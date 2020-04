Emmett Dr., 2303-Mi Young Ko to Alain Parfait Youmbi Nouaga, $499,900.

13th St., 6408-Ires VA Corp. to Sonja Seckman, $525,000.

ALEXANDRIA-FRANCONIA AREA

Clara Edward Terr., 6237-Michael D. Vozzo and Kristin M. Symes to Aaron Levin and Olivia Seeley, $549,000.

Dunwich Way, 6649-Danira Mayes to Joseph Bond, $577,000.

Fairview Farm Dr., 6107, No. 401-Christopher at Piney Run Corp. to Yvonne R. Staton, $187,812.

Gene St., 7409-Donna M. Dixon and Anthony Carl Huffman to Hakam S. and Kulvinder K. Saund, $355,000.

Greendale Rd., 6703-United Residential Developers Inc. to Kathleen and Ryan Poe Kochert, $555,000.

Highland Meadows Ct., 7002-George E. and Carol S. Pratt to Carlos Rafael Mateos, $928,000.

Kingsbury Rd., 7606-Jonathan Michael and Emily Ruth Rusch to Julie and Joshua Kurjan, $536,000.

Mary Caroline Cir., 6915-I-Tilghman Lee and Isabelle Chantal Rittenhouse to Kim Anh Thi Le, $305,000.

Morning Glen Ct., 6534-Nicole Daddario Dumm to Valerie Kessie, $361,000.

Old Coach Ct., 6502-Robert Dean Proffitt and Sandra Proffitt Marsteller to Ashley Y. and Adam Shingler, $606,500.

Ridge View Dr., 5605-Garrett C. Gambino to Vanessa Dora and Nicholas A. Armstrong, $470,000.

Snug Harbor Ct., 7112-Thomas C. and Brigid F. Ruland to Angela K. Miller, $530,000.

Thurlton Dr., 6631-Douglas M. and Lynn M. Padgett Brown to Todd K. Leen, $589,900.

Wendron Way, 6014-Ghauri Homes Corp. to Evan Charles Ewers and Sarah Anisowicz, $650,000.

ANNANDALE AREA

Americana Dr., 4225-A-Ana Maria Carrillo Robles to Cesar Monteverde, $191,000.

Beverly Manor Dr., 7420-Oscar R. and Vesna E. Harasic to Nuong Ho, and Kevin, Richky and Tommy Nguyen, $643,000.

Chanticleer Ave., 4905-Hiep Huu Nguyen and Dieu Tuy Tran to Jessica L. Sitnik and Andrew R. Jefferson, $635,000.

Columbia Rd., 4617-Roza Sharfi Tafreshi and Zohreh Zarif Ghafourian Ghahremani to Isela Flores, $525,000.

Frost Way, 8424-Mark P. and Elizabeth A. Varley to Ashley and Eric Perry, $864,700.

Joseph Bristow Lane, 4504-NVR Inc. to Nicholas Sahn and Trisha Kimiko Chaung, $582,560.

Launcelot Way, 3609-Jason H. House and Yulyer J. Martinez to Adam Daniel and Jean Barreket Caplanis Goldberg, $735,000.

Monarch Lane, 3403-Brian and Anusha Fabio to Leigh and Thomas Walker, $685,000.

Woodburn Rd., 3352, No. 11-James R. and Lavonne S. Budd to Duane Paul and Natalya Reger, $145,000.

BAILEYS CROSSROADS AREA

Ellery Cir., 3559-Charles Glenndell Graham II to Luis E. and Lucrecia S. Roman, $540,000.

George Mason Dr. S., 3713, No. 1303W-David W. Smith to Elena S. Hotaling, $285,000.

Lakeview Dr., 6517-Kristie and Oliver Fox to Ashley Marie Robinson and Stephanie Michelle Seibert, $742,000.

Pinetree Terr., 3606-Jennifer L. Mack to Susan M. Danewitz and John A. Yoder, $736,000.

Sixth St., 5919-James W. Blackburn Jr. and estate of Juanita S. Blackburn to John R. and Kathryn A. McGrorey, $512,000.

BURKE AREA

Burke Woods Dr., 6400-Mary Riley and Marissa Bagasra to Susan Elizabeth Brown, $1.03 million.

Debra Spradlin Ct., 9524-Robert Craig and David Joshua Sloan to Eduardo Sampayo, $485,500.

Fenestra Ct., 6455-James W. Holmes to Erin Aileen Swartwood, $315,000.

Kendrick Lane, 5500-Jin W. Lee to Christopher Kalinowski, $455,000.

Marshall Pond Rd., 10167-Isabel C. Nieto to Andrew Scott Turk, $638,000.

Meyers Landing Ct., 6041-Trevor Wyatt Stewart and Sterling Leann Cupp to Benjamin Allyn and Erin Catherine Smith, $436,000.

Pierrpont St., 9613-Jeffrey J. Walach to Angela Rivera and Ana Lucia Saettone, $445,000.

Timarron Cove Lane, 6297-Michael T. and Hirut A. Lattimore to Mahshadul Alam and Rokeya Jahan, $875,000.

Wye Oak Commons Cir., 12298-Patrick E. Edelin Jr. to James P. Ford, $375,000.

CENTREVILLE AREA

Barren Springs Ct., 13658-Marian E. Waters to Agu Odinga Ivan Walls, $420,000.

Bull Run Post Office Rd., 7318-Aldair Da Silva Siqueira to Tejpal S. and Sumit P. Dogra, $1.1 million.

Climbing Rose Way, 14322, No. 205-Jennifer H. Song to Rosalie K. Choi, $176,000.

Faircloth Ct., 5690-Bo Qian and Feifei Yin to Raymond Hung and Emilie My Nguyen, $550,000.

Glencrest Cir., 14476-William and Stephanie Hagen to Masanobu and Niko Mike Yamada, $335,000.

Gresham Lane, 5615-Ross Lee and Christina Leigh Cummings to Madan Subedi and Smriti Kafle, $415,000.

Kerrywood Cir., 6858-Mohammad Ghafori to Xixi Ai, $407,000.

Montverd Ct., 14312-Trevor P. and Emily K. Williams to Ivan Federico Vargas, $439,900.

Rosebud Lane, 6011, No. 101-Ashley Hibbs and Ashley E. Charlton to Kinam M. Kim, $178,000.

Sequoia Farms Dr., 5510-Robert D. and Elizabeth A. Kaehler to Avinash S. and Vaishali Paranjpe, $580,000.

Store House Dr., 14504-Lan Anh and Chieu Thuy Bich Nguyen to Ayman A. and Maryana Berasko, $625,000.

Waters Creek Dr., 15484-Kristi J. and Troy W. Oller to Jonathan Thomas Fredritz and Kristi Ann King, $632,000.

William Carr Lane, 14515-William T. and Claire L. Mahoney to Zachary and Lauren Beebe, $484,900.

CHANTILLY AREA

Hampstead Ct., 13605-Guy R. and Narim A. Tuberson to Suchit Kodappully and Manju Chundrigar, $590,000.

Philip Lee Rd., 15205-Debra Lee Libengood to Gwan Hee and Mi Sook Kim, $495,000.

Stepney Lane, 13629-Geoffrey E. and Laurie S. Frank to Shahnaz Parveen, $405,000.

CLIFTON AREA

Clifton Rd., 7412-Joan L. Hancock to Sergio A. Loza, $570,000.

Jasper Lane, 13572-Azar I. Badr to Canaan and Chelsea Merchant, $385,000.

Orchard Hill Ct., 5835-Janice C. Jones to Anthony Belliard, $231,000.

Rock Brook Ct., 13916-Matthew E. and Jennifer A. Candy to Allison Yu Ju Chang and Arnold Priguna Boedihardjo, $685,000.

Yates Ford Rd., 12528-Thomas B. and Kenwyn B. Wood to Ahsan and Amna Yousaf Ijaz, $950,000.

FAIRFAX CITY AREA

Aristotle Dr., 11383-Rosalie K. Choi to Bahram and Behnaz Pishdad, $343,000.

Beechstone Lane, 4422-A-Frank Peterson III and April V. Hardy to Jiaoyuan Huang, $415,000.

Broomsedge Ct., 3733-James D. Wright to Sayeda Azim and Manzoor Bhuiyan, $435,000.

Burning Bush Ct., 3949-Ruby Boyle and Anne Gagne to Alice Louise Robertson, $520,000.

Carriagepark Rd., 4909-Frank E. Neville and Kirsten McLagan to My I. Tom and Son Thi Kim, $520,088.

Colony Park Dr., 10303-Michael A. Malferrari to Eric Andrew and Cheryl Ann Kallenburg, $451,000.

Cristfield Ct., 5339-Carol Leigh Pratt, and Frances C. and Irby N. Hollans Jr. to Christopher L. and Francy Elena Green, $525,000.

Everleigh Way, 2932-Michael and Margaret Strasburg to Gregory Fontaine, $469,000.

Fogarty Ct., 11443-Andrew A. and Lan Anh T. Aslinger to Victor and Kailing Chen, $525,000.

Gainsborough Dr., 5313-Elisa C. Kern Rogers to Andrew Lawrence and Lauren Denigan Madras, $606,500.

Green Ledge Ct., 12108, No. 10-Cynthia G. Tirona to Heather Marie Dammer, $319,900.

Heron Ridge Dr., 12733-Lavanya M. Malladi to Deizune Mosby Walls, $505,000.

Hunting Pines Ct., 4002-Tina Michelle Raia and Lisa Yvonne Hottel to Kirsten D. Taylor and Basheer Ilyas Jr., $572,500.

Kings Crown Ct., 9707, No. 201-Easy Home Buyers Corp. to Safaa M. Kasem, $270,000.

Laurel Lake Sq., 11577-Pranita Shakya to Girish Sidlaghatta Keshavamurthy and Fnu Shubha Tumkur Vyasakrishna, $546,500.

Log Ridge Dr., 11467-Yong Sun and Chenying Huang to Nailah Anwar, $532,000.

Portsmouth Rd., 5024-Lynne Jones Hall, and Mildred and Carter Jones to Jason Nicholas Brett and Amanda Marie Spence, $602,000.

Rittenhouse Cir., 3020-Lawrence M. and Laura G. Liff to Ryan and Sarah Knox, $636,000.

Rustburg Pl., 9703-Edward M. and Anne Burnell to Juan Martin Forero and Marilyn Lopez Galeano, $650,000.

Silent Valley Dr., 3012-Ryan J. Houston to Zachary and Katherine Przystup, $454,000.

Superior Sq., 4510-Ming Ming Cheung to Christina Young and Hai Perry, $260,000.

Talking Rock Dr., 3037-Dinesh and Rajnee Pateriya to Chunil and Jeong A. Hong, $459,000.

Tovito Dr., 9364-Texaco Downstream Properties Inc. to Sally Mae Handmaker and Frank Thomas Guido, $730,000.

FAIRFAX STATION AREA

Barsky Ct., 6324-Michael M. and Susan B. Johnson to Eric A. and Tara L. Shimp, $870,000.

Elm Ridge Rd., 9011-Perry and Sarah Mary Perez to Daniel C. McCoy and Emilee A. Miles, $619,900.

Hollington Pl., 7912-Howard L. and Lori M. Lichstrahl to Kevin J. and Stephanie J. Curry, $800,000.

Swift Creek Rd., 8911-Ronda and Eric Brown to Christopher R. La Barbera and Katharina Dickel, $900,000.

FALLS CHURCH AREA

Allan Ave., 7510-Nadeem and Muniza Arifin Mohammad to Cindy Thipakorn and Dennis Rupert Atkins, $715,000.

Bisvey Dr., 2821-Sarah R. Goldman and Kathryn H. Julian to Daniel R. Clark and Brenna N. Broadus, $475,000.

Cherry St., 2909-David L. and Aida G. Ross to Nimat Naderi, $470,000.

Holly Ct., 3318-Northern Virginia Investments Corp. to Michael Jablin and Sara Bahraini, $800,000.

Lakeside Village Dr., 7602-A-Jeremy Browne to David Scott and Heidi Spencer Gallacher, $243,500.

Nicosh Cir., 3015, No. 2102-Anhvu Nguyen to Myong Ho Nam, $384,990.

Surrey Lane, 3409-David John and Laura Jean Sneeringer to Jennifer Anne Eleanor and Paul Sherman, $745,000.

Walnut Hill Lane, 7511-Fannin Rental Realty Corp. to Richard W. Thompson II and Phuong Thu Nguyen, $637,000.

Woodlawn Ave., 2903-Darryl B. and Susannah E. Hopkins to Eric R. Graham and Carly D. Isakowitz, $569,500.

FALLS CHURCH-PIMMIT AREA

Chummley Ct., 7438-Christine M. Ryall to Paola Andrea Gaviria Carmona and Edwin Gil, $586,000.

Haycock Rd., 7027, No. 506-F-Calvin A. and Michele J. Shank to Hyang in Kim, $630,000.

Magarity Rd., 7521-Regina Gaudet and Stepanie Najarian to Bahman Zahedi and Hamid Mousavi, $575,000.

Oswald Pl., 2007-Xiaohang Zhou and Li Li to Jaswinder Singh and Anupreet Kaur, $626,000.

FORT BELVOIR AREA

Repose Pl., 6943-John E. Lane and Linda Ching Chi Chan to Kemielle D. and Jessica Brinkley Smith, $584,000.

FORT HUNT AREA

Childs Lane, 2414-Brian Sheridan to Fahad and Ruth Elizabeth Razzaq, $715,000.

Linton Lane, 8813-William C. and Mary Ann Riesenberg to Danielle M. and Kevin P. Cotter, $720,000.

GREAT FALLS AREA

Constellation Dr., 909-Duchess Investment Corp. to Edward Hyundong and Grace W. Kim, $1.4 million.

Goldsmith Lane, 510-Jose A. and Marie Silva to Alexander W. and Peninah W. Gacheche, $630,000.

Holly Briar Lane, 11551-Michael S. and Karen E. McCann to Tiffany Lynn Wlazlowski and Christopher Allen Neuman, $1.06 million.

Spartans Hollow Ct., 10094-K. Hovnanian Homes to Gorav Jindal, $2.3 million.

Windy Hollow Rd., 9890-Kenneth E. and Kathryn A. Homa to James and Elisabeth Kraemer, $1.25 million.

HERNDON AREA

Austin Lane, 600-Jonathan Joseph Sadler and Sarah Black to Karl E. and Aileen M. Fitzke, $585,000.

Boscobel Ct., 11869-Stanley Martin Companies Corp. to Michael and Leona Clemens, $1.42 million.

Caris Glenne Dr., 11691-Mitchell Y. and Vickie H. Shue to Alice H. and Chia P. Lee, $985,000.

Centre Park Cir., 12954, No. 202-Lucas Black to Mary Carmen Specht, $360,000.

Eric Ct., 656-Roger L. and Lindsey C. Fails to Van Bich Lieu, $510,000.

Forbes Glen Dr., 12039-David J. Sticka to Cary Lee Hanes, $519,900.

Huston Pl., 2212-Mary McDermott to Papia Akter and Nahed Newaz, $270,000.

Logan Wood Dr., 2654-Julie Shebat to Sunil Karthik Naguri, $545,000.

Page Ct., 1016-William B. and Janet L. Tirrell to Gagandeep Singh, $430,000.

Quincy Adams Ct., 12572-David R. Whaley and Carole E. Manning to Gustav K. and Margaretha Mauer, $671,000.

Stuart Pointe Lane, 1731-Cristian Andrei Marin to Filip Ratkovic and Monika Karanovic, $595,000.

Vine St., 802-Gerardo and Meghan Gallardo to Russell C. and Sarah J. Baskett, $795,000.

Woodgrove Ct., 406-Edward L. and Barbara K. Rush to Arun Manuja, $699,900.

HUNTINGTON AREA

Farmington Dr., 2706-Harold R. Denton to Katherine Moira Mann and Justin C. Wong, $460,000.

Fifer Dr., 5830-Sharon and Thomas J. Fairbrother to Jeffrey Rosen, Cristina M. Dehart and Diane Rosen, $389,000.

Grand Pavilion Way, 5998-Patrick Ignacio to Sharon and James Lewis, $610,000.

Midtown Ave., 2451, No. 1002-Stacey M. White to Morgan R. Lipinski, $350,000.

HYBLA VALLEY AREA

Candlewood Dr., 8012-Tamara A. Smoker and Jonathan Cassady to Caroline Joan and Bradley Ross Higgins, $668,000.

Elba Ct., 2400-Christopher and Ainsley Crowell to Ryan Hickey, $819,000.

Huntley Run Pl., 7066-Justin G. and Melissa L. Pilkington to Maria Jones, $412,500.

Saint Mark Ct., 6616-William B. and Caitlin T. Ayers to Robert M. and Eva D. Virden, $579,900.

Snowpea Ct., 7524, No. M-Syed Awais Haider and Zainab Mujahid to Sharonda Warren, $290,000.

LINCOLNIA AREA

Dakota Ct., 4007-Jane V. Ma to Tony William Ma, $500,000.

Harrington Falls Lane, 5635, No. B-Denise Louise Matthews to Sophia B. Loza and Evangelos K. Tsampas, $457,000.

LORTON AREA

Almeda Ct., 7975-Cindy Natale and Sean L. Reney to Johnny and Karina Shiao, $630,000.

Catbird Cir., 8248, No. 101-Sachin and Rajni Agarwal to Jennifer and Timothy Matthews, $260,000.

Enochs Dr., 8563-Christopher L. and Francy Green to Solomon Getachew Teklearegai and Mahlet Gebremeskel Diriba, $475,000.

Hill Dr. E., 9948-Jeffrey A. and Jessica L. Schwab to Hang T. Pham Hoang and Bich N. Hoang, $615,000.

Lambkin Ct., 7817-Eileen T. Bauer to Maame Efua Fynn, $394,900.

Pasture Rose Ct., 8175-Andrew H. and Ideesha Lewis to Steven Alexander Siveroni and Natalee Noel Olah, $538,500.

Saint Delores Dr., 7910-McShay at Royal Ridge Corp. to Michael E. and Sharon S. Nelms, $555,947.

Yellow Daisy Pl., 8903-Maxine H. Lehman to Jyoti Prakash and Rajkumari Keswani, $602,500.

MCLEAN AREA

Bridle Path Lane, 7720-Michael W. and Catherine Hein to Viet Nguyen and Hanh Linh Ho Tran, $1 million.

Churchill Rd., 6878-Diane G. Smigel to Julian Myers and Jeffrey Dean Benton, $940,000.

Eldorado St., 7319-Edward and Lee Zinn to Yanli Wang and Shenhui Liu, $728,000.

Fleetwood Rd., 6800, No. 213-Casey Harrington to Benli Li and Chen Zhou, $250,000.

Gallant Green Dr., 8905-Mary W. Dove to Michael and Lisa Weiss, $1.14 million.

Greensboro Dr., 8360, No. 409-Ramtin T. Bidgoli to Rhanda Abd Elfattah, $345,000.

Greensboro Dr., 8380, No. 519-Sarah K. Miller to Chi Zhang, $380,000.

Hazel Lane, 6647-Jennifer K. and Lonnie D. Lawrence to Colin C. and Veronica R. Diefenbach, $811,000.

Lincoln Way, 1507, No. 101B-David A. Neal to Sarah Moore and Samer Khalife, $370,000.

Lincoln Way, 1540, No. 103B-Insel Metin to Shane Loughnane, $239,000.

Macbeth St., 1319-Isaac Ferreira to Lorin Jean Agerstrand and Ram Nathan Jenner, $1.3 million.

Pine Crest Ave., 6928-Steven H. and Stephanie P. Weisbroth to Guang Xu and Kathleen Wu, $1.43 million.

Rockingham St., 2007-Donald G. and Laurie A. Eckrod to Frank Fumich and Sheila Liljenquist, $1.5 million.

Spring Vale Ave., 1437-Gregory Speros and Anne V. Colevas to Robert J. Shea, $1.42 million.

MOUNT VERNON AREA

Black Alder Dr., 8827-Eugene Fisher to Dianne Marie and Joseph Daum, $684,900.

Gallahan Ct., 8530-Kimberly and Eric Tauch to Brent Manning and Holly Rocco Feraci, $879,000.

Monte Vista Pl., 3816-Yucong Argow to Alan Kopecki, $185,000.

Mount Vernon Memorial Hwy., 5205-Melissa S. Wiley to Jeremy Brown, $469,000.

Pinelake Ct., 8138-Shannon Marie King and estate of John Hall Yoder to Luis and Anne E. Solano, $355,000.

Rive Dr., 3909-Ronald A. and Hayley E. Loecker to Steven J. and Conni Spears Pena, $740,000.

Shadwell Ct., 5700, No. 73-Francis B. Carey to Alex Zelczak, $205,000.

Southlawn Ct., 8504-Jose Valdez to David James and Sharri K. Johnston, $400,000.

Woodlawn Manor Ct., 5504-Ronnie E. Chisholm to Gerardo F. Brillantes, $330,000.

NORTH SPRINGFIELD AREA

Heming Ave., 5804-Donald L. and Vivian G. Ripley to Felix Mauricio Cruz, $497,500.

Long Pine Dr., 7510-Paula C. Radloff and estate of Marilyn G. Bernard to Benyam A. Zewde, $481,000.

OAKTON AREA

Appalachian Cir., 10248, No. 1-A3-Trung Ngoc and Quynh Thi Thu Nguyen to Brandon Bruce Stagon, $269,000.

Clarkes Landing Dr., 2710-Paul F. Wight to Kianoosh and Paloma Jimenez Raika, $795,000.

Oakton Terrace Rd., 10035-Margo C. Milburn to Beate M. Cronin, $255,000.

Samaga Dr., 10618-Ethan Properties Corp. to Diego Cerutti and Lucia Crippa, $768,000.

White Granite Ct., 10468-Mary Drakoulis to Xiaolei Wang and Yuan Li, $430,000.

RESTON AREA

Auburn Grove Lane, 1283-Joachim R. Winkler and Rebecca P. Chisolm to Akbar A. and Kelly Abyaneh, $850,000.

Bingham Terr., 11482-Amina and Kamran Sartaj to Joseph and Maria Ping Ching Fang Weeden, $795,900.

Chestnut Grove Sq., 11228, No. 131-Vaam Corp. to Lisa Anne Alonso Sibenik, $258,000.

Deer Forest Rd., 11618-James D. and Jane G. Devall to Jason Carlo, $750,000.

Fountain Dr., 1830, No. 1001-Frank D. Fusco to Omar E. Atia and Ferial El Mokadem, $515,000.

Gate Hill Pl., 11404-K-Dianne Konzelman and Jill Joan Dombrowki to Richard R. Sacchi, $415,000.

Greywing Ct., 11966-Thomas R. and Rita N. Ahrens to Brian William and Rebecca Aubry Strang, $531,500.

Heathcote Ct., 11966-Dustin and Katie Tenaglia to David James Quetsch, $400,000.

Lake Shore Crest Dr., 1704, No. 33-Jennifer Chang to Rajiv Ahuja, $305,000.

Market St., 11990, No. 1104-David W. and Sheila J. Mead to Anuj Jamwal and Ritima Sharma, $524,900.

Market St., 12000, No. 449-Corey D. Stewart to Emily Chia Chi Lee, $360,000.

Noble Victory Lane, 12604-Rodney B. and Kirsten P. Colen to Alice Guan, $679,000.

Oak Spring Way, 1634-Elisha Flagg and Olivia Dewey Lee to David and Elizabeth Rovira, $495,000.

Reston Station Blvd., 11200, No. 207-Pulte Home Co. Corp. to Steven G. and Esther T. Searles, $608,569.

Rolling Green Ct., 11564, No. 300B-Nicholas James Viglienzoni to Ramsey Talladivedula and Chris Buehler, $295,000.

Springwood Dr., 2210, No. T7-Mamoon Rashid to Claudia Kudiabor, $260,000.

Stratford House Pl., 11776, No. 307-Cynthia L. Glover to Eugene P. and Betty A. Sullivan, $600,000.

Taliesin Pl., 12024, No. 35-Michael Lance Tomlin to Ramu Koteswararao and Padma Valiveti, $332,500.

Waterhaven Ct., 11488-Andrew A. and Lana Mecca to Peter Nielsen, $660,000.

SEVEN CORNERS AREA

Cavalier Corridor, 6334-Robert L. Thomas and Susan Marie Graney Thomas to Ashley and Natalie Brawner, $875,000.

Manchester St. S., 3100, No. 401-Michelle M. Clark to Patrick King, $229,000.

SPRINGFIELD AREA

Bonniemill Lane, 7112-Sohail and Rehana Ehsan to Meghan Dubea and Robert Green, $583,000.

Carmela Cir., 8431-Leander A. and Rachel A. Metcalf to Serena Ilaine Sanchez, $489,000.

Debra Lu Way, 6679-Lucas N. Polakowski to Timothy Frank Sheridan, $514,500.

Galgate Dr., 7219-Jaqui M. Sherrill to Margaret Kathleen and Eric Michael Cohen, $595,000.

Gormel Dr., 7126-Gary and Janice Olsen to David Aaron and Katrina Lynn Seibert, $519,000.

Lazy Creek Ct., 8472-Juan Antonio and Marizol L. Guzman to Thomas, Linda and Michelle Boynton, $316,000.

Mulberry Bottom Ct., 7910-William L. Gaughan to Cecilio M. Ricardo Jr., $570,000.

Ridgeway Dr., 6808-Harry H. and Harriet R. Zimmerman to William Tsao and Pathana Varada, $678,000.

Wild Spruce Dr., 8500-Atiqullah and Fahima Panjshiri to George Joseph and Deepa V. Dev, $780,000.

VIENNA AREA

Chathams Ford Dr., 9620-Rajeev Kumar and Kameswari Devaguptapu to Malak Al Nory, $1.05 million.

Fardale St. SE, 101-Designer Custom Homes Corp. to Deepak B. Dutia, $1.48 million.

Lafora Ct., 2816-Liliya and Matthew Elkins to John Paul Miller and Lillian Ivana Terango, $560,000.

Merry Oaks Lane, 8013-Jamie Bowersox to Christopher R. Bleakley, $670,000.

Park Tower Dr., 2651, No. 112-Chongmin Thomas Hyun to Kunduz O. Jenkins, $540,000.

Shepherdson Lane NE, 108-Virginia Shepherd Agee to David S. and Margarete C. Grove, $730,000.

Westbriar Ct. NE, 1118-Vito Sante Smyth and Tracy Lorraine Allen to Christopher Douglas, Andrea Lynn Douglas and Anthony Boone, $857,000.

VIENNA-DUNN LORING AREA

Bright Meadows Lane, 8102-Ulan Bekishov and Kauhar Malieva to Amanda Grace Tinsley, $670,600.

WEST SPRINGFIELD AREA

Burlington Pl., 6643-Safia S. Abdillahi to Paul S. and Robert Mark Scher, and Ellen Beth Katzer, $365,000.

Grey Fox Dr., 6617-Joseph P. and Karen Lynn McGavin to Matthew and Alaina Elizabeth McWhorter, $565,000.

Kings Charter Lane, 8231-L-Jordan and Jennifer Standridge to Christine Fuller, $285,000.

Merryvale Ct., 6014-Michael and Denise Godfrey to Francis B. and Hao N. Pera, $715,000.

Ontario St., 6829-Referred Home Buyers Corp. to Miguel Sosa Urrutia and Sarah Saucedo De Sosa, $490,000.

Rockglen Ct. W., 8009-Ralph W. and Katherine S. Weitz to Trevor and Laura K. Mowry, $600,000.

Surveyors Pl., 8826-Pamela B. Delacruz and Pamela Stygar to Kyle and Patricia Cook, $430,000.

Fairfax City

These sales data were recorded by the City of Fairfax Real Estate Assessment Office.

Brigade Dr., 10237-Linda Sue Lawrence and estate of Mary E. Lawrence to Alexandra Elyse Krafchek and Yared Yedenekachew, $560,000.

Fairview Dr., 3945-My Hanh Trieu and Kevin Tran to Nguyen Sanh Huynh, Diep Ha Do and Khoi Le, $490,000.

Lyndhurst Dr., 3814, No. 103-Robert C. Bruce to Vikram Sridhara Prasad and Adithi Belman Rao, $235,000.

Rock Garden Dr., 11142-Michelle Del Carmen Pineiro to Keith Gallagher, $260,000.

Virginia St., 4107-Cecilia Rocabado Corp. to Christina Zanette, $910,000.

Falls Church

