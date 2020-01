Boulevard Vw., 6508, No. C1-Johanna Thompson Wynne to Colleen Dunne, $289,000.

Grove Dr., 6025-Bruce A. Hedman to Michael J. and Melinda A. Tarsa, $1.06 million.

Rollins Dr., 2016-Amber J. McLaughlin and Sean M. Martin to Laura E. Arnold, $479,900.

Westhampton Dr., 6931-Erin M. Treece to Patrick Fitzgerald and Nahid Paiman, $385,000.

ALEXANDRIA-FRANCONIA AREA

Baychester Ct., 5403-Dennis E. Morey to Garabet and Nevart Boujakdjian, $460,000.

Belvale Dr., 7792-Piney Run Elm Investments Corp. to Gary Michael and Jacqueline K. Bidelman, $759,227.

Briarleigh Way, 6609-Jeff Corey Harp and Brian Nguyen to Orlando and Claudia L. Santiago, $475,000.

Chicory Pl., 6058-Hunter W. Bronder and Jennifer L. Cogswell to Anthony Michael Gross and Catherine Anne Lee, $422,500.

Cross Gate Lane, 7574-Barbara A. Fowlkes to Pamela Lee Fontenot, $490,000.

Dubois St., 4309-Paramount Investments Corp. to Ian Slenes Peckham and Gladys Patricia Lozano, $505,000.

Fairview Farm Dr., 6107, No. 210-Christopher at Piney Run Corp. to Leola Farmer, $190,861.

Founders Hill Dr., 5963, No. 204-James H. McKinney to Kevin Tram and Deborah Choe, $350,000.

Greyledge Ct., 6538-Lydia E. Dawson to Maritza Noemy Reyes and Hugo Alexander Sorto, $435,000.

Kathmoor Dr., 6016-William A. and Deborah K. Lieto to Karla Soriagalvarro, $1.1 million.

Lake Cove Ct., 5309-Charles D. Lutes to Mouneer and Aslihan Yildiz Odeh, $526,000.

Manorview Way, 5964-Joseph A. and Sharmali Allegretti to Claudia Karina and Kevin Simpson, $783,000.

Morning Meadow Ct., 8050-Michael A. Stukel Jr. to Elvira Kassimova and Christopher P. Meade, $506,000.

Old Parsonage Ct., 8015-George E. and Roberta A. Nichols to James P. and Danielle G. Creighan, $664,950.

Roundhill Rd., 4404-Bruce E. and Jeanne S. Stevenson to Lydia Lawless, $380,000.

Shirley Hunter Way, 7505-Edward L. and Yoshiko Butler to Daniel Rodrigo and Alexandria Lee Soria, $525,000.

Terrapin Pl., 6031-Romuel and Jennifer Nafarrete to Rachel Hjelm, $342,000.

Victoria Dr., 6921, No. I-Terry Anne Holzman to Amir M. Yousefian and Enma Estrada Alvarado, $232,000.

ANNANDALE AREA

Briar Creek Dr., 8428-Bao Nguyen to Chi My Hong, $709,900.

Cherry Hill Way, 3904-Elizabeth Ann Gildner and Mary Ellen Albert to Toni Anne and James Crawford Royse, $789,500.

Joseph Bristow Lane, 4513-NVR Inc. to Tony Binh Tuan Tran, $616,865.

King David Blvd., 4915-Carla F. Sherry to Keith Patrick McMullen and Maura Jane O’Grady, $716,000.

Moss Dr., 3809-David Joseph and Annette M. Gebara to Christopher Harris, $610,000.

Pineridge Dr., 4200-Antonia Spaith to Sicander and Camila Nasher, $1.56 million.

Rose Lane, 4005-William and Megan Marcinko to Jared M. Stout and Kevin S. Zambrano, $629,900.

Tobin Rd., 8312, No. 23-Chang Ho and Hyun Sook Choi to Elena and Dimitar Stoyanov, $245,000.

Willet Dr., 4626-Romero Realty Group Corp. to David D. and Jennifer M. Knowlton, $701,000.

Woodburn Village Dr., 3302, No. 31-Judith F. Bassett to Ugur and Munevver Ertem, $231,000.

BAILEYS CROSSROADS AREA

Cedarwood Ct., 6539-David N. and Laurie A. Breier to Sara and Christopher Clow, $800,000.

George Mason Dr. S., 3701, No. 408N-Kevin M. Provance to Andrea E. Bell, $175,000.

George Mason Dr. S., 3713, No. 414-Gayle Vanessa Johnson to Nigest K. Gero, $399,000.

Lakeside View Dr., 3420-Deanna L. and Luke S. Tomanelli to Daniel T. Grimes, $370,000.

Powell Lane, 3800, No. 905-Daniel V. Neely to Victor Hugo Del Canto, $275,000.

BURKE AREA

Annaberg Ct., 10306-Susan A. McCoy to Lucia Park, $327,000.

Broken Oak Pl., 9176-Jackson C. Pharris III to Kathleen Howard, $239,000.

Cloverdale Ct., 9457-Jeremy T. and Aleedra J. Straughter to Chouaib Touraq and Meryem Abdelouahabi, $435,000.

Crownleigh Ct., 5720-Michael Alsip and Lisa Wiehl to Jeffrey M. and Diane C. Mack, $494,000.

First Landing Way, 5882-James D. Ducar and Alissa M. Harakal to Minzy Won, $340,000.

Longmead Ct., 8904-Brian T. Mullins and Susan E. Benson to Joshuah Shane and Mona Daniali Latimore, $606,000.

Parakeet Dr., 5829-Alexander E. Prunka to Joseph Simon Bechara and Lindsay Elizabeth Kinports, $480,000.

Ridge Ford Dr., 6007-Serge P. and Amy B. Morosoff to Matthew A. and Whitney Erin Martz, $600,000.

Willow Pond Lane, 9324-Piwat Laosiri and Thitiporn Sankom to Abdulla Khan Salauddin and Mosammat Khadizatul Kobra, $583,000.

CENTREVILLE AREA

Autumn Cir., 14224-Jee Hong Kang to Kiet Chi Chau, $370,000.

Belcher Farm Dr., 5847-Sayed Wali to Dana J. Swett, $419,900.

Carlbern Dr., 15100-Carol A. Thompson to Deborah Paola Villagra, $450,000.

Chestnut Hollow Ct., 6028-Bin Li and Joan Z. Wang to Harold Stiles Jr., $333,000.

Flower Hill Dr., 14746-Gil Ja Sylvester to Sean T. Coombs, $415,000.

Granville Lane, 14563-Sean S. Kim to Danny Hinojosa and Monica Cecilia Gorena Morales, $401,000.

Hancock Ct., 14802-Nadim Khalil to Jacob Tamburrino, $338,000.

Knapsack Lane, 6423-Khoja Mohammad Weiss to Hyun Chung, Hyun Chu and Yong Sik Chun, $438,000.

Locust Branch Ct., 5702-Steven W. and Beth B. Panicucci to Vinh T. Ngo and Trong Thuy T. Tran, $530,000.

Preacher Chapman Pl., 13939-Daniel V. and Dawn S. Moore to Steven Lucas Pollard, $375,000.

Rock Landing Ct., 13866-Edwin S. and Michele L. Summers to Tano Q. Calvo and Johanna Fern Barcinas, $395,000.

Saint Timothy’s Lane, 6339-Angelica M. Puhk to Kathleen Lazo, $430,000.

Sequoia Farms Dr., 5415-Robert A. Pletcher to Sudath Maduwantha and Devika Mary Wimalkantha, $610,000.

Smethwick Pl., 14825-Huiping Wu and Zheng Cai to in Sop So, $355,000.

Stonewater Ct., 14333-Peng Lei and Shuxun Li to Shadiya Ibrahim, $417,000.

Tarleton Dr., 15011-Stephen Eckholm and Alex Fetzer Meyer to Megan Osmer, $521,000.

Willoughby Newton Dr., 5604, No. 26-Linda M. Seibl to James Troy Congleton, $177,500.

CHANTILLY AREA

Autumn Vale Ct., 13747-Joric S. Mariano to Minh Q. Truong and Lien T. Nguyen, $245,000.

Galesbury Lane, 4294-Michael L. and Kellie F. Ashton to William W. Breslin IV, $712,000.

Pleasant Meadow Ct., 4151-Patricia L. Bellman to Kelsey Cameron Mitchell and Kurt Pfotenhauer, $345,000.

Vernon St., 13917-K. Hovnanian at Rockland Village Green to Dalya and Ahmed Kattan, $661,496.

CLIFTON AREA

Little Brook Ct., 6001-Richard A. Polhamus to Viktorija Piano, $340,790.

Regal Crest Ct., 5713-Fitzgerald A. Lawrence and Christine M. Merna to Mariam Amin and Ahsanullah Asmati, $831,000.

FAIRFAX CITY AREA

Alexander Cornell Dr., 12424-Miriam F. Kronisch and Steven B. Tyler to Jonathan S. and Lana L. Holmes, $695,000.

Autumn Woods Way, 13085, No. 206-Walkiria M. Batista and Neda Masoudian to Moses A. and Roya Parsay, $302,500.

Bideford Sq., 4747-David Guetig and Julie G. Emery to Will A. Hueske and Cara E. Martin, $584,000.

Buccaneer Ct., 3111, No. 2-Adam E. Rattie and Erin M. Palmieri to Mary M. Logan, $230,000.

Christopher St., 9214-Samuel E. and Deirdre L. Mayes to J. Christopher Fox and Regina L. Marquardt, $759,000.

Deer Hollow Way, 2931, No. 103-Speros V. Casey to Michael K. and Terry Yuan, $395,000.

Fairfax Hunt Rd., 12107-Gle Corp. to Ian M. and Naomi Butler, $985,000.

Fox Lake Ct., 12328-Scott J. Barry to Cesar Augusto Mayorga Urbano and Juliana Corrales, $505,000.

Greenwood Ct., 12102, No. 160-Pamela C. Darmofalski to Shamim Ahmed, $335,000.

Kings Color Dr., 6121-Malcolm Beecham and Pamela Ann Lloyd to Sarah C. Black and Horace D. Payne III, $590,000.

Lieutenant Nichols Rd., 12509-Carol C. Williams to Ryan and Aleis Stokes, $710,000.

Market Commons Dr., 4480, No. 214-Richard L. Case to Elizabeth J. Snyder, $312,500.

Meadow Hunt Dr., 12462-Mark S. and Jaime Levin to Joshua Daniel Bonaquist and Jeanna Chang, $1.04 million.

Moss Ranch Lane, 13133-Mark and Donna A. Kaldmaa to Murari L. and Anjana Dadoo, $490,000.

Owens Glen Dr., 12804-Houzzbuyer Corp. to Nirav Yogen and Dimpi Nirav Shukla, $814,000.

Penderview Dr., 3903, No. 1505-Teh Shii Chu to Ajay J. and Shreya A. Tibrewala, $212,000.

Point Pleasant Dr., 13220-James Edward Lyons to Roy G. and Tracey S. Dowdy, $532,000.

Queens Brigade Dr., 12176-Douglas S. and Teresa L. Baker to Patrick McCuen and Lauren G. Davis, $645,000.

Robeys Meadow Lane, 5695-Lori A. and George T. Keller to Richard Braun, $1.05 million.

Salina Ct., 4306-Dale A. and Tamira L. Mullane to Jesse Andrew and Daria Martin Brown, $525,000.

Sweetbay Magnolia Ct., 9328-NVR Inc. to David Kewui Tran and Bei Wang, $775,323.

Tracie Ann Ct., 10304-Johan Maaseide to Nadeem S. and Belinda I. Nelms Choudhry, $460,000.

Water Elm Lane, 12239-Jujhar Gahley and Simerjeet Mudahar to Datung Kao and Wei Ling Lin, $615,000.

Winford Ct., 5526-Richard M. Acosta and Eliana Bellido to Francisco H. and Narda R. Rodriguez, $445,000.

FAIRFAX STATION AREA

Century Oak Ct., 8509-George R. and Zamira I. Edwards to Jason T. and Beryl R. Flora, $708,000.

Fairfax Station Rd., 11416-Sarkis B. and Nairy F. Pakoyan to Mohammad Shahbaz Haji and Shahnaz Shahbaz, $850,000.

Old Stone Fence Rd., 6812-Robert Dean and Joyce Anne Ulmer to Young K. and Jessica Y. Lee, $883,000.

Wolf Den Rd., 7104-Hector G. and Rose Mercedes Villavicencio to Teal Marie Dye, $680,000.

FALLS CHURCH AREA

Aronow Dr., 7004-Belgacem Mkaddem to Virginia Louise Osorio, $735,000.

Brush Dr., 3307-Angela Salinas to Rebecca Madeline Possick and Alexander Bryant Bozworth, $560,000.

Dover Lane, 2860, No. 203-Elmer W. and Angelica Lopez to Vicente Arnaldo Lopez, $215,000.

Hickory Ct., 3350-Michelle M. and David Andrew Hale to Angela G. Leo and Russell A. Pagan, $530,000.

Lee Hwy., 7366, No. 201-Edwin Marchante to Miriam I. and Jesus Martinez Aguilar, $224,900.

Meridian St., 2238-Michael S. and Catherine H. Fitzner to Stephen Rosa and Megan R. Swan, $1.01 million.

Oak Ridge Rd., 7131-Kevin W. and Sara K.S. Duke to Charlene P. and Tien H. Nguyen, $410,000.

Rosemary Lane, 2917-Marybeth Long and estate of Rodney H. Lovdal to Yutong and Nan Li, $450,000.

Wayne Rd., 3029-Property Investments of Virginia Inc. to Sallie and Heang Ly, $707,500.

Willow Point Dr., 7616-Sanjit and Sunita Puri to Mark Nathan Pilling Jr., $310,000.

FALLS CHURCH-PIMMIT AREA

Beacon Lane, 2241-FM Elite Capital Corp. to Anthony Francis and Sharon Kim Schiavetti, $1.67 million.

George C Marshall Dr., 2230, No. 224-Whitney Housler Harvey to Julianne K. Lexcen, $250,000.

Hyson Park Ct., 7806-Kyle J. and Karleen G. Lawson to Scott E. Leduc and Amy E. Presuhn, $525,000.

Mcconvey Pl., 2128-Karin A. Flanagan to Junwen Liu and Nils M. Goernemann, $1.2 million.

Pimmit Dr., 2311, No. 509-Fariba Stover to Beth Audre Peter, $305,000.

FORT HUNT AREA

Stockton Pkwy., 8727-Colby and Farrell Proffitt to Philip L. and Lisa E. Knight, $730,000.

Woodacre St., 8329-Eileen H. Houser to Brian E. and Michelle E. Leach, $820,000.

GREAT FALLS AREA

Fairfax Dr., 11431-Richard K. and Elizabeth F. Baughan to Gil Krawitz and Sherri Long, $977,000.

HERNDON AREA

Alton Sq., 12913, No. 405-Chester M. Trossman to Robert Dupuy, $285,000.

Arnsley Ct., 12512-Baozhu Wei and Rong Kan to Kelly A. Pounds, $538,000.

Barksdale Dr., 13706-Sherien Youssef to Daniel H. Kidane and Abeba D. Tilahun, $470,000.

Bond St., 1227-Agnes Viray to Sophia Seremetis and Garrett Stone, $406,500.

Cedar Glen Lane, 12903-Pavan K. and Poornima Mamillapalli to Sharon Michele Greenbaum and Kimberly Robin Sgroi, $702,500.

Centre Park Cir., 12933, No. 202-Olive Cheung to Siddharth Joshi, $315,000.

Clover Field Cir., 2512-Ravi Katakam and Varalakshmi Manda Venkata to Durga B. Bidaye, $468,000.

Corn Crib Ct., 2423-Ramalingam and Kavitha Sivakumar to Syed and Samara Tahmid, $445,000.

Doe Run Ct., 3422-Shannon and Keith Parong to Vijay Kumar Lavanya Kudapa and Jayasree Uppuluri, $490,000.

Etruscan Dr., 12641-Haider T. Shaghati to Graym and Sasha Kasko, $585,000.

Florida Ave., 525, No. T3-Streata Corp. to K. Elizabeth Scarry, $218,500.

Framingham Ct., 12905-Estate of Vedula Y. Sarma to Shyamala Saripalli, $590,000.

Isham Randolph Dr., 2519-Tallal F. and Andrea Tawil to Dhaval Joshi, $470,000.

Launders St., 13371-Pulte Home Co. Corp. to Kristian and Lashawn Engelbrecht, $577,535.

Madison Forest Dr., 407-Harry N. and Georgianne E. Lowe to Alvin L. and Meco L. Guice, $555,000.

Meadow Hall Dr., 2601-William H. and Joyce A. Hahn to Diba and Suchi Sikder, $681,000.

Old Dairy Ct., 13473-Noel P. Comeaux to Meghan Elizabeth Arbegast and Corey James Smith, $400,000.

Pelmira Ridge Ct., 13105-Lewis and Anne H. Friedman to Daniel C. and Catherine L. Katt, $725,000.

Richland Lane, 11930-William R. and Theresa S. Shaw to Mark S. and Jaime J. Levin, $1.26 million.

Salk St., 13700-Steven L. and Jeris Bennett Whitaker to Kaushik Balasubramanian and Rithika Shyam Chari, $427,500.

Soft Breeze Ct., 13610-Shirly Winy to Xiaoxue Li, $530,000.

Station St., 880-G. Douglas and Lorie Dobbins to Stephanie W. and Alexander C. Sedgwick, $800,000.

Tway Lane, 1106-Musharaf Aziz to Ana Lucia Sandino, $420,000.

Woodcock Lane, 12504-Jason Buczyna and Moran Chen to Dereck Paul and Maria Louise Robinson, $575,000.

HUNTINGTON AREA

Midtown Ave., 2451, No. 416-Randolph and Martha Minsek Halbedl to Daniel Rex Yorgason, $349,900.

Mount Eagle Dr., 5902, No. 201-Barbara Gilbert Wood to John Howard and Cassandra Petre Carpenter, $310,000.

Mount Eagle Dr., 5904, No. 706-Barbara L. Bieger to Claude H. Randels, $355,000.

Rixey Dr., 6024-TBL Home Solutions Corp. to Gregory T. Johnston and Jolie E. Labrot, $518,000.

HYBLA VALLEY AREA

Clayborne Ave., 3127-Donna Sue Bethell and estate of Bobby Kale Hunter Sr. to Johnathan M. Ladouce, $399,900.

Preston Ave., 2905-Stephen Carl Becker to Atta Ul Hadi, $420,000.

Snowpea Ct., 7510, No. 198-Arielle Baer Monaco and Ryan Adam Wheeler to Arnaldo J. Pujols and Jessica Toro Vega, $282,000.

Windbreak Dr., 2437-Chase S. Waggenspack and Nancy White to Christopher W. Jackson, $353,000.

LINCOLNIA AREA

Edsall Rd., 6301, No. 622-Jennifer A. Stone to Tameshia Prentice, $390,000.

Grafton St., 5023-Jon and Kimberly C. Tashman to Jennifer S. Pugh, $588,000.

Minor Cir., 4717-Louisa Noemi Ruiz Tello to Naima Ashigur and Abdirashid Ali, $505,000.

LORTON AREA

Anita Dr., 10808-Steven Guy and Karen A. Hopper to Christopher M. and Janet M. Babic, $625,000.

Blue Rock Lane, 8508-Eric and Caitlin Lee to Megan Brownell, $333,000.

Daniel French St., 9512-Samuel Thomas and Linda F. Nichols to Joanna and Jeremy Powell, $650,000.

Hagel Cir., 9739-Luis E. Garcia Cirbian and Veronica A. Garcia Barios to Charles R. Da Silva Jr., $240,000.

Harrover Pl., 8984, No. 84B-Jeffrey D. and Melinda Snyder to Michael Rodgers and Matthew John Scarpino, $315,000.

Julia Taft Way, 7771-William O. Scouton to Chafiq and Siham Chami Moummi, $989,990.

Lambkin Ct., 7819-Linda W. Bobb to Joyce J. Lee, $355,000.

Masey Mcquire Ct., 9628-Julia and Nickolaos Papalaskaris to Jonathan Greg and Melissa Bailey, $500,000.

Periwinkle Blue Ct., 8927-Charles J. and Patricia A. Vargo to Thiruvenkata and Krishnapriya Parthasarathi, $606,000.

Rocky Gap Ct., 8607-Michelle R. Clement to Teddy Siatita, $450,000.

Stargazer Lily Ct., 8416-Michael H. and Nadine J. Kipp to Amal S. Khalafaghian, $615,000.

Sylvania St., 8906-Enrique H. Obando to Arturo E. Gonzalez Zepeda and Noris Marleni Chacon, $457,000.

MCLEAN AREA

Beverly Ave., 6617-Focal Point Homes Corp. to Santanu Basu and Kitman Wai, $1.7 million.

Crestwood Heights Dr., 8220, No. 816-Yousef Almarshad to Soheila Ghorashi, $1.18 million.

Dunaway Dr., 1106-Carol T. Crawford to Karen P. Chong and Robin L. Wulff, $1.55 million.

Falstaff Ct., 7710-Merrill B. Maschino to Neena K. and Jeevan Puri, $1.02 million.

Founders Ridge Lane, 1026-Gerald B. and Kiersten L. Allen to Jinsong Xu, $3.2 million.

Greensboro Dr., 8340, No. 502-Charles and Barry Malekzandi to Sepehr Tabakh Jashni, $325,000.

Greensboro Dr., 8370, No. 506-Stephen Morley and Marie Therese L. McClintic to Goli Parvizian and Cyrus Jabbari, $360,000.

Hampton Ridge Dr., 1442-John F. and Pamela G. Shortal to Ipek and Melek Uzal, $1.12 million.

Kennedy Dr., 1944, No. T3-Luis A. and Ana G. Herrera to Amy K. and Ciro Enrique De La Vega III, $268,000.

Lincoln Way, 1504, No. 400-Frederick M. and Nazanin Codd to Ana Cristina Felix, $258,000.

Lincoln Way, 1536, No. 101B-Christine A. Fouad Gibbons to Thomas Lam, $260,000.

Menlo Rd., 6515-Edward J. and Lisa B. Joyeusaz to Dara A. and Emma I. Panahy, $2.15 million.

Statendam Ct., 7024-Thomas Shawn and Sarah Lynn Newman to Kristen and Robert Lynch, $810,000.

Wemberly Way, 6713-Juliann J. Clemente to Kevin J. and Nancy E. Fay, $1.4 million.

Woburn Ct., 920-June Taylor and Keith Taylor Misner to Isaac D. and Mariel Alculumbre Ferreira, $950,000.

MOUNT VERNON AREA

Bedford Terr., 5388-D-Keitha F. Hunt to Matthew and Lynda Dunne, $155,000.

Fernlake Ct., 8182-Tuan D. Nguyen and Duyen K. Cao to Yefrey M. Velasquez Ortiz and Sergio D. Cardenas Velasquez, $390,000.

Hanrahan Pl., 4717-Marc J. Sirkus to Shanon Stanislaus, $425,000.

Old Vernon Ct., 3601-Bank of New York Mellon and First Horizon Alternative Securities to Okan Yilmaz and Kamaljeet Singh, $624,750.

Rosemont Cir., 8417-Ty and Erin Beal to Nancy A. Willis and Zoe A. Morozko, $500,000.

Sausalito Pl., 7932-Srdjan Hadzimurtezic to Yolande Ward, $205,000.

Volunteer Dr., 9107-Devlaur Properties Corp. to William J. and Paula T. Nasuti, $770,000.

NORTH SPRINGFIELD AREA

Donnelly Ct., 5428-Ping Y. Hsieh to Enilda E. and Denis Pacuraru, $425,000.

Heming Ave., 5802-Surjeet Singh and Satinder Kaur to Mary Luz Amurrio and Silvio Orlando Amurrio Perez, $489,900.

Jervis St., 7414-Darren Banh and Trish Duong to Danielle C. Michel and Ryan Staymates, $549,000.

Ravenel Lane, 5600-Brian K. and Maria C. Dastur to Viet Quoc Nguyen, $575,000.

OAKTON AREA

Bushman Dr., 10300, No. 210-Richard J. and Janice L. Noble to Elena Lebedeva, $334,000.

Graystone Ct., 10413-Kyle J. Villano to Christina Leigh Lucas, $485,000.

Oakton Hills Dr., 2490-Gail A. Walters to John H. and Kim C. Edwards, $1.3 million.

Summit Square Dr., 3178, No. 3-D6-Randal Lee Hanak to Yanyu Luo, $235,000.

RESTON AREA

Abington Hall Pl., 12185, No. 104-Gihan Ramadan and Jena Samman to Kaitlyn Olivia Whitney Drexel, $437,500.

Ascot Way, 1727, No. K-Sabrina Toatley and John Yarie to Ellen Scango, $225,000.

Bennington Woods Ct., 1587-Rachael and Andrew King to James R. and Taylor M. McCarthy, $445,250.

Bright Pond Lane, 11330-Fredric F. Sweets and Denise G. Borders to John Arthur Richard Fraser and Pamela Fraser, $889,500.

Chestnut Grove Sq., 11236, No. 161-David Corsino to Rodney W. Franken and Amanda S. Silverthorn, $275,000.

Fox Mill Rd., 2613-Matthew Hazam Mosslih and Courtney Holmes Parker to Joshua Peter and Rachel Kristine Snell, $715,000.

Generation Dr., 2365-Gary M. and Melinda Kathryn Ryan to Maureen Kane, $445,000.

Great Owl Cir., 11800-Eric Lee and Stephanie Lee Updegrove to Brewster and Cheryl Hayles, $520,000.

Ivy Bush Ct., 11535-John Frederick Weigand to Kathleen M. Morrow and Russell A. Carpenter, $370,000.

Lofty Heights Pl., 2206-Josiah David and Diana S. Kimbal to Sean M. Dallachie and Desiree M.B. Unselt, $365,000.

Market St., 12000, No. 233-Margaret A. Fraser to David Henry Adams, $405,000.

Market St., 12001, No. 337-Daniel M. and Susan R. Keenan to Erik Mario Syfert, $300,000.

Mountain Laurel Pl., 2604-Richard G. Lawter to Bryce Teel and Nicole Desbois, $810,000.

Northgate Sq., 1406, No. 21B-Helen P. Gharabaghi to Mireya Cordero and Randy Chavarria, $265,000.

Old Bayberry Lane, 11707-Brian J. and Sarah L. Brooker to Deanna Marie and Leonardo Andres Bello Puentes, $610,000.

Parkcrest Cir., 1652, No. 301-Ramona Tan to Claudia Gary, $260,000.

Point Dr. N., 1520, No. 3-0304-William P. Brown III to Elizabeth Soonjee Kim, $315,000.

Reston Station Blvd., 11200, No. 402-Pulte Home Co. Corp. to Robert Mark and Elizabeth Mead Hiles, $613,421.

Sanibel Dr., 2222-Anh Hoai and Edward Francis Lyons to Paul James Large and Sarah Lael Gamble, $485,000.

Southgate Sq., 2218-Chi Minh Nguyen and My Ngoc Le to Kathryn Leigh and Evan Jacob Chapman, $330,000.

Stratford Park Pl., 1851, No. 412-Richard L. Downey and estate of Laufey A. Downey to Jean N. Weaver, $549,990.

Sunrise Valley Dr., 11760, No. 101-John and Ning Ning Mahlmann to Kim Marie Billingsley, $380,000.

Twisted Oak Dr., 1563-Alexander and Madeleine Urick Schneider to Robert L. and Lisa A. Merhaut, $434,999.

Washington Plaza W., 11467-Tanya Jensen Romeyn to Stuart F. Martin and Andrea E. Knowles, $600,000.

SEVEN CORNERS AREA

Brook Dr., 6041-Maria L. Betalleluz and Victor O. Villalobos to Austin J. and Michelle H. Reinshuttle, $905,000.

Nicholson St., 6344-Carole Fletcher Fitchko and Elizabeth W. Cox to Priscilla Montano Argandona and Severino Vicente Montano Lizarazu, $570,000.

SPRINGFIELD AREA

Apache St., 6206-John and My to Phanthavong to Anh Nguyen and Van Pham, $416,000.

Brian Michael Ct., 6878-Timothy J. and Monica Szymczak McDonald to Lesley A. and Joshua A. Dowdle, $435,000.

Cimarron St., 6613-Catherine Wisowaty and estate of Marcia L. Cahoon to Nelson Hinojosa Camacho, $405,000.

Deer Ridge Trail, 6096-Don Juhasz to Francesco Fareta, $839,000.

Hampton Manor Pl., 7302-Unsuk S. Park to Ximena, Ramiro and Silvia S. Fernandez, $615,000.

June St., 7507-Pamela L. Fontenot to Chang I. Wu, $497,500.

Neuman St., 7109-Lemoyne O. Barkhurst to Carlos M. Ramos and Kandyce Ruffin, $400,000.

Ridgeway Dr., 6620-Roy W. Korth to Dinh and Linh Huynh, $475,000.

Sugar Creek Lane, 8465-Greg S. Schwerer to Timothy M. Shultz, $297,000.

Waynesboro Cir., 6002-Luis E. Orengo Jr. and Amy N. Ramkhelawan to William Grady and Claire Alayne Mathis, $535,000.

VIENNA AREA

Amanda Ct., 2625-Jeremy and Emily J. Langer Scott to David Mark Weber and Lisa Grossman, $970,000.

Bellforest Ct., 2720, No. 103-Yuan Lu and Henry Mitchell to Carolyn Chow, $400,000.

Deramus Farm Ct., 9476-Eric J. and Susanne M. Larsen to Mengsha Xu and Qing Gao, $1.31 million.

Dulcimer Ct., 1508-Richard E. and Cynthia L. Shropshire to Xian Zhang and Yan Yu, $850,000.

Gallows Rd., 2726, No. 907-Biney and Ajay Pal S. Dhillon to Yuqian Liu, $450,000.

John Marshall Dr. NE, 619-William R. Koerner to Alexander Berry and Katherine Durst, $713,000.

Lafora Ct., 2804-Cheri J. Leberknight to Joshua S. and Miriam H. Colman, $565,000.

Manhattan Pl., 2727-Sheldon P. and Sharon Kellman Yett to Grace Eunhye Park, $692,500.

Pekay St. SW, 1106-Focal Point Homes Corp. to Elston M. Tochip and Michelle Alison Kim, $1.39 million.

Spring Ridge Lane, 9721-Amal N. and Amin J. Barakat to Lonn Augustine and Megan Christine Feldt Waters, $935,000.

VIENNA-DUNN LORING AREA

Journet Dr., 2234-Michael B. and Laura Siegel Fraser to Jack David and Katherine Ann Linkous, $715,000.

WEST SPRINGFIELD AREA

Dunham Ct., 8353-Roger C. and Susan S. Grooms to Ruben Rodriguez, $250,000.

Green Ash Dr., 6634-Kenneth W. Brammer and C. Brown Pearson III to Sarah Anne and Kevin James Philpott, $434,888.

Kerry Lane, 8617-Scott M. and Kathryn M. Palmer to Michael Edward and Veronica Koloditch Kropaczek, $585,000.

Old Oaks Dr., 8216-John Albert and Antonia C. Neilon Sautter to Renxi Fan and Ming Lun Lau, $633,000.

Rivington Rd., 6407-Francesca Anne Woody to Roman Mengesha, $557,000.

Tanworth Ct., 8026-William F. Schlener to Stephanie Phuong, $450,000.

Treeside Ct., 7916-Mark A. Thompson to Yonatan Nigatu and Meron Seyfu, $485,000.

Fairfax City

These sales data were recorded by the City of Fairfax Real Estate Assessment Office.

Burrows Ave., 3710-Ellen M. Craft to Vincent Peter and Susan Theresa Apostolico, $515,000.

Fairfax Blvd., 9459, No. 104-Ahmed Zia Ferozi to Estefania Harrison and Virgilio Nicandro Fernandez, $170,000.

Lyndhurst Dr., 3890, No. 201-Hung Nhat and Hue Ngoc Ngo to Tegshjargal Norov, $239,000.

Ranger Rd., 9716-Realmax Corp. to Ana Celeste Bello Rosario and Marc Derek Elliott, $525,000.

School St., 10535-Lawrence B. and Nora C. Min to David W. and Linda S. Spencer, $690,000.

Spring Lake Terr., 3515-Carol Marie and Patricia Ann Charsky to Luis Gatillon Jr. and Maria J. Borrero Ochoa, $530,000.

Falls Church

Among homes sold in Falls Church.

Ellison St., 1308-C. Bernard and Patricia R. Campagnoli Myers to Valerie and Marc Cloutier, $990,000.

Maple Ave. N., 200, No. 314-Steven Edward and Klaudia G. Krueger to James and Constance Loving, $327,000.