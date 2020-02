Fort Hunt Rd., 7117-Tiffany Payne and James A. Merklinger to George and Louis Poulson, $590,000.

10th St., 6623, No. B1-Laurel Ann Eierman to Benyam Hagos, $213,000.

ALEXANDRIA-FRANCONIA AREA

Ashleigh Manor Ct., 7011-William Isara and Carol Naguit Thurasavin to Wesam Khalife, $527,000.

Ballycastle Cir., 5181-Rubens C. Pessanha Filho and Andrea Aureliano Martins to Rafael A. and Deyanara Whispell, $523,000.

Brookland Rd., 5500-Mohammed Bakalla and Amenah Abdulaziz A. Mazi to Rachel Marie Hicks, $750,000.

Clapton Ct., 5941-MS Walhaven Corp. to Michael Thomas and Honour Naryka Fleming, $702,188.

Ellingham Cir., 6974, No. 77-Paeng Keophakhoun and Kailey P. Soundara to Sarah Rose Looney and Edwin A. Hernandez, $341,000.

Greenleigh Lane, 6633-Nicholas Scott Mote to Andrea Louise Lemon, $485,000.

Heatherwood Ct., 5939-Luis Edgardo Gutierrez to Amanuel Tadesse and Olivia Jacquot, $465,000.

Javins Dr., 4018-Deira Mayhew and John Carvajal to Jhony H. and Ariel Gonzales Rojas, $440,000.

Maplefield Pl., 5510-Hong Kim and Emily C. Kaing to Eric Nozaki and Patty Healan Decarli, $475,000.

Old Carriage Trail, 7905-Suzanne R. Larson to Jessica L. Holmes, $395,000.

Rose Hill Dr., 6113-N&S Del Cid Investments Corp. to Michael Jongchanan, $530,000.

Sharon Chapel Rd., 3205-Suntrust Bank to Mark C. Agnew, $475,000.

Thomas Grant Dr., 7368-Beazer Homes Corp. to Shannon E. Berryman, $624,454.

Tipton Lane, 4610-Steven Robert Howell and Patricia Rose Webbs to John Jacob and Katherine Claire Giesen, $535,000.

Victoria Dr., 6920, No. F-Steven Michael and Jennifer Young Sheen Puryear to Catharine Kastner, $257,000.

Wescott Hills Way, 5984-S. Marilou Felder to Chepiernael Cruz Rodriguez and Alexandra Victoria Winters, $545,000.

Woodside Rd., 3510-Charlotte A. Georgerian to Carl D. Gordon, $880,000.

ANNANDALE AREA

Adams Park Ct., 7487-Michelle M. Fleitz to Jonathan Stern, $435,000.

Annandale Rd., 3904-Marsha E. Brayden and Edwin L. Turner Jr. to Christopher J. and Darlene S. Almont, $674,900.

Bradley Cir., 7023-Timothy B. and Mary S. O’Day to Angela Louise and Jesse Lucas Devlin Whitworth, $513,000.

Championship Dr., 4036-Kathleen L. Cerveny to Andrew M. Dollar, $490,000.

Crest Dr., 3605-Xiaochen Du and Yutao Zhong to Thuy Lieu Thi and Tiep Thanh Tran, $730,000.

Glen Hollow Ct., 7262, No. 3-Janet Park to Peter M. Padovani, $375,000.

King Solomon Dr., 4915-Dennis E. Pryba II and estate of Ronald Sperling to Edmea F. Cettina, $500,000.

Parkman Ct., 4735-Parisa E. and Amine Eddine El Hamid to Gorka Amian, $330,000.

Tobin Rd., 8314, No. 33-Dana Zein Corp. to Ryan K. Herzog, $292,000.

Woodburn Village Dr., 3302, No. 32-Ram Kumar and Jaswant Kashyap to Jennifer Gonzalez, $250,000.

BAILEYS CROSSROADS AREA

Glenmore Dr., 3336-Patrick Earle and Courtney Cleaves Brady to Kara Lynn Nielsen, $641,000.

Leesburg Pike., 6145, No. 401-Pan X. Hung to Netsanet M. Nigatu, $188,000.

Seminary Rd., 5505, No. 305N-Jennifer Zhenwan Xu to Ruth and Almaz Yehdego, $366,000.

BURKE AREA

Candleberry Ct., 9423-BGRS Relocation Inc. to Heather and Eugene Reynolds Null, $444,900.

Fathom Ct., 7301-Paul D. and Teresa P. Nelson to Alicain Suzanne Carlson and Brandon Michael Graver, $679,900.

Lighthouse Lane, 5446-James R. and Leah B. Lewis to Samantha Gibson, $429,900.

Old Landing Way, 6130-John D. and Teresa G. Walton to Santiago Guerrero Guerrero and Claudia Ximena Velasco, $344,900.

Shana Pl., 5801-John Ochieng and Dorothy Kilei to Arshad Ali, $473,600.

William Kirk Lane, 9428-Mark Guidry to Marco Valencia and Carla Gongora Robles, $450,000.

CENTREVILLE AREA

Algretus Dr., 14710-Eva M. Lindsey to Sun H. and Won K. Park, $425,000.

Battery Ridge Lane, 14534-Dae Seop and Sung Ok Lee to Ibrahim Abdullah Altuwayjiri, $400,000.

Cub Run Park Dr., 14924-David H. and Teresa M. Dewolf to Brian Arnold and Jennifer Nguyen An, $962,500.

Grobie Pond Lane, 14706-Woo Sung Lee to David B. Kim, $412,000.

Kamputa Dr., 15106-John Keith and Courtney Beth Honig to Michael Henry Bulas, $485,000.

Lord Sudley Dr., 16759-Stanley Martin Companies Corp. to Herbert Y., Tyler, Beatrice C. and Thaddeus Y. Ohta, $1.07 million.

Netherton St., 6080-Dmcshea Corp. to Rajendra Panthi and Indu Acharya, $315,000.

Poplar Valley Ct., 5326-Vinh Dinh Tram and Vanthi to Michael H. and Jennifer Min, $785,000.

Rosy Lane, 14304, No. 12-Melvin R. and Virginia Slusher to Diego Valderrama and Johanna F. Gaviria, $236,500.

Woven Willow Lane, 14280B-Mais Al Mahamid to William U. Choi, $400,000.

CHANTILLY AREA

Dawn Valley Ct., 4135-Jennifer M. Lam to Amarjit S. and Davinderjit Kaur Narula, $340,000.

Lightfoot St., 3810, No. 309-Rajinder Lal and Subhash Vij to Dan Hong Shi, $274,000.

Placid Lake Ct., 4127-Melchizedek A. Shabelski to Terence Q. Truong, $225,000.

CLIFTON AREA

Cobble Lane, 13032-Shelly L. Young to Angela B. Szala, $550,000.

White Dove Lane, 5661-White Tree Properties Corp. to Farzan Khabbazi Beyrami, $335,000.

FAIRFAX CITY AREA

Allenby Rd., 4810-Raymond F. and Richard K. Cummings to Richer Tito Cadima and Cyntia Morales, $476,000.

Ashcroft Way, 10412-Thomas D. and Valerie A. Criman to Michael L. and Chelsea P. Fiorese, $700,000.

Beacon Grove Cir., 4465A-Cynthia F. Gamboa to Wilvia Espinoza, $397,500.

Burning Bush Ct., 3979-James and Bonnie Gaidry to Imran Muzaffar Hashmi and Hina Waheed, $507,000.

Cavalier Landing Ct., 11636A-David J. Cecchino to Brittany K. Moon, $353,518.

Colbert Ct., 9385-Gregory and Maria Hain to Roger and Thu Wong, $800,000.

Englishwood Lane, 13123-Efstratios and Elias Oktay to Zhan Hong Wang and Rui Bin Han, $470,000.

Fairfield House Dr., 12201, No. 611A-Eric Wilson to Brenda Delgado and Alvin Argueta Sol, $359,000.

Fort Buffalo Cir., 12238-Steven Linane to Elizabeth Ann Nahas, $290,000.

Greenway Ct., 12104, No. 220-Debjani Sarkar to Cody and Caroline Rich, $331,000.

Hampton Forest Way, 5402-Wolmi Greene to Ronnie Parks, $599,900.

Jennifer Dr., 5336-Matthew David Jeffers to Lawrence D. and Vicki L. Doff, $505,000.

Lisa Marie Ct., 12019-Richard W. and Nora W. Lo to Robert Maximilian and Kendra Battaglia Lubarsky, $565,000.

Majestic Lane, 4408-Richard M. and Sharon H. Lloyd to Charles A. and Anne C. Morris, $497,500.

Millstone Way, 4309-Travis and Lina Beardall to Lisa B. and Megan E. Lutz, $593,000.

Ox Rd., 5103-Timothy J. Delaney to Jeoung Ho and Mi Young An, $503,000.

Penderview Terr., 12157, No. 806-Kendra Kelly Poshek and Kendra Leigh Kelly to Maria Elena Nadal and Arnaldo Rafael Laracuente, $235,000.

Pine Tree Dr., 11645-Kriston M. and Kim Breisacher Kenific to Paul P. and Jill E. Salasznyk, $1.85 million.

Prince William Dr., 3610-Edwin L. and Ilse M. Bornemann to Meara Androphy, $685,000.

Quiet Hollow Ct., 12339-Thomas P. and Caroline G. Kelley to Binesh Gyawali and Tripti Dhakal, $490,000.

Rockaway Lane, 11807-Jason B. White to Ryan Asper, $420,001.

Southern Elm Ct., 3040-Eli N. Valentin Jr. and Nicole C. Digrazia to Andrew and Chloe Welbaum, $542,000.

Sudley Ford Ct., 3708-Caroline D. Phan to Wade and Valerie Vander Molen, $300,000.

Tracie Ann Ct., 10306-Jeonghwan Cho and Kum Hee Jang to Tony Tuan Vinh and Patricia Phuong Ngoc Phan, $555,000.

Westbrook Mill Lane, 11338, No. 304-Richard Taylor Sibly to Duksun and Changkyung Kim, $339,900.

Yellow Brick Rd., 12211-Jeffrey J. and Ursula Moore to Ricardo Benjamin Sancarranco Jr., $510,000.

FAIRFAX STATION AREA

Knotty Pine Lane, 8308-Daryl E. and Saskia M. Goods to Yogesh, Harsha and Chirag Yogesh Bhatt, $785,000.

Silverleaf Dr., 11213-Theodore J. and Margaret M. Muelhaupt to Brian E. and Angela M. Meekins, $800,000.

FALLS CHURCH AREA

Annandale Rd., 2848, No. 124-Jonald F. Aguila to Radhakrishna and Gayathri Gunupati, $157,000.

Beechwood Lane, 2996-Sleepy Hollow JV Corp. to Ponti S. Andrews, $973,908.

Cofer Rd., 3123-Lynda A. Dattilio and Krista D. Cato to Ellen Elizabeth Palmer and Cullen Randolph Brown, $577,700.

Holloway Rd., 3136-Travis Alexander Luke to Sean A. Swarthout, $590,000.

Marc Dr., 7332-Norma E. Tomas to Da Thao Pham Nguyen, $551,000.

Nicosh Cir., 3021, No. 1408-Li Sui Dahnke to Jason Berman, $395,000.

Random Rd., 2908-Ahmad and Parvin Ellini to Ashraf G. Khatmi, $440,000.

Windsor Dr., 2845, No. 102-Nelson and Benjamin D. Umana Aguilero to Hiro K. and Yasmeen H. Vazirani, $237,000.

FALLS CHURCH-PIMMIT AREA

Anderson Rd., 1746-John Oren Bumgarner to Manuel Garcia and Judy F. Shen, $529,000.

Falls Reach Dr., 7011, No. 412-Christina Grace Fox to Suraj Sareen and Saloni Sehgal, $497,600.

Holywell Lane, 7201-John T. Gilmer to Young Hwa Seok and Ji Yong Shin, $1.14 million.

Marshall Heights Ct., 7728-Paul W. and Kay B. Brooks to Oytun Palas and Aygyun Gyul, $642,500.

Pimmit Dr., 2017-Lyazzat Gibbons to Sousan Kunaish, $590,000.

Trevino Lane, 7707-Elizabeth M. Weaver and Charles F. Anderson to Katharine L. Chase, $506,500.

FORT HUNT AREA

Cedar Dale Lane, 1139-Claudia Creo to Matthew J. and Christy A. Ledridge, $849,000.

Ingemar Ct., 1805-John Lohan and Michelle M. McNellis to Sarah and Kyle Wethey, $625,000.

Woodcliff Dr., 1114-James A. and Kathleen R. Labarre to Cynthia and Hunter Beckham, $765,000.

GREAT FALLS AREA

Challedon Rd., 1022-John and Deborah Worden to Jared Preston Reardon and Stephanie C. Wu, $899,000.

Monticello Ct., 10865-Jennifer F. Ward and Gabricia Condor to Dominique Hatcher, $720,000.

HERNDON AREA

Air and Space Museum Pkwy., 13596-U.S. Home Corp. Inc. to Toan Thanh Le, Hoai Anh Nguyen and Thu Huong Nguyen, $658,000.

Artic Quill Rd., 1116-Curtis T. and Lucilla C. Collymore to Luis and Santos Arevalo De Funes, $529,000.

Bandy Run Rd., 1140-Mariah C. and James A. Doolittle to Amanda Yeh and James Harry Tokmenko, $662,500.

Center St., 611, No. 104-Kevin Baker to Khadijeh Mustafa Zabadneh, $212,000.

Corn Crib Ct., 2431-Stephen and Megan B. Tucker to Paul Ryan Daniel, $442,000.

Fantasia Dr., 12827-Charles Pruett and Julie Manning to James Matthew and Laura Adele Kennedy, $513,500.

Florida Ave., 563, No. 201-David J. Buchinski Jr. to Felipe Bucalo, $252,500.

Gibson Oaks Dr., 2806-Chang and Li Ching Pai to Hemachander Bharathi and Lakshmipriya Palaniraj, $900,000.

Herndon Woods Ct., 514-Rooh A. Khokhar to Abdul Mazid and Ruksana Yesmin, $408,000.

Keisler Ct., 13362-Robert D. and Patricia H. Baney to Mahlet A. Hailesellassie, $465,000.

Marcey Creek Rd., 13061-Preethi Boreda to Swathi Kondareddy and Kiran Kumar Reddy Vonteddu, $323,000.

New Banner Lane, 2620-Kathleen S. Lafond to Courtney James and Lucy J. Martin, $607,000.

Reneau Way, 419-Kuldeep Sawant and Purbita Banerjee to Min Yii Julie Wang, $325,000.

Saylers Creek Lane, 12602-Ronald Johnson to Robert Taylor Campbell, $495,000.

Stone Heather Ct., 3315-Jane K. Agule to Shannon A. Parong, $404,000.

HUNTINGTON AREA

Bangor Dr., 6010-Aaron M. and Katherine Sobel to Tristan G. Felchlin, $510,000.

Elmwood Dr., 3211-Mirsad and Alisa Obradovac to Javier Espinoza, $335,000.

Huntington Ave., 2059, No. 1215-Richard and Eileen Walther to Amanda C. Davis, $257,900.

Monticello Rd., 5919-Lauren Elizabeth Buchanan to Johannes Gijsbertus Van Der Winkel, $530,000.

HYBLA VALLEY AREA

Grey Goose Way, 7613-Robert H. and Ginoris E. Garrison to Simon Gorton, $510,000.

Milway Dr., 7522-Michael Wade and Patricia Ann Gill to Kevin Mulalley, $720,000.

LINCOLNIA AREA

Barcroft Lane, 3864-Hantek Investments Corp. to Kevin R. and Jean L. Schutt, $915,000.

Bren Mar Dr., 6224-Raymond R. and Janice J. Tremblay to Stephan A. and Shannon Varga, $595,000.

Conrad Rd., 4107-Larry Scott Carter to Charles Alexander Baskervill and Marissa Rose Lorenzetti, $535,000.

Grafton St., 4912-Hal L. and Janice M. Young to Ngoc Tuan Nguyen and Loan Khanh Thi Huynh, $465,000.

Overlook Dr., 6464-Jonathan E. and Patricia G. Huenemann to Brian C. Conn and Evgenia Madorsky, $950,000.

LORTON AREA

Birch Crest Way, 9202-Ibrahim L. and Lotfi Geriesh to Gregory Wayne and Gwendolyn Sue Outland, $798,999.

Cardinal Forest Lane, 9258, No. 201-Marla McDowell to Steven and Jihyun Lee, $264,000.

Corder Lane, 6840-Ida C. and David Lopez to Stacey Platte and Joshua Hodges, $730,000.

Gunston Commons Way, 8224-Wesley R. and Brenda E. Moy to Meana Tahmas and Madeena Tahmas Hashmat, $495,000.

Kenosha Ct., 8651-Neal R. White and Mary V. Johnson to Andrey Zudin, $330,000.

Old Pohick Way, 7353-Yvonne R. Staton to Lee and Zelda Batts, $370,000.

Power House Rd., 9157-Van Metre Homes at Liberty Corp. to Wasim W. and Lamiae Boudiab Soomro, $581,000.

Saint Delores Dr., 7890-McShay at Royal Ridge Corp. to Dana A. and Patricia Norton, $613,460.

Silverview Dr., 8489-All Star Investments Corp. to Victor and Sydney Ibanez, $667,500.

Whitehaven Ct., 8407-Abdul and Husnia Khalique to Zohreh Ashkevar Kiaie, $600,000.

MCLEAN AREA

Brook Rd., 8816-John S. Banks to Kuan Yao and Lin Zhuang, $1.52 million.

Chowning Pl., 6352-Francis Eugene Purcell Jr. and estate of Carol B. Purcell to Eric R. Donnelly and Lauren Elizabeth Sroka, $1.21 million.

Elm St., 6909-Charles H. and Lorene M. Kimzey to Carlos Eduardo and Sally Louise Soltero, $850,000.

Fleetwood Rd., 6900, No. 205-Signet Residential Corp. to Roger Dale and Rita Lynne Carlile, $1.66 million.

Greensboro Dr., 8360, No. 1009-Akbar Nazary to Ulla Maija Lifflander, $342,000.

Kirby Rd., 1864-SSB Homes Corp. to Karl Johan Brandal, $1.55 million.

Mcfall Pl., 6842-Robert P. Flick and Loraine A. Boyle to John Heberle and Yuwen Dai, $780,000.

Provincial Dr., 7661, No. 213-Thomas Patrick and Marguerite N. O’Brien to Fred M. and Elisabeth Renee Norrell, $324,000.

Spring Gate Dr., 1530, No. 9205-Sami B. Elhassani to Jun Wang and Sean X. Mao, $450,000.

Towne Lane Rd., 6741-Eric B. Beck and Jennifer J. Cho to Alexandra J. Jones, $795,000.

Westwind Way, 1753-Jianxiong Yao to Gladys Edith Herrera, $322,000.

MOUNT VERNON AREA

Brockham Dr., 8351-Warren E. and Sandra A. Owens to Andre Lavon Revell II, $302,000.

Diablo Ct., 8451-Ellen M. and Valdred D. Brown to Bertrand B. Ngalieu, $340,000.

Old Mansion Rd., 9316-Ronald E. Narmi to Jeffrey Brabant and Kathleen Hazlett, $850,000.

Roxbury Lane, 3740-Hubert E. Dean to Blanca O. Diaz Portillo, $345,000.

Village Square Dr., 8690-Alejandro Montoya Acosta and Wendy V. Alegria to Edwin Velez Cruz, $230,000.

NORTH SPRINGFIELD AREA

Anders Terr., 6744-Haiyan Shi to David Thanh Binh Cao, Christine Wu and Chuch Thanh Tu Cao, $630,000.

Ives Pl., 5408-Chien Tang and Lien Dao to Petros and Hariklia Prionas, $450,000.

Mitcham Ct., 5545-Tuan V. and Ann Gunn Le to Caitlyn Marie Light and Edward Joseph Beall, $415,000.

OAKTON AREA

Blake Lane, 9926-Terri Miller and Elijah Barrett Prettyman to Stephen John P. and Carrie M. Reasonover, $855,000.

Red Granite Terr., 10433-Houzzbuyer Corp. to Karla Toledo Boldi and Bruno Outa Gasperini, $498,000.

RESTON AREA

Barrel Cooper Ct., 11968-Scott Menard to James Patrick Mulvihill and Madeleine Giovanna Waller, $355,000.

Cabots Point Lane, 2133-Linda W. Jones to Alan R. Manstof and Andrea R. Calem, $974,900.

Charlestown Lane, 2503-Russell A. and Ellen Rands to Amanda and Jared Zurn, $635,000.

Cocquina Dr., 2274-PSF Properties Corp. to Willa Rose Suter, $415,000.

Escalante Ct., 11926-Aaron C. and Ashley H. Lewis to Robert and Hilary Mitchell, $439,900.

Glade Dr., 11109-Alexander James Hoskins to Trevor and Miah Stutts, $905,000.

Harvest Green Ct., 1606-Erica Eriksdotter and Casey Collings to Nicole Marini and Christopher Nagle Olmstead, $393,999.

Market St., 11990, No. 1118-Rajan S. and Nalini R. Iyer to Julie Yang and Fred Kim, $385,000.

Market St., 12000, No. 415-Cameron Joanna and Jeffrey W. Morency to Reazan M. Jaff, $380,000.

Northgate Sq., 1425, No. 22B-Jonathon M. Hall to Christina Deacetis, $249,000.

Springwood Dr., 2214, No. 204-Tracey Anne Shea to Adam Abdelsalam and Yusra Islam, $276,500.

Sundance Dr., 1713-Beatriz and Francisco Mesar to Daniela Christina and Brandon Fagel, $388,000.

Taliesin Pl., 12009, No. 12-Walter K. and Liza Wright Renner to Arun K. and Sonia Gupta, $340,000.

Washington Plaza W., 11469-Michael S. Richardson and Bonnie A. Klugh to Kristin Vdorick and Alexander Gowers, $560,000.

Winterport Cluster, 1915-Steven G. Wax and Maura McKnight to Benjamin Declue, $549,500.

SEVEN CORNERS AREA

Cavalier Corridor, 6359-Gene D. Robinson III and Louise A. Juergens to Michael Harrell and Susan Tull O’Reilly, $655,000.

Manchester St. S., 3100, No. 708-Ercilia L. Troche to Reshma and Mehul Desai, $184,500.

SPRINGFIELD AREA

Bird Dog Ct., 7115-Ronald L. and Pamela J. Hawthorne to Philip and Christina Davin Smith, $645,000.

Cedar Falls Ct., 8406-Hillary L. Dussia to William and Marlena Ewald, $338,000.

Donegal Lane, 7917-Jonathan J. and Lora E. Peppard to Phillip Joseph Giampapa and Kaitlin Elizabeth Bigger, $685,000.

Golden Sunset Lane, 9073-Janet Marie Gunther to Michael J. Wajda, $558,502.

Inverness Dr., 6831-Susan E. Hoffman Hergenrather and estate of Elizabeth June Hoffman to Gregory G. Yost, $360,000.

Loretto St., 6005-Mary Anna Edmonds to Kamal B. Singh and Rekha Thapa, $470,500.

Monticello Blvd., 7321-Brian N. Renzella to Jody Patrick and Ruth Jean Miller, $419,900.

Rivermont Ct., 8002-Michael J. and Kristine E. Minton to Scott R. and Amy T. Keslar, $600,000.

Sontag Way, 7157-Josephine Rana Yavari to Austin Taylor and Marlena Mansfield, $531,000.

Steeple Chase Ct., 8032-Daniel Joseph Greene to Clive H. and Rita M. Smith, $345,000.

Tanager St., 7223-Tacy Holliday and Jennifer Lynn Randolph to Edward Dwaine and Rezika Velica Jefferson, $475,000.

Vogels Way, 7566-Anthony W. and Vanessa J. Genatempo to Eric William and Lee Ann Kelley, $621,501.

VIENNA AREA

Bellforest Ct., 2710, No. 405-Stephen Park to Tania W. Hanna and Christopher T. Long, $489,990.

Capo Ct., 8509-Mike Linda and Nahid Khazenie to Veer V. and Purnima Bhartiya, $1.08 million.

Dale Ct. SE, 906-Robert Schaefer and Tandy Gustin to Xiaoya Sun, $700,000.

Gallows Rd., 2726, No. 804-Cason and Erin Romano to Peter Stephen Zatezalo and Shriya Adhikary, $420,000.

Liberty Tree Lane, 9500-David and Allison Kreps to Ryan Seunghun and Desilda Kim, $787,500.

Madrillon Oaks Ct., 8195-Marjorie Polk to Mark Price and Katherine Henderson, $1.15 million.

Northern Neck Dr., 1556, No. 102-Megan Gumpf to Eduardo Arturo Villavicencio, $463,800.

Podium Dr., 9607-Jeffrey McCartney to Ajo and Jennifer S. Abraham, $670,000.

Savannah Crossing Ct., 9609-Richard A. and Mary Lee Montfort to Elizabeth M. Shoemaker and Richard Yhip, $1.15 million.

Tyson Oaks Cir., 7906-Teresa Butron and Lourdes Perea to Yaran Sun, $562,000.

Wexford Dr., 9081-Hilario P. Silverio to Dawa and Yogesh Sherpa, $780,000.

WEST SPRINGFIELD AREA

Bardu Ave., 6134-Stephan E. Moretti to Harumi Sanchez Yoza, $485,000.

Earthstar Ct., 6830-James P. and Carol J. Cartwright to Angela Milas and Miguel Hernandez, $540,000.

Jillspring Ct., 7239-Waled A. Pacha and Hussna Chenzaie to Marybeth King, $260,000.

Rolling Woods Ct., 7871, No. 1201-Linda B.R. Mills to Thomas N. Stepka, $465,000.

Shaundale Dr., 6372-Jason R. and Kristine V. Freels to Grant and Rebecca Reeves, $429,900.

Fairfax City

Adams Ct., 3202-Linda M. Trochim to Marc N. Wilson and Brittany C. Davis, $465,000.

Byrd Dr., 10909-William J. and Virginia B. Foster to Donald and Leann Parente, $415,000.

Glendale Way, 4085-Andrew C. and Meghan W. Vecera to Jeremy Jones, $685,000.

Poplar St., 4021-Carmen Bere to Justin Kyle and Amy W. Pearson, $741,000.

Rust Hill Pl., 3924-Kevin P. and Kylie M. Starace to Robert Allan and Catherine Stalzer, $827,000.

Falls Church

Broad St. W., 409-John Garbak and estate of Ann Garbak to Harrison T. and Claire Marie Russell, $389,100.

Douglass Ave., 204-William B. and Robin B. Fetsch to Abdul S. and Mohammad S. Mukati, $695,000.

Railroad Ave., 1000-Veronica E. and Sharon V. Chase to David Popelier and Andrea Muchinsky, $510,000.