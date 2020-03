Park Terrace Dr., 7508-David A. Fontanella and Christine Krithades to Colin Ross and Ashley Sattenfield Boswell, $885,000.

Windsor Rd., 2109-Matthew O. and Brooke Fuller to Christopher C. Bergen, $1.19 million.

ALEXANDRIA-FRANCONIA AREA

Applemint Lane, 6727-Mark D. Sickles and Walter A. Schlapkohl to Jae Pil and Jae Ran Ahn, $587,900.

Austin Ct., 3438-Philip G. and Nyda N. Budig to Andy B. Anderson, $656,000.

Brindle Heath Way, 6813-Baraka N. Byrd to Nigel Allicock, $330,000.

Charles Green Sq., 6626-Pedro A. Hernandez Jr. and Rebecca Lesea to Nicole Daddario Dumm, $540,000.

Curtier Dr., 6004-George E. Bowen III to Thomas Gordon and Gordon Whalen, $337,000.

Elk Park Ct., 6636-Marilyn Marek Smith to Taylor Patrick and Hilary L. Baker, $406,400.

Florence Lane, 6126-Michael K. and Amber L. Lempke to Joseph and Jamie Ash, $831,000.

Governors Crest Ct., 3393-Brett Richard Rendina and Heidi Michelle Hawkins to Patrick Casey Hilson, $658,500.

Hayfield Rd., 7700-Tamara Dolton to Michael Lindauer, $650,000.

James Gunnell Lane, 5613-Hoang Tung and Kieu Hanh Pho to Mike and Alice Krikorian, $955,000.

Leewood Dr., 6110-Craig Steven and Joann Collins to Bobby G. Vinyard, $480,000.

Morning View Ct., 6638-Richard and Elizabeth Caroline Aviles to Zeke Mackenzie Bryant and Danielle Rose Gossett, $385,000.

Piedmont Dr., 5836-Cristobal Avelar to Edwin O. Sales and Karla Eliceth Campos, $425,000.

Roudsby Lane, 6228-Peter S. Flynn and Tamre V.C. Flynn to Christopher S. Kamar, $503,000.

Southward Way, 6006-Mike and Alice Krikorian to Oliver Noblejas and Abigail Navarro Santy, $549,900.

Thomas Grant Dr., 7364-Beazer Homes Corp. to Matthew E. and Cameron A. Teich, $696,743.

Thomas Grant Dr., 7374-Beazer Homes Corp. to Suzanne R. Larson, $634,511.

Valley View Dr., 6122-James G. and Lois A. Ternent to Oholiab G. Gessesse, $550,000.

Wayside Pl., 6534-Adam and Elona Smolyar to Brook Worku Tamrat and Hiwot Gebremedhin, $900,000.

Willowood Lane, 6302-Trevor H. and Laura Kaufman Mowry to Alexis Kramer, $450,000.

Yadkin Ct., 6512-Jose David Flores to Brenda Murn, $285,000.

ANNANDALE AREA

Americana Dr., 4371-I-National Financial Corp. to Tam Thanh Huynh, $209,900.

Auburn St., 7237-Russell F. and Diane K. Mohawk to Ogai Nasseri and Wilson Marroquin, $984,900.

Brookcrest Pl., 7221-Charlie Quy Van Pham and Christina Hong Truong to Margaret Hong Pham, $440,000.

Colonial Village Row, 7854-Daniel R. Sherwell to Somsack and Ron Somchay, $510,000.

Falling Creek Ct., 8924-Alex Skripnikov to Emily A. La Caille, $559,000.

Joseph Bristow Lane, 4525-NVR Inc. to Sarapon Ann Neve and Soontareya Tandraprapan, $593,060.

Linette Lane, 5118-James G. and Cynthia Wainer to Sung Cho II, $569,900.

Ordinary Way, 8515-Dan and Xianhui Nong Kotrapu to Jason and Lori Bryant Moore, $715,000.

Rosedale Lane, 8706-Theresa D. Hobson and estate of Jean Z. Durant to Sean Burke and Maria Martchouk, $619,000.

Varsity Ct., 8508-Daniel Only and Katherine E. Evans to Jay and Mitzy Surabian, $755,000.

ARLINGTON AREA

38th St. N., 5145-Lawrence D. and Catherine A. Ramunno to Gwendolyn Marie Garnett, $1.36 million.

BAILEYS CROSSROADS AREA

George Mason Dr. S., 3705, No. 109S-Paul B. Massell to Berhane Zelalem, $300,000.

Lakeview Dr., 6515-Michael W. Christensen to Suresh Maddula and Sumana Suresh, $902,500.

Seminary Rd., 5501, No. 106S-Laurette L. and Durward T. Byram to Koisha Beale, $315,000.

Seminary Rd., 5575, No. 201-Monica Barsuch O’Rourke to Mark Werblin, $305,000.

BURKE AREA

Bronte Dr., 9587-Michael A. and Barbara G. McIntosh to Mark T. and Caithlin M. Allen, $947,500.

Cove Landing Rd., 5904, No. 201-Collins and Kewer Inc. to Cesar T. and Josefina E. Juson, $215,000.

Guildhall Ct., 6073-Homayoun Nouri to Caitlin Yun Jiang and Jie Gao, $460,000.

Oakshore Ct., 5727-Steven D. Clark and Andrea J. Baker to Ellen Cynthia Greene, $430,000.

Powells Landing Rd., 6013-Jean Lachance and Kimanh T. Ntonme to Yiyang Shi, $480,000.

Swan Landing Ct., 6308-Todd B. and Winifred C. Rockman to Daniel Burton Delaney and Teri Alicia Marx, $645,000.

CENTREVILLE AREA

Autumn Cir., 14185-Thomas R. and Pamela M. Maskey to Thien Han Tran, $375,000.

Betsy Ross Lane, 14105-Christina L. St. Clair to Conrad and Amy Louise Osterwalder, $406,000.

Coble Laskey Ct., 14154-Joseph A. and Pamela D. Winkeler to Jatinder Pal Singh, Sarabjit Kaur and Jasdeep Singh, $700,100.

Farnam Cluster, 6203-John and Wanda Heim to Michael and Sorya Mam Sponable, $725,000.

Lavender Mist Lane, 13623-Chan H. Kim and Sun Y. Kang to Limei Wu, $512,000.

Malabar Ct., 6853-Ghader and Shonow Esmaeili Paymozd to Amy L. Dykstra and David J. Malpica, $415,000.

Ottawa Rd., 5625-Charles J. and Connie J. Stebbins to Criselda and Francisco Dominguez, $475,000.

Rockdale Ct., 5861-Joshua P. Serian to Kristin C. Gibel, $385,000.

Sawteeth Way, 13988-Fabio and Maria Trabocchi to Michael and Joyce Joohyon Kang, $495,000.

Store House Dr., 14602-Luis E. Luna and Sylene Rojas to Darrin and Julie Gershman, $590,000.

Willoughby Newton Dr., 5629, No. 11-Angad and Vaninderjit Kakar to John Weigle and Crystal Kelly, $279,500.

CHANTILLY AREA

Beech Down Dr., 3642-Robert M. Reiner and estate of Earl Adrian Chisa to Jamie Lee Barrett, $480,000.

General Kearny Ct., 4304-Peter D. Laiti to Eric R. Hillen, $505,000.

Newport Dr., 13787-Daniel M. Brinckman to Ngan D. Nguyen and Phuong X. Ho, $351,000.

Vernon St., 13913-K. Hovnanian at Rockland Village Green to Kye B. and Soon Yi Lee, $665,000.

CLIFTON AREA

Harrier Dr., 5734-Thomas R. Ringer Jr. to Yang Yu, $305,000.

Rock Still Ct., 13912-Chad J. and Lyndsay Evans to Robert and Melissa Kelly Hersch, $782,000.

Wolf Run Lane, 11915-Nancy L. Campbell and Frederick C. Wilt to Michael M. and Susan B. Johnson, $1.55 million.

FAIRFAX CITY AREA

Aristotle Dr., 11349, No. 6-202-AV Capital Corp. to Nisha J. Lal, $240,000.

Avondale Dr., 11579-Georgia Seeley and James C. Meyers to Sung Whan Lee and Nae Seung Baek, $580,000.

Branch Side Lane, 9301-Cecil Stephan Jones and Margarette G. Espeleta to Daniel J. Suarez and Maria Saavedra, $770,000.

Carisbrooke Lane, 4683-Airu Xu to Eric V. Brodeur and Sharon Canterbury, $537,500.

Cheshire Meadows Way, 5404-Matthew Lawrence and Susan Marie Poland to Joseph and Melanie Chan, $470,000.

Eastwick Ct., 4421A-Grace S. Jeon to Young M. Lee, $370,000.

Flatwood Cir., 12520-Michael J. Sponable to Ahmed Zia Ferozi, $441,500.

Gagne Ct., 5161-Sami Abdullah Alhomaidi and Taghreed Mosa M. Alsaleem to Andrii Pishchulin, $745,000.

Green Ledge Ct., 12105, No. 101-Harumi Veronica Sanchez Yoza to Christina Marie Fagan, $260,000.

Hackney Coach Lane, 4321-Sean A. and Allison P. Perryman to Jon and Tina Herranen, $399,900.

Helm Ct., 5413-Brian Keith and Suheyla Jean Lasky to Christopher Jon Anderson, $465,000.

Leehigh Ct., 4705-Mark G. Ulmer to Nicholas and Shruti Barker, $767,500.

Maclura Ct., 10067-Robert F. and Elizabeth P. Tilton to Eric N. and Jessica N. Caudill, $755,000.

Melrae Ct., 13107-J&T Home Design Corp. to Leo Victor Ciancaglini, Leo and Phuong N. Patino, $690,000.

Penderview Dr., 3914, No. 503-Edward C. Rafferty Jr. and Erin Rafferty Madrinan to Tasnim Segal, $240,000.

Persimmon Cir., 3752-Yuli Song to Thomas and Monica Joyce, $301,000.

Piney Grove Dr., 9035-SDI Properties Corp. to Dawoon Jung, $485,000.

Portsmouth Rd., 5045-Connie L. Corcoran Miller to Samuel S. and Cindy Y. Lee, $659,900.

Prosperity Ave., 2655, No. 448-Geoff Villavert and Jennifer Di Santo to Laura Ellman and Peter Ennis, $479,900.

Rippon Lodge Dr., 10723-Rose and Howard F. Dawson Jr. to Brian Keith and Suheyla Jean Lasky, $626,500.

Sedgehurst Dr., 4409, No. 203-Julia Alison Thome to Jorge Casillas, $225,000.

Starlit Ponds Dr., 9417-William Lee Howard Jr. to Randolph and Martha M. Halbedl, $585,000.

Thackery Ct., 5120-Hans C. and Lenka V. Ruzicka Luther to Brandon Lee and Kelen S. Giani Fureigh, $699,990.

Winford Ct., 5514-Kevin Hughes to Valentino D. and Agnes L. Reyes, $435,000.

FAIRFAX STATION AREA

Clara Barton Dr., 11015-Scott and Kimberley Anchell to Seth and Rachanee Jensen, $685,000.

Woodwren Terr., 8602-Eric B. and Chang L. Christian to Mohamed Alabkari and Nadia Beshir, $949,500.

FALLS CHURCH AREA

Cedar Hill Rd., 3030-M&K Design & Construction Corp. to Kelley and Bradlee Simoneaux, $848,000.

Headrow Cir., 3130-Daniel Andrew Olivieri to Dustin John and Nicolette Brhiane Kisner, $635,000.

Kings Chapel Rd., 2908, No. 13-Vikas Balani and Vanitha Khera to Marcelo Herbas Calvi, $189,950.

Mildred Dr., 3454-Brock and Kelsey Morgan to Patrick Taylor McMichael and Anna Ivanov, $635,000.

Poplar Ct., 7306-Brian Chong and Jessica Stasiw to Julie K. and Gareth S. Mussen, $595,000.

Slade Run Dr., 3328-Michael Dean and Lauren B. Reed to Richard Campos, $805,250.

Yancey Dr., 7925-Kristin Carroll Royster and Nicholas Peter Pappas to Maxwell and Erin Hsu, $626,500.

FALLS CHURCH-PIMMIT AREA

Cartbridge Rd., 2270-Lindsay Carol Shipman to Rebecca Knutsen and Christian Bonnefond, $565,000.

Highboro Way, 2006-D. Caldwell Hahn to Thomas Paul Zavilla, $750,000.

Lunceford Lane, 7706-Patrick A. and Patricia G. Laughlin to Christopher A. Panneerselvam, $585,000.

McLean Province Cir., 6809-Craig R. Brace to Kunal J. and Milly T. Rambhia, $782,000.

Pimmit Dr., 2311, No. 1114-Michael F. Brown to Assadullah and Homa Sharif, $240,000.

FORT HUNT AREA

Bridgehaven Ct., 8912-Michelle R. Schutz and Carleton T. Geary Jr. to Beth A. and Paul F. Jarvis, $965,000.

Falster Ct., 1213-John Alan Watanasiriroch and Megan Patricia Howell to Daniel James and Monica Anne O’Rourke, $695,000.

Scott Pl., 8000-Thomas Gross and Kristi Jamrisko to Janey Marie Junker, $459,000.

GREAT FALLS AREA

Beckman Way, 10901-Elizabeth R. and Joshua E. Mann to Jason T. Wright and Allison B. Kramer, $1.2 million.

Holly Spring Dr., 11922-Mark A. and Lorna G. Coffey to Matthew and Kimberly McMullan, $790,000.

River Bend Rd., 316-Sarah A. Schar to Michael Xavier and Natalie Valmont, $1.5 million.

Vernon Dr., 9409-Shirley W. and Jack W. Pridgen to Zhe Wu, $846,000.

HERNDON AREA

Alton Sq., 12919, No. 209-Jimmy Gani to Rama Chandra Silamgari Reddy and Anila Seelamgari, $200,000.

Asturian Ct., 12607-Michael Indeok and Ann Eunok Bae to Naitong Tang, $940,000.

Center St., 605, No. 104-Joshua Salaam and Salwa Zenhom to Jansen A. and Michelle L. Whitlock, $259,000.

Clover Field Cir., 2495-Karen Marie Sheffey and Walter Josephus Booker Sr. to Sriharsha and Vaishnavi Matta, $465,000.

Dublin Pl., 1194-Narges Kamkar to Luis Portillo Coreas and Anthony Carthan, $322,000.

Flat Meadow Ct., 3006-George O. and Caroline A. Melynkovich to Mahmoud A. Abuelela and Doha M. Tolba, $710,000.

Havencrest St., 3004-Charles H. and Joan K. Ernst to Neil Mattai and Chandrika Balgobin, $1.02 million.

Hollingsworth Terr., 519-Kayla Anne Sailer to Xiaoqian Chen, $585,000.

Lyme Bay Dr., 12915-Michael J. and Katherine M. Campanelli to Stephen K. Vetter and Yvette D. Roberson, $600,000.

Monroe St., 765-Benjamin Tecmire and Vanessa Baer to David C. and Lissette L. Steele, $599,900.

Rainbow Ct., 1405-Paul Alan and Richard A. Traunero to Emily I. Cooperider and Andrew J. Hauff, $599,900.

Rowles Pl., 13326-Benjamin Edwards to Monet Tiffany Tomioka, $305,000.

Stevenson Ct., 1128-Dennis P. McMorrow and Amanda Pourciau to Amir Abu El Hawa and Sarah Piechocinski, $393,300.

HUNTINGTON AREA

Arlington Terr., 2029-Michael J. Riley and Kimberly Teboho Bertocci to Matthew John Foglesong, $400,000.

Edgehill Ct., 5925-Richard R. Bove to Steven Donald and Carlyn Hart Butcher, $405,000.

Fairhaven Ave., 2701-Heidi J. Cherry to Tyler Vanice and Amanda Murphy, $469,500.

Midtown Ave., 2451, No. 715-Kayla and Gwendolyn A. Fontenot to Marc Ronald Dixon, $301,000.

Norton Rd., 5729-Mary Jane Hilleary and Teresa Devault to Austin James Knapp and Nicole Korkos, $575,000.

HYBLA VALLEY AREA

Donora Dr., 6848-Habitat for Humanity of Northern Virginia Inc. to Tesfaye Admasu and Tigist Moges, $585,000.

La Faye Ct., 8230-Roberta B. Fina to Thomas E. and Nicole Anna Seaman, $492,000.

Strawn Ct., 7106-Amanda R. Boelke to Bryan C. Schwartz and Jade L. Diesslin, $335,000.

LINCOLNIA AREA

Birch Lane, 5016-Todd R. and Shanna M. Laging to Christopher R. and Marina S. Griffith, $775,000.

Chieftain Cir., 5318-Bradrick Oeth to Timothy R. and Lauren A. Frank, $510,000.

Edsall Rd., 6301, No. 412-Roberto P. and Georgina Merino Sanchez to James W. Culver, $435,000.

Merle Pl., 6317-Maryland J. Anglo and Jonathan D. Hernandez to Amy Beth Libow and Graham David Boone II, $500,000.

Yellowstone Dr., 6106-Jason and Karen Corbett to Alexander Brisson and Hailey Eva Foley, $519,900.

LORTON AREA

Blue Rock Lane, 8528-Anthony M. Delullo to Michael Lawrence Caldwell, $339,950.

Catbird Cir., 8216, No. 202-Furqan Akbar to Ahmed Farooq Tario, $260,000.

Graysons Mill Lane, 7679-Thomas John Moran to Belquis and Massoud Ahmadi, $559,000.

Highgrove Ct., 8938-Kurt W. and Sabrina L. Klunder to Artemis Sakell, $873,000.

Newington Rd., 6705-Paula Sakum and Yohana Gipson to Leakena Mao, $560,000.

Power House Rd., 9151-Van Metre Homes at Liberty Corp. to Ji Hoon Ham and Hiromi Sato, $575,858.

Power House Rd., 9163-Van Metre Homes at Liberty Corp. to Jeffrey Paul and Christina Louise Huber, $590,097.

Seafarer Way, 7868-Anne E. Armstrong to Jose Enrique and Michelle Dian Lopez, $438,000.

Tangerine Pl., 7516-Samer L. and Lotfi Geriesh to Eduardo Rodriguez and Sheila Olarte Tria, $800,000.

MCLEAN AREA

Bayside Ct., 7204-MCW Investments Corp. to Michael Maraist and Anna Sukiasyan, $1.74 million.

Cedrus Lane, 1120-Kirit and Jyoti Anjaria to Biao Fu and Chiu Fang Chou, $1.15 million.

Crestwood Heights Dr., 8220, No. 406-Ryan Seunghun and Desilda Kim to Pouya Moetakef, $430,000.

Enola St., 7831, No. 108-Michael F. Mohamed to Firas and Makram Bannourah, $202,995.

Hampton Hill Cir., 1469-Eduard and Melanie Zadrima to Charles Bryan Judd, $900,000.

Laurelwood Dr., 1125-U.S. Bank and LSF9 Master Participation Trust to Vahid Pourkhalkhali and Parvin Moradi, $945,000.

Lupine Lane, 6808-Gregg and Chevonne N. Colon to Ronald and Corinna Weiss, $1.21 million.

Mulroy St., 6535-Susan S. Griffith and estate of William M. Stell to Hany Nasr, $735,000.

Old Meadow Rd., 1808, No. 1416-Dan Li to Buyanjargal Bold and Buyandelger Lee, $235,000.

Spring Gate Dr., 1521, No. 10306-Aaron Mundy to Jung Beom Kim, Jung Ah Lee and Hwan Jin Kim, $325,000.

Westmoreland St., 1568-Sai Baba Funding Corp. to Andrew S. Galliker and India R. Turner, $789,000.

MOUNT VERNON AREA

Aspen Dr., 4213-William Reyes to David Dick Jr. and Jessica Ly, $475,000.

Claremont Woods Dr., 8327-Jose S. Fuentes and Ovidio Gomez Garcia to Hever E. Lopez Ramirez and Rosalva Cristina Lopez Baten, $329,000.

Forest Haven Dr., 9429-Gregory and Melissa Prunchak to Walter and Malissa Smith, $824,900.

Monte Vista Pl., 3802-Chailendreia M. Dickens to Jennifer Liseth Araujo, $185,000.

Patton Blvd., 9003-Walter L. and Malissa K. Smith to Evan Alexander and Kirsten Rowell Saaty, $590,000.

Village Green Dr., 5756-A-Oscar Fernandez and Ramon Fernandez Sanchez to Habtamu Negash Belachew, $189,000.

Welford St., 4828-FNM Investments Corp. to Douglas Kevin Brooks Strahin and Maria De Los Angeles Zambrano, $455,000.

NORTH SPRINGFIELD AREA

Heming Ave., 5703-Syeda Dita to Zachary A. and Karen M. Mast, $660,000.

Leestone St., 7042-Judith M. Jefferson to Imran Muhammad and Mehwish Imran Vora, $445,000.

OAKTON AREA

Ariana Dr., 3150-Richard L. and Mary Marcotte Corrigan to Steven B. and Yael N. Creditor Pollicoff, $1.4 million.

Hickory Hills Dr., 3368-Donna Danielle K. Jackson to Chung Hsiang Wei, $710,000.

Oakton Ridge Ct., 10672-John P. and Cynthia J. Kish to Konstantin and Petya Djoubrailov, $876,000.

Southam Lane, 10339-Waleed Khalid Bin Allam and Rana Zyad Arafat to Anil Sezer and Safae Chouraichi, $1.02 million.

RESTON AREA

Breton Ct., 11810, No. 21D-Dena L. Saenz to Muyessar Abdurahman and Nusilaiti Dilimulati, $230,000.

Cedar Hollow Way, 1651-Alireza Aminian and Parmiss Akbari to Csaba Kalmar, $635,000.

Chimney House Rd., 1620-Michael B. Pepper to Marc Russell Armitage, $335,500.

Crescent Park Dr., 1918-Edith J. Fulton to Kyle D. and Kailey A. Scott, $455,000.

Fountain Dr., 1830, No. 501-Robert Donaway and David Legge to Ardeshir and Fay Nafici, $475,000.

Greenmont Ct., 1449-Andrew Eck to Emily S. Novak, $475,500.

Hollowwind Ct., 11945-Dale and Claire Levin to John T. Fulghum, $402,000.

Lake Shore Crest Dr., 1716, No. 35-Michael Veytsman and Tanya Ogneva to Robert Schneid, $325,000.

Market St., 11990, No. 1604-Mark P. and Lynette M. Fitzgerald to Nicholas George Mirisis, $596,500.

Market St., 12001, No. 401-John T. and Leslie J. Mulford to Huan Li, $560,000.

Poplar Grove Dr., 1640-Erin Kelley Frye to Daniel Arthur Bauer, $452,500.

Sagewood Lane, 1951, No. 112-Anna Smit Werner to Rosita A. Cantor, $135,900.

Stratford Park Pl., 1855, No. 213-Robert Wendell Howard to Gail A. Vogel, $480,000.

Sunrise Valley Dr., 11760, No. 809-Asghar Ghalambor to Marie Therese Doyle, $240,000.

Villaridge Dr., 1926-B-Anil Neil Prakash and Heather Elizabeth Maclellan to Keishan Prakash, $239,000.

Whisper Way, 2155-Teresa and Alexandra Navarro Nasif to Katherine Gentic, $346,000.

Yellowwood Ct., 1434-Mary P. Douglas to Carla G. Costa, $490,000.

SEVEN CORNERS AREA

Manchester St. S., 3100, No. 618-Saul D. and Betty B. Wright to Carolina Apaza Pacheco, $229,000.

Waterway Dr., 6200-Douglas M. and Therese P. Photiadis to Ronda Estridge, $864,000.

SPRINGFIELD AREA

Bethelen Woods Lane, 8027-Timothy Daniel and Jennifer Nicole Bailey to Saba Dovlatabadi, $451,000.

Cuttermill Pl., 8720-Peter J. and Susan A. Wajda to Charles L. and Anneslee Lescovitz Jennewine, $617,500.

Frederick St., 5910-Trang Ha Uyen Dang and Dung Thanh Nguyen to Truong M. Nguyen, $480,000.

Hackberry St., 6725-FNM Investments Corp. to Gabriela Chambi and Bernardo Medrano, $585,000.

Kitchener Dr., 8447-Richard F. and Nancy A. Mortimer to Maryam Wakman, $400,000.

Misty Blue Ct., 8477-Jhonny A. and Lily M. Gonzalez to Mark J. and Diana D. Laplante, $399,000.

Parklane Ct., 8014-Leslie C. Hess to Peter L. and Sally Arendt, $590,000.

Saint Dennis Dr., 7925-Peter W. and Ellen J. Vanaartrijk to Tchoia Brown and Alejandro Javier Ponce Mercuri, $642,500.

Springfield Oaks Dr., 8554-James A. and Nancy F. Councilor to Brian J. and Devin M. Gray, $380,000.

Trips Way, 6377-James R. and Kasey A. Griffenhagen to Gian Carlo Magno Bretana and Katrina Kelsey Espiritu Liboro, $407,500.

VIENNA AREA

Bellforest Ct., 2700, No. 306-Caroline Sanchez and Michael Nartker to Khatima Sayed, $415,000.

Bobbyber Dr., 2104-Mondana Nicksolat and Mateen Boroujerdi to Anita Zaidi and Wayne Thomas Bailey, $658,800.

Cinnamon Creek Dr., 9700-Alexander Cameron and Stephanie W. Sedgwick to Steven J. and Zsofia Paizs Greenbaum, $781,777.

Evelyn Ct., 2807-Mark Francis Eaton and Lisa Dianne McCarthy to Cristae and Jeremy B. Nickels, $565,000.

Hunter Ct. SW, 730-Gene D. Robinson III and Robert Troeglen to Carrie Miller, $510,000.

Montmorency Dr., 1642-Patrick A. Cleaver and Maritere Pena to Michael Tuan Tran and Sarah C. Park, $965,000.

Park Terrace Ct. SE, 202, No. 22-Barg Inc. to Farnaz and Owais Bengali, $218,000.

Reserve Way, 8002-Matthew H. Kroehler to Dmitry V. and Marina V. Sevostyanova, $709,000.

Symphony Cir. SW, 908-Peter K. Wu and Alexandra E. Fischer to Michael and Katherine Kalutkiewicz, $1.33 million.

West St. NW, 431-David A. and Caren Ann Appel Slingbaum to Filipp Iosifovich and Nina Kazarian Kofman, $670,000.

WEST SPRINGFIELD AREA

Alberta St., 6330-Gary L. and Susan R. Brinner to Ahmed Mohamed Dahir Islam and Stefanie Melanie Geils, $541,000.

Cambridge Dr., 5811-F-Rick J. and Dawn R. Plaster to Carol and Richard Brigleb, $300,000.

Forest Dew Ct., 6590-Steven T. Weatherly and Megan S. Doscher to Hibret Alemu Tilahun, $435,000.

Millwood Pl., 8463-Hannelore Stalker to Ali I. and Theresa A. Shah, $450,000.

Queenston St., 5940-Betty Jo Kaveney to Amanda Owens, $519,500.

Royal Ridge Dr., 5816-L-Rajesh and Sridevi Pasupulati to Anna Beatrice Delaney, $229,900.

Treetop Hill Lane, 7309-Gerard Sandroussi and Berth Nohra to Nirinjaka Ramasinjatovo, $475,000.

Fairfax City

These sales data were recorded by the City of Fairfax Real Estate Assessment Office.

Berritt St., 4123-Kelly M. and Trent M. Wahl to Brian K. and Kathryn M. Janes, $870,000.

Edosomwan Lane, 4312-Bryan A. and Lauren Sagray to David Andrew Marks, $735,000.

Old Post Rd., 3504-Bryan E. and Karen M. Bishop to Stephen F. and Judith A. Miller, and Joseph J. Schaeffer, $510,000.

Ranger Rd., 9762-Michael Joshua and Julia Brockman Knight to William Joseph Reeder and Megan Leigh Roth, $540,000.

Falls Church

Among homes sold in Falls Church.

Broad St. W., 444, No. 707-Leo J. Kelly to Bradford W. and Carolyn M. Fisk, $745,000.

Marshall St. W., 126-Hao M. and Dong Dang to Gregory Patrick and Stephanie Nicole Kauten Robbins, $694,000.