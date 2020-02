ALEXANDRIA-FRANCONIA AREA

Baychester Ct., 5409-Sally A. Bell to William Aronson and Deetza G. Benno, $534,000.

Belvale Dr., 7794-Piney Run Elm Investments Corp. to Larry W. and Susan M. Croce, $743,820.

Brindle Heath Way, 6867-Travis James to Willy Matheo Jimenez Martinez and Courtney Jean Lord, $324,900.

China Grove Ct., 6552-Jemille Tumang to Roberto Carlos and Leny Machado Paco, $325,000.

Crown Royal Cir., 6074-Fessehaye Tseggay and Aregash Habtu to Kashif Ali, $460,000.

Dunsmore Rd., 5532-Bruce and Lissette Bishins to Daniel and Ashley N. Vietri, $601,213.

Flower Lane, 4809-Nancy M. Foster to Jaimie R. Reese, $448,000.

Grange Lane, 6561, No. 103-Robbin W. Powell to Ojay Sina Miakhail, $325,000.

Grovenor Ct., 7711-Mark Alan and Karen Lou Jones to Charles Alan and Kaikuei Witt, $520,000.

Heatherwood Dr., 6092-Tanikka Danielle and Jonas Francois Fevrier to William Francis Xavier and Sarah Elizabeth Robbett, $499,950.

Keble Dr., 6021-Chase Edward and Kelsi Taylor Lane to Dawn M. and Anthony S. Wallace, $505,000.

Lands End Lane, 6009-Scott Evan and Brandi Yoohui Wallis to Ewelina Witko and Andrew Condon, $535,000.

Netties Lane, 6607, No. 1606-Lisa J. Vienna to Sarah Frances Shaffer, $364,000.

Old Parsonage Ct., 8017-Michael S. and Amy L. Sipes to Richard N. and Elizabeth C. Aviles, $650,000.

Roundhill Rd., 4431-Robert A. and Glenda A. Dacosta to Andrew Massino, $460,000.

Still Spring Pl., 6313-Daniel P. and Elizabeth A. Harvey to Joseph E. and Shahenil V. Grealish, $830,000.

The Pkwy., 6201-David Alan and Amelia Marie Lord Livengood to Sarah Linder, $410,000.

Virginia Hills Ave., 6528-K2NC Corp. to Gregorio Anibal Garcia Hernandez and Roxana Del Carmen Canales Reyes, $376,800.

ANNANDALE AREA

Americana Dr., 4943, No. 102-Weicom Corp. to Johnathon Gravelin, $210,000.

Briarwood Ct. N., 4420, No. 10-Universal Composition Services Corp. to Marjorie M. Laura and Marco A. Vidal, $215,000.

Columbia Pike., 6718-Thuy Thi Luong to Mohammed A. and Ismotara Zahid, $535,000.

Epinard Ct., 8326-Randy L. and Kristin F. Allshouse to Bradley Clifford and Jennifer Brown Otto, $827,500.

King Edward Ct., 4569-Helen Zelenko to Mi Jun, $469,000.

Mullen Lane, 4502-Robert and Doreen Kachur to Lincoln F. Williams, $748,000.

Valleycrest Blvd., 7302-Thanh Huong Thi Phan and Banh Tran to Charbel Tannous, $487,000.

Woodburn Village Dr., 3314, No. 12-Man Minh Tran to Devi Jung and Kabita Gurung, $229,500.

BAILEYS CROSSROADS AREA

Charles St., 3433-Rilma Rodriguez to Jose L. Ortiz Cortez, $385,000.

George Mason Dr. S., 3705, No. 111S-Jelenko Belajic to Carol A. Stevens, $260,000.

Lakewood Dr., 6351-Christopher R. Labarbera to Eugene Kogan, $690,000.

Rio Dr., 3245, No. 814-James H. and Betty L. Turner to Panisa Nunsakul, $144,000.

BURKE AREA

Arrit Ct., 5116-Jeremiah and Kimberley Daly to Mi Sook Kim, $375,000.

Burning Branch Rd., 9530-Harry Michael Ryan III to William and Carolyn Brauer, $612,500.

Dunleer Lane, 5307-Raymond D. Jones and Nancy E. Huth to David Arthur and Brett Elizabeth Hope, $605,000.

Flint Tavern Pl., 5426-Mark A. and Jodee A. Nassir to Michael Paul and Kelley Lyn Rits, $697,500.

Martins Landing Ct., 6158-Scott M. and Megan S. McCarthy Davis to Celso Jorge Castedo Hallen and Ana Victoria Aguilera Merubia, $420,000.

Pebble Weigh Ct., 9831-Dorin F. Vincent and Rebecca Kruse to Corey N. Riley and Karen A. Souza, $474,900.

Spanker Dr., 6918-Thomas E. and Paula J. Lederle to Thomas J. and Mary A. Reinebach, $710,000.

View Park Dr., 7000-U.S. Bank and Certificateholders Structured Asset to Ezra D. Jalleta and Hiyab D. Hailu, $830,000.

Wooded Glen Ave., 9446-Gary L. and Lynn Suarez Van Horn to Scott Michael and Kathryn Michelle Palmer, $832,000.

CENTREVILLE AREA

Basingstoke Ct., 6022-Mauricio Claure and Monica Suarez to Elyse D. Genne, $370,000.

Black Horse Ct., 14484-Rachel Kirkpatrick to Beirut Mesfin, $356,000.

Cedar Break Dr., 5524-Clifford D. Heise to Richard Salvatore and Laura Ashley Greco, $535,000.

Climbing Rose Way, 14317, No. 203-Cheryl L. Scott to William G. and Mark Edmund Weston, $196,000.

Deer Lake Lane, 5804-William A. Mashinski to Joseph Charles and Andrea Silva Curry, $400,500.

Frosty Winter Ct., 6208-Juan C. Estrada and Deborah A. Jones to Oscar A. Valenzuela, $300,000.

Greenhouse Terr., 5039-Jessica G. Shin to Vaishali A. and Ashish Raval, $474,000.

Hancock Ct., 14806-John F. and Sunday W. Williamson to Lester Obdulio Gonzalez Contreras and Juana M. Barrera Bernal, $345,000.

Lady Adelaide Ct., 6843-NVR Inc. to Brian and Angela McCluskey, $1.45 million.

Ludington Pl., 13908-Evan Mulloy to Thanakron J. and Sanpit Inophars, $392,500.

Red River Dr., 14089-Brianne E. Justiniani to Tina Thanh Van Duong, $367,500.

Rockledge Pl., 6728-Shaun Carrington McEnhimer to Michael A. and Lynn A. Crosson, $388,000.

Saint Timothys Lane, 6371-Edward Langley Huggins and Christina Marie Stevens to Catherine Relihan, $440,000.

Sharps Dr., 6336-Alan W. Peck to Timothy Michael and Emily J. Williams, $432,000.

Smithaven Pl., 15430-Wade Colby and Lois A. Eller to Nicole and Matthew Testani, $750,000.

Stratton Major Ct., 15161-Peter S. and Heasuk Kim to Lois and Eric Lee, $613,750.

Upperridge Ct., 14225-Surinder and Suneha Kheeva to Mahbub Alam, $330,000.

Willoughby Newton Dr., 5620, No. 18-Timothy J. Weber to Phuoc Tan and Ngam Pham Kim Tran, $262,999.

CHANTILLY AREA

Beech Down Dr., 3634-Patrick J. and Kwi Y. Quinn to Premranjan Vemuganti, $635,000.

Galesbury Lane, 4408-Alexander T. and Elizabeth H. Major to Michael Garnett and Denisa Bento, $660,000.

Louis Mill Dr., 15211-Robert Lewis and Joanna Northrop Case to Colby Ryan and Amanda Patricia Garcia, $524,900.

Pleasant Valley Rd., 4511-Tracy H. Stone and Stephen P. Cherry to Mark A. Jackson, $472,500.

Walbern Ct., 4792-Antonio Delaguila to Jayme Kresten and Jihyun Hansen, $753,000.

CLIFTON AREA

Gosling Dr., 5635-Minh and Lang T. Nguyen Huynh to Seungja Park, $405,000.

Orchard Dr., 13531-Sherry Young So to Nicholas Kent Clark, $260,000.

Ruddy Duck Rd., 13555-Sonny Phu and Ekaterina A. Chirkova Phu to Colleen Williams Macmurtrie and Brandon R. Tomnay, $340,000.

FAIRFAX CITY AREA

Alexander Cornell Dr., 12498-Mark E. and Maria C. Leblanc to Frank Edward and Megan Little Hudson, $655,000.

Aristotle Dr., 11371, No. 9-408-Jason D. and Julie Marie Barden to Chuck Nash Hosn, $306,000.

Battenburg Lane, 4621-Seung J. Lee to Hagen H. Li, $389,500.

Bleeker St., 2903, No. 5-201-John D. and Julie A. Nash to Maria A. Tartell, $602,000.

Bulova Lane, 11319-Gaurav Chikara and Sunita Nayak to Hongyun Liu and Yuhan Pan, $756,000.

Clanbrook Ct., 9303-Bryan H. and Anna K. You to Mei Hsien and Ching Pyau Hsu, $562,000.

Dogberry Lane, 4018-Frederick Leidy and Thomas Alvin Landis to Patricia A. Weaver, $549,950.

Fairfield House Dr., 12233, No. 204B-Robert M. Abriss and estate of Mary L. Abriss to Shelley S. Margolis, $320,000.

Franciscan Lane, 2973-Kenneth A. and Mona K. Milton to Mark Copen and Tessa Strasser Mager, $690,000.

Golf Ridge Ct., 12020, No. 437-M&D Johnson Corp. to Nghia Nguyen, $280,000.

Helmsford Lane, 4408, No. 301-Chanee Singkarlvanich to Brandon Smith, $272,000.

Hound Run Dr., 13314-Amir Ahmad Arab and Behnoush Bastin to Ting He and Guang Shuang Lin, $405,000.

Kingsbridge Dr., 9730, No. 2-Vicki L. Green to Lynne Brents, $250,000.

Lime Ct., 9120-John Gordon and Judith Buck Canyock to John Eli and Flor Gonzalez, $540,000.

Market Commons Dr., 4480, No. 608-Brian T. Murphy to Timothy John and Tammy Lynn Rabideau, $289,900.

Middle Ridge Dr., 4305-Casey and Pauline Truvan to Luis Oblitas Mejia, $500,000.

Mozart Brigade Lane, 4215, No. 69-Jeanne Ryan to Lavonda Perkins, $298,000.

Ox Ridge Ct., 3613-David W. Wong to Vladimir I. and Alex H. Perez, $914,000.

Penderview Dr., 3903, No. 1526-Scarlett Desselle Nunes to Gaurav Chhibber, $218,000.

Penny Lane, 2936-Ganna O. and Shannon Ray Cumberland to Nicholas and Mohammed Baz, $900,000.

Point Pleasant Dr., 13311-Ronald E. and Jacqueline Tiernan to Langmia and Joe Nji Fonjoe, $535,000.

Prosperity Ave., 2665, No. 304-Ghazwa Al Younes and Iman Totonji to Stephen and Carol Law, $460,000.

Red Admiral Way, 4699-Carlos Gibran Peralta Jacinto to Savorn and Thomas P. Adams, $400,000.

Rose Crest Lane, 3501-Carmine R. and Brigitte Zarlenga to Padmaja Balaji and Balaji Ramadoss, $1.27 million.

Sudley Ford Ct., 3708-Caroline D. Phan to Wade and Valerie Vander Molen, $300,000.

Tartan View Dr., 9374-George E. and Kathleen R. Gurrola to Ryan Marcus Stephens, $662,000.

Wavell Rd., 10157-Wesam and Daisy A. Rodriguez Hashish to Nicholas and Mary Schaper, $750,000.

Winter Pine Ct., 3044-Carolyn L. Whitescarver to Michael D. and Sharon C. Nord, $506,000.

FAIRFAX STATION AREA

Chardon Ct., 7911-Timothy C. and Colette H. Featherly to Perry and Sarah Mary Perez, $775,000.

Heron Pond Lane, 8505-John J. and Kathryn A. Craven to William T. and Christine M. McDermott, $885,500.

One Penny Dr., 5933-Ether D.G. Smith to Justin C. and Natalie M. Markey, $580,000.

FALLS CHURCH AREA

Allan Ave., 7318-Carryl Baldwin to Cody Lawrence and Kylie Elizabeth Reaves, $720,000.

Barrett Rd., 6678-Justin Grasso and Katharine Haig to Katherine L. Coats Thomas and Andrew G. Stoiber, $535,000.

Fairmont St., 2843-Ajay Miglani to Anthony P. Rivera and Kayla A. Sailer, $1 million.

Hughes Ct., 7305-Jessica Crystal Fumarolo to Michael Malferrari, $580,000.

Lee Hwy., 7368, No. T2-Ines S. Torrico to Binod and Bishnu Prasad Acharya, $221,500.

Middleboro Dr., 2805-Philip J. Howarth to Atiyeh Shafiee Alavijeh, $415,000.

Orchid Dr., 2212-Scott Grover Hartwick and Katherine Lee Burke to Stephen and Rafaela Thomsen, $715,000.

West St., 2655-Home Sweet Homes Corp. to Catherine Wait Fitzgerald, $869,000.

Winchester Way, 2839-Ruth E. Shomo to Phi Phung Pham and Tuan Ton, $500,000.

FALLS CHURCH-PIMMIT AREA

Cherri Dr., 2000-Harpal S. and Gulshan K. Phoul to David Vashawn and Fatima Franklin Freeman, $610,000.

George C Marshall Dr., 2230, No. 905-Vafa Zarineh to Amber Salotto, $339,500.

Idylwood Station Lane, 2295-Adam F. and Ashlee Marah Schmidt to Zuri Adele and Lyonnette Maynor Davis, $635,000.

McLean Province Cir., 6816-Karen M. Walter to Joonkyu Choi and Jane Kim, $790,000.

Redd Rd., 7313-R. Edward Case to Neil Ashok Shah and Anjana Ravi, $655,000.

Westmoreland St., 2113-Shelly Puri and estate of Vivek Puri to Deborah M. Kimmel, $1.62 million.

FORT HUNT AREA

Crown Court Rd., 8225-Michael F. and Bobbie S. Latham to William J. Griffin, $582,000.

Washington Rd., 8040-Rachel Chernin and Charles Gang to Francesco, Linda A. and Frank Aceto, $950,000.

GREAT FALLS AREA

Cantle Lane, 909-Kathryn R. Erickson to Christopher M. Stover, $799,000.

Forest Lake Dr., 10239-Basheer Edgemoore Brooks Corp. to Paul and Marla Rose Nedzbala, $2 million.

Merchant Ct., 30107-Raquel Silva Land to Jeffrey W. and Saly E. Aldrick, $622,000.

Oak Falls Ct., 9494-Lauren G. Ambrosini to Leslie Droubay Killoran, $1.2 million.

Trotting Horse Lane, 1127-Kenneth F. Zweibon and Khontharos Thanibutra to James and Lindsey Peters Lantry, $1.01 million.

HERNDON AREA

Alton Sq., 12915, No. 107-Bekim Veseli to Jorge A. Lucena and Maria M. Munoz, $260,000.

Arrowbrook Centre Dr., 13376-Pulte Home Co. Corp. and Pulte Home Corp. to Bhaskara Srinivas Chikkam and Lakshmi Neeraja Yerubandi, $577,645.

Bennett Farms Ct., 12009-Mark and Cynthia Larsen to Paul H. and Cathleen B. Davies, $1.15 million.

Brightfield Lane, 13512-Pyi Sone Maung and Julia Thet Yee Htun to Michael and Samantha C. Bono, $485,000.

Cedar Run Lane, 13571-Srinivas R. and Malathi L. Sankineni to Satish Prasanna and Rashmi Satish, $585,000.

Centre Park Cir., 12937, No. 206-AV Capital Corp. to Leah and David Pelfrey, $235,000.

Colvin Ct., 836-Anthony P. and Deborah L. Wambaugh to Justin and Anne Trotter, $508,000.

Cypress Tree Pl., 1156-Raz Mohammad to Mell and Vivian Lopez Rosandich, $415,000.

Early Fall Ct., 545-Mohammed Elias and Amena Begum to Byron N. and Esvin O. Merida Lopez, $310,000.

Farmbell Ct., 13606-Diane M. Pregot to Timothy Richard and Jennifer Anne Germer, $615,000.

Folkstone Dr., 12306-Steven G. and Donna R. Parrish to Jordan Renga and Carolyn McCollow, $739,900.

Freshrain Ct., 1105-Patricia A. Remele to Preston and Samantha O’Shea, $314,000.

Kinbrace Rd., 3197-Rama Sundari to Satish Chandra and Satyaveni Chilukuri, $570,000.

Laura Mark Lane, 2452-Jayanth Bangalore Raghavendra to Vijaianand Jayaraman and Aparna Prasannam, $511,000.

Magna Carta Rd., 12723-Lenora Weatherford to Alexander and Jessica Hays, $539,000.

Millbank Way, 12604-Kara Kohl Buckley to Mustafa Toghral, $410,000.

Old Silo Ct., 2449-Preetham Vishnu and Michelle M. Nosum to Dinesh Kumar Palanichamy and Preetha Nallathambi, $415,000.

Permit Ct., 1607-Jeffrey P. and Colleen R. Jennings to Nicholas Thomas and Linda Nugent, $545,000.

Royal Elm Ct., 901-Frank and Terri Guengerich to Larry Nelson and Rattanaphan Chavez, $690,000.

Scotsmore Way, 13369-Lawrence M. and Denise A. Miller to Jason Economou, $724,900.

Southfield Dr., 3148-Robert L. and Audrey H. Grena to Kimberly Gene Symes and Richard Christopher Maedje, $584,500.

Van Buren St., 212-Satish K. Sudireddy to Narendhar Reddy Taada, $521,500.

HUNTINGTON AREA

Arlington Terr., 2107-Gregory J. O’Hara to Madaline Riggs, $430,000.

Farrington Ave., 2239, No. 5-101-Khalid M. Akhtar to Maria Luisa Hernandez Diaz, $148,000.

Midtown Ave., 2451, No. 608-Brian Y. and Lorebelle Magali Moon to Leslie A. Ricardo, $365,000.

Mount Eagle Dr., 5903, No. 701-Gregory and Maryla E. Engelking to Scott W. Elkins, $374,000.

Mount Eagle Dr., 5904, No. 1214-Claude H. Randels to Laurie Roberta Denton, $540,000.

HYBLA VALLEY AREA

Deer Run Ct., 4746-Alan M. and Karen L. Rotach to Robert Michael and Priscilla Luscombe Kostick, $625,000.

Snowpea Ct., 7512, No. 138-Jason and Angela Resnick to Curtis L. and April Blake Cottingham, $280,000.

Windbreak Dr., 2458-Kadia M. Williams and Zeev Wexler to Olawale C. Bamidele and Veronica Marroquin Rauda, $415,000.

LINCOLNIA AREA

Fairfax Pkwy., 3822-Esther Flora Purushotham to Rimer F. Arce Arancibia and Maclovia Dalcy Arce, $530,000.

Gretna Green Way, 6543-Chu Sam Yi to John C. McGowan, $680,000.

Park Rd., 4604-Roger A. Lozinyak to Jeffrey Robert Porter and Amy Mitchell Rooney, $930,000.

Spring Valley Dr., 6555-Marina M. Ibrahim to Fredrick Earl Henry and Liza Della Rocco, $760,000.

LORTON AREA

Armistead Rd., 7709-Kevin Brian Little and estate of Edna Helms Simm to Timothy E. and Martin E. Rizer, $307,750.

Buckland Pl., 7615-Su Kil and Hee Ja Lee to Christie M. Lucas and Daud Soleyman, $685,000.

Dayton St., 8113-William and Hanna Wardlaw to Martha Dunn and James McCue, $580,000.

Gilmore Dr., 9205-Mohammad Nadeem and Nighat Jadoon to Vickie Beard Segarra, $685,000.

Hagel Cir., 9813-Paul Ryan F. Mamaril to Jhett and Ray Ann Duran, $320,000.

Haywood Ave., 9008-Alfred G. and Christina M. Balow to Michelle Christine and Charles Erich Gunderman, $779,000.

Kiger St., 9024-Bryan and Jennifer Marie Pendleton to Tameka Joy and Eugene Downing, $699,900.

Larne Lane, 7402-Mian M. and Zil E. Huma Younas to Filamir Orellana Hercules, $365,000.

Milford Haven Dr., 7749, No. 49B-Seong Uk and Hyo Jin Mo to Dennis Khanh Tran and Jiera Sze Jia Hong, $345,000.

Potters Hill Cir., 9684-Richard R. and Shannon Reagan to Steven Lawrence and Anke Manuela Starkey, $495,000.

Saint Delores Dr., 7896-McShay at Royal Ridge Corp. to Carlos M. Moralejo Jr., $565,000.

Stationhouse Ct., 8301-Daniel J. and Tena M. Gerst to Zachary James and Melissa Marie Sibert, $390,000.

Tanyard Lane, 9068-Mimi R. Habib and Muhammad Saqib Hussain Mian to Abdulfetah Kedir Ahmed and Hanim Mohammed, $499,999.

MCLEAN AREA

Birnam Wood Dr., 8009-Todd D. and Christa M. Brunjes to Ashish Sapra and Misha Bindra, $950,000.

Crestwood Heights Dr., 8220, No. 1402-Ehsan M. Khah to Mohammed Makhadmi, $527,500.

Dunterry Pl., 1567-Caroline Elizabeth Haddad and estate of Joan Bell Golds to Anne Marie Lamperez, $665,000.

Falstaff Rd., 7821-C. Dean and Tracy Z. Graves to Justin W. Darkoch and Haley E. Leonard, $1.18 million.

Fleetwood Rd., 6900, No. 505-Signet Residential Corp. to Dolores Blasco, $1.14 million.

Frazier Lane, 5934-David and Jennifer Witkowski to Nidhi Raj and Justin Gerard Stevens, $1.12 million.

Greensboro Dr., 8350, No. 226-Lynette V. Spano to Richard D. and Jean L. Howe, $675,000.

Greensboro Dr., 8370, No. 726-Elvedin Kantardzic to Sivakumar V. Vemuri, $520,000.

Hardison Lane, 1367-George Otchere to Satheesh K. and Sushma Ramineni, $1.68 million.

Kensington Rd., 1128-Hyun and Misook Park to Jackson A. Akselrad and Sarah C. Morell, $775,500.

Lumsden St., 6706-Ching Pyau and Mei Hsien Hsu to Paul Kolbe Herman and Kai Ling Hsu, $800,000.

Old Meadow Rd., 1808, No. 308-Travis Koopman and Ramona Pascu to Carson Emily and Faith Whiteley McCoy, $443,000.

Stuart Robeson Dr., 1221-Rita Marie Soteropoulos to Lois Mahoney Bean, $1.79 million.

Westbury Rd., 7102-Ian H. Robinson and estate of Elizabeth B. Hen to Kristin Wickersham, $400,000.

Woodhurst Blvd., 1423-Timothy H. and Katherine K. Johnson to Jaclyn E. and Thomas J. Hanifen, $1.6 million.

MOUNT VERNON AREA

Black Alder Dr., 8827-John P. and Maude G. Martyn to Eugene Fisher, $505,000.

Ferry Landing Rd., 4315-Donald M. Gilbert to Christopher Jay Rupp and Kelly E. Wessel, $495,000.

Imperial St., 8012-Luis Joel and Liliana Martinez to Leonard Bruce Barnwell Jr., $380,000.

Olde Mill Ct., 5708, No. 130-Melonie M. Favorite to Lauren Hamilton, $210,000.

Russell Rd., 8016-Whitecoat Corp. to Stephane Tonga Kouekoua, $538,500.

Seven Woods Dr., 7952, No. 128G-Michael Dela Cruz and Raquel Bartolome Bitun to Jose A. Centeno and Daisy Aldana, $183,075.

Wagon Wheel Rd., 8341-Mary Rose Register to Micah R. and Whitney D. McCracken, $547,000.

NORTH SPRINGFIELD AREA

Heston Ct., 5527-John B. and Claire C. Hodgkin to Waldemar Oscar Cambrelen and Roseline M. Alicea Rivera, $391,000.

Jervis St., 7516-William M. and Teresa M. Purdon to Jesse Field, $600,000.

Ventnor Lane, 5507-Erik Healey and Lisa Myklestad to Joseph and Marianne Cornell, $550,000.

OAKTON AREA

Castlewood Lane, 10187-Janey H. Rice to Patrick P. and Janis L. Nutini, $764,000.

Jermantown Rd., 2810-Hugo R. Arnal Delgado and Carmen E. Josse to Soumya Roy and Sarmisha Ghosh, $488,000.

Oakton Terrace Rd., 10065-Ji Hong and Myung Ja Kim to Luke James and Elizabeth Petrusic, $350,000.

Summit Square Dr., 3179, No. 2-C3-Snehal Desai and Chirayu Shah to Morena Baraku and Elvis Xhepa, $276,700.

RESTON AREA

Abington Hall Pl., 12185, No. 302-Pamela A. Henne to William A. Walsleben and Shirley S. Pratt, $449,900.

Autumn Ridge Cir., 1509-Stephen D. and Soraya K. Coppolino to John Daily and Katherine Marie Healy, $445,000.

Bingham Terr., 11480-Heather G. Summers and Winston S. Rice Jr. to Melinda Kathryn and Gary Michael Ryan, $768,500.

Burgee Ct., 2201-Robert Cross and Jean Anne Vogel to Francis Prihoda, $985,000.

Coleraine Ct., 12335-Matthew Thomas Allen to Dana B. and James Matthew Lees, $540,000.

Freetown Ct., 2309, No. 2B-Enrique Cortez to Peter Quillen Lomax, $209,000.

Generation Dr., 2367-Karen R. Catone to Matthew Wolfson, $450,000.

Great Owl Cir., 11810-Paul Martin Kolling to Andrew J. Goulding and Lindsay Nielson, $505,000.

Lake Shore Crest Dr., 1700, No. 25-Raymond G. and Kelli Massey Makhoul to Kevin Patrick Marsh and Katharine Rose Stefl, $329,900.

Lofty Heights Pl., 2219-Michael David Overvold and Tara M. Lyons to Dana Cole, $340,000.

Market St., 12000, No. 254-Kimberly A. Eagan to Michael Ray Armbrecht, $400,000.

Millennium Lane, 2359-Bianca Clark to Jessica Lyn Yost, $435,000.

Murray Downs Way, 1330-Jason C. and Kristen M. Griest to Steven Wax and Maura McKnight, $852,500.

Northgate Sq., 1418, No. 2C-Michael Norman Hadley and Janice Maida to Joshua Reynalds Von Holtz, $293,500.

Old Brookville Ct., 11604-Stephen Matthew and Jessica Jasmine Chmiel to Brenna Plesich, $730,000.

Point Dr. N., 1505, No. 7-0101-Daniel McCray to Young in Sohn and Anne Hoang, $315,000.

Poplar Grove Dr., 1548-Linda Katherine Wilson and Cynthia Gail Moore to Laura Warkentin and Allan Childers, $418,900.

Reston Station Blvd., 11200, No. 404-Pulte Home Co. Corp. to June F. Cheng, $645,523.

Saffold Way, 11176-Richard C. Blas to Asal Dariush and Sepehr Soleimani, $514,000.

Sarazen Pl., 2025-Scot E. Russell to Kevin Daniel and Melissa Wysocki, $460,000.

Southgate Sq., 2228-Anderson Tran to Stephen and Jennifer Leo, $315,000.

Stratford Park Pl., 1855, No. 103-Walter J. Diewald to Eva L. Robinson, $425,000.

Sunrise Valley Dr., 11760, No. 307-Sang Q. and Lindsey U. Tran to Jihane Bistami, $235,000.

Vantage Hill Rd., 11606, No. 21B-Realmax Corp. to Paola A. Soto, $250,000.

Wethersfield Ct., 2027-Patricia Brandmaier to Kerryn A. and Jessica Murray, $525,000.

SEVEN CORNERS AREA

Fallswood Glen Ct., 3032-Barbara J. Perell to Sonitha Kiman and Carolyn Rodehau, $695,032.

Rustic Way Lane, 3418-Johnny K. and Stacy Davis to William Irwin Stewart, $760,000.

SPRINGFIELD AREA

Applecross Lane, 8934-Geunhyo and Bosik Jang to Cameron A. Brown, $605,000.

Brian Run Lane, 9312-James J. and Michelle J. Nolan to Jennifer B. Ambler and Joshua B. Freeman, $810,000.

Cimarron St., 6715-Mark and Maria Skrinski to Claudia Torres, Javier M. Morel Ruiz Diaz and Emily R. Torres, $430,000.

Franconia Rd., 6412-Quaker Custom Homes Corp. to Fernando and Maria V. Torres, $1 million.

Havenbrook Way, 7722-Timothy W. and Celia S. Stern to Carlos Gonzalez Moreno and Angelica Maria Gonzalez, $459,000.

Levi Ct., 6258-Kiran Agnihotri to Aaron C. and Lauren C. Johnson, $524,000.

Newington Forest Ave., 7707-Chi H. and Nam Huynh to Syed T. Haider, $530,000.

Revenna Lane, 7962-William W. and Alberta Barber to Rama and Vijay K. Chiruvella, $327,500.

Rolling Rd., 7514-Lotus Homes Corp. to Shawn and Donna Jones, $480,000.

Terry Dr., 6604-Judith Ann and Ronney Kirby to Mark Andrew Warren Baker and Amiko Haydee Campos Luna, $515,000.

Wesley Rd., 7208-Victor S. and Elisabeth A. Lee to Vincent R. Lurgio and Robert J. Laib, $512,655.

VIENNA AREA

Amberwood Manor Ct., 1860-Richard N. Showalter Jr. to Salar Sanjari and Golnar Ghods, $1 million.

Desale St. SW, 1112-Matthew L. and Caitlin M. Couture to David and Allison Novitsky, $650,000.

Dunn Meadow Rd., 10298-Thomas G. and Julanne A. Shier to Kevin Michael and Elizabeth Kee, $875,000.

Glyndon St. SE, 1004-Beth F. Williams to Michael Woodward and Kathleen Flynn Gaffney, $650,000.

Kelley St. SW, 1221-Vincent H. Lim and Ruby L. Chiu to Emily J. Langer and Jeremy Scott, $1.39 million.

Liberty Tree Lane, 9507-Jeffrey A. Anderson and Patricia L. Obermaier to Kevin James Shers and Kate Louise McCartan, $910,500.

Manhattan Pl., 2742-Joseph C. Praske to Yun Ying and Christie Zheng, $725,000.

Prelude Dr., 1710-Kwan Ho Chung and Jin Young Sim to Matthew Robinson and Amber Shindhelm, $784,500.

Vigne Ct., 7974-Michael Saman and Noorsaid Jami to Ed Hasan and Rania Khalil, $754,000.

Wolftrap Run Rd., 1410-Barry A. Rosenzweig and Chad D. Searfoss to Heather E. and David Lomelin, $912,500.

VIENNA-DUNN LORING AREA

Railroad St., 7912-Chin Chi Ho and Li Liang Ting to Elizabeth Berg Keenan, $668,000.

WEST SPRINGFIELD AREA

Barrington Ct., 8501, No. E-Angel A. Ortiz to Anh My Chau, $205,000.

English Ivy Ct., 6435-Inderjit Kaur to Jennifer Lynn Huffman, $479,900.

Grey Fox Dr., 6606-Robert Herman Miles and estate of Barbara Jean Burwell Miles to Minzhi Dai and Li Cao, $486,000.

Olde Lantern Way, 7207-Samuel L. Scott to Patrick and Lauren McMahon, $625,000.

Royal Ridge Dr., 5803-J-Ok J. Kim to Mary Grace Brody, $225,000.

Tiffany Park Ct., 9114-William S. and Carol L. Kieffer to Zemichael A. Teklehaimanot and Teklu G. Yihidego, $418,000.

Winding Hollow Way, 8831-Steven J. Johnson to Anshu Bhattarai, $455,000.

Fairfax City

These sales data were recorded by the City of Fairfax Real Estate Assessment Office.

Cornell Rd., 3534-Betty Jane Donaldson to Brian J. and Kelly L. Singleton, $370,000.

Hallman St., 4015-Justin K. and Amy W. Pearson to Anthony I. and Justine S. Yi, $560,000.

Main St., 10570, No. 522-Daeshig Kim and Young Ran Eum to Kevin Charles and Julianna Foley, $229,000.

Ranger Rd., 10317-Gino A. and Paula M. Ruta to Daniel John and Sara Elizabeth Peterson, $630,000.

School St., 10601-Geoffrey John Guska and Audrey Yap to Daniel Sangkun Chang and Robin Soyoung Lee, $735,000.

Springmann Dr., 10615-Serwah Safo and Derrick C. Heard to Jamie and Tanya Phillip, $579,000.

West Dr., 10723, No. 202-MRD Corp. to Nancy Abdel Moustafa, $210,000.

Falls Church

