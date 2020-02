Park Terrace Dr., 7419-Bosch Homes Corp. to Roger T. and Barbara J. Rufe, $1.15 million.

ALEXANDRIA-FRANCONIA AREA

Alforth Ave., 6267-Abu Lehaz Abbasi to Ciara Ocampo, $455,000.

Austin Ave., 3437-Carolyn A. and Robert F. Lowstuter to Melinda Hollander, $675,000.

Bibbings Way, 6114-Alan E. Kopecki to Thuthuy Huynh, $510,500.

Castlefin Way, 6424-Laketia L. Carter to Katherine A. Harris, $505,000.

Curtier Dr., 6003-A-Laura L. Smith Kearns to Daeho Park and Sunhee Surrette, $225,000.

Eastchester Cir., 5002-John O. and Teresa D. Muterspaw to Kimberly Teboho Bertocci, $505,000.

Essex House Sq., 6101-A-Kyle Krzeski to Alexandra M. Bradley, $309,000.

Gardenia Ct., 6115-Matthew M. O’Connell to Brendan Tate, $475,000.

Habersham Way, 5721-Christopher N. Stephenson to Moises A. Paulino, $450,000.

High Meadow Rd., 5921-Sami Elkabir and Omsaad S. Sewehi to Aloncio Munoz, $480,000.

Jowett Ct., 5543-Frederick J. and Sherry E. Griefer to Daniel Berhe and Selamawit Gebremeskel, $560,000.

McKenna Way, 6558-Robert A. and Kelly W. Morris to Christopher Larry and Teryl A. Padgett, $639,000.

Penwood Dr., 4410-Heraj Mehrabian to Derya Temur, $508,000.

Rose Hill Farm Dr., 5031-Christopher at Rose Hill Corp. to Scott and Linda Smith, $942,528.

Signature Cir., 6825-Patrick K. and Paula M. Batt to Brittney Leigh Sullivan, $465,000.

Thackwell Way, 6609, No. 2303-Beverly A. Maynard Sims to Alicia and Benjamin M. Litts, $360,000.

Thomas Grant Dr., 7372-Beazer Homes Corp. to Dennis L. Winston and Sameeya N. Ahmed Winston, $634,878.

Valley View Dr., 5787-Hammad Hafeez to Rehana Rizvi and Ehtasham Akhter Qureshi, $650,000.

Waterfield Rd., 6475-Jeffrey R. and Charisma J. Lafleur to Christopher William Adcox and Lovisa Martina Losell, $655,000.

Wild Valley Ct., 6185-Kelci L. Burckhardt to Jack Leo Eichenberger, $345,000.

Yadkin Ct., 6505-William J. and Marjorie F. Hall to Nirjung Karki, $360,000.

ANNANDALE AREA

Americana Dr., 4319, No. 203-Jeffrey L. and Jeanne M. Stevens to Quang Trong and Anthony Nguyen, $169,000.

Ashley Glen Rd., 7833-Victoria Lynn Scott to Wei Chih Chen, $500,000.

Broken Arrow Ct., 8457-Young Kil and Yoon Ja Yoo to Peter and Elizabeth T. McCauley, $635,000.

Colburn Dr., 6931-Massoud and Farzana Hasrat to Lukas T. Stanley, $689,900.

Exeter St., 4714-Nadine L. Gjurich to Alexander Veliz and Krizia Tan, $497,000.

Jayhawk St., 7425-Stephen Milne and My Hanh Thi Son to Ferdousy K. Imamuddin and Farzana Imamuddin Hossain, $434,500.

Lincolnshire St., 3927-Harold D. Hahn Jr. and estate of Mary E. Bumgarner to Anh Ngoc Nguyen and Tuyen Phan, $510,000.

Valiant Ct. S., 4305-Mary T. Mulusa to Thomas Hubert and Tracy Danos Healey, $635,000.

Woodburn Village Dr., 3328, No. 33-Nour Zein Corp. to Leila C. Riahi, $280,000.

BAILEYS CROSSROADS AREA

George Mason Dr. S., 3701, No. 2606N-Neda and Shahram Fanaeian to Zafar and Farah Hashemi, $330,000.

Kimble Ct., 5927-Helen Devlin and estate of Thomas V. Garceau to Thomas J. Vanek and Laura L. Parrish, $536,000.

Rio Dr., 3245, No. 207-Hayat T. Mustafa and Mohammed E. Ibrahim to Richard Swezey, $183,000.

Seminary Rd., 5575, No. 106-Humaira and Ahmad Z. Hotaki to Tania M. Estrada, $315,000.

BURKE AREA

Britford Dr., 9689-Craig and Monique Fraedrich to Debra Ann and Ronald Edward James, $830,000.

Cove Landing Rd., 5808, No. 102-Phillip E. Layne and estate of Mildred Layne to Samantha Madden, $289,700.

Fort Corloran Dr., 5629-Robert Thomas Skutinsky to Andrew Perez, $450,000.

Manet Rd., 9913-Shyam and Alaka Mathur to Joanna Rucker Pezzini, $634,000.

Pond Spice Terr., 10351-Shamima Islam to Fouad Mahdi, $430,000.

Simpson Lane, 10183-Chau Nguyen to Mary Tsindoli Mulusa, $1.04 million.

Winnepeg Dr., 6208-Thomas J. and Mary A. Reinebach to Karla E. and Derek D. Bathrick, $656,000.

CENTREVILLE AREA

Ausable Ct., 13871-Rebecca and Padmanabhan Raman to Long Phungand Lan Thi Ngoc Hoang, $442,400.

Betsy Ross Lane, 14023-Christine A. McBride to Recep and Melek Aksoy, $410,000.

Climbing Rose Way, 14312, No. 101-Ajay Berry and Meenu Vohra to Teresa Black, $180,000.

Golden Oak Ct., 14402-Maria Angela Zorrilla to Karen Holland, $245,000.

Harvest Mill Ct., 6525-Susan L. St. Claire to Bipin Kumar Pathak, $502,500.

Laura Ratcliff Ct., 13867-Joe L. Quintana and Svetlana Sidorova to Alfredo L. and Yvonne A. Mirabal, $395,000.

Maidstone Ct., 14821-Craig McLaurin to Caitlin Nguyen, $345,000.

Old Mill Rd., 14551-Stephen B. and Joanne Clark to Samu Kumar and Saravanakumar Manickam, $746,000.

Rockdale Ct., 5805-Michael J. and Lucy M. Lukacs to Mony Say, $369,900.

Stone Ridge Dr., 5836-Matthew Anthony William and Danielle Allan to Stella D. and Joshua P. Serian, $550,000.

Waterdale Ct., 5806-Daoud Mojaddidi to Shiva S. Timilsena and Srijana Acharya, $415,000.

CHANTILLY AREA

Beech Down Dr., 3636-Stephanie T. and Carlos M. Baez to Richard and Corinn M. Lindell, $561,500.

Galesbury Lane, 4417-Richard D. Bowles to Bipin Rajbhandari and Aruna Dangol, $565,000.

Meadowland Ct., 4177-William S. Mojica to Victor Pablo Rollano, $214,000.

CLIFTON AREA

Dunquin Ct., 7600-Brian Kaitz and Ryan Eve Smith to Davindar S. and Emily Sachdev, $1.05 million.

Quail Ct., 5511-Jonathan B. and Kellie Anne Zlab to Michele and Maxwell Hankin, $499,000.

Wildflower Lane, 13661-Jennifer R. Glahn and Jennifer R. Meckley to David Edward Von De Bur, $392,000.

FAIRFAX CITY AREA

Aristotle Dr., 11326, No. 4-402-Mohammad Hossein Shahabadi to Sarah Ann Lemaster, $275,000.

Ashvale Dr., 13201-Shawn J. and Betsy Wilson to Lan Anh Thi and Andrew Alan Aslinger, $669,000.

Braeburn Dr., 4508-Pamela Jean Kingdon and Virginia Leah Moravek to Omar Jaber and Nasreen Mustafa, $610,000.

Canonbury Sq., 9530-Nimish R. and Ami V. Patel to Jane C. Fayer, $740,000.

Chesham St., 2939-Brian Jason and Michele H. Sipes to Alice Sauhee Nistler and Susan Lee, $810,000.

Eakin Park Ct., 3154-Imam Xierali to Min Chul and Jimin Kim, $465,000.

Fair Briar Lane, 12810-Muzaffar Mirzat and Zohra Musabay to Hannah Gombos, Casey Joseph Albino and Hannah Marie Gombos, $320,000.

Fireside Ct., 5509-Evala R. Bailey to Sungjin Cho and Soomin Ham, $770,000.

Fountainside Lane, 4137, No. 1-Gihan Ramadan and Jena Samman to Che Cochrane, $306,000.

Grays Pointe Rd., 12942, No. A-Andrew E. and Virginia O. Roesell to William and Sarah Woessner, $220,000.

Hayes Ct., 12451, No. 102-William U. Choi to James W. Nellis II, $309,562.

John Ayres Dr., 10691-Chanpen Thompson and Pakdee Suthamchai to Rungaroon Saengfah Hanwatananugool, $550,000.

Lee Jackson Memorial Hwy., 12805-Phung Phi Nguyen Luong to Surjeet Kaur and Daniel Bravo Becerril, $650,000.

Looking Glass Way, 8319-Daniel A. and Cynthia J. Schwimer to Vijay Johnny and Hayley Nainani, $867,000.

Market Commons Dr., 4480, No. 416-Denise K. Poe and Debra A. Elsea to Belgin Erkan Hanson and David Fred Mullen, $420,000.

New London Park Dr., 5443-Daniel D. and Kara A. Caldwell to Nadi Abrar, Nurul and Nafi Yameen Haque, $447,100.

Pavilion Lane, 13123-Phandany and Vuthy Chheng to Alyssa Katz, $505,000.

Pergate Lane, 4314-Thomas W. and Marsha L. Todd to Jessica Frank and Bryan Groza, $534,900.

Piney Grove Dr., 9018-Nancy Jo and Timothy Charles Russo to Ana N. Ruiz Ramos, $453,000.

Poplar Tree Rd., 13210-Bonnie G. Eppert and estate of Chuck Eppert to Premkumar Anandaraj and Austerious Anitha Mahimaidoss, $480,000.

Prosperity Ave., 2655, No. 442-Lori Amy Wang and Jin Jyu Chou to Rowland K. Coleman and Yunhye Sung, $345,000.

Ridgemist Lane, 12949-Charles Colaco to Guoyun Xue, $399,999.

San Marcos Dr., 4401-Sami Kacem to Darriel J. and Jocelyn M. Day, $520,000.

Spruce Ave., 4813-Avtallyon and Carola Ron to Holly Noonan and Victor J. Kozick, $590,000.

Swarts Dr., 11700-Antuanette Requejo to Suresh Kumar Lanka, $600,000.

Tydfil Ct., 4910-Robert B. and Margaret T. Fink to Edward C. Dahlberg, $692,500.

Willow Stream Lane, 13109-Son Van Pham and Quy Thi Truong to Husen Zhang, $470,000.

FAIRFAX STATION AREA

Chapel Rd., 11226-Danny T. and Sawvanee Wingler to Katherine P. Sue and Alexander J. McVeigh, $671,000.

Wolf Run Shoals Rd., 7815-Ralph C. and Janice L. Bowles to Daniel Allen McNulty and Megan Lynn Dunleavy, $358,900.

FALLS CHURCH AREA

Barrett Rd., 6722-Danny Tu Duong and Chinensis Tuong Vi Lam to Anh K. and Quan K. Tran, $682,000.

Cavalier Trail, 6940-Joshua K. and Kristen M. Gary to Yao Chong and Colin Schloss, $855,000.

Frazier Pl., 7106-Gregory P. and Stephanie N. Robbins to Jonathan P. and Claire B. Moroney, $585,000.

Kennedy Lane, 6729-Bruce E. and Thai C. Kelley to Sean Michael Lewis and Marleigh Bounds Eure, $665,000.

Marshall St., 2923-Alice Joe to Riley C. Slitor and Brandon Robert Deland, $622,000.

Oak St. N., 2342-Karen Love to Geoffrey John Guska and Audrey Malia Yap, $865,000.

Rose Glen Ct., 3272-Paul Albert and Arthur Leo Giroux to Steven E. and Bonnie Riley Porter, $630,000.

Westley Rd., 3116-Kevin Frederick Kropp to Laurie M. Capen and Thomas G. Blakeman, $615,000.

Woodley Lane, 7107-Garett Rikard and Courtney Gibson to Bradley and Sarah Davis, $551,000.

FALLS CHURCH-PIMMIT AREA

Autumn Chase Ct., 1900-Anthony S. and Lisa S. Amatos to Jin Kyung Song, $745,000.

Herrell Ct., 2533-Scott Maran to Sunny Rose Wescott, $474,000.

Mayfair McLean Ct., 2003-Harold and Harriet E. Damelin to Hyun Cheol and Susan Jinyong Kim, $980,000.

Pimmit Dr., 2300, No. 605-Monty H. and Harumi Westmeyer to Afshin Moalem, $289,000.

FORT HUNT AREA

Baltimore Rd., 1703-David W. and Kimberly M. Johns to David Anthony Rife Jr. and Kendall Kernus, $455,000.

Emerald Dr., 1007-Donald S. and Joan Lee Irvin to Michelle M. and John L. McNellis, $780,000.

Northdown Rd., 7705-Bernard J. and Sandra A. Dimuro to James B. and Janis C. Smith, $1.6 million.

GREAT FALLS AREA

Riva Ridge Dr., 921-Nicholas T. and Courtney Noel Moraites to Michael Craig Baker and Gesheya Meierdierks Lehman, $877,500.

Timbercreek Trail, 1024-Vernon C. and Dawna L. Poyner to Nagender and Abhinaya Vedula, $1.41 million.

HERNDON AREA

Alton Sq., 12907, No. 102-Bekim Veseli to Elena and Rustam Buriev, $205,000.

Ashnut Lane, 13115-Rickey and Anshu Kapani to Thejaswini Peddireddy and Pradeep Kumar Reddy Maddireddy, $507,000.

Carson Overlook Ct., 11696-Jimmie T. Davis to Harrison M. and Amanda C. Mudd, $880,000.

Cliff Edge Dr., 12517-George R. and Claudia R. Williams to Sean M. and Katherine M. Naquin, $524,475.

DaVinci Lane, 13526-Prasuna Thiruvuru and Srinivas Oduru to Olga Lombard, $387,000.

Fillmore St., 509-Moeen U. Islam to Marcel and Sarah Elizabeth Barwanietz, $481,573.

Forty Oaks Ct., 12507-David J. and Nimsy J. Emelio to Lawrence David and Maura T. Solomon, $530,000.

Graypine Pl., 12867-Lance R. and Samia Kashinsky to Susan Harper Shahidi, $485,000.

Highland Mews Pl., 13549-Leena and Aji Jacob to Ngoc Phuand Thi Thai Lien Ngo, $349,000.

Ladybank Lane, 13158-Jim and Catherine Dizes Nicopoulos to Aung K. Lin and Mya T. Lwin, $639,000.

Powells Tavern Pl., 1425-Robert M. Humphreys to Nancy and Dorothy K. Henry, and David B. Rockwell, $575,000.

Rose Petal Cir., 13086-Jean A. Derrig to Vincent Zhu and Linh Ly, $630,000.

Springtide Pl., 1340-Cina S.H. Dabestani and Fatemeh Allahdoust to Raymond Rozario, $306,000.

Tayloe Ct., 3252-Charles W. Poland to Michael C. and Marijke C. Hart, $385,000.

Yeager Dr., 3230-Chandra Sekhar Immadi and Lakshmi Sowjanya Innamuri to Sowjanya Kodali, $455,000.

HUNTINGTON AREA

Evergreen Knoll Ct., 5723-Matthew D. and Megan D. Bisenius to Lenora A. Slattery and Darcy A. Niles, $430,000.

Midtown Ave., 2451, No. 319-John J. Daigle and Matthew T. Cuenca to Traci Lee Wallace, $464,800.

Mount Eagle Dr., 5902, No. 901-John W. and Deborah W. Oelschlager to David and E. Noreen Freeman, $308,163.

HYBLA VALLEY AREA

Colonial Springs Blvd., 7802-Joseph F. Heath to Brittany Leigh Darling, $391,000.

Huntley Creek Pl., 7126-Sahara N. Harrington to Kristy Brown, $404,900.

Stoneybrooke Lane, 6821-Joseph M. Mineff to Joshua Lee and Julia R. Riker, $555,000.

LINCOLNIA AREA

Bermuda Green Ct., 6566-Margaret Blaney Jackman to Tanner B. Quigley, $470,000.

Edsall Rd., 6301, No. 103-Nasreen and Inam Hussain to Louise Alicias Aguarin and Pepito Bustos Alvaro Jr., $270,000.

Medinah Lane, 6584-Robert Joseph Coatney and estate of Judith Ann Justusson to Anjali Mohindroo and Edward Lee Koschmider, $415,000.

LORTON AREA

Blackfoot Ct., 8580-Mark Steven and Maren Alyssa Bealby to Salah M. Riad, $356,000.

Cardinal Forest Lane, 9292, No. 302-Cynthia Thomas to Asif Nasri and Nasreen Kazmi, $265,000.

Derwent Valley Ct., 8369-Shaunte C. Newby to Vu H. Huynh, $507,000.

Hanson Lane, 6705-Abed Hmaid and Yusra Mahmood to Stanley and Elizabeth Voigt, $805,000.

Marie Ct., 9100-Michael K. Knigge to Damodar Thapa and Samragi Basel, $415,000.

Power House Rd., 9101-Van Metre Homes at Liberty Corp. to William O. Scouton, $1.01 million.

Power House Rd., 9161-Van Metre Homes at Liberty Corp. to William Joseph and Irina Kammerer, $579,467.

Saint Delores Dr., 7902-McShay at Royal Ridge Corp. to Justin P. Lobo, $588,154.

Susquehanna St., 8731-Walter X. and Fatima J. Lozada to Luis R. Maldonado and Rosa M. Aguilar, $311,000.

MCLEAN AREA

Baron Rd., 6817-William G. and Christine H. Carr to Albert Paley, $1.9 million.

Buena Vista Ave., 1520-Des Vienna Corp. to Maria Manchester, $713,800.

Crestwood Heights Dr., 8220, No. 301-Rena M. Brendes to Mustafa Zamani, $735,000.

Emerson Ave., 1450, No. 104-Robert F. Gross and estate of Janet Smith Gross to Charles W. and Elizabeth K. Bray, $830,000.

Fleetwood Rd., 6900, No. 405-Signet Residential Corp. to Steven M. and Maria I. Fine, $1.07 million.

Greensboro Dr., 8380, No. 603-Chan H. and Hae Ryong Chung to Santosh Suresh Shirurkar and Sneha Suryakant Lakeshri, $440,000.

Live Oak Dr., 632-H. Jason Gold and estate of Charles T. Chiang to Manoj and Apexa Amin Kalath, $987,000.

Old Meadow Rd., 1808, No. 617-Gerald K. Gimmel and estate of Jack A. Rogers Sr. to Eli Dabagian and Mehrangiz Ghassemi, $271,000.

Spring Gate Dr., 1570, No. 7115-Joo Yoon Chung to Taylor Wilson, $287,500.

Tremayne Pl., 7720, No. 204-Brittain K. and Carina L. Bennett to Gail Lerch, $445,000.

Youngblood St., 1807-Lamya Norton to Mehdi Adili, $790,000.

MOUNT VERNON AREA

Ferry Harbour Ct., 9508-Richard G. and Joyce M. Tami to Robert G. Kirk and Kathleen Anne Basinski, $980,000.

Mary Evelyn Way, 3773-Daniel Barr and Victoria Barasch to Antonio Ramon Kennedy, $615,000.

Orange Ct., 8335-Andrew and Rebekah Lovorn to Jesse Phillips, $649,900.

Village Way, 8606-F-Om P. Bansal to Antonio S. Montiel Sr. and Talisha Carrington, $179,000.

Wagon Wheel Rd., 8520-Glenn M. and Susan K. Hayes to Elizabeth R. White, $536,000.

NORTH SPRINGFIELD AREA

Flag Run Dr., 5618-Carol Fisher and estate of Jean C. Cresswell to Viet Tang, Vy Thanh Ngoc Nguyen and Vinh Quoc Tang, $530,000.

Leebrad St., 7021-Justin and Jennifer B. Edwards to Erik Glynn and April Lafever, $455,000.

Ravensworth Rd., 5323-Patricia Ruth Erney and estate of Virginia R. Erney to Jose Carlos Pacis and Yan Yan D. Sanchez, $472,000.

OAKTON AREA

Conestoga Ct., 11153-Gigi G. and Mark Steven Litalien to Jyh Ming Lien and Shao Jung Chang, $735,000.

Oakton Meadows Ct., 3007-Heather M. and Gabriel C. Reis to Matthew J. and Jessica Michetti, $635,000.

RESTON AREA

Blue Smoke Trail, 11719-Mark S. and Rozanne Gooding Silverwood to Noelle Nicole Malley and Tod Joseph Xelowski, $850,000.

Castle Rock Sq., 2206, No. 22C-Kamran Investment Corp. to Naser Rahban, $231,000.

Chimney House Rd., 1606-Renee L. Kirkpatrick to Stuart Cudaback and Glenn Cudaback Cox, $216,900.

Cranberry Lane, 1805-Jose Rodrigo Vielmann Deleon to Michael P. Lyons and Rachel Y. Palenski, $597,700.

Fairway Dr., 11500, No. 602-Edward S. and Amanda L. Fritts to Angelina Bao Quyen Le, $341,250.

Granby Ct., 10976-Stephen Andrew and Caroline Marie Robertson to Mary D. Antley and Sean C. Herpolsheimer, $445,000.

Hemingway Dr., 11514-Timothy A. and Susan Stein Lascko to Quiang Lai and Yi Sun, $851,000.

Lake Newport Rd., 11593-John S. and Andrea W. Bolus to Stephen G. and Dana M. Wheeler, $765,000.

Market St., 11990, No. 1218-Kuo Fung Frank and Meimon Grace Wu to Vikas Mehta and Min Zhang, $378,000.

Market St., 12001, No. 231-Stephen Iannucci to Denise Mine Bakar, $260,000.

Stratford House Pl., 11776, No. 704-Morteza and Maryam Salehi to Maria W. Mercer, $567,500.

Sunrise Valley Dr., 11760, No. 312-Veda Gurram and Gautam Ijoor to Jiadong Lin, $242,500.

Turtle Pond Dr., 2002-Kathryn A. and Randy Hinton to Elaine Christine and Matthew James Pruis, $890,000.

Weybridge Lane, 1953-Fereshteh Mafinezam to Judson Maclane, $659,900.

Woodhollow Ct., 11564-Kenney Inc. to Callye Keen, $500,000.

SEVEN CORNERS AREA

Kilmer Ct., 6233-Timothy J. and Sweta Alberta to Shayan Abadian and Ava Oshidari, $671,500.

Prince Charles Ct., 3322-Leyla Mai Lon and Deniz Dai Mon Babaoglu to Cassandra and David Trombley Shapiro Jonas, $760,000.

SPRINGFIELD AREA

Belinger Ct., 7229-Udo Mba and Roseleen Mba Kalu to Rastra Pal and Ami Barua, $440,000.

Custer St., 6614-Myriad Corp. to Chan Mean Seng and Vichet Chon, $449,000.

Flanders St., 5902-Cynthia R. and Mario F. Colorado to Sham L. and Subhashini Wadhwa, $450,000.

Gwynedd Way, 8568-Janet Cote to Marco Antonio, Khatira Teresa and Carlos Fernando Alvarez, $385,000.

Julian St., 6417-Judson B. and Lisa C. Wheeler to Jeremy Kowalzek and Bianca Briscan, $550,000.

Meriwether Lane, 6004-Daud M. Barakat to Marcelo A. Davila, $560,000.

Northern Oaks Ct., 7654-Kirsten W. Rowell to Cynthia Costas Navia and Diego Mostajo, $365,000.

Roundabout Way, 7820-Ralph J. and Bonnie A. Cassano to Cheng Wen and Jennifer Soo Jung Lai, $627,000.

Springfield Oaks Dr., 8509-Marc Saint Victor Jr. and Gillian M. Charter to Shaleem Sabir Bhatti and Minha S. Husain, $400,000.

Steven Irving Ct., 9114-Philip and Christina Davin Smith to Daniel M. and Lisa I. Naughton, $585,000.

Treasure Tree Ct., 8010-Donovan L. and Tara K. Routsis to William I. and Carol Thurasavin, $625,000.

Zekan Lane, 6301-Marietta Robinson to Robert and Sylvia Desrosiers, $600,000.

VIENNA AREA

Ayr Hill Ave. NE, 334-John C. and Ingrid Olivia Thompson to Mark Andrew Bulkeley, $2.2 million.

Bethany Ct., 8506-Rajiv and Nalini Khanna to Bradley L. and Danielle V. Stewart, $855,000.

Cherry St. SW, 209-Kevin J. and Yu Zhang Krisko to Ryan Barnoski and Taylor Chapman, $663,000.

Drake St. SW, 1112-Patrick Lawton and estate of Dixie Lee Lawton to Jay Roy and Sharon Gower Miller, $625,000.

Hunt Valley Dr., 8438-Richard J. and Barbara C. Mayerick to Thanit Baker and Katie Ngoc Thao Truong, $792,500.

Locust St. SE, 201C-Martha Jo Nichols to Alexandra Hadley, $430,000.

Middleton Ct., 1289-Joan S. Bucher to Ramtin T. Bidgoli, $955,000.

Park St. NE, 368-Rebecca Clare Hoffman Conry to Robert and Jennifer Morgenthaler, $655,000.

Quinn Terr., 8138-Michael J. Masciola to Brett Daniel and Jennifer Lynne Kruger, $720,000.

Snughill Ct., 1509-Jack W. and Stephany P. Crosby to Zheng Yin and Jun Zhao, $918,000.

Ware St. SW, 802-Diane E. Clark to Nathan R. Hernandez and Erica B. Cottingham, $755,000.

VIENNA-DUNN LORING AREA

Sandburg St., 2183-Gustavo Rosario Benitez and Jennifer Castro Chabrier to Qamar and Tehmina Raza, $900,000.

WEST SPRINGFIELD AREA

Blarney Stone Dr., 9142-Adrienne C. Doctor to Xiaochen Yang and Jayden Luo, $444,808.

Flax St., 7005-Joseph G. and Joanne H. Swick to Kristen Walden and Sean Patrick Thomas, $740,019.

Lexton Pl., 7707-S. Kenneth and Phyllis Lane to Kelly El Yacoubi, $285,000.

Park View Ct., 6515-Carroll R. Hill to James Etro, $470,000.

Royal Ridge Dr., 5816-G-Joseph Haldeman to Marco Rene Alconini Mendoza and Nikoletta Csanyi, $170,000.

Sweet Spice Ct., 9106-Evan and Katharine L. Hawker to Monica and Christopher W. Seger, $430,000.

Fairfax City

These sales data were recorded by the City of Fairfax Real Estate Assessment Office.

Assembly Dr., 10557-Robyn Lindsey to Andrew An Quoc Tran, $490,000.

Cornell Rd., 3538-Charles T. and Patsy Anderson to William Monroe McCarthy, $520,000.

Oak St., 3965-Ebony Gautier to David C. and Hyo S. Shin, $725,000.

Raider Lane, 10225-Ruben and Julieta J. Angulo to Nicholas Tamostsu and Rosemary Fujiwara, $605,000.

West Dr., 10722, No. 101-Luis Malpartida and Carmen R. Thorndike to Tuan A. Vo and Lanh Thi Do, $205,000.

Falls Church

Among homes sold in Falls Church.

Broad St. W., 444, No. 430-Tracie K. Lester to Gerald G. and Jane A. Geder, $535,000.

Highland Ave., 2363-ASR Designer Homes Corp. to Mark and Rebecca Lee Skerry, $1.29 million.