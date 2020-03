ALEXANDRIA-BELLE VIEW AREA

Boulevard Vw., 6506, No. A2-Sean and Jacqueline Galligan to Stephen T. and Maura S. Bracken, $264,000.

Park Terrace Dr., 7401-Patsy Dealhia Lake to James Gilbert and Kimberly Ann Harless, $923,000.

Wakefield Dr., 6621, No. 420-Roy Rayne to Michael Lane, $130,000.

AD

10th St., 6609, No. A2-Douglas A. and Christine A. Allen to Jo Ann Gensib, $300,000.

ALEXANDRIA-FRANCONIA AREA

Azalea Cove Terr., 7891-Morakinyo A. Toney to Tanya A. Smith, $580,000.

AD

Chesley Search Way, 7049-Gwang Soo Han to Nicholas Lee and Liesel Rebecca Crocker, $567,000.

Dunwich Way, 6617-Gerrit T. and Peggy L. Bakker to Sheryn V. Anthes, $640,000.

Fairview Farm Dr., 6107, No. 107-Eno O. Otoyo to Ramesh and Sheela Nayak, $500,000.

Grange Lane, 6549, No. 401-Ryan Matthew and Carly T. Buerkle to Sun I. Springer, $372,000.

High Meadow Rd., 5931-Joshua Noel and Nicole Leigh Davis to Merlin Arias and Rudy Samuel Castro, $489,000.

Kimberly Anne Way, 5930, No. 101-David L. and Rebecca B. Colangelo to Melissa Kosakowski, $282,500.

AD

Mariners Mill Ct., 5303-Frederick David and Virginia Clark Billups to Kiah J. and Amy M. Warden, $643,000.

Miller Dr., 6312-Stephen Wayne and John Gordon Weatherford to Pedro Juan Ortiz Riviera and Mildred Roxana Fontanez De Jesus, $645,000.

Norham Dr., 5989-Brian S. Moyer and Pinar Moyer Altun to Oswald Pascal, $535,000.

AD

Racepoint Way, 7211-Noel Scott Cooper and Linett E. Axelsson to Jon David Abboud, $609,000.

Sandra Marie Cir., 6907-Rose Mary and Richard B. Hubbard to Rici Neil Ingenito, $325,900.

The Pkwy., 6123-Susan T. Wright to Stirling Blair and Kateryna C. Buenger, $404,000.

Wellington Commons Dr., 6132-Jonathan Bronley and estate of Dorothy Saitta Cipriano to Nicholas Fietzer and Amber Carlsgaard, $462,000.

AD

Woodfield Estates Dr., 5935-Charles A. and Donna F. Castellana to Ryan Christopher and Kelli Glass, $535,000.

ANNANDALE AREA

Backlick Rd., 4601-Syed Tanbir Hossain to Douglas Ly Nguyen, $440,000.

Chanel Rd., 3707-Lan Kim and Lam Kim Ung to Bao Quynh Thai Nguyen and Anh Thuy Nguyen Tran, $586,000.

Columbia Pike., 6424-Raj Kaur Singh to Abdur Rahaman and Farjina Tasnim, $505,000.

Fenton Dr., 3707-David T. and Melissa C. Pell to Kaycee and Donato Corsini, $690,000.

AD

Joseph Bristow Lane, 4500-NVR Inc. to Abdul Hadi Abo Issa and Isra Naim Chaker, $604,135.

Lake Blvd., 3914-William J. Ryan and estate of Joyce M. Ryan to Kevin Stanley and Mary Bryson Piechowiak, $552,000.

AD

Monarch Lane, 3320-Patricia A. Lambeth to Baochau D. Bui, $530,000.

Philadelphia Pl., 4700-Bosch Homes Corp. to Ryan D. Bechtel and Stephanie C. Chester, $716,905.

Whitman Rd., 3820-Hong Kyoon and Jung Ja An to James and Eun Hae Erica Mirabello, $810,000.

BAILEYS CROSSROADS AREA

Dockser Terr., 6384-Sammie D. Guy and Marie L. Glass to David Earle Jr. and Kendra Nichols, $662,500.

George Mason Dr. S., 3713, No. 1014-Joseph Craig and Christopher Barry Cahoon to Fereshteh Liaghat, $356,000.

Pinetree Terr., 3502-James H. and Hongwebb to Jamie R. Lynn, $1.56 million.

Steppes Ct., 3800-Nicholas James Sochurek and Leigha Mae Romanin to David and Chon Bok Lee, $373,000.

AD

AD

BURKE AREA

Bromyard Ct., 5414-Ryan Graebener to Shion and Elaine Chang, $470,000.

Cove Landing Rd., 5920, No. 302-Victor and Delia Velculescu to Aurelie Durgeat and Thomas Vilmer, $265,000.

Fairleigh Ct., 9405-Scott H. Campbell and Louis J. Giangi to Jaesook Heo and Changsuk Kang, $225,000.

Jacksons Oak Ct., 5821-Ebrahim Zandpour to Thomas F. and Dawn E. Gallagher, $385,000.

Meyers Landing Ct., 6035-Zhi Yong Wang and Qiu Ye Yuan to Menrit Garcce, $415,000.

Parliament Dr., 9012-Katherine A. Olson to Stephen A. and Sandra E. Torres Cone, $674,000.

Stone Wood Ct., 9927-Robert W. and Frances E. Bennett to Ian S. Turnbull and Sabrina N. Romano, $579,900.

AD

Wicklow Dr., 6130-Emmanuel K. and Felicia B. Asenso to Jennifer D. Platt and Robert H. Childress, $560,000.

Woodcarver Ct., 9704-Merle D. Edgar to John and Susan Martin, $700,000.

AD

CENTREVILLE AREA

Autumn Cir., 14167-Amy N. Button to Jose L. Vilchez and Zoila R. Zapata, $370,000.

Bodley Sq., 14854-William S. Brooks to Raquel Adelaida and Carina Davila Garnica, $360,000.

Glen Meadow Ct., 5125-Kevin and Sun Young Lee to Jorge Reynaldo Torre, $405,000.

Gothwaite Dr., 6142-Christopher L. and Thea R. Morrow to Mounir Belmourida, $344,000.

Jenny Leigh Ct., 6746-Kathryn M. Blandford and Kathryn M. McCormick to Seong Uk Mo, $385,000.

Meherrin Dr., 15461-Thomas M. Couch Sr. to William and Claire Mahoney, $608,000.

AD

Newhall Ct., 5503-Peggy S. Day and Katie Leggett Wilkinson to Chang Seok Cho, $740,000.

Raina Dr., 5947-Diane A. Stevens to Leslie Agyekum, $419,900.

Sequoia Farms Dr., 5501-Joseph Sherdil to Ross and Christina Cummings, $600,000.

Stonewater Ct., 14376-Terryne F. Murphy to Jolene Phuong Thao Nguyen, $408,000.

AD

Water Springs Ct., 13684-Beth A. and David A. Grossett to Gustavo David Zelaya Varela and Erla Esmeralda Zelaya, $364,000.

White Post Rd., 6507-Weldon Spurling II to Benjamin E. and Gretchen L. Hill, $600,000.

CHANTILLY AREA

Autumn Vale Ct., 13752-William Alvarez and Cesar A. Lopez to Rafael Reyes and Martha S. Adriano Huerta, $335,000.

Hamlin Ave., 4103-Scott M. Jones to Thang Duong and Tammy Quyen Su, $453,500.

AD

Newport Dr., 4207-Francis and Wilma H. Turco to Juan C. Rivera Lopez, $462,000.

Sand Rock Lane, 4622-House Buyers of America Inc. to Ahmet I. Denli, $617,000.

CLIFTON AREA

Cavalier Woods Lane, 5608-Madhu and Praphulla Velamati to Hamayun Khan, $655,500.

Harrier Dr., 5708-Chang Keun and Kyung Soon Suh to Jared Rohlfs, $325,000.

Noble Rock Ct., 6412-Mark A. and Linda J. Peterson to Lawrence Justin and Jessica Riston Leiser, $920,000.

AD

Osprey Ct., 5746-Amit Nithianandan and Dipti Desai to Alyssa Mikyung Pyo, $326,000.

Willow Valley Rd., 5417-Lisa Maria Gaudette to Mark Bekheit and Sanaa William Aziz, $750,000.

FAIRFAX CITY AREA

Aristotle Dr., 11305, No. 2-306-Shenhua Wang to Carlos A. Morales Miranda, $316,000.

Becket Ct., 9885-Marva Jane Geiberger to Yong Ho and Sam Ran Shin, $500,000.

Broadwater Dr., 10826-Michael C. and Jan Lizbeth Barrett to Andrew and Carmen Perdas, $685,000.

Carriagepark Rd., 4903-William Paul and Holly Lynn Flemming to Rehan Zaheer, Anum Pervaiz and Farzana Zaheer, $510,000.

Colony Park Dr., 10258-Robin R. Sanford to Peter Brown, $420,000.

Covington St., 3000-Jia A. Chen to Jia He and Suyun Xie, $462,000.

Englishwood Lane, 13121-Patricia A. Remele to Ramakrishnan Sankaran and Pavithra Balakrishnan, $477,000.

AD

Fairfield House Dr., 12201, No. 602A-Dianne Napolitano to Mal Soon Kim, $331,000.

Gainsborough Dr., 5118-Angelito E. Velandria and Epiphania Velandria Vest to Adriana Mendoza Sandoval and Tito Alfonso Sandoval Thames, $610,000.

Garland Tree Ct., 12558-James M. Sanderson to Carl Ralston Underwood, $529,000.

Green Ledge Ct., 12103, No. 101-Vijay and Dimple Mehra to Jasmine L. Grant, $305,000.

Heron Ridge Dr., 12660-Kook Hyun and Eunja Woo to Karen and Kelly Wu, $580,000.

Hummingbird Lane, 4654-Jonathan and Lea Im to Jimmy Zheng and Cong Cui, $610,000.

Kings Crown Ct., 9703, No. 2-Linh Thi Mai Nguyen to Kim Chi T. Do, $209,000.

Laurel St., 9716-Tracy L. Horn to Janet P. and James William Colin Biddle, $618,000.

Lochleven Trail, 4171-B-Maura Archetti to Carlos Schwarzbauer, $410,000.

Morning Spring Lane, 13140-MBF Repair & Remodel Corp. to James M. Treme, $525,000.

Peaceful Creek Dr., 12457-Pham N. and Jessica T. Phan to Chanh S. Duong and Huong Quynh Ho, $582,000.

Pennypacker Lane, 13201-Geoffrey J. and Sheila L. McLean to Harald Guy and Refika Sutandar Pribadi, $601,000.

Prosperity Ave., 2665, No. 408-Diane M. and William M. Balderson to Adam Zarger, $480,000.

Shooters Hill Lane, 5544-Joshua E. and Lauren E. Goudy to Maya Schinder and Matthew Archick, $665,000.

Sundrops Ct., 3113-James A. and Brandy D. Giddings to Huy Khoa Nguyen and Pamela Ngoc Phuong Bui, $805,000.

Sycamore Crest Dr., 9208-Nam Quang Huynh to Michael Jackson Ramires, $842,500.

Timber Log Way, 4120-Mary Manning Wilson to Maria M. and Scott Polly, $295,000.

Walnut Cove Cir., 4076-Kwan S. Eun and Myoung I. Choi to Diane, Kevin and Rachel Devin Bree, $609,000.

FAIRFAX STATION AREA

Arrington Dr., 6093-Elizabeth Marion Barthle to David H. Haradon and Amy Jo Keifer, $859,000.

Dominion Valley Dr., 10415-Robert A. and Edith E. Hyatt to Michael Joseph and Bridget Mary Toland, $850,000.

Halley Commons Ct., 6202-Craig Dennis Jones to Rupert S. and Shea B. Manley, $1.06 million.

FALLS CHURCH AREA

Alger Rd., 7104-Melanie A. Mitchell to Ajay Tejasvi Narasimhan and Madhu Tejasvi, $520,000.

Barrett Rd., 6621-Joel P. and Karin R. Paque to Gregory and Alexandra Bingham, $725,000.

Cherry St., 2903-Stuart Cain to Stacey Lynne and Lucas Alan Worthy, $660,000.

Dashiell Rd., 3203-Jose Hung to Erica Lynn Poole and Melissa P. Garcia, $699,000.

Greenway Blvd., 2825-Joseph C. Turney to Robert Allen Rahrig Jr., $526,000.

Kings Chapel Rd., 2904, No. 5-Mehrdad Raeisifard and Sepideh Jamali to Calixto and Rosario Mojica, $279,000.

Nealon Dr., 3164-Robert C. and Jessica L. Lamb to Karnteera and Watcharasak Rattana, $505,000.

Summerfield Rd., 2913-Sara A. Daly to John and Ildiko Rieger, $599,000.

Tyler Ave., 7308-Holmes Homes Inc. to Roy Kenneth and Allison McKenzie, $765,000.

Willow Point Dr., 7813-Edith R. Thompson to Joshuah Touyz and Laura Zimmermann, $370,000.

FALLS CHURCH-PIMMIT AREA

George C Marshall Dr., 2230, No. 1105-Chandler Boyarko to Akriti Rana and Nivesh Kunwar, $370,000.

Magarity Rd., 7519-Joseph Donald Palmisano to Wei Chen and Huan Wang, $530,000.

Nordlie Pl., 2008-Abdollah Bahadorie to Hanibal Mahdi, $580,000.

Williamsburg Pond Ct., 6844-A. David and Jeanmarie Meyer to Sherri Sirotzky, $762,550.

FORT HUNT AREA

Linton Lane, 8716-Brian E. and Michelle E. Leach to Chrisanne Loll Gayl, $705,000.

Waynewood Blvd., 1101-Cartus Financial Corp. to Michael T. and Victoria R. McFarland, $749,000.

GREAT FALLS AREA

Chesapeake Dr., 420-Ahmad Eslamipour and Patricia Floreno to Michael S. and June C. Beyer, $950,000.

Fox Creek Farm Way, 11325-A&G Homes Inc. to Jonathon Edward and Talya Rowles, $1.8 million.

Holly Branch Ct., 11930-Donald E. Tillett to Mark P. and Regina J. Greenblatt, $785,000.

Morningwood Lane, 1104-David S. Black and Oliya Samad Zamaray to Charles Ryan and Britta Joy Weydert, $925,000.

Seneca Rd., 908-C. Henry and Amy S. Dahm to Laura Ann Black, $670,000.

Warwick Stone Way, 54-Keith J. and Stephanie Shum Anderson to Mark B. and Dana L. Falloon, $1.95 million.

HERNDON AREA

Ashnut Lane, 13174-Matthew John and Laurie Michelle Flood to Rajesh Kanna Pasupathy, $506,000.

Bond St., 1235-James Douglas Milne to Ovidio Hernandez Rivas and Manuel De Jesus Ilias Palada, $413,000.

Camberley Forest Dr., 12613-Barrett and Terri Russell to Stephen Travis and Angela Merrill Nix, $825,000.

Coppermill Dr., 13279-Deborah M. Symons to Winnie Wen Hwa and Karl Kuen Feng Lin, $489,900.

Hiddenbrook Dr., 1532-Jennifer Bushong to Martine M. Honigsberg, $456,000.

Meeting House Station Sq., 205, No. 306-Jacquelyn Balliet Spencer to Aaron Mintz, $299,990.

Neil Armstrong Ave., 13724, No. 309-Farimah Farahani to Rita Martin, $415,000.

Preuit Pl., 13308-Jason M. Stubblefield to Sanjeev Chudal and Kabita Sapkota, $315,000.

Springtide Pl., 1306-Mohammed Hossain and Musammat Rahena Akter to Daniel Harman, $307,000.

Windsor Hall Way, 12121-Anand Srinivasan and Ritu Anand to Ricardo Terrazas, Holly Elizabeth Hough and Carlos Terrazas, $840,000.

HUNTINGTON AREA

Fenwick Dr., 5705-Alexandra Rosero and Raquel Burbano to Charbel Makhoul and Rita Douaihy, $410,000.

Grand Pavilion Way, 5996-Michael and Arlene Beard to Jiyon Lisa Yu and Kenneth Arthur Veilleux, $612,000.

Huntington Station Ct., 2336-Eric Wong to William Figueroa, $590,000.

Norton Rd., 5605-Monte Carlo Financial Corp. to Mark Leo Shiffer, Nadya Vinogradova Shiffer and Natalia Talepova, $435,000.

HYBLA VALLEY AREA

Brick Hearth Ct., 6493-Lara Sabo to Derrick McKiernan, $406,500.

Huntley Creek Pl., 7143-Robert Mollenberg and Joseph F. Heath to Riley Stevenson, $385,000.

Snowpea Ct., 7510-J-Vy Koy to Gajendra Persaud Maraj, $290,000.

LINCOLNIA AREA

Bloomfield Dr., 5600, No. 2-Shawn Christopher Johnson and estate of Linda L. Waldhuber to Tanvir Hossain Mina, $275,000.

Clinton Rd., 5205-Sam Z. Sheng and Lynn Ling Lu to Armando and Dawn R. Alonso, $910,000.

Fairland St., 6438-Maria Collado Vazquez to Paul C. Vaughters, $476,000.

LORTON AREA

Cardinal Forest Lane, 9274-D-Harum M. Yiman to Jennifer M. Burson, $275,000.

Devries Dr., 7611-Nelson Manalili and Simonnette Ong to Yasmin Gutierrez Escobar, $455,000.

Furey Rd., 9167-Artemis Sakell to Walter and Sara Cochran, $530,000.

Lakeland Fells Lane, 9447-Seon Im Kim to Alpha and Zainab Bah, $529,000.

Mockingbird Woods Ct., 6706-Christopher M. and Janet M. Babic to Elisa Davidson, $435,000.

Parson Massey Pl., 9640-Jung S. Park and Hee A. Lee to Wolansa Girma and Yared Hailemeskal, $500,000.

Red Eagle Ct., 8442-Gregory A. and Staci L. Edwards to Michael Joseph Perry, $340,000.

Stana Ct., 7672-Jeremy Zemaitis to Anh Bao Nguyen and Thuy Thi Bich Le, $327,000.

MCLEAN AREA

Brawner St., 6602-David C. and Rebecca Ann Svec to Todd Dorfman and Anneli Werner, $2.9 million.

Earnestine St., 1302-Hossein Chamlou and Fatemeh Sadighi to Mahmood Abedi and Leila Saba, $963,000.

Farm Meadow Ct., 7200-Richard and Mishelle Kelly to Holly H. Sadeghian, $1.85 million.

Fleetwood Rd., 6900, No. 308-Signet Residential Corp. to Junfeng Ma, $363,150.

Greensboro Dr., 8350, No. 418-Ezzat Pishva and Iraj Golshan to Raymond and Juliana Erikson, $305,000.

Lewinsville Rd., 8105-Michelle W. Chapman and Judith Watt to Lianxin Che and Shuping Kao, $932,500.

Lynton Pl., 900-James T. and Carol Elder Bruce to Seyed Mohammad and Phyllis Hashemi, $1.52 million.

River Oaks Dr., 6923-Melissa A. and Donald J. Coffman to David E. and Caitlin B. Levanson, $1.61 million.

Spring Gate Dr., 1591, No. 3404-Amir R. and Goli Parvizian to Ki Sop Shin and Min S. Yang, $500,000.

Westwind Way, 1677-Francisco Miranda to Ellen Garrett, $345,000.

MOUNT VERNON AREA

Beekman Pl., 8609-A-Karen Kaye Bunn to Matthew Dunne and Phuong Ky, $134,950.

Frye Rd., 8300-Habitat for Humanity of Northern Virginia Inc. to James C. Benton, $410,000.

Millbrook Pl., 8711-Christopher T. Kiernan to Sheila and Brett Tank, $605,000.

Mount Vernon Memorial Hwy., 4401-GPI Mount Vernon Park Corp. to Shanna M. McWilliams, $1.02 million.

Pinelake Ct., 8124-Minh Pham and Hoa Nguyen to Muhammad Salman Wahid, $396,000.

Richmond Ave., 8508-Lauren C. and Gary D. Walker to Victoria K. Clarke, $513,000.

Scarborough Sq., 4433-Bathsheba Everett to Abdirahman Ahmed and Farhiya Tifow, $382,000.

Sonora Pl., 3905-Delmis and Zulma Lopez to Matthew Stanton Dunne III, $190,000.

NORTH SPRINGFIELD AREA

Gresham St., 7513-Louise E. Dicaprio to Taggart and Stefanie Hansen, $505,000.

Long Pine Dr., 7448-Kevin S. Cox to Mark and Amanda Dawson, $532,000.

Uxbridge Ct., 8309-Meghean E. and Paul M. Melendrez to Nayoung Kim and Warakorn Sriwatcharakul, $447,250.

OAKTON AREA

Bushman Dr., 10325-Claire C. Davis to Najmus Sakib Bin Salam and Raida Uzma, $525,000.

Miller Heights Rd., 3318-Joyce Yung Lee to Angela Ogden and Ioannis Bellos, $800,000.

Rifle Ridge Rd., 2807-Russell P. Reagan and Chi Son Yi to Anup Agarwal and Divya Goel, $770,000.

RESTON AREA

Alsop Ct., 2455-Lawrence H. and Megan Lynn to Matthew and Kirsten Heinselman, $436,250.

Beaver Trail Ct., 11194-Gwen P. and Peter F. Infante to Tiwian T. Mason, $289,000.

Brookshire Ct., 1571-David J. Dutton to Youssef F. Baker and Titania A. Jazynka, $430,000.

Chatham Colony Ct., 1524-Amir A. Abboud and Rita Barsouna to Stephen Spencer and Casey Warner Mann, $560,000.

Crows Nest Lane, 2277-Gertrude D. Sherman to William N. Chandler and Greta Burkholder, $650,000.

Fairwind Way, 11290-Clark R. Knop to Timothy E. Larow, $538,000.

Freetown Ct., 2322, No. 1B-William C. and Helene K. Harvell to Howard T. and Elaine M. Newland, $185,000.

Garden Wall Ct., 1327-Francis G. and Carlyn L. Lynch to Diana Joch, $317,000.

Granby Ct., 10982-Jesse R. and Andrea S. Huber to Samantha Jones, $435,000.

Harbor Ct., 11250-Barbara J. Renman to Devon and Emily Rose Townsend Powley, $399,000.

Market St., 11990, No. 215-Patricia J. Schneidman to Marian C. Harkins, $579,000.

Market St., 12000, No. 448-Lorrie and Jason Zimecki to Megan Anne Wallace, $501,900.

Newport Spring Ct., 1421-Anthony and Kristina M. Connor to Ian and Amanda Ferri, $500,000.

Oak Spring Way, 1603-Ben Schrader and estate of Robert Schrader to Jeffrey B. and Cameron Somerville Thompson, $420,000.

Pyrenees Ct., 2457-Roxanne and Ariel Splitt to Billette Ariadne Ripy and John Douglas Stephenson, $359,000.

Roark Ct., 12700-Parag R. and Vaishali Chitnis to Ryan M. Luckay and Erin L. Clancy, $712,000.

Southgate Sq., 2244-Donald G. and Patricia A. Niday to Rebecca Hartnett, $324,900.

Stamford Way, 1309-Jonathan Dudley and Susan Elizabeth Ragland to Erin Grayce Styles and Aziz Zouagui, $900,000.

Taliesin Pl., 12016, No. 12-Nancy Elizabeth Brunner to Jennifer Bushong, $336,000.

Wainwright Dr., 1756-William Dodge to John Thomas Hoblack and Kimberly Rose Tuttle, $455,000.

SEVEN CORNERS AREA

Afton Ct., 6101-Sayed A. Shinwari to Amena Pervin, $500,000.

Lily Dhu Lane, 6508-David A. and Kelly J. Fore to Stuart E. Kopperman and Christopher M. Grieder, $780,000.

SPRINGFIELD AREA

Blue Oak Ct., 8482-Harold and Tenesia P. Wells to Alex Bonnett, $370,000.

Cabin John Rd., 6831-Jacqueline M. Cuellar and Domingo Bonilla to Daniel Esteban Campos, $460,000.

Crestmont Cir., 8252-Gina Kandil and Elba G. Remite Berthet to Rodney A. and Cynthia Dahl, $316,500.

Franconia Ct., 6476-Edward and Lois Holder to Samuel Ashine, $405,000.

Kitchener Dr., 8487-James Allen to Darrell and Donyell Allen, $395,000.

Moline Pl., 8343-Julian A. Zottl to Abigail M. Santos and Alexander Wronkowski, $387,000.

Sontag Way, 7120-Dante F. and Julia G. Ibarra to Shaikh M. Badruddoza and Tania Uddin, $630,000.

Vogels Way, 7596-Patrick and Laura Basse to Christian W. Nasner and Viviana A. Jaramillo, $660,000.

VIENNA AREA

Bellforest Ct., 2710, No. 208-Lloyd B. and Kristen Lawrence to Giselle and Luis Nakpil, $410,500.

Cedar Lane, 2755-Behzad Assadzadeh and Cam Binh Lam to Sayeda Sayed and Faizan Khan, $1.25 million.

Falcone Pointe Way, 8420-Mark and Kerry Gaber to Alexander Markoff and Irina Sophia Zemel, $1.33 million.

Kramer Ct. SE, 904-Souzana D. Steverding to Nien Ru Yang and Yiqun Zhou, $765,000.

Maymont Dr., 9668-Hisham and Maile Ramzi to Lakshmi Lavanya and Ramprasad B. Reddy, $1.75 million.

Northern Neck Dr., 1530, No. 102-Rhea Asset Management Corp. to Robert John Armendaris and Jose Hernan Martinez, $475,000.

Tapawingo Rd. SW, 403-Kimberly M. and Virginia K. Schoenauer to Kevin J. and Yu Z. Krisko, $1.04 million.

West St. NW, 435-Harold C. Mason to Zhenyu You, $680,000.

WEST SPRINGFIELD AREA

Burlington Pl., 6614-Joni L. Weikel to Amanda Marie Wilder, $374,000.

Deborann Ct., 6722-Brian P. and Shalyn K. Ballew to Aaron and Brooke Allsbrook, $569,000.

Greenlawn Ct., 6105-Raymond R. and Patricia A. Williams to Tony M. and Tomekia L. Sterling, $625,000.

Jewelweed Ct., 7716-Scott S. and Jacqueline D. Mills to Angela and Darrell Johnson, $535,000.

Louis Edmund Ct., 6290-Mark E. and Janis K. Rosen to James M. and Sonia M. Fink, $905,000.

Ontario St., 6703-Gar Real Estate Investment Group Corp. to Patricia Lynn Hackman and Anissa Lynn Craghead, $590,000.

Stream Way, 7323-Christian W. Nasner and Viviana A. Jaramillo to Brian S. Palencia and Eliana M. Quintin Linero, $435,000.

Veranda Dr., 5933-Vince McElhinny and Sonia Alconini to Neil Adam and Pamela Delacruz Stygar, $670,000.

Fairfax City

These sales data were recorded by the City of Fairfax Real Estate Assessment Office.

Brigade Dr., 10235-Shawn M. and Kimberly N. Faunce to Manuel Enrique Loayza Gahona and Zoila Karina Bernuy Bravo, $615,000.

Delegate Ct., 4332-James B. Bean to Alan L. and Janet W. Stein, $630,000.

Legacy Lane, 10630-Bradford and Malina Blaise to David and Erika Lea Romack, $900,000.

Ranger Rd., 10123-Philip S. and Theresa J. Ferlotti to Yadira La Luz Pagan and Otto J. Rodriguez, $557,500.

Falls Church

Among homes sold in Falls Church.

Buxton Rd., 105-Ruth Elizabeth Rodgers to Lauren Shellito and Rajarshi Chakraborthy, $1.12 million.