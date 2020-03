Belle View Blvd., 1406, No. B2-Thomas Brendan and Kayla Greene Wilkinson to Anne Colleen Kelly, $285,000.

Potomac Ave., 6424-Brian D. and Mary J. Simpson to Jacquelyn A. Brioux and Bridget P. Conneely, $870,000.

10th St., 6507, No. A1-Steven E. Baty to Gary E. and Susan J. Schell, $285,000.

ALEXANDRIA-FRANCONIA AREA

Armstrong Ct., 6036-Cynthia D. and Ray Armstrong to Rohit Trehan and Shally Bhalla, $800,000.

Ballycastle Cir., 5126-Aaron William Gibson and Kortney E. Taylor to Melat Laiketsion and Dagmawi Abedje, $590,000.

Brindle Heath Way, 6862-Irina Iatco to Nahceive S. Codrington, $305,000.

Chiswick Lane, 6921-Jorge Armando and Stephany Andrea Morales to Lisa R. Scott, $350,000.

Deer Gap Ct., 6609-Sergio Alvarado Cortes and Maria C. Rodriguez Linares to Rebecca Brown, $430,000.

Ellingham Cir., 6964-Siriboon and Gof Pornphan Phumtim Adam to David M. Brown and Shanae T. Jackson, $365,000.

Foxboro Ct., 5311-Sarah Fulton to Samuel W. and Jane Swenson, $520,000.

Grange Lane, 6581, No. 201-Nancy B. Wyatt to Anteneh Zemede, $320,000.

Haynes Point Way, 7707-F-Leah C. Gower and William V. Adamthwaite to Alexander A. Gikas, $319,900.

Javins Dr., 4006-Melinda L. Hollander to James Edward Ross, $525,000.

Manigold Ct., 7526-Courtney R. and Gabriel A. Davis to Jonathan Samuel Feichter, $445,000.

Old Brentford Rd., 7019-Geneva M. and William E. Halloran to Michael S. and Amanda Irene Commisso, $339,000.

Redwood Lane, 6120-Mary Bayat to Marc G. and January Lea Stoffel Tkach, $530,000.

Royal Thomas Way, 6753-Nathaniel Ovans to Rachel Elizabeth and Brian Francis Dickinson, $577,500.

Sutcliffe Dr., 6470-Adolfo L. Cespedes and Patricia Yaya to Johnathon O. Hagan and Rolando Gonzalez, $645,000.

Thomas Grant Dr., 7366-Beazer Homes Corp. to Igor Besson, $640,634.

Thomas Grant Dr., 7376-Beazer Homes Corp. to Jason C. Doelling and Katherine J. Hall, $715,863.

Valley View Dr., 6124-Abbas Sayah to Sandesh Kharel and Anju Bashyal, $570,000.

Wescott Hills Way, 5816-Adam and Jaclyn Gruebel Wheeler to Xin Ren, $428,045.

Woodlake Lane, 6031-Munther F. Al Raban and Sawsan S. Frances to John Derevjanik and Sabreen Alraban, $730,000.

Yadkin Ct., 6526-Cheryl Muransky Kelty and Michelle M. Muransky to Bonita R. Harris, $275,000.

ANNANDALE AREA

Banff St., 4416-William D. Brantley to Micheal H. Kibrom and Winta Kahsai, $580,000.

Bruce Lane, 3907-Lien Ai Ly to Richard P. Diamond, $545,000.

Gale St., 8108-Keith R. and Dorothy T. Peterson to Paris Noelle Alexander and Brandon George Nero, $645,000.

Joseph Bristow Lane, 4527-NVR Inc. to George Nie and Jinhua Feng, $597,655.

Overlook Park, 5117-PBJ Real Estate 1 Corp. to Kye Young Choi, $482,500.

Stuart Ct., 3817-Jennifer L. Solomon to Craig M. Conway and Veronica M. Czastkiewicz, $556,000.

Vermillion Pl., 7103-RCMA Investment Inc. and ANHV Investment Corp. to Frank C. Kitzantides, $510,000.

BAILEYS CROSSROADS AREA

George Mason Dr. S., 3705, No. 2213S-Pomona Daphne Wargo and estate of Zoe Wargo to William W. Wiard IV, $165,000.

Leesburg Pike., 6137, No. 409-Wilmington Savings Fund Society to Katherine Zimmerman, $163,000.

Seminary Rd., 5501, No. 602S-Neal Cobert to Ioannis Gkigkitzis, $265,000.

Vista Dr., 6035-Ram Pyari and Ainder K. Jassal to Iftikhar Khan, $561,000.

BURKE AREA

Burke Manor Ct., 5822-Nabraj Bhattarai to Yukun Zuang and Zhirou Ye, $349,900.

Cove Landing Rd., 5936, No. 302B-Bradly S. Hofford and Colette Berrebi to Clare M. Daly, $243,000.

Ironmaster Dr., 9723-Pamela J. Locke to Matthew and Chau Cristiana Huynh Schwab, $635,000.

Old Burke Lake Rd., 9331-Damien E. Chaves to Michael and Jan L. Barrett, $950,000.

Sassafras Woods Ct., 10154-Debra M. Cox to Alison J. Morrison, $417,000.

Tibbitt Lane, 5026-Angela Lao to Joseph Kamara and Husainatu Dabor, $415,000.

Wood Sorrels Lane, 10050-Harrison and Marylou DePondicchello to Mentwab Mesfen and Anteneh Kebebe, $484,000.

CENTREVILLE AREA

Basingstoke Loop, 14716-Hao D. Tran and Lan Phuong Thi Nguyen to Musa Parmakiz, $375,000.

Braddock Rd., 14704-Alexis Mejia Perez to Elizabeth Helen Vargas and Susan Alison Horowitz, $570,000.

Cool Fountain Lane, 5029-Srinivas Rangi and Swapna Chilappagari to Phuc Co. Ngo and Kimloan Conghuyen, $483,000.

Gatwick Sq., 14734-Ghassem and Farideh Sharifi to Adela Paredes De Arreguin and Maria De Jesus Arreguin Paredes, $365,000.

Green Park Way, 14726-Germary Escalona to Collin Dean Nash, $349,000.

Hoskins Hollow Cir., 6101B-Zenas and Tiffany Yujin Choi to Eric William Wickert, $335,000.

Littlefield Ct., 6315-Jesse and Allison Cardoza to Kiran Sandhu, $382,000.

Malton Ct., 6855-Fan S. and Crystal Tsang to Paola Villarroel Barrientos, $420,000.

Palmetto Bay Ct., 5103-Efstratios and Elias Oktay to Corwyn M. Cease, $328,000.

Rosy Lane, 14300, No. 13-Shallon T. Perkins to Daniel Muscatell, $227,000.

Schoolfield Ct., 5609-Ricky Dean and Sarah Elizabeth Alwine to Jennifer Lynn M. Morales, $611,150.

Surrey House Way, 15318-Timothy Brian and Tamra Lynn Lassiter to Michael P. and Kelly L. Smith, $715,000.

CHANTILLY AREA

Bicentennial Ct., 15213-Regina F. Gaudet to Andrew M. Brown, $499,990.

Henry Pond Ct., 13772-Vinaykumar B. and Tina V. Patel to Nagesh Gummadivalli and Pallavi Nandula, $1.13 million.

CLIFTON AREA

Cavalier Woods Lane, 5600-James G. and Charlotte E. Mercer to Tarek Edelbi and Asmaa Al Ghafari, $657,500.

Laurel Glen Rd., 13104-Margot M. Brauning to Julio O. Cornejo and Mauricio L. Aleman, $1.88 million.

Stallion Rd., 6500-J’Neane A. Coffman to Connie Jo and Charles Stebbins, and Delores Ann Warren, $950,000.

Yates Ford Rd., 12208-Christopher Hawley to Aersen Aihemaiti and Muyasaier Wusiman, $500,000.

FAIRFAX CITY AREA

Aristotle Dr., 11369-Je Soon Kim to Zainab Kapadia, $360,000.

Babashaw Ct., 3105-Brian N. Frantz to Dalie Sarmiento and Irineo Fernandez Urbano, $417,001.

Castle Branch Rd., 12301-Robert and Amy Elizabeth Kelly to Choul Kyun Park and Eun Hee Lee, $1.34 million.

Chipper Lane, 4903-Randall G. and Laura Carey Miller to Thomas William and Julia Dvonch Gardner, $660,000.

English Maple Lane, 12016-Ramesh S. and Anu R. Iyer to Vajira Ranaviraja, $590,000.

Fair Stone Dr., 4413, No. 204-Tae H. Kim to Deidre E. Harris, $265,000.

Garden Path Lane, 11152-Kenneth and Christine Bailey to Leonardo Triyudono Alam and Yuanita Christanti Santoso, $785,000.

Green Ridge Ct., 3803, No. 293-Susan D. Simmons to Shengqiu He and Chaohui Gan, $280,000.

Halsted St., 4122-Men H. Shen to Kyu Seon Jo and Miran Kim, $550,000.

Honey Locust Ct., 3515-Thomas D. and Martha M. Carr to Charles and Steven Yim, $625,000.

Kings Crown Ct., 9711, No. 201-Shiva H. Subedi to Ikesh K. Pandy and Aakriti Adhikari, $272,000.

Liberty Bridge Rd., 12408-B-Thomas C. and Lauren A. Papageorge to Stacy A. Smith, $435,000.

Mainstone Dr., 2933-Anne P. Do and Kenneth C. Chen to Victoria Nguyen and Vui Thi Ho, $705,000.

Melvue Ct., 12800-Alyson Aghamehdi and Aaron Schnelzer to Hernan Rodas Jr., $550,000.

Nottinghill Lane, 5222-Derrell Keith and Cheryl Ann Wilson to Barbara Rhodes and Khaled Amira, $710,000.

Penderview Lane, 12151, No. 2035-Lissa M. Dunn Han to Allahyar Kasraian and Samira Monshi, $215,000.

Persimmon Cir., 3829-Michelle Lee to Shilpa Venkatareddy and Pradeep Kempanna, $317,000.

Pleasantview Lane, 13226-Rosanna D. Lenihan to Alyson and Kurt Soderstrom, $520,000.

Prince William Dr., 3314-William F. and Nancy J. Kirten to Ryan J. and Jessica M. Houston, $700,000.

Queens Brigade Dr., 12166-Thomas G. and Vickie S. Barringer to Lauren A. and Justin D. Watts, $525,000.

Shooters Hill Lane, 5509-Keith Lindahl and estate of Virginia Hinds to James R. and Leah B. Lewis, $595,000.

Still Meadow Rd., 4327-Desiree D. Demott to Gretchen E. and William Ellis Beasley, $622,000.

Timber Oak Trail, 4004-Albert H. Harper III to Angela Howell, $590,000.

Wavell Rd., 10170-John E. and Virginia E. Hartman to Scott Robert and Theresa M. Bennett, $790,000.

Winford Ct., 5535-Aliona Gherman to Kailyn Marie McGillicuddy, $420,000.

FAIRFAX STATION AREA

Foxhollow Lane, 6530-Park View Estates Corp. to Navdeep and Shyam Mathur, $1.53 million.

Robert Carter Rd., 11210-Edward J. and Alisa M. Strittmatter to Matthew R. Schwartz and Rachel L. Leimbach, $780,000.

FALLS CHURCH AREA

Alger Rd., 7127-Vinitra Anna Chanthavong to Laura N. Deisz, $526,000.

Beechwood Lane, 2992-Sleepy Hollow JV Corp. to Bryan and Gwendolyn Broerman, $1.16 million.

Chrisland Cv., 7575-Melanie Inglis to Kathryn Leigh Gwensberg, $484,000.

Highland Ave., 2363-Asr Designer Homes Corp. to Mark Brian and Rebecca Lee Skerry, $1.29 million.

Lee Hwy., 7336, No. 203-J. Christine Connelly to Faryal Rashid, $201,000.

Nicosh Cir., 3015, No. 2204-Linus K. Chow to Be Do and Jimmy Hang, $360,000.

Timber Lane, 7222-Byron Scott and Adam Keith Chapman to John P. Hart, $710,000.

32nd St., 6512-Focal Point Homes Corp. to Angad Singh and Faiza B. Qadri, $1.61 million.

FALLS CHURCH-PIMMIT AREA

Hileman Rd., 2010-Robert L. and Lisa Michelle Gebhart to Henry Savoie Cauley and Catherine Amelia Ruth Wethington, $650,000.

Magarity Ct., 2011-Le T. Hoang and Elvira Hoang Tran to Collin Mosley and Emma Harrell, $810,000.

Senseney Lane, 2226-John Allan and Absara Rogosch to Elizabeth Mary Weaver and Charles Francis Anderson, $775,000.

FORT HUNT AREA

Cavendish Dr., 2206-George Robert and Kathleen Ebner Goodno to Lisa A. Maniscalco and Alethia J. Curtis, $618,000.

Herbert Springs Rd., 833-Sean P. and Jennifer L. Casey to Summer and Angel M. Gaud, $1.63 million.

Shenandoah Rd., 1501-Encore Homes Alexandria Corp. to Christian and Monalisa Redmond, $1.06 million.

GREAT FALLS AREA

Kentland Dr., 753-Gregory Scott and Paula Massiel Garrison to Robert Keith Kinsey, $1.27 million.

Walker Rd., 654-Philip and Zehra Gaudiano to Doaa Elberry and Stephen Schuresko, $599,000.

HERNDON AREA

Alton Sq., 12919, No. 404-Supersolv Com Inc. to Rosanete Mello, $215,000.

Autumn Hill Ct., 3229-Eric G. and Nathalie Brooks to Arturo Adam and Angelina Louise Camacho, $642,000.

Center St., 605, No. T4-Michael H. Doherty and estate of Fitsum Gebretatios to Ramon Menjivar, $250,000.

Equus Ct., 2793-Henry H. and Agnes J. Lee to Alexander M. and Christine M. Venezia, $550,000.

Frog Hollow Ct., 13111-Jason E. and Kathleen Halberstadt Henry to Svetlana and Dennis F. Jensen, $751,000.

Herndon Station Sq., 234-Maria Mendoza and Ademir Karisik to Juan Bernard and Jeanna Jones, $590,000.

James Madison Cir., 2583-Vijaya Rallabandi to Benjamin Lee Mangelsen, $462,000.

Magna Carta Rd., 12661-Yadong Zhu to Timothy Golden Thornton and Nathalie Gonzalez, $530,000.

Neil Armstrong Ave., 13724, No. 304-Shravan Kumar and Jhansi Rani Jogu to Radha Krishna Reddy and Bhargavi Latha Peddireddy, $372,000.

Ramesses Ct., 3157-Marjorie L. Fullerton to Srikanth Ramachandran and Anitha Srikanth, $735,000.

Rudds Store Pl., 1530-Sabina Sauer to Andrew Fred and Sophia Hannah Applebaum, $470,000.

Stone Fence Lane, 2357-Theodore J. Schall to Atchyuta Rao and Srilakshmi Bontu, $620,000.

Van Buren St., 1012-Stewart H. and Norene B. Christ to Elijah Grier Davis, $585,000.

HUNTINGTON AREA

Arlington Terr., 2259-Addison L. Huber and Kristen D. Hanna to Jared and Jennifer Huntley, $440,000.

Edgehill Dr., 5812-Dean A. Berg to Carter Tuttle and Katelyn Bliss, $430,000.

Farrington Ave., 2301, No. 3-203-Emily Skidmore to Jenna Pearl Miley, $176,000.

Redcoat Dr., 2646, No. 109-Muhammad Munir to Jeffrey Festa, $179,900.

HYBLA VALLEY AREA

Frances Dr., 7808-Harold Paul Ashworth III and estate of Karen Ann Ashworth to Celia Rubidia Marquez Hernandez, Tomas Arturo Umana Iglesias and Aminta Iglesias De Umana, $400,000.

Lantern Pl., 4525-Ron M. Deeb and Allison Good to Walter P. Kennedy III and Laura Lamontagne, $640,000.

Woodlawn Trail, 2712-Robert Joseph and Jane Ann Fitz to Jodi Graul and Adam A. Bellacicco, $835,000.

LINCOLNIA AREA

Bismach Dr., 5608, No. 2-John T. Carroll to Alejandro Bravo, $262,000.

Chowan Ave., 5103-Dirk J. and Terri L. Meyer to Brian D. Untiedt, $586,100.

First Statesman Lane, 5578-Matthew Michael and Dana English Houston to Paul M. Dupont, $387,000.

Merle Pl., 6321-Elise Anne Ostrander and Paula J. Morris to Jose A. and Maria M. Iglesias, $340,000.

LORTON AREA

Aurora Ct., 8459-Meseret Zeru to Harminder Kaur and Yadwinder Singh, $379,900.

Cardinal Forest Lane, 9258, No. 101-Jennifer A. Harper to Brian B. Davies, $263,000.

Corder Lane, 6815-Alfred and Terri Biddlecomb to Christopher J. and Julia K. Flood, $759,000.

Green Heron Way, 8307-Usman Nasim to Ryan H. Reed, $309,000.

Julia Taft Way, 7776-Christopher at Taft Estates Corp. to Hemant and Monica Datta, $1.38 million.

Oak Grove St., 5812-Michael and Jennifer Halston to Timothy Bryan and Dawn Dee Shumate, $810,000.

Power House Rd., 9155-Van Metre Homes at Liberty Corp. to John and Tricia K. McGriff, $599,740.

Power House Rd., 9165-Van Metre Homes at Liberty Corp. to Noa Vaughn and Maggie Marie Walker, $578,887.

Sheffield Village Lane, 7618-Nighat Iqbal to Tesfalem Yehdego and Rahwa Debesay, $320,000.

Waites Way, 8903-Clayton S. and Rochelle P. Mascarenhas to Andrew F. Parsons and Iryna Prasova, $367,000.

MCLEAN AREA

Chesterbrook Rd., 6005-Yicun Wu and Guangrui Zou to Craig Hartsock, $865,000.

Crestwood Heights Dr., 8220, No. 514-M. Song Jo and Yolita P. Tjoeng to Sidharth Prem, $460,000.

Fleetwood Rd., 6800, No. 203-Amber Celeste Aaronstein to Jeffrey B. and Patricia H. Meehan, $296,000.

Girard St., 6931-Stephen A. and Nancy W. McGuire to Gillian and Stephen Gaeta, $1.02 million.

Ingleside Ave., 1418-Barnabas Fund Inc. to Hamila Atefi, $1 million.

Lincoln Way, 1524, No. 235-Sara Nouhi and Sara Razavi to Jung Hoon Han, $359,000.

Marion Ave., 1204-Andrew P. Hinton and estate of Mary L. Hinton to Ramin Tahbaz Salehi and Rachel Joubran, $757,000.

Spring Gate Dr., 1521, No. 10407-Lai Wei Lydia Wong to Vananh Nguyen, $322,500.

Sugarstone Ct., 6060-Kristen Neller Verderame to Christine B. and Timothy J. Wisecarver, $1.35 million.

Westmoreland St., 1917-Robert G. and Kathleen G. Vorthman to Sai Ma, $824,900.

MOUNT VERNON AREA

Bordeaux St., 8909-Anthony and Connie Galietti to Marlon P. and Stacy A. Shaw, $550,000.

Cunningham Dr., 3102-Kymberly A. Horne and Glynis P. Johnston to David Michael and Lura Burr Mcadam, $527,500.

Havenwood Pl., 3876-William L. Watson to Keith L. Vaughan, $230,000.

Neptune Dr., 4749-Charles F. and Alexis W. Bolden to Cheryl Nicole and Thomas John Cotterell, $998,000.

Pole Rd., 5117-Timothy J. Halls Jr. to Walter A. Ramirez Campos, $565,000.

Village Square Dr., 8670-Daniel J. and Jody Marie Monahan to Bhendari Moore, $241,000.

Woodhue Pl., 3904-Exodus 1 Corp. to Yunia Marisol Rodriguez, $159,900.

NORTH SPRINGFIELD AREA

Heston Ct., 5517-Elmer J. and Nancy L. Freeman to Paul Kreppel, $415,000.

Long Pine Dr., 7601-Frank J. Meister to Pedro J. McKinnie, $505,000.

OAKTON AREA

Ayreshire Rd., 11621-Janet J. Choi to Paul C. Vavonese and Rebecca L. Hankins, $662,450.

Hunt Rd., 3008-Nancy M. and Hugh C. Cannon to Sophia Ying Chun Ni and Shou Heng Shi, $547,500.

Oakton Terrace Rd., 9921-Susan K. Raddant to Mario E. Sanchez, $350,000.

Turnberry Pl., 10144-Yu Wang and Nannan Li to John and Natalia Forkin, $612,000.

RESTON AREA

Breton Ct., 11823, No. 21D-Kenneth E. Williams Jr. to Adam R. Nobles, $239,000.

Chapel Cross Way, 11627-Craig G. and Patricia M. Thibaudeau to Daniel James McCombe and Meera Vijayann, $615,000.

Cobblestone Lane, 2075-Adam Ross and Heather Ashleigh Page to Trevor and Tracy Paradis, $650,000.

Dockside Cir., 11330-Raymond C. Van Houtte and Louisa L. Davis to Lori Evers, $779,000.

Freetown Dr., 2520-Diana L. Burley to Paul J. and Maria C. Mahon, $545,000.

Gunsmith Sq., 2265-Matthew Dull and Ferrin Caldwell to Colleen Regan Cofer and Benjamin Matthew Stembridge, $409,000.

Ivy Oak Sq., 1818-MTGLQ Investors to Corey Rosenberg and Lauren Sturman, $389,000.

Lovedale Lane, 2217-H-Cynthia Sue Lawrence to Gina MacDonald, $292,000.

Market St., 12000, No. 379-Caroline E. Budnik to Alvaro Diaz, $300,000.

Purple Sage Dr., 1638-Gregory and Adrienne Kozel to Mary C. Connolly, $360,000.

Sentinel Point Ct., 11928-Jason S. Carlo to Christopher D. and Jane R. Sarkis, $498,000.

Summerchase Cir., 11719-A-Suzanne M. Gerlich to Dustin Rice, $256,000.

Taliesin Pl., 12004, No. 24-Ross Wagner to Marie Banick Gadell, $247,500.

SPRINGFIELD AREA

Alamo St., 6206-Wilmington Savings Fund Society and Ventures Trust to Marvin A. and Maria Lizama, $400,000.

Bethnal Ct., 6915-Kathryn Volpe and Wilson Aguilar Garcia to Carman Tanzer, $556,000.

Camp David Dr., 7763-John A. Chon and Khamphath Chanthaphone to Hong Liu and Zhe Li, $880,000.

Debra Lu Way, 6704-Edwin and Amanda Jiman to Michael William Blodgett and Shreya Sharma, $510,000.

Hunt Square Ct., 9515-Elisha James and Mandy Lynn Leblanc to Betewoin Dubale and Seyfe A. Shibeshi, $490,000.

Lauren Dr., 8617-Frank W. and Vivian L. Kidd to Djafar and Elizabeth Fitzgerald Sambou, $575,000.

Rivanna Dr., 6001-Daniel J. and Cheryl D. Lengyel to Allison Hampton and Sten Atkinson, $530,000.

Sontag Way, 7118-Rupert Darren and Lisa Williams Brown to David W. and Tracy R. Queen, $665,500.

Stagg Ct., 6386-Kevin T. Pogoda to David Steven and Michael M. Abercrombie, $445,000.

Supreme Ct., 6813-Marcelo A. Davila to Aamir and Shabana Naveed, $429,000.

Villa Del Rey Ct., 6999-Emelda Tarayao Atienza to Mohammad and Shabnam Naseri, $347,000.

VIENNA AREA

Amber Meadows Dr., 2195-Denise M. Teeling to Hossein Tafakor, $1.23 million.

Brittenford Ct., 1692-Clyde J. and Rebecca P. Swinson to Amina K. and Mirza K. Sartaj, $1.2 million.

Cottage St., 8600-Amy Lynn Killoran and Daniel H. Derosa to Lyazzat Gibbons, $665,000.

Kingsley Rd. SW, 604-Niels Broder Holm Nielsen and Andrea Cecilia Repetto Vargas to Stephen and Claire Davis Propsting, $1.26 million.

Macarthur Ave. NE, 405-J.D.A. Custom Homes Inc. to Denis Richard and Kimberley Klein Lynch, $2.02 million.

Night Shade Ct., 1519-Glen P. Kedzie to Liliana Niloufar and Edison C. Molina, $1.11 million.

Percussion Way, 9501-John S. Freck to Omid R. Khaksari and Atefeh Faghihi, $865,000.

Saint Roman Dr., 1803-Sidney and Ardith R. Polk to Kaelan Michael Lunder and Anqi Huang, $750,000.

Teel Dr., 2254-Elizabeth A. Parker to Carl B. Boswell and Kiera M. Craig, $710,000.

Westglen Ct., 2162-Im Ja Son to Christopher Ian and Megan Sparks, $1.12 million.

WEST SPRINGFIELD AREA

Armendown Dr., 9037-Roland Victor Jimenez and Jeanette Pui Kay Yee De Guzman to Michelle and Chad Shoultz, $436,450.

Coachman Dr., 6621-Jose M. and Vilma Pena to Steven Cramer, $548,500.

Greeley Blvd., 8111-Florentino and Lauren Perez to George Barton David Weeks and Christina Bernadette Fontana, $520,000.

Orono Ct., 6507-Jennie T. Lofton Peterson and Benny L. Grover to Maximilian Emerson and Jacqueline Lee Rhodes, $365,000.

Ridge Hollow Ct., 8808-Jae Min Park to Kirubel T. Alem, Yesenia Zelaya Alem and Felipe J. Zelaya, $435,000.

Seabright Rd., 5934-Isabel Lugo to Mary Vanessa White, $470,450.

Veranda Dr., 5905-Michael Anthony and Samantha Reese O’Connor to Bassir and Farahnaz Sharif Sabiry, $547,000.

Fairfax City

These sales data were recorded by the City of Fairfax Real Estate Assessment Office.

Fairfax Blvd., 9455, No. 104-Javier A. Rosales to Ingrid Marcela Torres Carvajal, $208,000.

Pinehurst Ave., 9930-Kevin A. and Karen L. Greeley to Angela Grdina, $545,000.

Falls Church

Among homes sold in Falls Church.

Broad St. W., 513, No. 503-Carl Curtis and Martha H. Close to Joan Nora Curry, $775,000.