Cornell Dr., 6605-Derek M. and Sherri L. Oliver to Alan Watson, $555,000.

Marthas Rd., 1921-David S. Keir to Shira Michelle Helstrom, $675,000.

Wakefield Dr., 6641, No. 705-Lisa M. Zajack and Donna J. Horsman to Hamed Mohmand, $127,000.

ALEXANDRIA-FRANCONIA AREA

Admiralty Ct., 5302-Timothy A. Eichholz and estate of James Christopher Eichholz to Ryan T. and Elizabeth Y. Nguyen, $392,000.

Ashleigh Manor Ct., 7055-N. Khan and Jainti Pramanik to Ravine Mangala and Ali Kassam, $510,000.

Belvale Dr., 7796-Piney Run Elm Investments Corp. to Patrick K. and Paula M. Batt, $762,982.

Buxton Ct., 5341-Kimberly Earley to June A. Hutchison, $502,000.

Crocus Ct., 6029-Yun Lee to Bonawyn Eison, $484,900.

Dunsmore Rd., 5402-Michael A. Alvarado to Kathryn and Michael McVay, $495,900.

Em St., 6320-James H. King to Mark A. Kufka, $430,000.

Franconia Station Lane, 6155-Maichi Dang to Jarad Keith and Caroline Navin Stout, $549,000.

Heritage Hill Dr., 5743-Alexander J. Garcia to Katelyn and Patrick F. Randolph, $445,000.

John Roccato Ct., 6003-Michael Aschenaki and Azeb Abera to Trung H. and Giang Thi Huong Chau, $627,000.

Mary Caroline Cir., 6921, No. L-Michelle N. Hudgins to Jan R. Carreon Sia, $277,500.

Olivet Dr., 6136-Van Metre Homes at Crest of Alexandria to Katherine A. Trombley, $872,005.

Terrapin Pl., 5995-C-Swathi Ramesh to Mark Brundage, $345,000.

Thomas Grant Dr., 7370-Beazer Homes Corp. to Fortuna Gyeltsen, $636,401.

Tower Hill Cir., 5676-Robert and Zahari Clark to Frederick D. and Shawanna L. Johnson, $833,000.

Walkers Croft Way, 6262-Christopher D. and Rachel L. Ryan to Emma Swaney and Jacob Waschko, $479,900.

Wigmore Lane, 6109, No. M-Christopher A. Hardin to Evelyn L. Prince, $327,000.

Worsley Way, 7251-Jayakrishnan Rajandra Prasad and Aswathy Balan to Workneh Wagayehou, $489,999.

ANNANDALE AREA

Arlen St., 7624-Andrew DeGrandpre and Erin K. Sansone to My Hanh Thi Son, Vinh Sa Thach and Ngoc Phuoc Son, $560,000.

Briarwood Ct. N., 4415, No. 13-Tae W. Kim to James Suh, $177,000.

Chanel Rd., 3800-Christine Julia Nugent and Jean Ann Cavanaugh to Thomas Puppi and Rebecca Ryan Shapalis, $720,000.

Druid Lane, 3604-Peter M. and Carla J. Padovani to Louis A. and Kelsea F. McCracken, $715,000.

Glen Hollow Ct., 7264, No. 3-Amanda Jo Kenny to Ryan Satherlie, $350,000.

Lafayette Forest Dr., 7707, No. 21-Edward Crowley to Sung Eun Kim, $280,000.

Merlin Way, 3713-Michael V. and Marybeth Piccinino to Eli N. Valentin and Nicole Digrazia, $749,000.

Ridge Rd., 3809-Danny N. and Celie L. Griffith to Karen Yesica Montoya Guerrero, Miguel Urso Labrin Vargas and Teresa Vargas De Labrin, $440,000.

Tobin Rd., 8510-Eric A. Lundberg and Noelle Montano to Dennis M. and Jeanne E. Veraska, $949,500.

Woodburn Village Dr., 3320, No. 24-Thang Hang T. Nguyen to Jason Sung Kul Choi, $222,000.

BAILEYS CROSSROADS AREA

George Mason Dr. S., 3701, No. 1808N-Mahmood Bahraini and Khin Thet Maw to Kambiz Jahangiri and Touria Baskali, $160,000.

Kaywood Dr., 3323-Tim Do to Salvador Gutarra Juarez and Aurora Mariela Gutarra, $619,900.

Madison Overlook Ct., 6030-Anil Sezer and Safae Chouraichi to Ashwin, Ashok K. and Nisha A. Goyal, $519,000.

Seminary Rd., 5565, No. 303-Brendan Peterson to Irene Andrea Suarez, $240,500.

BURKE AREA

Arrit Ct., 5127-Alfredo J. and Libni Ortiz to Harold J. Wiltse and Mary K. Kreps, $360,000.

Chelmsford Ct., 5659-Barbara K. Couch to Marvin Gordillo, $420,000.

Fenestra Ct., 6338-George O. and Beth Wolicki Moran to Yasemin Palta, $275,000.

Lincolnwood Dr., 9634-Cathleen Schmidt Gormley to Mary G. Nolan, $542,500.

Poindexter Ct., 9683-Jerome Roland and Deborah A. Schultz to Robyn N. Santee, $420,000.

Windward Dr., 6144-Sharon Irwin and Kevin Bickmore to Isabel and Tom Bocanelli, $485,000.

CENTREVILLE AREA

Audrey Dr., 5201-Thao Duc and Nguyen Kim Dang to Kevin Thanh Dat and Nga Thi Do, $715,000.

Betsy Ross Lane, 14013-Barbara A. Sailhamer and Brian J. Helliwell to Sabih Ul Islam and Shaheen Firasat Sabih, $406,500.

Cedar Loch Ct., 6820-Andrew Kenyon Shumate and Ashley Lynn Lozano to Mucahit Sezgin, $445,000.

Darkwood Cir., 14142-Houzzbuyer Corp. to Eric K. Chan, $408,000.

Grobie Pond Lane, 14725-Adnan and Zehra Tekcan to Jonathan Allan Russell and Brittany Lyn Ledet Crow, $355,000.

Lady Adelaide Ct., 6837-NVR Inc. to Tarek and Chuhong Lahlou, $1.26 million.

Mackenzie St., 5715-Carmen S. Woodward to Anthony G. Iannarelli and Jennifer Sims, $585,000.

Netherton St., 6086-Pamela J. O’Neill to Tierra Campbell, $267,500.

Rock Forest Ct., 5855-John R. and Joyce S. Tufano to Ki Yon Kuk and Mi Sun Chong, $356,000.

Stargazer Terr., 13520-Glebe Property Corp. to Melissa Jessica Roth, $490,000.

Village Fountain Pl., 5085-Mohammed and Glenda Badi to Christopher D. and Chihiro T. Natividad, $474,900.

CHANTILLY AREA

Autumn Vale Ct., 13752-Willian Alvarez and Cesar A. Lopez to Rafael Reyes and Martha S. Adriano Huerta, $335,000.

Edge Rock Dr., 4901-Michael G. and Patricia P. Laing to Elisha and Mandy Leblanc, $750,000.

Lightfoot St., 3850, No. 254-Jawaid Latif and Nabila Nafeez to Donnie L. and Elisabeth B. Turner, $275,000.

Sauterne Ct., 4227-William R. and Katrina M.B. Djelhi Yahot to Qing Feng, $275,000.

CLIFTON AREA

Covey Lane, 13502-Rosalind Steere to Xiaowei Han, $432,000.

Orchard Dr., 13527-Richard Salvatore Greco to Steven Joseph Dregits, $255,000.

Wildflower Lane, 13601-Mital A. Gandhi to Dong N. Le, Hoai Thuong D. and Thanh Loan T. Pham, $385,000.

FAIRFAX CITY AREA

Andes Dr., 4422-Nathan S. Epley and Margaret T. Harrelson to Christopher Lee and Erica Ann Shoemaker, $495,000.

Ashvale Dr., 13146-Roger G. and Pauline R. Weger to Lawrence M. and Laura G. Liff, $960,000.

Billingham St., 4514-Jee Eun Kim to Jae Pil and Jae Ran Ahn, $620,000.

Cabot Ridge Ct., 5403-Carol A. and Johnel Bracey to Brian A. Hawkins and Mariel A. Garcia, $425,000.

Cedar Lakes Dr., 12420-Scott W. Downing to Prit B. Pancholi and Keyuri Joshi, $500,000.

Dogwood Hills Lane, 12800-Stephen L. Perlman and Jo Anne Nakagawa to Sathishkumar Deivasigamani and Sumathi Palanisamy, $575,000.

Espana Ct., 2915-David C. and Linnett Alicia Rieger to Jared and Lilibet Elling, $329,264.

Fairfield House Dr., 12209, No. 511A-Dawn A. Matthews to Cesar Filipe Souza and Melissa Irma Becker, $370,000.

Fort Buffalo Cir., 12287-Elizabeth J. Snyder to Hossay Karim, $285,000.

Golf Ridge Ct., 12023, No. 447-Faraz Ashraff to Jungjin and Jin Seok Chang, $281,000.

Greenwood Ct., 12105, No. 102-Audrey and Marion Kan to Stephen B. Hommowun, $299,000.

Harbor Town Ct., 3747-Lien T. Tran to Sriram Hariharan and Shilpa Karthikeyan, $875,000.

John Ayres Dr., 10634-Mary G. Nolan to Clifford Charles Jacobs Jr., $603,000.

Lavender Keep Cir., 12795-Dina L. Cancho to Craig L. and Fatma Streett, $715,000.

Log Ridge Dr., 11457-Spiros and Olga Fotelargias to Jeffery R. and Kimberly D. Barker, $482,000.

Majestic Lane, 4444-Susan H. Custis to Henry and Marianne Murad, $5.45 million.

Mohr Oak Ct., 3858-Ricardo A. Sabroso to Mohammed H. Bhuiyan and Ruma Atker, $475,000.

Park Vista Blvd., 11602-Carlos and Ana Sequeira to Russell Francis Orf, $665,000.

Penny Lane, 2944-Beth L. and Jeffrey J. Gombala to Andrew and Kimcuong Mahan, $770,000.

Prince William Dr., 3613-Anne Meister to Fanny M. Gonzalez Ramirez and Ricardo Limes Rodriguez, $780,000.

Red Admiral Way, 4657-Thulasi Kalahasti to Calvin Daeseong Kim, $396,000.

Sperrin Cir., 11508, No. 92-William and Deyanne Nesh to Jung Sup Kim and Christina Soh Yun Jung, $382,500.

Superior Sq., 4602-Aisha F. Bhatti to William Mayo, $325,000.

Tractor Lane, 5305-Mahmoud Shahsiah and Afsaneh Ghahramani to Duc and Binh My Truong, $732,500.

White Dr., 12500-Robert W. and Lori K. Love to James A. and Andrea G. Jones, $785,000.

FAIRFAX STATION AREA

Cathedral Forest Dr., 8317-Mark D. and Elizabeth S. Swansen to Jason and Karen Perry, $882,000.

Manor House Dr., 7825-Barbara A. Dean to Yong Woo Lee, Kyung Mee Lee and Juheon Seung, $730,000.

Thorn Bush Dr., 9796-Mark M. and Maria Supko to William W. and Carolyn F. Bivens, $1.5 million.

FALLS CHURCH AREA

Arthur Dr., 7201-MNC Corp. to Erik Lee Rosedahl and Colleen Patricia Hagan, $1.16 million.

Dover Lane, 2856, No. 103-Dennis G. Walker to Brenda Smonskey, $249,000.

Hughes Ct., 7301-Christopher J. and Audra E. Santucci to William Cullen and Vanessa Hughes, $789,000.

Marshall St., 2828-Nicholas G. Forte to Luke A. and Kelsey Victoria Hendrixson, $585,000.

Norfolk Lane, 3155-Carolyn J. Akers to Ryan David and Ashley Nacole Speck, $499,000.

Rogers Dr., 2905-Modesto E. and Erin L. Godinez to Kyle and Emily Bailey, $699,900.

Upside Ct., 3434-Tuyet Trinh and Joey Tien Nguyen to David Nathan and Kathryn Elizabeth Siders, $690,000.

Woodlawn Ave., 2825-Jo Marie Acosta to Khadija Sifelhak, $430,000.

FALLS CHURCH-PIMMIT AREA

Anderson Rd., 1915-William E. Bahre to Mark Christopher and Meghan Louise Sylvester, $850,000.

George C Marshall Dr., 2230, No. 1212-Cyrus Gerami and Saloumeh Ahmadi to Haitham Aljuboori, $360,000.

Marthas Lane, 7802-Shawn and Anne Donnelly to Lan Thi Tran, $915,000.

Pimmit Dr., 2121-Manoj and Apexa Kalath to Ghan Shyam Singh and Dipti Gujral, $865,000.

FORT BELVOIR AREA

Inlet Cove Dr., 6912-Jean M. Jones to Michael and Valli Moore, $551,500.

FORT HUNT AREA

Cyrus Pl., 8609-Kenneth J. and Christine M. Kopocis to Thomas W. Gross and Kristi B. Jamrisko, $600,000.

Northdown Rd., 7703-Bonnie R. and Robert L. Livingston to Gary and Catherine Anne Bachman, $1 million.

GREAT FALLS AREA

Air View Lane, 11610-H. Alexander and Jacqueline Geets Henry to Valarie Merrick and William Bradley Ney, $1.62 million.

Sunnybrook Dr., 9896-Behnam Pourbabai and Janet M. Meiburger to Michael Marinelli Jr. and Maila Droe, $800,000.

HERNDON AREA

Alan Shepard St., 3048-U.S. Home Corp. to Shigang Zhu and Jinyu Xie, $734,387.

Blue Holly Lane, 2935-Chong Mok and Hae Yon Choe to Islam R. Younis and Haya J. Shajaiah, $812,000.

Centre Park Cir., 12957, No. 301-Michael D. Frawley to Yuge Wang, $320,000.

Cypress Tree Pl., 1179-Nurzhan Abenov and Mukhabat Raziyeva to Mary Theresa Rhea and Jose Edwin Silva Jr., $425,000.

Farthingale Dr., 13015-Daria T. Bessom to Roberto Santos Marrero and Monika Hazi, $600,000.

Folkstone Dr., 12336-James E. Carroll to Cameron E. Brigham and Sizhe Jin, $744,888.

Gilman Lane, 11678-Motoo Konishi to Sabrina C. and Brian T. McMullen, $669,000.

Hertford St., 1004-Robert and Gloria Vigil to Anayanci Tamayo and Yamil Tamayo Hechavarria, $455,000.

Kettering Dr., 12811-Linda K. Crume to Christopher Romano, $555,000.

Marmion Dr., 1051-Stanley Martin Companies Corp. to Alice Meiou Liu and Rui Han, $1.3 million.

Park Ave., 916-House Buyers of America Inc. to Getahune Kunbi Bedada and Belayenesh Tufa Alemu, $350,000.

Rolling Plains Dr., 2452-Prashanth Mugalihalli Devaraj to Daniel Kim, $555,000.

Silverway Dr., 21-Herndon Neighborhoods Corp. to Kimberly Feldmann, $659,990.

Westlodge Ct., 12609-Michael T. and Vaughn L.V.W. Terpak to Nhan T. Nguyen, $479,900.

HUNTINGTON AREA

Biscayne Dr., 5736-Basdeo and Khemrajie Dwarka to Charbel C. Makhoul and Rita A. Douaihy, $448,000.

Elmwood Dr., 3906-Tommy R. Cox to Kristen Magalis, $399,000.

Jefferson Dr., 2709-Taylor R. and Emily S. Powell to Christine Searles, $508,000.

Mount Eagle Dr., 5901, No. 212-Michael R. Farabaugh to Vijaya Ramphal Lane, $252,000.

HYBLA VALLEY AREA

Brick Hearth Ct., 6509-Anneslee Lescovitz Jennewine to Matthew Coombs and Andrea Rodriguez Saravia, $390,000.

Snowpea Ct., 7512-L-Richard F. and Inma C. Dunston to Mondana Nicksolat, $238,000.

LINCOLNIA AREA

Beauregard St., 5105-John N. Eldridge to Cheri Mac, $477,500.

Cypress Point Rd., 6542-James Graham Leonard IV and Denise Heuze Castanares to Derek Tyler Hahn, $461,000.

Mayhunt Ct., 4627-Mohamed L. Abderrahmane to Danielle Tersaga, $533,000.

Sheldon Dr., 5514-Victorino and Dynorah Ledezma to Somsack Vongvirath, $463,000.

LORTON AREA

Blackfoot Ct., 8572-Juan C. and Lilian Lopez to Neil Moore and Katalin Klara Moore Bor, $335,000.

Cardinal Forest Lane, 9286, No. 302-David J. Keller to Jennine Marie Brown, $271,900.

Cranford Farm Cir., 7863-Debra Gardner and Dacosto H. Evans to Asghar and Sofia Afzali, $570,000.

Halley Ct., 8195, No. 302-Abu Issa Real Estate Holdings Corp. to Thomas J. Rowton, $265,000.

Mahoney Dr., 7612-Jose R. and Wilfredo Chopin to Wayne and Shambrica Christian, $487,000.

Potters Hill Cir., 9613-Eduardo Rodriguez to Milton Luna Rivera and Cristela Luna, $495,000.

Power House Rd., 9159-Van Metre Homes at Liberty Corp. to Mildred Carter, $578,000.

Saint Delores Dr., 7898-McShay at Royal Ridge Corp. to Sarah S. and Kevin W. O’Connor, $549,800.

Stovall Ct., 7810-Frank and Duncan Carter to Emily B. Reyna Segura, $371,000.

MCLEAN AREA

Agin Ct., 8020-Mark L. Neal and Edward P. Karlson to Bandesh R. and Heenaben Bandesh Patel, $920,000.

Claymore Ct., 6625-Erin K. McGann and Zayne R. Tweed to Jiao Z. Gu and Xiping Zhang, $1 million.

Elsinore Ave., 1314-Austin and Stephanie Bozarth to Stirling and Maria Van Winkle, $1.12 million.

Fleetwood Rd., 6900, No. 217-Signet Residential Corp. to Gabriel A. Battista, $1.48 million.

Greensboro Dr., 8370, No. 501-Ghobad and Minoo Sajjadi to Mamatha Sundaresh, $690,000.

Kurtz Rd., 1411-Robert S. and Laura C. Twining to Jennifer Elise and Ryan Michael White, $1.39 million.

Lincoln Way, 1541, No. 204A-Tanya Kelly Attal to Betul Ersoy and Atilla Ozdemir, $355,000.

McLean Dr., 6653-Sonya Y. and Thomas Leon Banks Jr. to Phong Phan and Wanyan Yu, $820,000.

Old Meadow Rd., 1808, No. 514-Heidi Ha to Leona R. Schuh, $350,000.

Rockingham St., 1933-Katharine S. Gunsalus to Emerson Free and Anne Kasper Bluhm, $3.21 million.

Spring Gate Dr., 1570, No. 7110-Yi Pygn and Jui Ling Hsu Fang to Whitney S. Bremang, $295,000.

Tremayne Pl., 7680, No. 302-Mary K. Doherty and John D. Putman to John Thomas Yarmas, $333,000.

Woodmoor Lane, 1603-Walnut Creek Homes Corp. to Salim Khoury and Myriam Ferzli, $1.74 million.

MOUNT VERNON AREA

Buckman Rd., 3505-Daniel Joseph and Kimberly Sue Anderson Gunia to An Do, $479,000.

Fernlake Ct., 8164-Noor Ullah to Sisopha M. May and Meng H. Kaing, $405,000.

Jackson Pl., 4324-William K. Lachance and Malia Gil De Rubio to Todd D. and Angela Marchese Mariano, $562,250.

Old Mill Rd., 4606-Cheryl N. and Thomas J. Cotterell to Ana Cifuentes Gonzalez and Myles Kanzer, $555,000.

Towne Manor Ct., 8516-Salena Askew to Deejin C. Macaraeg, $400,000.

Wagon Wheel Rd., 8410-James A. Talley to Warren Smith and Sanchita Sharma, $560,000.

NORTH SPRINGFIELD AREA

Derby Ct., 8411-Kenneth Earl and Jennifer D. Free to John L. Harrison III and Evelyn Monserrate Osorio, $617,000.

Lancashire Dr., 8519-Mark Ginise to Jonathan A. Rendon and Marcela A. Almeida, $505,000.

OAKTON AREA

Borge St., 3031, No. 207-Manjeshwar Pundalika Kamath to Harry and Mithila Elanko, $306,000.

Oakton Manor Ct., 2825-Timothy J. and Alison W. Kaczmarski to Matthew P. and Elizavetta Madeja, $680,000.

Saddle Crescent Cir., 11731-John J. and Elizabeth M. Gillooly to Shaofei Qin, $975,000.

RESTON AREA

Blue Smoke Trail, 11715-Erwin T. and Judith R. Newman to Richard Christopher and Laura A. Higgins, $608,000.

Cartwright Pl., 2224-Sean A. Keck to Kelley Fitzgerald Hayes, $349,000.

Chestnut Grove Sq., 11232, No. 136-Wilfred Owen Jr. to Eric Nicholas Payne, $225,000.

Copenhagen Ct., 12387-Eric S. Fink to Sabine Perrissin Fabert, $600,000.

Fairway Dr., 11500, No. 108-Irma Finn Brosseau to Monica Yvette Merino Villacorta De Cox, $490,000.

Golden Sands Lane, 12203-Glenn Reges and Ina Laemmerzahl to Sogol and Grid Gremi, $469,000.

Kinsley Pl., 12098-John Henry and Susanne Newell Wick to Timothy and Felicia Newland, $865,000.

Market St., 11990, No. 1215-James C. and Ladonna J. Reagan to Jose Alberto and Sylvanna Catherine Trujillo, $850,000.

Market St., 12000, No. 424-Abtin Vaziri to Paul and Elizabeth Susana Claeyssen, $349,000.

Parkcrest Cir., 1625, No. 200-George B. and Donna Zacko to Janel D. Avalos, $200,000.

Reston Station Blvd., 11200, No. 501-Pulte Home Co. Corp. to Maureen L. Rogers, $660,690.

Stowe Rd., 1637-Steven B. Pollicoff to Mengqi Guo, $675,000.

Sundance Dr., 1742-Paul I. Kenney to Robert Joseph Goldstein, $390,000.

Thrush Ridge Rd., 11048-Charles C. Reith and Pinprapa Nurukka to Charles F. and Susan M. Miller, $690,000.

Weatherstone Ct., 1263-Daniele and Lauren Paladino to Frew and Tsega Negatu, $560,000.

Winterport Cluster, 1954-Ann C. Coleman to Lauren E. Sciacca and Michael J. Van Stan, $560,000.

SEVEN CORNERS AREA

Dearborn Dr., 6519-Kim Chi and Thanh Nguyen Dinh to Jose Raul Loya Jr. and Kelsey Jean Souleret, $1.25 million.

Patrick Henry Dr., 3043, No. 202-Harvester Investments Corp. to Alan R. Vargas, $165,000.

SPRINGFIELD AREA

Bark Tree Ct., 8297-Raymond Dean to Joshua Marcello and Brooke W. Aliaga, $350,000.

Crestmont Cir., 8274-Kevin R. and Ann L. Schramm to Zain Mushtaq and Sahrish Noman Aziz, $330,000.

Eagle Rock Lane, 8862-James D. and Molly Jo B. Schlichting to Sabrina Rahman and Haseebullah Frahmand, $499,900.

Greenleaf St., 6421-Earl Brown Jr. to David C. Hoffmaster III, $547,000.

Inwood Dr., 6409-Edward J. and Paige A. Kreinar to Catherine Prahm and Robert Collin Charles Early, $525,000.

Macswain Pl., 9302-Donald and Debra Walker to Jay H. and Emily Sanson Blackman, $785,000.

Mulberry Bottom Lane, 7822-Christopher T. and Jessica Lee Young to Henry Dante and Catherine Perez, $619,990.

Rose Garden Lane, 7803-Jeffrey Pwu and Lun Han Yeh to Raymond Robert and Janice Jacqueline Tremblay, $850,000.

Springfield Oaks Dr., 8476-James L. Gleaton to Cameron Krizek and Bridget Colleen Crowley, $400,000.

Steeple Chase Ct., 8044-Taoufik Hassine to April Fay Pinsonneault, $372,000.

Terry Dr., 6515-Pathway Homes Inc. to Stephen K. and Andrea S. Neff, $555,000.

Willowdale Ct., 8173-Arthur G. Jackson to Jaime Cabrera Ortiz, $320,000.

VIENNA AREA

Ashgrove House Lane, 8861-Tzuyu and Neha Lin to Kourosh C. and Kristine Harirchian, $747,000.

Bellforest Ct., 2720, No. 107-Alexandra Blair Holcomb to Karl Lohse, $445,000.

Carnegie Dr., 8300-Gary and Nam O. Kim to Luke L. Yao and Carina P. Cheung, $690,000.

Hunt Valley Dr., 8411-Brian Joseph and Kate Suzanne Davis to Christopher A. Perkins and Kimberly K. Halbert, $852,000.

Liberty Tree Lane, 9503-Charleen A. Benge and estate of Florence M. Benge to Sean Sobiechowski and Nicole Irving, $775,000.

McNeil St., 8223-Michael K. and Dyanna T. Gerber to Alex Leo and Catelyn Thurman Niderberg, $850,400.

Palm Springs Dr., 1703-Richard J. and Barbara E. Mascis to Emily Blair Jaffa and John Peter Kiefer, $771,000.

Prelude Dr., 1809-Peter F. and Margaret A. Riehm to Christopher Luer and Brennan Leddy, $885,000.

Sereno Ct., 1600-Kevin R. McCarthy and estate of Patrick S. Gallagher to Mythili Bachu, $700,000.

Victoria Farms Lane, 1545-Stephanie Bowman and M. Christopher Alba to Quoc Kim Trieu and Anchalee Charlotte Vance, $1.15 million.

Woodford Rd., 2147-Vijay P. Kanodia to Marina and Mikhail Smolgovsky, $1 million.

WEST SPRINGFIELD AREA

Eastleigh Ct., 6401-Donald J. and Marlene F. Taggart to Thomas Brendan and Kayla Wilkinson, $510,000.

Lamont Ct., 6016-Monique Jolaine King and estate of Elaine Z. Mercer to Andrew C. Kovacs, $627,000.

Park View Ct., 6502-Jeanne Louise and James Bruce Holmberg to Lisette Imani Baylor and Nicholas Robert Chase, $665,000.

Stream Way, 7375-Joseph A. Wadalla to Chassidy Monique Reese, $430,000.

Wyngate Dr., 6411-David and Deniece Mayberry to Omar Ruiz Velazquez and Monyka Ruiz, $600,000.

Fairfax City

These sales data were recorded by the City of Fairfax Real Estate Assessment Office.

Adams Ct., 3232-Javier M. Taboada to Natalie and Matthew Grieb, $480,000.

Cedar Ave., 10535-Jordan D. Stuart to Dariush Jamasb and Yalda S. Sangani, $900,000.

Mosby Woods Dr., 10114-Ying Wu to Xiaoyan Zou and Yaming Ji, $250,000.

Shiloh St., 10303-Eric N. and Jessica N. Caudill to Vito Su and Chialing Ker, $599,000.

Falls Church

