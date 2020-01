Potomac Ave., 6616, No. A1-Susan D. Haran to Michael E. McCormick and Adrienne Fraser Darling, $290,000.

Vernon Terr., 6103-Frank Fillmann to Daniel G. Schultz, $1.22 million.

10th St., 6528-Barbara Tempesta to Lane Frances Falcon, $348,000.

ALEXANDRIA-FRANCONIA AREA

Belvale Dr., 7778-Piney Run Elm Investments Corp. to Michael R. and Patricia Cherniawski, $740,255.

Bingley Rd., 6000-Jacob Edward Olsavsky and Kelsey Lynn Bruce to Wesley Clark, $485,000.

Bristol Way, 6107-Eric John Reid to Roberto and Lucy D’Onofrio, $390,600.

Cornish Way, 5614-David B. Hardy to Elisa and Richard J. Alexander, $600,000.

Curtier Dr., 6014, No. A-Nadia and Freha Sharifzada to Danielle A. Thorne, $244,000.

Elati Ct., 6205-Mark A. Homrig and Laura Ouellet to Frank Tedeschi, $860,000.

Forbush Ct., 6605-Joshua Smeraldi and Emily Pellegrino to Renee M. Griest, $385,000.

Grange Lane, 6583, No. 202-Shoukat D. Eidizadeh to Jennifer Philpot and Melissa Denny, $345,000.

Heritage Hill Ct., 5731-Lauren T. and Matthew C. Everett to Alisen F. Adame, $465,000.

Kirkcaldy Lane, 5919-Prakash D. D’Souza to Ronald David and Gina Ramiscal Anzalone, $479,000.

Larno Dr., 5011-Leocadia Eyre to Keith and Katherine B. Raymond, $625,000.

Mckenna Way, 6563-Alane A. Andreozzi to Richard A. and Kathryn Hawks, $605,000.

Netties Lane, 6611, No. 24A-Benjamin C. and Catherine E. Greijn Lautier to Jennifer Rea, $340,000.

Ridge View Dr., 5700-Mark P. Duggan and Stephanie D. Nisivoccia to Raina S. Lenney, $495,000.

Sandyford St., 5288-Lila A. Mitkiewicz to Ana Marie Diaz, $659,000.

Stone Wheat Ct., 7714-Kerri and Daniel Paulino to Jeremy Porto, $850,000.

Tilbury Rd., 5807-Marianne Shaughnessy to John Aron Hinson, $500,000.

Wigmore Lane, 6101, No. F-Helen Chipman to Amelia Yvonne Pritchyk, $355,000.

ANNANDALE AREA

Andrea Ave., 4930-Mary E. and John C. White to Cristian A. Marin, $330,000.

Burnetta Dr., 9220-Henry and Diane P. Do to Matthew Ellis West and Huwymin Liu, $700,000.

Contessa Ct., 3344-Jonnel H. Hector and Hanna L. Blake to John C. and Cameron L. Houston, $446,000.

Fern Lane, 6751-Lawrence T. and Madeline A. Lawson to Michael W. and Susan M. Demarr, $605,000.

Kandel Ct., 4716-Blackstone VC Corp. to Shahab Ali and Sumaya Akhter, $447,000.

Lafayette Park Dr., 6876-Lori Peterson and Stephen Bruce Dando to Alphonse Tai Luu and Landa Ba Kha, $410,000.

Nightingale Ct., 8302-Peter Dat Tran and Loan Kim Diep to Thang V. and Angelina T. Ly, $580,000.

Ridge Rd., 4000-Michael A. and Loan N. Monderer to Ji Sun Kim, $839,000.

Tobin Rd., 8300, No. 12-Phuong Y. Huynh to Andrea Heimbrock, $235,900.

Wayne Dr., 7314-Castle Property Renovations Corp. to Unsun Teresa Suhr, $710,000.

Winter Lane, 6807-Shohaab and Sree Kala Bandaru Kadiani to William Patrick McMillin, $599,900.

Woodburn Village Dr., 3326, No. 12-Xiaomei Ma and Juan Yang to Trygve Gaalaas, $262,000.

BAILEYS CROSSROADS AREA

Edgewater Dr., 6225-Barbara Francis Howton to David and Jacqueline M. Winters, $1.9 million.

George Mason Dr. S., 3705, No. 1801S-Varada2 Corp. and Varada Corp. to Mohammad Mirwais Kakar, $215,000.

Hardwick Pl., 6057-Alan G. and Caitlin C. Vaughan to Michael Anthony Moore, $576,000.

Leesburg Pike., 6133, No. 109-Ismar Christopher Loayes Agustin to Omar Umacata, $173,000.

Seminary Rd., 5501, No. 409S-Olga Zoltan and estate of Csepei Zoltan to Nader Kayoumi, $337,000.

BURKE AREA

Beacon Pond Lane, 10005-Sean Christopher McManus and Allisen W. Storvick to Christine Renee Bagley and Jorge Fritz, $431,500.

Byron Terr., 9219-Paul P. and Robin J. Smith to Jeffrey George Valliere and Sarah Clark Burton, $600,000.

Cove Landing Rd., 5906, No. 101-Camille M. Prunka Veneziano to Cameron K. Schrantz, $234,000.

Duxford Pl., 5412-Young E. Park to Richard Acosta and Eliana Bellido, $560,000.

Hickory Tree Ct., 9215-Christopher C. Senatro to Caron Michelle Conques, $272,000.

Myrtle Oak Ct., 10655-Julissa Tacuri to Jiaxing Yang, $345,000.

Point Roundtop Ct., 5628-Lan T. Nguyen to Joshua C. Rubin and Rebecca J. Behrmann, $505,000.

Teakwood Ct., 6356-Christine Cheung to Eric D. and Natalie M. Donaldson, $431,000.

Westport Lane, 9641-Hien T. and Mary Ellen E. Nguyen to Brian Balzer, $370,000.

Wye Oak Commons Cir., 12219-Josefino V. Gerna to Raquel Paulo, $420,000.

CENTREVILLE AREA

Batavia Dr., 14701-Chieko T. Franck to Hungand Kim Dung Thi Pham, $426,000.

Braddock Ridge Dr., 5412-Thomas F. and Catherine P. Polera to Robert and Manya Puppione, $600,000.

Cedar Break Dr., 5554-Brian S. and Michelle M. Seal to Christine A. McBride, $565,000.

Connor Dr., 13347-D-Margaret Robinson Walker to Saranya Nandakumar and Adalarasu Parthiban, $290,000.

Doyle Lane, 5104-Brian R. and Diane E. Guthrie to Thirunavukkarasu Murugesan and Vanitha Venkatasamy, $785,000.

Frosty Winter Ct., 6245-Mark Huntington Snyder to Noe Jimenez, $400,000.

Gristmill Square Lane, 6482-Lewis J. and Kathryn B. Wolfrom to Parsa and Elicia Abdollahi, $619,000.

Johnny Moore Ct., 14343-Steven P. Digby to Seungbin Lee, $265,000.

Middle Creek Pl., 13940-Ali and Dora Abdelrihem to Linda Sung Ock Kim, $425,000.

Red River Dr., 14108-David and Mollie Hutzel to Ivonne Maria Martinez and Cecilia I. Abrego, $386,000.

Rockton Ct., 6056-Richard William Rogers to Andrew Micklus Jr., $360,000.

Saint Timothys Lane, 6379-G. Scott and Monica Marie Henderson to Tara B. and Joshua D. Claassen, $425,900.

Smithfield Pl., 15555-Vanessa Ingrid Reed to Bryan E. and Mary E. Copas, $686,000.

Sully Lake Ct., 14509-April Huffman to Marcus G. Devarajan and Frieda Barlow, $405,000.

Walter Bowie Lane, 14001-A-Aaron and Eunice Sunhee Han to Alex and Hyun Sook Pak, $355,000.

White Post Rd., 6521-Jane H. Scott to Scott MacDonald, $475,000.

Winding Ridge Lane, 14020-Stock Barr Corp. to Thomas Kyu Kim and Lydia Grace Park, $435,000.

CHANTILLY AREA

Birch Dr., 13640-Nasser Almasary to Venkat and Nagarajya Mallika Yedavalli, $860,000.

Jennell Ct., 13680-N.V.P. Inc. to Vasudevarao Anantharaju and Shailaja Rachakonda, $1.29 million.

Malin Ct., 3670-William W. and Deborah F. Cobb to Thomas L. Baxter, $557,000.

Poplar Tree Rd., 13904-Josephine B. Wood to Scott Salb and Veronica E. Silis, $592,000.

Waverly Crossing Lane, 4518-Gregory J. and Victor J. Stemberger to Suneha and Surinder Kheeva, $600,000.

CLIFTON AREA

Gosling Dr., 5676-Michael T. and Julie Littlejohn to Andrew J. Townsend and Mary R. Allred, $415,000.

Orchard Hill Ct., 5880-Anthony L. and Nancy L. Zipfel to Katayoon Marrefi, $261,000.

Springhouse Cir., 6432-Robert D. and Lisa G. Brawner to Sean and Laura Benevento Palmer, $665,000.

FAIRFAX CITY AREA

Alta Vista Dr., 4411-Kathryn Joy Grubmeyer Cuttita to Joseph A. Nguyen and Nanami Motoyama, $320,000.

Blue Fox Lane, 13197-Robert Wadden to Abigail Elizabeth Baker and Joshua Michael Moyer, $640,000.

Cannon Ridge Ct., 4320-Chu Sam Yi to John Shin, $325,000.

Colony Park Dr., 10303-Kenneth E. Labowitz and Anne M. Heishman to Michael A. Malferrari, $376,000.

Eastwick Ct., 4429A-Kim Patterson to Elijah William and Adrienne Marie Read, $375,000.

Fairfield House Dr., 12237, No. 304A-Linda L. Ward to Alice Joon Park, $320,000.

Gainsborough Dr., 4765-Jeanette M. Scheppan to Chi G. Zhao and Liwei Dai, $475,000.

Grays Pointe Rd., 12918, No. A-John H. Phillips to Matthew Grant Crawford and Katharine Alexandra Cook, $212,000.

Inverness Woods Ct., 5523-Andrew and Thais Barbosa Turk to Dzung Van Le, $420,000.

Lake Normandy Lane, 12633-Chris M. Pawlowski to So Yun and Paul K. Park, $829,900.

Log Ridge Dr., 11408-Soonah Park to John G. Setter Jr., $624,000.

Minstrell Lane, 4202-Jason Todd and Aron Stuart Yustein to Shayna A. Flores and Giubeth A. Flores Miranda, $520,000.

Murdock Rd., 9114-Edward Dennis and Susan Allen Sugrue to Christopher and Suzanne Iris Harris, $690,000.

Park Dr., 11314-Bruce W. and Deborah A. Mullins to Randal Bryan Leiter and Sara Ashley Traynor, $725,000.

Penderview Dr., 3906, No. 704-George Thrush to Michael Aldana, $212,000.

Pommeroy Dr., 5107-RCMA Investment Inc. and ANHV Investment Corp. to Joshua L. Epperson and Viet Nguyen, $590,000.

Prosperity Ave., 2665, No. 322-Rosa and Vincent Lee to Jerry, Julie and Jadon Thomas, $328,000.

Red Spruce Rd., 10165-Harold W. and Catherine M. Hickman to Anderson Xuan Thanh and Jessica Louise Tran, $740,000.

Royal Wolf Pl., 12575-Crystal A. Grossini to Christie Nessim Youssef and Jason Hodge, $590,000.

Superior Sq., 4542-Pradyot Rai and Aradhya Ray to Givelove Geneus, $397,500.

Thackery Sq., 9673-Susan Delaney Rutherford and estate of Tracy Delaney Cox to Tam Quang Lu, Truc Thanh Thi Nguyen and Eva Nguyen Lu, $375,000.

Trumbo Ct., 4205-John and Chanmee Yu to Jonathan and Elizabeth Bentley, $582,500.

Waythorn Pl., 3859-Joanne M. Scrapper to Selim Necdet and Ilkay Mimaroglu, $499,000.

Wood Violet Ct., 9251-Mark Liddell and Bronwen Mary Halliday to Andrew Yung Yun and Seung Yun Choi, $760,000.

FAIRFAX STATION AREA

Chase Pointe Way, 8601-Mai Thi T. Vo to Maggie Ta and Xiang Chan Sung, $725,000.

Lakewood Lane, 11701-David A. Carter to Anand Rajaram, $860,000.

Sandy Manor Dr., 11041-Mark and Yolanda Harris to Russell C. and Joy E. Wolfe, $1.12 million.

FALLS CHURCH AREA

Anchorway Ct., 3151-J-Hanni K. Vitoritt Wenzel to Nicole Wright and Brandon C. Patrick, $350,000.

Beechview Dr., 6819-Mary Ann Wollerton to Reddy I. Ledezma Sandoval and Roxana M. Antezana Montano, $445,000.

Lakeside Village Dr., 7600-K-Melissa R. Gold to Nicholas J. Callis, $301,000.

Lee Oaks Pl., 2810, No. 201-David and Metinee Sarasup Strickland to Ivailo Neov and Alison Liggett, $345,000.

Nicosh Cir., 3003, No. 3407-Cuong T. Cai to Saalehah Habeebah, $292,000.

Pine Spring Rd., 3018-Marilyn A. Rogers to Michael and Tracey M. Fogarty, $735,000.

Westcott Rd., 6729-Sergio D. Serrano Terrazas to Matthew J. Nicely, $460,000.

FALLS CHURCH-PIMMIT AREA

Anderson Rd., 1927-Jesus I. and Rosa G. Mogrovejo to Sreenivasulu Metukuru and Shilpashree Muniramareddy, $600,000.

Cherri Dr., 2036-Merion Homes Pimmit Corp. to Terry Wayne Hill Jr. and Phuong Tuyen Huynh La, $1.38 million.

Gordons Rd., 7201-Aaron S. and Elisabeth M. Drabkin to Jessica E. and Ryan A. Rudzinski, $759,000.

Jenkins Lane, 7002-Justin J. and Grace Eunhyekang Park to Xiejingwei Fei, $610,000.

Patricia Ct., 2514-Liang Tan and Jing Tao to Maria Sasinowski and Gordon Banks, $920,000.

Savannah St., 7614, No. 101-Maria O. Mejia to Suraj Thapa and Sarita Kumari Pakharin, $190,000.

FORT HUNT AREA

Beatty Dr., 9027-Robert C. Arberg to Charles J. and Lana M. Africano, $749,900.

Elkin St., 2109-Avenir Properties Corp. to Wallace Earl and Lauren Lin Miller, $645,000.

Waterford Rd., 8702-Timothy J. and Carol M. Zlatich to Christopher William and Kristen Hostetter Mahoney, $615,000.

GREAT FALLS AREA

Chelsea Manors Ct., 10406-Gary W. and Nancy J. Gretzinger to Hanan A. and Qurratulaen Khawaja Javaid, $1.43 million.

Hickory Creek Ct., 10301-Simon G. and Janice A. Thrush to Matthew Tate Crush and Joy Merriam Johanson, $820,000.

Polo Club Ct., 10401-Norman A. and Mari M. Whitaker to James B. and Blanca P. Montesinos Davis, $1.1 million.

HERNDON AREA

Alton Sq., 12915, No. 111-Alvin Pagan to Helen A. Keremedjiev, $240,000.

Artic Quill Rd., 1115-Mimy C. Indra and David M. Kane to Karl Bolle and Samantha Miller, $499,900.

Bicksler Dr., 1122-Sergio and Bertha E. Landa Miranda to Robel Ahamed, $495,000.

Butter Churn Dr., 1336-Paul Michael Crumbliss and estate of Richard M. Crumbliss to Dina Barakzai, $465,000.

Cedar Run Lane, 13622-Raj and Ksenija Marni to Sriramachandra Murphy Chavali, $470,000.

Centre Park Cir., 12953, No. 426-Lawrence Shufelt to Vadym Vlasenko, $286,000.

Copper Bed Rd., 13523-Karen L. Hermansen to Courtney Martin and Ryan Feltman, $745,000.

Cypress Tree Pl., 1158-Manish and Ranjana K. Arora to Endale Alemayu Tefra and Zerfe Lemi, $431,000.

Elevation Lane, 13435-Kevin and Theresa Havens to Seth Patterson, $375,000.

Ferguson Pl., 2139-Sharon Neal Crews Wilkins to Eunji Kwon and Joon Ho Suh, $266,000.

Founders Way, 2440-Ashish Katyarmal and Namita Pingle to Rahul Johri and Monika Ahuja, $557,500.

Gilman Lane, 11675-Shawn M. and Emily J. Clark to Daniel P. and Alysa A. Lombardozzi, $725,000.

Kingstream Dr., 1443-Robert M. Colley to Zachary D. Kenny, $484,000.

Litchfield Dr., 2618-Abigail E. Baker to Joseph John and Sarah Endreola, $510,000.

Mansway Dr., 2784-Daniel C. and Catherine L. Katt to John E. and Casey L. Loftus, $665,000.

Moffett Forge Rd., 842-Delia Mercedes Aguayo to Martin L. and Leanna Michele Kennebeck, $546,000.

Ox Meadow Dr., 12709-Hassan Gharekhanloo to Shalini Appala and Srinivasa Kanchinatha, $1.12 million.

Pinecrest Rd., 12906-Matthew D. and Sarah L. Ell to Erika and Jesse Dillon Cole, $547,000.

Shallow Ford Rd., 1311-Robert A. and Mary Lou Baumann to Louis O. Gomez and Jesus B. Gomez Deras, $495,000.

Spofford Rd., 13388, No. 303-Mark Albert and Victoria Jan Norland to Anthony T. Council, $315,000.

Tarleton Corner Dr., 2609-Hongqiang Zhao and Mei Yang to Xueyun Zheng, $505,000.

Wellhouse Ct., 3301-Jeffrey E. and Cynthia P. Smith to Aaron C. and Ashley Hammond Lewis, $650,000.

HUNTINGTON AREA

Flaxton Pl., 5816-Chih Shang Chih and Chi Ling Chen to Aaron W. Schemeck and Brooke V. Ingram, $520,000.

Midtown Ave., 2451, No. 701-Gary O. Cirujales to Michael M. Choi, $345,000.

Mount Eagle Dr., 5903, No. 1417-Yana Pasko to David L. Mabee, $280,000.

Mount Eagle Dr., 5904, No. 1509-Kelly J. Walls to Lenton and Salima Davies, $255,000.

HYBLA VALLEY AREA

Beechcliff Dr., 3359-Joseph F. Heath to Kadejh Naebzadeh, $480,000.

Groveton St., 2917-Larry Wayne and Jerry Michael Shifflett to Edward Claure, $335,000.

Queens Rd., 6710-Delores Blanche Higgason to Timothy Allen Wallace, $385,000.

Snowpea Ct., 7512-H-Jonathon Weinstein and Benjamin Wallner to Sarah and Bruce Rose, $275,000.

LINCOLNIA AREA

Bren Mar Dr., 6203-Shirley and Cheryl Downell to Eleisa M. Umanzor Alvarez and Nelson R. Cruz, $420,000.

Fifth St., 6446-Kuan Hwa Yao to Amara Khiev, $608,000.

Sand Wedge Ct., 6584-Richard D. Ogara to Adam Chiou, $420,000.

Winter View Dr., 5276-Raimondo and Bettie Piluso to Kevin D.S. Chung and Sung Hwan Chough, $900,000.

LORTON AREA

Aspenpark Rd., 7574-Kurt R. and Diana L. Christensen to Muhammad S. Raza and Faiqa I. Cheema, $405,000.

Cardinal Forest Lane, 9250, No. 101-Zohra B. Shah to Dawn T. Smalls Gregory, $265,000.

Grandwind Dr., 7752-Donald B. and Theresa A. Nibblett to Gordon Adams, $586,000.

Hallowing Dr., 5905-Department of Housing and Urban Development to Billy Wallace, $431,000.

Kirby Lionsdale Dr., 8436-John M. and Larisa R. Erwin to Jessy M. Hyun, $510,000.

Lyndam Hill Cir., 7158-Denisse I. Paz and Jay C. Sasportas to Rohit and Seerat Sondhi, $680,000.

Millom Ct., 8356-Khatera Hotaky and Mohammad Atayee to Rohail Javed, $480,000.

Reformatory Way, 8451-Van Metre Homes at Liberty Corp. to Justine M. and Kenneth B. Angenend, $962,702.

Sheffield Green Way, 7606-Joakim C. and Patricia B. Kaloudis to Spencer and Tiffany Nielsen, $435,000.

Stationhouse Ct., 8305-Imran M. Rahman to Sophia W. Gebretsadik, $379,000.

Treasure Oak Ct., 9219-John R. and Janet Manzo Primm to Ramone Toliver, $800,000.

MCLEAN AREA

Bruton Ct., 1560-Li Lin and Jiayu Wang to Maoyin Pang and Feifei Ding, $711,000.

Daviswood Dr., 1220-Hamid M. Hassan and Shohreh Hanson to Howard Austin and Stephanie Belle Mays Bozarth, $1.56 million.

East Ave., 1655-Nasrin B. and Ahmad F. Nawabi to Shenan Wu, $830,000.

Felix St., 6822-Segundo Morillo to Nasreen Y. and Nadeem Y. Shaikh, $765,000.

Georgetown Pike., 6424-Nicholas P.H. Rocks to John Douglas and Deborah Iacoponi Worden, $1.57 million.

Greensboro Dr., 8350, No. 721-Manoucher and Maryam Goodarzi Parvezian to Bogshin and Jae Lee, $450,000.

Greensboro Dr., 8380, No. 419-Farzad Shabestari to Kathy Mahalati, $450,000.

Hazel Lane, 6705-John Paul Terry and Helena Skotowska to Yinghua Liu and Chunyan Luo, $1.17 million.

Kirby Rd., 1363-Nancy S. Keener to John Hunter and Carolyn S. Weimer, $2.35 million.

Old Meadow Rd., 1808, No. 315-Tahereh Bakhsh Gohar and Alan J. Tenczar to Kumaresan Vadivel, $265,000.

Riding Ridge Pl., 8201-Michelle B. Fontaine to Linh My Phan and Nicholas Aubrey Joyce, $1.3 million.

Tremayne Pl., 7721, No. 307-Dominic M. and Michelle L. Basile to Jiancheng Wang and Ai Zhang, $275,000.

Westmoreland St., 1556-Seth and Sunny Blaylock to Bana and Shafik Sidani, $700,000.

Woodlea Mill Rd., 8317-Thomas C. and Anastasia D. Kelly to Russell D. and Farrah Richardson, $3.7 million.

MOUNT VERNON AREA

Central Park Cir., 7927-Robert Aaron Spinks to Rishabh Bajekal and Katherine Ann Kellenberger, $380,000.

Grimsley St., 7911-Monica J. Cayanong to Leticia C. Navia Cabrera and Hector F. Ruiz, $419,000.

Laguna Ct., 8507-Paul Henry Kaeppel to Henry Boris and Lyudmyla Valverde, $225,000.

Ramsgate Terr., 3409-Patrick L. Taylor to Robert Deacon and Lauren A. Marshall, $509,000.

Russell Rd., 8104-Walter Wayne and Mary Belinda Johns to Gary M. Fleck, $425,002.

Southlawn Ct., 8566-Steven L. and Francesca L. Gilley to Conor Overend, $334,000.

Welford St., 4811-Rachel Lauren Davis and Nazim T. Arda to Tippy Phonseya and Kevin Eric Winslow, $519,000.

NORTH SPRINGFIELD AREA

Ferndale St., 5505-Felixberto and Grenith Caramat to Nicholas Park, $440,000.

Hinton St., 5504-Matthew John and Mary Christine Zimmermann to Saturnina Bertha and Erica Jazmin Carrillo, $505,000.

Long Pine Dr., 7417-Jeannette to Manuel Farfan, $425,000.

OAKTON AREA

Adel Rd., 10510-Kevin P. and Trina R. Lucido to Daniel Hyun Kuk and Kristy H. Yim, $1.4 million.

Cranbrook Lane, 11217-Stanley R. and Laura A. Turner to Jeremy L. Meek and Devon E. Barker, $775,000.

Jermantown Rd., 2830-Milind H. Shah to Abu Ullah and Tahmina Rahman, $447,000.

Oakton Terrace Rd., 10074-Jessica M. Oskvarek to Patricia Lynn Williams, $339,000.

Summit Square Dr., 3179, No. 2-D2-Benton P. Chrea to Brandon James Weathers, $237,500.

RESTON AREA

Antiqua Ct., 2354-Yuliya Alexeevna Hardin Budko to Charles J. Butler, $365,000.

Barrel Cooper Ct., 11867-Glennova L. Franklin to Gregory and Deborah Ann Craddock, $275,000.

Boathouse Ct., 11128-Rob C. and Antoinette Thomas to Justin Lyndon Magnotti, $420,000.

Captiva Ct., 12154-Sean Michael Palka to Nathan Karle, $330,000.

Coleraine Ct., 12348-Andrew F. Gabino to Amber M. and Matthew C. Stecher, $615,000.

Freetown Ct., 2316, No. 2B-Hamid Mirshahi to Parveen Mahmoodi Moghadam, $165,000.

Generation Dr., 2375-Theodore Dennis Siepmann and Barbara Jean Weller to Andrew M. Halenkamp, $415,000.

Harbor Ct., 11184-Marnie K. Hausauer to Justin W. Himelberger, $461,000.

Lake Shore Crest Dr., 1708, No. 21-Manuel Barajas Alexander to Medhi and Shaya Naghdi, $265,000.

Market St., 11990, No. 908-Anthony S. Heddell to Kevin G. Delafield, $416,000.

Moorings Dr., 1536, No. 1A-Jacob Gabriel Blackstone to Michael E. Heath, $211,400.

New Dominion Pkwy., 12025, No. 109-Joshua J. and Amy E. Roots to Amy Anaya Smith, $390,000.

Northgate Sq., 1423, No. 32B-Katherine Hamilton to Dilip Kumar, Chhandana and Aniruddh Roy, $249,900.

Olde English Dr., 11710, No. D-Ursula Russell to Sarah H. Mitchell, $219,000.

Point Dr. N., 1515, No. 2-0202-Brock E. and Jessica M. Link to Krystle R. Kerr, $330,000.

Poplar Grove Dr., 1568-Houzzbuyer Corp. to Whitney N. Cash and Trevor Rush Bostic, $429,000.

Reston Station Blvd., 11200, No. 406-Pulte Home Co. Corp. to Nitaya T. and Michael F. Griffin, $585,893.

Sagewood Lane, 1951, No. 303-Sharlan R. Starr to Dreena Gohn, $159,000.

Shire Ct., 11841, No. 21B-Benjamin C. Winder to Darien Kenneth and Rachel Marie Thayne, $210,000.

Springwood Dr., 2224, No. 106A-Harmony G. Harangi to Agnes Viray, $285,000.

Stuart Rd., 1515-Timothy E. and Patricia Lamas Beers to Anthony Tran, $770,000.

Sunset Hills Rd., 11800, No. 1008-Daniel and Christine Stockton to Leonard R. and Renee S. Puzzuoli, $529,000.

Vantage Hill Rd., 11622, No. 21B-Masoud Rezvani and Ali Beheshti to Regina L. Tompros, $244,500.

Winterport Cluster, 1906-Donald E. Stull Jr. to Mary Ann Kiernan, $455,000.

SEVEN CORNERS AREA

Highview Pl., 3515-Thomas Edward and Linda Grace Hill to Miguel and Jennifer Eaton, $850,000.

Willston Pl., 2915, No. 201-Maria Isabel Flores to Cesar F. and Carmen L. Pena, $120,000.

SPRINGFIELD AREA

Atteentee Rd., 5920-Richard P. and Christiana Hardy to Dacoda A. and Payton G. Worth, $510,000.

Bristol Square Ct., 7737-Edward A. Ayscue to Israel Negussie, $465,000.

Colorado Springs Dr., 7917-Raul and Luz E. Aponte to Hellen J. Amador Rodriguez, $549,000.

Galbreth Ct., 9123-Anthony H. and Kelli L. Shobe to Margaret T. Perry, $474,900.

Hibbling Ave., 6217-Kim M. Kowalski and Mary E. McIntosh to Jose Ivan and Isabel M. Gonzalez, $460,000.

Lindside Way, 8304-David P. and Megan J. Mansdoerfer to Jordan H. and Sara J. Smith, $548,000.

Newington Woods Dr., 7788-Brian J. and Kimberlea L. Novak to Christopher Richard Valle, $580,000.

Ridge Creek Way, 8156-Taylor R. and Susan Paladino Mitchell to Ronald P. Jean and Honganh T. Nguyen, $823,000.

Sontag Way, 7202-Robert R. and Robin D. Blandin to Monica S. and Timothy J. McDonald, $599,700.

Topsails Lane, 6485-John E. and Carol L.J. Sweeney to Nicholas Chih Wei and Lien Sen Tong, $630,000.

White Star Ct., 8305-Patrick M. and Rachel A. Ratke to Natalie Dao Wallace, $435,000.

VIENNA AREA

Asoleado Lane, 1718-Bruce M. Kasson and Daniel H. Doong to Phillip Evan and Sarah Beth Rogoff, $830,000.

Center St., 141-Cadence On Center Corp. to Michael and Marie Louise Recchia, $960,600.

Knollside Lane, 2768-Rosemary Warwick to Maria Luisa Llorente, $529,000.

Meadow Lane SW, 701-Dorothy H. Whitt to Enad Alnabare, $649,900.

Quaint Lane, 8510-Makram Bannourah and Bassam Ibrahim to Pedro Armando Ergueta Zegarra and Rosa Elena Rada De Ergueta, $750,000.

Villanova Ct., 2542-Evergreene Companies Corp. to Alastair J. and Nigar S. Taylor, $1.33 million.

Woodford Rd., 2219-Khalil Hamideh to Brian John Bogart, $1.22 million.

VIENNA-DUNN LORING AREA

Sandburg Hill Ct., 8122-Sandburg Corp. to Aaron J. and Leah Beth Kelly, $1.18 million.

WEST SPRINGFIELD AREA

Barrington Ct., 8505, No. 3-N-Rim Corp. to Alexis and Carla Muench, $229,500.

Forrester Blvd., 8386-Cesar D. Pocai to Sara Elizabeth Bowen, $271,000.

Hillside Rd., 6110-John C. Mayers to Kimberly A. Smith, $370,000.

Langbrook Rd., 8212-Mark D. and Martha C. Wessman to Robert C. and Jacqueline Smith, $610,000.

Queenston St., 5948-Michael Charles Brown to Nicholas Cleopas and Christina Luisa Wryter, $445,000.

Shannon Station Ct., 6463-Mark L. and Joan D. Osborne to Lia Bastos and Christopher P. Dorian, $452,000.

Tiverton Dr., 7771-Rita J. Macqueeney to Marko and Desislava Jaworsky, $347,000.

Fairfax City

These sales data were recorded by the City of Fairfax Real Estate Assessment Office.

Adams Ct., 3225-Larry N. Chavez to John Matthew Bilyeu Jr., $475,000.

Dale Dr., 10242-Jacqueline Lee Pata to Dung T. Ly and Nguyen Thi Tran, $540,000.

Hill St., 3410-Millicent Smith to Dai Xuan Nguyen, $396,000.

Maple St., 10812-Ena Sawhney Johnson to Ralph D. Lee Jr., $558,000.

Sager Ave., 10328, No. 201-Sheri C. Van Vranken and estate of Frances Lorena Carnahan to Yukun Chen, $480,000.

Falls Church

Among homes sold in Falls Church.

Broad St. W., 444, No. 202-Kay Trenholme Hairston to Matthew Dennis Chan, $506,000.