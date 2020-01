Rocky Branch Rd., 2416-John D. and Katherine M. Seaton to Wamique Futuri and Sosan Rashed, $745,000.

ALEXANDRIA AREA

Dannys Pl., 5711-Douglas E. and Mary E. Voss to Tang Leutchit and Somsri Ketarronrat, $634,900.

ALEXANDRIA-BELLE VIEW AREA

Belle Vista Dr., 1213-Richard O. and Carol M. Lyon to Christopher S. and Aline P. Newman, $940,000.

Hollinwood Dr., 1701-Paige N. and Stan M. Harrell to Samuel Ernest and Cristina Clapp Logan, $1.25 million.

Wakefield Dr., 6641, No. 319-Anthony A. Miller and Ting Yu Chen to James S. Clark, $195,000.

10th St., 6522-Stephen D. and Barbara H. Hayes to Magnus Nirell, $350,000.

ALEXANDRIA-FRANCONIA AREA

Ballycastle Cir., 5185-Christopher M. and Patricia K. Busque to Ian and Kristina Kay Arjoon, $569,875.

Bush Hill Dr., 5907-Christopher B. and Jerita Lynn Salley to William B. and Allison Cash Spiro, $885,000.

Cool Valley Ct., 6213-Eric MacFarlane to Kristine Pruy, $381,500.

Crown Royal Cir., 6037-Michael J. and Melissa M. Stapel to Mark Matthew and Pei Yi Coleman, $474,900.

Ellesmere Ct., 6007, No. B-Scott Alan Kearns and Menefee Ann Bagnal to Albert and Caroline Young, $230,000.

Haynes Point Way, 7701, No. 1906-Manuela E. Oellermann to Andrew B. Green, $373,000.

John Roccato Ct., 6007-Willie J. Winfree and Paula A. McKenzie to Shealyn Afiya and Larry Middleton, $650,000.

Liverpool Lane, 6135-E. Robert Anderson to Danielle Monique Medina, $400,000.

Morning Ride Cir., 6743-John P. Lynch and Mary H. Power to Tejas Karkhanis and Nilpa C. Patel, $646,000.

Rebecca Jane Way, 3400-Kimberly and Bernard W. Douglas to Fasil M. Tiruneh and Seblewongel Dawit Mezmur, $850,000.

Summer Park Lane, 6133-Rosemary Downing to Bradley Joseph and Karey Bearden Marren, $545,000.

Wigmore Lane, 6101, No. N-Mark J. and Brooke C. Metrinko to Allison Suzanne Ramage, $310,500.

Willowood Lane, 6408-Karen J. and Barb Kinlin to Nicholas B. McDonald and Teresa A. Mollegas Ruiz, $500,000.

ANNANDALE AREA

Applegate Ct., 3270-Elena and Igor Polomoshnov to Peter M. and Carla J. Padovani, $455,000.

Braddock Rd., 7604-Stephen Cardwell to William Kimmel Cameron Jr., $760,000.

Briarwood Ct. S., 4446-Stephen Paul Scarlata to Sinai Martinez, $320,000.

Glastonbury Ct., 8332-Kamran Yousaf and Seemab Malick to Kirsten Manville, $445,000.

Ivymount Ct., 4345, No. 32-Emily Powell to Chung Won Suh and Hyunsook Lee, $170,000.

Logsdon Dr., 4531-Carolina Fatima Trana to Erica Tashonda Turner, $295,000.

Newport Glen Pass., 7863-Anna Katrina Baldueza to Sebastian Fontizea and Melissa L. Freeman, $475,000.

Private Lane, 8261-Nancy F. O’Day to Alex N. and Olga A. Demestihas, $1 million.

Royce St., 7650-Mohcine Alami to Amjad Khan and Alia Tara, $980,050.

BAILEYS CROSSROADS AREA

Bay Tree Lane, 6616-Charlotte E. Caldwell and estate of David L. Caldwell to Hailey and Kory Geans, $795,000.

Ellery Cir., 3575-Andre C. and Camille E. Wright to Daniel Paul Hartman, $515,000.

Leesburg Pike., 6135, No. 202-Jay and Saravanan Jayavelu to Elliot R. and Madeline S. Golding, $194,500.

Seminary Rd., 5505, No. 619N-Tae Sik and Yeonjoo J. Min to Nicholas Schlegel, $250,000.

Steppes Ct., 3830-B-Maria L. Niklason to Haillie and Jared Church, $360,000.

BURKE AREA

Bunker Woods Lane, 5811-Matthew W. and Jennifer L. Stockburger to Charles and Candice MacDonnell, $440,900.

Cove Landing Rd., 5829, No. 102-John Wesley and Jenne Latislaw Brown to Charles Robert and Betty Jane Russell, $295,000.

Degen Dr., 6617-Sanjit and Nitika Singh to Matthew W. and Jennifer L. Stockburger, $710,000.

Fox Lair Dr., 9204-Spyke John Bryant Alexander Stark to Thad Louis and Erin Elizabeth Tobin, $660,000.

Mainsail Dr., 9292-Scott D. Steiner and Blanca I. Santiago Capparos to Ronald James and Kimberly Anne Haskell, $705,000.

Oak Green Ct., 10853-Peter and Sook Hyun Kim to Dinara Powell, $430,000.

Powells Landing Rd., 5994-Ahmed B. Ghalba to Steven Ronald and Trinh Thu Mowder, $475,000.

Rapid Run Ct., 5610-Ok Hwa An to Cindy Sarah Park, $350,000.

CENTREVILLE AREA

Asher Vw., 14198-Omogiate Igiehon to Sarvar Nigmat, $445,000.

Belle Pond Dr., 5537-David F. and Judith A. Robinson to Ryan and Danielle McNamara, $490,000.

Castle Harbor Way, 5128-Christopher M. Labbe to John Benedetto, $324,000.

Climbing Rose Way, 14320, No. 103-Patricia Williams and Timothy B. Lassiter to Krista C. Johnson, $249,000.

Cool Oak Lane, 14409-Jamie L. Botjer to Marisol Fernandez Escobar, $203,500.

Croatan Dr., 14626-Maazouz Valts to Bhanvi Dubey, $399,000.

Glade Spring Dr., 14280-Ray F. Desouza Jr. to Angel Gonzalez, $424,000.

Hedgerow Ct., 5411-Allan W. and Holly Gilbreath to Erik and Julia Morton, $535,000.

Mary Todd Lane, 6328-Katie A. Romano Rochlin to Samuel P. Park, $400,000.

Overcoat Lane, 6422-Paul A. and Hae Sun Vallee to Patrick D. Turner, $440,000.

Prince Way, 6212-Cindy A. Aitken to Sean Eric and Kathryn Fox Quinlan, $370,000.

Rydell Rd., 14807, No. 202-Jessica Greene to Judith A. and Kevin Patrick McNelis, $235,000.

Sunset Ridge Ct., 6023-Herber M. and Tressa Anne Fuentes to Hyunsook K. Lee, $330,000.

White Post Rd., 6517-Andrew and Christie Sager to Taylor Derr, $540,000.

Wood Home Rd., 14831-Quyen Phu and Thanh Phu Hua to Juan Javier Gonzalez, $330,000.

CHANTILLY AREA

Cutleaf Ct., 13801-Angel and Albana R. Collaku to Jung H. Hwang and Sun Y. Park, $975,000.

Hazelnut Ct., 4508-John R. and Stephanie E. Lutostanski to Barrett H. and Melissa Gail Hill, $730,000.

Mason Dixon Dr., 3990-Edgar Angel and Maria Elena Canelas to Ruth Morena Wess and Maria Carmen Serrano, $360,000.

Vernacchia Dr., 3794-Jayapal R. and Manjula D. Pullangari to Bijaya Devkota, $850,000.

CLIFTON AREA

Clifton Creek Dr., 12925-Patricia Marie Domen to Kieumi Nguyen and Joshua M. Wallace, $825,000.

Gray Bill Ct., 13506-Barbara G.B. Lillich to Michael L. Gul, $440,000.

Regal Crest Ct., 5713-Fitzgerald A. Lawrence and Christine M. Merna to Miriam Amin and Ahsanullah Asmati, $831,000.

Yates Ford Rd., 12904-David W. and Wendy S. Andrews to Jon and Samantha Valdizan, $699,000.

FAIRFAX CITY AREA

Aristotle Dr., 11399, No. 11-101-Marie R. Raymond to Chea Meas, $365,000.

Broadrun Dr., 3510-Chirayu N. and Dinta Patel to Qingxin Cai and Muxian Xu, $1 million.

Dunhill Dr., 13019-Thampil Pankaj to Sapna Lakhia and Sandeep Kotak, $832,000.

Elsmore St., 2820-Mary M. Logan to Scott V. Cirmo and Brittany L. Leoboldt, $649,888.

Fairhill Rd., 2915-Tom A. Shelton to Ramon A. Lopez, $512,500.

Gainsborough Dr., 4907-Elizabeth A. Duffy to Victor and Kimberly J. Rabbani, $720,000.

Grand Junction Dr., 13214-Leslie A. Silbermann to Meghan K. Coakley and Rodrigo San Jose Collantes, $455,000.

Hunting Pines Pl., 9206-Dennis and Sophia Heejin Cho to Donald J. and Lilian Angles De Yetman, $712,000.

Kings Crown Ct., 9725, No. 1-Kathleen Luft to James Y. Au Yeung, $250,000.

Landmark Pl., 5404-Mitchell T. and Sheryl G. Baer to Timothy J. and Gwendolyn H. Foerster, $674,900.

Leehigh Dr., 11615-Gail R. Young to Zachary and Alexis Jenkins, $646,500.

Long Boat Ct., 5407-James E. Reed to Mark S. and Maren A. Bealby, $472,100.

Marble Lane, 4123-Brian W. and Hannah J. Yelton to Leslie Anne Shimer, $519,900.

Mcfarland Dr., 4987-Ralph Wayne Baggett to Amitpal Singh Vohra, $330,000.

Monument Ct., 4124, No. 303-Jen M. La to Rajan D. and Dharmesh S. Jani, $325,000.

Park Green Dr., 11630-Joseph C. Hecker and Laura D. Oliveria to David and Kristine Dodd, $580,000.

Penderview Lane, 12153, No. 2031-Monty Barb to Jeremy Day and Christine Galley, $280,000.

Platten Dr., 3035-Dung Ngoc Vo to Henry and Khanh Nguyen, $700,000.

Prosperity Ave., 2665, No. 232-Abigail Roots to Stephanie Ann Kirk, $331,000.

Ridge Knoll Dr., 12010, No. 603B-Richard A. and Amy L. Stark to Soon Ahn and Misung Kim, $295,000.

Royal Wolf Pl., 12585-Simili Abhilash to Kanwar Habib and Naveed J. Khan, $585,000.

Saxon Flowers Dr., 2946-Ben Tsui and Li Qiu to Diana J. Chung, $658,000.

Stevebrook Rd., 9521-Meghan C. Bauman to Geoffrey B. and Desiree G. Causey, $617,000.

Taylor Dr., 4019-Connie Sue Burnley to Mohammad A. Khan and Habiba Sultana, $480,000.

Tovito Dr., 9327-Stephen C. and Sandra B. Wright to Sara A. Jones and Jose Ramos Castro, $750,000.

Wedgeway Pl., 12136-Michael J. Shal to Oyatullo and Gulnaz A. Sirojev, $435,000.

Wisteria Way Ct., 3503-BGRS Relocation Inc. to Eric Wilson, $745,000.

FAIRFAX STATION AREA

Devereux Station Lane, 11102-David J. Linton to Mulugeta Tesfakiros, $1.5 million.

Laketree Dr., 7120-William E. and Diane F. Snowden to John T. and Nanette L. Carradice, $915,000.

Woodvale Pond Dr., 10200-Theodore and Mary H. Picard to Nicolas Montgomery and Deborah Elaine Cardillo, $900,000.

FALLS CHURCH AREA

Cedarwood Lane, 3020-Marjorie Jean Surles to James N. and Carole Toulousy Michel, $518,500.

Dover Lane, 2864, No. 203-Patrick Karvar to Jesus William Ramirez, $227,500.

Holmes Run Rd., 3048-Gretchen A. Kurhajetz and Douglas S. Moore to Raul Rojas and Sonia Quinteros, $537,000.

Kings Chapel Rd., 2908, No. 3-Michael J. Mazzarella Jr. to Cristian G. and Clara G. Ocon, $234,000.

Lester Lee Ct., 2867-Asnakew Tsega to Alfredo Quintero and Sandra Hoang, $392,000.

Nicosh Cir., 3009, No. 4202-Sengouthay Singbouavong to Ahmed Salem Breika, $405,000.

Ronald St., 7329-James E. and Paula J. Taylor to Aaron and Amy Bennett, $700,000.

West St., 2634-Serhan and Gulcin Kokuuslu to Sarah Long, $800,000.

Whitcomb Pl., 2236-Stephen Hilliard and Maryam Sabbaghian Brown to Stephen Motew, $2.1 million.

FALLS CHURCH-PIMMIT AREA

Falls Reach Dr., 7036-Thomas M. and Margaret E. Culligan to Ping Lu, $486,100.

Quinten St., 6607-Teddy and Jennifer Fang to Pei Yuan Chung and Adam Herzog, $1.61 million.

FORT HUNT AREA

Camden St., 8405-Gail M. Rote and Gregory J. Maley to Robert W. Gould and Amy E. Hicks, $645,000.

Collingwood Rd., 1007-Todd M. and Saipin Cheney to Daniel S. Chase, $650,000.

Rampart Dr., 1900-John E. and Sonja K. Shields to Brandon and Kara Burroughs Ray, $700,000.

GREAT FALLS AREA

Beach Mill Rd., 10808-Aref Erfani to Aaron Michael Pollock and Ainsley Clay Van Over, $740,000.

Elmview Pl., 11109-Harry F. and Carol R. O’Neil to Haris Cheema and Aneeza Tarar, $999,000.

Pensive Lane, 1086-Jeffrey A. Rainey to Adel Baryoun and Laila Drerah, $670,000.

Stephanie Cir., 795-Majorie P. Teetor and Victoria Hilda Teetor Reig to Sean Patrick and Monica Kinloch Kearns, $520,800.

HERNDON AREA

Acorn Hunt Pl., 13610-Rajesh Sivalingam to Indira Swetha Rangdal, $520,000.

Birch Cove Rd., 2431-Mingjun Zhu to Sheel Rasik Lodaya and Tejal D. Mota, $736,000.

Bradwell Rd., 12741-Enrique I. and Jennie T. Jariel to Todd Zimmerman and Htar Htar Myint, $584,000.

Caroline Ct., 13225-William W.S. and Grace L. Tu to Carolyn M. and Matthew S. Logie, $705,000.

Centre Park Cir., 12925, No. 207-Nisha Nagpaul to Asim Shah, $303,000.

Centre Park Cir., 12957, No. 112-Michael W. Pratt to Behdad Baniani and Parnian Najafi Borazjani, $228,000.

Curie Ct., 2444-Barrak Jeffrey Chaaban to Christopher D. Mitchell, $380,000.

Delevan Dr., 12303-Christine S. Conway to Leonard A. and Jennifer F. Atkinson, $800,000.

Fallon Dr., 2523-Meg Burglin and Pedro Burglin Paes to Yuxiang Wu, $850,000.

Florida Ave., 563, No. 103-Jeffrey and Suzanne Renfroe Ait to Danton C. Barr Jr., $224,000.

Fortnightly Blvd., 104-W. Bruce and Kimberlee D. Fordyce App to Andrew J. and Dong S. Han, $577,000.

Grant St., 1104-David L. Hannett Jr. to Spencer Ellis Lepler and Reginald David Waters Jr., $515,000.

Kidwell Field Rd., 13138-Kenneth Kanhua Liang to Rahul Kumar Subramanya Bhat and Shruthi Screenivasa Rao Koteshwara, $435,000.

Magnolia Lane, 1217-Jahangir and Nafisul Alam to Audencio Dubon, $319,990.

Monroe St., 1192-Howard R. and Eileen Thomas to Lee and Viorica Wildes, $509,100.

Patrick Lane, 416-Syed Waqas Ali to Mary Marleny Diaz and Walter Armando Otero, $447,000.

Reneau Way, 331-Janet L. Gray to Baburam and Bindu Bista Dhami, $330,000.

Rock Ridge Rd., 12564-Faisal and Uzma Syed to Katherine Ezzes and Jonathan J. Tolisano, $595,000.

Snowflake Ct., 1503-Thomas R. and Keren E. Dolan to Maria Luz House, $645,000.

HUNTINGTON AREA

Blaine Dr., 5877-Elizabeth Ann Frederick to Mark Nicholas and Sarah Mikal Alderfer Thessing, $415,000.

Farrington Ave., 2241, No. 4-104-Craig D. MacDonald to Christina Catherine Bills, $140,000.

Gladden Ct., 5718-Jason R. Englund to Alex Michael Grega and Michele Lauren Meshover, $490,000.

Monticello Rd., 5902-James Anthony and Molly Mittura Brennan to Allyson Brynne Leahy, $429,900.

HYBLA VALLEY AREA

Boswell Ave., 2901-Jeffrey Lee and Carolyn G. McDonald to Kenneth and Jacqueline A. Smith, $452,576.

Deer Run Dr., 6894-Malgorzata Anna Kowalska and Tony Dong Ho Yu to Casey and Courtney Leeper, $415,200.

Elba Rd., 7801-Pinter Brown Corp. to Lee A. and Peter J. Braun, $575,000.

Milway Dr., 7524-Daryl B. and Lavonne Jinks Umstead to Clayton B. and Kristina P. Doss, $675,000.

Toron Ct., 2502-Alan H. and Rebecca C. Waitt to Mallory Lyn Thompson and Nicholas B. Craven, $675,000.

LINCOLNIA AREA

Cherokee Ave., 4908-Jose Machuca to Tsega Gebreslassie and Michael Okubay Amanuel, $480,000.

Eagle Ridge Lane, 6325, No. 31-Meagan Ashley Bryant to Braxon Tawatao, $425,000.

Harrington Falls Lane, 5663, No. B-Johnny R. and Jillian M. Shields to Sarah J. Artin, $445,000.

Major St., 6513-Despina Dimitra Kiaoulias to Mun Cha Hancox, $465,000.

Split Creek Lane, 6259-Patrick T. and Jacqualine J. Cushing to Shehryar Ansari, $645,000.

LORTON AREA

Almeda Ct., 7946-Steven R. Heffington and Karen N. Kraybill to Jason E. and Karen Pepin, $650,000.

Catbird Cir., 8228, No. 302-Maxine H. Dowe to Elizabeth Rebecca Warren, $273,000.

Hagel Cir., 9650-Federal National Mortgage Association to Stephanie Mann, $180,000.

Igoe St., 9001-Stacy Vogle Panuzio to Quy N. Huynh, $521,000.

Lakeland Fells Lane, 9430-Corey D. and Megan V. Maso to Hanna Gulilat Demmise and Seife Gelagay Yalew, $525,000.

Newington Commons Rd., 8794-Alejandro Caballero to James S. McMahon, $350,000.

Rocky Knob Ct., 8438-Martir Alvarez Villatoro and Elvira Alvarez to Battsetseg Chuluunbaatar, $342,000.

Sheffield Hunt Ct., 9181-Ghassem and Linda Zeinalgol to Edward George and Wipawee Clark, $380,000.

MCLEAN AREA

Alps Dr., 1302-Kevin J. O’Sullivan to Stephen and Antoinette Saddler, $967,500.

Crownhurst Ct., 7815-Dmitry R. Shklyar to Lorie Ann and Norman Thomas Roule, $2.8 million.

Falstaff Rd., 7712-Austin Hathaway and Sarah Katherine Steele to Manal Peracha and Farhaad Riyaz, $1.22 million.

Greensboro Dr., 8350, No. 505-Property Investments of Virginia Inc. to Xue Fang Tan Dong and Ri Xiong Dong, $315,000.

Hampton Hill Cir., 1548-Merzad Jamshidi and Ladan Riazi to Richard A. and Mary Lee Montfort, $1.12 million.

Kensington Rd., 1154-Thomas M. and Margaret E. Culligan to Kai Du and Jinyuan Song, $777,000.

Lincoln Way, 1535, No. 104B-Mehrnaz Shahandeh to Yong Nam and Soon Yeub Kim, $240,000.

Portland Pl., 8447-Alvin D. Hall to Adrian and Mary Sandra Zaccaria, $4.3 million.

Saint Albans Rd., 6872-William R. and Nina H. Regan to Jonodev O. Chaudhuri and Mary Kathryn Nagle, $980,000.

Torregrossa Ct., 1910-Leila Saab Yow and estate of Hind R. Saab to Arup and Mahua Bhattacharya, $930,000.

Waggaman Cir., 1468-Joshua B. and Margaret Brady Marks to Tung Yat Tony and Brenda Chan, $2.27 million.

Wrightson Dr., 1642-Bok and Nabila Chay to Yeon Ha Kwak and Yong Baek Kim, $810,000.

MOUNT VERNON AREA

Boothe St., 9334-Timothy R. and Lauren P. McCarthy to Gregory K. and Erin M. Fletcher, $715,000.

Diablo Ct., 8465-Paramount Investments Corp. to Jalil Ahmed and Asma Jalil, $306,000.

Hammond St., 7956-Janet K. Daniel and estate of Gerlinde K. Kutchmanich to Joel E. Rivera Arias and Glenda M. Sanchez Machado, $473,000.

Stillwell Ave., 4904-Erin Marie and Sean A. Dunston to Susan Leiter, $505,200.

NORTH SPRINGFIELD AREA

Heming Ave., 5408-Raul Torres and Maria Elena Daniels to David A. and Michael Balderrama, $480,000.

Long Pine Dr., 7653-Joseph A. Spyrison to Hung Manh Nguyen, $465,000.

Webbwood Ct., 7626-John P. and Linda M. Guglielmo to Cynthia Gomez and Joshua Ryan Lawrence, $551,000.

OAKTON AREA

Adel Rd., 10394-Jean Sebastien Falisse and Marie P. Minet to Kathleen Crotty, $925,000.

Elmsway Ct., 10520-Arash Raznahan and Mojdeh Ghiaie to Gary Edward Schaefer, $731,000.

Oakton Hills Dr., 2471-Arthur Morrissette IV to Maryam Jamali, $1.27 million.

Summit Square Dr., 3178, No. 3-B5-Mary Agnes Lubinski to Carla Judith Dallas, $230,000.

RESTON AREA

Abington Hall Pl., 12180, No. 102-Lauren Dunn Leppert and Pamela Lauren Dunn to Alexander Weitz, $418,000.

Brenton Point Dr., 2536-Deborah A. and Gary M. Voight to Christine Tracy Baker, $680,000.

Chancery Station Cir., 12192-Gracie Hill Staples to Kevin and Barbara Eskandary, $800,000.

Church Hill Pl., 1563-Kathleen C. O’Leary to Bradford T. and Yukiyo Y. Napier, $325,000.

Coopers Ct., 11803-Zachary J. Graber to Austin L. and Vanessa Drooger, $385,000.

Fieldthorn Dr., 1646-Shawn Marsh to Daniel Martin and Hannah Kelsey Arriola, $400,000.

Geddys Ct., 11307-Gregory G. Roberts and Rebecca W. Johnson to Roberta A. Jones, $515,000.

Harbor Ct., 11170-Eric David and Matthew Steven Pinnar to Russell and Rebecca E. Riggins, $573,000.

Lamplighter Way, 1277-Kerry Sparks to Samantha Ashley Macher and Bryce Jon Peake, $789,000.

Market St., 11990, No. 1103-Patrick N. and Shari N. Connealy to Gerald R. and Marguerite J. Mead, $775,000.

Market St., 12001, No. 464-Gerald W. Wells and Ruth T. Buys to Patrick McLucas, $365,000.

Northgate Sq., 1400, No. 12B-Melanie Eve Witt to Bruce Josefson, $250,000.

Parkcrest Cir., 1631, No. 200-Mary Ann Corrigan and Regina E. Roman to Kevin Hawco, $275,000.

Quietree Dr., 1721-Jay Jeffrey and Cynthia C. Mcaboy to Brady E. and Kelley James, $390,000.

Springhouse Pl., 11605-Lisa Kay Norton to Robert E. and Linda S. Tucker, $780,000.

Stones Throw Dr., 11315-Serafina E. Lobsenz to Stephane Tisseront, $1.18 million.

Tommye Lane, 11121-Vera M. Morlacci to Prashant Tyagi and Navneeta S. Katare, $905,000.

Wedge Dr., 11312-Kurt E. and Muna Justine Van Engen to Jian Jiang and Qiang Zhao, $660,000.

Windleaf Ct., 11400-Q-Sharon Payne and Frank Edward Young to Peter Barnes, $395,000.

SEVEN CORNERS AREA

Brook Dr., 6102-Theresa A. Meyer to James L. Wiley and Molly T. Harp, $655,000.

Kelsey Ct., 6008-Brian James and Toni Auriemma Mitchell to Dale Kreisher, $649,999.

SPRINGFIELD AREA

Bloomington Ct., 7354-Pamela J. Drenthe to Thomas C. Oemcke, $555,000.

Charlotte St., 7310-Lana Six Crist to Nguyen Thanh Tran, $440,000.

Cuttermill Pl., 8733-Barbara J. Lafalce to Gustavo Daniel and Nicole Marie Lopez, $610,000.

Essex Ave., 7201-Alan and Mary Margaret Roman to Jennifer and Phillip Rowley, $525,000.

Gwynedd Way, 8556-Amanda M. Wedige to Dawit Ghebreab Deri and Elsa T. Habteslasie, $400,050.

Kyles Landing., 7203-Joseph T. Oppedisano III to Roger A. and Frances Stephany Moore, $725,000.

Magic Tree Ct., 8481-Carissima Jana Raji Parikh to Joshua Bobbit and Karine Chapdelaine Walker, $550,000.

Oriole Ave., 7500-Mary Louise Carroll and estate of Robert Carroll to Harsh and Jaskirat Wadhwa, $325,000.

Rockefeller Lane, 9116-Douglas A. Brothers to Bryan M. and Catherine E. Cleary, $710,000.

Simmer Cir., 6331-Jonathan Blancha and Angel Tao to Cynthia Romero, $510,000.

Sterling Grove Dr., 7313-Mohammad S. and Zohreh S. Khalili to Vedran and Nicole Capin, $625,000.

Westhaven Lane, 6506-Falguni and Milap M. Shah to Jing Wang, $471,100.

VIENNA AREA

Avis Ct., 9009-Randolph B. Fenninger and Laura L. Allendorf to Rajiv Shankerlal and Rashmi Bansal, $1.14 million.

Brittenford Dr., 10344-Kenneth B. and Julie L. Cox to Christopher George and Buffy Granger Ivany, $1.09 million.

Cy Ct., 1726-Peter R. and Deanna M. Barte to Melissa Marie and Mohamed Aymen Gasmi, $656,500.

Gallows Rd., 2726, No. 1505-Khuong Tran to Joowhan Sung and Sunghye Oh, $490,000.

Lucky Estates Dr., 9118-Yimin Yang and Jenny Dong to Preetham V. and Michelle M. Nosum, $1.38 million.

Meadow Lane SW, 601-Dunhill Builders Corp. to Christopher and Anyeli Caro Walker, $1.55 million.

Peppermill Pl., 9802-Paul G. and Patricia R. Smith to Kathleen Carr, $825,000.

Ross Dr. SW, 1207-Michael R. and Susan C. Walker to Mark A. Funk and Michelle W. Chapman, $1.59 million.

Villanova Dr., 2535-Urban Relocation Corp. to Ahmed and Andrea Al Naser, $793,000.

VIENNA-DUNN LORING AREA

Spring St., 2406-Chris Pham to Shahira Mohsen Abouellail and Mazen Abdelmotaleb, $1.1 million.

WEST SPRINGFIELD AREA

Hathaway St., 6806-Tai A. and Loan T. Phan to William Rothwell Mark, $750,000.

Kingsford Rd., 5902-H-Matthew A. and Baseeret P. Russell to Yasmin L. Murray, $228,000.

Royal Ridge Dr., 5818, No. Q-Whitney Inez Hendrix to Sarah Miller, $212,000.

Sweet Birch Ct., 9013-Derek K. Williams to Leila Adimi Bouktache, $438,500.

Fairfax City

These sales data were recorded by the City of Fairfax Real Estate Assessment Office.

Brigade Dr., 10240-Page Blankingship to Benjamin F. and Megan K. Murray, $650,000.

Farmington Dr., 10118-David F. Darnell and Deborah D. Trainer to Davison Muchadenyika, $620,000.

Orchard Dr., 4201-Patricia Leboeuf and Carla Huber to Jewel Schrader Orem and Daniel Orem Schrader, $530,000.

Spring Lake Terr., 10122-Steve and Jan Galiotto to Tanisha L. and Curtis J. Hammill, $595,000.

Falls Church

Among homes sold in Falls Church.

Haycock Rd., 116, No. A-2-David L. Allen to Ryan Jennings, $225,000.

Railroad Ave., 1006-Railroad Corp. to Rose Grover Otto, $757,577.