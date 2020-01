Belle View Blvd., 1200, No. A2-David F. Crouse to Timothy Powell and Tomomi Sakurai Dodd, $315,000.

Golf Course Sq., 6328-Jacquelyn D. Self to Bryan W. Hahn, $550,000.

Radcliffe Dr., 6911-Ronald Edward and Kimberly Christine Wolfe to Ivan and Courtney Fritz Nakoneczny, $420,000.

Wakefield Dr., 6631, No. 211-Corey John and Katrina May Hall to Robert Craft Lavanway and Nichole Long, $170,000.

ALEXANDRIA-FRANCONIA AREA

Armstrong Ct., 6032-Evergreene Companies Corp. to Shanedria S. Wilborn, $900,075.

Belvale Dr., 7790-Piney Run Elm Investments Corp. to Michael Allen and Susan Kuehn Gays, $744,539.

Bitternut Dr., 6100-Faisal Q. Farooqi to Aaron A. and Sugye Choi Norris, $549,000.

Carriage Dr., 6500-Beatrice W. Christensen Adcock to Stephen Bashore, $299,000.

Cross Gate Lane, 7558-Taesok Michael and Mina Cho Kim to Demitry Hopkins, $535,000.

Fairview Farm Dr., 6104-Christopher at Piney Run Corp. to Peter B. and Chwen Hwa Luh, $460,791.

Founders Hill Dr., 5940, No. 103-Stephen Gurley to Charlito F. Reyes and Melrose Arandela, $334,000.

Greenleigh Lane, 6614-Melissa J. Riemer to Maurey E. and Tonya J. Williams, $455,000.

Hayfield Rd., 7618-Eileen P. Doherty to Kevin W. and Regina J. Harris, $520,000.

La Vista Dr., 5731-Maurice A. O’Connor IV and Jessica B. Maia to Gregory and Erica Dwyre, $489,900.

Locust Leaf Lane, 7808-John B. and Christina E. Stubbs to Tiara and Cheryl Isom, $560,000.

Morning Glory Rd., 6172-Kathy E. Lyon to Muhammad Irfan, $440,000.

Roudsby Ct., 7400-William R. and Ingrid S. Alewine to Jwalita and Vikhyath Veeramachaneni, $582,500.

Shalott Ct., 5816-Dorothy B. Thompson to Lucas S. and Deanna Howarth Tomanelli, $599,000.

Terrapin Pl., 5989-Leah R. Fisher to Chris Harvey, $335,000.

Victoria Dr., 6903-K-Ria M. Thomas to Brandy Prudencio and Marvin Martinez, $255,000.

ANNANDALE AREA

Americana Dr., 4241-G-Chong Yon Kim to William C. Komiss, $157,400.

Brentleigh Ct., 4671-Iris Fernandez to Lindsay Kermisch, $425,000.

Calvert St., 7313-Betty Ann Wilson to Neyba Karla Pena and Jorge Andia, $545,000.

Donnybrook Ct., 7722, No. 205-Ozgur and Berna Isabelle Akca to Roberto Ortez, $195,000.

Inverton Rd., 7908, No. 301-John P. and Nirmala L. Vaz to Sun Jae and Hyun Sook Choi, $295,000.

Keith Pl., 3918-Edward Lee Menning to Joseph Francis and Katherine Anne Pope, $569,000.

Lorene Lane, 4313-Robert L. Berger and Nancy J. Larocca to Jude and Lisa Kalet, $830,000.

Pellinore Pl., 3425-Michael L. and Melody M. Hounsell to Evan F. and Caitlin Palelei, $675,000.

Robey Ave., 8310-Tom and Fabiola Francisco to Wolffang A. Guzman and Maria Pia Catalano, $1.08 million.

Tobin Rd., 8310-Mary Anne Gatton and estate of Clarence E. Gatton to Manindra and Bhagabiti Joshi, $165,000.

Wenruth Pl., 5004-Henry M. Rackowski Jr. and estate of Walter Mendus to Ronald McCormick and Christine Stickland, $595,000.

Woodburn Rd., 3372, No. T2-Scott and David Braaten to Umesh and Jamuna T. Khadka, $249,000.

BAILEYS CROSSROADS AREA

Beachway Dr., 6141-John F. Madsen to Rachel Trump and Danitza Steele, $635,000.

George Mason Dr. S., 3701, No. 1813N-John F. Beamer Jr. to John and Aileen Oman, $263,900.

George Mason Dr. S., 3713, No. 315-Touria Anane to Andres F. Salgado Agudelo, $241,070.

Kimble Ct., 5929-Manisha D. Patel and Douglas Webb to Carolyn and Rodrigo Ibacache, $700,000.

Pinewood Terr., 3856-Patricia G. and Cinthya R. Perez to Jose Orlando Laime Medrano, $425,000.

Whispering Lane, 3913-Jason A. Kyer to Jimmy Cong Ho, R. Chung Nguyen and Tommy Nhut Nguyen, $648,000.

BURKE AREA

Broken Oak Pl., 9146-Olugbenga Idowu to Julio Obregon Castillejo and Bill Obregon Silva, $311,900.

Castlebury Ct., 5608-Andreas W. and Erin L. Gibson to Lorin Jimenez and Frank Rivera, $472,500.

Fenestra Ct., 6305-Elver Sherrell and Dora Lourdes Crow to Trang Thu Doan and Dinh V. Tran, $313,000.

Lakepointe Dr., 9833-Lisandro E. Zavala Castro to Juan C. Castillo Alcocer, $390,000.

Old Landing Way, 6048-Shannon Cooke to Jonathan Posey, $330,000.

Reeds Landing Cir., 10527-Jennifer M. Konz to David A. and Loren A. Tyson, $379,900.

Ticonderoga Ct., 6032-Laila Nazreen to Tomas Ignacio and Ruth Madeline Ledon, $408,000.

Wicklow Dr., 6127-James E. and Cynthia A. Henderson to Sharon and Kevin Bickmore, $625,000.

CENTREVILLE AREA

Astrid Cv., 6253-Anh Tuan Tran to John Wright and Kelly Ann Greenshields, $334,000.

Beaumeadow Dr., 14709-Bryan K. and Jennifer L. Riley to Edvin Gusinac, $430,000.

Chasewood Cir., 6897-Aser A. Samahy to Bong Hwan and Young Me Hwang, $305,000.

Cool Oak Lane, 14447-Melissa A. Laroe to Dawn Nguyen, $226,900.

Farrahs Cavalry Rd., 6805-Gregory Peter Kruck and Maura Ann Harrington to Ikechuku Obichere and Brandi Dionne Chigewe, $629,900.

Golden Oak Rd., 14538-Virginia Sell Now Corp. to Jaclyn Le, $210,000.

Gun Mount Ct., 6336-Ramesh and Pushpalatha Casuba to Christian and Marianne Desuasido, $415,000.

Hidden Canyon Rd., 6221-James C. and Alicia M. Thoennes to Agung and Sarah Fauzi, $525,000.

Kerrywood Cir., 6810-Bryan N. and Hyun J. Bolling to Virginia Helen Ward Proctor and Mary McNamara Ward, $430,000.

Pickets Post Rd., 14724-Andrew S. and Erin L. Gingrich to Claudia Del Rosario Ho and Carlos Manuel Esquivel Lopez, $620,000.

Red River Dr., 14160-Stephen G. and Olivia Bartlett Diehl to Dimitri and Alexandra Fineskos, $370,000.

Seasons Dr., 14670-Ian C.S. Matthews to Daniel Dohyun and Kum Ju Kim, $440,000.

Silo Valley Vw., 14363-Enrique Medardo and Taryn Somoza to Kyle Gosain, $422,000.

Stone Crossing Ct., 14607-An Truong Nguyen to Angela Mengni Hou, $355,000.

Waterflow Pl., 13946-Steven Downs to Jarell Devea and Susana Grady, $410,000.

William Colin Ct., 5172-J-Suzy M. Fitzpatrick to Kiel Robert Bell, $245,000.

CHANTILLY AREA

Autumn Vale Ct., 13707-Megan Osmer to Caleb and Jillian Metzler, $268,000.

Deerwatch Dr., 4618-Rebecca L. Stauter and Kelly P. Turner to Sima Altaf, Altafahmed Shujauddin and Tazeen Refai, $450,000.

Leeton Cir., 13942-Chung Cha Ryan to Mousmi and Ravi Bansal, $735,000.

Melville Lane, 13569-Jeffrey S. and Cathleen E. Hendricks to Heyjin Juliana Kang and Chiwoo Joo, $800,000.

Vernon St., 13915-K. Hovnanian at Rockland Village Green to Ahmed and Haifa Kattan, $661,762.

CLIFTON AREA

Colchester Rd., 5942-HDC Consulting Corp. to Hamed and Nadia Abedy, $500,000.

Laurel Glen Rd., 13108-Leonard and Lauren McGill to Loriann Vaughn and George T. Keller, $1.21 million.

Wolf Run Lane, 11710-Vincent S. and Susan Lider Hutson to Craig C. and Monique G. Fraedrich, $745,000.

FAIRFAX CITY AREA

Appling Valley Rd., 11908-Brian Hazelwood and Natalie Nencioni to John Joseph and Mary Peyton Swann Miller, $670,000.

Aristotle Dr., 11399, No. 11-204-Zolbayar Springirth and Khongorzul Khurelbaatar to Xingwei Sun, $230,000.

Bruning Ct., 4204-Barbara B. Kropp to Charles Gideon Heupel Jr., $509,900.

Charles Stewart Dr., 3808-Ronald D. and Laura P. Crowe to Mark W. and Alice M. Greenawalt, $659,000.

Fair Valley Dr., 4580-Dong H. Suh to Jensen R. Larsen, $580,000.

Fountainside Lane, 4144, No. 201-Oana Udrea to Su Young Chi, $297,000.

Garland Tree Ct., 12566-Andrew Q. and Netetia R. Smith to Karthik Mohana Krishnan and Vaishnavi Ramanathan, $505,000.

Hidden Meadow Dr., 3438-Dennis A. and Sandra L. McCrone to Chong Wang and Yuhong Yao, $650,888.

Jasper Rd., 13213-Alexander B. and Patricia A. Bogenn to Amelia Marie Lord and David Alan Livengood, $495,000.

Lenox Dr., 4207-Mike and Rosella Glenn to Amy Bisker and Brian Boswell, $641,500.

Maureen Lane, 4021-Matthew L. and Wendy L. Ward to Daniel J. and Krista B. Vroman, $577,500.

Monument Ct., 4100-J-Nancy Currie to Akshay Anant Aayeer, $340,020.

Overbrook Rd., 8424-Agnes A. and James R. Johnson to Malika Azargoon and Mohammad J. Shahbazi, $742,000.

Penderview Dr., 3901, No. 1534-Ulvi Cetin to Ryan P. Murphy, $218,000.

Penderview Dr., 3918, No. 401-Arturo Adam and Angelina L. Camacho to Eric Eaves, $275,000.

Plum Run Ct., 3930-Kenneth David and Denise Akemi Evensen to Akram Hajinomani and Mehdi Pirnazari, $410,000.

Prince William Dr., 3406-Jongdoo Lee and Yookyoung Choi to Stacey Joy Hanes and Frank L. McClintick, $640,000.

Prosperity Ave., 3803-Chad Chong Suk and Hae Sook Kim to Daqing Li and Tina Wang, $1.15 million.

Rittenhouse Cir., 3038-Omar Ali and Hoda Omar S. Aloyaidi to Sheel Dahal, $560,000.

Saintsbury Plaza, 2901, No. 401-Robin Burke Zahory and estate of Francine P. Proulx to Agnes A. and James Richard Johnson, $390,000.

Superior Sq., 4618-Steve Jung Hoon Chi to Carolyn Elizabeth Chastka and Carolina Johnston, $320,000.

Tolman Rd., 12606-Theodore J. and Barbara N. Kristek to Antonino Musumeci and Kristin Aldan Gudmundsdottir, $1.05 million.

Valley Oaks Dr., 3738-Mohamad Tafesh and Rola Osta to Syed Adeel Ahmed and Maliha Aziz, $847,000.

Wheatland Rd., 12916-Hashem and Masoumeh T. Sharifi to Tian Qin and Weixuan Yang, $720,000.

FAIRFAX STATION AREA

Burnt Oak Dr., 9614-Kenrick and Bernadette Forrester to Aaron M. Elliott and Sheena A. Friend, $749,000.

Crosspointe Dr., 9395-Russell C. and Joy E. Wolfe to Bryan and Jennifer Pendleton, $955,000.

Oak Hollow Lane, 7908-John M. and Cara A. Guzik to Hannah R. and Anthony M. Hiza, $724,900.

Willowbrook Rd., 7839-Martha A. Bearden to Gary R. Margelowsky and Lauren Wiley, $653,000.

FALLS CHURCH AREA

Arlington Blvd., 7524-Stone Financing Corp. to Ja’Mar A. Watson and Connor J. Ahlborn, $759,900.

Black Hickory Dr., 3102-Stephanie L. Derosa and Theodore G. Nicolaides to Luisa Gonzalez, $550,000.

Chepstow Lane, 3119-Graym and Sasha Kasko to Steven Han and Sherry Ling Chen, $508,000.

George Mason Rd. W., 2800-Angela C. Jones and Jefferson Evans to William Newman and Rachel Sullivan, $562,000.

Lee Hwy., 7358, No. 102-Tasnim Segal to Jafar Ehfad, $183,000.

Marlo Dr., 6563-Richard Ackerman and Andrea L. Fishman to Ibrahim Chehab and Sami Ayish, $450,000.

Oak Ridge Rd., 7113-Heather Noel White to Robert Allan Laahs, $445,000.

Raymond Ct., 2808-John E. and Casey L. Loftus to Adam B. and Paulette Raabe, $520,666.

Valley Brook Dr., 6907-Nancy Shaffer to Thuduwage Don R. Perera and Warnakulasuriya Rangika Lowe, $500,710.

Whitcomb Pl., 2237-Anthony and Sharon Kim Schiavetti to Bastian Wibowo and Bing Bing Yuliawati, $850,000.

FALLS CHURCH-PIMMIT AREA

Appledore Ct., 7808-Manouchehr Pourhashemi to Iffat Gul, $730,000.

Hogan Ct., 2827-Tracy D. Eicher Hockensmith to Manuel and Jennifer Artiles, $316,000.

Mayfair Mclean Ct., 2007-Jonathan L. Kaylor to Steve Nguyen and Min Ji Hwang, $975,000.

Pimmit Dr., 2311, No. 112-Rajasekhar Lakamsani and Pavani Mallina to Amanda Lucia Lucas, $234,500.

Sportsman Dr., 7313-Fasil Admasu and Showkat Ali to Jeffrey and Lindsay Wieker, $580,000.

FORT HUNT AREA

Collingwood Ct., 8206-Edward M. and Lynn M. Van Buren to Michael J. and Shelley K. Loos, $909,900.

Ridgecrest Dr., 7615-Russell Dare Gebhard to Sheri Bango and Byron M. Cavaney, $1.14 million.

Wingfield Pl., 8109-James Donald and Diana Kimes Cole to Ryan Issa and Ashley A. Haddad, $755,000.

GREAT FALLS AREA

Deerfield Pond Ct., 608-Bank of New York Mellon and CWMBS Inc. to Brittany Whitesell and Christopher Lacey Biles, $1.44 million.

Kentland Dr., 744-George P. and Catherine L. Drosos to Guoyou Peng and Quay Ming Chung, $670,000.

Seneca Rd., 930-Hossein and Gholam Hossein Raminpour to Gihan Ramadan and Hossein Bakhtar, $1.46 million.

HERNDON AREA

Alton Sq., 12909, No. 202-Bekim Veseli to Andrew Mugavero, $210,000.

Alton Sq., 12915, No. 416-Daniel R. Singer to Mark Christopher Merino, $248,000.

Bal Harbor Ct., 1511-Thelma Nevitt to Teresa Ryan, $440,000.

Bluemont Ct., 1407-Sunjida Laboni and Syeda Alam to Candido Mejia, $399,999.

Casper Dr., 1128-David and Laura Ware to Susannah Johnson and Jorge De La Jara Benavides, $385,000.

Centre Park Cir., 12905, No. 206-Tatyana E. Yeremina to Kiran Mayee Reddy Patel and Srinivas R. Muthyala, $225,000.

Centre Park Cir., 12958, No. 423-Lee Church and Joshua Akers to Alexander Paul Mandeville, $279,000.

Cordell Way, 747-Neeraj Mukhi and Ashima Chadha to Ritesh Kumar and Fnu Sneha, $245,000.

Emerald Chase Dr., 3005-Michael J. Ligas to Erika C. and Brett James Lucas, $600,000.

Firewood Ct., 1710-Darshan Singh and Darshan Kaur Khalsa to Suresh and Reshma Chandnani, $550,000.

Foxlease Ct., 13480-Mark N. and Heather Hoffman to Shivam D. Singh, $417,000.

Herndon Mill Cir., 127-Mark F. Nogal to Nathan Thomas Wageley and Erin Terese McGrath, $600,000.

Lake James Dr., 12208-Robert A. and Catherine M. Stalzer to Laura Ann and Mateusz Andrzej Sawka, $852,000.

Maverick Lane, 13512-Kevin R. and Joanne I. Quam to Srinivas Chittela and Madhuri Sakinala, $935,000.

Nash St., 633-Joseph M. and Nicole Wittmann Langone to Richard Paul Castellano, $558,000.

Reston Ave., 1247-Ward C. and Desiree E. Fenton to Paul and Kelli Kolling, $830,000.

Salk St., 13670-Premranjan Vemuganti to Deepika Ranjit, $400,000.

Silver Beech Rd., 1168-Frank J. and Margaret A. Padalino to Christopher M. Andersen, $920,000.

Stanton Pl., 13345-Thomas M. and Ruth Wood to Stefanie Lynn Moen, $380,000.

Trevino Lane, 1046-Auspicious Properties Corp. to Mohammad Umar and Lalivanh J. Chanthapanya, $414,000.

Whaley Ct., 13400-Sharon A. and Robert S. Maffett to Ryan and Kristin Smoot, $410,000.

HUNTINGTON AREA

Fairhaven Ave., 2713-Paola and Marilyn Di Nicolantonio to Christopher G. and Erin Cronin Boutilier, $420,000.

Mount Eagle Dr., 5901, No. 702-Peter J. Hughes to Dixie L. Porter, $240,000.

Mount Eagle Dr., 5904, No. 516-Glenda G. Parker to Joanne Godley, $410,000.

Queens Gate Ct., 5812-James and Dana Delduco to Brendan John and Jennifer Prail Murphy, $635,000.

HYBLA VALLEY AREA

Chimney Wood Ct., 6375-Marguerite Frick to Susan Talay, $395,000.

Ross St., 2512-Luz Elena Canales Benitez to Christopher Greer and Rebecca Kent, $511,000.

Strawn Ct., 7134-Aundrea L. Baker to Dyami and Meryl Cox Pipkin, $367,000.

LINCOLNIA AREA

Dahill Pl., 4304-Stephen Patrick and Elizabeth Franco Dent to Jason and Karen Corbett, $670,000.

Medinah Lane, 6637-Mary Elizabeth Lawrence to Veronica Tellez, $472,000.

Shackelford Terr., 6253-Alvin K. Phillips and Musetta Tia Johnson to Yong Bai and Manxia Sun, $570,000.

Zoysia Ct., 6566-William B.L. Brooks to Jacob Adam and Zachary Benjamin Appelbaum, $550,500.

LORTON AREA

Blanche Dr., 6752-Nam Sil and Byung Soon Lee to Nazim T. and Rachel L. Davis Arda, $560,000.

Catbird Cir., 8240, No. 101-Robert Eugene Greenlief and estate of Randall E. Greenlief to Erika Molina, $260,000.

Hagel Cir., 9523-Sun I. Springer to Matthew and Lynda Dunne, $237,000.

Harrover Pl., 8982, No. 82A-Susan Borrelli to Daniel Changsop Song, $344,900.

Lagrange St., 8729-William F. Hahn and Nancy A. Chamberlain to Michael Jourdain and Peggy Aarlien, $549,000.

Old Colchester Rd., 10716-Mary C. and L. Todd Kenney to Nicole Elizabeth and Dennis Wilson, $572,000.

Reformatory Way, 8461-Van Metre Homes at Liberty Corp. to Mekdim K. Takele and Embiet E. Kassa, $871,531.

Springfield Dr., 6812-John K. Phouminh and Syda Hongvilay Chansombat to Edward Yi Wang and Wei Liu, $830,000.

Susquehanna St., 8771-Maritza and Antonio Di Paolo to Quoc D. Hoang and Tamkhanh H. Nguyen, $289,990.

MCLEAN AREA

Bernane Forest Ct., 8301-Luis A. and Lilliam A. Ambroggio to Robert H. Ellis III and Angela Renee Goff, $1.55 million.

Crestwood Lane, 1604-Patricia J. Beneke to Todd D. and Sarah D. Merchak, $1.25 million.

Dulany Dr., 7300-John L. and Patricia W. Carr to Roger Edward and Arezu Ghadi Ingle, $2.22 million.

Falls Run Rd., 9100-Thomas D. Boyatt to Colby and Farrell Proffitt, $1.16 million.

Forest Villa Lane, 1552-Nancy Fitzgerald Greene and estate of Arthur Ernest Fitzgerald to Landon K. and Kimberly A. Chang, $1.05 million.

Greensboro Dr., 8370, No. 118-Rafael A. and Emirza D. Quinones to Sonya G. Lu, $347,000.

Guilford Ct., 1123-David Y. and Alice R. Paik to Victoria C. Manoogian, $2.11 million.

Kellogg Dr., 6303-Muriel Hill Peake to Douglas Colclough and Leigh Gantner, $882,500.

Laurelwood Dr., 1111-David S. Nance and Jayne E. Peterson to Cabell and Leslie Hobbs, $1.2 million.

Lincoln Way, 1535, No. 101B-Peter Van to Frank Huang, $248,000.

Meadow Green Lane, 1196-Jeanne J. Benson to Scott Andrew Golder and Angie Marlene Boyce, $1.04 million.

Pathfinder Lane, 1445-MR Project Management Inc. to Michael C. and Alison Wager, $2.05 million.

Spring Gate Dr., 1580, No. 4406-Heather Grimstead to Hesham Moussa Elnakib, $295,000.

Windy Hill Rd., 1327-Deborah Margaret and Vicki H. Kimmel to Kuzzat and Rahila Altay, $2.35 million.

MOUNT VERNON AREA

El Camino Pl., 3964-Houzzbuyer Corp. to Jonathan M. Ypanaque and Agustina Nahir Mustafa, $200,000.

Hammond St., 8015-Odina Elizabeth Hernandez Guevara to Carlos E. Flores Bonilla, $415,000.

Mount Zephyr Dr., 8512-Cheryl Lowda to Ian D. and Christina L. Giles, $480,000.

Robertson Blvd., 4206-Daniel W. and Nanette A. Hinkle to Daniel and Julie Huelsman, $690,000.

San Leandro Pl., 7937-Yasasri Wickramanayake and Dulika Nilanthi Lokuralage to Muhammad Naveed, $174,000.

Talbott Farm Dr., 8745-Ray and Laura Smith to Donald and Julia Quarles, $510,000.

NORTH SPRINGFIELD AREA

Dalton Rd., 5219-Rohina and Camila Nasher to Liviu Nedelescu and Mariana Sonu, $750,000.

Inzer St., 7312-Azael C. Gonzalez Jr. and Noelynn Rickey to Rory Alfree, $536,100.

Panola Ct., 5405-Lisa M. Zuchelli to Sarah Elizabeth Fondriest, $459,888.

OAKTON AREA

Bradford Wood Ct., 3112-Suresh and Surekha Bhandari to Murali Darivemula, $570,000.

Granite Creek Lane, 10334-Rebeckah K. Graham to Luke Choi, $456,000.

Oakleigh Lane, 2978-Marlene B. Groder and estate of Robert E. Groder to Kim Hai Do, $440,000.

Yonder Hills Way, 2565-Terence Richard Prime to Samirkumar J. and Vaishali Shah, $1.8 million.

RESTON AREA

Arctic Fox Way, 2451-Steven B. Sarkady to Mengmeng Chen and Yuesong Wang, $685,000.

Beaver Trail Ct., 11214-Jill Elizabeth Hahn Jakulski to Jason Haskins, $405,000.

Breton Ct., 11820, No. 22-D-Robin Saenz and Christopher Ling to Tony and Helen Nguyen Tran, $235,000.

Chadds Ford Dr., 2046-Joseph C. Miner and Rachael M. Casares to Rene Claude and Nicole Noelle Olier, and Maude B. Bouju, $515,000.

Dry River Ct., 11750-Jirar N. Helou to Annie Griffiths, $460,000.

Garden Wall Cir., 1310-Robert Chester and Tram Bui Grohowski to Amy A. Attiliis, $264,990.

Great Owl Cir., 11782-Denise A. Trogdon to Mohammad Hashemi and Samaneh Mortazavi Gazar, $500,000.

Links Dr., 11583-Stock Barr Corp. to Bryan Lee and Sarabeth Hope Webb Dobbs, $525,000.

Market St., 12000, No. 152-David Ormrod to Deidre Ann Targowski, $399,999.

Market St., 12001, No. 335-Daniel M. and Susan R. Keenan to John Young and Helen Ja Choi, $289,000.

Moss Point Lane, 11921-Michelle M. and Kelsey Rideout to Robert Ackerman and Carol Harris Marshall, $590,000.

Northgate Sq., 1354-Randy S. and Michelle Whitney to Kate A. Kern and Niall J. Herlehy, $332,500.

November Lane, 2301-John C. Manganello to Daniel and Rose Gallagher, $770,000.

Park Overlook Dr., 1623-Robert A. Anderson to Brian C. Hope, $485,500.

Point Dr. N., 1519, No. 1-0201-Rodrigo E. Ruiz to Anne M. and Susan P. Thomas, $320,000.

Reston Station Blvd., 11200, No. 204-Pulte Home Co. Corp. to Eva G. Malagon, $598,527.

Royal Fern Ct., 2036, No. 1A-Philip Mischner and estate of Arthur Schwartz to Michael A. and Marion Brusuelas, $155,000.

Saint Trinians Ct., 11882-Jodi A. Scholes to Trevor L. and Karen V. Biles, $425,000.

Stratford House Pl., 11776, No. 1408-Alan Anthony and Karen Kane Reynolds to Linda W. Jones, $785,000.

Sundial Dr., 1348-Andrew L. and Janelle E. Phelps to Deborah A. McCray Skinner and Michael S. Riemer, $576,500.

Taliesin Pl., 12020, No. 23-John Stephen Kisner and John Lojpersberger to Nathaniel G. Brackett, $349,000.

Wainwright Dr., 1604-Barbara F. Szczepanski to Fady Talhame, $422,000.

York Mills Lane, 1636-Swen D. and Cynthia C. Ericson to Blair Todd, $620,000.

SEVEN CORNERS AREA

Munson Hill Rd., 6103-Huong Bich Ha and An Van to Tiffany L. Locus, $490,000.

SPRINGFIELD AREA

Andrew Matthew Terr., 6388-Uyen H. Vo to Zane L. Nash, $410,000.

Brandeis Way, 7702-Gail B. Rinaldi and Lauren Rice to Gregory A. and Susan Eileen Hendershot, $382,000.

Catia Lane, 8453-Amir R. Elsayed and Nashwa Kadira to Tareq and Fadwa Osman, $700,000.

Deer Ridge Trail, 6076-Steven W. and Mary R. Tornell to Adil, Usama, Ahmad, Muhammad Zohaib and Shahnaz Mahmood, $922,000.

Gralnick Pl., 7603-Neil K. Olonoff and Judith L. Brown to Aleedra J. and Jeremy T. Straughter, $669,900.

Hudson Falls Way, 8107-Do Phuoc to Khalid Abdelrahman and Randa Hassan, $705,000.

Matisse Way, 7743-Wayne R. and Marcela B. Logie to Pol C. Aguirre and Emily P. Wenger, $360,600.

Rainbow Bridge Lane, 8419-Kenneth E. and Jennifer A. Payne to Alex Joseph and Jessalyn Mastrianni Lord, $540,000.

Ridge Oak Ct., 7469-Elbert Lee and Burnette Johnson to Rohan Mark and Rochelle Astrid Longmore, $482,000.

Springfield Oaks Dr., 8498-Ramesh and Pramila Khatri Thapa to Rahel Belete Kurabachew, $429,900.

Wadebrook Terr., 8702-Mohammad Ali and Kanwal Ali Munir to Abdi Abdi, $470,000.

Woodview Dr., 8625-John A. Tyburski to Deborah M. and Raymond A. Wittschen, $499,900.

VIENNA AREA

Audreys Ct. SE, 212-TDI Homes Corp. to William W. and Jenica F. Wang, $1.8 million.

Cottage St. SW, 905-James Kelley and Janice Philips to Rajiv and Nalini S. Khanna, $1.48 million.

Drexel St., 2515-Chang Suh to Haris K. Stewart, $815,000.

Gallows Rd., 2726, No. 902-Robert C. Paxton to Jonathan Wah Hao Chu, $243,000.

Hunter Ct. SW, 814-Seyed Alireza and Sedigheh Najibi to Eric Murray and Alisha Helton Rosner, $680,000.

Labrador Lane, 2020-William B. and Anne S. Lowther to Matthew L. and Caitlin M. Couture, $915,000.

Park St. NE, 436-Peter Egan and Kathleen Bridgeman to Jason and Seda Sevim Goff, $650,000.

Sebon Dr., 8069-Keyvan Rafei to Liang Shan, $731,000.

Tysons Trace Ct., 8406-Jaime G. Olazo to Joseph Christian and Esther Kim Praske, $972,500.

Ware St. SW, 1201-CCM Consulting Services Inc. and Philip Lew to Eric Timothy and Grace Jumi Chang Yip, $1.22 million.

VIENNA-DUNN LORING AREA

Foxmoor Dr., 7989-Laurie D. and Gregory L. Baker to Roji Khurana, $935,000.

Shawn Ct., 2301-Bao and Mai Nguyen to Matthew H. Mackenzie, $815,000.

WEST SPRINGFIELD AREA

Coachman Dr., 6703-Andrew J. and Mana Raabe to Sebastien Leduc and Stephanie Bosse, $630,000.

Greeley Blvd., 8118-James F. and Clara Z. Stader to James and Jennifer A. Hendrickson, $547,000.

Jillspring Ct., 7208-Stephen R. and Maria N. Boone Fleming to Anthony Daniel Fosu Jr., $264,500.

Old Oaks Dr., 8119-Edward W. and Elizabeth C. Shipley to Alberto and Cesar Chavez Sanchez and Efrina Jessica Chavez, $505,000.

Stream Way, 7388-Erlys I. Elvir to Monica Taneja and Brian Dwight, $390,000.

Treeside Ct., 7914-Nadine R. and Jay V. Smith to Gabrielle Best and Sean Gregory Husband, $490,000.

Fairfax City

These sales data were recorded by the City of Fairfax Real Estate Assessment Office.

Barlow Rd., 9808-Ronald J. Seiber to Mark Douglas and Sara T. Dunn, $715,000.

Darby St., 10307-Deborah E. Mullan to Jane Huang, $510,000.

Raider Lane, 10226-David Earl and Mary A. Bryant to Kallukaran Manu George and Amanda A. Mulhern, $575,000.

Sager Ave., 10359, No. 302-Tawrad Anwar and Thanjina Ahmed to Lisa M. Hughes, $360,000.

Simpson Mews Lane, 10706-Potomac Relocation Services Corp. to Keith and Jennifer L. Ditto Kocis, $965,000.

Warwick Ave., 10843-Timothy A. and Sheila L. Grinnings to Christian Gann, $418,000.

Yorktown Dr., 10661-Shirine and Amira Hegazi to Woodrow G. and Noga Scott, $850,000.

Falls Church

Among homes sold in Falls Church.

Cameron Rd. W., 207-Vine Customers Corp. to Scott Charles Diaz and Jennifer Veale, $1.3 million.

Katie Ct., 213, No. 9-Rachel V. Farris to Gary Scanlon, $425,000.