Hernandez to Thomas K. and Ana E. Frederick, $460,000.

LINCOLNIA AREA

Eagle Ridge Lane, 6324-A-Leigh M. Mihlrad to Colin M. Campbell, $435,000.

Gloucester Rd., 4720-Saad Hamadi to Juan B. Reyes and Jose E. Ramirez, $650,000.

Kestrel Crossing Dr., 5278-Hassan Sultan and Nosheen Haider Malik to Saqib Afzal Choudhry and Razen Amer, $545,000.

Sand Wedge Ct., 6582-Victor Anthony Nolasco and Lindsey Olivia Johnson to Caitlin Elaine Quinn, $507,500.

Virginia St., 4819-Terri Lynn Readling to William Menjivar, $440,000.

LORTON AREA

Furey Rd., 9089-Jesse A. and Sally Flores Wilson to Josephine M. and Abubakari C. Welle, $668,900.

Gunston Rd., 11213-Darrell L. Crapps to Demetrios C. and Shawna L. Bursenos, $450,000.

Horseshoe Cottage Cir., 8035-Jason Paul Bowers to Jayesh and Ameeta Shah, $489,000.

Lakeland Fells Lane, 9404-Adam B. and Jonathan B. Lee to Carlton and Carolyn Royster, $525,000.

Newington Commons Rd., 8765-Ava Kennedy to Francheska D. Dishmey Kelly and Bertin Alberto Santiago, $339,900.

Rhondda Dr., 7314-Alma G. Zepeda to Brad William and Audrey Claire Pettingell, $416,000.

Wolford Way, 7750-Kathleen R.C. Yancey to Tania Villareal, $340,000.

MCLEAN AREA

Bruton Ct., 1563-Ayako K. Christopher to Eric Loughead and Meghan Kathleen Thomas, $715,000.

Crestwood Heights Dr., 8220, No. 1218-Myung Sook Moon to Jose L. Castillo, $469,300.

Daviswood Dr., 1213-David R. Kogon and estate of Jonathan Glen Kogon Sr. to Austin H. and Sarah Katherine Steele, $1.3 million.

Greensboro Dr., 8350, No. 309-Mohammad Amir Birjandi to Hetal H. Mehta, $334,000.

Hampton Hill Cir., 1504-Zarry Flora Suissa to Altin Lilaj, $1 million.

Kenbar Ct., 1920-Norman T. and Lorie A. Roule to Edwin L. Jorae , $1.18 million.

Lemon Rd., 6819-Nicole Hougnon and Taylor G. Marcum to Adam A. Shapiro and Holly M. Martin, $1 million.

Montcalm Dr., 7360-Pang Yuan Nicole Chang to Li Liu and Jun Han, $717,000.

Old Meadow Rd., 1808, No. 1114-Karen M. Whalen to Paul L. Cox and Lori A. Seeley, $389,900.

Riding Ridge Pl., 8220-D. Scott and Jennifer W. Lee to Gregory and Sondra W. May, $1.1 million.

Van Ness Ct., 7205-Bianca E. and Mason C. White to Kyungsuk Lee and Ju Hyun Kim, $1.15 million.

MOUNT VERNON AREA

Black Alder Dr., 8814-Peter William and Andrea Derouin to Travis Ray and Melody Galiendes Pavur, $694,000.

Corcoran St., 4207-Lawrence J. and Zalanda N. Marshall to Samuel F. Burton and Sarah J. Robinett, $500,000.

Shadwell Ct., 5703, No. 21-Lauren Connell to Nicholas A. Rooney, $179,500.

Woodlawn Manor Ct., 5520-Stephanie Stitzer and Jose Alberto Laguna to Mieraf Legassu, $380,000.

NORTH SPRINGFIELD AREA

Elgar St., 7723-Erik Hamilton Johnson and estate of Mary Ellen Johnson to Juan C. Ledezma Tapia and Valentin Quispe, $545,000.

Lehigh Lane, 5426-Thomas and Daniel Murri to Eric J. Smith, $430,000.

Yorkshire St., 5519-Richard K. and Samantha Lockard Bohn to Christopher John and Bonnie Elizabeth Dorough, $599,000.

OAKTON AREA

Appalachian Cir., 10303, No. 9-311-Tara A. Dwyer and Julie C. Allen to Delaney Ford Ivins O’Keefe, $212,000.

Norwegian Mill Ct., 11445-Arthur Howard Ambaruch and Sharon Rene Baum to Thyra and Colin Parcell, $855,000.

Stone Mill Ct., 11439-Phillip L. Scott to Stephen Vereb, $940,000.

Waples Mill Rd., 12027-Jaci and Julian K. Morrison to Hisham Radwan, $525,000.

RESTON AREA

Brass Lantern Ct., 11552-A. Mark Christopher and the estate of Patrick K. McKernan to Darren M. and Deborah A. Moore, $540,000.

Chancery Station Cir., 12144-Alice Jin Yue Guan to Scott Michael and Jennifer Amanda Henke, $690,000.

Church Hill Pl., 1543-Scot E. Labin and estate of Helen M. Vickers to Brandis Ruise, $330,000.

Compass Point Lane, 2278-Bradley F. Hodson to Jane L. Luce, $762,300.

Emerald Heights Ct., 2284-Daniel Paul Sweeney Asin to Uzair Khan, $323,000.

Gate Hill Pl., 11404, No. 82-Earl S. Takeguchi to Christopher Cummings, $366,000.

Handlebar Rd., 11220-Anne Hillelsohn to Faheem Karim and Afroza Hossain, $754,000.

Lake Shore Crest Dr., 1712, No. 15-Linda Mallison to Susan J. Kraus, $337,000.

Market St., 11990, No. 1101-David K. and Betty L. Moran to Pamela and Todd Lawyer, $885,000.

Market St., 12001, No. 365-Theda B. Berdeaux to Sergio A. Nevarez, $263,000.

Newbridge Ct., 11701-Jonathan Gillam to James C. and Heather A. Loren Nicoll, $571,000.

Old Trail Dr., 2327-Anne K. Schneider to Patrick James and Mary Katherine Seaby, $485,000.

Quail Ridge Dr., 1302-Julia M. Redmon and Daniel A. Marcey to Jaime Goodman and Francis Gleason, $684,995.

Sagewood Lane, 1951, No. 322-Raul V. and Elsa Paz Bravo to Antoun N. and Mona A. Ramia, $148,500.

Silentwood Lane, 11296-David L. Hooper to Palma Jean Botterell, $374,900.

Square Sail Ct., 11195-Frederick L. Smith to Jeremy Swanner, $675,000.

Taliesin Pl., 12013, No. 14-Neeraj Gupta to Paul Christian Garzon, $227,500.

Vintage Pl., 1276-Kyle Randall Knipper and Jenna Lynn Shelton to Connor Fleming, $479,900.

Waterview Cluster, 11485-Paul Richard and Maureen F. Kolbe to Gail Ellen Silverman, $650,000.

Whisperwood Glen Lane, 2074-Daniel N. and Christine M. Peake to Huijuan Zhang, $372,000.

Winterport Cluster, 1955-Karen Hamilton Nagdevand and estate of Arlene E. Hamilton to Julia Redmon, $435,000.

SEVEN CORNERS AREA

Juniper Lane, 3236-Louis David Statter and Hillary Feuchtbaum to James Jay Douglas, $990,000.

SPRINGFIELD AREA

Beverly Park Dr., 7249-Pacifico R. and Mary May L. Agcaoili to Erick E. Bacarreza, $410,000.

Buckskin St., 6617-Lori Ann Sullivan and Susan Lynn Mosteller to Eugene Powers III and Roni Walker, $411,000.

Crestmont Cir., 8244-Dagem Alemseged to Erin Elizabeth McAfee, $325,000.

Erving St., 5910-Arthur W. and Sheila B. Ceigersmidt to Ibiss Y. Rodriguez Aguilar and Quelvin M. Aleman Villalta, $425,000.

Fountain Spring Ct., 7314-Abeer R. Barakat to Mekedes Yilma Kumulachew, $425,000.

Hidden Bridge Dr., 7951-Ernst and Judith Haynes to Colin A. and Nikita A. Wood, $447,000.

Julian St., 6403-Tan Minh Ly and Hoang Oanh Thi Mai to Calvin Prichard and Rachel Zellman, $470,000.

Loughboro Lane, 7398-Michael and Ruth Gascoyne to Yousef M. Elmasry, $660,000.

Northumberland Rd., 7996-Michael W. and Heather Dawson to Rashonda Denise Fennell, $416,500.

Robin Rd., 6528-Michael D. and Jessica Coleman Flower to Jennifer L. Randolph and Tacy L. Holliday, $555,000.

Shadowcreek Terr., 7704-Amanuel A. Assefa and Yemiserach A. Girma to Harleen Kaur Bath and Varinder Pal Singh Bansro, $460,000.

Steeple Chase Ct., 8094-Mark J. Gatanas to Sandeep and Amandeep Bajwa, $345,000.

Tyrolean Way, 8583-Jason W. and Kristine L. Brock to Huong Nguyen and Aidan M. Lambert, $450,000.

VIENNA AREA

Amanda Pl., 8447-Hasan Chaudhary and Nausheen Khan to Duangkamon Thandee and Veerayudh Bunsoong, $1.14 million.

Bellforest Ct., 2720, No. 305-Farid Hassani to Christina Nguyen, $425,000.

Cottage St. SW, 1003-Byc Investment Corp. to Kumaran Sivapatham and Ramya Sridhar, $1.12 million.

Dunn Meadow Rd., 10411-Suliman Eid S. Al Otaibi and Ibrahim A. Almanie to Yaghoub and Kobra Fatahzadeh, $1.09 million.

Litwalton Ct., 8715-Tong Il and Jung Im Smith to Josephine R. Owen, $899,000.

Park Tower Dr., 2651, No. 309-Faisal Siddiqui and Humaira Zafar to Ashley Dawn Gerwitz, $540,000.

Ross Dr. SW, 202-Mark L. and Wendy Stoneman to Brian W. Campbell and Dana Symons, $693,000.

Vanetta Lane, 1330-Cheri L. Redding to Tannous and Christelle Issa Ghaleb, $802,000.

VIENNA-DUNN LORING AREA

Journet Dr., 2200-Lening Shen to John R. and Jessica Rose Joyce, $784,900.

WEST SPRINGFIELD AREA

Botsford Ct., 8303-Maureen A. Laubacher to Jocelyn D. Ram and James C. Padilla, $650,000.

Kentford Dr., 8613-James Edward and Manuela Jacobs to Stephen P. and Charina Scarlata, $570,000.

Queenston St., 6009-Russell H. Weidman to Leah Sharon and Alfredo Pablo Serrano, $518,000.

Winding Hollow Way, 8873-Christopher P. and Zane Dufresne to Patricia Esealuka, $440,000.

Fairfax City

These sales data were recorded by the City of Fairfax Real Estate Assessment Office.

Boxford Ct., 10006-Charlene B. Macvicar to Gerald Alan and Diane Elizabeth Patterson, $539,000.

Cornell Rd., 3531-Elizabeth P. and William Fisher to Carol C. and Robert R. Benoit, $572,000.

Oak St., 3968-SDI Construction Corp. to Demetri and Shannon Papoulias, $710,000.

Falls Church

Among homes sold in Falls Church.

Fulton Ave., 604-Evergreene Companies Corp. to Jeffrey P. and Amy A. Sonderman, $1.45 million.

Midvale St., 413-Claudia Condon Daniel Romeo to Lide and Jennifer Paterno, $945,000.

Spring St. S., 119-Robert David and Karla M. Brown to Shida M. and Jeffrey A. Dressler, $1.26 million.