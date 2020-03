Belle View Blvd., 1511, No. J-William L. and Gainmattie P. Geddes to Stephanie N. Blanks, $235,000.

Duke Dr., 6818-Samuel A. Baidoo to Anastasia Temple and Steven M. Otto, $445,000.

Olde Towne Rd., 1212-Marc Mussoline to Andrew Robert Tank and Julia Hillock Christenson, $927,500.

10th St., 6505, No. A2-Velma J. Frycek to Thomas Michael Crossan and Lisa Mariel Gautier Sanchez, $297,500.

ALEXANDRIA-FRANCONIA AREA

Ashfield Rd., 5501-IRES VA to William G. Overton III and Abigail E. Lebron, $525,000.

Bush Hill Dr., 5912-Charles A. and Lorelle M. Fisher to Homayoun Nouri, $450,000.

Dreams Way Ct., 7012-Michael E. and Lucy B. Gray to Jamin T. and Cynthia S. Purves, $680,000.

Essex House Sq., 6092-A-Ding Ding and Yiman Liu to Wendy Lee Neidermeyer, $320,000.

Gadsby Sq., 7488-Rebecca A. Slone to Melanie Warner, $506,000.

Grange Lane, 6543, No. 302-Sharon Worden to Kay Ikue Kokkeler, $310,000.

Heatherway Ct., 6825-Richard and Elisa Alexander to Sean Patrick Boyle and Megan Lynn Snow, $440,000.

Kelsey Point Cir., 6523-Rene Rodriguez to William Terrence Barry and Tyler Wilson Fitzgerald, $592,000.

Littlethorpe Lane, 6230-Marcia A. Shell and Maher S. Fouad to Azzi Olfati and Elmira Olfati Alipour, $552,000.

Mersey Oaks Way, 6005, No. A-Mersey Oaks Corp. to Jerry Booker, $238,000.

Norham Dr., 5919-Harry Parent to Kaylyn Dueker, $518,000.

Pine Brook Rd., 4003-Charles W. McMillan to John P. Bodri and Kristin Williams, $755,000.

Rose Hill Ct., 6286-A-Haileyesus Nigussie Demessie to Melaku Efriem and Melaku Efriem Mengesha, $196,400.

Sutcliffe Dr., 6488-Robert D. and Barbara A. Schmidt to Solomon Kifle, $635,000.

Walter Dr., 6516-Adrian William Vigneault to Robert C. Ruehle, $595,000.

Wiley Creek Way, 7703-William E. Davis to Solomon Belachew and Almaz A. Ayane, $510,000.

ANNANDALE AREA

Auburn St., 7310-William F. and Karen S. Choate to Juan J. Palomo Campos, $530,000.

Brentleigh Ct., 4626-Ardeshir B. and Susan B. Yazdani to Bruk Aleka and Helen Tadesse, $435,000.

Colonial Village Row, 7874-Kaycee and Donato Corsini to Sarita Valentin, $480,000.

Erie St., 7618-Adam Daniel Goldberg and Jean Barraket Caplanis Goldberg to Dora M. Pachas Masuda, $585,000.

Holyoke Dr., 6412-Swan Properties to Derek Johnston and Kelli Parks, $580,000.

Lafayette Forest Dr., 7715, No. 31-Takashi Inomata and Ae Lee Hong to Nae Kul and Eun Ho Han, $270,000.

Mcwhorter Pl., 7504-Zamin Partners to Daniel Joseph Noonan and Ha Le, $810,000.

Perry Penney Dr., 6716-Madeleine M. Jordan Lopez to Jennifer Wen and Angel Ly, $280,000.

Rose Lane, 3614-Rickin Shah to Michael and Alida Taylor, $540,000.

Weber Ct., 7722-Suong Thai and Hanh Thi Nguyen to Vu K. Nguyen, $506,000.

BAILEYS CROSSROADS AREA

Carey Park Lane, 6161-Wendy M. and Colin J. Vincent to Adam Richard and Jennifer Katherine Pallotto, $700,100.

George Mason Dr. S., 3709, No. 1211-Amy Z. Unger to Redouane Betrouni and Souad Boudieb, $356,000.

Maplewood Dr., 6431-David G. and Jamie A. Hernandez to Juan W. Hernandez, $411,000.

Seminary Rd., 5565, No. 206-Dana Lynn Dohm to Sergey S. Kulikov, $311,000.

BURKE AREA

Belleair Rd., 6224-Hossain and Feryal Esmaeili to Quang D. Dao, Souda Vilaythong, Hongkham Vilaythong and Xaysana Boupha, $1.5 million.

Clerkenwell Ct., 5995-Lisa M. Taylor to Jonathan Cohen and Rebecca Hilary Safeer, $441,000.

Dunleer Lane, 5318-Gabriel A. and Catherine J. Whalen to John George and Alexandra Limon Parresol, $650,000.

Huber Ct., 9107-Lisa M. Petrovich to Michael W. and Heather D. Dawson, $700,000.

Little Cobbler Ct., 9601-Walter H. and Ok Son Zimmers to Samuel and Amity Nichole Kim, $680,000.

Meadow Grove Ct., 9509-Brandon Henry to Colin Henry, $100,000.

O’Hara Landing Ct., 5957-Todd M. and Anna B. Johnson to Andrew S. and Katie A. Hamilton, $699,888.

Whitewater Dr., 9934-Robert C. Freear to Simarpreet Kaur Gill, $420,000.

Wood Sorrels Ct., 5908-Jonathan M. and Clara K. Satria to Seifu Haileselassie, $521,000.

CENTREVILLE AREA

Asher View, 14146-Lien Chu Wu to Nikki Yuetyee Yung, $325,000.

Black Horse Ct., 14416-Samuel R. and Jacquelyn T. Hardman to Katherine Larson, $360,000.

Chestnut Hollow Ct., 6012-Alison Jeanne Fiochetta and Alison Crenshaw to Luis E. Luna and Sylene Rojas, $265,000.

Crimson Sky Ct., 5331-Tuong Anh H. Nguyen and Sung S. Mun to Darien Hoang Ti Mun, $470,000.

Gabrielle Way, 14120-Esperanza E. and Lorenzo Martinez to Khalid B. Ahmed and Faiza A. Elbaghdadi, $439,900.

Golden Oak Rd., 14510-U.S. Bank and the CIM Trust to Dai Xuan Nguyen, $215,000.

Jenny Leigh Ct., 6732-Diana Joch to Md. Ashraful Alam and Jannat Ara Haque, $383,000.

Muster Ct., 6436-Saurabh Khurana and Roji Bishwakarma to Shiva B. and Shova Bishwakarma, $625,000.

Pebblebrook Dr., 15575-Chester D. and Dana Matthews to Troy W. and Kristi J. Oller, $840,000.

Saint Germain Dr., 14461-Mohammad Zaim Abid to Abdul Mooeid Khan, $185,000.

Snowhill Lane, 15423-Ibrahim Ba to Devin Shaw and Trei Laizure, $605,000.

Water Pond Ct., 13945-Lorraine T. Greco to Andrew Nathan Greenberg, $419,900.

Wheat Mill Way, 6502-Samu Kumar and Saravanakumar Manickam to Silas M. Evans, $570,000.

Woodspring Ct., 14632-Arthur Bernard Charles Knudson to Christy Knudson and Arnulfo Reyes, $200,000.

CHANTILLY AREA

Fulmer Dr., 13813-William Ryan and Carol Hancock to Rostam Panjshiri, $392,000.

Lightfoot St., 3810, No. 408-Chun Ma to Mansoor Azimi Ghomi, $240,900.

Point Pleasant Dr., 13464-Dare E. King to Kenneth Jae Yoon Kim and Yoon Jung Chang Kim, $754,000.

CLIFTON AREA

Battle Rock Dr., 6432-Richard Allen and Elia Isabel Christiansen to Kory J. and Kathryn M. McCormick, $729,000.

Dunquin Ct., 7420-James Ruebling and Courtney Ullrich to Michael J. and Abigail W. Abate, $935,000.

Moss Glen Rd., 13519-Karen L. and John W. Maxted to Cemil Yilmaz, $660,000.

Osprey Ct., 5744-Rahul Vohra to Thomas J. and Melissa J. O’Connor, $353,000.

Springstone Ct., 13712-Sean Charles and Wanda Lynn Forbush to Keith Young and Diana Gaydusek, $665,000.

FAIRFAX CITY AREA

Appling Valley Rd., 11953-Kyoung Tai Lee and Jina Jung to Joel Nicodemus and Susan Elizabeth Schlenke, $607,000.

Bridgewood Dr., 5546-Christina M. and Paul M. Fagan to Derek Matthew and Erin Simons, $375,000.

Canonbury Sq., 9550-Brian V. Nickols to Hrachya Topalyan and Diana Khachaturyan, $735,000.

Chronical Dr., 12512-Valot Property Group to Aenan Y. and Steven H. Juring, $850,000.

Country Squire Lane, 4291-Lisa Marfori to Daeshig Kim and Young Ran Eum, $555,000.

Elizabeth Lane, 4013-Don A. and Katherine W. Evans to Nguyet Minh Ton and Tan Duy Nguyen, $780,000.

Fairfax Green Dr., 4161-Michael Wayne and Courtney Danielle White to Sakar Wahby, $525,000.

Franciscan Lane, 2971-Paramount Investments to Brian U. and Ogechi Muotoh, $668,000.

Garden Grove Cir., 12144, No. 404-Camila S. Lorca Jimenez and Camila S. Lorca to Patrick Richard Sobera, $206,000.

Green Duck Lane, 4824-Fairfax County Redevelopment and Housing Authority to Akramjon A. Saloev, Firuza M. Asatuloeva and Sitora A. Saloeva, $139,202.

Helmsford Lane, 4408, No. 304-Mary and Brian Forman to Ghayas Ahmed, $212,000.

Holly Ave., 4449-Vickie B. Perese to Justyn Tyler Little and Tiffany Jeanine Jones, $432,500.

Johns Pl., 12006-Michael D. and Taryn S. Wheatley to Danielle C. Lindorf, $565,000.

Kingsbridge Dr., 9800, No. 1-K. Kristin Lambert to Emre Karahasanoglu and Sennur Ulvan, $210,000.

Lisa Marie Ct., 12016-Kianoosh and Paloma Jimenez Raika to Tao Shen and Wenli Cheng, $560,000.

Miranda Ct., 9518-Javkhlan Batsukh to Jungbae Yoon, $495,000.

Olive Mae Cir., 8883-Ngoc Nguyen to Haoyun Wang, $835,000.

Penderview Terr., 12154, No. 1201-Justin C. Rowland to Daehan An, $275,000.

Prosperity Ave., 2655, No. 418-Haider Haimus to Xingchi Dai, $349,000.

Royal Lytham Dr., 4000-Mohammad A. and Galawish A. Chener to Timothy J. Shin, $410,000.

Shooters Hill Lane, 5525-Wayne P. and Catherine M. Adams to Jonathan P. and Brittny L. Larsen, $99,900.

Sutler Hill Sq., 4354-Azita A. Nikzad and Fawad Ariasaif to Thomas H. and Jennifer C. Taylor, $447,000.

Tilton Valley Dr., 3296-Carol Anne Werner to Norman E. and Carine G. Chase, $645,000.

Valley Ridge Dr., 3913-Rahul Dhawan to Isabella Phan and Mark Ritter, $555,000.

Winterberry Lane, 9421-Ana Solis Ortega to Joel David Reniker, $630,000.

FAIRFAX STATION AREA

Cross Chase Ct., 8639-Tina L.M. Blom to Dirk Christian and Kelly Hasbach, $738,000.

Greentree Manor Lane, 8317-Clayton O. and Patricia J. Sheffield to Jeffrey and Jessica Schwab, $757,500.

Lee Alan Dr., 8439-John A. Cutler to Navneet Dhillon, $871,000.

Twelve Oaks Dr., 7111-Roger J. and Sherley A. Channing to Martin K. and Laura E. Bayr, $1.01 million.

FALLS CHURCH AREA

Charing Cross Rd., 2903, No. 1-Dan Bao to Xin Zhao and Qiaoya Wang, $265,000.

Creek Wood Ct., 3254-Judite Guza Johnson and Reuben J. Johnson & Judite Guza Johnson to Amber N. and Sean C. Hooper, $650,000.

Great Oak Ct., 2869-Elizabeth Jane Hoffman to Andrea Raggambi, $428,500.

Kenfig Pl., 7105-Edward B. and Mary Jocelyn Jones to Edward Benjamin Jones and Claudia Liliana Salomon Maldonado, $470,000.

Mount Daniel Dr., 6919-Suzanne Chang and Michael Alpern to Jack William Clift and Carolina Mejia Mantilla, $1.12 million.

Westlawn Dr., 6818-Krista A. Evans to Kevin Wolfgang Hartwig, $601,423.

Yarn Ct., 2880-Gilbert Blair IV to Dylan Fawcett and Ashley Archer, $595,000.

FALLS CHURCH-PIMMIT AREA

George C Marshall Dr., 2230, No. 926-Penny Blakeman to Hilda Sobhani, $298,000.

Kirby Ct., 6616-Sheila Marie McDonald and Deborah V. Brown to Sanjeev Singh, $901,000.

Nigh Rd., 7418-Thomas A. and Rex W. Morgan to Brian L. Bosse, $625,000.

Royal Lodge Dr., 2160-Ray O. Johnson and Brianna G.R. Johnson to William Bin Sun, $1.61 million.

FORT HUNT AREA

Bridle Lane, 1908-Sukron Holdings to Mary Rinder and Steven John Cuevas, $781,000.

Dalebrook Dr., 910-James A. Preuss to Nicholas Ryan and Alexis Noel Paul, $830,000.

Lee Ave., 7813-William H. and Christine N. Hooke to Jo Anne Garrison and Steve Verna, $810,000.

River Farm Dr., 1503-Nathan A. Delong and Amy T. Lang to Jonathan and Lauren Mahaffey, $1.2 million.

GREAT FALLS AREA

Bucks Lane, 696-Gregory S. and Deborah A. George to David M. and Lara Nagoski, $3.58 million.

Fallen Holly Ct., 11910-Michael E. and Renette Y. Borton to Richard and Donna Owins, $810,000.

Hessick Ct., 9912-John M. and Deborah K. Ballinghoff to Geoffrey K. and Courtney Otten Pechie, $1.4 million.

River Bend Rd., 492-Denise W. Dubow to Roderick Darrell Owens and Kyung M. Chun Owens, $1.84 million.

Warwick Stone Way, 51-Paul J. Feldman and Jeaneen H. Andrews Feldman to Jeffrey R. and Charisma J. LaFleur, $1.82 million.

HERNDON AREA

Arrowbrook Centre Dr., 13376-Pulte Home to Soumya Reddy and Sreevani Adem, $518,143.

Bayshire Pl., 1415-Sergei Lebedinetc and Ekaterina Ponomareva to Kieu Vance Nguyen and Christopher Saraus, $490,000.

Centre Park Cir., 12917, No. 412-Jennifer L. Burghardt to Jeremy Ray Brown and Yi Fang, $242,000.

Chase Wellesley Dr., 2575-Kadhem J. Ismail Albazzaz and Nada Abdul Karim Sadek to Ramdas Ram Singh, $460,000.

Florida Ave., 543, No. 104-Virginia American Properties to Julio Cesar and Dolores Navarrete Quintanilla, $170,000.

Herndon Mill Cir., 143-Elham Ghatri to Ashin and Negar Assari Samimi, $550,000.

Lawyers Rd., 12409-Daniel R. and Vicki L. Butler to Charly and Hua Tse Wu, $515,000.

Mason Mill Ct., 1291-Clive R.J. Greenleaf and Janet W. Choy to Gustav F. and Leanne C. Anies, $500,000.

Nathan Lane, 1623-Greer Lindholm to Joshua and Mary Elizabeth Leaverton, $497,000.

Pleasant Glen Dr., 2904-David S. and Rebecca D. Cruley to Padmanabhan and Jayashree Neelakantan, $663,900.

Shallow Ford Rd., 1337-Brian K. and Jerri Y. Ricks to Muhammad Tahir Khattak, $510,000.

Terrymill Dr., 12613-Edward J. Ryan III to Peter Joseph and Noreen Forcelli, $605,000.

Westcourt Lane, 2204, No. 120-Stewart and Liliana Velasquez Smith to Joseph R. Thangaraja and Jessie G. Joseph, $230,000.

HUNTINGTON AREA

Fairhaven Ave., 2717-Fairhaven ALX Properties to Tiffanie Taylor and Brian Webb, $647,000.

Farrington Ave., 2301, No. 3-104-Ignaclo M. and Nelly Bergara to Yuzhi Liu, $130,000.

Fort Farnsworth Rd., 2618, No. 239-Conner Clark and Kevin W. Austin to Jeanne Wang and Jason Gao, $150,000.

Huntington Ave., 2059, No. 1014-Kerry Watson to Ernst Friedrich Hunter, $228,000.

Mount Eagle Dr., 5904, No. 909-Andrew Edward Orndorff to Blanca A. Sanchez, $259,000.

Williamsburg Rd., 5944-Andrew G. Bury Jr. and estate of Ralph J. Yow Jr. to Juliet Joyce Hudson, $450,000.

HYBLA VALLEY AREA

Coxton Ct., 7526-C-Jada N. Payne and Jada Sanders to Nam Soon Kim and Sang Ho Nam, $285,000.

Groveton St., 3310-Oscar A. Flores to Juan D. Baca, Rudy Jackelin Cruz Parada, Marco Tulio Cruz Parada and Yurguin Romain Cruz Parada, $485,000.

Richmond Hwy., 6435, No. 104-John W. Bressler to Lais Helena Allen, $150,000.

Sherwood Hall Lane, 1608-Robert and Haley Nelson to Susan M. and Michael A. Worden, $825,000.

Windbreak Dr., 2468-DHF Investment to Virginia Louise Allison and Robert Joseph Salera, $430,000.

LINCOLNIA AREA

Chippewa Pl., 5217-Valerie B. Geiger and estate of William Eugene Rocca to Jeffrey Lewis, $422,500.

Elmdale Rd., 6533-Elmdale Road to Srinivas and Sreevidya Kompella, $874,900.

LORTON AREA

Cardinal Forest Lane, 9255, No. 301-Thomas E. Alexander to Paul D. and Melony D. Teague, $237,000.

Cross Chase Cir., 8924-Wayne F. and Nancy J. Smith to Ryan Andrew and Destinee Marie Prete, $785,000.

Furey Rd., 9114-Nancy J. Wilson to Guido Francesco Ritelli and Megan Michele Grace Miller, $505,000.

Harley Rd., 10816-Martin B. Jarvis Jr. to Bradford Allen Nachman, $1.1 million.

Jandell Rd., 8909-Brett and Heather Ann Temple to Yelena V. Novopachennaia and Jaime Membreno, $439,900.

McCarty Rd., 9222-Robert Retsch to Mohamed H. Suleiman and Houssem B. Khalladi, $428,000.

Red Bird Woods Ct., 6717-Luis Cotto Arroyo and Stacic Cotto to Brandon Myers, $470,000.

Silverdale Rd., 8518-Mark G. and Patricia C. Zicht to Mark Thomas Imbo Short and Sharyl Lashay Pahe Short, $600,500.

MCLEAN AREA

Aspen Wood Ct., 5849-Dennis J. and Marion C. Phelan to Sidney Lane and Meghan Coffey Phillips, $1.18 million.

Chesterbrook Rd., 5925-Todd D. and Sarah D. Merchak to Nicholas and Shannon Zazulia, $1.15 million.

Deidre Terr., 6504-James Michael Brady to Lilly Parker, $1.32 million.

Falstaff Rd., 8027-Ruby McDaniel to Kenneth John Chang and Sylvia Sue An, $1.05 million.

Fleetwood Rd., 6900, No. 305-Signet Residential to Cornelius B. and Diane M. Turner, $1.06 million.

Greensboro Dr., 8350, No. 102-F. Alexander Matini and estate of Nasser Matini to Majid Sodavi, $315,000.

Greensboro Dr., 8370, No. 221-Mansour Hatefi and estate of Ghanari Atefi Hatefi Darugar to Shvetha Soundararajan, $419,000.

Hane St., 1560-Walnut Creek Homes to Matthew and Rebecca Weinshall, $2.03 million.

Lincoln Way, 1530, No. 304A-Angela Marie Griffith to Padma Devi and Anirudh Venkata Tummala, $260,000.

Lupine Lane, 6812-Hassan and Nina Habib to Trudy Michele Cassen and James Paul Colbert, $1.17 million.

Old Chesterbrook Rd., 6547-Ismail Radwan and Karima Noor Elmaghraby Radwan to Natasha Therese Zoretich Oliphant and Alexander Stewart Oliphant, $1.52 million.

Overlook Rd., 8710-Jenny C. Wu and Mitchell J. Lazris to Elizabeth Lu El Nattar, $1.9 million.

Ridge Dr., 757-Kent L. and Kelly C. Dellinger to Mark Thomas and Courtney Lauren Dodge, $1.19 million.

Spring Gate Dr., 1550, No. 8404-Mohammad B. and Parastoo G. Zahedi to John P. Martin, $307,000.

Virginia Ave., 1911-Richard Bensinger and Virginia R. Diamond to Lauren and Joshua Cury, $1.28 million.

MOUNT VERNON AREA

Badger Dr., 8719-Corby Glen and Suzanne Campbell to Jason Mohler, $559,000.

Carriage House Ct., 3717-Thomas A. and Barbara J. Boyce to Gregory and Melissa Prunchak, $860,000.

El Camino Pl., 3827-Sharon A. and Raymond R. Baumann to Tobi Jade Lucca Quinn, $193,500.

Laurel Rd., 4413-Jacquelyn L. Carter Cox to Brendan and Chelsy Pelletier Blain, $550,000.

Mount Vernon Hwy., 8335-Jose Antonio Melendres Lopez to Joseph M. Stearman, $985,000.

Pembrook Village Dr., 4395-4395 Pembrook Village Drive to Francina N. Osoria Almonte, $220,000.

Quisenberry Dr., 3900-Claudia Shimkus to Mandy Devine and Matthew Kudla, $656,000.

Sacramento Dr., 8611, No. B-Anwar Minni to Ana Maria Mazariegos, $160,000.

Silverada Pl., 7990-C-Shyam and Poonam Salona to Young Il Choi, $176,000.

Wessynton Way, 3412-Joanne Nedzbala to Joshua S. and Lara E. Shuey, $774,500.

NORTH SPRINGFIELD AREA

Dalton Rd., 5221-Edwin and Lidija Pegan Knight to Bernd G. Koehler and Tae Sun Shin, $879,000.

Kings Park Dr., 5205-Reid G. and Meredith N. Voss to Betelhem T. Hailemariam and Befikadu A. Tessema, $565,000.

Ramsey Ct., 8712-Mary P. Rodgers to Sara J. Cath and Safiullah Alam, $486,100.

OAKTON AREA

Bushman Dr., 10200, No. 104-Bethany Michelle Andersen to Carol A. and John V. Fahey, $240,000.

Lariat Lane, 11703-Alan A. and Kathy K. Hammer to Kevin Frederick Mueller and Jiyoung Kim, $700,000.

Pine St., 10118-Sally B. Thomas to David H. Hwang and Myeong Ja Lee, $893,000.

Twin Mill Lane, 2114-Gerard R. and Mary Adam to Karen Hanrahan and Dean Wagner, $1.4 million.

RESTON AREA

Abington Hall Pl., 12190, No. 304-Jonathan and Anne Lutz Liu to Michael Funk, $450,000.

Beaver Trail Ct., 11152-Rebecca Hartnett and Rebecca Koble to Ehren Wade and Maryann Simmons, $250,000.

Breton Ct., 11870-Pai Fang Tsai and Chuck C. Hong to Korianne Bonner, $379,900.

Chapel Cross Way, 11615-Walter P. and Victoria R. Peter to Darice Cobert and Michael P. Gatti, $680,000.

Crescent Park Dr., 1924-Joelle A. Kunkel to Robert Paul Gove Jr. and Awalin Nabila Sopan, $614,000.

Escalante Ct., 11908-Hannah R. Toney to Jared Sharp, $405,000.

Freetown Ct., 2315, No. 22C-Tonja Tate Taylor and estate of Barbara B. Tate to Lesley La Marr Diaz and Bruno Diaz Lias, $218,000.

Garden Wall Ct., 1317-Terry Grimm to Michael T. Bradley, $267,000.

Golf Course Dr., 2198-Joseph Vincent Denninger to Morgan Ann Lillie, $510,000.

Harbor Ct., 11138-Adgroup Corp. to Miguel E. Ponce and Sonia I. Ferrer, $550,000.

Hunters Run Dr., 2200-Hollen Kimmel to Louis and Janet Silvano, $249,000.

Links Dr., 11515-Amy M. Porter to Susan Lynette Robertson, $415,000.

Market St., 12000, No. 285-Madeline A. and Paul R. Mocko to Robert J. Mocko, $175,000.

Northgate Sq., 1429, No. 2A-Jeffrey R. Porter to Nima Firdosian, $180,000.

Purple Sage Dr., 1607-Evan Gass to Michael A. Fulton and Marie E. Gardiner, $355,000.

Ridgehampton Ct., 2446-Andrea Duncan to Mariah and Rafael Felipe, $317,000.

Southgate Sq., 2206-Paramount Investments to Armando Nunez Cruz, $285,000.

Spyglass Cove Lane, 11298-Jay L. and Pepper D. Buckley to Abby E. Brown and Matthew J. Bosse, $1.23 million.

Sunset Hills Rd., 11800, No. 914-Joseph Alexander and Helen Diane Stiskal to Safiul A. Masud and Rubaida J. Khan, $542,000.

Villaridge Dr., 1911-Stephen L. Creed to J. David Teitelman, $295,000.

Wild Hawthorn Way, 1234-Soonsung Hong to Beverly A. Kilmer, $530,000.

SEVEN CORNERS AREA

Hazelton St., 3049-James E. and Cheryl Tomlinson to Corey Weaver, $590,000.

SPRINGFIELD AREA

Athena St., 8054-Danilo S. and Susan V. Soriente to Cindy Song and David Lai, $535,000.

Brandon Ave., 6113-Damla Zeybel to Khandaker G. Hasan and Mohammed A. Bhuiyan, $550,000.

Cold Plain Ct., 8766-Gizachew Tariku and Wosene Alemayehu to Ali Sajid and Humara Akber, $525,000.

Essex Ave., 7503-Melanie Vrabel and Colin Kent Adams to Luis Emilio Torres and Teresa X. Cadima, $472,500.

Golden Ball Tavern Ct., 9126-Hanna M.S. Sarkees to Philip Luke Hoyle, $510,000.

Jenna Rd., 7321-Daniel G. and Mary Beth Ragan to Jason and Vicky Tran Morgan, $585,000.

Marconi Ct., 7842-Louis Franklin Jones Jr. to Niran Adhikari, $385,000.

Shadowcreek Terr., 7710-Jared A. and Naomi T. Podlesney to David S. Banis and Victoria Amanda Narducci, $475,000.

Thomas Dr., 6112-Ruangchai Sihakhoon to Afroza Akter Khanam and Shahadat Hossain, $460,000.

VIENNA AREA

Edwin Lane NE, 306-Thea N. Bertola to Alan I. and Carole Wachtel Robbins, $700,000.

Knollside Lane, 2790-James and Neela Guthrie to Bridget and Robert Anthony Riconda, $517,000.

Noory Ct., 9539-Madhu Anand and Madhu Talwar to Lilia Ostapenko and John Mohanco, $1.35 million.

Tamarack Dr., 10116-Aravind Hemmige and Akshatha Pai to Naomi Laue, $764,900.

Ware St. SW, 501-Michael K. Harris to Bo Zhang, $689,900.

Wolftrap Rd., 8736-Anton and Eugenia Ryabinky to Hao Zhou, $645,000.

WEST SPRINGFIELD AREA

Botsford Ct., 8316-Gregory N. and Heather A. Anderson to Daud and Masauda Barakat, $615,000.

Daffodil Ct., 8019-Robert Christopher and Jacqueline Arabia Smith to George Mathew and Teena Puthirickal Joseph, $620,000.

Greeley Blvd., 8012-Anita Lee Dehaven and Donna Kay Calderone to David Michael and Cristina Faith Carr, $630,000.

Harwood Pl., 7904-Juan B. Santiago Mercado and Clara S. Santiago to Jennifer and Luis Guevara, $245,000.

Langport Dr., 8610-Adil Benyoussef and Tina L. Utt to Candace Marie Bethune Brown, $610,000.

Olde Lantern Way, 7212-Won Mo Kang and Cheong Sil Byun to Metasebia Aynekulu Yemane and Jean Oriol, $490,000.

Ridge Crossing Lane, 8303-Ronald L. and Jacqueline W. Wrice to Jose J. Sayans, $480,000.

Springfield Village Ct., 7002-Marionette F. Earnest to Jacob Neal James Norris and Allison Norris, $590,000.

Tiverton Dr., 7647-Teodoro S. Regio to Iram Altaf, $348,000.

Fairfax City

This sales data was recorded by the City of Fairfax Real Estate Assessment Office.

Armstrong St., 10458-Mary Silva to Pisith Yim, $499,990.

Courtney Dr., 10471-Kyung Soo Kim and Sujin Park to Keivan Ashabi, $630,000.

Glendale Way, 4106-Adam W. and Nicole B. McCallen to Donald Michael Shaw, $677,500.

Sager Ave., 10366-Fairfax Main St. Corp. to Cynthia Barnard and Kenneth Sanz, $794,376.

Falls Church

Among homes sold in Falls Church.

Broad St. W., 444, No. 712-Jennifer S. King to Warren G. Schneeweis and Mary Jane Comly, $620,000.

Seaton Lane, 1003-Chie Nagata-Zingg and Chie De Carvalho to Rajpal S. Sandhu and Prithipal Dhillon, $750,000.