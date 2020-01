Wakefield Dr., 6621, No. 105-Rachel Kelly Bangit Cochrane to Shirley Brown, $168,000.

10th St., 6612, No. A2-Martha Gray Colver and Elizabeth Rutherford to Phillip and Carol Linz, $265,000.

ALEXANDRIA-FRANCONIA AREA

Belvale Dr., 7788-Piney Run Elm Investments Corp. to Luis A. and Novella V. Rondon, $771,271.

Birkenhead Pl., 7009, No. C-Joseph Ryan and Heather M. Castro to Saphira Ocasio, $355,000.

Cadbury Row, 7511-Scott and Laura Griffin to Francisco Rolando and Lehuanani Mae Santos, $557,000.

Cottonwood Pl., 4612-Kimberley N. Bush to Juan Ospina, $485,000.

Digby Green, 7403-Linda J. Livingston to Willie Winfree, $485,000.

Elton Way, 7068-Kevin J. and Rhiannon G. Lawler to George Leonardo and Paula Valentina Mejia, $575,000.

Fort Hill Dr., 3817-Mark Inch to Allison J. and Justin E. Cleveland, $850,000.

Harbor Court Dr., 5328-David Matthew Munford to Charles F. Gatchell, $375,000.

Heritage Hill Dr., 5750-Terry G. Watson to David Letters, $445,000.

La Vista Dr., 5558-Gene Y. and Sun Y. Paek to Michael John Cerha, $863,250.

Little Valley Way, 6196-Thomas Karras to Andrew William and Allison Leigh Van Gilst Mullins, $387,000.

Miller Dr., 6515-Kenneth B. and Linda R. Satlin to William P. and Jenny H. Aramony, $850,000.

Norham Dr., 5806-William R. and Susan M. Carr to Jordan R. Bialek and Andrew M. Litterst, $395,000.

Rose Hill Farm Dr., 5026-Christopher at Rose Hill Corp. to Scott and Brandi Wallis, $1.04 million.

Schebish Lane, 5933-Rafael Sanchez and Ana Marie Diaz to Raj and Amit Gupta, $910,000.

Sutcliffe Dr., 6482-James Timothy and Lydia Edwards to Michael and Mary Carole Daley, $680,000.

Woodfield Estates Dr., 5888-John D. and Mary C. Williams to Sayte Ayele, $500,001.

ANNANDALE AREA

Backlick Rd., 4805-Michael Tin Kwong Chan to Niberet H. Amidom and Melaku A. Mamo, $435,000.

Butterfield Lane, 7838-Timothy Sheridan to Pamela Angilette Sledge and Wilson J. Velasquez, $447,500.

Conwell Dr., 4652-Jaime Zevallos to Randi Lynne Harris, $300,000.

Glen Hollow Ct., 7266, No. 2-Yenil Yi and Charlotte Lee to Serena Haesun Kim, Sung Yong Lee and Serene Cecillia Lee, $350,000.

Kandel Ct., 4779-Leslie Dameron Myers and estate of Thomas Judkins Dameron to Delford F. Furney Jr., $320,000.

Lincolnshire St., 3913-Deborah A. Masters and estate of Barbara A. Murray to Timothy R. and Shelby K. Wade, $507,503.

Oak Hill Dr., 4306-Naveed Manazir and Nilofar Akmut to Heidi R. Wolff and Al Amin Sharif, $615,000.

Roanoke Ave., 7607-Kien Tran to Sunly and Herminia M. Man, $570,000.

Tobin Rd., 8302, No. T2-Manindra Joshi to Biniam G. Tsegazeab and Adiam A. Berhe, $293,000.

Webley Ct., 3306-Barbara Florio Day to Bethany Marie Thomas, $395,000.

Woodburn Rd., 3356, No. 13-Russell L. and Uyensa Beese to Behzad Mahmoodi, $270,000.

Woodchuck Ct., 4412-Sean K. and Christa D. Gormley to Julia Edson, $690,000.

BAILEYS CROSSROADS AREA

George Mason Dr. S., 3701, No. 1715N-Farid and Naser Ziarmal to Joann Cook, $390,000.

George Mason Dr. S., 3709, No. 1315-Kimberly A. Lewis to Monowara Hossain, $235,000.

Jan Mar Dr., 6002-Elizabeth Ann and Peter Gilbert Clay to Stephen Dent and Bette Slye, $754,900.

Madison View Lane, 3685-Vui T. Tran and Anhhuy Thu Huynh to Natasha Dossa, $520,000.

Tennis Ct., 3749-MN Buildings Corp. to Anna M. Magoulas and Patrick A. Harenburg, $1 million.

BURKE AREA

Britford Dr., 9689-Craig and Monique Fraedrich to Debra Ann and Ronald Edward James, $830,000.

Canvasback Rd., 5841-Mirtha E. Salinas to Moges D. Waregay, $429,000.

Crossrail Dr., 5454-Minh Thanh Vuong and Chon Doe to Jean Jacques and Alyssa Carol Engelbrecht, $380,000.

Kinnerly Ct., 5410-Kinnerly Court Corp. to Derek Hojohn, $679,500.

Oak Ladder Ct., 5817-Pamela A. Miller to Jesse Daniel Hall, $428,000.

Reeds Landing Cir., 10502-Eli W. Adadevoh and Felix O. Ankrah to Bach Yen T. Pham, $440,000.

Tibbitt Lane, 4971-Sambat and Ana Teofela S. Nov to Noor Ullah, $310,000.

Whitewater Dr., 9933-Robert S. Woodke to Kimberly S. Paul, $407,000.

Wye Oak Commons Cir., 12235-Susan Musich to Elmer Samuel Grant Jr. and Olivia Inturias Rojas, $435,000.

CENTREVILLE AREA

Battalion St., 6240-Tanzie Dian Dakin and Robert Dale Finneran to Chong Hwan Park and Jacqueline Junghee Kim, $383,000.

Braddock Ridge Dr., 5454-Hal Barsky to Santos Juan Ortiz, $470,000.

Chandley Farm Cir., 5331-Bruce W. and Shue Jane Lee Thompson to Frank G. and Jennifer T. Cavaliere, $1.11 million.

Connor Dr., 13359-L-Sharon A. and Marc Hebert to Tae Sun and Chin Hwa Chang, $326,000.

Emerald Pool Dr., 14387-Matthew A. and Nicole M. Testani to Samual Edward Geggus and Angie Daniela Rivas, $610,000.

Grumble Jones Ct., 14011B-Becca N. and James A. Ferrick to Denise Eileen Wilson, $335,000.

Havener House Way, 5969-Maninder Dihana and Hardeep Kaur to John S. Nik, $260,000.

Joseph Johnston Lane, 5488-Deepthi Sankaraneni to James Byung and Esther K. Park, $680,000.

Laura Ratcliff Ct., 13875-Kyunghwan Kim to Sook Hee and Jung Hoon Son, $369,000.

Old Mill Rd., 14531-Bank of New York Mellon and First Horizon Alternative Securities to Tanweer Bashir, $603,750.

Red River Dr., 14155-Joanne C. Lazzara to Timothy C. Stefanson, $355,000.

Saguaro Pl., 14410-Joseph R. Landino to Vannak Lim and Chamroeun Phon, $207,500.

Sapphire Sky Lane, 5147-Fong T. and Adrian Liu to Piyush Arvind Burte and Aparna Dinkar Mantri, $489,000.

Sherborne Knolls, 5631-Loan Thai to Shobha S. Phuyal, $408,000.

Snowhill Lane, 15428-Shane Alexander Polk to Joanna Northrop and Robert Lewis Case, $635,000.

Sun Meadow Ct., 14814-Kevin M. and Debra A. Hoffman to Yahmin and Monique Norwood, $646,000.

Waterdale Ct., 5809-Michael T. and Elizabeth R. Gray to Mojtaba Nikoobakht, $348,000.

William Carr Lane, 14518-Pawandeep and Jaswinder Sandhu to Patrick Trevor and Jessica Mae Feigleson, $585,000.

Winterfield Dr., 14602-Marghalara Kakar to Nadim Khalil, $430,000.

CHANTILLY AREA

Lee Jackson Memorial Hwy., 13501-Huamei Investment Corp. to Arjun Ghimire, Pabitra Niroula, Laxmi Thapa and Lekha Raj Lamichhane, $453,000.

Meadowland Ct., 4135-Sudhir Kapila and Chander Kanta to Carlos A. Garcia and Bartolo Medina Machado, $255,000.

Summer Hollow Ct., 4021-Rewati and Devi Sapkota to Yubaraj and Sadikchha Budhathoki, $208,000.

CLIFTON AREA

Clifton Rd., 6704-Charles T. and Deborah W. O’Neill to Bin Li and Fang Liu, $1.18 million.

Harvest Pl., 13035-Patrick and Megan Toland to Sohaila Sanie Shekib, $549,995.

Orchard Hill Lane, 5821-James B. Vavrick to Brandon Scott James Smith and Jennifer Ann Carter, $266,000.

Springstone Dr., 13824-Vincent F. and Teresa Bevilacqua to Rachel Kirkpatrick, $669,000.

FAIRFAX CITY AREA

Amber Dell Ct., 13065-Winchester Homes Inc. to Tiruppur N. and Kiruthika Jayaseelan, $1.05 million.

Aristotle Dr., 11397, No. 11-107-Matthew Paul Abramson and Cindy Bravo to Jung Ok and Seung Yol Park, $311,000.

Beechstone Lane, 4425-Jason E. Ruck to Mason and Emily Yu, $415,000.

Braddock Rd., 11111-Jeyon and Seung Don Kang to Omar Al Farouk Salem Al Damluji and Israa Abduljabbar Abdulrahman Saleh Bek, $885,000.

Cavalier Landing Ct., 11524-Tiruppur and Kiruthika Jayaseelan to Marwan Doumit and Nour Morkos El Hayek, $565,000.

Colony View Dr., 10259-Billy and Carmen R. Cope to Nighat Abbasi, $427,000.

Fair Crest Ct., 12679, No. 303-Katerine T. Ezquerra Bernardo to Henok Kebede, $320,000.

Farmview Ct., 9505-Richard S. and Lisa Z. Mills to Kevin X. Lu, $559,900.

Gainsborough Dr., 5361-Richard M. May Jr. to Alexis Alexander and Juana Cecibel Mejia, $525,000.

Green Ridge Ct., 3803, No. 101-Frederick S. Chao to Robert Hammiell and Kelly Ann Naylor, $280,000.

Hickory Grove Ct., 3027-Hong Shi to Rodolfo and Lilia Jimenez Herrera, $486,000.

Lee Jackson Memorial Hwy., 12913, No. B-Melissa Fitzgerald Clements to Samantha M. Spencer, $213,000.

Long Boat Ct., 5408-William A. Naughton to Tea K. Yoo, $369,000.

Mission Square Dr., 2995-Erik D. and Patrick D. Johnson to Zeal Liao and Tianshu Li, $452,000.

Okla Dr., 9242-Ali Al Khuzaii to Nanfei Yan, $630,000.

Park Vista Blvd., 11620-Vera M. Mednikova and Joel D. Hutchison to Arwa Mohammed Nassief, $585,000.

Penderview Dr., 3909, No. 1904-Aladar A. Csontos to Irene M. Groff, $230,000.

Plum Run Ct., 3925-Aung Kyaw Lin and Mya Thuzar Lwin to Kevin A. and Shelby N. Roeder, $414,995.

Prestwick Dr., 5116-Lexicon Government Services Corp. to Todd E. Huck and Valerie M. Coughlin, $885,000.

Prosperity Ave., 2665, No. 403-Hannah and Seung Y. Choi to John Taeyoung Lee, $318,000.

Ridge Ct., 5251-Mary K. and William M. Walker to Jean Fernandez, $529,900.

Rush St., 4158-Antonino Musumeci to Edwin Martinez, $565,000.

Superior Sq., 4590-Diane J. Randazzo to Vaibhav Pandit and Rucha Shreekant Dake, $309,900.

Timber Oak Trail, 4001-Rajasekhar Surapaneni and Renuka Kosaraju to Sagun Bhandari, $575,000.

Upper Park Dr., 4271-Tan and Tracy Nguyen to Padma Thirumalai, $555,000.

Wedgeway Pl., 12117-Alla K. Zoueva to Yisong Li, $415,000.

FAIRFAX STATION AREA

Burnt Oak Dr., 9595-Jason O. and Traci F. Boykin to Jeffrey and Brandy Leigh Donini Melanson, $670,000.

Community Lane, 10121-Thomas V. and Joan B. Kruthers to John E. and Melissa A. Wangsgard, $1.1 million.

Larkview Ct., 9590-Billy J. and Keum Jones to Scott L. and Candace A. Wheeler, $847,500.

Vista Point Lane, 8100-Benoit and Lynn R. Castel to Brian B. and Joanne Y. Yoo, $920,000.

FALLS CHURCH AREA

Annandale Rd., 2842, No. 213-Wesley F. Sanchez and Vickie L. Blair to Khadija Derder, $170,000.

Beechwood Lane, 2992-Sleepy Hollow JV Corp. to Bryan and Gwendolyn Broerman, $1.16 million.

Camp Alger Ave., 7602-Christopher J. and Carole R. O’Gara to Joshua Fox and Amanda M. Lavergne Tabb, $621,000.

Fairwood Lane, 7512-Linda A. Crites and estate of Robert L. Crites to Brian Prest and Sarah Tung, $752,000.

Marian Ct., 7605-Christopher B. Rupp to Janet Tan, $723,888.

Nicosh Cir., 3009, No. 4310-Carol L. Fannan to Aaron Michael Kistler, $370,000.

Quincy Ave., 7200-Pedro I. and Maria A. Najarro to Nicholas Wright and Katri Haas, $580,000.

Sycamore Dr., 7819-Paul Gillis and Linda Costello to Sarah Engelhardt and Rex H. Miller, $460,000.

Westlawn Dr., 6827-Daniel Patrick and William A. Architzel to Johann Peter Hadian, $481,000.

FALLS CHURCH-PIMMIT AREA

Anderson Rd., 1931-Eric J. Offermann and Sara W. Carr to Robert and Lisa Michelle Gebhart, $900,000.

Dominion Heights Ct., 2120-Kathryn K. and Jeffrey Shepley to Jingchao Xu, $634,500.

Lee Landing Dr., 7604-Hung Quoc Tran and Kimloan Thi Vu to Ana Maria Vallejos, $337,000.

Pimmit Dr., 2300, No. 1101-Amit and Madhura Gurjar to James H. Stuven and Jessica Enfante, $270,000.

Sikes Ct., 2782-Christopher E. and Elizabeth I. Allen to Katharine Haig and Justin Grasso, $500,000.

FORT HUNT AREA

Jamestown Rd., 1911-Christine D. Watson to Caitlyn Miller and Thomas Wilfred Fife, $500,000.

Westmoreland Rd., 1134-Elizabeth Van Der Voort to Russell Gage, $532,500.

GREAT FALLS AREA

Clear Spring Rd., 533-David J. McCullough and J. Gwen Forbes to Andrew J. and Tracy Radle, $1.14 million.

Holly Blossom Ct., 928-Wenye Tan and Fan Mo to Logan and Katherine Liskovec, $789,900.

Sanders Ct., 10110-Gerald I. Rosenthal and Mary R. Silberberg to Rooholah Hadadi and Atid Baharanchi Abbassi, $967,500.

HERNDON AREA

Alan Shepard St., 3040-U.S. Home Corp. to Sekhar Reddy Manda and Shirisha Reddy Talasani, $720,000.

Ashnut Lane, 13130-Sarah L. Bowman to Charlotte Coolidge and Grady Houston, $500,000.

Blue Ridge Ct., 2001-Thor H. and Misa Banks to Adeleke Adewusi, $451,000.

Camberwell Ct., 2513-Robert E. and Patricia L. Norman to Jason and Joanna Detamore, $814,000.

Center St., 729-Cynthia A. Bojokles to William Andrew and Jay Lee Lauer, $640,000.

Centre Park Cir., 12954, No. 304-Nicholas Pino to Teri L. and Harold Keith Weatherly, $325,000.

Coppermill Dr., 13271-Vinitha Cheruku to Krishnaswamy Laxmikantha and Nandana Dharmapuri, $474,000.

Dakota Dr., 531-Patrick G. Kattula to Kayla N. Edelman and Earl T. Sohns, $400,000.

Elliott An Ct., 13420-Robert F. McCormick and estate of Mary I. McCormick to Lee and Lisa Cochran, $870,000.

Ferndale Ave., 973-Richard and Chandler Sampson to Judith N. Hernandez, Reina J. Hernandez Torres and Cristian Y. Hernandez, $379,000.

Fox Woods Dr., 12719-Frank L. and Linda H. Duggan to Apurva Dharia and Chandni Desai, $750,000.

Glenbrooke Woods Dr., 12613-Jason Aaron and Susan Mary Graff to Matthew and Vicky Lisa, $590,000.

Kingsvale Cir., 1447-Joshua E. and Heather M. Bodin to Caroline Hudson Hale and Shawn E. Foster, $518,000.

Locksley Ct., 12905-Laurie A. and William J. Campbell to Eric and Stephanie Updegrove, $824,500.

Marmion Dr., 1041-Stanley Martin Companies Corp. to Swen David and Cynthia Concepcion Ericson, $1.51 million.

Rainbow Ct., 1402-George A. and Gail L. Taplin to Kristen M. and Charles B. Jankowski, $556,000.

Sadlers Wells Dr., 1513-Estate of David J. Segal to Ginger Lea Bristow and Michael Edward Coleman, $470,000.

Shannon Pl., 1126-Muhammad Naeem and Khalida Praveen to Ana B. Rodriguez Henriquez and Jose A. Rodriguez, $323,730.

Spring Knoll Dr., 907-Joseph and L. Nadine Burgess to Jeffrey R. Taylor, $635,000.

Tayloe Ct., 3289-Kevin D. and Becky A. Skillin to Justin Price Epperson and Theresa Kathleen Maykoski, $405,000.

Westcourt Lane, 2204, No. 115-Christopher V. and Mary Krol Tisi to Joshua Rosa, $212,500.

HUNTINGTON AREA

Edgehill Dr., 5910-William Frederick and Crystal Dawn Ostrum to Michael William Matthews and Aimee Marie Mead, $492,500.

Hunting Creek Ct., 2080-Vlad V. Petrean and Diana S. Roman to Sandro Alisic and Jose Emmanuel Galvan, $649,000.

Monticello Rd., 6023-Kenneth Wilcox to Sarah Elizabeth and Thomas John Daley, $479,950.

Mount Eagle Dr., 5903, No. 1610-Jacqueline A. Woodle to Barbara J. Yost, $420,000.

Mount Eagle Dr., 5904, No. 1601-Barbara J. Yost to Michele D. Calhoun, $450,000.

HYBLA VALLEY AREA

Blue Slate Ct., 6804-Jacob L. and Jennifer L. Purdon to Scott Phillip and Diane Jeannine Rosen, $586,000.

Harrison Lane, 7125-Jennifer Ball and Khanh Ngo to Rene Rios and Marisabel Camacho, $550,000.

Richmond Hwy., 6425, No. 103-Peter and Hyon Connelly to Etsub Berhanu and Sheldon Maye, $257,000.

Stone Mill Pl., 7010-Daniel Denis and Marie Smith Ernst to Amanda Boelke and David Null, $597,500.

LINCOLNIA AREA

Canard St., 5236-Robert R. and Beverly Rodriguez to Martin L. and Sonia M. Alvarez Oppus, $567,000.

Fourth St., 6460-Daniel Eric Grandon to Jancarlo Matos and Chawisa Khunkamsuk, $489,800.

Highland Green Ct., 4511-Edward S. and Dolores G. White to Myra L. Lucero, $672,500.

Yellowstone Dr., 6208-Marysusan Norpel Giguere and estate of Dorothy S. Norpel to Jason Bradley Davis and Keila Verushka Valentin Sanchez, $488,500.

LORTON AREA

Athey Rd., 9730-Cartus Financial Corp. to Esaias Dessie and Tikdem J. Tadele, $660,000.

Cardinal Forest Lane, 9266, No. 301-Blake Curtis to Michael Steven Spector, $195,000.

Dogue Indian Cir., 7870-Steven W. Smith to Luis Carlos and Franz E. Mercado, $414,000.

Gunston Woods Pl., 7929-Tina Bates Baldera to Julio C. Melendez, $370,000.

Horseshoe Cottage Cir., 8034-Rey F. and Kristanie B.W. Castillo to Ana Digiulian, $475,000.

Lagrange St., 8623-Alice K. Bailey to Raymond Robert and Patricia Ann Williams, $457,000.

Lyndam Hill Cir., 7208-Ling and Helena T. Yung to Jeremy R. and Cynthia M. Claridge, $675,000.

Newtowne Ct., 8507-Milton N. Weatherhead III to Edwin Francisco and Sara Lopez, $875,000.

Reformatory Way, 8453-Van Metre Homes at Liberty Corp. to James P. Doherty, $948,836.

Springfield Dr., 6701-Jose A. and Edelmira Parada to Joel L. Dillon and Jennifer R. Zais, $1.88 million.

Susquehanna St., 8761-Brian P. Holder to Antoine Shuler and Corinne Chapman, $292,000.

MCLEAN AREA

Baldwin Dr., 1802-Laura N. Deisz to Ka Chun Leung and Yajuan Lu, $805,000.

Daviswood Dr., 1304-Jose M. and Liliana L. Dossola to Ali Tahvildari, $1.24 million.

Enola St., 7857, No. 205-Samar Tarek Majzoub and Rabih Mohamad El Gharib to Richard Augustine and Marta Alicia Kearny, $299,900.

Fleetwood Rd., 6800, No. 804-Arkadi L. Litvin and Anna Zamskaya to Ryan and Gina Boera, $360,000.

Forest Lane, 1533-Craig Boyd Allen and Micheline Renee Tusenius to Harish Hemmige, $1.08 million.

Georgetown Pike., 7717-Harris and Rosa Grunberg Weinstein to Chris and Anastasia Siepman, $1.7 million.

Greensboro Dr., 8350, No. 905-Crystal B. Garrett to Jacob and Judy Tarjoman, $345,000.

Greyson Woods Lane, 7194-Toll VII Partnership to Roy Bondo Kongolo and Mariam Mariam Kiboko, $3.35 million.

Hooking Rd., 7350-Malcolm and Letitia K. Butler to Peter A. Batten and Vanessa Lopsonzski, $1.2 million.

Langley Lane, 1142-Scott D. and Victoria C. Manoogian to Christopher and Jennifer Graham, $8.57 million.

Lincoln Way, 1524, No. 105-Julia Lee Garr and Gloria Kim Lee to Steve Suadi, $259,900.

McLean Park Manor Ct., 6916-Michael S. and Priya Santoro to Fernando Nasser and Angela Mendes, $778,000.

Old Meadow Rd., 1808, No. 507-Pedro Cardona Ardila and Angela M. Botero to Yusheng Wu, $239,000.

Rupert St., 1814-Jarold Montano Quispe to Abhishek Bhasin and Amy Kotecha, $1.86 million.

Valley Ave., 1719-Jose H. and Carol Molina Hernandez to Gregory and Caitlin Ward, $790,000.

Westwind Way, 1692-Jo Saltzman to Brian G. and Mary C. Macnamara, $393,000.

MOUNT VERNON AREA

Alcott St., 4214-Marilyn M. Miller to Logan Michelle Cathcart and Herbert Michael Hand, $410,000.

Dandridge Terr., 4208-Richard J. and Marlo L. Repeta to Jason M. and Megan W. Ely, $625,000.

Hammond St., 8005-Joseph Amond to Margaret Pobedinsky, $500,000.

Reef Ct., 9303-Anthony A. and Dawn Bizub Androsky to Matthew L. Genkinger and Cheryl F. Lowda, $699,000.

Squiredale Sq., 4516-Henry Dante Perez to Kyle Zachary and Emily Mae Hendrix, $383,000.

Woodhue Pl., 3939-Gavin S. Nelson to Valentine Konguy Mulango, $203,880.

NORTH SPRINGFIELD AREA

Gresham St., 7610-Nhungand Thong Huy Nguyen to Michele Ahn, $450,000.

Margate St., 5517-Richard L. and Margaret M. Burkholder to Jong Su and Hye Jeong Kim, $556,000.

OAKTON AREA

Deerfield Dr., 11694-Nader Afshartoos to Gerald Charles Lowe and Pattie Maria Vedder Lowe, $875,000.

Mckinnon Way, 3072-Stephen T. Lesniak and Trudy Wong You to Daniel S. and Hyun Young Hwang, $785,000.

Oakton Terrace Rd., 10115-Samantha Lynn Coceano and Cara Nicole Mason to Kevin B. Shore and Jennifer R. Fox, $320,000.

Wayland St., 11809-James A. and Martha T. Marks to Brian and Jennifer Arezzo, $961,005.

RESTON AREA

Archdale Rd., 2322-Carolyn M. and Matthew S. Logie to Brittany M. Bonzano and Ryan Michael Knowlan, $510,000.

Beaver Trail Ct., 11198-Kelvin Funes to Sabrina Woodlief, $212,000.

Branleigh Park Ct., 2350-Nicole M. Piper to Ali Al Aloosi, $330,000.

Castle Rock Sq., 2232, No. 1B-Deanna Osterman and Dorothy Tharp to Gloria and Laura Melgares, $180,000.

Crescent Park Dr., 1906-Sanjay and Farida Singh to Alexander and Aubrey Skavdahl, $450,000.

Freetown Ct., 2336, No. 21C-David A. Brooks to Aniruddh Roy, $211,000.

Great Owl Cir., 11764-Edward A. Bristol to Lavie and Maybelline Sak, $505,000.

Heritage Oak Ct., 11407-Kevin J. Fick to Jihui A. Kim, $570,000.

Lake Shore Crest Dr., 1708, No. 22-Adam J. Searle to Somonak Kao, $300,000.

Market St., 11990, No. 1316-Vanitha J. and Kumara S. Sekar to Karl and Leslie Ann Kerns, $410,000.

Market St., 12001, No. 282-Kamlesh Verma to Juan Adolfo Solis Matos and Karen Ramirez, $459,900.

Moorings Dr., 1550, No. 12C-Helga Sylvia Ulfers to Justin and Amy Wills, $275,000.

Northgate Sq., 1351-Judith A. Cronauer to Michael Leferman, $337,000.

Northgate Sq., 1538, No. 11B-Robert E. and Judy K. Neumeister to Dilip Kumar, Chhandana and Aniruddh Roy, $234,000.

Owls Cove Lane, 2136-Michael D. Pinkerton and estate of Thomas H. Pinkerton to Peter G. Kessler, $640,000.

Point Dr. N., 1516, No. 4-0103-Michael A. Primak to Kader and Eliane Brahimi, $292,000.

Regatta Lane, 1588-Barbara G. Goldlust and estate of Sydney J. Goldlust to Ronald Lee and Pamela Jane Hawthorne, $775,000.

Round Pebble Lane, 1139-Suzanne G. Gale to David J. and Kathleen J. Schlosser, $1.08 million.

Saint Trinians Ct., 11866-David P. and Amelia L. Ramer to Pavan Teja Machavarapu, $432,500.

Shire Ct., 11843, No. 31D-Sun P. Cha to Mary Ann Godfrey and Mark Miller, $235,000.

Stowe Rd., 1592-Nicholas A. and Nancy R. Sherwood to Lauren G. Ambrosini, $737,000.

Summerchase Cir., 11730-Wells Fargo Bank and Wamu MTG Pass-Through Certificates Series to Michele A. Fitzgerald, $222,600.

Taliesin Pl., 12001, No. 35-Michael Won Young Choi to William Stade Jr., $351,500.

Vintage Pl., 1329-Natalie E. Shapiro and Robert J. Might to Kay Hairston, $485,000.

York Mills Lane, 1632-Gail E. Silverman to Bhanuprasad and Michela Costello Lakkala, $645,000.

SEVEN CORNERS AREA

Kerns Ct., 6501-Christopher White and Alexis Jasinski to Benjamin and Dana Kilian, $760,000.

Wilson Blvd., 6247, No. 201-J. Linda Lund to Jing Qi and Tong Liu, $187,000.

SPRINGFIELD AREA

Beverly Park Dr., 7319-Jesus L. Valverde to Elmer David Juarez, $300,000.

Castine Lane, 6503-Alicia Wilson to Ibtihaj Ahmad, $495,000.

Deer Ridge Trail, 6045-Dinh Van and Cindy L. Nguyen to Sonya and Barry Dean Kobe, $755,000.

Gavelwood Ct., 9025-Edward Anderson and Jennifer Michele Ashby to Michael R. Lynn, $495,000.

Highgrove Park Ct., 6355-Enrique Montero to Sabir A. Beshir, $950,000.

Maritime Ct., 9001-Majid Noorishad and Mehri Parniani to Timothy and Jennifer Bailey, $725,000.

Northedge Dr., 9246-Gregory D. and Bridget C. Cox to Elbert L. Johnson Jr., $762,000.

Ridge Oak Ct., 7452-Kenneth C. Blakely to D. Etta Lynn Mullen, $464,000.

Southern Oak Dr., 7632-Randall A. and Donita J. Ogden to Patricia Marcaida and Javier E. Medrano, $385,000.

Wold Den Ct., 8283-Richard J. and Catherine E. Hayes to Steven and Francesca Gilley, $525,800.

VIENNA AREA

Atwood Rd., 9501-Russell H. and Laurie M. Owen to William James and Sarah Matcher, $1.5 million.

Drexel St., 2432-Soumya Roy to Genna Nicole Love and Joshua Stephen Nicholas, $745,000.

Gallows Rd., 2726, No. 605-Nenghua Guo to Francis N. Williams Jr. and Kate Y. Peng, $319,000.

Hollis Lane, 8421-Patrick and Lily Tseng Ho to Houda Kerkoub and Lotfi Kourdali, $675,000.

Locust St. SE, 218, No. 153-Conrad and Amy Osterwalder to Stephane Minh Truong, $265,000.

Northern Neck Dr., 1546, No. 102-Nooruddin N. Ali and Dilshad Mavani to Celiandro Lucca, $479,900.

Telfer Ct., 9310-David R. and Kristin S. Meschke to Aws Altameemi and Sama Hamdoon, $907,500.

Villanova Dr., 2451-Kenneth and Barbara Durrin to Venkata Chandrakanth Burra and Sruti Bandyopadhyay, $702,000.

Yeonas Dr. SW, 505-Alfred Paul and Denise Elaine Gargano to Anthony J. and Ailey Merrick Mastantuono, $759,000.

VIENNA-DUNN LORING AREA

Sandburg Hill Ct., 8125-Sandburg Corp. to Santoshkumar A. Vasudevan and Kalyani Santoshkumar, $1.27 million.

WEST SPRINGFIELD AREA

Carrleigh Pkwy., 8339-Rosemary T. Gervais to Marco A. Rojas, $580,000.

Gormley Pl., 6314-George C. and Jennifer C. Greanias to James Edward and Iris Charin Miller, $510,000.

Jansen Dr., 7805-Ron Edmond Kameh and Susanne Kameh Craig to Stephanie L. Urrea and Moises Urrea Garcia, $480,000.

Noblestown Rd., 5905, No. A-Joseph D. and Sarah Tapanes to Angela Gallegos, $242,900.

Rexford Ct., 5760-Cardinal Forest Condo Unit Owners Association to Dyrelle Holiday, $235,000.

Shootingstar Dr., 7750-Hallie B. and Mary Ann Henry to Michale Anthony and Nicole Vera Sponaugle, $490,000.

Tory Rd., 8216-William A. Linnoila and Meghan A. Crawford to Randall B. Ashford and Margaret A. Ek, $307,800.

Fairfax City

These sales data were recorded by the City of Fairfax Real Estate Assessment Office.

Adams Ct., 3229-Ian M. Butler to Drew A. Goldberg and Kerri E. Lawrence, $510,000.

Daniels Run Ct., 3815-Myung Hak Kang and Joanne Y. Chung to Nian Ma and Jing Xie, $1.1 million.

Howerton Ave., 10617-Stello Home Management Corp. to Karleen G. and Kyle J. Lawson, $667,875.

Orchard St., 10923-Lonnie Snyder to Wade M. Owens, $558,000.

Sager Ave., 10355-Jerry and Teresa C. Andreatos to Cassie L. Picciano, $365,000.

Shiloh St., 10311-Allen O. and Jane B. Johnson to Kristen Hathaway, $535,000.

Virginia St., 4016-Gregory Allen Holden to Sedigheh Najibi, $435,000.

Woodland Dr., 4039-Christina and Andrew Newman to Charles E. and Cynthia V. Goode, $480,000.

Falls Church

Among homes sold in Falls Church.

Broad St. W., 513, No. 410-Joan Nora Curry to Vivian P. Byrley, $760,000.

James Ct., 404-Brian R. Stansfield to Kristin Bartschi and George Sutherland, $475,000.